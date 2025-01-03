10 เป้าหมายการสื่อสารที่ชาญฉลาดสำหรับทีม พร้อมตัวอย่าง

การเป็นผู้สื่อสารที่แข็งแกร่งอาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติสำหรับบางคน ขณะที่สำหรับบางคนอาจเป็นโอกาสในการเติบโต. บางสมาชิกทีมอาจครองการสนทนา ขณะที่บางคนอาจไม่รู้สึกสบายใจที่จะแบ่งปันความคิดของตน.
สิ่งที่คุณต้องการคือวิธีการสร้างสมดุลและสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ นั่นคือจุดที่เป้าหมายการสื่อสารเข้ามามีบทบาท
มาดูเป้าหมายการสื่อสารอย่างใกล้ชิดกันเถอะ ว่าทำไมเป้าหมายเหล่านี้จึงควรเป็น SMART และเป้าหมายเหล่านี้อาจปรากฏในทางปฏิบัติได้อย่างไร เราจะสำรวจตัวอย่างจริงของเป้าหมาย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตั้งเป้าหมายและติดตามเป้าหมายในวิธีที่ดีที่สุด
⏰ สรุป 60 วินาที
- การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแตกต่างกันไปในแต่ละสมาชิกในทีม ทำให้เกิดความจำเป็นในการสร้างสมดุล
- เป้าหมายการสื่อสารช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสำหรับการแบ่งปันความคิด
- การกำหนดเกณฑ์ SMART สำหรับเป้าหมายช่วยให้แน่ใจว่าเป้าหมายมีความเฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้
- เป้าหมายการสื่อสารแบบ SMART ประกอบด้วยความชัดเจนและกระชับ การจัดลำดับความสำคัญของข้อความสำคัญ และการใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนข้อความ
- การสื่อสารที่ครอบคลุมช่วยให้สมาชิกทุกคนในทีมรู้สึกมีคุณค่าและเข้าใจ
- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นและการแบ่งปันความสำเร็จช่วยสร้างบรรยากาศทีมที่ดี
- ClickUpรองรับการติดตามเป้าหมาย ทำให้การตั้งและติดตามวัตถุประสงค์การสื่อสารง่ายขึ้น
- แม่แบบและทรัพยากรใน ClickUp สามารถช่วยทีมในการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
เป้าหมายการสื่อสารคืออะไร?
เป้าหมายการสื่อสารคือเป้าหมายที่สมาชิกในทีมของคุณสามารถทำงานเพื่อให้บรรลุได้ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสร้างทักษะการสื่อสารที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพในที่ทำงาน หลายคนพบว่าการปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารเป็นเรื่องยาก การมีเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยให้พวกเขาสามารถกำจัดอุปสรรคทางการสื่อสารได้ง่ายขึ้น ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถปรับปรุงและเติบโตได้
เป้าหมายการสื่อสารส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น เมื่อสมาชิกในทีมประสบปัญหาในการสื่อสารความท้าทายของตน ตารางงานอาจได้รับผลกระทบ การเสริมสร้างทักษะการสื่อสารให้กับทีมของคุณจะสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าพึงพอใจยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน ที่ซึ่งทุกคนรู้สึกได้รับการเคารพ ได้รับการรับฟัง และสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน
ผู้จัดการอาจตัดสินใจกำหนดเป้าหมายการสื่อสารทั่วไปสำหรับทั้งทีมหรือเป้าหมายเฉพาะสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีมก็ได้ แม้ว่าคุณจะเลือกสร้างเป้าหมายเชิงกลยุทธ์สำหรับบุคคลแต่ละคน การมีแนวทางสำหรับทั้งทีมหรือทั้งบริษัทก็ยังเป็นประโยชน์อยู่ดี
ใช้เทมเพลตแผนการสื่อสารโดย ClickUpเพื่อสร้างคู่มือภายในสำหรับการสื่อสาร ด้วยวิธีนี้ ทุกคนจะทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสื่อสาร!
ประโยชน์ของการตั้งเป้าหมายการสื่อสารแบบ SMART
เพื่อให้เป้าหมายของคุณสามารถบรรลุได้ ให้ใช้แนวทาง SMARTในการกำหนดเป้าหมายการสื่อสาร:
- เฉพาะเจาะจง: ฉันต้องการบรรลุอะไรแน่?
- วัดผลได้: ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันประสบความสำเร็จแล้ว และฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันประสบความสำเร็จมากแค่ไหน?
- สามารถบรรลุได้: เป้าหมายนี้มีความเป็นไปได้หรือไม่?
- เกี่ยวข้อง: เป้าหมายนี้ช่วยให้ฉันบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กว้างขึ้นของฉันได้หรือไม่?
- มีกรอบเวลา: ฉันสามารถกำหนดระยะเวลาสำหรับการบรรลุเป้าหมายนี้ได้หรือไม่?
มาดูตัวอย่างเป้าหมายการสื่อสารแบบ SMART:
ผู้จัดการตระหนักว่าการประชุมทีมโครงการมักถูกครอบงำด้วยเสียงของตนเอง พวกเขาต้องการเพิ่มการมีส่วนร่วมจากสมาชิกทีมคนอื่น ๆ และตั้งเป้าหมายเพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้น
เป้าหมายการสื่อสารใหม่ของทีมมีสองประการ: ให้เวลาการพูดของสมาชิกสมดุลกันมากขึ้นเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม และบรรลุเป้าหมายนี้ภายในห้าครั้งประชุมต่อไป ในการวัดผล พวกเขาจะใช้แอปพลิเคชันที่แสดงเวลาการพูดแบบเรียลไทม์ และให้คะแนนหลังการประชุม
เป้าหมายที่สามารถบรรลุได้นี้มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและมีความเกี่ยวข้องสูง—การมีส่วนร่วมของทีมที่มากขึ้นเป็นองค์ประกอบสำคัญของการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้ในทีมเป้าหมายของผู้จัดการยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่เกิดขึ้นในทันทีและได้กำหนดกรอบเวลาที่สมเหตุสมผลและเฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมวิธีการวัดความสำเร็จที่เรียบง่ายโดยใช้แอปพลิเคชัน 🎯
การนำแนวทาง SMART นี้มาใช้จะนำมาซึ่งประโยชน์มากมายต่อการสื่อสารองค์กรโดยรวม ซึ่งได้แก่:
- ความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้
- กรอบเวลาที่สามารถบรรลุได้ในการบรรลุเป้าหมาย
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของเป้าหมาย
- คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการวัดความสำเร็จ
- บริบทเกี่ยวกับเหตุผลที่ตั้งเป้าหมายนี้และเหตุผลที่การบรรลุเป้าหมายนี้มีความสำคัญ
เจาะลึกการประชุมระดับ 10 และการตั้งเป้าหมายด้วยวิดีโอที่ให้ความรู้!
ขณะที่คุณทำงานผ่านเป้าหมายการสื่อสารของคุณ ให้คิดถึงวิธีที่คุณสามารถทำให้แต่ละเป้าหมายสอดคล้องกับปรัชญา SMART เป้าหมายที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงจะช่วยให้สมาชิกทีมของคุณเข้าใจ ทำตาม และบรรลุได้ง่ายขึ้น สำหรับการสื่อสารที่ดีขึ้น การทำให้เป้าหมายของคุณเป็น SMART จะช่วยให้ทีมของคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงขึ้น
เทมเพลตแผนปฏิบัติการเป้าหมาย SMART ของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างแผนที่ชัดเจนสู่ความสำเร็จ
10 ตัวอย่างเป้าหมายการสื่อสารสำหรับทีมของคุณ
การสร้างกลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสมตั้งแต่เริ่มต้นอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมาก โชคดีที่เราได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับเป้าหมายการสื่อสารที่ดีที่สุดที่ควรมีในที่ทำงานแล้ว นี่คือเป้าหมายการสื่อสารทั่วไปที่ผู้จัดการสามารถแนะนำให้กับทีมของตนได้ พร้อมตัวอย่างของเป้าหมาย SMART ที่สามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายแต่ละข้อได้
42% ของสมาชิกทีมยังคงพึ่งพาอีเมลอย่างมากในการสื่อสาร แม้ว่าจะมีลักษณะแยกส่วนก็ตาม
จากการวิจัยของ ClickUp พบว่าการสื่อสารมักถูกแยกออกจากกันและไม่เชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานจริง เพื่อป้องกันการสื่อสารที่ขาดตอน ควรผสานการส่งข้อความเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณผ่านแพลตฟอร์มศูนย์กลางที่รวมการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกัน และการสื่อสารเข้าไว้ด้วยกัน
1. ชัดเจนและกระชับ
การสื่อสารข้อความของคุณให้เข้าใจอย่างถูกต้องนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย หลายคนประสบปัญหาในการสื่อสารอย่างกระชับ โดยมักจะใส่คำเติม เสียงหยุด หรือรายละเอียดที่ไม่จำเป็นเข้าไป ผลลัพธ์คือข้อความสำคัญของคุณอาจสูญหาย และผู้ฟังอาจหมดความสนใจระหว่างทาง ดังนั้น ควรฝึกพูดให้ชัดเจนและกระชับ
ถ่ายทอดข้อความของคุณด้วยคำพูดที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยตัดรายละเอียดที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป นำวิธีนี้ไปใช้กับทักษะการพูดในที่สาธารณะ การสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร และการสื่อสารที่ไม่ใช้คำพูดของคุณ เพื่อให้เกิดผลกระทบสูงสุด
ตัวอย่างเป้าหมาย SMART: ลดจำนวนคำเติมในรายงานอัปเดตของทีมลง 20% ภายในเดือนหน้า 💬
2. ให้ความสำคัญกับข้อความที่สำคัญที่สุด
ไม่ว่าคุณจะกำลังอัปเดตโครงการหรือเป็นผู้นำการประชุมทั่วทั้งบริษัท การมีเรื่องที่ต้องพูดคุยมากกว่าหนึ่งเรื่องถือเป็นเรื่องปกติ แม้ว่าคุณจะมีข้อความเพียงข้อเดียวที่ต้องการสื่อสาร ก็ยังง่ายที่จะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นที่ไม่ถูกต้องและทำให้เกิดความสับสนได้ ควรให้ความสำคัญกับข้อความหลักและทำให้โดดเด่น
พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการสื่อสารของคุณและสิ่งที่คุณต้องการสื่อสารให้ชัดเจน คิดถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณและวิธีที่ดีที่สุดในการสื่อสารข้อความนั้น เตรียมการอัปเดต, การพูดคุย, หรือการนำเสนอของคุณไว้ล่วงหน้า และตรวจสอบกับสมาชิกในทีมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อความที่คุณต้องการสื่อนั้นชัดเจน
เทมเพลตกลยุทธ์การสื่อสารภายในและแผนปฏิบัติการของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถ:
- ระบุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร
- พัฒนาแผนปฏิบัติการที่มีตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้
- จัดระเบียบงานและติดตามความคืบหน้าในที่เดียว
ตัวอย่างเป้าหมาย SMART: ปรับโครงสร้างการอัปเดตทีมของคุณใหม่เพื่อให้มีผลลัพธ์สำคัญ เรื่องราวความสำเร็จ หรือความท้าทายหนึ่งเรื่องที่โดดเด่นในการประชุมทั้งหมดครั้งถัดไป การอัปเดตอื่นๆ สามารถแชร์ในบันทึกการประชุมได้ 🎉
3. ใช้ข้อมูลและการวิจัยเพื่อสนับสนุนข้อความของคุณ
บ่อยครั้งเกินไปที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรหรือความรู้ที่มีอยู่ให้เต็มที่ หากคุณมีข้อมูลและตัวชี้วัดที่พร้อมใช้งาน ให้ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้น ข้อมูลสามารถสนับสนุนข้อโต้แย้งของคุณ แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของโครงการ และแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของคุณ ไม่เพียงแต่จะมีประโยชน์สำหรับการสื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพูดคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกด้วย
สนับสนุนคำกล่าว, การนำเสนอ, วัตถุประสงค์, และผลลัพธ์ของคุณด้วยข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่คุณมี ใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อเสริมสร้างตำแหน่งของคุณ, เสนอทางเลือกใหม่, หรือเฉลิมฉลองผลงานที่น่าทึ่งของทีมคุณ
ตัวอย่างเป้าหมาย SMART: บันทึกคะแนนประสบการณ์ของลูกค้าเพื่อให้ในอนาคตคุณสามารถเน้นย้ำสิ่งเหล่านี้เมื่อพูดถึงความสำเร็จของทีมความสำเร็จของลูกค้าของคุณ 💚
4. ลบตัวย่อและภาษาทางเทคนิคที่ซับซ้อน
ในโลกธุรกิจ มีคำย่อหรือวลีใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ สำหรับสมาชิกในทีมบางคน สิ่งเหล่านี้อาจเป็นเรื่องปกติและเข้าใจได้ง่าย แต่สำหรับคนอื่น ๆ อาจสร้างความสับสนและทำให้ข้อความที่คุณต้องการสื่อสารถูกบิดเบือนไป
หลีกเลี่ยงการใช้คำย่อและภาษาทางเทคนิคให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อช่วยให้การสื่อสารชัดเจน
ขอให้สมาชิกในทีมของคุณรักษาการอัปเดตให้ทีมที่กว้างขึ้นให้เข้าใจง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ใช้ภาษาทางเทคนิคสำหรับการประชุมทีมประจำวันของคุณ แต่เปลี่ยนไปใช้คำที่เข้าใจง่ายในชีวิตประจำวันเมื่อสื่อสารกับผู้ฟังที่กว้างขึ้น หากมีวลีบางอย่างที่จำเป็นและเกิดขึ้นบ่อย ให้สร้างพจนานุกรมหรือคู่มือสำหรับทั้งบริษัทและทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย
ตัวอย่างเป้าหมาย SMART: ลดการใช้ภาษาทางเทคนิคสูง และปรับใช้สไตล์ภาษาที่เป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้นสำหรับการอัปเดตของบริษัทก่อนการประชุมครั้งต่อไป⚒️
5. ทำให้การสื่อสารของคุณครอบคลุมมากขึ้น
ในหลายสถานที่ทำงาน การอัปเดตที่สำคัญที่สุดของบริษัทมักเกิดขึ้นระหว่างการประชุมสด ซึ่งสร้างปัญหาให้กับสมาชิกในทีมที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ และสำหรับผู้ที่พบว่าการอัปเดตด้วยวาจาเป็นเรื่องยากที่จะติดตาม พยายามทำให้การสื่อสารของคุณครอบคลุมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และทำลายอุปสรรคหากมีอยู่
พิจารณาว่าคุณสามารถใช้รูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกันได้อย่างไร—รวมถึงการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร ภาพ และคำพูด บันทึกการประชุมที่สำคัญของคุณและทำให้บันทึกเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้และใช้เครื่องมือจดบันทึกด้วย AIเพื่อสรุปโดยทันที พิจารณาภาษาที่คุณใช้ด้วย และเลือกใช้ภาษาที่ครอบคลุมและไม่ระบุเพศเป็นค่าเริ่มต้น
ตัวอย่างเป้าหมาย SMART: บันทึกวิดีโอการประชุมทุกครั้งของบริษัทให้พร้อมใช้งานภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรที่เชื่อถือได้ โดยเริ่มจากการประชุมครั้งถัดไป 💻
6. สื่อสารด้วยความมั่นใจ
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งผู้นำหรือไม่ การสื่อสารด้วยความมั่นใจเป็นทักษะที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง การใช้คำพูด จังหวะการพูด ภาษากาย และรูปแบบการเขียนเพื่อแสดงความมั่นใจสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้สมาชิกในทีมของคุณนำเสนอประเด็นอย่างหนักแน่น ตั้งคำถาม หรือปิดการขายได้
บางคนเป็นผู้นำที่มีความมั่นใจโดยธรรมชาติ ในขณะที่บางคนอาจต้องการคำแนะนำในการพัฒนาทักษะนี้ ให้โค้ชสมาชิกในทีมของคุณเกี่ยวกับวิธีการสบตา วิธีการสื่อสารอย่างชัดเจน และวิธีการตอบคำถามที่ท้าทายจากผู้ฟัง
ตัวอย่างเป้าหมาย SMART: เรียนคอร์สสั้นเกี่ยวกับการสื่อสารอย่างมั่นใจมากขึ้นภายในสิ้นปีนี้ 📚
7. ใช้การเล่าเรื่องเพื่อสิ่งที่ดี
หลายคนมองข้ามคุณค่าของการเล่าเรื่องในการสื่อสารในที่ทำงาน แต่ความจริงแล้วมันมีความสำคัญไม่แพ้กันในโลกแห่งความคิดสร้างสรรค์ การเพิ่มการเล่าเรื่องเข้าไปในสไตล์การสื่อสารของคุณจะทำให้การอัปเดตของคุณสนุก น่าสนใจ และมีผลกระทบมากขึ้น
มองหาวิธีใช้หลักฐานและตัวอย่างจากชีวิตจริงเพื่อเสริมสร้างข้อความที่คุณต้องการสื่อสาร รวบรวมคำรับรองจากลูกค้า กรณีศึกษา และภาพประกอบที่อาจเป็นประโยชน์ในอนาคตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คุณมีคลังไอเดียเรื่องราวพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ตัวอย่างเป้าหมาย SMART: ค้นหาเรื่องราวหรือตัวอย่างจากชีวิตจริงเพื่อแบ่งปันควบคู่กับการอัปเดตผลกระทบของโครงการถัดไปสำหรับจดหมายข่าวของบริษัท 🌍
8. แจ้งให้ทุกคนทราบความคืบหน้า
หากคุณไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่ได้เข้าสู่ระบบอินทราเน็ตของบริษัทในวันนั้นคุณอาจพลาดข้อมูลได้ง่าย บริษัทที่มีวัฒนธรรมการสื่อสารภายในที่แข็งแกร่งจะใช้ช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับข้อความ
ทบทวนช่องทางและแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์สำหรับการสื่อสารภายในที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน และตัดสินใจว่าช่องทางเหล่านั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่ แนะนำทางเลือกอื่นให้กับทีมสื่อสารของคุณ เช่น พอดแคสต์ บล็อก และการอัปเดตประจำวันใน Slack คิดถึงวิธีที่คุณจะทำให้เสียงของทีมของคุณได้รับการรับฟังผ่านช่องทางเหล่านี้ และทำงานร่วมกับทีมสื่อสารของคุณอย่างเชิงรุกเพื่อสร้างความตระหนัก แบ่งปันความสำเร็จ และขอการสนับสนุน
ตัวอย่างเป้าหมาย SMART: ตกลงกับทีมสื่อสารเกี่ยวกับกระบวนการในการรวมช่วงเวลาปกติเกี่ยวกับทีมของคุณในจดหมายข่าวของบริษัทภายในสิ้นปีนี้📝
เทมเพลตการสื่อสารพนักงานของ ClickUpมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
9. เข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น
บริษัทและทีมส่วนใหญ่มีบุคคลที่พูดเสียงดังและครอบงำการสนทนา ในขณะที่บางคนจะพูดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แม้กระทั่งเมื่อถูกกระตุ้น ทั้งสองรูปแบบการสื่อสารไม่ได้ผิดโดยธรรมชาติ แต่คุณควรมองหาวิธีที่จะกระตุ้นให้สมาชิกทีมที่เงียบกว่ามีส่วนร่วมมากขึ้น—หากพวกเขาต้องการ
พูดคุยกับสมาชิกในทีมของคุณและทำความเข้าใจว่ามีอุปสรรคใดบ้างที่ขัดขวางไม่ให้พวกเขาแสดงความคิดเห็น เพื่อที่คุณจะได้เพิ่มทรัพยากรการฝึกอบรมหรือแนวคิดบางอย่างในแผนพัฒนาส่วนบุคคลของพวกเขาควบคู่ไปกับเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้พวกเขา
แนะนำซอฟต์แวร์วิดีโอคอลที่เน้นเวลาสนทนา สร้างพื้นที่เฉพาะในวาระการประชุมทีมสำหรับสมาชิกทุกคน และสนับสนุนรูปแบบการสื่อสารที่พวกเขาชื่นชอบ กลยุทธ์ทั้งหมดนี้ช่วยให้คุณมีวิธีในการเสริมสร้างศักยภาพให้สมาชิกในทีมของคุณกลายเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทมากขึ้นในการประชุม กิจกรรม และการสนทนากับลูกค้า
ตัวอย่างเป้าหมาย SMART: สร้างวาระการประชุมทีมใหม่ที่มีพื้นที่ให้ทุกคนได้แบ่งปันความคืบหน้าในการทำงานและอัปเดตเรื่องสนุกหรือเรื่องส่วนตัวภายในเดือนหน้า 🙌
10. แบ่งปันชัยชนะของคุณ
เวลาส่วนใหญ่ของผู้จัดการมักใช้ไปกับการจัดลำดับความสำคัญและจัดการกับปัญหาต่างๆ จึงไม่น่าแปลกใจที่เราจะลืมเฉลิมฉลองความสำเร็จและให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าแก่กัน ลองเริ่มเน้นย้ำความสำเร็จของคุณและมอบคำชมเชยเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
มองหาโอกาสในการประกาศผลงานที่ยอดเยี่ยมของทีมคุณในที่ประชุมใหญ่ จดหมายข่าวของบริษัท และช่องทาง Slack ที่ใช้ร่วมกันทั้งองค์กร สร้างพื้นที่ให้สมาชิกในทีมได้แบ่งปันความสำเร็จ และอย่าลืมชื่นชมเมื่อมีโอกาส ความคิดเชิงบวกเป็นสิ่งที่แพร่กระจายได้ และบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรู้สึกดีนี้จะช่วยกระตุ้นให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมและสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวอย่างเป้าหมาย SMART: สำรองเวลาไว้ตอนเริ่มหรือตอนจบของการประชุมทีมทุกครั้งเพื่อแบ่งปันความสำเร็จของคุณ และส่งเสริมให้สมาชิกทีมทุกคนมีส่วนร่วมอย่างน้อยเดือนละครั้ง 🤩
วิธีบรรลุเป้าหมายการสื่อสารของคุณ
การตั้งเป้าหมายเป็นก้าวแรกสู่ความสำเร็จ แต่คุณจะติดตามความก้าวหน้าของคุณได้อย่างไร?
เราได้พบวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาแรงจูงใจและติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายของคุณ คือการใช้ ClickUp Goals วิธีการของเราไม่เพียงแต่ให้พื้นที่ที่ใช้งานง่ายสำหรับจัดเก็บเป้าหมายของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าและเฉลิมฉลองเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลาอีกด้วย
สร้างเป้าหมายที่ชัดเจนใน ClickUp ตามวัตถุประสงค์ของคุณ จากนั้นตัดสินใจว่าจะวัดผลอย่างไร เพิ่มค่าตัวเลข, มูลค่าทางการเงิน, หรือค่าจริง/เท็จ เพื่อติดตามความคืบหน้าของคุณขณะที่คุณทำเครื่องหมายเสร็จสิ้นงานและเป้าหมายย่อย นำงานและงานย่อยจากทีมและโครงการต่างๆ มารวมกันภายใต้เป้าหมายเดียว
รวบรวมเป้าหมายการสื่อสารทั้งหมดของคุณไว้ในโฟลเดอร์เดียวเพื่อให้คุณสามารถเห็นความคืบหน้าทั้งต่อเป้าหมายรายบุคคลและหมวดหมู่ ใช้การสรุปความคืบหน้าเพื่อดูความคืบหน้าของเป้าหมาย จากนั้นเจาะลึกไปยังมุมมองเป้าหมายรายบุคคลที่มีคำอธิบายครบถ้วน สร้างเป้าหมายส่วนตัวหรือเป้าหมายทางวิชาชีพสำหรับงาน หรือแชร์กับทีมหรือบริษัทของคุณโดยเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าถึง
ClickUp ไม่ใช่แค่แอปติดตามเป้าหมายเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่สำหรับสร้างและแชร์แผนงานภายใน นโยบาย แนวทางแบรนด์ และคู่มือการฝึกอบรมต่างๆ อีกด้วย เรามีห้องสมุดเทมเพลตที่พร้อมให้คุณนำไปปรับใช้เป็นพื้นฐานที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตแผนการสื่อสาร โครงการหรือเทมเพลตแผนการสื่อสาร
นี่คือวิธีบางประการในการนำเทมเพลตของเราไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับคุณ:
- เน้นเป้าหมายการสื่อสารของบริษัทคุณในแบบฟอร์มคู่มือพนักงานโดยใช้ ClickUp
- ส่งเสริมให้ผู้จัดการใช้แบบฟอร์มการวิเคราะห์ช่องว่างทักษะโดย ClickUpเพื่อระบุความต้องการที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
- ผู้จัดการสามารถใช้แม่แบบแผนพัฒนาพนักงานของ ClickUpเพื่อสร้างและติดตามเป้าหมายการสื่อสาร
หากคุณนำ ClickUp มาใช้เป็นศูนย์กลางการทำงานและจัดการโครงการแบบครบวงจร มันก็จะกลายเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดในการฝึกฝนทักษะการสื่อสารของคุณด้วยเช่นกัน ติดแท็กสมาชิกในทีม แสดงความคิดเห็น เพิ่มบันทึกและใช้แชทเพื่อติดต่อกับสมาชิกในทีมเกี่ยวกับโครงการของคุณ
จากฟีเจอร์เป้าหมายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ไปจนถึงคลังเทมเพลตที่หลากหลายฟีเจอร์การจัดการงานและเครื่องมือบริหารทรัพยากร ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อกำหนด ติดตาม และบรรลุเป้าหมายของบริษัทคุณ 📈
กำหนดและเชี่ยวชาญเป้าหมายการสื่อสารของคุณ
ไม่มีใครสื่อสารได้อย่างสมบูรณ์แบบทุกครั้ง แต่การมอบเป้าหมายการสื่อสารที่ชัดเจนให้กับทีมของคุณจะสร้างความคาดหวังและให้กรอบการทำงานที่เป็นประโยชน์แก่พวกเขา ใช้เป้าหมายการสื่อสารเหล่านี้และตัวอย่างเป้าหมาย SMART เพื่อสร้างวัตถุประสงค์ที่ปรับให้เหมาะกับคุณเอง
หากคุณต้องการมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายด้านการสื่อสารของคุณ ให้ ClickUp เป็นศูนย์กลางสำหรับการติดตามเป้าหมายของคุณ ClickUp Goals ช่วยให้การตั้งเป้าหมาย การติดตามความคืบหน้า และการเฉลิมฉลองความสำเร็จเป็นเรื่องง่าย—ทั้งหมดนี้อยู่ในศูนย์กลางสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการโครงการของ ClickUp เริ่มก้าวไปสู่เป้าหมายของคุณและสมัครใช้ ClickUpวันนี้ ✨