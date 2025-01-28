บล็อก ClickUp
10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Help Scout สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Help Scout สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

Engineering Team
Engineering Team
28 มกราคม 2568

คุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์ระบบช่วยเหลือที่เสริมการเติบโตของคุณอยู่หรือไม่? แม้ว่า Help Scout จะได้รับความนิยมอย่างมากในวงการ แต่อาจไม่ตอบโจทย์ความต้องการของทุกคน

บางทีคุณอาจกำลังมองหาซอฟต์แวร์ช่วยเหลือที่มีสไตล์แตกต่างหรือมีฟีเจอร์เพิ่มเติมใช่ไหม? โชคดีแล้วที่คุณมาถูกที่แล้ว โลกดิจิทัลเต็มไปด้วยทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Help Scout

ดังนั้น หากคุณพร้อมที่จะค้นหาซอฟต์แวร์ระบบช่วยเหลือสำหรับธุรกิจของคุณแล้ว มาดูคู่แข่งที่โดดเด่นของ Help Scout กันเลย เริ่มกันเลยดีไหม?

Help Scout คืออะไร?

พบกับ Help Scout: ผู้เล่นสำคัญในจักรวาลของการบริการลูกค้า ที่แก่นแท้ของ Help Scout ไม่ใช่แค่เครื่องมือช่วยเหลือทั่วไป แต่เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการสนทนาที่จริงใจและมีความหมายกับลูกค้า

ด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้การสื่อสารราบรื่นและการจัดการตั๋วที่เข้าใจง่าย Help Scout ได้ครองใจธุรกิจมากมาย

แดชบอร์ด Help Scout
ผ่านทางHelp Scout

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโลกของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะมีความหลากหลายเพียงใด แต่ขนาดเดียวก็แทบจะไม่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมด บางทีมอาจพบว่า Help Scout เกือบจะสมบูรณ์แบบ แต่ขาดคุณสมบัติหนึ่งหรือสองอย่างที่พวกเขาต้องการ หรือพวกเขาอาจกำลังมองหาประสบการณ์การใช้งานที่แตกต่างออกไป

นั่นคือเหตุผลที่หลายธุรกิจออกไปค้นหา (ตั้งใจเล่นคำ) หาทางเลือกอื่นของ Help Scout ที่สอดคล้องกับจังหวะการดำเนินงานและเป้าหมายเฉพาะตัวของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น ในขณะที่ Help Scout เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม มาสำรวจว่ามีอะไรอีกบ้างที่รอคอยจะเป็นสุดยอดบริการลูกค้าของคุณ

สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกแทน Help Scout

  • ประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น:ซอฟต์แวร์บริการลูกค้าที่ดีที่สุดคือซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ง่าย และทีมสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น ค้นหาการออกแบบที่ใช้งานง่าย และเส้นทางการเรียนรู้ที่น้อยที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีม
  • การสนับสนุนหลายช่องทาง: ลูกค้าในปัจจุบันติดต่อทีมสนับสนุนผ่านช่องทางหลากหลาย—อีเมล, โซเชียลมีเดีย, แชท, และอื่น ๆ ซอฟต์แวร์บริการลูกค้าที่เหมาะสมควรรวบรวมช่องทางเหล่านี้ไว้ด้วยกัน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีคำถามใดถูกมองข้าม
  • รูปแบบการกำหนดราคาที่คุ้มค่า: ทุกบาททุกสตางค์มีความสำคัญสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก มองหาแพลตฟอร์มที่มอบความคุ้มค่าสูงสุดด้วยราคาที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้ เพื่อให้คุณจ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการจริงเท่านั้น
  • ชุดคุณสมบัติที่หลากหลาย: ธุรกิจที่แตกต่างกัน มีความต้องการที่แตกต่างกัน ค้นหาเครื่องมือที่มีชุดคุณสมบัติบนเดสก์ที่ครอบคลุม เช่น ความสามารถในการจัดการฐานความรู้ หรือซอฟต์แวร์สนับสนุนการทำงานร่วมกันสำหรับคำขอ ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งชุดเครื่องมือและแนวทางการให้บริการลูกค้าของคุณได้อย่างครบถ้วน
  • การผสานรวมที่แข็งแกร่ง: ความแข็งแกร่งของแพลตฟอร์มมักอยู่ที่ความสามารถในการทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้าอื่น ๆ ที่ตัวแทนบริการลูกค้าของคุณใช้ เลือกโซลูชันที่สามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์ที่คุณมีอยู่ได้อย่างง่ายดาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และรองรับการทำงานผ่านหลายช่องทาง
  • รีวิวเชิงบวกจากลูกค้า: การบอกต่อกันปากต่อปากมีค่ามาก ตรวจสอบแพลตฟอร์มที่มีรีวิวชื่นชมอย่างล้นหลาม เพราะมักจะเน้นข้อดีและข้อเสียในโลกจริงที่คุณอาจไม่ได้คำนึงถึง
  • ทีมสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้: ใครคือผู้สนับสนุนตัวแทนสนับสนุน? โซลูชันการสนับสนุนลูกค้าควรมีทีมสนับสนุนที่แข็งแกร่งอยู่เบื้องหลังด้วย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือกที่คุณเลือกสนับสนุนคุณด้วยตัวแทนสนับสนุนที่ตอบสนองและช่วยเหลือได้ พร้อมการสนับสนุนหลายช่องทาง เพื่อให้คุณไม่ถูกทิ้งให้เผชิญปัญหาเพียงลำพัง

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Help Scout

ตอนนี้คุณและทีมสนับสนุนของคุณทราบแล้วว่าควรสังเกตอะไรเมื่อมองไปข้างหน้าสู่โลกหลัง Help Scout มาทำความรู้จักกับตัวเลือกต่างๆ สำหรับการสนับสนุนลูกค้า

1. คลิกอัพ

งานที่ทำซ้ำใน ClickUp
ตั้งเวลาให้งานเกิดขึ้นซ้ำตามเวลาหรือเหตุการณ์ใน ClickUp

ClickUp เป็นมากกว่าทางเลือกของ Help Scout มันคือโซลูชันแบบองค์รวมที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจที่ต้องการความเป็นระเบียบและประสิทธิภาพ

ด้วยคุณสมบัติของโต๊ะทำงาน เช่น ผู้รับผิดชอบหลายคน,ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของงาน, ClickUp ได้จัดตำแหน่งตัวเองเป็นผู้นำในวงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน.

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมบริการลูกค้า แพลตฟอร์มนี้มีความหลากหลายที่ไม่มีใครเทียบได้เมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Help Scout

ตั้งแต่การจัดสรรทรัพยากรและการจัดการลูกค้าไปจนถึงการติดตามตั๋วการสนับสนุนลูกค้าClickUp ทำให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างราบรื่น

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการผสานรวมที่แข็งแกร่งทำให้เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นสำหรับทีมสนับสนุนที่กำลังมองหาทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก Help Scout

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมหลายคนอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ใช้ ClickUp Docs เพื่อสร้างฐานความรู้ของคุณ
  • ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณให้เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
  • แยกแยะระหว่างงานที่สำคัญและงานที่สามารถรอได้
  • รับรองแนวทางที่เป็นระบบสำหรับงานต่างๆ ด้วยรายการตรวจสอบงานของ ClickUp
  • รวมข้อมูลทั้งหมดของคุณและเชื่อมโยงเทคโนโลยีทั้งหมดของคุณเข้าด้วยกันด้วยการผสานรวมอย่างลึกซึ้ง
  • สร้างสภาพแวดล้อมศูนย์ช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลต ClickUp Help Desk
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังสนับสนุนลูกค้าของคุณในทุกขั้นตอนของวันด้วยเทมเพลตการเดินทางของลูกค้าเหล่านี้

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันสำหรับผู้เริ่มต้น
  • ตัวเลือกการปรับแต่งอาจทำให้ทีมสนับสนุนบางส่วนรู้สึกท่วมท้น
  • การผสานรวมกับแอปของบุคคลที่สามบางตัวอาจต้องมีการปรับแต่ง

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)

2. Zendesk

แดชบอร์ด Zendesk
ผ่านทางZendesk

Zendesk ไม่ใช่แค่ชื่อหนึ่งในอุตสาหกรรมบริการลูกค้า แต่เป็นซอฟต์แวร์ระบบช่วยเหลือที่เชื่อถือได้มากที่สุดตัวหนึ่ง ด้วยการนำเสนอฟีเจอร์การสนับสนุนขั้นสูง Zendesk ถูกออกแบบมาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อส่งเสริมและยกระดับการสื่อสารกับลูกค้า

มันโดดเด่นจากตัวเลือกอื่น ๆ ของ Help Scout ด้วยความเรียบง่าย ทำให้ทุกการติดต่อกับลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่วนตัว

ความสามารถในการปรับตัว, ความสามารถในการขยายตัว, และคุณสมบัติการวิเคราะห์ขั้นสูงของแพลตฟอร์มนี้ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับทีมสนับสนุนทุกขนาดที่กำลังมองหาทางเลือกที่มั่นคงสำหรับ Help Scout

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk

  • ผสานทุกช่องทางการสื่อสารอย่างไร้รอยต่อด้วยซอฟต์แวร์การสื่อสารลูกค้าที่ครอบคลุม
  • เพิ่มศักยภาพให้ลูกค้าด้วยตัวเลือกบริการตนเองโดยใช้เครื่องมือฐานความรู้ในตัว
  • แชทบอทที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้การตอบกลับอย่างรวดเร็วตลอดเวลา
  • มุมมองตั๋วที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้คุณจัดเรียงและจัดลำดับความสำคัญของตั๋วได้อย่างง่ายดาย ทำให้ Zendesk เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ระบบตั๋วที่ดีที่สุดในตลาด
  • สามารถใช้งานร่วมกับแอปของบุคคลที่สามได้หลากหลาย
  • ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
  • เสนอการสนับสนุนในแอปสำหรับผู้ใช้มือถือ

ข้อจำกัดของ Zendesk

  • ราคาอาจสูงสำหรับทีมขนาดเล็ก
  • คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างต้องมีการผสานรวม
  • การตั้งค่าเริ่มต้นอาจรู้สึกซับซ้อน

ราคาของ Zendesk

  • ทีม: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การเติบโต: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $150/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Zendesk

  • G2: 4. 2/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (100+ รีวิว)

3. อินเตอร์คอม

แดชบอร์ดอินเตอร์คอม
ผ่านทางอินเตอร์คอม

อินเตอร์คอมเป็นโซลูชันบนโต๊ะที่นิยามใหม่ของรูปแบบการสนับสนุนลูกค้า

ด้วยการมุ่งเน้นที่การสนทนาแบบเรียลไทม์ ทางเลือกของ Help Scout นี้ผสานรวมการสนับสนุนผ่านการแชท การแนะนำผลิตภัณฑ์แบบโต้ตอบ และเทคนิคการมีส่วนร่วมกับลูกค้าที่มีความละเอียดอ่อน

สิ่งที่ทำให้แตกต่างคือการมุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงและยั่งยืน ในยุคที่ความรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญ Intercom ช่วยให้ธุรกิจสามารถมีส่วนร่วม สนับสนุน และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ทันที

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของอินเตอร์คอม

  • ใช้แชทสดเพื่อสื่อสารกับผู้เยี่ยมชมแบบเรียลไทม์และยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า
  • รับประกันคำตอบที่รวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมงด้วยแชทบอทและบทความฐานความรู้
  • การทัวร์ผลิตภัณฑ์ช่วยให้คุณสอนผู้ใช้ได้โดยตรงภายในแอปของคุณ
  • ส่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องไปยังกลุ่มผู้ใช้เฉพาะ
  • ปรับการสนับสนุนตามพฤติกรรมของผู้ใช้
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือยอดนิยม
  • เข้าใจแนวโน้มและพฤติกรรมของลูกค้า

ข้อจำกัดของอินเตอร์คอม

  • ราคาที่สูงขึ้นเล็กน้อยสำหรับสตาร์ทอัพ
  • การโทรด้วยเสียงและวิดีโอไม่ใช่คุณสมบัติที่มีอยู่ในตัว

ราคาของอินเตอร์คอม

  • เริ่มต้น: 74 ดอลลาร์/เดือน
  • ข้อดี: ติดต่อ Intercom เพื่อสอบถามราคา
  • พรีเมียม: ติดต่อ Intercom เพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวอินเตอร์คอม

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)

4. ด้านหน้า

แผงหน้าปัดด้านหน้า
ทางหน้า

Front กำลังปฏิวัติการสื่อสารทางอีเมลด้วยการเปลี่ยนให้กลายเป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ทรงพลัง

ด้วยแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์ ทีมสามารถตอบกลับอีเมล แอป ข้อความโซเชียลมีเดีย และแม้แต่ SMS ได้อย่างง่ายดายจากศูนย์กลางเดียว

ความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ, ติดตามการวิเคราะห์,และทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติทำให้ Front เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับทีมที่ต้องการยกระดับการสื่อสารกับลูกค้าของตน

คุณสมบัติเด่นด้านหน้า

  • รวมทุกช่องทางไว้ในที่เดียว
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในการตอบกลับ
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับการติดตามผลทางอีเมลเพื่อประหยัดเวลา
  • กำหนดเวลาได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
  • เจาะลึกตัวชี้วัดประสิทธิภาพของทีม
  • ซิงค์กับระบบ CRM, เครื่องมือจัดการโครงการ และอื่นๆ
  • เชื่อมต่อทุกที่ทุกเวลา

ข้อจำกัดด้านหน้า

  • ต้องการการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดจากอีเมลแบบดั้งเดิม
  • การวิเคราะห์ขั้นสูงอยู่ในระดับราคาที่สูงกว่า
  • อาจมีเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อยสำหรับผู้เริ่มต้น

ราคาหน้า

  • เริ่มต้น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การเติบโต: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขนาด: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียร์: $299/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวด้านหน้า

  • G2: 4. 7/5 (1,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)

5. ฮิเวอร์

แดชบอร์ด Hiver
ผ่านทางHiver

Hiver เสริมประสิทธิภาพ Gmail อย่างเต็มที่ เปลี่ยนให้กลายเป็นศูนย์กลางการทำงานร่วมกันสำหรับการสนับสนุนลูกค้า

โดยไม่ต้องออกจากความคุ้นเคยของ Gmail ทีมสามารถจัดการกล่องจดหมายร่วม มอบหมายงาน และติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพได้

การทำงานอย่างไร้รอยต่อของ Hiver ช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมได้อย่างเต็มที่ ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ใช้ Gmail เป็นศูนย์กลาง

คุณสมบัติเด่นของ Hiver

  • รวมศูนย์การสื่อสารเพื่อการทำงานเป็นทีมที่ราบรื่น
  • หลีกเลี่ยงการตอบซ้ำซ้อนกับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
  • จัดระเบียบและจัดหมวดหมู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพ
  • ติดตามผลการปฏิบัติงานของทีมและระบุจุดที่ต้องปรับปรุง
  • ทำให้งานที่ทำซ้ำๆ ง่ายขึ้นด้วยกฎและขั้นตอนการทำงาน
  • ตรวจสอบให้มีการตอบกลับอย่างทันท่วงทีแม้ในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงสุด
  • Hiver ยังทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์ฐานความรู้ของทีมคุณ เพื่อให้ทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ Hiver

  • สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ Gmail จำกัดผู้ใช้จากแพลตฟอร์มอีเมลอื่น
  • การวิเคราะห์ขั้นสูงมีให้เฉพาะในพืชชั้นสูงเท่านั้น
  • ตัวเลือกการผสานรวมมีน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย

ราคาของ Hiver

  • ไลท์: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เอลิต: 59 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Hiver

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
  • Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)

6. Freshdesk

แดชบอร์ด Freshdesk
ผ่านทางFreshdesk

Freshdesk จากบริษัท Freshworks ที่เชื่อถือได้ เป็นที่รู้จักในหมู่ทางเลือกของ Help Scout สำหรับการสนับสนุนลูกค้าที่มีประสิทธิภาพและเรียบง่าย

ในฐานะโซลูชันศูนย์ช่วยเหลือหลายช่องทาง มันนำเสนอเครื่องมืออัตโนมัติมากมายที่ช่วยให้การสนทนากับลูกค้าง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพ

ไม่ว่าจะเป็นการจัดการตั๋ว การผสานรวมกับแอปของบุคคลที่สาม หรือการให้การสนับสนุนหลายภาษา Freshdesk มั่นใจว่าทุกการโต้ตอบจะนำไปสู่การแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshdesk

  • ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและจัดลำดับความสำคัญของการสอบถามจากลูกค้า
  • รวมอีเมล, แชท, การโทร, และข้อความทางสังคม
  • ตั้งค่าการส่งตั๋ว, การยกระดับ, และการแจ้งเตือน
  • ใช้การประชุมทีมและการเชื่อมโยงตั๋วเพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ลดปริมาณตั๋วด้วยตัวเลือกบริการตนเอง เช่น ฐานความรู้
  • ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่และเวลาในการแก้ไขปัญหาของลูกค้า
  • รับข้อมูลเชิงลึกที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

ข้อจำกัดของ Freshdesk

  • คุณสมบัติบางอย่างอาจดูซับซ้อนเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
  • การปรับแต่งอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
  • การผสานรวมกับเครื่องมือภายนอกอาจดูไม่ราบรื่นในบางครั้ง

ราคาของ Freshdesk

  • ฟรี
  • การเติบโต: $15/ตัวแทนต่อเดือน
  • ข้อดี: $49 ต่อตัวแทนต่อเดือน
  • องค์กร: $79/ตัวแทนต่อเดือน

คะแนนและรีวิว Freshdesk

  • G2: 4. 4/5 (2,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

โบนัส:10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Freshdesk ในปี 2024

7. ServiceNow

แดชบอร์ด ServiceNow
ผ่านทางServiceNow

ServiceNow ก้าวไปไกลกว่าทางเลือกแบบดั้งเดิมของ Help Scout โดยนำเสนอโซลูชันคลาวด์ที่หลากหลายเพื่ออัตโนมัติการสื่อสารกับลูกค้าและปรับปรุงการจัดการบริการ IT ให้ทันสมัย

ความเก่งกาจของมันอยู่ที่ความสามารถในการทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนเป็นไปอย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรขนาดใหญ่

ด้วยชุดเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน การทำงานร่วมกัน และการบริการลูกค้าโดยเฉพาะ ServiceNow จึงเป็นทางเลือกที่ครอบคลุมสำหรับองค์กรที่ต้องการความแข็งแกร่งและความสามารถในการขยายตัว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ServiceNow

  • แก้ไขและวิเคราะห์เหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
  • แนะนำการอัปเดตใหม่ได้อย่างราบรื่น
  • อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขปัญหาทั่วไปได้ด้วยตนเองผ่านฟีเจอร์ฐานความรู้
  • ปรับแต่งและขยายขีดความสามารถของ ServiceNow
  • ทำให้การดำเนินงานด้านไอทีเป็นอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI
  • เจาะลึกข้อมูลเชิงวัดผลและยกระดับการให้บริการ
  • เข้าถึงฟังก์ชันการทำงานของ ServiceNow ได้ทุกที่ทุกเวลา

ข้อจำกัดของ ServiceNow

  • อาจจะเป็นภาระมากเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง หากเป็นกรณีของคุณ ลองดูคู่แข่งของ ServiceNowเหล่านี้
  • การตั้งค่าเริ่มต้นและการปรับแต่งอาจมีความซับซ้อน
  • ค่าใช้จ่ายอาจเพิ่มขึ้นจากโมดูลและฟีเจอร์เสริม

ราคาของ ServiceNow

  • ติดต่อ ServiceNow เพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ ServiceNow

  • G2: 4. 4/5 (1,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

8. Helpwise

แดชบอร์ด Helpwise
ผ่านทางHelpwise

Helpwise เป็นลมหายใจใหม่ในวงการกล่องจดหมายร่วม

ด้วยการเปลี่ยนการร่วมมือทางอีเมลให้กลายเป็นภารกิจที่ไม่ต้องออกแรง จึงกลายเป็นเพื่อนคู่ใจที่เชื่อถือได้สำหรับทีมขาย, ทีมสนับสนุน, และทีมปฏิบัติการ

ด้วยคุณสมบัติมากมาย เช่น ระบบการทำงานอัตโนมัติ, แชทในตัว, และการวิเคราะห์, Helpwise ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถจัดการอีเมลได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่รักษาความพึงพอใจของลูกค้าไว้เป็นอันดับแรก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Helpwise

  • รวมการสื่อสารของทีมเพื่อการประสานงานที่ราบรื่น
  • ตั้งค่าพฤติกรรมสำหรับการแท็กอัตโนมัติ การมอบหมายงาน และอื่นๆ
  • ผสานแอปยอดนิยม เช่น Slack, CRM และอื่นๆ
  • ป้องกันการตอบกลับพร้อมกันเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  • วัดประสิทธิภาพของทีมด้วยตัวชี้วัดที่ทรงพลัง
  • ปรับแดชบอร์ดให้เหมาะกับความต้องการของสมาชิกแต่ละคนในทีม
  • ทราบเมื่ออีเมลของคุณถูกอ่าน

ข้อจำกัดของ Helpwise

  • ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดในแผนพื้นฐาน
  • การผสานการทำงานขั้นสูงสงวนไว้สำหรับระดับที่สูงกว่า
  • ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจดูไม่ตรงไปตรงมาสำหรับบางคน

ราคาของ Helpwise

  • มาตรฐาน: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $50/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Helpwise

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

9. ฮับสปอต เซอร์วิส ฮับ

แดชบอร์ดศูนย์บริการ HubSpot
ผ่านทางHubSpot Service Hub

HubSpot Service Hub เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการให้บริการลูกค้าแบบบูรณาการ

นอกเหนือจากฟังก์ชันการทำงานของศูนย์บริการลูกค้าแล้ว ยังนำเสนอระบบนิเวศครบวงจรที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถให้บริการ ตอบสนองความต้องการ และรักษาลูกค้าไว้ได้

ด้วยคุณสมบัติเช่นฐานความรู้แบบครบวงจร, แบบสำรวจความคิดเห็น, และแดชบอร์ดการรายงาน, Service Hub ทำให้ทุกจุดสัมผัสเป็นโอกาสที่จะสร้างความประทับใจ.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot Service Hub

  • ผสานอีเมล, แชท, และอื่น ๆ ไว้ในที่เดียว
  • สร้างบทความให้ข้อมูลในฐานความรู้เพื่อตอบคำถามที่พบบ่อย
  • ส่งคำขอความช่วยเหลือไปยังทีมที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือจัดการคำขอของ HubSpot
  • เข้าใจความรู้สึกของลูกค้า
  • วิเคราะห์ตัวชี้วัดการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อไป
  • มีส่วนร่วมกับลูกค้าแบบเรียลไทม์
  • จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ HubSpot Service Hub

  • คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างจำเป็นต้องมีการเรียนรู้ที่ซับซ้อนมากขึ้น
  • การผสานรวมกับเครื่องมือที่ไม่ใช่ HubSpot อาจมีความท้าทายในบางครั้ง
  • การปรับแต่งอาจจำกัดเมื่อเทียบกับโซลูชันแบบสแตนด์อโลน

ราคาของ HubSpot Service Hub

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: 18 ดอลลาร์/เดือน
  • มืออาชีพ: 450 ดอลลาร์/เดือน

HubSpot Service Hub คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

10. Zoho Desk

แดชบอร์ด Zoho Desk
ผ่านทางZoho Desk

Zoho Desk ไม่ใช่แค่เครื่องมือบริการลูกค้า แต่เป็นประสบการณ์

การสร้างสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์และเข้าใจบริบทสำหรับตัวแทนและลูกค้าเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการที่ธุรกิจเข้าถึงการสนับสนุนใหม่

ด้วยความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์ ความสามารถหลายช่องทาง และการรายงานขั้นสูง Zoho Desk ช่วยให้ธุรกิจสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีความหมายและยั่งยืน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Desk

  • มีส่วนร่วมผ่านอีเมล, โซเชียลมีเดีย, แชท และอื่นๆ
  • จัดระเบียบ, จัดลำดับความสำคัญ, และตอบข้อซักถาม
  • เร่งการตอบกลับตั๋วสนับสนุนและการมอบหมายงานด้วยระบบอัตโนมัติในตัว
  • เสริมพลังให้ลูกค้าด้วยคำตอบที่ต้องการได้ทุกเมื่อ
  • รับข้อมูลเชิงลึกเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  • ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนลูกค้าได้เร็วขึ้น
  • ทำให้ Zoho Desk เป็นของคุณอย่างแท้จริงด้วยอินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้

ข้อจำกัดของ Zoho Desk

  • แอปพลิเคชันมือถืออาจมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น
  • ต้องการการฝึกอบรมเพื่อการใช้คุณสมบัติอย่างเต็มที่
  • การตั้งค่าเริ่มต้นอาจใช้เวลาสักหน่อย

ราคาของ Zoho Desk

  • มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $23/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $40/เดือนต่อผู้ใช้
  • สูงสุด: $52/เดือน ต่อผู้ใช้

Zoho Desk คะแนนและรีวิว

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)

ทำไม ClickUp ถึงเป็นอันดับหนึ่งในรายชื่อทางเลือกของ Help Scout

ClickUp นำเสนอโซลูชันครบวงจรที่เหนือกว่าข้อจำกัดของทางเลือกอื่น ๆ ของ Help Scout ในการสนับสนุนลูกค้า ความสามารถในการปรับแต่งและผสานรวมที่ง่ายดายทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับธุรกิจที่กำลังมองหาทางเลือกที่แข็งแกร่งของ Help Scout

ด้วยความสามารถในการจัดการทุกอย่างตั้งแต่คำถามของลูกค้าไปจนถึงงานภายในองค์กร ทำให้เป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนเกมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง เมื่อเพิ่มทรัพยากรมากมายที่มีอยู่ในบล็อกของ ClickUp เข้าไปอีก ก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไม ClickUp ถึงโดดเด่นจากซอฟต์แวร์บริการลูกค้าไปจนถึงเทมเพลตการเดินทางของลูกค้า ClickUp คือโซลูชันแบบองค์รวมที่ทีมต่างๆ กำลังมองหา