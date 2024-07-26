10 ปลั๊กอินและส่วนเสริม Google Calendar ที่ดีที่สุดในปี 2025

ครึ่งพันล้านคนใช้ Google Calendar ทุกเดือน. อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย, ปฏิทินที่มีสีสัน, และการผสานรวมที่ยอดเยี่ยมทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับความต้องการส่วนตัวและอาชีพ. อย่างไรก็ตาม, แม้จะได้รับความนิยม, มันอาจไม่มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเสมอไป.
Google Calendar ปลั๊กอินช่วยคุณได้! ปลั๊กอินที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณจัดการกิจกรรมใน Google Calendar ของคุณได้อย่างยืดหยุ่นและปรับแต่งได้มากขึ้น หากคุณต้องการใช้ประโยชน์จากตารางงานประจำวันของคุณให้มากขึ้น นี่คือ 10 ปลั๊กอิน Google Calendar ที่ดีที่สุดที่คุณควรลองในปี 2024
คุณควรค้นหาอะไรใน Google Calendar Extensions?
ด้วยผู้ใช้หลายล้านคนต่อวัน Google Calendar เป็นหนึ่งในตัวเลือกปฏิทินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาด มีส่วนเสริมและแอปที่ใช้งานร่วมกันได้มากมายเพื่อช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกิจกรรม การประชุม และงานต่างๆ ใน Google Calendar ของคุณเมื่อคุณเริ่มมองหาวิธีขยายฟังก์ชันการทำงานของ Google Calendar นี่คือสิ่งที่คุณควรคำนึงถึง:
- ตัวเลือกความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง: คุณไม่ต้องการให้ข้อมูล Google Calendar ของคุณตกไปอยู่ในมือของคนที่ไม่สมควร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้สร้างส่วนขยายมีชื่อเสียงที่ดี และคุณเข้าใจสิทธิ์ทั้งหมดเมื่ออนุญาตให้เข้าถึง Google Calendar ของคุณ
- คุณสมบัติการแก้ปัญหา: ส่วนขยาย Google Calendar ที่ดีที่สุดคือส่วนขยายที่แก้ปัญหาได้ อาจเป็นส่วนขยายที่ช่วยให้คุณมีสมาธิกับงาน ทำให้การติดตามเวลาเป็นเรื่องง่ายขึ้น หรือช่วยให้คุณจัดการเวลาด้วยการบล็อกเวลา
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ส่วนขยาย Google Calendar ที่ดีที่สุดคือส่วนที่คุณสามารถเริ่มใช้งานได้ทันที อินเทอร์เฟซที่ยอดเยี่ยมที่ใช้งานง่าย สอดคล้องกับสัญชาตญาณ และมีความสวยงาม เป็นส่วนเสริมที่ดีสำหรับชุดเทคโนโลยีของคุณ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ: แม้ว่าการรองรับกับ Google Calendar จะเป็นสิ่งจำเป็น แต่ความสามารถของผลิตภัณฑ์ในการผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับเครื่องมืออื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณ เช่น Asana, ClickUp, Zoom หรือ Slack สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้โดยการลดความจำเป็นในการป้อนข้อมูลเวลาประชุมด้วยตนเองข้ามแพลตฟอร์ม
- ค่าใช้จ่ายในการใช้งานทั้งหมด: ส่วนขยายของ Google Calendar หลายตัวใช้งานได้ฟรี แต่ฟังก์ชันที่ดีที่สุดบางตัวต้องเสียค่าใช้จ่าย โปรดทำความเข้าใจค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการใช้แอป และใช้ประโยชน์จากการทดลองใช้ฟรีเพื่อทดลองใช้ส่วนขยายก่อนที่จะตัดสินใจใช้งานจริง
มีปลั๊กอินสำหรับ Google Calendar มากมายให้เลือกใช้ ดังนั้นอย่ากลัวที่จะเปลี่ยนแปลงและลองใช้ตัวเลือกต่างๆ ดูบ้าง นี่เป็นวิธีที่ดีในการดูว่าอะไรใช้ได้ผล คุณต้องการฟีเจอร์อะไรบ้าง และอะไรที่ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใน Google Calendar ของคุณ
10 ปลั๊กอินและส่วนเสริม Google Calendar ที่ดีที่สุด
1.คลิกอัพ
สำหรับบุคคลและทีมที่มุ่งเน้นการจัดการโครงการ ClickUp มีฟีเจอร์ที่น่าทึ่งซึ่งสามารถขยายฟังก์ชันการทำงานของ Google Calendar ของคุณและทำให้การจัดการงานง่ายขึ้น
เชื่อมต่อClickUp และ Google Calendarผ่าน Zapier แล้วคุณจะไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มและซิงค์การประชุม กิจกรรมและแม้แต่ภารกิจใน Google Calendar ด้วยตนเองอีกต่อไป เพิ่ม Zap นี้ลงในบัญชี ClickUp ของคุณ (ไม่ต้องใช้ทักษะการเขียนโค้ด!) แล้วทั้งสองแพลตฟอร์มจะแชร์ข้อมูลกันอย่างไร้รอยต่อ จากนั้นคุณสามารถใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อดูไทม์ไลน์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างปฏิทินหลายอันอีกต่อไป
ClickUp กลายเป็นศูนย์บัญชาการกลางสำหรับการจัดการ วางแผน และจัดสรรเวลาของคุณ คุณสามารถใช้แม่แบบปฏิทินฟรีของ ClickUp เพื่อช่วยจัดระเบียบและกำจัดความยุ่งเหยิงในปฏิทินของคุณได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การผสานรวมกับ Google Calendar ได้อย่างง่ายดาย—ไม่ต้องเขียนโค้ด
- งานและกำหนดส่งที่สร้างใน ClickUp จะอัปเดตโดยอัตโนมัติใน Google Calendar คุณจึงไม่พลาดทุกสิ่ง
- แม่แบบปฏิทินวางแผนจะซิงค์ปฏิทินทั้งหมดของคุณเพื่อให้คุณสามารถดูงาน การประชุม และกิจกรรมทั้งหมดได้ในที่เดียว
- มองเห็นการทำงานของทีมทั้งหมดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อการจัดตารางเวลาที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นเมื่อคุณเชื่อมต่อ Google Calendar ของพวกเขาเข้ากับแอป
- มุมมองปฏิทินช่วยให้การนัดหมายเป็นเรื่องง่าย หรือคุณสามารถใช้สำหรับการจัดการทรัพยากร แผนการตลาดโซเชียลมีเดีย และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้บางรายต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
- มุมมองบางอย่างยังไม่สามารถเข้าถึงได้ในแอปพลิเคชันมือถือ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. ทีมแคล
TeamCal เป็นส่วนขยายของ Google Calendar ที่สร้างขึ้นเพื่อจัดการทีมโดยเฉพาะ แอปนี้ใช้ข้อมูลจาก Google Calendar เพื่อแสดงปฏิทินหลายรายการพร้อมกัน ให้คุณมองเห็นภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับทีมของคุณได้อย่างครบถ้วน
จากแอป คุณสามารถระบุช่องว่างของความคุ้มครอง ค้นหาเวลาประชุมที่สะดวก หรือระบุสัญญาณของการหมดไฟก่อนที่มันจะเกิดขึ้น การอัปเดตใดๆ ที่คุณทำในแอปจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติใน Google Calendars ซิงค์อย่างราบรื่นและลดงานธุรการที่ซ้ำซ้อน
คุณสมบัติเด่นของ TeamCal
- มุมมองตารางแสดงปฏิทินหลายปฏิทินพร้อมกัน ทำให้คุณสามารถค้นหาช่วงเวลาว่างระหว่างกิจกรรมใน Google Calendar เพื่อจัดตารางประชุม กิจกรรม และงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
- ความสามารถในการฝังปฏิทินของทีมคุณบนเว็บไซต์ภายในหรือภายนอกเพื่อให้ทุกคนทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น
- การสนับสนุนผ่านมือถือจากทุกที่
ข้อจำกัดของ TeamCal
- ขาดฟังก์ชันการลากและวางในหน้าต่างผู้ใช้ ทำให้การจัดเรียงปฏิทินหลาย ๆ รายการอาจใช้เวลานาน
ราคาของ TeamCal
- เริ่มต้น: $29 ต่อเดือน
- พรีเมียม: $69 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $149 ต่อเดือน
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
คะแนนและรีวิวของ TeamCal
- G2: 5/5 (2+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (15+ รีวิว)
3. ทันเวลา
Timely เป็นส่วนขยายการติดตามเวลาที่ใช้ AI สำหรับ Google Calendar แทนการติดตามเวลาด้วยตนเอง Timely จะทำงานในพื้นหลังและบันทึกกิจกรรมการทำงานของคุณโดยอัตโนมัติ
มากกว่าแค่ตัวติดตามเวลา Timely รู้ว่าคุณกำลังทำงานโครงการใดและบันทึกแอปที่คุณใช้เพื่อทำงานให้เสร็จ ดังนั้นไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณมีเวลาว่างจากการจัดการเอกสารเท่านั้น แต่ยังให้ข้อมูลการวิเคราะห์เกี่ยวกับนิสัยการทำงานของคุณและช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชื่อมต่อ Timely กับ Google Calendarและปฏิทินอื่น ๆของคุณเพื่อให้การติดตามเวลาเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ทันเวลา
- บันทึกและบันทึกเวลาทำงานของคุณโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าคุณจะทำงานบนเว็บไซต์หรือภายในแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป
- วิเคราะห์ข้อมูลการติดตามเวลาเพื่อกำหนดเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพมากที่สุด วันที่มีงานมากที่สุด และแอปพลิเคชันที่คุณใช้มากที่สุด
- ผสานการทำงานกับโปรแกรมและแอปที่คุณชื่นชอบ รวมถึง Asana, Trello, Slack และ Zoom
ข้อจำกัดทางเวลา
- ไม่มีการรองรับการใช้งานบนมือถือ ดังนั้นคุณจะต้องใช้งานจากแล็ปท็อปหรือเดสก์ท็อปของคุณ
การกำหนดราคาที่ทันเวลา
- เริ่มต้น: $11 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $20 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ไม่จำกัด: $28 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ประหยัดสูงสุด 22% ด้วยตัวเลือกการชำระเงินรายปี
การให้คะแนนและรีวิวที่ทันเวลา
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 380 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (690+ รีวิว)
4. Checker Plus
Checker Plus เป็นส่วนขยายยอดนิยมของ Google Calendar ที่ช่วยให้การเข้าถึงปฏิทินและการเพิ่มกิจกรรมของคุณรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น
เมื่อติดตั้งแล้ว ให้คลิกที่ไอคอนส่วนขยาย Chrome ที่มุมบนซ้ายเพื่อดูปฏิทิน Google ของคุณในแท็บปัจจุบัน จากนั้นคุณสามารถดู แก้ไข และย้ายกิจกรรมของคุณได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนหน้าต่างเบราว์เซอร์ ส่วนขยายนี้ยังช่วยให้คุณสร้างการแจ้งเตือนกิจกรรมในปฏิทิน Google รวมถึงการแจ้งเตือนแบบป๊อปอัปและตัวเลือกเสียงที่กำหนดเองได้
รองรับปฏิทินทั้งหมดของคุณพร้อมกัน ดังนั้นคุณสามารถใช้ส่วนขยายนี้สำหรับหน้าปฏิทิน Google ส่วนตัวและมืออาชีพของคุณได้
คุณสมบัติเด่นของ Checker Plus
- ให้คุณเข้าถึง Google Calendar ของคุณได้อย่างรวดเร็วในเบราว์เซอร์ของคุณ ทำให้คุณสามารถเพิ่มกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสลับหน้าต่าง
- ปรับแต่งป๊อปอัปการแจ้งเตือนได้อย่างง่ายดาย แม้กระทั่งเพิ่มการแจ้งเตือนด้วยเสียงหรือเสียงที่กำหนดเอง
- คลิกขวาที่เว็บไซต์ใดก็ได้เพื่อเพิ่มเป็นกิจกรรมในปฏิทินใหม่—เหมาะสำหรับการติดตามคำเชิญ เส้นทาง หรือเว็บไซต์สถานที่
ข้อจำกัดของ Checker Plus
- ป๊อปอัพอาจล่าช้า ซึ่งอาจเป็นปัญหาหากคุณต้องพึ่งพาพวกมันในการแจ้งเตือนเวลาประชุม
ราคาของ Checker Plus
- ฟรี
คะแนนและรีวิว Checker Plus
- Chrome Web Store: 4. 4/5 (2000+ รีวิว)
5. หมุนตามเข็มนาฬิกา
Clockwise เป็นผู้ช่วยจัดตารางเวลาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งทำงานร่วมกับ Google Calendar ของคุณ ส่วนขยายนี้จะจัดการวันของคุณ ช่วยคุณบล็อกเวลาสำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิ ซิงค์กับปฏิทินส่วนตัวของคุณ หรือเพิ่มเวลาในการเดินทางสำหรับการประชุมนอกสถานที่ มันจะดียิ่งขึ้นเมื่อทั้งทีมใช้ เพราะสามารถช่วยคุณหาช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการประชุมและการทำงานร่วมกันของทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดตามเข็มนาฬิกา
- การใช้เทคโนโลยี AI ร่วมกับส่วนขยาย Google Calendar สามารถปรับตารางเวลาของคุณให้เหมาะสมตามความต้องการของคุณ
- จัดสรรและรักษาเวลาสำหรับการพักและเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปยังและกลับจากการประชุมนอกสถานที่ เพื่อให้คุณมีเวลาพักผ่อนที่คุณสมควรได้รับ (และต้องการ!)
- ซิงค์กับ Slack เพื่อให้คุณสามารถอัปเดตทีมของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังทำและเวลาที่คุณจะพร้อมใช้งาน
ข้อจำกัดแบบตามเข็มนาฬิกา
- การผสานการทำงานอาจมีข้อจำกัด ดังนั้นหากคุณต้องการซิงค์กับระบบอย่าง Salesforce คุณอาจจำเป็นต้องใช้ตัวเลือกอื่น
การตั้งราคาแบบตามเข็มนาฬิกา
- มีแผนฟรีให้บริการ
- ทีม: $6.75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $11.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
การให้คะแนนและรีวิวตามเข็มนาฬิกา
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
6. โนวา หน้าต่างใหม่
Nova New Tab เป็นส่วนขยายของ Google Chrome ที่สะดวกซึ่งปรากฏในแถบเครื่องมือ Chrome ของคุณและแทนที่หน้าแท็บใหม่เริ่มต้น มันช่วยให้คุณปรับแต่งหน้าแท็บใหม่ด้วยกิจกรรมใน Google Calendar ของคุณ, สภาพอากาศ, บันทึกการประชุม, และอื่น ๆ คุณสามารถปรับแต่งเค้าโครง, สี, และพื้นหลังให้เข้ากับความสวยงามของเดสก์ท็อปของคุณ
ส่วนขยายนี้มีเครื่องมือในตัวที่น่าสนใจ เช่น ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro,รายการสิ่งที่ต้องทำ และแม้กระทั่งตัวเลือกเพลงบรรเลง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Nova New Tab
- แสดงเหตุการณ์ในปฏิทิน, บันทึกการประชุม, และรายการที่ต้องทำในแท็บใหม่ของคุณ
- แผงด้านข้างที่สะดวกช่วยให้คุณปรับแต่งการตั้งค่าหรือเข้าถึงเครื่องมือที่มีประโยชน์ เช่น ตัวจับเวลา Pomodoro
- ปรับแต่งการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณทราบเวลาที่ควรเข้าร่วมประชุมหรือเตือนตัวเองเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญในแต่ละวัน
ข้อจำกัดของหน้าต่างใหม่ Nova
- คุณสมบัติที่ดีที่สุดบางอย่างถูกซ่อนอยู่หลังระบบชำระเงิน
ราคาของ Nova New Tab
- ฟรี
- ข้อดี: $3. 99 ต่อเดือน หรือ $29. 99 ต่อปี
คะแนนและรีวิวของ Nova New Tab
- Product Hunt: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
7. การรวมกิจกรรม
หากคุณมีปฏิทิน Google หลายปฏิทิน คุณจะรู้ว่ามันยุ่งเหยิงแค่ไหนเมื่อดูทั้งหมด แต่ส่วนขยาย Google Chrome ที่มีประโยชน์นี้จะช่วยจัดการความยุ่งเหยิงนั้นได้
ดาวน์โหลด Event Merge เพื่อรวมกิจกรรมในปฏิทินที่ทับซ้อนหรือซ้ำกันให้เป็นตารางเวลาที่กระชับและสะดวกยิ่งขึ้น ส่วนขยายนี้จะใช้แถบสีเพื่อแสดงว่ากิจกรรมนั้นปรากฏอยู่ในปฏิทินใดบ้าง ช่วยให้การใช้งาน Google Calendar ของคุณง่ายและอ่านได้สะดวกยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการรวมกิจกรรม
- ส่วนขยายของ Google Chrome ช่วยให้ Google Calendar ของคุณเป็นระเบียบมากขึ้น โดยทำให้การบันทึกเหตุการณ์เดียวกันหลายครั้งกลายเป็นรายการเดียว
- ส่วนเสริมนี้สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรีใน Google Workspace marketplace
- เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ปฏิทิน Google หลายบัญชีเพื่อจัดการชีวิตการทำงานและส่วนตัว และมีเหตุการณ์เดียวกันปรากฏมากกว่าหนึ่งครั้ง
ข้อจำกัดการรวมกิจกรรม
- ปัญหาเกี่ยวกับบั๊ก
- ผู้ใช้บางรายพบว่าไม่สามารถใช้งานเพื่อรวมกิจกรรมแยกต่างหากในปฏิทินของตนได้
การกำหนดราคาการรวมกิจกรรม
- ฟรี
คะแนนและรีวิวการรวมกิจกรรม
- Chrome Web Store: 4. 2/5 (200+ รีวิว)
8. Meetric
กำลังจะเข้าร่วมการประชุมที่กำลังจะมาถึงโดยที่ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในวาระการประชุมครั้งต่อไปหรือไม่? Meetric พร้อมช่วยเหลือคุณ
ส่วนเสริม Google Calendar นี้จะเพิ่มข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกิจกรรมถัดไปของคุณโดยอัตโนมัติ รวมถึงผู้เข้าร่วม วาระการประชุม และลิงก์ไปยังบันทึกการประชุมและรายงานการประชุม
คุณยังสามารถใช้ส่วนขยาย Chrome นี้เพื่อจับภาพบันทึกสำคัญของการประชุม, การถอดความ, หรือข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ พร้อมทั้งทำงานร่วมกับทีมของคุณตลอดกระบวนการ คุณยังสามารถใช้ Metric เพื่อมอบหมายงานเพื่อให้มั่นใจว่าทุกสิ่งที่สามารถดำเนินการได้นั้นได้รับการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Meetric
- รับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการประชุมครั้งต่อไปของคุณก่อนที่คุณจะมาถึง
- บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม รวมถึงบันทึกย่อ สไลด์ การบันทึกเสียง และรายการที่ต้องดำเนินการในแอป
- มอบหมายงานให้กับตัวเองหรือจัดการทีมเพื่อให้แน่ใจว่าทุกประเด็นในการประชุมได้รับการดำเนินการ
ข้อจำกัดของ Meetric
- ไม่รองรับการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันมือถือ ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถใช้ปฏิทินนี้ขณะเดินทางได้
ราคาของ Meetric
- ฟรี
- คุณสมบัติบางอย่างที่ต้องชำระเงิน
คะแนนและรีวิวของ Meetric
- G2: 5/5 (2+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (รีวิว 5+ รายการ)
9. ซ่อนยามเช้า
หากคุณไม่ได้เปิดร้านเบเกอรี่หรือบริการส่งของตลอด 24 ชั่วโมง คุณคงไม่จำเป็นต้องรู้ว่ามีอะไรอยู่ในตารางงานของคุณตอนตี 3 ทีมงานที่พัฒนา Hide Morning ได้เห็นปัญหานี้และได้แก้ไขปฏิทินการทำงานของคุณแล้ว
ส่วนขยาย Google Calendar ที่สะดวกของพวกเขาซ่อนช่องว่างที่ไม่จำเป็นบนปฏิทินของคุณ ทำให้มุมมองของชั่วโมงที่คุณตื่นอยู่มีความสมจริงมากขึ้น ส่วนเสริม Google Workspace ฟรีนี้ซ่อนทุกอย่างตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเวลาเริ่มต้นที่คุณกำหนดเอง
ซ่อนคุณสมบัติที่ดีที่สุดของช่วงเช้า
- ดูกิจกรรมทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีพื้นที่สีขาวที่ไม่จำเป็น
- วิธีฟรีในการได้ภาพรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นของวันของคุณ
- ทำงานร่วมกับส่วนขยายปฏิทินที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน
ซ่อนข้อจำกัดในช่วงเช้า
- ขาดตัวเลือกในการปรับแต่ง ดังนั้นคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะชอบสิ่งที่ติดตั้งมาให้แล้ว
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาในการใช้ส่วนขยายในภาษาอื่น
ซ่อนราคาช่วงเช้า
- ฟรี
ซ่อนเรตติ้งและรีวิวตอนเช้า
- Chrome Web Store: 3. 8/5 (120+ รีวิว)
10. โปรแกรมจัดตาราง Zoom
Zoom Scheduler เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ภายในแพลตฟอร์ม Zoom ที่เชื่อมต่อกับ Google Calendar ของคุณ และอนุญาตให้ผู้อื่นสามารถนัดหมายการประชุม Zoom ได้โดยไม่ต้องให้พวกเขาเข้าถึงปฏิทินทั้งหมดของคุณ
คุณสามารถกำหนดเวลาว่างของคุณได้, แชร์ลิงก์การจองกับลูกค้าหรือสมาชิกทีม, และให้พวกเขาจองได้ด้วยตัวเอง. ไม่จำเป็นต้องมีการสื่อสารทางอีเมลหรือโทรศัพท์เพื่อจัดเวลา. นอกจากนี้, คุณและผู้เข้าร่วมจะได้รับแจ้งเตือนอัตโนมัติเกี่ยวกับกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom Scheduler
- ประหยัดเวลาในการสร้างกิจกรรมโดยทำให้ผู้อื่นสามารถจองการประชุม Zoom กับคุณได้ง่ายขึ้น
- ตั้งค่าเวลาที่คุณพร้อม และผู้จัดตารางจะเพิ่มกิจกรรมลงในปฏิทิน Google ของคุณโดยอัตโนมัติ
- ผสานรวมกับบัญชี Google Calendar ของคุณด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งและทำให้ทุกอย่างเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
ข้อจำกัดของ Zoom Scheduler
- ใช้งานได้เฉพาะกับ Zoom เท่านั้น ดังนั้นคุณจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ได้หากมีผู้เลือกประชุมผ่านแพลตฟอร์มอื่น เช่น Microsoft Teams หรือ Google Meet
ราคาของ Zoom Scheduler
- 5.99 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Zoom Scheduler
- G2: 4. 5/5 (70+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (5+ รีวิว)
