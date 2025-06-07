บล็อก ClickUp

วิธีประหยัดเวลา: เคล็ดลับและเทคนิคที่เป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มชั่วโมงให้กับวันของคุณ

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
7 มิถุนายน 2568

คำว่า 'การจัดการเวลา' นั้นค่อนข้างทำให้เข้าใจผิด ในความเป็นจริง คุณไม่สามารถจัดการเวลาได้ แต่คุณสามารถจัดการกับการเลือกของคุณที่เกี่ยวข้องกับเวลาได้

ไม่ว่าคุณจะต้องการมันมากแค่ไหน คุณก็มีเวลาเพียง 24 ชั่วโมง 1,440 นาที หรือ 86,400 วินาทีในแต่ละวัน และตัวเลขนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลง สิ่งที่คุณทำกับเวลานั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณวางแผน ประเมินผล ลงมือทำอย่างเด็ดขาด และซื่อสัตย์กับตัวเองได้ดีเพียงใด เช่นเดียวกับเงิน คุณต้องใช้เวลาอย่างมีจุดประสงค์ หรือปล่อยให้สิ่งรบกวนมาลักขโมยมันไปจากคุณ

พนักงานความรู้สลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชัน 1,200 ครั้งต่อวัน— เกือบ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการปรับความสนใจใหม่ หรือ 9% ของเวลาทำงานประจำปีของพนักงาน อย่างไรก็ตาม พวกเขายังคงพลาดข้อความ การดำเนินการ และกำหนดเวลาเนื่องจากความวอกแวกที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในบทความนี้ เราจะสำรวจวิธีการประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และปกป้องความสงบใจของคุณไปพร้อมกัน นอกจากนี้ เรายังจะแนะนำเครื่องมือวิเศษที่จะช่วยให้คุณทำทุกอย่างได้—ตั้งแต่การบล็อกเวลา การติดตามเวลา ไปจนถึงการวางแผนที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น:ClickUp!

ทำไมการประหยัดเวลาจึงสำคัญกว่าที่เคย

ทุกการเลือกที่คุณทำกับเวลาของคุณจะกำหนดสิ่งที่คุณทำสำเร็จและความพึงพอใจที่คุณรู้สึกในแต่ละวัน หากคุณเรียนรู้วิธีจัดการตารางเวลาประจำวันหรือรายสัปดาห์ของคุณอย่างเหมาะสม คุณสามารถดูรายการโปรดของคุณแบบมาราธอน ใช้เวลากับครอบครัว หรือจมดิ่งกับงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างเต็มที่โดยไม่พลาดสิ่งสำคัญ

การบริหารเวลาอย่างเชี่ยวชาญช่วยให้คุณทำทุกสิ่งที่สำคัญต่อคุณสำเร็จได้ และยังคงมีเวลาพักผ่อนอย่างเต็มที่ตลอดคืน ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการบริหารเวลาให้มากยิ่งขึ้นกว่าที่เคย

1. ระดับความเครียดลดลง

เคยรู้สึกตื่นตระหนกตอนบ่ายสี่โมงไหม เมื่อคุณตระหนักว่าคุณแทบจะไม่ได้ทำอะไรในรายการที่ต้องทำเลย และคุณกำลังสูญเสียการติดตามเวลา? ความรู้สึกหวาดกลัวที่ค่อยๆ เข้ามาหาคุณนั้นคือสิ่งที่การวางแผนเวลาอย่างชาญฉลาดช่วยคุณหลีกเลี่ยงได้

เมื่อภารกิจของคุณถูกจัดวางอย่างชัดเจนและแบ่งเป็นช่วงๆ คุณกำลังมอบแผนที่ให้กับสมองของคุณ แทนที่จะปล่อยให้มันหลงอยู่ในเขาวงกต คุณไม่ได้ตอบสนองต่อทุกสิ่งอย่างเร่งรีบ แต่คุณกำลังเคลื่อนจากสิ่งหนึ่งไปยังอีกสิ่งหนึ่งอย่างสงบ

📮 ClickUp Insight: 63% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราจัดลำดับเป้าหมายส่วนตัวตามความเร่งด่วนและความสำคัญ—แต่มีเพียง 25% เท่านั้นที่จัดระเบียบตามกรอบเวลา

หมายความว่า? คุณรู้ว่าอะไรสำคัญ แต่ไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ ⏳

ClickUp Goals ที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วย AIของ ClickUp Brainช่วยเพิ่มความชัดเจนในที่นี้ มันช่วยให้คุณแยกเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน

ClickUp Brain ให้คำแนะนำที่ชาญฉลาดสำหรับไทม์ไลน์และช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์พร้อมการเปลี่ยนแปลงสถานะอัตโนมัติเมื่อคุณทำงานเสร็จสิ้น

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ผู้ใช้รายงานว่าประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 2 เท่าหลังจากเปลี่ยนมาใช้ ClickUp

2. ความสามารถในการตัดสินใจที่ดีขึ้น

เมื่อทุกนาทีรู้สึกเร่งด่วน การตัดสินใจกลายเป็นโหมดเอาตัวรอด: เร็ว วุ่นวาย และมักผิดพลาด แต่ถ้าคุณมีเวลาที่ถูกจัดสรรไว้เพื่อ คิด จริงๆ ล่ะ? ไม่ใช่ระหว่างประชุม ไม่ใช่ขณะตอบข้อความ แต่เป็นเวลาที่แท้จริง ไม่ถูกรบกวน นั่นคือจุดที่การจัดสรรเวลาเข้ามาช่วย

ต้องการเปรียบเทียบผู้ให้บริการสามรายสำหรับงานอีเวนต์หรือไม่? จองช่วงเวลาตัดสินใจ 45 นาที ต้องการชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียก่อนตัดสินใจครั้งใหญ่ในอาชีพ? ให้เวลาตัวเองได้หายใจและไตร่ตรอง ด้วยการ วางแผนวันของคุณโดยจัดสรรช่วงเวลาสำหรับงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างเต็มที่ คุณกำลังแก้ไขปัญหาการบริหารเวลาที่ใหญ่ที่สุดที่หลายคนประสบอยู่

ClickUp Calendar
บล็อกเวลาโฟกัสโดยใช้คำแนะนำอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายในปฏิทิน ClickUp

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

การยุ่งไม่เหมือนกับการมีประสิทธิภาพ การจัดตารางเวลาอย่างมีประสิทธิผลช่วยให้คุณ จัดลำดับความสำคัญในสิ่งที่สำคัญและหลีกเลี่ยงการใช้พลังงานไปกับงานที่มีคุณค่าต่ำ การทำรายงานให้เสร็จเมื่อสมองของคุณยังสดชื่นหมายถึงข้อผิดพลาดและการแก้ไขที่น้อยลงในภายหลัง คุณกำลังใช้เวลาในช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของคุณอย่างชาญฉลาด

ลองจับเวลาตัวเองกับงานที่ทำเป็นประจำ เช่น การทำสไลด์ การเขียนรายงาน หรือการติดตามลูกค้า คุณจะตกใจว่าเสียเวลาไปกับสิ่งรบกวนหรือการลังเลมากแค่ไหน

📖 อ่านเพิ่มเติม:เคล็ดลับในการพัฒนาทักษะการบริหารเวลาในที่ทำงาน

4. เวลาว่างเพิ่มเติม

เวลาว่างไม่ได้เกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์ แต่คุณต้องได้มันมาด้วยความชัดเจนและการจัดสรรเวลา เมื่อคุณรู้ว่าวันของคุณเป็นอย่างไร คุณก็จะ หยุดรับภาระงานมากเกินไปหรือยืดงานหนึ่ง ให้เป็นสามชั่วโมง นั่นหมายความว่าคุณจะทำงานเสร็จเร็วขึ้นและพบช่วงเวลาว่างที่หายากเหล่านั้นที่เรียกว่า 'โบนัส'

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: แทนที่จะรีบกินอาหารกลางวันในช่วงเวลาทำงานหรือข้ามการพักไปเลย คุณสามารถใช้เทคนิคการจัดการเวลาเพื่อทำงานให้เสร็จเร็วขึ้นและออกไปเดินเล่น พบปะเพื่อน หรือพักผ่อนโดยไม่ต้องรู้สึกผิด เมื่อคุณวางแผนลำดับความสำคัญและเคารพมัน คุณก็มอบของขวัญแห่งเวลาให้กับตัวเอง และไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการได้ใช้เวลาเหล่านั้นอย่างเต็มที่โดยปราศจากสิ่งรบกวน

5. เพิ่มความมุ่งมั่นและความตั้งใจ

👀 คุณรู้หรือไม่?42% ของการขัดจังหวะในที่ทำงานเกิดจากการสลับแพลตฟอร์ม การจัดการอีเมล และการกระโดดไปมาระหว่างการประชุม

หากคุณต้องการให้มีสมาธิที่ยาวนานขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องปกป้องช่วงเวลาที่คุณทำงานอย่างลึกซึ้งอย่างจริงจัง ลองนึกถึงสมองของคุณเหมือนกับไฟสปอตไลท์ ที่สามารถส่องสว่างได้เพียงสิ่งเดียวในแต่ละครั้ง เมื่อคุณสลับงานไปมาเหมือนกับการหันไฟสปอตไลท์ไปทุกทิศทาง มันจะอ่อนแรงลง

ดังนั้น ปิดแท็บทั้งหมด ปิดเสียงโทรศัพท์ แล้วมุ่งเน้นไปที่งานเดียว คุณจะสังเกตได้ว่าคุณทำงานเสร็จเร็วขึ้น และ มีคุณภาพดีขึ้น เมื่อฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ความสามารถในการจดจ่อของคุณจะดีขึ้น งานของคุณจะกระชับ สะอาด และมีความคิดที่รอบคอบมากขึ้น และใช่ คุณจะเริ่มสนุกกับกระบวนการนี้ด้วย

6. สมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว

'สมดุลระหว่างงานกับชีวิต' ฟังดูดี แต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นอย่างไร?

มันไม่ใช่เรื่องของการแบ่งเวลาในแต่ละวันให้เท่ากัน แต่เป็นเรื่องของการออกแบบการใช้เวลาทั้งในด้านอาชีพและส่วนตัวของคุณมากกว่า บางทีนั่นอาจหมายถึงการเลิกงานให้เสร็จภายใน 6 โมงเย็นทุกวัน เพื่อให้คุณได้ทำอาหารเย็นอย่างสงบ หรือการเลือกที่จะไม่ตอบอีเมลดึกๆ เพื่อจะได้อ่านหนังสือกับลูกของคุณ

ไม่ว่าความสมดุลจะดูเป็นอย่างไรสำหรับคุณ การวางแผนเวลาของคุณจะช่วยปกป้องมัน

📮 ClickUp Insight: มีเพียง 36% ของพนักงานเท่านั้นที่ตัดขาดจากงานอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดกะการทำงาน—ซึ่งหมายความว่าเกือบสองในสามทำงานล่วงเวลาหรือกังวลเกี่ยวกับงานในเวลาว่าง วัฒนธรรมการทำงานแบบ "พร้อมตลอดเวลา" นี้คือเส้นทางลัดสู่ภาวะหมดไฟ 🔥

ทำให้กิจวัตรการปิดงานของคุณเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp! ตั้งค่าสรุปสิ้นวันโดยใช้ AI สรุปการสนทนาในหัวข้อต่างๆ โดย AI และกำหนดเวลาอัตโนมัติในปฏิทิน ClickUpเพื่อจัดสรรช่วงเวลาปลอดงานสำหรับการพักผ่อนอย่างเต็มที่!

💫 ผลลัพธ์จริง: Lulu Press ประหยัดเวลา 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ClickUp Automations— ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%

วิธีประหยัดเวลาที่ดีที่สุดในที่ทำงานและในชีวิต

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:82% ของคนไม่ใช้ระบบการจัดการเวลาที่เหมาะสม นั่นหมายความว่าน้อยกว่าหนึ่งในห้าคนที่ปฏิบัติตามวิธีการวางแผนวันอย่างเป็นระบบจริงๆ

แล้วคนส่วนใหญ่จัดการเวลาของพวกเขาอย่างไร?

  • 33% เขียนรายการสิ่งที่ต้องทำ
  • 24% ตรวจสอบกล่องจดหมายของตนเพื่อดูว่ามีอะไรต่อไป
  • 12% พึ่งพาปฏิทินสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง

สุดท้าย, 25% "จัดการกับสิ่งที่ดูเหมือนสำคัญที่สุดในตอนนั้น".

สั่นเทา

คุณอาจคิดว่าคุณทำได้ดีอยู่แล้ว แต่การจัดการแบบนั้นมักสร้างปัญหาการบริหารเวลาที่ซ่อนอยู่ คุณเสียเวลาไปกับการเปลี่ยนงาน การตอบสนองต่อความวุ่นวาย และการสูญเสียแรงผลักดันตลอดทั้งวัน หากคุณต้องการวิธีการทำงานที่ชาญฉลาดขึ้นเทคนิคการจัดการเวลาที่ปรับให้เหมาะกับตัวคุณเองจะช่วยให้คุณจัดระเบียบได้ดีขึ้น มีสมาธิได้เร็วขึ้น และใช้เวลาได้มากขึ้นโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า

ผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมใช้การบริหารเวลาแบบผู้บริหารเพื่อควบคุมวันของพวกเขาและบรรลุผลสำเร็จมากขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มภาระงาน

และพวกเขาไม่ได้ทำมันเพียงลำพัง พวกเขาใช้ClickUp, แอปสำหรับทุกงานในที่เดียว, เพื่อเก็บทุกงาน, เอกสาร, การแชท, และเป้าหมายไว้ในที่เดียว ทำให้ลำดับความสำคัญชัดเจนและงานดำเนินไปตามแผน มาดูกันว่าทำอย่างไร 💪🏼

1. ใช้การจัดเวลาเป็นช่วงเพื่อกำหนดตารางงานที่ต้องการความตั้งใจ

สมองของคุณเจริญเติบโตได้ดีเมื่อมีโครงสร้าง การจัดสรรเวลาให้แต่ละกิจกรรมเปรียบเสมือนแผนที่นำทางสำหรับจิตใจของคุณ ช่วยขจัดความจำเป็นในการตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อไปในทุกๆ นาที

📌 สมมติว่าคุณบล็อกเวลา 10:00 ถึง 11:30 สำหรับการเขียนรายงาน—ไม่ใช่แค่ "งานทั่วไป" แต่เป็น งาน เฉพาะอย่างหนึ่งเท่านั้น ในช่วงเวลานี้ ปิดกล่องจดหมาย ปิดการแจ้งเตือน และมุ่งเน้นไปที่งานที่อยู่ตรงหน้า คุณจะลดพลังงานทางจิตใจที่ใช้ไปกับการสลับงานและเพิ่มคุณภาพของงานที่ทำ

หากต้องการทำสิ่งนี้ทันที คุณสามารถใช้เทมเพลตการจัดสรรเวลาเพื่อวางแผนวันของคุณให้สอดคล้องกับระดับพลังงานของคุณ และรักษาความมุ่งมั่นไว้ได้ตลอดทั้งวัน

ติดตามเวลาของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตการบล็อกเวลาประจำวันของ ClickUp
ติดตามเวลาของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตการบล็อกเวลาประจำวันของ ClickUp

เทมเพลตการบล็อกเวลาประจำวันของ ClickUpเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดระเบียบงานสำคัญและสร้างโครงสร้างตารางเวลาของคุณอย่างชัดเจน

ด้วยการบล็อกเวลา คุณสามารถ:

  • มุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญสูงสุดของคุณในช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพมากที่สุด
  • เก็บสิ่งรบกวนออกไปโดยจัดเก็บความคิดที่ไม่สำคัญไว้ในช่องที่กำหนดไว้
  • ป้องกันการหมดไฟด้วยการประมาณเวลาอย่างสมจริงที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้จริงในแต่ละวัน

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากการบล็อกเวลาสำหรับทุกงานด้วยตนเองดูยุ่งยากเกินไป ลองใช้คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของClickUp Calendarเพื่อทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณจัดตารางงานลงในบล็อกเวลาได้โดยการลากและวางจากรายการลำดับความสำคัญหรือรายการงานค้างไปยังปฏิทินของคุณ

ClickUp Calendar
วางแผนงานด้วยการลากและวางอย่างง่ายในปฏิทิน ClickUp

2. รวมงานเป็นชุดเพื่อลดการสลับงาน

🔑 ข้อคิดสำคัญ: ในหนังสือ The 4-Hour Workweek ทิม เฟอร์ริส แนะนำแนวคิด 'การจัดกลุ่มงาน' (batching) เป็นวิธีหนึ่งในการหลีกเลี่ยงนิสัยที่เสียเวลาและเรียกคืนประสิทธิภาพการทำงาน เขาแนะนำให้ กำหนดเวลาเฉพาะในแต่ละวันสำหรับจัดการงานที่คล้ายกัน เช่น การตอบอีเมลหรือการโทรศัพท์ แทนที่จะปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มาขัดจังหวะคุณตลอดทั้งวัน

📌 ตัวอย่างเช่น เฟอร์ริสส์ได้แบ่งปันว่าเขาตรวจสอบอีเมลเพียงครั้งเดียวต่อสัปดาห์ แม้ว่าจะหมายถึงการสูญเสียการขายสองครั้งรวมเป็นเงิน 80 ดอลลาร์ แต่เวลา 10 ชั่วโมงที่เขาประหยัดได้นั้นมีค่าถึง 200 ดอลลาร์สำหรับเขา นั่นทำให้เขาได้กำไรสุทธิ 120 ดอลลาร์ พร้อมกับความชัดเจนทางจิตใจที่จะมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความหมายมากขึ้น

การจัดกลุ่มงานไม่ได้เป็นเพียงการทำให้เสร็จมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เขาควบคุมการใช้เวลาของตนเองได้อีกด้วย

3. กำหนดลำดับความสำคัญประจำวันให้ชัดเจน

การจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มต้นจากการกำหนดลำดับความสำคัญที่ชัดเจน เมื่อคุณจัดลำดับความสำคัญของงานตามความสำคัญ คุณจะสามารถจัดการกับงานที่เร่งด่วนที่สุดก่อน ลดความเครียด และทำงานที่มีความสำคัญสูงให้เสร็จสมบูรณ์โดยไม่มีสิ่งรบกวน

👀 คุณรู้หรือไม่?การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการจ้างคนมาทำงานบ้านหรือทำธุระสามารถช่วยเพิ่มอารมณ์และความพึงพอใจในชีวิตของคุณได้การจ้างงานภายนอกเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีเวลาว่างมากขึ้น ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีความหมายมากขึ้นและฝึกฝนการจัดการเวลาที่ดีขึ้น

เพื่อจัดลำดับความสำคัญ ให้ระบุงานที่มีความเร่งด่วนหรือมีผลกระทบสูง และดำเนินการให้เสร็จก่อนจึงค่อยไปทำงานอื่น

ClickUp Tasksช่วยให้คุณจัดระเบียบงานต่างๆ พร้อมรายละเอียดสำคัญ เช่น คำอธิบาย กำหนดเวลา และไฟล์แนบ เพื่อให้คุณควบคุมปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานใน ClickUp
ติดตามความคืบหน้าและจัดระเบียบรายละเอียดงานได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Tasks

เมื่อจัดระเบียบเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเพื่อจัดเรียงงานของคุณ ติดป้ายกำกับแต่ละงานว่า 'ด่วน', 'สูง', 'ปกติ' หรือ 'ต่ำ' เพื่อมองเห็นพื้นที่ที่ต้องให้ความสำคัญได้ง่าย และรักษาความสนใจของคุณไว้กับงานที่มีความสำคัญสูง

ลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp
มุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญสูงและจัดการปริมาณงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp

เพื่อกำหนดลำดับความสำคัญใน Workspace ของคุณ ให้สลับระหว่างมุมมองต่างๆของ ClickUpเพื่อมุมมองที่ดีขึ้นของงานของคุณ นี่คือตัวอย่างสามอย่าง:

  • มุมมองงาน: คลิกที่ไอคอนธงมุมบนซ้ายของหน้าต่างงานเพื่อกำหนดความสำคัญ
  • มุมมองรายการ: ค้นหาธงลำดับความสำคัญในฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งอยู่ทางด้านขวาของแต่ละงาน
  • มุมมองบอร์ด: วางเมาส์เหนือมุมล่างซ้ายของบัตรงานเพื่อแสดงการตั้งค่าลำดับความสำคัญ

หลังจากกำหนดลำดับความสำคัญและกำหนดวันครบกำหนดแล้ว ให้ไปที่มุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อจัดการตารางเวลาของคุณ กรองงานตามลำดับความสำคัญ หรือทำการแก้ไขจำนวนมากได้อย่างง่ายดาย

ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญที่ชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ชมวิดีโอตัวนี้:

📖 อ่านเพิ่มเติม:แอปจัดการเวลาที่ดีที่สุด

4. ขจัดสิ่งรบกวน

เพื่อปรับปรุงการจัดการเวลา คุณต้องจัดการกับสิ่งรบกวนอย่างตรงไปตรงมา การระบุสิ่งที่ดึงคุณออกจากงานของคุณคือขั้นตอนแรก เมื่อคุณระบุสิ่งรบกวนของคุณได้แล้ว ให้ดำเนินการเพื่อจำกัดสิ่งเหล่านั้นในระหว่างวันทำงานของคุณ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้โหมดห้ามรบกวนของ ClickUpเพื่อปิดการแจ้งเตือนทั้งหมด ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่ถูกรบกวน นอกจากนี้ การกำหนดเวลาทำงานที่ชัดเจนใน ClickUp ยังช่วยระบุช่วงเวลาที่คุณพร้อมสำหรับการทำงานร่วมกัน ปกป้องเวลาอันมีค่าของคุณ

ในทำนองเดียวกันการติดตามเวลาโครงการของ ClickUpจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเวลาที่คุณใช้ไปกับงานต่างๆ ทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถเริ่มและหยุดตัวจับเวลาได้โดยตรงภายในงาน บันทึกเวลาด้วยตนเอง หรือเชื่อมต่อกับเครื่องมือติดตามเวลาที่ได้รับความนิยม เช่น Toggl และ Harvest

การติดตามเวลาโครงการของ ClickUp
ติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการได้อย่างง่ายดายด้วยระบบติดตามเวลาโครงการของ ClickUp

หากคุณต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว ClickUp มีเทมเพลตพร้อมใช้งานที่ช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้อย่างมากและทำให้โครงการของคุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว

📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีแก้ไขปัญหาการจัดการเวลาที่พบบ่อย: คู่มือฉบับสมบูรณ์

5. สร้างไทม์ไลน์

ไทม์ไลน์ช่วยให้ผู้จัดการโครงการและบุคคลต่างๆ สามารถมองเห็นความคืบหน้าและรักษาความสอดคล้องกับเป้าหมายสำคัญได้ แทนที่จะติดตามแบบทั่วไป ให้ใช้เครื่องมือและวิธีการที่ได้รับการยอมรับเพื่อสร้างแผนที่มีโครงสร้างและสามารถนำไปปฏิบัติได้

นี่คือกรอบการทำงานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการสร้างไทม์ไลน์:

  • วิธีเส้นทางวิกฤต (CPM): ช่วยระบุช่วงกิจกรรมที่ยาวที่สุดซึ่งมีความสัมพันธ์กันและเวลาขั้นต่ำที่จำเป็นในการดำเนินโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการปรับระยะเวลาโครงการให้เหมาะสมและเน้นให้เห็นงานที่ไม่สามารถล่าช้าได้
  • เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์: แม้จะไม่ใช่เครื่องมือกำหนดไทม์ไลน์โดยตรง แต่เมทริกซ์นี้ช่วยจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญ คุณสามารถใช้ร่วมกับไทม์ไลน์รายสัปดาห์หรือรายเดือนเพื่อช่วยให้มีสมาธิกับงานได้
  • ปี 12 สัปดาห์:กรอบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลที่แทนที่การวางแผนประจำปีด้วยวงจร 12 สัปดาห์ที่มุ่งเน้น ช่วยให้คุณสามารถตั้งเป้าหมายและกำหนดระยะเวลาเพื่อให้ดำเนินการและทบทวนได้เร็วขึ้น

โดยใช้กรอบแนวคิดเหล่านี้ คุณสามารถจัดโครงสร้างทั้งไทม์ไลน์ของทีมและไทม์ไลน์ส่วนบุคคลที่มีพื้นฐานมาจากกลยุทธ์ ไม่ใช่แค่รายการสิ่งที่ต้องทำ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: จัดเรียงงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญโดยใช้แม่แบบ Eisenhower Matrix ฟรีของ ClickUp

กำหนดตารางงานตามลำดับความสำคัญและความสำคัญโดยใช้แม่แบบ Eisenhower Matrix ของ ClickUp

6. พักเบาระยะเวลาสม่ำเสมอ

การพักไม่ใช่การเสียเวลา แต่เป็นกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพที่มักถูกมองข้ามวิธีการเช่นเทคนิค Pomodoroจะจัดโครงสร้างการทำงานของคุณเป็นช่วงเวลาที่มุ่งเน้น (โดยทั่วไปคือ 25 นาทีของการทำงานตามด้วยการพัก 5 นาที) ซึ่งช่วยให้คุณรักษาสมาธิและหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้า หลังจากสี่รอบแล้ว การพักที่ยาวนานขึ้น (15–30 นาที) จะช่วยรีเซ็ตพลังงานทางจิตใจของคุณ

🤝 เตือนความจำอย่างเป็นกันเอง: หากวันที่ 25/5 ไม่สะดวกสำหรับคุณ ทางเลือกอื่น ๆ เช่น วิธี 52/17 (ทำงาน 52 นาที พัก 17 นาที) หรือการวางแผนตามจังหวะอัลตราเดียน (ทำงาน 90 นาที ตามด้วยการพัก 20 นาที) อาจสอดคล้องกับระดับพลังงานตามธรรมชาติของคุณมากกว่า

ส่วนที่ดีที่สุด?แอป Pomodoroสามารถช่วยให้คุณยึดมั่นกับกิจวัตรนี้และติดตามความก้าวหน้าของคุณได้

7. เตรียมตัวล่วงหน้า

เมื่อเตรียมตัวล่วงหน้า คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดตารางเวลาทุกนาทีอย่างเคร่งครัด สิ่งที่คุณต้องทำคือคิดอย่างมีกลยุทธ์เกี่ยวกับวันของคุณ มองหาโอกาสที่เหมาะสมในการรวมงานหรือจัดเรียงงานให้สอดคล้องกันเพื่อประสิทธิภาพ

📌 ตัวอย่างเช่น หากคุณมีนัดหมายอีกฝั่งของเมือง ให้วางแผนทำธุระใกล้เคียง เช่น รับเสื้อผ้าที่ซักแห้งหรือซื้อของใช้ประจำวัน ในระหว่างทางเดียวกัน ก่อนออกจากบ้าน ให้จดรายการสิ่งที่ต้องนำไปให้ครบถ้วน เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเวลา การวางแผนล่วงหน้าเช่นนี้จะช่วยลดการย้อนกลับไปกลับมา ลดภาระทางความคิดและทำให้คุณมีเวลาพักผ่อนหรือใช้สมาธิกับสิ่งสำคัญมากขึ้นในภายหลัง

8. สร้างพื้นที่ทำงานที่กำหนดไว้

🔑 ข้อคิดสำคัญ: เจมส์ เคลียร์ ผู้เขียนหนังสือAtomic Habitsเน้นย้ำถึงพลังของการออกแบบสภาพแวดล้อม โดยกล่าวว่าสิ่งรอบตัวของคุณมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคุณ พื้นที่ทำงานที่จัดไว้โดยเฉพาะจะสร้างสัญญาณทางจิตใจที่กระตุ้นให้เกิดสมาธิ เช่นเดียวกับที่ยิมช่วยเตรียมความพร้อมให้คุณออกกำลังกาย พื้นที่ทำงานก็เป็นการส่งสัญญาณว่าถึงเวลาทำงานแล้ว

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดการสลับบริบท:

  • จัดตั้งสถานที่ทำงานประจำ: ห้องว่างเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่แม้แต่มุมห้องที่ใช้เป็นประจำก็ใช้ได้ หลีกเลี่ยงการทำงานบนเตียงหรือโซฟา เนื่องจากCal Newport (Deep Work)เตือนว่าขอบเขตที่ไม่ชัดเจนทำลายสมาธิและยืดระยะเวลาของงานอื่นๆ
  • ใช้สัญญาณทางกายภาพ: เพิ่มโคมไฟตั้งโต๊ะที่คุณเปิดเฉพาะในช่วงเวลาทำงาน หรือแก้วน้ำหรือสมุดโน้ตเฉพาะตัว สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นตัวกระตุ้นทางจิตวิทยาสำหรับ 'โหมดทำงาน'
  • ลดความรกรุงรัง: ตามที่ Greg McKeown อธิบายไว้ใน Essentialism ความชัดเจนทางจิตใจเริ่มต้นจากความชัดเจนทางกายภาพ เก็บเฉพาะสิ่งจำเป็นบนโต๊ะทำงานของคุณ: แล็ปท็อป สมุดบันทึก ปากกา และน้ำ
  • บังคับใช้พิธีการปิดงาน: เมื่อสิ้นสุดวันทำงาน ให้เก็บอุปกรณ์ของคุณหรือปิดพื้นที่ทำงานไว้ นิสัยนี้ช่วยให้สมองของคุณตัดขาดจากงานและป้องกันการทำงานหนักเกินไป ซึ่งเป็นคำแนะนำสำคัญจากหนังสือDigital Minimalism ของ Cal Newport

แม้ในพื้นที่ขนาดเล็ก ความสม่ำเสมอและสัญญาณบ่งชี้มีความสำคัญมากกว่าขนาด การจัดวางอย่างเรียบง่ายที่ใช้อย่างมีจุดประสงค์สามารถปรับปรุงความสามารถในการจดจ่อและประหยัดเวลาได้อย่างมาก

📖 อ่านเพิ่มเติม:หนังสือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดที่สามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานของคุณ

9. ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระดับจุลภาค

ไมโครโปรดักทิวิตี้มุ่งเน้นการทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่แค่ทำงานหนักขึ้น เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถทำงานประจำให้เป็นอัตโนมัติ จัดระเบียบปริมาณงานของคุณ และสรุปข้อมูลสำคัญเพื่อให้คุณไม่ต้องเสียเวลาไปกับงานที่ซ้ำซาก

ClickUp's AI ต้นฉบับ
รับการสรุปสถานะกิจกรรมงานในพื้นที่ทำงานของคุณด้วย AI ในตัวของ ClickUp

ClickUp Brain

ClickUp Brain ผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขั้นสูงและตระหนักถึงบริบทใน ClickUp ช่วยให้คุณจัดการงานได้ดีขึ้นโดยจัดการงานที่ทำซ้ำๆ:

  • สามารถสรุปความคิดเห็นยาว ๆ, บันทึกการประชุม, หรือเอกสารได้ในทันที ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการอ่านข้อมูลอย่างละเอียด
  • คุณสามารถถามคำถามเกี่ยวกับงาน เอกสาร หรือโครงการใด ๆ ก็ได้ เพื่อรับคำตอบอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องค้นหาบริบทจากเครื่องมือและเธรดที่กระจัดกระจาย
  • มันสามารถสร้างงานย่อย อัปเดตคำอธิบายงาน หรือเขียนเนื้อหาใหม่ตามเป้าหมายของคุณได้—ช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาคิดและเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น
ClickUp Brain
ตัดสินใจจัดลำดับความสำคัญและบริหารเวลาโดยอิงจากข้อมูลตามบริบทของพื้นที่ทำงานของคุณด้วย ClickUp Brain

ClickUp Autopilot Agents

ClickUp's Autopilot Agentsคือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถจัดการงานและกระบวนการทำงานภายในพื้นที่ทำงานของคุณได้อย่างอัตโนมัติ

พวกเขาดำเนินการตามตัวกระตุ้น เงื่อนไข และคำสั่งที่กำหนดไว้ ช่วยให้พวกเขาสามารถดำเนินการต่าง ๆ เช่น การสร้างงานจากบันทึกการประชุม การสรุปเอกสารที่ซับซ้อน หรือการให้ข้อมูลสถานะตามบริบท

ตัวแทนเหล่านี้สามารถนำไปใช้ได้ในหลายตำแหน่งใน ClickUp รวมถึง Spaces, Folders, Lists, และ Chats ทำให้การผสานรวมเข้ากับกระบวนการทำงานของทีมคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

ClickUp Autopilot Agents
ตอบคำถามซ้ำ ๆ ในช่องทางแชทของ ClickUp อัตโนมัติรายงานประจำวันและรายสัปดาห์ จัดลำดับความสำคัญของข้อความและมอบหมายงาน เพิ่มการแจ้งเตือน และอื่น ๆ อีกมากมายด้วย ClickUp Autopilot Agents

มีตัวแทนระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติสองประเภท: แบบสร้างไว้ล่วงหน้าและแบบกำหนดเอง

  • ตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าพร้อมใช้งาน และสามารถเปิดใช้งานได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว จัดการงานทั่วไป เช่น การตอบคำถามที่พบบ่อยหรือการสร้างรายงานประจำสัปดาห์
  • Custom Agents ในทางกลับกัน สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ โดยใช้ตัวสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ทำให้คุณสามารถกำหนดทริกเกอร์ เงื่อนไข และการดำเนินการที่ไม่ซ้ำใครได้ ตัวอย่างเช่น Custom Agent สามารถตั้งค่าให้ตอบกลับคำถามที่เกี่ยวข้องกับ HR ในช่องแชท โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความรู้ที่มันสามารถเข้าถึงได้
ClickUp Autopilot Agents: วิธีประหยัดเวลา
สร้างตัวแทนอัตโนมัติแบบกำหนดเองใน ClickUp ด้วยคำแนะนำที่ง่ายและไม่ต้องเขียนโค้ด

ฟีเจอร์ถาม-ตอบแบบโต้ตอบ, แชทที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการสร้างงานของ ClickUp AI ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของทีมทั้งในสำนักงานและทางไกล Brain และ Agents ช่วยลดการสื่อสารซ้ำซ้อนและทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัยด้วยความพยายามน้อยที่สุด

📮 ClickUp Insight: 21% ของคนกล่าวว่ามากกว่า 80% ของเวลาทำงานของพวกเขาใช้ไปกับงานที่ทำซ้ำๆ และอีก 20% กล่าวว่างานที่ทำซ้ำๆ ใช้เวลาอย่างน้อย 40% ของวันของพวกเขา

นั่นเกือบครึ่งหนึ่งของสัปดาห์การทำงาน (41%) ที่ใช้ไปกับงานที่ไม่ต้องการการคิดเชิงกลยุทธ์หรือความคิดสร้างสรรค์มากนัก (เช่น การติดตามผลทางอีเมล 👀)

ClickUp AI Agentsช่วยขจัดความน่าเบื่อนี้ไปได้เลย คิดถึงการสร้างสรรค์งาน, การแจ้งเตือน, การอัปเดต, บันทึกการประชุม, การร่างอีเมล, และการสร้างกระบวนการทำงานแบบครบวงจร! ทั้งหมดนี้ (และมากกว่านั้น) สามารถทำได้โดยอัตโนมัติในพริบตาด้วย ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงานของคุณ

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลาได้ 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUp ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%

10. เรียนรู้ที่จะพูดว่า 'ไม่'

เมื่องานเริ่มกองพะเนิน ความเครียดเพิ่มขึ้น และประสิทธิภาพการทำงานลดลง คุณจำเป็นต้องรู้จักขีดจำกัดของตัวเองและกำหนดขอบเขต

การปฏิเสธงานเพิ่มเติมกลายเป็นสิ่งสำคัญเมื่อคุณมีงานมากพออยู่แล้ว ผู้จัดการส่วนใหญ่จะชื่นชมในความซื่อสัตย์และความตรงไปตรงมาของคุณ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ของพวกเขาในการดูแลให้ภาระงานของทุกคนอยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้

ตราบใดที่คุณสื่อสารอย่างชัดเจนและให้เกียรติ การปฏิเสธจะไม่เป็นปัญหา

11. ตั้งกำหนดเวลาที่สั้นกว่าสำหรับตัวเอง

เคยสังเกตไหมว่างานที่ควรใช้เวลาเพียงชั่วโมงเดียว กลับยืดเยื้อไปทั้งบ่าย? นั่นคือกฎของพาร์กินสันกำลังทำงาน: งานจะขยายตัวจนเต็มเวลาที่มีอยู่

📌 ตัวอย่างเช่น โครงการที่คาดว่าจะใช้เวลาหลายวัน มักสามารถเสร็จสิ้นได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่มุ่งเน้น เมื่อกำหนดเส้นตายที่เข้มงวดและสมจริง การกำหนดเส้นตายที่สั้นลงและสมจริงจะสร้างแรงกดดันเพียงพอที่จะทำให้คุณมีแรงจูงใจและหลีกเลี่ยงการผัดวันประกันพรุ่ง

🤝 เตือนความจำอย่างเป็นกันเอง: การกำหนดเส้นตายที่แน่นเกินไปอาจทำให้เกิดความเครียดหรือความวิตกกังวลได้ ควรคิดว่ามันเป็นวิธีท้าทายตัวเองโดยไม่ทำให้ตัวเองรู้สึกหนักเกินไป คุณจะประหลาดใจว่าคุณสามารถทำอะไรได้มากมายเมื่อหยุดประเมินเวลาที่ต้องใช้สูงเกินไป!

12. อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ

หากคุณพบว่าตัวเองกำลังทำซ้ำการกระทำเดิม ๆ อยู่บ่อยครั้ง เครื่องมืออัตโนมัติสามารถช่วยคุณกำจัดความซ้ำซ้อนได้ClickUp Automationsช่วยลดความจำเป็นในการทำงานซ้ำ ๆ แทนที่จะต้องอัปเดตสถานะงานหรือเตือนสมาชิกในทีมเกี่ยวกับกำหนดเวลา ระบบการทำงานอัตโนมัติจะช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีการขัดจังหวะ

ClickUp Automations: วิธีประหยัดเวลา
ทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations

ClickUp ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันด้วยความคิดเห็นแบบมีหัวข้อและการกล่าวถึง @ เพื่อให้การทำงานเป็นทีมราบรื่น และทำให้การสนทนาและข้อเสนอแนะเชื่อมโยงกับงานเฉพาะอย่างชัดเจน

ด้วยคุณสมบัติความคิดเห็นที่มอบหมายของ ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนความคิดเห็นให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริง และแจ้งเตือนสมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมายได้ทันที ความคิดเห็นจะปรากฏในส่วน 'ความคิดเห็นและการกล่าวถึง' ของหน้าแรกของพวกเขา ทำให้มั่นใจว่าจะไม่พลาดการแจ้งเตือน

เมื่อพวกเขาทำงานเสร็จแล้ว พวกเขาสามารถแก้ไขความคิดเห็นเพื่อป้องกันการติดตามที่ไม่จำเป็น

คุณสมบัติความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายของ ClickUp: วิธีประหยัดเวลา
แก้ไขความคิดเห็นเมื่อคุณได้จัดการกับมันแล้วโดยใช้คุณสมบัติความคิดเห็นที่มอบหมายใน ClickUp

คุณสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อ:

  • อธิบายคำแนะนำของงาน
  • แก้ไขปัญหาโดยให้บริบทที่เหมาะสม
  • แนบไฟล์หรือลิงก์ที่เกี่ยวข้องเพื่อแบ่งปันข้อมูล
  • ให้สมาชิกทีมแท็กทีมดึงความสนใจของพวกเขา

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: มากกว่า60% ของทีมที่ใช้ClickUp รายงานว่าประหยัดเวลาได้มากกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์!

13. ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการ

การสลับระหว่างแอปที่ไม่ได้เชื่อมต่อกันทำให้เกิด 'ภาษีการสลับ' ซึ่งเป็นการเสียเวลาและเพิ่มความเครียดทางจิตใจ การกระโดดระหว่างเครื่องมือจัดการโครงการ แอปจดบันทึก และแพลตฟอร์มการสื่อสารทำให้งานแตกเป็นชิ้นๆ ส่งผลให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพและช้าลง

ClickUp ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยการรวมงาน เอกสาร เป้าหมาย และการสนทนาทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวคุณสมบัติการจัดการเวลาของ ClickUpผสานความสามารถหลักในการจัดการโครงการเข้ากับกลยุทธ์การวางแผนขั้นสูง เพื่อช่วยให้ทีมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบรรลุเป้าหมายของโครงการ

การประมาณเวลาใน ClickUp: วิธีประหยัดเวลา
เพิ่มกรอบเวลาที่สมจริงสำหรับแต่ละงานโดยใช้ฟีเจอร์ประมาณเวลาของ ClickUp

ClickUp Time Estimatesช่วยให้ทีมตั้งความคาดหวังที่เป็นจริงสำหรับระยะเวลาของงาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวางแผนและการปฏิบัติตามกำหนดเวลา คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณ:

  • ตั้งเป้าหมาย SMART ด้วยClickUp Goalsเพื่อติดตามความคืบหน้าและบรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลา
  • รักษาสมดุลและจัดการปริมาณงานของทีมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อคงไว้ซึ่งผลผลิต

คุณยังสามารถใช้ ClickUp Goals เพื่อกำหนดเป้าหมายประเภทต่างๆ ได้ รวมถึงเป้าหมายเชิงตัวเลข เป้าหมายทางการเงิน และเป้าหมายแบบถูก/ผิด ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้คุณควบคุมการตั้งเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์ตามความต้องการของทีมคุณ

ตัวอย่างเช่น ทีมขายสามารถตั้งเป้าหมายรายได้ ในขณะที่ทีมคอนเทนต์สามารถติดตามการผลิตบทความได้การตั้งเป้าหมายการจัดการเวลาช่วยให้รักษาความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบ สร้างวัฒนธรรมแห่งความสำเร็จ

การจัดการเวลาด้วย ClickUp: วิธีประหยัดเวลา
ติดตามตัวชี้วัดโครงการที่กำลังดำเนินอยู่และแสดงภาพช่วงเวลาด้วย ClickUp Time Management

นี่คือวิธีเพิ่มเติมที่ ClickUp ช่วยคุณประหยัดเวลา:

1. การจัดตารางงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  • วันที่เริ่มต้นและวันครบกำหนด: กำหนดวันที่เริ่มต้นและวันสิ้นสุดที่ชัดเจนให้กับงานและงานย่อย เพื่อให้แน่ใจว่ามีความชัดเจนในกรอบเวลา
  • การกำหนดวันครบกำหนดใหม่: เมื่อวันที่ของงานเปลี่ยนไป ClickUp จะปรับวันที่ของงานย่อยที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ
  • การจัดตารางเวลาแบบลากและวาง: จัดตารางงานใหม่ได้อย่างง่ายดายโดยการลากงานข้ามปฏิทิน ช่วยให้ปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว
  • การกำหนดเวลาใหม่ การพึ่งพาของงานใน ClickUp:การแก้ไขวันที่ครบกำหนดของงานจะอัปเดตงานที่พึ่งพาโดยอัตโนมัติ เพื่อรักษาความต่อเนื่องของกระบวนการทำงาน

2. การติดตามเวลาอย่างครอบคลุม

  • การรายงานเวลา: สร้างรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกเวลาเพื่อการวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลา
  • แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงาน: สร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานที่ปรับแต่งได้สำหรับช่วงวันที่ใดก็ได้ โดยจัดกลุ่มรายการเวลาตามงานหรือผู้ใช้
  • เวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้: ทำเครื่องหมายรายการเวลาเป็นเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ทำให้การออกใบแจ้งหนี้และการติดตามทางการเงินง่ายขึ้น

เราได้ตรวจสอบตัวเลือกหลายตัว และรู้สึกว่าโดยรวมแล้ว ClickUp มอบการผสมผสานระหว่างพลังและความยืดหยุ่นที่เหมาะสมที่สุดให้กับเรา เราต้องการแก้ไขปัญหาการติดตามเวลาเพื่อวัดและติดตามบันทึกเวลาของผู้รับเหมาภายนอกโดยไม่ต้องใช้แอปและบริการภายนอกเพิ่มเติม ระบบติดตามเวลาแบบเนทีฟของ ClickUp ทำงานได้อย่างราบรื่นระหว่างมือถือ แท็บเล็ต และเดสก์ท็อป

เราได้ตรวจสอบตัวเลือกหลายตัว และรู้สึกว่าโดยรวมแล้ว ClickUp มอบการผสมผสานระหว่างพลังและความยืดหยุ่นที่เหมาะสมที่สุดให้กับเรา เราต้องการแก้ไขปัญหาการติดตามเวลาเพื่อวัดและติดตามเวลาของพนักงานภายนอกโดยไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันหรือบริการภายนอกเพิ่มเติม ระบบติดตามเวลาแบบเนทีฟของ ClickUp ทำงานได้อย่างราบรื่นระหว่างมือถือ แท็บเล็ต และเดสก์ท็อป

📖 อ่านเพิ่มเติม:แผ่นบันทึกเวลาว่างใน Excel, Word และ ClickUp ฟรี

3. การจัดการทรัพยากร

  • มุมมองปริมาณงาน: ตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมาย คะแนน หรือชั่วโมงของสมาชิกในทีม เพื่อให้มั่นใจว่าปริมาณงานมีความสมดุลและป้องกันการหมดไฟในการทำงาน
  • แผนภูมิแกนต์ใน ClickUp: ดูไทม์ไลน์โครงการทั้งหมดพร้อมงานย่อย งานที่ต้องพึ่งพา และหมุดหมายสำคัญทั้งหมดในแผนภูมิแบบโต้ตอบเดียว มุมมองแกนต์มีตัวบ่งชี้ความคืบหน้า การเน้นเส้นทางวิกฤต และการกรองแบบไดนามิกตามผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ หรือฟิลด์ที่กำหนดเอง—เพื่อให้คุณเข้าใจสถานะของงานและจุดที่ควรให้ความสำคัญได้ทันที
มุมมอง Gantt ของ ClickUp: วิธีประหยัดเวลา
เปลี่ยนโครงการที่ซับซ้อนให้กลายเป็นไทม์ไลน์ที่จัดการได้ง่ายและมองเห็นภาพได้ด้วยมุมมอง Gantt ของ ClickUp พร้อมตรวจจับความทับซ้อน ความล่าช้า หรือจุดคอขวดได้อย่างง่ายดาย

📮ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpนำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ แชท และการโทรของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้วหรือยัง? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ

4. การรายงานเวลาและความก้าวหน้า

หากคุณใช้รายงานที่ล้าสมัยในการติดตามความคืบหน้า รายงานเหล่านั้นจะหมดความเกี่ยวข้องทันทีที่คุณสร้างขึ้นClickUp Dashboardsจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อมีการทำงานเกิดขึ้น ดังนั้นคุณจึงมีข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอในปลายนิ้วของคุณ

แดชบอร์ด ClickUp
รับมุมมองแบบเรียลไทม์ที่ทันสมัยของโครงการของคุณด้วยแดชบอร์ด ClickUp

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังจัดการการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ แดชบอร์ด ClickUp ของคุณสามารถแสดง:

  • ความคืบหน้าของงานแบบเร่งด่วนในหลายทีม
  • การจัดสรรทรัพยากรและความสามารถของทีม
  • การติดตามงบประมาณด้วยชั่วโมงที่ใช้ไปเทียบกับชั่วโมงที่เหลือ
  • ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่อิงตามความล่าช้าของงานหรืออุปสรรคที่ขัดขวาง

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ด้วย ClickUp Dashboards คุณสามารถเจาะลึกในแต่ละเมตริกด้วยบัตรวัดผลและแผนภูมิหลากหลายรูปแบบเพื่อค้นหาข้อมูลเบื้องหลังตัวเลข หากคุณสังเกตเห็นว่าความเร็วในการทำงานของทีมลดลง คุณสามารถคลิกที่แผนภูมิเส้นเพื่อระบุงานที่ใช้เวลานานกว่าที่วางแผนไว้และสาเหตุได้ ข้อมูลเชิงลึกนี้จะช่วยให้คุณปรับทรัพยากรหรือกำหนดเวลาให้เหมาะสมและรักษาโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง

ClickUp ยังมีเทมเพลตพร้อมใช้งานหลากหลายรูปแบบสำหรับการกำหนดเส้นตาย การมอบหมายงาน และการติดตามความคืบหน้า เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้โครงการของคุณดำเนินไปตามกำหนดเวลาและอยู่ภายในงบประมาณ

ตัวอย่างเช่นแม่แบบตารางการจัดการเวลาของ ClickUpจะเปลี่ยนวิธีการที่คุณและทีมของคุณจัดการงานประจำวัน มันช่วยให้ทีมของคุณใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิผล

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงการของคุณดำเนินไปอย่างตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงการของคุณดำเนินไปอย่างตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณ

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • มองเห็นงานประจำวันหรืองานประจำสัปดาห์ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้จัดระเบียบและวางแผนกิจกรรมโครงการได้อย่างสะดวก
  • กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้ และบรรลุผลได้ เพื่อให้สมาชิกทุกคนในทีมทราบว่าจะต้องทำอะไรและเมื่อใด
  • ชี้แจงลำดับความสำคัญของงานและกำหนดเวลาให้ชัดเจน โดยติดตามปริมาณงานของแต่ละสมาชิกในทีมในมุมมองเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน

เทมเพลตนี้ช่วยให้การวางแผนโครงการง่ายขึ้นและทำให้ทีมของคุณมีสมาธิและทำงานตามเป้าหมาย

นี่คือสิ่งที่Ma hinur K. ผู้เชี่ยวชาญ CRO ของ Unbounce ได้กล่าวถึง ClickUp ในการช่วยประหยัดเวลาให้กับทีมของเขา

ClickUp นำงาน เอกสาร เป้าหมาย และการติดตามเวลาทั้งหมดของเรามาไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว เราใช้มันมาตั้งแต่ปี 2018 และมันมีความยืดหยุ่นอย่างมากในการจัดการทั้งกระบวนการทำงานภายในและโครงการของลูกค้า มุมมองที่ปรับแต่งได้ (รายการ กระดาน ปฏิทิน ฯลฯ) และตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติที่ละเอียดช่วยประหยัดเวลาให้เราหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์

ClickUp นำงาน เอกสาร เป้าหมาย และการติดตามเวลาทั้งหมดของเรามาไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว เราใช้มันมาตั้งแต่ปี 2018 และมันมีความยืดหยุ่นอย่างมากในการจัดการทั้งกระบวนการทำงานภายในและโครงการของลูกค้า มุมมองที่ปรับแต่งได้ (รายการ กระดาน ปฏิทิน ฯลฯ) และตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติที่ละเอียดช่วยประหยัดเวลาให้เราหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์

นิสัยที่ช่วยประหยัดเวลาที่ควรฝึกฝนทุกวัน

การจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความเคยชินที่คุณสร้างขึ้นทุกวัน การกระทำเล็ก ๆ ที่คุณทำซ้ำ ๆ สามารถทำให้คุณถอยหลังหรือทำให้คุณเป็นอิสระได้

นี่คือนิสัยที่ช่วยประหยัดเวลาที่คุณสามารถนำมาใช้ในกิจวัตรประจำวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด:

  • เริ่มต้นด้วยงานที่ท้าทายที่สุด หรือที่เรียกว่า กินกบก่อน: เมื่อคุณจัดการกับสิ่งที่ยากที่สุดตั้งแต่ต้น คุณจะรู้สึกถึงความสำเร็จ และคุณสามารถทำงานที่เหลือไปได้อย่างราบรื่นและง่ายดายยิ่งขึ้น
  • ใช้ 'กฎสองนาที': หากงานใดใช้เวลาทำน้อยกว่าสองนาที ให้ทำทันที วิธีนี้เหมาะสำหรับงานเล็ก ๆ ที่ทำได้อย่างรวดเร็ว เช่น การตอบอีเมลหรือการโทรศัพท์
  • มุ่งเน้นไปที่สิ่งเดียวในแต่ละครั้ง: การทำหลายอย่างพร้อมกันอาจดูเหมือนช่วยประหยัดเวลา แต่โดยมากแล้วกลับทำให้งานไม่มีประสิทธิภาพฝึกทำทีละอย่าง โดยตั้งใจกับงานเดียวจนเสร็จสมบูรณ์ คุณจะทำงานได้เร็วขึ้นและได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า
  • สร้างกิจวัตรประจำวันและยึดมั่นในนั้น: การมีกิจวัตรที่แน่นอนสำหรับช่วงเช้า ช่วงเย็น และช่วงระหว่างวัน จะช่วยประหยัดเวลาที่คุณอาจใช้ไปกับการตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อไปสร้างรายการตรวจสอบงานประจำวันของคุณและปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดเวลาที่ใช้ในการคิดว่าจะทำอะไรต่อไป
  • ใช้คีย์ลัด: แทนที่จะคลิกผ่านเมนู ให้เรียนรู้คีย์ลัดสำหรับงานที่คุณทำบ่อย ๆ จะช่วยลดจำนวนการคลิกและทำให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
  • จำกัดเวลาในการตัดสินใจ: ทุกการตัดสินใจต้องใช้เวลาและพลังงานทางจิตใจ ฝึกฝนการจำกัดเวลาที่คุณใช้ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ยิ่งคุณตัดสินใจน้อยลง คุณจะมีพลังงานมากขึ้นสำหรับงานที่สำคัญ ตัวอย่างเช่น วางแผนมื้ออาหารสำหรับทั้งสัปดาห์ จัดเสื้อผ้าไว้ล่วงหน้าในคืนก่อน และจำกัดตัวเลือกสำหรับงานประจำวัน
  • กำหนดขอบเขตสำหรับการขัดจังหวะ: สร้างนิสัยในการกำหนดขอบเขตกับผู้คนและเทคโนโลยี แจ้งให้ผู้อื่นทราบเมื่อคุณไม่พร้อมสำหรับการสนทนาหรือการประชุมที่ไม่จำเป็น ปิดการแจ้งเตือนในช่วงเวลาที่ต้องทำงานอย่างตั้งใจ และกำหนดช่วงเวลาเฉพาะสำหรับการจัดการอีเมลและข้อความ

กู้คืน 52 วันต่อปี ด้วยการจัดการเวลาที่ชาญฉลาดขึ้นของ ClickUp

การจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการคืนวันของคุณและเพิ่มผลผลิตอีกด้วย ที่จริงแล้ว เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้เครื่องมือจัดการโครงการแบบครบวงจรอย่าง ClickUp คุณสามารถประหยัดเวลาได้ถึงหนึ่งวันเต็มทุกสัปดาห์ ซึ่งเทียบเท่ากับ 52 วันต่อปี

93% ขององค์กรรู้สึกว่าพวกเขายังขาดประสิทธิภาพในการทำงาน

ClickUp รวมการทำงานอัตโนมัติ, กำหนดเวลา, และการสื่อสารเข้าด้วยกัน ช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องมือเช่นการติดตามเวลาและการจัดการงานแบบบูรณาการ คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและจัดระเบียบได้ดีขึ้น

ต้องการทราบวิธีประหยัดเวลาแต่ทำมากขึ้นได้หรือไม่?เริ่มใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!