25 เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

'ทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่ทำงานหนัก' ไม่ใช่แค่คำพูดที่ซ้ำซาก—แต่เป็นกลยุทธ์การอยู่รอดสำหรับมืออาชีพในยุคปัจจุบัน 👨💼
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำทีม, ดำเนินธุรกิจของคุณเอง, หรือบริหารโครงการทางไกล, การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุดนั้นเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน. นั่นคือจุดที่เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI เข้ามาช่วย. 🦾
เครื่องมือเหล่านี้ช่วยอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำๆ และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อช่วยขจัดปัญหาคอขวดและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานประจำวัน เนื่องจากเครื่องมือเหล่านี้จัดการกับงานที่น่าเบื่อและซ้ำซาก คุณจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมที่ใหญ่กว่า—การขับเคลื่อนการเติบโตและนวัตกรรมในธุรกิจของคุณ
ในบล็อกนี้ ฉันจะแบ่งปันเครื่องมือ AI ที่ฉันพึ่งพาเพื่อประสิทธิภาพและผลลัพธ์ พวกมันช่วยฉันเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของฉัน
ประโยชน์ของการใช้ AI เพื่อเพิ่มผลผลิตคืออะไร?
เมื่อฉันเริ่มผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับการทำงานประจำวันของฉันครั้งแรก ฉันรู้สึกสงสัยเกี่ยวกับผลกระทบของมันต่อประสิทธิภาพการทำงานของฉัน อย่างไรก็ตาม ฉันได้ค้นพบอย่างรวดเร็วว่าการใช้เครื่องมือ AI สามารถช่วยเหลือฉันได้อย่างมากในการจัดการงานและตัดสินใจ
นี่คือประโยชน์บางประการที่ฉันได้รับ:
- ประหยัดเวลาจากงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การนัดหมายประชุม การจัดเรียงอีเมล และการป้อนข้อมูล เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่าสูง
- เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการสร้างแนวคิดและมุมมองใหม่ๆ ผ่านเครื่องมือระดมความคิดที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- การตัดสินใจที่ดีขึ้น โดยการวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในเวลาจริง
- จัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ AI เพื่อจัดระเบียบรายการที่ต้องทำของคุณตามกำหนดเวลา ความสำคัญ และนิสัยการทำงาน
- การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการอัปเดตอัตโนมัติและการสื่อสารที่ชัดเจนและสม่ำเสมอ
- เรียนรู้และปรับตัว กับกระบวนการทำงานของคุณตลอดเวลา ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เหมาะสม และคาดการณ์ความต้องการของคุณ
🔍 คุณรู้หรือไม่? จากการสำรวจของ Forbes Advisor พบว่ากว่า60% ของเจ้าของธุรกิจเชื่อว่าAI จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI?
เมื่อค้นหาเครื่องมือ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาปัจจัยสำคัญบางประการที่สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในกระบวนการทำงานของคุณ นี่คือสิ่งที่ฉันมองหา:
- ความหลากหลาย: เลือกเครื่องมือที่ครอบคลุมงานหลากหลายประเภท เช่น การสร้างข้อความ การสร้างภาพ การจัดการโครงการ หรือการอัตโนมัติ ยิ่งเครื่องมือมีความยืดหยุ่นมากเท่าไร ก็ยิ่งสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในงานประจำวันของคุณได้ดีขึ้นเท่านั้น
- ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี การออกแบบที่เรียบง่ายสามารถทำให้การเรียนรู้และการใช้งานเครื่องมือเป็นเรื่องง่าย
- การปรับแต่งและการควบคุม: แม้ว่าการทำงานอัตโนมัติจะมีประโยชน์ แต่การมีตัวเลือกในการปรับแต่งผลลัพธ์และปรับปรุงคำสั่งให้เหมาะสมจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าผลลัพธ์ตรงตามความคาดหวังของคุณ
- การผสานรวม: มองหาเครื่องมือที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบซอฟต์แวร์ที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น
- ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ: เครื่องมือ AI ที่ดีควรสามารถทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ เช่น การจัดตารางและการถอดความการประชุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างมีนัยสำคัญ
ด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ในใจ คุณจะมีความพร้อมอย่างดีในการเลือกเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงการทำงานของคุณ
เครื่องมือ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ
เราทุกคนรู้ดีถึงความยากลำบากในการจัดการกับงาน กำหนดเวลา และรายการสิ่งที่ต้องทำที่ไม่มีวันสิ้นสุด มันอาจรู้สึกเหมือนละครสัตว์ที่วุ่นวายในบางครั้ง!
แต่ถ้าฉันบอกคุณว่าเครื่องมือการจัดการโครงการเหล่านี้สามารถทำให้ชีวิตการทำงานของคุณราบรื่นขึ้นมากและช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยความสามารถของ AI ของพวกมันล่ะ?
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันอย่างครอบคลุม)
อันดับแรกคือClickUp— เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อจัดการทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อฉันบอกว่าแอปนี้ทำได้ทุกอย่างจริงๆ ฉันหมายถึงมันสามารถทำได้ทุกอย่างตั้งแต่การจัดระเบียบโครงการที่ซับซ้อนและการติดตามกำหนดเวลาไปจนถึงการจัดการงานส่วนตัวและการอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันของทีม
คลิกอัพ เบรน
แต่สิ่งที่ทำให้ฉันเลือกเครื่องมือการจัดการโครงการที่ได้รับการจัดอันดับสูงนี้จริง ๆ คือClickUp Brainพร้อมความสามารถที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมัน
ClickUpเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยฟีเจอร์เด่นของ ClickUp Brain— AI Knowledge Manager, AI Project Manager, และ AI Writer เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณทำงานเสร็จสมบูรณ์และคาดการณ์ความต้องการของคุณ โดยแนะนำการแบ่งงาน ความสำคัญ และกำหนดเวลาเมื่อคุณวางแผนโครงการของคุณ
มันยังให้บริการ สรุปการประชุมด้วย AI อีกด้วย ทำให้คุณสามารถจับประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุมได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาจากบันทึกที่ยาวเหยียด
การสนับสนุนเชิงรุกนี้ช่วยขจัดความไม่แน่นอนและทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
นี่คือวิธีที่ Pressed Juice เพิ่มผลผลิตเป็นสามเท่าโดยไม่ต้องขยายทีม
น้ำผลไม้คั้นสดทำให้โภชนาการที่ดีเข้าถึงได้สำหรับทุกคนผ่าน ClickUp
ใครบ้างที่ไม่ชอบความช่วยเหลือเพิ่มเติมเล็กน้อยในการเขียนและโครงการสร้างสรรค์?
นั่นคือจุดที่ผู้ช่วยเขียนเข้ามาช่วย มันมีตัวตรวจสอบการสะกดคำในตัว, คำตอบด่วนจาก AI สำหรับการสื่อสารที่ง่ายดาย, และความสามารถในการสร้างตารางที่เป็นระเบียบพร้อมข้อมูลเชิงลึก คุณสามารถสร้างบทสรุป, บล็อก, รายงาน, และโครงร่างโครงการได้ทันที เพื่อให้งานเขียนของคุณมีความเรียบร้อยและตรงตามความต้องการเฉพาะของคุณ นอกจากนี้ ClickUp AI ยังสามารถสรุปเอกสารและบันทึกการประชุมที่ยาวได้ ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานสำคัญโดยไม่ต้องจมอยู่กับรายละเอียด
📌 ตัวอย่าง: หากคุณเป็นนักการตลาดเนื้อหา คุณสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อร่างบทความบล็อกที่น่าสนใจหรือสร้างคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดียที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
ฉันชอบการผสมผสาน ClickUp Brain กับClickUp Automations เป็นอย่างมาก คู่หูที่ทรงพลังนี้ช่วยให้กระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเองกลายเป็นเรื่องง่าย ทำให้การกำหนดเวลาอัตโนมัติและการจัดลำดับงานเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนที่ต้องจัดการกับหลายความสำคัญพร้อมกัน ClickUp AI สามารถคาดการณ์งานที่กำลังจะมาถึงและปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณโดยอัตโนมัติด้วยการกำหนดเวลางานตามกำหนดเวลาและความสำคัญ
📌 ตัวอย่าง: ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสามารถทำให้แคมเปญเป็นอัตโนมัติได้โดยตั้งกฎว่า: เมื่อมีการทำเครื่องหมายงานว่า 'เสร็จสิ้น' ให้แจ้งเตือนทีมออกแบบให้เริ่มทำงานเกี่ยวกับสื่อส่งเสริมการขายและกำหนดเส้นตายภายในหนึ่งสัปดาห์ ในขณะเดียวกัน ClickUp AI จะจัดลำดับงานถัดไปให้อัตโนมัติ เพื่อให้ทีมทราบอย่างชัดเจนว่าควรให้ความสำคัญกับงานใดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
แต่มันไม่ได้หยุดแค่นั้น
ClickUp Chat
ClickUp Chatนำเสนอการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้นด้วย ฟีเจอร์ AI Catch Me Up ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมได้รับข้อมูลล่าสุดโดยการสรุปบทสนทนาที่พวกเขาอาจพลาดไป นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถ แปลงข้อความแชทเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ โดยไม่จำเป็นต้องสลับบริบท และทำให้การสนทนาที่สำคัญถูกผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น
ในขณะที่ ClickUp Brain ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI,เทมเพลตสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพของ ClickUp มอบกรอบการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้เพื่อจัดการโครงการและงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
การรักษาความเป็นระเบียบอาจเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องจัดการกับงานมากมาย แต่แม่แบบเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUpจะช่วยให้คุณจัดการกับมันได้อย่างตรงจุด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่ต้องการบรรลุเป้าหมายส่วนตัวด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในชีวิตประจำวัน
หน่วยงานของคุณกำลังสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานไปมากหากคุณยังไม่ได้ใช้ ClickUp! หากไม่มี ClickUp ฉันคงต้องจ้างพนักงานเพิ่มอีก 3 คนเพื่อให้ได้งานเท่าเดิม
หน่วยงานของคุณกำลังพลาดโอกาสในการเพิ่มผลผลิตอย่างมากหากคุณไม่ได้ใช้ ClickUp! หากไม่มี ClickUp ฉันคงต้องจ้างพนักงานเพิ่มอีก 3 คนเพื่อให้ได้งานเท่าเดิม
ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการวัดว่าทีมของคุณทำงานได้ดีเพียงใด หากคุณต้องการติดตามผลงานของทีมของคุณClickUp Personal Productivity Report Templateพร้อมให้ความช่วยเหลือ
ถัดไป,แม่แบบการใช้ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจะจัดการกับความท้าทายด้านประสิทธิภาพการทำงานที่หลากหลาย ทำให้เหมาะสำหรับทุกประเภทอุตสาหกรรม ประเภทโครงการ และบทบาทงาน มันช่วยให้คุณติดตามและจัดการปริมาณงาน งานที่ต้องทำ รายการสิ่งที่ต้องทำ และเป้าหมายต่างๆ ของคุณทั้งหมดในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สรุปความคิดเห็นในกระทู้: ดึงประเด็นสำคัญจากบทสนทนาความคิดเห็นที่ยาวได้อย่างรวดเร็ว ทำให้คุณได้รับข้อมูลสำคัญโดยไม่วุ่นวาย
- จัดลำดับความสำคัญของงานโดยอัตโนมัติ: จัดอันดับงานตามความเร่งด่วน ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดและลดเวลาในการวางแผน
- กำหนดเวลางานได้อย่างง่ายดาย: จัดการกำหนดเวลาของงานตามกำหนดเวลาและความสำคัญ ทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- สรุปเนื้อหาอย่างรวดเร็ว: ดึงประเด็นสำคัญจากเอกสารยาวหรือความคิดเห็นจำนวนมาก ช่วยประหยัดเวลาและทำให้คุณได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน
- สร้างไอเดียสร้างสรรค์: ระดมความคิดใหม่ๆ ปรับปรุงการเขียนของคุณ และยกระดับคุณภาพของโปรเจกต์สร้างสรรค์ของคุณ
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงาน: ปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดงานที่ทำซ้ำ ๆ คาดการณ์ขั้นตอนถัดไป และมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญสูง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าอินเตอร์เฟซมีความซับซ้อนเนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย
- เวอร์ชันมือถือของ ClickUp อาจไม่มีคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างที่พบในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
🧠 เกร็ดความรู้: งานแรกที่ AI เคยทำคือการเล่นหมากรุก ในปี 1956 โปรแกรม AI ตัวแรกถูกเขียนขึ้นเพื่อเล่นหมากรุก—แม้ว่าจะไม่เก่งเป็นพิเศษ แต่มันได้วางรากฐานสำหรับอนาคตของ AI ในวงการเกม
2. Notion AI (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบพื้นที่ทำงานและการจัดการความรู้)
จะดีแค่ไหนหากมีเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่จัดการได้มากกว่าแค่บันทึกและการจัดการโครงการ? นั่นคือสิ่งที่ Notion AI ทำได้แน่นอน โดยใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำงานที่แข็งแกร่งของ Notion Notion AI ยกระดับขึ้นไปอีกขั้น ทำหน้าที่เสมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่ฝังอยู่ในกระบวนการทำงานของคุณโดยตรง
ตั้งแต่การอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ ๆ ไปจนถึงการดึงข้อมูลเชิงลึกจากเอกสารของคุณและอื่น ๆ อีกมากมาย เครื่องมือ AI นี้ถูกออกแบบมาเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับชีวิตประจำวันของคุณในระดับใหม่
ฉันชอบที่มันสร้างและปรับปรุงเอกสารได้อย่างราบรื่น โดยใช้ AI เพื่อจับคู่โทนเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณและปฏิบัติตามคู่มือสไตล์ใดๆ นอกจากนี้ ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น SSO ที่ใช้ SAML, การจัดเตรียมผู้ใช้ SCIM และสิทธิ์การเข้าถึงขั้นสูง Notion AI ทำให้พื้นที่ทำงานของคุณปลอดภัย เป็นไปตามข้อกำหนด และเข้าถึงได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion AI
- สกัดข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า ระบุประเด็นสำคัญ และแม้แต่สร้างการดำเนินการติดตามผลจากไฟล์ PDF หรือไฟล์ภาพที่นำเข้า
- เปลี่ยนข้อมูลในฐานข้อมูลของคุณให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้า
- ยกระดับเอกสารของคุณด้วยการสร้างภาพประกอบ เช่น แผนผังหรือแผนภาพ เพื่ออธิบายข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายขึ้น
- ค้นหาคำตอบภายใน Notion, Slack, Google Drive และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Notion AI
- Notion อาจทำงานช้าลงเมื่อมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือขณะทำงานร่วมกัน ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
- ผู้ใช้ใหม่อาจรู้สึกถึงความหลากหลายของ Notion ที่มากเกินไปหากไม่มีการแนะนำและการฝึกอบรมที่เหมาะสม
ราคาของ Notion AI
- ฟรี
- เพิ่มเติม: 12 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิว Notion AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
3. Reclaim AI (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาอัจฉริยะและการบริหารเวลา)
หากเครื่องมือ AI สามารถจัดการปฏิทินของคุณ, กำหนดเวลาสำหรับการโฟกัส, และช่วยคุณหลีกเลี่ยงการเหนื่อยล้าจากการประชุมติดกัน? นั่นคือ Reclaim AI.
นี่ไม่ใช่แค่แอปปฏิทินธรรมดา—แต่เป็นโซลูชันการจัดตารางงานอัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อรักษาสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณในทุก ๆ วัน Reclaim AI พร้อมดูแลคุณด้วยการปรับแต่งแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะเป็นการประสานงานข้ามเขตเวลา ปกป้องช่วงเวลาทำงานที่ต้องการสมาธิ หรือปรับแต่งแผนประจำวันของคุณให้สมบูรณ์แบบ
และมันไม่ได้หยุดอยู่แค่พื้นฐาน—การปรับตัวให้เข้ากับบทบาทและลำดับความสำคัญของคุณ ตั้งแต่การบล็อกวัน 'ไม่ประชุม' ไปจนถึงการปรับตารางส่วนตัวอย่างการออกกำลังกายอย่างยืดหยุ่น Reclaim AI จะช่วยให้คุณกลับมาควบคุมวันของคุณได้อีกครั้ง
กู้คืนคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI
- ซิงค์งานและกำหนดเวลาอัตโนมัติ สร้างแผนรายวันที่เหมาะสมและจัดการได้ง่าย
- เพิ่มเวลาพักระหว่างประชุม เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องรีบเร่งจากการประชุมหนึ่งไปยังอีกการประชุมหนึ่ง
- ใช้การประชุมแบบ 1:1 อย่างชาญฉลาดเพื่อระบุเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการติดตามงานกับสมาชิกในทีม
- แชร์ปฏิทินของคุณพร้อมขีดจำกัดการนัดหมายอัจฉริยะ ซิงค์กับ Google Calendar ได้อย่างราบรื่นเพื่อการจัดการงานและการประชุมที่ไร้รอยต่อ
ทวงคืนข้อจำกัดของ AI
- ระบบ AI อาจตีความลำดับความสำคัญหรือกำหนดเวลาของผู้ใช้ผิดพลาดในบางครั้ง ซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งในการจัดตารางเวลา
- ประสิทธิภาพของ Reclaim AI ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ใช้ในการป้อนงานและความต้องการของตน
คืนราคา AI
- Lite: ฟรี
- เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
กู้คืนคะแนนและรีวิว AI ของคุณ
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ AI ที่ดีที่สุดสำหรับแชทบอทและ AI เชิงสนทนา
เมื่อพูดถึงการโต้ตอบออนไลน์ แชทบอทคือฮีโร่ที่ไม่ได้รับการยกย่อง ซึ่งช่วยให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น.เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับทุกสิ่งตั้งแต่การสอบถามที่ง่ายไปจนถึงการสนับสนุนลูกค้าที่ซับซ้อน ทั้งหมดนี้ในขณะที่ยังคงทำให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมอยู่.
4. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาเชิงสนทนาและการระดมความคิด)
ChatGPT เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดย OpenAI ซึ่งกลายเป็นตัวเลือกหลักสำหรับทุกคนที่ต้องการปรับปรุงงานและเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ มันเหมือนกับการมีคลังเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพส่วนตัวที่ไม่มีขีดจำกัดอยู่ในปลายนิ้วของคุณ
ไม่ว่าจะเป็นการเขียนอีเมล การร่างรายงาน การสร้างโค้ด หรือแม้แต่การระดมความคิด ChatGPT สามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของคุณได้อย่างยืดหยุ่นและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
มีให้ใช้งานทั้งเวอร์ชันฟรีและตัวเลือกอัปเกรด เครื่องมือนี้เปรียบเสมือนผู้ช่วยเสมือนจริงของคุณ พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ด้วยเวลาตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นและการเข้าถึงโมเดลล่าสุดเพื่อการสนับสนุนที่ล้ำหน้ายิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- ขยายความรู้ของ ChatGPT โดยการเชื่อมต่อกับ API และฐานข้อมูลภายนอกเพื่อให้ได้คำตอบที่ทันสมัยและเฉพาะเจาะจง
- สร้างและแก้ไขโค้ดได้อย่างง่ายดายในหลากหลายภาษาการเขียนโปรแกรมสำหรับงานที่ซับซ้อนไปจนถึงโค้ดสั้น ๆ ที่ง่ายขึ้น
- เชื่อมช่องว่างในการสื่อสารและส่งเสริมความร่วมมือระดับโลกด้วยการสนับสนุนหลายภาษาของ ChatGPT ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างเนื้อหาที่หลากหลาย
- ปรับแต่งคำตอบของ ChatGPT ให้เหมาะสมกับความต้องการของอุตสาหกรรม ตั้งแต่เทคโนโลยีไปจนถึงการตลาดและการศึกษา เพิ่มคุณค่าให้กับงานเฉพาะทาง
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- คำตอบอาจรู้สึกทั่วไปหรือเป็นสูตรสำเร็จ ขาดความคิดสร้างสรรค์และรายละเอียดที่มนุษย์จะเพิ่มเข้าไป
- รุ่นฟรีอาจเกิดการขัดข้องหรือหน่วง และบางครั้งอาจรู้สึกว่ามีข้อบกพร่องในระหว่างการใช้งาน
- ChatGPT อาจประสบปัญหาการหยุดให้บริการชั่วคราวในกรณีที่เซิร์ฟเวอร์มีภาระงานมากเกินไป ซึ่งอาจส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน
- บางครั้ง ChatGPT อาจไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างครบถ้วน ทำให้ต้องป้อนข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียดเพื่อความชัดเจน ซึ่งอาจใช้เวลามาก
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (620 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
🔍 คุณรู้หรือไม่? ChatGPT มีผู้ใช้ถึง 1 ล้านคนภายในเวลาเพียง 5 วันหลังจากการเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2022
5. เมถุน (เหมาะที่สุดสำหรับการเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์และการสร้างเนื้อหา)
ต้องการงานวิจัยที่น่าเชื่อถือสำหรับการนำเสนอหรือไม่?
เพียงพิมพ์หัวข้อของคุณ แล้ว Gemini (เดิมชื่อ Bard) จะดึงคำตอบที่ละเอียด พร้อมคำอ้างอิงโดยตรงและลิงก์แหล่งที่มา เพื่อให้คุณสามารถเจาะลึกหรือตรวจสอบข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
ต่างจาก AI สนทนาทั่วไป Gemini เชื่อมต่อกับเว็บ ทำให้คุณได้รับคำตอบที่สดใหม่และผ่านการตรวจสอบแล้ว ไม่ว่าคุณจะกำลังค้นคว้าเพื่อนำเสนอในที่ทำงานหรือมองหาข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็ว Gemini พร้อมสนับสนุนคำตอบด้วยแหล่งข้อมูลจริง พร้อมลิงก์ไปยังหน้าเว็บโดยตรงเพื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการสำรวจเชิงลึก
จุดเด่นของราศีเมถุน
- รับคำตอบที่ทันเวลาและเกี่ยวข้องจากอินเทอร์เน็ต ช่วยประหยัดเวลาจากการค้นคว้าด้วยตนเอง
- ใช้ Gemini เพื่อตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่ง, ระบุข้ออ้างที่ไม่ชัดเจน, และเน้นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
- ให้ลิงก์แหล่งที่มาโดยตรง, URL, และภาพขนาดย่อไปยังแหล่งที่มาต้นฉบับ และตรวจสอบข้อมูล
- ผสานรวมคำพูดโดยตรงจากหน้าเว็บเพจเพื่อเสนอจุดอ้างอิงที่เชื่อถือได้สำหรับการสำรวจเชิงลึก
ข้อจำกัดของราศีเมถุน
- แม้จะมุ่งเน้นความถูกต้องตามข้อเท็จจริง Gemini ก็ยังสามารถสร้างข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิดได้
- เช่นเดียวกับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) หลาย ๆ ตัว Gemini อาจมีอคติจากข้อมูลที่ใช้ฝึกฝน ทำให้จำเป็นต้องประเมินผลลัพธ์ของมันอย่างวิพากษ์วิจารณ์เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ราคาของ Gemini
- ฟรี
- Gemini Advanced: 20 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Gemini
- G2: 4. 4/5 (155+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
6. Microsoft Copilot (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานแอปพลิเคชันของ Microsoft)
Microsoft Copilot ไม่เพียงแต่จดจำการไหลของบทสนทนาของคุณเท่านั้น แต่ยังเข้าใจบริบทอย่างแท้จริง ทำให้คุณสามารถกลับมาต่อบทสนทนาได้ทันทีที่คุณหยุดไว้
ไม่ว่าคุณจะกำลังสรุปเอกสารยาว ๆ, แปลงข้อความเป็นสไลด์, หรือเพียงแค่พยายามหาคำตอบที่ตรงไปตรงมาสำหรับคำถามที่ซับซ้อน, Copilotจะสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือ AI เพื่อเพิ่มผลผลิตโดยการจัดการกับงานหนัก ๆได้อย่างง่ายดาย
สามารถดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและทันสมัยจากเว็บได้ทันที ทำให้ข้อมูลของคุณสดใหม่และถูกต้อง นอกจากนี้ยังสามารถสรุปหนังสือ, หน้าเว็บ, หรือเอกสารได้อย่างง่ายดาย ทำให้ข้อความจำนวนมากสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Copilot
- แปลงเอกสาร Word เป็นสไลด์ PowerPoint พร้อมแจกจ่ายเนื้อหาและบันทึกของผู้บรรยาย ขณะเดียวกันก็สร้างภาพประกอบเพื่อเสริมความน่าสนใจ
- แบ่งปันเอกสารและรวบรวมความคิดเห็นผ่านเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ผสานรวมอย่างราบรื่นใน Microsoft 365
- สร้างแนวคิดใหม่ ๆ และคำแนะนำเชิงสร้างสรรค์เพื่อจุดประกายมุมมองใหม่ ๆ พร้อมความยืดหยุ่นในการปรับแต่งข้อเสนอแนะตามต้องการ
- รับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับสไตล์และความชอบเฉพาะตัวของคุณตลอดเวลา
ข้อจำกัดของ Microsoft Copilot
- ความแม่นยำของ Copilot อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดได้
- เครื่องมืออาจต้องการการตั้งค่าหรือการปรับแต่งอย่างมากก่อนจะสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสำหรับงานที่ต้องการการปรับแต่งให้เหมาะกับผู้ใช้
ราคาของ Microsoft Copilot
- ฟรี
- ข้อดี: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Copilot
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เครื่องมือ AI อาจให้ข้อมูลที่มีอคติหรือล้าสมัยได้บ้าง ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รอบคอบ โดยเฉพาะหัวข้อที่เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันหรือรายละเอียดทางเทคนิค การให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของ AI ได้ดียิ่งขึ้น
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหา
เมื่อพูดถึงการสร้างเนื้อหา เครื่องมือ AI ก็เหมือนมีคู่คิดสร้างสรรค์อยู่ใกล้แค่ปลายนิ้ว
แทนที่จะติดอยู่ในภาวะบล็อกนักเขียนที่น่ากลัว คุณสามารถใช้เครื่องมือเขียน AIเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายเพื่อคิดค้นหัวข้อ สร้างโครงร่าง และปรับปรุงร่างของคุณให้ดียิ่งขึ้น
7. แจสเปอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนข้อความทางการตลาดและการสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบรนด์)
Jasper เป็นแพลตฟอร์ม AI สร้างสรรค์ที่ออกแบบมาโดยคำนึงถึงทีมการตลาด เพื่อช่วยให้สามารถสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงที่สอดคล้องกับแบรนด์ได้ในปริมาณมาก คุณสามารถกำหนดค่าเครื่องมือนี้เพื่อสร้างเนื้อหาที่ตรงกับน้ำเสียง โทน และสไตล์ของแบรนด์ของคุณอย่างสม่ำเสมอในทุกแพลตฟอร์ม
นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถปรับปรุงการสร้างเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพและนำแผนการผลิตไปใช้ได้ ทำให้แคมเปญของคุณก้าวไปอีกขั้นด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่าย
นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณทำงานด้านการตลาดเป็นอัตโนมัติ โดยผสานเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้ากับชุดเครื่องมือการตลาดของคุณได้อย่างราบรื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างไร้รอยต่อ
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- ใช้ตัวแก้ไขการตลาด ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการตลาด เพื่อร่างเนื้อหาที่มีการไหลลื่นอย่างเป็นธรรมชาติและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- ระดมความคิดกับ Jasper Chat ผู้ช่วย AI เพื่อเปลี่ยนไอเดียให้เป็นการปฏิบัติได้ในไม่กี่นาที
- แก้ไขภาพด้วย AI Image Suite ที่ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขภาพคุณภาพสูงได้ในปริมาณมาก ปรับปรุงภาพของคุณได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที
- เลือกจากแอปการตลาดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะกว่า 80 แอป เพื่อตอบสนอง KPI ในหลากหลายฟังก์ชัน ช่วยให้ทุกนักการตลาดในทีมของคุณประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของแจสเปอร์
- ในฐานะเครื่องมือ AI, Jasper อาจสร้างคำที่สับสนหรือไม่เกี่ยวข้องซึ่งไม่เหมาะกับเนื้อหาของคุณได้
- ผู้ใช้บางรายพบว่าชุดคุณสมบัติของ Jasper นั้นซับซ้อนเกินไป โดยเฉพาะเมื่อใช้งานแพลตฟอร์มเป็นครั้งแรก
- การตรวจจับการลอกเลียนแบบมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้
- ผู้ใช้มักพบว่าเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ซ้ำซ้อนหรือไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ซึ่งอาจทำให้เครดิตคำหมดอย่างรวดเร็ว
ราคาของแจสเปอร์
- ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: 69 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวจาก Jasper
- G2: 4. 7/5 (1243 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1842 รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรระบุรายละเอียดในคำสั่ง AI ของคุณให้ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง ยิ่งคุณให้ข้อมูลที่ละเอียดและชัดเจนมากเท่าไร ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะยิ่งแม่นยำและเป็นประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้ AI สำหรับการสร้างเนื้อหา การระบุโทนเสียง รูปแบบ หรือจำนวนคำที่ต้องการ จะช่วยให้ AI สร้างผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการและมีความเกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น
8. Copy.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนข้อความโฆษณาที่รวดเร็วและน่าสนใจในทุกแพลตฟอร์ม)
ลืมเครื่องมือ AI ที่กระจัดกระจายไปได้เลย—แพลตฟอร์มของ Copy. ai มอบโซลูชันที่รวมเป็นหนึ่งเดียวและปลอดภัยสำหรับทุกความต้องการในการเข้าสู่ตลาดของคุณ (GTM) แพลตฟอร์ม AI สำหรับ GTM นี้เข้าใจสไตล์ของแบรนด์คุณ สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ และแก้ไขปัญหาการเขียนตัน เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีทางออกสำหรับทุกความต้องการในการเข้าสู่ตลาดของคุณ
Copy.ai ทำให้การสร้างเนื้อหาง่ายดายด้วยเครื่องมือ AI ขั้นสูงที่ออกแบบมาสำหรับนักการตลาด นักเขียน และธุรกิจ เนื้อหาของมันยังมีความสม่ำเสมอในทุกฟังก์ชันของธุรกิจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Copy.ai
- เปลี่ยนบันทึกการประชุมและแนวคิดคร่าว ๆ ให้เป็นเนื้อหาที่ขัดเกลาแล้ว พร้อมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมและปรับปรุงอันดับการค้นหา
- สร้างเนื้อหาเกือบทุกประเภทได้ ตั้งแต่บทความ SEO ไปจนถึงคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดีย ด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 90 แบบ
- สร้างเนื้อหาสำหรับผู้ชมทั่วโลกด้วยการสนับสนุนหลายภาษา รวมถึงภาษาจีน ฝรั่งเศส และสเปน
- ผลิตเนื้อหาที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิก โดยปรับให้เหมาะสมเพื่อให้ติดอันดับสูงในเครื่องมือค้นหา
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- ความเร็วในการผลิตเนื้อหาช้ากว่าเครื่องมือ AI อื่น ๆ ซึ่งอาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้
- บางครั้งอาจสร้างเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหัวข้อที่ซับซ้อนหรือทางเทคนิค
- ผู้ใช้บางรายระบุว่ามันมีปัญหาในการจับเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่ไม่ซ้ำกัน ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความทั่วไปมากขึ้น
ราคาของ Copy.ai
- ฟรี: สูงสุด 2,000 คำต่อเดือน
- ข้อดี: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Copy. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
9. Grammarly (ดีที่สุดสำหรับการตรวจทานและปรับปรุงคุณภาพการเขียน)
Grammarly เปรียบเสมือนมีโค้ชการเขียนส่วนตัวอยู่เคียงข้างคุณ ช่วยตรวจจับข้อผิดพลาดได้มากกว่าโปรแกรมประมวลผลคำทั่วไปของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่างานเขียนของคุณชัดเจนและเป็นมืออาชีพ ไม่ว่าคุณจะส่งอีเมลหรือเขียนรายงาน Grammarly จะให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงข้อความของคุณให้เรียบร้อย
ออกแบบมาสำหรับทุกคนตั้งแต่ นักเรียน ไปจนถึง ผู้เชี่ยวชาญ Grammarly นำเสนอคำแนะนำแบบเรียลไทม์ในแอปหรือเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ ทำให้การเขียนของคุณดูดีและตรงประเด็นอยู่เสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly
- ปรับภาษาของคุณให้เหมาะกับผู้ชมของคุณด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับสไตล์และน้ำเสียงที่เหมาะกับคุณ
- ใช้ระบบตรวจจับการคัดลอกที่มีอยู่ในตัวเพื่อยืนยันความเป็นเอกลักษณ์ของงานของคุณ โดยมีการตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลทางวิชาการและแหล่งข้อมูลบนเว็บ
- ตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ เครื่องหมายวรรคตอน และการสะกดคำโดยอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์ เพื่อให้งานเขียนของคุณสมบูรณ์แบบไร้ที่ติ
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Docs, Slack, Outlook และอื่นๆ อีกมากมาย—ไม่ต้องคัดลอกหรือวางข้อมูล
ข้อจำกัดของ Grammarly
- บางครั้งมันมองข้ามข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และไม่แนะนำการปรับปรุงสำหรับโครงสร้างประโยคที่ดูไม่เหมาะสม
- การใช้ Grammarly กับภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษอาจเป็นเรื่องท้าทาย
- อาจไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับการเขียนเฉพาะทางหรือเชิงเทคนิค และบางครั้งอาจละเลยความชอบในสไตล์การเขียนของแต่ละบุคคล
ราคาของ Grammarly
- ฟรี
- ข้อดี: 30 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อสมาชิก
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Grammarly
- G2: 4. 7/5 (8600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (7100+ รีวิว)
10. Wordtune (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนใหม่และปรับปรุงความชัดเจนของประโยค)
เมื่อพูดถึงการเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นภาษาที่ชัดเจนและน่าดึงดูด Wordtune จะนำความเรียบง่ายและพลังมาสู่กระบวนการเขียนของคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังปรับแต่งอีเมล สร้างบล็อก หรือต้องการเปลี่ยนคำพูดทันที Wordtune จะช่วยให้คุณแสดงออกได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
คิดถึงมันเหมือนกับผู้ช่วยนักเขียนของคุณ ที่มอบตัวเลือกใหม่ ๆ และปรับปรุงเนื้อหาของคุณให้สมบูรณ์แบบทุกขั้นตอน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wordtune
- เลือกจากรายการคำแนะนำการปรับถ้อยคำที่คัดสรรมาโดยเฉพาะตามบริบท เพื่อช่วยให้คุณถ่ายทอดความคิดได้อย่างถูกต้องและตรงกับน้ำเสียงของคุณ
- กลั่นกรองประเด็นสำคัญจากข้อความหรือวิดีโอ YouTube ใด ๆ ได้ทันที เพื่อความเข้าใจอย่างรวดเร็วหรือการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่
- ใช้คำพ้องความหมายอัจฉริยะเพื่อค้นหาทางเลือกและหลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อน ช่วยให้คุณสามารถใช้ภาษาที่หลากหลายและปรับปรุงความอ่านง่าย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกชิ้นงานได้รับการขัดเกลาอย่างละเอียดก่อนเผยแพร่ ด้วยการตรวจทานขั้นสูงและตรวจสอบไวยากรณ์อย่างครบถ้วน
ข้อจำกัดของ Wordtune
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานปัญหาเกี่ยวกับการยกเลิกการสมัครสมาชิก ซึ่งอาจทำให้เกิดการเรียกเก็บเงินต่อเนื่อง
- ความเร็วในการแนะนำประโยคอาจล่าช้าในบางครั้ง ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
ราคาของ Wordtune
- พื้นฐาน: ฟรี
- ขั้นสูง: $13.99/เดือนต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $19.99/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Wordtune
- G2: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
11. เซิร์ฟเฟอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาและปรับแต่งเพื่อ SEO)
Surfer เป็นเครื่องมือด้านข้อมูลเชิงลึกสำหรับเนื้อหาที่จัดการทุกแง่มุมของกระบวนการทำงาน SEO ของคุณอย่างครบวงจร นำเสนอชุดฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI อันเป็นเอกลักษณ์ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เนื้อหาของคุณติดอันดับสูงขึ้น ดึงดูดการเข้าชมแบบออร์แกนิกมากขึ้น และเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จากเครื่องมือวิเคราะห์ SERP ไปจนถึงตัวตรวจสอบการคัดลอกเนื้อหา Surfer มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างเนื้อหาที่โดนใจผู้อ่านและติดอันดับบน Google ได้อย่างยอดเยี่ยม
คุณสมบัติเด่นสำหรับนักโต้คลื่น
- สร้างเนื้อหา AI ที่มีความเป็นมนุษย์ด้วยฟีเจอร์ Humanizer ที่แก้ไขข้อความให้ฟังดูเป็นธรรมชาติ เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเนื้อหาของคุณ
- ใช้ฟีเจอร์การเชื่อมโยงอัตโนมัติของ Surfer เพื่อวิเคราะห์โดเมนของคุณและเพิ่มลิงก์ภายในได้อย่างง่ายดาย
- รับข้อเสนอแนะทันทีเกี่ยวกับโครงสร้างเนื้อหา จำนวนคำ และการใช้คำหลัก เพื่อให้งานของคุณยังคงมีความเกี่ยวข้องและแข่งขันได้
- ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นระหว่างทีมและอนุญาตให้ผู้มีส่วนร่วมหลายคนทำงานพร้อมกันในตัวแก้ไขเนื้อหา
ข้อจำกัดของนักโต้คลื่น
- Surfer SEO ให้ข้อมูลและคำแนะนำอย่างละเอียด ซึ่งอาจทำให้ผู้เริ่มต้นหรือผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับคำศัพท์ SEO รู้สึกกังวล
- แม้ว่า Surfer SEO จะสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมบางตัวได้ แต่ตัวเลือกการเชื่อมต่อของมันไม่ได้หลากหลายเท่ากับแพลตฟอร์ม SEO อื่น ๆ
ราคาสำหรับนักโต้คลื่น
- ไลท์: 29 ดอลลาร์/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- จำเป็น: $89/เดือน สำหรับผู้ใช้สองคน
- ขั้นสูง: 179 ดอลลาร์/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
- สูงสุด: $299/เดือน สำหรับ 10 ผู้ใช้
คะแนนและรีวิวจากนักโต้คลื่น
- G2: 4. 8/5 (517 รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (398 รีวิว)
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมและการถอดเสียง
การประชุมสามารถเป็นดาบสองคม—มีความสำคัญต่อการทำงานร่วมกันแต่บ่อยครั้งกลับกลายเป็นการประชุมที่ยืดเยื้อและกินเวลา
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบันทึกการประชุมที่แม่นยำ สรุปประเด็นสำคัญ หรือติดตามรายการที่ต้องดำเนินการเครื่องมือ AI สำหรับบันทึกการประชุมเหล่านี้ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์และบันทึกการประชุม)
ลองนึกภาพว่าคุณกำลังอยู่กลางการประชุมที่สำคัญ กำลังถกเถียงกันอย่างเข้มข้น และสิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือการหยุดชะงักเพื่อจดบันทึก นี่คือจุดที่ Otter.ai เข้ามาช่วย
ในฐานะเครื่องมือถอดเสียงที่ขับเคลื่อนด้วย AI, Otter ไม่เพียงแค่จดบันทึก—แต่ยังเข้าร่วมประชุมอย่างเต็มที่ บันทึกเสียง ถอดความ และแม้กระทั่งสรุปการสนทนา เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาได้อย่างเต็มที่
Otter เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องใช้งานหลายแพลตฟอร์ม เช่น Google Meet, Zoom และ Microsoft Teams ช่วยให้มั่นใจได้ว่ารายละเอียดการประชุมทุกครั้งจะถูกบันทึกและเข้าถึงได้ภายหลัง
คุณสมบัติเด่นของ Otter.ai
- จับทุกคำแบบเรียลไทม์ ซิงค์การถอดเสียงให้ตรงกับจังหวะการพูดของผู้พูด เพื่อให้การเล่นย้อนกลับตรงกับสิ่งที่คุณได้ยินทุกถ้อยคำ
- ระบุผู้พูดอย่างชัดเจนด้วยป้ายกำกับพร้อมเวลาเพื่อจัดระเบียบการประชุมที่มีหลายผู้พูดได้อย่างง่ายดาย
- ควบคุมความเร็วในการเล่น—ชะลอหรือเร่งความเร็วของบันทึกเสียงและข้ามช่วงหยุดที่ไม่จำเป็นเพื่อให้คุณทบทวนได้ตามจังหวะของคุณ
- มีส่วนร่วมกับสมาชิกในทีมโดยตรงในบันทึกการสนทนาโดยการไฮไลต์, แสดงความคิดเห็น, และมอบหมายงาน, สร้างกระบวนการทำงานร่วมกันหลังการประชุม
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- ในฐานะที่เป็น AI ที่ตอบสนองด้วยเสียง อาจมีการตีความคำสั่งผิดพลาดเป็นครั้งคราว ซึ่งเป็นเรื่องปกติในเครื่องมือที่ทำงานด้วยเสียง
- การซิงค์ปฏิทินอาจดึงเหตุการณ์ที่ไม่ต้องการเข้ามาได้ ซึ่งอาจทำให้รู้สึกหงุดหงิด
Otter.ai ราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $16.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 30 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (246 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (84 รีวิว)
13. Fathom (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากการประชุม)
หากคุณเหนื่อยกับการจัดการบันทึกการประชุม, การติดตามงาน, และรายการที่ต้องทำ, เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ใช้ AI ของ Fathom คือโซลูชันที่คุณต้องใช้. มันช่วยลดความยุ่งยากในการโทรออนไลน์โดยการบันทึก, ถอดเสียง, และสรุปการประชุมโดยอัตโนมัติบนแพลตฟอร์มเช่น Zoom, Microsoft Teams, และ Google Meet.
คุณสามารถให้ Fathom จัดการงานยุ่งๆ เหล่านั้นได้ เพื่อให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ—การสนทนา นอกจากนี้ คุณยังสามารถซิงค์บันทึกการโทรของคุณกับ CRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้โดยตรง เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุดโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
คุณสมบัติเด่นของ Fathom
- สร้างเพลย์ลิสต์ที่แชร์ได้ของไฮไลท์สำคัญจากการประชุม เพื่อให้สมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับช่วงเวลาสำคัญ
- ใช้ Ask Fathom เพื่อค้นหาและมีปฏิสัมพันธ์กับบันทึกการโทรของคุณเพื่อดึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว
- รับสรุปการประชุมที่กระชับภายใน 30 วินาที ครอบคลุมประเด็นสำคัญและงานที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้คุณพร้อมเดินหน้าต่อได้ทันที
- แชร์คลิปวิดีโอเฉพาะจากบันทึกของคุณเพื่อการสื่อสารที่ชัดเจนในแชททีมเพื่อหลีกเลี่ยงการตีความผิด
เข้าใจข้อจำกัด
- การเปิดหรือปิดเครื่องมือระหว่างการประชุมอาจเป็นเรื่องท้าทาย เนื่องจากไม่มีตัวเลือกที่รวดเร็วในการเปิดใช้งานอีกครั้ง
- บางครั้ง คำอาจถูกฟังผิดหรือสะกดผิด ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไขด้วยตนเอง
ราคาตามการคำนวณ
- ฟรี
- พรีเมียม: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีมเอดิชั่น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- Team Edition Pro: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นของ Fathom
- G2: 5/5 (3631 รีวิว)
- Capterra: 5/5 (532 รีวิว)
14. ไฟร์ฟลาย (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกและจัดระเบียบการสนทนาในการประชุม)
การขาดรายละเอียดสำคัญจากการประชุมอาจทำให้การติดตามผลผิดพลาดและส่งผลกระทบต่อกำหนดการของโครงการ นั่นคือจุดที่ Fireflies เข้ามาช่วย ปรับนิยามใหม่ให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมาย
Fireflies ไม่เพียงแค่บันทึกเสียงสนทนาเท่านั้น—แต่ยังถอดเสียง สรุป และแปลงทุกบทสนทนาให้กลายเป็นฐานความรู้ที่สามารถค้นหาได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยเครื่องมือนี้ การประชุมของคุณจะไม่ใช่แค่การพูดคุยอีกต่อไป—แต่จะกลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
มันยังสามารถซิงค์บันทึกการโทรไปยังระบบ CRM ของคุณโดยตรง โดยบันทึกรายละเอียดโดยอัตโนมัติเพื่อการติดตามผลที่ราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของหิ่งห้อย
- แบ่งปันช่วงเวลาการประชุมที่น่าจดจำที่สุดในรูปแบบคลิปเสียง เหมาะสำหรับการแชร์บริบทอย่างรวดเร็ว
- จัดการประชุมกลุ่มตามแผนกหรือโครงการ และติดแท็กเพื่อนร่วมทีมได้อย่างง่ายดาย, แสดงความคิดเห็น, และปักหมุดประเด็นสำคัญ
- ติดตามเวลาการพูดของผู้บรรยาย, ความรู้สึก, และการจัดการกับข้อโต้แย้งเพื่อข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพ—เหมาะสำหรับทีมขายและทีมโค้ช
- ใช้คำสั่งเสียงเพื่อสร้างงานใน Asana, Trello หรือ Monday.com ระหว่างการประชุม เชื่อมโยงการดำเนินการกับโครงการได้ทันที
ข้อจำกัดของหิ่งห้อย
- การเพิ่มตัวเลือกช่องย่อยภายในช่องอาจช่วยในการจัดระเบียบและการอ้างอิงการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ขณะนี้ การดาวน์โหลดส่วนประกอบของการประชุมทั้งหมด (สรุป บันทึกการสนทนา และเสียง) ต้องใช้การคลิกหลายครั้ง
ราคาของไฟลั๊กกี้
- ฟรี
- ข้อดี: $18/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: $29/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: 39 ดอลลาร์/เดือนต่อที่นั่ง
การจัดอันดับและรีวิวของไฟร์ฟลาย
- G2: 4. 8/5 (540 รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้แอปผู้ช่วยส่วนตัว AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาภาพและวิดีโอ
การสร้างภาพที่ดึงดูดสายตาและวิดีโอที่น่าสนใจอาจรู้สึกท่วมท้นได้บ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีตัวเลือกมากมายและทักษะทางเทคนิคที่จำเป็น นั่นคือจุดที่เครื่องมือ AI เข้ามาช่วยทำให้กระบวนการง่ายขึ้น ช่วยให้คุณนำหน้าคู่แข่งได้
15. Descript (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขเนื้อหาเสียงและวิดีโออย่างราบรื่น)
Descript เป็นเครื่องมือตัดต่อวิดีโอที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งมีความหลากหลายและให้ความรู้สึกคล้ายกับโปรแกรมประมวลผลคำ แทนที่จะเป็นการตัดต่อแบบคลื่นเสียงแบบดั้งเดิม คุณสามารถแก้ไขวิดีโอได้ด้วยการพิมพ์ แก้ไข ตัด คัดลอก และวาง ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ทำพอดแคสต์ นักตัดต่อวิดีโอ และทุกคนที่ทำงานกับเสียงและวิดีโอ
มีคุณสมบัติเช่นการถอดเสียง, การแก้ไขหลายแทร็ก, และเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดและเพิ่มเอฟเฟ็กต์
ไม่ว่าคุณจะสร้างเนื้อหาสำหรับ YouTube, โซเชียลมีเดีย หรือพอดแคสต์ Descript มอบประสบการณ์ที่โต้ตอบได้และราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ
คุณสมบัติเด่นของ Descript
- เพียงตัด, คัดลอก, และวางข้อความเพื่อแก้ไขเสียงและวิดีโอ หรือแม้กระทั่งพิมพ์เพื่อสร้างคำในเสียงของคุณเองโดยใช้ AI
- ใช้เทมเพลตและรูปแบบสไลด์เพื่อทำให้วิดีโอของคุณดูเป็นมืออาชีพโดยไม่ต้องทำงานออกแบบที่ซับซ้อน
- ให้ AI ระบุคลิปที่มีศักยภาพในการเป็นไวรัล จากนั้นปรับแต่งด้วยเครื่องมือแก้ไขที่ใช้งานง่ายของ Descript เพื่อสร้างเนื้อหาที่โดดเด่น
- สร้างคำอธิบาย YouTube, บทวิดีโอ หรือบันทึกการแสดงพอดแคสต์ได้ในไม่กี่วินาทีด้วย AI ของ Descript
ข้อจำกัดของคำอธิบาย
- การเป็นระบบคลาวด์หมายความว่าไม่มีการสำรองข้อมูลไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ ดังนั้นหากระบบหยุดทำงาน คุณจะไม่สามารถกู้คืนงานได้บนเครื่อง
- การสร้างโทนเสียงในห้องจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ ซึ่งบางครั้งอาจรบกวนการแก้ไขเสียง
การกำหนดราคาแบบอธิบาย
- นักสะสม: $19/เดือน ต่อคน
- ผู้สร้าง: $35/เดือน ต่อคน
- ธุรกิจ: $50/เดือน ต่อคน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวเชิงอธิบาย
- G2: 4. 6/5 (574 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (170 รีวิว)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:แชทบอท AI ตัวแรกELIZA ถูกสร้างขึ้นในปี 1960 โดย Joseph Weizenbaum มันสามารถจำลองการสนทนากับนักจิตบำบัดได้ หากคุณคุยกับมันนานพอ มันจะเริ่มถามคำถามตามคำตอบของคุณ ทำให้รู้สึกเหมือนคุณกำลังคุยกับคนจริงๆ!
16. Midjourney (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างงานศิลปะและดีไซน์ภาพคุณภาพสูง)
Midjourney เป็นเครื่องมือสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ทรงพลัง ซึ่งสามารถเปลี่ยนข้อความที่คุณป้อนให้กลายเป็นภาพที่สวยงามน่าทึ่ง มอบประสบการณ์สร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใครให้กับผู้ใช้ผ่าน Discord
อาจต้องใช้เวลาสักพักในการทำความคุ้นเคยกับการตั้งค่า Discord แต่เมื่อคุณคุ้นเคยแล้ว Midjourney จะเปิดโอกาสที่ไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับศิลปิน นักการตลาด นักออกแบบ และทุกคนที่ต้องการสร้างภาพที่สร้างสรรค์ให้มีชีวิตขึ้นมา
เครื่องมือนี้ยอดเยี่ยมเป็นพิเศษหากคุณต้องการกราฟิกคุณภาพสูงที่โดดเด่น—และยังสามารถทดลองใช้สไตล์ศิลปะที่หลากหลายได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Midjourney
- รับภาพที่สร้างขึ้นแต่ละภาพในสี่รูปแบบ จากนั้นเลือกที่จะขยายขนาด ปรับแต่ง หรือสร้างรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มความเฉพาะตัว
- ทดลองใช้สไตล์ศิลปะที่หลากหลายและน่าทึ่งเพื่อสร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ศิลปะนามธรรมไปจนถึงการออกแบบเว็บที่ดูเรียบหรู
- เข้าร่วมชุมชนที่มีชีวิตชีวาบน Discord ที่ผู้ใช้แบ่งปันคำแนะนำ, แสดงผลงานสร้างสรรค์, และให้แรงบันดาลใจแก่กัน
- เลือกจากแผนต่าง ๆ ที่มีความเร็ว GPU แตกต่างกัน ช่วยให้คุณปรับการใช้งานให้เหมาะสมและได้รับผลลัพธ์ที่รวดเร็วขึ้น
ข้อจำกัดของ Midjourney
- การบรรลุรายละเอียดที่แม่นยำอาจเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากมีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- ต้องใช้ Discord ซึ่งอาจจำกัดการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้บางราย
- ผู้ใช้มักพบว่าฟีเจอร์การปรับแต่งไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
- มันอาจประสบปัญหาในการเข้าใจคำใบ้เชิงบริบทที่ละเอียด เช่น การสร้างภาพพิกเซลอาร์ตเมื่อคำขอเจาะจงในสไตล์นั้น
ราคาของ Midjourney
- แผนพื้นฐาน: 10 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนมาตรฐาน: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนโปร: 60 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนเมกะ: 120 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Midjourney
- G2: 4. 4/5 (85 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
17. DALL-E (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพที่ไม่ซ้ำใครจากคำอธิบายข้อความ)
DALL-E ของ OpenAI เป็นโมเดลการสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นภาพที่สมจริงและสร้างสรรค์ โดยอาศัยข้อความที่คุณป้อนเป็นคำอธิบาย
แตกต่างจากเครื่องมือออกแบบแบบดั้งเดิม DALL-E สามารถตีความคำอธิบายภาษาธรรมชาติและแปลงให้เป็นภาพที่มีชีวิตชีวา ผสมผสานแนวคิดที่สร้างสรรค์กับรายละเอียดที่สมจริงได้อย่างไร้รอยต่อ
มันเปิดโอกาสให้จินตนาการของคุณโลดแล่นได้อย่างอิสระด้วยประสบการณ์ที่ใช้งานง่าย ไม่ว่าคุณจะกำลังออกแบบแนวคิด สร้างต้นแบบของไอเดียทางภาพ หรือทดลองใช้ปัญญาประดิษฐ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DALL-E
- สร้างภาพคุณภาพสูงที่จำลองการถ่ายภาพในชีวิตจริงได้อย่างใกล้ชิด เหมาะสำหรับการสร้างภาพเสมือนจริงและโครงการสร้างสรรค์
- ขยายขอบเขตของภาพเพื่อสร้างฉากที่กว้างใหญ่ไพศาล ช่วยให้เกิดภูมิทัศน์ที่ต่อเนื่องหรือองค์ประกอบที่ซับซ้อนและใหญ่ขึ้น
- ผสมผสานสไตล์ต่าง ๆ เช่น ภาพวาดสีน้ำมัน ภาพประกอบดิจิทัล และองค์ประกอบเหนือจริง เพื่อออกแบบภาพที่ผสมผสานและมีสไตล์อย่างเป็นเอกลักษณ์
- ผสมผสานสไตล์ต่าง ๆ เช่น ภาพวาดสีน้ำมัน ภาพประกอบดิจิทัล และองค์ประกอบเหนือจริง เพื่อออกแบบภาพที่ผสมผสานและมีสไตล์เฉพาะตัว
ข้อจำกัดของ DALL-E
- DALL-E จำกัดประเภทของภาพบางประเภท ซึ่งจำกัดความคิดสร้างสรรค์
- ระบบ AI ได้รับการพัฒนาด้วยแบบจำลองที่มีจำกัด ซึ่งจำกัดศักยภาพในการสร้างสรรค์ของมันตามความเห็นของผู้ใช้บางราย
- ภาพที่สร้างขึ้นบางครั้งอาจขาดรายละเอียดหรือความสอดคล้อง โดยเฉพาะเมื่อใช้คำสั่งที่ซับซ้อน
ราคาของ DALL-E
DALL-E มีให้บริการเป็นส่วนหนึ่งของ ChatGPT Plus ซึ่งเป็นแผนชำระเงินที่มีค่าใช้จ่าย $20 ต่อเดือน แผนนี้ยังรวมถึงคุณสมบัติการสร้างภาษาของ ChatGPT ด้วย
- ฟรี
- เพิ่มเติม: 20 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้
DALL. E คะแนนและรีวิว
- G2: 3. 9/5 (32 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
18. Synthesia (เหมาะที่สุดสำหรับการผลิตเนื้อหาวิดีโอที่สร้างโดย AI พร้อมอวาตาร์)
Synthesia ทำให้การสร้างวิดีโอเป็นเรื่องง่าย รวดเร็ว และมืออาชีพ แม้ว่าคุณจะไม่เคยตัดต่อวิดีโอมาก่อนก็ตาม แพลตฟอร์มที่ใช้เทคโนโลยี AI นี้สามารถเปลี่ยนข้อความธรรมดาให้กลายเป็นวิดีโอที่น่าสนใจได้ภายในไม่กี่นาที พร้อมด้วยอวตารที่เหมือนจริง การบรรยาย และตัวเลือกภาษาทั่วโลก
เหมาะสำหรับนักการตลาด ทีมขาย และผู้สร้างเนื้อหา Synthesia ช่วยลดความซับซ้อนในการผลิตวิดีโอและมอบผลลัพธ์ที่ดูเป็นมืออาชีพซึ่งคุณสามารถปรับแต่งและใส่แบรนด์ของคุณได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Synthesia
- ผลิตวิดีโอในกว่า 120 ภาษา พร้อมเสียงพากย์และคำบรรยายที่แม่นยำ ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับผู้ชมทั่วโลกได้
- เลือกจากอวาตาร์ AI กว่า 160 แบบที่สะท้อนถึงโทนเสียงและความหลากหลายของผู้ชมของคุณ ช่วยให้เนื้อหาของคุณเข้าถึงและครอบคลุมทุกคน
- ฝังวิดีโอของคุณลงใน LMS, LXP หรือเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่แชร์ได้ และรับข้อเสนอแนะจากทีมได้ทันที
- ปรับแต่งวิดีโอด้วยโลโก้ สี และแบบอักษรของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกชิ้นของเนื้อหาสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ
ข้อจำกัดของ Synthesia
- นักพากย์เสียงแต่ละคนอาจมีความยากลำบากในการออกเสียงคำที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจนำไปสู่ความไม่สม่ำเสมอในผลลัพธ์
- ผู้ใช้บางรายพบว่าตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับอวาตาร์และเสียงพากย์ไม่ครอบคลุมเท่าที่จำเป็นสำหรับความต้องการด้านการสร้างแบรนด์ที่เฉพาะเจาะจงมาก
ราคา Synthesia
- ฟรี
- เริ่มต้น: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ผู้สร้าง: $89/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Synthesia
- G2: 4. 7/5 (1600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (196 รีวิว)
19. สวยงาม. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างการนำเสนอที่น่าทึ่งได้อย่างง่ายดาย)
สวยงาม. ai สมกับชื่อของมันอย่างแท้จริง เปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างงานนำเสนอของคุณ ด้วยแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ งานนำเสนอจะกลายเป็นเรื่องง่ายและสวยงามอย่างไม่น่าเชื่อ—ทุกเลย์เอาต์, สไตล์, และรูปภาพอยู่ในปลายนิ้วของคุณ พร้อมที่จะเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นงานนำเสนอที่สมบูรณ์แบบ
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างการนำเสนอ ข้อเสนอทางธุรกิจ หรือแฟ้มผลงานสร้างสรรค์ Beautiful.ai พร้อมช่วยคุณด้วยเทมเพลตอัจฉริยะและฟีเจอร์ออกแบบอัตโนมัติที่ทำให้สไลด์ของคุณดูเป็นมืออาชีพ
สวยงาม. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai
- เลือกจากเทมเพลตสำเร็จรูปที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่เด็คนำเสนอไปจนถึงชุดสื่อ เพียงแค่ใส่เนื้อหาของคุณ แล้ว AI จะดูแลการออกแบบให้ทั้งหมด
- ให้ DesignerBot, เครื่องมือสร้างการออกแบบด้วยปัญญาประดิษฐ์, คำอธิบายสั้น ๆ แล้วมันจะสร้างการนำเสนอที่สมบูรณ์ให้คุณ
- เพิ่มเนื้อหาของคุณเพื่อปรับรูปแบบสไลด์ของคุณแบบเรียลไทม์ โดยจะนำหลักการออกแบบมาใช้โดยอัตโนมัติเพื่อให้ทุกอย่างดูเรียบร้อยและสวยงาม
- ใช้แถบเลื่อนและตารางเพื่อปรับข้อมูลได้ทันที และดูสไลด์ของคุณอัปเดตแบบไดนามิก
สวยงาม ข้อจำกัดของ ai
- มีตัวเลือกการปรับแต่งไม่เพียงพอ และการสนับสนุนลูกค้าจำกัด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
- ความสามารถของ AI มักจะผลิตเนื้อหาและรูปแบบซ้ำๆ กัน ซึ่งลดประสิทธิภาพโดยรวมลง
สวยงาม. ราคา ai
- ข้อดี: $12/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $50/เดือน (1-20 คน)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
สวยงาม. คะแนนและรีวิวจาก ai
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 3/5 (83 รีวิว)
20. รันเวย์ (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อวิดีโอและการผลิตสื่อสร้างสรรค์)
Runway กำลังปฏิวัติกระบวนการทำงานสร้างสรรค์ด้วยเครื่องมืออัจฉริยะ AI ที่ทำให้การสร้างวิดีโอ ภาพ 3D แอนิเมชัน และเสียงเป็นเรื่องง่าย เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นภาพและเสียงคุณภาพสูงภายในไม่กี่นาที—โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ราคาแพงหรือซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน
Runway มอบเครื่องมือทั้งหมดเพื่อทำให้วิสัยทัศน์สร้างสรรค์ของคุณเป็นจริงได้ในราคาและแรงงานเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม
คุณสมบัติเด่นบนรันเวย์
- สร้างการแสดงตัวละครที่มีอารมณ์และเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากวิดีโออ้างอิงเพียงหนึ่งเดียว—ไม่ต้องใช้การติดตั้งอุปกรณ์ซับซ้อนหรือการจับการเคลื่อนไหว
- สำรวจฉากและเอฟเฟกต์ที่หลากหลายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่การปรับแสงไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงสถานที่ เพื่อการทดลองและปรับปรุงอย่างรวดเร็ว
- รวมเสียงพากย์, การซิงค์ริมฝีปาก, และบทสนทนาด้วยเครื่องมือเสียงแบบสร้างขึ้น เช่น Text-to-Speech และเสียงที่กำหนดเอง
- ฝึกฝนโมเดล AI ให้สะท้อนสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์และแนวทางเนื้อหาของแบรนด์คุณ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกผลลัพธ์สอดคล้องกับแบรนด์
ข้อจำกัดของทางวิ่ง
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการสนับสนุนไม่เพียงพอเมื่อต้องแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนหรือเรียนรู้ฟีเจอร์ขั้นสูง
- แม้ว่าจะใช้งานง่ายโดยทั่วไป แต่บางงานอาจต้องการประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและเวลาในการประมวลผลมากขึ้น
ราคาตามระยะทาง
- พื้นฐาน: ฟรี
- มาตรฐาน: 15 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $95/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนรีวิวและรีวิวรันเวย์
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
เครื่องมือ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนโค้ดและพัฒนาโปรแกรมที่ดีที่สุด
การเขียนโค้ดบางครั้งอาจรู้สึกเหมือนการพยายามแก้ปริศนาที่ซับซ้อนโดยไม่มีภาพให้อ้างอิง แต่ด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI มันกลายเป็นสิ่งที่จัดการได้ง่ายขึ้นมาก
เครื่องมือเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้พัฒนาโดยทำให้งานที่ซับซ้อนง่ายขึ้น ให้คำแนะนำโค้ดอย่างชาญฉลาด และแม้กระทั่งทำให้กระบวนการทดสอบเป็นอัตโนมัติ
21. GitHub Copilot (เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือการเขียนโค้ดและการสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์)
GitHub Copilot คือผู้ช่วยเขียนโค้ดที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเปลี่ยนคำสั่งภาษาธรรมชาติของคุณให้กลายเป็นคำแนะนำโค้ดที่ชาญฉลาด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงการทำงานของคุณ ด้วย Copilot คุณจะพบว่างานเขียนโค้ดไม่ใช่ภาระอีกต่อไป แต่กลายเป็นการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
เครื่องมือ AI นี้ช่วยให้คุณเขียนโค้ดได้เร็วขึ้น สะอาดขึ้น หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไป และสำรวจรูปแบบการเขียนโค้ดใหม่ๆ ได้โดยไม่ต้องหยุดชะงัก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitHub Copilot
- เร่งความเร็วในการเขียนโค้ดด้วยคำแนะนำที่ตระหนักถึงบริบท ซึ่งให้การเติมโค้ดแบบเรียลไทม์และปรับให้เข้ากับบริบทเฉพาะของโค้ดของคุณ
- ป้อนข้อความคำแนะนำที่เขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย แล้วให้ Copilot แปลงเป็นโค้ดตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง ทำให้การเขียนโค้ดเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้น
- เพิ่มคุณภาพของโค้ดด้วยการตรวจสอบความปลอดภัยที่ติดตั้งไว้ในตัว ซึ่งสามารถตรวจจับและบล็อกรูปแบบการเขียนโค้ดที่ไม่ปลอดภัยได้โดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์
- ผสานรวมกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Visual Studio Code, JetBrains IDEs และ Neovim เพื่อให้คุณสามารถใช้ Copilot ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าที่คุณชื่นชอบ
ข้อจำกัดของ GitHub Copilot
- อาจไม่สามารถเข้าใจบริบทหรือเจตนาที่อยู่เบื้องหลังโค้ดได้อย่างถูกต้องเสมอไป ซึ่งอาจนำไปสู่คำแนะนำที่ไม่แม่นยำ
- ผู้ใช้บางรายอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวกับคำแนะนำและทำความเข้าใจข้อจำกัดของระบบอย่างเต็มที่
- การใช้ Copilot กับโค้ดที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวอาจก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของโค้ดและการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์
ราคา GitHub Copilot
- ฟรี
- ทีม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 21 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว GitHub Copilot
- G2: 4. 5/5 (140 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
22. Paperspace (เหมาะที่สุดสำหรับการรันโปรเจกต์แมชชีนเลิร์นนิงและ AI บนคลาวด์)
Paperspace โดย DigitalOcean ยกระดับประสบการณ์การพัฒนาของคุณด้วยแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ให้สิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรการประมวลผลอันทรงพลังได้ตามต้องการ
ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักพัฒนา นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และนักวิจัยด้าน AI Paperspace ช่วยลดความซับซ้อนในการทำงานกับงานที่มีความเข้มข้นสูงและโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องที่ซับซ้อน ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทำให้ฮาร์ดแวร์การคำนวณขั้นสูงสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paperspace
- ใช้แพลตฟอร์มการจัดการ ML ops เพื่อปรับใช้ บริหารจัดการ และขยายโครงการ AI ของคุณได้อย่างง่ายดาย
- เริ่มต้นใช้งานภายในไม่กี่วินาทีด้วย IDE ที่ไม่ต้องตั้งค่าใด ๆ รองรับไลบรารีหรือเฟรมเวิร์กทุกประเภท พร้อมเชิญผู้ร่วมงานหรือแชร์ลิงก์ได้อย่างง่ายดาย
- เข้าถึงแคตตาล็อก GPU ขนาดใหญ่ รวมถึงรุ่นล่าสุดอย่าง Ampere A100s เพื่อฝึกและปรับแต่งโมเดลของคุณด้วยประสิทธิภาพระดับสูงสุด
- นำคีย์ SSH ของคุณมาเพื่อสร้างการเชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องเสมือนของคุณเพื่อการควบคุมอย่างสมบูรณ์
ข้อจำกัดของ Paperspace
- ผู้ใช้อาจพบค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเนื่องจากแพลตฟอร์มยังคงเรียกเก็บเงินแม้หลังจากยกเลิกการใช้งานเครื่องเสมือนแล้ว
- มีรายงานว่ามีการเกิดขึ้นของกรณีที่เครื่องเสมือนเริ่มทำงานโดยไม่ได้รับความรู้จากผู้ใช้ ซึ่งก่อให้เกิดความสับสนและปัญหา
ราคาของ Paperspace
- ฟรี
- ข้อดี: 8 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- การเติบโต: 39 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Paperspace
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 3. 3/5 (รีวิว 25+ รายการ)
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติและเวิร์กโฟลว์
ในโลกที่เวลาคือเงิน ระบบอัตโนมัติคือเคล็ดลับสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดเครื่องมือ AI ที่เหมาะสมสำหรับการทำงานอัตโนมัติสามารถช่วยปรับปรุงงานที่ทำซ้ำๆ ให้เป็นระบบ เชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่างๆ และทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ความคิดสร้างสรรค์และกลยุทธ์ของโครงการได้อย่างเต็มที่
23. Zapier (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ)
Zapier ไม่ใช่แค่เครื่องมืออัตโนมัติ—แต่เป็นคู่หูในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการงานและข้อมูลทั่วทั้งธุรกิจของคุณ คุณสามารถอัตโนมัติอีเมล, ปรับปรุงการเก็บข้อมูล, และสร้างระบบสนับสนุนที่แข็งแกร่งด้วยแชทบอท AI ภายใน Zapier
มันช่วยให้คุณสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองได้—เรียกว่า Zaps—ระหว่างแอปที่คุณชื่นชอบทั้งหมดโดยไม่ต้องมีทักษะการเขียนโค้ด ตั้งค่า Zaps เพื่อทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ เช่น เพิ่มผู้สมัครสมาชิกอีเมลใหม่ไปยัง CRM ของคุณ ช่วยให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงาน ประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดโดยให้ Zapier จัดการทุกอย่างให้คุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier
- เชื่อมต่อแอปมากกว่า 2,000 แอป เช่น Gmail, Slack หรือ Mailchimp เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของธุรกิจคุณ
- สร้างแชทบอทอัจฉริยะสำหรับการสนับสนุนลูกค้าหรือคำถามที่พบบ่อยโดยไม่ต้องเขียนโค้ด และฝึกอบรมบนเว็บไซต์หรือศูนย์ช่วยเหลือของคุณ
- ดึงข้อมูลโดยอัตโนมัติ สร้างเนื้อหา และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยพลังของ GPT-4 ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องใช้คีย์ API
- ออกแบบหน้าเว็บ, แบบฟอร์ม, และแอปพลิเคชันง่าย ๆ ที่ขับเคลื่อนกระบวนการทำงานทางธุรกิจที่สำคัญ ทั้งหมดผ่านอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ Zapier
- การทำงานอาจถูกจำกัดโดยความสามารถของเครื่องมืออื่น ๆ เนื่องจากการผสานรวมบางอย่างอาจมีทริกเกอร์และการดำเนินการที่จำกัด ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานโดยรวม
- ผู้ใช้ที่มีความรู้ทางเทคนิคจำกัดอาจพบว่าการกำหนดค่าการทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อนเป็นเรื่องยาก
ราคาของ Zapier
- ฟรี (2 อินเทอร์เฟซ)
- ข้อดี: $20/เดือน (5 อินเทอร์เฟซ)
- ขั้นสูง: $100/เดือน (20 อินเทอร์เฟซ)
คะแนนและรีวิวของ Zapier
- G2: 4. 5/5 (1300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2884 รีวิว)
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการตลาดและโซเชียลมีเดีย
หากคุณต้องการยกระดับการตลาดและโซเชียลมีเดียของคุณ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือ AI ที่ทรงพลังไว้ใช้งาน เครื่องมือเหล่านี้ช่วยลดความไม่แน่นอนในการทำการตลาด ให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ในขณะที่เครื่องมือเหล่านี้จัดการกับรายละเอียดปลีกย่อย
24. บัฟเฟอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการและกำหนดเวลาบนโซเชียลมีเดีย)
การสร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่น่าสนใจและสม่ำเสมอในขณะที่ต้องจัดการกับตารางงานที่ยุ่งอาจดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ แต่ด้วยผู้ช่วย AI ของ Buffer การจัดการช่องทางโซเชียลของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่าย
Buffer ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพด้านโซเชียลมีเดียที่ต้องจัดการหลายแพลตฟอร์ม พร้อมมอบข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อให้เนื้อหาของคุณสอดคล้องกับแบรนด์และมีประสิทธิภาพบน LinkedIn, Instagram, X (เดิมคือ Twitter) และแพลตฟอร์มอื่น ๆ อีกมากมาย คุณสามารถกำหนดเวลาโพสต์ได้โดยตรงจาก Buffer แล้วดูการเผยแพร่เนื้อหาไปยังทุกช่องทางในเวลาที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมสูงสุด
คุณสมบัติเด่นของบัฟเฟอร์
- ปรับแต่งโพสต์ด้วยคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละแพลตฟอร์ม โดยคำนึงถึงโทนเสียง ข้อจำกัดความยาว และสไตล์—ไม่ต้องใส่ข้อความเพิ่มเติม
- เริ่มต้นด้วยรายละเอียดเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับธุรกิจและกลุ่มเป้าหมายของคุณ แล้วให้ AI แนะนำไอเดียโพสต์ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ
- นำโพสต์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของคุณมาปรับใช้กับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยยังคงความเกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมไว้ได้ด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อย
- สร้างฐานความรู้ที่สามารถค้นหาได้, จัดเก็บ, และจัดหมวดหมู่เนื้อหาทางสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมดของคุณเพื่อการเข้าถึงที่ง่าย, ทำให้คุณสามารถนำไอเดียที่ยอดเยี่ยมกลับมาใช้ได้ตลอดเวลา
ข้อจำกัดของบัฟเฟอร์
- บริการลูกค้าของบัฟเฟอร์ถูกวิจารณ์ว่าไม่ตอบสนองและไม่แก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
- ผู้ใช้หลายคนได้รายงานความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อมูลการวิเคราะห์ของ Buffer กับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Instagram และ Facebook
การกำหนดราคาแบบบัฟเฟอร์
- ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $6/เดือน ต่อช่อง
- ทีม: $12/เดือน ต่อช่องทาง
- หน่วยงาน: $120/เดือน สำหรับ 10 ช่องทาง
คะแนนและรีวิวของบัฟเฟอร์
- G2: 4. 3/5 (1000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1481 รีวิว)
25. SurveySparrow (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบสำรวจและแบบฟอร์มความคิดเห็นที่น่าสนใจ)
หากคุณเป็นเหมือนฉันที่ชอบใส่เอกลักษณ์ของแบรนด์ลงไปในทุกแบบสำรวจ ฟีเจอร์ปรับแต่งได้ตามต้องการของ SurveySparrow คือความฝันที่เป็นจริง
นอกเหนือจากการสร้างแบบสำรวจที่สมบูรณ์และมีรายละเอียดแล้ว SurveySparrow ยังทำให้การปรับแต่งเป็นเรื่องง่ายด้วยการปรับแต่ง CSS, พารามิเตอร์ติดต่อ, และตัวแปรที่กำหนดเอง ทำให้คุณสามารถสร้างแบบสำรวจที่รู้สึกเหมือนเป็นส่วนขยายของแบรนด์ของคุณอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ตัวเลือกการแชร์ยังยืดหยุ่นและใช้งานง่าย ตั้งแต่ลิงก์เว็บโดยตรงสำหรับอีเมลหรือ SMS ไปจนถึงรหัส QR หรือวิดเจ็ตฝังตัว—ทำให้การรวบรวมความคิดเห็นเป็นเรื่องง่ายไม่ว่าคุณลูกค้าของคุณจะอยู่ที่ไหน
คุณสมบัติเด่นของ SurveySparrow
- ตั้งค่าแบบสำรวจที่ดำเนินการซ้ำและส่งอีเมลแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติสำหรับผู้ที่ไม่ตอบและผู้ตอบบางส่วน เพื่อเพิ่มอัตราการตอบกลับให้สำเร็จได้อย่างง่ายดาย
- จัดการสำรวจบนเว็บไซต์ที่ปรับแต่งแบรนด์ของคุณเองและใช้ระบบ white-label เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ในทุกการสำรวจ
- รับรายงานการสำรวจส่งตรงถึงกล่องจดหมายของคุณตามช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลความคิดเห็นของลูกค้าอย่างทันท่วงที
- ส่งออกข้อมูลการสำรวจในรูปแบบ SPSS สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติเชิงลึก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความเข้าใจข้อมูลของคุณด้วยมุมมองทางวิทยาศาสตร์
ข้อจำกัดของ SurveySparrow
- แม้ว่ามันจะมีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ดูเรียบร้อย แต่ผู้ใช้บางครั้งพบว่า UI ค่อนข้างใช้งานยากและไม่เป็นธรรมชาติ ส่งผลต่อประสบการณ์การใช้งานโดยรวม
- มีข้อจำกัดตลอดทุกขั้นตอนและระดับที่อาจทำให้เกิดความสับสนจนกว่าจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวมข้อมูล
ราคาของ SurveySparrow
- ฟรี
- พื้นฐาน: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 149 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $499/เดือน ต่อผู้ใช้
- Elite: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ SurveySparrow
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 4/5 (111 รีวิว)
📖 อ่านเพิ่มเติม: 10 เคล็ดลับ AI ที่แสดงให้เห็นว่า AI เป็นเพื่อนไม่ใช่ศัตรู
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วย ClickUp ในฐานะพันธมิตรด้านการเพิ่มผลผลิต
การใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนที่ต้องการทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่ทำงานหนัก เครื่องมือเหล่านี้ช่วยในการทำงานอัตโนมัติ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และช่วยให้คุณมีเวลาว่างสำหรับสิ่งที่สำคัญจริง ๆ—การเติบโตของธุรกิจคุณและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ในบรรดาตัวเลือกทั้งหมดที่มีอยู่ ClickUp โดดเด่นอย่างแท้จริง
หนึ่งในคุณสมบัติที่น่าทึ่งที่สุดของมันคือ ClickUp Brain ซึ่งตามที่ผมได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการความรู้ส่วนตัวของคุณ จัดระเบียบข้อมูลและคาดการณ์ความต้องการของคุณ มันผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับฟังก์ชันอื่น ๆ ของ ClickUp ทำให้คุณสามารถจัดการโครงการ ทำงานร่วมกับทีม และติดตามเป้าหมายได้ในที่เดียว
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าที่เคย!