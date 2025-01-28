10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Help Scout สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

คุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์ระบบช่วยเหลือที่เสริมการเติบโตของคุณอยู่หรือไม่? แม้ว่า Help Scout จะได้รับความนิยมอย่างมากในวงการ แต่อาจไม่ตอบโจทย์ความต้องการของทุกคน
บางทีคุณอาจกำลังมองหาซอฟต์แวร์ช่วยเหลือที่มีสไตล์แตกต่างหรือมีฟีเจอร์เพิ่มเติมใช่ไหม? โชคดีแล้วที่คุณมาถูกที่แล้ว โลกดิจิทัลเต็มไปด้วยทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Help Scout
ดังนั้น หากคุณพร้อมที่จะค้นหาซอฟต์แวร์ระบบช่วยเหลือสำหรับธุรกิจของคุณแล้ว มาดูคู่แข่งที่โดดเด่นของ Help Scout กันเลย เริ่มกันเลยดีไหม?
Help Scout คืออะไร?
พบกับ Help Scout: ผู้เล่นสำคัญในจักรวาลของการบริการลูกค้า ที่แก่นแท้ของ Help Scout ไม่ใช่แค่เครื่องมือช่วยเหลือทั่วไป แต่เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการสนทนาที่จริงใจและมีความหมายกับลูกค้า
ด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้การสื่อสารราบรื่นและการจัดการตั๋วที่เข้าใจง่าย Help Scout ได้ครองใจธุรกิจมากมาย
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโลกของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะมีความหลากหลายเพียงใด แต่ขนาดเดียวก็แทบจะไม่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมด บางทีมอาจพบว่า Help Scout เกือบจะสมบูรณ์แบบ แต่ขาดคุณสมบัติหนึ่งหรือสองอย่างที่พวกเขาต้องการ หรือพวกเขาอาจกำลังมองหาประสบการณ์การใช้งานที่แตกต่างออกไป
นั่นคือเหตุผลที่หลายธุรกิจออกไปค้นหา (ตั้งใจเล่นคำ) หาทางเลือกอื่นของ Help Scout ที่สอดคล้องกับจังหวะการดำเนินงานและเป้าหมายเฉพาะตัวของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น
ดังนั้น ในขณะที่ Help Scout เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม มาสำรวจว่ามีอะไรอีกบ้างที่รอคอยจะเป็นสุดยอดบริการลูกค้าของคุณ
สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกแทน Help Scout
- ประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น:ซอฟต์แวร์บริการลูกค้าที่ดีที่สุดคือซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ง่าย และทีมสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น ค้นหาการออกแบบที่ใช้งานง่าย และเส้นทางการเรียนรู้ที่น้อยที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีม
- การสนับสนุนหลายช่องทาง: ลูกค้าในปัจจุบันติดต่อทีมสนับสนุนผ่านช่องทางหลากหลาย—อีเมล, โซเชียลมีเดีย, แชท, และอื่น ๆ ซอฟต์แวร์บริการลูกค้าที่เหมาะสมควรรวบรวมช่องทางเหล่านี้ไว้ด้วยกัน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีคำถามใดถูกมองข้าม
- รูปแบบการกำหนดราคาที่คุ้มค่า: ทุกบาททุกสตางค์มีความสำคัญสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก มองหาแพลตฟอร์มที่มอบความคุ้มค่าสูงสุดด้วยราคาที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้ เพื่อให้คุณจ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการจริงเท่านั้น
- ชุดคุณสมบัติที่หลากหลาย: ธุรกิจที่แตกต่างกัน มีความต้องการที่แตกต่างกัน ค้นหาเครื่องมือที่มีชุดคุณสมบัติบนเดสก์ที่ครอบคลุม เช่น ความสามารถในการจัดการฐานความรู้ หรือซอฟต์แวร์สนับสนุนการทำงานร่วมกันสำหรับคำขอ ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งชุดเครื่องมือและแนวทางการให้บริการลูกค้าของคุณได้อย่างครบถ้วน
- การผสานรวมที่แข็งแกร่ง: ความแข็งแกร่งของแพลตฟอร์มมักอยู่ที่ความสามารถในการทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้าอื่น ๆ ที่ตัวแทนบริการลูกค้าของคุณใช้ เลือกโซลูชันที่สามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์ที่คุณมีอยู่ได้อย่างง่ายดาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และรองรับการทำงานผ่านหลายช่องทาง
- รีวิวเชิงบวกจากลูกค้า: การบอกต่อกันปากต่อปากมีค่ามาก ตรวจสอบแพลตฟอร์มที่มีรีวิวชื่นชมอย่างล้นหลาม เพราะมักจะเน้นข้อดีและข้อเสียในโลกจริงที่คุณอาจไม่ได้คำนึงถึง
- ทีมสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้: ใครคือผู้สนับสนุนตัวแทนสนับสนุน? โซลูชันการสนับสนุนลูกค้าควรมีทีมสนับสนุนที่แข็งแกร่งอยู่เบื้องหลังด้วย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือกที่คุณเลือกสนับสนุนคุณด้วยตัวแทนสนับสนุนที่ตอบสนองและช่วยเหลือได้ พร้อมการสนับสนุนหลายช่องทาง เพื่อให้คุณไม่ถูกทิ้งให้เผชิญปัญหาเพียงลำพัง
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Help Scout
ตอนนี้คุณและทีมสนับสนุนของคุณทราบแล้วว่าควรสังเกตอะไรเมื่อมองไปข้างหน้าสู่โลกหลัง Help Scout มาทำความรู้จักกับตัวเลือกต่างๆ สำหรับการสนับสนุนลูกค้า
1. คลิกอัพ
ClickUp เป็นมากกว่าทางเลือกของ Help Scout มันคือโซลูชันแบบองค์รวมที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจที่ต้องการความเป็นระเบียบและประสิทธิภาพ
ด้วยคุณสมบัติของโต๊ะทำงาน เช่น ผู้รับผิดชอบหลายคน,ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของงาน, ClickUp ได้จัดตำแหน่งตัวเองเป็นผู้นำในวงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน.
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมบริการลูกค้า แพลตฟอร์มนี้มีความหลากหลายที่ไม่มีใครเทียบได้เมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Help Scout
ตั้งแต่การจัดสรรทรัพยากรและการจัดการลูกค้าไปจนถึงการติดตามตั๋วการสนับสนุนลูกค้าClickUp ทำให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างราบรื่น
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการผสานรวมที่แข็งแกร่งทำให้เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นสำหรับทีมสนับสนุนที่กำลังมองหาทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก Help Scout
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมหลายคนอย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้ ClickUp Docs เพื่อสร้างฐานความรู้ของคุณ
- ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณให้เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
- แยกแยะระหว่างงานที่สำคัญและงานที่สามารถรอได้
- รับรองแนวทางที่เป็นระบบสำหรับงานต่างๆ ด้วยรายการตรวจสอบงานของ ClickUp
- รวมข้อมูลทั้งหมดของคุณและเชื่อมโยงเทคโนโลยีทั้งหมดของคุณเข้าด้วยกันด้วยการผสานรวมอย่างลึกซึ้ง
- สร้างสภาพแวดล้อมศูนย์ช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลต ClickUp Help Desk
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังสนับสนุนลูกค้าของคุณในทุกขั้นตอนของวันด้วยเทมเพลตการเดินทางของลูกค้าเหล่านี้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันสำหรับผู้เริ่มต้น
- ตัวเลือกการปรับแต่งอาจทำให้ทีมสนับสนุนบางส่วนรู้สึกท่วมท้น
- การผสานรวมกับแอปของบุคคลที่สามบางตัวอาจต้องมีการปรับแต่ง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
2. Zendesk
Zendesk ไม่ใช่แค่ชื่อหนึ่งในอุตสาหกรรมบริการลูกค้า แต่เป็นซอฟต์แวร์ระบบช่วยเหลือที่เชื่อถือได้มากที่สุดตัวหนึ่ง ด้วยการนำเสนอฟีเจอร์การสนับสนุนขั้นสูง Zendesk ถูกออกแบบมาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อส่งเสริมและยกระดับการสื่อสารกับลูกค้า
มันโดดเด่นจากตัวเลือกอื่น ๆ ของ Help Scout ด้วยความเรียบง่าย ทำให้ทุกการติดต่อกับลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่วนตัว
ความสามารถในการปรับตัว, ความสามารถในการขยายตัว, และคุณสมบัติการวิเคราะห์ขั้นสูงของแพลตฟอร์มนี้ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับทีมสนับสนุนทุกขนาดที่กำลังมองหาทางเลือกที่มั่นคงสำหรับ Help Scout
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk
- ผสานทุกช่องทางการสื่อสารอย่างไร้รอยต่อด้วยซอฟต์แวร์การสื่อสารลูกค้าที่ครอบคลุม
- เพิ่มศักยภาพให้ลูกค้าด้วยตัวเลือกบริการตนเองโดยใช้เครื่องมือฐานความรู้ในตัว
- แชทบอทที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้การตอบกลับอย่างรวดเร็วตลอดเวลา
- มุมมองตั๋วที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้คุณจัดเรียงและจัดลำดับความสำคัญของตั๋วได้อย่างง่ายดาย ทำให้ Zendesk เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ระบบตั๋วที่ดีที่สุดในตลาด
- สามารถใช้งานร่วมกับแอปของบุคคลที่สามได้หลากหลาย
- ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
- เสนอการสนับสนุนในแอปสำหรับผู้ใช้มือถือ
ข้อจำกัดของ Zendesk
- ราคาอาจสูงสำหรับทีมขนาดเล็ก
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างต้องมีการผสานรวม
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจรู้สึกซับซ้อน
ราคาของ Zendesk
- ทีม: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $150/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Zendesk
- G2: 4. 2/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
3. อินเตอร์คอม
อินเตอร์คอมเป็นโซลูชันบนโต๊ะที่นิยามใหม่ของรูปแบบการสนับสนุนลูกค้า
ด้วยการมุ่งเน้นที่การสนทนาแบบเรียลไทม์ ทางเลือกของ Help Scout นี้ผสานรวมการสนับสนุนผ่านการแชท การแนะนำผลิตภัณฑ์แบบโต้ตอบ และเทคนิคการมีส่วนร่วมกับลูกค้าที่มีความละเอียดอ่อน
สิ่งที่ทำให้แตกต่างคือการมุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงและยั่งยืน ในยุคที่ความรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญ Intercom ช่วยให้ธุรกิจสามารถมีส่วนร่วม สนับสนุน และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ทันที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของอินเตอร์คอม
- ใช้แชทสดเพื่อสื่อสารกับผู้เยี่ยมชมแบบเรียลไทม์และยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า
- รับประกันคำตอบที่รวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมงด้วยแชทบอทและบทความฐานความรู้
- การทัวร์ผลิตภัณฑ์ช่วยให้คุณสอนผู้ใช้ได้โดยตรงภายในแอปของคุณ
- ส่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องไปยังกลุ่มผู้ใช้เฉพาะ
- ปรับการสนับสนุนตามพฤติกรรมของผู้ใช้
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือยอดนิยม
- เข้าใจแนวโน้มและพฤติกรรมของลูกค้า
ข้อจำกัดของอินเตอร์คอม
- ราคาที่สูงขึ้นเล็กน้อยสำหรับสตาร์ทอัพ
- การโทรด้วยเสียงและวิดีโอไม่ใช่คุณสมบัติที่มีอยู่ในตัว
ราคาของอินเตอร์คอม
- เริ่มต้น: 74 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: ติดต่อ Intercom เพื่อสอบถามราคา
- พรีเมียม: ติดต่อ Intercom เพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวอินเตอร์คอม
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
4. ด้านหน้า
Front กำลังปฏิวัติการสื่อสารทางอีเมลด้วยการเปลี่ยนให้กลายเป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ทรงพลัง
ด้วยแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์ ทีมสามารถตอบกลับอีเมล แอป ข้อความโซเชียลมีเดีย และแม้แต่ SMS ได้อย่างง่ายดายจากศูนย์กลางเดียว
ความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ, ติดตามการวิเคราะห์,และทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติทำให้ Front เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับทีมที่ต้องการยกระดับการสื่อสารกับลูกค้าของตน
คุณสมบัติเด่นด้านหน้า
- รวมทุกช่องทางไว้ในที่เดียว
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในการตอบกลับ
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการติดตามผลทางอีเมลเพื่อประหยัดเวลา
- กำหนดเวลาได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
- เจาะลึกตัวชี้วัดประสิทธิภาพของทีม
- ซิงค์กับระบบ CRM, เครื่องมือจัดการโครงการ และอื่นๆ
- เชื่อมต่อทุกที่ทุกเวลา
ข้อจำกัดด้านหน้า
- ต้องการการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดจากอีเมลแบบดั้งเดิม
- การวิเคราะห์ขั้นสูงอยู่ในระดับราคาที่สูงกว่า
- อาจมีเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อยสำหรับผู้เริ่มต้น
ราคาหน้า
- เริ่มต้น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขนาด: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียร์: $299/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวด้านหน้า
- G2: 4. 7/5 (1,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
5. ฮิเวอร์
Hiver เสริมประสิทธิภาพ Gmail อย่างเต็มที่ เปลี่ยนให้กลายเป็นศูนย์กลางการทำงานร่วมกันสำหรับการสนับสนุนลูกค้า
โดยไม่ต้องออกจากความคุ้นเคยของ Gmail ทีมสามารถจัดการกล่องจดหมายร่วม มอบหมายงาน และติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพได้
การทำงานอย่างไร้รอยต่อของ Hiver ช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมได้อย่างเต็มที่ ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ใช้ Gmail เป็นศูนย์กลาง
คุณสมบัติเด่นของ Hiver
- รวมศูนย์การสื่อสารเพื่อการทำงานเป็นทีมที่ราบรื่น
- หลีกเลี่ยงการตอบซ้ำซ้อนกับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
- จัดระเบียบและจัดหมวดหมู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพ
- ติดตามผลการปฏิบัติงานของทีมและระบุจุดที่ต้องปรับปรุง
- ทำให้งานที่ทำซ้ำๆ ง่ายขึ้นด้วยกฎและขั้นตอนการทำงาน
- ตรวจสอบให้มีการตอบกลับอย่างทันท่วงทีแม้ในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงสุด
- Hiver ยังทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์ฐานความรู้ของทีมคุณ เพื่อให้ทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Hiver
- สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ Gmail จำกัดผู้ใช้จากแพลตฟอร์มอีเมลอื่น
- การวิเคราะห์ขั้นสูงมีให้เฉพาะในพืชชั้นสูงเท่านั้น
- ตัวเลือกการผสานรวมมีน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย
ราคาของ Hiver
- ไลท์: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- เอลิต: 59 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Hiver
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
6. Freshdesk
Freshdesk จากบริษัท Freshworks ที่เชื่อถือได้ เป็นที่รู้จักในหมู่ทางเลือกของ Help Scout สำหรับการสนับสนุนลูกค้าที่มีประสิทธิภาพและเรียบง่าย
ในฐานะโซลูชันศูนย์ช่วยเหลือหลายช่องทาง มันนำเสนอเครื่องมืออัตโนมัติมากมายที่ช่วยให้การสนทนากับลูกค้าง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพ
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการตั๋ว การผสานรวมกับแอปของบุคคลที่สาม หรือการให้การสนับสนุนหลายภาษา Freshdesk มั่นใจว่าทุกการโต้ตอบจะนำไปสู่การแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshdesk
- ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและจัดลำดับความสำคัญของการสอบถามจากลูกค้า
- รวมอีเมล, แชท, การโทร, และข้อความทางสังคม
- ตั้งค่าการส่งตั๋ว, การยกระดับ, และการแจ้งเตือน
- ใช้การประชุมทีมและการเชื่อมโยงตั๋วเพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
- ลดปริมาณตั๋วด้วยตัวเลือกบริการตนเอง เช่น ฐานความรู้
- ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่และเวลาในการแก้ไขปัญหาของลูกค้า
- รับข้อมูลเชิงลึกที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
ข้อจำกัดของ Freshdesk
- คุณสมบัติบางอย่างอาจดูซับซ้อนเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- การปรับแต่งอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
- การผสานรวมกับเครื่องมือภายนอกอาจดูไม่ราบรื่นในบางครั้ง
ราคาของ Freshdesk
- ฟรี
- การเติบโต: $15/ตัวแทนต่อเดือน
- ข้อดี: $49 ต่อตัวแทนต่อเดือน
- องค์กร: $79/ตัวแทนต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Freshdesk
- G2: 4. 4/5 (2,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
โบนัส:10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Freshdesk ในปี 2024
7. ServiceNow
ServiceNow ก้าวไปไกลกว่าทางเลือกแบบดั้งเดิมของ Help Scout โดยนำเสนอโซลูชันคลาวด์ที่หลากหลายเพื่ออัตโนมัติการสื่อสารกับลูกค้าและปรับปรุงการจัดการบริการ IT ให้ทันสมัย
ความเก่งกาจของมันอยู่ที่ความสามารถในการทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนเป็นไปอย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรขนาดใหญ่
ด้วยชุดเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน การทำงานร่วมกัน และการบริการลูกค้าโดยเฉพาะ ServiceNow จึงเป็นทางเลือกที่ครอบคลุมสำหรับองค์กรที่ต้องการความแข็งแกร่งและความสามารถในการขยายตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ServiceNow
- แก้ไขและวิเคราะห์เหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
- แนะนำการอัปเดตใหม่ได้อย่างราบรื่น
- อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขปัญหาทั่วไปได้ด้วยตนเองผ่านฟีเจอร์ฐานความรู้
- ปรับแต่งและขยายขีดความสามารถของ ServiceNow
- ทำให้การดำเนินงานด้านไอทีเป็นอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI
- เจาะลึกข้อมูลเชิงวัดผลและยกระดับการให้บริการ
- เข้าถึงฟังก์ชันการทำงานของ ServiceNow ได้ทุกที่ทุกเวลา
ข้อจำกัดของ ServiceNow
- อาจจะเป็นภาระมากเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง หากเป็นกรณีของคุณ ลองดูคู่แข่งของ ServiceNowเหล่านี้
- การตั้งค่าเริ่มต้นและการปรับแต่งอาจมีความซับซ้อน
- ค่าใช้จ่ายอาจเพิ่มขึ้นจากโมดูลและฟีเจอร์เสริม
ราคาของ ServiceNow
- ติดต่อ ServiceNow เพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ ServiceNow
- G2: 4. 4/5 (1,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
8. Helpwise
Helpwise เป็นลมหายใจใหม่ในวงการกล่องจดหมายร่วม
ด้วยการเปลี่ยนการร่วมมือทางอีเมลให้กลายเป็นภารกิจที่ไม่ต้องออกแรง จึงกลายเป็นเพื่อนคู่ใจที่เชื่อถือได้สำหรับทีมขาย, ทีมสนับสนุน, และทีมปฏิบัติการ
ด้วยคุณสมบัติมากมาย เช่น ระบบการทำงานอัตโนมัติ, แชทในตัว, และการวิเคราะห์, Helpwise ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถจัดการอีเมลได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่รักษาความพึงพอใจของลูกค้าไว้เป็นอันดับแรก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Helpwise
- รวมการสื่อสารของทีมเพื่อการประสานงานที่ราบรื่น
- ตั้งค่าพฤติกรรมสำหรับการแท็กอัตโนมัติ การมอบหมายงาน และอื่นๆ
- ผสานแอปยอดนิยม เช่น Slack, CRM และอื่นๆ
- ป้องกันการตอบกลับพร้อมกันเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
- วัดประสิทธิภาพของทีมด้วยตัวชี้วัดที่ทรงพลัง
- ปรับแดชบอร์ดให้เหมาะกับความต้องการของสมาชิกแต่ละคนในทีม
- ทราบเมื่ออีเมลของคุณถูกอ่าน
ข้อจำกัดของ Helpwise
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดในแผนพื้นฐาน
- การผสานการทำงานขั้นสูงสงวนไว้สำหรับระดับที่สูงกว่า
- ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจดูไม่ตรงไปตรงมาสำหรับบางคน
ราคาของ Helpwise
- มาตรฐาน: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Helpwise
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
9. ฮับสปอต เซอร์วิส ฮับ
HubSpot Service Hub เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการให้บริการลูกค้าแบบบูรณาการ
นอกเหนือจากฟังก์ชันการทำงานของศูนย์บริการลูกค้าแล้ว ยังนำเสนอระบบนิเวศครบวงจรที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถให้บริการ ตอบสนองความต้องการ และรักษาลูกค้าไว้ได้
ด้วยคุณสมบัติเช่นฐานความรู้แบบครบวงจร, แบบสำรวจความคิดเห็น, และแดชบอร์ดการรายงาน, Service Hub ทำให้ทุกจุดสัมผัสเป็นโอกาสที่จะสร้างความประทับใจ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot Service Hub
- ผสานอีเมล, แชท, และอื่น ๆ ไว้ในที่เดียว
- สร้างบทความให้ข้อมูลในฐานความรู้เพื่อตอบคำถามที่พบบ่อย
- ส่งคำขอความช่วยเหลือไปยังทีมที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือจัดการคำขอของ HubSpot
- เข้าใจความรู้สึกของลูกค้า
- วิเคราะห์ตัวชี้วัดการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อไป
- มีส่วนร่วมกับลูกค้าแบบเรียลไทม์
- จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ HubSpot Service Hub
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างจำเป็นต้องมีการเรียนรู้ที่ซับซ้อนมากขึ้น
- การผสานรวมกับเครื่องมือที่ไม่ใช่ HubSpot อาจมีความท้าทายในบางครั้ง
- การปรับแต่งอาจจำกัดเมื่อเทียบกับโซลูชันแบบสแตนด์อโลน
ราคาของ HubSpot Service Hub
- ฟรี
- เริ่มต้น: 18 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพ: 450 ดอลลาร์/เดือน
HubSpot Service Hub คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
10. Zoho Desk
Zoho Desk ไม่ใช่แค่เครื่องมือบริการลูกค้า แต่เป็นประสบการณ์
การสร้างสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์และเข้าใจบริบทสำหรับตัวแทนและลูกค้าเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการที่ธุรกิจเข้าถึงการสนับสนุนใหม่
ด้วยความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์ ความสามารถหลายช่องทาง และการรายงานขั้นสูง Zoho Desk ช่วยให้ธุรกิจสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีความหมายและยั่งยืน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Desk
- มีส่วนร่วมผ่านอีเมล, โซเชียลมีเดีย, แชท และอื่นๆ
- จัดระเบียบ, จัดลำดับความสำคัญ, และตอบข้อซักถาม
- เร่งการตอบกลับตั๋วสนับสนุนและการมอบหมายงานด้วยระบบอัตโนมัติในตัว
- เสริมพลังให้ลูกค้าด้วยคำตอบที่ต้องการได้ทุกเมื่อ
- รับข้อมูลเชิงลึกเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนลูกค้าได้เร็วขึ้น
- ทำให้ Zoho Desk เป็นของคุณอย่างแท้จริงด้วยอินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ Zoho Desk
- แอปพลิเคชันมือถืออาจมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น
- ต้องการการฝึกอบรมเพื่อการใช้คุณสมบัติอย่างเต็มที่
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจใช้เวลาสักหน่อย
ราคาของ Zoho Desk
- มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $23/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $40/เดือนต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $52/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho Desk คะแนนและรีวิว
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
ทำไม ClickUp ถึงเป็นอันดับหนึ่งในรายชื่อทางเลือกของ Help Scout
ClickUp นำเสนอโซลูชันครบวงจรที่เหนือกว่าข้อจำกัดของทางเลือกอื่น ๆ ของ Help Scout ในการสนับสนุนลูกค้า ความสามารถในการปรับแต่งและผสานรวมที่ง่ายดายทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับธุรกิจที่กำลังมองหาทางเลือกที่แข็งแกร่งของ Help Scout
ด้วยความสามารถในการจัดการทุกอย่างตั้งแต่คำถามของลูกค้าไปจนถึงงานภายในองค์กร ทำให้เป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนเกมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง เมื่อเพิ่มทรัพยากรมากมายที่มีอยู่ในบล็อกของ ClickUp เข้าไปอีก ก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไม ClickUp ถึงโดดเด่นจากซอฟต์แวร์บริการลูกค้าไปจนถึงเทมเพลตการเดินทางของลูกค้า ClickUp คือโซลูชันแบบองค์รวมที่ทีมต่างๆ กำลังมองหา