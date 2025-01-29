บล็อก ClickUp
8 อันดับทางเลือก CRM เพื่อยกระดับธุรกิจของคุณในปี 2025
CRM

8 อันดับทางเลือก CRM เพื่อยกระดับธุรกิจของคุณในปี 2025

Erica Golightly
Erica GolightlySenior Writer
29 มกราคม 2568

มีผู้มาเยือนบ่อยครั้งในรายการที่ต้องทำของคุณ: หาวิธีที่ดีกว่าในการจัดการลูกค้า.

หลังจากที่คุณได้ทดลองใช้ทั้งแบบฟรีและเสียเงินมาหลายครั้งแล้ว คุณก็ยังไม่สามารถหาซอฟต์แวร์ CRM (การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) ที่เหมาะสมได้ซอฟต์แวร์ CRM ที่ออกแบบมาเฉพาะหลายตัวเช่น Zoho CRMเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม แต่ต้องดูแลรักษามากและมีราคาแพง 💸

คุณเคยพิจารณาทางเลือกอื่นสำหรับ CRMหรือไม่? มันคือ แพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นเพื่อจัดการกับผู้ติดต่อโดยเฉพาะ พร้อมทั้งจัดระเบียบโครงการด้านการบริหาร เพื่อให้คุณมีเวลาในการดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า

ทางเลือก CRMช่วยให้การจัดการการติดต่อราบรื่นไร้รอยต่อ คุณจึงไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจของคุณเพื่อรองรับเทคโนโลยีอีกต่อไป แต่คุณสามารถปรับแต่งได้ตามวิธีการทำงานของคุณอย่างอิสระ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เราได้รวบรวมแหล่งข้อมูลทางเลือก CRM ที่ดีที่สุด (รวมถึงบางตัวที่คุณคุ้นเคย) ไว้ให้คุณแล้ว เพื่อช่วยให้คุณ จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมการขายและเป้าหมายรายได้ นอกจากนี้ เรายังได้รวมเทมเพลต ClickUp ไว้ให้คุณเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีวันนี้! ⚡️

8 ทางเลือก CRM เพื่อจัดการรายชื่อติดต่อและกระบวนการทำงาน (พร้อมเทมเพลตฟรี)

1. กระดานคัมบัง

ผู้จัดการฝ่ายขาย: หากคุณกำลังมองหาวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้การกำกับดูแลในกระบวนการทำงาน CRMและฐานข้อมูลผู้ติดต่อง่ายขึ้น กระดานคัมบัง (Kanban board) คือทางเลือก CRM แบบ Agile ที่ดีที่สุดกระดานคัมบังเป็นเครื่องมือแสดงภาพกระบวนการทำงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ด สำหรับการรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ

ต่างจากสเปรดชีตที่มีข้อมูลจำนวนมาก กระดานคัมบังจะจำกัดขอบเขตให้มองเห็นเฉพาะข้อมูลที่สำคัญที่สุดเท่านั้นในคราวเดียว มีกรณีการใช้งานกระดานคัมบังทั้งภายในและภายนอกมากมายสำหรับทีมขาย รวมถึง:

  • คู่มือกลยุทธ์การขายสำหรับคณะกรรมการ
  • บอร์ดลำดับความสำคัญประจำวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน
  • คณะกรรมการบัญชีและโอกาส
  • การประชุมคณะกรรมการ
  • คณะกรรมการธนาคารไอเดีย
  • กระดานการขาย
กระดานคัมบังเป็นทางเลือกในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าสำหรับพนักงานขาย
ติดตามกิจกรรมล่าสุดของลูกค้า, การติดต่อ, การต่ออายุบัญชี, และความเสี่ยงใน ClickUp

โบนัส:กรณีการใช้งาน CRM

2. อีเมล

สำหรับองค์กรที่ใช้ Google Workspace หรือ Microsoft Outlook การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อมักเกิดขึ้นในกล่องจดหมายเข้า Google Workspace Marketplace เพียงแห่งเดียวก็มีแหล่งรวมการผสานการทำงานมากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกล่องจดหมายเข้าของ Gmail

เมื่อรวมกับคุณสมบัติของ Gmail เช่น ป้ายกำกับ หมวดหมู่ และตัวกรอง พนักงานขายสามารถปรับแต่งกล่องจดหมายของตนได้บางส่วน

อย่างไรก็ตาม อีเมลในการสื่อสารทางธุรกิจก็มีด้านมืดเช่นกัน: การแจ้งเตือนที่มากเกินไป ความเครียดจากการตอบกลับ ชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรขายที่เน้นการทำงานทางไกลเป็นหลัก

แบบสำรวจของอะโดบีที่อธิบายความถี่ในการตรวจสอบอีเมลงานและอีเมลส่วนตัวของผู้คน
แหล่งที่มา:Adobe

ทั้งหมดนี้เพื่อจะบอกว่า หากคุณตัดสินใจใช้อีเมล เป็นทางเลือกแทนระบบ CRMคุณต้องทำให้มันทำงานให้คุณ ไม่ใช่ให้คุณต้องทำงานให้มัน!นำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้กับเวลาการตอบกลับอีเมล, ระบบอัตโนมัติ, การแจ้งเตือน, และแบบ템เพลต เพื่อที่คุณจะไม่จมอยู่ในงานที่ยุ่งเหยิง

สำหรับผู้ชื่นชอบการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่ไม่สามารถทนเปิดและปิดหัวข้ออีเมลมากกว่า 40 หัวข้อได้ เรามีทางออกให้คุณ: อีเมลใน ClickUp! สร้างลายเซ็นอีเมล จัดการบัญชีอีเมล และเชื่อมโยงอีเมลกับงานที่เกี่ยวข้อง—โดยไม่ต้องเปิดแท็บใหม่ 🤩

อีเมลใน ClickUp เป็นโซลูชัน CRM ที่ดีกว่าสำหรับการจัดการลีดสำหรับตัวแทนขาย
ส่งคำตอบที่บันทึกไว้อย่างรวดเร็วใน ClickUp

3. เอกสาร

ที่ไหนสักแห่งในกล่องข้อความของผู้ขาย มีไฟล์ข้อเสนอที่เก่าและชำรุดชื่อ "v12_Final_FINAL" อยู่—ดังนั้นนี่คือสำหรับคุณ!

หากคุณมีข้อเสนอ, สัญญา, หรือคู่มือที่สามารถทำซ้ำได้ ให้เก็บไว้ในเครื่องมือแก้ไขเอกสารออนไลน์ที่สามารถแชร์ได้ สร้างเวอร์ชันตามที่ต้องการสำหรับพนักงานขายหรือลูกค้าแต่ละประเภท

สิ่งสำคัญคือคุณจะมีข้อมูลทั้งหมดของคุณอยู่ในที่เดียว ตัวอย่างเช่น ในClickUp Docs คุณสามารถสร้างเทมเพลตเอกสารพร้อมการปรับแต่งแบรนด์และการจัดรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อให้เอกสารทั้งหมดดูเป็นมาตรฐานเดียวกัน

นี่คือทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เพื่อสร้าง ปรับแต่ง และเชื่อมต่อเอกสารของคุณกับงานและแผนงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ! ⬇️

4. กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล

หากคุณต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับฐานข้อมูลผู้ติดต่อของคุณในรูปแบบใหม่ ๆ คุณจะชื่นชอบกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล!

บนผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุด นักขายสามารถมองเห็นภาพรวมของตำแหน่งที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือลูกค้าอยู่ในปัจจุบันได้โดยไม่ต้องเผชิญกับข้อจำกัดของกระดานไวท์บอร์ดแบบดั้งเดิม

การพัฒนาของเครื่องมือการร่วมมือในที่ทำงานได้ทำให้กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลกลายเป็นสิ่งที่ ใช้งานง่ายและสามารถพกพาได้ ทุกคนในทีมของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้ตลอดเวลา!

กุญแจสำคัญในการเพิ่มมูลค่าของกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลสำหรับการจัดการการติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพคือการนำทางอย่างมีประสิทธิผล เมื่อวัตถุ, รูปภาพ, ความคิด, และงานของคุณถูกจัดวางอย่างมีกลยุทธ์ มันจะปลดล็อกสภาวะการไหลที่สร้างสรรค์เพื่อให้คุณสามารถสร้างอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของคุณ 🌱

กระดานไวท์บอร์ดของคลิกอัพช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์ไอเดียใหม่และกระบวนการทางธุรกิจ
สร้างงาน ClickUp ได้โดยตรงจากไวท์บอร์ดของคุณ

หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่ของClickUp Whiteboardsหรือหากผืนผ้าใบเปล่าทำให้คุณรู้สึกกลัว ลองใช้เทมเพลตแผนที่การเดินทางของลูกค้าฟรีจาก ClickUp!

โบนัส:ซอฟต์แวร์ CRM แบบ SaaS!

5. รายการ

คล้ายกับไดเรกทอรี รายการเป็นฐานข้อมูลที่ "มีชีวิต" สำหรับจัดการรายชื่อติดต่อและติดตามการโต้ตอบ ผู้จัดการบัญชีใช้รายการเพื่อ รวมศูนย์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลประเภทต่างๆ ทำให้กลายเป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้

คุณน่าจะใช้รายการอยู่แล้วตอนนี้ แต่ถ้าคุณต้องการอัปเกรด (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) ลองใช้รายการใน ClickUp!ดาวน์โหลดเทมเพลตติดตามความสำเร็จของลูกค้าฟรีจาก ClickUpพร้อมงานตัวอย่างและข้อมูลเพื่อสำรวจวิธีที่คุณสามารถจัดการรายการในแบบของคุณเอง

เทมเพลตความสำเร็จของลูกค้าสำหรับคลิกอัพ
สร้างฐานข้อมูลหลายชุดเพื่อการจัดการบัญชีที่ไร้ข้อผิดพลาดใน ClickUp

6. สเปรดชีต

เมื่อคุณกำลังจัดระเบียบข้อมูลประเภทเดียวกันจากลูกค้าหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง การมีตารางที่เรียบง่ายและจัดระเบียบอย่างดีจะเป็นประโยชน์ ต่างจากกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลสเปรดชีตมีโครงสร้างที่ ช่วยให้การป้อนข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น นอกเหนือจากตัวเลือกการจัดกลุ่ม การกรอง และการเรียงลำดับแล้ว สเปรดชีตข้อมูลติดต่อจึงกลายเป็นเครื่องมือการทำงานที่ทุกคนเลือกใช้

เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือก CRM อื่น ๆ ในรายการนี้ เครื่องมือนี้ยังคงใช้งานได้กับคุณเมื่อคุณขยายธุรกิจหรือไม่? คำตอบสั้น ๆ คือ: ไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง

สเปรดชีตจากแอปพลิเคชันเก่าไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเก็บการสนทนา ไฟล์ หรือบันทึกส่วนตัว ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณต้องใช้เป็นประจำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย แต่อย่าให้สิ่งนี้ทำให้คุณท้อใจ! หากคุณรู้สึกสบายใจกับสเปรดชีต คุณจะชื่นชอบมุมมองตารางใน ClickUpเพราะมันคือ สเปรดชีตที่มีพลังพิเศษซึ่งสร้างขึ้นเพื่อจัดระเบียบงานทุกประเภท

โบนัส:ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับ Mac!

นี่คือเบื้องหลังวิธีการสร้างฐานข้อมูลที่สมบูรณ์แบบของคุณใน ClickUp! ⬇️

7. ไดเรกทอรี

เราได้กล่าวถึงเหตุผลว่าทำไมสเปรดชีตแบบเดี่ยวจึงไม่เหมาะสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน ดังนั้นวิธีแก้ไขก็คือการใช้ไดเรกทอรี ไดเรกทอรีมีลักษณะคล้ายกับสเปรดชีตที่มีคอลัมน์และแถว แต่ประสิทธิภาพเมื่อใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์บริหารโครงการที่เหมาะสมนั้นเหนือกว่าสเปรดชีตแบบธรรมดาอย่างมาก

ไดเรกทอรีมีประโยชน์ในหลายด้าน: พนักงานขายสามารถจัดเก็บข้อมูลติดต่อจำนวนมากได้ดีขึ้น ผู้จัดการสามารถมองเห็นความคืบหน้าของงานได้อย่างชัดเจน หรือทีมสามารถสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ภายในเพื่อปิดการขายได้เร็วขึ้น เนื่องจากไดเรกทอรีถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานทุกรูปแบบ ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนที่คุณสามารถเริ่มต้นได้:

  • ตัวอย่างคำรับรองและเส้นทางของลูกค้า
  • ไดเรกทอรีการประชุมขายรายสัปดาห์/รายเดือน/รายไตรมาส
  • ไดเรกทอรีพนักงานและผู้มีส่วนร่วมภายใน
  • สารบัญเนื้อหาเพื่อการสนับสนุนการขาย
  • ไดเรกทอรีผู้ติดต่อผู้ขาย
  • ไดเรกทอรีการสาธิตผลิตภัณฑ์
  • คู่มือกลยุทธ์การขาย
  • ไดเรกทอรี SOP ของบริษัท
  • ไดเรกทอรีกิจกรรมทีม
  • ไดเรกทอรีบัญชี

และรายการยังคงดำเนินต่อไป!

หากคุณต้องการทดสอบไดเรกทอรีที่ทรงพลัง ดาวน์โหลดเทมเพลตไดเรกทอรีพนักงานฟรีจาก ClickUp! เทมเพลตนี้ประกอบด้วยข้อมูลจำลองเพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจสำหรับไดเรกทอรีที่คุณออกแบบเอง

เทมเพลตไดเรกทอรีพนักงานคลิกอัพ
จัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อและเข้าถึงได้อย่างง่ายดายใน ClickUp

ลองดูแอปขายของเหล่านี้!

8. แผนที่ลูกค้า

ทางเลือก CRM ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในรายการนี้อาจเป็นการใช้แผนที่ในการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ! การวางแผนที่ผู้ติดต่อตามที่อยู่ของพวกเขาช่วยยกระดับการจัดระเบียบ หากคุณมีงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ตั้ง และใน ClickUp คุณไม่ต้องเสียสละข้อมูลโครงการ เพราะที่อยู่ที่ถูกเพิ่มในฟิลด์กำหนดเองของตำแหน่งที่ตั้งจะถูกเชื่อมโยงกับงานของผู้ติดต่อ

ลองดูมุมมองแผนที่ของ ClickUp!

ยังไม่พร้อมสำหรับทางเลือก CRM? เรียนรู้วิธีสร้างCRM ใน ClickUp

อะไรต่อไป?

หากคุณเคยสงสัยเกี่ยวกับ ClickUp นี่คือวิธีที่คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี:

  • ยกระดับทักษะของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประหยัดเวลาภายในClickUp University
  • รับชมเว็บสัมมนา ClickUp แบบสดและออนดีมานด์เพื่อทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มได้เร็วขึ้น
  • ดาวน์โหลดเทมเพลตการขายและเทมเพลต CRMที่พร้อมใช้งานได้ในศูนย์เทมเพลต ClickUp ฟรี
  • นำเข้าข้อมูลของคุณจากไฟล์ CSV/Excel หรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ
  • สำรวจความเป็นไปได้ด้วยClickUp API

ด้วย ClickUp คุณจะสะสมชัยชนะเพื่อเริ่มต้นและสิ้นสุดวันของคุณด้วยความมั่นใจที่ไม่สั่นคลอนในระบบจัดการข้อมูลติดต่อของคุณ! 🏆