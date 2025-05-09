10 แอปปฏิทินร่วมที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ตารางเวลาของคุณเป็นระเบียบในปี 2025

การบาลานซ์ตารางเวลาของครอบครัวอาจรู้สึกเหมือนเป็นงานเต็มเวลา. ในเวลาหนึ่ง คุณพร้อมที่จะไปประชุมที่โรงเรียน ขณะที่คู่ครองของคุณยืนยันว่าคุณสัญญาว่าจะพาหมาไปหาหมอ.
ข่าวดีก็คือ แอปปฏิทินที่ใช้ร่วมกันได้อย่างเชื่อถือได้สามารถช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและขจัดความสับสนวุ่นวายได้ ไม่ว่าคุณจะต้องการปฏิทินครอบครัวเพื่อประสานงานกิจกรรมโรงเรียนและภาระงาน หรือแอปที่ซิงค์ได้อย่างราบรื่นระหว่างอุปกรณ์หลายเครื่อง เราได้ทดสอบตัวเลือกที่ดีที่สุดที่มีให้แล้ว
นี่คือการคัดสรรแอปปฏิทินที่แชร์ได้ยอดนิยม ซึ่งช่วยให้การวางแผนเป็นเรื่องง่ายขึ้น ช่วยให้คุณใช้เวลาจัดการตารางน้อยลง และมีเวลามากขึ้นในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขร่วมกัน
📌 แอปปฏิทินร่วมที่ดีที่สุดในพริบตา
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|การกำหนดราคา
|ClickUp
|การซิงค์ปฏิทินภายนอก, การลากและวางงาน, รายการที่มีรหัสสี, แชท, การจัดตารางด้วย AI
|ทุกขนาดของทีม
|มีแผนฟรีให้บริการ / ทดลองใช้ฟรี 30 วัน / ปรับแต่งได้ตามความต้องการสำหรับองค์กร
|Google ปฏิทิน
|การซิงค์แอป Google, ปฏิทินหลายรายการ, การป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ, การแชร์กิจกรรม
|ผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับแอป Google
|แผนฟรี / แผนชำระเงิน / ปรับแต่งได้ตามความต้องการสำหรับองค์กร
|โคซี
|การจัดตารางเวลาด้วยรหัสสี, รายการสิ่งที่ต้องทำและรายการของชำที่แชร์, อีเมลวาระประจำสัปดาห์
|การจัดตารางเวลาที่เน้นครอบครัว
|ฟรี / พรีเมียม: แบบสมัครสมาชิก
|ไทม์ทรี
|ปฏิทินหลายปฏิทิน, แชทในตัว, การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์, แนบไฟล์
|การแชร์ปฏิทินพร้อมการสื่อสาร
|ฟรี / พรีเมียม: แบบสมัครสมาชิก
|ปฏิทิน Microsoft Outlook
|การผสานรวมกับ Microsoft 365, การค้นหาปฏิทิน, รองรับหลายปฏิทิน, การซิงค์อีเมล/กิจกรรม
|ผู้ใช้ Microsoft และการจัดตารางเวลาสำหรับครอบครัวธุรกิจ
|แผนฟรี / แผนเสียค่าใช้จ่าย / ปรับแต่งได้ตามความต้องการสำหรับองค์กร
|ครอบครัววอลล์
|การติดตามตำแหน่งแบบเรียลไทม์, การวางแผนมื้ออาหาร, การซิงค์กับ Google Calendar, รายการช้อปปิ้ง
|ระบบจัดการครอบครัวครบวงจร
|ฟรี / พรีเมียม: แบบสมัครสมาชิก
|FamCal
|กิจกรรมที่มีรหัสสี, รายการที่ใช้ร่วมกัน, แผนการรับประทานอาหาร, การติดตามค่าใช้จ่าย
|การจัดตารางเวลาสำหรับทั้งครอบครัว
|ฟรี / พรีเมียม: แบบสมัครสมาชิก
|คูปล่า
|การซิงค์ตารางเวลาของพันธมิตร, งานและคำเตือนที่แชร์, แชทในตัว, การอัปเดตอัตโนมัติ
|คู่รักที่จัดการตารางเวลา
|ฟรี
|อาสนะ
|การมอบหมายงาน, ระบบอัตโนมัติ, การซิงค์ปฏิทิน, การตั้งค่าความสำคัญ
|การจัดตารางครอบครัวแบบโครงการ
|แผนฟรี / แผนชำระเงิน / ปรับแต่งได้ตามความต้องการสำหรับองค์กร
|มหัศจรรย์
|การซิงค์ปฏิทินหลายปฏิทิน, ข้อเสนอเหตุการณ์, การป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ, การตรวจจับการโทร
|ผู้ใช้ Apple ที่มีความต้องการในการจัดตารางขั้นสูง
|แผนฟรี / แผนชำระเงิน / ปรับแต่งได้ตามความต้องการสำหรับองค์กร
คุณควรมองหาอะไรในแอปปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน?
ไม่ทุกแอปปฏิทินที่ใช้ร่วมกันถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกัน บางแอปทำให้การวางแผนเป็นเรื่องง่าย ขณะที่บางแอปอาจรู้สึกเหมือนเป็นงานที่มากกว่าคุณค่าของมัน เพื่อรักษาครอบครัวของคุณให้เป็นระเบียบโดยไม่ปวดหัว คุณควรค้นหาคุณสมบัติที่ต้องมีเหล่านี้:
- ซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์หลายเครื่อง: ให้ทุกคนในครอบครัวได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าพวกเขาจะใช้เครื่องใดก็ตาม
- การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้: ตั้งการเตือนสำหรับเหตุการณ์สำคัญ การเปลี่ยนแปลงตารางในนาทีสุดท้าย หรือภารกิจที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
- มุมมองปฏิทินหลายแบบ: สลับระหว่างรูปแบบรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน เพื่อดูสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
- เหตุการณ์ที่ระบุด้วยสี: กำหนดสีที่แตกต่างกันให้กับสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนเมื่อมองแวบแรก
- รายการงานที่แชร์: ติดตามการซื้อของ, โครงการโรงเรียน, และงานบ้านควบคู่ไปกับกิจกรรมที่กำหนดไว้
- แชทหรือบันทึกตามเหตุการณ์: เพิ่มรายละเอียด การอัปเดต หรือการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายไปยังกิจกรรมโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงการส่งข้อความยาวเหยียด
- การผสานรวมกับแอปอื่น ๆ: ซิงค์กับ Google Calendar, Outlook หรือตัวจัดการงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผน
- การเข้าถึงสำหรับแขกสำหรับกิจกรรมชั่วคราว: ให้พี่เลี้ยงเด็ก ญาติ หรือเพื่อนดูตารางเวลาได้โดยไม่ต้องให้สิทธิ์การเข้าถึงเต็มรูปแบบ
🔍 คุณรู้หรือไม่?70% ของผู้คนพึ่งพาปฏิทินดิจิทัลในการจัดการตารางประจำวันของพวกเขา อย่างไรก็ตาม การติดตามกิจกรรมของสมาชิกในครอบครัวหลายคนต้องการมากกว่าแค่แอปปฏิทินธรรมดา
10 แอปปฏิทินร่วมที่ดีที่สุด
การค้นหาแอปปฏิทินที่ใช้ร่วมกันได้เหมาะสมจะสร้างความแตกต่างอย่างมากในการจัดระเบียบตารางเวลาของครอบครัวคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการปฏิทินครอบครัวแบบง่าย ๆ หรือแอปวางแผนที่อัดแน่นด้วยฟีเจอร์และสามารถซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์ได้ ก็มีแอปปฏิทินฟรีมากมายให้เลือกใช้ตามความต้องการที่แตกต่างกัน
นี่คือตัวเลือกยอดนิยมที่จะช่วยให้คุณดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นโดยไม่วุ่นวาย!
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและปฏิทินแบบครบวงจร)
ClickUpคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่มีฟีเจอร์การจัดตารางเวลาและการทำงานร่วมกันในตัว
ไม่เหมือนกับแอปปฏิทินครอบครัวแบบดั้งเดิม ClickUp ผสานรวมรายการสิ่งที่ต้องทำ การติดตามเหตุการณ์ และความเชื่อมโยงของงานเข้าด้วยกัน ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับครอบครัวที่มีตารางเวลาหลายอย่างที่ต้องจัดการพร้อมกัน
ClickUp Calendar ช่วยให้ครอบครัวของคุณอยู่ใน หน้าเดียวกัน ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง คุณสามารถดูงานและกิจกรรมของคุณได้ตามวัน, สัปดาห์, หรือเดือน เพื่อดูรายละเอียดหรือภาพรวมของตารางเวลาครอบครัวของคุณ
การยกระดับที่แท้จริง? คุณสามารถ อัตโนมัติตารางเวลาของคุณ ได้จริงๆ ลองนึกภาพนี้: คุณทำเครื่องหมายงานที่สำคัญที่สุดของคุณเป็นงานสำคัญ และ ClickUp ใช้ AI เพื่อแนะนำเวลาที่ดีที่สุด สำหรับคุณในการทำงานเหล่านั้น คุณสามารถเพิ่มช่วงเวลาเหล่านั้นลงในปฏิทินของคุณได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว และถ้าคุณไม่เสร็จงาน? ClickUp จะจัดตารางเวลาใหม่ให้คุณโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณทำงานได้ตามแผน
ปฏิทินของ ClickUp ช่วยให้คุณรวมปฏิทินทั้งหมดของคุณ (งาน ส่วนตัว สังคม) เข้าไว้ในมุมมองเดียวที่รวมกัน ซึ่งสร้างศูนย์กลางสำหรับทุกภาระผูกพันของคุณ ลดความสับสนและทำให้การจัดตารางง่ายขึ้น
และนี่คือจุดเด่น: ClickUp ผสานงานและปฏิทินของคุณเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ คุณจะเห็น งานสำคัญ งานที่ค้างอยู่ และงานที่ยังไม่ได้ทำในปฏิทินด้านข้าง และสามารถลากและวางงานเหล่านั้นลงในตารางเวลาของคุณได้อย่างง่ายดาย ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถวางแผนการทำงานในแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนได้, กำหนดสีให้กับกิจกรรมต่าง ๆ, และสร้างการแจ้งเตือนซ้ำ ๆ สำหรับกิจกรรมทางโรงเรียนหรือการเดินทางของครอบครัวได้
ด้วย ClickUp Tasks คุณยังสามารถ:
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อให้บริบทที่ดีขึ้นสำหรับงานเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
- เชื่อมโยงงานเข้าด้วยกันด้วยความสัมพันธ์ที่ยืดหยุ่นเพื่อการจัดการที่ราบรื่น
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น งานบ้านประจำวัน เพื่อให้คุณใช้เวลาในการตั้งการเตือนน้อยลง
ปรับรูปแบบปฏิทินของคุณ กรองงาน และแชร์มุมมองกับผู้อื่นได้ นอกจากนี้ยังสามารถซิงค์กับปฏิทินภายนอก เช่น Outlook และ Apple Calendar ได้อีกด้วย
ด้วยระบบจัดตารางแบบลากและวาง การซิงค์ปฏิทินภายนอก และการแชทตามเหตุการณ์ ClickUp ทำให้การวางแผนตารางครอบครัวของคุณเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอป
📮 ClickUp Insights:92% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ในการทำงานใช้การจัดการเวลาแบบส่วนตัว อย่างไรก็ตาม เครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ส่วนใหญ่ไม่มีฟีเจอร์การจัดลำดับความสำคัญในตัว ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
ฟีเจอร์การจัดตารางเวลาและการติดตามเวลาด้วย AI ของ ClickUp สร้างกลยุทธ์การจัดการเวลาที่ปรับแต่งได้ซึ่งเหมาะกับทีมของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ซิงค์ปฏิทินภายนอกได้อย่างราบรื่นเพื่อรวม Google Calendar และ Outlook ไว้ในมุมมองเดียว
- ลากและวางเหตุการณ์ได้ทันทีเพื่อปรับตารางเวลาโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- กำหนดรหัสสีให้กับรายการในปฏิทินเพื่อติดตามกิจกรรมของแต่ละสมาชิกในครอบครัวได้อย่างรวดเร็ว
- แนบบันทึกและไฟล์ไปยังกิจกรรมเพื่อเพิ่มรายละเอียด เช่น แบบฟอร์มโรงเรียน รายการของใช้ หรือกำหนดการเดินทาง
- ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อทำงานร่วมกันกับครอบครัวและเพื่อนร่วมงานในการระดมความคิดและทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยภาพที่สร้างสรรค์ร่วมกัน
- เปิดใช้งานการสื่อสารแบบเรียลไทม์และการประสานงานกิจกรรมอย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างง่ายดายด้วยClickUp Chat
- ดูเวลาทั้งหมดที่คุณใช้ไปกับงานต่าง ๆ และกรองเวลาที่ติดตามตามสถานะ วันที่ และความสำคัญด้วยClickUp Time Tracking
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เส้นทางการเรียนรู้สำหรับครอบครัวที่ต้องการเพียงแอปปฏิทินครอบครัวแบบง่าย
- ไม่มีวิดเจ็ตมือถือเฉพาะสำหรับการดูกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงโดยไม่ต้องเปิดแอป
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5. 0 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง ClickUp อย่างไร?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ClickUp ช่วยให้เราสามารถมองเห็นภาพรวมของโครงการได้เช่นเดียวกับรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และทำให้ทุกคนในโครงการอยู่ในหน้าเดียวกัน สิ่งที่ฉันชอบมาก ๆ คือความสามารถในการทำให้ส่วนใหญ่ของงานประจำวันของฉันเป็นอัตโนมัติ
ClickUp ช่วยให้เราสามารถมองเห็นภาพรวมของโครงการได้เช่นเดียวกับรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และทำให้ทุกคนในโครงการอยู่ในหน้าเดียวกันได้ สิ่งที่ฉันชอบมาก ๆ คือความสามารถในการทำให้ส่วนใหญ่ของงานประจำวันของฉันเป็นอัตโนมัติได้
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากครอบครัวของคุณมีปฏิทินหลายรายการสำหรับงาน โรงเรียน และชีวิตที่บ้าน ฟิลเตอร์ขั้นสูงของ ClickUp ช่วยให้คุณดูตารางเวลาของแต่ละกลุ่มแยกกันหรือรวมไว้ที่เดียวได้ ใช้ฟิลเตอร์เหล่านี้เพื่อลดความวุ่นวายและยังคงติดตามทุกสิ่งที่สำคัญได้ครบถ้วน
2. Google Calendar (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอป Google)
Google Calendar เป็นหนึ่งในแอปปฏิทินที่ใช้ร่วมกันอย่างแพร่หลายที่สุด และมีเหตุผลที่ดีที่ได้รับความนิยมเช่นนี้ มันสามารถซิงค์ได้อย่างง่ายดายกับแอป Google ทั้งหมด เช่น Gmail, Meet และ Drive
หากครอบครัวของคุณใช้บัญชี Gmail แอปปฏิทินนี้จะยิ่งทรงพลังมากขึ้น มันช่วยให้คุณสามารถเพิ่มกิจกรรมจากอีเมลโดยอัตโนมัติ กำหนดการประชุมทางวิดีโอ และแชร์ตารางเวลาของคุณได้
ความสามารถของ Google Calendar ในการจัดการปฏิทินหลายปฏิทินภายในอินเทอร์เฟซเดียวทำให้โดดเด่น คุณสามารถสร้างปฏิทินแยกต่างหากสำหรับสมาชิกในครอบครัว, งาน, โรงเรียน, และแม้กระทั่งบันทึกประจำวันของครอบครัว จากนั้นสลับไปมาระหว่างปฏิทินเหล่านั้นหรือดูทุกอย่างพร้อมกันได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Calendar
- ซิงค์แอป Google โดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มกิจกรรมจาก Gmail, Meet และ Google Tasks โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- สร้างปฏิทินหลายปฏิทินได้อย่างง่ายดายเพื่อแยกตารางงาน งาน และส่วนตัวไว้ในที่เดียว
- แชร์ปฏิทินกับสมาชิกในครอบครัวได้ทันทีเพื่อให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญ
- ใช้การสร้างเหตุการณ์ด้วยภาษาธรรมชาติเพื่อพิมพ์วลีง่ายๆ เช่น "นัดพบแพทย์เวลา 15.00 น." และให้ Google จัดตารางนัดหมายให้
ข้อจำกัดของ Google Calendar
- การหาช่วงเวลาที่ว่างตรงกันอาจเป็นเรื่องยากเมื่อพยายามดูตารางเวลาของผู้อื่น
- ขาดการจัดการงานในตัวสำหรับครอบครัวที่ต้องการรวมตารางเวลาเข้ากับรายการสิ่งที่ต้องทำ
ราคาของ Google Calendar
- เวอร์ชันฟรี
- ธุรกิจเริ่มต้น: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Calendar
- G2: 4. 6/5. 0 (42,790+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5. 0 (รีวิวมากกว่า 3,470 รายการ)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การเชี่ยวชาญเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ของ Google Calendar สามารถช่วยประหยัดเวลาในการจัดตารางงานได้หลายชั่วโมง—ตั้งแต่การเพิ่มกิจกรรมจาก Gmail อัตโนมัติ ไปจนถึงการตั้งค่าเวลาทำงานและการแจ้งเตือนแบบกำหนดเองดูเทคนิคที่ดีที่สุดของ Google Calendar ได้ที่นี่
3. Cozi (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางและจัดการสำหรับครอบครัว)
Cozi เป็นแอปปฏิทินครอบครัวที่ใช้ร่วมกัน ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ครอบครัวที่ยุ่งวุ่นวายสามารถจัดการชีวิตได้อย่างเป็นระเบียบ ต่างจากแอปปฏิทินที่ใช้ร่วมกันทั่วไป Cozi ผสมผสานการแชร์ปฏิทิน รายการสิ่งที่ต้องทำ รายการของใช้ในบ้าน และการวางแผนมื้ออาหารไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการติดตามกิจกรรมของทุกคน พร้อมอัปเดตสมาชิกในครอบครัวด้วยการแจ้งเตือนอัตโนมัติ การจัดตารางด้วยรหัสสีช่วยให้มองเห็นได้ง่ายว่าใครมีส่วนร่วมในแต่ละกิจกรรมได้ทันที
Cozi ช่วยให้ทุกคนไม่ลืมวันสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมโรงเรียน นัดหมอฟัน หรือกิจกรรมครอบครัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cozi
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติและอีเมลวาระการประชุมเพื่อให้ทุกคนทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
- แชร์รายการของชำ แผนการรับประทานอาหาร และรายการสิ่งที่ต้องทำ เพื่อจัดการงานบ้านในที่เดียว
- เข้าถึงปฏิทินครอบครัวจากอุปกรณ์ใดก็ได้เพื่อตรวจสอบตารางเวลาขณะเดินทาง
ข้อจำกัดของ Cozi
- ไม่มีการผสานรวมกับแอปปฏิทินอื่น ๆ เช่น Google Calendar หรือ Outlook
- บางคุณสมบัติต้องสมัครสมาชิกแบบชำระเงินเพื่อปลดล็อกเครื่องมือขั้นสูง
ราคา Cozi
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก Cozi
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
📌 เคล็ดลับเพิ่มเติม: ใช้จดหมายข่าวประจำสัปดาห์ของ Cozi เพื่อส่งตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์ให้สมาชิกในครอบครัวทุกคนทราบล่วงหน้า วิธีนี้ช่วยให้ทุกคนรู้แผนการล่วงหน้าและสะดวกในการติดตามกิจกรรมครอบครัว งานโรงเรียน และการวางแผนมื้ออาหารได้ในที่เดียว!
4. TimeTree (เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์ปฏิทินพร้อมการสื่อสารในตัว)
TimeTree เป็นแอปปฏิทินที่ใช้ร่วมกันได้ ซึ่งช่วยให้การนัดหมายและการประสานงานสำหรับครอบครัว เพื่อน และทีมเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ไม่เหมือนกับแอปปฏิทินครอบครัวทั่วไป TimeTree ไม่เพียงแต่แชร์ปฏิทินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงฟีเจอร์แชทในตัว ปฏิทินหลายชุดสำหรับกลุ่มต่างๆ และการแจ้งเตือนทันทีสำหรับเหตุการณ์ในปฏิทิน
ด้วย TimeTree คุณสามารถสร้างแอปปฏิทินครอบครัวที่ใช้ร่วมกัน ปฏิทินงาน และแม้กระทั่งบันทึกประจำวันของครอบครัวได้ แอปนี้จะช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่อัปเดตแบบเรียลไทม์ และลดความจำเป็นในการใช้แอปส่งข้อความแยกต่างหากเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการต่างๆ
คุณสมบัติเด่นของ TimeTree
- สร้างปฏิทินหลายชุดสำหรับกลุ่มต่าง ๆ เพื่อแยกงาน ครอบครัว และปฏิทินส่วนตัว รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดต
- พูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมในปฏิทินออนไลน์ของคุณโดยใช้แชทและความคิดเห็นที่มีอยู่ในตัว
- แนบไฟล์และรูปภาพกับกิจกรรมเพื่อให้เอกสารสำคัญเข้าถึงได้ง่าย
ข้อจำกัดของ TimeTree
- ไม่มีการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับแอปปฏิทินอื่น ๆ เช่น Google Calendar หรือ Outlook
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่าง เช่น การจัดลำดับความสำคัญของเหตุการณ์ ต้องการการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน
ราคา TimeTree
- เวอร์ชันฟรี
- พรีเมียม: $4.49/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนรายปี: $44.99/ปี ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว TimeTree
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่?การศึกษาในครอบครัว 393 ครอบครัวพบว่าเครื่องมือวางแผนร่วมกันช่วยลดความเครียดในชีวิตครอบครัวแอพปฏิทินครอบครัวช่วยป้องกันการจองซ้อน การสื่อสารผิดพลาด และความวุ่นวายในนาทีสุดท้าย ทำให้การประสานงานตารางงาน การทำงาน การเรียน และชีวิตส่วนตัวเป็นไปอย่างราบรื่น
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ปฏิทินทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Cron (Notion) (ทดลองและทดสอบแล้ว)
5. ปฏิทิน Microsoft Outlook (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Microsoft และการจัดตารางเวลาธุรกิจ-ครอบครัวที่ราบรื่น)
Microsoft Outlook Calendar เป็นแอปปฏิทินที่ใช้ร่วมกันซึ่งผสานรวมกับระบบนิเวศของ Microsoft ไม่ว่าคุณจะจัดระเบียบกิจกรรมครอบครัว ตารางเรียน หรือประชุมงาน แอปนี้ก็มีมุมมองปฏิทินหลากหลาย การเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และการอัปเดตแบบเรียลไทม์
สำหรับครอบครัวที่ใช้ Microsoft 365 อยู่แล้ว การแชร์ปฏิทินของ Outlook ช่วยให้คุณสามารถประสานแผนงานระหว่างบัญชีต่างๆ ได้ นอกจากนี้ยังรองรับการซิงค์กับ Google Calendar และ Apple Calendar อีกด้วย ทำให้คุณสามารถจัดการตารางเวลาทั้งหมดของคุณได้บนทุกอุปกรณ์
ระบบแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่ติดตั้งไว้ในตัวช่วยให้แน่ใจว่าไม่มีใครลืมวันที่สำคัญ ขณะที่ความสามารถในการค้นหาปฏิทินหลายเล่มทำให้การค้นหาสิ่งที่คุณต้องการเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของปฏิทิน Microsoft Outlook
- ซิงค์กับปฏิทินของ Google, Apple และ Microsoft เพื่อรวมตารางเวลาทั้งหมดไว้ในมุมมองเดียว
- สร้างและแชร์ปฏิทินหลายรายการเพื่อแยกงาน โรงเรียน และชีวิตส่วนตัวออกจากกัน
- ค้นหาข้อมูลในปฏิทินได้อย่างง่ายดายเพื่อค้นหาเหตุการณ์ที่ผ่านมาและที่กำลังจะมาถึงได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของปฏิทิน Microsoft Outlook
- พื้นที่จัดเก็บฟรีจำกัดเมื่อเทียบกับแอปปฏิทินอื่น ๆ
- เครื่องมือขั้นสูงอาจมีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับระบบของ Microsoft
ราคาปฏิทิน Microsoft Outlook
- Microsoft 365 Family: 8.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Personal: 6.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- แผนธุรกิจ Microsoft 365: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวปฏิทิน Microsoft Outlook
- G2: 4. 5/5. 0 (รีวิวมากกว่า 2,970 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5. 0 (รีวิวมากกว่า 2,120 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึงปฏิทิน Microsoft Outlook อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
MS Outlook เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดสำหรับการส่งอีเมลและการจัดการปฏิทินงานของคุณ คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเครื่องมือนี้คือการผสานรวมอย่างราบรื่นกับเครื่องมือประชุมอื่นๆ เช่น Zoom Workplace, MS Teams เป็นต้น
MS Outlook เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดสำหรับการส่งอีเมลและการจัดการปฏิทินงานของคุณ คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเครื่องมือนี้คือการผสานรวมอย่างราบรื่นกับเครื่องมือประชุมอื่นๆ เช่น Zoom Workplace, MS Teams เป็นต้น
6. FamilyWall (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการและสื่อสารครอบครัวแบบครบวงจร)
FamilyWall เป็นแพลตฟอร์มการจัดการครอบครัวแบบครบวงจรที่ช่วยให้ตารางเวลาประจำวัน งานต่างๆ และการสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น โดยผสานรวมรายการช้อปปิ้ง การวางแผนมื้ออาหาร และการติดตามตำแหน่งแบบเรียลไทม์ ทำให้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับครอบครัวที่มีกิจกรรมมากมาย
ด้วยการซิงค์ Google Calendar คุณสามารถรวมปฏิทินหลาย ๆ อันไว้ในที่เดียวและทำให้ทุกคนติดตามได้ทันท่วงที รายการสิ่งที่ต้องทำและรายการซื้อของที่แชร์กันช่วยให้ไม่มีอะไรลืมไป ในขณะที่โปรแกรมส่งข้อความสำหรับครอบครัวช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างทันทีโดยไม่ต้องสลับแอป
ผู้ใช้พรีเมียมสามารถใช้การติดตามงบประมาณและการวางแผนมื้ออาหาร ทำให้การจัดการครัวเรือนราบรื่นยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ FamilyWall
- ซิงค์ตารางเวลาเข้ากับ Google Calendar เพื่อรวมกิจกรรมทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- แชร์รายการซื้อของและรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อติดตามงานต่างๆ ร่วมกันในครอบครัว
- ใช้การติดตามตำแหน่งแบบเรียลไทม์สำหรับเด็กและรับการแจ้งเตือนเมื่ออยู่ในเขตปลอดภัย
- วางแผนมื้ออาหารสำหรับทั้งสัปดาห์และสร้างรายการของใช้ในครัวอัตโนมัติเพื่อการช็อปปิ้งที่สะดวก
ข้อจำกัดของ FamilyWall
- ผู้ใช้จำเป็นต้องสมัครสมาชิกสำหรับการจัดทำงบประมาณและการวางแผนมื้ออาหารขั้นสูง
- การติดตามตำแหน่งอาจทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วขึ้นบนอุปกรณ์บางรุ่น
ราคาของ FamilyWall
- เวอร์ชันฟรี
- พรีเมียม: $4.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ FamilyWall
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? การศึกษาหนึ่งระบุว่าผู้ชายพึ่งพาปฏิทินดิจิทัลมากกว่าผู้หญิง(73% เทียบกับ 67%) แต่ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะใช้สมุดวางแผนแบบกระดาษมากกว่า (32.1%) แอปพลิเคชันอย่าง ClickUp ช่วยลดช่องว่างนี้ โดยให้เครื่องมือจัดการดิจิทัลพร้อมทั้งรองรับการจดบันทึกด้วยมืออย่างง่ายดายสำหรับผู้ที่ยังคงชื่นชอบวิธีการแบบดั้งเดิม
7. FamCal (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบทั้งครอบครัวในแอปเดียว)
FamCal เป็นแอปปฏิทินครอบครัวที่ใช้ร่วมกันได้ ช่วยให้ครอบครัวสามารถติดตามกิจกรรม งานที่ต้องทำ บันทึก และรายการซื้อของได้อย่างเป็นระเบียบ มีระบบกำหนดเวลาด้วยสีที่แตกต่างกัน กำหนดบทบาทสมาชิกในครอบครัว และอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิกหลายคนและมีภาระหน้าที่หลากหลาย
ด้วยการซิงค์กับ Google Calendar ผู้ใช้สามารถเพิ่มกิจกรรม ตั้งการแจ้งเตือน และมอบหมายงานให้กับสมาชิกในครอบครัวเฉพาะได้
แอปนี้ประกอบด้วยตัววางแผนสูตรอาหารที่ใช้ร่วมกัน, การติดตามค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางครอบครัว, และบันทึกส่วนตัว. ซึ่งทำให้ทุกอย่างตั้งแต่ตารางเวลาประจำวันไปจนถึงแผนการไปเที่ยวถูกจัดระเบียบอย่างดี.
คุณสมบัติเด่นของ FamCal
- สร้างกิจกรรมร่วมกันพร้อมหมวดหมู่ที่มีสีแตกต่างกันเพื่อติดตามตารางเวลาของสมาชิกในครอบครัวแต่ละคน
- จัดการรายการซื้อของและรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้การช้อปปิ้งและงานบ้านเป็นไปอย่างราบรื่น
- ใช้ตัววางแผนมื้ออาหารในตัวเพื่อจัดระเบียบสูตรอาหารและกำหนดตารางมื้ออาหารลงในปฏิทินโดยตรง
- ติดตามค่าใช้จ่ายในการเดินทางในที่เดียวเพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายระหว่างวันหยุด
ข้อจำกัดของ FamCal
- ไม่สามารถซิงค์กับ Outlook หรือ Samsung Calendar ได้ ทำให้การผสานการทำงานข้ามแพลตฟอร์มมีข้อจำกัด
- คุณสมบัติพื้นฐานบางอย่างถูกย้ายไปอยู่หลังระบบชำระเงินแล้ว ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ใช้ที่ใช้งานมานาน
ราคา FamCal
- เวอร์ชันฟรี
- พรีเมียม: $4. 99/สัปดาห์ ต่อผู้ใช้
- แผนรายปี: $39.99/ปี ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว FamCal
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ส่วนขยายและแอดออนที่ดีที่สุดสำหรับ Google Calendar
8. คัปปล่า (เหมาะสำหรับคู่รักที่จัดการตารางเวลาด้วยกัน)
Cupla เป็นแอปปฏิทินที่ใช้ร่วมกันสำหรับคู่รัก ออกแบบมาเพื่อให้การวางแผนชีวิตร่วมกันเป็นเรื่องง่ายขึ้น แอปปฏิทินครอบครัวทั่วไปนี้เน้นการจัดตารางเวลาที่เป็นมิตรกับความสัมพันธ์ ช่วยให้คู่รักไม่พลาดวันสำคัญ รายการที่ต้องทำ และคำเตือนต่างๆ
สร้างกิจกรรมร่วมกัน, ซิงค์กับปฏิทินอื่น ๆ เช่น Google Calendar, และแม้กระทั่งแชทภายในแอปเพื่อหารือแผนการในเวลาจริง
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการคืนเดท ประสานตารางงาน หรือติดตามเวลาว่างของกันและกัน Cupla ก็ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
คุณสมบัติเด่นสองประการ
- ซิงค์ตารางเวลาทันทีเพื่อดูเวลาว่างของทั้งสองฝ่าย
- จัดการรายการสิ่งที่ต้องทำและตัวเตือนความจำร่วมกันเพื่อให้ทันกับงานประจำวัน
- แชทภายในแอปเพื่อประสานแผนโดยไม่ต้องสลับไปยังแพลตฟอร์มการส่งข้อความ
- รับการอัปเดตอัตโนมัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตารางเวลา เพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมสำคัญ
ข้อจำกัดบางประการ
- จำกัดเฉพาะการจัดตารางเวลาสำหรับคู่รักเท่านั้น โดยไม่มีฟีเจอร์สำหรับครอบครัวหรือทีมในวงกว้าง
- ไม่มีเวอร์ชันเดสก์ท็อปสำหรับผู้ที่ต้องการจัดการตารางเวลาบนคอมพิวเตอร์
ราคาคูป้า
- ดาวน์โหลดฟรี
คะแนนและรีวิวคูปลา
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
9. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการครอบครัวแบบโครงการและการติดตามงาน)
Asana ไม่ได้มีไว้สำหรับธุรกิจเท่านั้น—แต่ยังเป็นแอปปฏิทินที่แชร์ได้ทรงพลังสำหรับครอบครัวที่ต้องการการจัดการงานที่มีโครงสร้าง หากคุณอาศัยอยู่ในบ้านที่ทำงานเหมือนองค์กรขนาดเล็ก มีปฏิทินหลายรายการ รายการสิ่งที่ต้องทำ และความรับผิดชอบที่ต้องแชร์กัน Asana จะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและเชื่อมโยงกัน
ไม่เหมือนกับแอปปฏิทินครอบครัวแบบดั้งเดิม Asana ช่วยให้คุณสร้างกิจกรรม กำหนดเส้นตาย ติดตามงาน และทำงานอัตโนมัติได้ คุณสามารถมอบหมายงานบ้าน จัดการตารางเรียน และแม้กระทั่งใช้การเชื่อมต่อกับ Google Calendar หรือ Microsoft Outlook เพื่อซิงค์ทุกอย่างไว้ในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Asana
- จัดตารางครอบครัวด้วยการวางแผนแบบโครงการเพื่อติดตามการเรียน การทำงาน และกิจกรรมต่างๆ
- อัตโนมัติภารกิจที่ทำซ้ำเพื่อจัดการงานบ้าน, แผนมื้ออาหาร, หรือการชำระบิลโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- ซิงค์กับ Google Calendar และปฏิทินอื่น ๆ เพื่อรวบรวมกิจกรรมทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- มอบหมายงานให้สมาชิกในครอบครัวพร้อมกำหนดเส้นตาย ระดับความสำคัญ และการแจ้งเตือน
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ระบบอัตโนมัติแบบกลุ่มใหญ่และกฎขั้นสูงต้องการแผนสำหรับองค์กรที่มีจำนวนผู้ใช้ขั้นต่ำ
- การเรียกเก็บเงินรายปีโดยไม่มีนโยบายคืนเงินทำให้มีความเสี่ยงสำหรับผู้ที่ยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับการใช้งานระยะยาว
ราคาของ Asana
- เวอร์ชันฟรี
- เริ่มต้น: $10. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $24.99/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวอาสนะ
- G2: 4. 4/5. 0 (11,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5. 0 (13,350+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง Asana อย่างไร?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันชอบความเรียบง่ายของการทำงานกับ Asana มาก ฉันเคยใช้เครื่องมือจัดการโครงการอื่นๆ มาหลายปีแล้ว แต่ไม่มีเครื่องมือไหนที่มี UI ที่สะอาดและใช้งานง่ายขนาดนี้เลย หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่ เครื่องมือนี้เริ่มต้นใช้งานได้ง่ายมาก
ฉันชอบความเรียบง่ายของการทำงานกับ Asana มาก ฉันเคยใช้เครื่องมือจัดการโครงการอื่นๆ มาหลายปีแล้ว แต่ไม่มีเครื่องมือไหนที่มีหน้าตาที่สะอาดและใช้งานง่ายขนาดนี้เลย หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่ เครื่องมือนี้เริ่มต้นใช้งานได้ง่ายมาก
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แอปปฏิทินที่ดีที่สุด (ฟรีและเสียเงิน)
10. Fantastical (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Apple ที่ต้องการเครื่องมือการจัดการตารางเวลาขั้นสูง)
Fantastical เป็นแอปปฏิทินระดับพรีเมียมสำหรับผู้ใช้ Macที่ต้องการการแชร์ปฏิทินอย่างราบรื่น การจัดตารางกิจกรรม และการจัดการงานบนอุปกรณ์ Apple ทั้งหมด แอปนี้มีการสร้างกิจกรรมด้วยภาษาธรรมชาติ รองรับเขตเวลา และการจัดตารางการประชุมอัตโนมัติ
สิ่งที่ทำให้ Fantastical โดดเด่นคือความสามารถในการซิงค์กับ Google Calendar, iCloud, Microsoft 365 และแอปปฏิทินอื่น ๆ ทำให้คุณสามารถดูปฏิทินหลาย ๆ อันได้พร้อมกัน นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์เสนอเหตุการณ์ ซึ่งคุณสามารถส่งตัวเลือกเวลาต่าง ๆ และให้ผู้อื่นเลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุดได้—เหมาะสำหรับการรวมตัวของครอบครัวหรือการประชุมโรงเรียน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่น่าอัศจรรย์
- ซิงค์ปฏิทินหลายรายการเพื่อรวมกำหนดการจาก Google, iCloud และ Outlook ไว้ในที่เดียว
- สร้างกิจกรรมโดยใช้ภาษาธรรมชาติด้วยวลีเช่น "อาหารเย็นที่บ้านคุณย่าตอน 6 โมงเย็น"
- เสนอเวลาจัดกิจกรรมให้สมาชิกในครอบครัวและให้พวกเขาโหวตเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุด
- ดูและเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์โดยอัตโนมัติด้วยการตรวจจับลิงก์ Zoom, Google Meet และ Teams
ข้อจำกัดที่น่าอัศจรรย์
- ราคาสูง แม้ว่าจะไม่มีบริการปฏิทินโฮสต์ให้ก็ตาม
- จำกัดเฉพาะอุปกรณ์ของ Apple เท่านั้น ไม่รองรับการใช้งานเต็มรูปแบบสำหรับผู้ใช้ Windows หรือ Android
ราคาสุดมหัศจรรย์
- ส่วนบุคคล: $4. 75/เดือน ต่อผู้ใช้
- ครอบครัว (สูงสุด 5 คน): $7. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวที่น่าอัศจรรย์
- G2: 4. 4/5. 0 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5. 0 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Fantastical อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
มันใช้งานง่ายมาก ๆ ครับ ยากที่จะอธิบายให้คนที่ต้องการใช้ปฏิทินแบบพื้นฐานฟัง แต่ปฏิทินของผมนั้นยุ่งมาก ๆ ครับ มันให้คุณใช้ภาษาอังกฤษธรรมดา ๆ ในการเพิ่มรายการลงในปฏิทินได้ และหน้าตาของมันก็ยอดเยี่ยมมาก ๆ ครับ มันดีกว่า iCal มาก ๆ ครับ
มันใช้งานง่ายมาก ๆ ครับ ยากที่จะอธิบายให้คนที่ต้องการใช้ปฏิทินแบบพื้นฐานฟัง แต่ปฏิทินของผมนั้นยุ่งมาก ๆ ครับ มันให้คุณใช้ภาษาอังกฤษธรรมดา ๆ ในการเพิ่มรายการลงในปฏิทินได้ และหน้าตาของมันก็ยอดเยี่ยมมาก ๆ ครับ มันดีกว่า iCal มาก ๆ ครับ
➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีรวมปฏิทิน Google สองหรือมากกว่าเข้าด้วยกัน
แอปปฏิทินร่วมใช้งานเพิ่มเติมที่ควรสำรวจ
หากคุณยังคงมองหาแอปปฏิทินที่ใช้ร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ นี่คือทางเลือกเพิ่มเติมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งอาจตรงกับความต้องการของคุณ
- ปฏิทินทีมอัพ: ปฏิทินที่ยืดหยุ่นสำหรับกลุ่มในการจัดตารางเวลาโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ ทำให้เหมาะสำหรับกิจกรรมชุมชนหรือทีมอาสาสมัคร
- Any. do Calendar: รวมการจัดตารางปฏิทินเข้ากับรายการสิ่งที่ต้องทำ ช่วยให้ผู้ใช้วางแผนวันของพวกเขาในขณะที่จัดการงานได้อย่างราบรื่นในแอปเดียว
- Zoho Calendar: ปฏิทินที่ใช้ร่วมกันได้เหมาะสำหรับธุรกิจ พร้อมการจัดตารางกิจกรรม, การแจ้งเตือน, และการผสานการทำงานกับชุดเครื่องมือเพิ่มผลผลิตของ Zoho
จัดการปฏิทินหลายปฏิทินได้อย่างราบรื่นด้วย ClickUp!
การค้นหาแอปปฏิทินที่ใช้ร่วมกันที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่การจัดตารางเวลาเท่านั้น แต่ยังช่วยลดความเครียด ปรับปรุงการสื่อสาร และทำให้ทุกคนในครอบครัวเข้าใจตรงกัน ไม่ว่าคุณจะต้องการการทำงานอัตโนมัติของงาน การแชทตามเหตุการณ์ หรือการซิงค์ปฏิทินอย่างไร้รอยต่อ เครื่องมือที่เหมาะสมจะสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก
ClickUp มีปฏิทินแบบลากและวาง, การเชื่อมต่อกับ Google Calendar, Outlook และแอปอื่นๆ, และการจัดการงานที่ทรงพลัง—ทั้งหมดในที่เดียว ดังนั้น หากคุณต้องการทำให้ตารางเวลาของคุณเร็วและง่ายขึ้น ClickUp คือตัวเลือกที่คุณต้องใช้!
ขจัดความวุ่นวายจากการวางแผนครอบครัววันนี้สมัครใช้ ClickUp!