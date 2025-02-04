10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือแผนที่การเดินทางของลูกค้าที่ดีที่สุดในปี 2025

การเข้าใจความต้องการของทีมคุณและความคาดหวังของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ. หนึ่งในวิธีที่จะทำให้เข้าใจสิ่งนี้ได้คือการวางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้า ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการซื้อครั้งสุดท้าย และใช่แล้ว มีเครื่องมือที่จะช่วยให้กระบวนการนี้กลายเป็นระบบอัตโนมัติและง่ายขึ้นมาก!
บทความนี้จะสำรวจเครื่องมือการทำแผนที่การเดินทางของลูกค้า และสรุป 10 อันดับเครื่องมือที่ดีที่สุดของเรา ซึ่งแต่ละตัวมีคุณสมบัติและประโยชน์ที่เป็นเอกลักษณ์ อ่านต่อเพื่อค้นหาซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์แบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมกับลูกค้าของคุณ
เครื่องมือการแผนที่การเดินทางของลูกค้าคืออะไร?
เครื่องมือการแผนที่การเดินทางของลูกค้า (Customer Journey Mapping Tool) คือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ธุรกิจสร้างภาพตัวแทนของจุดสัมผัสและประสบการณ์ของลูกค้าได้ การแผนที่การเดินทางของลูกค้าเกี่ยวข้องกับการเข้าใจและบันทึกการมีปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจ ตั้งแต่การรับรู้ครั้งแรก การมีส่วนร่วม จนถึงการซื้อสินค้าหรือบริการในที่สุด รวมถึงประสบการณ์หลังการซื้อหรือการเข้าร่วมใช้บริการ
เครื่องมือการวางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้าที่ดีที่สุดมักจะมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างแผนภาพเชิงภาพบนกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลหรือแผนผังความคิดของเส้นทางการเดินทางของลูกค้าได้ แผนที่เส้นทางเหล่านี้มักประกอบด้วยขั้นตอนหรือระยะต่างๆ ของประสบการณ์ของลูกค้าและแง่มุมอื่นๆ เช่น การรับรู้ การพิจารณา การตัดสินใจ การซื้อ และหลังการซื้อ
ในแต่ละขั้นตอน เครื่องมือแผนที่การเดินทางของผู้ใช้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดและระบุจุดสัมผัส การโต้ตอบ ช่องทาง และอารมณ์ที่เฉพาะเจาะจงที่ลูกค้าอาจประสบได้
การเชี่ยวชาญกระบวนการทำแผนที่การเดินทางของลูกค้าช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลลูกค้าได้ดีขึ้น ได้รับข้อมูลเชิงลึก และระบุจุดที่สามารถปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าเฉลี่ยของคุณได้
10 ซอฟต์แวร์แผนที่การเดินทางของลูกค้าที่ดีที่สุดที่ควรใช้
คุณรู้สึกเบื่อกับการได้ยินเกี่ยวกับความสำคัญของแผนที่การเดินทางของลูกค้าแต่ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไรใช่ไหม? ไม่ต้องกังวล เพราะเรากำลังจะบอก "เคล็ดลับ" เกี่ยวกับซอฟต์แวร์แผนที่การเดินทางของลูกค้าที่ดีที่สุดสำหรับคุณที่จะเริ่มต้นใช้งาน
เครื่องมือสำหรับการทำแผนที่เส้นทางการเดินทางของลูกค้าที่เราแนะนำ 10 อันดับแรก ได้แก่:
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือสร้างแผนที่การเดินทางของลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ซึ่งช่วยให้คุณสร้างการแสดงภาพเวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุดด้วยฟีเจอร์ไวท์บอร์ดและเครื่องมือสร้างแผนผังความคิดฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้คุณกำหนดเค้าโครงและดูจุดสัมผัสต่างๆ ในวงจรชีวิตของลูกค้า ตั้งแต่การรับรู้ไปจนถึงการแปลงเป็นลูกค้า การซื้อซ้ำ การสูญเสียลูกค้า และอื่นๆ อีกมากมาย
ClickUp ยังมีเทมเพลตแผนที่การเดินทางของลูกค้าหลายแบบให้คุณเลือกใช้ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องสร้างของคุณเองตั้งแต่ต้นสร้างเวิร์กโฟลว์และกระบวนการอนุมัติที่ละเอียดด้วยแผนผังความคิด เพื่อให้คุณสามารถสร้างการพึ่งพาสำหรับแต่ละขั้นตอนได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp
- กระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp: ClickUp มีฟีเจอร์กระดานไวท์บอร์ดที่ช่วยให้บุคคลและทีมสามารถมองเห็นแนวคิดได้ชัดเจนขึ้น ปรับปรุงการสื่อสาร และสร้างกระบวนการทำงาน CRMที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า
- ผู้สร้างแผนผังความคิด:คุณสมบัติการสร้างแผนผังความคิดของ ClickUpช่วยให้สร้างโครงร่างและแผนผังการไหลแบบไดนามิกสำหรับแนวคิด โครงการ หรืองานที่มีอยู่
- เทมเพลตที่ปรับแต่งได้: ClickUp มีเทมเพลตสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการสร้างแผนที่เส้นทางโครงการและแผนที่การเดินทางของลูกค้า – เพื่อให้คุณมีพื้นฐานในการเริ่มต้น
- มุมมองที่กำหนดเอง: เลือกจากมุมมองที่หลากหลายกว่า 15 แบบสำหรับการจัดการงาน การวางแผนเส้นทาง การสร้างแผนภาพ หรือผ่านแผนภูมิแกนต์ที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp มีการปรับแต่งมากมาย ดังนั้นอาจเป็นเรื่องยากสักหน่อยที่จะเรียนรู้ทั้งหมดในทันที
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: มีราคาพิเศษตามความต้องการ – หากคุณต้องการซอฟต์แวร์เพื่อจัดการธุรกิจของคุณกรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อช่วยตั้งค่าเมื่อคุณพร้อม
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,700+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
2. คัสเตลเลนซ์
Custellence เป็นเครื่องมือแผนที่การเดินทางของลูกค้าที่ช่วยให้ทีมและองค์กรเข้าใจและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า ด้วยฟังก์ชันการลากและวางที่ง่ายและคุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ Custellance ช่วยให้ผู้ใช้สร้างแผนที่การเดินทางของลูกค้าได้ภายในไม่กี่นาที ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
คุณสมบัติเด่นของ Custellence
- คอลเลกชันภาพที่ไม่ซ้ำใคร
- โครงสร้างแผนที่การเดินทางที่ยืดหยุ่น
- ไอคอนที่คัดสรร
- สีสันหลากหลาย
- แม่แบบหลายแบบสำหรับการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
- รองรับการส่งออกเป็นไฟล์ PNG, CSV หรือ PDF
- ลิงก์ลึก
- คุณสมบัติการแสดงความคิดเห็นเพื่อการร่วมมือที่ราบรื่น
- ความสามารถในการเลือกระบบรหัสที่คุณต้องการ
ข้อจำกัดของ Custellence
- การอัปเดตข้อความอาจใช้เวลาสักครู่
- ไม่มีข้อเสนอฟรีในการสร้างแผนที่การเดินทางของลูกค้าจากเทมเพลต
การกำหนดราคาของ Custellence
- มาตรฐาน: $0
- มืออาชีพ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Custellence
- G2: 4. 2/5 (5+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
3. สมพลี
Smaply เป็นหนึ่งในเครื่องมือแผนที่การเดินทางของลูกค้าที่ดีที่สุดในรายการนี้ เนื่องจากช่วยให้สร้างแผนที่การเดินทางที่น่าสนใจและอำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องมือรับความคิดเห็นของลูกค้าสำหรับการทำงานร่วมกันออนไลน์แบบเรียลไทม์
บน Smaply, ทีมสามารถทำงานร่วมกันบนแผนที่ต่าง ๆ, แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากลูกค้า และแสดงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของลูกค้าได้.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smaply
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันทั้งออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางสำหรับแผนที่เส้นทางโดยละเอียด
- สอดคล้องกับ GDPR
- ความปลอดภัยของข้อมูลสูง
- ไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิต
ข้อจำกัดของ Smaply
- ไม่มีเทมเพลตบุคลิกภาพเพียงพอ
- ไม่มีปุ่มย้อนกลับ
ราคาสมเหตุสมผล
- ฟรี: 0 ยูโร/เดือน ต่อผู้ใช้
- พื้นฐาน: 19 ยูโร/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 29 ยูโร/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อ Smaply เพื่อขอราคา
Smaply คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
4. ลูซิดชาร์ต
Lucidchart เป็นซอฟต์แวร์สร้างแผนภาพอัจฉริยะที่สามารถสร้างแผนที่การเดินทางของลูกค้าและแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ช่วยให้ทีมสามารถสร้างการนำเสนอภาพของกระบวนการ ระบบ และแนวคิดที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและร่วมมือกัน
ด้วย Lucidchart คุณสามารถสร้างแผนที่การเดินทางของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย เพื่อทำความเข้าใจว่าลูกค้าค้นพบ ซื้อ และใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างไร – และปรับปรุงเพื่อสร้างรายได้มากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lucidchart
- การเชื่อมโยงข้อมูล
- การแสดงผลอัตโนมัติ
- ตัวเลือกการผสานรวม เช่น Google Workspace, Atlassian, Slack และอื่น ๆ
- ตัวกรองการแสดงภาพเพื่อเน้นเส้นทางการเดินทางของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม
- เอกสารบนคลาวด์อัตโนมัติเพื่อบันทึกและแบ่งปันโปรไฟล์ลูกค้า
ข้อจำกัดของ Lucidchart
- บางครั้งมีความล่าช้าเมื่อทำงานกับแผนผังขนาดใหญ่และซับซ้อนที่มีองค์ประกอบหลายอย่าง
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน ไม่เหมือนทางเลือกอื่น ๆ
- การส่งออกความละเอียดต่ำ
- ปัญหาที่ผู้ใช้บางคนประสบคือมีไอคอนแบรนด์ รูปภาพ และรูปทรงให้เลือกจำกัดในการแสดงแผนผังการเดินทางของผู้ใช้
- การนำเข้าภาพกราฟิกจากภายนอกนั้นซับซ้อนและบางครั้งเป็นไปไม่ได้
ราคาของ Lucidchart
- ฟรี: $0
- บุคคล: $7. 95/ เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อ Lucidchart เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิว Lucidchart
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,300+)
- Capterra: 4. 5/5 (1900+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Lucidchartเหล่านี้!
5. วิชวล พาราไดม์
Visual Paradigm เป็นชุดเครื่องมือโครงการแบบ Agile ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แพลตฟอร์มนี้มีฟีเจอร์การสร้างแบบจำลองและแผนภาพแบบภาพที่สามารถใช้สร้างแผนที่การเดินทางและเข้าใจอารมณ์ของลูกค้าขณะมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ของคุณ
Visual Paradigm มีประเภทแผนภาพหลายแบบสำหรับการวิจัยผู้ใช้และการสร้างภาพที่แม่นยำยิ่งขึ้นของพฤติกรรมลูกค้าและแผนที่การเดินทางของลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ Visual Paradigm
- เครื่องมือออกแบบประสบการณ์ลูกค้า
- ผู้ออกแบบแผนผังกระบวนการเพื่อเน้นจุดสัมผัสของลูกค้า
- เครื่องมือสร้างแผนภาพออนไลน์สำหรับแผนผังลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างละเอียด
- การสร้างรายงานสำหรับเส้นทางการเดินทางของลูกค้า
- การวิเคราะห์เชิงข้อความ
- เครื่องมือสร้างแผนผังความคิดสำหรับแผนที่การเดินทางของลูกค้า
- ผู้เผยแพร่โครงการ
- ผู้สร้างอินโฟกราฟิกและแผนผัง
- เครื่องมือแก้ไขแผนภาพแบบลากและวางสำหรับการวางแผนเส้นทางอย่างง่าย
ข้อจำกัดของ Visual Paradigm
- การเชื่อมต่อแผนผังอาจซับซ้อนสำหรับบางคนเมื่อสร้างแผนที่การเดินทางของลูกค้า
- ผู้ใช้บางรายพบว่าทางลัดของแอปบางครั้งไม่ทำงาน
- ขาดคุณสมบัติการทำงานร่วมกันบางอย่างที่ผู้ใช้กำลังมองหา
การกำหนดราคาของ Visual Paradigm
- ผู้สร้างแบบจำลอง: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 89 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
Visual Paradigm คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (2+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
6. UXPressia
UXPressiaเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันในรูปแบบภาพที่ไม่เพียงแต่สร้างแผนที่การเดินทางของลูกค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างบุคลิกภาพของผู้ใช้และแผนที่ผลกระทบด้วย ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้และยังมีหลักสูตรเกี่ยวกับประสบการณ์ลูกค้าเพื่อช่วยให้บุคคลและทีมทำงานได้ดีขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ UXPressia
- การส่งออกคุณภาพสูงพร้อมการติดแบรนด์ตามความต้องการ
- 70+ แผนที่การเดินทางของลูกค้า, บุคลิกภาพของลูกค้า, และแบบแผนผลกระทบ
- หลักสูตรออนไลน์แบบโต้ตอบ
- ผู้สร้างบุคลิกภาพออนไลน์เพื่อเน้นจุดเจ็บปวด
- ประสบการณ์กราฟ
- การวิเคราะห์เว็บแบบบูรณาการเพื่อแสดงรายละเอียดประสบการณ์ของลูกค้า
- ไฟล์แนบ
- โหมดการนำเสนอเพื่อแสดงแผนที่การเดินทางออนไลน์
ข้อจำกัดของ UXPressia
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกถูกจำกัดจากฟีเจอร์ที่มีจำกัดและขั้นตอนการทำงานที่ไม่เป็นธรรมชาติ
- การไม่มีการผสานรวมกับ Jira หรือ Confluence อาจทำให้ผู้ใช้ที่มีซอฟต์แวร์เหล่านั้นในกระบวนการทำงานของตนใช้งานได้ยาก
- ผู้ใช้บางคนอาจต้องเผชิญกับการเรียนรู้ที่ชันในการสร้างแผนที่การเดินทางของลูกค้า
ราคาของ UXPressia
- ฟรี: $0
- เริ่มต้น: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อ UXPressia เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิว UXPressia
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 10+ รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
7. วาดแบบร่าง
Sketch ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างการออกแบบที่หลากหลายสำหรับโครงการของตน ด้วยคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง เช่น การคัดลอกและวาง การแก้ไขและปรับแต่งภาพ การจัดการไลบรารี และอื่นๆ อีกมากมาย Sketch สามารถสร้างแผนที่การเดินทางข้ามจุดสัมผัสของลูกค้าได้
เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทแผนที่การเดินทางได้แนะนำเมนูคุณสมบัติทดลองสำหรับผู้ใช้เพื่อทดลองใช้คุณสมบัติที่ยังไม่ได้เปิดตัวและแบ่งปันคำแนะนำก่อนการเปิดตัว
ร่างคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- พร้อมใช้งานบนหลายแพลตฟอร์ม – MacOS และเว็บ
- การแก้ไขเวกเตอร์ขั้นสูงพร้อมเครื่องมือแมป
- แม่แบบการออกแบบที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
- การสร้างต้นแบบเชิงสัญชาตญาณ
- ไลบรารีที่ใช้ร่วมกัน
- ออกแบบเดี่ยวหรือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- แถบเครื่องมือที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของสเก็ตช์
- เครื่องมือแผนที่ไม่สามารถใช้ได้บน iPad ซึ่งทำให้ผู้ใช้ Mac ที่ต้องการใช้งานนอกสถานที่ยากลำบาก
- ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ความสามารถทั้งหมดของการทำแผนที่เส้นทาง
- ไม่สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ Windows
ราคาเบื้องต้น
- มาตรฐาน: 12 ดอลลาร์/เดือน ต่อบรรณาธิการ
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อบรรณาธิการ
คะแนนและรีวิวแบบร่าง
- G2: 4. 5/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 750 รายการ)
8. Figma
Figma เป็นซอฟต์แวร์ออกแบบอินเทอร์เฟซแบบร่วมมือที่มีชื่อเสียงในด้านความสามารถในการสร้างต้นแบบ ด้วย Figma บุคคลและทีมสามารถสร้างการออกแบบจากศูนย์ รวมถึงแผนที่การเดินทางของลูกค้าที่สามารถใช้เพื่อแสดงภาพและปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
เครื่องมือแผนที่ประสบการณ์และเส้นทางของลูกค้านี้โดดเด่นในรายการนี้เพราะมีฟังก์ชันไวท์บอร์ดสำหรับการวาดเส้นโครงร่างและการออกแบบด้วยมือฟรี Figma มุ่งเน้นไปที่การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้/ประสบการณ์ (UI/UX)มากกว่าการแผนที่เส้นทางของลูกค้า ซึ่งแตกต่างจากเครื่องมืออื่น ๆ หลายตัวในรายการนี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Figma
- เครื่องมือปากกาสมัยใหม่
- ปลั๊กอินสำหรับอัตโนมัติการทำงานและปรับปรุงกระบวนการทำงาน
- สไตล์ที่ยืดหยุ่น
- ห้องสมุดที่เข้าถึงได้
- ผู้ชมไม่จำกัด
- ส่งออกได้ง่ายเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ของลูกค้าให้กับทีมของคุณ
ข้อจำกัดของ Figma
- ไม่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้ ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากหากคุณกำลังเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีสัญญาณไวไฟไม่เสถียร
- อาจเป็นเรื่องยากที่จะหาทรัพยากรในส่วนชุมชน
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าไม่มีตัวเลือกการปรับแต่งภาพเพียงพอ—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสร้างแผนที่การเดินทางของลูกค้า
ราคาของ Figma
- ฟรี
- Figma professional: $12/เดือน ต่อผู้แก้ไข
- องค์กร Figma: $45/เดือน ต่อผู้แก้ไข
คะแนนรีวิวและรีวิวของ Figma
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
9. FlowMapp
หนึ่งในเครื่องมือ UXชั้นนำสำหรับกระบวนการทำงานออกแบบเว็บไซต์ FlowMapp ช่วยให้บุคคลและทีมสามารถสร้างและปรับปรุงแผนผังเว็บไซต์ได้ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ที่ติดตามสถานะและความคิดเห็น/การสนทนาที่ดำเนินอยู่เกี่ยวกับการออกแบบแต่ละรายการ
ฟังก์ชันการออกแบบของ FlowMapp มีประโยชน์สำหรับการจัดการประสบการณ์ลูกค้า การทำแผนที่การเดินทางของลูกค้า และการสร้างบุคลิกภาพของลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ FlowMapp
- แผนผังเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายสำหรับการแสดงภาพกระบวนการทำงานของทีม
- แผนผังขั้นตอนสำหรับเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้และการวางแผนเว็บไซต์
- แผนภาพการไหลของผู้ใช้สำหรับการวางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้าที่ดีขึ้นและประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น
- ความสามารถในการแบ่งปัน, โอนย้าย, หรือเก็บรักษาโครงการหรือบันทึกประสบการณ์ของลูกค้า
- อินเตอร์เฟซแบบลากและวาง
ข้อจำกัดของ FlowMapp
- โหนดและเทมเพลตที่ไม่ยืดหยุ่นเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น
- ไม่มีช่องป้อนข้อมูลแยกเฉพาะสำหรับข้อมูลหน้าผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา (SERP)
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในการสลับระหว่างโครงการ
- การเชื่อมต่อไม่เพียงพอสำหรับผู้ใช้เครื่องมือแผนที่การเดินทางบางราย
ราคาของ FlowMapp
- ฟรี: $0
- ข้อดี: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $54/เดือน สำหรับสมาชิกทีมสูงสุด 5 คน
- หน่วยงาน: $180/เดือน สำหรับจำนวนสมาชิกทีมไม่จำกัด
คะแนนและรีวิว FlowMapp
- G2: 4. 7/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: ไม่พร้อมใช้งาน
10. ไมโครซอฟต์ วิสิโอ
Microsoft Visioใช้สเตนซิล, แม่แบบสำเร็จรูป, แผนภาพเริ่มต้น, และแผนผังงานเพื่อช่วยผู้จัดการการเดินทางของลูกค้าและบุคคลที่ต้องการสร้างภาพที่เข้าใจง่าย
ด้วย Visio คุณสามารถสร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกันใน Microsoft Teams และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Microsoft ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Visio
- แม่แบบในตัวสำหรับการสร้างแผนผังงาน
- แผนผังโครงสร้างองค์กร
- ฟังก์ชันการส่งออกและนำเข้า
- แผนภาพและกราฟิกที่สามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น
ข้อจำกัดของ Microsoft Visio
- ความยากลำบากในการเชื่อมโยงองค์ประกอบและการแชร์ไฟล์ขนาดใหญ่
- ตัวเลือกการร่วมมือที่จำกัด
- ไม่สามารถผสานการทำงานได้ดีกับโปรแกรม wireframe ต่างๆ
- ไม่สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมือภายนอก Microsoft Suite ได้
ราคาของ Microsoft Visio
- แผน Visio 1: 5 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- แผน Visio 2: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
Microsoft Visio คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3000 รายการ)
สิ่งที่ควรมองหาในเครื่องมือการทำแผนที่การเดินทางของลูกค้า
ซอฟต์แวร์แผนที่การเดินทางของลูกค้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า. เมื่อเลือกซอฟต์แวร์แผนที่การเดินทางของลูกค้า, สิ่งที่ต้องพิจารณาคือ:
- การแผนที่การเดินทางแบบหลายช่องทาง: ซอฟต์แวร์แผนที่การเดินทางของลูกค้าของคุณควรรองรับการแผนที่แบบหลายช่องทาง ทำให้คุณสามารถจับและวิเคราะห์การโต้ตอบผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ รวมถึงเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ โซเชียลมีเดีย ร้านค้าทางกายภาพ ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ และอื่น ๆ
- การรวมข้อมูลและการทำงานอัตโนมัติ: มองหาซอฟต์แวร์ที่สามารถรวมเข้ากับแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น เช่น ระบบCRM และระบบบริหารจัดการโครงการแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติ หรือเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล การรวมข้อมูลนี้ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์และทำการแมปข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความถูกต้องของข้อมูล
- คุณสมบัติการร่วมมือและการแบ่งปัน: ซอฟต์แวร์ควรช่วยให้การร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีมเป็นไปได้ โดยให้พวกเขาสามารถทำงานพร้อมกัน, ทิ้งความคิดเห็น, และติดตามการเปลี่ยนแปลงได้
- การวิเคราะห์และติดตามตัวชี้วัด: มองหาแผนที่การเดินทางของลูกค้าที่มีระบบวิเคราะห์และติดตามตัวชี้วัดในตัว เพื่อวัดประสิทธิภาพของโครงการการเดินทางของลูกค้าของคุณ ควรสามารถตั้งค่าและติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของลูกค้าและตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
- ความสามารถในการปรับขนาดและความยืดหยุ่น: คุณต้องการเครื่องมือการทำแผนที่การเดินทางที่สามารถจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ รองรับการเดินทางของลูกค้าที่มีความซับซ้อน และปรับตัวให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้ มองหาคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับซอฟต์แวร์ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณได้ ทำให้เกิดความยืดหยุ่นและสามารถใช้งานได้ในระยะยาว
- การสนับสนุนลูกค้าและการฝึกอบรม: ประเมินระดับการสนับสนุนลูกค้าและการฝึกอบรมที่ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์มอบให้ ซึ่งรวมถึงทรัพยากรต่างๆ เช่นเอกสารประกอบที่ครอบคลุม บทเรียนแนะนำ และแหล่งข้อมูลการฝึกอบรม เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
เครื่องมือแผนที่การเดินทางของลูกค้าที่มีการผสมผสานคุณสมบัติที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าที่มีค่า, ปรับปรุงความพึงพอใจของผู้ใช้, และขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
ClickUp—ซอฟต์แวร์แผนที่การเดินทางของลูกค้าที่ดีที่สุดของคุณ
ClickUp คือซอฟต์แวร์การจัดการประสบการณ์ลูกค้าและการทำแผนที่การเดินทางที่ดีที่สุดในตลาด มันเหมือนกับการมีผู้ช่วยอัจฉริยะที่รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับลูกค้าของคุณ
บอกลาความปวดหัวจากการจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าด้วยตนเอง และสวัสดีกับเครื่องมือที่ทำให้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าของคุณง่ายขึ้นมาก