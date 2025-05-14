10 ซอฟต์แวร์จดหมายข่าวที่ดีที่สุดในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

การสร้างจดหมายข่าวที่น่าดึงดูดไม่ใช่เรื่องง่าย
ตั้งแต่การคิดค้นไปจนถึงการจัดจำหน่าย ทุกขั้นตอนต้องการการวางแผนอย่างละเอียดและการดำเนินการโครงการอย่างรอบคอบ
หนึ่งในแง่มุมที่สำคัญซึ่งสามารถช่วยให้กระบวนการนี้ราบรื่นอย่างมีนัยสำคัญได้คือซอฟต์แวร์จดหมายข่าวที่มีประสิทธิภาพ
ในยุคดิจิทัลนี้ มีเครื่องมือซอฟต์แวร์จดหมายข่าวมากมายที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของนักการตลาด บรรณาธิการจดหมายข่าว และผู้เผยแพร่
อย่างไรก็ตาม การเลือกซอฟต์แวร์จดหมายข่าวที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติที่หลากหลายและโครงสร้างราคาของเครื่องมือเหล่านี้
เราได้ใช้เวลาในการค้นคว้าและรวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์จดหมายข่าวที่ดีที่สุด 10 อันดับ โดยจัดอันดับตามคุณสมบัติ ข้อจำกัด ราคา และรีวิวจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น G2 และ Capterra
ไม่ว่าคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่มีคุณสมบัติการปรับแต่งอย่างกว้างขวาง, ความสามารถในการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ, หรือการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยม, เราพร้อมให้บริการคุณ
ซอฟต์แวร์จดหมายข่าวคืออะไร?
ซอฟต์แวร์จดหมายข่าวเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การสร้าง ออกแบบ และแจกจ่ายจดหมายข่าวเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ซอฟต์แวร์จดหมายข่าวช่วยให้การจัดการรายชื่อสมาชิก การติดตามอัตราการเปิดและการคลิกผ่าน และการกำหนดเวลาการแจกจ่ายเป็นไปอย่างง่ายดาย
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์จดหมายข่าว?
การค้นหาซอฟต์แวร์จดหมายข่าวที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับความต้องการและความชอบเฉพาะของคุณเป็นหลัก
ข้อพิจารณาที่สำคัญประการหนึ่งคือความง่ายในการใช้งานของบริการการตลาดผ่านอีเมล เครื่องมือการตลาดผ่านอีเมลที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือออกแบบที่ใช้งานสะดวกจะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นมาก อีกแง่มุมที่สำคัญคือความสามารถในการปรับแต่ง คุณควรสามารถปรับแต่งการออกแบบจดหมายข่าวของคุณให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์ของคุณได้
ความสามารถในการผสานรวมก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับแพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมลของคุณเช่นกัน ซอฟต์แวร์จดหมายข่าวที่คุณเลือกควรมีความเข้ากันได้กับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่แล้ว ทำให้คุณสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นข้ามแพลตฟอร์มต่าง ๆ ซอฟต์แวร์จดหมายข่าวที่ดีที่สุดจะมีเครื่องมือวิเคราะห์และรายงานที่แข็งแกร่ง ให้คุณเข้าใจพฤติกรรมและระดับการมีส่วนร่วมของผู้สมัครสมาชิก
การกำหนดราคาควรเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของคุณด้วย ค้นหาซอฟต์แวร์จดหมายข่าวที่มีคุณสมบัติที่คุณต้องการในราคาที่เหมาะกับงบประมาณของคุณ
สุดท้ายนี้ ควรพิจารณาบทวิจารณ์และคะแนนจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพโดยรวมและความพึงพอใจของผู้ใช้ในแต่ละซอฟต์แวร์จดหมายข่าว
10 ซอฟต์แวร์จดหมายข่าวที่ดีที่สุดที่ควรใช้
นี่คือตัวเลือกของเราสำหรับซอฟต์แวร์จดหมายข่าวที่ดีที่สุด
1.ClickUp
ดีที่สุดสำหรับการวางแผนจดหมายข่าว
ClickUp โดดเด่นด้วยเทมเพลตอีเมล HTML ที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ แทนที่จะต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น คุณสามารถใช้เทมเพลตที่ออกแบบอย่างมืออาชีพเหล่านี้ ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับรูปลักษณ์และความรู้สึกของแบรนด์คุณได้อย่างง่ายดายClickUp AIช่วยประหยัดเวลาและรับประกันความสม่ำเสมอในการสื่อสารของคุณ เช่น เมื่อผู้สมัครสมาชิกคลิกลิงก์ในแคมเปญการตลาดทางอีเมลของคุณและเยี่ยมชมหนึ่งในหน้าแลนดิ้งเพจของคุณ
ClickUp Docs และเครื่องมือจัดการโครงการเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การกล่าวถึง ด้วยเครื่องมือเหล่านี้ คุณสามารถจัดระเบียบจดหมายข่าวสร้างปฏิทินเนื้อหาด้วยเทมเพลตของ ClickUp และติดตามกระบวนการสร้างงานตั้งแต่ต้นจนจบได้อย่างง่ายดาย ระดับการจัดการเช่นนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับทีม ช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันและส่งงานตรงตามกำหนดเวลา
การผสานรวมก็เป็นจุดแข็งของ ClickUp เช่นกัน ซอฟต์แวร์นี้ทำงานร่วมกับเครื่องมือซอฟต์แวร์จดหมายข่าวทางอีเมลหลักๆ ได้อย่างราบรื่น ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถสร้างจดหมายข่าวของคุณใน ClickUp แล้วส่งออกได้อย่างง่ายดายไปยังแพลตฟอร์มการตลาดที่คุณต้องการเพื่อแจกจ่าย ความเข้ากันได้นี้สามารถทำให้กระบวนการทำงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมาก
ClickUp นำเสนอเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงและรายงาน คุณสามารถติดตามอัตราการเปิดอ่าน อัตราการคลิกผ่าน แบบฟอร์มการสมัคร และอื่นๆ ได้ ซึ่งช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของจดหมายข่าวของคุณ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณและสร้างเนื้อหาที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอปและเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ ช่วยให้คุณปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและป้องกันการสลับบริบท
- ผสานการจัดการงาน เอกสาร และโครงการเข้ากับเครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ มอบศูนย์กลางสำหรับทุกความต้องการในการทำงานของคุณ
- แม่แบบแผนการตลาดและ แม่แบบจดหมายข่าวช่วยให้เริ่มต้นโครงการใด ๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- ระบบการทำงานอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาในงานประจำและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- ช่วยให้คุณปรับแต่งการจัดการปริมาณงานและอินเทอร์เฟซให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
- แผนฟรีที่ใจกว้างช่วยให้คุณได้รู้จักความสามารถของ ClickUp ก่อนที่คุณจะตัดสินใจใช้งาน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ด้วยคุณสมบัติทั้งหมดนี้ ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการสำรวจและทำความเข้าใจฟังก์ชันการทำงานทั้งหมด
- ไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันทั้งหมดได้เมื่อออฟไลน์
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. Moosend
เหมาะที่สุดสำหรับจดหมายข่าวแบบลากและวาง
สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างจดหมายข่าวที่น่าประทับใจได้อย่างง่ายดาย Moosend พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ
แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์การตลาดผ่านอีเมล เช่น ตัวแก้ไขแบบลากและวางที่ช่วยให้กระบวนการออกแบบง่ายขึ้น ด้วยคลังเทมเพลตที่ออกแบบไว้อย่างสวยงาม คุณสามารถสร้างจดหมายข่าวที่น่าสนใจได้ในเวลาไม่นาน
แต่ความสะดวกสบายไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น—การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ของ Moosend มอบพลังให้คุณวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญได้ทันทีตามต้องการ คุณจะมีข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นในการปรับแต่งจดหมายข่าวของคุณให้เหมาะสมและเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ตั้งแต่อัตราการเปิดอ่านไปจนถึงอัตราการคลิกผ่าน
คุณสมบัติเด่นของ Moosend
- อินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ง่ายและเข้าใจได้ช่วยให้การนำทางและการใช้งานเป็นไปอย่างง่ายดายแม้สำหรับผู้เริ่มต้น
- คอลเลกชันที่หลากหลายของเทมเพลตที่สวยงามและตัวแก้ไขแบบลากและวางทำให้การออกแบบจดหมายข่าวเป็นเรื่องง่าย
- คุณสมบัติการอัตโนมัติที่ทรงพลังและเครื่องมือการแบ่งกลุ่มช่วยให้สามารถสร้างแคมเปญที่ปรับแต่งตามบุคคลและเป้าหมายได้
- การทดสอบ A/B ช่วยให้มั่นใจว่าจดหมายข่าวของคุณได้รับการปรับให้เหมาะสมที่สุดเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมสูงสุด
ข้อจำกัดของ Moosend
- แม้ว่าความเรียบง่ายจะเป็นจุดแข็ง แต่ผู้ใช้ขั้นสูงอาจพบว่าฟีเจอร์มีข้อจำกัดอยู่บ้าง
- ไม่มีระบบ CRM ในตัว
ราคาของ Moosend
- ฟรีสำหรับผู้ติดตามสูงสุด 1000 คน
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $8/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Moosend คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
โบนัส: ลองดูเทมเพลตจดหมายข่าว Google Docs เหล่านี้!
3. แคมเปญ มอนิเตอร์
เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ใน Campaign Monitor, เราพบหนึ่งในเครื่องมือการตลาดที่โดดเด่นในด้านความเรียบง่ายโดยไม่ละทิ้งฟังก์ชันการทำงาน
แพลตฟอร์มนี้รองรับทั้งผู้เริ่มต้นและนักการตลาดที่มีประสบการณ์ ทำให้การสร้าง ส่ง และปรับแต่งแคมเปญอีเมลเป็นเรื่องง่ายและสดใหม่
จุดแข็งของ Campaign Monitor คือระบบอัตโนมัติที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้
ด้วยความสามารถในการตั้งค่าทริกเกอร์ตามการกระทำของผู้สมัครสมาชิกหรือสถานการณ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณสามารถมั่นใจได้ว่าจดหมายข่าวของคุณจะส่งถึงกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Campaign Monitor
- เครื่องมือสร้างอีเมลแบบลากและวางพร้อมเทมเพลตที่สวยงามมอบความยืดหยุ่นในการออกแบบที่ยอดเยี่ยม
- ความสามารถในการทดสอบ A/B ที่แข็งแกร่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญของคุณ
- การวิเคราะห์อย่างครอบคลุมให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญ
- คุณสมบัติการปรับแต่งขั้นสูงช่วยให้คุณสามารถสร้างจดหมายข่าวและประกาศที่ตรงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของแคมเปญมอนิเตอร์
- ตัวเลือกการอัตโนมัติทางอีเมลที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย
- ผู้ใช้บางรายพบว่ามันมีราคาสูงกว่าเครื่องมือที่คล้ายกันเล็กน้อย
ราคาของแคมเปญมอนิเตอร์
- พื้นฐาน: เริ่มต้นที่ $9/เดือน
- ไม่จำกัด: เริ่มต้นที่ $29/เดือน
- พรีเมียร์: เริ่มต้นที่ $149/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Campaign Monitor
- G2: 4. 1/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
📮 ClickUp Insight: 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วย ClickUpคุณจะได้รับเครื่องมือช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AIทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน รวมถึงอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณไว้
4. Omnisend
เหมาะที่สุดสำหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ
Omnisend ไม่ได้เป็นเพียงซอฟต์แวร์สำหรับจดหมายข่าวเท่านั้น แต่ยังเป็นแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ที่ผสานการตลาดผ่านอีเมลเข้ากับช่องทางอื่น ๆ เช่น SMS และโซเชียลมีเดียไว้ในที่เดียว
แนวทางนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างแคมเปญที่รวมกันและข้ามช่องทางได้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้าและกระตุ้นให้เกิดการแปลง และด้วยการมุ่งเน้นไปที่การแบ่งกลุ่มและการปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคล ซอฟต์แวร์จดหมายข่าวทางอีเมลของ Omnisend ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับพฤติกรรมและความชอบของลูกค้าแต่ละคนได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Omnisend
- บรรณาธิการจดหมายข่าวที่มีบล็อกเนื้อหาและเทมเพลตแบบไดนามิกช่วยให้คุณสร้างจดหมายข่าวที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลได้
- เครื่องมือสร้างระบบอีเมลอัตโนมัติที่ยืดหยุ่นและฟีเจอร์การแบ่งกลุ่ม เพื่อการกำหนดเป้าหมายผู้สมัครสมาชิกอีเมลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- แพลตฟอร์มจดหมายข่าวที่ผสานการทำงานได้อย่างดีกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เช่น Shopify, Bigcommerce และ WooCommerce
- เครื่องมือรายงานขั้นสูงสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าของแคมเปญ
ข้อจำกัดของ Omnisend
- ในขณะที่การมุ่งเน้นที่อีคอมเมิร์ซเป็นจุดแข็ง แต่อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจที่ไม่มีร้านค้าอีคอมเมิร์ซ
- ผู้ใช้บางรายกล่าวถึงเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือจดหมายข่าวอื่นๆ
ราคา Omnisend
- เวอร์ชันฟรี
- มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $16/เดือน
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $99/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Omnisend คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
5. Brevo
เหมาะที่สุดสำหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ
ต่อไปคือ Brevo ซึ่งโดดเด่นในบรรดาเครื่องมือการตลาดผ่านอีเมลด้วยแนวทางที่สร้างสรรค์ในการออกแบบ
Brevo นำเสนอเครื่องมือออกแบบที่มีคุณสมบัติหลากหลายและโต้ตอบได้ ซึ่งช่วยให้การสร้างจดหมายข่าวที่น่าสนใจเป็นเรื่องง่าย แพลตฟอร์มนี้เหมาะสำหรับทีมโดยมีการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานร่วมกันในแคมเปญการตลาดทางอีเมลได้
ด้วยระบบอัตโนมัติในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและฟีเจอร์การจัดสรรงาน Brevo ช่วยให้การทำงานร่วมกันภายในทีมของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น เร่งกระบวนการสร้างจดหมายข่าวให้รวดเร็วขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Brevo
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมตัวแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
- ชุดแม่แบบที่หลากหลายและปรับแต่งได้ตามความต้องการ
- รายงานและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งเพื่อข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญ
- รวมความสามารถในการทำการตลาดอัตโนมัติและการแบ่งกลุ่ม
ข้อจำกัดของ Brevo
- เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์จดหมายข่าวรุ่นใหม่ อาจขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางประการ
- ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
ราคาของ Brevo
- ราคาสามารถขอได้ตามคำขอ
คะแนนและรีวิว Brevo
- G2: 4. 2/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 10+ รายการ)
6. คอนเวิร์ตคิต
เหมาะที่สุดสำหรับบล็อกเกอร์
ด้วย ConvertKit คุณจะได้รับซอฟต์แวร์จดหมายข่าวที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้สร้างสรรค์
ไม่ว่าคุณจะเป็นบล็อกเกอร์, ยูทูบเบอร์, หรือพอดแคสเตอร์, ConvertKit มีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเติบโตผู้ชมของคุณและหารายได้ออนไลน์. มันเป็นที่รู้จักอย่างดีสำหรับระบบอัตโนมัติที่แข็งแกร่งและระบบแท็ก, ที่ช่วยให้คุณสามารถส่งข้อความเป้าหมายได้.
ConvertKit ให้ความสำคัญกับการส่งอีเมลถึงผู้รับ โดยทีมงานเฉพาะทางที่มุ่งมั่นดูแลให้อีเมลของคุณส่งถึงกล่องจดหมายของผู้สมัครสมาชิกอย่างตรงจุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ConvertKit
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติทางภาพที่ทรงพลัง
- เครื่องมือการแบ่งกลุ่มและการติดแท็กสำหรับการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- ความสามารถในการทำการตลาดผ่านอีเมลที่แข็งแกร่ง รวมถึงการส่งข้อความแบบกระจายและลำดับการส่ง
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มยอดนิยม เช่น WordPress, Shopify และ WooCommerce
ข้อจำกัดของ ConvertKit
- ตัวเลือกการออกแบบและการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์จดหมายข่าวอื่น ๆ
- ไม่มีคุณสมบัติการทดสอบ A/B แบบดั้งเดิม
ราคาของ ConvertKit
- ฟรี
- ผู้สร้าง: $15/เดือน
- ผู้สร้าง Pro: $29/เดือน
คะแนนและรีวิวของ ConvertKit
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
7. AWeber
เหมาะที่สุดสำหรับบล็อกเกอร์
AWeber ซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมบริการการตลาดทางอีเมล ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากความสามารถในการตอบกลับอัตโนมัติที่แข็งแกร่ง และตัวเลือกเทมเพลตสำเร็จรูปที่หลากหลาย
ซอฟต์แวร์จดหมายข่าวนี้มีเครื่องมือวิเคราะห์ในตัว ให้คุณเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพจดหมายข่าวของคุณได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้ AWeber แตกต่างคือบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมของพวกเขา
พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันผ่านหลากหลายช่องทาง ทีมงานของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในทุกขั้นตอน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AWeber
- มีแม่แบบสำเร็จรูปให้เลือกมากมาย พร้อมตัวแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
- ความสามารถของระบบตอบกลับอัตโนมัติเพื่อการจัดการอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพ
- ระบบวิเคราะห์ในตัวสำหรับการติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ
- บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ และแชทสด
ข้อจำกัดของ AWeber
- อินเตอร์เฟซอาจดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์จดหมายข่าวที่ทันสมัยกว่า
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีตัวเลือกการแบ่งกลุ่มและการปรับแต่งส่วนบุคคลที่จำกัด
ราคาของ AWeber
- ฟรี
- ไลท์: $12.50/เดือน
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- ไม่จำกัด: $899/เดือน
คะแนนและรีวิว AWeber
- G2: 4. 2/5 (600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
8. คอนสแตนท์ คอนแทค
เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจที่เน้นการให้บริการ
ซอฟต์แวร์การตลาดทางอีเมลของ Constant Contact มีคุณสมบัติที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งโดดเด่นเป็นพิเศษ
แพลตฟอร์มนี้นำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย พร้อมเทมเพลตอีเมลที่ปรับแต่งได้มากกว่า 100 แบบเครื่องมือจัดการอีเวนต์และการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มต่าง ๆเช่น Shopify และ WordPress ช่วยให้ใช้งานได้หลากหลายตามความต้องการทางธุรกิจที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Constant Contact
- เทมเพลตอีเมลที่ปรับแต่งได้มากกว่า 100 แบบ พร้อมเครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางที่ทรงพลัง
- เครื่องมือรายงานที่แข็งแกร่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเปิด, การคลิก, และการแชร์
- เครื่องมือการจัดการกิจกรรมและการผสานรวมกับแพลตฟอร์มยอดนิยมเช่น Shopify และ WordPress
- การสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม รวมถึงการแชทสด การสนับสนุนทางโทรศัพท์ และคลังทรัพยากรที่ครอบคลุม
ข้อจำกัดของคอนสแตนท์คอนแทค
- ระบบอัตโนมัติอาจมีข้อจำกัดสำหรับแคมเปญที่ซับซ้อนมากขึ้น
- ผู้ใช้บางรายพบว่าโครงสร้างราคาค่อนข้างสูงสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโต
ราคาของคอนสแตนท์ คอนแทค
- ไลท์: 12 ดอลลาร์/เดือน
- มาตรฐาน: $35/เดือน
- พรีเมียม: 80 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Constant Contact
- G2: 4. 0/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
9. เก็บไว้
เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจที่เน้นการให้บริการ
Keap, เดิมชื่อ Infusionsoft, ผสานรวมระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ที่ทรงพลังกับศักยภาพของซอฟต์แวร์การตลาดทางอีเมล.
เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก แพลตฟอร์มการขายและการตลาดแบบครบวงจรนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์อัตโนมัติขั้นสูง รวมถึงการกระตุ้นตามพฤติกรรม
ด้วย Keap คุณสามารถสร้างการติดตามผลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและติดตามข้อมูลเชิงลึกสำหรับแคมเปญอีเมลที่ครอบคลุมทุกด้าน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Keap
- ระบบ CRM ที่ทรงพลังผสานรวมกับเครื่องมือการตลาดทางอีเมล
- คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติที่แข็งแกร่ง รวมถึงเครื่องมือสร้างแคมเปญและตัวกระตุ้นพฤติกรรม
- แคมเปญอีเมลส่วนบุคคลที่มีการจัดลำดับ
- รายงานที่ครอบคลุมเพื่อการติดตามและวิเคราะห์แคมเปญอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Keap
- มีราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือการตลาดผ่านอีเมลอื่น ๆ
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นเนื่องจากมีคุณสมบัติขั้นสูงมากมาย
ราคา Keap
- ข้อดี: $199. ต่อเดือน
- สูงสุด: $289/เดือน
คะแนนและรีวิว Keap
- G2: 4. 2/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
10. ฮับสปอต
เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจที่เน้นการให้บริการ
HubSpot ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการเครื่องมือจัดการทรัพยากรด้านการขายและการตลาด มีซอฟต์แวร์การตลาดผ่านอีเมลขั้นสูงที่อัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์มากมาย เครื่องมือการปรับแต่งส่วนบุคคลช่วยให้คุณสามารถปรับเนื้อหาให้เหมาะกับผู้รับแต่ละรายได้ ในขณะที่การวิเคราะห์เชิงลึกให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญ
ซอฟต์แวร์การตลาด CRMนี้มีการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมลอื่น ๆ ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าเกรงขามสำหรับธุรกิจที่กำลังมองหาโซลูชันการตลาดแบบครบวงจร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- คุณสมบัติการปรับแต่งส่วนบุคคลช่วยให้สามารถปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้รับแต่ละราย
- การวิเคราะห์อย่างละเอียดให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแคมเปญอีเมล
- เครื่องมือการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ ที่ครอบคลุมทุกด้านเหมาะสำหรับ ทีมที่ต้องการซอฟต์แวร์การตลาดแบบครบวงจร
- คุณสมบัติการอัตโนมัติขั้นสูงช่วยให้กระบวนการตลาดทางอีเมลของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
- การผสานการทำงานอย่างไร้ที่ติกับ HubSpotCRM และเครื่องมืออื่น ๆ ของ HubSpot
ข้อจำกัดของ HubSpot
- ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
- อาจรู้สึกท่วมท้นเนื่องจากความกว้างขวางของฟีเจอร์ขั้นสูง
ราคาของ HubSpot
ติดต่อ HubSpot เพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ลองใช้เครื่องมือ AI และการตลาดของ ClickUp สำหรับจดหมายข่าวฉบับถัดไปของคุณ
แต่ละแพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมลมีจุดแข็งเฉพาะตัว; ความเหมาะสมที่สุดขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณ ไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์การอัตโนมัติขั้นสูง, เทมเพลตการออกแบบที่สวยงาม, หรือเครื่องมือวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง, ซอฟต์แวร์สามารถช่วยยกระดับจดหมายข่าวของคุณได้
อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่าความมหัศจรรย์ของการสร้างจดหมายข่าวที่มีประสิทธิภาพนั้นอยู่ที่ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมและการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการดำเนินการ
สำหรับเรื่องนี้ ClickUp พร้อมให้ความช่วยเหลือ เราขอแนะนำให้คุณลองดูเทมเพลตไวท์บอร์ดจดหมายข่าวของ ClickUpเพื่อดูว่ารูปแบบสำเร็จรูปของเราสามารถช่วยให้การสร้างเนื้อหาจดหมายข่าวเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วได้อย่างไร และคุณยังสามารถสร้างปฏิทิน การตลาด ของคุณได้อย่าง รวดเร็วด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp
ทรัพยากรเหล่านี้สามารถช่วยให้กระบวนการวางแผนจดหมายข่าวของคุณง่ายขึ้นอีก โดยให้รูปแบบที่มองเห็นได้เพื่อติดตามความคืบหน้า กำหนดเส้นตาย และทำให้แน่ใจว่าจดหมายข่าวของคุณตรงเป้าหมายเสมอ
สำรวจ ClickUp วันนี้และสัมผัสความแตกต่างที่สามารถเกิดขึ้นกับกระบวนการจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ!