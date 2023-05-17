การสร้างบุคลิกผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเข้าถึงเป้าหมาย (รวมถึงแบบฟอร์มและตัวอย่าง)

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "อะไรคือ User Persona?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "บุคลิกภาพของผู้ใช้คือตัวละครที่สมมติขึ้นแต่มีความสมจริง ซึ่งแทนกลุ่มผู้ใช้ที่สำคัญที่สุดของผลิตภัณฑ์ของคุณ เราใช้คำว่าสมมติขึ้นเพราะแม้ว่าบุคคลนี้จะถูกสร้างขึ้น แต่ข้อมูลประชากร บทบาท แรงจูงใจ และปัญหาในชีวิตประจำวันของพวกเขานั้นอ้างอิงจากการวิจัยผู้ใช้จริงและข้อมูลเพื่อช่วยให้บริษัทเข้าใจผู้คนที่เป็นแรงขับเคลื่อนธุรกิจของตนได้ดียิ่งขึ้น" } } ] }
คุณเคยเลื่อนดูฟีดโซเชียลของคุณแล้วบังเอิญเจอโฆษณาที่รู้สึกเหมือนถูกสร้างมาเพื่อคุณโดยเฉพาะไหม? จริงๆ แล้วมันอาจจะถูกสร้างมาเพื่อคุณจริงๆ ก็ได้นะ 🤓
ไม่ต้องกังวล บทความนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสายลับ CIA ที่อาศัยอยู่ในโทรศัพท์ของคุณ—แต่เกี่ยวกับสินค้าที่โฆษณาเหล่านั้นพยายามจะขายให้คุณ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าที่คุณเคยซื้อและชื่นชอบมาก
คุณรู้จักผลิตภัณฑ์เหล่านั้นใช่ไหม ผลิตภัณฑ์ที่แก้ปัญหาเฉพาะทางได้ทุกอย่าง เรียนรู้ได้ง่ายในเวลาไม่นาน และทำให้ชีวิตการทำงานของคุณง่ายขึ้นมาก อย่าเพิ่งเสียกำลังใจไป แต่มีทีมการตลาดทั้งทีมอยู่เบื้องหลังที่เห็นโฆษณาเหล่านั้น และทีมนั้นอาจคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้วว่าคุณจะสนใจ เพราะคุณตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่พวกเขาวางไว้ 🫱🏼🫲🏾
บุคลิกภาพของผู้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนการตลาดของคุณที่กำหนดว่าคุณกำลังทำการตลาดกับใคร, จะเข้าถึงพวกเขาอย่างไร, และจะสื่อสารอะไรกับพวกเขา. โดยพื้นฐานแล้ว, มันคือบุคคลสมมติที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการ.
ข้อมูลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งไม่เพียงแต่สำหรับทีมการตลาดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทีมออกแบบ ทีมขาย และทีมสร้างสรรค์ทั่วทั้งองค์กรของคุณด้วย การเข้าใจผู้ใช้เป้าหมายของคุณเป็นกุญแจสำคัญในการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของคุณ และจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคตและการสื่อสารทางการตลาด
ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ในการสร้างบุคลิกผู้ใช้หรือกำลังมองหาวิธีปรับปรุงทรัพยากรที่ล้าสมัย บทความนี้เหมาะสำหรับคุณ! เรียนรู้ทุกสิ่งในการสร้างบุคลิกผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ โดยเราจะครอบคลุมคำนิยามสำคัญ องค์ประกอบ แม่แบบ และตัวอย่างเพื่อเริ่มต้นกระบวนการของคุณ
อะไรคือผู้ใช้แบบจำลอง?
บุคลิกภาพผู้ใช้คือตัวละครที่สมมติขึ้นแต่มีความสมจริง ซึ่งแทนกลุ่มผู้ใช้ที่สำคัญที่สุดของผลิตภัณฑ์ของคุณ เราใช้คำว่า สมมติขึ้น เพราะแม้ว่าบุคคลนี้จะถูกสร้างขึ้น แต่ข้อมูลประชากร บทบาท แรงจูงใจ และปัญหาในชีวิตประจำวันของพวกเขาล้วนมาจากงานวิจัยผู้ใช้จริงและข้อมูลเชิงลึก เพื่อช่วยให้บริษัทเข้าใจกลุ่มคนที่ขับเคลื่อนธุรกิจของตนได้ดียิ่งขึ้น
ดังนั้น แม้ว่า บาร์บ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะถูกจินตนาการขึ้นโดยทีมของคุณในทางเทคนิค แต่ประสบการณ์ของเธอจะสื่อถึงผู้ใช้จริงในบทบาทที่คล้ายคลึงกัน และแสดงให้พวกเขาเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากผลิตภัณฑ์ของคุณ และนี่คือการสร้างความเห็นอกเห็นใจ!
ผู้ใช้ของคุณจะรู้สึกเหมือนว่าพวกเขาถูกมองเห็น และในทางหนึ่ง เหมือนคุณรู้จักพวกเขา นั่นคือเหตุผลว่าทำไมทรัพยากรเหล่านี้จึงมีรายละเอียดมากกว่าที่คุณคิด
การสร้างบุคลิกภาพที่ละเอียดถี่ถ้วนจะกำหนดอายุ สถานที่ตั้ง วิถีชีวิต กิจกรรมประจำวัน และอาจรวมถึงคำพูดที่ผู้ใช้ของคุณอาจพูดออกมาได้ เราไม่ได้บอกว่าคุณต้องเจาะลึกถึงพฤติกรรมในวัยเด็กของบาร์บ แต่การระบุว่าเธอเป็นคุณแม่วัย 37 ปีที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี มีลูกสามคน และเดินทางตลอดทั้งปีในขณะที่ทำงานระดับอาวุโสจากระยะไกลนั้นเป็นสิ่งสำคัญ
ทำไมการสร้างบุคลิกภาพผู้ใช้จึงมีประโยชน์?
บุคลิกภาพผู้ใช้ (บางครั้งเรียกว่าบุคลิกภาพผู้ซื้อ) เป็นขั้นตอนแรกในการทำความเข้าใจองค์ประกอบ "อะไรที่เป็นประโยชน์สำหรับฉัน?" ที่ลูกค้าที่มีศักยภาพทุกคนกำลังมองหา มันเกี่ยวกับการรู้ความต้องการของพวกเขา วิธีที่พวกเขาชอบให้สื่อสารกับพวกเขา สถานที่ที่สามารถติดต่อได้ และสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของพวกเขา
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ของคุณจะประสบความสำเร็จมากขึ้นหากคุณมุ่งความพยายามไปที่กลุ่มคนเฉพาะกลุ่มที่มีแนวโน้มทางสถิติว่าจะชื่นชอบผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ มากกว่าการยิงโฆษณาแบบไร้ทิศทางออกไปโดยไม่มีเป้าหมาย
บุคลิกภาพของผู้ใช้ของคุณยังช่วยกำหนดข้อความของคุณ สร้างประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับผู้ใช้เมื่อกลุ่มเป้าหมายของคุณมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์ของคุณ ยิ่งคุณรู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณมากเท่าไร คุณก็จะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่ามากขึ้นเกี่ยวกับคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่พวกเขาต้องการเห็นจริงๆ
นี่คือวิธีสำคัญเพิ่มเติมอีกไม่กี่ประการที่บุคลิกภาพผู้ใช้ของคุณสามารถเข้ากับกลยุทธ์การตลาดโดยรวมของคุณได้:
- เนื้อหา: การวิจัยผู้ใช้อย่างละเอียดจะช่วยให้คุณเข้าใจประเภทของเนื้อหาที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมและเปลี่ยนให้เป็นการขายได้ ลูกค้าในอุดมคติของคุณชอบวิดีโอสั้นหรือบทความยาว? คำตอบของคำถามเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามกลุ่มเป้าหมายและจะเป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดปฏิทินเนื้อหาในอนาคตของคุณ
- ช่องทาง: พวกเขาอยู่ที่ไหน? คุณไม่สามารถคาดหวังให้ลูกค้าแห่กันมาหาคุณได้—คุณต้องไปพบพวกเขาในที่ที่พวกเขาอยู่ การรู้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่พวกเขาชื่นชอบ, แหล่งข่าว, และกิจกรรมในอุตสาหกรรมของพวกเขา จะบอกคุณมากมายเกี่ยวกับความชอบของผู้ชมของคุณ และจะช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จโดยการโพสต์ในที่ที่พวกเขาใช้งานมากที่สุด
- แคมเปญ: องค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้คุณสร้างแคมเปญการตลาดที่รอบคอบและรู้สึกเหมือนถูกปรับให้เหมาะกับผู้ใช้ของคุณโดยเฉพาะ การรู้ว่าผู้ชมของคุณชอบดูอะไร ชอบไปที่ไหน และความต้องการและความสนใจทั่วไปของพวกเขาจะเป็นข้อมูลในการสร้างข้อความที่จะเข้าถึงพวกเขาได้มากที่สุด
จากนั้น คุณสามารถปรับปรุงและพัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์ของคุณได้ต่อไปเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของคุณมากขึ้น—อาจถึงขั้นที่พวกเขาแชร์ผลิตภัณฑ์ของคุณโดยธรรมชาติก็ได้ หรือที่เรียกว่า การตลาดแบบฟรี 😍
องค์ประกอบของบุคลิกภาพผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพ
ลูกค้าไม่ต้องการรู้สึกเหมือนเป็นเพียงตัวเลข พวกเขาต้องการรู้สึกว่าถูกมองเห็นว่าเป็นคนจริงที่มีเป้าหมาย ความเจ็บปวด และความรับผิดชอบที่แท้จริง นี่คือเหตุผลที่สำคัญในการสร้างบุคลิกผู้ใช้ให้ละเอียดและรอบคอบ โดยเริ่มจากองค์ประกอบสำคัญเหล่านี้:
สร้างหัวข้อโปรไฟล์ผู้ใช้
ส่วนหัวของคุณคือความประทับใจแรกของผู้ใช้งาน ดังนั้นจึงต้องน่าจดจำ นำเสนอด้วยภาพของผู้ใช้งาน พร้อมชื่อ ตำแหน่งงาน และคำพูดหรือคำอธิบายบุคลิกภาพที่บอกทีมของคุณเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคลนี้
ประวัติย่อนี้ควรอ่านง่ายและไม่เกินหนึ่งหรือสองประโยค ตัวอย่างเช่น หากคุณดำเนินธุรกิจเอเจนซี่สื่อและโฆษณาในอุตสาหกรรมความงามและสุขภาพ บุคลิกผู้ใช้ทั่วไปอาจเป็นคนที่คล้ายกับเคลลี่—ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมขนาดเล็กที่ต้องการ ใครสักคนมาดูแลด้านการตลาดดิจิทัล เพื่อให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ใหม่และการเติบโตของธุรกิจ
สำหรับภาพ การแสดงภาพผู้ใช้ของคุณควรมีความสมจริงและตรงกับลักษณะพื้นฐาน บุคลิกภาพ และโทนเสียงของลูกค้าในอุดมคติของคุณ สิ่งนี้จะทำให้บุคลิกภาพผู้ใช้ของคุณดูเป็นมนุษย์มากขึ้น และช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเชื่อมโยงและเข้าใจความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ง่ายขึ้น
ด้วยภาพลักษณ์ของผู้ใช้ในใจ เราขอแนะนำให้ค้นหาภาพที่มีใบอนุญาตแบบเปิดหรือภาพสต็อก เพื่อรักษาองค์ประกอบนี้ของบุคลิกภาพของคุณให้เรียบง่ายและตรงประเด็น
โปรไฟล์ประชากรศาสตร์อย่างละเอียดและประวัติความเป็นมา
ข้อมูลในส่วนหัวของคุณอาจเป็นเรื่องสมมติ แต่ทั้งหมดนี้มีรากฐานมาจากการวิจัย! และการวิจัยนั้นสะท้อนออกมาในส่วนข้อมูลประชากรของกลุ่มผู้ใช้เป้าหมายของคุณ คุณสามารถระบุรายละเอียดได้มากเท่าที่จำเป็นในที่นี้ พิจารณาทั้งภูมิหลังส่วนตัวและอาชีพของลูกค้า สภาพแวดล้อมการใช้งาน และปัจจัยทางจิตวิทยาที่อาจส่งผลต่อไลฟ์สไตล์และการตัดสินใจของพวกเขา
ต้องการทราบอย่างชัดเจนว่าควรรวมอะไรไว้ในโปรไฟล์ประชากรศาสตร์บ้าง? นี่คือสิ่งที่เราหมายถึง:
ประวัติส่วนตัว
คุณไม่จำเป็นต้องเจาะลึกเข้าไปในชีวิตจินตนาการของบุคคลนี้มากเกินไป เพียงแค่สร้างภาพให้เห็นว่าพวกเขาเป็นใครผ่านรายละเอียดส่วนตัวที่แต่งขึ้น กำหนดข้อมูลสำคัญ เช่น อายุ อัตลักษณ์ทางเพศ ชาติพันธุ์และเชื้อชาติ ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรสของบุคลิกที่คุณสร้างขึ้น ซึ่งส่งผลต่อชีวิตการทำงานของพวกเขา
ตัวอย่างเช่น เคลลี่ ผู้หญิงของเรา อาจเป็นคุณแม่วัย 43 ปีที่ทำงานอยู่ในเมืองสกอตส์เดล รัฐแอริโซนา และมีปริญญาเอกด้านเคมีอินทรีย์
ประวัติการทำงาน
นี่คือจุดที่คุณจะลงลึกในรายละเอียดการทำงานมากขึ้น ใช้การวิจัยตลาดปัจจุบันเพื่อกำหนดตำแหน่งงานของผู้ใช้ ระดับรายได้ที่เป็นจริง ประวัติการทำงาน และความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน
สภาพแวดล้อมของผู้ใช้
อะไรคือสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของกลุ่มผู้ใช้เป้าหมายของคุณที่พึ่งพาเพื่อให้สามารถทำงานได้ในบริบททางสังคม, ทางกายภาพ, หรือทางเทคโนโลยี?
พิจารณาเทคโนโลยีที่ผู้ใช้ของคุณอาจใช้ ไม่ว่าจะเป็นว่าพวกเขาทำงานในสำนักงานหรือทำงานจากระยะไกล จำนวนพนักงานที่พวกเขาทำงานด้วย เวลาที่ใช้ในการประชุม หรือความถี่ที่พวกเขาออนไลน์ระหว่างวัน รายละเอียดเหล่านี้มีความสำคัญ
เคลลี่อาจทำงานในสำนักงานเกือบทุกวันในสัปดาห์ แต่เธอมักจะไม่ค่อยนั่งที่โต๊ะทำงานของตัวเอง เพราะเธอมักจะยุ่งอยู่กับการระดมความคิดหรือเตรียมงานอีเวนต์ร่วมกับทีม
จิตวิทยาการตลาด
จิตวิทยาการตลาด (Psychographics) เป็นคำที่ครอบคลุมทุกแง่มุมเพื่ออธิบายรูปแบบพฤติกรรม ทัศนคติ ความสนใจ ความคิดเห็น จุดเจ็บปวด แรงจูงใจ และอื่นๆ ของกลุ่มเป้าหมายของคุณ พูดง่ายๆ ก็คือ ทุกสิ่งที่ทำให้เคลลี่เป็นเคลลี่นั่นเอง 💜
อย่าลังเลที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์และระบุรายละเอียดให้เฉพาะเจาะจงเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะทาง เชื่อเราเถอะว่า หากลูกค้าของคุณคนหนึ่งกำลังแก้ปัญหาโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ มีแนวโน้มว่าจะมีอีกหลายพันคนที่ประสบปัญหาเดียวกันและสามารถได้รับประโยชน์ในแบบเดียวกัน—เพียงแต่พวกเขายังไม่รู้จักบริษัทของคุณเท่านั้นเอง
นี่คือข้อมูลจิตวิทยาของเคลลี่บางส่วนที่จะช่วยกระตุ้นความคิดของคุณ:
- เคลลี่เริ่มต้นธุรกิจดูแลเส้นผมของเธอเมื่อกว่า 20 ปีที่แล้วในฐานะธุรกิจเสริมเพื่อหาเงินเรียน แต่ในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมา มันได้กลายเป็นอาชีพเต็มเวลาของเธอ
- เคลลีเคยมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากกว่านี้ ตอนนี้เธอใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรือเยี่ยมชมโอกาสทางธุรกิจค้าปลีกที่มีศักยภาพเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ของเธอด้วยตัวเอง
- เธอเห็นคุณค่ามากมายในด้านการตลาดดิจิทัลและพันธมิตร แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ผลิตภัณฑ์ของเธอมีการรับรู้ในท้องถิ่นที่ดีมาก แต่เธอต้องการขยายยอดขายไปยังรัฐอื่นๆ เพิ่มเติม
- เมื่อเคลลี่ไม่ได้ทำงาน เธอให้ความสำคัญกับเวลาของเธอกับลูก ๆ และแทบไม่เช็คโทรศัพท์นอกเวลาทำงานเลย เธอสนับสนุนให้พนักงานของเธอทำเช่นเดียวกัน!
เป้าหมายสุดท้ายและแรงจูงใจของบุคลิกภาพผู้ใช้ของคุณ
นี่คือเหตุผลสำคัญที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมและการตัดสินใจของกลุ่มผู้ใช้ของคุณ
ส่วนนี้อธิบายถึงสิ่งที่บุคลิกผู้ใช้ของคุณต้องการได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ—สิ่งที่พวกเขาจะได้รับหรือประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับจากการใช้งานทั้งหมดนี้ การกำหนดเป้าหมายปลายทางที่เหมาะสมอย่างชัดเจนเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าใจว่าผู้ใช้ของคุณต้องการบรรลุอะไร และในการสร้างผลิตภัณฑ์และข้อความที่สื่อถึงและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของพวกเขา
นอกจากนี้ การกำหนดแรงจูงใจประจำวันและเป้าหมายอาชีพของพวกเขาโดยเชื่อมโยงกับปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ ถือเป็นกุญแจสำคัญในการพิจารณาว่าคุณได้พบกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่ สำหรับเคลลี่ เป้าหมายของเธออาจเป็นการหาเอเจนซี่สร้างสรรค์ที่สามารถดูแลการสร้างแบรนด์และการมีตัวตนออนไลน์ของเธอได้อย่างครบวงจร
คุณยังสามารถขยายความเพิ่มเติมได้โดยการอธิบายปัจจัยที่กระตุ้นให้เธอมีเป้าหมายนี้ที่นี่ อาจเป็นไปได้ว่าเคลลี่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะจัดการกระบวนการตลาดดิจิทัลของธุรกิจภายในองค์กร แต่ต้องการขยายส่วนนี้ของธุรกิจของเธอโดยไม่เพิ่มรายการงานที่ต้องทำในตารางเวลาของเธอ เพียงแค่แน่ใจว่าคุณครอบคลุมสิ่งที่ผู้ใช้ของคุณต้องการจะบรรลุและเหตุผลที่พวกเขาทำเช่นนั้น และคุณก็จะอยู่ในสภาพที่ดี 🙂
ปัญหาและอุปสรรคที่พบบ่อย
การรู้ถึงแรงจูงใจของกลุ่มผู้ใช้เป้าหมายของคุณจะช่วยให้เข้าใจถึงปัญหาที่พวกเขามักเผชิญกับผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันได้อย่างง่ายดาย—และสิ่งที่จะกระตุ้นให้พวกเขาตัดสินใจเปลี่ยนแปลง
พิจารณาอุปสรรคที่อาจขัดขวางผู้ใช้ของคุณจากการบรรลุเป้าหมายหรือคำถามที่ยังไม่มีคำตอบที่พวกเขาอาจเผชิญซ้ำๆ ในอุดมคติ ผลิตภัณฑ์ของคุณควรเติมเต็มช่องว่างในกระบวนการทำงานของพวกเขาหรือสร้างโซลูชันที่สอดคล้องกับการดำเนินงานประจำวันของพวกเขา
กลับมาที่เคลลี่ เธอรู้ดีว่าเธอกำลังพลาดโอกาสกับลูกค้าที่มีศักยภาพจำนวนมากจากการไม่ใช้ประโยชน์จากลีดที่ได้จากการโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย การมีตัวตนออนไลน์ที่แข็งแกร่งขึ้นโดยรวม และการสร้างแบรนด์ที่สอดคล้องกัน นอกจากนี้ เธอยังอาจกำลังประสบปัญหาในการหาเอเจนซี่ที่เธอไว้วางใจได้ด้วยเหตุผลหลายประการ! อาจเป็นเพราะมุมมองด้านความคิดสร้างสรรค์ การจัดการด้านโลจิสติกส์ หรือการรับผิดชอบผลงาน
สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน
สถานการณ์นี้ไม่เหมือนกับ TikTok "วันหนึ่งในชีวิต" ที่คุณแอบชอบติดตามเลย นี่คือเรื่องราวสั้นๆ ที่อธิบายว่าผู้ใช้ของคุณจะค้นพบและมีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างไรเพื่อที่จะบรรลุวิธีแก้ปัญหาหรือเป้าหมายที่ต้องการ
ห่างไกลจากการบรรยายตามตัวอักษรของวันของพวกเขา, สถานการณ์ของบุคลิกผู้ใช้ของคุณจะถูกเขียนจากมุมมองของพวกเขาเองและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีการใช้งานที่สำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณในอนาคต!
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เราขอแนะนำให้คุณเก็บสถานการณ์ของผู้ใช้ในโปรไฟล์ของคุณไว้ใกล้ตัวสำหรับการทดสอบการใช้งาน ในอนาคตและการทำแผนที่การเดินทางของลูกค้า! แทนที่จะลงลึกในรายละเอียดที่มีการระบุเวลาสำหรับโปรไฟล์ของคุณ ให้ใช้ข้อมูลที่คุณได้รวบรวมไว้แล้วเพื่อเชื่อมโยงเรื่องราวของคุณเข้าด้วยกัน ไม่จำเป็นต้องเกิน 100 คำ 🙌🏼
วิธีสร้างบุคลิกผู้ใช้
ตอนนี้ที่เราได้ครอบคลุมถึงองค์ประกอบที่สำคัญแล้ว มาใช้ความรู้ของเราให้เกิดประโยชน์โดยการสร้างผู้ใช้ตัวอย่างกันเถอะ! ทำตามคำแนะนำแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนของเราเพื่อสร้างผู้ใช้ตัวอย่างสำหรับอุตสาหกรรม, ผลิตภัณฑ์, หรือบริการใด ๆ ก็ได้ เราไม่ได้ให้คุณเริ่มต้นจากศูนย์หรอกนะ ให้คุณเลื่อนลงไปดูแบบฟอร์มผู้ใช้ตัวอย่างที่สนับสนุนคุณซึ่งคุณฝันถึงได้เลย 🎉
ขั้นตอนที่ 1: วิจัย
ดำเนินการวิจัยผู้ใช้และรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้จริงเพื่อค้นหาข้อมูลที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงข้อมูลประชากร พฤติกรรม และแรงจูงใจ คุณสามารถวิจัยด้วยวิธีแบบดั้งเดิมหรือใช้ซอฟต์แวร์ CRMของคุณเองเพื่อส่งแบบสำรวจ ทำการสัมภาษณ์ และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าจริงในขณะที่คุณรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 2: มองหาแบบแผน
อ่าน ทบทวน และจัดระเบียบงานวิจัยของคุณเพื่อระบุรูปแบบใด ๆ ในผลลัพธ์ของคุณ เพื่อเจาะจงกลุ่มผู้ใช้เป้าหมายของคุณให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ใช้รูปแบบเหล่านี้เพื่อเริ่มประกอบเรื่องราวของผู้ใช้ของคุณเข้าด้วยกัน และอย่าลืมว่าคุณอาจสร้างมากกว่าหนึ่งบุคลิกภาพ!
ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ของคุณและประเภทของธีมที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ที่คุณพบในการวิจัย คุณอาจค้นพบตลาดใหม่ที่สามารถเจาะเข้าไปได้ และสร้างบุคลิกภาพหลายแบบเพื่อเป็นตัวแทนของพวกเขา
ตอนนี้คุณมีการวิจัยผู้ใช้และผู้ใช้เป้าหมายในใจแล้ว—ถึงเวลาที่จะนำทุกอย่างมารวมกัน
ขั้นตอนที่ 3: ใช้แม่แบบเสมอ!
ซอฟต์แวร์สำหรับการสำรวจผู้ใช้, การจัดการงาน, การเข้าถึงฐานข้อมูลลูกค้าของคุณ, และการสร้างแบบออกแบบ ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นในกระบวนการนี้. แต่การจัดการรายการเครื่องมือที่มากมายเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย. แทนที่จะแบ่งเวลาของคุณไปกับระบบเทคโนโลยีที่ซับซ้อน และเริ่มต้นจากศูนย์กับทุกองค์ประกอบของกระบวนการสร้างบุคลิกผู้ใช้ของคุณ คุณสามารถเริ่มต้นด้วยเทมเพลตได้.
เทมเพลตที่ดีที่สุดคือเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้, สามารถใช้ได้ฟรี และผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ของคุณทั้งหมดเพื่อทำให้กระบวนการสร้างบุคลิกผู้ใช้ของคุณง่ายขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและมีประสิทธิภาพมากขึ้น. โดยพื้นฐานแล้ว, ทุกสิ่งที่ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อทำ!
ClickUp คือซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพียงหนึ่งเดียวที่ทรงพลังพอที่จะรวมงานของคุณจากทุกแอปไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทำงานร่วมกันได้ ด้วยฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการทุกอย่างตั้งแต่การวางแผนแคมเปญไปจนถึงการดำเนินกระบวนการออกแบบClickUp คือซอฟต์แวร์ครบวงจรสำหรับทุกงานของคุณ
เทมเพลต User Persona โดย ClickUpมีฟังก์ชันการทำงานที่คุณต้องการเพื่อจัดเรียง จัดระเบียบ และเข้าถึงโปรไฟล์ของคุณได้อย่างง่ายดาย ด้วยมุมมองโครงการ4 แบบในการจัดการโปรไฟล์ของคุณและช่องข้อมูลที่กำหนดเอง 17ช่อง เทมเพลตระดับรายการนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อสร้างโปรไฟล์ที่มีประสิทธิภาพ
ดูโปรไฟล์บุคลิกภาพของคุณในระดับที่สูงขึ้นจากรายการแบบโต้ตอบของคุณ และยังสามารถดึงรายละเอียดสำคัญ เช่น กลุ่มอายุ แรงจูงใจ อาชีพ เป้าหมาย และเงินเดือนของพวกเขาได้ด้วยการดูเพียงครั้งเดียว ข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อกรอง จัดกลุ่ม และเรียงลำดับรายชื่อบุคลิกภาพของคุณได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง หรือจัดเรียงตามเพศบนกระดานคัมบังที่สร้างไว้ล่วงหน้า
คู่มือเริ่มต้นใช้งานนี้ทำหน้าที่เป็นเอกสารช่วยเหลือส่วนตัวของคุณ เพื่อช่วยให้คุณเริ่มใช้เทมเพลตนี้ได้อย่างมืออาชีพตั้งแต่ครั้งแรกที่นำไปใช้ และเมื่อผลิตภัณฑ์ของคุณมีการปรับปรุง คุณสามารถอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้จากเทมเพลตของคุณได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
ขั้นตอนที่ 4: รวบรวมข้อเสนอแนะ
เมื่อคุณได้ร่างโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณแล้ว ถึงเวลาที่จะตรวจสอบงานของคุณอีกครั้งผ่านการให้ข้อเสนอแนะอย่างรอบคอบและทำซ้ำหลายครั้ง ตรวจสอบความถูกต้องของโปรไฟล์โดยการแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สมาชิกในทีม ลูกค้า ผู้เชี่ยวชาญ และอื่นๆ
จากนั้นรวบรวมความคิดเห็นของพวกเขาและปรับตามความจำเป็น โปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณอาจต้องใช้เวลาหลายรอบในการปรับให้เหมาะสม และอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อผลิตภัณฑ์ของคุณพัฒนาขึ้น อย่าลืมว่ายิ่งคุณใช้เวลาในการสร้างโปรไฟล์ให้ถูกต้องมากเท่าไร โปรไฟล์เหล่านั้นก็จะยิ่งสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจของคุณมากขึ้นเท่านั้น
การใช้แบบฟอร์มมุมมองUser Persona ในเทมเพลต ClickUp ของคุณนั้นเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับสิ่งนี้ เมื่อสมาชิกในทีมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่งคำขอในรูปแบบแบบสำรวจ โปรไฟล์ที่เป็นไปได้นั้นจะถูกแปลงเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีสำหรับทีมการตลาดและการออกแบบเพื่อทำการวิจัย พัฒนา และอาจอนุมัติได้!
ขั้นตอนที่ 5: นำไปใช้
ถึงเวลาที่จะนำบุคลิกภาพของคุณมาใช้แล้ว! 🎉
นี่อาจเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของOKRs และการตลาดของคุณแต่บุคลิกผู้ใช้ของคุณคือทรัพยากรสำหรับทีมต่าง ๆ ในองค์กรของคุณที่จะนำไปใช้ได้ แบ่งปันโปรไฟล์ของคุณกับทีมขาย, นักเขียนบล็อก,นักออกแบบ UX, และตัวแทนฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อให้พวกเขาเข้าใจได้ดีขึ้นว่าพวกเขากำลังติดต่อสื่อสารกับใครในทุก ๆ วัน
เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น โปรไฟล์เหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญของแนวทางแบรนด์สำหรับนักออกแบบUXและทีมบริหารผลิตภัณฑ์ของคุณที่ต้องปฏิบัติตามให้คำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณอยู่เสมอเมื่อทำการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ครั้งใหญ่ และเมื่อสร้างฟีเจอร์ใหม่ ข้อความ และการออกแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ยกระดับโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณให้เหนือกว่าด้วย ClickUp
มีแม่แบบของบุคลิกผู้ใช้ให้เลือกมากมาย ดังนั้นไม่จำเป็นต้องเลือกอันแรกที่พบเจอ นอกจากนี้ บุคลิกผู้ใช้ของคุณเองยังเป็นทรัพยากรที่ต่อเนื่องตลอดกลยุทธ์การตลาดของคุณ ไม่ใช่เพียงการทำครั้งเดียวแล้วจบ ดังนั้นการหาแม่แบบที่น่าสนใจและเข้าถึงได้ง่ายจะช่วยคุณได้มากในระยะยาว
คำแนะนำของเรา? ไม่ต้องมองหาที่อื่นอีกแล้ว คลิกที่ ClickUp 🙂
ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ กว่า 1,000 รายการและมาพร้อมกับคลังแม่แบบขนาดใหญ่สำหรับทุกกรณีการใช้งาน เพื่อช่วยให้กระบวนการของคุณเป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น—รวมถึงแม่แบบเฉพาะสำหรับการสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ (user personas) อีกด้วย!
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp ฟรีเพื่อสร้างบุคลิกภาพและดูโปรไฟล์ของพวกเขาเป็นรูปเป็นร่างได้ในเวลาไม่นาน!