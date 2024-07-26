บล็อก ClickUp
10 ปลั๊กอินและส่วนเสริม Google Calendar ที่ดีที่สุดในปี 2025

26 กรกฎาคม 2567

ครึ่งพันล้านคนใช้ Google Calendar ทุกเดือน. อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย, ปฏิทินที่มีสีสัน, และการผสานรวมที่ยอดเยี่ยมทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับความต้องการส่วนตัวและอาชีพ. อย่างไรก็ตาม, แม้จะได้รับความนิยม, มันอาจไม่มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเสมอไป.

Google Calendar ปลั๊กอินช่วยคุณได้! ปลั๊กอินที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณจัดการกิจกรรมใน Google Calendar ของคุณได้อย่างยืดหยุ่นและปรับแต่งได้มากขึ้น หากคุณต้องการใช้ประโยชน์จากตารางงานประจำวันของคุณให้มากขึ้น นี่คือ 10 ปลั๊กอิน Google Calendar ที่ดีที่สุดที่คุณควรลองในปี 2024

คุณควรค้นหาอะไรใน Google Calendar Extensions?

ด้วยผู้ใช้หลายล้านคนต่อวัน Google Calendar เป็นหนึ่งในตัวเลือกปฏิทินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาด มีส่วนเสริมและแอปที่ใช้งานร่วมกันได้มากมายเพื่อช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกิจกรรม การประชุม และงานต่างๆ ใน Google Calendar ของคุณเมื่อคุณเริ่มมองหาวิธีขยายฟังก์ชันการทำงานของ Google Calendar นี่คือสิ่งที่คุณควรคำนึงถึง:

  • ตัวเลือกความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง: คุณไม่ต้องการให้ข้อมูล Google Calendar ของคุณตกไปอยู่ในมือของคนที่ไม่สมควร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้สร้างส่วนขยายมีชื่อเสียงที่ดี และคุณเข้าใจสิทธิ์ทั้งหมดเมื่ออนุญาตให้เข้าถึง Google Calendar ของคุณ
  • คุณสมบัติการแก้ปัญหา: ส่วนขยาย Google Calendar ที่ดีที่สุดคือส่วนขยายที่แก้ปัญหาได้ อาจเป็นส่วนขยายที่ช่วยให้คุณมีสมาธิกับงาน ทำให้การติดตามเวลาเป็นเรื่องง่ายขึ้น หรือช่วยให้คุณจัดการเวลาด้วยการบล็อกเวลา
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ส่วนขยาย Google Calendar ที่ดีที่สุดคือส่วนที่คุณสามารถเริ่มใช้งานได้ทันที อินเทอร์เฟซที่ยอดเยี่ยมที่ใช้งานง่าย สอดคล้องกับสัญชาตญาณ และมีความสวยงาม เป็นส่วนเสริมที่ดีสำหรับชุดเทคโนโลยีของคุณ
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ: แม้ว่าการรองรับกับ Google Calendar จะเป็นสิ่งจำเป็น แต่ความสามารถของผลิตภัณฑ์ในการผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับเครื่องมืออื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณ เช่น Asana, ClickUp, Zoom หรือ Slack สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้โดยการลดความจำเป็นในการป้อนข้อมูลเวลาประชุมด้วยตนเองข้ามแพลตฟอร์ม
  • ค่าใช้จ่ายในการใช้งานทั้งหมด: ส่วนขยายของ Google Calendar หลายตัวใช้งานได้ฟรี แต่ฟังก์ชันที่ดีที่สุดบางตัวต้องเสียค่าใช้จ่าย โปรดทำความเข้าใจค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการใช้แอป และใช้ประโยชน์จากการทดลองใช้ฟรีเพื่อทดลองใช้ส่วนขยายก่อนที่จะตัดสินใจใช้งานจริง

มีปลั๊กอินสำหรับ Google Calendar มากมายให้เลือกใช้ ดังนั้นอย่ากลัวที่จะเปลี่ยนแปลงและลองใช้ตัวเลือกต่างๆ ดูบ้าง นี่เป็นวิธีที่ดีในการดูว่าอะไรใช้ได้ผล คุณต้องการฟีเจอร์อะไรบ้าง และอะไรที่ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใน Google Calendar ของคุณ

10 ปลั๊กอินและส่วนเสริม Google Calendar ที่ดีที่สุด

1.คลิกอัพ

ดูเหตุการณ์ที่ซิงค์จาก Google Calendar ในมุมมองปฏิทินของ ClickUp
เชื่อมต่อ ClickUp + Google Calendar
ดูเหตุการณ์ที่ซิงค์จาก Google Calendar ในมุมมองปฏิทินของ ClickUp

สำหรับบุคคลและทีมที่มุ่งเน้นการจัดการโครงการ ClickUp มีฟีเจอร์ที่น่าทึ่งซึ่งสามารถขยายฟังก์ชันการทำงานของ Google Calendar ของคุณและทำให้การจัดการงานง่ายขึ้น

เชื่อมต่อClickUp และ Google Calendarผ่าน Zapier แล้วคุณจะไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มและซิงค์การประชุม กิจกรรมและแม้แต่ภารกิจใน Google Calendar ด้วยตนเองอีกต่อไป เพิ่ม Zap นี้ลงในบัญชี ClickUp ของคุณ (ไม่ต้องใช้ทักษะการเขียนโค้ด!) แล้วทั้งสองแพลตฟอร์มจะแชร์ข้อมูลกันอย่างไร้รอยต่อ จากนั้นคุณสามารถใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อดูไทม์ไลน์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างปฏิทินหลายอันอีกต่อไป

ClickUp กลายเป็นศูนย์บัญชาการกลางสำหรับการจัดการ วางแผน และจัดสรรเวลาของคุณ คุณสามารถใช้แม่แบบปฏิทินฟรีของ ClickUp เพื่อช่วยจัดระเบียบและกำจัดความยุ่งเหยิงในปฏิทินของคุณได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การผสานรวมกับ Google Calendar ได้อย่างง่ายดาย—ไม่ต้องเขียนโค้ด
  • งานและกำหนดส่งที่สร้างใน ClickUp จะอัปเดตโดยอัตโนมัติใน Google Calendar คุณจึงไม่พลาดทุกสิ่ง
  • แม่แบบปฏิทินวางแผนจะซิงค์ปฏิทินทั้งหมดของคุณเพื่อให้คุณสามารถดูงาน การประชุม และกิจกรรมทั้งหมดได้ในที่เดียว
  • มองเห็นการทำงานของทีมทั้งหมดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อการจัดตารางเวลาที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นเมื่อคุณเชื่อมต่อ Google Calendar ของพวกเขาเข้ากับแอป
  • มุมมองปฏิทินช่วยให้การนัดหมายเป็นเรื่องง่าย หรือคุณสามารถใช้สำหรับการจัดการทรัพยากร แผนการตลาดโซเชียลมีเดีย และอื่นๆ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • คุณสมบัติที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้บางรายต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
  • มุมมองบางอย่างยังไม่สามารถเข้าถึงได้ในแอปพลิเคชันมือถือ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)

2. ทีมแคล

การผสานรวม TeamCal ที่ให้บริการฟีเจอร์การจัดตารางเวลาสำหรับ Google Calendar
ผ่านทางTeamCal

TeamCal เป็นส่วนขยายของ Google Calendar ที่สร้างขึ้นเพื่อจัดการทีมโดยเฉพาะ แอปนี้ใช้ข้อมูลจาก Google Calendar เพื่อแสดงปฏิทินหลายรายการพร้อมกัน ให้คุณมองเห็นภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับทีมของคุณได้อย่างครบถ้วน

จากแอป คุณสามารถระบุช่องว่างของความคุ้มครอง ค้นหาเวลาประชุมที่สะดวก หรือระบุสัญญาณของการหมดไฟก่อนที่มันจะเกิดขึ้น การอัปเดตใดๆ ที่คุณทำในแอปจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติใน Google Calendars ซิงค์อย่างราบรื่นและลดงานธุรการที่ซ้ำซ้อน

คุณสมบัติเด่นของ TeamCal

  • มุมมองตารางแสดงปฏิทินหลายปฏิทินพร้อมกัน ทำให้คุณสามารถค้นหาช่วงเวลาว่างระหว่างกิจกรรมใน Google Calendar เพื่อจัดตารางประชุม กิจกรรม และงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
  • ความสามารถในการฝังปฏิทินของทีมคุณบนเว็บไซต์ภายในหรือภายนอกเพื่อให้ทุกคนทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น
  • การสนับสนุนผ่านมือถือจากทุกที่

ข้อจำกัดของ TeamCal

  • ขาดฟังก์ชันการลากและวางในหน้าต่างผู้ใช้ ทำให้การจัดเรียงปฏิทินหลาย ๆ รายการอาจใช้เวลานาน

ราคาของ TeamCal

  • เริ่มต้น: $29 ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $69 ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $149 ต่อเดือน
  • ทดลองใช้ฟรี 14 วัน

คะแนนและรีวิวของ TeamCal

  • G2: 5/5 (2+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (15+ รีวิว)

3. ทันเวลา

แดชบอร์ดรายงานการติดตามเวลาที่ทันเวลา
ผ่านทางTimely

Timely เป็นส่วนขยายการติดตามเวลาที่ใช้ AI สำหรับ Google Calendar แทนการติดตามเวลาด้วยตนเอง Timely จะทำงานในพื้นหลังและบันทึกกิจกรรมการทำงานของคุณโดยอัตโนมัติ

มากกว่าแค่ตัวติดตามเวลา Timely รู้ว่าคุณกำลังทำงานโครงการใดและบันทึกแอปที่คุณใช้เพื่อทำงานให้เสร็จ ดังนั้นไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณมีเวลาว่างจากการจัดการเอกสารเท่านั้น แต่ยังให้ข้อมูลการวิเคราะห์เกี่ยวกับนิสัยการทำงานของคุณและช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชื่อมต่อ Timely กับ Google Calendarและปฏิทินอื่น ๆของคุณเพื่อให้การติดตามเวลาเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ทันเวลา

  • บันทึกและบันทึกเวลาทำงานของคุณโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าคุณจะทำงานบนเว็บไซต์หรือภายในแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป
  • วิเคราะห์ข้อมูลการติดตามเวลาเพื่อกำหนดเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพมากที่สุด วันที่มีงานมากที่สุด และแอปพลิเคชันที่คุณใช้มากที่สุด
  • ผสานการทำงานกับโปรแกรมและแอปที่คุณชื่นชอบ รวมถึง Asana, Trello, Slack และ Zoom

ข้อจำกัดทางเวลา

  • ไม่มีการรองรับการใช้งานบนมือถือ ดังนั้นคุณจะต้องใช้งานจากแล็ปท็อปหรือเดสก์ท็อปของคุณ

การกำหนดราคาที่ทันเวลา

  • เริ่มต้น: $11 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $20 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ไม่จำกัด: $28 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ประหยัดสูงสุด 22% ด้วยตัวเลือกการชำระเงินรายปี

การให้คะแนนและรีวิวที่ทันเวลา

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 380 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (690+ รีวิว)

4. Checker Plus

แผงควบคุมการตั้งค่าสำหรับ Checker Plus สำหรับ Google Calendar
ผ่านCheck Plus สำหรับ Google Calendar Chrome Web Store

Checker Plus เป็นส่วนขยายยอดนิยมของ Google Calendar ที่ช่วยให้การเข้าถึงปฏิทินและการเพิ่มกิจกรรมของคุณรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น

เมื่อติดตั้งแล้ว ให้คลิกที่ไอคอนส่วนขยาย Chrome ที่มุมบนซ้ายเพื่อดูปฏิทิน Google ของคุณในแท็บปัจจุบัน จากนั้นคุณสามารถดู แก้ไข และย้ายกิจกรรมของคุณได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนหน้าต่างเบราว์เซอร์ ส่วนขยายนี้ยังช่วยให้คุณสร้างการแจ้งเตือนกิจกรรมในปฏิทิน Google รวมถึงการแจ้งเตือนแบบป๊อปอัปและตัวเลือกเสียงที่กำหนดเองได้

รองรับปฏิทินทั้งหมดของคุณพร้อมกัน ดังนั้นคุณสามารถใช้ส่วนขยายนี้สำหรับหน้าปฏิทิน Google ส่วนตัวและมืออาชีพของคุณได้

คุณสมบัติเด่นของ Checker Plus

  • ให้คุณเข้าถึง Google Calendar ของคุณได้อย่างรวดเร็วในเบราว์เซอร์ของคุณ ทำให้คุณสามารถเพิ่มกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสลับหน้าต่าง
  • ปรับแต่งป๊อปอัปการแจ้งเตือนได้อย่างง่ายดาย แม้กระทั่งเพิ่มการแจ้งเตือนด้วยเสียงหรือเสียงที่กำหนดเอง
  • คลิกขวาที่เว็บไซต์ใดก็ได้เพื่อเพิ่มเป็นกิจกรรมในปฏิทินใหม่—เหมาะสำหรับการติดตามคำเชิญ เส้นทาง หรือเว็บไซต์สถานที่

ข้อจำกัดของ Checker Plus

  • ป๊อปอัพอาจล่าช้า ซึ่งอาจเป็นปัญหาหากคุณต้องพึ่งพาพวกมันในการแจ้งเตือนเวลาประชุม

ราคาของ Checker Plus

  • ฟรี

คะแนนและรีวิว Checker Plus

  • Chrome Web Store: 4. 4/5 (2000+ รีวิว)

5. หมุนตามเข็มนาฬิกา

ส่วนขยาย Google Calendar แบบหมุนตามเข็มนาฬิกา สำหรับการตั้งค่าการประชุมที่ยืดหยุ่น
ทางเข็มนาฬิกา

Clockwise เป็นผู้ช่วยจัดตารางเวลาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งทำงานร่วมกับ Google Calendar ของคุณ ส่วนขยายนี้จะจัดการวันของคุณ ช่วยคุณบล็อกเวลาสำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิ ซิงค์กับปฏิทินส่วนตัวของคุณ หรือเพิ่มเวลาในการเดินทางสำหรับการประชุมนอกสถานที่ มันจะดียิ่งขึ้นเมื่อทั้งทีมใช้ เพราะสามารถช่วยคุณหาช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการประชุมและการทำงานร่วมกันของทีม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดตามเข็มนาฬิกา

  • การใช้เทคโนโลยี AI ร่วมกับส่วนขยาย Google Calendar สามารถปรับตารางเวลาของคุณให้เหมาะสมตามความต้องการของคุณ
  • จัดสรรและรักษาเวลาสำหรับการพักและเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปยังและกลับจากการประชุมนอกสถานที่ เพื่อให้คุณมีเวลาพักผ่อนที่คุณสมควรได้รับ (และต้องการ!)
  • ซิงค์กับ Slack เพื่อให้คุณสามารถอัปเดตทีมของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังทำและเวลาที่คุณจะพร้อมใช้งาน

ข้อจำกัดแบบตามเข็มนาฬิกา

  • การผสานการทำงานอาจมีข้อจำกัด ดังนั้นหากคุณต้องการซิงค์กับระบบอย่าง Salesforce คุณอาจจำเป็นต้องใช้ตัวเลือกอื่น

การตั้งราคาแบบตามเข็มนาฬิกา

  • มีแผนฟรีให้บริการ
  • ทีม: $6.75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • ธุรกิจ: $11.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

การให้คะแนนและรีวิวตามเข็มนาฬิกา

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)

6. โนวา หน้าต่างใหม่

แดชบอร์ดสำหรับปรับแต่งแท็บของคุณเพื่อแสดง Google Calendar ผ่าน Nova New Tab
หน้าใหม่ViaNova

Nova New Tab เป็นส่วนขยายของ Google Chrome ที่สะดวกซึ่งปรากฏในแถบเครื่องมือ Chrome ของคุณและแทนที่หน้าแท็บใหม่เริ่มต้น มันช่วยให้คุณปรับแต่งหน้าแท็บใหม่ด้วยกิจกรรมใน Google Calendar ของคุณ, สภาพอากาศ, บันทึกการประชุม, และอื่น ๆ คุณสามารถปรับแต่งเค้าโครง, สี, และพื้นหลังให้เข้ากับความสวยงามของเดสก์ท็อปของคุณ

ส่วนขยายนี้มีเครื่องมือในตัวที่น่าสนใจ เช่น ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro,รายการสิ่งที่ต้องทำ และแม้กระทั่งตัวเลือกเพลงบรรเลง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Nova New Tab

  • แสดงเหตุการณ์ในปฏิทิน, บันทึกการประชุม, และรายการที่ต้องทำในแท็บใหม่ของคุณ
  • แผงด้านข้างที่สะดวกช่วยให้คุณปรับแต่งการตั้งค่าหรือเข้าถึงเครื่องมือที่มีประโยชน์ เช่น ตัวจับเวลา Pomodoro
  • ปรับแต่งการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณทราบเวลาที่ควรเข้าร่วมประชุมหรือเตือนตัวเองเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญในแต่ละวัน

ข้อจำกัดของหน้าต่างใหม่ Nova

  • คุณสมบัติที่ดีที่สุดบางอย่างถูกซ่อนอยู่หลังระบบชำระเงิน

ราคาของ Nova New Tab

  • ฟรี
  • ข้อดี: $3. 99 ต่อเดือน หรือ $29. 99 ต่อปี

คะแนนและรีวิวของ Nova New Tab

  • Product Hunt: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

7. การรวมกิจกรรม

ตัวอย่างปฏิทินที่ใช้ฟีเจอร์การรวมเหตุการณ์
ผ่านการรวมกิจกรรมสำหรับ Google Calendar Chrome Web Store

หากคุณมีปฏิทิน Google หลายปฏิทิน คุณจะรู้ว่ามันยุ่งเหยิงแค่ไหนเมื่อดูทั้งหมด แต่ส่วนขยาย Google Chrome ที่มีประโยชน์นี้จะช่วยจัดการความยุ่งเหยิงนั้นได้

ดาวน์โหลด Event Merge เพื่อรวมกิจกรรมในปฏิทินที่ทับซ้อนหรือซ้ำกันให้เป็นตารางเวลาที่กระชับและสะดวกยิ่งขึ้น ส่วนขยายนี้จะใช้แถบสีเพื่อแสดงว่ากิจกรรมนั้นปรากฏอยู่ในปฏิทินใดบ้าง ช่วยให้การใช้งาน Google Calendar ของคุณง่ายและอ่านได้สะดวกยิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการรวมกิจกรรม

  • ส่วนขยายของ Google Chrome ช่วยให้ Google Calendar ของคุณเป็นระเบียบมากขึ้น โดยทำให้การบันทึกเหตุการณ์เดียวกันหลายครั้งกลายเป็นรายการเดียว
  • ส่วนเสริมนี้สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรีใน Google Workspace marketplace
  • เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ปฏิทิน Google หลายบัญชีเพื่อจัดการชีวิตการทำงานและส่วนตัว และมีเหตุการณ์เดียวกันปรากฏมากกว่าหนึ่งครั้ง

ข้อจำกัดการรวมกิจกรรม

  • ปัญหาเกี่ยวกับบั๊ก
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าไม่สามารถใช้งานเพื่อรวมกิจกรรมแยกต่างหากในปฏิทินของตนได้

การกำหนดราคาการรวมกิจกรรม

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวการรวมกิจกรรม

  • Chrome Web Store: 4. 2/5 (200+ รีวิว)

โบนัส:วิธีรวมปฏิทิน Google?

8. Meetric

ตัวอย่างบันทึกการประชุมที่ทำผ่าน Meetric
ผ่านทางMeetric

กำลังจะเข้าร่วมการประชุมที่กำลังจะมาถึงโดยที่ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในวาระการประชุมครั้งต่อไปหรือไม่? Meetric พร้อมช่วยเหลือคุณ

ส่วนเสริม Google Calendar นี้จะเพิ่มข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกิจกรรมถัดไปของคุณโดยอัตโนมัติ รวมถึงผู้เข้าร่วม วาระการประชุม และลิงก์ไปยังบันทึกการประชุมและรายงานการประชุม

คุณยังสามารถใช้ส่วนขยาย Chrome นี้เพื่อจับภาพบันทึกสำคัญของการประชุม, การถอดความ, หรือข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ พร้อมทั้งทำงานร่วมกับทีมของคุณตลอดกระบวนการ คุณยังสามารถใช้ Metric เพื่อมอบหมายงานเพื่อให้มั่นใจว่าทุกสิ่งที่สามารถดำเนินการได้นั้นได้รับการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Meetric

  • รับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการประชุมครั้งต่อไปของคุณก่อนที่คุณจะมาถึง
  • บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม รวมถึงบันทึกย่อ สไลด์ การบันทึกเสียง และรายการที่ต้องดำเนินการในแอป
  • มอบหมายงานให้กับตัวเองหรือจัดการทีมเพื่อให้แน่ใจว่าทุกประเด็นในการประชุมได้รับการดำเนินการ

ข้อจำกัดของ Meetric

  • ไม่รองรับการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันมือถือ ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถใช้ปฏิทินนี้ขณะเดินทางได้

ราคาของ Meetric

  • ฟรี
  • คุณสมบัติบางอย่างที่ต้องชำระเงิน

คะแนนและรีวิวของ Meetric

  • G2: 5/5 (2+ รีวิว)
  • Capterra: 5/5 (รีวิว 5+ รายการ)

9. ซ่อนยามเช้า

จัดรูปแบบปฏิทิน Google ใหม่โดยซ่อนช่วงเช้า
ผ่านHide Morning in Calendar ใน Chrome Web Store

หากคุณไม่ได้เปิดร้านเบเกอรี่หรือบริการส่งของตลอด 24 ชั่วโมง คุณคงไม่จำเป็นต้องรู้ว่ามีอะไรอยู่ในตารางงานของคุณตอนตี 3 ทีมงานที่พัฒนา Hide Morning ได้เห็นปัญหานี้และได้แก้ไขปฏิทินการทำงานของคุณแล้ว

ส่วนขยาย Google Calendar ที่สะดวกของพวกเขาซ่อนช่องว่างที่ไม่จำเป็นบนปฏิทินของคุณ ทำให้มุมมองของชั่วโมงที่คุณตื่นอยู่มีความสมจริงมากขึ้น ส่วนเสริม Google Workspace ฟรีนี้ซ่อนทุกอย่างตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเวลาเริ่มต้นที่คุณกำหนดเอง

ซ่อนคุณสมบัติที่ดีที่สุดของช่วงเช้า

  • ดูกิจกรรมทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีพื้นที่สีขาวที่ไม่จำเป็น
  • วิธีฟรีในการได้ภาพรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นของวันของคุณ
  • ทำงานร่วมกับส่วนขยายปฏิทินที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน

ซ่อนข้อจำกัดในช่วงเช้า

  • ขาดตัวเลือกในการปรับแต่ง ดังนั้นคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะชอบสิ่งที่ติดตั้งมาให้แล้ว
  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาในการใช้ส่วนขยายในภาษาอื่น

ซ่อนราคาช่วงเช้า

  • ฟรี

ซ่อนเรตติ้งและรีวิวตอนเช้า

  • Chrome Web Store: 3. 8/5 (120+ รีวิว)

10. โปรแกรมจัดตาราง Zoom

ใช้ส่วนขยาย Zoom Scheduler เพื่อกำหนดเวลาการประชุมและคัดลอกตารางลงใน Google Calendar
ผ่านทางZoom

Zoom Scheduler เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ภายในแพลตฟอร์ม Zoom ที่เชื่อมต่อกับ Google Calendar ของคุณ และอนุญาตให้ผู้อื่นสามารถนัดหมายการประชุม Zoom ได้โดยไม่ต้องให้พวกเขาเข้าถึงปฏิทินทั้งหมดของคุณ

คุณสามารถกำหนดเวลาว่างของคุณได้, แชร์ลิงก์การจองกับลูกค้าหรือสมาชิกทีม, และให้พวกเขาจองได้ด้วยตัวเอง. ไม่จำเป็นต้องมีการสื่อสารทางอีเมลหรือโทรศัพท์เพื่อจัดเวลา. นอกจากนี้, คุณและผู้เข้าร่วมจะได้รับแจ้งเตือนอัตโนมัติเกี่ยวกับกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom Scheduler

  • ประหยัดเวลาในการสร้างกิจกรรมโดยทำให้ผู้อื่นสามารถจองการประชุม Zoom กับคุณได้ง่ายขึ้น
  • ตั้งค่าเวลาที่คุณพร้อม และผู้จัดตารางจะเพิ่มกิจกรรมลงในปฏิทิน Google ของคุณโดยอัตโนมัติ
  • ผสานรวมกับบัญชี Google Calendar ของคุณด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งและทำให้ทุกอย่างเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

ข้อจำกัดของ Zoom Scheduler

  • ใช้งานได้เฉพาะกับ Zoom เท่านั้น ดังนั้นคุณจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ได้หากมีผู้เลือกประชุมผ่านแพลตฟอร์มอื่น เช่น Microsoft Teams หรือ Google Meet

ราคาของ Zoom Scheduler

  • 5.99 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวของ Zoom Scheduler

  • G2: 4. 5/5 (70+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (5+ รีวิว)

