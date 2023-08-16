10 ตัวอย่างและวิธีการทดสอบการใช้งานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณ

เราโต้ตอบกับเว็บไซต์หลายสิบแห่ง, แอปพลิเคชันมือถือและเว็บ, และซอฟต์แวร์ทุกวัน. แม้ในตอนนี้, ขณะที่คุณกำลังอ่านบทความนี้, คุณก็กำลังโต้ตอบกับเว็บไซต์ของ ClickUp.
หลายปัจจัยกำหนดว่าคุณจะอยู่บนหน้านี้และดำเนินการต่อในเส้นทางของผู้ใช้หรือปิดหน้าไป นี่คือช่วงเวลาที่ความสามารถในการใช้งานมีบทบาทสำคัญ
ผู้ใช้สามารถใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือซอฟต์แวร์ได้อย่างง่ายดายหรือไม่? มีความเข้าใจง่ายเพียงใด? ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้หรือไม่? ผู้ใช้ประสบปัญหาอะไรบ้างขณะใช้งานเว็บไซต์ของคุณ?
โดยทั่วไป การทดสอบการใช้งานช่วยตอบคำถามต่อไปนี้
แต่ทำไมคุณควรสนใจการทดสอบนี้เลยล่ะ?
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างหรือออกแบบรูปแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ในรูปแบบใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนมือถือ หรือซอฟต์แวร์ประเภทอื่น ๆ หากการโต้ตอบของผู้ใช้ไม่เป็นธรรมชาติและใช้งานได้ยาก ผู้ใช้จะไม่พึงพอใจกับเว็บไซต์ของคุณ และจะหลีกเลี่ยงการใช้งานต่อไปในอนาคต
ตอนนี้ มาดูตัวอย่างการทดสอบการใช้งาน 10 รายการสำหรับเว็บไซต์ของคุณ เพื่อช่วยให้คุณได้แนวคิดในการทดสอบเว็บไซต์ แก้ไขข้อผิดพลาด และมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นและง่ายดายให้กับผู้ใช้ของคุณ
การทดสอบการใช้งานคืออะไร?
การทดสอบการใช้งานเป็นวิธีการประเมินประสบการณ์ของผู้ใช้ต่อผลิตภัณฑ์โดยให้ผู้ใช้จริงทำภารกิจที่กำหนดไว้ในขณะที่นักวิจัยสังเกตและรวบรวมความคิดเห็น เป้าหมายคือการระบุปัญหาการใช้งานและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงความสะดวกในการใช้งานของผลิตภัณฑ์
ประโยชน์ของการทดสอบการใช้งาน
การทดสอบการใช้งาน หรือ การทดสอบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) เป็นการประเมินว่าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้นใช้งานง่ายเพียงใด
เมื่อทำการทดสอบการใช้งาน ผู้ใช้จริงจะดำเนินการตามภารกิจที่กำหนดบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือในขณะที่นักวิจัย UX สังเกตการณ์อยู่ วัตถุประสงค์ของการทดสอบการใช้งานคือการระบุทุกจุดที่สร้างความสับสนหรือความไม่พอใจในอินเตอร์เฟซของผู้ใช้เพื่อให้สามารถแก้ไขได้ก่อนที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือจะเปิดให้บริการ
ขณะที่คุณมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีสะดุดให้กับผู้ใช้ของคุณ การลงทุนเวลาและความสนใจอย่างเพียงพอในการทดสอบการใช้งาน การตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินเทอร์เฟซของผลิตภัณฑ์ของคุณมีความเข้าใจง่าย และการรักษาลูกค้าไว้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
หากคุณไม่ให้ความสนใจเพียงพอกับ UX และการใช้งานแอปเป็นองค์ประกอบหลัก จะเกิดอะไรขึ้น?
แอนดรูว์ คูเชเรียฟวี่ ผู้ก่อตั้งเอเจนซี่ InTechnic UX กล่าวว่า67% ของลูกค้าอ้างว่าประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เป็นเหตุผลในการเลิกใช้บริการ ถือเป็นเรื่องดีที่สิ่งนี้สามารถป้องกันได้
เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียลูกค้า คุณจำเป็นต้องลงทุนในการทดสอบการใช้งาน
10 ตัวอย่างการทดสอบการใช้งาน
ตอนนี้คุณทราบเกี่ยวกับการทดสอบการใช้งานและความสำคัญแล้ว ถึงเวลาที่จะนำความรู้ของคุณไปปฏิบัติใช้จริง ในส่วนนี้ เราจะแบ่งปันตัวอย่างการทดสอบการใช้งานสิบประการและวิธีการรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ที่คุณสามารถนำไปใช้กับเว็บไซต์ของคุณได้
1. แผนที่ความร้อน
หนึ่งในแง่มุมที่สำคัญของการออกแบบเว็บไซต์คือความสามารถในการใช้งานหรือความง่ายในการที่ผู้ใช้สามารถนำทางเว็บไซต์ของคุณและค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ เพื่อทดสอบความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์ นักออกแบบมักใช้แผนที่ความร้อน
แผนที่ความร้อนเป็นวิธีการทดสอบการใช้งานที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายและระบุปัญหาการใช้งาน แผนที่ความร้อนแสดงตำแหน่งที่ผู้ใช้คลิกบนหน้าเว็บ โดยสีที่อุ่นกว่าจะแสดงถึงการคลิกที่มากกว่า และสีที่เย็นกว่าจะแสดงถึงการคลิกที่น้อยกว่า
โดยการศึกษากราฟความร้อน นักออกแบบสามารถทราบได้ว่าส่วนใดของหน้าเว็บที่ได้รับความนิยมและสะดวกที่สุด และส่วนใดที่อาจก่อให้เกิดความสับสน กราฟความร้อนสามารถสร้างได้โดยใช้เครื่องมือที่ติดตามการเคลื่อนไหวของเมาส์ของผู้ใช้ หรือโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมวิเคราะห์เว็บ
อย่างไรก็ตาม การออกแบบเว็บไซต์ที่สามารถใช้งานได้ไม่ใช่เพียงแค่การตามรอยการคลิกของผู้ใช้เท่านั้น ความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ดังนั้นจึงมีความสำคัญที่จะต้องทดสอบความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์และทำการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
2. การทดสอบแบบกองโจร
การทดสอบแบบกองโจร เป็นรูปแบบหนึ่งของการทดสอบผู้ใช้ที่ดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นทางการ โดยมักจะไม่ให้ผู้เข้าร่วมทราบล่วงหน้าว่าพวกเขากำลังเข้าร่วมการทดสอบอยู่ การทดสอบนี้สามารถทำได้โดยการเข้าไปพูดคุยกับผู้คนในที่สาธารณะและขอให้พวกเขาใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของคุณเป็นเวลาไม่กี่นาที เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการรับข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณจากผู้ใช้แบบสุ่ม
คุณสามารถใช้มันเพื่อทดสอบทุกอย่างตั้งแต่การไหลของผู้ใช้และการนำทางไปจนถึงการออกแบบและประสบการณ์ผู้ใช้โดยรวม เนื่องจากการทดสอบนี้ไม่เป็นทางการ การทำให้การทดสอบของคุณรวดเร็วและกระชับจึงมีความสำคัญ
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพมากเกินไปหรือการตั้งคำถามที่เฉพาะเจาะจงเกินไปอาจทำให้การทดสอบแบบเร่งด่วนกลายเป็นความยุ่งเหยิงได้อย่างรวดเร็ว ควรตั้งคำถามติดตามที่กระชับและทำการทดสอบให้สั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่มีประโยชน์และตรงประเด็น
3. การทดสอบการใช้งานในห้องปฏิบัติการ
การทดสอบการใช้งานในห้องปฏิบัติการ เป็นประเภทของการทดสอบที่ดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ มักจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ทดสอบมืออาชีพ การทดสอบประเภทนี้อาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าและใช้เวลามากกว่าวิธีอื่น ๆ แต่ก็ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับปัญหาการใช้งาน
ข้อดีอย่างหนึ่งของการทดสอบการใช้งานนี้คือ คุณสามารถทดสอบผลิตภัณฑ์ของคุณกับผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับมันได้ ดังนั้นจึงไม่มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจง ซึ่งสามารถช่วยเปิดเผยปัญหาที่ไม่ชัดเจนสำหรับผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว
ข้อดีอีกประการหนึ่งคือคุณสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมการทดสอบได้มากขึ้น ทำให้การรวบรวมข้อมูลและติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้ทำได้ง่ายขึ้น นี่คือเหตุผลที่การทดสอบการใช้งานในห้องปฏิบัติการมีความสำคัญต่อการจัดการและการออกแบบเว็บไซต์ของคุณ:
- มันช่วยให้คุณสามารถทดสอบการออกแบบของคุณกับผู้ใช้จริงในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้
- คุณสามารถระบุข้อบกพร่องในการออกแบบและปัญหาประสบการณ์ผู้ใช้ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
- คุณสามารถสังเกตได้ว่าผู้ใช้โต้ตอบกับการออกแบบของคุณอย่างไร และทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น
- มันช่วยให้คุณปรับแต่งรายละเอียดของการออกแบบของคุณให้สมบูรณ์แบบก่อนเปิดตัว
กระบวนการทดสอบการใช้งานในห้องปฏิบัติการเป็นส่วนสำคัญของการอัปเดตการออกแบบเว็บไซต์และไม่ควรมองข้าม ด้วยความช่วยเหลือของกระบวนการนี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเว็บไซต์ของคุณเป็นมิตรกับผู้ใช้และตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของคุณ
4. สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เป็นตัวอย่างของการทดสอบการใช้งานเมื่อคุณทำการศึกษาการใช้งานผ่านทางโทรศัพท์ วิธีการทดสอบการใช้งานนี้ช่วยให้คุณสามารถติดต่อผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือไม่สามารถมาที่สำนักงานของคุณเพื่อทำการทดสอบแบบตัวต่อตัวได้
คุณยังมีข้อได้เปรียบในการใช้กระบวนการที่มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าและประหยัดเวลากว่าการสัมภาษณ์แบบพบหน้ากัน แม้แต่การเชื่อมต่อผ่าน Zoom หรือการใช้ซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจออย่างClip ใน ClickUpก็เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บไซต์ของคุณจากผู้ใช้
การทดสอบประเภทนี้ยังสามารถช่วยวิเคราะห์ปัญหาการใช้งานและรายละเอียดเฉพาะของพฤติกรรมผู้ใช้ได้อีกด้วย สามารถนำไปใช้ทดสอบได้ตั้งแต่การนำทางไปจนถึงเนื้อหาและการออกแบบ การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ยังช่วยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในสถานที่ต่างๆ ได้อีกด้วย
คุณควรจำไว้สองสามอย่างเมื่อทำการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์สำหรับการทดสอบการใช้งานเว็บไซต์
- สิ่งสำคัญคือต้องอธิบายวัตถุประสงค์ของการโทรของคุณให้ชัดเจน
- คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำถามสำหรับการทดสอบการใช้งานมีความชัดเจนและกระชับ
- การฟังคำตอบอย่างตั้งใจและการบันทึกข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
ด้วยเคล็ดลับเหล่านี้ในใจ การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์อาจเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บไซต์ของคุณ
5. การเล่นซ้ำเซสชัน
การบันทึกการเล่นซ้ำเซสชัน หมายถึงการบันทึกหน้าจอของอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ
มันจับภาพปฏิกิริยาและการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของผู้ใช้ ดังนั้นวิธีนี้จึงสร้างสภาพแวดล้อมการทดสอบที่สมจริง การบันทึกการเล่นซ้ำของเซสชันมักใช้เพื่อทดสอบความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์ เนื่องจากสามารถช่วยระบุพื้นที่ที่ผู้ใช้เกิดความสับสนได้
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการเปลี่ยนแปลงการออกแบบได้เช่นกัน การบันทึกการเล่นเซสชันยังมีข้อเสียบางประการ
- พวกมันอาจใช้เวลานาน
- พวกเขาอาจไม่แสดงถึงพฤติกรรมของผู้ใช้จริงทั้งหมด เนื่องจากผู้ใช้บางคนอาจตอบสนองแตกต่างกันเมื่อรู้ว่ามีการบันทึกการกระทำของพวกเขา
โดยรวมแล้ว การบันทึกการเล่นซ้ำเซสชันสามารถเป็นประโยชน์สำหรับการทดสอบการใช้งานเว็บไซต์ได้ แต่คุณควรวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของมันก่อนที่จะตัดสินใจ
โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณใช้พวกมันอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง:
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับอนุญาตจากผู้ใช้ในการบันทึกเซสชัน
- ให้ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้บันทึกเสียง และใครที่จะสามารถเข้าถึงได้
- ทำให้การบันทึกเป็นนิรนามเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้
6. การจัดหมวดหมู่การ์ด
การจัดหมวดหมู่การ์ด เป็นวิธีการทดสอบความสามารถในการใช้งานเว็บไซต์ โดยให้ผู้เข้าร่วมทดสอบจัดระเบียบข้อมูลเป็นหมวดหมู่ พวกเขาอาจจัดเรียงการ์ดจริงหรือจัดกลุ่มรายการบนหน้าจอ การจัดหมวดหมู่การ์ดสามารถช่วยให้คุณเข้าใจโครงสร้างเว็บไซต์ปัจจุบันและสร้างแนวคิดในการปรับปรุงการออกแบบได้
เครื่องมือนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการทดสอบระบบนำทาง เนื่องจากช่วยให้คุณระบุพื้นที่ที่ผู้ใช้ประสบปัญหาในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ
การจัดหมวดหมู่การ์ดสามารถช่วยเปิดเผยความคาดหวังของผู้ใช้เกี่ยวกับโครงสร้างเว็บไซต์ได้เช่นกัน โดยการเข้าใจว่าผู้ใช้คิดอย่างไรเกี่ยวกับข้อมูลบนเว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถและนักออกแบบของคุณสร้างระบบการนำทางที่เข้าใจง่ายขึ้นได้
เมื่อทำการทดสอบการใช้งานด้วยการจัดหมวดหมู่การ์ด โปรดคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้:
- อธิบายวัตถุประสงค์ของการทดสอบการจัดเรียงบัตรให้ผู้เข้าร่วมทราบ
- ให้คำแนะนำที่ชัดเจนแก่ผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับวิธีการจัดเรียงบัตร
- อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมจัดเรียงการ์ดในวิธีใดก็ตามที่พวกเขาคิดว่าเหมาะสม
- จงขอบคุณอยู่เสมอ แจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบว่าคุณซาบซึ้งในเวลารวมถึงความสนใจที่พวกเขามอบให้กับผลิตภัณฑ์และการทดลองใช้งานของคุณ
เทมเพลตการจัดเรียงการ์ดของ ClickUpช่วยให้ทีมเข้าใจว่าผู้ใช้คิดอย่างไรเกี่ยวกับเนื้อหาบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณ
7. สถานการณ์ทดสอบ
สถานการณ์ทดสอบหรือภารกิจคือประเภทหนึ่งของการทดสอบผู้ใช้ที่ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นวิธีที่ผู้ใช้จะมีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ของคุณในสถานการณ์จริงได้ ในการสร้างสถานการณ์ทดสอบ ให้ทำตามสองขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้:
- ระบุเป้าหมายหรือภารกิจที่เฉพาะเจาะจงซึ่งผู้ใช้จำเป็นต้องทำให้สำเร็จ
- สร้างสถานการณ์สมจริงที่พวกเขาจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น
สถานการณ์ทดสอบสามารถเป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจะถูกใช้งานอย่างไรในโลกจริงและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง เมื่อสร้างสถานการณ์ทดสอบ มีบางสิ่งที่ควรคำนึงถึง:
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานการณ์สมจริงและเป็นตัวแทน
- ให้สถานการณ์กระชับและมุ่งเน้นมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานการณ์สามารถวัดได้
สถานการณ์ทดสอบสามารถเป็นเครื่องมือที่มีค่าในการค้นหาว่าผู้ใช้จะมีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ของคุณในโลกจริงอย่างไร
8. การทดสอบมาตรฐานการใช้งาน
การทดสอบมาตรฐานการใช้งาน เป็นประเภทหนึ่งของการทดสอบผู้ใช้ที่ช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบความสามารถในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ของคุณกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันได้ ในการทำเช่นนี้ คุณจะต้องขอให้ผู้ใช้ใช้ทั้งผลิตภัณฑ์ของคุณและผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง จากนั้นคุณจะต้องวัดเวลาในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ อัตราความผิดพลาด และตัวชี้วัดอื่นๆ
การทดสอบมาตรฐานการใช้งานสามารถช่วยให้คุณเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของคุณโดดเด่นอย่างไรเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการทดสอบมาตรฐานให้เพียงภาพรวมของการใช้งานและอาจไม่แสดงถึงประสบการณ์การใช้งานโดยรวม
หากคุณสนใจที่จะทำการทดสอบมาตรฐานการใช้งาน มีบางสิ่งที่ต้องจำไว้ ประการแรก คุณจะต้องมีส่วนร่วมกับผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ของคุณและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน
ประการที่สอง คุณต้องเลือกชุดของงานเพื่อทำความเข้าใจว่าผู้คนใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไร สุดท้าย คุณจะต้องกำหนดตัวชี้วัดบางอย่างเพื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบ
9. การทดสอบการใช้งานแบบมีผู้ควบคุมกับแบบไม่มีผู้ควบคุม
แม้จะง่ายเพียงใด การทดสอบการใช้งานแบบมีผู้ควบคุม ก็ต้องการผู้ควบคุมที่คอยแนะนำผู้ใช้ผ่านภารกิจ การทดสอบการใช้งานแบบไม่มีผู้ควบคุม ไม่มีผู้ควบคุม แต่ให้ผู้ใช้ทำภารกิจให้เสร็จสิ้นด้วยตัวเอง
การทดสอบการใช้งานแบบมีผู้ควบคุมและแบบไม่มีผู้ควบคุมมีข้อดีและข้อเสีย
- การทดสอบการใช้งานแบบมีผู้ควบคุมอาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าและใช้เวลามากกว่า แต่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้ได้มากขึ้น
- การทดสอบการใช้งานแบบไม่มีการควบคุมมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าและรวดเร็ว แต่ประสิทธิภาพและความเป็นประโยชน์อาจน้อยกว่า
การทดสอบการใช้งานแบบมีผู้ควบคุมหรือไม่มีผู้ควบคุมขึ้นอยู่กับเป้าหมายและความต้องการเฉพาะของคุณ หากคุณสนใจที่จะดูประสบการณ์ของผู้ใช้ในเชิงลึกมากขึ้น การทดสอบการใช้งานแบบมีผู้ควบคุมอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า
หากคุณกำลังมองหาวิธีทดสอบการใช้งานที่รวดเร็วและค่อนข้างประหยัด การทดสอบการใช้งานแบบไม่มีการควบคุมอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า
10. การทดสอบต้นไม้
ประเภทการทดสอบแบบต้นไม้ ช่วยให้คุณสามารถประเมินความง่ายในการที่ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ของคุณได้ ในการนำเทคนิคการทดสอบแบบต้นไม้ไปใช้ คุณอาจจำเป็นต้องสร้างชุดของงานและให้ผู้ใช้พยายามทำภารกิจเหล่านั้นให้สำเร็จ
การทดสอบต้นไม้สามารถเป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการประเมินความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์ของคุณและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
คุณต้องการเพิ่มการทดสอบต้นไม้เข้าไปในกระบวนการทำงานของเทคนิคการทดสอบการใช้งานของคุณหรือไม่?
- สร้างงานที่สะท้อนถึงกระบวนการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
- เลือกชุดของตัวชี้วัดเพื่อวัด เช่น เวลาในการทำงานให้เสร็จและอัตราการเกิดข้อผิดพลาด
- เลือกผู้เข้าร่วม
- ตัดสินใจเลือกตัวชี้วัดที่อาจช่วยคุณวิเคราะห์ความสามารถในการใช้งานของแอป
4 เหตุผลที่ควรทำการทดสอบการใช้งานสำหรับเว็บไซต์ของคุณ
การทดสอบการใช้งานสามารถทำได้โดยใช้วิธีการต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มสนทนา, แบบจำลองกระดาษ, และการทดสอบกับผู้ใช้จริง บทความนี้จะเน้นไปที่การทดสอบกับผู้ใช้จริง ซึ่งมักถูกพิจารณาว่าเป็นมาตรฐานทองคำสำหรับการทดสอบการใช้งาน
ลองดูสี่เหตุผลที่ควรเพิ่มการทดสอบการใช้งานเข้าไปในกิจกรรมของคุณ:
1. เพื่อระบุข้อผิดพลาดและอุปสรรค
"อะไรก็ตามที่สามารถผิดพลาดได้ จะผิดพลาด" —กฎของเอ็ดเซล เมอร์ฟี
แล้วจะปกป้องผลิตภัณฑ์ของคุณจากผลกระทบของกฎของเมอร์ฟี่ได้อย่างไร?
การทดสอบการใช้งานเว็บไซต์สามารถช่วยระบุพื้นที่ที่มีข้อผิดพลาด ความสับสน หรือความไม่พอใจได้ เพื่อให้สามารถแก้ไขหรือกำจัดปัญหาเหล่านั้นได้ ตัวอย่างเช่น ข้อผิดพลาด UX ที่พบบ่อย ได้แก่ การนำทางเว็บไซต์ที่ไม่ดี การให้ข้อมูลมากเกินไปจนผู้ใช้รู้สึกถูกท่วมท้น ข้อความยาวเกินไป หรือการรวมองค์ประกอบการออกแบบที่ไม่ตอบสนอง
2. เพื่อเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า
การทดสอบการใช้งานมีความสำคัญเช่นกัน เพราะสามารถช่วยให้คุณเข้าใจว่าลูกค้าเป้าหมายมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของคุณอย่างไร ข้อมูลนี้สามารถปรับปรุงการออกแบบเว็บไซต์ให้ดีขึ้น และทำให้เว็บไซต์เป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น
3. เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้น
เว็บไซต์และแอปพลิเคชันถูกสร้างขึ้นเพื่อผู้ใช้ หรืออย่างน้อยก็ควรจะเป็นเช่นนั้น ดังนั้น ประสบการณ์ของผู้ใช้จึงเป็นตัวกำหนดเส้นทางต่อไปและความพึงพอใจ การทดสอบการใช้งานสามารถช่วยในการสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้นสำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ และทำให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมและเต็มใจที่จะกลับมาที่เว็บไซต์ของคุณอีกครั้ง
4. ปรับผลิตภัณฑ์ของคุณให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริง
ตามแนวทางของลีนสตาร์ตอัพ หรือหากคุณต้องการเพิ่มจำนวนผู้ใช้ คุณควรทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่เสมอ การทดสอบการใช้งานอาจช่วยเปิดเผยความคาดหวังที่ซ่อนอยู่ของผู้ใช้ และช่วยให้คุณตัดสินใจว่าจะปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณอย่างไรให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง
การทดสอบการใช้งาน: เป้าหมายและภารกิจ
งานและเป้าหมายเฉพาะของการทดสอบการใช้งานแบบเรียลไทม์และระยะไกลขึ้นอยู่กับกรณีเฉพาะของคุณ เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของคุณ และวิธีการทดสอบการใช้งานที่คุณเลือก
การกระทำของผู้ใช้ทั่วไปที่คุณควรพิจารณาสำหรับกระบวนการจัดการการทดสอบของคุณ ได้แก่:
- การลงทะเบียนบัญชี
- การนำทางเว็บไซต์
- การค้นหาข้อมูล
- การตรวจสอบสินค้า
- การซื้อสินค้า
- การติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
นี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของงานและเป้าหมายที่ใช้ในการทดสอบการใช้งาน
วิธีการแสดงผลลัพธ์ของการทดสอบการใช้งานและติดตามความก้าวหน้า
หลังจากทำการทดสอบการใช้งานแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องแสดงผลลัพธ์ วิเคราะห์ความก้าวหน้าของการทดสอบ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์
บางวิธีที่เราได้อธิบายไว้ เช่น การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การทดสอบต้นไม้ การจัดเรียงการ์ด และอื่นๆ นั้น ไม่ค่อยง่ายที่จะมองเห็นภาพได้ คุณจะต้องอธิบายผลการทดสอบเหล่านี้และจัดโครงสร้างให้เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม ด้วยวิธีต่างๆ เช่น แผนที่ความร้อน การบันทึกหน้าจอ และภาพหน้าจอ ผลการทดสอบการใช้งานสามารถมองเห็นภาพได้ง่าย ด้วยวิธีเหล่านี้ คุณจะเห็นทุกอย่างด้วยตาของคุณเองและสามารถเริ่มวิเคราะห์ได้ทันที
- แผนที่ความร้อนสามารถแสดงตำแหน่งที่ผู้ใช้คลิกบนหน้าเว็บได้
- การบันทึกหน้าจอสามารถใช้เพื่อแสดงวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับเว็บไซต์ของคุณ
- ภาพหน้าจอสามารถใช้เพื่อแสดงพื้นที่ที่มีความสับสนหรือความไม่พอใจได้
ในแต่ละตัวอย่างและในแต่ละวิธีการทดสอบการใช้งาน ควรมีสองส่วนเสมอ:
- การรวบรวมข้อมูล การบันทึก และการเก็บรวบรวมข้อมูล
- วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลที่ได้เพื่อสร้างสมมติฐานเกี่ยวกับการปรับปรุง UX ที่อาจเกิดขึ้น
การรวบรวมข้อมูล การบันทึก และการเก็บรวบรวมข้อมูล
สำหรับขั้นตอนแรก (การบันทึกพฤติกรรมผู้ใช้บนเว็บไซต์ของคุณ) คุณจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ติดตามผู้ใช้พิเศษ เช่นPlerdy ที่จริงแล้ว Plerdy ยังสามารถช่วยคุณติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุง UX ตามเวลา เพื่อดูว่าเว็บไซต์หรือแอปของคุณมีความน่าสนใจต่อผู้ใช้มากขึ้นอย่างไร
การมองเห็นผลการค้นพบของคุณและการติดตามความก้าวหน้า
เมื่อคุณมีความเข้าใจในสิ่งที่ผู้ใช้กำลังทำบนเว็บไซต์ของคุณแล้ว คุณจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลนี้เพื่อค้นหาว่าอะไรที่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกหงุดหงิด อะไรที่พวกเขาชอบและไม่ชอบ และสิ่งที่คุณจำเป็นต้องแก้ไข
ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นการทดสอบการใช้งานและการวิเคราะห์อย่างไรใช่ไหม? ClickUp สามารถช่วยคุณได้
ClickUpเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นและไม่ต้องใช้โค้ดซึ่งสามารถช่วยคุณจัดการโครงการทดสอบการใช้งานการพัฒนาซอฟต์แวร์ และอื่นๆ อีกมากมาย มันถูกสร้างขึ้นด้วยคุณสมบัติสำหรับการติดตามข้อบกพร่องและการจัดการสปรินต์ รวมถึงคุณสมบัติสำคัญอื่นๆเพื่อช่วยให้คุณและทีมของคุณมองเห็นและติดตามผลการค้นพบ จัดการรายการที่ต้องดำเนินการ และสื่อสารกับทีมของคุณ—ทั้งหมดในที่เดียว
คุณสามารถใช้เทมเพลตการทดสอบการใช้งานของ ClickUpเพื่อช่วยในการมองเห็นผลลัพธ์ของการทดสอบการใช้งานและจัดโครงสร้างงานของคุณ เทมเพลตนี้ให้พื้นที่จัดระเบียบใน ClickUp Whiteboards ที่คุณสามารถสรุปวิธีการทดสอบการใช้งานของคุณได้อย่างง่ายดายและเชื่อมโยงกับงานใน ClickUp ของคุณ
สำหรับการติดตามความก้าวหน้าของคุณ คุณสามารถเลือกจากมุมมองที่กำหนดเองกว่า 15แบบใน ClickUpเพื่อแสดงภาพงาน โครงการ และกระบวนการทำงานที่เหมาะกับคุณและทีมของคุณมากที่สุด
และเนื่องจาก ClickUp มอบแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะที่กำหนดเองให้กับแต่ละงานเพื่อให้คุณมีมุมมองที่ละเอียดและเป็นระเบียบในการติดตามความคืบหน้าของงานของคุณ
นี่คือตัวอย่างของสถานะงานของคุณที่อาจปรากฏ:
ตัวอย่างการทดสอบการใช้งานเพื่อปรับปรุง UX ของผลิตภัณฑ์ของคุณ
การทดสอบการใช้งานเป็นกระบวนการสำคัญสำหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของคุณ มันอาจช่วยให้คุณมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้น ระบุวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพแอปและอัปเกรด และแม้กระทั่งดึงดูดผู้ใช้ใหม่ที่เคยชื่นชอบคู่แข่งของคุณมาก่อน
ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับการเลือกวิธีการทดสอบการใช้งานที่คุณเลือกและความรวดเร็วในการดำเนินการของคุณ
ใช้ประโยชน์จากตัวอย่างการทดสอบการใช้งานสิบข้อที่เราได้แบ่งปันไว้ข้างต้น และเครื่องมือเช่น Plerdyซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ CROและ ClickUp ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการเว็บไซต์ เพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของคุณมอบประสบการณ์การใช้งานที่ไม่เหมือนใครแก่ผู้เยี่ยมชมของคุณ
คุณเคยทำการทดสอบการใช้งานเว็บไซต์ของคุณหรือไม่? หากไม่เคย ถึงเวลาที่จะเริ่มต้นแล้ว
ผู้เขียนรับเชิญ:
มาร์ตา โรกาชเป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจที่เพลอร์ดี.
เธอทำงานร่วมกับเอเจนซี่การตลาดและลูกค้าบุคคลเพื่อช่วยให้พวกเขา ระบุวิธีที่ดีที่สุดสำหรับ UX/UI ที่สมบูรณ์แบบสำหรับเว็บไซต์ของพวกเขา