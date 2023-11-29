บอกลาสิ่งรบกวน: 10 วิธีฝึกสมองและเชี่ยวชาญการทำงานอย่างลึกซึ้ง

คำถามที่ชวนให้คิดสำหรับคุณ: เวลาทำงานของคุณในแต่ละวันถูกใช้ไปกับอีเมล การประชุม และสิ่งรบกวนที่น่ารำคาญมากแค่ไหน? หากคุณไม่ภูมิใจในคำตอบของตัวเอง มีความเป็นไปได้สูงว่าคุณแทบไม่มีพื้นที่เหลือสำหรับการทำงานที่ต้องใช้สมาธิและความทุ่มเทอย่างแท้จริง
การไม่สามารถทำงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างลึกซึ้งได้ อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและขัดขวางการเติบโตในสายอาชีพ ไม่ว่าคุณจะทำงานในออฟฟิศหรือที่บ้านก็ตาม ทว่าด้วยเสน่ห์ของการทำงานหลายอย่างพร้อมกันหรือวัฒนธรรม "ฮัสต์/งานยุ่ง" ที่แพร่หลายในสังคมกระแสหลัก ความสามารถในการรักษาสมาธิของแต่ละคนจึงมักถูกลดทอนลง
พิจารณาตัวอย่างของแคล นิวพอร์ต ผู้เขียนหนังสือขายดี—Deep Work: กฎแห่งความสำเร็จที่ต้องใช้สมาธิในโลกที่วุ่นวาย ในขณะที่คนทำงานหลายคนกำลังทำงานหนักในช่วงสุดสัปดาห์ เขากลับได้รับปริญญาเอกจาก MIT และตีพิมพ์หนังสือสี่เล่มและบทความวิชาการมากมาย ทั้งหมดนี้ในขณะที่เขาเลิกงานภายในเวลา 17.30 น.
การบาลานซ์สิ่งนี้กับบทบาทของเขาในฐานะศาสตราจารย์วิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์, สามี, และบิดาของลูกสามคน, เรื่องราวของเขาเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังของ การทำงานอย่างลึกซึ้ง.
เห็นได้ชัดว่า Newport กำลังค้นพบสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราทำงานและใช้ชีวิตส่วนตัวของเราได้ ในบทความนี้ เราจะพูดถึง 10 นิสัยที่ดีต่อสุขภาพ ที่เราควรนำมาใช้เพื่อก้าวข้ามสิ่งรบกวนและต้อนรับยุคใหม่แห่งความมุ่งมั่นและประสิทธิภาพ 🌻
อะไรคือการทำงานอย่างลึกซึ้ง และมันมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานอย่างไร?
การกลับมาศึกษาของนิวพอร์ตอีกครั้ง ทฤษฎีของเขาสนับสนุนว่า ความสามารถในการทำงานที่แท้จริงเกิดขึ้นได้จากการตัดขาดจากเครื่องมือสื่อสารทั้งหมด และมุ่งเน้นไปที่การทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการขัดจังหวะเป็นเวลานานในแต่ละวัน—นั่นคือ การทำงานอย่างลึกซึ้ง สำหรับคุณ
แม้ว่าคุณอาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงการสื่อสารกับทีมได้ทั้งหมด (เช่น อีเมลหรือการประชุม) จากมุมมองที่เป็นจริง เป้าหมายคือการมุ่งมั่นสู่ ช่วงเวลาการทำงานที่ต่อเนื่องและปราศจากสิ่งรบกวน นาน 60-90 นาทีในแต่ละครั้ง
ในทางตรงกันข้ามนิวพอร์ตหมายถึงงานผิวเผิน ว่าเป็นงานที่ไม่ต้องการการคิดวิเคราะห์มากนัก และสามารถทำได้ในสภาพที่เสียสมาธิได้ กิจกรรมเหล่านี้ ซึ่งมีลักษณะเป็นงานที่ต้องใช้การจัดการและทำตามขั้นตอนซ้ำๆ สร้าง "ความยุ่งเหยิง" โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก และสามารถทำซ้ำได้ง่าย
ทุกวันนี้ การบรรลุความเป็นเลิศไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพียงความพยายามที่ผิวเผินและตื้นเขินอีกต่อไป หากต้องการรักษาความสามารถในการแข่งขันและสร้างผลงานที่โดดเด่นทั้งในสายอาชีพหรือด้านความคิดสร้างสรรค์ บุคคลจำเป็นต้องเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่เหนือชั้น
โชคดีที่ประสิทธิภาพของการทำงานอย่างลึกซึ้งและความสามารถในการผลักดันคุณให้ก้าวหน้าในโรงเรียนหรืออาชีพได้รับการสนับสนุนโดยวิทยาศาสตร์ งานประเภทนี้ต้องการการมีสติปัญญาสูง ซึ่งสร้างเส้นทางประสาทในสมองของคุณ ทำให้คุณมีความสามารถมากขึ้นในการจัดการกับงานที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในระยะยาว
4 ประโยชน์ที่เปลี่ยนชีวิตจากการทำงานอย่างลึกซึ้งในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของคุณ
การทำงานเชิงลึกเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยเหตุผลที่น่าสนใจหลายประการ—มา เจาะลึก เข้าไปดูกัน:
- การควบคุมสิ่งรบกวนที่ไม่หยุดยั้ง:การศึกษาชี้ให้เห็นว่าอาจต้องใช้เวลามากกว่า 20 นาทีในการกลับมาโฟกัสและรักษาแรงผลักดันอย่างเต็มที่หลังจากถูกขัดจังหวะ การทำงานเชิงลึกมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้คุณกำจัดหรือลดสิ่งรบกวนภายนอก เช่น โซเชียลมีเดีย อีเมล และความบันเทิงที่ไม่เกี่ยวข้อง เนื่องจากคุณจดจ่ออยู่กับงานที่ต้องทำอย่างเต็มที่ ประสิทธิภาพและคุณภาพของงานของคุณจึงดีขึ้น
- ความอยากทำงานที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้น: ผ่านการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง การทำงานเชิงลึกช่วยเสริมสร้างความสามารถของสมองในการจัดการกับหัวข้อที่ยากและกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน ส่งผลให้คุณมีความพร้อมมากขึ้นในการเรียนรู้ทักษะใหม่ ประมวลผลข้อมูล และสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
- ผลลัพธ์ที่มีมูลค่าสูง: การขยายผลจากประโยชน์ก่อนหน้านี้ การทำงานอย่างลึกซึ้งช่วยให้คุณทุ่มเทร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กับงาน ซึ่งส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูง สมมติว่าคุณมุ่งเน้นทำงานต่อเนื่องห้าชั่วโมงเพื่อคิดกลยุทธ์การขายที่แข็งแกร่ง ตอนนี้ลองนึกภาพว่าคุณทำงานเดียวกันนี้ในช่วงเวลา 12 ชั่วโมงที่มีการขัดจังหวะจากการสื่อสารหรืองานธุรการ—ผลลัพธ์ของคุณอาจไม่ดีเท่าที่ควร เพราะสมองของคุณอาจอิ่มตัวหรือถูกกระตุ้นมากเกินไปจนไม่สามารถสร้างสรรค์ไอเดียได้
- การปรับปรุงความภาคภูมิใจในตนเองและวินัย: การเสียเวลาไปกับงานที่ผิวเผิน โดยเฉพาะสิ่งรบกวน จะก่อให้เกิดผลกระทบแบบโดมิโน คุณจะรู้สึกแย่กับการพลาดเป้าหมายและล้มเหลวในการสร้างแรงผลักดันในชีวิต ในทางกลับกัน การทำงานอย่างลึกซึ้งจะนำคุณไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จซึ่งช่วยปรับปรุงสุขภาพจิตและฟื้นฟูจิตวิญญาณของคุณ
วิธีสร้างกิจวัตรการทำงานอย่างลึกซึ้ง: 10 เทคนิคที่เห็นผลจริง
การทำงานอย่างลึกซึ้งกลายเป็นทักษะที่ยากต่อการได้มาเพราะชีวิตของเราที่เต็มไปด้วยดิจิทัล มันยากที่จะหลุดพ้นจากเสียงรบกวนของสมาร์ทโฟน อีเมล และการแจ้งเตือนต่างๆ ซึ่งทำให้เราอยู่ในโลกที่วุ่นวายตลอดเวลา จนถึงขั้นที่แม้แต่การทำงานที่ต้องใช้ความคิดเพียงเล็กน้อยก็ทำให้เราหมดแรง
ตามที่คาล นิวพอร์ตเน้นย้ำว่า"ความสามารถในการทำงานอย่างลึกซึ้งกำลังกลายเป็นสิ่งที่หายากขึ้นเรื่อย ๆ ในเวลาเดียวกันกับที่มันกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากขึ้นในเศรษฐกิจของเรา ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่สามารถพัฒนาทักษะนี้และทำให้มันเป็นแกนกลางของชีวิตการทำงานของพวกเขา จะประสบความสำเร็จ"
ดังนั้น เราจะพัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญนี้ได้อย่างไร? สามวิธี:
- ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการทำงานเชิงลึกอย่างเคร่งครัด: คุณไม่สามารถลัดขั้นตอนได้ที่นี่—มีเทคนิคที่ได้รับการยอมรับหลายประการ (ซึ่งจะกล่าวถึงด้านล่าง) ที่ช่วยเติมเต็มความมหัศจรรย์ของการทำงานเชิงลึกเข้าไปในชีวิตประจำวันของคุณ และคุณต้องพยายามอย่างตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้
- ค้นหาเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานดิจิทัล: คุณสามารถต่อสู้กับสิ่งรบกวนดิจิทัลด้วยแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (เช่นClickUp) แอปเหล่านี้มีโซลูชันในตัว เช่น การติดตามเวลาและงาน เพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิโดยไม่ถูกรบกวน
- อดทน: ความอยากในการทำงานอย่างลึกซึ้งของคุณจะไม่พัฒนาในหนึ่งวันหรือหนึ่งสัปดาห์ ให้เกียรติวิธีการทำงานของสมองมนุษย์ รักษาความสม่ำเสมอในการฝึกฝนของคุณ และปล่อยให้เส้นทางประสาทเหล่านั้นค่อยๆ แข็งแกร่งขึ้น
ตอนนี้ มาดู 10 วิธีทอง ที่จะพาคุณไปสู่ภารกิจการทำงานอย่างลึกซึ้ง! 😊
1. จัดลำดับความสำคัญของงาน
การศึกษาของ Harvard Business Review พบว่าพนักงานโดยเฉลี่ยเสียเวลาถึง41% ของเวลาทำงานในสำนักงานไปกับงานที่มีคุณค่าต่ำ ทำให้ไม่มีเวลาสำหรับงานที่มีความสำคัญ
การเรียนรู้ที่จะจัดลำดับความสำคัญเป็นพื้นฐานของการทำงานเชิงลึก ไม่ว่าจะทำงานคนเดียวหรือกับทีม ปรัชญาคือการทำงานหลายอย่างพร้อมกันให้ผลตอบแทนที่ลดลงซึ่งอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีผลกระทบต่ำ ในการเริ่มต้นการทำงานเชิงลึก คุณจำเป็นต้อง:
- จดจำงานที่มีผลกระทบสูงตลอดทั้งวัน
- จัดลำดับความสำคัญของงานเหล่านั้น
- มอบหมายหรือเลื่อนงานที่มีมูลค่าต่ำ
การจัดลำดับความสำคัญช่วยให้มั่นใจได้ว่าช่วงเวลาการทำงานอย่างลึกซึ้งจะมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง—และ คุณสามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp!
ในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการงานแบบครบวงจร ClickUp ได้จัดเตรียมธงสีสี่แบบให้คุณ—ด่วน, สูง, ปกติ, และ ต่ำ—เพื่อเน้นความสำคัญของงานในรายการงานของคุณ ธงเหล่านี้ให้คำแนะนำที่ชัดเจนและตรงประเด็น ทำให้คุณและทีมของคุณทราบถึงสิ่งที่ต้องทำและเวลาที่ต้องทำอย่างชัดเจน โดยการวางรายการที่มีความสำคัญสูงลงในถาดงานที่ลอยอยู่เหนือหน้าจอ รายการเหล่านั้นจะปรากฏอยู่ตลอดเวลา ทำหน้าที่เป็นแนวทางที่สมบูรณ์แบบสำหรับวันของคุณ
ClickUp ก้าวไปอีกขั้นด้วยการนำเสนอClickAppsมากกว่า35+รายการเพื่อปรับแต่งการจัดการงานให้เหมาะกับความต้องการในการทำงานทุกรูปแบบ ตั้งแต่การทำงานอัตโนมัติสำหรับงานธุรการที่ซ้ำซากไปจนถึงฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการติดตามข้อมูล มันช่วยให้คุณสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานอย่างลึกซึ้ง 🌱
2. สร้างพิธีกรรมส่วนตัว
หลายคนในพวกเรามีพิธีกรรมส่วนตัว เช่น การดื่มกาแฟแก้วแรกในตอนเช้า เพื่อเริ่มต้นวันใหม่ แล้วพิธีกรรมส่วนตัวสำหรับการทำงานอย่างลึกซึ้งล่ะ? นี่คือ กิจวัตรเฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการโฟกัสและผลิตผลงานของคุณ อาจรวมถึงการปรับแสงสว่างให้เหมาะสม ฟังเพลงที่ช่วยให้รู้สึกมั่นคง หรือแม้แต่การฝึกสติสั้น ๆ ก่อนจะเริ่มงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างเต็มที่ 🧘
ขึ้นอยู่กับคุณว่าจะจัดการวันของคุณอย่างไร แต่โดยทั่วไปแล้ว ช่วงเช้าสามารถทุ่มเทให้กับการทำงานที่ต้องใช้ความคิดอย่างลึกซึ้ง เพราะสมองของคุณจะเปิดรับข้อมูลและพร้อมรับมือกับความท้าทายทางความคิดได้ดีกว่า ส่วนช่วงบ่ายอาจเหมาะกับการประชุมหรืองานที่ไม่ต้องใช้ความคิดมากนัก บางทีคุณอาจทำงานได้ดีที่สุดเมื่อได้พักเป็นระยะ ๆ หรือชอบทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานโดยไม่ถูกรบกวน ไม่ว่าจะแบบไหน ให้หาวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองและสร้างกิจวัตรประจำของคุณขึ้นมา
เทมเพลต ClickUp Weekly Plannerเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมหากคุณเพิ่งเริ่มต้นทำงานเชิงลึก อินเทอร์เฟซแบบภาพช่วยให้คุณปรับแต่งสัปดาห์ของคุณให้เหมาะสมกับงานสำคัญ การประชุม ข้อผูกพันส่วนตัว และการพักผ่อน เพื่อให้คุณสามารถสร้างกิจวัตรที่มั่นคงด้วยความสม่ำเสมอ
3. กำหนดเวลาสำหรับการทำงานเชิงลึก
การสร้างตารางเวลาที่สมจริงซึ่งผสมผสานกับพิธีกรรมการทำงานอย่างลึกซึ้งนั้นต้องอาศัยการวางแผนอย่างละเอียดถี่ถ้วน การจดบันทึกแบบลวกๆ จะไม่ได้ผล—คุณต้องเรียนรู้วิธีจัดระเบียบงานประจำวันบนปฏิทินอย่างมีประสิทธิภาพและใช้การแบ่งเวลาเพื่อสำรองช่วงเวลาสำหรับการทำงานอย่างลึกซึ้ง ทั้งหมดนี้เกี่ยวกับการจัดสรรช่วงเวลาที่ไม่มีการรบกวนสำหรับงานสำคัญ ซึ่ง ลดอำนาจในการเลือก ของคุณหรือทีมของคุณ และฝึกฝนสมองที่ติดการไขว้เขวให้มีความมีวินัย
มุมมองปฏิทินของ ClickUpทำให้กระบวนการนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพด้วยการกำหนดช่วงเวลาเฉพาะสำหรับงานที่ต้องใช้ความคิด คุณสามารถล็อกเวลาที่ไม่สามารถต่อรองได้ในแต่ละวันและบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงานไปพร้อมกับการรักษาสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างลงตัว ต้องการความช่วยเหลือในการจัดตารางเวลาหรือไม่? คุณสามารถเลือกใช้เทมเพลตการบล็อกเวลาที่มีให้เลือกหลากหลายได้ตามต้องการ!
ด้วยปฏิทินที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp คุณสามารถ สร้างตารางเวลา ที่สอดคล้องกับจังหวะประจำวันของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะทำงานทุกอย่างได้อย่างราบรื่นและตรงเวลา ประโยชน์อื่นๆ ของการจัดตารางเวลา ได้แก่:
- การประมาณเวลาเพื่อทำนายเวลาส่งมอบ
- สถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าของงาน
- การ พึ่งพาและความสัมพันธ์ในการจัดตารางงานของทีมให้เป็นไปตามลำดับอย่างมีเหตุผล
- แท็กงานเพื่อปรับปรุงการมองเห็นและการเข้าถึงของรายการที่ต้องดำเนินการ
4. ติดตามการใช้เวลาของคุณ
เวลาคือสกุลเงินที่มีค่าที่สุดของคุณ และการเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับการจัดสรรเวลาจะช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญและมุ่งเน้นไปที่งานที่ให้ผลตอบแทนสูง เริ่มต้นด้วยการจดบันทึกว่าคุณใช้เวลาในแต่ละชั่วโมงอย่างไร หรือความพยายามที่ต้องใช้สำหรับแต่ละงาน ไม่นานคุณจะเห็นรูปแบบที่เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยเน้นช่วงเวลาที่คุณมีสมาธิมากที่สุดและช่วงเวลาที่คุณมักจะผ่อนคลาย ใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับโครงสร้างวันของคุณและจัดสรรเวลาสำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิอย่างลึกซึ้งในช่วง เวลาที่คุณมีประสิทธิภาพสูงสุด ⏳
ฟีเจอร์การติดตามเวลาโครงการของ ClickUpสามารถเป็นผู้ช่วยมือฉมังของคุณได้ที่นี่ มันช่วยให้คุณบันทึกชั่วโมงการทำงาน กำหนดเวลาประมาณการ จดบันทึกสำคัญ และแม้แต่สร้างตารางเวลาและรายงานโดยละเอียด ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
ด้วยแอปฟรี หรือส่วนขยาย Chrome ของ ClickUpคุณสามารถจับเวลาการทำงานของคุณได้จากเดสก์ท็อป มือถือ หรือเว็บเบราว์เซอร์—ทั้งหมดซิงค์อย่างสมบูรณ์แบบ คุณสมบัตินี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณติดตามความก้าวหน้าของคุณ แต่ยังช่วยปรับแต่งการจัดการเวลาหรือกลยุทธ์การปรับปรุงกระบวนการของคุณให้ดียิ่งขึ้น
5. จำกัดการสลับบริบท
การสลับบริบทหมายถึงการจัดการกับการไหลต่อเนื่องของงาน ข้อความ และอีเมลที่ไม่เกี่ยวข้องกันตลอดทั้งวัน มันเป็นสิ่งที่ทำลายประสิทธิภาพการทำงานอย่างร้ายแรง ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพทางสติปัญญาของพนักงาน และอาจลดระดับไอคิวของพวกเขา สถานการณ์จะแย่ลงหากคุณต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อจัดการงานเหล่านั้น—พวกมันจะทำให้คุณช้าลงและลดประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ของคุณ 🪫
ทางออกคืออะไร? พยายามทำงานหนึ่งอย่างให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยความตั้งใจอย่างลึกซึ้งก่อนที่จะย้ายไปงานถัดไป—ปิดเสียง Slack, สื่อสารแบบอะซิงโครนัส หรือใช้การแจ้งเตือนแบบกำหนดเอง หากมีการขัดจังหวะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้จดบันทึกว่าคุณหยุดไว้ที่จุดใดเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านราบรื่นยิ่งขึ้น
ในฐานะโซลูชันการจัดการงานและโครงการแบบครบวงจร ของคุณ ClickUp คือพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในการต่อสู้กับการสลับบริบทช่วยให้คุณสามารถรักษาสมาธิในการทำงานเชิงลึกได้อย่างต่อเนื่อง แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอปคุณสามารถจัดการเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณได้บนแพลตฟอร์มนี้
สร้างมุมมองส่วนตัวภายใน ClickUp เพื่อออกแบบการแสดงงานที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับคุณเท่านั้น ด้วยตัวเลือกในการจัดกลุ่ม, จัดเรียง, และกรองงาน รวมถึงการตั้งค่าการแจ้งเตือนที่กำหนดเอง คุณสามารถลดการรบกวนที่เกิดจากการสลับบริบทบ่อยๆ นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังมีแถบด้านข้างที่ชื่นชอบซึ่งปรับแต่งได้ พร้อมการเข้าถึงแบบคลิกเดียว ทำให้คุณสามารถ บุ๊กมาร์กตำแหน่งที่ทำงานที่คุณเข้าชมบ่อย
สำหรับผู้ที่ต้องจัดการกับแอปพลิเคชันหลายตัว ClickUp มอบการผสานการทำงานแบบเนทีฟและแบบกำหนดเองเพื่อรวมการทำงานของคุณไว้ในที่เดียว และลดเวลาในการเปลี่ยนระบบ.เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันมากกว่า 1,000 ตัว รวมถึงอีเมล, การประชุม, และเครื่องมือทางการตลาด โดยไม่ต้องเขียนโค้ด!
6. ใช้เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
จินตนาการถึงเทคนิคการผลิตภาพเป็นกล่องเครื่องมือส่วนตัวของคุณสำหรับการเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งและเพิ่มศักยภาพในการทำงานอย่างลึกซึ้งของคุณให้สูงสุด 🧰
นี่คือเทคนิคที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายให้คุณได้สำรวจ:
- ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro: ทำงานเป็นเวลา 25 นาที แล้วพัก 5 นาที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมีสมาธิ เป็นวิธีที่ง่ายแต่ได้ผลในการรักษาสมาธิและหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าClickUp's Pomodoro Work Intervals ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ล้ำสมัยสามารถช่วยให้คุณมีสมาธิและทำงานได้มากขึ้นในช่วงเวลาทำงานที่สั้นลง
- กล่องไอเซนฮาวร์:ใช้แผนภูมิเมทริกซ์นี้เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญ
- ระบบ Getting Things Done (GTD) : เป็นวิธีการจัดระเบียบและจัดการงาน โครงการ และข้อมูลในรูปแบบที่ช่วยลดความวุ่นวายทางความคิดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน นี่คือคู่มือฉบับละเอียดของเราในการเชี่ยวชาญวิธีการ GTD
- วิธีการคัมบัง: แสดงงานของคุณบนกระดานที่มีคอลัมน์เพื่อแสดงขั้นตอนต่างๆ จนเสร็จสมบูรณ์
- กฎสองนาที: หากงานใดใช้เวลาทำน้อยกว่าสองนาที ให้ทำทันที กฎนี้จะช่วยลดการสะสมของงานเล็ก ๆ น้อย ๆ และเพิ่มพื้นที่ว่างในความคิดของคุณ
- กินกบก่อน: เริ่มต้นวันของคุณด้วยการจัดการกับงานที่ท้าทายที่สุดหรืองานที่คุณไม่ชอบที่สุดก่อน—เหมือนกับการ กินกบ เทคนิคนี้ช่วยให้คุณไม่ผัดวันประกันพรุ่งกับงานสำคัญ
ต้องการแรงกระตุ้นใช่ไหม? คุณสามารถค้นหาเทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้หลากหลายบน ClickUp—ซึ่งอิงจากแนวปฏิบัติที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผลจริง และช่วยให้คุณจัดระเบียบกระบวนการทำงานประจำวันสำหรับทั้งทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ลดสิ่งรบกวน
ในโลกที่เต็มไปด้วยการแจ้งเตือน การโทร และการเลื่อนดูโซเชียลมีเดียอย่างไร้จุดหมาย สิ่งรบกวนคือศัตรูตัวฉกาจของการทำงานอย่างลึกซึ้ง วิธีแก้ไขก็คล้ายกับสิ่งที่คุณทำเมื่อต้องสลับบริบท—กำหนดขอบเขตที่ชัดเจน เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดสิ่งรบกวนในที่ทำงาน
การปิดการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็น การจัดพื้นที่ทำงานโดยเฉพาะ และการสื่อสารถึงความจำเป็นในการมีสมาธิโดยไม่ถูกรบกวน คืออาวุธของคุณ นอกจากนี้ เรายังพบว่าการกำหนดเวลาเฉพาะสำหรับการตรวจสอบอีเมลและโซเชียลมีเดีย ช่วยจำกัดสิ่งรบกวนจากภายนอกในช่วงเวลาที่ต้องใช้สมาธิอย่างเต็มที่
หากคุณพบว่าตัวเองหันไปหาสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจอย่างฉับพลันคุณอาจต้องการสำรวจการอดอาหารโดปามีนเพื่อ"รีเซ็ต" สมองของคุณ—ซึ่งต้องจำกัดการสัมผัสกับสิ่งกระตุ้น (เช่น การตรวจสอบสถานะอัพเดตบนโซเชียลมีเดีย) ที่กระตุ้นการผลิตสารสื่อประสาทโดปามีน หรือที่เรียกว่าสารเคมีแห่งความสุข เมื่อเวลาผ่านไป สมองของคุณควรจะสามารถควบคุมการผลิตโดปามีนได้ ช่วยคุณในการควบคุมแรงกระตุ้น 🧠
8. เก็บข้อมูลให้พร้อมใช้งาน
การทำงานเชิงลึกมักต้องการให้คุณสร้างความเชื่อมโยงและค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ซึ่งปราศจากข้อจำกัดของการประชุมที่มีโครงสร้าง ซึ่งหมายความว่าคุณจำเป็นต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอยู่ในมือ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารโครงการหรือแผนปฏิบัติการ เพื่อที่คุณจะได้ไม่เสียเวลาในการค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการความรู้ที่ทรงพลังเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานที่ต้องการความลึก คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลทุกประเภทในClickUp Docs—ซึ่งสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายผ่าน การค้นหาแบบสากล
หากคุณกำลังทำงานที่สร้างสรรค์หรือวิเคราะห์ แพลตฟอร์มยังมีไว ท์บอร์ดและแผนผังความคิดเพื่อช่วยให้คุณร่างแนวคิดจดบันทึกอย่างรวดเร็ว และสร้างภาพแทนความคิดของคุณได้อย่างง่ายดาย
9. รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
สุขภาพกายและประสิทธิภาพในการทำงานของคุณมีความเชื่อมโยงกัน ให้ความสำคัญกับสุขภาพกายก่อนเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถลองทำเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานอย่างลึกซึ้ง:
- ลองเพิ่มการออกกำลังกายสั้น ๆ เข้าไปในกิจวัตรยามเช้าของคุณ เพื่อเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสดชื่นและมีสมาธิมากขึ้น
- ดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อรักษาการทำงานของสมองให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด (ดังนั้นเก็บขวดน้ำไว้ใกล้ตัว)
- รวมการยืดเหยียดสั้น ๆ หรือการหายใจเข้าออกในระหว่างวันทำงานของคุณเพื่อฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของคุณ
- หยุดพักสั้น ๆ เป็นประจำเพื่อเติมพลังงานของคุณ
- เติมพลังให้ร่างกายด้วยอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอ นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการรู้สึกดีเท่านั้น แต่ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายเพื่อสร้างนิสัยการทำงานที่ลึกซึ้ง
10. กำหนดและติดตามเป้าหมาย
การตั้งเป้าหมายคือจุดสำคัญที่สุดของการทำงานอย่างลึกซึ้ง การหวังเพียงให้ตัวเองมีประสิทธิภาพนั้นไม่เพียงพอ คุณต้องมุ่งมั่นอย่างจริงจังด้วยการกำหนดเป้าหมายให้ตัวเองและวัดผลอย่างเป็นกลาง
ก่อนเริ่มการฝึกฝนงานเชิงลึกของคุณ ให้ชัดเจนเกี่ยวกับสี่ประเด็นต่อไปนี้:
- ระบุเป้าหมายของคุณ: คุณต้องการบรรลุอะไร? โปรดระบุให้ชัดเจนที่สุด
- กำหนดเส้นตาย: สิ่งเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแรงผลักดันที่จำเป็นอย่างยิ่งในการเริ่มต้นและรักษาความก้าวหน้า
- ติดตามความก้าวหน้า: คุณจะวัดความสำเร็จของคุณอย่างไร? ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าคุณได้ก้าวมาไกลแค่ไหนแล้วและคุณยังต้องไปอีกไกลเพียงใด
- เฉลิมฉลองชัยชนะ: อย่าลืมให้รางวัลตัวเองสำหรับความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างทาง
โชคดีที่ทั้งหมดนี้เป็นไปได้และมีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อด้วยClickUp Goals ทำให้การเดินทางสู่ความสำเร็จทั้งในด้านส่วนตัวและอาชีพเป็นไปอย่างราบรื่นและน่าภาคภูมิใจ 🏆
มันช่วยให้คุณจัดระเบียบเป้าหมายของคุณได้อย่างเป็นระเบียบภายในโฟลเดอร์ที่ใช้งานง่าย ไม่ว่าคุณจะติดตามวงจรสปรินท์,OKRs,หรือหมุดหมายการทำงานเชิงลึก คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์เพื่อให้แน่ใจว่าทุกเป้าหมายมีพื้นที่เฉพาะของตัวเอง
ประสานงานการทำงานเชิงลึกอย่างสมบูรณ์แบบด้วย ClickUp
การเชี่ยวชาญในการทำงานเชิงลึกก็เหมือนกับการเรียนรู้การเล่นเครื่องดนตรี—ต้องใช้เวลา ความอดทน และการฝึกฝน ตอนนี้คุณมีเครื่องมือและทำนองแล้ว—ถึงเวลาที่จะเล่นแล้ว!
โชคดีที่ ClickUp คือโน้ตเพลงของคุณ ที่ทำให้โน้ตแห่งประสิทธิภาพง่ายขึ้น ด้วยตัวเลือกการจัดการงานและเวลาที่ใช้งานง่าย การทำงานอย่างลึกซึ้งกลายเป็นเส้นทางที่มีทำนอง ที่ความพยายามของคุณประสานกับเป้าหมายของคุณ!
ไปสมัคร ClickUpเลย —แล้วแสดงผลงานชิ้นเอกของคุณให้โลกได้เห็น! 🎼