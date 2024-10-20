บล็อก ClickUp
10 อันดับ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับนักออกแบบกราฟิกในปี 2025

20 ตุลาคม 2567

ในอุตสาหกรรมที่ถักทออย่างซับซ้อนด้วยความงาม ความแม่นยำ และการร่วมมือกัน นักออกแบบกราฟิกไม่ใช่เพียงแค่ศิลปินเท่านั้น—พวกเขาคือผู้มีวิสัยทัศน์ที่เปลี่ยนแนวคิดที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็นภาพที่จับต้องได้ ในขณะที่พวกเขาต้องจัดการกับการสร้างสรรค์ทางศิลปะควบคู่ไปกับความต้องการในการสื่อสารกับลูกค้า พวกเขาต้องการเครื่องมือที่สามารถเชื่อมโยงช่องว่างระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับทักษะทางธุรกิจของการออกแบบได้อย่างไร้รอยต่อ

เข้าสู่ซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของนักออกแบบ การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (บางครั้งเรียกว่าการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) มีความสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าและทำให้มั่นใจว่าทุกโครงการ ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อผสานรวมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่นเครื่องสร้างศิลปะด้วย AI ซอฟต์แวร์ CRM ที่มีให้กับนักออกแบบกราฟิกในปี 2024 ถือเป็นการปฏิวัติวงการ

ในคู่มือนี้ เราจะครอบคลุม CRM ชั้นนำสำหรับนักออกแบบเพื่อสร้างแคมเปญการตลาดที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล จัดการงานบริหารโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย!

คุณควรค้นหาอะไรใน CRM สำหรับนักออกแบบ?

ประการแรกและสำคัญที่สุด ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้คือหัวใจหลัก ในอาชีพที่ทุกวินาทีมีค่า นักออกแบบไม่สามารถเสียเวลาอันมีค่าไปกับการทำความเข้าใจอินเทอร์เฟซซอฟต์แวร์ CRM ที่ซับซ้อนได้

ถัดไปคือเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน ซอฟต์แวร์ CRM ที่มีความแข็งแกร่งช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่นักออกแบบสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตาม ความสามารถในการให้หลายมือร่วมกันสร้างโครงการโดยไม่มีการสะดุดในการสื่อสารนั้นมีค่าอย่างยิ่ง

ความยืดหยุ่นก็เช่นกันที่ไม่สามารถต่อรองได้ นักออกแบบทุกคนมีจังหวะการทำงานเป็นของตัวเอง มีกระบวนการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งได้ผ่านการขัดเกลาจากโครงการนับไม่ถ้วน วิธีการแบบเดียวใช้ได้กับทุกคนนั้นใช้ไม่ได้ผล ในทางกลับกัน ซอฟต์แวร์ CRM ควรมีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับรูปแบบการทำงานที่หลากหลายของผู้ใช้

ความสามารถในการติดตามที่ครอบคลุมและศักยภาพในการผสานรวมที่ยอดเยี่ยมหมายความว่านักออกแบบสามารถสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายโอนความคิดเห็นจากลูกค้า การนำเข้าทรัพยากร หรือการส่งออกงานออกแบบขั้นสุดท้าย การเปลี่ยนผ่านควรราบรื่นราวกับไล่เฉดสีที่เรนเดอร์อย่างสวยงาม

สุดท้ายนี้ เรากำลังอยู่ในจุดเริ่มต้นของยุคที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ ซอฟต์แวร์ CRM สมัยใหม่ควรใช้ประโยชน์จากพลังของปัญญาประดิษฐ์ เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ไม่ใช่แค่การขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเท่านั้น แต่ยังสามารถทำนายได้อีกด้วย ตั้งแต่การทำความเข้าใจความชอบของลูกค้าไปจนถึงการคาดการณ์แนวโน้มการออกแบบ ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เหล่านี้สามารถมอบความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับนักออกแบบ ทำให้พวกเขาสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ไม่ใช่แค่หนึ่งก้าว แต่หลายก้าวในเกมนี้

10 เครื่องมือ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับนักออกแบบกราฟิก

นี่คือตัวเลือกของเราสำหรับ 10 ระบบ CRM ที่ดีที่สุดที่นักออกแบบกราฟิกควรพิจารณาเพื่อจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าในปี 2024

1.คลิกอัพ

มุมมองของ ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ออกแบบมาสำหรับทีมทุกขนาด เพื่อให้ทุกคนเชื่อมต่อกัน ทำงานร่วมกัน และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะจัดการงานหรือโครงการใด ๆ

แพลตฟอร์มที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติของมันช่วยให้การจัดการโครงการออกแบบเป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยให้การสื่อสารระหว่างทีมออกแบบดีขึ้น

การผสานรวมกับเครื่องมือออกแบบที่จำเป็น ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติระดับสูง และการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถนำหน้าได้เมื่อเทียบกับตัวอย่างซอฟต์แวร์ CRM อื่น ๆ

ด้วยฐานข้อมูลลูกค้า,เครื่องมือพัฒนาโครงการและเครื่องมือจัดการโครงการ, และการจัดการงานที่ใช้งานง่าย, ClickUp เข้าใจมุมมองของนักออกแบบเกี่ยวกับการจัดการติดต่ออย่างแท้จริง!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • มุมมองที่กำหนดเองเพื่อตอบสนองความต้องการของนักออกแบบ ทีมขาย ฝ่ายปฏิบัติการ และอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหลายรูปแบบ
  • แม่แบบการออกแบบกราฟิกที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อแชร์เอกสารมืออาชีพ รวมถึงแม่แบบ CRMและแม่แบบข้อเสนอ
  • เครื่องมือการร่วมมือในทีมที่มีประสิทธิภาพได้แรงบันดาลใจจากซอฟต์แวร์การร่วมมือทางการออกแบบ
  • ระบบอัตโนมัติที่ล้ำสมัย ช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงจากงานที่ต้องทำซ้ำ
  • การวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อการกำกับดูแลโครงการอย่างมีวิสัยทัศน์
  • การผสานรวมกับเครื่องมือออกแบบที่จำเป็น
  • การติดตามเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถทำตามกำหนดเวลาได้
  • ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อการคาดการณ์โครงการที่ดีขึ้น

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ต้องใช้เวลาเรียนรู้เล็กน้อยเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • แอปพลิเคชันมือถือต้องการการปรับปรุงเป็นครั้งคราว

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร:ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)

2. พายป์ดรายฟ์

แดชบอร์ด Pipedrive
ผ่านทางPipedrive

Pipedriveเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบโจทย์การหาลูกค้าเป้าหมายโดยเฉพาะ มอบประสบการณ์ที่ราบรื่นสำหรับนักออกแบบกราฟิกที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อและการบริหารงานขาย

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย พร้อมด้วยการออกแบบที่เน้นภาพสีสันสดใส ช่วยให้ดีไซเนอร์สามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วในพริบตา

เครื่องมือ CRM สำหรับการขายนี้ช่วยให้สามารถจัดลำดับความสำคัญได้อย่างไร้ที่ติ ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีโครงการหรือลูกค้าใดถูกมองข้าม

Pipedrive โดดเด่นด้วยความสามารถในการผสานรวมอย่างลึกซึ้ง สามารถเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือการจัดการการขายอื่น ๆ ที่นักออกแบบอาจใช้อยู่ คุณสมบัติการอัตโนมัติขั้นสูงช่วยลดการป้อนข้อมูลและงานที่ต้องทำด้วยตนเอง ขณะที่การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึกช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถตัดสินใจโดยมีข้อมูลสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนการขายในช่องทางของตน

ความสามารถในการปรับตัวและลักษณะที่ใช้งานง่ายของแพลตฟอร์มนี้ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าเกรงขามสำหรับนักออกแบบที่ต้องการยกระดับการทำงานของพวกเขา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive

  • ภาพรวมของกระบวนการขายที่ช่วยให้ติดตามได้ง่าย
  • ผู้ช่วยขายด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับการแนะนำอย่างรวดเร็ว
  • แอปพลิเคชันมือถือสำหรับจัดการโครงการได้ทุกที่ทุกเวลา
  • API ที่แข็งแกร่งสำหรับการผสานรวมที่หลากหลาย
  • การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงเพื่อการตรวจสอบโครงการอย่างละเอียด
  • งานที่ทำซ้ำโดยอัตโนมัติ
  • ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล

ข้อจำกัดของ Pipedrive

  • ความสามารถของเวอร์ชันฟรีที่จำกัด
  • ไม่สามารถปรับแต่งได้เท่ากับทางเลือกบางตัว

ราคาของ Pipedrive

  • จำเป็น: $14.90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $27.90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $49.90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พลังงาน: $64. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $99.00/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Pipedrive

  • G2: 4. 2/5 (1,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (2,500+ รีวิว)

3. Freshbooks

แดชบอร์ด Freshbooks
ผ่านทางFreshbooks

ให้บริการหลักแก่ความต้องการของธุรกิจขนาดเล็กและฟรีแลนซ์ Freshbooks มอบมากกว่าการออกใบแจ้งหนี้—เป็นศูนย์กลางที่รวมการจัดการข้อมูลติดต่ออย่างครบวงจร

สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของฟรีแลนซ์และสตูดิโอออกแบบขนาดเล็ก ระบบ CRM แบบครบวงจรนี้ช่วยให้คุณสามารถระบุลูกค้าเป้าหมาย ติดตามความคืบหน้าของโครงการ จัดการกระบวนการขาย และดูแลการเงินได้อย่างราบรื่น

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้การเรียกเก็บเงิน การอัปเดตสถานะโครงการและการสื่อสารกับลูกค้าอยู่ห่างเพียงไม่กี่คลิกเท่านั้น

เมื่อดีไซเนอร์ขยายฐานลูกค้าของตน ความสามารถในการขยายตัวของ Freshbooks จะช่วยให้เติบโตไปพร้อมกับพวกเขา

ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ ใบแจ้งหนี้ที่ปรับแต่งได้ และฟีเจอร์รายงานที่ละเอียด เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความหลากหลายในการใช้งาน ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในคลังอาวุธของนักออกแบบ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshbooks

  • เครื่องมือออกใบแจ้งหนี้แบบง่ายที่ผสานรวมกับระบบจัดการลูกค้า
  • การติดตามค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารงบประมาณโครงการ
  • เครื่องมือติดตามเวลาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักออกแบบ
  • การแจ้งเตือนการชำระเงินล่าช้าโดยอัตโนมัติ
  • ภาพรวมการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ
  • พอร์ทัลเฉพาะสำหรับลูกค้าเพื่อการร่วมมือที่ง่ายดาย
  • รายงานทางการเงินอย่างละเอียดเพื่อให้เห็นภาพรวมของกระบวนการขายของคุณ

ข้อจำกัดของ Freshbooks

  • ไม่เหมาะสำหรับบริษัทออกแบบขนาดใหญ่
  • การผสานรวมกับบุคคลที่สามที่จำกัด

ราคาของ Freshbooks

  • ไลท์: $15/เดือน, ลูกค้าที่คิดค่าบริการ 5 ราย
  • เพิ่มเติม: $25/เดือน, ลูกค้าที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ 50 ราย
  • พรีเมียม: $50/เดือน, ลูกค้าไม่จำกัด
  • เลือก: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Freshbooks

  • G2: 4. 5/5 (645 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (3,666 รีวิว)

4. โพรโพซิไฟ

แดชบอร์ด Proposify
ผ่านทางProposify

ในฐานะระบบ CRM ที่เน้นการออกแบบอย่างเป็นเอกลักษณ์ Proposify นำเสนอสัมผัสที่สดชื่นใหม่ โดยเน้นการสร้างและจัดการข้อเสนอที่ไร้ที่ติ ระบบนี้เข้าใจถึงความท้าทายที่นักออกแบบกราฟิก โดยเฉพาะฟรีแลนซ์และเอเจนซี่ขนาดเล็ก ต้องเผชิญในกระบวนการทำงานธุรกิจ และนำเสนอเครื่องมือที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถจัดการได้อย่างง่ายดาย

คลังแม่แบบที่ปรับแต่งได้หลากหลายของเรารับประกันว่าทุกข้อเสนอจะมีความเป็นเอกลักษณ์และเหมาะสมกับแต่ละกรณี

ระบบ CRM ยังโดดเด่นด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันในข้อเสนอได้ ทำให้เกิดความสอดคล้องและความตรงต่อเวลา การลงนามอิเล็กทรอนิกส์ที่ผสานรวมช่วยเร่งกระบวนการอนุมัติ และการวิเคราะห์เชิงลึกช่วยให้เห็นภาพรวมว่าอะไรที่ได้ผลและอะไรที่ต้องปรับปรุง

Proposify ช่วยขจัดความไม่แน่นอนในการทำข้อเสนอ ทำให้ผลงานของนักออกแบบโดดเด่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Proposify

  • เครื่องมือสร้างข้อเสนอแบบลากและวาง
  • แม่แบบที่ปรับแต่งได้ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการนำเสนอแนวคิดการออกแบบ
  • ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการเพื่อการอนุมัติที่รวดเร็ว
  • การเสนอราคาแบบโต้ตอบสำหรับขอบเขตโครงการที่ยืดหยุ่น
  • การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อลูกค้าดูหรือแสดงความคิดเห็น
  • การวิเคราะห์อย่างครอบคลุมเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การเสนอข้อเสนอของคุณ
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงการนำเสนอให้สมบูรณ์แบบในฐานะทีม

ข้อจำกัดของ Proposify

  • มุ่งเน้นไปที่ข้อเสนอเป็นหลัก
  • การผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ มีจำกัดเมื่อเทียบกับ CRM อื่น ๆ สำหรับนักออกแบบ

ราคาของ Proposify

  • แผนทีม: $49 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • แผนธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $590 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 10 คน

คะแนนและรีวิวของ Proposify

  • G2: 4. 6 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 900+)
  • Capterra: 4. 5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 260 รายการ)

5. วันเพจ CRM

แดชบอร์ด CRM แบบหน้าเดียว
ผ่านทางOnePage CRM

OnePage โดดเด่นด้วยแนวทางที่เรียบง่ายและปราศจากความยุ่งเหยิงในการจัดการ CRM สะท้อนปรัชญาที่ความเรียบง่ายมักนำไปสู่ประสิทธิภาพในการทำงาน

มันถูกสร้างขึ้นสำหรับนักออกแบบที่ต้องการความมีสมาธิ โดยตัดสิ่งรบกวนที่ไม่จำเป็นออกไปและเน้นที่งานที่สามารถดำเนินการได้ วิธีการขาย 'Next Action' ที่เป็นเอกลักษณ์ของ OnePage เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับนักออกแบบที่ต้องจัดการกับกระบวนการทำงานหลายขั้นตอน

มันช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น จัดลำดับความสำคัญของการติดตามผล และรับประกันกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สม่ำเสมอ แอปพลิเคชันบนมือถือที่ผสานการทำงานร่วมกันช่วยให้ดีไซเนอร์สามารถเชื่อมต่อได้แม้ในขณะเดินทาง ทำให้ไม่พลาดการสื่อสารกับลูกค้า

ด้วยการแจ้งเตือนที่เข้าใจง่ายและการผสานรวมอีเมลอย่างไร้รอยต่อ OnePage จึงกลายเป็นมากกว่าเครื่องมือ แต่เป็นพันธมิตรด้านการออกแบบอย่างแท้จริง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OnePage CRM

  • แนวทางการขายที่มีประสิทธิภาพและนำไปปฏิบัติได้จริง
  • แอปพลิเคชันมือถือแบบบูรณาการสำหรับการทำงานขณะเดินทาง
  • เครื่องมือการตลาดสำหรับการเก็บข้อมูลลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ
  • การผสานอีเมลอย่างไร้รอยต่อเพื่อการติดตามผลที่ทันเวลา
  • ท่อส่งข้อมูลที่ปรับแต่งได้เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานด้านการออกแบบ
  • การจัดการงานที่มีประสิทธิภาพพร้อมการแจ้งเตือนที่ใช้งานง่าย
  • การปฏิบัติตาม GDPR สำหรับลูกค้าในยุโรป

ข้อจำกัดของ OnePage CRM

  • มีคุณสมบัติไม่มากเท่ากับคู่แข่งบางราย
  • อาจต้องใช้แอปของบุคคลที่สามสำหรับความต้องการขั้นสูง

ราคาของ OnePage CRM

  • มืออาชีพ: $9.95/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $19.95/เดือน ต่อผู้ใช้

OnePage CRM คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

6. ฮันนีบุ๊ค

แดชบอร์ด HoneyBook
ผ่านทางHoneyBook

HoneyBook กลายเป็นที่รักในหมู่คนสร้างสรรค์ ด้วยการผสานคุณสมบัติ CRM เข้ากับการจัดการโครงการได้อย่างลงตัว

ออกแบบมาเพื่อผู้มีความคิดสร้างสรรค์ มันยอมรับความท้าทายมากมายที่นักออกแบบต้องเผชิญในธุรกิจของตนเองตั้งแต่การหาลูกค้าไปจนถึงการส่งมอบโครงการ พอร์ทัลลูกค้าที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน ในขณะที่เครื่องมืออัตโนมัติช่วยลดความซ้ำซากของงานที่ทำซ้ำๆ

คุณสมบัติการติดตามทางการเงินที่ผสานกับสัญญาออนไลน์และเครื่องมือออกใบแจ้งหนี้ช่วยให้การวางแผนงบประมาณและการเรียกเก็บเงินเป็นไปอย่างราบรื่น

และด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน ทั้งทีมงานภายในและลูกค้าสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ทำให้โครงการดำเนินไปตามแผนและอยู่ในขอบเขตที่กำหนด

HoneyBook กลายเป็นส่วนขยายของสตูดิโอออกแบบ ช่วยส่งเสริมการจัดระเบียบและประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HoneyBook

  • พอร์ทัลลูกค้าที่ใช้งานง่าย
  • เครื่องมืออัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลา
  • สัญญาออนไลน์และการออกใบแจ้งหนี้ในแพลตฟอร์มเดียว
  • การติดตามทางการเงินสำหรับการจัดทำงบประมาณโครงการ
  • เครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  • กระดานงานสำหรับเป้าหมายของโครงการ
  • การผสานรวมกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพยอดนิยม

ข้อจำกัดของ HoneyBook

  • เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์และสตูดิโอขนาดเล็กมากกว่า
  • การปรับแต่งที่จำกัด

ราคาของ HoneyBook

  • เริ่มต้น: $12. 80/เดือน
  • สิ่งจำเป็น: $25. 50/เดือน
  • พรีเมียม: $52.80/เดือน

คะแนนและรีวิว HoneyBook

  • G2: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)

7. ไคลเอนต์จอย

แดชบอร์ด Clientjoy
ผ่านทางClientjoy

Clientjoy ถูกวางตำแหน่งให้เป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุม ซึ่งรวมเอาหลากหลายแง่มุมของการจัดการลูกค้า ตั้งแต่การหาลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการออกใบแจ้งหนี้ ไว้ในที่เดียวอย่างครบวงจร

ออกแบบมาโดยคำนึงถึงเอเจนซี่และฟรีแลนซ์โดยเฉพาะ ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือที่แยกจากกันหลายตัวระบบการจัดการข้อเสนอและสัญญาที่ใช้งานง่ายช่วยให้การนำเสนอและการเริ่มต้นงานเป็นไปอย่างราบรื่น

แพลตฟอร์มนี้ยังมีมุมมองวงจรชีวิตของลูกค้าที่สามารถปรับแต่งได้ มอบแผนที่เส้นทางที่ชัดเจนสำหรับการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าให้กับนักออกแบบ ระบบการออกใบแจ้งหนี้ที่ผสานรวมไว้และชุดเครื่องมือสำหรับการรับลูกค้าใหม่โดยเฉพาะ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

เครื่องมือรายงานที่ครอบคลุมให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ทำให้มั่นใจได้ถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการติดต่อกับลูกค้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clientjoy

  • การจัดการข้อเสนอและสัญญาแบบบูรณาการ
  • ระบบติดตามลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ
  • มุมมองวงจรชีวิตของลูกค้าที่ปรับแต่งได้
  • การออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงินแบบรวมศูนย์
  • การทำงานร่วมกันของทีมด้วยการเข้าถึงตามบทบาท
  • ชุดเครื่องมือสำหรับการเริ่มต้นใช้งานของลูกค้า
  • เครื่องมือรายงานที่ชาญฉลาด

ข้อจำกัดของ Clientjoy

  • เส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้เริ่มต้น
  • ไม่เหมาะสำหรับบริษัทขนาดใหญ่

ราคาของ Clientjoy

  • เริ่มต้น: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • หน่วยงาน: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $49/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและความคิดเห็นจากลูกค้า

  • G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

8. ว่องไว

แดชบอร์ดที่คล่องตัว
ผ่านทางNimble

สมชื่ออย่างแท้จริง Nimble นำเสนอโซลูชัน CRM ที่ลื่นไหลและปรับตัวได้ ซึ่งผสมผสานคุณสมบัติแบบดั้งเดิมเข้ากับการผสานรวมที่ทันสมัย

การเชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ยอดนิยมช่วยให้ผู้ออกแบบมองเห็นภาพรวมของลูกค้าได้อย่างรอบด้าน เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่มากกว่าการสื่อสารผ่านอีเมลเพียงอย่างเดียว

แนวทาง CRM ทางสังคมนี้ช่วยให้ได้โปรไฟล์ลูกค้าที่สมบูรณ์และละเอียดมากขึ้น ซึ่งเป็นการปูทางสำหรับการมีปฏิสัมพันธ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล แดชบอร์ดติดต่อที่รวมเป็นหนึ่งเดียวและการผสานปฏิทินที่ใช้งานง่ายช่วยให้ดีไซเนอร์สามารถติดตามภาระงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การติดตามอีเมลและการแจ้งเตือนงานของมันยังช่วยให้มั่นใจว่าจะไม่มีการติดต่อกับลูกค้าหรือเหตุการณ์สำคัญในโครงการใด ๆ หลุดรอดไปได้ Nimble กลายเป็นศูนย์กลางสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าทั้งหมดของนักออกแบบ

คุณสมบัติเด่นของ Nimble

  • ข้อมูลเชิงลึกจากโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างโปรไฟล์ลูกค้าที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
  • แดชบอร์ดติดต่อแบบรวม
  • การผสานปฏิทินที่มีประสิทธิภาพ
  • การติดตามอีเมลเพื่อการสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การแจ้งเตือนงานเพื่อให้โครงการดำเนินไปตามแผน
  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือซอฟต์แวร์อื่น ๆ
  • แอปพลิเคชันมือถือที่ใช้งานง่ายสำหรับการทำงานระยะไกล

ข้อจำกัดที่คล่องตัว

  • คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติที่จำกัด
  • อาจทำให้รู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้เริ่มต้น

การกำหนดราคาที่คล่องตัว

  • ธุรกิจ: $24.90/เดือน ต่อผู้ใช้

การจัดอันดับและรีวิวที่รวดเร็ว

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)

9. ActiveCampaign

แดชบอร์ด ActiveCampaign
ผ่านทางActiveCampaign

เริ่มต้นการเดินทางในฐานะเครื่องมือการตลาดทางอีเมล ActiveCampaign ได้เปลี่ยนผ่านสู่การให้บริการความสามารถด้าน CRM การปรับแต่งเนื้อหาแบบไดนามิกช่วยให้มั่นใจว่าทุกการโต้ตอบกับลูกค้าจะรู้สึกเป็นส่วนตัวและเกี่ยวข้อง

เครื่องมือการแบ่งกลุ่มขั้นสูงช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถจัดกลุ่มลูกค้าตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ได้ ทำให้การสื่อสารมีเป้าหมายชัดเจน

แพลตฟอร์มนี้ยังมีความสามารถในการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ ๆ ช่วยให้ดีไซเนอร์มีเวลาไปมุ่งเน้นที่งานสร้างสรรค์ของตนได้มากขึ้นฟีเจอร์การขายอัตโนมัติที่ผสานกับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียด ทำให้เป็นเครื่องมือสำหรับการสื่อสาร การวิเคราะห์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และการเติบโต

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ActiveCampaign

  • ชุดเครื่องมือการตลาดผ่านอีเมลที่ครบวงจร
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ
  • การแบ่งกลุ่มอย่างละเอียดเพื่อปรับแต่งการสื่อสารกับลูกค้าให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล
  • ระบบอัตโนมัติในการขายเพื่อการจัดการลูกค้าเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • การปรับแต่งเนื้อหาแบบไดนามิก
  • เครื่องมือทดสอบแบบแยกขั้นสูง
  • การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้

ข้อจำกัดของ ActiveCampaign

  • เครื่องมือสำหรับอีเมลเป็นหลัก ไม่ใช่ระบบ CRM เฉพาะทาง
  • ต้องการการผสานรวมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบ CRM

ราคาของ ActiveCampaign

  • บวก: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิวของ ActiveCampaign

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (2,000+ รีวิว)

10. คอนเวิร์ตคิต

แดชบอร์ด ConvertKit
ผ่านทางConvertKit

ในขณะที่ ConvertKit วางตำแหน่งตัวเองอย่างมั่นคงในฐานะโซลูชันการตลาดผ่านอีเมล คุณสมบัติ CRM ของมันไม่สามารถมองข้ามได้ มันเป็นเครื่องมือที่สอดคล้องกับเป้าหมายของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักออกแบบที่ลงทุนอย่างมากในด้านการตลาดเนื้อหาและการเข้าถึง

นอกเหนือจากการส่งอีเมลแล้ว ConvertKit ยังช่วยให้การจัดการสมาชิกเป็นไปอย่างง่ายดาย ทำให้ผู้ออกแบบสามารถแบ่งกลุ่มและเป้าหมายผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวออกแบบอีเมลที่สวยงามช่วยให้ทุกการสื่อสารสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ของผู้ออกแบบได้เป็นอย่างดี

การจัดระเบียบตามแท็ก, เครื่องมือรายงานที่ครอบคลุม, และการสนับสนุนระดับพรีเมียม ทำให้มันมากกว่าเครื่องมืออีเมล มันกลายเป็นแพลตฟอร์มที่สนับสนุนความพยายามในการติดต่อของนักออกแบบ, เพื่อให้แน่ใจว่าผลงานของพวกเขาสมควรได้รับความสนใจ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ConvertKit

  • นักออกแบบอีเมลที่ใช้งานง่ายพร้อมระบบอัตโนมัติแบบเห็นภาพ
  • แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ปรับแต่งได้
  • การจัดการสมาชิกที่มีประสิทธิภาพ
  • เครื่องมือรายงานที่ครอบคลุม
  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มยอดนิยม
  • การจัดระเบียบผู้สมัครสมาชิกตามแท็ก
  • การสนับสนุนระดับพรีเมียมสำหรับผู้ใช้ทุกระดับ

ข้อจำกัดของ ConvertKit

  • เป็นเครื่องมือการตลาดทางอีเมลมากกว่า CRM
  • คุณสมบัติ CRM ขั้นสูงที่จำกัด

ราคาของ ConvertKit

  • ฟรี
  • ผู้สร้าง: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ครีเอเตอร์ โปร: $29/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ ConvertKit

  • G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)

ปลดล็อกศักยภาพการออกแบบด้วย CRM ของ ClickUp

ในวงการออกแบบกราฟิก การผสมผสานความคิดสร้างสรรค์เข้ากับประสิทธิภาพถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด แม้ว่าเครื่องมือที่เราได้สำรวจจะมีความสามารถเฉพาะทาง แต่ ClickUp โดดเด่นในฐานะโซลูชันที่ครอบคลุมทุกด้าน ไม่ใช่เพียงแค่ CRM เท่านั้น ClickUp ผสานการจัดการโครงการ การจัดการงาน และฟีเจอร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างลงตัว วิธีการแบบองค์รวมนี้ช่วยให้คุณไม่เพียงแค่บริหารลูกค้า แต่ยังส่งมอบผลงานออกแบบที่น่าดึงดูดได้อย่างสม่ำเสมอ

คลังแม่แบบอันกว้างขวางของ ClickUp คือขุมทรัพย์สำหรับธุรกิจออกแบบทุกประเภท ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นโครงการสร้างแบรนด์ใหม่ หรือกำลังเผชิญกับความซับซ้อนของแคมเปญหลายมิติ แม่แบบเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นที่พร้อมใช้งาน ช่วยลดเวลาเตรียมงานและเปิดโอกาสให้ความคิดสร้างสรรค์ได้เปล่งประกาย

โดยสรุป ClickUp ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือ—แต่เป็นคู่หูในเส้นทางการดำเนินธุรกิจออกแบบของคุณ ที่เข้าใจถึงรายละเอียดปลีกย่อยของการออกแบบกราฟิก และมอบสภาพแวดล้อมที่มีโครงสร้างแต่ยืดหยุ่นได้ เพื่อช่วยให้วิสัยทัศน์ของคุณกลายเป็นจริง และด้วยความสามารถในการทำกำไรที่เป็นส่วนสำคัญของทุกธุรกิจ ClickUp ช่วยให้การดำเนินงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด: การส่งมอบผลงานที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าของคุณ

สำรวจ ClickUp และค้นพบวิธีที่มันสามารถปฏิวัติกระบวนการทำงานด้านการออกแบบของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ CRM ของ ClickUpและความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือนักออกแบบกราฟิก!