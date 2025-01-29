บล็อก ClickUp
ทางเลือกและคู่แข่งของ Salesforce CRM 12 อันดับแรกในปี 2025

29 มกราคม 2568

ซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ได้พัฒนาขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่เครื่องมือแรกเริ่มมีให้ใช้งาน เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้การเก็บข้อมูลลูกค้าและการใช้ข้อมูลเพื่อสร้างบุคลิกภาพของผู้ซื้อเป็นเรื่องง่าย หนึ่งในชื่อที่ใหญ่ที่สุดในซอฟต์แวร์ CRM คือ Salesforce อย่างไรก็ตาม Salesforce ไม่ใช่โซลูชันที่เหมาะสมสำหรับทุกคน

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงทางเลือกของระบบ CRM ที่มีอยู่ เราครอบคลุมถึงสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกแทน Salesforce และให้รายละเอียดที่คุณต้องการเพื่อตัดสินใจว่าเครื่องมือใดจะช่วยให้คุณปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดีที่สุด

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Salesforce?

Salesforce เป็นซอฟต์แวร์ CRM ที่ทรงพลัง แต่เครื่องมือ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับคุณคือเครื่องมือที่ให้คุณค่าสูงสุดแก่ธุรกิจของคุณ เมื่อคุณค้นหาทางเลือกแทน Salesforce ให้คำนึงถึงแนวคิดต่อไปนี้:

  • คุณสมบัติ: ดูคุณสมบัติที่มาพร้อมกับตัวเลือกหลักทั้งหมดและตัดสินใจว่าสิ่งใดบ้างที่จำเป็นสำหรับองค์กรของคุณ
  • ความสะดวกในการใช้งาน: คุณต้องการให้พนักงานของคุณสามารถใช้ประโยชน์จากระบบ CRM ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นระบบควรใช้งานง่าย
  • การปรับแต่ง: ขนาดเดียวมักไม่เหมาะกับทุกคน ทางเลือกที่ดีของ Salesforce คือทางเลือกที่คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
  • การผสานรวม: องค์กรของคุณต้องการมากกว่าแค่ CRM ในชุดเทคโนโลยีของคุณ และซอฟต์แวร์ CRM ที่คุณเลือกควรสามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น
  • ความสามารถในการขยายตัว: เป้าหมายของทุกองค์กรคือการเติบโต เลือก CRM ที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับคุณ เพื่อที่คุณจะไม่ต้องเปลี่ยนระบบหากคุณเติบโตจนใหญ่เกินกว่าตัวเลือกของคุณ
  • การกำหนดราคา: ดูที่ราคาสำหรับระดับที่คุณอยู่ในปัจจุบันและระดับที่คุณจะอยู่ในอนาคต บางผลิตภัณฑ์มีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างมากเมื่อบริษัทเติบโต ใช้ประโยชน์จากการทดลองใช้ฟรีหากมีให้ เพื่อสัมผัสประสบการณ์การใช้งานจริงโดยไม่ต้องผูกมัด

ทางเลือกที่ดีที่สุด 12 อันดับสำหรับ Salesforce ที่ควรใช้

ต่อไปนี้คือรายการของทางเลือก Salesforce CRM จำนวน 12 รายการ โปรแกรมยอดนิยมเหล่านี้แต่ละรายการได้ช่วยองค์กรมากมายในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของพวกเขา

1.คลิกอัพ

รวมเครื่องมือการจัดการโครงการและ CRM ของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว: ClickUp
รวมเครื่องมือการจัดการโครงการและ CRM ของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว: ClickUp

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่มีฟีเจอร์ CRM เช่น การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ การจัดการลูกค้าเป้าหมาย และการติดตามกระบวนการขาย เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงพร้อมชุดเทมเพลต CRMที่หลากหลายและการเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สาม

ในฐานะโซลูชันที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง ClickUp ช่วยให้คุณสร้างแดชบอร์ดรายงานที่เหมาะกับความต้องการของคุณ และพัฒนากระบวนการทำงานแบบกำหนดเองเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานทางธุรกิจของคุณ ด้วยความสามารถในการรายงาน CRMที่แข็งแกร่ง คุณสามารถเปลี่ยนแดชบอร์ดเหล่านั้นเป็นรายงานที่พิมพ์ได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สร้าง, มอบหมาย, และติดตามงานสำหรับบุคคลหรือทีม
  • ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการ
  • ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารภายในแพลตฟอร์ม
  • กำหนดงานและติดตามความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง
  • แชร์และทำงานร่วมกันในเอกสารภายในระบบ CRM

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การเรียนรู้อาจมีความชันสำหรับคุณลักษณะบางอย่าง
  • โปรแกรมอาจทำงานช้าลงบางครั้งเมื่อทำภารกิจที่ซับซ้อน

ราคาของ ClickUp

  • แผนฟรีตลอดไป: ฟรี
  • แผนไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผนธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผนสำหรับองค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามราคา

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)

2. Zendesk Sell

ทางเลือกของ Salesforce: Zendesk Sell
ผ่านทางZendesk Sell

Zendesk Sell เป็นระบบ CRM ที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทีมขาย นอกเหนือจากการจัดการข้อมูลติดต่อแล้ว ยังมีฟีเจอร์มากมายที่ช่วยให้พนักงานขายติดตามลูกค้าเป้าหมาย จัดการกระบวนการขาย และปิดการขายได้สำเร็จ เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Zendesk ได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk Sell

ข้อจำกัดของ Zendesk Sell

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับบางฟิลด์
  • ข้อบกพร่องและปัญหาทางเทคนิคในแอปพลิเคชันมือถือเป็นครั้งคราว

ราคาของ Zendesk Sell

  • ทีม: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การเติบโต: $55/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $115/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $169/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Zendesk Sell

  • G2: 4. 2/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (150 รีวิว)

3. พายป์ด라이ฟ์

ทางเลือกของ Salesforce: Pipedrive
ผ่านทางPipedrive

ถัดไปในรายการทางเลือกของ SalesforceCRM คือ Pipedrive ซึ่งมีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ ทำให้คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว มีฟีเจอร์สำหรับทีมขาย พร้อมการจัดการลีดเพื่อปิดการขายได้มากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive

  • ติดตามข้อเสนอได้อย่างง่ายดายผ่านขั้นตอนต่างๆ
  • ซิงค์และติดตามอีเมลภายในระบบ CRM
  • สร้างรายงานและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลการขาย
  • รับการแจ้งเตือนสำหรับงานสำคัญและการติดตามผล
  • ปรับแต่งกระบวนการทำงานให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ

ข้อจำกัดของ Pipedrive

  • คุณสมบัติการวิเคราะห์และการรายงานไม่แข็งแกร่งเท่าที่ผู้ใช้บางคนต้องการ
  • คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติบางอย่างยังขาดอยู่เมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น

ราคาของ Pipedrive

  • จำเป็น: $14.90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $27.90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $49.90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พลังงาน: $64. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $99.00/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Pipedrive

  • G2: 4. 2/5 (1,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (2,500+ รีวิว)

4. แอคทีฟแคมเปญ

ทางเลือกของ Salesforce: ActiveCampaign
ผ่านทางActiveCampaign

ActiveCampaign มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการด้าน CRM ของทั้งองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ช่วยในการทำงานอัตโนมัติด้านการตลาดและกระบวนการทางธุรกิจ พร้อมนำเสนอเครื่องมือหลากหลายสำหรับการจัดการลีดและการสร้างแคมเปญอีเมลที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ ActiveCampaign ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สามได้หลากหลาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ActiveCampaign

  • สร้างการจัดการแคมเปญอัตโนมัติตามพฤติกรรมของลูกค้า
  • ออกแบบและส่งแคมเปญอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล
  • จัดการรายชื่อผู้ติดต่อและทำให้กระบวนการขายเป็นอัตโนมัติ
  • ระบุและจัดลำดับความสำคัญของโอกาสทางการขายที่มีศักยภาพตามระดับการมีส่วนร่วม
  • ติดตามกิจกรรมของผู้ใช้บนเว็บไซต์ของคุณและกิจกรรมต่างๆ

ข้อจำกัดของ ActiveCampaign

  • มันไม่มีความยืดหยุ่นในการจัดการผู้ติดต่อมากเท่าที่ผู้ใช้บางคนต้องการ
  • ซอฟต์แวร์นี้มีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันสำหรับการทำงานอัตโนมัติและฟีเจอร์ขั้นสูง

ราคาของ ActiveCampaign

  • บวก: $19/เดือน
  • มืออาชีพ: $49/เดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิวของ ActiveCampaign

  • G2: 4. 4/5 (1,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

5. ฮับสปอต ซีอาร์เอ็ม

ทางเลือกแทน Salesforce: HubSpot
ผ่านทางHubSpot

HubSpot เป็นหนึ่งใน CRM ที่เก่าแก่และประสบความสำเร็จมากที่สุด และเป็นผู้บุกเบิกในด้านการตลาดและการขายอัตโนมัติ แพลตฟอร์มของมันมีฮับสำหรับการตลาด, การขาย, และการบริการลูกค้า ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถผสานรวมกับ CRM ได้อย่างราบรื่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot

ข้อจำกัดของ HubSpot

ราคาของ HubSpot

  • ฟรีตลอดไป: ฟรี
  • ค่าเริ่มต้น: $50/เดือน
  • มืออาชีพ: $500/เดือน
  • องค์กร: $1,200/เดือน

คะแนนและรีวิวของ HubSpot

  • G2: 4. 4/5 (10,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (400+ รีวิว)

6. Airtable

ทางเลือกของ Salesforce: Airtable
ผ่านทางAirtable

Airtable เป็นโปรแกรมที่อิงจากสเปรดชีตซึ่งคุณสามารถใช้สำหรับวัตถุประสงค์ด้าน CRM ต่างๆ ด้วยคุณสมบัติในการติดตามลูกค้าเป้าหมาย จัดการกระบวนการขาย และจัดเก็บข้อมูลลูกค้า Airtable เป็นแพลตฟอร์ม CRM พื้นฐานที่ใช้งานง่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable

  • สร้างฐานข้อมูลลูกค้าแบบกำหนดเองสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
  • ร่วมมือกับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์
  • ผสานรวมกับเครื่องมือและบริการของบุคคลที่สามเพื่อขยายฟังก์ชันการทำงาน
  • จัดระเบียบและติดตามโครงการด้วยการจัดการงานและกำหนดเวลา
  • ปรับแต่งการแสดงผลข้อมูลด้วยตัวเลือกมุมมองที่หลากหลาย

ข้อจำกัดของ Airtable

  • มีคุณสมบัติจำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย
  • อาจมีความยากลำบากในการผสานรวมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

ราคาของ Airtable

  • ฟรีตลอดไป: ฟรี
  • บวก: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิวใน Airtable

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)

7. สมาร์ทชีต

ทางเลือกแทน Salesforce: Smartsheet
ผ่านทางSmartsheet

เช่นเดียวกับ Airtable,Smartsheet เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้สเปรดชีตเป็นพื้นฐาน มันช่วยให้คุณสามารถสร้างสเปรดชีตอัจฉริยะสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงงาน CRM พื้นฐานได้ แม้ว่าจะไม่ใช่โซลูชัน CRM ที่ซับซ้อนที่สุด แต่ก็สามารถจัดเก็บข้อมูลการขายและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานใน CRM ที่ใช้งานง่ายได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet

  • วางแผน, ติดตาม, และบริหารโครงการด้วยแผนภูมิแกนต์และรายการงาน
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และแชร์ไฟล์กับสมาชิกในทีม
  • รับภาพรวมที่ชัดเจนของกระบวนการขายของคุณ
  • ปรับปรุงกระบวนการทำงานซ้ำๆ ให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติ
  • สร้างรายงานและแดชบอร์ดแบบภาพ

ข้อจำกัดของ Smartsheet

  • การเรียนรู้จะยากหากคุณต้องการใช้ทุกฟีเจอร์ที่มีให้
  • ผู้ใช้บางรายบ่นว่าขาดฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติ

ราคาของ Smartsheet

  • ฟรีตลอดไป: ฟรี
  • ข้อดี: $7/เดือน
  • ธุรกิจ: $25/เดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา

การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet

  • G2: 4. 5/5 (13,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (2,500+ รีวิว)

8. เก็บไว้

ทางเลือกแทน Salesforce: Keap
ผ่านทางKeap

Keap ซึ่งเดิมเรียกว่า Infusionsoft เป็นแพลตฟอร์ม CRM บนคลาวด์ที่ช่วยอัตโนมัติกระบวนการทางการตลาดและการขาย ซอฟต์แวร์นี้สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือทางการตลาดและการขายยอดนิยมอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

คุณสมบัติการตลาดอัตโนมัติของมันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมขายของคุณได้ ทั้งองค์กรขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่สามารถได้รับประโยชน์จากแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งนี้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Keap

  • อัตโนมัติกระบวนการขายและจัดการผู้ติดต่อ
  • ออกแบบและดำเนินการแคมเปญการตลาดทางอีเมลที่ตรงเป้าหมาย
  • ระบุและจัดลำดับความสำคัญของลีดตามการมีส่วนร่วมและพฤติกรรม
  • ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเพื่อการติดตามยอดขายออนไลน์
  • ให้ลูกค้าสามารถจองนัดหมายออนไลน์ได้

ข้อจำกัดของ Keap

  • ราคาสูงเกินไปสำหรับผู้ใช้บางคน
  • ลูกค้าบางรายพบว่าอินเทอร์เฟซและขั้นตอนการตั้งค่ามีความสับสน

ราคา Keap

  • ข้อดี: $199/เดือน
  • สูงสุด: $289/เดือน
  • Max Classic: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Keap

  • G2: 4. 2/5 (1,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)

9. ไมโครซอฟต์ ไดนามิกส์

ทางเลือกแทน Salesforce: Microsoft Dynamics
ผ่านทางMicrosoft Dynamics

เหมาะสำหรับองค์กรทุกขนาด Microsoft Dynamics คือแพลตฟอร์ม CRM ในระบบนิเวศของ Microsoft ซึ่งประกอบด้วยชุดคุณสมบัติ CRM ที่ครอบคลุมและสามารถผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft เพื่อขยายความสามารถในการทำงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Dynamics

  • ชุดโปรแกรมครบวงจร ประกอบด้วย CRM ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร และเครื่องมือทางธุรกิจอื่น ๆ
  • ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย
  • ความสามารถในการสอบถามลูกค้าและกรณีการสนับสนุน
  • การสร้างและจัดการแคมเปญการตลาดแบบเจาะจงเป้าหมาย
  • เชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อกับ Office 365, Teams และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Microsoft

ข้อจำกัดของ Microsoft Dynamics

  • การตั้งค่ามีความซับซ้อนและใช้เวลานานสำหรับผู้ใช้บางราย
  • การผสานรวมกับผลิตภัณฑ์นอกระบบนิเวศของ Microsoft อาจเป็นเรื่องยาก

ราคาของ Microsoft Dynamics

  • สิ่งจำเป็น: $70/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $100/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Microsoft Dynamics

  • G2: 3. 8/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (5,000+ รีวิว)

10. โซโฮ CRM

ทางเลือกแทน Salesforce: Zoho
ผ่านทางZoho

Zoho นำเสนอชุดเครื่องมือธุรกิจบนคลาวด์ที่เป็นที่รู้จักกันดี Zoho CRM เป็นโซลูชัน CRM ของบริษัทนี้ โซลูชันนี้ช่วยให้บริษัททุกขนาดสามารถจัดการการขาย การตลาด และการสนับสนุนลูกค้าได้ สามารถจัดเก็บข้อมูลติดต่อ ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า และทำงานอัตโนมัติ

Zoho CRM ผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ของบริษัทเพื่อแบ่งปันข้อมูล CRM และปรับปรุงข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho

  • ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ และทำให้กระบวนการขายราบรื่น
  • สื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ
  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขายและแนวโน้มด้วยเครื่องมือวิเคราะห์และรายงาน
  • สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  • เข้าถึงฟีเจอร์ CRM ผ่านแอปมือถือ

ข้อจำกัดของ Zoho

  • การแสดงผลอาจมีการกระตุกเป็นบางครั้ง
  • แผนฟรีไม่มีตัวเลือกการปรับแต่งเพียงพอ

ราคาของ Zoho

  • ฟรีตลอดไป: ฟรี
  • มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $23/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สูงสุด: $52/เดือน ต่อผู้ใช้

Zoho ratings and reviews

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)

11. Bitrix24 CRM

ทางเลือกแทน Salesforce: Bitrix24
ผ่านทางBitrix24

Bitrix24 CRM คือส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้าของ Bitrix24. Bitrix ได้พัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจและการทำงานร่วมกันที่ครอบคลุมนี้. มันประกอบด้วยเครื่องมือสำหรับCRM และการจัดการโครงการ.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitrix24 CRM

  • สื่อสารและร่วมมือกับสมาชิกในทีม
  • ระบบอัตโนมัติกระบวนการขายและการตลาด
  • ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการและงานภายในระบบ CRM
  • เชื่อมต่อกับลูกค้าผ่านช่องทางหลากหลาย
  • จัดเก็บและแบ่งปันเอกสาร

ข้อจำกัดของ Bitrix24 CRM

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้มีความซับซ้อนเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับฟีเจอร์ขั้นสูง
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าประสิทธิภาพการทำงานช้าลงเป็นครั้งคราว

ราคา Bitrix24 CRM

  • พื้นฐาน: $49/เดือน
  • มาตรฐาน: $99/เดือน
  • มืออาชีพ: $199/เดือน
  • องค์กร: $399/เดือน

Bitrix24 CRM รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 1/5 (500 รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (500+ รีวิว)

12. Salesflare

ทางเลือกของ Salesforce: Salesflare
ผ่านทางSalesflare

Salesflare เป็นซอฟต์แวร์ CRM ที่นำเสนอโซลูชันที่ใช้งานง่ายสำหรับองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง จุดประสงค์หลักคือเพื่อช่วยเหลือบริษัทที่มีความต้องการ CRM พื้นฐาน เช่นการกรอกข้อมูลอัตโนมัติและทำให้กระบวนการขายง่ายขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesflare

  • ติดตามการเปิดอีเมล การคลิกที่ลิงก์ และการมีส่วนร่วมกับผู้ติดต่อ
  • จัดระเบียบและจัดการข้อมูลการติดต่อของลูกค้า
  • รับการแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดติดตามผล
  • จัดตารางการประชุมอย่างไร้รอยต่อด้วยตัวเลือกการผสานรวม
  • สร้างภาพและจัดการโอกาสทางการขาย

ข้อจำกัดของ Salesflare

  • ซอฟต์แวร์นี้มีคุณสมบัติการรายงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย
  • แอปพลิเคชันมือถือไม่มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ราคาของ Salesflare

  • การเติบโต: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Salesflare

  • G2: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)

เริ่มต้นใช้งานการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของ ClickUp

การผสานระบบ CRM เข้ากับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่คุณใช้อยู่สามารถเป็นเรื่องที่ยุ่งยากได้ ทำไมไม่เลือกใช้โซลูชันแบบครบวงจรที่สามารถจัดการโครงการและความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณได้อย่างง่ายดายล่ะ?

ClickUp คือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจร ด้วยเครื่องมือ CRMที่ทรงพลังซึ่งถูกผสานเข้ากับระบบจัดการโครงการของคุณ คุณสามารถควบคุมโครงการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งติดตามข้อมูลลูกค้า ติดต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และกระบวนการขายและการตลาดทั้งหมดได้ในที่เดียว

และที่ดีที่สุดคือ เราเสนอเทมเพลตการจัดการโครงการและเทมเพลต CRMที่พร้อมใช้งานในทุกระดับ รวมถึงแผนฟรีตลอดชีพของเราสร้างบัญชี ClickUp ฟรีของคุณและสัมผัสว่า ClickUp เป็นทางเลือก CRM ของ Salesforce ที่ทรงพลังได้อย่างไร