10 ซอฟต์แวร์ออกแบบ UX ที่ดีที่สุดสำหรับนักออกแบบในปี 2025

ในฐานะนักออกแบบ UX จุดมุ่งเน้นหลักของคุณคือการสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ราบรื่นและไร้รอยต่อ และเครื่องมือออกแบบUX ที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณเชี่ยวชาญในงานของคุณในระหว่างขั้นตอนต่างๆ ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากการวิจัยและการทดสอบผู้ใช้ไปจนถึงการสร้างโครงร่าง การสร้างต้นแบบ และอื่นๆ คุณต้องมีทุกองค์ประกอบพร้อมเพื่อให้คุณไปถึงเส้นชัยได้ ?
โชคดีที่คู่มือที่มีประโยชน์นี้มีเครื่องมือออกแบบ UX ที่ดีที่สุด 10 อย่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณและทำให้ผลงานของคุณโดดเด่น
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือออกแบบ UX?
การค้นหาเครื่องมือออกแบบ UX คุณภาพสูงอาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างการเสียเวลาหลายชั่วโมงไปกับตัวเลือกที่ใช้งานยากและไม่ได้มาตรฐาน กับการทำให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่า ⚒️
เครื่องมือออกแบบ UX ที่ยอดเยี่ยมควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
- การผสานรวม: ซอฟต์แวร์ออกแบบ UX ควรสามารถผสานรวมกับระบบออกแบบอื่น ๆ ของคุณเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่น
- เส้นโค้งการเรียนรู้ที่น้อยที่สุด: เครื่องมือที่ดีที่สุดมีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายซึ่งไม่ต้องใช้เวลามากในการเรียนรู้ ด้วยวิธีนี้ ทั้งผู้เชี่ยวชาญและผู้เริ่มต้นสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน:ทีมออกแบบUX หลายทีมทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ มองหาเครื่องมือที่มีวิธีการให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์
- เทมเพลตและไวท์บอร์ด: เครื่องมือ UX ควรมีเทมเพลตและเครื่องมือ เช่นไวท์บอร์ด สำหรับการจัดการโครงการ ซึ่งช่วยให้การสร้างการออกแบบแบบวนซ้ำและการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
10 เครื่องมือออกแบบ UX ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาเครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วย AI เครื่องมือทดสอบหรือเทมเพลตออกแบบกราฟิก ก็มีเครื่องมือออกแบบ UX/UI ที่จะช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น นี่คือ 10 เครื่องมือ UX ที่ดีที่สุด แบ่งตามกรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด
1.คลิกอัพ
ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันด้านการออกแบบ
เทมเพลตแผนโครงการ UX ของ ClickUpวางแนวทางสำหรับพัฒนาและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณ กำหนดเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ สร้างและจัดลำดับความสำคัญของงานสำหรับสมาชิกแต่ละทีม และจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น
ClickUp เป็นมากกว่าเครื่องมือจัดการโครงการ— ด้วยเครื่องมือนี้ที่อยู่ในมือของคุณ นักออกแบบ UX สามารถเน้นคำจำกัดความของขอบเขตและพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นร่างโครงร่างและต้นแบบและนำไปทดสอบและตรวจสอบได้ทันที
ใช้เทมเพลตนี้สำหรับการออกแบบแบบวนซ้ำและเพิ่มพูนทีละน้อย ด้วยวิธีนี้ ทีมของคุณจะสามารถปรับตัวและปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ClickUp Whiteboardsยังช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายใช้เทมเพลต Whiteboard ของ ClickUpเป็นผืนผ้าใบในการระดมความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สร้างแผนผังการทำงาน และทำงานร่วมกับทีมทั้งหมดแบบเรียลไทม์
เพิ่มรูปภาพและลิงก์สำหรับอ้างอิงได้อย่างรวดเร็ว และย้ายโครงการของคุณจากขั้นตอนการคิดเป็นขั้นตอนปฏิบัติได้ในเพียงไม่กี่คลิก ด้วยอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ง่ายต่อการใช้งาน
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทุกคน เช่น นักออกแบบ UX และ UI ทันสมัยและมีส่วนร่วมอยู่เสมอ
- ฮับแบบครบวงจรช่วยให้การจัดการภาพรวมของโครงการออกแบบและสถานะของงานในแต่ละขั้นตอนเป็นเรื่องง่าย
- แม่แบบสำหรับสรุปงานออกแบบ, กระบวนการทำงาน, และอื่น ๆ เพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนโครงการผ่านขั้นตอนต่าง ๆ
- คุณสมบัติการร่วมมือช่วยให้ทีมสามารถทำงานบนเอกสารหรือกระดานไวท์บอร์ดเดียวกันได้
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าจำนวนแม่แบบและฟังก์ชันการทำงานที่มีอยู่อย่างมากมายอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
- ฟีเจอร์ AI ใหม่จำกัดเฉพาะแผนการชำระเงิน ซึ่งอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับทีมขนาดใหญ่
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายปี; $10/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายเดือน
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (8,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. งานฝีมือ
ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันด้านการออกแบบ
Craft เป็นปลั๊กอินของ Invision ที่ทำงานร่วมกับเครื่องมือ UX และ UI อื่นๆ ได้อย่างราบรื่น รวมถึง Sketch และ Photoshop การอัปเดตใดๆ ที่คุณทำกับสไตล์ แอนิเมชัน หรือการออกแบบจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติในเครื่องมืออื่นๆ ของคุณ อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายช่วยให้คุณลากและวางองค์ประกอบออกแบบ เพิ่มข้อมูล และรวมภาพคุณภาพระดับมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย
สร้างคุณสมบัติที่ดีที่สุด:
- รวมการเข้าถึง Getty Images และ iStock เพื่อให้คุณสามารถสร้างองค์ประกอบภาพที่มีรายละเอียดระดับมืออาชีพได้
- การซิงค์และการอัปเดตแบบทันทีช่วยประหยัดเวลาเมื่อคุณออกแบบข้ามแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของงานฝีมือ:
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในการดาวน์โหลดปลั๊กอินและต้องทำตามขั้นตอนด้วยตนเองเพื่อติดตั้ง
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาการทำงานช้าลงหากพยายามใช้ Craft กับระบบปฏิบัติการ Mac รุ่นเก่า
การกำหนดราคาสินค้าหัตถกรรม:
- ฟรี
การจัดอันดับและรีวิวงานฝีมือ:
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
3. วาดแบบร่าง
เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบร่าง
ส่วนหนึ่งของกระบวนการออกแบบUX คือการสร้างไวร์เฟรม—การสร้างแนวทางภาพของโครงสร้างเว็บไซต์ Sketch เป็นเครื่องมือสร้างไวร์เฟรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ Mac เพื่อสนับสนุนการออกแบบ การสร้างต้นแบบ และอื่นๆ
ใช้เพื่อสร้างไวร์เฟรมที่มีความละเอียดต่ำ รวมถึงไวร์เฟรมที่มีความละเอียดสูงและซับซ้อนมากขึ้น มีไอคอน สัญลักษณ์ และภาพประกอบในตัวเพื่อทำให้งานออกแบบที่ซ้ำซากเป็นไปอย่างรวดเร็วมากกว่าที่เคย
ใช้ Sketch เพื่อออกแบบแผนผังหน้าเว็บ, แบบร่างหน้าจอ, และระบุองค์ประกอบสำคัญบนหน้าเว็บไซต์
คุณสมบัติเด่นของ Sketch:
- การออกแบบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายไม่ต้องใช้เวลาเรียนรู้มาก คุณสามารถเริ่มออกแบบได้ในไม่กี่นาที
- เปิดและแก้ไขไฟล์ Figma เพื่อให้การเปลี่ยนมาใช้เครื่องมือนี้ราบรื่น
- แม่แบบการออกแบบที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ช่วยให้คุณมีจุดเริ่มต้นเมื่อสร้างแผนที่เส้นทางเว็บไซต์
ข้อจำกัดของสเก็ตช์:
- ผู้ใช้บางรายพบว่าไฟล์ SVG ที่มีความซับซ้อนไม่ได้นำเข้าอย่างถูกต้องเสมอไป
- เมื่อใช้เครื่องมือ Adobe Creative Cloud เช่น Adobe XD ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาทางเทคนิคขณะโอนย้ายองค์ประกอบการออกแบบ
ราคาเบื้องต้น:
- มาตรฐาน: $12 ต่อเดือน ต่อบรรณาธิการ, เรียกเก็บเงินรายเดือน
- ธุรกิจ: $20 ต่อเดือน ต่อบรรณาธิการ, คิดค่าบริการรายปี
- เฉพาะ Mac เท่านั้น: $120 ต่อใบอนุญาต
คะแนนและรีวิวแบบร่าง:
- G2: 4. 5/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
4. Mockflow
เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบร่าง
Mockflow เป็นเครื่องมือออกแบบ UX/UI ที่ช่วยให้นักออกแบบสามารถมองเห็นภาพและระดมความคิดเกี่ยวกับไอเดีย UI และผลิตภัณฑ์ดิจิทัลได้ แพลตฟอร์มครบวงจรนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างแบบจำลองและติดตามกระบวนการออกแบบทั้งหมด
พื้นที่สำหรับสินทรัพย์แบรนด์ รวมถึงคู่มือสไตล์ ช่วยให้การบันทึกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเป็นเรื่องง่าย รวมถึงแบบอักษรและชุดสี เครื่องมือการนำเสนอช่วยให้การแชร์การอัปเดตล่าสุดกับทีมทั้งหมดเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mockflow:
- การประชุมออกแบบเสมือนจริงแบบร่วมมือมีโหมดแชทสดและโหมดนำเสนอเพื่อให้คุณสามารถทำงานแบบเรียลไทม์และรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคุณ
- 20+ พาวเวอร์อัพ รวมถึงการทดสอบผู้ใช้, สถาปัตยกรรมข้อมูล, บุคลิกภาพ, โมเดลต้นแบบความละเอียดสูง, และการเล่าเรื่อง UX
ข้อจำกัดของ Mockflow:
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า การจัดระเบียบไวร์เฟรมและแผนผังเว็บไซต์ที่เสร็จสมบูรณ์นั้นทำได้ยาก
- ผู้อื่นคิดว่าขอบเขตการใช้งานมีจำกัด ทำให้ธุรกิจที่มีความต้องการด้านการออกแบบที่หลากหลายเผชิญกับความท้าทาย
ราคาของ Mockflow:
- พื้นฐาน: ฟรี
- การวาดโครงร่าง: $14 ต่อผู้แก้ไข, ต่อเดือน
- การออกแบบผลิตภัณฑ์: 19 ดอลลาร์ต่อบรรณาธิการ ต่อเดือน
- องค์กร: $160 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของ Mockflow:
- G2: 4. 2/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
5. มองเห็นภาพ
เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างต้นแบบ
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสร้างต้นแบบที่สมาชิกในทีมสามารถใช้ได้ ขอแนะนำ Invision Invision มีไวท์บอร์ดแบบครบวงจรที่ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างต้นแบบเชิงโต้ตอบและองค์ประกอบการออกแบบอื่นๆ
เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยให้คุณสามารถเข้าสู่กระบวนการออกแบบได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่พื้นที่ที่จัดระเบียบอย่างเป็นระบบช่วยให้คุณติดตามโครงการต่างๆ และขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Invision:
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หมายความว่าคุณทำงานร่วมกัน สร้างสรรค์ไอเดีย และจบลงด้วยทางออกและรายการที่ต้องดำเนินการ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือออกแบบและเพิ่มประสิทธิภาพยอดนิยมหลายสิบรายการ รวมถึง Notion, Slack, Salesforce และ Jira
- แผนฟรีและแผนชำระเงินมีการปรับแต่งตามความต้องการขององค์กรของคุณ
ข้อจำกัดของ Invision:
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้มีชุด UI ที่แข็งแกร่งกว่านี้สำหรับการออกแบบ
- คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องมือทั้งหมดของคุณใน Invision สำหรับการสร้างต้นแบบได้ แต่กระบวนการออกแบบจริงจะต้องดำเนินการในเครื่องมืออื่น
ราคาของ Invision:
- ฟรี: $0 ตลอดไป
- ข้อดี: $4 ต่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก Invision:
- G2:4. 4 /5 (600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
6. มาร์เวล
เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างต้นแบบ
Marvel ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันในการออกแบบ ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหลากหลายบริบทได้อย่างง่ายดาย เป็นแพลตฟอร์มการออกแบบที่ช่วยปรับปรุงการทดสอบต้นแบบ เพิ่มประสิทธิภาพการส่งต่องานระหว่างนักพัฒนา และเพิ่มประสิทธิผลในการทดสอบ
สร้างอินเทอร์เฟซผู้ใช้และไวร์เฟรมที่สวยงามในเวลาเพียงไม่กี่นาที จากนั้นเปลี่ยนการออกแบบเหล่านั้นให้เป็นต้นแบบโดยไม่ต้องใช้แพลตฟอร์มอื่น ส่งมอบงานออกแบบให้กับนักพัฒนาและติดตามผลการทดสอบเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเส้นทางของผู้ใช้—ทั้งหมดในที่เดียว
คุณสมบัติเด่นของ Marvel:
- ง่ายต่อการสร้างการออกแบบที่มีปฏิสัมพันธ์และต้นแบบที่สามารถใช้งานได้
- จัดเก็บไฟล์การออกแบบร้านค้าและข้อเสนอแนะในแอปเพื่อติดตามความคืบหน้าและการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ต้องดำเนินการ
ข้อจำกัดของ Marvel:
- ผู้ใช้บางรายพบว่าองค์ประกอบของ UI แบบหน้าเดียวมีข้อจำกัดต่อกระบวนการออกแบบ หากพวกเขาต้องการภาพรวมของโครงการที่กว้างขึ้น
- ผู้ใช้สองสามคนคิดว่าแอนิเมชันสามารถลื่นไหลได้มากขึ้น
การตั้งราคาของ Marvel:
- ฟรี: $0
- ข้อดี: $12 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ทีม: $42 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของ Marvel:
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 6/5 (80+ รีวิว)
7. Hotjar Engage
เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบผู้ใช้
วิธีเดียวที่จะรู้ได้ว่าการออกแบบของคุณมีประสิทธิภาพหรือไม่คือการทดสอบมัน ส่วนสำคัญมากของงานประจำวันของคุณในฐานะนักออกแบบ UX หรือ UI คือการทดสอบต้นแบบและผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่
Hotjar เป็นเครื่องมือวิจัยผู้ใช้ที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้ใช้งานเว็บไซต์ของคุณ การออกแบบที่ช่วยเพิ่มยอดแปลง และตำแหน่งที่ผู้อ่านคลิกออกจากหน้าเว็บ เครื่องมือ Engage มีเป้าหมายเพื่อทำให้กระบวนการทดสอบผู้ใช้เป็นไปโดยอัตโนมัติ ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและกำหนดเวลาการสนทนากับผู้ใช้จริงเพื่อทดสอบวิธีแก้ปัญหา
คุณสมบัติเด่นของ Hotjar Engage:
- เชื่อมต่อโดยตรงกับผู้ใช้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณเอง หรือใช้กลุ่มผู้เข้าร่วมกว่า 200,000 คนของพวกเขาเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์และข้อกำหนดของคุณ
- แปลงบันทึกเวลาที่บันทึกจากการโทรเป็นรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Hotjar Engage:
- คุณสามารถบันทึกเซสชันได้เพียงหนึ่งพื้นที่ของเว็บไซต์ในแต่ละครั้งเท่านั้น ซึ่งสร้างความท้าทายให้กับนักออกแบบที่ต้องดำเนินการทดสอบหลายรายการพร้อมกัน
- ไม่มีหมายเลขโทรศัพท์บริการลูกค้า คุณจะต้องรอการสนับสนุนผ่านทางอีเมล
ราคาของ Hotjar Engage:
- พื้นฐาน: $0 ตลอดไป
- บวก: $280 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 440 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ขนาด: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Hotjar Engage:
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
8. โรงงานต้นแบบ
เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบผู้ใช้
เครื่องมือออกแบบ UX/UI อย่าง Optimal Workshop สามารถปรับปรุงการทดสอบการใช้งานและช่วยคุณพัฒนาผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายได้ Optimal Workshop เป็นแพลตฟอร์มที่เน้นข้อมูลซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยผู้ใช้และให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ในที่เดียว
เครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ติดตั้งไว้ในตัวช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเมื่อออกแบบใหม่และปรับปรุงการออกแบบที่มีอยู่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Optimal Workshop:
- เครื่องมือวิจัยเฉพาะทาง 5 รายการ รวมถึง OptimalSort, Treejack, Chalmarks, Questions และ Reframer เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบเลย์เอาต์ของคุณและรับข้อเสนอแนะ
- วิธีการวิเคราะห์ที่หลากหลายช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลของคุณได้ตามที่คุณต้องการ
- เข้าถึงผู้เข้าร่วม 239 ล้านคน และเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเชิญนักออกแบบ UX หรือผู้ร่วมงานของคุณเองมาทดสอบการออกแบบล่าสุดของคุณได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของเวิร์กช็อปที่เหมาะสม:
- คุณสามารถเลือกคำตอบได้เพียง 10 ข้อเพื่อนำมาแสดงบนกราฟในแต่ละครั้ง
- คุณไม่สามารถแบ่งกลุ่มผู้ชมในการทดสอบครั้งเดียวได้ คุณต้องทำการทดสอบหลายครั้งสำหรับแต่ละกลุ่มผู้ชม ซึ่งจะทำให้การรับข้อมูลย้อนกลับช้าลงสำหรับการศึกษาประสบการณ์ผู้ใช้ขนาดใหญ่
การกำหนดราคาเวิร์กช็อปที่เหมาะสมที่สุด:
- ฟรี: $0 พร้อมข้อจำกัดผู้ใช้และการทดสอบ
- ข้อดี: $249 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- ทีม: $249 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวเวิร์กช็อปที่เหมาะสมที่สุด:
- G2:4. 5 /5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (5+ รีวิว)
9. Axure
ดีที่สุดสำหรับการออกแบบเว็บไซต์ที่ตอบสนอง
เมื่อพูดถึงการออกแบบเว็บไซต์ที่ตอบสนองได้ดี การมีเครื่องมือ UX ที่อนุญาตให้ปรับแต่งได้เป็นสิ่งสำคัญ Axure ช่วยให้คุณเล่นกับการกระตุ้นเหตุการณ์, เงื่อนไขการจัดวาง, และการกระทำในการออกแบบเพื่อสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีที่สุด
ใช้วิดเจ็ตแบบเว็บในตัวเพื่อออกแบบกริดและอินเตอร์เฟซแบบไดนามิกได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีแทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Axure:
- คอนเทนเนอร์หลายสถานะทำให้การออกแบบทั้งหมดภายในแผงแบบไดนามิกสามารถเลื่อนได้ทันที—ปรับปรุงการออกแบบบนเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือเช่น iPhone และ Android
- มุมมองที่ปรับให้เหมาะสมกับผู้ใช้ช่วยให้คุณออกแบบได้บนหน้าเดียว เพื่อให้คุณสามารถจัดการกับการปรับขนาดและการจัดวางในมุมมองที่แตกต่างกัน
- ไม่จำเป็นต้องใช้โค้ด ทำให้การออกแบบสามารถเข้าถึงได้แม้กระทั่งผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ CSS หรือ HTML
ข้อจำกัดของ Axure:
- บางเวอร์ชันใหม่มีบั๊กในระหว่างการเปิดตัวครั้งแรก
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเมื่อเทียบกับเครื่องมือออกแบบอื่น ๆ
ราคาของ Axure:
- ข้อดี: $29 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $49 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Axure:
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
10. เว็บโฟลว์
ดีที่สุดสำหรับการออกแบบเว็บไซต์ที่ตอบสนอง
การออกแบบการแสดงผลเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของผู้ใช้ การออกแบบเว็บไซต์แบบตอบสนอง (Responsive web design) ช่วยให้หน้าเว็บแสดงผลได้ดีไม่ว่าจะเข้าถึงผ่านสมาร์ทโฟน แล็ปท็อป เดสก์ท็อป หรือแท็บเล็ต ใช้ Webflow เพื่อให้ผู้อ่านสามารถดูเว็บไซต์ของคุณได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะใช้วิธีการดูแบบใดก็ตาม
เครื่องมือ Designer ของ Webflow ยังช่วยให้การออกแบบเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ทุกคนไม่ว่าจะมีประสบการณ์ด้านการเขียนโค้ดหรือไม่ก็ตาม ในฐานะแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ด คุณสามารถออกแบบของคุณเองและส่งต่อให้กับนักพัฒนาที่มีทักษะหรือเผยแพร่ด้วยตัวคุณเอง
ลากและวางองค์ประกอบสไตล์, ส่วนประกอบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้, และรูปภาพเพื่อสร้างลุคที่คุณชื่นชอบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Webflow:
- เครื่องมือปรับแต่งช่วยให้คุณเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรและกำหนดชุดสีหลักเพื่อตอบสนองความต้องการด้านแบรนด์ของคุณ
- การควบคุมเลย์เอาต์อย่างสมบูรณ์ช่วยให้คุณออกแบบได้ตามต้องการ
- การลากและวางส่วนต่าง ๆ ช่วยให้ผู้เริ่มต้นใช้งานได้อย่างง่ายดาย
- มีบทเรียนมากมายที่ทำให้การทำความเข้าใจวิธีการทำงานของทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายในเวลาที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ข้อจำกัดของ Webflow:
- นักออกแบบขั้นสูงบางคนรู้สึกว่าส่วนประกอบมีข้อจำกัด
- ไม่มีวิธีง่าย ๆ ในการคัดลอกรายการระหว่างโปรเจ็กต์ ดังนั้นหากคุณกำลังทำงานบนเว็บไซต์สองแห่งที่แยกจากกัน คุณจะต้องสร้างรายการเหล่านั้นขึ้นมาใหม่ด้วยตนเอง
ราคาของ Webflow:
- เริ่มต้น: ฟรี
- หลัก: $19 ต่อเดือน ต่อที่นั่ง
- การเติบโต: $49 ต่อเดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Webflow:
- G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
ทำให้การออกแบบของคุณมีชีวิตชีวาด้วย ClickUp
ในการออกแบบ UX/UI การแสวงหาประสิทธิภาพนั้นไม่มีที่สิ้นสุด ให้ ClickUp ช่วยพัฒนาเส้นทางการออกแบบของคุณ ใช้ไวท์บอร์ดเพื่อระดมความคิดและพัฒนาแผนงานผลิตภัณฑ์ สร้างไวร์เฟรมและต้นแบบการทำงานก่อนที่จะเข้าสู่การทดสอบกับผู้ใช้
วางแผนโครงการออกแบบ, อัตโนมัติการสร้างงาน, และประหยัดเวลาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้นด้วยเครื่องมือ UX ที่ทุกคนสามารถทำงานได้
ด้วยเทมเพลต Creative และ Design ของ ClickUp คุณจะพบวิธีใหม่ๆ ในการปรับปรุงเครื่องมือ UI และ UX ของคุณให้ราบรื่นในทุกด้าน และกระบวนการสร้างสรรค์ให้ตรงตามเป้าหมายการออกแบบของคุณ ที่ดีที่สุดคือ คุณไม่ต้องกังวลกับราคาที่สูงสำหรับความช่วยเหลือทั้งหมดนี้ ?
