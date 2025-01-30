10 ระบบซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลลูกค้าที่ดีที่สุดในปี 2025

ฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งคือรากฐานของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ลูกค้าที่ภักดีจะสร้างยอดขายโดยตรงและการแนะนำแบบออร์แกนิก ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ล้วนเปลี่ยนเป็นกำไรให้กับธุรกิจของคุณ และทำให้งานของทุกคนในบริษัทของคุณง่ายขึ้นและเติมเต็มมากขึ้น
แล้วเราจะสร้างลูกค้าที่ภักดีได้อย่างไร? ด้วยการสร้างความสัมพันธ์กับพวกเขา และเพื่อทำเช่นนั้น เราจำเป็นต้องมีข้อมูลลูกค้า
ในฐานะข้อมูลดิบ ข้อมูลลูกค้าไม่มีค่ามากนัก แต่เมื่อคุณสามารถจัดการมันได้...อา นั่นแหละคือตอนที่ความมหัศจรรย์เกิดขึ้น ?
สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและบริษัทขนาดใหญ่—รวมถึงทุกขนาดในระหว่างนั้น—การจัดการฐานข้อมูลลูกค้าเป็นพื้นฐานของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
และนั่นคือเหตุผลที่คุณต้องมีซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลลูกค้า
ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลลูกค้าคืออะไร?
ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลลูกค้าจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงชื่อ ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดบัญชี และประวัติการซื้อ
ข้อมูลที่รวบรวมได้ถูกป้อนเข้าสู่ระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (ระบบ CRM) ซึ่งช่วยให้คุณสามารถทำการสื่อสารกับลูกค้า การตลาด และการมีส่วนร่วมกับลูกค้าได้โดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้ยังช่วยให้ทุกคนในธุรกิจของคุณ ตั้งแต่ทีมขาย ทีมโครงการ และทีมสนับสนุนลูกค้า สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าลูกค้าแต่ละรายอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการขายแบบเรียลไทม์
ซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าช่วยให้กระบวนการทางธุรกิจ เช่น การจัดการข้อมูลติดต่อ การสร้างโอกาสทางการขาย การขาย การตลาดผ่านอีเมล และการสนับสนุนลูกค้า มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยาวนานกับลูกค้าของคุณ ทำให้พวกเขากลับมาใช้บริการซ้ำอีก
มาเริ่มกันเลย!
10 ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลลูกค้าที่ดีที่สุด
มาดูกันเถอะ ไม่มีปัญหาขาดแคลนซอฟต์แวร์ CRMในตลาดเลย ปัญหาคือคุณต้องรู้ว่าซอฟต์แวร์ใดจะเหมาะกับองค์กรของคุณมากที่สุด แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลลูกค้าแต่ละตัวมีคุณสมบัติและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน และเหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน
อย่ากลัวไปเลย เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ ด้วยซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลลูกค้าที่ดีที่สุด 10 อันดับของเรา
1.ClickUp– ระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการฐานข้อมูลลูกค้า
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบรายละเอียดบัญชี กระบวนการขาย การทำงาน และปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งหมดในพื้นที่เดียวที่แชร์ได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและแพลตฟอร์มCRM สำหรับสตาร์ทอัพ บริษัทขนาดเล็ก และองค์กรขนาดใหญ่ แม้แต่เวอร์ชันฟรีก็อนุญาตให้ผู้ใช้ได้ไม่จำกัด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การจัดการท่อส่ง: ประหยัดเวลาด้วยการมอบหมายและอัตโนมัติงานสำหรับแต่ละขั้นตอนของช่องทางการขายของคุณ
- การจัดการงาน: จัดลำดับความสำคัญของงานสำหรับทีมของคุณและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างงาน
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้:สร้างแดชบอร์ดโครงการ ClickUp ของคุณเองตามความต้องการที่แน่นอน เพื่อให้คุณสามารถดูข้อมูลวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วในพริบตา
- ฐานข้อมูล CRM อเนกประสงค์:สร้าง ClickUp CRM ของคุณเอง โดยใช้เทมเพลต CRM ของ ClickUp
- ตัวเลือก CRM อื่นๆ: หากคุณไม่ต้องการตั้งค่าระบบ CRM สำหรับการขายแบบดั้งเดิม ลองใช้ทางเลือกอื่นของ CRM
- เทมเพลตฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์: มีเทมเพลต ClickUpสำหรับกระบวนการทางธุรกิจอื่นๆ ของคุณทั้งหมดด้วย
- มุมมองหลากหลาย: ดูข้อมูลของคุณในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น รายการ ตาราง หรือกระดานคัมบัง
- การจัดการอีเมล: ส่งและรับอีเมลจากภายในงานใน ClickUp
- ความสามารถของ API: ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Outlook, Google apps, Dropbox, Slack และ Zoom
ข้อจำกัดของ ClickUp
- หากคุณกำลังทำงานจากมือถือ คุณอาจไม่สามารถเห็นมุมมองทั้งหมดของ ClickUp ... ยัง
- มีเครื่องมือ CRM มากมายภายใน ClickUp ซึ่งอาจต้องใช้เวลาสักระยะในการทำความรู้จักทั้งหมด
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. Airtable – เหมาะที่สุดสำหรับฐานข้อมูลแบบตาราง
Airtableเป็นเหมือนการผสมผสานระหว่างสเปรดชีตและฐานข้อมูลบริการลูกค้าที่ทรงพลังยิ่งขึ้น พร้อมความสามารถในการจัดการโครงการในเวอร์ชันที่มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น นอกเหนือจากนี้ ยังช่วยให้คุณสามารถจัดการบัญชีผ่านกระบวนการขายของคุณ ไปจนถึงการต้อนรับลูกค้าใหม่ และดำเนินแคมเปญการตลาดตามข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- การทำงานร่วมกันอย่างง่ายดาย: แชร์ข้อมูลระหว่าง Airtables อื่น ๆ และทีมต่าง ๆ
- มุมมองหลากหลาย: ดูข้อมูลของคุณในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แบบฟอร์ม ตาราง ปฏิทิน หรือแกลเลอรี
- การจัดการโครงการ: ใช้ปฏิทินและแผนภูมิแกนต์ในการวางแผนและกำหนดตารางงานที่ต้องติดต่อกับลูกค้า
- แม่แบบที่เป็นประโยชน์: เลือกจากคลังกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
- รายงานที่กำหนดเอง: สร้างรายงานความคืบหน้าของโครงการของคุณเองด้วยการลากและวาง
- ความสามารถของ API: ผสานการทำงานกับโซเชียลมีเดียและเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Twitter, Facebook, Slack และ Google Workspace
- ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ: สร้างระบบอัตโนมัติของคุณเองสำหรับโครงการ
ข้อจำกัดของ Airtable
- การติดตามเวลาและงาน แผนภูมิแกนต์สามารถใช้ได้เฉพาะในแผน Pro และ Enterprise เท่านั้น
- แอปพลิเคชันมือถือให้บริการเวอร์ชันที่มีคุณสมบัติจำกัด
- เนื่องจาก Airtable ค่อนข้างซับซ้อน อาจต้องใช้เวลาและความพยายามในการทำความเข้าใจการใช้งาน
ราคาของ Airtable
- แผนฟรี
- เพิ่มเติม: $10/เดือนต่อที่นั่ง
- ข้อดี: $20/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวใน Airtable
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)
3. Zendesk – เหมาะที่สุดสำหรับทีมขาย
Zendesk Sellเป็นโซลูชัน CRM ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือ Zendesk ที่ครอบคลุมมากขึ้น โดยเน้นการจัดการการขายผ่านกระบวนการขายด้วยระบบอัตโนมัติของขั้นตอนการทำงานและการทำงานร่วมกันระหว่างทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk Sell
- แอปพลิเคชันมือถือที่แข็งแกร่ง: จัดการระบบงานของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา
- ความร่วมมือ: ให้ทุกทีมของคุณมีมุมมองเดียวกันเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้า เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นให้กับลูกค้า
- ระบบอัตโนมัติ: กระบวนการขายถูกทำให้เป็นระบบอัตโนมัติด้วยทริกเกอร์สำหรับแต่ละขั้นตอนของช่องทางการขาย เช่น การส่งอีเมลติดตามผลไปยังผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า
- การรายงานขั้นสูง: เจาะลึกข้อมูลในรายงานและการวิเคราะห์ของคุณเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกสำหรับการคาดการณ์ที่แม่นยำ
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: ผสานรวมกับส่วนที่เหลือของ Zendesk รวมถึงแอปต่างๆ เช่น Trello, Jira และรีวิว Google Play
ข้อจำกัดของ Zendesk Sell
- Zendesk Sell ถูกซื้อกิจการมาแทนที่จะสร้างขึ้นโดย Zendesk และการผสานรวมกับ Zendesk Support ยังไม่เสถียรและครอบคลุมเท่าที่ควร
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าทีมสนับสนุนไม่สามารถช่วยเหลือปัญหาของพวกเขาได้
ราคาของ Zendesk Sell
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- ทีม: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $150/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Zendesk Sell
- G2: 4. 2/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
4. HubSpot CRM – เหมาะที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพ
HubSpot CRM เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม HubSpot Sales Hub ที่ใหญ่กว่า โดยมุ่งเน้นไปที่บริษัทสตาร์ทอัพเป็นหลักและมีฟีเจอร์จำกัด แต่ใช้งานได้ฟรี นอกจากนี้ยังเน้นการจัดการกระบวนการขายและให้เครื่องมือในการขายเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot CRM
- ข้อมูลลูกค้าแบบรวมศูนย์: ทีมงานทุกทีมของคุณจะเห็นข้อมูลลูกค้าเดียวกัน
- การจัดการท่อส่ง: วางแผนกระบวนการขายของคุณและดูคะแนนของลีด
- การติดต่อและติดตามลูกค้า:บันทึกการโทรและการติดต่อทางอีเมลโดยตรงจากซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลลูกค้า
- การจัดการเนื้อหา: สร้างหน้าแลนดิ้งและส่งและติดตามเนื้อหาการขายได้อย่างง่ายดาย
- การผสานรวม: ผสานรวมกับแอปต่างๆ เช่น Slack, Jira และ Microsoft Dynamic
ข้อจำกัดของระบบ CRM HubSpot
- ตัวเลือกฟรีอนุญาตให้ใช้เทมเพลตอีเมลได้เพียงห้าแบบและเอกสารห้าฉบับต่อผู้ใช้ต่อเดือน พร้อมเวลาการโทร 15 นาทีและการแจ้งเตือน 200 ครั้ง
- ในการเข้าถึงการวิเคราะห์และคู่มือการขาย คุณจำเป็นต้องมีแผนแบบชำระเงิน
ราคาของระบบ CRM HubSpot
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- HubSpot Sales CRM: ฟรีพร้อมฟีเจอร์จำกัด
- ชุดเริ่มต้น CRM: เริ่มต้นที่ $18/เดือน
- ชุดโปรแกรม CRM ระดับมืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $450/เดือน
- ชุดโปรแกรม CRM สำหรับองค์กร: เริ่มต้นที่ $1,200/เดือน
HubSpot CRM รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 4/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
5. Zoho CRM – ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลลูกค้าครบวงจรที่ดีที่สุด
Zoho CRM เป็นระบบที่มีความน่าเชื่อถือและให้บริการครบวงจรแก่ทั้งธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM
- แดชบอร์ดที่เป็นประโยชน์: กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักในระยะยาวและติดตามผลการปฏิบัติงานของทีมขายเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
- การปรับแต่งเวิร์กโฟลว์: สร้างเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ
- การจัดการลูกค้าเป้าหมายและการติดต่อ: อัตโนมัติการติดตามผลทางอีเมลและตอบกลับจากเครื่องมือเช่น Outlook, Gmail, และ Yahoo ภายในซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลลูกค้า
- ความช่วยเหลือจาก AI: Zia ผู้ช่วย AI ของพวกเขา ช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ
- การผสานรวม: รองรับการผสานรวมทั้งแบบเนทีฟและผ่าน API
ข้อจำกัดของ Zoho CRM
- เวอร์ชันฟรีอนุญาตให้คุณมีข้อมูลได้เพียง 100,000 รายการในฐานข้อมูลของคุณ
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในการขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคเมื่อพบปัญหา
ราคาของ Zoho CRM
- ทดลองใช้ฟรี 15 วัน
- มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $23/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $52/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
6. Pipedrive – ระบบ CRM แบบสแตนด์อโลนที่ดีที่สุด
Pipedrive เป็นเครื่องมือ CRM แบบสแตนด์อโลน สามารถเชื่อมต่อกับแอปอื่น ๆ ได้ แต่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนทีมขายในการเชื่อมต่อกับลูกค้าและปิดการขายเป็นหลัก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- การตั้งเป้าหมาย: กำหนดเป้าหมายสำหรับบุคคลและทีม
- แดชบอร์ดแบบภาพ: ติดตามความคืบหน้าของทีมคุณได้อย่างง่ายดายด้วยรายงานและการแสดงผลแบบภาพของกระบวนการทำงานของคุณ
- นำการแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย: จัดเรียงลูกค้าเป้าหมายเพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งการสื่อสารได้
- การจัดการงาน: ดูงานของคุณในรายการหรือมุมมองปฏิทินและตั้งการเตือนสำหรับงานเหล่านั้น
- การผสานอีเมล: ใช้เทมเพลตอีเมลสำเร็จรูปหรือสร้างของคุณเองและส่งตรงจากซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลลูกค้า
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- เวลาการตอบกลับการสนับสนุนอาจช้าในบางครั้ง
- ผู้ใช้บางรายพบว่าเทคโนโลยีนี้ล้าสมัยและไม่เสถียรอย่างสมบูรณ์
ราคาของ Pipedrive
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- จำเป็น: $14.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $24.90/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $49.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 2/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
7. Salesforce – เหมาะที่สุดสำหรับทีมขายองค์กรขนาดใหญ่
ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลลูกค้าของ Salesforceมีชื่อว่า Salesforce Sales Cloud ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยจัดการและติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการขายของคุณ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมขององค์กรขนาดใหญ่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce Sales Cloud
- การจัดการข้อมูล: จัดการลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อของคุณทั่วทั้งบริษัท
- การปรับแต่งอย่างละเอียด: ตั้งค่าทุกอย่างตั้งแต่หน้าจอหลักไปจนถึงกระบวนการทำงานอัตโนมัติให้เหมาะกับความต้องการของธุรกิจคุณ
- รายงานโดยละเอียด: เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกจากรายงานการขายและแดชบอร์ดของคุณ
- การผสานรวมที่หลากหลาย: การผสานรวมอีเมลพร้อมกับการผสานรวมกับแอปพลิเคชันหลังบ้านที่หลากหลาย
ข้อจำกัดของ Salesforce Sales Cloud
- ด้วยคุณสมบัติมากมาย อาจใช้เวลาในการทำความเข้าใจและตั้งค่าระบบให้ทำงานตามที่คุณต้องการ
- ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนว่าการสนับสนุนลูกค้าไม่ดีพอ
ราคา Salesforce Sales Cloud
- ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
- สิ่งจำเป็น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 75 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: 150 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $300/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นของ Salesforce Sales Cloud
- G2: 4. 3/5 (16,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (17,000+ รีวิว)
8. Monday.com – ระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกัน
Monday.com'sSales CRM เป็นที่รู้จักในด้านความโปร่งใสและการทำงานร่วมกัน ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถจัดการกระบวนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟังก์ชันการใช้งานค่อนข้างง่าย เหมาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ต้องการแพลตฟอร์มการตลาดแบบครบวงจร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CRM ด้านการขายวันจันทร์
- การจัดการระบบท่อ: ใช้แบบฟอร์มที่ปรับแต่งตามความต้องการเพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายบนเว็บไซต์และหน้าแลนดิ้งเพจของคุณ จากนั้นนำข้อมูลเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการจัดการระบบท่อของคุณ
- คุณสมบัติทางการตลาด: วางแผน, ดำเนินการ, และติดตามงานการตลาด
- ความร่วมมือ: สื่อสารและทำงานร่วมกันระหว่างทีมได้อย่างง่ายดาย
- ความสะดวกในการใช้งาน: การออกแบบมีความเป็นธรรมชาติ แม้แต่ผู้ใช้ครั้งแรกก็สามารถใช้งานได้ทันที
ข้อจำกัดของระบบ CRM ด้านการขายวันจันทร์
- คุณไม่สามารถส่งออกข้อมูลจากระบบ CRM ได้
- การผสานรวมสินค้าคงคลังในร้านค้าอาจไม่ชัดเจนเสมอไป
ราคา CRM การขายวันจันทร์:
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- พื้นฐาน: 10 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $24 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนรีวิวและประเมินผล CRM การขายวันจันทร์
- G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
9. Freshworks – เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
ระบบ CRM ของ Freshworks มีชื่อว่า Freshsales เป็นระบบที่สะอาดและพร้อมใช้งานทันที ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางจัดการกับกระบวนการขายของพวกเขา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshsales
- การร่วมมือข้ามทีม: ทีมขาย, ทีมการตลาด, และทีมบริการลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้
- การให้คะแนนการติดต่อ: ระบุลูกค้าเป้าหมายที่มีความตั้งใจสูงสำหรับการติดตามผล
- การแบ่งกลุ่มตามพฤติกรรม: อัตโนมัติในการกรอกข้อมูลโซเชียลมีเดียของผู้ติดต่อของคุณ
- การติดตามการมีส่วนร่วม: มีส่วนร่วมกับลูกค้าจากภายในดีลและติดตามการสนทนากับลูกค้าเพื่ออ้างอิงในอนาคต
- ความช่วยเหลือจาก AI: เฟรดดี้ ผู้ช่วย AI วิเคราะห์ข้อมูลการขายและเน้นรายชื่อผู้ติดต่อที่มีความเสี่ยง
ข้อจำกัดของ Freshsales
- Freshsales ไม่สามารถปรับแต่งได้มากนัก ดังนั้นคุณจึงมีข้อจำกัดในสิ่งที่คุณสามารถทำได้
- การสนับสนุนอาจตอบกลับช้าและไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้เสมอไป
ราคาของ Freshsales
- ทดลองใช้ฟรี 21 วัน
- การเติบโต: ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุดสามคน จากนั้น $15/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 69 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Freshsales
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
10. Keap – เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันด้านการขายและการตลาด
Keap ช่วยให้แผนกขายและการตลาดทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปิดการขายได้มากขึ้น ในระดับเริ่มต้น Keap ถูกออกแบบมาสำหรับธุรกิจใหม่และผู้ประกอบการเดี่ยว และบริการระดับองค์กร—ซึ่งเดิมรู้จักกันในชื่อ Infusionsoft—ปัจจุบันคือ Keap Max Classic
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Keap
- การสร้างลูกค้าเป้าหมาย: ฝังแบบฟอร์มที่กำหนดเองเพื่อรวบรวมลูกค้าเป้าหมายบนหน้าแรกและหน้าลงจอดของคุณ
- เวิร์กโฟลว์ที่สามารถปรับแต่งได้: ใช้ระบบลากและวางที่ง่ายเพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์และสายงานที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน
- ระบบอัตโนมัติ: ทำให้การตลาดของคุณเป็นระบบอัตโนมัติ รวมถึงอีเมล เพื่อลดงานที่ทำซ้ำๆ
- การมีส่วนร่วมของลูกค้า: ส่ง SMS และอีเมลจากเทมเพลต โทรออก และนัดหมายจากภายในบันทึกข้อมูลติดต่อของลูกค้า
- การรายงาน: ตั้งค่าการรายงานรายเดือน รายสัปดาห์ และแม้กระทั่งรายวันเพื่อติดตามความคืบหน้าของคุณ
ข้อจำกัดของ Keap
- ฟังก์ชันบางอย่าง เช่น ใบแจ้งหนี้และรายงาน ไม่สามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของคุณได้
- อาจใช้เวลาสักครู่สำหรับผู้ใช้ใหม่ในการเรียนรู้วิธีการใช้งาน
ราคา Keap
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- คลาสสิก: $149 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุดสองคน
- สูงสุด: $199 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุดสามคน
- แม็กซ์ คลาสสิก: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Keap
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
สิ่งที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลลูกค้าคืออะไร?
เมื่อคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลลูกค้าสำหรับธุรกิจของคุณ มีบางสิ่งที่คุณควรพิจารณา
- ความสะดวกในการใช้งาน: ส่วนติดต่อผู้ใช้ควรใช้งานง่าย สะดวกในการระบุโอกาสสำหรับการติดตามผล และช่วยให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปโดยอัตโนมัติ
- มุมมองของลูกค้า: ทุกคนในธุรกิจของคุณควรสามารถเห็นข้อมูลลูกค้าในมุมมองเดียวกันเพื่อให้การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น
- การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: การจัดการงานในด้านการขายและการตลาดควรมีความง่าย คล่องตัว และอัตโนมัติให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พร้อมความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญและสร้างการพึ่งพาอาศัยกัน
- การตลาดอัตโนมัติ: เครื่องมือการตลาดควรให้คุณสามารถตั้งค่าแคมเปญการตลาดและดำเนินการได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากคุณมากนัก
- รายงานเชิงลึก: คุณควรมีการเข้าถึงรายงานและแดชบอร์ดที่ติดตามตัวชี้วัด ให้การวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ และช่วยให้คุณสามารถทำนายยอดขายได้
เลือกระบบฐานข้อมูลลูกค้าที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ
การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อและกระบวนการขายของคุณช่วยกระตุ้นยอดขายได้มากขึ้น แต่สิ่งสำคัญคือต้องเลือกซอฟต์แวร์การจัดการที่เหมาะสม คุณกำลังมองหาระบบที่ใช้งานง่าย ปรับแต่งได้ตามต้องการ และช่วยให้คุณสามารถทำงานด้านการขายและการตลาดแบบอัตโนมัติได้ นอกจากนี้ ระบบยังควรให้รายงานและข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียด เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
เราหวังว่ารายการซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลลูกค้าที่ดีที่สุดทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายและฟรีของเราได้ช่วยให้คุณตัดสินใจได้—หรืออย่างน้อยก็ให้บางประเด็นที่คุณควรพิจารณา
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับฟีเจอร์ CRM ทั้งหมดที่คุณต้องการและอีกมากมาย ประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และขับเคลื่อนยอดขายด้วย ClickUp CRM ที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณเริ่มต้นใช้ ClickUpฟรีวันนี้ แล้วดูยอดขายพุ่งทะยาน