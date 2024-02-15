10 แบบฟอร์มประกาศธุรกิจ: ข้อความแนะนำ, อีเมลภายใน, และอื่น ๆ

ไม่ว่าจะเป็นการจ้างพนักงานใหม่ การเปิดตัวแคมเปญใหม่ หรือการเข้าซื้อกิจการ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ การสื่อสารความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัย และในบางกรณี ยังเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายอีกด้วย
การนำเสนอข่าว (ทั้งข่าวดีและข่าวร้าย) เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง และการละเว้นหรือตีความรายละเอียดสำคัญผิดไปมักทำให้เกิดความสับสนและสื่อสารข้อความที่ผิดออกไป ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อกำไรของคุณเท่านั้น แต่ยังอาจทำให้คุณมีปัญหาทางกฎหมายได้อีกด้วย ⚖️
โชคดีที่มีแม่แบบประกาศธุรกิจมาช่วย! แม่แบบเหล่านี้สามารถช่วยให้พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญอื่นๆ ของคุณได้รับข้อความของคุณอย่างชัดเจนและครบถ้วน ?
เราจะพูดคุยเกี่ยวกับ 10 เทมเพลตประกาศธุรกิจยอดนิยมจาก ClickUpและแสดงให้คุณเห็นวิธีการสร้างบันทึกและรายงานที่ยอดเยี่ยมซึ่งสามารถสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องไปยังกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันได้
อะไรคือแบบประกาศธุรกิจ?
แม่แบบประกาศธุรกิจช่วยประหยัดเวลาในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์บันทึกภายใน หรือจดหมายข่าวจากศูนย์ มันคือ พิมพ์เขียวสำหรับการส่งข้อความที่ต้องการไปยังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ แม่แบบนี้จะนำทางคุณในการนำเสนอพัฒนาการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมั่นใจว่าคุณได้รวมข้อมูลที่จำเป็นและใช้โทนเสียงที่สอดคล้องกับผู้รับ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบประกาศธุรกิจดี?
การเลือกแบบฟอร์มประกาศธุรกิจของคุณจะขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลที่คุณต้องการสื่อสารและกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการสื่อสารด้วย อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว โครงสร้างที่ช่วยให้คุณสื่อสารข้อความได้ชัดเจนควรมีดังนี้:
- เรียบง่ายและกระชับ: เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อ่านเสียสมาธิ
- ปรับแต่งได้: มีความยืดหยุ่นพร้อมส่วนที่สามารถแก้ไขได้ เพื่อให้คุณสามารถปรับให้เข้ากับแบรนด์ของบริษัท เป้าหมายของการประกาศ และประเภทของผู้ชม
- จัดระเบียบอย่างดี: โครงสร้างที่ชัดเจนพร้อมส่วนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านเอกสารและรับข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
- ดึงดูดสายตา: ควรให้คุณสามารถรวมภาพ เช่น รูปภาพ กราฟ และแผนภูมิ
10 แบบฟอร์มประกาศฟรีสำหรับใช้งาน
10 แบบฟอร์มประกาศยอดนิยม ของเราสามารถช่วยให้คุณแชร์ข่าวสารใดๆ กับพนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือลูกค้าของคุณได้ภายในไม่กี่คลิก! ?️
1. แม่แบบประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ ClickUp
คุณกำลังจะเปิดตัวสินค้าใหม่, ผ่านการควบรวมกิจการ, หรือจัดงานสำคัญในอนาคตอันใกล้นี้หรือไม่?เทมเพลตประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ของ ClickUpสามารถเป็น เครื่องมือสื่อสารของคุณในการประกาศข่าวสารสู่สาธารณะ! ?
ตามคำนิยามข่าวประชาสัมพันธ์คือเอกสารที่คุณมอบให้กับสื่อมวลชนเพื่อประกาศเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม การเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือการเปลี่ยนแปลงผู้นำ เอกสารนี้สามารถช่วยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นนั้นและสร้างแบรนด์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังพูดถึงเรื่องใด สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือ ข่าวประชาสัมพันธ์อาจถูกเห็นโดยผู้คนจำนวนมาก ดังนั้นคุณจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษกับเนื้อหาของมัน
เทมเพลตนี้จะแนะนำคุณในการสร้างข่าวประชาสัมพันธ์ที่ตรงไปตรงมาและให้ข้อมูลครบถ้วน ประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้:
- หัวข้อ: ตารางรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทของคุณ, สถานที่ตั้ง, และวันที่
- หัวข้อและหัวข้อย่อย: สองประโยคที่คุณจะสรุปเหตุผลในการออกข่าวประชาสัมพันธ์
- สรุป: นี่คือส่วนที่คุณจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับใคร, อะไร, ทำไม, ที่ไหน, เมื่อไร, และอย่างไรของแถลงการณ์นี้ ควรให้ผู้อ่านเข้าใจสาระสำคัญของประกาศของคุณโดยไม่ต้องอ่านเอกสารทั้งหมด
- เนื้อหา: ส่วนสำคัญของข่าวประชาสัมพันธ์ที่คุณจะใส่ข้อมูลพื้นฐานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประกาศของคุณ
- ข้อความมาตรฐาน: นี่คือส่วน "เกี่ยวกับเรา" ซึ่งคุณจะใส่รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทของคุณ
เช่นเดียวกับเทมเพลตของ ClickUp ทั้งหมด คุณสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถละเว้นบางส่วนหรือเพิ่มส่วนใหม่ได้ เพิ่มรูปภาพฟรีของคุณเองหรือเลือกจากภาพที่มีในแกลเลอรี!
2. เทมเพลตข้อความสำหรับ ClickUp ChatGPT เพื่อประกาศภายในองค์กร
ChatGPT เป็นหนึ่งในคำที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2023 บางคนชื่นชอบมัน บางคนเกลียดมัน ในขณะที่บางคนกลัวมัน ไม่ว่าคุณจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อบอท AI/เครื่องมือเขียนนี้ อิทธิพลของมันในโลกธุรกิจนั้นไม่อาจปฏิเสธได้
เทมเพลตข้อความสำหรับ ChatGPT เพื่อประกาศภายในองค์กรของ ClickUpคือ การรวบรวมข้อความที่มีประสิทธิภาพเพื่อดึงศักยภาพสูงสุดจาก ChatGPT เทมเพลตประกาศภายในนี้สามารถใช้ได้กับทุกทีมในบริษัทของคุณ ตั้งแต่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลไปจนถึงฝ่ายขาย การตลาด และการจัดการ มันให้แนวคิดที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมสำหรับการ "สนทนา" กับ ChatGPT และได้รับคำตอบที่คุณต้องการ
นอกจากคำแนะนำจริงแล้ว แม่แบบยังให้ตัวอย่างการใช้งานที่เป็นรูปธรรม
ฟังดูนามธรรมเกินไปหรือเปล่า? ลองนึกภาพว่าบริษัทของคุณกำลังจะเปิดสาขาใหม่ที่นิวยอร์ก และคุณต้องการประกาศให้พนักงานทราบ นี่คือตัวอย่างข้อความที่ควรจะเขียน: "สร้างข้อความที่น่าสนใจเพื่อประกาศการเปิดสาขาใหม่ที่นิวยอร์ก และอธิบายถึงประโยชน์ เช่น การลดภาระงานที่มีอยู่เดิมและการปรับปรุงการบริการลูกค้า"
3. คำสั่ง ClickUp ChatGPT สำหรับประกาศบนโซเชียลมีเดีย
การประกาศบนสื่อสังคมออนไลน์อาจซับซ้อนกว่าที่คิดไว้ ผู้คนนับล้านสามารถเห็นประกาศของคุณได้ และคุณต้องระวังเป็นพิเศษในการใช้คำให้ถูกต้องและดึงดูดผู้ชมเป้าหมายของคุณ นอกจากนี้ คุณต้องย่อความคิดของคุณให้กลายเป็นโพสต์สั้น ๆ ที่ไม่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกถูกท่วมท้น
เทมเพลตข้อความสำหรับ ClickUp ChatGPT เพื่อประกาศบนโซเชียลมีเดียสามารถทำให้งานนี้ง่ายขึ้นได้ คิดเสียว่าเป็นการรวบรวมแผ่นโกงที่ช่วยให้คุณ ตรงใจผู้อ่านและแชร์ข่าวใหญ่กับชุมชน ?
คอลเลกชันนี้เน้นที่ Twitter และเธรดของ Twitter แต่คุณสามารถนำไปใช้กับเครือข่ายโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ได้เช่นกัน มาดูตัวอย่างการใช้งานเพื่อทำความเข้าใจวิธีการใช้กับ ChatGPT ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
จินตนาการว่าคุณมีบริษัทและต้องการโพสต์ประกาศบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง. คุณจะใช้ข้อความนี้: "ฉันต้องการทวีตสั้น ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับงานแสดงรถยนต์ของเราที่กำลังจะมาถึงในซานฟรานซิสโก. ให้รวมคำกระตุ้นการตัดสินใจสั้น ๆ ไว้ที่ท้ายข้อความด้วย."
เทมเพลตนี้เป็นส่วนหนึ่งของ คำแนะนำ ChatGPT สำหรับการตลาดของ ClickUps ซึ่งคุณสามารถเรียกดูหมวดหมู่ต่างๆ มากมายและคำแนะนำหลายร้อยรายการที่ตรงกับพันธกิจและค่านิยมของบริษัทของคุณ
4. แม่แบบไวท์บอร์ดจดหมายข่าว ClickUp
จดหมายข่าวของบริษัทสามารถเป็นได้ทั้งภายในและภายนอก ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศภายในอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับกิจกรรมสร้างทีมล่าสุด หรือการอัปเดตผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในบริษัทแม่แบบไวท์บอร์ดจดหมายข่าว ClickUpคือทางเลือกที่เหมาะสม
เทมเพลตนี้มอบสูตรสำเร็จที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างจดหมายข่าวที่น่าสนใจและดึงดูดสายตาซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านของคุณติดตามเนื้อหาได้อย่างต่อเนื่อง หากคุณไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ เทมเพลตนี้จะช่วยนำทางคุณไปในทิศทางที่ถูกต้อง และช่วยให้คุณสร้างพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการประกาศการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือกิจกรรมสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากนี่เป็นเทมเพลตไวท์บอร์ด คุณจึงสามารถควบคุมรูปลักษณ์สุดท้ายของจดหมายข่าวได้อย่างเต็มที่ นี่คือสนามเล่นที่ยอดเยี่ยมสำหรับความคิดสร้างสรรค์ของคุณ ?
คุณจะเห็น พื้นที่เฉพาะสำหรับไฟล์สื่อและบล็อกข้อความ ทุกองค์ประกอบสามารถย้ายและปรับขนาดได้ตามต้องการเพื่อให้การใช้งานและการอ่านมีประสิทธิภาพสูงสุด จัดระเบียบเนื้อหาด้วยบัตรประกาศหรือสร้างบล็อกข้อความ!
นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและการสื่อสารของทีม อีกด้วย คุณสามารถแสดงความคิดเห็นและสร้างงานเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนในทีมทำหน้าที่ของตนเองและมีส่วนร่วมในการจัดทำจดหมายข่าว
คีย์ลัดมากมายและตัวเลือกการติดตามเวลาช่วยประหยัดเวลาและทำให้การทำงานของคุณเป็นระบบมากขึ้น
โบนัส: ชม10 แบบฟอร์มบันทึกข้อความฟรีใน Word และ ClickUp
5. เทมเพลตรายงานข่าว ClickUp
ต้องการประกาศข่าวใหญ่ให้ดังสนั่นไหม? ?
คุณควรคิดนอกกรอบและทดลองใช้รูปแบบที่ไม่เหมือนใคร
เทมเพลตรายงานข่าว ClickUpช่วยให้คุณเปลี่ยนประกาศธุรกิจของคุณให้กลายเป็นบทความหนังสือพิมพ์พร้อมสำหรับการพิมพ์ เรากำลังพูดถึงบทความคลาสสิกที่มีพาดหัวใหญ่และคอลัมน์ที่แบ่งข้อความออกเป็นส่วนย่อยที่อ่านง่าย ?
เทมเพลตนี้ทำงานทั้งหมดให้คุณ—เพียงแค่ทำตามคำแนะนำ แล้วคุณจะสามารถปรับแต่งประกาศธุรกิจที่สมบูรณ์แบบได้ในเวลาไม่นาน คุณสามารถสร้าง "หนังสือพิมพ์" ภายในสำหรับเพื่อนร่วมงานของคุณ เช่น ประกาศวันเกิด หรือเปิดให้สาธารณชนได้เพลิดเพลิน
หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับเทมเพลตนี้คือมัน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ลองนึกภาพว่าคุณต้องการประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์และเปิดโรงงานผลิตแห่งใหม่ ให้หลายทีมทำงานร่วมกันในเทมเพลตนี้และให้ข้อมูลที่ละเอียดและเชื่อถือได้ล่วงหน้าสำหรับแต่ละเหตุการณ์
การเพิ่มงานย่อย งานหลัก และความสัมพันธ์ระหว่างงานนั้นง่ายดายมาก เพราะเทมเพลตนี้ ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้เริ่มต้น คุณสามารถปรับแต่งขนาด สี และแบบอักษรของทุกองค์ประกอบได้ตามต้องการ เพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องราวของบริษัทคุณ ?
6. เทมเพลตจดหมายข่าวอสังหาริมทรัพย์ ClickUp
ทำไมเทมเพลตจดหมายข่าวอสังหาริมทรัพย์ถึงอยู่ในหมวดเทมเพลตประกาศธุรกิจ?เทมเพลตจดหมายข่าวอสังหาริมทรัพย์ของ ClickUpสามารถใช้งานได้มากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์และ ปรับใช้กับสถานการณ์ธุรกิจที่หลากหลาย
ในเวอร์ชันเทมเพลตเริ่มต้น คุณจะเห็นส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้:
- ข้อเสนอผลิตภัณฑ์
- รายการ
- โครงการที่โดดเด่น
- นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
เนื่องจากเทมเพลต ClickUp นี้สามารถปรับแต่งได้ คุณสามารถปรับเปลี่ยนทุกส่วนให้สอดคล้องกับค่านิยม สไตล์ และแนวทางของแบรนด์บริษัทของคุณได้
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการประกาศเปิดตัวสินค้าใหม่ ให้แก้ไขส่วนของรายการสินค้าและเปลี่ยนให้เป็นบทวิจารณ์สินค้า หรือหากคุณต้องการประกาศการจ้างงานใหม่ ให้อัปเดตส่วนของตัวแทนอสังหาริมทรัพย์และเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานใหม่ ตำแหน่ง ประสบการณ์ และประวัติของพวกเขา คุณยังสามารถเชื่อมโยงสองส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกันให้กลายเป็นหนึ่งเดียว และรวมหลายส่วนเข้าด้วยกันได้
เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและสามารถทำงานร่วมกันได้ ดังนั้นคุณสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานจากทีมและแผนกต่างๆ ได้ ตัวอย่างเช่น ทีมออกแบบสามารถอัปโหลดรูปภาพ และทีมทรัพยากรบุคคลสามารถให้ข้อมูลพนักงานได้
7. แม่แบบการสื่อสารภายในองค์กร ClickUp
หากคุณไม่แจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท คุณเสี่ยงที่จะทำให้พวกเขาไม่พอใจและไม่เต็มใจที่จะทำงานอย่างเต็มที่ ไม่ต้องพูดถึงว่าการขาดความโปร่งใสอาจก่อให้เกิดปัญหาทางกฎหมายและปัญหาอื่นๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทของคุณ
การสื่อสารภายในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญหากคุณต้องการให้ธุรกิจของคุณเติบโต และแม่แบบการสื่อสารภายในของ ClickUpก็เปรียบเสมือนปุ๋ยชั้นเยี่ยมที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเจริญงอกงาม ?
แม้ว่าจะมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานมากกว่าสำหรับการประกาศภายใน แต่รูปแบบนี้ก็สามารถมีประสิทธิภาพได้ไม่น้อย ด้วยเทมเพลตที่มีประเภทสถานะ 6 แบบ, ช่องข้อมูลที่กำหนดเอง, และมุมมองต่าง ๆ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนจะได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงล่าสุด ไม่ว่าจะเล็กเพียงใดก็ตาม
นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างการไหลเวียนของข้อมูลอย่างต่อเนื่องและทำให้ทุกแผนกอยู่ในหน้าเดียวกัน:
- ใช้รหัสสีเพื่อแยกประเภทข้อมูล
- ปรับแต่งคอลัมน์
- สร้างงานและงานย่อย
- แสดงความคิดเห็น
เทมเพลตประกาศธุรกิจนี้จะช่วยให้ทุกคนทราบข้อมูลล่าสุดและประหยัดเวลาอันมีค่าของพนักงานของคุณ ด้วยการโพสต์การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องบนกระดาน คุณจะ ขจัด (หรืออย่างน้อยก็ลด) ความจำเป็นในการส่งอีเมลและโทรศัพท์ พนักงานของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ความรับผิดชอบอื่นๆ ที่ขับเคลื่อนบริษัทของคุณไปข้างหน้าแทน
8. แม่แบบกลยุทธ์การสื่อสารภายในของ ClickUp
การร่วมมือที่มีคุณภาพไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่มีการสื่อสารที่เหมาะสมระหว่างพนักงานและทีม และหากไม่มีการร่วมมือ บริษัทของคุณอาจถูกมองว่าไม่มีระเบียบหรือไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งอาจทำให้ความสัมพันธ์กับลูกค้าเสียหายและขัดขวางการเติบโต
เทมเพลตกลยุทธ์การสื่อสารภายในของ ClickUpสามารถช่วยคุณ ปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ, ทำให้ทุกคนอยู่ในความรับรู้, สร้าง แผนการสื่อสาร, และประกาศข่าวสาร ทั้งใหญ่และเล็ก.
เมื่อมองแวบแรก เทมเพลตอาจดูซับซ้อน แต่จริง ๆ แล้วใช้งานง่าย ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้:
- การวางแผนองค์กร
- การวิเคราะห์การสื่อสารที่มีอยู่
- การประเมินความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ความท้าทายด้านการสื่อสาร
- แผนที่เส้นทางสื่อสารภายใน
ส่วนสุดท้ายอาจเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการประกาศและการให้คำแนะนำแก่พนักงานเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติให้สอดคล้องกัน
เทมเพลตที่ครอบคลุมนี้ช่วยในการประกาศต่างๆ แต่ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆ ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เพื่อวิเคราะห์นโยบายการสื่อสารที่มีอยู่ในบริษัทของคุณ พนักงานของคุณสามารถให้ข้อเสนอแนะ และคุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อดูว่าด้านใดที่ควรปรับปรุง
9. แม่แบบรายงานประจำปีของ ClickUp
บริษัทของคุณประสบความสำเร็จในปีนี้หรือไม่? ยินดีด้วย! ?
ถึงเวลาแล้วที่จะให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้สนใจอื่น ๆ ได้ทราบถึงความสำเร็จของคุณ
ด้วยเทมเพลตรายงานประจำปีของ ClickUp คุณสามารถหารือเกี่ยวกับความสำเร็จที่สำคัญ เช่น รายได้ที่สร้างขึ้นและผลการดำเนินงานของแต่ละแผนก และ เปลี่ยนรายงานประจำปีที่ดูน่าเบื่อให้กลายเป็นประกาศที่ดึงดูดความสนใจ
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับแผนการในอนาคตและประกาศการเปลี่ยนแปลงที่อาจทำให้บริษัทของคุณดียิ่งขึ้น
ทุกส่วนของเทมเพลตสามารถปรับแต่งได้ 100% และคุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมเพื่อนำเสนอบริษัทของคุณในแง่ที่ดีที่สุดได้ ประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้:
- โลโก้บริษัทและชื่อบริษัท
- ไฮไลท์ประจำปี
- โครงการที่โดดเด่น
- แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดประจำปี
- การเงิน
ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร? ไม่ต้องกังวล! ใช้เทมเพลตนี้เพื่อนำเสนอข้อมูลและดูว่าส่วนใดของบริษัทของคุณที่ต้องการการปรับปรุง ทำนายแนวโน้มและประกาศสิ่งที่คุณจะทำเพื่อขับเคลื่อนบริษัทของคุณไปสู่ความสำเร็จ
เทมเพลตนี้ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีม โดยแต่ละแผนกสามารถมีส่วนร่วมในรายงานด้วยจุดเด่นและเหตุการณ์สำคัญของตนเอง เพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ ให้มอบหมายงานให้กับพนักงานเฉพาะราย หากต้องการ สามารถเพิ่มความคิดเห็นเพื่อชี้แจงข้อสงสัยและเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่
คุณสามารถเพิ่มรูปภาพ, กราฟ, และแผนภูมิลงในเทมเพลตเพื่อทำให้ดูน่าสนใจและสวยงามมากขึ้นได้ ?
10. เทมเพลตอีเมลแนะนำธุรกิจ ClickUp
คุณกำลังตามหาคู่ค้าทางธุรกิจที่มีศักยภาพ, โฆษณาสินค้าใหม่, หรือพยายามขยายฐานลูกค้าของคุณผ่านทางอีเมลหรือไม่? ไม่ว่าผู้รับจะเป็นใครก็ตาม, เมื่อคุณติดต่อใครเป็นครั้งแรก, คุณต้องแนะนำบริษัทของคุณอย่างถูกต้อง.แบบอีเมลแนะนำธุรกิจของ ClickUpคือเครื่องมือที่เหมาะที่สุดสำหรับคุณ!
เทมเพลตนี้เป็นการวางรากฐานสำหรับการ สร้างอีเมลแนะนำที่สมบูรณ์แบบซึ่งสามารถใช้เป็นประกาศธุรกิจได้อีกด้วย ขณะแนะนำบริษัทของคุณ คุณสามารถประกาศความสำเร็จที่ผ่านมาและเปิดเผยแผนงานในอนาคตได้ พูดคุยเกี่ยวกับทีมใหม่ของคุณ กิจกรรมสำคัญ ผลิตภัณฑ์ใหม่ และการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตใดๆ ที่อาจน่าสนใจสำหรับผู้รับ
สมมติว่าคุณต้องการประกาศกิจกรรมสำคัญให้กับบริษัทที่คุณต้องการให้มาเป็นลูกค้าของคุณ ให้เลือก "กิจกรรมหรือการพัฒนาที่สำคัญ" จากคอลเล็กชันเทมเพลต และค้นพบโลกของข้อมูลมีค่าเกี่ยวกับการสร้างประกาศที่สมบูรณ์แบบ ?
เช่นเดียวกับเทมเพลต ClickUp อื่น ๆ คุณสามารถเลือกแบบอักษรและสีได้ตามต้องการ และแนบรูปภาพ กราฟ หรือสิ่งอื่นใดเพื่อทำให้อีเมลของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้น
ทำให้ประกาศของคุณโดดเด่นด้วยเทมเพลต ClickUp
เทมเพลตของ ClickUp สามารถทำให้การประกาศของคุณตรงประเด็น ดึงดูดความสนใจ และดูสวยงามยิ่งขึ้น
นอกเหนือจากการนำเสนอเทมเพลตที่ยอดเยี่ยมแล้ว ClickUp ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีเมลด้วยระบบอัตโนมัติการจัดลำดับความสำคัญของอีเมล เครื่องมือสื่อสาร การเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ และตัวเลือกอื่น ๆ อีกมากมายแพลตฟอร์มนี้ยังเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและเอกสารที่แข็งแกร่งพร้อมด้วยคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมมากมาย
ClickUp สามารถใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมและเพื่อวัตถุประสงค์มากมาย—สำรวจตัวเลือกต่างๆ และค้นพบวิธีการจัดระเบียบธุรกิจแบบใหม่! ?