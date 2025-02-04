บล็อก ClickUp
10+ แอปซอฟต์แวร์การจัดการสัญญาที่ดีที่สุดในปี 2025

Engineering Team
4 กุมภาพันธ์ 2568

ทุกวัน ผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจและผู้จัดการสัญญาในทุกสาขาธุรกิจต้องเผชิญกับภาระของการจัดการสัญญาแบบแมนนวล

พวกเขาคือ:

  • การค้นหาเอกสารในคลังเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ไม่เป็นระเบียบเพื่อหาสัญญาเก่า
  • กำลังประสบปัญหาในการจัดรูปแบบประโยคที่คัดลอกมาจากแหล่งต่าง ๆ
  • การส่งออก, แชร์, และแก้ไขเอกสารอย่างน่าเบื่อผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ทีมขายและแผนกกฎหมายตรวจสอบ
  • การมีส่วนร่วมในกระบวนการที่ยุ่งยากของการเซ็นเอกสารด้วยมือ, การสแกน, และการส่งต่อเอกสารไปยังผู้เซ็นต่อไป

วงจรการจัดการสัญญาที่ซ้ำซากนี้กินเวลาอันมีค่า สูญเสียทรัพยากร และมีส่วนทำให้เกิดความเหนื่อยล้าของพนักงาน

ซอฟต์แวร์การจัดการสัญญาทำให้การทำงานที่ต้องทำด้วยตนเองเป็นระบบอัตโนมัติ เช่น การจัดการสัญญาในตำแหน่งศูนย์กลาง และการอัปเดตการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้ตัดสินใจทุกคน

เครื่องมือการจัดการสัญญาขั้นสูงช่วยให้ฝ่ายภายในและภายนอกสามารถลงนามในสัญญาโดยใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ติดตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตรวจสอบสัญญา และรับประกันการจัดเก็บและความปลอดภัยของเอกสารสำคัญ

คุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์สัญญาเพื่อทำให้งานของทีมกฎหมายและทีมขายของคุณง่ายขึ้นหรือไม่

ในบล็อกโพสต์นี้ เราได้รวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์การจัดการสัญญาที่ดีที่สุดเพื่อเร่งกระบวนการทำสัญญา อัตโนมัติกระบวนการอนุมัติ และจัดการสัญญาได้รวดเร็วขึ้นเพื่อให้การเจรจาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการสัญญา?

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ระบบการจัดการสัญญาควรมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อจัดการสัญญาตั้งแต่การคิดค้นไปจนถึงการดำเนินการ
  • การควบคุมเวอร์ชัน: เลือกโซลูชันการจัดการสัญญาที่มีการควบคุมเวอร์ชันเพื่อช่วยให้คุณติดตามการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการเจรจาสัญญา มองหาคุณสมบัติขั้นสูงในการจัดการสัญญา การแก้ไขเอกสาร การอนุมัติ การตรวจสอบ และการเปลี่ยนแปลงภาษาของสัญญาด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
  • เทมเพลตสำเร็จรูป: ซอฟต์แวร์การจัดการสัญญาส่วนใหญ่มีการเข้าถึงเทมเพลตสัญญาที่เขียนไว้ล่วงหน้า เช่นเทมเพลตข้อตกลงทางธุรกิจและคลังข้อสัญญาที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อประหยัดเวลาและลดความเสี่ยงเมื่อสร้างสัญญาอัจฉริยะ
  • การแจ้งเตือนอัตโนมัติ: มองหาโซลูชันแบบครบวงจรที่มีระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการต่อสัญญา เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่องและไม่มีวันพลาดกำหนดเวลาสำคัญ
  • การวิเคราะห์และรายงานอย่างละเอียด: โซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการสัญญาควรให้ทีมของคุณสามารถจัดการ ข้อตกลงบริการหลักและการมองเห็นสัญญาได้ แพลตฟอร์มควรมีการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง เช่น มูลค่าสัญญา ประสิทธิภาพของสัญญา และกำหนดเวลา รวมถึงการนำทางผ่านลำดับชั้นของสัญญาที่ซับซ้อน
  • การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ: เลือกซอฟต์แวร์การจัดการสัญญาที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมืออัตโนมัติของคุณ, ระบบ CRM, เครื่องมือการจัดการโครงการ, ซอฟต์แวร์การจัดการการจัดซื้อ, ซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงาน, และเครื่องมือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
  • ห้องสมุดสัญญา: เครื่องมือการจัดการสัญญาเก็บรักษาสัญญาทั้งหมดของคุณไว้ในที่เก็บข้อมูลที่ปลอดภัย และให้คุณค้นหาสัญญาได้ด้วยฟังก์ชันการค้นหาและการคัดกรองที่แข็งแกร่ง

10 แอปซอฟต์แวร์การจัดการสัญญาที่ดีที่สุดที่ควรใช้

1. คลิกอัพ

การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์และคำสั่งใช้เครื่องหมายทับในเอกสาร ClickUp
ใช้ ClickUp Docs เพื่อจัดการเอกสารสำคัญและส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีม

ClickUp เป็นซอฟต์แวร์จัดการข้อมูลติดต่อที่ช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงกระบวนการและติดตามสัญญาทั้งหมดผ่านทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตของสัญญา ตั้งแต่การเสนอข้อเสนอ การสร้าง การอนุมัติ และการส่งมอบ ไม่พลาดกำหนดเวลาการต่ออายุสัญญาอีกต่อไป

ClickUpมีเทมเพลตการจัดการสัญญาหลากหลายรูปแบบ การจัดการเอกสาร และการจัดเก็บสัญญาเพื่อจัดเก็บ ติดตาม และจัดการสัญญาต่างๆ แม้แต่ในแผนฟรี ก็สามารถให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลและกำหนดเส้นตายเพื่อให้การต่ออายุสัญญาเป็นไปอย่างราบรื่น

เทมเพลตการจัดการสัญญาของ ClickUp
เทมเพลตการจัดการสัญญาช่วยให้สัญญาทั้งหมดของคุณถูกเก็บไว้ในที่เดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สร้างงานพร้อมสถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละสัญญา
  • จัดหมวดหมู่รายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาทางธุรกิจเช่น วันที่ลงนาม แผนก และประเภทของสัญญา เพื่อจัดการสัญญาและแสดงข้อมูลสัญญาในรูปแบบที่ชัดเจน
  • เข้าถึงและจัดระเบียบเอกสารทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายในรูปแบบต่างๆ ของ ClickUp เช่น คู่มือเริ่มต้น รายการสัญญา และแบบฟอร์มขอทำสัญญา
การสร้าง SOP ในเอกสาร ClickUp
สร้างเอกสารใหม่จากทุกที่ใน Workspace ของคุณบน ClickUp และเพิ่มหน้าย่อยแบบซ้อน ตาราง และตัวเลือกการจัดรูปแบบเพื่อสร้างโครงสร้างที่สมบูรณ์แบบ
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขในข้อตกลง การชำระเงินที่ดำเนินการแล้ว และปัญหาทางกฎหมายใด ๆ
  • ปรับปรุงการจัดการและติดตามสัญญาด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการ เช่น การติดตามเวลา การแจ้งเตือนการพึ่งพา อีเมล และอื่นๆ
  • งานใน ClickUpช่วยให้คุณสามารถวางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันในสัญญาต่างๆ ได้โดยการมอบหมายความคิดเห็นเป็นรายการที่ต้องดำเนินการและเพิ่มเธรดความคิดเห็นสำหรับงานใดๆ
งานใน ClickUp
เพิ่มเวลาว่างสำหรับงานที่ต้องใช้ความรู้มากขึ้นด้วยการปรับปรุงงานที่ทำซ้ำให้เป็นระบบด้วย ClickUp Automations
  • สร้างและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสัญญา และแสดงภาพความคืบหน้าตลอดวงจรชีวิตของสัญญาด้วยClickUp Dashboards
แดชบอร์ด Clickup
ตั้งค่ารายงานที่คุณต้องการ ทั้งหมดในที่เดียว บน ClickUp
  • ClickUp AI ช่วยให้คุณสามารถร่างสัญญาในรูปแบบอัตโนมัติได้โดยการมอบรายละเอียดทั้งหมดให้กับ AI ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์ได้ การจัดการสัญญาที่ขับเคลื่อนด้วย AI สร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ ลูกค้าของคุณ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความยากในการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
  • อินเทอร์เฟซอาจทำงานช้า

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (9207 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (3974 รีวิว)

2. คองก้า

แดชบอร์ดคอนกา คอมโพสเซอร์
ผ่านทางคองกา

เคยรู้สึกไหมว่าต้องขุดคุ้ยเอกสารสัญญาเพื่อค้นหาข้อมูลสำคัญหรือข้อกำหนดบางอย่าง? ด้วยระบบจัดการสัญญาอย่าง Conga คุณสามารถมอบหมายงานที่น่าเบื่อนี้ให้กับ AI ได้

ซอฟต์แวร์การจัดการสัญญาที่ใช้ AI ของ Conga จัดการวงจรชีวิตของสัญญาตั้งแต่ต้นจนจบ Conga Contract Intelligence สกัดเงื่อนไขทางการค้าด้วย AI และแปลงเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจ

คุณสมบัติเด่นของ Conga

  • จัดเก็บและค้นหาเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสัญญาทั้งหมด และใช้ AI เพื่อดึงข้อมูลสัญญาโดยอัตโนมัติ
  • สร้างและส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมจากระบบการจัดการสัญญาด้วยการผสานกับ Salesforce
  • ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงใด ๆ โดยใช้การค้นหาหัวข้อตามบริบท หรือค้นหาข้อมูลด้วยแดชบอร์ดที่สามารถกรองและปรับแต่งได้ตามต้องการ

ข้อจำกัดของคอนก้า

  • การนำทางระหว่างหน้าต่างๆ ในคลังสัญญาทำได้ยาก
  • แม่แบบสัญญาไม่สามารถปรับแต่งได้

ราคาคอนก้า

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Conga

  • G2: 4. 2/5 (398 รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (72 รีวิว)

3. ดีลฮับ

DealHub สำหรับการจัดการสัญญา
ผ่านทางDealHub

หลีกเลี่ยงความยุ่งเหยิงนี้และกระบวนการทำสัญญาที่ยืดเยื้อด้วย DealHub ซอฟต์แวร์จัดการสัญญา

DealHub ทำให้กระบวนการจัดการสัญญาเป็นเรื่องง่ายขึ้นโดยการรวบรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดให้สามารถทำงานร่วมกันบนแดชบอร์ดดิจิทัลเดียวที่ชื่อว่า DealRoom เพื่อสร้างเอกสารทางกฎหมาย แก้ไขสัญญา จัดการกับข้อแก้ไข และให้สถานะและข้อมูลแบบเรียลไทม์

คุณสมบัติเด่นของ DealHub

  • แพลตฟอร์มการจัดการสัญญาสร้างสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA), สัญญาหลัก (MSA) และสัญญาอื่น ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น HTML, Word และ PDF
  • กำหนดการตั้งค่าขั้นตอนการทำงานในการอนุมัติเพื่อให้เกิดความสอดคล้องภายในองค์กรก่อนที่จะส่งสัญญาให้กับลูกค้า
  • การผสานระบบ CRM กับ Salesforce, Freshworks, และ Hubspot ให้การเข้าถึงอย่างสมบูรณ์ต่อทุกข้อตกลงและเอกสารได้โดยตรงภายในระบบ CRM ของคุณ และมีบทบาทผู้ใช้ตามสิทธิ์การอนุญาต

ข้อจำกัดของ DealHub

  • อินเตอร์เฟซการสร้างเทมเพลตไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้
  • ขาดการผสานรวมกับเครื่องมือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Docusign

ราคาของ DealHub

  • DealRoom: ราคาตามความต้องการ
  • DealHub CPQ: กำหนดราคาตามความต้องการ
  • DealHub การเรียกเก็บเงิน: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิว DealHub

  • G2: 4. 7/5 (551 รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (39 รีวิว)

4. คองคอร์ด

แอปซอฟต์แวร์การจัดการสัญญาของ Concord
ผ่านทางคองคอร์ด

IConcord เป็นระบบจัดการสัญญาแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเอกสารสัญญาด้วยกระบวนการอนุมัติที่ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกองค์กร การเจรจาสัญญาและงานที่ซ้ำซ้อน เช่น การแก้ไขเอกสารและการติดตามการเปลี่ยนแปลง จะกลายเป็นเรื่องง่าย

ระบบจัดเก็บสัญญาที่ปลอดภัยเก็บรักษาเวอร์ชันปัจจุบันที่อัปเดตล่าสุดของสัญญาไว้ ระบบบริหารจัดการสัญญาช่วยให้สมาชิกทีมสามารถเซ็นสัญญาอัจฉริยะทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เพียงไม่กี่คลิก

ด้วยแผนสำหรับมืออาชีพและองค์กร คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกจากสัญญาทั้งหมดของคุณผ่านแดชบอร์ดที่ครอบคลุมของ Concord สำหรับการรายงานและการวิเคราะห์

คุณสมบัติเด่นของ Concord

  • เพิ่มความคิดเห็นหรือแชทแบบเรียลไทม์ในเอกสารสัญญาของคุณกับผู้ตรวจสอบภายใน ทีมธุรกิจ ลูกค้า หรือผู้ให้บริการจัดการสัญญา
  • ส่งต่อสัญญาไปยังผู้ตรวจสอบโดยอัตโนมัติและได้รับการอนุมัติในเอกสาร Concord ภายในแพลตฟอร์มการจัดการสัญญา
  • รวบรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลผูกพันทางกฎหมายได้ไม่จำกัดจำนวนฟรีภายในเอกสารสัญญา
  • ผสานเอกสาร Concord เข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันของคุณ

ข้อจำกัดของคอนคอร์ด

  • คุณสมบัติบางอย่างอาจปรับแต่งได้มากขึ้น เช่น การอนุญาตให้เพิ่มวันที่ในช่องลายเซ็น
  • การเพิ่มผู้ใช้ไม่จำกัดจำนวนในสัญญาของคุณจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การกำหนดราคาแบบคอนคอร์ด

  • มาตรฐาน: $17/ผู้ใช้/เดือน
  • มืออาชีพ: $49/เดือน
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของคอนคอร์ด

  • G2: 4. 3/5 (131 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (196 รีวิว)

5. Trackado

ซอฟต์แวร์การจัดการสัญญาของ Trackado
ผ่านทางTrackado

โซลูชันการจัดการสัญญาของ Trackado ช่วยให้ทีมธุรกิจสามารถเข้าถึงเอกสารสำคัญได้จากทุกที่ กำหนดขั้นตอนการทำงานสำหรับการอนุมัติสำหรับทีมต่างๆ รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับวันที่และงานที่สำคัญ และแสดงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของสัญญา

  • คลังสัญญาเป็นเครื่องมือครบวงจรในการจัดการวงจรชีวิตของสัญญา
  • ตั้งเหตุการณ์และเตือนความจำสำหรับการต่อสัญญาที่กำลังจะมาถึง และมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง
  • โมดูลการทำงานอัตโนมัติเพื่อจัดเส้นทางสัญญาของคุณผ่านกระบวนการตรวจสอบและอนุมัติที่จำเป็นก่อนที่จะส่งไปยังลูกค้า
  • ขาดความสามารถในการค้นหาและกรองโดยใช้ชื่อบริษัท
  • ไม่สามารถผสานการทำงานกับ Microsoft Dynamics สำหรับการไหลของข้อมูลระหว่างแหล่งข้อมูลทางธุรกิจ
  • แผนฟรี
  • เริ่มต้น: $39/เดือน
  • ธุรกิจ: $129/เดือน
  • องค์กร: $299/เดือน
  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 5/5 (22 รีวิว)

6. ผู้ควบคุมประตู

แอปผู้ควบคุมการเข้าถึง

ผ่านทางGatekeeper

Gatekeeper เป็นแพลตฟอร์มการจัดการสัญญาและซัพพลายเออร์ขั้นสูงที่ใช้ระบบคลาวด์ ซึ่งช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถจัดการสัญญาได้อย่างครบวงจร รวมถึงการประเมินเครดิตและความเสี่ยง ผู้ใช้ยกย่องเครื่องมือนี้ในด้านความง่ายในการใช้งาน การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มั่นใจได้ และการมองเห็นข้อมูล

คุณสมบัติเด่นของ Gatekeeper

  • การแจ้งเตือนอัตโนมัติช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่พลาดกำหนดเวลาการต่ออายุ
  • เครื่องมือจัดการงานแบบคัมบังช่วยลดเวลาที่ใช้ในการบริหารจัดการสัญญา
  • คุณสมบัติ Market IQ รวบรวมข้อมูลทางการเงินและอุตสาหกรรมที่ได้รับการตรวจสอบแล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงจากบุคคลที่สาม
  • สัญญาแบบไร้สัมผัสและแนวคิด 'ไม่ต้องฝึกอบรม' ทำให้เครื่องมือนี้ใช้งานได้ง่ายและขยายขนาดได้สูง

ข้อจำกัดของผู้ควบคุมประตู

  • ผู้ใช้บางรายอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เนื่องจากมีฟีเจอร์จำนวนมาก
  • ขาดฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ออนไลน์

การกำหนดราคาแบบผู้ควบคุมตลาด

  • สิ่งจำเป็น: $1,245/เดือน (ผู้ใช้ไม่จำกัด; คิดค่าบริการรายปี)
  • ข้อดี: $2,995/เดือน (ผู้ใช้ไม่จำกัด; ชำระรายปี)
  • องค์กร: $5,295/เดือน (ผู้ใช้ไม่จำกัด; คิดค่าบริการรายปี)
  • องค์กรกำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของผู้ดูแลประตู

  • G2: 4. 5/5 (76 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (76 รีวิว)

7. GetAccept

ซอฟต์แวร์การจัดการสัญญาของ GetAccept
ผ่านทางGetAccept

GetAccept เป็นซอฟต์แวร์การจัดการสัญญาที่มอบเทมเพลตสำเร็จรูปให้กับองค์กรเพื่อโซลูชันการจัดการสัญญาที่ราบรื่น

คุณสามารถร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างประสบการณ์การซื้อที่ง่าย ลดเวลาในการปิดการขายด้วยข้อเสนอแบบโต้ตอบและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GetAccept

  • แดชบอร์ดภาพรวมเพื่อจัดการสัญญาของทุกดีลที่รอดำเนินการและประเมินว่าดีลใดต้องการความสนใจจากคุณมากที่สุด
  • อัปโหลดสื่อส่งเสริมการขายของคุณในโฟลเดอร์ที่สอดคล้องกับกระบวนการขาย หรือสร้างเนื้อหาการขายที่รองรับการใช้งานบนมือถือโดยใช้ตัวแก้ไข
  • ย่นระยะเวลาการสร้างข้อเสนอของคุณโดยใช้เทมเพลตสัญญาที่สร้างไว้ล่วงหน้า หรือแม้แต่สร้างของคุณเอง

ข้อจำกัดของ GetAccept

  • ไม่มีฟังก์ชันในการทำสำเนาของร่าง
  • ความยากลำบากในการจัดเรียงและคัดกรองข้อมูลเพื่อการจัดการสัญญา

ราคาของ GetAccept

  • จำเป็น: $15/ผู้ใช้/เดือน
  • ห้องดีลมืออาชีพ: $39/ผู้ใช้/เดือน
  • ผู้เชี่ยวชาญห้องสัญญา: $49/ผู้ใช้/เดือน
  • ชุดเต็มมืออาชีพ: $79/ผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิว GetAccept

  • G2: 4. 6/5 (779 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (31 รีวิว)

8. คอนแทคเวิร์คส์

ซอฟต์แวร์การจัดการสัญญา ContractWorks
ผ่านทางContractWorks

คุณเคยพบว่าตัวเองหลงทางในเส้นทางการตรวจสอบเพื่อค้นหาเวอร์ชันที่ถูกต้องที่จะส่งให้บุคคลภายนอกเพื่อลงนามหรือไม่?

ContractWorks ช่วยให้ทีมสามารถจัดการ โครงการและสัญญา ของลูกค้าหลายรายได้อย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการสัญญาที่มีฟีเจอร์ AI ของ ContractWorks คุณสามารถจัดการวงจรชีวิตของสัญญา เพิ่มความโปร่งใส และรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับรายละเอียดและเหตุการณ์สำคัญของสัญญาได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ContractWorks

  • ร่างข้อตกลงในเครื่องมือจัดการสัญญาได้ภายในไม่กี่นาทีด้วยการตอบคำถามที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า ใช้ข้อมูลซ้ำในข้อตกลงต่างๆ และมอบหมายงานร่างเอกสาร
  • สภาพแวดล้อมที่ใช้ร่วมกันสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการเจรจาสัญญาอย่างร่วมมือกันพร้อมบันทึกการตรวจสอบ
  • ฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูงพร้อม OCR เพื่อค้นหาข้อมูลสัญญาได้อย่างง่ายดาย
  • การผสานรวมกับ GPT 3 เพื่อใช้ประโยชน์จาก AI ในการสร้างสัญญาและทำให้ข้อกำหนดง่ายขึ้น

ข้อจำกัดของ ContractWorks

  • คุณสมบัติขั้นสูง เช่น แบบร่างสัญญา, การควบคุมเวอร์ชัน,และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการมีให้บริการเฉพาะในแผนพรีเมียม
  • ไม่สามารถดำเนินการแบบกลุ่มได้ เช่น การเก็บถาวรสัญญาที่หมดอายุทั้งหมด

ราคาของ ContractWorks

  • มาตรฐาน: 700 ดอลลาร์/เดือน
  • มืออาชีพ: ฿900/เดือน
  • พรีเมียม: $2000/เดือน

คะแนนและรีวิวของ ContractWorks

  • G2: 4. 8/5 (79 รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (76 รีวิว)

9. Agiloft

ซอฟต์แวร์การจัดการสัญญา Agiloft
ผ่านทางAgiloft

ส่วนใหญ่แล้ว องค์กรขนาดใหญ่หรือหน่วยงานราชการมักใช้ซอฟต์แวร์การจัดการสัญญาแบบเก่าในการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในกระบวนการทำงานอัตโนมัติของสัญญาที่มีอยู่ อาจต้องใช้เวลาหลายเดือนและค่าใช้จ่ายหลายหมื่นดอลลาร์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความล่าช้าและภาระทางการเงินที่เพิ่มขึ้น

ซอฟต์แวร์สมัยใหม่เช่น Agiloft มีแดชบอร์ดแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อให้ผู้จัดการสัญญาสามารถทำการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของซอฟต์แวร์การจัดการสัญญา

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Agiloft ช่วยเพิ่มอัตราการยอมรับของผู้ใช้ ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยเร่งการสร้างสัญญา และการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยช่วยให้มั่นใจในกระบวนการทำงานของสัญญาที่ถูกต้องตามกฎหมาย

คุณสมบัติเด่นของ Agiloft

  • นำเสนอแพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องเขียนโค้ด เพื่อจัดการวงจรชีวิตของสัญญาทั้งหมด
  • ไลบรารีและเทมเพลตของข้อกำหนดแบบไดนามิกเพื่อเร่งกระบวนการสร้างสัญญา
  • คุณสมบัติการค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติช่วยให้คุณสามารถค้นหาเอกสารสัญญาและรายละเอียดที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ Agiloft

  • อินเทอร์เฟซไม่ใช้งานง่ายในการตั้งค่าและมีช่วงการเรียนรู้ที่ค่อนข้างยากในช่วงแรก
  • ไม่มีเทคโนโลยีในการระบุข้อตกลงที่ซ้ำกัน

ราคาของ Agiloft

  • สิ่งจำเป็น: ราคาที่กำหนดเอง
  • ขั้นสูง: กำหนดราคาเอง
  • พรีเมียม: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Agiloft

  • G2: 4. 6/5 (72 รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (34 รีวิว)

10. ผู้นอกกฎหมาย

ซอฟต์แวร์จัดการสัญญาที่ผิดกฎหมาย
ผ่านทางนอกกฎหมาย

Outlaw เป็นซอฟต์แวร์การจัดการสัญญาสมัยใหม่ที่ช่วยให้กระบวนการจัดการสัญญาขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การสร้างเอกสารจากเทมเพลต การแก้ไขสัญญาตามสัญญา การเจรจาต่อรองแบบเรียลไทม์ ไปจนถึงการลงนามอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยคุณสมบัติหลักที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการร่างและเจรจาสัญญา โซลูชันครบวงจรของ Outlaw ช่วยให้ทีมกฎหมายของคุณมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์แทนที่จะหลงทางในกระบวนการทำสัญญา

คุณสมบัติเด่นของ Outlaw

  • สร้างแม่แบบสัญญาที่กำหนดเองพร้อมคลังข้อสัญญาแบบไดนามิก, ระบบป้องกันเงื่อนไข, และคุณสมบัติการสร้างแบบกลุ่ม
  • การตรวจสอบย้อนหลังแบบเรียลไทม์ การควบคุมเวอร์ชัน และการแจ้งเตือนเพื่อรักษาความโปร่งใสและการมองเห็น
  • ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 1,000 รายการได้ทันทีผ่าน API ที่ปลอดภัย เพื่อตอบโจทย์กระบวนการทำงานของคุณ

ยกเลิกข้อจำกัดที่ผิดกฎหมาย

  • ไม่คุ้นเคยกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับศาล
  • ไม่สามารถเพิ่มผู้ใช้ไม่จำกัดจำนวนในสัญญาได้

การกำหนดราคาที่ผิดกฎหมาย

  • ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิวที่ผิดกฎหมาย

  • G2: 4. 6/5 (86 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (41 รีวิว)

11. คอนแทคเซฟ

ซอฟต์แวร์การจัดการสัญญา ContractSafe
ผ่านทางContractSafe

หลายแผนก เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายการเงิน และฝ่ายปฏิบัติการ พัฒนาเอกสารสัญญา ระบบการจัดการสัญญาช่วยให้มองเห็นกำหนดเวลาและทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดสอดคล้องกัน นำไปสู่การปิดสัญญาที่ทันเวลาและประสบความสำเร็จ

ContractSafe เป็นซอฟต์แวร์การจัดการสัญญาที่มีแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายเพื่อการเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็วพร้อมฟีเจอร์การค้นหา ปรับปรุงกระบวนการสร้างสัญญาของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตสัญญาที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ ContractSafe

  • ติดตามสัญญาทั้งหมดของคุณในทุกขั้นตอน ลดความเสี่ยง ลดชั่วโมงการทำงานที่สูญเปล่า และทำให้องค์กรของคุณดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ซอฟต์แวร์การจัดการสัญญาของ ContractSafe สร้างขึ้นบน AWS และมีคุณสมบัติเช่น การเข้ารหัส การตรวจจับมัลแวร์และไวรัส และการทดสอบช่องโหว่ เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับเอกสารสำคัญของคุณ
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนกำหนดเส้นตายสัญญาสำหรับการต่ออายุและวันหมดอายุ ซึ่งจะส่งไปยังอีเมลของคุณโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ ContractSafe

  • ไม่มีตัวเลือกในการลากและวางสัญญาไปยังโฟลเดอร์อื่น
  • บางฟีเจอร์อาจไม่ตรงไปตรงมาและต้องการการฝึกอบรมและคำอธิบายเพิ่มเติมจากทีมผู้ดำเนินการ

ราคาของ ContractSafe

  • พื้นฐาน: $329/เดือน
  • มาตรฐาน: $549/เดือน
  • มืออาชีพ: $779/เดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $999/เดือน

คะแนนและรีวิวของ ContractSafe

  • G2: 4. 6/5 (82 รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (130 รีวิว)

ปฏิวัติสัญญาด้วยระบบการจัดการสัญญาที่ดีที่สุด

ซอฟต์แวร์การจัดการสัญญาที่คุณเลือกจะนำคุณไปสู่การจัดการวงจรชีวิตของสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มผลผลิตขององค์กร. เลือกเครื่องมือการจัดการสัญญาที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของทีมธุรกิจของคุณ และปลอดภัยสำหรับการร่วมมือของทีม.

ClickUp เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์การจัดการสัญญาที่ดีที่สุดสำหรับมืออาชีพทางธุรกิจ แผนกกฎหมาย ทีมขาย และทุกคนที่ต้องการร่างและแบ่งปันสัญญา

เพิ่มศักยภาพให้กับทีมกฎหมายของคุณด้วยเทมเพลตการจัดการสัญญาและ ClickUp AI เพื่อปรับปรุงและเร่งกระบวนการจัดการสัญญาจากสัปดาห์และวันเป็นชั่วโมง

การจัดการเวิร์กโฟลว์ที่นำโดยเทคนิคการบริหารโครงการช่วยให้สามารถแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานที่จัดการได้ นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์การจัดการสัญญาช่วยให้คุณสามารถมอบหมายความรับผิดชอบ ติดตามความคืบหน้า และทำให้ขั้นตอนเวิร์กโฟลว์ที่เป็นงานเอกสารเป็นอัตโนมัติในกระบวนการทำสัญญา

ระบบจัดการสัญญาของ ClickUp สามารถผสานการทำงานกับระบบที่คุณใช้อยู่ได้ เพื่อให้การไหลเวียนของข้อมูลระหว่างทีมต่าง ๆ ในองค์กรของคุณโปร่งใสและปลอดภัย วางแผน จัดการ และติดตามสัญญาทางธุรกิจทั้งหมดของคุณได้บนแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายของ ClickUp สำหรับการจัดการวงจรชีวิตของสัญญา

สมัครทดลองใช้ClickUp ฟรีและใช้ซอฟต์แวร์จัดการสัญญา