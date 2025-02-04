บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือแผนที่การเดินทางของลูกค้าที่ดีที่สุดในปี 2025
Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
4 กุมภาพันธ์ 2568

การเข้าใจความต้องการของทีมคุณและความคาดหวังของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ. หนึ่งในวิธีที่จะทำให้เข้าใจสิ่งนี้ได้คือการวางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้า ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการซื้อครั้งสุดท้าย และใช่แล้ว มีเครื่องมือที่จะช่วยให้กระบวนการนี้กลายเป็นระบบอัตโนมัติและง่ายขึ้นมาก!

บทความนี้จะสำรวจเครื่องมือการทำแผนที่การเดินทางของลูกค้า และสรุป 10 อันดับเครื่องมือที่ดีที่สุดของเรา ซึ่งแต่ละตัวมีคุณสมบัติและประโยชน์ที่เป็นเอกลักษณ์ อ่านต่อเพื่อค้นหาซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์แบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมกับลูกค้าของคุณ

เครื่องมือการแผนที่การเดินทางของลูกค้าคืออะไร?

เครื่องมือการแผนที่การเดินทางของลูกค้า (Customer Journey Mapping Tool) คือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ธุรกิจสร้างภาพตัวแทนของจุดสัมผัสและประสบการณ์ของลูกค้าได้ การแผนที่การเดินทางของลูกค้าเกี่ยวข้องกับการเข้าใจและบันทึกการมีปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจ ตั้งแต่การรับรู้ครั้งแรก การมีส่วนร่วม จนถึงการซื้อสินค้าหรือบริการในที่สุด รวมถึงประสบการณ์หลังการซื้อหรือการเข้าร่วมใช้บริการ

เครื่องมือการวางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้าที่ดีที่สุดมักจะมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างแผนภาพเชิงภาพบนกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลหรือแผนผังความคิดของเส้นทางการเดินทางของลูกค้าได้ แผนที่เส้นทางเหล่านี้มักประกอบด้วยขั้นตอนหรือระยะต่างๆ ของประสบการณ์ของลูกค้าและแง่มุมอื่นๆ เช่น การรับรู้ การพิจารณา การตัดสินใจ การซื้อ และหลังการซื้อ

ในแต่ละขั้นตอน เครื่องมือแผนที่การเดินทางของผู้ใช้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดและระบุจุดสัมผัส การโต้ตอบ ช่องทาง และอารมณ์ที่เฉพาะเจาะจงที่ลูกค้าอาจประสบได้

การเชี่ยวชาญกระบวนการทำแผนที่การเดินทางของลูกค้าช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลลูกค้าได้ดีขึ้น ได้รับข้อมูลเชิงลึก และระบุจุดที่สามารถปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าเฉลี่ยของคุณได้

10 ซอฟต์แวร์แผนที่การเดินทางของลูกค้าที่ดีที่สุดที่ควรใช้

คุณรู้สึกเบื่อกับการได้ยินเกี่ยวกับความสำคัญของแผนที่การเดินทางของลูกค้าแต่ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไรใช่ไหม? ไม่ต้องกังวล เพราะเรากำลังจะบอก "เคล็ดลับ" เกี่ยวกับซอฟต์แวร์แผนที่การเดินทางของลูกค้าที่ดีที่สุดสำหรับคุณที่จะเริ่มต้นใช้งาน

เครื่องมือสำหรับการทำแผนที่เส้นทางการเดินทางของลูกค้าที่เราแนะนำ 10 อันดับแรก ได้แก่:

1.คลิกอัพ

แผนผังความคิด ClickUp
สร้างการเชื่อมโยงและเชื่อมต่อวัตถุเข้าด้วยกันเพื่อสร้างแผนที่หรือกระบวนการทำงานจากความคิดของคุณร่วมกับทีมของคุณใน ClickUp Whiteboards

ClickUp เป็นเครื่องมือสร้างแผนที่การเดินทางของลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ซึ่งช่วยให้คุณสร้างการแสดงภาพเวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุดด้วยฟีเจอร์ไวท์บอร์ดและเครื่องมือสร้างแผนผังความคิดฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้คุณกำหนดเค้าโครงและดูจุดสัมผัสต่างๆ ในวงจรชีวิตของลูกค้า ตั้งแต่การรับรู้ไปจนถึงการแปลงเป็นลูกค้า การซื้อซ้ำ การสูญเสียลูกค้า และอื่นๆ อีกมากมาย

ClickUp ยังมีเทมเพลตแผนที่การเดินทางของลูกค้าหลายแบบให้คุณเลือกใช้ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องสร้างของคุณเองตั้งแต่ต้นสร้างเวิร์กโฟลว์และกระบวนการอนุมัติที่ละเอียดด้วยแผนผังความคิด เพื่อให้คุณสามารถสร้างการพึ่งพาสำหรับแต่ละขั้นตอนได้อย่างง่ายดาย

ขั้นตอนการอนุมัติการออกแบบในแผนผังความคิด ClickUp
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp

  • กระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp: ClickUp มีฟีเจอร์กระดานไวท์บอร์ดที่ช่วยให้บุคคลและทีมสามารถมองเห็นแนวคิดได้ชัดเจนขึ้น ปรับปรุงการสื่อสาร และสร้างกระบวนการทำงาน CRMที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า
  • ผู้สร้างแผนผังความคิด:คุณสมบัติการสร้างแผนผังความคิดของ ClickUpช่วยให้สร้างโครงร่างและแผนผังการไหลแบบไดนามิกสำหรับแนวคิด โครงการ หรืองานที่มีอยู่
  • เทมเพลตที่ปรับแต่งได้: ClickUp มีเทมเพลตสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการสร้างแผนที่เส้นทางโครงการและแผนที่การเดินทางของลูกค้า – เพื่อให้คุณมีพื้นฐานในการเริ่มต้น
  • มุมมองที่กำหนดเอง: เลือกจากมุมมองที่หลากหลายกว่า 15 แบบสำหรับการจัดการงาน การวางแผนเส้นทาง การสร้างแผนภาพ หรือผ่านแผนภูมิแกนต์ที่กำหนดเอง

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ClickUp มีการปรับแต่งมากมาย ดังนั้นอาจเป็นเรื่องยากสักหน่อยที่จะเรียนรู้ทั้งหมดในทันที

ราคาของ ClickUp

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,700+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)

2. คัสเตลเลนซ์

ภาพผลิตภัณฑ์ Custellence
ผ่านทางCustellence

Custellence เป็นเครื่องมือแผนที่การเดินทางของลูกค้าที่ช่วยให้ทีมและองค์กรเข้าใจและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า ด้วยฟังก์ชันการลากและวางที่ง่ายและคุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ Custellance ช่วยให้ผู้ใช้สร้างแผนที่การเดินทางของลูกค้าได้ภายในไม่กี่นาที ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

คุณสมบัติเด่นของ Custellence

  • คอลเลกชันภาพที่ไม่ซ้ำใคร
  • โครงสร้างแผนที่การเดินทางที่ยืดหยุ่น
  • ไอคอนที่คัดสรร
  • สีสันหลากหลาย
  • แม่แบบหลายแบบสำหรับการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
  • รองรับการส่งออกเป็นไฟล์ PNG, CSV หรือ PDF
  • ลิงก์ลึก
  • คุณสมบัติการแสดงความคิดเห็นเพื่อการร่วมมือที่ราบรื่น
  • ความสามารถในการเลือกระบบรหัสที่คุณต้องการ

ข้อจำกัดของ Custellence

  • การอัปเดตข้อความอาจใช้เวลาสักครู่
  • ไม่มีข้อเสนอฟรีในการสร้างแผนที่การเดินทางของลูกค้าจากเทมเพลต

การกำหนดราคาของ Custellence

  • มาตรฐาน: $0
  • มืออาชีพ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Custellence

  • G2: 4. 2/5 (5+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)

3. สมพลี

รูปภาพสินค้า Smaply
ผ่านทางSmaply

Smaply เป็นหนึ่งในเครื่องมือแผนที่การเดินทางของลูกค้าที่ดีที่สุดในรายการนี้ เนื่องจากช่วยให้สร้างแผนที่การเดินทางที่น่าสนใจและอำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องมือรับความคิดเห็นของลูกค้าสำหรับการทำงานร่วมกันออนไลน์แบบเรียลไทม์

บน Smaply, ทีมสามารถทำงานร่วมกันบนแผนที่ต่าง ๆ, แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากลูกค้า และแสดงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของลูกค้าได้.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smaply

  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกันทั้งออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางสำหรับแผนที่เส้นทางโดยละเอียด
  • สอดคล้องกับ GDPR
  • ความปลอดภัยของข้อมูลสูง
  • ไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิต

ข้อจำกัดของ Smaply

  • ไม่มีเทมเพลตบุคลิกภาพเพียงพอ
  • ไม่มีปุ่มย้อนกลับ

ราคาสมเหตุสมผล

  • ฟรี: 0 ยูโร/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พื้นฐาน: 19 ยูโร/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: 29 ยูโร/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อ Smaply เพื่อขอราคา

Smaply คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)

4. ลูซิดชาร์ต

ผ่านทางLucidchart

Lucidchart เป็นซอฟต์แวร์สร้างแผนภาพอัจฉริยะที่สามารถสร้างแผนที่การเดินทางของลูกค้าและแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ช่วยให้ทีมสามารถสร้างการนำเสนอภาพของกระบวนการ ระบบ และแนวคิดที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและร่วมมือกัน

ด้วย Lucidchart คุณสามารถสร้างแผนที่การเดินทางของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย เพื่อทำความเข้าใจว่าลูกค้าค้นพบ ซื้อ และใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างไร – และปรับปรุงเพื่อสร้างรายได้มากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lucidchart

  • การเชื่อมโยงข้อมูล
  • การแสดงผลอัตโนมัติ
  • ตัวเลือกการผสานรวม เช่น Google Workspace, Atlassian, Slack และอื่น ๆ
  • ตัวกรองการแสดงภาพเพื่อเน้นเส้นทางการเดินทางของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม
  • เอกสารบนคลาวด์อัตโนมัติเพื่อบันทึกและแบ่งปันโปรไฟล์ลูกค้า

ข้อจำกัดของ Lucidchart

  • บางครั้งมีความล่าช้าเมื่อทำงานกับแผนผังขนาดใหญ่และซับซ้อนที่มีองค์ประกอบหลายอย่าง
  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน ไม่เหมือนทางเลือกอื่น ๆ
  • การส่งออกความละเอียดต่ำ
  • ปัญหาที่ผู้ใช้บางคนประสบคือมีไอคอนแบรนด์ รูปภาพ และรูปทรงให้เลือกจำกัดในการแสดงแผนผังการเดินทางของผู้ใช้
  • การนำเข้าภาพกราฟิกจากภายนอกนั้นซับซ้อนและบางครั้งเป็นไปไม่ได้

ราคาของ Lucidchart

  • ฟรี: $0
  • บุคคล: $7. 95/ เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อ Lucidchart เพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิว Lucidchart

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,300+)
  • Capterra: 4. 5/5 (1900+ รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Lucidchartเหล่านี้!

5. วิชวล พาราไดม์

ภาพผลิตภัณฑ์ Visual Paradigm
ผ่านทางVisual Paradigm

Visual Paradigm เป็นชุดเครื่องมือโครงการแบบ Agile ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แพลตฟอร์มนี้มีฟีเจอร์การสร้างแบบจำลองและแผนภาพแบบภาพที่สามารถใช้สร้างแผนที่การเดินทางและเข้าใจอารมณ์ของลูกค้าขณะมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ของคุณ

Visual Paradigm มีประเภทแผนภาพหลายแบบสำหรับการวิจัยผู้ใช้และการสร้างภาพที่แม่นยำยิ่งขึ้นของพฤติกรรมลูกค้าและแผนที่การเดินทางของลูกค้า

คุณสมบัติเด่นของ Visual Paradigm

  • เครื่องมือออกแบบประสบการณ์ลูกค้า
  • ผู้ออกแบบแผนผังกระบวนการเพื่อเน้นจุดสัมผัสของลูกค้า
  • เครื่องมือสร้างแผนภาพออนไลน์สำหรับแผนผังลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างละเอียด
  • การสร้างรายงานสำหรับเส้นทางการเดินทางของลูกค้า
  • การวิเคราะห์เชิงข้อความ
  • เครื่องมือสร้างแผนผังความคิดสำหรับแผนที่การเดินทางของลูกค้า
  • ผู้เผยแพร่โครงการ
  • ผู้สร้างอินโฟกราฟิกและแผนผัง
  • เครื่องมือแก้ไขแผนภาพแบบลากและวางสำหรับการวางแผนเส้นทางอย่างง่าย

ข้อจำกัดของ Visual Paradigm

  • การเชื่อมต่อแผนผังอาจซับซ้อนสำหรับบางคนเมื่อสร้างแผนที่การเดินทางของลูกค้า
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าทางลัดของแอปบางครั้งไม่ทำงาน
  • ขาดคุณสมบัติการทำงานร่วมกันบางอย่างที่ผู้ใช้กำลังมองหา

การกำหนดราคาของ Visual Paradigm

  • ผู้สร้างแบบจำลอง: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: 89 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

Visual Paradigm คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (2+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)

6. UXPressia

ภาพผลิตภัณฑ์ UXpressia Customer Journey Mapping
ผ่านทางUXpressia

UXPressiaเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันในรูปแบบภาพที่ไม่เพียงแต่สร้างแผนที่การเดินทางของลูกค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างบุคลิกภาพของผู้ใช้และแผนที่ผลกระทบด้วย ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้และยังมีหลักสูตรเกี่ยวกับประสบการณ์ลูกค้าเพื่อช่วยให้บุคคลและทีมทำงานได้ดีขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ UXPressia

  • การส่งออกคุณภาพสูงพร้อมการติดแบรนด์ตามความต้องการ
  • 70+ แผนที่การเดินทางของลูกค้า, บุคลิกภาพของลูกค้า, และแบบแผนผลกระทบ
  • หลักสูตรออนไลน์แบบโต้ตอบ
  • ผู้สร้างบุคลิกภาพออนไลน์เพื่อเน้นจุดเจ็บปวด
  • ประสบการณ์กราฟ
  • การวิเคราะห์เว็บแบบบูรณาการเพื่อแสดงรายละเอียดประสบการณ์ของลูกค้า
  • ไฟล์แนบ
  • โหมดการนำเสนอเพื่อแสดงแผนที่การเดินทางออนไลน์

ข้อจำกัดของ UXPressia

  • ผู้ใช้บางรายรู้สึกถูกจำกัดจากฟีเจอร์ที่มีจำกัดและขั้นตอนการทำงานที่ไม่เป็นธรรมชาติ
  • การไม่มีการผสานรวมกับ Jira หรือ Confluence อาจทำให้ผู้ใช้ที่มีซอฟต์แวร์เหล่านั้นในกระบวนการทำงานของตนใช้งานได้ยาก
  • ผู้ใช้บางคนอาจต้องเผชิญกับการเรียนรู้ที่ชันในการสร้างแผนที่การเดินทางของลูกค้า

ราคาของ UXPressia

  • ฟรี: $0
  • เริ่มต้น: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อ UXPressia เพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิว UXPressia

  • G2: 4. 4/5 (รีวิว 10+ รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

7. วาดแบบร่าง

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์แบบร่าง
ผ่านทางSketch

Sketch ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างการออกแบบที่หลากหลายสำหรับโครงการของตน ด้วยคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง เช่น การคัดลอกและวาง การแก้ไขและปรับแต่งภาพ การจัดการไลบรารี และอื่นๆ อีกมากมาย Sketch สามารถสร้างแผนที่การเดินทางข้ามจุดสัมผัสของลูกค้าได้

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทแผนที่การเดินทางได้แนะนำเมนูคุณสมบัติทดลองสำหรับผู้ใช้เพื่อทดลองใช้คุณสมบัติที่ยังไม่ได้เปิดตัวและแบ่งปันคำแนะนำก่อนการเปิดตัว

ร่างคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • พร้อมใช้งานบนหลายแพลตฟอร์ม – MacOS และเว็บ
  • การแก้ไขเวกเตอร์ขั้นสูงพร้อมเครื่องมือแมป
  • แม่แบบการออกแบบที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
  • การสร้างต้นแบบเชิงสัญชาตญาณ
  • ไลบรารีที่ใช้ร่วมกัน
  • ออกแบบเดี่ยวหรือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • แถบเครื่องมือที่ปรับแต่งได้

ข้อจำกัดของสเก็ตช์

  • เครื่องมือแผนที่ไม่สามารถใช้ได้บน iPad ซึ่งทำให้ผู้ใช้ Mac ที่ต้องการใช้งานนอกสถานที่ยากลำบาก
  • ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ความสามารถทั้งหมดของการทำแผนที่เส้นทาง
  • ไม่สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ Windows

ราคาเบื้องต้น

  • มาตรฐาน: 12 ดอลลาร์/เดือน ต่อบรรณาธิการ
  • ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อบรรณาธิการ

คะแนนและรีวิวแบบร่าง

  • G2: 4. 5/5 (1,100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 750 รายการ)

8. Figma

แม่แบบแผนผังความคิดสำหรับ Google Docs
ผ่านทางFigma

Figma เป็นซอฟต์แวร์ออกแบบอินเทอร์เฟซแบบร่วมมือที่มีชื่อเสียงในด้านความสามารถในการสร้างต้นแบบ ด้วย Figma บุคคลและทีมสามารถสร้างการออกแบบจากศูนย์ รวมถึงแผนที่การเดินทางของลูกค้าที่สามารถใช้เพื่อแสดงภาพและปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า

เครื่องมือแผนที่ประสบการณ์และเส้นทางของลูกค้านี้โดดเด่นในรายการนี้เพราะมีฟังก์ชันไวท์บอร์ดสำหรับการวาดเส้นโครงร่างและการออกแบบด้วยมือฟรี Figma มุ่งเน้นไปที่การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้/ประสบการณ์ (UI/UX)มากกว่าการแผนที่เส้นทางของลูกค้า ซึ่งแตกต่างจากเครื่องมืออื่น ๆ หลายตัวในรายการนี้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Figma

  • เครื่องมือปากกาสมัยใหม่
  • ปลั๊กอินสำหรับอัตโนมัติการทำงานและปรับปรุงกระบวนการทำงาน
  • สไตล์ที่ยืดหยุ่น
  • ห้องสมุดที่เข้าถึงได้
  • ผู้ชมไม่จำกัด
  • ส่งออกได้ง่ายเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ของลูกค้าให้กับทีมของคุณ

ข้อจำกัดของ Figma

  • ไม่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้ ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากหากคุณกำลังเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีสัญญาณไวไฟไม่เสถียร
  • อาจเป็นเรื่องยากที่จะหาทรัพยากรในส่วนชุมชน
  • ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าไม่มีตัวเลือกการปรับแต่งภาพเพียงพอ—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสร้างแผนที่การเดินทางของลูกค้า

ราคาของ Figma

  • ฟรี
  • Figma professional: $12/เดือน ต่อผู้แก้ไข
  • องค์กร Figma: $45/เดือน ต่อผู้แก้ไข

คะแนนรีวิวและรีวิวของ Figma

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

9. FlowMapp

ภาพผลิตภัณฑ์แผนที่การเดินทางของลูกค้า FlowMapp
ผ่านทางFlowMapp

หนึ่งในเครื่องมือ UXชั้นนำสำหรับกระบวนการทำงานออกแบบเว็บไซต์ FlowMapp ช่วยให้บุคคลและทีมสามารถสร้างและปรับปรุงแผนผังเว็บไซต์ได้ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ที่ติดตามสถานะและความคิดเห็น/การสนทนาที่ดำเนินอยู่เกี่ยวกับการออกแบบแต่ละรายการ

ฟังก์ชันการออกแบบของ FlowMapp มีประโยชน์สำหรับการจัดการประสบการณ์ลูกค้า การทำแผนที่การเดินทางของลูกค้า และการสร้างบุคลิกภาพของลูกค้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ FlowMapp

  • แผนผังเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายสำหรับการแสดงภาพกระบวนการทำงานของทีม
  • แผนผังขั้นตอนสำหรับเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้และการวางแผนเว็บไซต์
  • แผนภาพการไหลของผู้ใช้สำหรับการวางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้าที่ดีขึ้นและประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น
  • ความสามารถในการแบ่งปัน, โอนย้าย, หรือเก็บรักษาโครงการหรือบันทึกประสบการณ์ของลูกค้า
  • อินเตอร์เฟซแบบลากและวาง

ข้อจำกัดของ FlowMapp

  • โหนดและเทมเพลตที่ไม่ยืดหยุ่นเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น
  • ไม่มีช่องป้อนข้อมูลแยกเฉพาะสำหรับข้อมูลหน้าผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา (SERP)
  • ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในการสลับระหว่างโครงการ
  • การเชื่อมต่อไม่เพียงพอสำหรับผู้ใช้เครื่องมือแผนที่การเดินทางบางราย

ราคาของ FlowMapp

  • ฟรี: $0
  • ข้อดี: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $54/เดือน สำหรับสมาชิกทีมสูงสุด 5 คน
  • หน่วยงาน: $180/เดือน สำหรับจำนวนสมาชิกทีมไม่จำกัด

คะแนนและรีวิว FlowMapp

  • G2: 4. 7/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่พร้อมใช้งาน

10. ไมโครซอฟต์ วิสิโอ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Microsoft Visio
ผ่านทางMicrosoft Visio

Microsoft Visioใช้สเตนซิล, แม่แบบสำเร็จรูป, แผนภาพเริ่มต้น, และแผนผังงานเพื่อช่วยผู้จัดการการเดินทางของลูกค้าและบุคคลที่ต้องการสร้างภาพที่เข้าใจง่าย

ด้วย Visio คุณสามารถสร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกันใน Microsoft Teams และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Microsoft ได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Visio

  • แม่แบบในตัวสำหรับการสร้างแผนผังงาน
  • แผนผังโครงสร้างองค์กร
  • ฟังก์ชันการส่งออกและนำเข้า
  • แผนภาพและกราฟิกที่สามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น

ข้อจำกัดของ Microsoft Visio

  • ความยากลำบากในการเชื่อมโยงองค์ประกอบและการแชร์ไฟล์ขนาดใหญ่
  • ตัวเลือกการร่วมมือที่จำกัด
  • ไม่สามารถผสานการทำงานได้ดีกับโปรแกรม wireframe ต่างๆ
  • ไม่สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมือภายนอก Microsoft Suite ได้

ราคาของ Microsoft Visio

  • แผน Visio 1: 5 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • แผน Visio 2: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

Microsoft Visio คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3000 รายการ)

สิ่งที่ควรมองหาในเครื่องมือการทำแผนที่การเดินทางของลูกค้า

ซอฟต์แวร์แผนที่การเดินทางของลูกค้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า. เมื่อเลือกซอฟต์แวร์แผนที่การเดินทางของลูกค้า, สิ่งที่ต้องพิจารณาคือ:

  • การแผนที่การเดินทางแบบหลายช่องทาง: ซอฟต์แวร์แผนที่การเดินทางของลูกค้าของคุณควรรองรับการแผนที่แบบหลายช่องทาง ทำให้คุณสามารถจับและวิเคราะห์การโต้ตอบผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ รวมถึงเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ โซเชียลมีเดีย ร้านค้าทางกายภาพ ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ และอื่น ๆ
  • การรวมข้อมูลและการทำงานอัตโนมัติ: มองหาซอฟต์แวร์ที่สามารถรวมเข้ากับแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น เช่น ระบบCRM และระบบบริหารจัดการโครงการแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติ หรือเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล การรวมข้อมูลนี้ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์และทำการแมปข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความถูกต้องของข้อมูล
  • คุณสมบัติการร่วมมือและการแบ่งปัน: ซอฟต์แวร์ควรช่วยให้การร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีมเป็นไปได้ โดยให้พวกเขาสามารถทำงานพร้อมกัน, ทิ้งความคิดเห็น, และติดตามการเปลี่ยนแปลงได้
  • การวิเคราะห์และติดตามตัวชี้วัด: มองหาแผนที่การเดินทางของลูกค้าที่มีระบบวิเคราะห์และติดตามตัวชี้วัดในตัว เพื่อวัดประสิทธิภาพของโครงการการเดินทางของลูกค้าของคุณ ควรสามารถตั้งค่าและติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของลูกค้าและตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
  • ความสามารถในการปรับขนาดและความยืดหยุ่น: คุณต้องการเครื่องมือการทำแผนที่การเดินทางที่สามารถจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ รองรับการเดินทางของลูกค้าที่มีความซับซ้อน และปรับตัวให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้ มองหาคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับซอฟต์แวร์ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณได้ ทำให้เกิดความยืดหยุ่นและสามารถใช้งานได้ในระยะยาว
  • การสนับสนุนลูกค้าและการฝึกอบรม: ประเมินระดับการสนับสนุนลูกค้าและการฝึกอบรมที่ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์มอบให้ ซึ่งรวมถึงทรัพยากรต่างๆ เช่นเอกสารประกอบที่ครอบคลุม บทเรียนแนะนำ และแหล่งข้อมูลการฝึกอบรม เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เครื่องมือแผนที่การเดินทางของลูกค้าที่มีการผสมผสานคุณสมบัติที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าที่มีค่า, ปรับปรุงความพึงพอใจของผู้ใช้, และขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

ClickUp—ซอฟต์แวร์แผนที่การเดินทางของลูกค้าที่ดีที่สุดของคุณ

ClickUp คือซอฟต์แวร์การจัดการประสบการณ์ลูกค้าและการทำแผนที่การเดินทางที่ดีที่สุดในตลาด มันเหมือนกับการมีผู้ช่วยอัจฉริยะที่รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับลูกค้าของคุณ

บอกลาความปวดหัวจากการจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าด้วยตนเอง และสวัสดีกับเครื่องมือที่ทำให้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าของคุณง่ายขึ้นมาก

ลองใช้เทมเพลตแผนที่การเดินทางของลูกค้าของ ClickUp วันนี้