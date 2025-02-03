15 โปรแกรมซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุดในปี 2025

การนำความวุ่นวายของโครงการใหม่มาแยกย่อยทุกสิ่งที่ต้องทำออกเป็นงานย่อยๆ นั้น เพียงแค่ย้ายความวุ่นวายจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งเท่านั้น ในทางกลับกัน การเข้าใจว่าข้อมูลและผู้คนทั้งหมดเชื่อมโยงกันอย่างไร และข้อมูลเคลื่อนที่ผ่านโครงการอย่างไรเรียกว่าการจัดการเวิร์กโฟลว์
การจัดการเวิร์กโฟลว์สามารถขจัดความวุ่นวายออกจากโครงการของคุณและนำความเป็นระเบียบเรียบร้อยมาสู่การทำงาน
วิธีที่ดีที่สุดในการช่วยให้คุณและทีมของคุณปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคือการใช้ซอฟต์แวร์จัดการเวิร์กโฟลว์ เครื่องมือเหล่านี้ทำได้มากกว่าการบันทึกงานและจัดตารางเวลา พวกมันช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการทำงานในแต่ละขั้นตอน มอบหมายความรับผิดชอบ ติดตามความคืบหน้า และที่สำคัญที่สุดคือทำให้ขั้นตอนการทำงานที่ต้องทำด้วยตนเองเป็นอัตโนมัติ
ประโยชน์ของการนำซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์ที่ดีมาใช้มีมากมาย นั่นคือเหตุผลที่มีตัวเลือกมากมายให้เลือก แต่ไม่ต้องกังวล—เราจะไม่ปล่อยให้คุณหลงทางในป่าเวิร์กโฟลว์! เราได้รวบรวมรายการซอฟต์แวร์จัดการเวิร์กโฟลว์ 15 ตัวเลือกที่แตกต่างกันไว้ให้คุณแล้ว
สำหรับเครื่องมือการจัดการเวิร์กโฟลว์แต่ละตัว เราได้รวมการแนะนำสั้น ๆ, จุดแข็งและจุดอ่อน, ค่าใช้จ่าย, และการให้คะแนนโดยผู้ใช้จริงไว้ด้วย
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ระบบการทำงาน?
หากคุณเป็นมือใหม่กับแนวคิดนี้ สิ่งสำคัญที่สุดที่คุณควรรู้คือการจัดการเวิร์กโฟลว์เป็นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและการดำเนินงานของงานโดยมุ่งเน้นที่เป้าหมาย สิ่งนี้ทำได้โดยการดูว่างานไหลผ่านโครงการอย่างไร—ดังนั้นจึงเรียกว่า "เวิร์กโฟลว์"
ผู้นำที่มีประสิทธิภาพนำซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์มาใช้ในกระบวนการทำงานของธุรกิจ เพราะมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีมในขณะที่ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้าย
เมื่อคุณทราบแล้วว่าการจัดการเวิร์กโฟลว์คืออะไรและสามารถช่วยทีมของคุณได้อย่างไร ก็ถึงเวลาที่จะพิจารณาว่าอะไรที่ทำให้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการในรูปแบบนี้มีประสิทธิภาพมากเช่นนี้ ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับความต้องการของทีมคุณ เช่น การทำงานอัตโนมัติ การทำงานร่วมกัน และการจัดการโครงการ นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อคุณกำลังมองหา:
- คุณสมบัติการจัดการเวิร์กโฟลว์เพื่อแผนภาพและปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของธุรกิจคุณ
- คุณสมบัติหลักในการกำหนดและติดตามวันครบกำหนดด้วยฟีเจอร์ลากและวางที่ง่ายต่อการใช้งานเพื่อย้ายและจัดตารางงานได้อย่างรวดเร็ว
- ตัวชี้วัดที่ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการและบริหารจัดการประสิทธิภาพของบุคคลและทีมโดยรวม
- ความสามารถในการทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติเพื่อลดกระบวนการที่ต้องทำด้วยมือ (หรือที่เรียกว่า: การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน)
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของคุณ
- ความสามารถในการทำงานร่วมกันของทีมที่รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดและสมาชิกทีมในพื้นที่เดียวกัน
- เทมเพลตที่ปรับแต่งได้เพื่อช่วยคุณสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเอง ติดตามความคืบหน้า และทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ
- คุณสมบัติการจัดการงานพร้อมการเชื่อมโยงงานในโครงการที่หลากหลาย
เช่นเคย ความต้องการเฉพาะของคุณขึ้นอยู่กับเป้าหมายของโครงการและวิธีการบริหารโครงการที่คุณใช้ อย่าเลือกเครื่องมือเพียงเพราะส่วนที่ดูโดดเด่นหรือน่าสนใจเพียงอย่างเดียว แต่ควรเลือกโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการทั้งหมดของคุณอย่างครบถ้วน ?
ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมเวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุด 15 อันดับ
มีตัวเลือกมากมายให้เลือกใช้ เครื่องมือเหล่านี้หลายตัวมุ่งเน้นไปที่การจัดการงานในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการทำงาน เช่น การสร้างแผนผัง การพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือการทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ เมื่อคุณพิจารณาแต่ละเครื่องมือ ให้คำนึงถึงเป้าหมายโดยรวมของคุณและพิจารณาว่าอะไรจะช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
1.ClickUp– เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ
สร้างขึ้นจากพื้นฐานเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันของทีมClickUp ได้ผสานการจัดการเวิร์กโฟลว์ทางธุรกิจเข้ากับทุกฟีเจอร์และความสามารถต่างๆ มากกว่าเครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ มันคือศูนย์กลางแห่งประสิทธิภาพที่รวมฟีเจอร์ต่างๆ ที่ปกติแล้วมีให้ใช้แยกกันในเครื่องมือเดียวในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
ด้วย ClickUp มีวิธีการจัดการงานที่หลากหลายเสมอ แพลตฟอร์มการจัดการเวิร์กโฟลว์นี้ผสานการสื่อสารเข้ากับเอกสารการวางแผนกับการติดตาม และแม้กระทั่งนำเครื่องมือสร้างข้อความด้วย AI ล่าสุดเข้ามาในสภาพแวดล้อมการทำงาน
สิ่งที่ผู้จัดการโครงการให้ความสำคัญมากที่สุดใน ClickUp คือ เทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้,ClickUp Mind Maps, และClickUp Automations ซึ่งช่วยลดงานที่ทำซ้ำ ๆ คุณสมบัติเหล่านี้และอื่น ๆ อีกมากมายช่วยให้คุณและทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การทำให้งานเสร็จสมบูรณ์อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- คลิกอัพ เบรนเพื่อทำให้งานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์
- เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับงานหลากหลายประเภทที่ติดตั้งและตรวจสอบได้ง่าย
- หลายวิธีในการสร้างและจัดการงาน รวมถึงงานย่อยและรายการตรวจสอบ
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ดูเป็นมิตรและสม่ำเสมอ เหมาะสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ใช้ระดับสูง
- เครื่องมือการแสดงผลหลายรูปแบบ รวมถึงแผนภูมิแกนต์,แผนผังความคิด, แผนภูมิ Pert และอื่น ๆ อีกมากมาย
- คุณสมบัติสถานะแบบกำหนดเองช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างรายการค่าสถานะมาตรฐานของตนเองได้
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยม เช่น ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นในการมอบหมายงาน
- การผสานรวมกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพยอดนิยมอื่น ๆ เช่น Slack, Zoom, GitHub และอื่น ๆ
- ห้องสมุดขนาดใหญ่ของเทมเพลตเวิร์กโฟลว์เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ตามความต้องการของคุณเองลองใช้เทมเพลตกระดานวางแผนงานของ ClickUpเพื่อวางแผนโครงการถัดไปของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- มีความสามารถมากมาย ต้องใช้เวลาสักหน่อยในการเรียนรู้วิธีการใช้งาน
- ความสามารถใหม่บางประการยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (6,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
2. ProWorkflow – เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
เดิมที ProWorkflow ถูกพัฒนาขึ้นเป็นเครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ ปัจจุบันได้กลายเป็นชุดเครื่องมือบนระบบ SaaS ที่มีผู้ใช้ทั่วโลก โดยเน้นการติดตามโครงการ งาน และเวลา พร้อมความสามารถที่เพิ่มขึ้นในการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ เวิร์กโฟลว์ และทรัพยากร
เครื่องมือนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่มีทีมงานขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ProWorkflow มีแอปพลิเคชันมือถือที่แข็งแกร่ง ทำให้ใช้งานได้ง่ายขณะเดินทางเช่นกัน
คุณสมบัติเด่นของ ProWorkflow:
- แดชบอร์ดแบบครบวงจรเพื่อดูโครงการที่กำลังดำเนินการทั้งหมดพร้อมฟีเจอร์ลากและวาง
- เครื่องมือการจัดการเวลาที่แม่นยำและง่ายต่อการนำไปใช้
- การผสานรวม Microsoft Teams และ Outlook
- แอปพลิเคชันมือถือสำหรับ iOS และ Android
- เครื่องมือการจัดการธุรกิจ เช่น การเสนอราคาและการออกใบแจ้งหนี้
- จำนวนแม่แบบที่เพิ่มขึ้น
ข้อจำกัดของ ProWorkflow:
- ออกแบบมาสำหรับสตาร์ทอัพ ฟรีแลนซ์ และธุรกิจขนาดเล็ก แต่ไม่เหมาะสำหรับทีมหรือบริษัทขนาดใหญ่
- คุณสมบัติหลักของระบบอัตโนมัติในกระบวนการทำงานแบบจำกัด
- ไม่สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพทั่วไปได้หลายตัว
- ขาดเครื่องมือทั่วไปหลายอย่างสำหรับการจัดการโครงการและเวิร์กโฟลว์ เช่น แผนภูมิแกนต์ กระดานคัมบัง และการทำแผนผังความคิด
- การนำทางผ่านอินเตอร์เฟซผู้ใช้อาจสร้างความสับสน
- จำเป็นต้องใช้เวอร์ชันที่มีราคาสูงกว่าสำหรับการปรับแต่งแบบฟอร์มและแม่แบบในภาคสนาม
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี
ราคาของ ProWorkflow:
- มืออาชีพ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ ProWorkflow:
- G2: 4. 1/5 (35+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 240+ รีวิว)
3. Flokzu – เหมาะสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ
Flokzu นำเสนอตัวเองเป็นซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์ที่มอบการอัตโนมัติกระบวนการและการนำไปใช้งาน ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านไอทีแต่ต้องการทำให้กระบวนการทางธุรกิจและการดำเนินงานเป็นอัตโนมัติ พร้อมทั้งเชื่อมต่อข้อมูลที่ไหลจากแอปพลิเคชันบนคลาวด์หนึ่งไปยังอีกแอปพลิเคชันหนึ่ง
ซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์นี้มาพร้อมกับอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ไม่ต้องเขียนโค้ด ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถสร้างแบบจำลองกระบวนการของคุณได้อย่างง่ายดายและผสานรวมกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพยอดนิยมอื่นๆ Flokzu ยังมีห้องสมุดแม่แบบกระบวนการให้เลือกใช้ แม่แบบเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้ และคุณสามารถแก้ไขให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณได้
คุณสมบัติเด่นของ Flokzu:
- มุ่งเน้นที่กระบวนการทางธุรกิจ—และทำได้ดีมาก
- การผสานรวมกับเครื่องมือออนไลน์ส่วนใหญ่ผ่าน Zapierและบริการเว็บ
- เวอร์ชันแซนด์บ็อกซ์สำหรับทดลองใช้งานเวิร์กโฟลว์ที่คุณกำหนดเองโดยไม่ต้องแตะข้อมูลจริง
- เครื่องมือสร้างรายงานที่ทรงพลังสำหรับการนำเสนอข้อมูลที่รวบรวมไว้โดยอัตโนมัติ
- ฟังก์ชันฐานข้อมูลในตัว
ข้อจำกัดของ Flokzu:
- ไม่มีการกำหนดขั้นตอนการทำงาน, การมอบหมายงาน, หรือความสามารถในการติดตาม—มันทำได้เพียงการอัตโนมัติ
- เครื่องมือการจัดการโครงการและเวิร์กโฟลว์ที่หายไป
- ขาดเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันและการสื่อสารในทีม
- เครื่องมือฐานข้อมูลมีข้อจำกัด
- การเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์โปรแกรมประยุกต์ (APIs) อาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้เริ่มต้น
ราคาของ Flokzu:
- ฟรี: ทดลองใช้ 14 วัน
- มาตรฐาน: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 21 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Flokzu:
- G2: 4. 9/5 (25+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
4. งานค้าง – เหมาะสำหรับการติดตามข้อบกพร่อง
Backlog เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีระบบจัดการโค้ดและการติดตามข้อบกพร่องในตัว แพลตฟอร์มนี้ให้สถานที่เดียวสำหรับบริษัทในการเก็บโครงการ งาน และไฟล์ทั้งหมดไว้ในที่เดียว สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ จาก Nulab ซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนา ขาย และสนับสนุน Backlog
งานค้างคือการทำให้ทีมทุกคนเข้าใจตรงกัน ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้ไม่ว่าจะอยู่ในสำนักงานเดียวกันหรือทำงานทางไกล จุดมุ่งหมายหลักคือการสร้างความโปร่งใสและการควบคุมโครงการ งานต่างๆ ข้อบกพร่อง และคำขอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของงานค้าง:
- คุณสมบัติหลักของการร่วมมืออย่างครอบคลุมสำหรับทีม DevOps และผู้อื่นในองค์กร
- เครื่องมือรายงานและติดตามข้อบกพร่องที่ดี
- อินเตอร์เฟซที่เรียบง่าย ออกแบบมาสำหรับโครงการซอฟต์แวร์
- แดชบอร์ดเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับผู้จัดการโครงการ
- การผสานการทำงานระหว่าง Slack และอีเมลที่มีประโยชน์
- สนับสนุนเอกสารควบคู่ไปกับทีมพัฒนา
ข้อจำกัดของงานค้าง:
- ขาดความสามารถสำหรับโครงการนอกเหนือจากการพัฒนาซอฟต์แวร์
- การผสานรวมกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ มีข้อจำกัด
- แผนภูมิแกนต์ไม่รวมการพึ่งพา
- การใช้ subtasks มีข้อจำกัด
- ไม่มีระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานเพื่อจัดการกับงานที่เป็นกิจวัตร
การกำหนดราคาสำหรับงานค้าง:
- ฟรี: ผู้ใช้ 10 คน, โครงการที่ใช้งานอยู่ 1 โครงการ
- เริ่มต้น: $35/เดือน, ผู้ใช้ 30 คน, โครงการที่ใช้งาน 5 โครงการ
- มาตรฐาน: $100/เดือน, ผู้ใช้ไม่จำกัด, โครงการที่ใช้งานอยู่ 100 โครงการ
- พรีเมียม: $175/เดือน, ผู้ใช้และโครงการไม่จำกัด
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวงานค้าง:
- G2: 4. 5/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
5. Lucidchart – เหมาะสำหรับการสร้างแผนผังที่ชาญฉลาด
Lucidchart ให้บริการแพลตฟอร์มการสร้างแผนภาพที่สามารถใช้แสดงขั้นตอนการทำงานของโครงการได้อย่างชัดเจน โซลูชันการจัดการเวิร์กโฟลว์นี้เป็นเครื่องมือแบบเว็บที่ทำงานร่วมกันได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถวาดภาพแสดงตัวแทนของบุคคล กระบวนการ และระบบต่างๆ ภายในธุรกิจหรือทีมได้
มันถูกออกแบบมาเพื่อใช้ร่วมกับระบบการจัดการเวิร์กโฟลว์ เป็นวิธีการสร้างภาพกราฟิกที่แสดงกระบวนการทำงานของเวิร์กโฟลว์ เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับสมาชิกในทีมในการมองเห็นภาพรวมของงานและกระบวนการทำงานของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของ Lucidchart:
- การสร้างแผนภาพแบบโต้ตอบของกระบวนการทำงานและการแสดงข้อมูลในรูปแบบภาพบนแพลตฟอร์มเดียวที่ทำงานร่วมกันได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการสลับบริบท
- ระบบบนคลาวด์ ทำให้ทุกคนในทีมสามารถเข้าถึงได้ ไม่ว่าพวกเขาจะทำงานจากที่ใด
- แชทในหน้าต่างแก้ไขและเขียนร่วมกันแบบเรียลไทม์
- ใช้งานง่ายแต่ทรงพลัง; แม้ผู้ใช้ใหม่ก็สามารถสร้างแผนภาพที่ซับซ้อนได้
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานร่วมกันและเอกสารกระบวนการที่พบบ่อย
ข้อจำกัดของ Lucidchart:
- สร้างแผนภาพเท่านั้น
- ไม่มีเครื่องมือจริงในการจัดการโครงการ
- ไม่มีระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ
- แผนผังที่ซับซ้อนขนาดใหญ่สามารถทำให้ระบบทำงานช้าลง
- ไม่มีเทมเพลตสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไปบางประเภท เช่น การศึกษาและการดูแลสุขภาพ
ราคาของ Lucidchart:
- ฟรี: สูงสุด 3 ไฟล์
- บุคคล: $7. 95/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $9.00/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Lucidchart:
- G2: 4. 6/5 (2,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,900+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Lucidchart เหล่านี้!
6. Nintex – เหมาะสำหรับการระบุจุดคอขวด
Nintex เป็นซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ให้การจัดการงานและระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน โดดเด่นด้วยเครื่องมือที่ช่วยระบุกระบวนการและจุดติดขัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือระบบอัตโนมัติ รวมถึงเครื่องมือในการจับภาพ แผนผัง และจัดการกระบวนการที่องค์กรของคุณใช้ ถูกออกแบบมาสำหรับกระบวนการทางธุรกิจ เช่นการรับพนักงานใหม่และการแลกเปลี่ยนข้อมูล แต่สามารถใช้กับโครงการสร้างสรรค์ได้เช่นกัน
แพลตฟอร์มของ Nintex โดดเด่นในการทำให้กระบวนการที่ซับซ้อนง่ายขึ้นผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ทีมสามารถทำงานอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องมีประสบการณ์การเขียนโค้ดมากนักหรือไม่ต้องเขียนโค้ดเลย แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง จัดการ และปรับปรุงแอปพลิเคชันการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการในหลากหลายแผนก รวมถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายบริการลูกค้า ทำให้งานที่น่าเบื่อเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มเวลาที่มีค่าให้กับงานที่สำคัญมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Nintex:
- ห้องสมุดขนาดใหญ่ของเทมเพลตเวิร์กโฟลว์
- รวมถึงเครื่องมือจัดการเอกสารบางประเภท ซึ่งรวมถึงการอนุมัติแบบโต้ตอบและลายเซ็นดิจิทัล
- ทั้งระบบอัตโนมัติบนคลาวด์สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลและระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ
- ความสามารถในการวิเคราะห์เวิร์กโฟลว์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการทำงานอัตโนมัติ
- เครื่องมือเอกสารในทุกขั้นตอน
ข้อจำกัดของ Nintex:
- มุ่งเน้นเฉพาะการอัตโนมัติกระบวนการและมีเพียงคุณสมบัติไม่กี่อย่างที่พบในซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์ที่ทำงานเต็มรูปแบบ
- ไม่มีเครื่องมือการจัดการโครงการหรือเครื่องมือการร่วมมือ
- กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนยากต่อการจัดทำแผนภาพและทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ
- ไม่มีฟังก์ชันแซนด์บ็อกซ์
- แต่ละความสามารถได้รับอนุญาตแยกกันและคิดค่าบริการแยกกัน
- ราคาสำหรับบริษัทขนาดใหญ่
ราคาของ Nintex:
- ข้อดี: $15,000 ถึง $35,000 ต่อปี ต่อโมดูล
- พรีเมียม: $30,000 ถึง $60,000/ปี ต่อโมดูล
- กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Nintex:
- G2: 4. 2/5 (690+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,900+ รีวิว)
7. Kissflow – เหมาะสำหรับการปรับแต่งกระบวนการทำงาน
Kissflow เป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาแบบ low-code/no-code ที่มุ่งเน้นการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ สามารถใช้สร้างแอปพลิเคชันทางธุรกิจและทำให้งานต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติ พวกเขาเรียกซอฟต์แวร์ของตนว่าเป็นแพลตฟอร์มการทำงาน เพราะนอกจากจะมีเครื่องมือสำหรับการพัฒนาแล้ว ยังมีบอร์ดสำหรับการแสดงภาพและติดตามโครงการ เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน และการวิเคราะห์ข้อมูล
Kissflow โดดเด่นในวงการการจัดการและระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่มีการแข่งขันสูง ด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่ายและการมุ่งเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจ จุดแข็งของ Kissflow อยู่ที่ความหลากหลาย สามารถรองรับฟังก์ชันต่างๆ ได้ตั้งแต่การจัดการโครงการไปจนถึงการอัตโนมัติของกระบวนการ ทั้งหมดภายใต้แพลตฟอร์มเดียวที่ใช้งานง่าย แพลตฟอร์มนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ต้องลงทุนมากในโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีหรือบุคลากรเฉพาะทาง ด้วยการนำเสนอชุดเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อการร่วมมือ, การติดตาม, และการวิเคราะห์, Kissflow ช่วยให้ทีมสามารถรักษาความชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการและระบุพื้นที่ที่ต้องการปรับปรุง, ส่งเสริมวัฒนธรรมของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการนวัตกรรม.
คุณสมบัติเด่นของ Kissflow:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจ ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีหรือซอฟต์แวร์
- ความสามารถในการสร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองตามความต้องการเฉพาะของคุณ
- แอปพลิเคชันมือถือสำหรับ iOS และ Android
- การวิเคราะห์และรายงานที่สร้างขึ้นเพื่อวัดประสิทธิภาพของกระบวนการ
- ระบบการจัดการเอกสารแบบครบวงจร
- ระบบ Low-code ช่วยให้สามารถเขียนโปรแกรมได้เมื่อจำเป็น
ข้อจำกัดของ Kissflow:
- เครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันมีความเรียบง่าย
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ มีข้อจำกัด
- สูตรและตรรกะที่ซับซ้อนสำหรับฟิลด์มีจำกัด
- ไม่มีวิธีในการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่ทำโดยผู้ใช้รายอื่น
- การทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนเป็นระบบอัตโนมัติทำได้ยาก
ราคาของ Kissflow:
- ธุรกิจขนาดเล็ก: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 20 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Kissflow:
- G2: 4. 2/5 (520+ รีวิว)
- Capterra: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Kissflow เหล่านี้!
8. HighGear – เหมาะสำหรับโซลูชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
HighGear เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด ที่ให้บริการการจัดการเวิร์กโฟลว์ระดับองค์กรขนาดใหญ่ในระบบที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ธุรกิจทั่วไป เป็นชุดเครื่องมือที่ยืดหยุ่น รวดเร็ว และทรงพลัง ที่มอบการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานทั้งง่ายและซับซ้อน นอกเหนือจากการอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์แล้ว ยังมีเครื่องมือสำหรับการจัดการงาน การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล และการรายงาน
HighGear โดดเด่นในวงการการจัดการเวิร์กโฟลว์ระดับองค์กรด้วยการออกแบบที่ไม่ต้องใช้โค้ด มอบชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจให้กับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค แพลตฟอร์มนี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและรายการคุณสมบัติที่ครอบคลุม ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับองค์กรที่ต้องการอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่ต้องพึ่งพาทรัพยากร IT ที่มีค่าใช้จ่ายสูงหรือความรู้เฉพาะทาง
คุณสมบัติเด่นของ HighGear:
- เครื่องมืออัตโนมัติกระบวนการทำงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ออกแบบมาสำหรับผู้จัดการ ผู้สร้างสรรค์ทางเทคนิค และนักวิเคราะห์ธุรกิจ เพื่อสร้าง จัดการ และปรับใช้แอปพลิเคชันเวิร์กโฟลว์ระดับองค์กร
- สภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบไม่ต้องเขียนโค้ดทำให้การสร้างแอปพลิเคชันรวดเร็ว
- ไม่ลดทอนประสิทธิภาพเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- ความปลอดภัยระดับองค์กร
ข้อจำกัดของ HighGear:
- มุ่งเน้นการอัตโนมัติกระบวนการ—และขาดเครื่องมือสำหรับการจัดการโครงการและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- การร่วมมือและการจัดการงานมีข้อจำกัด
- เนื่องจากรองรับการอัตโนมัติกระบวนการในระดับองค์กร อาจทำให้รู้สึกท่วมท้นในบางครั้ง
- การตั้งราคาอาจแพงสำหรับบริษัทขนาดเล็ก
ราคาของ HighGear:
- ทีม: ติดต่อเพื่อขอราคา
- แผนก: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ทั่วโลก: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ HighGear:
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 5. 0/5 (20+ รีวิว)
9. Workato – เหมาะสำหรับทีมองค์กร
Workato เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติกระบวนการทำงานระดับองค์กรที่มีอินเทอร์เฟซแบบไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับการสร้างสิ่งที่เรียกว่า "สูตร" เพื่อทำให้กระบวนการทำงานของธุรกิจเป็นอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถกำหนดได้ว่ากิจกรรมของผู้ใช้หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดที่จะกระตุ้นให้เกิดการดำเนินการ และจากนั้นจะเลือกสูตรใดเพื่อดำเนินการตอบสนอง
จุดแข็งของ Workato อยู่ที่อินเทอร์เฟซการสร้างสูตรที่ทรงพลัง ซึ่งออกแบบมาสำหรับทั้งผู้ใช้ที่มีความรู้ทางเทคนิคและผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค ช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งหากไม่มี Workato จะต้องใช้ความรู้หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง นอกจากนี้ ความสามารถในการผสานรวมที่หลากหลายของ Workato ทำให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สอดคล้องกัน โดยการรวมแพลตฟอร์มและบริการต่างๆ เข้าไว้ในระบบเดียว
คุณสมบัติเด่นของ Workato:
- การผสานรวมกับซอฟต์แวร์ธุรกิจและเครื่องมือข้อมูลส่วนใหญ่
- การรักษาความปลอดภัยและการกำกับดูแลระดับองค์กร
- ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ด้วยตัวเอง
- ความยืดหยุ่นในการสร้างระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
ข้อจำกัดของ Workato:
- ความสามารถที่ทรงพลังแต่ก็มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
- ไม่มีการวางแผน, การร่วมมือ, หรือเครื่องมือการจัดการโครงการ
- การกำหนดราคาตามงานไม่ชัดเจน
- การแก้ไขข้อผิดพลาดในสูตรอาจเป็นเรื่องยาก
- เครื่องมือแก้ไขข้อบกพร่องที่มีจำกัด
ราคาของ Workato:
- ติดต่อเพื่อสอบถามราคาสำหรับ
คะแนนและรีวิวของ Workato:
- G2: 4. 7/5 (รีวิว 320+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 7/5 (45+ รีวิว)
10. Cflow – เหมาะสำหรับการแปลงสเปรดชีตเป็นเวิร์กโฟลว์
Cflow เป็นแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนกระบวนการทำงานปัจจุบันของคุณที่ใช้ระบบอีเมลและสเปรดชีตให้กลายเป็นระบบการทำงานอัตโนมัติ มันถูกออกแบบมาเพื่อขยายตัวตามการเติบโตของธุรกิจ มอบการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลทั้งในปัจจุบันและอนาคต
เป็นอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ช่วยให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์ได้อย่างง่ายดายและรองรับการใช้งานบนมือถือ
Cflow โดดเด่นเหนือเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานอื่น ๆ ด้วยการมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุดผ่านการกำจัดระบบจัดการข้อมูลแบบกระดาษ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปลงกระบวนการให้เป็นดิจิทัล ด้วยคุณสมบัติเช่น การสร้างเอกสาร การจัดการงานแบบไดนามิก และการรายงานอย่างละเอียด Cflow ช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากกระดาษอย่างครบวงจร ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดและระยะเวลาในการประมวลผลเพื่อเพิ่มผลผลิต
คุณสมบัติเด่นของ Cflow:
- เครื่องมือกฎที่ซับซ้อนช่วยให้การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย
- เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มแบบลากและวาง เพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ได้อย่างง่ายดายสำหรับทุกขั้นตอนการทำงาน
- เพิ่มการกำหนดเส้นทางและการแจ้งเตือนลงในเวิร์กโฟลว์ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ทุกคนที่ได้รับผลกระทบได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ
- ส่วนใหญ่ของกระบวนการทำงานใด ๆ สามารถปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะ
- รายงานและการวิเคราะห์ให้ข้อมูลย้อนกลับที่สม่ำเสมอและต่อเนื่องเกี่ยวกับวิธีการทำงานอัตโนมัติ
- ความปลอดภัยและการเข้ารหัสระดับชั้นนำเพื่อปกป้องข้อมูลผู้ใช้
ข้อจำกัดของ Cflow:
- มุ่งเน้นที่กระบวนการทำงานของธุรกิจ ไม่ใช่การอัตโนมัติของกระบวนการทำงานของโครงการ
- เครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่จำกัด
- เวิร์กโฟลว์อาจทำงานช้าเมื่อต้องจัดการกับข้อมูลจำนวนมาก
- ความสามารถที่ครอบคลุมทำให้การเรียนรู้อินเทอร์เฟซดูน่ากลัวในตอนแรก
- ไลบรารีเทมเพลตที่มีอยู่ครอบคลุมเฉพาะการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจเท่านั้น
- การแก้ไขปัญหาการทำงานที่ซับซ้อนอาจเป็นเรื่องท้าทาย
ราคา Cflow:
- ฟรี: ทดลองใช้ 14 วัน
- แฮปปี้: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- จอย: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- บลิซ: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Cflow:
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
- Capterra: 4. 9. /5 (20+ รีวิว)
11. Pipedrive – เหมาะสำหรับการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการขาย
ระบบซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) Pipedrive จัดการและทำให้กระบวนการขายของคุณเป็นอัตโนมัติ มันมอบคุณสมบัติ CRM ที่คุณคาดหวัง พร้อมกับการสร้างกระบวนการขายและทำให้งานธุรการซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ มันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมขายทุกขนาดควบคุมกระบวนการขายที่ซับซ้อนได้ Pipedrive ยังนำเสนอวิธีการขายที่เน้นกิจกรรม เพื่อนำพาพนักงานขายของคุณผ่านกระบวนการทำงานตั้งแต่การค้นหา การดูแล และการปิดการขาย
จุดแข็งของ Pipedrive อยู่ที่การมุ่งเน้นการอัตโนมัติกระบวนการขาย ช่วยให้ธุรกิจสามารถมุ่งเน้นไปที่การปิดการขายแทนที่จะเสียเวลาไปกับงานธุรการ ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การผสานรวมอีเมล การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย และการแจ้งเตือนกิจกรรม Pipedrive ช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการขายให้มีประสิทธิภาพและจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive:
- ผู้ช่วยขายเสมือนจริงแนะนำเคล็ดลับและไอเดียที่ปรับให้เหมาะกับคุณเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณขณะทำงาน
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำซากสำหรับงานขาย
- เปิด API เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ
- ผู้ใช้สามารถตั้งค่าตรรกะเงื่อนไขและดำเนินการอย่างง่ายเพื่อเคลื่อนย้ายการขายผ่านกระบวนการโดยอัตโนมัติ
- การผสานรวมที่ยอดเยี่ยมกับปฏิทินที่ใช้ร่วมกันและอีเมล
ข้อจำกัดของ Pipedrive:
- ไม่ใช่เครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์แบบครบวงจร; Pipedrive ทำหน้าที่จัดการกระบวนการขายเท่านั้น
- ขาดเครื่องมือแสดงภาพกระบวนการทำงาน
- การป้อนข้อมูลอาจกลายเป็นงานซ้ำซาก
- การปรับแต่งรายงานมีข้อจำกัด
- ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานไม่มีความสามารถเท่ากับระบบ CRM อื่น ๆ
ราคาของ Pipedrive:
- ฟรี: ทดลองใช้ 14 วัน
- จำเป็น: $21.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $37.90/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $59.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $74. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 119 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Pipedrive:
- G2: 4. 2/5 (1,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2,800+ รีวิว)
12. Process Street – เหมาะสำหรับการติดตามกระบวนการทำงาน
Process Street เป็นเครื่องมือการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจ (BPA)อีกตัวหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องเขียนซอฟต์แวร์ใด ๆ ผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางไอทีสามารถสร้างกระบวนการทำงาน, ทำงานหลาย ๆ ครั้งของกระบวนการทำงานแต่ละตัว, ติดตามความคืบหน้า และแบ่งปันผลลัพธ์กับผู้อื่นได้ มันมีอินเตอร์เฟซแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ออกแบบมาเพื่อสภาพแวดล้อมของทีม ที่ผู้ใช้สามารถร่วมมือกันสร้างและทำงานกระบวนการทำงานได้
Process Street โดดเด่นด้วยความสามารถในการปรับปรุงกระบวนการที่ซ้ำซ้อนให้เป็นระบบและทำให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น ฟิลด์แบบฟอร์ม, เงื่อนไขการทำงาน, และการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ยอดนิยมอื่นๆ Process Street ช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นโดยลดข้อผิดพลาดและความล่าช้า
คุณสมบัติเด่นของ Process Street:
- ออกแบบมาเพื่อความร่วมมือมากกว่าเครื่องมือ BPA ส่วนใหญ่ รองรับการทำงานเป็นทีมด้วยฟีดกิจกรรมเพื่อแบ่งปันว่าใครทำอะไร
- การตั้งค่ากลุ่มผู้ใช้เพื่อจัดการสิทธิ์และการควบคุมการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
- รูปลักษณ์และความรู้สึกของกระบวนการทำงานมีความน่าดึงดูดและมีประสิทธิภาพด้วยสื่อที่หลากหลาย เช่น เสียงและวิดีโอ
- การผสานรวมอย่างครอบคลุมกับแอปอื่น ๆ
- เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ทรงพลังและใช้งานง่าย
- คลังแม่แบบที่หลากหลาย ครอบคลุมงานด้านธุรกิจ ทรัพยากรบุคคล และการตลาด
ข้อจำกัดของ Process Street:
- ไม่ใช่ระบบซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์แบบครบวงจร ขาดเครื่องมือการจัดการโครงการและเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์หลายอย่าง
- บางขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้นจำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชันจากผู้ให้บริการภายนอก
- การควบคุมพื้นที่ทำงานและกระบวนการอาจทำให้รู้สึกหนักใจได้
- การตั้งค่ากระบวนการทำงานอาจสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ Process Street:
- ฟรี: ทดลองใช้ 14 วัน
- สตาร์ทอัพ: $100/เดือน จำกัดผู้ใช้ 5 คน
- ข้อดี: $415/เดือน
- องค์กร: $1,660/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Process Street:
- G2 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
- Capterra: 4. 5/5 (2,800+ รีวิว)
13. Integrify – เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรม
Integrify สามารถทำให้กระบวนการทำงานของธุรกิจเป็นอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้โค้ด. ให้ผู้ใช้สามารถสร้างกระบวนการทำงาน, ออกแบบแบบฟอร์ม, มีพอร์ทัลบริการ, และความสามารถในการรายงานได้ในหน้าต่างผู้ใช้เพียงหน้าเดียว. นอกจากนี้ยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจที่ได้รับความนิยมมากที่สุดได้.
Integrify มอบอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายให้กับผู้ใช้ ช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม
Integrify โดดเด่นด้วยตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย ช่วยให้องค์กรมีความยืดหยุ่นในการออกแบบและดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของตน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Integrify:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้การอัตโนมัติกระบวนการเป็นเรื่องง่ายและเข้าใจได้
- เครื่องมือที่ทรงพลังแบบไม่ต้องเขียนโค้ดทำให้การอัตโนมัติกระบวนการง่ายสำหรับผู้ใช้ใหม่
- รวมโมดูลการสนับสนุนผู้ใช้แบบบริการตนเอง
- รายงานที่ครอบคลุม
- การปรับแต่งรายงานที่ทรงพลัง
ข้อจำกัดของ Integrify:
- ไม่ใช่ระบบการจัดการเวิร์กโฟลว์แบบครบวงจร ขาดเครื่องมือการจัดการโครงการและเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์หลายอย่าง
- การออกแบบรูปแบบถูกจำกัด
- การตั้งค่าการแจ้งเตือนทำได้ยากและขาดความสามารถในการคัดลอกและนำกลับมาใช้ใหม่
- ไม่มีเทมเพลต
- จำเป็นต้องป้อนข้อมูลซ้ำในกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น
- จำนวนของฟีเจอร์และตัวเลือกอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น
การกำหนดราคาแบบบูรณาการ
- ทุกเวอร์ชัน: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Integrify:
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
14. ProcessMaker – เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีความเชี่ยวชาญ
ตามชื่อที่บ่งบอก ProcessMaker ช่วยให้ผู้ใช้สร้างเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงาน เป็นโซลูชันแบบ low-code ที่ใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบภาพสำหรับขั้นตอนส่วนใหญ่ แต่ผู้ใช้ที่มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นสามารถเพิ่มโค้ดซอฟต์แวร์เพียงไม่กี่บรรทัดเมื่อจำเป็น
มันมอบให้ผู้ใช้เครื่องมือสร้างกระบวนการทำงานที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องมีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมอย่างลึกซึ้ง ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการทำให้กระบวนการทำงานของตนเป็นระบบอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว
ProcessMaker โดดเด่นด้วยเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ทรงพลัง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถออกแบบแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้เองผ่านอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง คุณสมบัติต่างๆ เช่น การวิเคราะห์และรายงานแบบเรียลไทม์ ความสามารถในการผสานรวม และการออกแบบแบบฟอร์มขั้นสูง ทำให้ ProcessMaker เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับองค์กรที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติเด่นของ ProcessMaker:
- เครื่องมือภาพที่ครอบคลุมสำหรับการจำลองกระบวนการ
- ความสามารถพิเศษในการรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ผ่านอีเมลด้วยแบบฟอร์มที่ผสานรวม
- การตรวจสอบกิจกรรมทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมการแจ้งเตือน
- รองรับการฝังระบบอัตโนมัติลงในแอปพลิเคชันของคุณเอง
- เครื่องมือสแกนและจัดเก็บเอกสาร
ข้อจำกัดของ ProcessMaker:
- ไม่ใช่ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์ที่สมบูรณ์หรือเครื่องมืออัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ ขาดเครื่องมือการจัดการโครงการและการแสดงภาพกระบวนการหลายอย่าง
- การค้นหาสามารถปรับปรุงได้
- การปรับแต่งแบบฟอร์มมีข้อจำกัด
- ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการเขียนโค้ดเล็กน้อยเนื่องจากเป็นระบบที่ใช้โค้ดน้อย ไม่ใช่ระบบที่ไม่ต้องใช้โค้ดเลย
ราคาของ ProcessMaker:
- แพลตฟอร์ม Low-code, มาตรฐาน: $1,495/เดือน พร้อมค่าธรรมเนียมต่อผู้ใช้
- แพลตฟอร์ม Low-code, องค์กร: $2,479/เดือน บวกค่าธรรมเนียมต่อผู้ใช้
- โมดูลและแพ็กเกจอื่น ๆ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ ProcessMaker:
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 270+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 5/5 (175+ รีวิว)
15. Camunda – เหมาะสำหรับการประสานกระบวนการ
Camunda อ้างถึงตัวเองว่าทำ "การประสานกระบวนการ" พวกเขาให้เครื่องมือในการประสานการไหลของกระบวนการที่ซับซ้อนข้ามอุปกรณ์ ระบบ และผู้คน มันถูกออกแบบโดยนักพัฒนาสำหรับนักพัฒนา และไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ผู้ใช้ทางธุรกิจ
แม้จะมีเส้นทางการเรียนรู้ แต่ Camunda ก็มอบแพลตฟอร์มการอัตโนมัติกระบวนการทำงานขั้นสูงให้กับผู้ใช้ที่มีความยืดหยุ่นและทรงพลังอย่างเหลือเชื่อ
Camunda โดดเด่นด้วยความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายระบบและหลายฝ่าย ทำให้เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่นขึ้นในหลากหลายแผนกและทีม ด้วยคุณสมบัติเช่นการสร้างแบบจำลองกระบวนการ, การออกแบบแบบฟอร์ม, และการจัดการงาน Camunda ช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Camunda:
- ใช้ภาษาโปรแกรมที่พบได้ทั่วไป รวมถึง Java, Node.js, Python และ C# เพื่อสร้างระบบอัตโนมัติ
- เอกสารสำหรับนักพัฒนาอย่างละเอียด
- การติดตามและรายงานอย่างครอบคลุม
- ค่าใช้จ่ายที่ต่ำช่วยสร้างระบบอัตโนมัติที่รวดเร็วและปรับขนาดได้ง่าย
ข้อจำกัดของ Camunda:
- ไม่ใช่ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์ที่สมบูรณ์หรือเครื่องมืออัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ ขาดเครื่องมือการจัดการโครงการและการแสดงภาพกระบวนการหลายอย่าง
- ไม่มีเครื่องมือกราฟิกหรือความสามารถในการดูขั้นตอนการทำงานของคุณ
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้มีข้อจำกัด
- เครื่องมือที่ซับซ้อนซึ่งผู้ใช้ทางธุรกิจอาจไม่เข้าใจหรือใช้งานได้ง่าย
ราคาของ Camunda:
- ฟรี: สูงสุดห้าผู้ใช้
- มืออาชีพ: $49/เดือน สำหรับ 10 ผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Camunda:
- G2: 4. 4/5 (75+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
ประโยชน์ของการใช้เครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์
จากคำอธิบายของระบบการจัดการเวิร์กโฟลว์ชั้นนำเหล่านี้ จะเห็นได้ว่าพวกเขามีคุณสมบัติและความสามารถที่หลากหลายซึ่งสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน และเพิ่มผลผลิตให้กับธุรกิจได้ ประโยชน์บางประการของการใช้เครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ ได้แก่:
- กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ: ด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติ งานต่าง ๆ จะเสร็จสิ้นได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ลดข้อผิดพลาดและความล่าช้า
- ข้อมูลรวมศูนย์: เครื่องมือการจัดการเวิร์กโฟลว์สร้างตำแหน่งศูนย์กลางสำหรับข้อมูลทั้งหมด ทำให้การเข้าถึงและติดตามข้อมูลง่ายขึ้น
- การปรับปรุงการร่วมมือ: ระบบการจัดการเวิร์กโฟลว์ช่วยให้ทีมสามารถร่วมมือกันได้ดีขึ้นโดยให้แพลตฟอร์มที่พวกเขาสามารถทำงานร่วมกันได้และได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- เพิ่มผลผลิต: ด้วยการอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำและใช้เวลามาก พนักงานจะมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่งานสำคัญอื่น ๆ ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มผลผลิต
- การมองเห็นที่ดีขึ้น: เครื่องมือการจัดการเวิร์กโฟลว์ให้การมองเห็นแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของงานและกระบวนการต่างๆ ทำให้ผู้จัดการสามารถระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและทำการเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็น
- ความสามารถในการขยายตัว: เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น ระบบการจัดการเวิร์กโฟลว์สามารถขยายขนาดได้อย่างง่ายดายเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นและจำนวนผู้ใช้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน
เพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการโครงการของคุณ
การทำความเข้าใจและปรับปรุงกระบวนการทำงานของบริษัทคุณให้ดีที่สุดไม่ใช่เรื่องง่าย การเฝ้าติดตามพนักงานและกระบวนการทำงานของคุณอย่างต่อเนื่องผ่านอีเมล, แผ่นข้อมูล, และโปรแกรมต่าง ๆ นั้นเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่าย ถึงเวลาที่คุณต้องมาทำความเข้าใจกับกระบวนการทำงานของคุณและปรับปรุงให้ดีขึ้น แต่ตามที่คุณเห็นซอฟต์แวร์อัตโนมัติกระบวนการทำงานส่วนใหญ่ไม่ได้ช่วยแก้ไขกิจกรรมที่ซับซ้อนไปกว่าการย้ายข้อมูลจากโปรแกรมหนึ่งไปยังโปรแกรมอื่น ๆ
นั่นคือเหตุผลที่หลายทีมไว้วางใจ ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์ที่พวกเขาชื่นชอบ เราให้บริการการจัดการเวิร์กโฟลว์ รวมถึงเครื่องมืออัตโนมัติที่ทรงพลัง ภายในเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่ครอบคลุม
วิธีที่ดีที่สุดในการสัมผัสว่าทำไม ClickUp ถึงเป็นศูนย์กลางเพิ่มประสิทธิภาพที่คุณต้องการคือการสมัครทดลองใช้ฟรี และเริ่มจัดการเวิร์กโฟลว์อย่างถูกต้อง ✔️