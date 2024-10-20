10 อันดับ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับนักออกแบบกราฟิกในปี 2025

ในอุตสาหกรรมที่ถักทออย่างซับซ้อนด้วยความงาม ความแม่นยำ และการร่วมมือกัน นักออกแบบกราฟิกไม่ใช่เพียงแค่ศิลปินเท่านั้น—พวกเขาคือผู้มีวิสัยทัศน์ที่เปลี่ยนแนวคิดที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็นภาพที่จับต้องได้ ในขณะที่พวกเขาต้องจัดการกับการสร้างสรรค์ทางศิลปะควบคู่ไปกับความต้องการในการสื่อสารกับลูกค้า พวกเขาต้องการเครื่องมือที่สามารถเชื่อมโยงช่องว่างระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับทักษะทางธุรกิจของการออกแบบได้อย่างไร้รอยต่อ
เข้าสู่ซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของนักออกแบบ การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (บางครั้งเรียกว่าการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) มีความสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าและทำให้มั่นใจว่าทุกโครงการ ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อผสานรวมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่นเครื่องสร้างศิลปะด้วย AI ซอฟต์แวร์ CRM ที่มีให้กับนักออกแบบกราฟิกในปี 2024 ถือเป็นการปฏิวัติวงการ
ในคู่มือนี้ เราจะครอบคลุม CRM ชั้นนำสำหรับนักออกแบบเพื่อสร้างแคมเปญการตลาดที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล จัดการงานบริหารโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย!
คุณควรค้นหาอะไรใน CRM สำหรับนักออกแบบ?
ประการแรกและสำคัญที่สุด ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้คือหัวใจหลัก ในอาชีพที่ทุกวินาทีมีค่า นักออกแบบไม่สามารถเสียเวลาอันมีค่าไปกับการทำความเข้าใจอินเทอร์เฟซซอฟต์แวร์ CRM ที่ซับซ้อนได้
ถัดไปคือเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน ซอฟต์แวร์ CRM ที่มีความแข็งแกร่งช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่นักออกแบบสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตาม ความสามารถในการให้หลายมือร่วมกันสร้างโครงการโดยไม่มีการสะดุดในการสื่อสารนั้นมีค่าอย่างยิ่ง
ความยืดหยุ่นก็เช่นกันที่ไม่สามารถต่อรองได้ นักออกแบบทุกคนมีจังหวะการทำงานเป็นของตัวเอง มีกระบวนการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งได้ผ่านการขัดเกลาจากโครงการนับไม่ถ้วน วิธีการแบบเดียวใช้ได้กับทุกคนนั้นใช้ไม่ได้ผล ในทางกลับกัน ซอฟต์แวร์ CRM ควรมีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับรูปแบบการทำงานที่หลากหลายของผู้ใช้
ความสามารถในการติดตามที่ครอบคลุมและศักยภาพในการผสานรวมที่ยอดเยี่ยมหมายความว่านักออกแบบสามารถสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายโอนความคิดเห็นจากลูกค้า การนำเข้าทรัพยากร หรือการส่งออกงานออกแบบขั้นสุดท้าย การเปลี่ยนผ่านควรราบรื่นราวกับไล่เฉดสีที่เรนเดอร์อย่างสวยงาม
สุดท้ายนี้ เรากำลังอยู่ในจุดเริ่มต้นของยุคที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ ซอฟต์แวร์ CRM สมัยใหม่ควรใช้ประโยชน์จากพลังของปัญญาประดิษฐ์ เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ไม่ใช่แค่การขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเท่านั้น แต่ยังสามารถทำนายได้อีกด้วย ตั้งแต่การทำความเข้าใจความชอบของลูกค้าไปจนถึงการคาดการณ์แนวโน้มการออกแบบ ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เหล่านี้สามารถมอบความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับนักออกแบบ ทำให้พวกเขาสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ไม่ใช่แค่หนึ่งก้าว แต่หลายก้าวในเกมนี้
10 เครื่องมือ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับนักออกแบบกราฟิก
นี่คือตัวเลือกของเราสำหรับ 10 ระบบ CRM ที่ดีที่สุดที่นักออกแบบกราฟิกควรพิจารณาเพื่อจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าในปี 2024
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ออกแบบมาสำหรับทีมทุกขนาด เพื่อให้ทุกคนเชื่อมต่อกัน ทำงานร่วมกัน และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะจัดการงานหรือโครงการใด ๆ
แพลตฟอร์มที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติของมันช่วยให้การจัดการโครงการออกแบบเป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยให้การสื่อสารระหว่างทีมออกแบบดีขึ้น
การผสานรวมกับเครื่องมือออกแบบที่จำเป็น ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติระดับสูง และการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถนำหน้าได้เมื่อเทียบกับตัวอย่างซอฟต์แวร์ CRM อื่น ๆ
ด้วยฐานข้อมูลลูกค้า,เครื่องมือพัฒนาโครงการและเครื่องมือจัดการโครงการ, และการจัดการงานที่ใช้งานง่าย, ClickUp เข้าใจมุมมองของนักออกแบบเกี่ยวกับการจัดการติดต่ออย่างแท้จริง!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มุมมองที่กำหนดเองเพื่อตอบสนองความต้องการของนักออกแบบ ทีมขาย ฝ่ายปฏิบัติการ และอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหลายรูปแบบ
- แม่แบบการออกแบบกราฟิกที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อแชร์เอกสารมืออาชีพ รวมถึงแม่แบบ CRMและแม่แบบข้อเสนอ
- เครื่องมือการร่วมมือในทีมที่มีประสิทธิภาพได้แรงบันดาลใจจากซอฟต์แวร์การร่วมมือทางการออกแบบ
- ระบบอัตโนมัติที่ล้ำสมัย ช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงจากงานที่ต้องทำซ้ำ
- การวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อการกำกับดูแลโครงการอย่างมีวิสัยทัศน์
- การผสานรวมกับเครื่องมือออกแบบที่จำเป็น
- การติดตามเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถทำตามกำหนดเวลาได้
- ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อการคาดการณ์โครงการที่ดีขึ้น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ต้องใช้เวลาเรียนรู้เล็กน้อยเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
- แอปพลิเคชันมือถือต้องการการปรับปรุงเป็นครั้งคราว
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร:ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
ดูซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับ Mac!
2. พายป์ดรายฟ์
Pipedriveเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบโจทย์การหาลูกค้าเป้าหมายโดยเฉพาะ มอบประสบการณ์ที่ราบรื่นสำหรับนักออกแบบกราฟิกที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อและการบริหารงานขาย
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย พร้อมด้วยการออกแบบที่เน้นภาพสีสันสดใส ช่วยให้ดีไซเนอร์สามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วในพริบตา
เครื่องมือ CRM สำหรับการขายนี้ช่วยให้สามารถจัดลำดับความสำคัญได้อย่างไร้ที่ติ ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีโครงการหรือลูกค้าใดถูกมองข้าม
Pipedrive โดดเด่นด้วยความสามารถในการผสานรวมอย่างลึกซึ้ง สามารถเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือการจัดการการขายอื่น ๆ ที่นักออกแบบอาจใช้อยู่ คุณสมบัติการอัตโนมัติขั้นสูงช่วยลดการป้อนข้อมูลและงานที่ต้องทำด้วยตนเอง ขณะที่การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึกช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถตัดสินใจโดยมีข้อมูลสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนการขายในช่องทางของตน
ความสามารถในการปรับตัวและลักษณะที่ใช้งานง่ายของแพลตฟอร์มนี้ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าเกรงขามสำหรับนักออกแบบที่ต้องการยกระดับการทำงานของพวกเขา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- ภาพรวมของกระบวนการขายที่ช่วยให้ติดตามได้ง่าย
- ผู้ช่วยขายด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับการแนะนำอย่างรวดเร็ว
- แอปพลิเคชันมือถือสำหรับจัดการโครงการได้ทุกที่ทุกเวลา
- API ที่แข็งแกร่งสำหรับการผสานรวมที่หลากหลาย
- การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงเพื่อการตรวจสอบโครงการอย่างละเอียด
- งานที่ทำซ้ำโดยอัตโนมัติ
- ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- ความสามารถของเวอร์ชันฟรีที่จำกัด
- ไม่สามารถปรับแต่งได้เท่ากับทางเลือกบางตัว
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $14.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $27.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $49.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $64. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $99.00/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 2/5 (1,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2,500+ รีวิว)
3. Freshbooks
ให้บริการหลักแก่ความต้องการของธุรกิจขนาดเล็กและฟรีแลนซ์ Freshbooks มอบมากกว่าการออกใบแจ้งหนี้—เป็นศูนย์กลางที่รวมการจัดการข้อมูลติดต่ออย่างครบวงจร
สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของฟรีแลนซ์และสตูดิโอออกแบบขนาดเล็ก ระบบ CRM แบบครบวงจรนี้ช่วยให้คุณสามารถระบุลูกค้าเป้าหมาย ติดตามความคืบหน้าของโครงการ จัดการกระบวนการขาย และดูแลการเงินได้อย่างราบรื่น
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้การเรียกเก็บเงิน การอัปเดตสถานะโครงการและการสื่อสารกับลูกค้าอยู่ห่างเพียงไม่กี่คลิกเท่านั้น
เมื่อดีไซเนอร์ขยายฐานลูกค้าของตน ความสามารถในการขยายตัวของ Freshbooks จะช่วยให้เติบโตไปพร้อมกับพวกเขา
ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ ใบแจ้งหนี้ที่ปรับแต่งได้ และฟีเจอร์รายงานที่ละเอียด เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความหลากหลายในการใช้งาน ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในคลังอาวุธของนักออกแบบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshbooks
- เครื่องมือออกใบแจ้งหนี้แบบง่ายที่ผสานรวมกับระบบจัดการลูกค้า
- การติดตามค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารงบประมาณโครงการ
- เครื่องมือติดตามเวลาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักออกแบบ
- การแจ้งเตือนการชำระเงินล่าช้าโดยอัตโนมัติ
- ภาพรวมการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ
- พอร์ทัลเฉพาะสำหรับลูกค้าเพื่อการร่วมมือที่ง่ายดาย
- รายงานทางการเงินอย่างละเอียดเพื่อให้เห็นภาพรวมของกระบวนการขายของคุณ
ข้อจำกัดของ Freshbooks
- ไม่เหมาะสำหรับบริษัทออกแบบขนาดใหญ่
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามที่จำกัด
ราคาของ Freshbooks
- ไลท์: $15/เดือน, ลูกค้าที่คิดค่าบริการ 5 ราย
- เพิ่มเติม: $25/เดือน, ลูกค้าที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ 50 ราย
- พรีเมียม: $50/เดือน, ลูกค้าไม่จำกัด
- เลือก: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Freshbooks
- G2: 4. 5/5 (645 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (3,666 รีวิว)
4. โพรโพซิไฟ
ในฐานะระบบ CRM ที่เน้นการออกแบบอย่างเป็นเอกลักษณ์ Proposify นำเสนอสัมผัสที่สดชื่นใหม่ โดยเน้นการสร้างและจัดการข้อเสนอที่ไร้ที่ติ ระบบนี้เข้าใจถึงความท้าทายที่นักออกแบบกราฟิก โดยเฉพาะฟรีแลนซ์และเอเจนซี่ขนาดเล็ก ต้องเผชิญในกระบวนการทำงานธุรกิจ และนำเสนอเครื่องมือที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถจัดการได้อย่างง่ายดาย
คลังแม่แบบที่ปรับแต่งได้หลากหลายของเรารับประกันว่าทุกข้อเสนอจะมีความเป็นเอกลักษณ์และเหมาะสมกับแต่ละกรณี
ระบบ CRM ยังโดดเด่นด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันในข้อเสนอได้ ทำให้เกิดความสอดคล้องและความตรงต่อเวลา การลงนามอิเล็กทรอนิกส์ที่ผสานรวมช่วยเร่งกระบวนการอนุมัติ และการวิเคราะห์เชิงลึกช่วยให้เห็นภาพรวมว่าอะไรที่ได้ผลและอะไรที่ต้องปรับปรุง
Proposify ช่วยขจัดความไม่แน่นอนในการทำข้อเสนอ ทำให้ผลงานของนักออกแบบโดดเด่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Proposify
- เครื่องมือสร้างข้อเสนอแบบลากและวาง
- แม่แบบที่ปรับแต่งได้ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการนำเสนอแนวคิดการออกแบบ
- ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการเพื่อการอนุมัติที่รวดเร็ว
- การเสนอราคาแบบโต้ตอบสำหรับขอบเขตโครงการที่ยืดหยุ่น
- การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อลูกค้าดูหรือแสดงความคิดเห็น
- การวิเคราะห์อย่างครอบคลุมเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การเสนอข้อเสนอของคุณ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงการนำเสนอให้สมบูรณ์แบบในฐานะทีม
ข้อจำกัดของ Proposify
- มุ่งเน้นไปที่ข้อเสนอเป็นหลัก
- การผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ มีจำกัดเมื่อเทียบกับ CRM อื่น ๆ สำหรับนักออกแบบ
ราคาของ Proposify
- แผนทีม: $49 ต่อผู้ใช้/เดือน
- แผนธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $590 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 10 คน
คะแนนและรีวิวของ Proposify
- G2: 4. 6 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 260 รายการ)
5. วันเพจ CRM
OnePage โดดเด่นด้วยแนวทางที่เรียบง่ายและปราศจากความยุ่งเหยิงในการจัดการ CRM สะท้อนปรัชญาที่ความเรียบง่ายมักนำไปสู่ประสิทธิภาพในการทำงาน
มันถูกสร้างขึ้นสำหรับนักออกแบบที่ต้องการความมีสมาธิ โดยตัดสิ่งรบกวนที่ไม่จำเป็นออกไปและเน้นที่งานที่สามารถดำเนินการได้ วิธีการขาย 'Next Action' ที่เป็นเอกลักษณ์ของ OnePage เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับนักออกแบบที่ต้องจัดการกับกระบวนการทำงานหลายขั้นตอน
มันช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น จัดลำดับความสำคัญของการติดตามผล และรับประกันกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สม่ำเสมอ แอปพลิเคชันบนมือถือที่ผสานการทำงานร่วมกันช่วยให้ดีไซเนอร์สามารถเชื่อมต่อได้แม้ในขณะเดินทาง ทำให้ไม่พลาดการสื่อสารกับลูกค้า
ด้วยการแจ้งเตือนที่เข้าใจง่ายและการผสานรวมอีเมลอย่างไร้รอยต่อ OnePage จึงกลายเป็นมากกว่าเครื่องมือ แต่เป็นพันธมิตรด้านการออกแบบอย่างแท้จริง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OnePage CRM
- แนวทางการขายที่มีประสิทธิภาพและนำไปปฏิบัติได้จริง
- แอปพลิเคชันมือถือแบบบูรณาการสำหรับการทำงานขณะเดินทาง
- เครื่องมือการตลาดสำหรับการเก็บข้อมูลลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ
- การผสานอีเมลอย่างไร้รอยต่อเพื่อการติดตามผลที่ทันเวลา
- ท่อส่งข้อมูลที่ปรับแต่งได้เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานด้านการออกแบบ
- การจัดการงานที่มีประสิทธิภาพพร้อมการแจ้งเตือนที่ใช้งานง่าย
- การปฏิบัติตาม GDPR สำหรับลูกค้าในยุโรป
ข้อจำกัดของ OnePage CRM
- มีคุณสมบัติไม่มากเท่ากับคู่แข่งบางราย
- อาจต้องใช้แอปของบุคคลที่สามสำหรับความต้องการขั้นสูง
ราคาของ OnePage CRM
- มืออาชีพ: $9.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $19.95/เดือน ต่อผู้ใช้
OnePage CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
6. ฮันนีบุ๊ค
HoneyBook กลายเป็นที่รักในหมู่คนสร้างสรรค์ ด้วยการผสานคุณสมบัติ CRM เข้ากับการจัดการโครงการได้อย่างลงตัว
ออกแบบมาเพื่อผู้มีความคิดสร้างสรรค์ มันยอมรับความท้าทายมากมายที่นักออกแบบต้องเผชิญในธุรกิจของตนเองตั้งแต่การหาลูกค้าไปจนถึงการส่งมอบโครงการ พอร์ทัลลูกค้าที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน ในขณะที่เครื่องมืออัตโนมัติช่วยลดความซ้ำซากของงานที่ทำซ้ำๆ
คุณสมบัติการติดตามทางการเงินที่ผสานกับสัญญาออนไลน์และเครื่องมือออกใบแจ้งหนี้ช่วยให้การวางแผนงบประมาณและการเรียกเก็บเงินเป็นไปอย่างราบรื่น
และด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน ทั้งทีมงานภายในและลูกค้าสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ทำให้โครงการดำเนินไปตามแผนและอยู่ในขอบเขตที่กำหนด
HoneyBook กลายเป็นส่วนขยายของสตูดิโอออกแบบ ช่วยส่งเสริมการจัดระเบียบและประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HoneyBook
- พอร์ทัลลูกค้าที่ใช้งานง่าย
- เครื่องมืออัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลา
- สัญญาออนไลน์และการออกใบแจ้งหนี้ในแพลตฟอร์มเดียว
- การติดตามทางการเงินสำหรับการจัดทำงบประมาณโครงการ
- เครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
- กระดานงานสำหรับเป้าหมายของโครงการ
- การผสานรวมกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพยอดนิยม
ข้อจำกัดของ HoneyBook
- เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์และสตูดิโอขนาดเล็กมากกว่า
- การปรับแต่งที่จำกัด
ราคาของ HoneyBook
- เริ่มต้น: $12. 80/เดือน
- สิ่งจำเป็น: $25. 50/เดือน
- พรีเมียม: $52.80/เดือน
คะแนนและรีวิว HoneyBook
- G2: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
7. ไคลเอนต์จอย
Clientjoy ถูกวางตำแหน่งให้เป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุม ซึ่งรวมเอาหลากหลายแง่มุมของการจัดการลูกค้า ตั้งแต่การหาลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการออกใบแจ้งหนี้ ไว้ในที่เดียวอย่างครบวงจร
ออกแบบมาโดยคำนึงถึงเอเจนซี่และฟรีแลนซ์โดยเฉพาะ ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือที่แยกจากกันหลายตัวระบบการจัดการข้อเสนอและสัญญาที่ใช้งานง่ายช่วยให้การนำเสนอและการเริ่มต้นงานเป็นไปอย่างราบรื่น
แพลตฟอร์มนี้ยังมีมุมมองวงจรชีวิตของลูกค้าที่สามารถปรับแต่งได้ มอบแผนที่เส้นทางที่ชัดเจนสำหรับการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าให้กับนักออกแบบ ระบบการออกใบแจ้งหนี้ที่ผสานรวมไว้และชุดเครื่องมือสำหรับการรับลูกค้าใหม่โดยเฉพาะ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น
เครื่องมือรายงานที่ครอบคลุมให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ทำให้มั่นใจได้ถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการติดต่อกับลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clientjoy
- การจัดการข้อเสนอและสัญญาแบบบูรณาการ
- ระบบติดตามลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ
- มุมมองวงจรชีวิตของลูกค้าที่ปรับแต่งได้
- การออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงินแบบรวมศูนย์
- การทำงานร่วมกันของทีมด้วยการเข้าถึงตามบทบาท
- ชุดเครื่องมือสำหรับการเริ่มต้นใช้งานของลูกค้า
- เครื่องมือรายงานที่ชาญฉลาด
ข้อจำกัดของ Clientjoy
- เส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้เริ่มต้น
- ไม่เหมาะสำหรับบริษัทขนาดใหญ่
ราคาของ Clientjoy
- เริ่มต้น: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- หน่วยงาน: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นจากลูกค้า
- G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
8. ว่องไว
สมชื่ออย่างแท้จริง Nimble นำเสนอโซลูชัน CRM ที่ลื่นไหลและปรับตัวได้ ซึ่งผสมผสานคุณสมบัติแบบดั้งเดิมเข้ากับการผสานรวมที่ทันสมัย
การเชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ยอดนิยมช่วยให้ผู้ออกแบบมองเห็นภาพรวมของลูกค้าได้อย่างรอบด้าน เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่มากกว่าการสื่อสารผ่านอีเมลเพียงอย่างเดียว
แนวทาง CRM ทางสังคมนี้ช่วยให้ได้โปรไฟล์ลูกค้าที่สมบูรณ์และละเอียดมากขึ้น ซึ่งเป็นการปูทางสำหรับการมีปฏิสัมพันธ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล แดชบอร์ดติดต่อที่รวมเป็นหนึ่งเดียวและการผสานปฏิทินที่ใช้งานง่ายช่วยให้ดีไซเนอร์สามารถติดตามภาระงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การติดตามอีเมลและการแจ้งเตือนงานของมันยังช่วยให้มั่นใจว่าจะไม่มีการติดต่อกับลูกค้าหรือเหตุการณ์สำคัญในโครงการใด ๆ หลุดรอดไปได้ Nimble กลายเป็นศูนย์กลางสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าทั้งหมดของนักออกแบบ
คุณสมบัติเด่นของ Nimble
- ข้อมูลเชิงลึกจากโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างโปรไฟล์ลูกค้าที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
- แดชบอร์ดติดต่อแบบรวม
- การผสานปฏิทินที่มีประสิทธิภาพ
- การติดตามอีเมลเพื่อการสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
- การแจ้งเตือนงานเพื่อให้โครงการดำเนินไปตามแผน
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือซอฟต์แวร์อื่น ๆ
- แอปพลิเคชันมือถือที่ใช้งานง่ายสำหรับการทำงานระยะไกล
ข้อจำกัดที่คล่องตัว
- คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติที่จำกัด
- อาจทำให้รู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้เริ่มต้น
การกำหนดราคาที่คล่องตัว
- ธุรกิจ: $24.90/เดือน ต่อผู้ใช้
การจัดอันดับและรีวิวที่รวดเร็ว
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
9. ActiveCampaign
เริ่มต้นการเดินทางในฐานะเครื่องมือการตลาดทางอีเมล ActiveCampaign ได้เปลี่ยนผ่านสู่การให้บริการความสามารถด้าน CRM การปรับแต่งเนื้อหาแบบไดนามิกช่วยให้มั่นใจว่าทุกการโต้ตอบกับลูกค้าจะรู้สึกเป็นส่วนตัวและเกี่ยวข้อง
เครื่องมือการแบ่งกลุ่มขั้นสูงช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถจัดกลุ่มลูกค้าตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ได้ ทำให้การสื่อสารมีเป้าหมายชัดเจน
แพลตฟอร์มนี้ยังมีความสามารถในการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ ๆ ช่วยให้ดีไซเนอร์มีเวลาไปมุ่งเน้นที่งานสร้างสรรค์ของตนได้มากขึ้นฟีเจอร์การขายอัตโนมัติที่ผสานกับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียด ทำให้เป็นเครื่องมือสำหรับการสื่อสาร การวิเคราะห์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และการเติบโต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ActiveCampaign
- ชุดเครื่องมือการตลาดผ่านอีเมลที่ครบวงจร
- ระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ
- การแบ่งกลุ่มอย่างละเอียดเพื่อปรับแต่งการสื่อสารกับลูกค้าให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล
- ระบบอัตโนมัติในการขายเพื่อการจัดการลูกค้าเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- การปรับแต่งเนื้อหาแบบไดนามิก
- เครื่องมือทดสอบแบบแยกขั้นสูง
- การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
ข้อจำกัดของ ActiveCampaign
- เครื่องมือสำหรับอีเมลเป็นหลัก ไม่ใช่ระบบ CRM เฉพาะทาง
- ต้องการการผสานรวมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบ CRM
ราคาของ ActiveCampaign
- บวก: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ ActiveCampaign
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (2,000+ รีวิว)
10. คอนเวิร์ตคิต
ในขณะที่ ConvertKit วางตำแหน่งตัวเองอย่างมั่นคงในฐานะโซลูชันการตลาดผ่านอีเมล คุณสมบัติ CRM ของมันไม่สามารถมองข้ามได้ มันเป็นเครื่องมือที่สอดคล้องกับเป้าหมายของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักออกแบบที่ลงทุนอย่างมากในด้านการตลาดเนื้อหาและการเข้าถึง
นอกเหนือจากการส่งอีเมลแล้ว ConvertKit ยังช่วยให้การจัดการสมาชิกเป็นไปอย่างง่ายดาย ทำให้ผู้ออกแบบสามารถแบ่งกลุ่มและเป้าหมายผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวออกแบบอีเมลที่สวยงามช่วยให้ทุกการสื่อสารสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ของผู้ออกแบบได้เป็นอย่างดี
การจัดระเบียบตามแท็ก, เครื่องมือรายงานที่ครอบคลุม, และการสนับสนุนระดับพรีเมียม ทำให้มันมากกว่าเครื่องมืออีเมล มันกลายเป็นแพลตฟอร์มที่สนับสนุนความพยายามในการติดต่อของนักออกแบบ, เพื่อให้แน่ใจว่าผลงานของพวกเขาสมควรได้รับความสนใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ConvertKit
- นักออกแบบอีเมลที่ใช้งานง่ายพร้อมระบบอัตโนมัติแบบเห็นภาพ
- แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ปรับแต่งได้
- การจัดการสมาชิกที่มีประสิทธิภาพ
- เครื่องมือรายงานที่ครอบคลุม
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มยอดนิยม
- การจัดระเบียบผู้สมัครสมาชิกตามแท็ก
- การสนับสนุนระดับพรีเมียมสำหรับผู้ใช้ทุกระดับ
ข้อจำกัดของ ConvertKit
- เป็นเครื่องมือการตลาดทางอีเมลมากกว่า CRM
- คุณสมบัติ CRM ขั้นสูงที่จำกัด
ราคาของ ConvertKit
- ฟรี
- ผู้สร้าง: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ครีเอเตอร์ โปร: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ ConvertKit
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
ปลดล็อกศักยภาพการออกแบบด้วย CRM ของ ClickUp
ในวงการออกแบบกราฟิก การผสมผสานความคิดสร้างสรรค์เข้ากับประสิทธิภาพถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด แม้ว่าเครื่องมือที่เราได้สำรวจจะมีความสามารถเฉพาะทาง แต่ ClickUp โดดเด่นในฐานะโซลูชันที่ครอบคลุมทุกด้าน ไม่ใช่เพียงแค่ CRM เท่านั้น ClickUp ผสานการจัดการโครงการ การจัดการงาน และฟีเจอร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างลงตัว วิธีการแบบองค์รวมนี้ช่วยให้คุณไม่เพียงแค่บริหารลูกค้า แต่ยังส่งมอบผลงานออกแบบที่น่าดึงดูดได้อย่างสม่ำเสมอ
คลังแม่แบบอันกว้างขวางของ ClickUp คือขุมทรัพย์สำหรับธุรกิจออกแบบทุกประเภท ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นโครงการสร้างแบรนด์ใหม่ หรือกำลังเผชิญกับความซับซ้อนของแคมเปญหลายมิติ แม่แบบเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นที่พร้อมใช้งาน ช่วยลดเวลาเตรียมงานและเปิดโอกาสให้ความคิดสร้างสรรค์ได้เปล่งประกาย
โดยสรุป ClickUp ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือ—แต่เป็นคู่หูในเส้นทางการดำเนินธุรกิจออกแบบของคุณ ที่เข้าใจถึงรายละเอียดปลีกย่อยของการออกแบบกราฟิก และมอบสภาพแวดล้อมที่มีโครงสร้างแต่ยืดหยุ่นได้ เพื่อช่วยให้วิสัยทัศน์ของคุณกลายเป็นจริง และด้วยความสามารถในการทำกำไรที่เป็นส่วนสำคัญของทุกธุรกิจ ClickUp ช่วยให้การดำเนินงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด: การส่งมอบผลงานที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าของคุณ
สำรวจ ClickUp และค้นพบวิธีที่มันสามารถปฏิวัติกระบวนการทำงานด้านการออกแบบของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ CRM ของ ClickUpและความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือนักออกแบบกราฟิก!