15 ซอฟต์แวร์เครื่องมือบริการเดสก์ท็อปที่ดีที่สุดสำหรับการสนับสนุนไอทีในปี 2025

การดำเนินธุรกิจยังหมายถึงการต้องรับมือกับคำถามและปัญหาของลูกค้าด้วย ใช่แล้ว การสนับสนุนทางอีเมลและกล่องจดหมายร่วมนั้นยอดเยี่ยมสำหรับเรื่องนี้! พวกมันช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและทำให้การสื่อสารเป็นเรื่องง่าย
แต่ประเด็นคือ เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น วิธีการเหล่านี้อาจไม่เพียงพอ คุณอาจเริ่มพลาดอีเมล ประสบปัญหาในการติดตามงาน และอาจทำให้ลูกค้าไม่พอใจได้
หากความท้าทายเหล่านี้ตรงกับสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ แสดงว่าธุรกิจของคุณอาจเติบโตเกินกว่าที่ระบบสนับสนุนทางอีเมลปัจจุบันจะรองรับได้—และถึงเวลาที่คุณควรเริ่มมองหาซอฟต์แวร์ระบบบริการลูกค้าแล้ว
เพื่อให้เราเข้าใจตรงกัน ซอฟต์แวร์บริการลูกค้าเป็นศูนย์กลางที่รวมการจัดการและแก้ไขคำร้องขอการสนับสนุนลูกค้าไว้ที่เดียว มีซอฟต์แวร์บริการลูกค้าหลายประเภทในตลาด ตั้งแต่เครื่องมือที่ง่ายซึ่งมีฟังก์ชันการออกตั๋วพื้นฐาน ไปจนถึงเครื่องมือที่มีคุณสมบัติขั้นสูงเช่นระบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์รายงาน
ในบทความนี้ เราจะแนะนำซอฟต์แวร์บริการเดสก์ท็อปที่ดีที่สุด 15 ตัวสำหรับการสนับสนุนด้านไอที เราได้ทำการวิจัยอย่างละเอียดและคัดสรรเครื่องมือเหล่านี้มาอย่างพิถีพิถันโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ รีวิวจากลูกค้า และราคา
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์บริการเดสก์?
เมื่อคุณพยายามค้นหาซอฟต์แวร์บริการลูกค้าที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ คุณอาจพิจารณาถามคำถามสำคัญต่อไปนี้เกี่ยวกับแต่ละตัวเลือก:
- ซอฟต์แวร์ติดตั้งและใช้งานได้ง่ายหรือไม่?
- ฉันสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจของฉันได้หรือไม่?
- ซอฟต์แวร์มีการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานประจำหรือไม่?
- มันให้ข้อมูลการวิเคราะห์และรายงานอย่างละเอียดหรือไม่
- ซอฟต์แวร์สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ฉันใช้อยู่แล้วได้หรือไม่?
- สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บเช่นเดียวกับแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปและมือถือหรือไม่
- ซอฟต์แวร์สามารถจัดการงานได้หรือไม่เช่น การมอบหมายงาน การติดตามงาน และการจัดลำดับความสำคัญของงาน?
- มันมีช่องทางการสื่อสารและคุณสมบัติการร่วมมือเพื่อการแบ่งปันข้อมูลทันทีหรือไม่
ซอฟต์แวร์บริการเดสก์ที่ดีที่สุด 15 อันดับที่ควรใช้
นี่คือซอฟต์แวร์บริการเดสก์ท็อปที่ดีที่สุด 15 อันดับแรกของเราที่สามารถเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานด้านการสนับสนุนไอทีของคุณ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าของคุณ
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ครอบคลุม ซึ่งยังสามารถใช้เป็นโซลูชันบริการและศูนย์ช่วยเหลือที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพได้อีกด้วย คุณสมบัติอันทรงพลังของมันมอบความยืดหยุ่นที่หลากหลายในการจัดการกระบวนการสนับสนุนลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าทีม IT และทีมสนับสนุนของคุณสามารถจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แบบฟอร์ม ClickUpเป็นรากฐานของกระบวนการทำงานด้านไอทีของคุณ ใช้เพื่อรวบรวมคำถาม ปัญหา และข้อเสนอแนะจากลูกค้าของคุณ รายละเอียดที่รวบรวมในแบบฟอร์มเหล่านี้จะถูกแปลงเป็นตั๋วงานในอินเทอร์เฟซการจัดการโครงการของ ClickUp อย่างราบรื่น ทำให้ง่ายต่อการจัดลำดับความสำคัญ ติดตาม และแก้ไขปัญหา ✨
ด้วยตัวเลือกการดูมากกว่า 15 แบบ รวมถึงมุมมองรายการและมุมมองคัมบัง ClickUp ช่วยให้คุณมองเห็นงานในรูปแบบที่เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณมากที่สุด มุมมองรายการจะแสดงรายละเอียดงานอย่างตรงไปตรงมาและละเอียด ในขณะที่มุมมองคัมบังจะช่วยให้เห็นภาพกระบวนการทำงาน โดยงานจะถูกย้ายข้ามคอลัมน์ไปตามความคืบหน้า
หากคุณไม่ต้องการสร้างระบบเหล่านี้ขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น ClickUpมีเทมเพลตสำเร็จรูปมากกว่า 50 แบบให้เลือกใช้ เช่นเทมเพลต ClickUp Help Desk Ticket ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเป็นโซลูชันการจัดการบริการไอทีเพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงาน เทมเพลตเหล่านี้จะช่วยให้ทีมของคุณสามารถตั้งค่ากระบวนการจัดการเหตุการณ์ การจัดการปัญหา การจัดการการเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ปลดล็อกคุณสมบัติสำคัญด้วยแผนฟรี
- สร้างแบบฟอร์มที่มีชีวิตชีวาและโต้ตอบได้ ด้วยตรรกะเงื่อนไขใน ClickUp Forms
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลตั๋ว เช่น ประเภทเหตุการณ์ คำอธิบาย และความรุนแรง และยังสามารถแนบไฟล์ เช่น ภาพหน้าจอ เพื่อเพิ่มบริบทเพิ่มเติมได้
- สร้างสถานะที่กำหนดเองเพื่อปรับปรุงและติดตามความคืบหน้าของตั๋วตั้งแต่ต้นจนจบ
- ใช้แดชบอร์ด ClickUpพร้อมวิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้ เพื่อติดตามตั๋วที่กำลังดำเนินการ ปริมาณงานของทีม และตัวชี้วัดเป้าหมายทางธุรกิจ
- รับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมด้วยฟีเจอร์รายงานที่ครอบคลุม
- ด้วยการผสานรวมประมาณ100 รายการ รวมถึง Zapierและการเข้าถึง API ทำให้สามารถผสาน ClickUp เข้ากับระบบเทคโนโลยีใด ๆ ได้อย่างง่ายดาย
- ร่วมมือกับทีมของคุณผ่านความคิดเห็นในภารกิจ, แชท, และเอกสาร ClickUp
- ใช้ระบบแจ้งเตือนของ ClickUp เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับการอัปเดต, กำหนดเวลา, ความคิดเห็น, และอื่น ๆ ทำให้ทุกคนอยู่ในความรับรู้ตลอดเวลา
- รันระบบอัตโนมัติเพื่อกำจัดงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การมอบหมายตั๋ว การกำหนดเส้นตาย การอัปเดตสถานะตั๋ว และการเพิ่มผู้ติดตามในตั๋ว
- สรุปการสนทนาและสร้างคำตอบด้วยClickUp AI
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจจำเป็นต้องใช้วิดีโอแนะนำของClickUp เพื่อทำความคุ้นเคยกับฟีเจอร์ทั้งหมด
- บางคุณสมบัติอาจไม่มีในแอปพลิเคชันมือถือเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเว็บและเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,200+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. Freshservice
Freshservice (พัฒนาโดย Freshworks) เป็นโซลูชันการจัดการบริการไอที (ITSM) บนระบบคลาวด์ ที่นำเสนอฟีเจอร์การจัดการเหตุการณ์ ปัญหา และการเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการและแก้ไขปัญหาด้านไอทีและการจัดการเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยคุณสมบัติการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน คุณสามารถมอบหมายตั๋วให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสมได้โดยอัตโนมัติ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเวลาการตอบสนองในด้านการสนับสนุนลูกค้าและการขอให้บริการของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshservice
- มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและระบบจัดการตั๋วที่ทำงานได้ดีกับแอปพลิเคชันมือถือ Android และ iOS
- รวมถึงพอร์ทัลบริการตนเองที่ผู้ใช้สามารถค้นหาวิธีแก้ปัญหาทั่วไป ติดตามสถานะของตั๋วของพวกเขา หรือสร้างตั๋วใหม่
- ให้คุณสร้างฐานข้อมูลลูกค้าที่เป็นระเบียบและค้นหาได้ซึ่งประกอบด้วยบทความที่เป็นประโยชน์และวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไป เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้
- ให้การวิเคราะห์และรายงานอย่างละเอียด ช่วยให้ทีมเข้าใจประสิทธิภาพของศูนย์บริการและติดตามประสิทธิภาพโดยรวมของ IT
ข้อจำกัดของ Freshservice
- ไม่มีแผนฟรี
- ช้าและมีปัญหาขัดข้องเป็นบางครั้ง
- ฟังก์ชันการจัดการโครงการที่จำกัด
ราคาของ Freshservice
- เริ่มต้น: $29/เดือน ต่อตัวแทน
- การเติบโต: $59/เดือน ต่อตัวแทน
- ข้อดี: $115/เดือน ต่อตัวแทน
- องค์กร: $145/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Freshservice
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 950+)
- Capterra: 4. 5/5 (530+ รีวิว)
3. ศูนย์ช่วยเหลือวิชั่น
Vision Helpdesk เป็นซอฟต์แวร์ระบบช่วยเหลือและจัดการตั๋วสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการจัดระเบียบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน คุณสามารถติดตามคำถามของลูกค้า ข้อร้องเรียน และคำขอความช่วยเหลือที่เข้ามาจากช่องทางต่างๆ รวมถึงการโทร ข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์ และการแชทสดในแผนกบริการลูกค้าของคุณ
Vision Helpdesk สร้าง "ตั๋ว" สำหรับแต่ละคำถามของลูกค้า ทำให้ทีมสนับสนุนสามารถติดตามและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
คุณสมบัติเด่นของ Vision Helpdesk
- จัดการคำถามของลูกค้าทั้งหมดในสถานที่เดียว
- ใช้เครื่องมือแชทสดเพื่อการสื่อสารแบบเรียลไทม์กับลูกค้า
- ให้ลูกค้าสามารถส่งและติดตามสถานะของตั๋วของพวกเขาได้ รวมถึงค้นหาบทความในฐานความรู้ผ่านฟีเจอร์พอร์ทัลลูกค้าแบบบริการตนเอง
- เพลิดเพลินกับการรองรับหลายภาษาสำหรับเทมเพลตอีเมล พอร์ทัลและการจัดการความรู้
- ใช้ฟีเจอร์อัตโนมัติเพื่อกำหนดตั๋วให้กับสมาชิกในทีมโดยอัตโนมัติและปิดตั๋ว
ข้อจำกัดของ Vision Helpdesk
- ไม่มีแผนฟรี
- ผู้ใช้บางรายได้กล่าวว่าแอปพลิเคชันมือถือไม่เสถียร
- คุณต้องชำระค่าธรรมเนียม $500 เพื่อลบแบรนด์ Vision Helpdesk ที่อยู่ด้านล่างของพอร์ทัลลูกค้า (แม้ว่าคุณจะอยู่ในแผนการชำระเงินที่สูงที่สุดก็ตาม)
ราคา Vision Helpdesk
- เคาน์เตอร์ช่วยเหลือเริ่มต้น: $15/เดือน ต่อเจ้าหน้าที่
- Pro Help Desk: $25/เดือน ต่อผู้ดูแลระบบ
- ศูนย์ช่วยเหลือดาวเทียม: $30/เดือน ต่อเจ้าหน้าที่
- โปร บริการเดสก์: $40/เดือน ต่อตัวแทน
- Ent Service Desk: $60/เดือน ต่อเจ้าหน้าที่
การให้คะแนนและรีวิวของ Vision Helpdesk
- G2: 4. 7/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
4. ServiceNow
ServiceNowเป็นโซลูชันศูนย์บริการช่วยเหลือด้านไอทีที่ออกแบบมาสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ มีฟีเจอร์ที่ครอบคลุม เช่น การจัดการเหตุการณ์ การจัดการปัญหาเชิงรุก การปรับบริการไอทีให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ ซอฟต์แวร์ศูนย์บริการนี้ยังรวมถึงฟีเจอร์การจัดการบริการลูกค้าเพื่อปรับปรุงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและตัวแทนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ServiceNow
- ระบบการจัดการปัญหาและเหตุการณ์ช่วยให้คุณสามารถมอบหมายงานและติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์
- โมดูลการจัดการสินทรัพย์ไอทีช่วยให้คุณสามารถติดตามสินค้าคงคลัง, อัตโนมัติคำขอสินทรัพย์, และดำเนินการตรวจสอบสินทรัพย์
- แบบฟอร์ม, กระบวนการทำงาน, แดชบอร์ด และรายงานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้คุณปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
- ปัญญาประดิษฐ์แบบบูรณาการขับเคลื่อนฟังก์ชันต่างๆ เช่น การค้นหา แชทบอทเสมือนจริง การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ และระบบอัตโนมัติสำหรับงานประจำ
- ซอฟต์แวร์ระบบช่วยเหลือสามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันภายนอกได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ ServiceNow
- ไม่มีแผนฟรีหรือทดลองใช้
- แผนราคาที่ซ่อนอยู่
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับซอฟต์แวร์ช่วยเหลือ
- ความเร็วในการโหลดช้าในบางครั้ง
ราคาของ ServiceNow
- ติดต่อทีม ServiceNow เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ ServiceNow
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 360+ รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (190+ รีวิว)
5. เรโซ
Rezo เป็นโซลูชันประสบการณ์ลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ใช้การจดจำและวิเคราะห์เสียง เจตนา และความรู้สึก เพื่อทำให้การโต้ตอบกับลูกค้าเป็นอัตโนมัติในทุกช่องทางทั้งเสียงและไม่ใช่เสียงของคุณ ซึ่งช่วยให้แก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้นและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ Rezo
- รองรับช่องทางการสื่อสารทั้งเสียงและดิจิทัล เช่น อีเมลและโซเชียลมีเดีย
- ดำเนินการติดต่อกับลูกค้าในมากกว่า 30 ภาษา
- รวบรวมคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าและข้อเสนอแนะจากทุกช่องทางสนับสนุนของคุณเพื่อข้อมูลเชิงลึกในการปรับปรุง
- รวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของตัวแทนเพื่อให้คุณสามารถระบุโอกาสในการฝึกอบรมได้
- ใช้คุณสมบัติการกำหนดเส้นทางอัจฉริยะเพื่อวิเคราะห์ปัญหาการสนับสนุนและส่งต่อไปยังแผนกที่เกี่ยวข้อง
ข้อจำกัดของเรโซ
- ไม่มีแผนฟรีหรือทดลองใช้
- แผนราคาที่ซ่อนอยู่
- การผสานการทำงานที่จำกัดและฟีเจอร์ศูนย์บริการขั้นสูง
ราคาของ Rezo
- ติดต่อทีม Rezo เพื่อขอใบเสนอราคาตามความต้องการ
เรทติ้งและรีวิวของเรโซ
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
6. ยกย่อง
Exalate เป็นแพลตฟอร์มการซิงโครไนซ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการติดตามปัญหาและการจัดการโครงการ วัตถุประสงค์หลักของมันคือการอำนวยความสะดวกในการซิงโครไนซ์ข้อมูลอย่างราบรื่นและปลอดภัยระหว่างระบบต่างๆ เช่น Jira, ServiceNow, Azure DevOps, Zendesk, GitHub และ Salesforce
นี่มีประโยชน์มากสำหรับทีมข้ามสายงานที่ต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างแพลตฟอร์มและระบบต่างๆ
ยกย่องคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ให้โหมดการแสดงผลแบบภาพ (อินเตอร์เฟซแบบลากและวาง) หรือโหมดสคริปต์เพื่อกำหนดค่าการผสานรวมของคุณ
- รองรับการซิงโครไนซ์แบบสองทิศทาง (สองทาง) หรือแบบทิศทางเดียว (ทางเดียว) ขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของกระบวนการทำงานของคุณ
- ให้คุณควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ว่าข้อมูลใดควรถูกซิงค์ วิธีการ และเวลา
- แชร์เฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น โดยรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในระดับสูง
ยกย่องข้อจำกัด
- ตั้งค่าได้ซับซ้อน โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
- บางครั้งอาจประสบปัญหาการหยุดทำงาน
ราคาของ Exalate
- แผนฟรี
- Exalate สำหรับ Jira: $6/เดือน
- Exalate สำหรับ GitHub: $115/เดือน
- Exalate สำหรับ Zendesk: $115/เดือน
- Exalate สำหรับ Salesforce: $335/เดือน
- Exalate สำหรับ Azure DevOps: $335/เดือน
- Exalate สำหรับ ServiceNow: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวที่ยอดเยี่ยม
- G2: 4. 7/5 (60 รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
7. สลาค
Slackเป็นเครื่องมือสื่อสารและการทำงานร่วมกันในองค์กรที่ใช้ระบบคลาวด์ซึ่งทีมสนับสนุนสามารถใช้จัดการการไหลเวียนของข้อมูลภายในองค์กรได้ โดยใช้ห้องแชทที่เรียกว่า "ช่องทาง" สำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์และการแชร์ไฟล์ ช่องทางสามารถจัดระเบียบตามทีม โครงการ ลูกค้า หรือเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
สำหรับการสนทนาส่วนตัวหรือกลุ่มเล็ก Slack ยังมีบริการส่งข้อความโดยตรง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- ทีมสนับสนุนสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บ, เดสก์ท็อป, และอุปกรณ์มือถือ
- ช่องทางสามารถใช้เพื่อรวบรวมผู้คนจากแผนกต่างๆ เมื่อต้องการความร่วมมือข้ามสายงานเพื่อแก้ไขปัญหาตั๋วได้หรือไม่?
- การผสานรวมอย่างกว้างขวางทำให้การเชื่อมต่อกับโปรแกรมอื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณเป็นเรื่องง่าย
- คุณสมบัติฮัดเดิลช่วยให้คุณสามารถโทรวิดีโอและแชร์หน้าจอกับทีมของคุณได้
- ไม่ว่าสมาชิกทีมจะอยู่ในประชุม ออกไปทานอาหารกลางวัน หรืออยู่ในช่วงวันหยุดพักผ่อน พวกเขาสามารถอัปเดตสถานะของตนเพื่อให้ทุกคนทราบข้อมูลล่าสุด
- Slack ตรวจจับและแสดงเวลาท้องถิ่นของสมาชิกแต่ละคนในโปรไฟล์ของพวกเขาโดยอัตโนมัติ ทำให้การทำงานกับทีมทั่วโลกในเขตเวลาที่แตกต่างกันเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของสลัก
- ฟังก์ชันการค้นหาถูกจำกัดสำหรับบทสนทนาและไฟล์ที่เก่ากว่า
- ราคาอาจสูงเกินไปสำหรับทีมขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัด
- Huddle ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น พื้นหลังเสมือนจริงและห้องย่อยสำหรับการประชุมย่อย ซึ่งพบได้ในเครื่องมือประชุมทางวิดีโอที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- แผนฟรี
- ข้อดี: $7.25 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ+: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise Grid: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 31,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)
8. การจัดการบริการ Jira
ต่อยอดจากความสำเร็จของJira Software, Atlassian ได้พัฒนา Jira Service Management (เดิมชื่อ Jira Service Desk) เป็นเครื่องมือเฉพาะทางสำหรับทีม IT ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถจัดการงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เหตุการณ์ผิดปกติ, คำขอบริการ และการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira Service Management
- มีพอร์ทัลบริการตนเองที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งลูกค้าสามารถค้นหาคำตอบสำหรับคำถามทั่วไปหรือขอความช่วยเหลือจากทีมสนับสนุนได้
- ให้คุณตั้งค่าและจัดการข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLAs) พร้อมการติดตามแบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อตกลงเหล่านั้นได้รับการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ
- ผสานการทำงานกับ Confluence ได้อย่างราบรื่นเพื่อสร้างฐานความรู้ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปได้ด้วยตนเอง ??
- ให้บริการกระบวนการบริการที่ได้รับการรับรอง ITIL ซึ่งทำให้การปฏิบัติการไอทีสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการบริการไอทีระดับสากล
ข้อจำกัดของ Jira Service Management
- ซับซ้อนเกินไปและใช้งานยากสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ช้าและมีข้อผิดพลาดเป็นบางครั้ง
- หน้าจอผู้ใช้ที่รก
การกำหนดราคาของ Jira Service Management
- แผนฟรี
- มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $21/เดือนต่อตัวแทน
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $47/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Jira Service Management
- G2: 4. 3/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
9. ฮิลล์ สเกาต์
Help Scout เป็นระบบช่วยเหลือที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีคุณสมบัติในการจัดการเอกสารสนับสนุน การโต้ตอบกับลูกค้า และระบบตั๋วงาน
ซอฟต์แวร์ระบบช่วยเหลือมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้ทีมสามารถมอบหมายงานและติดตามความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถแก้ไขข้อสงสัยของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที ⏰
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Help Scout
- ให้คุณสามารถให้บริการลูกค้าผ่านอีเมล, แชทสด, และฐานความรู้
- ส่งเสริมการทำงานร่วมกันภายในทีมสนับสนุนผ่านฟังก์ชันกล่องจดหมายร่วม
- เสนอระบบอัตโนมัติเพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำ เช่น การมอบหมายงานและส่งคำตอบจำนวนมาก
- มีการเชื่อมต่อกับเครื่องมือ SaaSมากกว่า 50 รายการ เช่น Slack, Trello และ Salesforce
ข้อจำกัดของ Help Scout
- ไม่สามารถกำหนดสมาชิกทีมหลายคนให้กับตั๋วได้
- มีเพียงคุณสมบัติพื้นฐานของแอปพลิเคชันมือถือ
- มีการรองรับภาษาที่จำกัด
ราคาของ Help Scout
- มาตรฐาน: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- เพิ่มเติม: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและความคิดเห็นของ Help Scout
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 390+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
10. ไปที่แก้ไข
GoTo Resolve (เดิมชื่อ GoToAssist)เป็นซอฟต์แวร์การจัดการ ITที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งช่วยให้ทีมสนับสนุนสามารถแก้ไขปัญหาของผู้ใช้จากระยะไกล ติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ หรืออธิบายวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันได้ การเชื่อมต่อที่แข็งแกร่ง เชื่อถือได้ และปลอดภัยของมันทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับทีมที่อยู่ห่างไกลซึ่งจัดการกับข้อมูลที่มีความอ่อนไหว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoTo Resolve
- ให้การสนับสนุนทางไกลแก่ลูกค้าผ่านทางอีเมลหรือลิงก์ โดยไม่ต้องให้ลูกค้าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เพิ่มเติมใดๆ
- ให้บุคลากรไอทีคนอื่นเข้าร่วมเซสชันระยะไกลเมื่อจำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
- บันทึกเซสชันการสนับสนุนระยะไกลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Slack, Microsoft Teams และ Zendesk
ข้อจำกัดของ GoTo Resolve
- บางครั้งอาจเกิดปัญหาขัดข้อง
- การรายงานและการวิเคราะห์ที่จำกัด
- การขาดการผสานรวมอย่างกว้างขวาง
ราคา GoTo Resolve
- แผนฟรี
- การสนับสนุนทางไกล: เริ่มต้นที่ $50/เดือน
- มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $70/เดือน
- พรีเมียม: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว GoTo Resolve
- G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (190+ รีวิว)
11. Zoho Desk
Zoho Desk เป็นซอฟต์แวร์บริการเดสก์ที่ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของผู้ใช้เป็นอันดับแรก มันทำให้กระบวนการสนับสนุนลูกค้าง่ายขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนสามารถให้ความช่วยเหลือได้ง่ายขึ้น และทำให้ลูกค้าสามารถค้นหาวิธีแก้ปัญหาของตนเองได้ง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Desk
- ระบบจำหน่ายตั๋วหลายช่องทาง หมายความว่าลูกค้าสามารถติดต่อคุณได้ผ่านทางอีเมล, โทรศัพท์, แชท, โซเชียลมีเดีย, และพอร์ทัลบริการตนเอง
- คุณสมบัติด้านประสิทธิภาพของตัวแทนรวมถึงการแชร์ตั๋ว, การตรวจจับการชนกัน, และการอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การวิเคราะห์และรายงานอย่างครอบคลุมเพื่อติดตามประสิทธิภาพของทีมสนับสนุนและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
- การผสานรวมกับผลิตภัณฑ์ Zoho อื่น ๆ และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและกระบวนการทำงาน
ข้อจำกัดของ Zoho Desk
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วเมื่อใช้ซอฟต์แวร์ครั้งแรก
- ข้อจำกัดจำนวนการดูตั๋วในแผนฟรีอาจจำกัดประโยชน์ของซอฟต์แวร์
ราคาของ Zoho Desk
- มาตรฐาน: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $35/เดือน ต่อผู้ใช้องค์กร: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho Desk คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (4,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
12. สไปซ์เวิร์คส์
Spiceworks เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์สำหรับบริการเดสก์ท็อปที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอที เป็นระบบออกตั๋วไอทีที่ช่วยจัดการและตอบสนองต่อคำขอของผู้ใช้
คุณสมบัติเด่นของ Spiceworks
- ซอฟต์แวร์ช่วยเหลือด้านเทคนิคมีระบบออกตั๋ว, การจัดการสินค้าคงคลัง, และพอร์ทัลผู้ใช้เพื่อรองรับทุกความต้องการด้านการสนับสนุนด้านไอทีของคุณ
- เครื่องมือตรวจสอบเครือข่ายช่วยติดตามเซิร์ฟเวอร์, เครื่องพิมพ์, สวิตช์ และอื่น ๆ ของคุณ
- ศูนย์การเรียนรู้ที่มีเนื้อหาการสอนช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีทันต่อแนวโน้มและเทคโนโลยีล่าสุด
- ฟอรั่มชุมชนผู้ใช้ที่มีชีวิตชีวาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีเพื่อแบ่งปันคำแนะนำ แก้ไขปัญหา และหารือเกี่ยวกับสิ่งล่าสุดในวงการไอที
ข้อจำกัดของ Spiceworks
- ขาดระบบการรายงานที่ครอบคลุมสำหรับการวิเคราะห์ปัญหาไอทีอย่างละเอียด
- ปัญหาการปฏิบัติงานเป็นครั้งคราวของซอฟต์แวร์
ราคาของ Spiceworks
- ฟรีสำหรับผู้ใช้ทุกคน
คะแนนและรีวิวจาก Spiceworks
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 4/5 (540+ รีวิว)
13. LiveAgent
LiveAgent เป็นแพลตฟอร์มการสนับสนุนลูกค้าแบบครบวงจรที่ทรงพลัง ทำหน้าที่เป็นโซลูชันศูนย์ช่วยเหลือสำหรับธุรกิจทุกขนาด โดยรวมหลายช่องทางไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้การสื่อสารกับลูกค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LiveAgent
- ให้บริการกล่องข้อความสากลสำหรับคำถามของลูกค้าทั้งหมดจากช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล, โซเชียลมีเดีย, แชท, และการโทรศัพท์
- เครื่องมืออัตโนมัติขั้นสูงที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ระบบตั๋วสนับสนุนแบบครบวงจรพร้อมระบบ CRM ในตัว
- มีพอร์ทัลสำหรับลูกค้าเพื่อช่วยเหลือตนเอง รวมถึงฐานความรู้ ฟอรั่ม และระบบรับความคิดเห็น
ข้อจำกัดของ LiveAgent
- แม้ว่าอินเทอร์เฟซของซอฟต์แวร์จะมีประสิทธิภาพสูง แต่บางครั้งก็ขาดความรู้สึกทันสมัย ผู้ใช้บางรายยังรายงานปัญหาเกี่ยวกับการตอบสนองของซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์มือถือ
ราคาของ LiveAgent
- ขนาดเล็ก: $9/เดือน ต่อตัวแทน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ระดับกลาง: $29/เดือน ต่อตัวแทน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ขนาดใหญ่: $49/เดือน ต่อตัวแทน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: $69/เดือนต่อตัวแทน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์ของ LiveAgent
- G2: 4. 5/5 (1,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,300+ รีวิว)
14. Salesforce Service Cloud
Salesforce Service Cloud เป็นซอฟต์แวร์บริการลูกค้าที่ออกแบบมาเพื่อจัดการงานบริการลูกค้า โดยรวมทุกช่องทางการติดต่อของลูกค้าไว้ในที่เดียวที่ใช้งานได้ง่าย ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ด้วยโซลูชันการบริการลูกค้าที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น การจัดลำดับงานอัจฉริยะ การติดต่อแบบหลายช่องทาง และการให้บริการตนเองผ่านพอร์ทัล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce Service Cloud
- ฟังก์ชัน CRM ที่ครอบคลุมพร้อมการวางแผนเส้นทางลูกค้า การติดตามการสื่อสาร และประวัติการติดต่อ
- การสื่อสารกับลูกค้าแบบหลายช่องทาง (Omni-channel) ที่ผสานรวมโซเชียลมีเดีย อีเมล ข้อความ หรือการโทรศัพท์
- การจัดการกรณีขั้นสูงด้วยการจัดเส้นทางอัจฉริยะ การจัดลำดับความสำคัญ และการมอบหมายกรณีโดยอัตโนมัติตามข้อมูลกรณีและทักษะของตัวแทน
- การผสานรวมกับระบบซอฟต์แวร์ครบวงจรของ Salesforce เพื่อการดำเนินงานที่ราบรื่นในทุกแผนกของธุรกิจ
ข้อจำกัดของ Salesforce Service Cloud
- ผู้ใช้รายงานว่ามีความยากลำบากในการเรียนรู้และอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ซับซ้อน
- การขาดความชัดเจนด้านราคา โดยมีฟีเจอร์หลายรายการที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ราคา Salesforce Service Cloud
- เริ่มต้น: $25/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มืออาชีพ: $75/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: $150/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ไม่จำกัด: $300/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและความคิดเห็นของ Salesforce Service Cloud
- G2: 4. 2/5 (2,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
15. SuuportBee
SupportBee เป็นซอฟต์แวร์ระบบช่วยเหลือลูกค้าบนคลาวด์ที่เรียบง่าย ช่วยให้ทีมสามารถจัดการอีเมล ตั๋ว และความคิดเห็นจากลูกค้าได้จากแพลตฟอร์มเดียว มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของการบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทำหน้าที่เป็นกล่องจดหมายรวมที่ส่งทุกการโต้ตอบกับลูกค้าตรงไปยังทีมที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเด่นของ SupportBee
- ระบบออกตั๋วที่ไม่ซับซ้อนซึ่งแปลงอีเมลลูกค้าที่เข้ามาทั้งหมดให้เป็นตั๋ว
- กล่องจดหมายร่วมที่ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถแสดงความคิดเห็นและทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาของลูกค้า
- ความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Slack, Asana และ Trello
- แอปพลิเคชันมือถือสำหรับติดตามการสอบถามของลูกค้าขณะเดินทาง
ข้อจำกัดของ SupportBee
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ช่วยเหลืออื่น ๆ
- ไม่มีฟีเจอร์แชทสดหรือการสนับสนุนทางโทรศัพท์ในตัว
ราคาของ SupportBee
- สตาร์ทอัพ: $13/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 17 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ SupportBee
- G2: 4. 1/5 (5+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (25+)
ยกระดับประสบการณ์ลูกค้าของคุณด้วยซอฟต์แวร์บริการลูกค้าที่ดีที่สุด
การเลือกซอฟต์แวร์บริการหรือระบบช่วยเหลือที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและประสบการณ์การบริการลูกค้าได้อย่างมาก
เมื่อพูดถึงการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ ClickUp โดดเด่นเหนือใคร ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์ที่ครอบคลุม ทำให้การติดตามปัญหา การจัดการตั๋ว และการทำงานร่วมกันในทีมเป็นเรื่องง่าย ⚡️
สมัครใช้ ClickUp วันนี้ และทดลองใช้ด้วยตัวคุณเอง!