8 ทางเลือกอีเมลที่ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ

อา อีเมล มันง่าย มันคุ้นเคย มัน...ล้าสมัยและช้าอย่างเจ็บปวด 🐌
แน่นอน มันเหมาะสำหรับการสนทนาอย่างเป็นทางการหรือการส่งเอกสารสำคัญ แต่เมื่อเราพึ่งพาการทำงานร่วมกันทางดิจิทัลมากขึ้น ก็เห็นได้ชัดว่าอีเมลไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการการสื่อสารที่ต้องทำงานร่วมกันในขนาดใหญ่
โชคดีที่มีทางเลือกอีเมลมากมายที่ ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อรองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในระดับโลก และด้วยการเลือกใช้ทางเลือกอีเมลเหล่านี้เพียงหนึ่งหรือหลายอย่าง คุณก็สามารถเร่งประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของคุณให้รวดเร็วยิ่งขึ้นได้
ยังไม่แน่ใจว่าคุณพร้อมที่จะก้าวข้ามการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่? ไม่ต้องกังวล เราเข้าใจ! เพื่อช่วยให้คุณเห็นมุมมองของเรา ลองมาดูอย่างรวดเร็วว่าทำไมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ถึงไม่เหมาะสมกับความต้องการในการสื่อสารทางธุรกิจสมัยใหม่ของคุณ
จากนั้น เราจะแบ่งปันทางเลือกอีเมลและเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุด 8รายการเพื่อปรับปรุงการสื่อสารของทีมและธุรกิจของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 🙌
3 เหตุผลที่คุณควรมีทางเลือกอื่นแทนอีเมล
อีเมลคือที่ที่การทำงานร่วมกันไปตาย
ไม่, จริงๆ นะ เราไม่ได้พูดเกินจริง;70% ของพนักงานคิดว่าอีเมลเป็นสิ่งที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงอย่างมาก
ทำไม?
เนื่องจากแตกต่างจากโซลูชันการทำงานแบบผสมผสานอื่น ๆอีเมลขาดคุณสมบัติและความยืดหยุ่นที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
มาดูประเด็นหลักสามข้อเกี่ยวกับอีเมลกัน 👀
1. อีเมลไม่เหมาะสมสำหรับการให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ 🔁
ข้อเสนอแนะเป็นแนวทางในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและยืดหยุ่นของเรา ยิ่งคุณได้รับข้อเสนอแนะเร็วและสม่ำเสมอมากเท่าไร คุณก็จะสามารถนำไปใช้เพื่อปรับเปลี่ยนอย่างมีข้อมูลได้เร็วขึ้นเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งเกี่ยวกับอีเมลก็คือ มันขึ้นชื่อเรื่องความช้าและความไม่น่าเชื่อถือ
ลองนึกภาพว่าคุณได้ส่งอีเมลเอกสารไปให้สิบคนเพื่อตรวจสอบ ตอนนี้คุณจะต้องรอนานแค่ไหนกว่าพวกเขาจะตอบกลับมา?
ไม่กี่ชั่วโมง? หนึ่งวัน? หนึ่งหรือสองสัปดาห์? จริงๆ แล้ว คุณรู้ได้อย่างไรว่าพวกเขาได้เห็นอีเมลของคุณแล้ว? (เตรียมอีเมลติดตามผลเชิงรุกแฝงเชิงรับได้เลย)
หากปราศจากความสามารถในการอำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบเรียลไทม์ อีเมลจะทำให้การพัฒนาและการเติบโตดำเนินไปอย่างเชื่องช้าเหมือนหอยทาก
2. อีเมลอาจสูญหายได้ง่ายในหัวข้อสนทนา 📨
อีเมลเป็นทางตันของข้อมูล
หลังจากส่งข้อความไปมาสองสามรอบ การค้นหาข้อมูลเฉพาะในเธรดอีเมลก็เริ่มยากขึ้น—และนั่นเป็นแค่ตอนที่เป็นการสนทนาแบบตัวต่อตัวเท่านั้น หากเพิ่มคนอื่นเข้าไปอีกสักสองสามคน การค้นหาข้อมูลเฉพาะในเธรดก็เหมือนกับการพยายามหาเม็ดเกลือในกระบะทราย
ในความเป็นจริง73% ของพนักงานกล่าวว่าพวกเขาใช้เวลาไปกับการค้นหาอีเมลมากเกินไป 56% พบว่าการค้นหาเอกสารในกล่องจดหมายเข้าเป็นงานที่น่าหงุดหงิดอย่างยิ่ง
3. อีเมลไม่คล่องตัว 🐌
หากคุณต้องการสร้างผลงานชิ้นเอก คุณจำเป็นต้องสามารถสนทนาแบบร่วมมืออย่างคล่องแคล่วได้ ความคิดควรมีการไหลเวียนและเปลี่ยนแปลง แผนงานควรพัฒนาความซับซ้อน องค์ประกอบควรถูกตัดทิ้งและปรับปรุงเมื่อโครงการของคุณเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง
อีเมลไม่ได้ทำให้การสนทนาแบบคล่องตัวเป็นเรื่องยากเท่านั้น
การสนทนาของคุณทั้งหมดไม่ได้เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ หัวข้ออีเมลที่ยาวและซับซ้อนทำให้สับสนและยากต่อการติดตาม พนักงานอาจพลาดข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาใหม่ ๆ ส่งผลให้เกิดการแบ่งแยกความรู้และสูญเสียประสิทธิภาพในการทำงาน ปัญหาเหล่านี้ล้วนมีศักยภาพที่จะทำลายกระบวนการทำงานภายในองค์กรและคุณภาพของโครงการต่าง ๆ ของคุณ
8 ทางเลือกอีเมลสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ
ทุกอย่างยังไม่สายเกินไป—ยังมีทางเลือกอีเมลมากมายที่คุณสามารถใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจของคุณได้
ก่อนอื่น มาดูซอฟต์แวร์การจัดการโครงการกัน
1. ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
การสื่อสารทางธุรกิจของคุณส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการใช่ไหม? แต่คุณเคยลองจัดการโครงการผ่าน Gmail หรือ Outlook บ้างไหม?
มันน่าเบื่อ มันสับสน ไม่มีระบบจัดเก็บข้อมูลกลางสำหรับการแชร์ไฟล์ ไม่มีระบบให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ หรือระบบติดตามความคืบหน้าของโครงการ และทั้งหมดนี้เป็นเพราะแพลตฟอร์มอีเมลไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการจัดการโครงการโดยเฉพาะ
ทางออกคืออะไร? โปรแกรมซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
ทางออกสำหรับผู้หลงใหลในอีเมล?การจัดการโครงการอีเมลใน ClickUp!
เครื่องมือที่ดีที่สุด: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอีเมลของ ClickUp
หากคุณต้องการการจัดการโครงการที่ไร้ความเจ็บปวด ClickUp คือคำตอบ แต่สิ่งใดที่ทำให้ ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการระดับห้าดาว?
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอย่างClickUpถูกออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการจัดการโครงการของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้บุคคลและทีมทุกขนาดเพิ่มผลผลิตได้โดยการรวบรวมงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว
คุณสมบัติที่ยืดหยุ่นและทันสมัยช่วยให้คุณมอบหมายและติดตามงานได้อย่างง่ายดาย จัดการงานหลายอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเอง สื่อสารแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีม และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมศูนย์
ClickUp ยังช่วยป้องกันไม่ให้การสื่อสารทางธุรกิจของคุณกลายเป็นใยแมงมุมแห่งความวุ่นวาย ด้วยการรวมศูนย์การสื่อสารทั้งหมดไว้ในที่เดียว พร้อมมอบความโปร่งใสแบบครบวงจรในทุกบทสนทนา (พร้อมบริการอีเมลที่ปลอดภัยอย่างแน่นอน)
ด้วยEmail ClickApp ผู้ใช้ Outlook, IMAP, Office 365 และ Gmail สามารถเชื่อมต่อบัญชีอีเมลของตนกับ ClickUp เพื่อส่งและรับอีเมลโดยตรงจากงานใน ClickUp ทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น ติดตามการสนทนาได้ง่ายขึ้นและประหยัดเวลาจากการสลับแท็บเพื่อจัดการอีเมล 📧
ไม่เพียงแต่คุณสามารถส่งและรับอีเมลได้โดยตรงจากงาน แต่คุณยังสามารถ:
- เพิ่มไฟล์แนบ, คำตอบสำเร็จรูป, แบบฟอร์มที่มีแบรนด์, และอื่น ๆ
- เชื่อมโยงอีเมลกับงาน
- มอบหมายความคิดเห็นเป็นรายการที่ต้องดำเนินการและส่งการตอบกลับเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน
- เพิ่มแท็กที่กำหนดเอง
- ตั้งค่าอีเมลและระบบอัตโนมัติสำหรับงาน
- สร้างเทมเพลตอีเมลและคำตอบที่บันทึกไว้เพื่อเร่งเวลาการตอบกลับ
- ผสานการทำงาน ClickUpกับแพลตฟอร์มอีเมลที่คุณชื่นชอบ (Gmail, Outlook, IMAP และ Office 365)
ClickUp มีเวอร์ชันฟรีที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติให้คุณได้ทดลองใช้เครื่องมือจัดการโครงการและอีเมลได้ฟรี ดาวน์โหลดแอปและเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอีเมลที่คุณใช้บ่อยที่สุด เช่นOutlook และ Gmail เพื่อปรับปรุงการสื่อสารกับทีมและลูกค้าของคุณให้ราบรื่นยิ่งขึ้นวันนี้ ⚡️
2. วอยไอพี
คุณมีระบบโทรศัพท์ VoIP สำหรับธุรกิจหรือไม่?
ธุรกิจต้องการ VoIP สำหรับการสื่อสารทางโทรศัพท์ที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ VoIP ย่อมาจาก voice over internet protocol ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วคือสิ่งที่ช่วยให้คุณสามารถโทรออกได้ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแทนการใช้โทรศัพท์พื้นฐานแบบเดิม
การโทรด้วยเสียง VoIP เป็นทางเลือกอีเมลที่สำคัญ เพราะพูดตามตรง บางการสนทนาไม่เหมาะกับการใช้อีเมลจริงๆ
การโทรด้วยเสียงช่วยประหยัดเวลา เป็นกันเองมากขึ้น และเพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนไหวและประสิทธิภาพการทำงาน คุณไม่จำเป็นต้องใช้มือในการโทรผ่าน VoIP ด้วยชุดหูฟัง ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถรับสายได้ในขณะที่กำลังออกแบบ จัดเรียงไฟล์ ทำกาแฟ หรือทำอะไรก็ได้ตามต้องการ!
เครื่องมือที่ดีที่สุด: Dialpad
Dialpad ไม่ใช่ระบบโทรศัพท์ VoIP ทั่วไป แต่เป็นโซลูชันศูนย์ติดต่อบนคลาวด์ที่ใช้VoIP ปัญญาประดิษฐ์แบบเนทีฟ และเทคโนโลยีอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้บริการเสียง อีเมล SMS โซเชียลมีเดีย และการส่งข้อความทันทีที่รวมเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์
ประสบการณ์เหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้บนอุปกรณ์หลายเครื่อง ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตาม เมื่อพูดถึงการโทรด้วยเสียง Dialpad ถูกออกแบบมาพร้อมคุณสมบัติที่ทรงพลังและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร เช่น:
- การบันทึกการโทร
- การถอดข้อความการสนทนาแบบเรียลไทม์และการบันทึกโน้ตอัตโนมัติ
- สรุปหลังการโทร
- การกำหนดเส้นทางแบบกำหนดเอง
- ไม่จำกัดอุปกรณ์และแพลตฟอร์ม (รองรับ Android และ iOS รวมถึง Windows, Mac, Linux และอื่น ๆ)
และอย่าลืมว่า นี่คือแพลตฟอร์มครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การสื่อสารของคุณราบรื่นขึ้น หากคุณต้องการสื่อสารความคิดที่ซับซ้อนผ่านอีเมลแล้วไม่ประสบความสำเร็จ คุณสามารถโทรหาเพื่อนร่วมงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือลูกค้าของคุณได้เพียงคลิกเดียว ภายในแพลตฟอร์มเดียวกัน
ข้อมูลที่แยกส่วนและการสลับแอปที่ยุ่งยากจงหายไป!
โบนัส:แม่แบบแคมเปญอีเมลแบบหยดอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอีเมล
3. แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกัน
การสนทนาแบบร่วมมือกันผ่านอีเมลมักจะลงเอยด้วยความวุ่นวาย คุณจะได้แต่กระทู้อีเมลที่ยุ่งเหยิง ข้อมูลความรู้กระจัดกระจายไปทั่ว และเอกสารที่ใช้ร่วมกันมีถึงสิบเวอร์ชันที่แตกต่างกัน
เครื่องมือความร่วมมือทางธุรกิจช่วยให้ธุรกิจสามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้จากทุกที่บนแพลตฟอร์มเฉพาะที่เดียว โดยปราศจากความยุ่งเหยิง การแยกส่วน หรือความยุ่งยากในการสื่อสารไปมาซ้ำซาก
เครื่องมือที่ดีที่สุด: Google Workspace
Google Workplaceคือชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันบนคลาวด์ ซึ่งประกอบด้วย:
- Gmail
- Google Docs
- Google ไดรฟ์
- กูเกิลชีต
- Google สไลด์
- Google Forms
- Google Keep
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารในทีมGoogle Workspace มีเครื่องมือต่อไปนี้ให้เลือกใช้เป็นทางเลือกแทนอีเมล:
- Google Chat: รวมการสนทนาของคุณไว้ในห้องสำหรับการอภิปรายตามหัวข้อและการแชร์เอกสาร ช่วยให้ทีมสามารถแชร์ไฟล์ มอบหมายงาน แจกจ่ายความรู้ และอื่นๆ ได้
- Google Meet: โซลูชันการสื่อสารผ่านวิดีโอที่ช่วยให้คุณสามารถเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอแบบ HD และนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. อินทราเน็ต
จินตนาการถึงการมีเครือข่ายธุรกิจส่วนตัวของคุณเอง ที่สามารถเข้าถึงได้เพียงพนักงานของบริษัทคุณเท่านั้น
นั่นคือสิ่งที่อินทราเน็ตคือ อินทราเน็ตเป็นโซลูชันที่ได้รับความนิยมสำหรับการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเนื่องจากมันมอบพื้นที่ทำงานที่ปลอดภัย สามารถแชร์ได้ และปรับแต่งได้ตามความต้องการให้กับธุรกิจขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการสื่อสารและทำงานร่วมกันภายในองค์กร แต่อินทราเน็ตไม่ได้จำกัดเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น ธุรกิจขนาดเล็กก็สามารถได้รับประโยชน์จากอินทราเน็ตได้เช่นกัน
อินทราเน็ตช่วยให้คุณสร้างฐานความรู้ภายในองค์กรเพื่อขจัดปัญหาข้อมูลกระจัดกระจายสำหรับพนักงานใหม่ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างช่องทางส่วนตัวที่อุทิศให้กับสมาชิกทีมเฉพาะได้อีกด้วย
เครื่องมือที่ดีที่สุด: ClickUp
ClickUp มอบสิ่งจำเป็นสำหรับอินทราเน็ตของคุณ: พอร์ทัลออนไลน์แบบศูนย์กลาง,ศูนย์กลางการสื่อสารภายใน, การจัดการโครงการที่มองเห็นได้สูงสุด, และการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน
นี่คือคุณสมบัติขั้นสูงบางส่วนที่คุณจะได้รับเมื่อใช้ ClickUp:
- ClickUp Docs: สร้างเอกสาร,จดหมายข่าว, วิกิ และอื่น ๆ แก้ไขงานของคุณแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณ เชื่อมเอกสารกับเวิร์กโฟลว์ และแชร์อย่างปลอดภัยด้วยลิงก์ส่วนตัวหรือสาธารณะ
- แดชบอร์ดที่กำหนดเอง: สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองด้วยวิดเจ็ตแบบลากและวางมากกว่า 50 รายการ และมอบภาพรวมระดับสูงของงานที่ได้รับมอบหมาย ลำดับความสำคัญ การแบ่งส่วนโครงการ ความคืบหน้า ปริมาณงาน และตัวชี้วัดและ KPI อื่นๆ อีกมากมายให้กับทีมของคุณ
- กระดานไวท์บอร์ด ClickUp: เครื่องมือไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบที่ช่วยให้ทีมสามารถระดมความคิด วางแผนกลยุทธ์ แผนผังการทำงาน และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ด้วยการปรับปรุงให้มีความคล่องตัวและรวมการร่วมมือไว้ในเครือข่ายที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัวเพียงแห่งเดียว ClickUp ช่วยให้ทีมของคุณสามารถติดตามข้อมูลและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตโครงการ
5. การประชุมทางวิดีโอ
การโทรผ่านวิดีโอเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดกับการประชุมแบบพบหน้ากัน พวกเขาช่วยให้คุณมีส่วนร่วมในการสนทนาที่ลื่นไหลและคล่องตัว แทนที่จะต้องทนกับการตอบโต้แบบแข็งทื่อที่คุณต้องทนกับอีเมล
ผ่านแอปพลิเคชันการประชุมทางวิดีโอ สมาชิกในทีมสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้แบบเรียลไทม์ และได้รับคำแนะนำทันที รวมถึงการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว การโทรผ่านวิดีโอสามารถช่วยให้พนักงานที่ทำงานจากระยะไกลรู้สึกเชื่อมโยงกับเพื่อนร่วมงานได้มากกว่าการสื่อสารผ่านอีเมล โทรศัพท์ และวิธีการสื่อสารแบบไม่มีหน้าตาอื่น ๆ ทำให้เป็นกลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมแทนการสื่อสารผ่านอีเมล
เครื่องมือที่ดีที่สุด: Dialpad Meetings
Dialpad Meetingsให้คุณประชุมทางวิดีโอได้ไม่จำกัด ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือใช้อุปกรณ์ใดก็ตาม คุณสามารถเพลิดเพลินกับประสบการณ์วิดีโอที่มีประสิทธิภาพได้จากทุกที่ทั่วโลก
คุณสมบัติบางประการที่มันมีให้คือ:
- ฟังก์ชันการแชร์หน้าจออย่างไร้รอยต่อ
- การควบคุมการประชุมที่ใช้งานง่าย
- คุณภาพวิดีโอระดับ HD
- การถอดเสียงสด
โอ้ และขอบคุณแอปพลิเคชันเว็บที่มีประโยชน์นี้ ติดต่อของคุณไม่จำเป็นต้องมีแอปเพื่อเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอด้วยซ้ำ
6. ข้อความ SMS และการส่งข้อความทันที
ด้วยจำนวนอีเมลที่มากเกินไปในกล่องขาเข้าของคุณ ทำให้ง่ายเกินไปที่จะพลาดอีเมลสำคัญหรือลืมตอบคำถาม
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาที่เราได้กล่าวถึงข้างต้น (การขาดความร่วมมือ, การมองเห็น...คุณคงเข้าใจภาพรวมแล้ว)
SMS และการส่งข้อความทันทีเป็นวิธีแก้ปัญหาที่เรียบง่ายและไม่ยุ่งยากสำหรับการสื่อสารในทีม
เครื่องมือที่ดีที่สุด: มุมมองแชทของ ClickUp
มุมมองแชทของ ClickUpสมดุลอย่างลงตัวระหว่างความเรียบง่ายกับฟังก์ชันการใช้งาน
มันช่วยลดความจำเป็นในการเข้าร่วมประชุมและทำหน้าที่เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Gmail หรือผู้ให้บริการอีเมลอื่น ๆ มันให้คุณใช้งานฟังก์ชันเดียวกันกับอีเมล และ ช่วยให้คุณสื่อสารกับทีมของคุณได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์มการทำงานของคุณ
เริ่มการสนทนากับหนึ่งคนหรือมากกว่านั้น แลกเปลี่ยนข้อความได้ทันที แบ่งปันการอัปเดตอย่างรวดเร็วแบบเรียลไทม์ เชื่อมโยงทรัพยากร และรวบรวมการสื่อสารของทีมทั้งหมดไว้ในที่เดียว คุณยังสามารถ:
- เพิ่มใครก็ได้ในการสนทนาเรื่องงานด้วยการกล่าวถึง @ และมอบหมายความคิดเห็นเพื่อให้ทีมของคุณดำเนินการตามรายการที่ต้องทำต่อไป
- แชร์ลิงก์ ไฟล์ และไฟล์ฝังตัว เช่น หน้าเว็บ สเปรดชีต และวิดีโอ พร้อมกับการสนทนา
- มอบหมายความคิดเห็นภายในแชท
- รวมบล็อกโค้ด, รายการแบบมีเครื่องหมาย, แบนเนอร์, และอื่น ๆ เพื่อสื่อสารรายละเอียดงานได้ชัดเจนขึ้น
มุมมองแชทมีให้บริการในแผน Free Forever ซึ่งเป็นเวอร์ชันฟรีของ ClickUp ลองใช้และเร่งความเร็วในการสื่อสารของทีมคุณวันนี้
7. โซเชียลมีเดียสำหรับธุรกิจ
สื่อสังคมออนไลน์สามารถเป็นวิธีการสื่อสารที่มีคุณค่าสำหรับทีมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณใช้ควบคู่ไปกับทางเลือกอื่น ๆ ของอีเมลที่เราได้กล่าวถึงไว้
ลองนึกดูว่าการอัปเดตสถานะบนหน้า LinkedIn ของบริษัทคุณนั้นง่ายและมีประสิทธิภาพเพียงใดเมื่อเทียบกับการส่งอีเมล ทุกคนในบริษัทของคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทันที และคุณสามารถดูคำตอบทั้งหมดต่อโพสต์ได้ในที่เดียว
เครื่องมือที่ดีที่สุด: Workplace by Meta (เดิมชื่อ Facebook)
Workplace by Metaคือ Facebook สำหรับธุรกิจ โดยพื้นฐานแล้วมีอินเทอร์เฟซเดียวกัน Workplace ช่วยให้คุณ:
- สร้างกลุ่ม
- เชิญสมาชิกทีมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมการสนทนาแบบสด
- ขจัดปัญหาการขาดความโปร่งใสที่คอยรบกวนแพลตฟอร์มอีเมล
- มอบหมายงาน
- สร้างแบบสำรวจ
- แชร์ไฟล์ได้ไม่จำกัดจำนวน
มันเต็มไปด้วยโอกาสสำหรับการสื่อสารที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และแน่นอนว่ามีฟีดข่าว Facebook ที่มีชื่อเสียง ที่คุณสามารถโพสต์อัปเดตและดูข้อมูลธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้
8. การบันทึกหน้าจอ
ลองนึกภาพว่าคุณมีพนักงานใหม่ที่กำลังประสบปัญหาในการทำงานออนไลน์ให้เสร็จ แอปบันทึกหน้าจอจะช่วยให้คุณสร้างวิดีโอแนะนำขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งสะดวกกว่าการเขียนอีเมลยาวเหยียดเพื่ออธิบายวิธีการทำงานมาก
ในทำนองเดียวกัน คุณอาจสังเกตเห็นข้อบกพร่องบนเว็บไซต์ของคุณและจำเป็นต้องสื่อสารกับทีมไอที แน่นอนว่าคุณสามารถเขียนอีเมลอธิบายรายละเอียดสิ่งที่เกิดขึ้นได้—หรือคุณอาจเพียงแค่แสดงปัญหาให้พวกเขาเห็นผ่านการบันทึกหน้าจอเพื่อรายงานและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
เครื่องมือบันทึกหน้าจอที่ดีที่สุด: Clip โดย ClickUp
การสร้างและแชร์การบันทึกหน้าจอทำได้ง่ายด้วยClip by ClickUp— เครื่องมือบันทึกหน้าจอในแอปที่ช่วยให้ทีมสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อทำงานจากระยะไกลและไม่พร้อมกัน
ไม่เพียงแต่คุณสามารถบันทึกได้โดยไม่มีการจำกัดเวลา แต่คุณยังสามารถเพิ่มเสียงของคุณลงในบันทึกผ่านไมโครโฟนของคุณได้ด้วย แน่นอนว่า นั่นไม่ใช่ทั้งหมด
ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการ จำได้ไหม? คุณสมบัติทั้งหมดของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้กระบวนการจัดการโครงการของคุณง่ายขึ้น นั่นคือเหตุผลที่ใน Clip คุณสามารถ:
- จับภาพหน้าจอทั้งหมด หน้าต่างแอปพลิเคชัน หรือแท็บเบราว์เซอร์ของคุณได้ทันที—โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลา
- สร้างงานจากการบันทึกของคุณ เพิ่มคำอธิบาย และกำหนดสมาชิกในทีม
- ส่งข้อความวิดีโอของคุณไปยังใครก็ได้ด้วยลิงก์ที่สามารถแชร์ได้ ซึ่งจะเล่นโดยตรงในเบราว์เซอร์ของคุณ
- แชร์วิดีโอข้อความของคุณภายในงานใน ClickUp และใช้ฟีเจอร์ความคิดเห็นที่มอบหมายหรือการกล่าวถึงเพื่อแจ้งเตือนเพื่อนร่วมทีมหรือทีมของคุณ
ก้าวข้ามอีเมล—ยกระดับการสื่อสารของคุณด้วยทางเลือกอื่นแทนอีเมล
การก้าวออกจากอีเมลอาจดูน่ากลัว โดยเฉพาะเมื่อมันได้ให้บริการเราอย่างซื่อสัตย์มาเป็นเวลาหลายปี แต่โปรดจำไว้ว่า อีเมลยังคงมีบทบาทสำคัญในโลกของการสื่อสารทางธุรกิจ ซึ่งอาจจะไม่มีอะไรมาแทนที่ได้ในระยะยาว
คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอีเมลทั้งหมด—ในความเป็นจริง ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับ Gmail และ Outlook เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอีเมลปกติของคุณได้
แต่ในโลกธุรกิจของการทำงานระยะไกลและการทำงานร่วมกันทางดิจิทัล การยกระดับการสื่อสารของคุณด้วยทางเลือกอื่นนอกเหนือจากอีเมล เช่น เครื่องมือจัดการโครงการซอฟต์แวร์อินทราเน็ต และการประชุมทางวิดีโอ ถือเป็นสิ่งสำคัญ
อยากเร่งความสามารถในการบริหารโครงการและการทำงานร่วมกันทางธุรกิจของคุณหรือไม่? เริ่มต้นฟรีและทดลองใช้โซลูชันการจัดการโครงการผ่านอีเมลของ ClickUp!
