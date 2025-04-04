10 แม่แบบแผนงานฟรีพร้อมตัวอย่าง

คุณรู้สึกเหนื่อยกับการหลงทางในความวุ่นวายของโปรเจกต์ใหม่ ๆ อยู่หรือไม่? ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณเคยปรารถนาที่จะทำให้งานของคุณเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเปล่า? คุณกำลังมองหาวิธีที่จะช่วยให้งานของทีมเป็นระบบและมั่นใจได้ว่าทุกคนจะเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่?
ไม่ต้องมองหาที่อื่นอีกแล้ว เพราะแม่แบบแผนงานจะช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นได้ แม่แบบเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแผนปฏิบัติการตลอดโครงการของคุณ ช่วยให้มองเห็นภาพรวม วันที่กำหนด และปัจจัยที่ส่งผลต่อเป้าหมายที่อาจขัดขวางคุณไม่ให้บรรลุเป้าหมาย
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพูดถึงว่าแม่แบบแผนงานคืออะไร และอะไรที่ทำให้แม่แบบดี
จากนั้น เราจะแบ่งปันเทมเพลตยอดนิยม 10 อันดับของเราสำหรับ ClickUp, Microsoft และ Google Docs พร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพแผนงานของคุณอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือยัง? มาเริ่มกันเลย!
แผนงานคืออะไรในการบริหารโครงการ?
แบบแผนการทำงานเป็นเครื่องมือที่ระบุถึงภารกิจและกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงซึ่งจำเป็นต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง เป็นกรอบการทำงานที่ช่วยให้บุคคลหรือทีมสามารถจัดระเบียบ วางแผน สื่อสาร และจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบบแผนการทำงานมักประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ เช่นวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการกรอบเวลาการจัดสรรทรัพยากร ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ และอุปสรรคหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
แบบแผนการปฏิบัติงานเป็นเอกสารที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการจัดการโครงการ, การวิจัย, การศึกษา, ธุรกิจ, และสาขาอื่น ๆ อีกมากมาย. แบบแผนเหล่านี้สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของโครงการหรือภารกิจขนาดใหญ่ต่าง ๆ ได้ และช่วยให้บุคคลหรือทีมสามารถออกแบบเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้, สร้างขั้นตอนการปฏิบัติ, ติดตามความคืบหน้า, และทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย.
การใช้แบบแผนการทำงานสามารถช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้เนื่องจากให้แผนงานที่ชัดเจนสำหรับงานที่ต้องทำ นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงการสื่อสารและการร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีมได้ เนื่องจากทุกคนสามารถมองเห็นงานที่ต้องทำและกำหนดเวลาได้ และมีเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จ
แบบแผนการทำงานเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีคุณค่าซึ่งช่วยให้การวางแผนและการดำเนินการของงานหรือโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น. โดยการใช้แบบแผนการทำงาน บุคคลหรือทีมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประสิทธิภาพโดยรวมได้.
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนการดำเนินงานโครงการที่ดีทำงานได้?
แผนงานที่ดีควรมีความครอบคลุมและปรับให้เหมาะสมกับโครงการหรือภารกิจเฉพาะ ควรรวมถึงขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดและกำหนดเวลา ตลอดจนความรับผิดชอบและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการทำงานให้เสร็จสิ้น นอกจากนี้ควรมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้หากมีการเปลี่ยนแปลงหรืออุปสรรคที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
- การนำเสนอที่ชัดเจนและกระชับ ควรอ่านง่าย ดึงดูดสายตา และมีโครงสร้างที่เป็นระบบตามลำดับเหตุผล ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการสื่อสารและทำให้สมาชิกในทีมเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับกรอบเวลา วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์
- การจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม การแสดงให้เห็นวิธีการจัดสรรเวลา บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ก็มีความสำคัญเช่นกัน แม่แบบที่ดีควรจัดสรรเวลาให้เพียงพอสำหรับแต่ละกิจกรรม และแยกงานที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้
- การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ควรมีการประเมินความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนอย่างสม่ำเสมอ และทำการปรับปรุงตามความเหมาะสม สิ่งนี้จะช่วยระบุอุปสรรคและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่างานจะสำเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์
เครื่องมือจัดการปริมาณงานที่ดีควรมีความครอบคลุม ชัดเจน และมีโครงสร้างที่ดี ให้ทรัพยากรและระยะเวลาที่เพียงพอ และได้รับการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
10 แม่แบบแผนงานและตัวอย่าง
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการ หัวหน้าทีม หรือผู้ประกอบการ การมีแผนการทำงานที่ออกแบบมาอย่างดีเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จ แผนการทำงานที่ดีจะช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและรักษาความเป็นระเบียบของโครงการ ทำให้คุณสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
แต่การสร้างแผนงานที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มต้นอาจใช้เวลานานและยาก นั่นคือเหตุผลที่เราได้รวบรวมรายการแม่แบบแผนงานชั้นนำนี้ไว้ เพื่อให้ไม่ว่าคุณจะมีโครงการหรือธุรกิจประเภทใดในใจ ก็มีทางออกที่ง่ายพร้อมให้คุณใช้
จากรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างง่ายไปจนถึงแผนงานที่ซับซ้อนพร้อมจุดสำคัญต่าง ๆ แม่แบบเหล่านี้มีฟีเจอร์ครบครันสำหรับการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้ความพยายามหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
1. แม่แบบแผนงาน ClickUp
เมื่อคุณเริ่มต้นใช้เทมเพลตเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนงาน บางครั้งการเริ่มต้นด้วยพื้นฐานเป็นสิ่งที่ดีที่สุด นั่นคือสิ่งที่เราชื่นชอบเกี่ยวกับเทมเพลตแผนงานแบบง่ายของ ClickUp
เทมเพลตนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบเมื่อคุณเริ่มใช้ ClickUp สำหรับการวางแผนโครงการ มันช่วยให้คุณมองเห็นกิจกรรมที่ต้องทำก่อนที่โครงการจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ได้อย่างง่ายดาย
คุณสามารถเลือกนำเข้าข้อมูลรายการและวันที่จากรายการที่มีอยู่ หรือเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดก็ได้ แต่ละกิจกรรมสามารถกำหนดระดับความสำคัญที่แตกต่างกันได้ และมีช่องสำหรับกรอกวันที่เริ่มต้นและวันที่ครบกำหนด เพื่อให้ทุกคนสามารถเห็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญและกำหนดเวลาได้อย่างชัดเจน
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยหลายฟิลด์ที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้คุณสามารถสร้างโครงสร้างการจัดการปริมาณงานที่เหมาะสมสำหรับโครงการของคุณได้ การปรับแต่งที่มีให้ในเทมเพลตนี้ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสำหรับเกือบทุกโครงการหรือภารกิจ
2. แม่แบบแผนงานประจำปีของ ClickUp
หากคุณเป็นแฟนของคำกล่าวที่ว่า "ถ้าคุณล้มเหลวในการวางแผน คุณก็วางแผนที่จะล้มเหลว"แม่แบบแผนงานประจำปีของ ClickUpอาจเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดคนใหม่ของคุณ เพื่อให้คุณ ทีมของคุณ หรือบริษัทของคุณประสบความสำเร็จตลอดทั้งปี คุณจำเป็นต้องมีแนวทางที่เน้นกระบวนการในการวางแผนระยะยาวพร้อมด้วยจุดสำคัญมากมายตลอดเส้นทาง
เทมเพลตนี้มี 5 ส่วนเพื่อช่วยแนะนำการตั้งเป้าหมายระยะยาวของคุณและติดตามความก้าวหน้าของคุณไปพร้อมกัน เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณและทีมของคุณรับผิดชอบต่อเป้าหมายของคุณตลอดเวลา ด้วยวิธีนี้ คุณจะปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จตั้งแต่เริ่มต้น นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของโครงการตามกำหนดเวลาและบรรลุวัตถุประสงค์ระยะยาวของคุณ
3. แม่แบบแผนงานโครงการ ClickUp
บางครั้ง การบริหารโครงการอาจซับซ้อนกว่าการเขียนรายการกิจกรรมที่ต้องทำให้เสร็จและสถานะของแต่ละกิจกรรม เมื่อคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเล็กน้อยแม่แบบแผนงานโครงการของ ClickUpสามารถช่วยคุณได้
ให้คิดถึงแบบแผนโครงการนี้เป็นเหมือนเวอร์ชันที่ขยายออกมาของแบบแผนงานง่าย ๆ ของเรา Simple Work Plan นอกเหนือจากช่องข้อมูลมาตรฐานเช่น ชื่องาน, วันที่เริ่มต้น, วันที่ครบกำหนด, และระยะเวลาแล้ว แบบแผนนี้ยังให้คุณได้เห็นอย่างละเอียดว่าทีมของคุณกำลังบรรลุเป้าหมายตามขั้นตอนหรือไม่
ฟิลด์เพิ่มเติมในเทมเพลตนี้แสดงว่าทีมของคุณกำลังดำเนินการตามกำหนดการที่กำหนดไว้ได้ดีเพียงใด
- ความล่าช้า (วัน): แสดงหมุดหมายใดที่มีปัญหาติดขัด;
- ช่องกำหนดเวลา: แสดงสีเขียว (ตรงตามเป้าหมาย), สีเหลือง (ล่าช้าเล็กน้อย), หรือสีแดง (ล่าช้าอย่างมาก); และ
- ความพยายาม: แสดงระดับความพยายามในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ ตั้งแต่ 1-5
ฟิลด์การจัดตารางเวลาของเทมเพลตนี้ทำให้มีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อต้องการย้อนกลับไปดูโครงการในอดีตเพื่อตรวจสอบว่าคุณอาจคำนวณเวลาหรือความพยายามที่ใช้ในการทำกิจกรรมบางอย่างผิดพลาดไปหรือไม่ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถปรับและสร้างตารางเวลาที่แม่นยำยิ่งขึ้นสำหรับโครงการถัดไป
4. แม่แบบแผนการทำงานทางไกลของ ClickUp
ทีมระยะไกลมีความท้าทายเฉพาะตัวเมื่อต้องทำงานร่วมกันในโครงการกลุ่มแผนการทำงานระยะไกลของ ClickUp เทมเพลตที่ออกแบบมาเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะ
หากไม่ได้ทำงานใกล้ชิดกันในสถานที่เดียวกัน ทีมงานที่ทำงานทางไกลจำเป็นต้องมีความตั้งใจมากขึ้นในการทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันด้วยการจัดการโครงการ นอกจากนี้ยังอาจเป็นเรื่องยากที่จะระบุว่าคำขอโครงการใดมีความสำคัญต่อบริษัทโดยรวม และคำขอใดที่น่าจะมีประโยชน์แต่ไม่สำคัญในภาพรวม นั่นทำให้การค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการทำงานจากที่บ้านเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของทีมงานที่ทำงานทางไกล
เทมเพลตนี้จัดประเภทโครงการแต่ละโครงการตามผลกระทบต่อองค์กรเพื่อแสดงความสำคัญของโครงการต่อบริษัท
- โครงการที่มีความสำคัญต่ำ: อาจดำเนินการหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณงานของทีม เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อองค์กร
- โครงการที่มีความสำคัญสูง: ต้องดำเนินการเนื่องจากมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อองค์กร
เทมเพลตยังมีที่ให้เขียนเป้าหมายของโครงการ ("เพิ่มการมีส่วนร่วมของทีม 90%" หรือ "สร้างลูกค้าใหม่ 200 ราย" เป็นต้น)งบประมาณโครงการและค่าใช้จ่ายจริง ระดับความพยายาม และลิงก์ไปยังผลลัพธ์สำคัญของโครงการ เพื่อให้ทุกคนที่ทำงานในภารกิจนั้นมีความชัดเจนในบริบทของงานและไฟล์ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
5. แม่แบบกระดานไวท์บอร์ดแผนงาน ClickUp
การเขียนบนกระดานไวท์บอร์ดเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแสดงความคิด, หารือเกี่ยวกับกลยุทธ์,และร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน
การใช้ไวท์บอร์ดในการประชุมทีมช่วยให้ทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาได้ แต่ในสภาพแวดล้อมการทำงานสมัยใหม่ ทีมงานของคุณอาจไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกันเสมอไป และอาจจำเป็นต้องเข้าถึงบันทึกบนไวท์บอร์ดขณะเดินทาง นั่นคือเหตุผลที่เราสร้างเทมเพลต ไวท์บอร์ดแผนงาน ของ ClickUpขึ้นมา
มันให้ภาพอ้างอิงที่วางแผนไว้สำหรับโครงการในรูปแบบดิจิทัล แต่เช่นเดียวกับไวท์บอร์ดจริง คุณสามารถ "แขวน" โน้ต จดบันทึกงาน และย้ายงานต่างๆ ได้
ไวท์บอร์ดมีคุณสมบัติหลายอย่างที่ทำให้เหมือนกับบอร์ดจริง – แต่ดีกว่า!
- เครื่องมือวาดภาพ: วาดด้วยมืออิสระพร้อมปากกามาร์คเกอร์หลากสีและขนาด เพิ่มรูปทรงและโน้ตติด, ข้อความ, ลูกศร, และแผนผังความคิด, รวมถึงอัปโหลดภาพและรูปถ่ายได้
- ไลบรารีเทมเพลต: เริ่มต้นด้วยเทมเพลตสำเร็จรูป 9 แบบ เพื่อจัดระเบียบและเพิ่มลงในไวท์บอร์ดของคุณได้อย่างรวดเร็ว
- งาน, เอกสาร, บุคคล, และรายการ: สามารถเพิ่มหรือแท็กสิ่งเหล่านี้จากบอร์ดหรือรายการอื่น ๆ ภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณได้
- ลิงก์: รวมเส้นทางที่สามารถคลิกได้ไปยังไฟล์ Figma, เว็บไซต์, Google Docs, แผ่นงาน, สไลด์ และ Youtube
ไม่ว่าคุณจะกำลังระดมความคิดหรือวางแผนกระบวนการที่ซับซ้อนเทมเพลตไวท์บอร์ดนี้สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการยกระดับงานของคุณไปอีกขั้น
โบนัส:แม่แบบแผนการสื่อสาร
6. แม่แบบแผน 12 สัปดาห์ของ ClickUp
หลายธุรกิจดำเนินการตามรอบไตรมาสที่มีระยะเวลา 12 สัปดาห์ต่อรอบ สำหรับผู้ที่ใช้วิธีนี้ เราได้สร้างเทมเพลตแผน 12 สัปดาห์ของ ClickUpเพื่อให้มั่นใจว่าไตรมาสถัดไปของคุณจะดียิ่งกว่าไตรมาสที่ผ่านมา แต่ความสนุกไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น! เทมเพลตนี้สามารถใช้จัดการทุกด้านของชีวิตคุณ ช่วยให้คุณสามารถสร้างสมดุลระหว่างเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายทางอาชีพด้วยแผนการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
แผนโครงการง่าย ๆ 12 สัปดาห์ของเราทำงานเหมือนกับรายการสิ่งที่ต้องทำขนาดใหญ่ ที่คุณสามารถป้อนคำอธิบายรายละเอียดของงาน เพิ่มงานย่อย และสร้างรายการตรวจสอบได้ แผ่นงานนี้ยังมีช่องข้อมูลที่กำหนดเองสองช่อง:
- วางแผนและติดตามความคืบหน้า: กรอกข้อมูลในช่องโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงว่าคุณดำเนินการไปถึงขั้นตอนใดในการทำงานแล้ว
- หมวดหมู่กิจกรรม: ติดแท็กแต่ละหมวดหมู่ด้วยกลุ่มที่เกี่ยวข้อง (เช่น ส่วนตัว, งาน, ครอบครัว, หรือการเงิน)
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ "ระบายความคิด" ทุกสิ่งที่คุณต้องทำให้เสร็จภายใน 12 สัปดาห์ข้างหน้า จากนั้นใช้ฟิลด์ของ ClickUp เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบงานแต่ละรายการ ตั้งวันครบกำหนดและจัดลำดับความสำคัญของรายการตามสิ่งที่ต้องทำและเวลาที่ต้องทำ
7. แม่แบบแผนกระบวนการ ClickUp
แผนกระบวนการคือแผนที่นำทางแบบขั้นตอนเพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ
มันรวมถึงขั้นตอนที่คุณจะดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย, มาตรการคุณภาพและการตอบสนองที่คุณจะมีไว้, และแผนการตอบสนองที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่คุณอาจมีไว้. นี่คือวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าความคาดหวังของคุณ (หรือของลูกค้าของคุณ) จะได้รับการบรรลุ, และนี่คือเหตุผลที่เราสร้างแบบแผนกระบวนการของ ClickUp.
แผนกระบวนการมักจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในงานที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการต้องผ่านการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ เอกสารนี้มีช่องให้กรอกรายละเอียดเฉพาะของการดำเนินงานของธุรกิจของคุณ
- ส่วนที่ระบุการดำเนินการปรับปรุง: ประกอบด้วยคำอธิบาย, ข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก, วิธีการที่ใช้, เกณฑ์, และการดำเนินการที่ต้องทำหากไม่เป็นไปตามเกณฑ์
- ส่วนสำหรับรายละเอียดการแก้ไขแผนกระบวนการ: ประกอบด้วยวันที่แก้ไข ประวัติการแก้ไข และรายชื่อผู้อนุมัติและผู้รับทราบ
ไม่ว่าคุณจะกำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนำกลยุทธ์การขายใหม่มาใช้ การมีแผนกระบวนการที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง มันจะช่วยให้คุณมีระเบียบและมั่นใจได้ว่าคุณกำลังปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ นอกจากนี้ การมีแผนที่ชัดเจนยังช่วยให้คุณมีความมั่นใจในความสามารถในการดำเนินวิสัยทัศน์ของคุณให้สำเร็จอีกด้วย
8. แม่แบบแผนงาน Microsoft Excel
แม้ว่าเราจะคิดว่าไลบรารีเทมเพลตของ ClickUp มีทุกอย่างที่ธุรกิจต้องการเพื่อเริ่มต้นและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่เราเข้าใจดีว่าคุณไม่สามารถเลือกใช้โซลูชันที่ต้องการได้เสมอไป สำหรับองค์กรที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft และผู้ที่ชอบใช้สเปรดชีตมากกว่าเอกสาร Wordเทมเพลตแผนงาน Excelเหล่านี้เหมาะสำหรับคุณ
Excel มีแม่แบบไทม์ไลน์และแผนงานที่สามารถปรับแต่งได้หลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบโครงการของคุณ
- กำหนดการโครงการ: สร้างกำหนดการเพื่อติดตามตารางเวลาของโครงการ แสดงให้เห็นว่าแต่ละงานจะเกิดขึ้นในเดือนใด รวมถึงตารางสำหรับชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุด Excel มีแม่แบบกำหนดการโครงการที่ละเอียดสามแบบ และแม่แบบกำหนดการโครงการสี่สัปดาห์หนึ่งแบบ
- แบบแผนการทำงาน: แสดงโครงการของคุณใน 4 ขั้นตอน พร้อมกิจกรรมที่จำเป็นในแต่ละขั้นตอน ข้อมูลจะถูกป้อนลงในแผ่นงานอื่น และจะถูกนำมาแสดงในแผนที่เส้นทางแบบภาพโดยอัตโนมัติ
แม่แบบเหล่านี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการจัดการโครงการ แต่ในกรณีฉุกเฉิน พวกมันยังคงช่วยให้คุณจัดระเบียบงานที่เร่งด่วนที่สุดของโครงการและนำเสนอในรูปแบบที่มองเห็นได้ และหากคุณชอบเอกสารมากกว่าสเปรดชีตนี่คือวิธีการสร้างไทม์ไลน์โดยใช้ Wordแทน
📮ClickUp Insight:37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย
หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล หรือสเปรดชีต ด้วย ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีในทุกงาน แชท และเอกสารของคุณ—ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป
9. Microsoft Project แม่แบบไทม์ไลน์แผนโครงการ
หากคุณต้องการเก็บแผนงานโครงการของคุณไว้ในชุดโปรแกรมของ Microsoft แต่ต้องการโซลูชันที่ครอบคลุมมากกว่าเทมเพลต Excel ลองพิจารณาเทมเพลตแผนงาน Microsoft Projectเหล่านี้ .
Microsoft Project เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณวางแผน กำหนดตารางเวลา และจัดการโครงการที่ซับซ้อน ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่นแผนภูมิแกนต์ การจัดการทรัพยากร และการติดตามงาน Microsoft Project ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบและควบคุมกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดาย
โครงการนี้ยังสามารถผสานการทำงานกับโปรแกรมอื่น ๆ ของ Microsoft เช่น Excel และ Outlook ได้ด้วย ทำให้คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลและทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนงานแต่งงาน สร้างอาคาร หรือเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Microsoft Project ก็สามารถช่วยให้คุณดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
เทมเพลตการวางแผนโครงการนี้สามารถช่วยคุณจัดระเบียบงานและเป้าหมายสำคัญในรูปแบบที่ง่ายต่อการแบ่งปันกับสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายคน แต่เพื่อใช้ประโยชน์จากเทมเพลตเหล่านี้ คุณจะต้องลงทะเบียนใช้บริการก่อน
10. eFinancial Models Google Sheets แม่แบบการวางแผนโครงการอย่างง่าย
สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเลือกแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของตนเองได้ และบริษัทของคุณใช้ Google Workspace, มีเทมเพลตแผนงาน Google Sheetsสำหรับคุณเช่นกัน!
ข่าวดีเกี่ยวกับ Google Sheets คือ หากคุณเคยใช้ Microsoft Excel มาก่อน คุณจะรู้สึกคุ้นเคยทันที เพราะเป็นเครื่องมือสเปรดชีตบนคลาวด์ที่ช่วยให้คุณสร้าง แก้ไข และแชร์เวิร์กบุ๊กกับผู้อื่นได้แบบเรียลไทม์ Google Sheets ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมในที่เดียวโดยไม่ต้องบันทึกและส่งไฟล์ไปมาอีกต่อไป
สำหรับการวางแผนงาน คุณสามารถใช้ Google Sheets เพื่อกำหนดเส้นตาย ติดตามความคืบหน้าของโครงการ มอบหมายงาน และอื่นๆ ไม่ว่าคุณจะทำงานในโครงการที่มีหลายคน งานนำเสนอ หรือเพียงแค่ต้องการจัดระเบียบรายการที่ต้องทำประจำวัน Google Sheets ก็สามารถช่วยให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นและทำให้ชีวิตการทำงานของคุณง่ายขึ้นมาก
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยเทมเพลตการวางแผนงานวันนี้
การจัดลำดับความสำคัญของงานและการวางแผนเพื่อให้สามารถรับผิดชอบงานได้ครบถ้วนนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการผลิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โชคดีที่มีซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมากมายที่สามารถช่วยคุณได้ ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาวิธีการจัดระเบียบงานรายปี รายโครงการ หรือรายไตรมาส
เราอาจจะมีอคติ แต่เราคิดว่าวิธีที่ง่ายที่สุดในการเริ่มต้นวางแผนงานคือการใช้ ClickUp พื้นที่ทำงานของ ClickUp ช่วยให้คุณมองเห็นงานของคุณได้อย่างง่ายดาย และเทมเพลตของเราช่วยให้คุณจัดระเบียบงานได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจง่าย ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมขนาดใหญ่ และเมื่อคุณต้องการทำงานร่วมกับผู้อื่น ClickUp ก็ทำให้การรับข้อเสนอแนะเป็นเรื่องง่าย
เริ่มต้นใช้งาน ClickUpได้ฟรีวันนี้ ลองใช้ดูเพื่อดูว่าการวางแผนล่วงหน้าเพียงเล็กน้อยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณในระยะยาวได้อย่างไร