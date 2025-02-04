10 ซอฟต์แวร์จัดการอีเมลที่ดีที่สุดในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

จินตนาการถึงโลกที่ทุกอีเมลมีที่อยู่ของตัวเอง ที่คุณสามารถคัดกรองจัดลำดับความสำคัญ และตอบกลับได้โดยไม่ต้องเหนื่อยเลย ฟังดูเป็นฝันไปใช่ไหม? ในขณะที่หลายคนมองว่ากล่องจดหมายเข้าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เครื่องมือจัดการอีเมลที่ดีที่สุดจะเปลี่ยนมันให้เป็นสินทรัพย์ที่ทรงพลัง ช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพที่ต้องจัดการหลายเรื่องพร้อมกัน, หัวหน้าทีมที่ประสานงานโครงการต่าง ๆ หรือเพียงแค่ใครสักคนที่ต้องการความสงบในกล่องข้อความ การเดินทางเริ่มต้นที่นี่
ดำดิ่งไปกับเราขณะที่เราจะเปิดเผยซอฟต์แวร์จัดการอีเมลที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก และเปลี่ยนความยุ่งเหยิงของข้อความที่สะสมให้กลายเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและราบรื่น!
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์จัดการอีเมล?
เครื่องมือจัดการอีเมลไม่ได้มีไว้แค่จัดเรียงอีเมลเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเวลาและผลลัพธ์ของคุณอีกด้วย แต่เมื่อมีเครื่องมือมากมายให้เลือกใช้ สิ่งที่สำคัญจริงๆ คืออะไร? มาดูกัน:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: นำทางได้อย่างง่ายดายโดยไม่เกิดความสับสน หากคุณรู้สึกติดขัด อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสม
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: มองหาซอฟต์แวร์ที่สามารถผสานรวมกับแอปที่คุณใช้อยู่ได้อย่างง่ายดาย เช่น Google Workspace และ Microsoft Outlook
- พลังแห่งการทำงานอัตโนมัติ: เลือกเครื่องมือที่ทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่กล่องจดหมายส่วนตัวและงานที่มีคุณค่าสูง
- การเปลี่ยนแปลงงาน: เลือกความสามารถในการแปลงอีเมลที่เข้ามาให้เป็นงานได้อย่างง่ายดาย
- การจัดตารางเวลาที่แข็งแกร่ง: ซอฟต์แวร์ที่เชื่อถือได้มอบมุมมองการจัดตารางเวลาที่ยืดหยุ่นให้กับทีมบริการลูกค้าเพื่อการจัดการปริมาณงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูล: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือจัดการอีเมลที่มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง
10 อันดับซอฟต์แวร์จัดการอีเมลที่ดีที่สุดที่ควรใช้
1.คลิกอัพ
ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ออกแบบมาสำหรับทีมทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม เพื่อจัดการทุกอย่างตั้งแต่รายการที่ต้องทำประจำวันไปจนถึงกระบวนการทำงานข้ามสายงาน ใช้ ClickUp เพื่อมอบหมายการสนทนาและคำขอจากลูกค้าให้กับสมาชิกในทีมโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับ!
และด้วยอีเมลใน ClickUp คุณสามารถส่งและรับอีเมลได้โดยตรงจากงานและดำเนินการโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม ด้วยการผสานรวมหลายพันรายการและเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ เครื่องมือจัดการอีเมลของทีมคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อม นอกจากนี้ผู้ช่วยเขียนAI ของ ClickUp ยังพร้อมสรุปบันทึกการประชุม เขียนอีเมล และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดการกล่องจดหมายของทีมคุณด้วยเครื่องมือจัดการโครงการทางอีเมล
- ความสามารถในการมอบหมายงานและติดตามงานหลายรายเพื่อจัดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
- ติดตามและจัดระเบียบงานทั้งหมดด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ รวมถึงมุมมองตาราง ClickUp
- สร้างเทมเพลตอีเมลและคำตอบที่บันทึกไว้เพื่อประหยัดเวลา (ดูตัวอย่างระดับพรีเมียมได้ที่เทมเพลตการตลาดผ่านอีเมลของ ClickUp และเทมเพลตการแนะนำธุรกิจของ ClickUp)
- ผสานการทำงาน ClickUp กับแอปอีเมลที่คุณชื่นชอบ เช่น Gmail, Outlook, IMAP และ Office 365
- ใช้ClickUp AIเพื่อสร้างสรุปของความคิดเห็นในหัวข้อ, บันทึกการประชุม, และเนื้อหาที่ยาวอื่น ๆ ได้เพียงไม่กี่คลิก
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เนื่องจากจำนวนคุณสมบัติที่มีอยู่ ผู้ใช้ครั้งแรกอาจพบกับการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน
- มุมมองทั้งหมดยังไม่สามารถใช้ได้ในแอปมือถือ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร:ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. SendBox
SendBox ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและปรับแต่งเทมเพลตอีเมลธุรกรรมตามบริการที่แตกต่างกัน เพื่อให้ทุกการสื่อสารตรงเป้าหมายและสร้างความประทับใจ ด้วยระบบคิวอีเมลออนไลน์ ผู้ใช้สามารถติดตามแคมเปญอีเมลของตนได้แบบเรียลไทม์
ลักษณะที่เปิดกว้างอาจก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย และหากไม่มีทีมสนับสนุนโดยเฉพาะ การอัปเดตอาจไม่บ่อยหรือแข็งแกร่งเท่ากับโซลูชันเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ การสนับสนุนผู้ใช้อาจขับเคลื่อนโดยชุมชนมากกว่าที่จะมีโครงสร้างอย่างเป็นทางการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของแซนด์บ็อกซ์
- เทมเพลตสำเร็จรูปช่วยให้คุณประหยัดเวลาและแรงงาน พร้อมทั้งรับประกันความดูเป็นมืออาชีพ
- ซอฟต์แวร์อีเมลธุรกรรมถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มอัตราการส่งถึงของอีเมลของคุณ
ข้อจำกัดของแซนด์บ็อกซ์
- โอเพนซอร์สก่อให้เกิดความกังวลด้านความปลอดภัยและการขาดการสนับสนุนโดยเฉพาะ
- คุณสมบัติการจัดการกล่องขาเข้าที่จำกัดมากเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์จัดการอีเมลอื่น ๆ
ราคาแบบแซนด์บ็อกซ์
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของแซนด์บ็อกซ์
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
3. Helpwise
พบกับ Helpwise, ที่พักพิงสำหรับการจัดการอีเมลแบบร่วมมือของคุณ. เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมสนับสนุน, ทีมขาย, และทีมบริการลูกค้าที่ต้องการการร่วมมือทีมอย่างราบรื่นบนอีเมลที่แชร์.
ด้วยคุณสมบัติที่ออกแบบมาสำหรับการเข้าถึงพร้อมกันหลายผู้ใช้ คุณจะอยู่ในความสอดคล้องกับสมาชิกในทีมเสมอ ดื่มด่ำกับการสนทนาที่ราบรื่นและดู ประสิทธิภาพของทีมคุณพุ่งสูงขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Helpwise
- กำหนดเวลาการส่งอีเมลได้อย่างยืดหยุ่น ส่งเมื่อใดก็ได้ตามต้องการ
- การพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง ทำให้ Helpwise ดีขึ้นอยู่เสมอ
- จัดการแชทสดควบคู่กับคำถามจากช่องทางอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่นในศูนย์กลางการทำงานร่วมกัน
- กำหนดการสนทนาให้กับทีมของคุณโดยอัตโนมัติด้วยระบบกำหนดอัจฉริยะและกฎการทำงานอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Helpwise
- ออกแบบมาเป็นซอฟต์แวร์บริการลูกค้า ดังนั้นจึงไม่เหมาะสำหรับกรณีการใช้งานอื่น
- การแนะนำบุคคลที่ไม่คุ้นเคยกับรูปแบบของมันอาจเป็นเรื่องท้าทาย
- ผู้ใช้รายงานว่าฟังก์ชันการค้นหาของแพลตฟอร์มต้องการการปรับปรุง
ราคาของ Helpwise
- มาตรฐาน: $15/ผู้ใช้ เรียกเก็บรายเดือน
- พรีเมียม: $25/ผู้ใช้ เรียกเก็บรายเดือน
- ขั้นสูง: $50/ผู้ใช้ เรียกเก็บรายเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Helpwise
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (150+ รีวิว)
4. ด้านหน้า
ยินดีต้อนรับสู่ Front ที่ซึ่งอีเมลมาพบกับการทำงานร่วมกันบนเวทีเดียวกัน Front ได้ออกแบบระบบอีเมลแบบดั้งเดิมใหม่ เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการความโปร่งใสในงานที่ขับเคลื่อนด้วยอีเมล
ทีมสนับสนุนลูกค้า, ทีมขาย, หรือแม้กระทั่งทีมปฏิบัติการ จะพบพันธมิตรที่เชื่อถือได้ใน Front ด้วยกล่องจดหมายร่วมและเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, ลาก่อนกับสายอีเมลที่ยุ่งเหยิงและบันทึกภายใน และต้อนรับการสื่อสารที่ชัดเจนและประสานงานกัน
คุณสมบัติเด่นด้านหน้า
- รวมข้อความขาเข้าทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือข้อความเสียงไว้ในที่เดียว
- อัตโนมัติการจัดสรรข้อความตามเนื้อหาหรือข้อมูลภายนอก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความรับผิดชอบที่ชัดเจนด้วยการมอบหมายงานอัตโนมัติตามเกณฑ์ของผู้ใช้
- ใช้แท็กเพื่อการจัดหมวดหมู่ข้อความ การรายงาน และประสิทธิภาพในการค้นหาที่ดีขึ้น
- ผสานระบบ Frontกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ หลายตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการ, การสื่อสาร, การบริหารความสำเร็จของลูกค้า, และอื่น ๆ
ข้อจำกัดด้านหน้า
- ตามรายงานของผู้ใช้ ฟังก์ชันปฏิทินจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงอย่างมาก
- การทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติทั้งหมดของ Front อาจทำให้รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
ราคาหน้า
- การเติบโต: $59 ต่อที่นั่ง เรียกเก็บรายเดือน
- ขนาด: $99 ต่อที่นั่ง คิดค่าบริการรายเดือน
- พรีเมียร์: 229 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง คิดเป็นรายเดือน
คะแนนและรีวิวด้านหน้า
- G2: 4. 5/5 (250 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1800+ รีวิว)
5. Brevo
Brevo อาจเป็นน้องใหม่ในวงการ แต่เมื่อพูดถึงการจัดการอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว Brevo ไม่เป็นรองใคร ออกแบบมาเพื่อมืออาชีพที่ต้องการวิธีการจัดการอีเมลที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ Brevo ช่วยทำให้กล่องจดหมายของคุณชัดเจนและเป็นระเบียบ
ผู้ประกอบการเดี่ยว ฟรีแลนซ์ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก จะได้รับประโยชน์เป็นพิเศษจากการเปลี่ยนอีเมลจากภาระงานที่น่ารำคาญให้กลายเป็นงานที่น่าพึงพอใจและจัดการได้ง่าย
คุณสมบัติเด่นของ Brevo
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายผสานกับตัวแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
- แม่แบบที่หลากหลายและปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
- ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งผ่านการรายงานและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง
- การตลาดอัตโนมัติและการแบ่งกลุ่มเพื่อการเข้าถึงเป้าหมาย
ข้อจำกัดของ Brevo
- การผสานการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับแอปจัดการอีเมลอื่น ๆ
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการตั้งค่าเริ่มต้นนั้นท้าทาย
ราคาของ Brevo
- ฟรี
- เริ่มต้น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Brevo
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 5/5 (1,720+ รีวิว)
6. เหนือมนุษย์
สำหรับผู้ที่หลงใหลในความเร็วและประสิทธิภาพ Superhuman คือความฝันที่เป็นจริง ไม่ใช่แค่การจัดการอีเมลเท่านั้น แต่เป็นการจัดการด้วยความเร็วสายฟ้า
ผู้เชี่ยวชาญที่พบว่าตัวเองจมอยู่ในทะเลของอีเมล โดยเฉพาะผู้บริหารและผู้จัดการ จะเห็นประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วด้วย Superhuman ด้วยการใช้คีย์ลัดและเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณสามารถตัดผ่านความวุ่นวายและเข้าถึงแก่นแท้ของการสื่อสารของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดเหนือมนุษย์
- การจัดการอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทางลัดคีย์บอร์ดที่สะดวก
- ไม่จำเป็นต้องมีหลายบัญชี; กล่องขาเข้าแยกช่วยให้ผู้ใช้สามารถมุ่งเน้นที่บัญชีอีเมลเดียวในแต่ละครั้ง
- การติดตามผลตามกำหนดเวลาช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมีการตอบสนองและดำเนินการตามขั้นตอนอย่างทันท่วงที
ขีดจำกัดเหนือมนุษย์
- ฟังก์ชันการค้นหาขาดความหลากหลาย
- ผู้ใช้ต้องสลับบัญชีเพื่อดูข้อความที่แตกต่างกัน
ราคาเหนือมนุษย์
- การเติบโต: $30-45 ต่อผู้ใช้/เดือน
- เริ่มต้น: $30 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวเหนือมนุษย์
- G2: 4. 7 จาก 5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
ชมการแข่งขันของผู้เข้าแข่งขันเหนือมนุษย์เหล่านี้!
7. ฮิลล์ สเกาต์
Help Scout ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการอีเมลทั่วไป แต่เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่อยู่แนวหน้าในการให้บริการลูกค้า
นำเสนอระบบกล่องจดหมายร่วมที่ผสานกับฟีเจอร์ของศูนย์ช่วยเหลือได้อย่างไร้รอยต่อ Help Scout ช่วยให้ทุกคำถามของลูกค้าถูกส่งถึงผู้รับผิดชอบอย่างถูกต้อง ค้นพบฟีเจอร์การจัดเรียงอีเมล การติดแท็ก และการตอบกลับแบบร่วมมือกัน ที่จะทำให้ลูกค้าของคุณพึงพอใจทุกครั้ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Help Scout
- ระบบสนับสนุนที่ครอบคลุม: อีเมล, แชทสด, และฐานความรู้
- ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีมด้วยกล่องจดหมายร่วม
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ และผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมืออื่นๆ
- รับมุมมองที่ครบถ้วนของการโต้ตอบของผู้ใช้เพื่อติดตามความพึงพอใจของลูกค้า
ข้อจำกัดของ Help Scout
- บัตรแต่ละใบสามารถมอบหมายให้สมาชิกทีมได้เพียงหนึ่งคนเท่านั้น
- แอปพลิเคชันมือถือให้บริการเพียงคุณสมบัติพื้นฐาน
- การรองรับภาษาที่จำกัดและการจัดรูปแบบเอกสารอาจไม่สะดวก
ราคาของ Help Scout
- มาตรฐาน: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- เพิ่มเติม: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นของ Help Scout
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 390+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
ดูรายชื่อทางเลือกยอดนิยมแทน Help Scoutของเรา
8. Klaviyo
Klaviyo ยืนหยัดอย่างมั่นคงที่จุดตัดของการจัดการอีเมล ซอฟต์แวร์การตลาดผ่านอีเมล และอีคอมเมิร์ซ หากคุณเป็นเจ้าของร้านค้าออนไลน์หรือนักการตลาดอีคอมเมิร์ซ Klaviyo คือพาสปอร์ตของคุณที่ไม่เพียงแต่จัดการอีเมลเท่านั้น แต่ยังใช้ประโยชน์จากอีเมลเพื่อการเติบโตทางธุรกิจอีกด้วย
ด้วยคุณสมบัติการแบ่งกลุ่มและการทำงานอัตโนมัติที่แข็งแกร่ง เปลี่ยนการสื่อสารทางการตลาดทางอีเมลทั่วไปให้กลายเป็นแคมเปญการตลาดที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Klaviyo
- 60+ ระบบอัตโนมัติที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับแคมเปญการตลาดแบบหยดและอื่นๆ
- เลือกจากเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 80 แบบ
- เจาะกลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างแม่นยำด้วยช่องทางการสื่อสารที่กระตุ้นตามพฤติกรรม
ข้อจำกัดของ Klaviyo
- ตามที่ผู้ใช้กล่าวการสร้างแคมเปญใหม่จากศูนย์อาจเป็นเรื่องน่าเบื่อ
- ผู้ใช้รายงานว่าการเข้าถึงและขอรับการสนับสนุนอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
ราคาของ Klaviyo
- ฟรี
- อีเมล: $45/เดือน
- อีเมล & SMS: $60/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Klaviyo
- G2: 4. 6/5 (รีวิว 990+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 370 รายการ)
9. MailerLite
ง่าย, ฉลาด, และมีประสิทธิภาพ—นั่นคือ MailerLite สำหรับคุณ. แพลตฟอร์มนี้เป็นพรสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพที่กำลังมองหาวิธีที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจในการจัดการและตลาดผ่านอีเมล.
ด้วยเทมเพลตที่ใช้งานง่ายและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก MailerLite ช่วยให้แม้แต่ผู้เริ่มต้นด้านการตลาดผ่านอีเมลรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MailerLite
- สามตัวเลือกจากบรรณาธิการสำหรับความต้องการแคมเปญที่หลากหลายและตอบสนองได้ดี
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้า
- เวิร์กโฟลว์การตลาดขั้นสูงที่มีอยู่ในเครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ MailerLite
- ข้อจำกัดเมื่อแก้ไขเทมเพลตแคมเปญหลังจากเลือกแล้ว
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการใช้งานเครื่องมืออัตโนมัติและเครื่องมือแก้ไขการออกแบบนั้นยากต่อการนำทาง
ราคาของ MailerLite
- ฟรี
- ธุรกิจที่กำลังเติบโต: $10/เดือน สำหรับผู้ติดตามสูงสุด 500 คน
- ขั้นสูง: $20/เดือน สำหรับผู้ติดตามสูงสุด 500 คน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว MailerLite
- G2: 4. 7/5 (780+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 370 รายการ)
10. SaneBox
การใช้ประโยชน์จากอัลกอริทึมขั้นสูง SaneBox ศึกษาพฤติกรรมการใช้อีเมลของคุณเพื่อคัดกรองข้อความที่ไม่สำคัญไปยังโฟลเดอร์แยกโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ นอกเหนือจากการจัดเรียงอีเมลแล้ว ยังมีชุดฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น ยกเลิกการสมัครรับอีเมลได้ในคลิกเดียว เลื่อนการอ่านอีเมลไปยังเวลาที่ต้องการ และติดตามการตอบกลับ ทั้งหมดนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้อีเมลของคุณ
รองรับการใช้งานกับบริการอีเมลเกือบทุกประเภท SaneBox ทำงานอย่างปลอดภัยและรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณ ไม่ว่าคุณจะรู้สึกท่วมท้นกับอีเมลโปรโมชั่น การแจ้งเตือน หรือเพียงแค่ปริมาณการสื่อสารในแต่ละวันที่มากเกินไป SaneBox สัญญาว่าจะมอบประสบการณ์กล่องจดหมายที่เรียบง่ายและจัดการได้ง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SaneBox
- คุณสมบัติการจัดหมวดหมู่โดยอัตโนมัติช่วยให้แน่ใจว่ามีเพียงอีเมลที่สำคัญเท่านั้นที่ปรากฏในกล่องขาเข้าของคุณ โดยอีเมลที่ไม่สำคัญมากจะถูกส่งไปยังโฟลเดอร์ SaneLater
- คุณสมบัติ SaneCC เน้นอีเมลที่สามารถดำเนินการได้โดยการระบุและแยกอีเมลที่คุณไม่ได้อยู่ในบรรทัด "ถึง" ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ข้อความที่มีความสำคัญ
- ผู้ใช้สามารถกำหนดเวลาพักจากอีเมลได้ด้วยฟีเจอร์ "ห้ามรบกวน" ซึ่งจะย้ายอีเมลใหม่ไปยังโฟลเดอร์ที่กำหนดไว้ชั่วคราว
ข้อจำกัดของ SaneBox
- ฟีเจอร์ Digest อาจสร้างความสับสน โดยผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในการฝึกฝนให้มีประสิทธิภาพ
- การนำทางในแดชบอร์ดโครงการอาจเป็นเรื่องยุ่งยากเนื่องจากการออกแบบที่ซับซ้อน
- การออกแบบสรุปประจำวันขาดความน่าสนใจทางสายตา ทำให้ผู้ใช้บางคนมองข้ามหรือละเลย
ราคาของ SaneBox
- ของว่าง: 7 ดอลลาร์/เดือน
- อาหารกลางวัน: 12 ดอลลาร์/เดือน
- อาหารเย็น: $36/เดือน
คะแนนและรีวิว SaneBox
- G2: 4. 9/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ปรับปรุงการสอบถามและข้อเสนอแนะของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
ปริมาณอีเมลที่หลั่งไหลเข้ามาในกล่องจดหมายของเราทุกวันอย่างล้นหลาม ทำให้เรารู้สึกหลงทางและถูกพันธนาการด้วยข้อความที่ยังไม่ได้จัดระเบียบ ด้วยซอฟต์แวร์จัดการอีเมลที่เหมาะสมอย่าง ClickUp คุณไม่เพียงแต่สามารถส่งและรับอีเมลจากทุกที่ภายในแพลตฟอร์มได้เท่านั้น แต่ยังสามารถเปลี่ยนข้อความเหล่านั้นให้กลายเป็นงานที่ต้องดำเนินการได้อย่างง่ายดายอีกด้วย
พลังของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการระดับองค์กรของClickUp อยู่ที่ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติและการจัดตารางเวลา ด้วยเพียงการปรับแต่งเล็กน้อย คุณสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่ทำงานอัตโนมัติกระบวนการที่เป็นกิจวัตร ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ ใช้ ClickUp ฟรีเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม!