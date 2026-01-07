10 แอปปฏิทิน AI ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางในปี 2025

ในที่สุดคุณก็หาช่วงเวลาว่างสำหรับการประชุมได้—แต่กลับพบว่าคนอื่นจองไว้ก่อนแล้ว คุณจึงเปลี่ยนเวลาใหม่ แต่ตอนนี้ครึ่งหนึ่งของทีมกลับไม่สามารถเข้าร่วมได้
ก่อนที่คุณจะรู้ตัว วันของคุณก็หมดไปกับการประสานงานแทนที่จะทำงาน
ปฏิทิน AI ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดตารางเวลา มันจะค้นหาเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงการชนกับภาระงานที่มีอยู่ของคุณ และยังสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในตารางเวลาของคุณในนาทีสุดท้ายได้อีกด้วย เพื่อให้คุณไม่ต้องกังวล
หากคุณเบื่อกับความวุ่นวายของปฏิทิน ลองใช้ผู้ช่วยจัดตารางเวลาและปฏิทิน AI เหล่านี้ดูสิ มาเริ่มกันเลย! 💪🏼
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือรายชื่อแอปปฏิทิน AI ยอดนิยม 10 อันดับที่คุณควรลองใช้:
- ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานและจัดการงานด้วย AI แบบรวมศูนย์)
- Reclaim AI (เหมาะสำหรับมืออาชีพที่ต้องการตารางเวลาที่ปรับเปลี่ยนได้)
- ตามเข็มนาฬิกา (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการการจัดตารางเวลาที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น)
- การเคลื่อนไหว (เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการผู้ช่วยปฏิทินอัจฉริยะ)
- SkedPal (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของงานด้วย AI พร้อมการกำหนดเวลาที่ยืดหยุ่น)
- Trevor AI (เหมาะที่สุดสำหรับบุคคลที่ต้องการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
- โครโนโลจิก (เหมาะที่สุดสำหรับทีมขายที่ต้องการการนัดหมายการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
- Scheduler AI (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาอัจฉริยะในหลายปฏิทิน)
- TimeHero (เหมาะที่สุดสำหรับบุคคลและทีมที่ต้องการการกำหนดเวลางานอัตโนมัติ)
- ซันซามา (เหมาะสำหรับมืออาชีพที่ต้องการระบบการวางแผนรายวันที่มีโครงสร้าง)
คุณควรค้นหาอะไรในปฏิทิน AI?
เมื่อพูดถึงการจัดตารางเวลา ปฏิทิน AI ที่ดีทำได้มากกว่าแค่การระบุวันที่ ควรช่วยคุณวางแผนอย่างชาญฉลาด ประหยัดเวลา และรักษาทุกอย่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยไม่มีปัญหา
แล้วคุณควรมองหาคุณสมบัติอะไรบ้างที่จะช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น? 👀
นี่คือบางสิ่งที่เราแนะนำ:
- คำแนะนำการจัดตารางเวลาอย่างชาญฉลาด: แนะนำเวลาประชุมที่เหมาะสมที่สุด, กำหนดเส้นตายของงาน, และช่วงเวลาทำงานตามความพร้อมและความสำคัญ
- การผสานปฏิทินอย่างไร้รอยต่อ: ซิงค์กับ Google Tasks และปฏิทิน, ปฏิทิน Apple, Outlook และเครื่องมือจัดตารางเวลาอื่น ๆเพื่อจัดการปฏิทินหลายรายการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การกระจายภาระงาน: กระจายงานให้สมาชิกในทีมอย่างเท่าเทียมเพื่อป้องกันการรับงานเกินกำลังและเพื่อให้การจัดการเวลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- มุมมองและตัวกรองที่ปรับแต่งได้: ให้คุณจัดระเบียบตารางเวลาตามวัน, สัปดาห์, หรือเดือน และกรองงานตามความสำคัญ, ผู้รับผิดชอบ, หรือโครงการ
- การวางแผนงานอัตโนมัติและเหตุการณ์ด้วย AI: สร้าง อัปเดต และจัดตารางงานใหม่โดยอัตโนมัติตามปริมาณงานและกำหนดเวลา
- ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์: ระบุรูปแบบการจัดตารางเวลา แนะนำการปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรเวลา
- การร่วมมือและการประสานงานการประชุม: ช่วยให้ทีมค้นหาเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการประชุม หลีกเลี่ยงการชนกันของตารางเวลาในเขตเวลาต่าง ๆ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ปฏิทินที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จักในโลก ซึ่งมีอายุย้อนไปถึง 8,000 ปีก่อนคริสตกาล ถูกค้นพบในสกอตแลนด์ มันติดตามระยะของดวงจันทร์และการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล แสดงให้เห็นว่ามนุษย์โบราณนับเวลาอย่างไรก่อนที่เครื่องมือ AI สมัยใหม่จะเกิดขึ้น
10 เครื่องมือปฏิทิน AI ที่ดีที่สุด
ในรายการนี้ เราได้รวบรวมปฏิทิน AI ฟรีที่ดีที่สุดเพื่อทำให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ✅
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานและจัดการงานด้วย AI แบบรวมศูนย์)
ClickUpคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดตารางเวลาด้วย AI การจัดการงาน และการทำงานร่วมกันเป็นทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ราบรื่น
แทนที่จะต้องจัดการกับเครื่องมือหลายอย่าง ทีมสามารถวางแผน จัดลำดับความสำคัญ และติดตามทุกอย่างได้ในที่เดียว
การจัดการตารางเวลาจะกลายเป็นเรื่องง่ายเมื่องาน, กำหนดเวลา, และการประชุมถูกจัดระเบียบไว้ในมุมมองเดียว ClickUp Calendarจัดเรียงทุกอย่างไว้อย่างชัดเจน ทำให้การปรับเปลี่ยนแผนง่ายขึ้นเมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลง
สมมติว่าทีมการตลาดกำลังเตรียมตัวสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ พวกเขาสามารถกำหนดเส้นตายของเนื้อหา กำหนดตารางโพสต์บนโซเชียลมีเดีย และประสานงานกิจกรรมการเปิดตัว—ทั้งหมดนี้ภายในปฏิทิน—เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดถูกมองข้าม
ClickUp Calendar ผสานการทำงานของงาน เอกสาร การแชท และการประชุมของคุณเข้าด้วยกันอย่างราบรื่นบนแพลตฟอร์มเดียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล คุณยังสามารถเข้าถึงClickUp AI Notetakerและฟีเจอร์การจัดสรรเวลาด้วย AI ซึ่งจะจัดตารางงานโดยอัตโนมัติตามคิวงานที่มีอยู่ ความพร้อมใช้งาน และลำดับความสำคัญของคุณ
การทำให้ปฏิทินทั้งหมดของคุณซิงค์กันยังช่วยป้องกันการเกิดตารางเวลาที่ซ้ำซ้อนอีกด้วยการเชื่อมต่อปฏิทิน ClickUpกับ Google, Apple และ Outlook จะทำให้การอัปเดตที่ทำในแพลตฟอร์มหนึ่งสะท้อนไปยังบัญชีที่เชื่อมโยงทั้งหมด
ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโครงการที่กำลังกำหนดเวลาการทบทวนสปรินต์ใน ClickUp สามารถดูความพร้อมใช้งานของตนในปฏิทินการทำงานใน Outlook และ Google Calendar สำหรับงานส่วนตัวได้ โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการจองเวลาซ้ำซ้อน
สงสัยว่าจะจัดการปฏิทินหลาย ๆ อันได้ดีขึ้นอย่างไร? เรามีเคล็ดลับสำหรับคุณในวิดีโอนี้👇🏽
การช่วยเหลือด้วยระบบ AI ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานไปอีกขั้น
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp แนะนำกำหนดเวลาที่เหมาะสมสำหรับงาน ระบุจุดที่อาจเกิดปัญหา และดำเนินการจัดตารางงานประจำโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับคำขอ
สมมติว่าทีมคอนเทนต์กำลังจัดการร่างบล็อกหลายรายการพร้อมกัน ผู้ช่วย AI สามารถแนะนำวันที่ส่งงานที่เหมาะสมที่สุดโดยพิจารณาจากปริมาณงาน ช่วยทีมในการกระจายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
📮 ClickUp Insight:เกือบ 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราพึ่งพาเครื่องมือ AI เพื่อทำให้งานส่วนตัวง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น คุณต้องการสร้างประโยชน์เช่นเดียวกันในที่ทำงานหรือไม่? ClickUp พร้อมช่วยเหลือคุณ!
ClickUp Brain สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ถึง 30% ด้วยการลดจำนวนการประชุม สรุปเนื้อหาโดย AI อย่างรวดเร็ว และมอบหมายงานอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รักษาความเป็นระเบียบและจัดการขั้นตอนการทำงาน: ใช้ClickUp Tasksเพื่อแบ่งงานโครงการ, มอบหมายความรับผิดชอบ, และติดตามความคืบหน้าในที่เดียว
- จัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ: กำหนดระดับความเร่งด่วนของงานโดยใช้การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเพื่อมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุดก่อน
- ให้ข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้: เพิ่มความคิดเห็นที่มอบหมายใน ClickUpได้โดยตรงภายในงาน เพื่อให้การสื่อสารชัดเจนและติดตามการแก้ไขได้ง่าย
- เข้าร่วมการประชุมโดยไม่ต้องออกจาก ClickUp: รับการแจ้งเตือนการประชุมและเข้าร่วม Zoom, Google Meet หรือ Teams ได้ทันทีจากทุกที่ใน ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติการจัดการงานที่ครอบคลุมอาจใช้เวลาในการเรียนรู้
- ขาดฟีเจอร์รายงานงานย่อยโดยเฉพาะ ซึ่งจะเป็นส่วนเสริมที่มีประโยชน์
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ClickUp คุ้มค่าแน่นอน! ฉันหมายถึงว่า นอกเหนือจากการเป็นเครื่องมือสำหรับผู้จัดการโครงการแล้ว มันยังมีการใช้งานที่หลากหลายมาก สิ่งที่ฉันชอบที่สุดคือมุมมองปฏิทิน ไม่มีอะไรเทียบได้กับการได้เห็นงานและความรับผิดชอบทั้งหมดของฉันในที่เดียว งานที่ได้รับมอบหมาย? เช็คแล้ว นัดดื่มกาแฟ? เช็คแล้ว วันเกิดแม่เหรอ? ตรวจสอบแล้ว! แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหนือกว่านั้น ClickUp Brain ทุกคน ฉันสามารถถามมันได้เลยว่าเมื่อไหร่ที่ฉันว่างสำหรับการประชุมหรือว่าสมาชิกในทีมของฉันสามารถรับงานเพิ่มได้หรือไม่ และทุกอย่างก็อยู่ที่นั่น! ใจ? หายวับไป
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:วันในสัปดาห์ภาษาอังกฤษได้รับอิทธิพลมาจากตำนานนอร์ส วันพุธมาจากวันของวูเด็น (โอดินในตำนานนอร์ส) ส่วนวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เป็นเกียรติแก่ธอร์และเฟรยา
2. รีคlaim AI (เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการตารางเวลาที่ปรับเปลี่ยนได้)
Reclaim AI สร้างตารางเวลาที่มีโครงสร้างแต่ยืดหยุ่นได้โดยการจัดการประชุม งานประจำ และภาระผูกพันส่วนตัวของคุณโดยอัตโนมัติ
ฟีเจอร์การบล็อกเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้การทำงานเชิงลึก การออกกำลังกาย และกิจวัตรอื่น ๆ สามารถจัดสรรเวลาได้อย่างลงตัวในแต่ละวันโดยไม่ทับซ้อนกัน ระบบจะเรียนรู้และปรับตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่างานที่มีความสำคัญสูงได้รับการจัดตารางโดยไม่ทำให้ปฏิทินของคุณแน่นเกินไป
กู้คืนคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI
- อัตโนมัติการจัดสรรเวลาสำหรับกิจวัตรประจำวัน เช่น การออกกำลังกาย, การทำสมาธิ, และการทำงานอย่างลึกซึ้ง
- ค้นหาช่วงเวลาประชุมที่ดีที่สุดโดยการวิเคราะห์ความพร้อมใช้งาน, เขตเวลา, และแนวโน้มการจัดตารางเวลาในอดีต
- จัดลำดับความสำคัญของงานอย่างยืดหยุ่นเพื่อให้งานเร่งด่วนได้รับความสนใจและดำเนินการอย่างเหมาะสม
- ซิงค์ปฏิทินหลายปฏิทินข้ามแพลตฟอร์มเพื่อการจัดตารางเวลาที่สอดคล้องกันโดยไม่มีการทับซ้อน
ทวงคืนข้อจำกัดของ AI
- ต้องใช้เวลาในการตั้งค่าความชอบของ AI เพื่อให้การจัดตารางเวลาเป็นไปอย่างถูกต้อง
- การควบคุมด้วยตนเองที่จำกัดในการปรับตารางเวลาใหม่และการปรับลำดับความสำคัญ
- AI อาจตีความความเร่งด่วนผิดพลาดเมื่อจัดการกับงานที่ขัดแย้งกัน
คืนราคา AI
- ฟรี
- เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
กู้คืนคะแนนและรีวิว AI ของคุณ
- G2: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่?เส้นเปลี่ยนวันที่ระหว่างประเทศช่วยให้ผู้เดินทางที่ข้ามไปทางทิศตะวันตกเสียวันหนึ่ง ในขณะที่ผู้ที่ข้ามไปทางทิศตะวันออกได้วันหนึ่ง ประเทศอย่างซามัวถึงกับย้ายเส้นเปลี่ยนวันที่เพื่อส่งเสริมการค้าขายกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
3. หมุนตามเข็มนาฬิกา (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการการจัดตารางเวลาที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น)
การหมุนตามเข็มนาฬิกาช่วยลดความขัดแย้งในการจัดตารางเวลาและรักษาช่วงเวลาการทำงานอย่างลึกซึ้งโดยการปรับเวลาการประชุมให้เหมาะสมสำหรับบุคคลและทีม เครื่องมือจัดตารางเวลาด้วย AI จะวิเคราะห์รูปแบบการทำงาน ความพร้อมใช้งาน และเขตเวลาเพื่อจัดตารางการประชุมในเวลาที่รบกวนน้อยที่สุด
แทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการประสานงาน คุณสามารถให้แพลตฟอร์มจัดการการกำหนดเวลาในขณะที่มั่นใจได้ว่าเวลาที่ต้องใช้สมาธิจะได้รับการปกป้อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดตามเข็มนาฬิกา
- เพิ่มเวลาในการมีสมาธิให้สูงสุดด้วยการบล็อกช่วงเวลาทำงานที่ปราศจากสิ่งรบกวนโดยอัตโนมัติ
- เพิ่มประสิทธิภาพตารางเวลาของทีมผ่านการจัดวางการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยลดการขัดจังหวะให้น้อยที่สุด
- ปรับเวลาการประชุมแบบไดนามิกเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างสำหรับงานที่มีความสำคัญสูง
ข้อจำกัดแบบตามเข็มนาฬิกา
- การตั้งค่าอาจรู้สึกซับซ้อนสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่บริหารจัดการหลายทีม
- การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับกระบวนการทำงานเฉพาะที่ต้องการกฎการกำหนดเวลาที่เข้มงวด
- คุณสมบัติระดับสูงต้องการการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน
การกำหนดราคาตามเข็มนาฬิกา
- ฟรี
- ทีม: $6.75/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: $11.50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวแบบตามเข็มนาฬิกา
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 65 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Clockwise อย่างไรบ้าง?
เราชอบที่ Clockwise ช่วยให้ทีมของเราเป็นระเบียบ มีวันที่ไม่มีการประชุม ช่วยแก้ไขความขัดแย้งในการจัดตารางเวลาโดยอัตโนมัติ และเราชอบที่เราสามารถใส่กิจกรรมของทีมลงในปฏิทิน Clockwise ที่แชร์ร่วมกันได้ มันช่วยให้เราเป็นระเบียบในฐานะทีมได้อย่างแน่นอน และสำหรับเราแล้ว มันเป็นระบบที่ตั้งค่าครั้งเดียวแล้วลืมได้เลย
🔍 คุณรู้หรือไม่? ปีสุริยคติมีระยะเวลาประมาณ 365.2422 วัน ดังนั้นปีอธิกมาสจึงมีความจำเป็นเพื่อให้ปฏิทินสอดคล้องกับการโคจรรอบโลก
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกสำหรับจัดการเวลาและปฏิทินแบบหมุนตามเข็มนาฬิกา
4. การเคลื่อนไหว (เหมาะที่สุดสำหรับบุคคลที่ต้องการผู้ช่วยปฏิทินอัจฉริยะ)
Motion ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จัดการการกำหนดเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้วันของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย ระบบ AI จะวิเคราะห์กำหนดเวลา ปริมาณงาน และความพร้อมใช้งานของคุณอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแผนรายวันที่ปรับให้เข้ากับลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไป
การประชุมจะถูกกำหนดเวลาในที่เหมาะสมที่สุด ในขณะที่งานต่าง ๆ จะถูกจัดสรรโดยไม่ทำให้ปฏิทินของคุณแน่นเกินไป ระบบยังช่วยป้องกันการรับภาระงานเกินกำลัง เพื่อให้ปริมาณงานเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและคงประสิทธิภาพการทำงานไว้ได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเหนื่อยล้า
คุณสมบัติเด่นของการเคลื่อนไหว
- ปรับสมดุลปริมาณงานโดยปรับแต่งงานตามลำดับความสำคัญและกำหนดเวลา
- ปกป้องเวลาโฟกัสด้วยการปรับปฏิทินโดยใช้ AI เพื่อลดการรบกวน
- รับคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อป้องกันการจองเกินและการจัดตารางที่ไม่สมจริง
การจำกัดการเคลื่อนไหว
- การเรียนรู้อาจรู้สึกชันสำหรับผู้ใช้ที่เปลี่ยนจากการจัดตารางเวลาด้วยตนเอง
- ความยืดหยุ่นน้อยลงสำหรับกระบวนการทำงานที่มีความซับซ้อนสูงซึ่งต้องการการแทรกแซงด้วยตนเองบ่อยครั้ง
- AI บางครั้งอาจตีความลำดับความสำคัญของงานส่วนบุคคลผิดพลาด ทำให้ต้องมีการปรับแก้ไขด้วยตนเอง
การกำหนดราคาแบบเคลื่อนไหว
- ทดลองใช้ฟรี
- บุคคล: 34 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจมืออาชีพ: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
- G2: 4. 1/5 (110+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Motion ว่าอย่างไรบ้าง?
ฉันชอบมันมากในช่วงหนึ่ง มันทำงานได้ดีมากเมื่อฉันมีงานเล็กๆ มากมายที่ต้องทำพร้อมกับประชุมบ่อยๆ หรือมีงานที่ต้องทำตามเวลาที่กำหนด เมื่อฉันเปลี่ยนไปทำงานที่มีโครงการใหญ่มากขึ้นซึ่งต้องใช้สมาธิเป็นเวลานาน มันก็เริ่มสูญเสียประสิทธิภาพและฉันไม่สามารถหาเหตุผลมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้
⚙️ โบนัส: เปรียบเทียบMotion และ Reclaimเพื่อพิจารณาว่าเครื่องมือจัดตารางเวลาที่ใช้ AI ตัวใดเหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณมากกว่า
5. SkedPal (ดีที่สุดสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของงานด้วย AI พร้อมการจัดตารางเวลาที่ยืดหยุ่น)
SkedPal ผสานการจัดการตารางเวลาด้วย AI เข้ากับการบริหารเวลาอย่างชาญฉลาดเพื่อการติดตามงานขั้นสูง ช่วยให้คุณสามารถกำหนดลำดับความสำคัญ กำหนดข้อจำกัดด้านเวลา และให้ระบบสร้างแผนงานที่มีโครงสร้างแต่ยืดหยุ่นได้
เครื่องมือนี้ปรับตารางเวลาอย่างต่อเนื่องตามการเปลี่ยนแปลงของงาน ปริมาณงาน และความต้องการส่วนบุคคล ทำให้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการโครงสร้างแต่ไม่ต้องการเวลาที่ตายตัว
คุณสมบัติเด่นของ SkedPal
- สร้างตารางเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยจัดลำดับความสำคัญของงานตามกำหนดเวลาและปริมาณงาน
- ปรับการจัดสรรงานแบบไดนามิกเพื่อป้องกันการทำงานหนักเกินไปและรักษาความสมดุล
- ปรับแต่งการตั้งค่าการกำหนดเวลาให้สอดคล้องกับจังหวะการทำงานส่วนบุคคล
- สร้างรายงานประสิทธิภาพที่ช่วยติดตามการเสร็จสิ้นงานและการใช้เวลา
ข้อจำกัดของ SkedPal
- ต้องใช้เวลาในการปรับแต่งความต้องการของ AI ให้เหมาะสมเพื่อการจัดตารางเวลาที่แม่นยำ
- คุณสมบัติพรีเมียมบางอย่างมีให้เฉพาะในแผนระดับที่สูงกว่าเท่านั้น
ราคาของ SkedPal
- ทดลองใช้ฟรี
- รายปี: $9.95/เดือน + ภาษี (เรียกเก็บรายปี)
- รายเดือน: $14.95/เดือน + ภาษี
คะแนนและรีวิวของ SkedPal
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 6/5 (170 รีวิว)
🔍 คุณรู้หรือไม่?ปฏิทินโรมันดั้งเดิมมีเพียง10 เดือนเท่านั้น มกราคมและกุมภาพันธ์ถูกเพิ่มเข้ามาในภายหลัง แต่จำนวนวันที่ไม่เป็นเลขคู่ในแต่ละเดือนเกิดจากการปฏิรูปของจูเลียส ซีซาร์ เพื่อปรับปีให้สอดคล้องกับวัฏจักรของดวงอาทิตย์
6. Trevor AI (เหมาะที่สุดสำหรับบุคคลที่ต้องการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
Trevor AI เปลี่ยนรายการงานของคุณให้กลายเป็นแผนงานที่จัดตารางอย่างชาญฉลาด เพื่อให้มั่นใจว่างานสำคัญจะเสร็จสมบูรณ์โดยไม่ทำให้วันของคุณยุ่งเหยิง คุณสามารถเพิ่มงานลงใน Trevor ได้อย่างง่ายดาย และ AI จะจัดตารางงานตามความเร่งด่วน ปริมาณงาน และเวลาที่มีอยู่
ระบบจะปรับตัวอย่างต่อเนื่องเมื่อมีลำดับความสำคัญใหม่ ๆ เกิดขึ้น ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องกังวลกับการจัดการปฏิทินอย่างละเอียดถี่ถ้วน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trevor AI
- เปลี่ยนรายการสิ่งที่ต้องทำเป็นตารางเวลาที่มีโครงสร้างด้วยการจัดวางงานโดยใช้ AI
- ปรับลำดับความสำคัญของงานแบบไดนามิกตามความเร่งด่วน กำหนดเวลา และปริมาณงาน
- ติดตามประสิทธิภาพการทำงานด้วยข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพที่เน้นแนวโน้มการใช้เวลา
- จัดสรรเวลาสำหรับงานต่างๆ ตามระดับพลังงานส่วนบุคคลและช่วงเวลาที่ชอบทำงาน
ข้อจำกัดของ Trevor AI
- ต้องการการป้อนข้อมูลงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ AI สร้างตารางเวลาที่ถูกต้อง
- คุณสมบัติการร่วมมือที่จำกัดทำให้ไม่เหมาะสำหรับกระบวนการทำงานแบบทีม
ราคาของ Trevor AI
- ฟรี
- ข้อดี: $6 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Trevor AI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 45 ก่อนคริสตกาล เมื่อจูเลียส ซีซาร์แนะนำปฏิทินจูเลียน เดือนกุมภาพันธ์ถูกข้ามไปชั่วคราวทั้งหมดเพื่อปรับเดือนให้สอดคล้องกับฤดูกาล
7. Kronologic (เหมาะที่สุดสำหรับทีมขายที่ต้องการการนัดหมายการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
Kronologic ทำให้การจัดตารางการประชุมขายที่มีมูลค่าสูงเป็นไปโดยอัตโนมัติ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าที่มีศักยภาพได้รับการติดต่อในเวลาที่เหมาะสม โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับการประสานงานไปมา ระบบ AI จะประเมินคุณภาพของลูกค้า ความพร้อมใช้งาน และการมีส่วนร่วมในอดีต เพื่อค้นหาเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการประชุม
มันเปลี่ยนความตั้งใจให้เป็นการกระทำ—ไม่ว่าจะเป็นการติดตามหลังจากการโทร, ขยายการเข้าถึง, หรือจองการประชุมหลายพันครั้งทั่วทั้งทีมของคุณ AI ของมันทำนายเวลาที่ลูกค้าเป้าหมายพร้อม, เจรจาต่อรองรายละเอียด, และจองการประชุมให้เสร็จสิ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดตามลำดับเวลา
- กำหนดเวลาการประชุมขายได้ทันทีตามข้อมูลความพร้อมและความสนใจของลูกค้า
- วิเคราะห์แนวโน้มการมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การจัดตารางเวลาสำหรับทีมขาย
- ซิงค์กับเครื่องมือ CRM เพื่อให้แน่ใจว่าการติดต่อกับลูกค้าถูกติดตามและจัดการอย่างราบรื่น
- ให้การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เกี่ยวกับอัตราความสำเร็จของการประชุมและประสิทธิภาพในการจัดตารางเวลา
ข้อจำกัดทางลำดับเวลา
- ออกแบบมาเพื่อทีมขายเป็นหลัก ทำให้มีประโยชน์น้อยกว่าสำหรับการจัดตารางเวลาทั่วไป
- ต้องผสานรวมกับแพลตฟอร์ม CRM เพื่อให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
การกำหนดราคาตามลำดับเวลา
- บุคคล: 6 ดอลลาร์/เดือน
- ทีมขนาดเล็ก: $140/เดือน (สูงสุดห้าผู้ใช้)
- ทีม: $1000/เดือน (ทีมละ 10, 20, 30 คน; คิดค่าบริการรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวตามลำดับเวลา
- G2: 4. 2/5 (265+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Kronologic อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่ AI บน Kronologic จะจัดตารางการประชุมให้กับทีม ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการส่งอีเมลไปมาอย่างมากมาย ทีมงานที่ Kronologic ยังคงเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ทีมขายของเราชื่นชอบแพลตฟอร์มนี้และชอบการได้ประชุมมากขึ้น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: บนดาวอังคารหนึ่งปีมีระยะเวลา 687 วันของโลก ซึ่งหมายความว่าปฏิทินของดาวอังคารจะมี 'เดือน' ที่ยาวกว่ามาก นักวิทยาศาสตร์กำลังทำงานออกแบบปฏิทินของดาวอังคารสำหรับการสำรวจอวกาศในอนาคตด้วย
8. ระบบจัดตารางเวลาด้วยปัญญาประดิษฐ์ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาอัจฉริยะข้ามปฏิทินหลายรายการ)
ระบบจัดตารางเวลาด้วย AI เปลี่ยนแปลงวิธีการจองและจัดการประชุมของคุณโดยแทนที่การส่งอีเมลไปมาเพื่อหาช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดด้วยผู้ช่วย AI ที่ชาญฉลาดและสามารถสนทนาได้ ระบบจะประสานงานด้านโลจิสติกส์ ส่งคำเชิญ ตั้งวาระการประชุม และแม้กระทั่งตรวจสอบปฏิทินของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีผู้เข้าร่วมครบถ้วน แพลตฟอร์มนี้ยังสแกนตารางเวลาของทีมคุณและเสนอช่วงเวลาที่เหมาะสมที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ
มันถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับสไตล์การทำงานของคุณ และผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Gmail, Slack, เว็บไซต์, และแม้กระทั่งข้อความ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI ผู้จัดตาราง
- รับเวลาประชุมที่เหมาะสมโดยใช้ข้อเสนอเวลาที่คัดสรรตามความต้องการในการประชุมที่ปรับแต่งได้
- ทำให้การจัดตารางกลุ่มง่ายขึ้นโดยการระบุความพร้อมของทีมและแบ่งปันกับลูกค้าหรือพันธมิตร
- กู้คืนการประชุมที่ถูกยกเลิกได้ทันทีด้วยการแจ้งเตือนจาก AI และการจองใหม่อย่างรวดเร็ว ก่อนที่ตารางเวลาจะเปลี่ยนแปลง
- ปรับตารางเวลาแบบไดนามิกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายโดยไม่ต้องใช้ความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของ AI ผู้จัดตาราง
- แม้ว่าจะสามารถตั้งค่าสำหรับงานพื้นฐานได้ง่าย แต่การเชี่ยวชาญในฟีเจอร์ขั้นสูงอาจต้องใช้เวลาสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มขึ้นอยู่กับการผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Gmail และระบบ CRM เป็นอย่างมาก
- การควบคุมด้วยตนเองที่จำกัดในการจัดตารางใหม่สำหรับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงสูง
ราคาของระบบจัดตารางงานด้วยปัญญาประดิษฐ์
- เริ่มต้น: $500/เดือน
- การเติบโต: 1,000 ดอลลาร์/เดือน
- ธุรกิจ: 2,500 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิว AI ผู้จัดตาราง
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่?ปฏิทินเกรกอเรียน ซึ่งนำมาใช้ในปี ค.ศ. 1582 ได้ข้ามวันที่ 10 วันเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในปฏิทินจูเลียนก่อนหน้านี้ วันที่ 4 ตุลาคมจึงตามด้วยวันที่ 15 ตุลาคมในปีนั้นทันที ซึ่งสร้างความสับสนให้กับผู้คนจำนวนมาก
9. TimeHero (เหมาะสำหรับบุคคลและทีมที่ต้องการการจัดตารางงานอัตโนมัติ)
TimeHero เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยบริษัท ที่ช่วยให้การวางแผน การจัดการ และการทำงานอัตโนมัติของคุณง่ายขึ้น. ระบบจะจัดตารางเวลาให้โดยอัตโนมัติสำหรับงานประจำวัน โครงการ และงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ ตามเวลาที่คุณมีให้.
เครื่องมือนี้สามารถจัดการโครงการทั้งหมดได้โดยอัตโนมัติ มันระบุงานที่มีความเสี่ยง ชี้ให้เห็นสมาชิกทีมที่ทำงานหนักเกินไป และปรับกระบวนการทำงาน—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องมีการประชุมที่ไม่จำเป็นหรือความยุ่งยากในการอัปเดตด้วยตนเอง
คุณสมบัติเด่นของ TimeHero
- แปลงรายการงานให้เป็นแผนงานที่กำหนดเวลาไว้ซึ่งเหมาะกับช่วงเวลาที่มีอยู่
- ปรับตารางเวลาแบบไดนามิกตามลำดับความสำคัญและปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลง
- ติดตามอัตราการเสร็จสิ้นงานและการใช้เวลาด้วยระบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานในตัว
- จัดสรรเวลาให้ความสำคัญกับงานที่มีความสำคัญสูงโดยไม่มีข้อขัดแย้งในการจัดตารางเวลา
ข้อจำกัดของ TimeHero
- ต้องการการป้อนข้อมูลงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างตารางเวลาที่แม่นยำ
- การเรียนรู้อาจรู้สึกชันสำหรับผู้ใช้ที่เปลี่ยนจากการจัดตารางเวลาด้วยตนเอง
- คุณสมบัติการจัดตารางเวลาด้วย AI ขั้นสูงต้องใช้แผนชำระเงิน
ราคา TimeHero
- ทดลองใช้ฟรี
- พื้นฐาน: 5 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 27 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ TimeHero
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (22+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง TimeHero อย่างไรบ้าง?
ฉันได้ตัดสินใจแล้วว่าเทคโนโลยีนี้ไม่มีประโยชน์สำหรับฉัน เพราะมันทำงานอัตโนมัติตามเวลาว่างของฉัน ความยาวของงาน กำหนดส่ง และความสำคัญของงาน อย่างไรก็ตาม ฉันพยายามจัดกลุ่มงานประเภทเดียวกันหรือโครงการเดียวกันไว้ในวันเดียวกันเพื่อลดการสลับบริบท และยังจัดตารางงานตามระดับความคิดสร้างสรรค์และความตั้งใจที่ต้องใช้ (เช่น ใช้ช่วงเช้าสำหรับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ช่วงบ่ายสำหรับงานเอกสาร) Timehero ไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ แอปอื่นๆ ดูเหมือนจะมีฟีเจอร์นั้น (เช่น Skedpal) แต่ในตอนนี้ฉันกำลังกลับไปใช้กระดานคัมบังบน Trello และการบล็อกเวลาในปฏิทินของฉัน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปฏิทินโรมันดั้งเดิม เดือนมีนาคมเป็นเดือนแรกของปี ต่อมาในเดือนกรกฎาคมก่อนคริสตกาล 153 ปี เมื่อกงสุลโรมันเริ่มวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนมกราคม เดือนมกราคมจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของปี
10. ซันซามะ (เหมาะสำหรับมืออาชีพที่ต้องการระบบการวางแผนรายวันที่มีโครงสร้าง)
ซันซามา รวมงาน, อีเมล, การประชุม, และปฏิทินไว้เพื่อการจัดการเวลาอย่างครอบคลุม. ระบบการวางแผนรายวันแบบมีคำแนะนำช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีเจตนา, ในขณะที่คุณสมบัติเช่นไทม์บ็อกซิ่งและเป้าหมายรายวันที่สมจริงช่วยให้คุณมีสมาธิอยู่กับการทำงาน.
ด้วยการผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ คุณสามารถจัดการประชุม, จัดการงานที่ต้องทำด้วย AI และติดตามความคืบหน้าโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอป
คุณสมบัติเด่นของ Sunsama
- วางแผนวันของคุณด้วยระบบจัดตารางเวลาที่ช่วยโดย AI ซึ่งปรับสมดุลภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบความคืบหน้าประจำวันและตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงได้ด้วยคุณสมบัติการวางแผนแบบมีคำแนะนำ
- ติดตามการเสร็จสิ้นของงานและปรับแผนงานอย่างยืดหยุ่นเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงาน
ข้อจำกัดของ Sunsama
- ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดตารางเวลาพื้นฐาน
- แอปจัดตารางงานด้วย AI บนมือถือมีความพื้นฐานและขาดฟีเจอร์ที่มีในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- ระบบอัตโนมัติที่ใช้ AI อย่างจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดตารางเวลาที่มีความเฉพาะทางมากกว่า
ราคาของซันซามา
- ทดลองใช้ฟรี
- รายปี: $16/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- รายเดือน: $20/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Sunsama
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (25 รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Sunsama อย่างไรบ้าง?
ทั้งสองแอปนี้ค่อนข้างชาญฉลาดและถูกพัฒนาโดยคนที่มีความสามารถมาก จากประสบการณ์ของฉัน Sunsama มีกระบวนการวางแผนที่ดีกว่า (โดยเฉพาะการตั้งเป้าหมายรายสัปดาห์ที่เชื่อมโยงกับงาน — ช่างยอดเยี่ยม) และกระบวนการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ก็ดีกว่ามาก ไม่มีอะไรเทียบได้เลย ปัญญาประดิษฐ์ของพวกเขาก็ดีกว่ามากเช่นกัน ฉันชอบฟีเจอร์แนะนำระยะเวลาโดยอัตโนมัติ ข้อเสียคือ Sunsama ใช้ระบบคัมบังตลอดเวลา ดังนั้นคุณต้องชอบรูปแบบนี้! บางครั้งมันทำให้รายการดูยาวมาก แต่แอป iOS ของพวกเขาดีกว่าในจุดนี้
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสฝรั่งเศสได้แนะนำปฏิทินใหม่ในปี 1793 โดยแบ่งปีออกเป็น 12 เดือน แต่ละเดือนมี 30 วัน และตั้งชื่อตามองค์ประกอบของฤดูกาล นอกจากนี้ยังมีสัปดาห์ทำงาน 10 วันเพื่อลดอิทธิพลทางศาสนา
พิชิตปฏิทินของคุณด้วย ClickUp
การจัดการตารางงานที่แน่นขนัดไม่ควรรู้สึกเหมือนเป็นงานที่สอง การประชุม กำหนดส่งงาน งานส่วนตัว—หากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม การรักษาทุกอย่างให้เป็นระเบียบอาจกลายเป็นปัญหาปวดหัวเต็มเวลาได้ ปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยลดความเครียดในการวางแผน ช่วยให้คุณจัดการงานต่างๆ ได้โดยไม่ต้องวุ่นวายไปมาตลอดเวลา
ClickUp ทำให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่าย การประชุม, กำหนดการโครงการ, และงานต่าง ๆ จะถูกจัดระเบียบด้วยเครื่องมือจัดตารางเวลาที่ดีที่สุด, การผสานปฏิทินที่ราบรื่น, และการอัตโนมัติที่ทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการหา 'เวลาที่ดีที่สุด' สำหรับการประชุมอีกต่อไป ClickUp ทำให้ปฏิทินของคุณชัดเจนและทำให้การจัดการเวลาเป็นเรื่องง่ายด้วยตัวเลือกการกำหนดเวลาที่สามารถปรับแต่งได้
เริ่มจัดตารางงานอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น สมัครใช้ ClickUpวันนี้!