สรุปงานเชิงลึกของ Cal Newport: เคล็ดลับสู่ความสำเร็จที่มุ่งเน้นในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวน

มันง่ายที่จะรู้สึกเหมือนเป็นเหยื่อของโลกสมัยใหม่ ที่เทคโนโลยีได้ย่อส่วนอยู่ในฝ่ามือของเรา แทนที่จะทำงานให้เสร็จ เรากลับใช้เวลาไปกับการเลื่อนดูเนื้อหาที่กระตุ้นโดปามีนอย่างไร้จุดหมาย หรือแย่กว่านั้นคือการสลับไปมาระหว่างอีเมลและงานที่น่าเบื่อซึ่งแทบไม่สร้างความสุขให้เราเลย
ดังนั้น ใช่แล้ว มันยากขึ้นเรื่อยๆ ที่จะรักษาสมาธิให้ปราศจากสิ่งรบกวน แต่เราไม่สามารถยอมรับสิ่งนี้และติดอยู่ในความคิดแบบเหยื่อได้ใช่ไหม? ต้องมีวิธีที่จะผลักดันความสามารถทางปัญญาของเราให้ก้าวไปข้างหน้าและหาความสำเร็จที่ยั่งยืนในสภาพแวดล้อมที่มีสิ่งรบกวน
เพื่อชนะการต่อสู้ครั้งนี้ อัปเกรดอาวุธของคุณด้วย Deep Work โดย Cal Newport—หนังสือ ที่เสนอแนวคิดจริยธรรม "การทำงานอย่างลึกซึ้ง" พร้อมกฎและเคล็ดลับที่มีคุณค่าสูงเพื่อสร้างผลงานในระดับ ยอดเยี่ยม
อ่าน สรุปงานเชิงลึก ของเราเพื่อสำรวจว่าหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไรในไม่กี่นาที เราจะนำเสนอประเด็นสำคัญ กลยุทธ์ และคำคมเพื่อช่วยคุณในการจัดตารางงานเชิงลึกและใช้ความสามารถหลักของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด! 🌞
งานลึก โดย แคล นิวพอร์ต: สรุปหนังสือแบบกระชับ
ผู้แต่ง: คาล นิวพอร์ต
จำนวนหน้า: 290+
ปีที่ตีพิมพ์: 2016
เวลาอ่านโดยประมาณ: 5–10 ชั่วโมง
ศาสตราจารย์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และนักเขียน คาล นิวพอร์ต ได้มุ่งเน้นผลงานของเขาในการช่วยให้ผู้คนรับมือกับสิ่งรบกวนในโลกดิจิทัลเพื่อมุ่งเน้นไปที่การแสวงหาอย่างลึกซึ้ง เขาได้เสนอแนวคิดเรื่องการทำงานอย่างลึกซึ้ง (deep work) เพื่อหมายถึงความพยายามโดยสมัครใจในการทำงานที่ต้องใช้ความคิดอย่างหนักและต้องใช้สมาธิอย่างเต็มที่—นั่นคือหลักการเดียวของหนังสือเล่มนี้
แนวคิดดั้งเดิมของความสำเร็จถูกถักทอเข้ากับแนวคิดเกี่ยวกับการทำงานหนักและความพากเพียร แต่ Newport เชื่อว่าความพยายามในอาชีพของเรามักจะถูกเจือจางลงในโลกสมัยใหม่ ส่วนใหญ่เป็นเพราะอุปสรรคต่างๆ เช่น:
- สื่อสังคมออนไลน์และสิ่งรบกวนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
- งานอีเมลและงานธุรการที่กินเวลาของเรา
- การสลับงานระหว่างงานที่ต้องใช้การตั้งค่าทางความคิดที่แตกต่างกันอยู่ตลอดเวลา
ดังนั้น เราจะกำหนดความสำเร็จได้อย่างไร—ด้วยจำนวนชั่วโมงที่เราทำงานหรือคุณค่าที่เราเพิ่มให้กับธุรกิจของเรา? นั่นคือจุดที่เราเริ่มคิดถึงงานที่ลึกและงานที่ตื้นที่เราทำ
สมมติฐานการทำงานเชิงลึกคืออะไร?
ตอนนี้ หลายคนคิดว่างานที่ต้องใช้สมาธิอย่างลึกซึ้งคือการวางโทรศัพท์ไว้สักหนึ่งถึงสองชั่วโมงระหว่างทำงาน แต่ Newport เสนอกriterionที่เฉพาะเจาะจงสำหรับกิจกรรมใด ๆ ที่จะถูกมองว่าเป็นงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างลึกซึ้ง:
- มันต้องเป็นงานที่ต้องการการใช้ความคิดอย่างเข้มข้น: คุณสามารถทำงานเชิงลึกได้เฉพาะกับงานที่ต้องการความสามารถทางปัญญาของคุณเท่านั้น ทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน คุณจะพบว่างานบางอย่างต้องการการคิดอย่างลึกซึ้งและการวางกลยุทธ์ ตัวอย่างเช่น นักออกแบบ UX ที่สร้างการออกแบบหน้าเว็บที่นวัตกรรมเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ปลายทางสามารถถือเป็นงานที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงและต้องการความมุ่งมั่นอย่างมาก นิวพอร์ตยังแนะนำให้เรารู้จักกับ งานผิวเผิน ซึ่งตรงข้ามกับงานลึก ประกอบด้วยงานด้านลอจิสติกส์หรืองานซ้ำ ๆ เช่นการป้อนข้อมูลหรือการออกใบแจ้งหนี้ที่สามารถทำซ้ำได้ง่าย
- สมาธิของคุณไม่ถูกรบกวน: คุณควรทำงานในช่วงเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ถือว่าเป็นงานที่ลึกซึ้ง หากคุณตรวจสอบอีเมลหรือสลับงานไปมาระหว่างนั้น แสดงว่าคุณกำลังเสียสมาธิ
นิวพอร์ตเตือนเราว่างานเชิงลึกไม่ได้เกี่ยวกับการมีจุดยืนทางศีลธรรมที่สูงกว่า แทนที่จะวิจารณ์งานที่ผิวเผินหรือสิ่งรบกวนในโลกดิจิทัลที่ดูเลวร้ายในปัจจุบัน (ต้องยอมรับว่าการเล่นคำนี้ไพเราะจริงๆ) เขาเลือกที่จะมองในแง่ดีและยอมรับว่าทั้งสองประเภทของงานมีความจำเป็น เพียงแต่วางงานเชิงลึกเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เป็นงานที่เพิ่มมูลค่าและส่งเสริมความสามารถในการทำกำไร 💵
กฎสี่ข้อสำหรับความสำเร็จที่มุ่งเน้น
นิวพอร์ตเขียนเกี่ยวกับกฎสี่ข้อในการทำงานเชิงลึกให้ดีขึ้นและปรับปรุงคุณภาพของกิจกรรมทางวิชาชีพในทุกสาขา:
- ทำงานอย่างลึกซึ้ง: พยายามตั้งใจทำงานอย่างลึกซึ้ง คุณต้องสร้างช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับความตั้งใจที่มุ่งเน้นในตารางประจำวันของคุณ
- ยอมรับความเบื่อ: ฝึกสมองของคุณให้รู้สึกโอเคกับการเบื่อหน่าย เช่น ใช้เวลาว่างของคุณโดยไม่เสพติดการกระตุ้นโดปามีนจากอินเทอร์เน็ต
- บอกลาโซเชียลมีเดีย: คุณไม่จำเป็นต้องเลิกใช้โซเชียลมีเดีย แต่ควรใช้อย่างพอเหมาะ
- กำจัดงานตื้น: จัดระเบียบวันของคุณเพื่อกำจัดงานที่ไร้สาระซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ใด ๆ
โดยรวมแล้ว หนังสือเล่มนี้มีการผสมผสานกฎเกณฑ์สำหรับการทำงานอย่างมีสมาธิได้อย่างลงตัว ซึ่งเหมาะสำหรับพนักงานที่ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง นิวพอร์ตสนับสนุนทฤษฎีของเขาด้วยการวิจัยที่น่าเชื่อถือและเรื่องราวที่น่าสนใจไม่กี่เรื่อง ทำให้หนังสือเล่มนี้น่าอ่านมาก 💝
ประเด็นสำคัญจากหนังสือ Deep Work โดย Cal Newport
มาดู หกประเด็นสำคัญ จากหนังสือ Deep Work กันอย่างรวดเร็ว
1. ฝึกความเบื่อหน่ายและพิจารณาการล้างพิษดิจิทัล
เราเข้าใจว่ามันฟังดูแปลก แต่เป็นกฎทองของนิวพอร์ต ตามที่เขาบอก มนุษย์มีขีดจำกัดของความสามารถในการรับรู้ในแต่ละวัน ยิ่งเราใช้สมองกับกิจกรรมที่ "สนุก" เช่น การโพสต์บนโซเชียลมีเดียหรือการเล่นเกมมากเท่าไหร่ ความสามารถในการทำงานที่ต้องใช้ความคิดอย่างลึกซึ้งก็จะยิ่งแย่ลงเท่านั้น
การฝึกฝนความเบื่อหน่ายหมายถึงการละเว้นจากเทคโนโลยีที่ทำให้ติดเพื่อเพลิดเพลินกับระดับสมาธิที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามคืน แทนที่จะหยุดพักจากอินเทอร์เน็ตเพียงหนึ่งวัน ผู้เขียนแนะนำให้ผู้คนหลีกเลี่ยงมันเกือบทุกชั่วโมง หลังจากที่คุณทำงานเสร็จและจนกว่าจะถึงบ้าน ให้ต้านทานความอยากที่จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทำ สิ่งนี้จะช่วยปรับโครงสร้างสมองของคุณใหม่เมื่อเวลาผ่านไป
เมื่อสิ่งรบกวนทั้งหมดหายไป ผู้คนจะหันไปสนใจการแก้ปัญหาและจัดการกับสิ่งที่สำคัญเป็นธรรมชาติ ข้อเสีย? เตรียมตัวรับมือกับความอยากที่จะออนไลน์และเสพสิ่งที่คุณชื่นชอบอย่างรุนแรง แต่เมื่อคุณผ่านมันไปได้ คุณจะพัฒนาทักษะการจัดการเวลาของคุณได้
2. ติดตามเวลาที่คุณทำงานอย่างลึกซึ้งและเวลาที่คุณไม่ได้ทำ
มันง่ายที่จะหลงลืมความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างลึกซึ้งของคุณ เพราะวันของคุณเข้ามาขัดขวาง นั่นจะไม่พาคุณไปถึงไหน ดังนั้นให้วัดทุกอย่างเป็นปริมาณ
ดีที่สุดคือมีแนวคิดล่วงหน้าเกี่ยวกับสัดส่วนของงานที่ต้องใช้ความคิดลึกและงานที่ต้องใช้ความคิดตื้นสำหรับสัปดาห์นี้ เช่น 60:40บันทึกเวลาทั้งหมดที่คุณใช้ไปกับการทำงานที่ต้องใช้ความคิดลึกและตื้น และทบทวนว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างและคุณต้องปรับปรุงหรือจัดตารางเวลาใหม่ตรงไหน ตัวอย่างเช่น หากคุณสามารถจัดการงานที่ต้องใช้ความคิดลึกได้เพียง 3 ชั่วโมงในสัปดาห์การทำงาน 40 ชั่วโมง คุณอาจจำเป็นต้องพิจารณาการจัดสรรเวลาของคุณใหม่
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ClickUp, โซลูชันการจัดการงานแบบครบวงจรที่ให้บริการฟรี, มีเทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพมากมายให้คุณติดแท็กงานที่ต้องใช้ความลึกและงานที่ต้องใช้ความตื้น และติดตามและวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เทมเพลตรายงานประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUp ที่มีความเป็นภาพสูง เพื่อดูว่าคุณใช้เวลาไปกับงานต่างๆ มากเพียงใดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
3. มีการสนทนาอย่างจริงจังเกี่ยวกับงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างลึกซึ้ง
นี่คือการขยายความเพิ่มเติมจากข้อสรุปก่อนหน้านี้: จะเป็นอย่างไรหากตารางงานของคุณไม่เอื้ออำนวยให้สามารถทำงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างลึกซึ้งเป็นเวลานานได้?
นิวพอร์ตแนะนำให้มีการพูดคุยกับผู้จัดการหรือหัวหน้างานของคุณเป็นประจำเกี่ยวกับสถานะของวันทำงานและเหตุผลที่คุณไม่สามารถสร้างคุณค่าใหม่ให้กับบริษัทได้ภายใต้ตารางงานปัจจุบัน ร่วมกันคุณควรระดมความคิดว่าส่วนใดของวันทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานอีเมล การประชุม หรืองานธุรการ ควรถูกตัดทอนออกไป
4. การต่อสู้กับหลักการของความต้านทานน้อยที่สุด
การทำงานอย่างลึกซึ้งเป็นแนวคิดที่หายากขึ้นเรื่อยๆ ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ นิวพอร์ตอธิบายว่าคนทำงานด้านความรู้จำนวนมากไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน ผลลัพธ์คือ? พวกเขาเลือกวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำงานให้เห็นได้ชัดเจน แต่ว่าการที่พวกเขาจะเพิ่มคุณค่าหรือไม่นั้นยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่
ตามที่นิวพอร์ตกล่าวไว้ หลักการต้านทานน้อยที่สุด คือเหตุผลที่พนักงานส่วนใหญ่ยึดติดกับวิธีการที่สะดวกในการทำงาน—โดยไม่คำนึงถึงการขับเคลื่อนประสิทธิภาพหรือนวัตกรรม
วิธีหนึ่งในการต่อสู้กับปัญหานี้คือการฝึกแยกเครือข่ายด้วยตนเอง นิวพอร์ตแนะนำว่าพื้นที่ทำงานที่แออัดมักแลกประสิทธิภาพการทำงานในระยะยาวกับการแก้ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ได้อย่างรวดเร็ว
ในสำนักงานแบบเปิด เราสามารถเข้าถึงเพื่อนร่วมงานได้อย่างรวดเร็วซึ่งให้คำแนะนำทั่วไปแก่เรา แต่การทำงานคนเดียวทำให้คุณมีแนวโน้มที่จะคิดหนักและหาวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพหรือสร้างสรรค์มากขึ้น
5. การทำงานหนักไม่ได้เท่ากับการมีประสิทธิผล
การทำงานหนักเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะชนะ คุณต้องมีพลังพิเศษเพื่อที่จะถูกมองว่าเป็นผู้มีความสามารถที่น่าเกรงขาม Deep Work นำเสนอตัวอย่างจากชีวิตจริงของNate Silverนักสถิติและนักเล่นโป๊กเกอร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก ซึ่งทำงานกับเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเพื่อสื่อสารข้อมูลที่ยุ่งยากในลักษณะที่เข้าใจง่าย เขาโดดเด่นในสาขาของเขาในแบบที่ไม่มีคู่แข่งคนใดทำได้ ทำให้เขามีคุณค่าเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมนี้
นิวพอร์ตต้องการให้เราพัฒนาความสามารถหลักสองประการเพื่อความอยู่รอดและประสบความสำเร็จในโลกเศรษฐกิจสมัยใหม่:
- การเชี่ยวชาญสิ่งที่ยากอย่างรวดเร็ว: ติดตามนวัตกรรมของโลกและใส่ความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณลงไปในโครงการต่างๆ เพื่อกลายเป็นผู้เล่นที่น่าเชื่อถือในสาขาของคุณ
- การผลิตผลงานคุณภาพสูงในระดับยอดเยี่ยมอย่างรวดเร็ว: ใช้ความเชี่ยวชาญของคุณเพื่อสร้างผลลัพธ์ในอัตราที่ผู้อื่นหลายคนไม่สามารถทำได้
เมื่อใช้ในเวลาเดียวกันอย่างแม่นยำ ปัจจัยหลักเหล่านี้จะมอบทักษะที่จำเป็นให้กับมืออาชีพเพื่อเอาชนะคู่แข่งได้ โชคดีที่คุณสามารถเชี่ยวชาญทักษะเหล่านี้ได้ด้วยการจัดสรรเวลาเพียงพอสำหรับการทำงานอย่างลึกซึ้ง และกระตุ้นความอยากของสมองให้ทำงานที่ซับซ้อน
6. การขี้เกียจมีประโยชน์
อีกประเด็นหนึ่งที่ทั้งน่าขันแต่ก็สมเหตุสมผลในหนังสือคือ เวลาที่ใช้ไปกับการขี้เกียจนั้นดูเท่ ไม่ว่าคุณจะต้องจัดการกับงานที่ลึกซึ้ง งานที่ตื้นเขิน หรืองานที่เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนตลอดทั้งวัน ให้จำกัดเวลาทำงานของคุณและให้ความสำคัญกับการพักผ่อน
ตามที่นิวพอร์ตกล่าว ร่างกายของคนเราต้องการการพักผ่อนเพื่อรักษาความสามารถในการทำงานอย่างลึกซึ้ง ไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายที่ทะเยอทะยานเพียงใด ควรหาเวลาพักผ่อนในตอนเย็นเพื่อความเพลิดเพลินและการผ่อนคลาย นั่นเป็นวิธีเดียวที่คุณจะสามารถกลับมาสดชื่นในวันถัดไปและรักษาความสามารถในการทำงานอย่างลึกซึ้งของคุณไว้ได้
คำคมยอดนิยมเกี่ยวกับการทำงานเชิงลึก
นี่คือสามคำคมที่น่าจดจำที่สุดจากหนังสือ Deep Work ของนิวพอร์ต
ตอนที่ 1
หากคุณไม่สบายใจที่จะทำงานอย่างลึกซึ้งเป็นเวลานาน มันจะยากที่จะทำให้ประสิทธิภาพของคุณถึงระดับสูงสุดทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ เว้นแต่ว่าความสามารถและทักษะของคุณจะเหนือกว่าคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัด คนที่ทำงานอย่างลึกซึ้งจะผลิตผลงานได้มากกว่าคุณ
การผลิตผลงานคุณภาพสูงได้รวดเร็วยิ่งขึ้นทำให้คุณได้เปรียบเฉพาะตัวในยุคปัจจุบัน ที่นี่ นิวพอร์ตได้อธิบายถึงสภาพปัจจุบันของตลาดงานหลายแห่ง แต่เขาทำเช่นนั้นในขณะที่กล่าวถึงชะตากรรมของผู้ที่ไม่สามารถแข่งขันได้ ผู้ที่ไม่รู้สึกสบายใจกับการทำงานเชิงลึกอาจถูกคนอื่นแซงหน้าได้
ไม่มีทางลัดสู่ความสำเร็จอีกต่อไป (เว้นแต่ว่าคุณเป็นลูกเศรษฐีพันล้าน) 😉
ตอนที่ 2
การทำงานอย่างลึกซึ้งไม่ใช่ทักษะเดียวที่มีคุณค่าในเศรษฐกิจของเรา และมันเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องพัฒนาความสามารถนี้ แต่ช่องว่างที่แนะนำเช่นนี้กำลังลดน้อยลงเรื่อยๆ เว้นแต่คุณจะมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าการเสียสมาธิมีความสำคัญต่ออาชีพเฉพาะของคุณ การพิจารณาอย่างจริงจังถึงความลึกซึ้งจะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับคุณ
นิวพอร์ต ยกตัวอย่างจากแจ็ค ดอร์ซีย์ ผู้ร่วมก่อตั้งทวิตเตอร์ที่เก่งกาจ ระบุว่า งานเชิงลึกไม่ใช่ทักษะเดียวที่พนักงานต้องการในปัจจุบัน บางตำแหน่งต้องการให้คุณมุ่งเน้นหลายด้านพร้อมกัน อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งเช่นนี้ค่อนข้างหายาก
ตอนที่ 3
เราใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันไปกับการทำสิ่งต่าง ๆ แบบอัตโนมัติ—ไม่ได้คิดไตร่ตรองว่าเรากำลังใช้เวลาไปกับอะไร นี่ถือเป็นปัญหา เพราะมันยากที่จะป้องกันไม่ให้เรื่องเล็กน้อยแทรกซึมเข้ามาในทุกมุมของตารางเวลา หากคุณไม่กล้าเผชิญหน้ากับสมดุลระหว่างงานที่ต้องใช้สมาธิกับงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดอย่างตรงไปตรงมา แล้วไม่ฝึกนิสัยหยุดคิดก่อนลงมือทำ พร้อมถามตัวเองว่า "ตอนนี้อะไรคือสิ่งที่สมเหตุสมผลที่สุด?"
อีกหนึ่งข้อเท็จจริงจาก Deep Work คือวิธีการที่พนักงานบริษัทส่วนใหญ่ใช้เวลาของพวกเขาอย่างหุ่นยนต์ พวกเขาไม่ได้จริงจังกับงานในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของวัน และเมื่อถึงเวลาที่พวกเขาเริ่มจริงจัง มันก็ปาเข้าไปห้าโมงเย็นแล้ว
ในโลกที่การเสียสมาธิมีราคาถูกกว่าสิ่งอื่น ๆ มากมาย นิวพอร์ตแนะนำให้ทุกคนตั้งคำถามกับการใช้เวลาของตนเอง เพื่อพิจารณาว่าพวกเขากำลังมีส่วนร่วมกับสิ่งที่มีคุณค่าหรือเป็นเรื่องเล็กน้อยไร้สาระ
ทำงานอย่างลึกซึ้งและนำหลักการและบทเรียนจากหนังสือไปใช้ด้วย ClickUp
หลักการที่กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจของคุณ แต่เฉพาะเมื่อคุณมั่นใจในการมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอและประสบความสำเร็จในงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างลึกซึ้ง วิธีหนึ่งที่จะรักษาความสม่ำเสมอคือการใช้ซอฟต์แวร์จัดการงานเช่นClickUp 🤩
แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับเครื่องมือและฟังก์ชันทั้งหมดสำหรับการฝึกฝนและติดตามเซสชันการทำงานเชิงลึก นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์มากมายสำหรับการจัดตารางเวลาขั้นสูง การรวมศูนย์งานและการประหยัดเวลาในงานประจำวัน
มาสำรวจฟังก์ชันการใช้งาน ClickUp ที่สะดวกด้านล่างนี้:
1. กำหนดเวลาการทำงานเชิงลึกด้วย ClickUp Tasks
การทำงานอย่างลึกซึ้งเริ่มต้นด้วยพื้นที่ทำงานที่ปราศจากความรกรุงรัง ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานได้อย่างละเอียดครบถ้วน มอบอิสระและความเป็นเจ้าของอย่างเต็มที่ให้กับงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างลึกซึ้ง คุณสามารถใช้แท็กงาน(ที่ทุกคนใน Workspace สามารถมองเห็นได้) เพื่อแบ่งประเภทงานเป็นงานที่ต้องใช้สมาธิสูงและงานที่ไม่ซับซ้อน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณกำลังจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานให้กับทีม เพราะทุกคนจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกรบกวน
ClickUp Tasks ถูกออกแบบมาเพื่อลดการสลับบริบททางความคิดอันเนื่องมาจากความรู้ที่แยกส่วน คุณสามารถกำหนดลิงก์ความคิดเห็นที่ให้คำแนะนำ และไฟล์แนบให้กับทุกงานเพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับมอบหมายมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
การปรับตารางเวลาการทำงานอย่างเข้มข้นของคุณให้เหมาะสมเป็นเรื่องง่ายมากด้วยClickUp Calendar ลองนึกภาพว่าคุณกำลังวางแผนงานสำหรับสัปดาห์— คุณสามารถสร้างงานบนปฏิทินและใช้การลากและวางเพื่อกำหนดตารางเวลาของคุณอย่างละเอียด
นอกจากนี้ คุณสามารถดูงานของคุณได้มากกว่า 15 วิธีโดยใช้มุมมองของ ClickUp เช่น:
ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการออกแบบฐานข้อมูลงานสำหรับทุกอุตสาหกรรมหรือทุกขนาดทีม คุณสมบัติเด่นที่เอื้อต่อการทำงานเชิงลึกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ได้แก่:
- การสร้างการพึ่งพาสำหรับงานที่เชื่อมโยงกัน
- การจัดทำรายการตรวจสอบงานสำหรับกระบวนการทำงานหลายขั้นตอน
- บันทึกหน้าจอเพื่อสอนแทนอีเมลยาวและประชุม
- การใช้สถานะงานที่กำหนดเองเพื่อตรวจสอบสถานะของงานที่ได้รับมอบหมาย
ด้วยการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันเหล่านี้คุณจะสังเกตเห็นการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญในประสิทธิภาพและผลผลิตของทีมคุณ เมื่อไม่มีงานคั่งค้างหรืออุปสรรคที่คอยฉุดรั้ง คุณจะเหลือเวลาเพียงพอในการสำรวจนวัตกรรมและโครงการเพื่อการเติบโต พูดถึงการเอาชนะ หลักการของความต้านทานน้อยที่สุด อย่างแท้จริง 😁
2. เพลิดเพลินกับเวลาว่างมากขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp
ในหนังสือของเขา นิวพอร์ตให้เหตุผลว่า งานด้านการบริหาร เช่น การตามงานและการตอบอีเมล เป็นอุปสรรคใหญ่ในการพยายามทำงานที่ต้องการสมาธิอย่างลึกซึ้ง
ด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp ที่ไม่ต้องเขียนโค้ด คุณสามารถประหยัดเวลาจากงานธุรการที่น่าเบื่อและใช้เวลานาน เช่น การเปลี่ยนประเภทและสถานะของงาน การมอบหมายงาน หรือการย้ายงานไปยังรายการต่างๆ โดยอัตโนมัติด้วยตัวเลือกสำเร็จรูปกว่า 100 แบบ หรือสร้างของคุณเอง
ClickUpRecurring Tasksเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณตั้งค่าการดำเนินการเฉพาะสำหรับงานที่ทำซ้ำได้ โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความถี่หรือการอัปเดตสถานะ คุณสามารถปรับแต่งได้ว่าจะให้งานเดิมเกิดขึ้นซ้ำทุกครั้ง หรือต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในครั้งถัดไป!
3. ตั้งค่าลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp เพื่อให้ความสำคัญกับงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างเต็มที่
คุณทำอย่างไรเมื่อคุณต้องสื่อสารงานที่มีความสำคัญ? คุณเขียนอีเมลหรือข้อความใน Slack ฉบับใหญ่แล้วหาผู้รับที่เหมาะสมเพื่อแบ่งปันข้อความนั้น หรือคุณสามารถใช้ClickUp Task Priorities
ติดป้ายกำกับงานทุกงานด้วยป้ายกำกับสี่ประเภท—ต่ำ ปกติ สูง และเร่งด่วน และให้สมาชิกในทีมทุกคนรับทราบสิ่งที่พวกเขาต้องทำและกำหนดเวลาให้ชัดเจน คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างลึกซึ้งของคุณเองและบล็อกตารางเวลาเพื่อจัดการกับงานเหล่านั้นทันที
คุณสามารถดูได้ตลอดเวลาว่าคุณหรือทีมของคุณใช้เวลาทำงานอย่างลึกซึ้งไปกับClickUp's Project Time Tracking มากน้อยเพียงใด ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานบนทุกอุปกรณ์ และหัวหน้าทีมสามารถทิ้งบันทึกเป็นข้อเสนอแนะสำหรับการวางแผนในอนาคตได้
4. ติดตามเป้าหมายของคุณอย่างละเอียดด้วย ClickUp Goals
ไม่ว่าคุณจะทำงานในระดับลึกหรือตื้นClickUp Goalsก็ไม่แบ่งแยก สร้างเป้าหมายประเภทใดก็ได้สำหรับคุณและทีมของคุณเพื่อทำงานและติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ ด้วยมุมมองแบบเปอร์เซ็นต์ ผู้นำทีมทุกคนสามารถประเมินจำนวนกิจกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่าที่เสร็จสิ้นแล้วได้อย่างง่ายดาย
หากคุณกำลังมองหาการมองเห็นความคืบหน้าอย่างละเอียดมากขึ้นClickUp Dashboardsคือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ! เลือกจาก 50+ การ์ดเพื่อสร้างแดชบอร์ดแบบองค์รวมที่แสดงเมตริกที่คุณต้องการติดตาม
สุดท้ายนี้ คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนClickUp Remindersที่ปรับแต่งได้จากทุกอุปกรณ์ เพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับงานและประชุมที่ค้างอยู่ คุณมีทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการประสบความสำเร็จในอาชีพของคุณ ✌️
มุ่งสู่การทำงานเชิงลึกและความสำเร็จที่มุ่งเน้นด้วย ClickUp
ทฤษฎีการทำงานเชิงลึกของนิวพอร์ตเป็นหนึ่งในวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การทำความเข้าใจวิธีการนี้ต้องใช้ความอดทน ความพยายาม และเครื่องมือที่เหมาะสม
โชคดีที่ด้วยระบบติดตามเวลา ฟีเจอร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเทมเพลตกว่า 1,000 แบบของ ClickUp คุณสามารถนำนิสัยการทำงานเชิงลึกมาใช้และตรวจสอบความก้าวหน้าของคุณไปพร้อมกันได้อย่างง่ายดาย
สมัครวันนี้เพื่อเริ่มต้นและทำให้ การทำงานอย่างลึกซึ้ง ทำงานให้คุณ 🔥