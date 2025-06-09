10 แอป AI จัดรายการสิ่งที่ต้องทำและผู้จัดการงานที่ดีที่สุดในปี 2025

หากคุณเคยรู้สึกว่ายากที่จะจัดการทุกอย่างที่ต้องทำในแต่ละวัน แอป AI สำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำสามารถช่วยคุณได้
ในปัจจุบันมีแอปพลิเคชันจัดการงานด้วย AI มากมายที่ช่วยให้คุณจัดการรายการที่ต้องดำเนินการของคุณ แอปเหล่านี้มีฟีเจอร์สำคัญ เช่น การติดตามงานขั้นสูง การจัดตารางงานอัตโนมัติ การจัดลำดับความสำคัญของงาน และคำแนะนำอัจฉริยะ เพื่อให้คุณทราบเสมอว่าควรเริ่มกิจกรรมใดและควรจัดสรรเวลาเท่าไร
แต่การหาเครื่องมือสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำที่สมบูรณ์แบบนั้นพูดง่ายกว่าทำ นั่นคือเหตุผลที่เราได้ลองและทดสอบแอป AI ที่ดีที่สุด10แอปที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดการงานประจำวันได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น ไม่ว่าคุณจะทำงานในสายงานใดก็ตาม
ผลลัพธ์จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง
มาเริ่มกันเลย
คุณควรมองหาอะไรในแอป AI สำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำ?
ความต้องการและรูปแบบของแต่ละคนแตกต่างกัน ดังนั้นแอป AI สำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำจึงไม่เหมาะกับทุกคน เมื่อคุณกำลังเลือกจากตัวเลือกมากมายที่มีอยู่ นี่คือปัจจัยบางประการที่ฉันขอแนะนำให้คุณพิจารณา:
- เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการงาน: คุณต้องการลดเวลาในการเริ่มต้นใช้งานและเริ่มใช้งานแอปได้อย่างรวดเร็ว; กระบวนการตั้งค่าทั้งหมดควรง่ายและอัตโนมัติด้วย AI ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- อินเทอร์เฟซแอปที่ใช้งานง่าย: ช่วยให้การนำทางและการจัดระเบียบงานของคุณเป็นเรื่องง่าย คุณควรสามารถเรียกดูแอปและใช้งานได้อย่างมีเหตุผลและรวดเร็ว
- การผสานรวมกับบุคคลที่สาม: เครื่องมือควรมีความเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ในกระบวนการทำงานประจำวันของคุณ เช่น Gmail หรือ Slack และควรสามารถผสานรวมได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก รวมถึงการตั้งค่าสิทธิ์ของแอปและการซิงค์ข้อมูล
- ความสามารถในการจัดการข้อมูล: แอป AI สำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำที่คุณกำลังพิจารณาควรสามารถช่วยคุณติดตามกระบวนการของคุณและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถปรับปรุงการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น; สิ่งนี้อาจมาในรูปแบบของการอัปเดตประจำสัปดาห์หรือแผนภูมิที่คุณสามารถดึงขึ้นมาได้ตามต้องการ
- การเข้ารหัสและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของคุณต้องได้รับการปกป้องไม่ว่าในกรณีใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณควรมีข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับวิธีที่แอปจัดการรายการที่ต้องทำจะใช้ข้อมูลกิจกรรมของคุณ
10 แอป AI จัดรายการสิ่งที่ต้องทำที่ดีที่สุดที่ควรใช้
1. ClickUp (เครื่องมือจัดการงานด้วย AI ที่ดีที่สุด)
ClickUp เป็นแอปจัดการงานแบบครบวงจรที่มีฟีเจอร์การจัดการโครงการ การทำงานร่วมกัน และการวิเคราะห์ที่หลากหลาย ฉันสามารถสร้างรายการงานที่มีฟังก์ชันหลากหลายและละเอียดได้ทุกส่วนของ Workspace ของฉันโดยใช้ClickUp Online To-Do List, Tasks, Docs หรือ Notes
ด้วยClickUp Tasks ตัวอย่างเช่น ฉันสามารถเพิ่มรายการตรวจสอบให้กับงานใดก็ได้บนแพลตฟอร์ม สร้างกระบวนการที่ชัดเจนสำหรับตัวฉันเองและทีมของฉัน ในทางกลับกัน การฝังรายการตรวจสอบแบบโต้ตอบลงในClickUp Docsช่วยให้ฉันสามารถทำเครื่องหมายรายการที่ต้องดำเนินการที่ระบุไว้ในเอกสารได้
แน่นอนว่ามีตัวเลือกในการสร้างรายการตรวจสอบจาก ClickUp Notepad หรือผ่านส่วนขยายเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องสลับแท็บและขัดจังหวะการทำงานของฉัน
เมื่อฉันมีเรื่องให้คิดมากเกินไปและไม่อยากสร้างรายการด้วยตัวเอง ฉันใช้ClickUp Brain มันช่วยสร้างงานและงานย่อยโดยอัตโนมัติ ให้คำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับคำถามเกี่ยวกับงานและเอกสาร และสรุปรายละเอียดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อทดสอบความสามารถของฟีเจอร์ AI นี้ ฉันได้สร้างโปรเจกต์ชื่อ 'เปิดตัวแคมเปญการตลาดใหม่' และเพิ่มสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดและกลยุทธ์
เราได้หารือเกี่ยวกับแผนทีมของเรา, วัตถุประสงค์, กลุ่มเป้าหมาย, และแนวทางโดยรวมที่เราต้องการนำมาใช้สำหรับแคมเปญนี้ ภายในระยะเวลาอันสั้น ClickUp Brain ได้เริ่มเสนอภารกิจย่อยที่ปรับแต่งตามบริบทของการหารือของเรา
ซึ่งรวมถึงการทำการวิจัยตลาดเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า การพัฒนาเนื้อหาสร้างสรรค์สำหรับสื่อสังคมออนไลน์ การประสานงานกับนักออกแบบกราฟิกเพื่อสร้างสื่อส่งเสริมการขาย และการกำหนดกรอบเวลาสำหรับการเปิดตัวแคมเปญ
การช่วยเหลือเชิงรุกช่วยให้กระบวนการวางแผนของเราเป็นไปอย่างราบรื่น และระบุขั้นตอนสำคัญทั้งหมดที่เราต้องการไว้ครบถ้วน—ทำให้เราเริ่มต้นได้อย่างดีเยี่ยม ไม่มีอะไรดีไปกว่า ClickUpในการเรียนรู้วิธีใช้ AI สำหรับงานในชีวิตประจำวัน
ClickUp Brain MAX – แปลงคำพูดเป็นข้อความและ AI ตามบริบทสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำ
หาก ClickUp Brain ช่วยในการทำงานอัตโนมัติของสิ่งที่ต้องทำของคุณ ClickUp Brain MAX จะยกระดับไปอีกขั้นด้วยผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปที่เน้นเสียงเป็นสำคัญ ซึ่งเข้าใจงานของคุณ กำหนดเวลา และบริบทของพื้นที่ทำงาน
ด้วย Talk to Text คุณสามารถพูดรายการที่ต้องทำ บันทึก หรืออัปเดตงานของคุณ และ Brain MAX จะแปลงเป็นงานหรือรายการตรวจสอบที่มีโครงสร้างและเรียบร้อยทันที พร้อมสำหรับการมอบหมาย การจัดลำดับความสำคัญ หรือการนำไปใช้ใน ClickUp Doc ได้ทันที
ทำไม Brain MAX จึงช่วยในการจัดการงาน:
- บันทึกข้อมูลแบบไม่ต้องใช้มือ: พูดคำสั่งงานใหม่หรืออัปเดตโดยไม่ต้องหยุดสมาธิ
- การเชื่อมโยงอย่างชาญฉลาด: ระบุชื่อสมาชิกในทีมหรือโครงการเพื่อเชื่อมโยงบันทึกของคุณได้ทันที
- การค้นหาตามบริบท: เรียกดูงานที่เกี่ยวข้อง เอกสาร หรือบันทึกการประชุมได้โดยไม่ต้องออกจากรายการของคุณ
- การจัดรูปแบบที่ยืดหยุ่น: ใช้คำสั่งธรรมชาติเช่น "หัวข้อย่อย" หรือ "กำหนดส่งวันศุกร์" เพื่อปรับรูปแบบรายการของคุณได้แบบเรียลไทม์
- ผลลัพธ์หลายภาษา: เพิ่มงานในภาษาหนึ่งและส่งออกเป็นอีกภาษาหนึ่งสำหรับทีมทั่วโลก
ตัวอย่าง:
"แม็กซ์, สร้างงานย่อยเพื่อติดตามการออกแบบกับทีมออกแบบเกี่ยวกับแบบจำลองแคมเปญให้เสร็จภายในวันอังคาร" ✅ งานย่อยสร้างแล้ว, กำหนดเส้นตายเพิ่มแล้ว, แจ้งทีมแล้ว.
"แม็กซ์, สร้างงานย่อยเพื่อติดตามการออกแบบกับทีมออกแบบเกี่ยวกับแบบจำลองแคมเปญภายในวันอังคาร" ✅ งานย่อยสร้างแล้ว, กำหนดเส้นตายเพิ่มแล้ว, แจ้งทีมแล้ว.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AIที่จะบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติบนแอปของบุคคลที่สาม เช่น Zoom, Teams และ Google Meet
- จัดลำดับความสำคัญของงานตามปัจจัยต่างๆ เช่น ความสำคัญ ความเร่งด่วน หรือความพยายาม
- ปรับแต่งประเภทงานตามความต้องการของคุณโดยการผสานรวมระบบการตั้งชื่อของคุณเข้ากับฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
- เข้าถึงรายการสิ่งที่ต้องทำใน ClickUp ของคุณได้อย่างราบรื่นจากเดสก์ท็อป อุปกรณ์มือถือ หรือเว็บเบราว์เซอร์
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการสรุปงานของคุณในตอนท้ายของวันโดยใช้ฟีเจอร์ Standups ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp
- จัดระเบียบโครงการด้วยรายการงาน งานย่อย และกำหนดเวลา พร้อมติดตามความคืบหน้าด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น แผนภูมิแกนต์หรือกระดานคัมบัง
- เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำที่สร้างไว้ล่วงหน้าพร้อม AI เพื่อจัดการงานในเอกสารแบบเรียลไทม์เริ่มต้นด้วยเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ฟีเจอร์ทั้งหมดของ ClickUp ยังไม่พร้อมใช้งานบนแอปมือถือในขณะนี้
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,700 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,100+ รีวิว)
2. TimeHero (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการและอัตโนมัติภารกิจของทีมพร้อมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการผลิต)
TimeHero เป็นเครื่องมือวางแผนและจัดการงานอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณสามารถจัดตารางเวลา บริหารจัดการ และทำงานประจำวัน โครงการ และกิจกรรมในปฏิทินได้โดยอัตโนมัติในที่เดียว มันจะจัดตารางงานต่างๆ ลงในปฏิทินของฉันโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลา ความสำคัญ และความพร้อมของฉัน
TimeHero ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการทำงานของทีมฉันด้วย ฉันสามารถดูความสามารถของสมาชิกในทีม มอบหมายงานเฉพาะกิจได้อย่างง่ายดาย และ @mention คนอื่นในแชทงานได้โดยไม่ต้องเช็คอินหรือประชุมอัปเดตใดๆทำให้การอัตโนมัติงานด้วย AIเป็นเรื่องง่ายมาก
คุณสมบัติเด่นของ TimeHero
- เริ่มจับเวลาได้จากทุกที่และทำงานหลายอย่างพร้อมกันตลอดทั้งวัน; เข้าถึงแผ่นบันทึกเวลาที่ละเอียดและเป็นประโยชน์
- ใช้แม่แบบเวิร์กโฟลว์เพื่อเปิดรายการสิ่งที่ต้องทำประจำได้อย่างรวดเร็ว; เชื่อมโยงวันที่เริ่มต้นและวันครบกำหนดกับบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์อื่น ๆ
- รับการแจ้งเตือนอัจฉริยะที่แจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง การเปลี่ยนแปลงในตารางประจำวัน และการเสร็จสิ้นของงาน
ข้อจำกัดของ TimeHero
- เครื่องมือไม่สามารถส่งการอัปเดตหรือการแจ้งเตือนที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าหรืออัตโนมัติผ่านทางอีเมลได้ เนื่องจากไม่มีรายชื่อผู้ติดต่อที่ประสานงานกัน
- ผู้ใช้รายงานว่าพบปัญหาในการค้นหาภารกิจและงานย่อยในบางครั้ง
ราคา TimeHero
- พื้นฐาน: $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $27 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ TimeHero
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
3. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำที่สามารถปรับแต่งได้และการจัดการงานโดยใช้ระบบบอร์ด Kanban)
หลังจากที่ได้ใช้เวลาทดสอบ Trello แล้ว ฉันเข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นที่ชื่นชอบอย่างรวดเร็วในการจัดการงาน อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและดึงดูดสายตาของมันมีพื้นฐานมาจาก ระบบคัมบัง ซึ่งรายการที่ต้องทำจะถูกแสดงเป็นบัตรบนกระดาน
ฉันสามารถบันทึกงานเฉพาะบนการ์ดแต่ละใบและปรับแต่งด้วยการกำหนดวันที่ครบกำหนด แนบไฟล์ และติดป้ายกำกับ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่าฉันต้องทำอะไรและเมื่อไหร่
Power-Ups ของ Trello ยังช่วยให้ฉันปรับแต่งบอร์ดให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะได้ เช่น การเพิ่มมุมมองปฏิทิน การทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ หรือการเชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สาม เช่น Whereby และ OneDrive
อย่างไรก็ตาม มันรู้สึกค่อนข้างง่าย และฉันไม่คิดว่ามันจะทำงานได้สำหรับโครงการที่ซับซ้อนมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- ติดตามบัตรทั้งหมดด้วยมุมมองไทม์ไลน์; ดำเนินการคำสั่งและตั้งค่ากฎอัตโนมัติสำหรับการกระทำเกือบทุกอย่างบนแพลตฟอร์ม
- ควบคุมสิทธิ์การจัดการเนื้อหาสำหรับบอร์ดของคุณได้เพียงไม่กี่คลิก และจัดการสมาชิกทีมได้อย่างง่ายดายแบบเรียลไทม์
- แยกย่อยงานที่ซับซ้อนภายในบัตรเดียวกันโดยใช้คุณสมบัติรายการตรวจสอบเพื่อการแยกย่อยงาน AI ที่มีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Trello
- การปรับปรุงนโยบายล่าสุดของมันจำกัดการร่วมมือไว้เพียงสิบสมาชิกต่อคณะกรรมการหนึ่งคณะ ซึ่งจำกัดประโยชน์ของมันสำหรับทีมใหญ่
- สำหรับโครงการที่ซับซ้อนมาก ระบบบัตรอาจกลายเป็นเรื่องยากที่จะจัดการและเข้าใจ
ราคาของ Trello
- ฟรี: $0
- มาตรฐาน: $6 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 12.50 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $17.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,100+ รีวิว)
4. Asana (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานของงานและโครงการให้มีประสิทธิภาพในอินเตอร์เฟซที่เข้าใจง่าย)
Asana เป็น ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ที่ยากจะมองข้าม มันได้รับการยอมรับในด้านอินเทอร์เฟซที่สะอาดและไดนามิก รวมถึงฟีเจอร์ AI ที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยจัดระเบียบ ติดตาม และจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมพร้อมกำหนดวันครบกำหนด เพิ่มความคิดเห็นหรือคำแนะนำ และแนบไฟล์เพื่อเพิ่มบริบทเพิ่มเติมได้ โดยรักษาการสื่อสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เป็นระเบียบในที่เดียว
เครื่องมือการจัดการโครงการยังให้คุณสลับระหว่างรูปแบบการจัดวางเพื่อดูรายการที่ต้องทำในหลายวิธี รวมถึงกระดานคัมบัง แผนภูมิแกนต์ รายการ ปฏิทิน หรือไทม์ไลน์
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- เพิ่มป้ายกำกับให้กับรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณเพื่อให้คุณสามารถจัดเรียง, คัดกรอง, และรายงานงานได้โดยอัตโนมัติ
- สร้างแม่แบบสำหรับงานหรือรายการทั่วไป ตั้งแต่คำขอทำงานไปจนถึงรายการดำเนินการในที่ประชุม
- รับสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นในพอร์ตโฟลิโอ โครงการ หรืองาน เพื่ออัปเดตความคืบหน้าด้วย Asana AI
ข้อจำกัดของอาสนะ
- การแจ้งเตือนสามารถปรับแต่งได้มากขึ้น—ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ไม่สามารถเลือกรับการแจ้งเตือนสำหรับงานที่แชร์กับพวกเขาเท่านั้น แต่ไม่สามารถรับการแจ้งเตือนสำหรับงานทั้งหมดในพื้นที่ทำงานของพวกเขาได้
- ไม่มีตัวเลือกในการจัดลำดับความสำคัญของรายการในรายการสิ่งที่ต้องทำด้วยตนเอง
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: $0
- เริ่มต้น: $13. 49 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $30. 49 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (10,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (12,700+ รีวิว)
5. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน โดยเน้นที่การใช้งานและความสามารถในการปรับแต่งทางภาพ)
Monday.com นำเสนอแพลตฟอร์มที่ เน้นภาพและยืดหยุ่นสูง ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานและประเภทโครงการที่หลากหลาย
การสร้างรายการงานเป็นเรื่องง่ายมาก ฉันสามารถใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้หรือสร้างรายการงานจากศูนย์ในเอกสารทำงานวันจันทร์ เพิ่มคอลัมน์สำหรับสถานะ กำหนดเวลาระดับความสำคัญ และอื่นๆ ได้
ฉันยังสามารถตัดสินใจได้ว่าจะติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นผ่านปฏิทิน ไทม์ไลน์ แผนภูมิแกนต์ หรือมุมมองแคนบาน หากสมาชิกในทีมของฉันมีรายการงานที่ใช้ร่วมกัน พวกเขาแต่ละคนก็สามารถเพิ่มมุมมองของตนเองได้
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- ปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณด้วยวิดเจ็ตหลากหลายประเภท รวมถึงวิดเจ็ตรายการสิ่งที่ต้องทำ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มงานและทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้วได้ทีละงานจนกว่าทุกอย่างจะเสร็จสมบูรณ์
- รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อใกล้ถึงกำหนดเวลา เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าทุกอย่างจะเสร็จตรงเวลาทุกครั้ง
- จัดลำดับความสำคัญของงานตามกำหนดส่งที่กำลังจะมาถึง สถานะปัจจุบัน หรือวิธีใดก็ตามที่คุณต้องการ
ข้อจำกัดของ Monday.com
- ผู้ใช้ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการไม่สามารถเพิ่มแดชบอร์ดหลายรายการไปยังโฟลเดอร์เฉพาะได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานด้านการวิเคราะห์ของพวกเขา
- ขาดการควบคุมสิทธิ์และการเข้าถึงในระดับรายละเอียดสำหรับผู้ใช้ชั่วคราว ซึ่งไม่เหมาะสำหรับการจัดการรายการและโครงการที่มีข้อมูลสำคัญ
Monday.com ราคา
- ฟรี: $0
- พื้นฐาน: 12 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อที่นั่ง
- มาตรฐาน: $14 ต่อเดือนต่อที่นั่ง
- ข้อดี: 24 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,800+ รีวิว)
6. ทารา เอไอ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ และการวางแผนโครงการแบบคล่องตัวสำหรับทีมซอฟต์แวร์)
Tara AI ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ ทีมซอฟต์แวร์ โดยนำเสนอการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ระหว่างการวางแผนโครงการแบบคล่องตัวและแอปจัดการงาน
หนึ่งในจุดเด่นที่สำคัญของ Tara AI คือความสามารถในการคาดการณ์และวางแผนสปรินต์โดยอิงจากข้อมูลในอดีต ฉันพบว่าสิ่งนี้มีความเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะช่วยให้ฉันสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้า และมั่นใจได้ว่างานที่ต้องทำจะดำเนินไปตามแผนและส่งมอบตรงเวลา
การร่วมมือกันในทีมภายใน Tara AI ก็ง่ายดายและมีประสิทธิภาพเช่นกัน ด้วยตัวแก้ไขข้อความแบบเต็มรูปแบบ คุณสามารถมอบหมายงาน, ทิ้งความคิดเห็น, และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย ทำให้ทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกันเสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tara AI
- ใช้มุมมอง Kanban ที่สะดวกเพื่อมอบหมายงานและติดตามความคืบหน้าของโครงการ
- จัดประชุมสแตนด์อัพประจำสัปดาห์และรายวันเพื่อดูความคืบหน้าของทีมเทียบกับแผนปฏิบัติการ
- รับประโยชน์จากการซิงค์สองทางด้วยการนำเข้างานจาก GitHub, Trello และ Asana; การอัปเดตงานในแพลตฟอร์มใดก็ตามจะสะท้อนไปยังทุกเครื่องมือที่ซิงค์ไว้
ข้อจำกัดของ Tara AI
- ไม่มีแผนฟรีหรือแม้แต่การทดลองใช้ฟรี
- ในระหว่างการจัดการสปรินต์อัตโนมัติ เมื่อมีการทำงานเสร็จสิ้นและย้ายไปยังสปรินต์อื่น คะแนนที่เกินจะไม่ได้รับการอัปเดตตามความเป็นจริง
ราคาของ Tara AI
- Insights Core: 25 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้มีส่วนร่วม (เรียกเก็บเงินรายปี)
- อินไซต์ พลัส: $35 ต่อเดือนต่อผู้เขียน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Tara AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
7. Notion AI (เหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่ทำงานอเนกประสงค์แบบครบวงจร พร้อมการเขียนและการจัดระเบียบงานที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วย AI)
การดำดิ่งสู่ Notion AI เป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น เนื่องจากมันผสมผสานความหลากหลายของ Workspace แบบครบวงจรของ Notion เข้ากับพลังของ AI
ผู้ช่วย AI สามารถช่วยสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำโดยอัตโนมัติจากบันทึกการประชุม, การบันทึกการโทรขาย, เป็นต้น แน่นอนว่าคุณสามารถสร้างรายการแบบมีช่องทำเครื่องหมายได้ตามวิธีปกติโดยการเพิ่มบล็อกรายการใน Notion นอกจากนี้ยังมีคำสั่งผ่านเครื่องหมายทับ (slash command) ที่ช่วยให้ทำได้อย่างรวดเร็ว
มันช่วยให้คุณเพิ่มกำหนดเวลาให้กับรายการทั้งหมดหรือรายการในรายการ, มอบหมายงานให้กับบุคคล, และติดตามความคืบหน้าด้วยช่องสถานะ. คุณยังสามารถให้ผู้เขียน AI ช่วยคิดไอเดียและองค์ประกอบของรายการหรือเติมรายการสิ่งที่ต้องทำโดยอัตโนมัติสำหรับงานเฉพาะได้อีกด้วย.
นอกจากนี้ คุณจะพบตัวอย่างและเทมเพลตของรายการสิ่งที่ต้องทำหลากหลายใน Notion เพื่อจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion AI
- เขียนและแปลรายการเป็นภาษาญี่ปุ่น, สเปน, เยอรมัน, และอื่น ๆ
- อนุญาตให้ผู้อื่นแสดงความคิดเห็นหรือเสนอการแก้ไขในรายการของคุณ เพียงพิมพ์ปุ่ม @ เพื่อแจ้งเตือนพวกเขา
- ให้ระบบกรอกข้อมูลอัตโนมัติทำงานผ่านเอกสารหลายร้อยฉบับภายในไม่กี่นาที พร้อมสร้างรายการ ข้อมูลเชิงลึก สรุป และอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดของ Notion AI
- ไม่มีเครื่องมือในตัวสำหรับการรายงาน ซึ่งจำกัดความสามารถของคุณในการติดตามโครงการของคุณ
- ฟีเจอร์ AI มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม $10 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ ซึ่งอาจทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีม
ราคาของ Notion AI
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12 ต่อเดือนต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: $18 ต่อเดือนต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Notion AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
8. Trevor AI (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานร่วมกันพร้อมความสามารถในการผสานรวม)
สุดท้ายในรายการแอปจัดการงานด้วย AI ของเราคือ Trevor AI ผู้ช่วยวางแผนรายวันที่ชาญฉลาด ด้วยแอปนี้ ฉันสามารถจัดระเบียบงานเป็นรายการ เพิ่มป้ายกำกับและบันทึกสีสันสดใส และผสานรวมซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม เช่น Google Calendar เพื่อซิงโครไนซ์การนัดหมาย การประชุม และกิจกรรมต่างๆ ของฉัน
Trevor AI ยังให้คำแนะนำการจัดตารางเวลาที่ปรับให้เหมาะกับฉัน ช่วยทำให้ฉันสามารถจัดการกับความรับผิดชอบของฉันได้ดีขึ้น มันแบ่งปันข้อมูลการวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่ฉันใช้เวลา และสิ่งที่ฉันสามารถทำได้เพื่อให้สามารถทำสิ่งที่ต้องทำในรายการของฉันได้ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trevor AI
- ใช้ความสามารถของ AI ที่ทำนายได้เพื่อประมาณระยะเวลาของงานอย่างถูกต้องตามเวลาว่างของคุณและพฤติกรรมในอดีต
- รับคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อปรับปรุงแผนประจำวันของคุณ ซึ่งปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ ผ่านทางอีเมล
- จดจ่อกับงานปัจจุบันของคุณโดยใช้ตัวจับเวลาและช่องบันทึกข้อความในโหมดโฟกัส
ข้อจำกัดของ Trevor AI
- มันอาศัยการซิงโครไนซ์ผ่านคลาวด์ ซึ่งจำกัดความสามารถในการใช้งานหากไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- สำหรับสิ่งใดก็ตามที่เกินกว่าการจัดตารางพื้นฐาน คุณจะต้องใช้แผนแบบชำระเงิน
ราคาของ Trevor AI
- ฟรี: $0
- โปรแพลน: $3.99 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Trevor AI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
9. Taskade (เหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่ทำงานแบบเรียลไทม์สำหรับงาน บันทึก และการทำงานร่วมกันผ่านวิดีโอ)
Taskade เป็นแอปจดบันทึกที่ขับเคลื่อนด้วย AIสำหรับการสร้างปฏิทินเนื้อหา แผนผังขั้นตอน โครงการระยะสั้น และแม้แต่ SOP ทั้งหมดนี้ในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว รองรับพื้นที่จัดเก็บไฟล์สูงสุดถึง 1 TB
มันเจ๋งมากที่ ตัวแทน AI ของ Taskade ประเมินลำดับความสำคัญของงานอย่างต่อเนื่องและสร้างการเชื่อมต่อและลำดับชั้นแบบไดนามิกระหว่างงานต่างๆ ในเวลาจริง ด้วยฟีเจอร์นี้ คุณจะรู้เสมอว่างานใดต้องการความสนใจจากคุณทันทีและเกี่ยวข้องกับโครงการอย่างไร
คุณสมบัติเด่นของ Taskade
- มองเห็นรายการของคุณในหลายมิติ—ตาราง, กระดาน, รายการ, แผนผังความคิด, ปฏิทิน, และอื่น ๆ
- ระดมความคิด, เขียนโครงร่าง, และบันทึกทุกอย่างสำหรับงานและบันทึกของคุณด้วยผู้ช่วยเขียนและจัดการงานด้วย AI
- แชร์งานของคุณกับทีม ลูกค้า และแขกได้อย่างง่ายดาย; สนทนาและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นผ่านเว็บ มือถือ และเดสก์ท็อป
ข้อจำกัดของ Taskade
- มันขาดตัวเลือกขั้นสูง เช่น การเพิ่มรูปภาพและวิดีโอ หรือการสร้างตารางที่ซับซ้อน
- การจัดรูปแบบอาจเป็นเรื่องท้าทายหากคุณไม่คุ้นเคยกับโปรแกรมแก้ไขที่รองรับ Markdown
ราคาของ Taskade
- ฟรี: $0
- Taskade Pro: $10 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Taskade สำหรับทีม: $20 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Taskade
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
10. Motion (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับตัวได้และการจัดตารางงานอัตโนมัติ)
Motion เป็นผู้ช่วย AI ที่มีฟีเจอร์ การจัดตารางเวลาแบบไดนามิก ทุกครั้งที่ฉันป้อนงาน กำหนดส่ง และการประชุมลงในแพลตฟอร์ม ระบบAI สำหรับการจัดการเวลาจะจัดตารางเวลาของฉันโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าฉันทำงานในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด
ต่างจากผู้จัดการงาน AI บางตัว Motion สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงได้แบบเรียลไทม์ ตัวอย่างเช่น หากมีการเลื่อนการประชุมหรือมีงานใหม่เข้ามา มันจะปรับตารางวันของฉันใหม่เพื่อให้ทุกอย่างลงตัวโดยที่ฉันไม่ต้องปรับแต่งเอง
นอกจากนี้ ยังคงมีแบนเนอร์ขนาดเล็กบนหน้าจอของฉันเพื่อเตือนให้ฉันกำจัดสิ่งรบกวนสำหรับตัวฉันเอง—ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ควรกล่าวถึงในรีวิว Motion นี้
คุณสมบัติเด่นของ Motion
- สร้างงานประจำวันหรือรายสัปดาห์ และบล็อกเวลาในปฏิทินของคุณตามความเหมาะสมเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์
- บันทึกข้อมูลอย่างละเอียดและจัดเก็บรายการที่ต้องทำของคุณเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
- ปรับตารางงานของคุณใหม่ได้ในคลิกเดียวหากมีประชุมกะทันหันหรืองานเร่งด่วนเกิดขึ้น
การจำกัดการเคลื่อนไหว
- คุณไม่สามารถทำซ้ำงานแทนที่จะสร้างงานใหม่ได้
- ไม่มีตัวเลือกในการจัดระเบียบพื้นที่ทำงานตามลำดับตัวอักษรหรือการจัดเรียงใหม่ด้วยตนเอง
- ไม่มีแผนฟรี มีเพียงการทดลองใช้ฟรีเท่านั้น
การกำหนดราคาแบบเคลื่อนไหว
- บุคคล: 34 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ทีม: $20 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวการเคลื่อนไหว
- G2: 4. 1/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (40+ รีวิว)
ยกระดับการจัดทำรายการและการจัดการงานของคุณด้วยผู้ช่วย AI
แอปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่เลือกมาอย่างดีสามารถช่วยให้คุณจัดการกับรายการสิ่งที่ต้องทำและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างเต็มที่และยั่งยืน แอปที่ดีที่สุดจะมีความสมดุลระหว่างการใช้งาน ความเข้าใจง่าย ความยืดหยุ่น ความปลอดภัย และการผสานรวมกับบุคคลที่สาม เพื่อให้คุณใช้เครื่องมือนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแทนที่จะเป็นเครื่องมือที่ควบคุมคุณ
ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ปัญญาประดิษฐ์ (AI) คือตัวเปลี่ยนเกมสำหรับประสิทธิภาพการทำงาน ไม่ว่าคุณจะมีวันทำงานแบบไหน ก็สามารถช่วยคุณประหยัดเวลาและมอบพลังงานของคุณให้กับงานที่มีความสำคัญที่สุดได้ แอปพลิเคชันรายการสิ่งที่ต้องทำด้วย AI สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้โดยการจัดลำดับความสำคัญของงาน และมอบเวลาให้คุณได้หลายชั่วโมงทุกสัปดาห์
