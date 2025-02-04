10+ แอปซอฟต์แวร์การจัดการสัญญาที่ดีที่สุดในปี 2025

ทุกวัน ผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจและผู้จัดการสัญญาในทุกสาขาธุรกิจต้องเผชิญกับภาระของการจัดการสัญญาแบบแมนนวล
พวกเขาคือ:
- การค้นหาเอกสารในคลังเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ไม่เป็นระเบียบเพื่อหาสัญญาเก่า
- กำลังประสบปัญหาในการจัดรูปแบบประโยคที่คัดลอกมาจากแหล่งต่าง ๆ
- การส่งออก, แชร์, และแก้ไขเอกสารอย่างน่าเบื่อผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ทีมขายและแผนกกฎหมายตรวจสอบ
- การมีส่วนร่วมในกระบวนการที่ยุ่งยากของการเซ็นเอกสารด้วยมือ, การสแกน, และการส่งต่อเอกสารไปยังผู้เซ็นต่อไป
วงจรการจัดการสัญญาที่ซ้ำซากนี้กินเวลาอันมีค่า สูญเสียทรัพยากร และมีส่วนทำให้เกิดความเหนื่อยล้าของพนักงาน
ซอฟต์แวร์การจัดการสัญญาทำให้การทำงานที่ต้องทำด้วยตนเองเป็นระบบอัตโนมัติ เช่น การจัดการสัญญาในตำแหน่งศูนย์กลาง และการอัปเดตการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้ตัดสินใจทุกคน
เครื่องมือการจัดการสัญญาขั้นสูงช่วยให้ฝ่ายภายในและภายนอกสามารถลงนามในสัญญาโดยใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ติดตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตรวจสอบสัญญา และรับประกันการจัดเก็บและความปลอดภัยของเอกสารสำคัญ
คุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์สัญญาเพื่อทำให้งานของทีมกฎหมายและทีมขายของคุณง่ายขึ้นหรือไม่
ในบล็อกโพสต์นี้ เราได้รวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์การจัดการสัญญาที่ดีที่สุดเพื่อเร่งกระบวนการทำสัญญา อัตโนมัติกระบวนการอนุมัติ และจัดการสัญญาได้รวดเร็วขึ้นเพื่อให้การเจรจาเป็นไปอย่างรวดเร็ว
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการสัญญา?
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ระบบการจัดการสัญญาควรมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อจัดการสัญญาตั้งแต่การคิดค้นไปจนถึงการดำเนินการ
- การควบคุมเวอร์ชัน: เลือกโซลูชันการจัดการสัญญาที่มีการควบคุมเวอร์ชันเพื่อช่วยให้คุณติดตามการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการเจรจาสัญญา มองหาคุณสมบัติขั้นสูงในการจัดการสัญญา การแก้ไขเอกสาร การอนุมัติ การตรวจสอบ และการเปลี่ยนแปลงภาษาของสัญญาด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
- เทมเพลตสำเร็จรูป: ซอฟต์แวร์การจัดการสัญญาส่วนใหญ่มีการเข้าถึงเทมเพลตสัญญาที่เขียนไว้ล่วงหน้า เช่นเทมเพลตข้อตกลงทางธุรกิจและคลังข้อสัญญาที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อประหยัดเวลาและลดความเสี่ยงเมื่อสร้างสัญญาอัจฉริยะ
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติ: มองหาโซลูชันแบบครบวงจรที่มีระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการต่อสัญญา เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่องและไม่มีวันพลาดกำหนดเวลาสำคัญ
- การวิเคราะห์และรายงานอย่างละเอียด: โซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการสัญญาควรให้ทีมของคุณสามารถจัดการ ข้อตกลงบริการหลักและการมองเห็นสัญญาได้ แพลตฟอร์มควรมีการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง เช่น มูลค่าสัญญา ประสิทธิภาพของสัญญา และกำหนดเวลา รวมถึงการนำทางผ่านลำดับชั้นของสัญญาที่ซับซ้อน
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ: เลือกซอฟต์แวร์การจัดการสัญญาที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมืออัตโนมัติของคุณ, ระบบ CRM, เครื่องมือการจัดการโครงการ, ซอฟต์แวร์การจัดการการจัดซื้อ, ซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงาน, และเครื่องมือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
- ห้องสมุดสัญญา: เครื่องมือการจัดการสัญญาเก็บรักษาสัญญาทั้งหมดของคุณไว้ในที่เก็บข้อมูลที่ปลอดภัย และให้คุณค้นหาสัญญาได้ด้วยฟังก์ชันการค้นหาและการคัดกรองที่แข็งแกร่ง
10 แอปซอฟต์แวร์การจัดการสัญญาที่ดีที่สุดที่ควรใช้
1. คลิกอัพ
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์จัดการข้อมูลติดต่อที่ช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงกระบวนการและติดตามสัญญาทั้งหมดผ่านทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตของสัญญา ตั้งแต่การเสนอข้อเสนอ การสร้าง การอนุมัติ และการส่งมอบ ไม่พลาดกำหนดเวลาการต่ออายุสัญญาอีกต่อไป
ClickUpมีเทมเพลตการจัดการสัญญาหลากหลายรูปแบบ การจัดการเอกสาร และการจัดเก็บสัญญาเพื่อจัดเก็บ ติดตาม และจัดการสัญญาต่างๆ แม้แต่ในแผนฟรี ก็สามารถให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลและกำหนดเส้นตายเพื่อให้การต่ออายุสัญญาเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างงานพร้อมสถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละสัญญา
- จัดหมวดหมู่รายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาทางธุรกิจเช่น วันที่ลงนาม แผนก และประเภทของสัญญา เพื่อจัดการสัญญาและแสดงข้อมูลสัญญาในรูปแบบที่ชัดเจน
- เข้าถึงและจัดระเบียบเอกสารทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายในรูปแบบต่างๆ ของ ClickUp เช่น คู่มือเริ่มต้น รายการสัญญา และแบบฟอร์มขอทำสัญญา
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขในข้อตกลง การชำระเงินที่ดำเนินการแล้ว และปัญหาทางกฎหมายใด ๆ
- ปรับปรุงการจัดการและติดตามสัญญาด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการ เช่น การติดตามเวลา การแจ้งเตือนการพึ่งพา อีเมล และอื่นๆ
- งานใน ClickUpช่วยให้คุณสามารถวางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันในสัญญาต่างๆ ได้โดยการมอบหมายความคิดเห็นเป็นรายการที่ต้องดำเนินการและเพิ่มเธรดความคิดเห็นสำหรับงานใดๆ
- สร้างและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสัญญา และแสดงภาพความคืบหน้าตลอดวงจรชีวิตของสัญญาด้วยClickUp Dashboards
- ClickUp AI ช่วยให้คุณสามารถร่างสัญญาในรูปแบบอัตโนมัติได้โดยการมอบรายละเอียดทั้งหมดให้กับ AI ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์ได้ การจัดการสัญญาที่ขับเคลื่อนด้วย AI สร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ ลูกค้าของคุณ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความยากในการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
- อินเทอร์เฟซอาจทำงานช้า
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว ClickUp
2. คองก้า
เคยรู้สึกไหมว่าต้องขุดคุ้ยเอกสารสัญญาเพื่อค้นหาข้อมูลสำคัญหรือข้อกำหนดบางอย่าง? ด้วยระบบจัดการสัญญาอย่าง Conga คุณสามารถมอบหมายงานที่น่าเบื่อนี้ให้กับ AI ได้
ซอฟต์แวร์การจัดการสัญญาที่ใช้ AI ของ Conga จัดการวงจรชีวิตของสัญญาตั้งแต่ต้นจนจบ Conga Contract Intelligence สกัดเงื่อนไขทางการค้าด้วย AI และแปลงเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจ
คุณสมบัติเด่นของ Conga
- จัดเก็บและค้นหาเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสัญญาทั้งหมด และใช้ AI เพื่อดึงข้อมูลสัญญาโดยอัตโนมัติ
- สร้างและส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมจากระบบการจัดการสัญญาด้วยการผสานกับ Salesforce
- ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงใด ๆ โดยใช้การค้นหาหัวข้อตามบริบท หรือค้นหาข้อมูลด้วยแดชบอร์ดที่สามารถกรองและปรับแต่งได้ตามต้องการ
ข้อจำกัดของคอนก้า
- การนำทางระหว่างหน้าต่างๆ ในคลังสัญญาทำได้ยาก
- แม่แบบสัญญาไม่สามารถปรับแต่งได้
ราคาคอนก้า
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Conga
- G2: 4. 2/5 (398 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (72 รีวิว)
3. ดีลฮับ
หลีกเลี่ยงความยุ่งเหยิงนี้และกระบวนการทำสัญญาที่ยืดเยื้อด้วย DealHub ซอฟต์แวร์จัดการสัญญา
DealHub ทำให้กระบวนการจัดการสัญญาเป็นเรื่องง่ายขึ้นโดยการรวบรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดให้สามารถทำงานร่วมกันบนแดชบอร์ดดิจิทัลเดียวที่ชื่อว่า DealRoom เพื่อสร้างเอกสารทางกฎหมาย แก้ไขสัญญา จัดการกับข้อแก้ไข และให้สถานะและข้อมูลแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติเด่นของ DealHub
- แพลตฟอร์มการจัดการสัญญาสร้างสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA), สัญญาหลัก (MSA) และสัญญาอื่น ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น HTML, Word และ PDF
- กำหนดการตั้งค่าขั้นตอนการทำงานในการอนุมัติเพื่อให้เกิดความสอดคล้องภายในองค์กรก่อนที่จะส่งสัญญาให้กับลูกค้า
- การผสานระบบ CRM กับ Salesforce, Freshworks, และ Hubspot ให้การเข้าถึงอย่างสมบูรณ์ต่อทุกข้อตกลงและเอกสารได้โดยตรงภายในระบบ CRM ของคุณ และมีบทบาทผู้ใช้ตามสิทธิ์การอนุญาต
ข้อจำกัดของ DealHub
- อินเตอร์เฟซการสร้างเทมเพลตไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้
- ขาดการผสานรวมกับเครื่องมือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Docusign
ราคาของ DealHub
- DealRoom: ราคาตามความต้องการ
- DealHub CPQ: กำหนดราคาตามความต้องการ
- DealHub การเรียกเก็บเงิน: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว DealHub
- G2: 4. 7/5 (551 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (39 รีวิว)
4. คองคอร์ด
IConcord เป็นระบบจัดการสัญญาแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเอกสารสัญญาด้วยกระบวนการอนุมัติที่ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกองค์กร การเจรจาสัญญาและงานที่ซ้ำซ้อน เช่น การแก้ไขเอกสารและการติดตามการเปลี่ยนแปลง จะกลายเป็นเรื่องง่าย
ระบบจัดเก็บสัญญาที่ปลอดภัยเก็บรักษาเวอร์ชันปัจจุบันที่อัปเดตล่าสุดของสัญญาไว้ ระบบบริหารจัดการสัญญาช่วยให้สมาชิกทีมสามารถเซ็นสัญญาอัจฉริยะทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เพียงไม่กี่คลิก
ด้วยแผนสำหรับมืออาชีพและองค์กร คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกจากสัญญาทั้งหมดของคุณผ่านแดชบอร์ดที่ครอบคลุมของ Concord สำหรับการรายงานและการวิเคราะห์
คุณสมบัติเด่นของ Concord
- เพิ่มความคิดเห็นหรือแชทแบบเรียลไทม์ในเอกสารสัญญาของคุณกับผู้ตรวจสอบภายใน ทีมธุรกิจ ลูกค้า หรือผู้ให้บริการจัดการสัญญา
- ส่งต่อสัญญาไปยังผู้ตรวจสอบโดยอัตโนมัติและได้รับการอนุมัติในเอกสาร Concord ภายในแพลตฟอร์มการจัดการสัญญา
- รวบรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลผูกพันทางกฎหมายได้ไม่จำกัดจำนวนฟรีภายในเอกสารสัญญา
- ผสานเอกสาร Concord เข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันของคุณ
ข้อจำกัดของคอนคอร์ด
- คุณสมบัติบางอย่างอาจปรับแต่งได้มากขึ้น เช่น การอนุญาตให้เพิ่มวันที่ในช่องลายเซ็น
- การเพิ่มผู้ใช้ไม่จำกัดจำนวนในสัญญาของคุณจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
การกำหนดราคาแบบคอนคอร์ด
- มาตรฐาน: $17/ผู้ใช้/เดือน
- มืออาชีพ: $49/เดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของคอนคอร์ด
- G2: 4. 3/5 (131 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (196 รีวิว)
5. Trackado
โซลูชันการจัดการสัญญาของ Trackado ช่วยให้ทีมธุรกิจสามารถเข้าถึงเอกสารสำคัญได้จากทุกที่ กำหนดขั้นตอนการทำงานสำหรับการอนุมัติสำหรับทีมต่างๆ รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับวันที่และงานที่สำคัญ และแสดงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของสัญญา
- คลังสัญญาเป็นเครื่องมือครบวงจรในการจัดการวงจรชีวิตของสัญญา
- ตั้งเหตุการณ์และเตือนความจำสำหรับการต่อสัญญาที่กำลังจะมาถึง และมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง
- โมดูลการทำงานอัตโนมัติเพื่อจัดเส้นทางสัญญาของคุณผ่านกระบวนการตรวจสอบและอนุมัติที่จำเป็นก่อนที่จะส่งไปยังลูกค้า
- ขาดความสามารถในการค้นหาและกรองโดยใช้ชื่อบริษัท
- ไม่สามารถผสานการทำงานกับ Microsoft Dynamics สำหรับการไหลของข้อมูลระหว่างแหล่งข้อมูลทางธุรกิจ
- แผนฟรี
- เริ่มต้น: $39/เดือน
- ธุรกิจ: $129/เดือน
- องค์กร: $299/เดือน
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 5/5 (22 รีวิว)
6. ผู้ควบคุมประตู
ผ่านทางGatekeeper
Gatekeeper เป็นแพลตฟอร์มการจัดการสัญญาและซัพพลายเออร์ขั้นสูงที่ใช้ระบบคลาวด์ ซึ่งช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถจัดการสัญญาได้อย่างครบวงจร รวมถึงการประเมินเครดิตและความเสี่ยง ผู้ใช้ยกย่องเครื่องมือนี้ในด้านความง่ายในการใช้งาน การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มั่นใจได้ และการมองเห็นข้อมูล
คุณสมบัติเด่นของ Gatekeeper
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่พลาดกำหนดเวลาการต่ออายุ
- เครื่องมือจัดการงานแบบคัมบังช่วยลดเวลาที่ใช้ในการบริหารจัดการสัญญา
- คุณสมบัติ Market IQ รวบรวมข้อมูลทางการเงินและอุตสาหกรรมที่ได้รับการตรวจสอบแล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงจากบุคคลที่สาม
- สัญญาแบบไร้สัมผัสและแนวคิด 'ไม่ต้องฝึกอบรม' ทำให้เครื่องมือนี้ใช้งานได้ง่ายและขยายขนาดได้สูง
ข้อจำกัดของผู้ควบคุมประตู
- ผู้ใช้บางรายอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เนื่องจากมีฟีเจอร์จำนวนมาก
- ขาดฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ออนไลน์
การกำหนดราคาแบบผู้ควบคุมตลาด
- สิ่งจำเป็น: $1,245/เดือน (ผู้ใช้ไม่จำกัด; คิดค่าบริการรายปี)
- ข้อดี: $2,995/เดือน (ผู้ใช้ไม่จำกัด; ชำระรายปี)
- องค์กร: $5,295/เดือน (ผู้ใช้ไม่จำกัด; คิดค่าบริการรายปี)
- องค์กรกำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของผู้ดูแลประตู
- G2: 4. 5/5 (76 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (76 รีวิว)
7. GetAccept
GetAccept เป็นซอฟต์แวร์การจัดการสัญญาที่มอบเทมเพลตสำเร็จรูปให้กับองค์กรเพื่อโซลูชันการจัดการสัญญาที่ราบรื่น
คุณสามารถร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างประสบการณ์การซื้อที่ง่าย ลดเวลาในการปิดการขายด้วยข้อเสนอแบบโต้ตอบและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GetAccept
- แดชบอร์ดภาพรวมเพื่อจัดการสัญญาของทุกดีลที่รอดำเนินการและประเมินว่าดีลใดต้องการความสนใจจากคุณมากที่สุด
- อัปโหลดสื่อส่งเสริมการขายของคุณในโฟลเดอร์ที่สอดคล้องกับกระบวนการขาย หรือสร้างเนื้อหาการขายที่รองรับการใช้งานบนมือถือโดยใช้ตัวแก้ไข
- ย่นระยะเวลาการสร้างข้อเสนอของคุณโดยใช้เทมเพลตสัญญาที่สร้างไว้ล่วงหน้า หรือแม้แต่สร้างของคุณเอง
ข้อจำกัดของ GetAccept
- ไม่มีฟังก์ชันในการทำสำเนาของร่าง
- ความยากลำบากในการจัดเรียงและคัดกรองข้อมูลเพื่อการจัดการสัญญา
ราคาของ GetAccept
- จำเป็น: $15/ผู้ใช้/เดือน
- ห้องดีลมืออาชีพ: $39/ผู้ใช้/เดือน
- ผู้เชี่ยวชาญห้องสัญญา: $49/ผู้ใช้/เดือน
- ชุดเต็มมืออาชีพ: $79/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิว GetAccept
- G2: 4. 6/5 (779 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (31 รีวิว)
8. คอนแทคเวิร์คส์
คุณเคยพบว่าตัวเองหลงทางในเส้นทางการตรวจสอบเพื่อค้นหาเวอร์ชันที่ถูกต้องที่จะส่งให้บุคคลภายนอกเพื่อลงนามหรือไม่?
ContractWorks ช่วยให้ทีมสามารถจัดการ โครงการและสัญญา ของลูกค้าหลายรายได้อย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการสัญญาที่มีฟีเจอร์ AI ของ ContractWorks คุณสามารถจัดการวงจรชีวิตของสัญญา เพิ่มความโปร่งใส และรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับรายละเอียดและเหตุการณ์สำคัญของสัญญาได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ContractWorks
- ร่างข้อตกลงในเครื่องมือจัดการสัญญาได้ภายในไม่กี่นาทีด้วยการตอบคำถามที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า ใช้ข้อมูลซ้ำในข้อตกลงต่างๆ และมอบหมายงานร่างเอกสาร
- สภาพแวดล้อมที่ใช้ร่วมกันสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการเจรจาสัญญาอย่างร่วมมือกันพร้อมบันทึกการตรวจสอบ
- ฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูงพร้อม OCR เพื่อค้นหาข้อมูลสัญญาได้อย่างง่ายดาย
- การผสานรวมกับ GPT 3 เพื่อใช้ประโยชน์จาก AI ในการสร้างสัญญาและทำให้ข้อกำหนดง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ ContractWorks
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น แบบร่างสัญญา, การควบคุมเวอร์ชัน,และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการมีให้บริการเฉพาะในแผนพรีเมียม
- ไม่สามารถดำเนินการแบบกลุ่มได้ เช่น การเก็บถาวรสัญญาที่หมดอายุทั้งหมด
ราคาของ ContractWorks
- มาตรฐาน: 700 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพ: ฿900/เดือน
- พรีเมียม: $2000/เดือน
คะแนนและรีวิวของ ContractWorks
- G2: 4. 8/5 (79 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (76 รีวิว)
9. Agiloft
ส่วนใหญ่แล้ว องค์กรขนาดใหญ่หรือหน่วยงานราชการมักใช้ซอฟต์แวร์การจัดการสัญญาแบบเก่าในการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในกระบวนการทำงานอัตโนมัติของสัญญาที่มีอยู่ อาจต้องใช้เวลาหลายเดือนและค่าใช้จ่ายหลายหมื่นดอลลาร์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความล่าช้าและภาระทางการเงินที่เพิ่มขึ้น
ซอฟต์แวร์สมัยใหม่เช่น Agiloft มีแดชบอร์ดแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อให้ผู้จัดการสัญญาสามารถทำการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของซอฟต์แวร์การจัดการสัญญา
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Agiloft ช่วยเพิ่มอัตราการยอมรับของผู้ใช้ ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยเร่งการสร้างสัญญา และการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยช่วยให้มั่นใจในกระบวนการทำงานของสัญญาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
คุณสมบัติเด่นของ Agiloft
- นำเสนอแพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องเขียนโค้ด เพื่อจัดการวงจรชีวิตของสัญญาทั้งหมด
- ไลบรารีและเทมเพลตของข้อกำหนดแบบไดนามิกเพื่อเร่งกระบวนการสร้างสัญญา
- คุณสมบัติการค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติช่วยให้คุณสามารถค้นหาเอกสารสัญญาและรายละเอียดที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Agiloft
- อินเทอร์เฟซไม่ใช้งานง่ายในการตั้งค่าและมีช่วงการเรียนรู้ที่ค่อนข้างยากในช่วงแรก
- ไม่มีเทคโนโลยีในการระบุข้อตกลงที่ซ้ำกัน
ราคาของ Agiloft
- สิ่งจำเป็น: ราคาที่กำหนดเอง
- ขั้นสูง: กำหนดราคาเอง
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Agiloft
- G2: 4. 6/5 (72 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (34 รีวิว)
10. ผู้นอกกฎหมาย
Outlaw เป็นซอฟต์แวร์การจัดการสัญญาสมัยใหม่ที่ช่วยให้กระบวนการจัดการสัญญาขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การสร้างเอกสารจากเทมเพลต การแก้ไขสัญญาตามสัญญา การเจรจาต่อรองแบบเรียลไทม์ ไปจนถึงการลงนามอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยคุณสมบัติหลักที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการร่างและเจรจาสัญญา โซลูชันครบวงจรของ Outlaw ช่วยให้ทีมกฎหมายของคุณมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์แทนที่จะหลงทางในกระบวนการทำสัญญา
คุณสมบัติเด่นของ Outlaw
- สร้างแม่แบบสัญญาที่กำหนดเองพร้อมคลังข้อสัญญาแบบไดนามิก, ระบบป้องกันเงื่อนไข, และคุณสมบัติการสร้างแบบกลุ่ม
- การตรวจสอบย้อนหลังแบบเรียลไทม์ การควบคุมเวอร์ชัน และการแจ้งเตือนเพื่อรักษาความโปร่งใสและการมองเห็น
- ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 1,000 รายการได้ทันทีผ่าน API ที่ปลอดภัย เพื่อตอบโจทย์กระบวนการทำงานของคุณ
ยกเลิกข้อจำกัดที่ผิดกฎหมาย
- ไม่คุ้นเคยกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับศาล
- ไม่สามารถเพิ่มผู้ใช้ไม่จำกัดจำนวนในสัญญาได้
การกำหนดราคาที่ผิดกฎหมาย
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวที่ผิดกฎหมาย
- G2: 4. 6/5 (86 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (41 รีวิว)
11. คอนแทคเซฟ
หลายแผนก เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายการเงิน และฝ่ายปฏิบัติการ พัฒนาเอกสารสัญญา ระบบการจัดการสัญญาช่วยให้มองเห็นกำหนดเวลาและทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดสอดคล้องกัน นำไปสู่การปิดสัญญาที่ทันเวลาและประสบความสำเร็จ
ContractSafe เป็นซอฟต์แวร์การจัดการสัญญาที่มีแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายเพื่อการเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็วพร้อมฟีเจอร์การค้นหา ปรับปรุงกระบวนการสร้างสัญญาของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตสัญญาที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ ContractSafe
- ติดตามสัญญาทั้งหมดของคุณในทุกขั้นตอน ลดความเสี่ยง ลดชั่วโมงการทำงานที่สูญเปล่า และทำให้องค์กรของคุณดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ซอฟต์แวร์การจัดการสัญญาของ ContractSafe สร้างขึ้นบน AWS และมีคุณสมบัติเช่น การเข้ารหัส การตรวจจับมัลแวร์และไวรัส และการทดสอบช่องโหว่ เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับเอกสารสำคัญของคุณ
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนกำหนดเส้นตายสัญญาสำหรับการต่ออายุและวันหมดอายุ ซึ่งจะส่งไปยังอีเมลของคุณโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ ContractSafe
- ไม่มีตัวเลือกในการลากและวางสัญญาไปยังโฟลเดอร์อื่น
- บางฟีเจอร์อาจไม่ตรงไปตรงมาและต้องการการฝึกอบรมและคำอธิบายเพิ่มเติมจากทีมผู้ดำเนินการ
ราคาของ ContractSafe
- พื้นฐาน: $329/เดือน
- มาตรฐาน: $549/เดือน
- มืออาชีพ: $779/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $999/เดือน
คะแนนและรีวิวของ ContractSafe
- G2: 4. 6/5 (82 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (130 รีวิว)
ปฏิวัติสัญญาด้วยระบบการจัดการสัญญาที่ดีที่สุด
ซอฟต์แวร์การจัดการสัญญาที่คุณเลือกจะนำคุณไปสู่การจัดการวงจรชีวิตของสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มผลผลิตขององค์กร. เลือกเครื่องมือการจัดการสัญญาที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของทีมธุรกิจของคุณ และปลอดภัยสำหรับการร่วมมือของทีม.
ClickUp เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์การจัดการสัญญาที่ดีที่สุดสำหรับมืออาชีพทางธุรกิจ แผนกกฎหมาย ทีมขาย และทุกคนที่ต้องการร่างและแบ่งปันสัญญา
เพิ่มศักยภาพให้กับทีมกฎหมายของคุณด้วยเทมเพลตการจัดการสัญญาและ ClickUp AI เพื่อปรับปรุงและเร่งกระบวนการจัดการสัญญาจากสัปดาห์และวันเป็นชั่วโมง
การจัดการเวิร์กโฟลว์ที่นำโดยเทคนิคการบริหารโครงการช่วยให้สามารถแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานที่จัดการได้ นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์การจัดการสัญญาช่วยให้คุณสามารถมอบหมายความรับผิดชอบ ติดตามความคืบหน้า และทำให้ขั้นตอนเวิร์กโฟลว์ที่เป็นงานเอกสารเป็นอัตโนมัติในกระบวนการทำสัญญา
ระบบจัดการสัญญาของ ClickUp สามารถผสานการทำงานกับระบบที่คุณใช้อยู่ได้ เพื่อให้การไหลเวียนของข้อมูลระหว่างทีมต่าง ๆ ในองค์กรของคุณโปร่งใสและปลอดภัย วางแผน จัดการ และติดตามสัญญาทางธุรกิจทั้งหมดของคุณได้บนแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายของ ClickUp สำหรับการจัดการวงจรชีวิตของสัญญา
สมัครทดลองใช้ClickUp ฟรีและใช้ซอฟต์แวร์จัดการสัญญา