10 เครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับนักออกแบบในปี 2025

เทคโนโลยี AI ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกแห่งความคิดสร้างสรรค์และการตลาดอย่างรวดเร็ว ทุกที่ที่คุณมองไป มีเครื่องมือใหม่ๆ มากมายที่จะช่วยคุณสร้างแชทบอท ภาพที่สร้างโดย AI หรือโพสต์บล็อกจากข้อความที่คุณป้อน
วันนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่หนึ่งในพื้นที่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในวงการปัญญาประดิษฐ์—เครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์
การสร้างงานศิลปะของคุณเองไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน ไม่ว่าคุณจะชื่นชอบภาพเหมือนจริงหรืออยากสร้างอนิเมะหรือภาพวาดสีน้ำมัน เครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วย AI สามารถช่วยให้คุณสร้างผลงานชิ้นเอกได้ แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าแอป AI สร้างงานศิลปะแอปไหนดีที่สุดในเมื่อมีให้เลือกมากมาย?
พิจารณาอย่างละเอียดว่าคุณควรคาดหวังอะไรจากเครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วย AI และดูว่าเครื่องมือใดบ้างที่ติดอันดับ "ดีที่สุดของดีที่สุด" ของเราในปีนี้
AI Art Generator คืออะไร?
โปรแกรมสร้างงานศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์และอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อสร้างงานศิลปะต้นฉบับหรือปรับแต่งภาพที่มีอยู่แล้ว เครื่องมือเหล่านี้ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อวิเคราะห์รูปแบบในข้อมูล เช่น ภาพหรือข้อความ จากนั้นสร้างเนื้อหาใหม่ตามรูปแบบเหล่านั้น
คุณควรมองหาอะไรในโปรแกรมสร้างงานศิลปะด้วย AI?
ดูเหมือนว่า AI ศิลปะหรือการสร้างภาพด้วย AI จะเกิดขึ้นใหม่แทบทุกวัน แต่ละตัวต่างก็สัญญาว่าจะนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ ที่น่าตื่นเต้น หรือผลลัพธ์ที่ดีกว่า เร็วกว่า หรือมีราคาย่อมเยากว่า แล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าโปรแกรมสร้างงานศิลป์ตัวไหนเหมาะกับคุณ?
เมื่อคุณกำลังพิจารณาว่าจะใช้เครื่องมือสร้างการออกแบบ AI ตัวใด ให้คิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับ:
- ราคา: คุณต้องการเครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วย AI ฟรี เครื่องที่ใช้งานด้วยเครดิต หรือแบบสมัครสมาชิก?
- การเข้าถึง: คุณต้องการใช้เว็บแอปพลิเคชันแบบแยกเดี่ยวหรือโปรแกรมบนเดสก์ท็อป?
- ความเร็วในการสร้างผลลัพธ์: คุณต้องการสร้างภาพโดยด่วนหรือไม่ หรือคุณสามารถรอได้?
- รูปแบบภาพ: สามารถสร้างงานศิลปะ AI คุณภาพสูงในรูปแบบที่คุณเลือกได้หรือไม่?
- อัลกอริทึม AI: คุณชอบ DALL-E 2 หรือ Stable Diffusion มากกว่ากัน? หรือคุณเปิดรับอัลกอริทึมการสร้างงานศิลปะด้วย AI แบบใดก็ได้?
- การสนับสนุน: การสนับสนุนสำหรับโปรแกรมสร้างงานศิลปะเป็นอย่างไร? เป็นมิตรกับลูกค้าหรือไม่?
- ชุมชน: คุณต้องการเรียนรู้จากผู้ใช้คนอื่นและแบ่งปันเคล็ดลับ หรือคุณเพียงแค่ต้องการใช้แอปคนเดียว?
เครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วย AIและเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AIส่วนใหญ่จะช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ ดังนั้นการเลือกสุดท้ายของคุณอาจขึ้นอยู่กับหนึ่งในด้านข้างต้น พิจารณาสิ่งที่คุณต้องการและต้องการจากเครื่องมือสร้างงานศิลปะและภาพด้วย AI ของคุณ สร้างรายชื่อสั้นๆ แล้วทดสอบสองสามตัวเพื่อค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดกับสไตล์ศิลปะที่คุณต้องการ
10 อันดับเครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วย AI ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
พร้อมหรือยังที่จะค้นพบแอปที่จะช่วยคุณออกแบบปกหนังสือที่สมบูรณ์แบบหรือสร้างภาพที่น่าสนใจสำหรับบล็อกโพสต์ครั้งต่อไปของคุณ? นี่คือ 10 โปรแกรมสร้างงานศิลปะด้วย AI ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน
1.คลิกอัพ
พบกับClickUp Brain เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถสร้างงานศิลปะ AI ได้ทันที เพื่อช่วยให้คุณก้าวข้ามอุปสรรคทางความคิดสร้างสรรค์ และเปลี่ยนช่วงเวลาการระดมสมองให้กลายเป็นแผนงานที่มีโครงสร้างและนำไปปฏิบัติได้จริง
ฟีเจอร์ไวท์บอร์ดของ ClickUpมาพร้อมกับเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ที่ช่วยเพิ่มระดับความคิดสร้างสรรค์ให้กับกระบวนการทำงานของคุณ ขณะที่คุณกำลังทำงานในไวท์บอร์ด คุณสามารถขอให้ Brain สร้างภาพด้วย AI เช่น แผนภาพ แผนภูมิ หรือภาพที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนแนวคิดของคุณได้ คุณไม่จำเป็นต้องสลับระหว่างเครื่องมือหรือออกแบบภาพด้วยตัวเอง—Brain จะดูแลทุกอย่างให้!
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- เปลี่ยนการเขียนของคุณในไม่กี่วินาทีให้ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น ชัดเจนขึ้น หรือน่าสนใจยิ่งขึ้น
- สร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วด้วยคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ไฮไลต์ข้อความใด ๆ แล้วให้แถบเครื่องมือ AI ช่วยปรับปรุงให้ดีขึ้น
- สร้างสรุปและรายการดำเนินการได้ทันทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานธุรการ
- แปลภาษาและตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม ClickUp
- นำความคิดของคุณให้กลายเป็นจริงได้ในไม่กี่นาที ด้วยกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลสำหรับการร่วมมือแบบเรียลไทม์หรือแบบไม่พร้อมกัน
- ออกแบบกระบวนการทำงานที่สะท้อนกระบวนการในอุดมคติของคุณโดยใช้คลังแม่แบบ
- จัดการเอกสารบรีฟสร้างสรรค์ร่วมกันด้วย ClickUp Docs
- ให้คำแนะนำที่ชัดเจนและเร่งกระบวนการให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบด้วย Proofing
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่ามีความท้าทายในการนำทางคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งมากมายของ ClickUp
- ไวท์บอร์ดที่มีฟีเจอร์สร้างภาพด้วย AI ยังไม่สามารถใช้งานบนแอปมือถือได้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
2. มิดเจอร์นีย์
Midjourney เป็นเครื่องมือสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ให้โอกาสทุกคนในการสร้างงานศิลปะในหลากหลายสไตล์ที่แตกต่างกัน เครื่องมือสร้างภาพนี้ใช้ข้อความที่คุณป้อนและบอท Discord เพื่อเปลี่ยนให้เป็นกราฟิกที่น่าประทับใจสำหรับการใช้งานส่วนตัวและมืออาชีพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Midjourney:
- ใช้งานง่ายและสนุก
- การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในด้านคุณภาพกราฟิกของผลงานที่สร้างโดย AI สำหรับการออกแบบเว็บไซต์
- ความรู้สึกเป็นชุมชนที่เข้มแข็งอันเกิดจากการมีอยู่ภายใน Discord
ข้อจำกัดของ Midjourney:
- การกระตุ้นเครื่องมือให้ปรับขนาดภาพขึ้นอาจทำให้การออกแบบของผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
- อาจสร้างความสับสนได้เมื่อเริ่มต้น โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับ Discord
ราคาของ Midjourney:
- ทดลองใช้ฟรี
- แผนพื้นฐาน: 10 ดอลลาร์/เดือน
- แผนมาตรฐาน: $30/เดือน
- แผนโปร: 60 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Midjourney:
- G2: 4. 5/5 (5 รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
3. Canva AI
Canvaได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ในชุดเครื่องมือของพวกเขา: ตัวสร้างภาพจากข้อความด้วย AI ของพวกเขา แอปศิลปะ AI นี้ให้คุณเขียนข้อความเพื่อกำหนด และเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ของ Canva จะสร้างภาพสี่ภาพที่ตรงกับสิ่งที่คุณกำลังมองหา สำหรับนักออกแบบ นี่เป็นการเพิ่มเติมที่น่ายินดีสำหรับไลบรารีเทมเพลตและคุณสมบัติกราฟิกของพวกเขา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva AI:
- เป็นส่วนหนึ่งของ Canva เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีอยู่แล้ว
- สร้างงานศิลปะให้เหมาะกับอัตราส่วนภาพของคุณ
- ตัวเลือกสไตล์ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ใหม่ในการสร้างงานศิลปะด้วย AI
ข้อจำกัดของ Canva AI:
- เครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วย AI มีให้บริการเฉพาะภายในระบบนิเวศของ Canva เท่านั้น
- อาจรู้สึกว่า "พื้นฐาน" เกินไปสำหรับเครื่องมือสร้างศิลปะด้วย AI บางประเภท เนื่องจากมีลักษณะที่ใช้งานง่าย
Canva AI ราคา:
คุณสามารถเข้าถึงแอป Text to Image ของ Canva ได้เป็นส่วนหนึ่งของแผนใด ๆ ของพวกเขา
- ฟรี
- ข้อดี: $12.99/เดือน
คะแนนและรีวิว Canva AI:
แม้ว่าจะไม่มีการจัดอันดับเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ AI ของ Canva แต่มีการจัดอันดับสำหรับ Canva
- G2: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (11,000+ รีวิว)
4. DALL-E 2
DALL-E 2 คือเครื่องมือสร้างภาพ AI และโมเดลจากผู้สร้างเครื่องมือยอดนิยม OpenAI เครื่องมือสร้างภาพนี้ช่วยให้ผู้ใช้สร้างภาพที่สมจริงตามข้อความที่ป้อนเข้าไป
คุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นของ DALL-E 2 คือความสามารถในการขยายภาพให้เกินขอบเขตของผืนผ้าใบเดิม ซึ่งเรียกว่า Outpainting นี่เป็นวิธีที่สนุกในการสร้างทิวทัศน์ที่สวยงามหรือภาพที่กว้างขึ้นสำหรับภาพบนโซเชียลมีเดียหรือโพสต์บล็อก เลือกจากภาพศิลปะที่สมจริงหลายภาพ ภาพวาดสีน้ำมัน หรือภาพประกอบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DALL-E 2:
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างงานศิลปะที่เหนือจริงและเหนือจินตนาการด้วย AI
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและทำให้การสร้างภาพเป็นเรื่องง่าย
- ความสามารถในการผสมผสานรูปแบบศิลปะ สไตล์ และแนวคิดที่แตกต่างกันเพื่อสร้างภาพที่สอดคล้องและมีคุณภาพสูง
ข้อจำกัดของ DALL-E 2:
- ผลลัพธ์บางอย่างมีภาพที่เบลอหรือเป็นพิกเซล
- เวลาการประมวลผลนานสำหรับศิลปะ AI ที่ซับซ้อน
ราคาของ DALL-E 2:
DALL-E 2 ทำงานบนระบบราคาตามเครดิต คุณสามารถซื้อเครดิตเป็นบล็อกละ 115 เครดิต และใช้เครดิตเหล่านี้เพื่อสร้างภาพได้ คำสั่งข้อความแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่าย 1 เครดิต แต่จะสร้างภาพที่ไม่ซ้ำกัน 4 ภาพตามคำค้นหาของคุณ
- ฟรี
- 115 เครดิต: $15
DALL-E 2 คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 2/5 (15 รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
5. จาสเปอร์ อาร์ต
Jasper Art คือเครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วย AI จากทีมผู้พัฒนาเครื่องมือเขียน AI ยอดนิยม Jasper เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณใช้คำสั่งเพื่อสร้างงานศิลปะด้วย AI ในสไตล์และอารมณ์ที่หลากหลายเพื่อใช้ร่วมกับเนื้อหาการตลาดของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Jasper Art:
- เลือกจากสไตล์และสื่อต่าง ๆ ของตัวเลือกศิลปะที่สร้างโดย AI
- โหมดต่าง ๆ ที่เหมาะกับศักยภาพของคุณ ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงอิสระ
- ใช้ร่วมกับคุณสมบัติเสียงแบรนด์ของ Jasper เพื่อออกแบบศิลปะ AI ให้เหมาะกับกลยุทธ์การจัดการแบรนด์ของคุณ
ข้อจำกัดของ Jasper Art:
- ไม่มีเวอร์ชันทดลองใช้ฟรีหรือเวอร์ชันที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย—ผู้ใช้จำเป็นต้องมีการสมัครสมาชิก Jasper ที่ใช้งานอยู่
- แอปสร้างภาพด้วย AI ทำงานได้ดีสำหรับภาพสร้างสรรค์ แต่มีตัวเลือกน้อยสำหรับกราฟิกที่มีความเป็นมืออาชีพหรือทางการมากขึ้น
ราคาของ Jasper Art:
ในการใช้ Jasper Art คุณจะต้องมีการสมัครสมาชิก Jasper ที่ใช้งานอยู่ Jasper Art รวมอยู่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- ผู้สร้าง: $49/เดือน
- ทีม: $125/เดือน
- ธุรกิจ: ติดต่อ Jasper เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิว Jasper Art:
เช่นเดียวกับ Canva ไม่มีรีวิวเฉพาะสำหรับเครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วย AI ของ Jasper แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้น นี่คือคะแนนโดยรวมของ Jasper:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
6. ความฝัน โดย WOMBO
Dream by WOMBO เป็นแอปสร้างงานศิลปะด้วย AI บนมือถือที่ให้คุณเปลี่ยนคำพูดและรูปภาพให้กลายเป็นงานศิลปะที่สร้างโดย AI แอปนี้ออกแบบมาสำหรับนักสร้างสรรค์และศิลปินที่ต้องการภาพที่น่าตื่นเต้นและงานศิลปะจาก AI นอกจากนี้ยังมีชุมชนในตัวที่คุณสามารถเรียนรู้วิธีสร้างงานศิลปะที่สร้างโดย AI ที่ตรงกับความต้องการของคุณหรือรับคำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับตัวสร้างงานศิลปะ
ด้วยเครื่องมือนี้ งานศิลปะที่สร้างโดย AI ของมันจะเน้นไปที่สไตล์ที่มีสีสันและขับเคลื่อนด้วยจินตนาการ
คุณสมบัติเด่นของ Dream โดย WOMBO:
- ศิลปะ AI สร้างได้ง่ายบนอุปกรณ์มือถือ
- เลือกสไตล์ศิลปะ AI
- ชุมชนในตัวของผู้รักศิลปะ AI
ข้อจำกัดของ "Dream" โดย WOMBO:
- มีให้บริการเฉพาะในรูปแบบแอปพลิเคชันมือถือสำหรับอุปกรณ์ iOS และ Android และบน Discord เท่านั้น
- เหมาะสำหรับภาพที่มีความคิดสร้างสรรค์ อนาคตนิยม และศิลปะ มากกว่ากราฟิกมืออาชีพ
ราคาของ Dream โดย WOMBO:
- ดาวน์โหลดฟรี: การซื้อในแอปเป็นตัวเลือก เช่น แผนพรีเมียม และตัวเลือกในการพิมพ์งานศิลปะ AI ของคุณ
คะแนนและรีวิวของ Dream โดย WOMBO:
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
7. NightCafe
NightCafe เป็นเครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อผู้สร้างสรรค์โดยเฉพาะ เครื่องมือนี้เน้นที่ชุมชน โดยมีกลุ่มผู้ใช้ประจำจำนวนมากและมีการท้าทายงานศิลปะอย่างสม่ำเสมอ คุณสมบัติที่น่าสนใจของ NightCafe คือคุณสามารถเข้าถึงอัลกอริทึม AI ได้หลากหลายรูปแบบ ทำให้คุณสามารถทดลองใช้ DALL-E 2,Stable Diffusion และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดายในที่เดียว
คุณสมบัติเด่นของ NightCafe:
- ผู้สร้างศิลปะด้วย AI ให้คุณเลือกสไตล์ศิลปะของคุณเอง (ภาพสีน้ำมัน, พิกเซลอาร์ต, ภาพประกอบ, เป็นต้น)
- เลือกจากหลากหลายอัลกอริทึม AI ศิลปะที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
- ความท้าทายศิลปะ AI รายวันช่วยเสริมสร้างความรู้สึกของชุมชน
ข้อจำกัดของ NightCafe:
- การเข้าถึงการสนับสนุนหรือบริการลูกค้าอาจไม่ง่ายเสมอเมื่อเทียบกับเครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วย AI อื่น ๆ
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าตัวกรองอาจมีความไวเกินไปในการสร้างงานศิลปะด้วย AI
ราคาของ NightCafe:
- ฟรี: 5 เครดิต/วัน พร้อมโบนัสสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน
- AI ผู้เริ่มต้น: $5.99 สำหรับ 100 เครดิต/เดือน
- นักเล่นงานอดิเรก AI: $9.99 สำหรับ 200 เครดิต/เดือน
- ผู้ชื่นชอบ AI: $19.99 สำหรับ 500 เครดิต/เดือน
- ศิลปิน AI: $49.99 สำหรับ 1,400 เครดิต/เดือน
ผู้ใช้สามารถซื้อแพ็กเกจเครดิตนอกเหนือจากการสมัครสมาชิกได้เช่นกัน โดยเริ่มต้นที่ $7.99/100 เครดิต
คะแนนและรีวิวของ NightCafe:
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 2/5 (5 รีวิว)
8. AutoDraw
AutoDraw เป็นหนึ่งในโครงการทดลอง AI ที่สร้างสรรค์ของ Google เครื่องมือนี้ใช้งานง่ายและรวดเร็ว ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนภาพวาดเล่น ๆ ของคุณให้กลายเป็นภาพที่น่าประทับใจยิ่งขึ้น ขณะที่คุณวาดAIบนเว็บจะแนะนำรูปร่างและภาพที่เป็นไปได้ให้คุณเลือก คุณสามารถเปลี่ยนภาพวาดพื้นฐานของคุณให้กลายเป็นหนึ่งในภาพเหล่านี้ได้เพียงคลิกเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AutoDraw:
- เปลี่ยนภาพวาดเล่นให้กลายเป็นภาพเส้นที่ชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว
- แอปพลิเคชันบนเว็บที่รวดเร็วมาก
- เพิ่มข้อความและสีให้กับภาพวาดเส้นของคุณ
ข้อจำกัดของ AutoDraw:
- ขาดคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับเครื่องมือทำงานระดับมืออาชีพ
- ไม่ใช่เครื่องมือสร้างศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่แท้จริง และสร้างได้เพียงรูปร่างพื้นฐานและภาพวาดเท่านั้น
ราคาของ AutoDraw:
- ฟรี
คะแนนและรีวิว AutoDraw:
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
9. แบบ. ai
Designs.ai เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อช่วยนักการตลาดและเอเจนซี่ในการสร้างกราฟิกที่ยอดเยี่ยมในปริมาณมาก แพลตฟอร์มศิลปะที่สร้างโดย AI นี้มีเครื่องมือหลากหลายเพื่อทำให้ชีวิตของนักการตลาดง่ายขึ้น—รวมถึงเครื่องมือจับคู่สีด้วย AI, เครื่องสร้างโลโก้ และเครื่องสร้างวิดีโอ
คุณสมบัติเด่นของ Designs.ai:
- เครื่องมือกราฟิกที่ขับเคลื่อนด้วย AI หลายตัวในแพลตฟอร์มสร้างงานศิลปะ AI เดียว
- ฟีเจอร์การแปลงข้อความเป็นเสียงและแปลงข้อความเป็นวิดีโอที่เครื่องมือสร้างกราฟิก AI อื่น ๆ ไม่มี
- เครื่องมือปฏิทินวันหยุดโซเชียลมีเดีย AIในตัว
ข้อจำกัดของ Designs.ai:
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือให้บริการ
- ด้วยคุณสมบัติมากมาย เครื่องสร้างงานศิลปะอาจทำให้ผู้ใช้บางคนรู้สึกท่วมท้น
ราคาของ Designs.ai:
- ทดลองใช้ฟรี
- พื้นฐาน: 29 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: 69 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ติดต่อ Designs.ai เพื่อสอบถามราคา
การออกแบบ. ai คะแนนและรีวิว:
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
10. ศิลปะประกายไฟ CF
CF Spark Art เป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือที่สนับสนุนด้วย AI ของ Creative Fabrica เครื่องสร้างงานศิลปะ AI นี้ช่วยให้คุณออกแบบภาพสร้างสรรค์ในหลากหลายสไตล์และอัตราส่วนภาพจากข้อความที่ป้อน เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของ Creative Fabrica จึงเป็นเครื่องมือสร้างงานศิลปะที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักสร้างสรรค์ ศิลปิน และนักออกแบบที่ใช้แพลตฟอร์มนี้อยู่แล้ว
คุณสมบัติเด่นของ CF Spark Art:
- เข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการสร้างงานศิลปะที่สร้างโดย AI
- เครื่องสร้างงานศิลปะถูกสร้างขึ้นในอีโคซิสเต็มของ Creative Fabrica
- เครื่องมือสร้างข้อความแนะนำมอบวิธีการที่ใช้งานง่ายในการสร้างข้อความแนะนำที่ละเอียด
ข้อจำกัดของ CF Spark Art:
- มีเครดิตให้ใช้ฟรี แต่ความเร็วในการสร้างงานของโปรแกรมสร้างงานศิลปะค่อนข้างช้า
- รูปภาพและคำสั่งจะถูกแชร์โดยอัตโนมัติและสามารถซ่อนได้เฉพาะเมื่อคุณอัปเกรดเท่านั้น
ราคา CF Spark Art:
- ฟรี
- สปาร์ค: 9 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิว CF Spark Art:
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
การสร้างงานศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์: อนาคตสำหรับทีมสร้างสรรค์
แม้ว่าคุณอาจต้องการใช้เวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์ในการทดสอบเครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วย AI ทุกตัวที่มีอยู่ แต่เรารู้ว่ามีงานอื่น ๆ ในรายการที่ต้องทำของคุณ ใช้รายการเครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วย AI ที่ดีที่สุดนี้เพื่อช่วยคุณสร้างรายชื่อที่สั้นลงตามคุณสมบัติที่คุณต้องการและใช้เวลาของคุณอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วยความช่วยเหลือของการเรียนรู้ของเครื่อง
เมื่อคุณได้ค้นพบแล้วว่า AI นั้นสนุกและให้รางวัลมากเพียงใด คุณสามารถค้นหาวิธีเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มมันเข้าไปในกระบวนการทำงานของคุณได้ ด้วย ClickUp AI คุณสามารถประหยัดเวลาได้มากขึ้นอีกหลายชั่วโมงในด้านการผลิต การตลาด และการเขียนสร้างสรรค์
