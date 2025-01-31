15 ซอฟต์แวร์ช่วยเหลือที่ดีที่สุดสำหรับทีมไอทีในปี 2025

การตอบคำถามและแก้ไขปัญหาของลูกค้าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าคุณจะเป็นตัวแทนขายที่ต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสินค้า หรือเป็นผู้จัดการเคสไอทีที่ต้องหาทางแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า คุณก็สามารถช่วยเหลือลูกค้าได้ในหลากหลายวิธี หนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการนำมาใช้ระบบช่วยเหลือลูกค้า (Helpdesk Software)
ที่นี่ เราจะเจาะลึกถึงสิ่งที่คุณควรพิจารณาในซอฟต์แวร์ระบบช่วยเหลือ และเน้นย้ำ 15 โซลูชันที่ดีที่สุด ไม่ว่าคุณจะมองหาซอฟต์แวร์ระบบช่วยเหลือแบบเสียค่าใช้จ่ายหรือแบบฟรี คุณจะพบเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบเพื่อสนับสนุนลูกค้าของคุณและสร้างประสบการณ์การใช้งานที่น่าจดจำ ✨
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ระบบช่วยเหลือ?
ซอฟต์แวร์ระบบช่วยเหลือ (Helpdesk) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับแผนกไอทีทีมบริการลูกค้า และผู้จัดการที่ดูแลโครงการซึ่งมีข้อมูลจากผู้ใช้เข้ามาเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกเครื่องมือจะถูกสร้างมาเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะหากคุณกำลังบริหารองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการฟังก์ชันการทำงานที่ปรับแต่งได้ หรือทีมขนาดเล็กที่ต้องจัดสมดุลระหว่างงบประมาณกับความต้องการด้านซอฟต์แวร์ ?️
นี่คือสิ่งสำคัญบางประการที่ทำให้ซอฟต์แวร์ช่วยเหลือผู้ใช้ยอดเยี่ยม:
- การรายงานและติดตามตั๋ว: มองหาเครื่องมือช่วยเหลือที่มีฟีเจอร์การติดตามปัญหาเพื่อให้คุณสามารถติดตามประสบการณ์ของลูกค้าได้ตั้งแต่ช่วงเวลาที่พวกเขาแจ้งปัญหา จนถึงนาทีที่พวกเขาได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างสำเร็จ
- การสนับสนุนแบบ Omnichannel: ไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการต้องกระโดดไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่าง ๆ หลายสิบแห่งเพื่อตอบคำถามของลูกค้า เลือกซอฟต์แวร์ระบบช่วยเหลือที่ให้การสนับสนุนหลายช่องทางในแพลตฟอร์มเดียว
- ฐานความรู้: ฐานข้อมูลกลางที่รวบรวมคำถามที่พบบ่อยและวิธีแก้ไข เพื่อให้ลูกค้าสามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
- ระบบอัตโนมัติ: กำจัดอุปสรรคของการจัดการงานที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ อย่างต่อเนื่องโดยให้ซอฟต์แวร์ระบบช่วยเหลือดูแลงานเหล่านั้นแทนคุณ
- การผสานรวม: เลือกซอฟต์แวร์ระบบช่วยเหลือที่ทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้เป็นประจำเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า
- การปรับแต่ง: เครื่องมือที่ดีที่สุดคือเครื่องมือที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ เลือกซอฟต์แวร์ที่เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ
ซอฟต์แวร์ช่วยเหลือที่ดีที่สุด 15 อันดับที่ควรใช้
ตอนนี้คุณทราบแล้วว่าควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์ระบบช่วยเหลือของคุณ ก็ถึงเวลาที่จะมาดูตัวอย่างที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมนี้กันบ้าง ตั้งแต่เครื่องมือ CRM แบบครบวงจรที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซึ่งออกแบบมาสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ไปจนถึงตัวเลือกที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและผู้ที่เลือกใช้ซอฟต์แวร์ฟรี นี่คือ 15 ตัวเลือกซอฟต์แวร์ระบบช่วยเหลือที่ดีที่สุดที่คุณควรลอง ?
1.คลิกอัพ
ClickUp อาจเป็นที่รู้จักมากที่สุดในฐานะเครื่องมือจัดการโครงการ แต่ซอฟต์แวร์ระบบช่วยเหลือและเครื่องมือจัดการบริการลูกค้าของเราก็มีประสิทธิภาพไม่แพ้กัน หากคุณต้องการรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าของคุณ ให้ใช้มุมมองแบบฟอร์มโดย ClickUp
คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งเพื่อรวบรวมข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ของคุณ
ต้องการเสนอวิธีที่รวดเร็วและง่ายดายให้กับลูกค้าในการส่งคำขอความช่วยเหลือหรือไม่?เทมเพลตตั๋วงาน Help Desk ของ ClickUpพร้อมช่วยคุณแล้ว ด้วยสถานะหกแบบ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของตั๋วงาน Help Desk ได้ตั้งแต่ได้รับจนถึงแก้ไขเสร็จสิ้น มุมมองที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญและยกระดับตั๋วตามความจำเป็น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ประเภทของโครงการที่หลากหลาย—รวมถึงช่องทำเครื่องหมาย, ป้ายกำกับ, และข้อความแบบสั้นและยาว—ทำให้การรวบรวมข้อมูลทุกประเภทผ่านแบบฟอร์มเป็นเรื่องง่าย
- สร้างงานโดยอัตโนมัติจากแบบฟอร์ม ทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่น
- สร้างป้ายกำกับที่กำหนดเองเพื่อจัดระเบียบตั๋วของฝ่ายช่วยเหลือและเพิ่มแท็กความสำคัญเพื่อจัดการกับตั๋วที่เร่งด่วน
- การปรับแต่งอย่างละเอียดหมายถึงแบบฟอร์มของคุณมีความเป็นเอกลักษณ์อย่างแท้จริง และสะท้อนข้อมูลที่คุณต้องการอย่างถูกต้อง
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวช่วยให้ข้อมูลของคุณปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนดการปฏิบัติตาม GDPR, PCI DSS Service Provider Level 1 และ CCPA
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มุมมองแบบฟอร์มไม่สามารถใช้ได้บนแผนฟรี
- บางคนรู้สึกว่าเส้นทางการเรียนรู้สำหรับจำนวนคุณสมบัติที่มากมายนั้นสูง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. ทีมซัพพอร์ต
TeamSupport นำเสนอเครื่องมือซอฟต์แวร์บริการลูกค้าเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจลูกค้าของคุณได้ดีขึ้นและมอบการสนับสนุนที่พวกเขาต้องการ โซลูชันของพวกเขารวมถึงแชทสดสำหรับทีมขายและการตลาด รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการเฉพาะของคุณ ??
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TeamSupport
- เครื่องมือดัชนีความทุกข์ของลูกค้าที่ติดตั้งไว้ช่วยติดตามและป้องกันการยกเลิกบริการ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือสนับสนุนลูกค้าและทีม รวมถึง Slack, Salesforce, JIRA, HubSpot และ Azure DevOps
- คุณสมบัติเด่นของฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ช่วยให้สามารถติดตามข้อมูลลูกค้าและผลิตภัณฑ์ในระดับตั๋วเพื่อการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วขึ้นและการติดตามปัญหาอย่างมีข้อมูลสำหรับทีมสนับสนุน
ข้อจำกัดของทีมซัพพอร์ต
- ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรี
- กฎการทำงานอัตโนมัติของตั๋วจะทำงานกับตั๋วเพียงครั้งเดียวเพื่อป้องกันการวนซ้ำ แต่นั่นหมายถึงการเขียนกฎหลายข้อด้วยตนเองเพื่อจัดการกับตั๋วช่วยเหลือที่ซับซ้อนมากขึ้น
- ไม่มีโซลูชันการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับเครื่องมือบนเดสก์ท็อปอื่น ๆ
ราคาของ TeamSupport
- การสนับสนุนที่จำเป็น: $49/เดือน ต่อตัวแทน
- การสนับสนุนองค์กร: $69/เดือน ต่อผู้ใช้งาน 1 คน
- ชุดบริการลูกค้าครบวงจร: $119/เดือน ต่อตัวแทน
คะแนนและรีวิวของ TeamSupport
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 840 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (830+ รีวิว)
3. เดสก์โปร
Deskpro คือซอฟต์แวร์สนับสนุนแบบครบวงจรที่รวมข้อมูลลูกค้าและคำขอความช่วยเหลือไว้ในที่เดียว—ไม่ว่าลูกค้าจะส่งปัญหาจากที่ใดก็ตาม ระบบแชทสดและสนับสนุนแบบหลายช่องทางในตัวช่วยลดเวลาในการแก้ไขปัญหาและตอบคำถาม นอกจากนี้ คุณยังสามารถอัตโนมัติการจัดเส้นทางตั๋วและโปรโตคอลการจัดการเหตุการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้าและปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Deskpro
- ควบคุมการใช้งานด้วยฟีเจอร์ที่ติดตั้งภายในองค์กรและโฮสต์ข้อมูลของคุณบนโครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง หรือเลือกตัวเลือกคลาวด์เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ศูนย์ข้อมูลของพวกเขา
- แพลตฟอร์มบริการตนเองช่วยให้การสร้างฐานความรู้ศูนย์ช่วยเหลือสำหรับลูกค้าเป็นเรื่องง่าย เพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยและแก้ไขปัญหาทั่วไปได้
- ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์เพื่อพัฒนาระบบออกตั๋วที่ช่วยให้ประสบการณ์ของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
ข้อจำกัดของ Deskpro
- ผู้ใช้ที่เพิ่งเริ่มใช้เซิร์ฟเวอร์จะต้องเรียนรู้เพิ่มเติม ซึ่งหมายความว่าพนักงานไอทีใหม่อาจต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมในการติดตั้งและใช้งาน
- ซอฟต์แวร์ CRMมีข้อบกพร่องบ้างเป็นบางครั้ง แต่ศูนย์ช่วยเหลือตอบสนองอย่างรวดเร็ว
ราคาของ Deskpro
- ทีม: $29/เดือน ต่อผู้แทนมืออาชีพ: $59/เดือน ต่อผู้แทน
- องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Deskpro
- G2: 4. 3/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
4. Zoho Desk
Zoho Desk มุ่งมั่นที่จะทำให้การบริการลูกค้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้ปลายทางของคุณ ไม่ว่าคุณจะบริหารทีมสนับสนุนขนาดใหญ่หรือธุรกิจขนาดเล็ก โซลูชันระบบช่วยเหลือนี้สามารถจัดการตั๋วและคำขอสนับสนุนลูกค้าผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
ฟังก์ชันการทำงานแบบหลายแผนกมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการความช่วยเหลือด้านไอทีที่มีความเฉพาะเจาะจงในแต่ละแผนกหรือข้ามแบรนด์ต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Desk
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้เองช่วยให้สมาชิกทุกคนในทีมสามารถเรียนรู้การใช้งานได้อย่างรวดเร็วและจัดการกับคำขอสนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เครื่องมือ AIที่ติดตั้งไว้ในตัว รวมถึงแชทบอท, การวิเคราะห์ความรู้สึก, และผู้ช่วยตอบกลับ ให้ข้อมูลเชิงลึกแก่สมาชิกทีมเพื่อให้การช่วยเหลือที่ดีที่สุด
- การแจ้งเตือนทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมของตั๋วและโหมดการทำงานที่ปรับแต่งได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีมช่วยเหลือด้านไอที
ข้อจำกัดของ Zoho Desk
- จำนวนฟีเจอร์ที่มีอยู่อย่างมากมายหมายความว่าต้องใช้เวลาและความพยายามในการเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทของคุณ
- มีข้อจำกัดในการสร้างตั๋วผ่าน API ซึ่งอาจเป็นความท้าทายสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
ราคาของ Zoho Desk
- มาตรฐาน: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $35/เดือน ต่อผู้ใช้องค์กร: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho Desk คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (4,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
5. ฮิลล์ สเกาต์
Help Scout นำเสนอวิธีการที่เรียบง่ายสำหรับโซลูชันซอฟต์แวร์ศูนย์ช่วยเหลือ ด้วยเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานศูนย์ความรู้ และกล่องจดหมายร่วม ทำให้การเชื่อมต่อกับผู้ใช้และการปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้าง่ายกว่าที่เคย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Help Scout
- ซอฟต์แวร์การจัดการศูนย์ช่วยเหลือแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ภายในไม่กี่นาที
- ดูโปรไฟล์ผู้ใช้ในฐานข้อมูลลูกค้าได้อย่างง่ายดาย รวมถึงการสนทนาครั้งก่อนและประวัติการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้ทีมสนับสนุนด้านไอทีของคุณสามารถตอบสนองคำขอบริการได้อย่างครบถ้วน
- ใช้คุณสมบัติการรายงานเพื่อติดตามตัวชี้วัดของทีมและความพึงพอใจของลูกค้าผ่านพอร์ทัลบริการตนเองที่ง่าย
ข้อจำกัดของ Help Scout
- API ของ Mailbox มีการจำกัดอัตราการใช้งาน และผู้ใช้ทุกคนจะถูกนับรวมในขีดจำกัดสูงสุด ซึ่งหมายความว่าคุณต้องจัดการการใช้งานอย่างใกล้ชิดมากกว่าการใช้เครื่องมืออื่น ๆ
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าโครงสร้างของแพลตฟอร์มความรู้อาจมีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้มากขึ้นสำหรับการขอใช้บริการ
ราคาของ Help Scout
- มาตรฐาน: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- เพิ่มเติม: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นของ Help Scout
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 390+ รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
ดูรายชื่อทางเลือกยอดนิยมแทน Help Scoutของเรา
6. Salesforce Service Cloud
Salesforce เป็น CRM ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และแพลตฟอร์มช่วยเหลือลูกค้าของพวกเขาที่เรียกว่า Service Cloud มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการสนับสนุนลูกค้าสำหรับธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสมบัติหลักรวมถึงระบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาดเพื่อลดต้นทุนและปรับปรุงกระบวนการทำงาน ตลอดจนการจัดการเหตุการณ์เพื่อติดตามความเสี่ยงที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับลูกค้า ✍️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce Service Cloud
- ระบบ AI สร้างสรรค์ในตัวช่วยลดเวลาในการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพของทีมรวมถึง KPI
- ระบบตั๋วช่วยเหลือแบบหลายช่องทาง (Omnichannel Helpdesk Ticketing System) ช่วยรวบรวมคำขอทั้งหมดของลูกค้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ง่ายต่อการจัดการ ไม่ว่าลูกค้าจะขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการทางโทรศัพท์, โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์, หรือช่องทางอีคอมเมิร์ซ
- เครื่องมือช่วยเหลือระยะไกลและการส่งต่อปัญหาช่วยให้สามารถตอบสนองต่อคำขอได้อย่างรวดเร็วในทุกระดับการให้บริการภายในพอร์ทัลบริการตนเอง
ข้อจำกัดของ Salesforce Service Cloud
- คุณสมบัติของซอฟต์แวร์บนเดสก์ท็อปหลายอย่างเป็นการเพิ่มเติมหรือมีข้อจำกัด ซึ่งเพิ่มค่าใช้จ่ายของเครื่องมือขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรของคุณ
- การนำทางอาจซับซ้อนกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือช่วยเหลือลูกค้าอื่น ๆ ซึ่งอาจทำให้เส้นทางการเรียนรู้มีความชันสูงขึ้น
ราคา Salesforce Service Cloud
- เริ่มต้น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มืออาชีพ: $75/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: $150/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ไม่จำกัด: $300/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและความคิดเห็นของ Salesforce Service Cloud
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 2,200 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (700+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Salesforce เหล่านี้!
7. ServiceNow
ServiceNowเป็นเครื่องมือการจัดการบริการไอที (ITSM) ที่ช่วยให้ธุรกิจติดตามตั๋วและสร้างโซลูชันที่แก้ไขปัญหาของลูกค้าและบรรลุเป้าหมายของบริษัท เป็นหนึ่งในตัวเลือกซอฟต์แวร์ช่วยเหลือที่ดีที่สุดที่มีระบบช่วยเหลือบนคลาวด์ ดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์หรือจัดการกับปัญหาการโฮสต์ที่ซับซ้อน
เครื่องมือนี้ให้บริการระบบอัตโนมัติสำหรับแผนกบริการลูกค้าเพื่อลดเวลาที่ทีมของคุณใช้ในการทำภารกิจซ้ำ ๆ และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการสินทรัพย์ไอที. คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การให้บริการลูกค้าของคุณได้.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ServiceNow
- รายงานและแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณจัดการสินค้าคงคลัง แก้ไขข้อสงสัยของลูกค้า และปรับปรุงระบบตั๋วให้ราบรื่นยิ่งขึ้นในทุกแผนก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนลูกค้า
- การจัดลำดับความสำคัญและการมอบหมายงานโดยอัตโนมัติช่วยลดจำนวนขั้นตอนในกระบวนการทำงานของคุณ เพื่อเร่งเวลาตอบสนอง
- แดชบอร์ดแพลตฟอร์มไอทีจัดเก็บข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- ใช้การแจ้งเตือนและการเตือนความจำการจัดการข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ที่สะดวกเพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้า
ข้อจำกัดของ ServiceNow
- มันไม่ใช่เครื่องมือ CRM และการจัดการโครงการแบบครบวงจร ดังนั้นคุณจะต้องใช้งานร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าฟีเจอร์การรายงานสามารถมีความแข็งแกร่งมากขึ้นสำหรับการสนับสนุนลูกค้า
ราคาของ ServiceNow
- ติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
คะแนนและรีวิวของ ServiceNow
- G2: 4. 4/5 (1,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (190+ รีวิว)
8. Zendesk
Zendesk เป็นหนึ่งในชื่อที่ใหญ่ที่สุดเมื่อพูดถึงการสนับสนุนการบริการลูกค้า ออกแบบมาเพื่อปรับแต่งการโต้ตอบกับลูกค้า แพลตฟอร์มนี้รวมฟังก์ชันการทำงานของ AI การส่งข้อความจากมนุษย์จริงและเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้คุณจัดการพนักงานและสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk
- การกำหนดเส้นทางอัจฉริยะช่วยทำงานอัตโนมัติ โดยส่งผู้ใช้ไปยังเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่เหมาะสมในทีมของคุณ หรือนำทางไปยังพอร์ทัลบริการตนเองที่พวกเขาจะได้รับคำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับคำถามทั่วไป
- รับข้อมูลเชิงลึกจากระบบการจัดการความรู้ของคุณด้วยเครื่องมือรายงานและวิเคราะห์ที่ติดตั้งไว้แล้ว
- การผสานรวมกับแอปพลิเคชันมือถือบน iOS และ Android รวมถึงเครื่องมือบนเว็บ หมายความว่าคุณสามารถใช้พอร์ทัลบริการตนเองได้ทุกที่ที่คุณไป และร่วมกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ ของคุณ
- ใช้เว็บวิดเจ็ตเพื่อฝังข้อความในเครื่องมือต่าง ๆ ได้โดยตรงบนหน้าแลนดิ้งเพจของคุณ หรือใช้ Agent Workspace เพื่อจัดการตั๋วเดียวข้ามช่องทาง
- ระบบติ๊กที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทำให้การฝึกอบรมเป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัดของ Zendesk
- มุมมองที่กำหนดเองไม่สามารถส่งออกจากผู้ใช้หนึ่งไปยังผู้ใช้ได้, ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องสร้างขึ้นใหม่ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้แต่ละคน
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการขอความช่วยเหลือใช้เวลานานกว่าหรือซับซ้อนกว่าที่คาดไว้เมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์เดสก์ท็อปอื่น ๆ
ราคาของ Zendesk
- ทีมสวีท: $49/เดือน ต่อตัวแทน
- การเติบโตของห้องสวีท: $79/เดือน ต่อตัวแทน
- Suite Professional: $99/เดือน ต่อตัวแทน
- Suite Enterprise: ติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิว Zendesk
- G2: 4. 3/5 (5,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
9. สไปซ์เวิร์คส์
Spiceworks ให้บริการระบบช่วยเหลือทางเทคนิคที่โฮสต์บนคลาวด์ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างหรือบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ ใช้การตรวจสอบ การแจ้งเตือน และตัวเลือกตั๋วที่กำหนดเองเพื่อปรับแต่งโซลูชันนี้ให้ตรงกับเป้าหมายการจัดการลูกค้าของคุณ
เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าด้วยระบบตั๋วและโซลูชันศูนย์ช่วยเหลือที่ใช้งานง่ายใน Spiceworks
คุณสมบัติเด่นของ Spiceworks
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบกำหนดเองของเราจะแบ่งองค์กรของคุณออกเป็นระบบตั๋วช่วยเหลือที่ง่ายต่อการจัดการ ไม่ว่าคุณจะมีตัวแทนบริการลูกค้าเพียงสองคนหรือหลายร้อยคน
- อินเทอร์เฟซการสนับสนุนลูกค้าที่เรียบง่ายช่วยให้คุณช่วยเหลือลูกค้าได้โดยไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากมาย
- ใช้เครื่องมือติดตามเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และนำไปปรับใช้ในประสบการณ์การให้บริการของคุณเพื่อระบบสนับสนุนลูกค้าที่ราบรื่นขึ้น
ข้อจำกัดของ Spiceworks
- ผู้ใช้บางรายในองค์กรขนาดใหญ่รู้สึกว่าเครื่องมือนี้ยังไม่พัฒนาเพียงพอและจะได้รับประโยชน์หากมีฟีเจอร์เพิ่มเติม
- พื้นที่ทำงานมีบทบาทจำกัด ทำให้ทีมขนาดใหญ่และกระจายตัวมากขึ้นประสบความท้าทาย
ราคาของ Spiceworks
- ฟรีสำหรับผู้ใช้ทุกคน
คะแนนและรีวิวจาก Spiceworks
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 540 รายการ)
10. LiveAgent
LiveAgent เป็นซอฟต์แวร์ช่วยเหลือลูกค้าที่มุ่งเน้นให้ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นเรื่องง่าย ด้วยคุณสมบัติมากมายและความสามารถในการติดตาม คุณสามารถจัดการคำขอของลูกค้า ยกระดับปัญหา และให้ทางแก้ไขได้อย่างง่ายดาย
ระบบจำหน่ายบัตรขั้นสูงจะส่งคำขอทั้งหมดไปยังกล่องข้อความสากลเพียงแห่งเดียว ทำให้คุณสามารถดูและตอบกลับได้โดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LiveAgent
- การเชื่อมต่อมากกว่า 200 รายการ รวมถึง Zapier, Magento, WordPress และ Mailchimp
- มีฟีเจอร์การออกตั๋ว 130 รายการ เช่น ฟอรั่ม แชทสด และบทความฐานความรู้
- ส่วนติดต่อผู้ใช้สามารถปรับแต่งได้ ดังนั้นปรับแต่งให้เหมาะกับธุรกิจของคุณโดยการเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการตอบกลับหรือการคัดกรองตามสถานะ, แหล่งที่มา, แท็ก, หรือการมอบหมาย
ข้อจำกัดของ LiveAgent
- ผู้ใช้บางรายพบว่าระบบตอบกลับอัตโนมัติสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้ในระบบตั๋วของพวกเขา
- ผู้ใช้รายอื่นรู้สึกว่าพวกเขาต้องการคำแนะนำที่แสดงคุณสมบัติที่ครอบคลุม เนื่องจากมีอยู่มากมาย
ราคาของ LiveAgent
- ขนาดเล็ก: $9/เดือน ต่อตัวแทน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ระดับกลาง: $29/เดือน ต่อตัวแทน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ขนาดใหญ่: $49/เดือน ต่อตัวแทน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: $69/เดือนต่อตัวแทน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์ของ LiveAgent
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,400 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (1,300+ รีวิว)
11. จิรา
Jiraเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ได้รับความนิยม ซึ่งถูกใช้เป็นหลักในการติดตามข้อบกพร่อง การติดตามปัญหา และการจัดการโครงการแบบอไจล์ เมื่อเวลาผ่านไป หลายธุรกิจได้เริ่มใช้ Jira เป็นเครื่องมือสนับสนุนลูกค้า เนื่องจากความยืดหยุ่นและความง่ายในการผสานรวมกับแอปพลิเคชันอื่นๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้เพื่อปรับซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ
- ฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาตั๋วล่าสุดหรือตั๋วในอดีตได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- มีแอดออนมากมายให้เลือกใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบบริการของ Jira
- ผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Atlassian ได้อย่างง่ายดายเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ Jira
- ความซับซ้อนของเครื่องมืออาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และปรับตัว
- มีราคาสูงกว่าทางเลือกอื่นเมื่อรวมค่าใช้จ่ายของปลั๊กอินเพิ่มเติม
ราคาของ Jira
- ฟรี
- มาตรฐาน: $7.75/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $15.25/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Jira เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5 (5,270+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (13,200+ รีวิว)
12. ProProfs Helpdesk
ProProfs Help Desk เป็นเครื่องมือสนับสนุนลูกค้าที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมาย ซึ่งได้เติบโตขึ้นเป็นโซลูชันการบริการลูกค้าที่ครอบคลุม มีกล่องจดหมายร่วมที่รวบรวมคำถามของลูกค้าจากช่องทางต่าง ๆ มาไว้ในที่เดียว ทำให้กระบวนการสนับสนุนง่ายขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ ProProfs Help Desk
- กล่องจดหมายร่วมที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันและแก้ไขข้อสงสัยของลูกค้าได้อย่างราบรื่น
- ฐานความรู้ในตัวที่ช่วยลดจำนวนคำร้องที่เข้ามาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการตนเองของลูกค้า
- รายงานและติดตามผลได้ง่าย ช่วยให้หัวหน้างานสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของทีมได้
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือซอฟต์แวร์อื่น ๆ ได้หลากหลาย เพื่อการใช้งานที่ง่ายดายในกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน
ข้อจำกัดของ ProProfs Help Desk
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีความแข็งแกร่งเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- ผู้ใช้อาจต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อทำความคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซ
ราคาของ ProProfs Help Desk
- ฟรี
- ชำระเงินแล้ว: $20/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นของ ProProfs Help Desk
- G2: 4. 7/5 (15+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิว 10+ รายการ)
13. เอสเอพี
SAP Customer Experience (เดิมชื่อ SAP C/4HANA) เป็นซอฟต์แวร์ที่ผสานรวมโซลูชันต่างๆ สำหรับประสบการณ์ของลูกค้า ทำให้เหมาะสำหรับการจัดการบริการลูกค้า SAP มีตัวเลือกที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับอุตสาหกรรมและขนาดธุรกิจที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SAP
- ให้ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าแบบเรียลไทม์เพื่อเข้าใจลูกค้าของคุณดีขึ้นและให้บริการที่ปรับแต่งตามความต้องการ
- นำเสนอแพลตฟอร์ม CRM (การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า) ที่ครอบคลุม ซึ่งรวมการขาย การบริการ และการตลาดไว้ในหนึ่งเดียว
- ให้บริการประสบการณ์การบริการลูกค้าแบบหลายช่องทาง รวมถึงอีเมล โทรศัพท์ แชท และโซเชียลมีเดีย
- ผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ในชุด SAP ได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ SAP
- ค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับโซลูชันช่วยเหลืออื่น ๆ
- การนำไปใช้และการเชี่ยวชาญระบบต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและเวลาในการเรียนรู้
การกำหนดราคา SAP
ติดต่อ SAP เพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว SAP
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (1,840+ รีวิว)
14. SuuportBee
SupportBee เป็นซอฟต์แวร์ระบบช่วยเหลือลูกค้าผ่านอีเมลที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ช่วยให้ธุรกิจจัดการอีเมลสนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นระบบกล่องจดหมายร่วมที่สมาชิกในทีมทุกคนสามารถเข้าถึงและตอบกลับข้อสงสัยของลูกค้าได้
คุณสมบัติเด่นของ SupportBee
- ระบบตั๋วช่วยให้การจัดระเบียบและการจัดสรรคำถามของลูกค้าเป็นไปอย่างง่ายดาย
- การผสานระบบกับระบบ CRM และเครื่องมือการจัดการโครงการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
- จัดเรียงอีเมลโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่คุณกำหนด ตั้งแต่ผู้ส่งไปจนถึงบรรทัดหัวเรื่อง
- คุณสมบัติการร่วมมือช่วยให้สมาชิกทีมหลายคนสามารถทำงานบนการสอบถามของลูกค้าเดียวกันได้
ข้อจำกัดของ SupportBee
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าฟีเจอร์การค้นหาอาจทำงานช้าและบางครั้งไม่ตรงตามความคาดหวัง
- แม้ว่าจะมีสถิติพื้นฐานให้ แต่ขาดคุณสมบัติการรายงานที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
ราคาของ SupportBee
- สตาร์ทอัพ: $13/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 17 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ SupportBee
- G2: 4. 1/5 (5+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (25+)
15. HiverHQ
HiverHQ เป็นเครื่องมือบริการลูกค้าที่แข็งแกร่งซึ่งทำงานโดยตรงจากบัญชี Gmail ของคุณ มันทำหน้าที่เป็นโซลูชันการจัดการอีเมลที่ง่ายดายซึ่งช่วยให้ทีมต่างๆจัดการและติดตามอีเมลสนับสนุนได้ง่ายขึ้น HiverHQ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมอบหมายงาน ติดตาม และจัดลำดับความสำคัญของอีเมลลูกค้าได้โดยไม่ต้องออกจากอินเทอร์เฟซ Gmail เลย
คุณสมบัติเด่นของ HiverHQ
- การติดแท็กและจัดหมวดหมู่ในอีเมลเพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้นและการติดตามคำถามของลูกค้า
- คุณสมบัติการตรวจจับการชนเพื่อหลีกเลี่ยงสมาชิกหลายคนตอบกลับคำขอเดียวกัน
- ระบบการทำงานอัตโนมัติเพื่อการจัดการอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพ
- ฟังก์ชันการวิเคราะห์และรายงานอย่างละเอียดเพื่อติดตามประสิทธิภาพของทีม
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยมอื่น ๆ เช่น Slack, Trello และ Google Workspace
ข้อจำกัดของ HiverHQ
- จำกัดการใช้งานเฉพาะ Gmail เท่านั้น จึงอาจไม่เหมาะสำหรับทีมที่ใช้โปรแกรมอีเมลอื่น
- ไม่มีคุณสมบัติการแชทสดหรือการโทรทางโทรศัพท์ในตัว
ราคาของ HiverHQ
- ทดลองใช้ฟรี มีให้บริการ
- ไลท์: 15 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ข้อดี: $39 ต่อเดือน
- เอลิต: $59 ต่อเดือน
- ราคาพิเศษ สามารถขอได้ตามคำขอสำหรับธุรกิจที่มีผู้ใช้มากกว่า 50 คน
คะแนนและรีวิว HiverHQ
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
จัดการคำขอของลูกค้าและช่วยเหลือทีมสนับสนุนด้วย ClickUp
ซอฟต์แวร์ Helpdesk เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการตอบคำถามของลูกค้าและช่วยเหลือพวกเขาในการแก้ไขปัญหา ตั้งแต่การอัตโนมัติการสร้างงานสำหรับคำขอของลูกค้าผ่านระบบตั๋ว ไปจนถึงการติดตามประสบการณ์ของผู้ใช้รายบุคคล และการได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางการให้บริการลูกค้าของคุณโดยรวม เครื่องมือเหล่านี้มีคุณค่าอย่างยิ่ง
ลองใช้ ClickUp วันนี้เพื่อช่วยลูกค้าของคุณได้ดีขึ้น และสร้างระบบการทำงานให้ทีมของคุณสามารถติดตามงานได้ตลอดเวลา
ตั้งแต่การลดเวลาที่ใช้ในการยกระดับปัญหาไปยังสมาชิกทีมที่เหมาะสม ไปจนถึงการสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ปรับแต่งตามความต้องการ เครื่องมือของเราจะช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับลูกค้าอย่างแน่นอน ?