8 อันดับทางเลือก CRM เพื่อยกระดับธุรกิจของคุณในปี 2025

มีผู้มาเยือนบ่อยครั้งในรายการที่ต้องทำของคุณ: หาวิธีที่ดีกว่าในการจัดการลูกค้า.
หลังจากที่คุณได้ทดลองใช้ทั้งแบบฟรีและเสียเงินมาหลายครั้งแล้ว คุณก็ยังไม่สามารถหาซอฟต์แวร์ CRM (การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) ที่เหมาะสมได้ซอฟต์แวร์ CRM ที่ออกแบบมาเฉพาะหลายตัวเช่น Zoho CRMเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม แต่ต้องดูแลรักษามากและมีราคาแพง 💸
คุณเคยพิจารณาทางเลือกอื่นสำหรับ CRMหรือไม่? มันคือ แพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นเพื่อจัดการกับผู้ติดต่อโดยเฉพาะ พร้อมทั้งจัดระเบียบโครงการด้านการบริหาร เพื่อให้คุณมีเวลาในการดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า
ทางเลือก CRMช่วยให้การจัดการการติดต่อราบรื่นไร้รอยต่อ คุณจึงไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจของคุณเพื่อรองรับเทคโนโลยีอีกต่อไป แต่คุณสามารถปรับแต่งได้ตามวิธีการทำงานของคุณอย่างอิสระ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
เราได้รวบรวมแหล่งข้อมูลทางเลือก CRM ที่ดีที่สุด (รวมถึงบางตัวที่คุณคุ้นเคย) ไว้ให้คุณแล้ว เพื่อช่วยให้คุณ จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมการขายและเป้าหมายรายได้ นอกจากนี้ เรายังได้รวมเทมเพลต ClickUp ไว้ให้คุณเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีวันนี้! ⚡️
8 ทางเลือก CRM เพื่อจัดการรายชื่อติดต่อและกระบวนการทำงาน (พร้อมเทมเพลตฟรี)
1. กระดานคัมบัง
ผู้จัดการฝ่ายขาย: หากคุณกำลังมองหาวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้การกำกับดูแลในกระบวนการทำงาน CRMและฐานข้อมูลผู้ติดต่อง่ายขึ้น กระดานคัมบัง (Kanban board) คือทางเลือก CRM แบบ Agile ที่ดีที่สุดกระดานคัมบังเป็นเครื่องมือแสดงภาพกระบวนการทำงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ด สำหรับการรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ
ต่างจากสเปรดชีตที่มีข้อมูลจำนวนมาก กระดานคัมบังจะจำกัดขอบเขตให้มองเห็นเฉพาะข้อมูลที่สำคัญที่สุดเท่านั้นในคราวเดียว มีกรณีการใช้งานกระดานคัมบังทั้งภายในและภายนอกมากมายสำหรับทีมขาย รวมถึง:
- คู่มือกลยุทธ์การขายสำหรับคณะกรรมการ
- บอร์ดลำดับความสำคัญประจำวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน
- คณะกรรมการบัญชีและโอกาส
- การประชุมคณะกรรมการ
- คณะกรรมการธนาคารไอเดีย
- กระดานการขาย
2. อีเมล
สำหรับองค์กรที่ใช้ Google Workspace หรือ Microsoft Outlook การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อมักเกิดขึ้นในกล่องจดหมายเข้า Google Workspace Marketplace เพียงแห่งเดียวก็มีแหล่งรวมการผสานการทำงานมากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกล่องจดหมายเข้าของ Gmail
เมื่อรวมกับคุณสมบัติของ Gmail เช่น ป้ายกำกับ หมวดหมู่ และตัวกรอง พนักงานขายสามารถปรับแต่งกล่องจดหมายของตนได้บางส่วน
อย่างไรก็ตาม อีเมลในการสื่อสารทางธุรกิจก็มีด้านมืดเช่นกัน: การแจ้งเตือนที่มากเกินไป ความเครียดจากการตอบกลับ ชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรขายที่เน้นการทำงานทางไกลเป็นหลัก
ทั้งหมดนี้เพื่อจะบอกว่า หากคุณตัดสินใจใช้อีเมล เป็นทางเลือกแทนระบบ CRMคุณต้องทำให้มันทำงานให้คุณ ไม่ใช่ให้คุณต้องทำงานให้มัน!นำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้กับเวลาการตอบกลับอีเมล, ระบบอัตโนมัติ, การแจ้งเตือน, และแบบ템เพลต เพื่อที่คุณจะไม่จมอยู่ในงานที่ยุ่งเหยิง
สำหรับผู้ชื่นชอบการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่ไม่สามารถทนเปิดและปิดหัวข้ออีเมลมากกว่า 40 หัวข้อได้ เรามีทางออกให้คุณ: อีเมลใน ClickUp! สร้างลายเซ็นอีเมล จัดการบัญชีอีเมล และเชื่อมโยงอีเมลกับงานที่เกี่ยวข้อง—โดยไม่ต้องเปิดแท็บใหม่ 🤩
3. เอกสาร
ที่ไหนสักแห่งในกล่องข้อความของผู้ขาย มีไฟล์ข้อเสนอที่เก่าและชำรุดชื่อ "v12_Final_FINAL" อยู่—ดังนั้นนี่คือสำหรับคุณ!
หากคุณมีข้อเสนอ, สัญญา, หรือคู่มือที่สามารถทำซ้ำได้ ให้เก็บไว้ในเครื่องมือแก้ไขเอกสารออนไลน์ที่สามารถแชร์ได้ สร้างเวอร์ชันตามที่ต้องการสำหรับพนักงานขายหรือลูกค้าแต่ละประเภท
สิ่งสำคัญคือคุณจะมีข้อมูลทั้งหมดของคุณอยู่ในที่เดียว ตัวอย่างเช่น ในClickUp Docs คุณสามารถสร้างเทมเพลตเอกสารพร้อมการปรับแต่งแบรนด์และการจัดรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อให้เอกสารทั้งหมดดูเป็นมาตรฐานเดียวกัน
นี่คือทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เพื่อสร้าง ปรับแต่ง และเชื่อมต่อเอกสารของคุณกับงานและแผนงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ! ⬇️
4. กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล
หากคุณต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับฐานข้อมูลผู้ติดต่อของคุณในรูปแบบใหม่ ๆ คุณจะชื่นชอบกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล!
บนผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุด นักขายสามารถมองเห็นภาพรวมของตำแหน่งที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือลูกค้าอยู่ในปัจจุบันได้โดยไม่ต้องเผชิญกับข้อจำกัดของกระดานไวท์บอร์ดแบบดั้งเดิม
การพัฒนาของเครื่องมือการร่วมมือในที่ทำงานได้ทำให้กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลกลายเป็นสิ่งที่ ใช้งานง่ายและสามารถพกพาได้ ทุกคนในทีมของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้ตลอดเวลา!
กุญแจสำคัญในการเพิ่มมูลค่าของกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลสำหรับการจัดการการติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพคือการนำทางอย่างมีประสิทธิผล เมื่อวัตถุ, รูปภาพ, ความคิด, และงานของคุณถูกจัดวางอย่างมีกลยุทธ์ มันจะปลดล็อกสภาวะการไหลที่สร้างสรรค์เพื่อให้คุณสามารถสร้างอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของคุณ 🌱
หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่ของClickUp Whiteboardsหรือหากผืนผ้าใบเปล่าทำให้คุณรู้สึกกลัว ลองใช้เทมเพลตแผนที่การเดินทางของลูกค้าฟรีจาก ClickUp!
5. รายการ
คล้ายกับไดเรกทอรี รายการเป็นฐานข้อมูลที่ "มีชีวิต" สำหรับจัดการรายชื่อติดต่อและติดตามการโต้ตอบ ผู้จัดการบัญชีใช้รายการเพื่อ รวมศูนย์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลประเภทต่างๆ ทำให้กลายเป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้
คุณน่าจะใช้รายการอยู่แล้วตอนนี้ แต่ถ้าคุณต้องการอัปเกรด (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) ลองใช้รายการใน ClickUp!ดาวน์โหลดเทมเพลตติดตามความสำเร็จของลูกค้าฟรีจาก ClickUpพร้อมงานตัวอย่างและข้อมูลเพื่อสำรวจวิธีที่คุณสามารถจัดการรายการในแบบของคุณเอง
6. สเปรดชีต
เมื่อคุณกำลังจัดระเบียบข้อมูลประเภทเดียวกันจากลูกค้าหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง การมีตารางที่เรียบง่ายและจัดระเบียบอย่างดีจะเป็นประโยชน์ ต่างจากกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลสเปรดชีตมีโครงสร้างที่ ช่วยให้การป้อนข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น นอกเหนือจากตัวเลือกการจัดกลุ่ม การกรอง และการเรียงลำดับแล้ว สเปรดชีตข้อมูลติดต่อจึงกลายเป็นเครื่องมือการทำงานที่ทุกคนเลือกใช้
เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือก CRM อื่น ๆ ในรายการนี้ เครื่องมือนี้ยังคงใช้งานได้กับคุณเมื่อคุณขยายธุรกิจหรือไม่? คำตอบสั้น ๆ คือ: ไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
สเปรดชีตจากแอปพลิเคชันเก่าไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเก็บการสนทนา ไฟล์ หรือบันทึกส่วนตัว ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณต้องใช้เป็นประจำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย แต่อย่าให้สิ่งนี้ทำให้คุณท้อใจ! หากคุณรู้สึกสบายใจกับสเปรดชีต คุณจะชื่นชอบมุมมองตารางใน ClickUpเพราะมันคือ สเปรดชีตที่มีพลังพิเศษซึ่งสร้างขึ้นเพื่อจัดระเบียบงานทุกประเภท
นี่คือเบื้องหลังวิธีการสร้างฐานข้อมูลที่สมบูรณ์แบบของคุณใน ClickUp! ⬇️
7. ไดเรกทอรี
เราได้กล่าวถึงเหตุผลว่าทำไมสเปรดชีตแบบเดี่ยวจึงไม่เหมาะสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน ดังนั้นวิธีแก้ไขก็คือการใช้ไดเรกทอรี ไดเรกทอรีมีลักษณะคล้ายกับสเปรดชีตที่มีคอลัมน์และแถว แต่ประสิทธิภาพเมื่อใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์บริหารโครงการที่เหมาะสมนั้นเหนือกว่าสเปรดชีตแบบธรรมดาอย่างมาก
ไดเรกทอรีมีประโยชน์ในหลายด้าน: พนักงานขายสามารถจัดเก็บข้อมูลติดต่อจำนวนมากได้ดีขึ้น ผู้จัดการสามารถมองเห็นความคืบหน้าของงานได้อย่างชัดเจน หรือทีมสามารถสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ภายในเพื่อปิดการขายได้เร็วขึ้น เนื่องจากไดเรกทอรีถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานทุกรูปแบบ ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนที่คุณสามารถเริ่มต้นได้:
- ตัวอย่างคำรับรองและเส้นทางของลูกค้า
- ไดเรกทอรีการประชุมขายรายสัปดาห์/รายเดือน/รายไตรมาส
- ไดเรกทอรีพนักงานและผู้มีส่วนร่วมภายใน
- สารบัญเนื้อหาเพื่อการสนับสนุนการขาย
- ไดเรกทอรีผู้ติดต่อผู้ขาย
- ไดเรกทอรีการสาธิตผลิตภัณฑ์
- คู่มือกลยุทธ์การขาย
- ไดเรกทอรี SOP ของบริษัท
- ไดเรกทอรีกิจกรรมทีม
- ไดเรกทอรีบัญชี
และรายการยังคงดำเนินต่อไป!
หากคุณต้องการทดสอบไดเรกทอรีที่ทรงพลัง ดาวน์โหลดเทมเพลตไดเรกทอรีพนักงานฟรีจาก ClickUp! เทมเพลตนี้ประกอบด้วยข้อมูลจำลองเพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจสำหรับไดเรกทอรีที่คุณออกแบบเอง
8. แผนที่ลูกค้า
ทางเลือก CRM ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในรายการนี้อาจเป็นการใช้แผนที่ในการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ! การวางแผนที่ผู้ติดต่อตามที่อยู่ของพวกเขาช่วยยกระดับการจัดระเบียบ หากคุณมีงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ตั้ง และใน ClickUp คุณไม่ต้องเสียสละข้อมูลโครงการ เพราะที่อยู่ที่ถูกเพิ่มในฟิลด์กำหนดเองของตำแหน่งที่ตั้งจะถูกเชื่อมโยงกับงานของผู้ติดต่อ
ลองดูมุมมองแผนที่ของ ClickUp!
ยังไม่พร้อมสำหรับทางเลือก CRM? เรียนรู้วิธีสร้างCRM ใน ClickUp
อะไรต่อไป?
หากคุณเคยสงสัยเกี่ยวกับ ClickUp นี่คือวิธีที่คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี:
- ยกระดับทักษะของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประหยัดเวลาภายในClickUp University
- รับชมเว็บสัมมนา ClickUp แบบสดและออนดีมานด์เพื่อทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มได้เร็วขึ้น
- ดาวน์โหลดเทมเพลตการขายและเทมเพลต CRMที่พร้อมใช้งานได้ในศูนย์เทมเพลต ClickUp ฟรี
- นำเข้าข้อมูลของคุณจากไฟล์ CSV/Excel หรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ
- สำรวจความเป็นไปได้ด้วยClickUp API
ด้วย ClickUp คุณจะสะสมชัยชนะเพื่อเริ่มต้นและสิ้นสุดวันของคุณด้วยความมั่นใจที่ไม่สั่นคลอนในระบบจัดการข้อมูลติดต่อของคุณ! 🏆