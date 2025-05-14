11 ระบบซอฟต์แวร์การออกตั๋วสำหรับทีมไอทีในปี 2025

นักรบด้านตั๋วที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีต่างแสวงหาวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับคำขอสนับสนุนลูกค้าจำนวนมากอยู่เสมอ เราได้รวบรวมรายชื่อสุดยอดซอฟต์แวร์ระบบตั๋วช่วยเหลือ 11 ระบบที่จะทำให้ทีม IT ของคุณดีใจกันยกใหญ่ราวกับไม่มีวันพรุ่งนี้
จากการติดตามปัญหาที่มีประสิทธิภาพสูงไปจนถึงฟีเจอร์การทำงานร่วมกันขั้นสูง เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยให้ปราการ IT ของคุณแข็งแกร่งและยากต่อการเจาะทะลวง
เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อพิชิตชัยชนะ ด้วยตั๋วเพียงใบเดียว!
ซอฟต์แวร์ออกตั๋วคืออะไร?
ซอฟต์แวร์ออกตั๋วเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อติดตามการสอบถาม งาน และบริการต่างๆ โดยเสนอวิธีการจัดการคำขอการบริการลูกค้าและปัญหาการสนับสนุนทางเทคนิคอย่างเป็นระบบผ่านการติดตามปัญหาและการแก้ไขปัญหา แอปพลิเคชันประเภทนี้มีคุณสมบัติต่างๆ เช่น การจัดหมวดหมู่ตั๋ว การจัดเส้นทางอัตโนมัติ การอัปเดตแบบเรียลไทม์ การตั้งค่าการแจ้งเตือน และเมตริกการรายงานโดยละเอียด
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ระบบจองตั๋ว?
ทีมไอทีใช้ซอฟต์แวร์ระบบตั๋วเพื่อดำเนินการคำขอของลูกค้าและปัญหาทางเทคนิคต่าง ๆ. เมื่อค้นหาซอฟต์แวร์ระบบตั๋วที่สมบูรณ์แบบ คุณสมบัติหลักและข้อควรพิจารณาต่อไปนี้คือสิ่งที่ต้องคำนึงถึง:
- ความสะดวกในการใช้งาน: มองหาซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายและเป็นธรรมชาติ
- การจัดการตั๋ว: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์มีคุณสมบัติเช่น การมอบหมายตั๋ว, การจัดลำดับความสำคัญ, และการติดตามสถานะ
- ระบบอัตโนมัติ: มองหาความสามารถในการทำงานอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานซ้ำๆ ให้มีประสิทธิภาพ เช่น การจัดเส้นทางและส่งต่อคำร้องเรียน
- การปรับแต่งและความยืดหยุ่นในการขยายระบบ: คุณต้องการการปรับแต่งเพื่อให้เข้ากับกระบวนการทำงานและความต้องการเฉพาะของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเติบโตขึ้น
- การผสานรวม: ซอฟต์แวร์ควรผสานรวมกับระบบอีเมล, CRM หรือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่คุณใช้อยู่ได้อย่างราบรื่น
- การรายงานและการวิเคราะห์: การเข้าถึงการรายงานที่ครอบคลุมช่วยให้คุณประเมินประสิทธิภาพของทีม ระบุจุดติดขัด และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม
- ความปลอดภัย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และมีการเข้ารหัสข้อมูลพร้อมการเข้าถึงที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: การเข้าถึงขณะเดินทางช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถติดตามงานต่าง ๆ ได้จากทุกที่
- การสนับสนุนลูกค้า: การมีการสนับสนุนที่เชื่อถือได้สามารถเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเกิดปัญหา
โดยคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้และเปรียบเทียบระบบออกตั๋วต่างๆ คุณสามารถหาตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีม IT หรือทีมสนับสนุนของคุณได้
ซอฟต์แวร์ขายตั๋วที่ดีที่สุด 11 อันดับที่ควรใช้
ในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วของทีมไอทีหรือทีมสนับสนุนลูกค้า การนำหน้าคือชื่อของเกมระบบตั๋ว ความต้องการระบบตั๋วช่วยเหลือที่ราบรื่นไม่เคยสูงไปกว่านี้อีกแล้ว
ด้านล่างนี้ คุณจะพบรายชื่อซอฟต์แวร์ออกตั๋วที่ดีที่สุด 11 อันดับสำหรับปี 2024 ซอฟต์แวร์ระบบออกตั๋วเหล่านี้พร้อมที่จะยกระดับความสามารถของทีมสนับสนุนลูกค้าของคุณ
1.คลิกอัพ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของClickUp มอบโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้ทีมไอทีสามารถจัดการข้อสงสัยของลูกค้าได้แบบเรียลไทม์
ทีมสามารถใช้ClickUp Formsเพื่อสร้างฟิลด์สำหรับรับข้อมูลได้ คำตอบจากลูกค้าจะถูกแปลงเป็นงานที่สามารถติดตามได้โดยอัตโนมัติ แบบฟอร์มมาตรฐาน เช่นเทมเพลตการออกตั๋วของ ClickUp Help Desk ช่วยลดเวลาในการตอบกลับและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น เปิดอยู่ และ กำลังดำเนินการ เพื่อติดตามความคืบหน้าของตั๋ว รวมถึงฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อความสะดวกในการจัดหมวดหมู่สำหรับทีมสนับสนุน
ด้วยมุมมองที่แตกต่างกันถึงหกแบบ คุณสามารถจัดระเบียบหมวดหมู่ตั๋ว, ลำดับความสำคัญ, และอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านซอฟต์แวร์บนเดสก์ท็อป. เทมเพลตนี้ยังช่วยปรับปรุงการบริหารโครงการผ่านคุณสมบัติเช่นการติดแท็ก, การแจ้งเตือนอัตโนมัติ, และการแนบไฟล์.
สามารถเพิ่มฟิลด์เพิ่มเติมได้ผ่าน ClickUp Forms เพื่อเก็บข้อมูลที่ทีมของคุณต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างสถานะตั๋วที่กำหนดเองเพื่อติดตามตั๋วการสนับสนุน เช่น เปิด, ยกเลิก, กำลังดำเนินการ, รอ, และยกระดับ ผู้ใช้สามารถรับการแจ้งเตือนเมื่อสถานะของตั๋วเปลี่ยนแปลง
- อัตโนมัติคำขอการสนับสนุนและสร้างแบบฟอร์มให้ทีมของคุณใช้ ซึ่งมีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อมีปริมาณคำขอสูง
- ClickUp รองรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด GDPR, PCI DSS ระดับผู้ให้บริการ 1 และ CCPA
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp มีฟีเจอร์มากมาย แต่การเรียนรู้อาจมีความซับซ้อนและท้าทายสำหรับบางคน
- แผนฟรีไม่รวมการเข้าถึงมุมมองแบบฟอร์ม
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. เดสก์โปร
Deskpro เป็นเครื่องมือการจัดการบริการบนคลาวด์ที่โดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการ การสนับสนุนหลายช่องทางของมันรวมการสอบถามทั้งหมดจากลูกค้าจากอีเมล แชท โซเชียลมีเดีย และอื่นๆ เข้าไว้ในแพลตฟอร์มศูนย์กลางและระบบตั๋วไอทีเดียว
ไม่มีคำถามใดที่จะถูกมองข้าม
Deskpro เป็นโซลูชันที่โดดเด่นสำหรับการทำงานร่วมกันของหลายทีม ทีมสนับสนุนลูกค้า ทีมสนับสนุนภายใน และทีมขาย สามารถใช้ Deskproผ่านการสื่อสารอัตโนมัติและการจัดการงาน
ทีมสามารถสร้างการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มเช่น Google Suite, Slack, และ Trello ได้เช่นกัน. การเชื่อมต่อเพิ่มเติมสามารถทำได้ผ่าน Zapier.
คุณสมบัติเด่นของ Deskpro
- ลูกค้าสามารถสลับระหว่างการปรับใช้ระบบบนคลาวด์และระบบภายในองค์กรได้ตลอดเวลา
- ศูนย์ข้อมูลหลายแห่งที่ตั้งอยู่ทั่วโลกช่วยรักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ลูกค้าสามารถค้นหาวิธีแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของ Deskpro
- ทีมต้องชำระเงินสำหรับบริการเพิ่มเติม เช่น การอบรมผู้ใช้งานใหม่ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และการรับรองเจ้าหน้าที่
- การผสานระบบอาจมีความยากลำบากสำหรับระบบตั๋วการสนับสนุน
ราคาของ Deskpro
- ทีม: $29 ต่อตัวแทน/เดือน
- มืออาชีพ: 59 ดอลลาร์ต่อตัวแทน/เดือน
- องค์กร: $99 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Deskpro
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
3. อินเตอร์คอม
Intercom เป็นซอฟต์แวร์ระบบช่วยเหลือที่มีคุณสมบัติยอดเยี่ยมในระดับแนวหน้า หนึ่งในจุดเด่นที่โดดเด่นคือฟังก์ชันแชทสด ระบบแชทบอทช่วยให้สามารถโต้ตอบกับลูกค้าแบบเรียลไทม์ ตอบคำถามและให้การสนับสนุนทันที
ระบบออกตั๋วของเคาน์เตอร์บริการที่มีศูนย์ช่วยเหลือที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการด้วยตนเองได้
ระบบรายงานขั้นสูงและการวิเคราะห์ของ Intercom มอบข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าและประสิทธิภาพของตัวแทน พร้อมให้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญ การผสานรวมอย่างราบรื่นกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามต่าง ๆช่วยให้การจัดการระบบไอทีเป็นเรื่องง่าย ทำให้เป็นโซลูชันที่หลากหลายและสามารถปรับตัวได้สำหรับธุรกิจทุกขนาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของอินเตอร์คอม
- Fin, แชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Intercom, ช่วยในการจัดการเหตุการณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ลดภาระงานด้านการบริหารสำหรับทีม ช่วยให้พวกเขาสามารถเพิ่มคุณค่าให้กับความพยายามในการบริการลูกค้าได้
- สามารถขยายการสนับสนุนได้อย่างง่ายดายโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของลูกค้าหรือผู้ใช้ปลายทาง
ข้อจำกัดของอินเตอร์คอม
- ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซมีความเทอะทะเล็กน้อยเมื่อเทียบกับระบบออกตั๋วอื่นๆ
- ผู้ใช้ระบุว่า ระบบการกำหนดราคาเข้าใจยาก
ราคาของอินเตอร์คอม
- เริ่มต้น: 74 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: ติดต่อเพื่อขอราคา
- พรีเมียม: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวอินเตอร์คอม
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,750 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 950 รายการ)
4. Zoho Desk
Zoho Desk นำเสนอชุดคุณสมบัติที่น่าทึ่งซึ่งทำให้เป็นคู่แข่งชั้นนำในตลาดซอฟต์แวร์ระบบตั๋ว ระบบตั๋วหลายช่องทางของมันรวบรวมคำถามจากลูกค้าจากหลากหลายช่องทาง
ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ใช้ AI ของแพลตฟอร์ม Zia ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวแทนด้วยการแนะนำที่ชาญฉลาดและการตอบกลับอัตโนมัติ ทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้นฐานความรู้ที่สามารถปรับแต่งได้ของ Zoho Desk ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาวิธีแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง
สิ่งนี้ช่วยลดภาระงานของทีมสนับสนุนและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยรายงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้ามากกว่า 100 รายงาน ธุรกิจสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับแนวโน้มของลูกค้าและประสิทธิภาพของตัวแทนผ่านระบบซอฟต์แวร์จัดการคำขอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Desk
- บริษัทเชื่อในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า ทำให้คุณสามารถติดตามคะแนนความสุขของลูกค้าได้
- ปัญญาประดิษฐ์เชิงทำนายช่วยให้แก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างง่ายดายก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น
- ตัวเลือกการกำหนดราคาประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการตั้งค่าเพื่อผสานระบบตั๋วสนับสนุนอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Zoho Desk
- การปรับแต่งและการเชื่อมต่อระบบจำหน่ายตั๋วที่มีอยู่อย่างจำกัด
- การขาดคุณสมบัติการจัดรูปแบบอีเมลอาจทำให้การจัดการตั๋วสนับสนุนยากขึ้น
ราคาของ Zoho Desk
- มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- มืออาชีพ: 23 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: 40 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
Zoho Desk คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (4,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2,050+ รีวิว)
5. Zendesk
Zendesk, ผู้นำทางด้านการให้บริการซอฟต์แวร์ลูกค้า, ภูมิใจนำเสนอชุดคุณสมบัติที่น่าทึ่งซึ่งทำให้ตำแหน่งของมันเป็นโซลูชันชั้นยอดสำหรับธุรกิจทั่วโลกแข็งแกร่งขึ้น. การให้บริการแบบหลายช่องทางของมันรวบรวมการติดต่อสื่อสารของลูกค้าจากช่องทางต่าง ๆ.
ระบบตั๋วของ Zendesk ที่มาพร้อมกับระบบการจัดเส้นทางอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการตั๋ว ทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ซึ่งนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น ตัวแทนสามารถป้อนข้อมูลลูกค้าได้ทุกที่ตลอดเส้นทางการเดินทางของลูกค้า ด้วยตัวเลือกการผสานระบบทั้งแบบใช้โค้ดและไม่ใช้โค้ด
ตลาดการผสานรวมที่กว้างขวางของ Zendesk ช่วยให้การเชื่อมต่อกับเครื่องมือทางธุรกิจที่จำเป็นอื่น ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการร่วมมือกันในระบบตั๋วบนโต๊ะทำงาน
สุดท้าย ด้วยฐานความรู้ที่สามารถปรับแต่งได้และพอร์ทัลบริการตนเอง ลูกค้าสามารถค้นหาคำตอบสำหรับคำถามของพวกเขาได้ด้วยตัวเอง ซึ่งช่วยให้ทีมสนับสนุนสามารถสร้างคุณค่าในด้านอื่นๆ ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk
- รองรับการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการเพื่อช่วยในการจัดการคำขอสนับสนุน
- แดชบอร์ดการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งมาพร้อมกับระบบทันที
- ให้การสนับสนุนและการฝึกอบรมที่แข็งแกร่งสำหรับตัวแทนบริการลูกค้า
ข้อจำกัดของ Zendesk
- ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ บางรายการในรายการของเรา
- มีความกังวลเกี่ยวกับบริการลูกค้าภายในของ Zendesk
- ระบบออกบัตรงานที่โต๊ะอาจเกินความจำเป็นสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของ Zendesk
- ทีมสูท: $69 ต่อตัวแทน/เดือน
- การเติบโตของห้องชุด: $115 ต่อตัวแทน/เดือน
- Suite Professional: 149 ดอลลาร์ต่อตัวแทน/เดือน
- Suite Enterprise Plus: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิว Zendesk
- G2: 4. 3/5 (5,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,675 รายการ)
6. ProProfs Help Desk
ProProfs Help Desk เป็นผู้นำที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในด้านซอฟต์แวร์ระบบตั๋ว บริษัทมีประสบการณ์มากกว่า 100 ปี และมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม บริการสนับสนุนพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
แพลตฟอร์ม Help Desk ถูกออกแบบมาให้มีลักษณะการทำงานคล้ายกับ Gmail ซึ่งทำให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นเรื่องง่าย แพลตฟอร์มนี้รวมเครื่องมือการจัดการตั๋ว, แชท, แบบสำรวจลูกค้า, และฐานความรู้เข้าด้วยกันเป็นโซลูชันการสนับสนุนลูกค้าแบบครบวงจรในที่เดียว
ทีมสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานให้ตรงกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของพวกเขาได้ ProProfs Help Desk สามารถเชื่อมต่อได้กับแพลตฟอร์มการตลาด, แพลตฟอร์ม CRM, และแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ
คุณสมบัติเด่นของ ProProfs Help Desk
- อินเทอร์เฟซบริการเดสก์ที่เรียบง่ายและเข้าใจง่าย
- บริการลูกค้าพร้อมให้บริการผ่านแชท, อีเมล และโทรศัพท์ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
- ฐานความรู้ช่วยลดปริมาณตั๋วได้สูงสุดถึง 80%
ข้อจำกัดของ ProProfs Help Desk
- ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดสำหรับตั๋วสนับสนุน
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ
ราคาของ ProProfs Help Desk
- 30 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและความคิดเห็นของ ProProfs Help Desk
- G2: 4. 7/5 (15+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิว 10+ รายการ)
7. แผนกช่วยเหลือ HappyFox
HappyFox นำเสนอระบบจัดการตั๋วเดสก์ที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามและจัดการข้อซักถามของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางต่างๆ
HappyFox มีเครื่องมือสร้างฐานความรู้ที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถสร้างฐานข้อมูลคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่มีการจัดระเบียบและค้นหาได้ง่าย เราชื่นชอบฟีเจอร์นี้เพราะช่วยให้ลูกค้าสามารถค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
ระบบออกตั๋วมีคุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมและแนวโน้มของลูกค้า นอกจากนี้ การผสานรวมของ HappyFox กับเครื่องมือธุรกิจยอดนิยมยังสร้างระบบนิเวศที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
สำหรับธุรกิจที่ต้องการโซลูชันศูนย์ช่วยเหลือที่ครอบคลุม พร้อมฟีเจอร์การออกตั๋วที่ทรงพลัง ระบบอัตโนมัติ ฐานความรู้ และการรายงาน HappyFox เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HappyFox
- ทุกแพ็กเกจราคาให้บริการกล่องจดหมายและตั๋วไม่จำกัด
- ผสานการทำงานกับ Slack และ Microsoft Teams เพื่อจัดการการสนับสนุนภายในองค์กร
- ตั๋วขาเข้าสามารถจัดหมวดหมู่ได้เป็นกลุ่มต่างๆ
ข้อจำกัดของ HappyFox
- ลูกค้าชอบขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานเบื้องต้น แต่กล่าวว่าขาดการสนับสนุนเพิ่มเติมจากระบบตั๋ว
- กฎอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติไม่สามารถกำหนดค่าให้รวมการดำเนินการหลายอย่างได้
ราคาของ HappyFox
- Mighty: 39 ดอลลาร์ต่อตัวแทน/เดือน
- ยอดเยี่ยม: $59 ต่อตัวแทน/เดือน
- องค์กร: $79 ต่อผู้ใช้/เดือน
- Enterprise Plus: 99 ดอลลาร์ต่อตัวแทน/เดือน
คะแนนและรีวิวของ HappyFox
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 125 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
8. ฮิลล์ สเกาต์
Help Scout นำเสนอฟีเจอร์หลากหลายที่ช่วยให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับธุรกิจที่มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าอย่างยอดเยี่ยม กล่องจดหมายร่วมของระบบจะรวบรวมคำถามจากลูกค้าทุกช่องทางไว้ในที่เดียว ทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องมือสร้างฐานความรู้ที่ใช้งานง่าย Help Scout ช่วยให้ลูกค้าสามารถค้นหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง ลดภาระงานของทีมสนับสนุน
การผสานรวมของ Help Scout กับเครื่องมือธุรกิจยอดนิยมสร้างระบบนิเวศที่ครบวงจร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและส่งเสริมการทำงานที่ราบรื่น ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จาก Beacon Builder เพื่อออกแบบวิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้ซึ่งผสานเข้ากับเว็บไซต์ของพวกเขาได้อย่างลงตัว
สำหรับองค์กรที่กำลังมองหาโซลูชันการสนับสนุนลูกค้าที่มีกล่องจดหมายร่วม ฐานความรู้แบบบริการตนเอง ระบบอัตโนมัติ และการวิเคราะห์เชิงลึก Help Scout คือตัวเลือกที่ดีที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Help Scout
- คำตอบที่เตรียมไว้ล่วงหน้าสามารถประกอบด้วยลิงก์ คำกระตุ้นการตัดสินใจ รูปภาพ และอื่น ๆ
- แดชบอร์ดข้อความช่วยให้ทีมบริการลูกค้าสามารถดูปัญหาที่ได้รับการแก้ไขได้อย่างง่ายดาย
- อัตราการรักษาลูกค้าที่สูง โดยมีธุรกิจขนาดกลางมากกว่า 80% ที่เริ่มต้นใช้งาน Help Scout ยังคงใช้บริการแพลตฟอร์มนี้ต่อเนื่องอย่างน้อยสี่ปี
ข้อจำกัดของ Help Scout
- ผู้ใช้กล่าวว่ามันง่ายเกินไปที่จะสลับระหว่างโหมดอัตโนมัติและโหมดแมนนวล ซึ่งบางครั้งทำให้เกิดปัญหา
- การจัดรูปแบบเอกสารอาจเป็นเรื่องยาก โดยผู้ใช้บางรายระบุว่าเอกสารไม่มีรูปลักษณ์ที่เรียบร้อย
ราคาของ Help Scout
- มาตรฐาน: 25 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- เพิ่มเติม: 50 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: ติดต่อฝ่ายขาย, ราคาต่อปีเท่านั้น
- Help Scout for Good: ราคาสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, ติดต่อฝ่ายขาย
- Help Scout สำหรับสตาร์ทอัพ: ราคาสำหรับสตาร์ทอัพ ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและความคิดเห็นของ Help Scout
- G2: 4. 4/5 (390 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
9. ServiceDesk Plus
ServiceDesk Plus โดดเด่นด้วยระบบตั๋วที่ครอบคลุม ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง ติดตาม และจัดการคำขอสนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติการจัดการสินทรัพย์ที่ผสานรวมของแพลตฟอร์มช่วยเพิ่มการมองเห็นสินทรัพย์และการจัดการกำลังคน
ด้วยโมดูลการจัดการปัญหาและการเปลี่ยนแปลงของ Service Desk Plus ธุรกิจสามารถระบุและแก้ไขปัญหาด้านไอทีได้อย่างเชิงรุก รวมถึงดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้อย่างราบรื่น
แพลตฟอร์มนี้ให้บริการศูนย์บริการไอทีแบบบูรณาการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างธุรกิจกับแผนกไอที
คุณสมบัติเด่นของ Service Desk Plus
- ผสานการจัดการสินทรัพย์ไอทีและการจัดการบริการไอทีไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
- ปรับแต่งได้ง่ายด้วยความสามารถในการเขียนโค้ดน้อย
- บริษัทเป็นเจ้าของศูนย์ข้อมูลของตนเองและกำจัดตัวติดตามและกระบวนการย่อย ซึ่งทำให้ข้อมูลลูกค้าปลอดภัย
ข้อจำกัดของ Service Desk Plus
- การเพิ่มราคาสำหรับการติดตั้งใช้งานในสถานที่
- ผู้ใช้รายงานปัญหาเกี่ยวกับการนำไปใช้งาน
ราคาของ Service Desk Plus
- มาตรฐาน: 10 ดอลลาร์ต่อช่างเทคนิค/เดือน
- มืออาชีพ: 21 ดอลลาร์ต่อช่างเทคนิค/เดือน
- องค์กร: 50 ดอลลาร์ต่อช่างเทคนิค/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Service Desk Plus
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: ไม่มีรีวิว
10. ด้านหน้า
Front เป็นโซลูชันการจัดการตั๋วชั้นนำสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการสื่อสารและการทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ กล่องจดหมายร่วมของมันรวบรวมคำขอการบริการลูกค้าจากหลากหลายช่องทางไว้ในที่เดียว ซึ่งช่วยให้การทำงานเป็นทีมราบรื่นและการจัดการตั๋วเป็นไปอย่างมีระบบ
Front ช่วยให้คุณสามารถจัดการอีเมล, แชทสด, ข้อความ SMS และอื่น ๆ ได้ในที่เดียวแบบร่วมมือกัน มอบแพลตฟอร์มที่รวมศูนย์สำหรับการติดต่อกับลูกค้าทั้งหมด
เครื่องมือการทำงานร่วมกันของ Front เช่น ความคิดเห็นภายในและการมอบหมายงานช่วยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้
คุณสมบัติเด่นด้านหน้า
- กล่องจดหมายร่วมช่วยเพิ่มการร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีม
- บทเรียนและทรัพยากรช่วยในระหว่างกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน
- การผสานการทำงานสำเร็จรูปเกือบ 100 แบบ
- รายงานตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งสำหรับความพึงพอใจของลูกค้าและข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLAs)
ข้อจำกัดด้านหน้า
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน ตามที่ผู้รีวิวกล่าว
- ขาดความสามารถในการปรับแต่งกำหนดการแจ้งเตือนระหว่างวันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์
ราคาหน้า
- การเติบโต: 59 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
- ขนาด: $99 ต่อที่นั่ง/เดือน
- พรีเมียร์: 229 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
คะแนนและรีวิวด้านหน้า
- G2: 4. 7/5 (1,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
11. ทีมซัพพอร์ต
TeamSupport เป็นระบบตั๋วขั้นสูงที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมบริการลูกค้า B2B แพ็คเกจคุณสมบัติที่ครอบคลุมของมันช่วยในการจัดการกับคำถามของลูกค้าจากช่องทางต่าง ๆ รวมถึงโซเชียลมีเดีย แชทบนเว็บไซต์ และอีเมล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TeamSupport
- เครื่องมือดัชนีความทุกข์ของลูกค้าที่ติดตั้งไว้ช่วยติดตามและป้องกันการยกเลิกการใช้บริการ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือสนับสนุนลูกค้าและทีม รวมถึง Slack, Salesforce, JIRA, HubSpot และ Azure DevOps
- คุณสมบัติเด่นของฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ช่วยให้สามารถติดตามข้อมูลลูกค้าและผลิตภัณฑ์ในระดับตั๋วเพื่อการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วขึ้นและการติดตามปัญหาอย่างมีข้อมูลสำหรับทีมสนับสนุน
ข้อจำกัดของทีมซัพพอร์ต
- ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรี
- กฎการทำงานอัตโนมัติของตั๋วจะทำงานกับตั๋วเพียงครั้งเดียวเพื่อป้องกันการวนซ้ำ แต่หมายความว่าต้องเขียนกฎหลายข้อด้วยตนเองเพื่อจัดการกับตั๋วช่วยเหลือที่ซับซ้อนมากขึ้น
- ไม่มีโซลูชันการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับเครื่องมือบนเดสก์ท็อปอื่น ๆ
ราคาของ TeamSupport
- การสนับสนุนที่จำเป็น: $49/เดือน ต่อตัวแทน
- การสนับสนุนองค์กร: $69/เดือน ต่อตัวแทน
- ชุดบริการลูกค้าครบวงจร: $119/เดือน ต่อหนึ่งตัวแทน
คะแนนและรีวิวของ TeamSupport
- G2: 4. 4/5 (840+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (830+ รีวิว)
ประโยชน์ของการใช้ระบบซอฟต์แวร์การจัดการตั๋ว
การใช้ซอฟต์แวร์ระบบตั๋วได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากธุรกิจต้องการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการบริการลูกค้าของตน ตั้งแต่การปรับปรุงกระบวนการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไปจนถึงการส่งเสริมการร่วมมือระหว่างผู้ช่วยเหลือลูกค้า ระบบตั๋วสามารถขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างใหญ่หลวงในด้านความพึงพอใจของลูกค้าและประสิทธิภาพทางธุรกิจ
นี่คือวิธีการบางประการที่ซอฟต์แวร์ออกตั๋วสามารถเป็นประโยชน์ต่อทีมของคุณ:
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: ด้วยการอัตโนมัติงานที่ต้องทำด้วยมือและปรับปรุงกระบวนการจัดการตั๋วให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ธุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้ถึง 20%
- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน: ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น กล่องข้อความของทีม, กระบวนการทำงานร่วมกัน, และแดชบอร์ดที่ผสานรวม, ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นในการแก้ไขปัญหาของลูกค้า
- เพิ่มความปลอดภัย: ด้วยการรวมข้อมูลลูกค้าไว้ในแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยเพียงแห่งเดียว ธุรกิจสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลลูกค้าที่ละเอียดอ่อนจะยังคงปลอดภัยและได้รับการปกป้อง
- การประหยัดค่าใช้จ่าย: ด้วยความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์ระบบตั๋วช่วยขจัดความจำเป็นในการประมวลผลด้วยมือ ส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก
- การวิเคราะห์เชิงลึก: ด้วยแดชบอร์ดการวิเคราะห์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ทีมงานสามารถระบุแนวโน้มได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
- ความพึงพอใจของลูกค้า: ด้วยการให้บริการแก้ไขปัญหาของลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ระบบการจัดการคำร้องเรียนสามารถช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้
โดยรวมแล้ว ระบบการออกตั๋วมีคุณค่าอย่างยิ่งในการช่วยให้ธุรกิจสามารถควบคุมการดำเนินงานด้านการบริการลูกค้าได้ดี และยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวม
ปรับปรุงการสนับสนุนด้านไอทีของคุณด้วยระบบตั๋วที่แข็งแกร่ง
ภูมิทัศน์ของระบบตั๋วเต็มไปด้วยตัวเลือกซอฟต์แวร์ชั้นยอดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อยกระดับความพยายามในการสนับสนุนด้านไอทีของคุณ ด้วยคุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการใช้งาน การจัดการตั๋วที่ราบรื่น และการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์ระบบตั๋วสามารถช่วยให้ทีมไอทีของคุณโดดเด่นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
หากคุณพร้อมที่จะปฏิวัติประสบการณ์การออกตั๋วของคุณอย่างแท้จริง ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้วนอกจาก ClickUp! ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสมบัติการจัดการตั๋วที่ทรงพลัง และการผสานรวมที่ราบรื่น ClickUp คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดที่จะยกระดับเกมการสนับสนุนด้านไอทีของคุณ
ลองใช้ ClickUp วันนี้เพื่อสัมผัสอนาคตของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการในแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน ทีมไอทีของคุณจะขอบคุณคุณ และลูกค้าของคุณจะรักคุณเพราะสิ่งนี้