ทางเลือกและคู่แข่งของ Salesforce CRM 12 อันดับแรกในปี 2025

ซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ได้พัฒนาขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่เครื่องมือแรกเริ่มมีให้ใช้งาน เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้การเก็บข้อมูลลูกค้าและการใช้ข้อมูลเพื่อสร้างบุคลิกภาพของผู้ซื้อเป็นเรื่องง่าย หนึ่งในชื่อที่ใหญ่ที่สุดในซอฟต์แวร์ CRM คือ Salesforce อย่างไรก็ตาม Salesforce ไม่ใช่โซลูชันที่เหมาะสมสำหรับทุกคน
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงทางเลือกของระบบ CRM ที่มีอยู่ เราครอบคลุมถึงสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกแทน Salesforce และให้รายละเอียดที่คุณต้องการเพื่อตัดสินใจว่าเครื่องมือใดจะช่วยให้คุณปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดีที่สุด
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Salesforce?
Salesforce เป็นซอฟต์แวร์ CRM ที่ทรงพลัง แต่เครื่องมือ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับคุณคือเครื่องมือที่ให้คุณค่าสูงสุดแก่ธุรกิจของคุณ เมื่อคุณค้นหาทางเลือกแทน Salesforce ให้คำนึงถึงแนวคิดต่อไปนี้:
- คุณสมบัติ: ดูคุณสมบัติที่มาพร้อมกับตัวเลือกหลักทั้งหมดและตัดสินใจว่าสิ่งใดบ้างที่จำเป็นสำหรับองค์กรของคุณ
- ความสะดวกในการใช้งาน: คุณต้องการให้พนักงานของคุณสามารถใช้ประโยชน์จากระบบ CRM ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นระบบควรใช้งานง่าย
- การปรับแต่ง: ขนาดเดียวมักไม่เหมาะกับทุกคน ทางเลือกที่ดีของ Salesforce คือทางเลือกที่คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
- การผสานรวม: องค์กรของคุณต้องการมากกว่าแค่ CRM ในชุดเทคโนโลยีของคุณ และซอฟต์แวร์ CRM ที่คุณเลือกควรสามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น
- ความสามารถในการขยายตัว: เป้าหมายของทุกองค์กรคือการเติบโต เลือก CRM ที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับคุณ เพื่อที่คุณจะไม่ต้องเปลี่ยนระบบหากคุณเติบโตจนใหญ่เกินกว่าตัวเลือกของคุณ
- การกำหนดราคา: ดูที่ราคาสำหรับระดับที่คุณอยู่ในปัจจุบันและระดับที่คุณจะอยู่ในอนาคต บางผลิตภัณฑ์มีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างมากเมื่อบริษัทเติบโต ใช้ประโยชน์จากการทดลองใช้ฟรีหากมีให้ เพื่อสัมผัสประสบการณ์การใช้งานจริงโดยไม่ต้องผูกมัด
ทางเลือกที่ดีที่สุด 12 อันดับสำหรับ Salesforce ที่ควรใช้
ต่อไปนี้คือรายการของทางเลือก Salesforce CRM จำนวน 12 รายการ โปรแกรมยอดนิยมเหล่านี้แต่ละรายการได้ช่วยองค์กรมากมายในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของพวกเขา
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่มีฟีเจอร์ CRM เช่น การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ การจัดการลูกค้าเป้าหมาย และการติดตามกระบวนการขาย เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงพร้อมชุดเทมเพลต CRMที่หลากหลายและการเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สาม
ในฐานะโซลูชันที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง ClickUp ช่วยให้คุณสร้างแดชบอร์ดรายงานที่เหมาะกับความต้องการของคุณ และพัฒนากระบวนการทำงานแบบกำหนดเองเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานทางธุรกิจของคุณ ด้วยความสามารถในการรายงาน CRMที่แข็งแกร่ง คุณสามารถเปลี่ยนแดชบอร์ดเหล่านั้นเป็นรายงานที่พิมพ์ได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้าง, มอบหมาย, และติดตามงานสำหรับบุคคลหรือทีม
- ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการ
- ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารภายในแพลตฟอร์ม
- กำหนดงานและติดตามความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง
- แชร์และทำงานร่วมกันในเอกสารภายในระบบ CRM
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเรียนรู้อาจมีความชันสำหรับคุณลักษณะบางอย่าง
- โปรแกรมอาจทำงานช้าลงบางครั้งเมื่อทำภารกิจที่ซับซ้อน
ราคาของ ClickUp
- แผนฟรีตลอดไป: ฟรี
- แผนไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามราคา
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
2. Zendesk Sell
Zendesk Sell เป็นระบบ CRM ที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทีมขาย นอกเหนือจากการจัดการข้อมูลติดต่อแล้ว ยังมีฟีเจอร์มากมายที่ช่วยให้พนักงานขายติดตามลูกค้าเป้าหมาย จัดการกระบวนการขาย และปิดการขายได้สำเร็จ เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Zendesk ได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk Sell
- สร้างภาพและจัดการโอกาสทางการขายผ่านแต่ละขั้นตอน
- จัดระเบียบและติดตามเส้นทางการเดินทางของลูกค้า
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขายและแนวโน้ม
- เชื่อมต่อกับอีเมลของคุณเพื่อติดตามการสื่อสาร
- เข้าถึงฟีเจอร์ CRM ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปมือถือ
ข้อจำกัดของ Zendesk Sell
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับบางฟิลด์
- ข้อบกพร่องและปัญหาทางเทคนิคในแอปพลิเคชันมือถือเป็นครั้งคราว
ราคาของ Zendesk Sell
- ทีม: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $55/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $115/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $169/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Zendesk Sell
- G2: 4. 2/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (150 รีวิว)
3. พายป์ด라이ฟ์
ถัดไปในรายการทางเลือกของ SalesforceCRM คือ Pipedrive ซึ่งมีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ ทำให้คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว มีฟีเจอร์สำหรับทีมขาย พร้อมการจัดการลีดเพื่อปิดการขายได้มากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- ติดตามข้อเสนอได้อย่างง่ายดายผ่านขั้นตอนต่างๆ
- ซิงค์และติดตามอีเมลภายในระบบ CRM
- สร้างรายงานและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลการขาย
- รับการแจ้งเตือนสำหรับงานสำคัญและการติดตามผล
- ปรับแต่งกระบวนการทำงานให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- คุณสมบัติการวิเคราะห์และการรายงานไม่แข็งแกร่งเท่าที่ผู้ใช้บางคนต้องการ
- คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติบางอย่างยังขาดอยู่เมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $14.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $27.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $49.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $64. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $99.00/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 2/5 (1,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2,500+ รีวิว)
4. แอคทีฟแคมเปญ
ActiveCampaign มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการด้าน CRM ของทั้งองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ช่วยในการทำงานอัตโนมัติด้านการตลาดและกระบวนการทางธุรกิจ พร้อมนำเสนอเครื่องมือหลากหลายสำหรับการจัดการลีดและการสร้างแคมเปญอีเมลที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ ActiveCampaign ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สามได้หลากหลาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ActiveCampaign
- สร้างการจัดการแคมเปญอัตโนมัติตามพฤติกรรมของลูกค้า
- ออกแบบและส่งแคมเปญอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล
- จัดการรายชื่อผู้ติดต่อและทำให้กระบวนการขายเป็นอัตโนมัติ
- ระบุและจัดลำดับความสำคัญของโอกาสทางการขายที่มีศักยภาพตามระดับการมีส่วนร่วม
- ติดตามกิจกรรมของผู้ใช้บนเว็บไซต์ของคุณและกิจกรรมต่างๆ
ข้อจำกัดของ ActiveCampaign
- มันไม่มีความยืดหยุ่นในการจัดการผู้ติดต่อมากเท่าที่ผู้ใช้บางคนต้องการ
- ซอฟต์แวร์นี้มีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันสำหรับการทำงานอัตโนมัติและฟีเจอร์ขั้นสูง
ราคาของ ActiveCampaign
- บวก: $19/เดือน
- มืออาชีพ: $49/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ ActiveCampaign
- G2: 4. 4/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
5. ฮับสปอต ซีอาร์เอ็ม
HubSpot เป็นหนึ่งใน CRM ที่เก่าแก่และประสบความสำเร็จมากที่สุด และเป็นผู้บุกเบิกในด้านการตลาดและการขายอัตโนมัติ แพลตฟอร์มของมันมีฮับสำหรับการตลาด, การขาย, และการบริการลูกค้า ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถผสานรวมกับ CRM ได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- รวมเครื่องมือการจัดการติดต่อ, การตลาด, การขาย, และการบริการลูกค้า
- ช่วยให้คุณทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ช่วยให้คุณสามารถจัดการกับคำถามของลูกค้าและตั๋วการสนับสนุน
- มีการเชื่อมต่อกับ HubSpotหลายร้อยรายการ
ข้อจำกัดของ HubSpot
- ราคาสูงมาก โดยเฉพาะสำหรับสตาร์ทอัพที่กำลังมองหา CRM
- แผนฟรีไม่มีคุณสมบัติการปรับแต่งเพียงพอ
ราคาของ HubSpot
- ฟรีตลอดไป: ฟรี
- ค่าเริ่มต้น: $50/เดือน
- มืออาชีพ: $500/เดือน
- องค์กร: $1,200/เดือน
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
6. Airtable
Airtable เป็นโปรแกรมที่อิงจากสเปรดชีตซึ่งคุณสามารถใช้สำหรับวัตถุประสงค์ด้าน CRM ต่างๆ ด้วยคุณสมบัติในการติดตามลูกค้าเป้าหมาย จัดการกระบวนการขาย และจัดเก็บข้อมูลลูกค้า Airtable เป็นแพลตฟอร์ม CRM พื้นฐานที่ใช้งานง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- สร้างฐานข้อมูลลูกค้าแบบกำหนดเองสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์
- ผสานรวมกับเครื่องมือและบริการของบุคคลที่สามเพื่อขยายฟังก์ชันการทำงาน
- จัดระเบียบและติดตามโครงการด้วยการจัดการงานและกำหนดเวลา
- ปรับแต่งการแสดงผลข้อมูลด้วยตัวเลือกมุมมองที่หลากหลาย
ข้อจำกัดของ Airtable
- มีคุณสมบัติจำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย
- อาจมีความยากลำบากในการผสานรวมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ราคาของ Airtable
- ฟรีตลอดไป: ฟรี
- บวก: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวใน Airtable
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)
7. สมาร์ทชีต
เช่นเดียวกับ Airtable,Smartsheet เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้สเปรดชีตเป็นพื้นฐาน มันช่วยให้คุณสามารถสร้างสเปรดชีตอัจฉริยะสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงงาน CRM พื้นฐานได้ แม้ว่าจะไม่ใช่โซลูชัน CRM ที่ซับซ้อนที่สุด แต่ก็สามารถจัดเก็บข้อมูลการขายและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานใน CRM ที่ใช้งานง่ายได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet
- วางแผน, ติดตาม, และบริหารโครงการด้วยแผนภูมิแกนต์และรายการงาน
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และแชร์ไฟล์กับสมาชิกในทีม
- รับภาพรวมที่ชัดเจนของกระบวนการขายของคุณ
- ปรับปรุงกระบวนการทำงานซ้ำๆ ให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติ
- สร้างรายงานและแดชบอร์ดแบบภาพ
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- การเรียนรู้จะยากหากคุณต้องการใช้ทุกฟีเจอร์ที่มีให้
- ผู้ใช้บางรายบ่นว่าขาดฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติ
ราคาของ Smartsheet
- ฟรีตลอดไป: ฟรี
- ข้อดี: $7/เดือน
- ธุรกิจ: $25/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet
- G2: 4. 5/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2,500+ รีวิว)
8. เก็บไว้
Keap ซึ่งเดิมเรียกว่า Infusionsoft เป็นแพลตฟอร์ม CRM บนคลาวด์ที่ช่วยอัตโนมัติกระบวนการทางการตลาดและการขาย ซอฟต์แวร์นี้สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือทางการตลาดและการขายยอดนิยมอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติการตลาดอัตโนมัติของมันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมขายของคุณได้ ทั้งองค์กรขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่สามารถได้รับประโยชน์จากแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งนี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Keap
- อัตโนมัติกระบวนการขายและจัดการผู้ติดต่อ
- ออกแบบและดำเนินการแคมเปญการตลาดทางอีเมลที่ตรงเป้าหมาย
- ระบุและจัดลำดับความสำคัญของลีดตามการมีส่วนร่วมและพฤติกรรม
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเพื่อการติดตามยอดขายออนไลน์
- ให้ลูกค้าสามารถจองนัดหมายออนไลน์ได้
ข้อจำกัดของ Keap
- ราคาสูงเกินไปสำหรับผู้ใช้บางคน
- ลูกค้าบางรายพบว่าอินเทอร์เฟซและขั้นตอนการตั้งค่ามีความสับสน
ราคา Keap
- ข้อดี: $199/เดือน
- สูงสุด: $289/เดือน
- Max Classic: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Keap
- G2: 4. 2/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
9. ไมโครซอฟต์ ไดนามิกส์
เหมาะสำหรับองค์กรทุกขนาด Microsoft Dynamics คือแพลตฟอร์ม CRM ในระบบนิเวศของ Microsoft ซึ่งประกอบด้วยชุดคุณสมบัติ CRM ที่ครอบคลุมและสามารถผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft เพื่อขยายความสามารถในการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Dynamics
- ชุดโปรแกรมครบวงจร ประกอบด้วย CRM ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร และเครื่องมือทางธุรกิจอื่น ๆ
- ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย
- ความสามารถในการสอบถามลูกค้าและกรณีการสนับสนุน
- การสร้างและจัดการแคมเปญการตลาดแบบเจาะจงเป้าหมาย
- เชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อกับ Office 365, Teams และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Microsoft
ข้อจำกัดของ Microsoft Dynamics
- การตั้งค่ามีความซับซ้อนและใช้เวลานานสำหรับผู้ใช้บางราย
- การผสานรวมกับผลิตภัณฑ์นอกระบบนิเวศของ Microsoft อาจเป็นเรื่องยาก
ราคาของ Microsoft Dynamics
- สิ่งจำเป็น: $70/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Microsoft Dynamics
- G2: 3. 8/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (5,000+ รีวิว)
10. โซโฮ CRM
Zoho นำเสนอชุดเครื่องมือธุรกิจบนคลาวด์ที่เป็นที่รู้จักกันดี Zoho CRM เป็นโซลูชัน CRM ของบริษัทนี้ โซลูชันนี้ช่วยให้บริษัททุกขนาดสามารถจัดการการขาย การตลาด และการสนับสนุนลูกค้าได้ สามารถจัดเก็บข้อมูลติดต่อ ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า และทำงานอัตโนมัติ
Zoho CRM ผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ของบริษัทเพื่อแบ่งปันข้อมูล CRM และปรับปรุงข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ และทำให้กระบวนการขายราบรื่น
- สื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขายและแนวโน้มด้วยเครื่องมือวิเคราะห์และรายงาน
- สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- เข้าถึงฟีเจอร์ CRM ผ่านแอปมือถือ
ข้อจำกัดของ Zoho
- การแสดงผลอาจมีการกระตุกเป็นบางครั้ง
- แผนฟรีไม่มีตัวเลือกการปรับแต่งเพียงพอ
ราคาของ Zoho
- ฟรีตลอดไป: ฟรี
- มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $23/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $52/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho ratings and reviews
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
ลองดูทางเลือกของ Zoho เหล่านี้!
11. Bitrix24 CRM
Bitrix24 CRM คือส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้าของ Bitrix24. Bitrix ได้พัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจและการทำงานร่วมกันที่ครอบคลุมนี้. มันประกอบด้วยเครื่องมือสำหรับCRM และการจัดการโครงการ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitrix24 CRM
ข้อจำกัดของ Bitrix24 CRM
- ผู้ใช้บางรายพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้มีความซับซ้อนเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับฟีเจอร์ขั้นสูง
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าประสิทธิภาพการทำงานช้าลงเป็นครั้งคราว
ราคา Bitrix24 CRM
- พื้นฐาน: $49/เดือน
- มาตรฐาน: $99/เดือน
- มืออาชีพ: $199/เดือน
- องค์กร: $399/เดือน
Bitrix24 CRM รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 1/5 (500 รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (500+ รีวิว)
12. Salesflare
Salesflare เป็นซอฟต์แวร์ CRM ที่นำเสนอโซลูชันที่ใช้งานง่ายสำหรับองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง จุดประสงค์หลักคือเพื่อช่วยเหลือบริษัทที่มีความต้องการ CRM พื้นฐาน เช่นการกรอกข้อมูลอัตโนมัติและทำให้กระบวนการขายง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesflare
- ติดตามการเปิดอีเมล การคลิกที่ลิงก์ และการมีส่วนร่วมกับผู้ติดต่อ
- จัดระเบียบและจัดการข้อมูลการติดต่อของลูกค้า
- รับการแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดติดตามผล
- จัดตารางการประชุมอย่างไร้รอยต่อด้วยตัวเลือกการผสานรวม
- สร้างภาพและจัดการโอกาสทางการขาย
ข้อจำกัดของ Salesflare
- ซอฟต์แวร์นี้มีคุณสมบัติการรายงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพเท่าที่ควร
ราคาของ Salesflare
- การเติบโต: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Salesflare
- G2: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
เริ่มต้นใช้งานการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของ ClickUp
การผสานระบบ CRM เข้ากับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่คุณใช้อยู่สามารถเป็นเรื่องที่ยุ่งยากได้ ทำไมไม่เลือกใช้โซลูชันแบบครบวงจรที่สามารถจัดการโครงการและความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณได้อย่างง่ายดายล่ะ?
ClickUp คือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจร ด้วยเครื่องมือ CRMที่ทรงพลังซึ่งถูกผสานเข้ากับระบบจัดการโครงการของคุณ คุณสามารถควบคุมโครงการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งติดตามข้อมูลลูกค้า ติดต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และกระบวนการขายและการตลาดทั้งหมดได้ในที่เดียว
และที่ดีที่สุดคือ เราเสนอเทมเพลตการจัดการโครงการและเทมเพลต CRMที่พร้อมใช้งานในทุกระดับ รวมถึงแผนฟรีตลอดชีพของเราสร้างบัญชี ClickUp ฟรีของคุณและสัมผัสว่า ClickUp เป็นทางเลือก CRM ของ Salesforce ที่ทรงพลังได้อย่างไร