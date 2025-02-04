บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์จัดการอีเมลที่ดีที่สุดในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

Engineering Team
4 กุมภาพันธ์ 2568

จินตนาการถึงโลกที่ทุกอีเมลมีที่อยู่ของตัวเอง ที่คุณสามารถคัดกรองจัดลำดับความสำคัญ และตอบกลับได้โดยไม่ต้องเหนื่อยเลย ฟังดูเป็นฝันไปใช่ไหม? ในขณะที่หลายคนมองว่ากล่องจดหมายเข้าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เครื่องมือจัดการอีเมลที่ดีที่สุดจะเปลี่ยนมันให้เป็นสินทรัพย์ที่ทรงพลัง ช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพที่ต้องจัดการหลายเรื่องพร้อมกัน, หัวหน้าทีมที่ประสานงานโครงการต่าง ๆ หรือเพียงแค่ใครสักคนที่ต้องการความสงบในกล่องข้อความ การเดินทางเริ่มต้นที่นี่

ดำดิ่งไปกับเราขณะที่เราจะเปิดเผยซอฟต์แวร์จัดการอีเมลที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก และเปลี่ยนความยุ่งเหยิงของข้อความที่สะสมให้กลายเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและราบรื่น!

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์จัดการอีเมล?

เครื่องมือจัดการอีเมลไม่ได้มีไว้แค่จัดเรียงอีเมลเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเวลาและผลลัพธ์ของคุณอีกด้วย แต่เมื่อมีเครื่องมือมากมายให้เลือกใช้ สิ่งที่สำคัญจริงๆ คืออะไร? มาดูกัน:

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: นำทางได้อย่างง่ายดายโดยไม่เกิดความสับสน หากคุณรู้สึกติดขัด อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสม
  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: มองหาซอฟต์แวร์ที่สามารถผสานรวมกับแอปที่คุณใช้อยู่ได้อย่างง่ายดาย เช่น Google Workspace และ Microsoft Outlook
  • พลังแห่งการทำงานอัตโนมัติ: เลือกเครื่องมือที่ทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่กล่องจดหมายส่วนตัวและงานที่มีคุณค่าสูง
  • การเปลี่ยนแปลงงาน: เลือกความสามารถในการแปลงอีเมลที่เข้ามาให้เป็นงานได้อย่างง่ายดาย
  • การจัดตารางเวลาที่แข็งแกร่ง: ซอฟต์แวร์ที่เชื่อถือได้มอบมุมมองการจัดตารางเวลาที่ยืดหยุ่นให้กับทีมบริการลูกค้าเพื่อการจัดการปริมาณงาน
  • ความปลอดภัยของข้อมูล: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือจัดการอีเมลที่มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง

10 อันดับซอฟต์แวร์จัดการอีเมลที่ดีที่สุดที่ควรใช้

1.คลิกอัพ

มุมมองของ ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ออกแบบมาสำหรับทีมทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม เพื่อจัดการทุกอย่างตั้งแต่รายการที่ต้องทำประจำวันไปจนถึงกระบวนการทำงานข้ามสายงาน ใช้ ClickUp เพื่อมอบหมายการสนทนาและคำขอจากลูกค้าให้กับสมาชิกในทีมโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับ!

และด้วยอีเมลใน ClickUp คุณสามารถส่งและรับอีเมลได้โดยตรงจากงานและดำเนินการโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม ด้วยการผสานรวมหลายพันรายการและเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ เครื่องมือจัดการอีเมลของทีมคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อม นอกจากนี้ผู้ช่วยเขียนAI ของ ClickUp ยังพร้อมสรุปบันทึกการประชุม เขียนอีเมล และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • จัดการกล่องจดหมายของทีมคุณด้วยเครื่องมือจัดการโครงการทางอีเมล
  • ความสามารถในการมอบหมายงานและติดตามงานหลายรายเพื่อจัดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
  • ติดตามและจัดระเบียบงานทั้งหมดด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ รวมถึงมุมมองตาราง ClickUp
  • สร้างเทมเพลตอีเมลและคำตอบที่บันทึกไว้เพื่อประหยัดเวลา (ดูตัวอย่างระดับพรีเมียมได้ที่เทมเพลตการตลาดผ่านอีเมลของ ClickUp และเทมเพลตการแนะนำธุรกิจของ ClickUp)
  • ผสานการทำงาน ClickUp กับแอปอีเมลที่คุณชื่นชอบ เช่น Gmail, Outlook, IMAP และ Office 365
  • ใช้ClickUp AIเพื่อสร้างสรุปของความคิดเห็นในหัวข้อ, บันทึกการประชุม, และเนื้อหาที่ยาวอื่น ๆ ได้เพียงไม่กี่คลิก

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เนื่องจากจำนวนคุณสมบัติที่มีอยู่ ผู้ใช้ครั้งแรกอาจพบกับการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน
  • มุมมองทั้งหมดยังไม่สามารถใช้ได้ในแอปมือถือ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร:ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

2. SendBox

หน้าแดชบอร์ด SendBox
ผ่านทางSendBox

SendBox ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและปรับแต่งเทมเพลตอีเมลธุรกรรมตามบริการที่แตกต่างกัน เพื่อให้ทุกการสื่อสารตรงเป้าหมายและสร้างความประทับใจ ด้วยระบบคิวอีเมลออนไลน์ ผู้ใช้สามารถติดตามแคมเปญอีเมลของตนได้แบบเรียลไทม์

ลักษณะที่เปิดกว้างอาจก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย และหากไม่มีทีมสนับสนุนโดยเฉพาะ การอัปเดตอาจไม่บ่อยหรือแข็งแกร่งเท่ากับโซลูชันเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ การสนับสนุนผู้ใช้อาจขับเคลื่อนโดยชุมชนมากกว่าที่จะมีโครงสร้างอย่างเป็นทางการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของแซนด์บ็อกซ์

  • เทมเพลตสำเร็จรูปช่วยให้คุณประหยัดเวลาและแรงงาน พร้อมทั้งรับประกันความดูเป็นมืออาชีพ
  • ซอฟต์แวร์อีเมลธุรกรรมถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มอัตราการส่งถึงของอีเมลของคุณ

ข้อจำกัดของแซนด์บ็อกซ์

ราคาแบบแซนด์บ็อกซ์

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของแซนด์บ็อกซ์

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

3. Helpwise

แดชบอร์ด Helpwise
ผ่านทางHelpwise

พบกับ Helpwise, ที่พักพิงสำหรับการจัดการอีเมลแบบร่วมมือของคุณ. เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมสนับสนุน, ทีมขาย, และทีมบริการลูกค้าที่ต้องการการร่วมมือทีมอย่างราบรื่นบนอีเมลที่แชร์.

ด้วยคุณสมบัติที่ออกแบบมาสำหรับการเข้าถึงพร้อมกันหลายผู้ใช้ คุณจะอยู่ในความสอดคล้องกับสมาชิกในทีมเสมอ ดื่มด่ำกับการสนทนาที่ราบรื่นและดู ประสิทธิภาพของทีมคุณพุ่งสูงขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Helpwise

  • กำหนดเวลาการส่งอีเมลได้อย่างยืดหยุ่น ส่งเมื่อใดก็ได้ตามต้องการ
  • การพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง ทำให้ Helpwise ดีขึ้นอยู่เสมอ
  • จัดการแชทสดควบคู่กับคำถามจากช่องทางอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่นในศูนย์กลางการทำงานร่วมกัน
  • กำหนดการสนทนาให้กับทีมของคุณโดยอัตโนมัติด้วยระบบกำหนดอัจฉริยะและกฎการทำงานอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Helpwise

  • ออกแบบมาเป็นซอฟต์แวร์บริการลูกค้า ดังนั้นจึงไม่เหมาะสำหรับกรณีการใช้งานอื่น
  • การแนะนำบุคคลที่ไม่คุ้นเคยกับรูปแบบของมันอาจเป็นเรื่องท้าทาย
  • ผู้ใช้รายงานว่าฟังก์ชันการค้นหาของแพลตฟอร์มต้องการการปรับปรุง

ราคาของ Helpwise

  • มาตรฐาน: $15/ผู้ใช้ เรียกเก็บรายเดือน
  • พรีเมียม: $25/ผู้ใช้ เรียกเก็บรายเดือน
  • ขั้นสูง: $50/ผู้ใช้ เรียกเก็บรายเดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Helpwise

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (150+ รีวิว)

4. ด้านหน้า

แผงหน้าปัดด้านหน้า
ทางหน้า

ยินดีต้อนรับสู่ Front ที่ซึ่งอีเมลมาพบกับการทำงานร่วมกันบนเวทีเดียวกัน Front ได้ออกแบบระบบอีเมลแบบดั้งเดิมใหม่ เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการความโปร่งใสในงานที่ขับเคลื่อนด้วยอีเมล

ทีมสนับสนุนลูกค้า, ทีมขาย, หรือแม้กระทั่งทีมปฏิบัติการ จะพบพันธมิตรที่เชื่อถือได้ใน Front ด้วยกล่องจดหมายร่วมและเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, ลาก่อนกับสายอีเมลที่ยุ่งเหยิงและบันทึกภายใน และต้อนรับการสื่อสารที่ชัดเจนและประสานงานกัน

คุณสมบัติเด่นด้านหน้า

  • รวมข้อความขาเข้าทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือข้อความเสียงไว้ในที่เดียว
  • อัตโนมัติการจัดสรรข้อความตามเนื้อหาหรือข้อมูลภายนอก
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความรับผิดชอบที่ชัดเจนด้วยการมอบหมายงานอัตโนมัติตามเกณฑ์ของผู้ใช้
  • ใช้แท็กเพื่อการจัดหมวดหมู่ข้อความ การรายงาน และประสิทธิภาพในการค้นหาที่ดีขึ้น
  • ผสานระบบ Frontกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ หลายตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการ, การสื่อสาร, การบริหารความสำเร็จของลูกค้า, และอื่น ๆ

ข้อจำกัดด้านหน้า

  • ตามรายงานของผู้ใช้ ฟังก์ชันปฏิทินจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงอย่างมาก
  • การทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติทั้งหมดของ Front อาจทำให้รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก

ราคาหน้า

  • การเติบโต: $59 ต่อที่นั่ง เรียกเก็บรายเดือน
  • ขนาด: $99 ต่อที่นั่ง คิดค่าบริการรายเดือน
  • พรีเมียร์: 229 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง คิดเป็นรายเดือน

คะแนนและรีวิวด้านหน้า

  • G2: 4. 5/5 (250 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1800+ รีวิว)

5. Brevo

แดชบอร์ด Brevo
ผ่านทางBrevo

Brevo อาจเป็นน้องใหม่ในวงการ แต่เมื่อพูดถึงการจัดการอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว Brevo ไม่เป็นรองใคร ออกแบบมาเพื่อมืออาชีพที่ต้องการวิธีการจัดการอีเมลที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ Brevo ช่วยทำให้กล่องจดหมายของคุณชัดเจนและเป็นระเบียบ

ผู้ประกอบการเดี่ยว ฟรีแลนซ์ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก จะได้รับประโยชน์เป็นพิเศษจากการเปลี่ยนอีเมลจากภาระงานที่น่ารำคาญให้กลายเป็นงานที่น่าพึงพอใจและจัดการได้ง่าย

คุณสมบัติเด่นของ Brevo

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายผสานกับตัวแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
  • แม่แบบที่หลากหลายและปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
  • ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งผ่านการรายงานและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง
  • การตลาดอัตโนมัติและการแบ่งกลุ่มเพื่อการเข้าถึงเป้าหมาย

ข้อจำกัดของ Brevo

  • การผสานการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับแอปจัดการอีเมลอื่น ๆ
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าการตั้งค่าเริ่มต้นนั้นท้าทาย

ราคาของ Brevo

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Brevo

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,720+ รีวิว)

6. เหนือมนุษย์

แดชบอร์ดเหนือมนุษย์
ผ่านทางซูเปอร์ฮิวแมน

สำหรับผู้ที่หลงใหลในความเร็วและประสิทธิภาพ Superhuman คือความฝันที่เป็นจริง ไม่ใช่แค่การจัดการอีเมลเท่านั้น แต่เป็นการจัดการด้วยความเร็วสายฟ้า

ผู้เชี่ยวชาญที่พบว่าตัวเองจมอยู่ในทะเลของอีเมล โดยเฉพาะผู้บริหารและผู้จัดการ จะเห็นประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วด้วย Superhuman ด้วยการใช้คีย์ลัดและเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณสามารถตัดผ่านความวุ่นวายและเข้าถึงแก่นแท้ของการสื่อสารของคุณได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดเหนือมนุษย์

  • การจัดการอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทางลัดคีย์บอร์ดที่สะดวก
  • ไม่จำเป็นต้องมีหลายบัญชี; กล่องขาเข้าแยกช่วยให้ผู้ใช้สามารถมุ่งเน้นที่บัญชีอีเมลเดียวในแต่ละครั้ง
  • การติดตามผลตามกำหนดเวลาช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมีการตอบสนองและดำเนินการตามขั้นตอนอย่างทันท่วงที

ขีดจำกัดเหนือมนุษย์

  • ฟังก์ชันการค้นหาขาดความหลากหลาย
  • ผู้ใช้ต้องสลับบัญชีเพื่อดูข้อความที่แตกต่างกัน

ราคาเหนือมนุษย์

  • การเติบโต: $30-45 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • เริ่มต้น: $30 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวเหนือมนุษย์

  • G2: 4. 7 จาก 5 (160+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)

ชมการแข่งขันของผู้เข้าแข่งขันเหนือมนุษย์เหล่านี้!

7. ฮิลล์ สเกาต์

แดชบอร์ด Help Scout
ผ่านทางHelp Scout

Help Scout ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการอีเมลทั่วไป แต่เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่อยู่แนวหน้าในการให้บริการลูกค้า

นำเสนอระบบกล่องจดหมายร่วมที่ผสานกับฟีเจอร์ของศูนย์ช่วยเหลือได้อย่างไร้รอยต่อ Help Scout ช่วยให้ทุกคำถามของลูกค้าถูกส่งถึงผู้รับผิดชอบอย่างถูกต้อง ค้นพบฟีเจอร์การจัดเรียงอีเมล การติดแท็ก และการตอบกลับแบบร่วมมือกัน ที่จะทำให้ลูกค้าของคุณพึงพอใจทุกครั้ง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Help Scout

  • ระบบสนับสนุนที่ครอบคลุม: อีเมล, แชทสด, และฐานความรู้
  • ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีมด้วยกล่องจดหมายร่วม
  • อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ และผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมืออื่นๆ
  • รับมุมมองที่ครบถ้วนของการโต้ตอบของผู้ใช้เพื่อติดตามความพึงพอใจของลูกค้า

ข้อจำกัดของ Help Scout

  • บัตรแต่ละใบสามารถมอบหมายให้สมาชิกทีมได้เพียงหนึ่งคนเท่านั้น
  • แอปพลิเคชันมือถือให้บริการเพียงคุณสมบัติพื้นฐาน
  • การรองรับภาษาที่จำกัดและการจัดรูปแบบเอกสารอาจไม่สะดวก

ราคาของ Help Scout

  • มาตรฐาน: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เพิ่มเติม: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $65/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและความคิดเห็นของ Help Scout

  • G2: 4. 4/5 (รีวิว 390+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

ดูรายชื่อทางเลือกยอดนิยมแทน Help Scoutของเรา

8. Klaviyo

แดชบอร์ด Klaviyo
ผ่านทางKlaviyo

Klaviyo ยืนหยัดอย่างมั่นคงที่จุดตัดของการจัดการอีเมล ซอฟต์แวร์การตลาดผ่านอีเมล และอีคอมเมิร์ซ หากคุณเป็นเจ้าของร้านค้าออนไลน์หรือนักการตลาดอีคอมเมิร์ซ Klaviyo คือพาสปอร์ตของคุณที่ไม่เพียงแต่จัดการอีเมลเท่านั้น แต่ยังใช้ประโยชน์จากอีเมลเพื่อการเติบโตทางธุรกิจอีกด้วย

ด้วยคุณสมบัติการแบ่งกลุ่มและการทำงานอัตโนมัติที่แข็งแกร่ง เปลี่ยนการสื่อสารทางการตลาดทางอีเมลทั่วไปให้กลายเป็นแคมเปญการตลาดที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Klaviyo

  • 60+ ระบบอัตโนมัติที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับแคมเปญการตลาดแบบหยดและอื่นๆ
  • เลือกจากเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 80 แบบ
  • เจาะกลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างแม่นยำด้วยช่องทางการสื่อสารที่กระตุ้นตามพฤติกรรม

ข้อจำกัดของ Klaviyo

  • ตามที่ผู้ใช้กล่าวการสร้างแคมเปญใหม่จากศูนย์อาจเป็นเรื่องน่าเบื่อ
  • ผู้ใช้รายงานว่าการเข้าถึงและขอรับการสนับสนุนอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย

ราคาของ Klaviyo

  • ฟรี
  • อีเมล: $45/เดือน
  • อีเมล & SMS: $60/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Klaviyo

  • G2: 4. 6/5 (รีวิว 990+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 370 รายการ)

9. MailerLite

แดชบอร์ด MailerLite
ผ่านทางMailerLite

ง่าย, ฉลาด, และมีประสิทธิภาพ—นั่นคือ MailerLite สำหรับคุณ. แพลตฟอร์มนี้เป็นพรสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพที่กำลังมองหาวิธีที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจในการจัดการและตลาดผ่านอีเมล.

ด้วยเทมเพลตที่ใช้งานง่ายและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก MailerLite ช่วยให้แม้แต่ผู้เริ่มต้นด้านการตลาดผ่านอีเมลรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MailerLite

  • สามตัวเลือกจากบรรณาธิการสำหรับความต้องการแคมเปญที่หลากหลายและตอบสนองได้ดี
  • ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้า
  • เวิร์กโฟลว์การตลาดขั้นสูงที่มีอยู่ในเครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ MailerLite

  • ข้อจำกัดเมื่อแก้ไขเทมเพลตแคมเปญหลังจากเลือกแล้ว
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าการใช้งานเครื่องมืออัตโนมัติและเครื่องมือแก้ไขการออกแบบนั้นยากต่อการนำทาง

ราคาของ MailerLite

  • ฟรี
  • ธุรกิจที่กำลังเติบโต: $10/เดือน สำหรับผู้ติดตามสูงสุด 500 คน
  • ขั้นสูง: $20/เดือน สำหรับผู้ติดตามสูงสุด 500 คน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว MailerLite

  • G2: 4. 7/5 (780+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 370 รายการ)

10. SaneBox

แดชบอร์ด SaneBox
ผ่านทางSaneBox

การใช้ประโยชน์จากอัลกอริทึมขั้นสูง SaneBox ศึกษาพฤติกรรมการใช้อีเมลของคุณเพื่อคัดกรองข้อความที่ไม่สำคัญไปยังโฟลเดอร์แยกโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ นอกเหนือจากการจัดเรียงอีเมลแล้ว ยังมีชุดฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น ยกเลิกการสมัครรับอีเมลได้ในคลิกเดียว เลื่อนการอ่านอีเมลไปยังเวลาที่ต้องการ และติดตามการตอบกลับ ทั้งหมดนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้อีเมลของคุณ

รองรับการใช้งานกับบริการอีเมลเกือบทุกประเภท SaneBox ทำงานอย่างปลอดภัยและรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณ ไม่ว่าคุณจะรู้สึกท่วมท้นกับอีเมลโปรโมชั่น การแจ้งเตือน หรือเพียงแค่ปริมาณการสื่อสารในแต่ละวันที่มากเกินไป SaneBox สัญญาว่าจะมอบประสบการณ์กล่องจดหมายที่เรียบง่ายและจัดการได้ง่ายขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SaneBox

  • คุณสมบัติการจัดหมวดหมู่โดยอัตโนมัติช่วยให้แน่ใจว่ามีเพียงอีเมลที่สำคัญเท่านั้นที่ปรากฏในกล่องขาเข้าของคุณ โดยอีเมลที่ไม่สำคัญมากจะถูกส่งไปยังโฟลเดอร์ SaneLater
  • คุณสมบัติ SaneCC เน้นอีเมลที่สามารถดำเนินการได้โดยการระบุและแยกอีเมลที่คุณไม่ได้อยู่ในบรรทัด "ถึง" ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ข้อความที่มีความสำคัญ
  • ผู้ใช้สามารถกำหนดเวลาพักจากอีเมลได้ด้วยฟีเจอร์ "ห้ามรบกวน" ซึ่งจะย้ายอีเมลใหม่ไปยังโฟลเดอร์ที่กำหนดไว้ชั่วคราว

ข้อจำกัดของ SaneBox

  • ฟีเจอร์ Digest อาจสร้างความสับสน โดยผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในการฝึกฝนให้มีประสิทธิภาพ
  • การนำทางในแดชบอร์ดโครงการอาจเป็นเรื่องยุ่งยากเนื่องจากการออกแบบที่ซับซ้อน
  • การออกแบบสรุปประจำวันขาดความน่าสนใจทางสายตา ทำให้ผู้ใช้บางคนมองข้ามหรือละเลย

ราคาของ SaneBox

  • ของว่าง: 7 ดอลลาร์/เดือน
  • อาหารกลางวัน: 12 ดอลลาร์/เดือน
  • อาหารเย็น: $36/เดือน

คะแนนและรีวิว SaneBox

  • G2: 4. 9/5 (170+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

ปรับปรุงการสอบถามและข้อเสนอแนะของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp

ปริมาณอีเมลที่หลั่งไหลเข้ามาในกล่องจดหมายของเราทุกวันอย่างล้นหลาม ทำให้เรารู้สึกหลงทางและถูกพันธนาการด้วยข้อความที่ยังไม่ได้จัดระเบียบ ด้วยซอฟต์แวร์จัดการอีเมลที่เหมาะสมอย่าง ClickUp คุณไม่เพียงแต่สามารถส่งและรับอีเมลจากทุกที่ภายในแพลตฟอร์มได้เท่านั้น แต่ยังสามารถเปลี่ยนข้อความเหล่านั้นให้กลายเป็นงานที่ต้องดำเนินการได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

พลังของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการระดับองค์กรของClickUp อยู่ที่ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติและการจัดตารางเวลา ด้วยเพียงการปรับแต่งเล็กน้อย คุณสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่ทำงานอัตโนมัติกระบวนการที่เป็นกิจวัตร ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ ใช้ ClickUp ฟรีเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม!