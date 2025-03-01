ช่องว่างการใช้ AI: เหตุใดการยอมรับส่วนบุคคลอย่างรวดเร็วจึงไม่ได้หมายถึงความสำเร็จในสถานที่ทำงานทันที

การปฏิวัติของปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้รอการอนุญาต
การพัฒนาล่าสุดแสดงให้เห็นว่าผู้คนทั้งเปิดรับและนำ AI มาใช้ในอัตราที่ไม่เคยมีมาก่อน
ณ เดือนมกราคม 2025 ChatGPT ให้บริการผู้ใช้รายสัปดาห์ 300 ล้านคน ในขณะที่ Meta AI เข้าถึงผู้คนเกือบ600 ล้านคนต่อเดือนแม้แต่ผู้เล่นใหม่เช่น DeepSeek ก็สามารถดึงดูดผู้ใช้รายเดือนได้มากกว่า 30 ล้านคนภายในไม่กี่สัปดาห์หลังเปิดตัว
อัตราการยอมรับที่ระเบิดขึ้นในระดับบุคคลนี้ก่อให้เกิดคำถามสำคัญ: องค์กรกำลังเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้หรือไม่? หรือการยอมรับที่เพิ่มขึ้นในระดับบุคคลจะเป็นเส้นทางนำไปสู่การใช้ AI ที่มากขึ้นในที่ทำงาน?
ในฉบับนี้ของ ClickUp Insights ผู้คนกว่า 30,000 คนได้แบ่งปันวิธีที่พวกเขาใช้ AI ในชีวิตประจำวัน รวมถึงกรณีการใช้งานที่พบบ่อยที่สุดและอุปสรรคในการนำ AI มาใช้ในที่ทำงาน คำตอบของพวกเขาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ!
⏰ สรุป 60 วินาที
📮ClickUp Insight: ข้อมูลของเราแสดงให้เห็นว่า 88% ของผู้คนในปัจจุบันใช้ AI ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยมีถึง 55% ที่ใช้ AI หลายครั้งต่อวัน อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงการใช้ AI ในการทำงาน มากกว่า 50% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราไม่รู้สึกมั่นใจในการใช้ AI
การนำ AI มาใช้กำลังเร่งตัวขึ้นทุกที่ แต่ยังคงมีช่องว่างอยู่ โดยเฉพาะในที่ทำงาน
เหตุผลที่เป็นไปได้หนึ่งประการ: การผสานรวม AI กับเครื่องมือในที่ทำงานยังไม่ราบรื่นเพียงพอ
แทนที่จะกลายเป็นเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนการทำงานของเรา AI กลับเป็นเพียงรถพ่วงข้าง—ถูกติดตั้งไว้แต่ไม่เชื่อมต่อกับเครื่องมือที่งานเกิดขึ้นจริง เช่น อีเมล แชท หรือกระบวนการทำงานของโครงการ
สิ่งนี้ทำให้ปัญญาประดิษฐ์มีพลังน้อยกว่าที่ควรจะเป็นมาก
แม้ว่าจะมีการใช้ AI อย่างแพร่หลายในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น Microsoft Copilot หรือ Google's Workspace AI แต่มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเรา เท่านั้นที่กล่าวว่าพวกเขาใช้ฟีเจอร์ AI ที่ผสานรวมเหล่านี้บ่อยครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการนำไปใช้ที่กระจัดกระจายและศักยภาพที่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้
เมื่อเราทำการสำรวจรูปแบบการใช้ AI เราจะหารือเกี่ยวกับช่องว่างในการนำไปใช้ในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อผู้ทำงานด้านความรู้ ข้อมูลของเราเผยให้เห็นถึงหัวข้อหลักสามประการ:
1️⃣ AI เชิงสนทนาเป็นผู้นำ: 62% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราชอบเครื่องมือ AI แบบสแตนด์อโลนที่เน้นการแชท ในขณะที่เพียง 12% เท่านั้นที่ใช้ AI ที่ผสานรวมอยู่ในซอฟต์แวร์ในที่ทำงานเป็นหลัก
2️⃣ อุปสรรคด้านการฝึกอบรมและความไว้วางใจ: 27% ต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ 22% มีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือความไว้วางใจ
3️⃣ ภูมิทัศน์ของเครื่องมือที่กระจัดกระจายสร้าง 'ภาษีการสลับ': ผู้ใช้ต้องจัดการกับแอปพลิเคชัน AI หลายตัวสำหรับงานที่แตกต่างกัน เพิ่มต้นทุนในการสลับบริบทของการทำงานข้ามหลายแพลตฟอร์ม
วิธีการสำรวจและข้อมูลประชากร
ClickUp Insights สำรวจพนักงานที่มีความรู้และผู้ชื่นชอบการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหลายพันคนทุกเดือนเพื่อนำเสนอแนวโน้มล่าสุดในสถานที่ทำงานทั่วโลก
งานวิจัยของเราเจาะลึกถึงวิธีที่ผู้เชี่ยวชาญจัดการเวลาของตน รับมือกับความต้องการในที่ทำงาน และนำกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานไปปฏิบัติ โดยการวิเคราะห์คำตอบจากผู้เข้าร่วมทั่วโลก เราพยายามค้นหาความท้าทายและรูปแบบทั่วไปในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อช่วยให้องค์กรและบุคคลตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้นในชีวิตการทำงานประจำวัน
4 แนวโน้มสำคัญที่กำหนดรูปแบบการใช้ AI ในสถานที่ทำงานของเรา
คำตอบจากผู้ตอบแบบสำรวจกว่า 30,000 คน เปิดเผยแนวโน้มสำคัญ 4 ประการที่แสดงให้เห็น—ไม่เพียงแค่ว่าพวกเขากำลังใช้ AI ในปัจจุบันอย่างไร—แต่ยังรวมถึงว่าพวกเขาต้องการให้ AI เปลี่ยนแปลงการทำงานของพวกเขาในอนาคตอย่างไร
มาสำรวจกันว่า AI ได้สร้างผลกระทบในวงการใดบ้างแล้ว และยังมีอะไรอีกที่ AI ยังต้องพัฒนาให้ทัน!
ทุกสิ่งทุกที่: รอยเท้าที่ขยายตัวของปัญญาประดิษฐ์
📮 ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ AI ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยมากกว่าครึ่ง (55%) มีปฏิสัมพันธ์กับเครื่องมือ AI หลายครั้งต่อวัน
การเปลี่ยนแปลงจาก "AI คืออะไร?" เป็น "ฉันจะใช้ AI สำหรับกรณีการใช้งาน X ได้อย่างไร?" เกิดขึ้นเร็วกว่าที่ใครจะคาดคิด
88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเรา ระบุว่าพวกเขาใช้ AI ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนถึงการใช้งานอย่างแพร่หลายของเทคโนโลยีนี้ การยอมรับและนำไปใช้อย่างรวดเร็วนี้ยังถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับผู้ทำงานด้านความรู้อีกด้วย
ผู้นำด้านเทคโนโลยีอย่าง Satya Nadella ได้เปรียบเทียบ AI กับ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน เช่นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล อีเมล และสเปรดชีต
"ที่ ClickUp ภารกิจของเราคือการช่วยประหยัดเวลาให้กับผู้คนเสมอ เครื่องมือ AI มีอยู่ทุกที่ แต่ไม่มีเครื่องมือใดที่ช่วยประหยัดเวลาให้คุณในทุกขั้นตอนของวันทำงานของคุณ ClickUp Brain ถูกฝังลึกอยู่ในที่ที่คุณทำงาน มันเชื่อมช่องว่างและเชื่อมโยงจุดต่างๆ ระหว่างงานของคุณ การสื่อสารของคุณ และความรู้ของคุณ ClickUp Brain อยู่ที่นี่เพื่อช่วยประหยัดเวลาและกำจัดงานเกี่ยวกับงาน"
สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือ ความเปิดกว้างของผู้คนต่อเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนี้ หลายคนพร้อมสำหรับการอัปเกรดแล้ว 55% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเรา ใช้ AI หลายครั้งต่อวัน โดยมีกรณีการใช้งานที่เป็นไปได้ตั้งแต่การสร้างเนื้อหาไปจนถึงการระดมความคิด
อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนเล็กน้อย (12%) ไม่ใช้ AI เลย ซึ่งอาจชี้ให้เห็นถึงกลุ่มที่ยังไม่พร้อมที่จะยอมรับหรือยังมองไม่เห็นความจำเป็นในการใช้ AI
ข้อค้นพบสำคัญ
- 55% ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้เครื่องมือ AI หลายครั้งต่อวัน
- 14% มีส่วนร่วมกับ AI เป็นครั้งคราว
- 12% ยังไม่ได้เริ่มใช้เครื่องมือ AI
- 11% หันมาใช้เครื่องมือ AI สองสามครั้งต่อสัปดาห์
- 8% ใช้อุปกรณ์ AI อย่างน้อยวันละครั้ง
❗️การตรวจสอบสถานการณ์: การนำ AI มาใช้ในสถานที่ทำงานได้ถึงจุดเปลี่ยนในปี 2024ตามรายงานสถานะของ AI จาก McKinsey หลังจากที่อัตราการนำมาใช้คงที่อยู่ที่ 50% เป็นเวลาเกิน 6 ปี อัตราการนำมาใช้ได้เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันถึง 72% ในต้นปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทต่าง ๆ มีความมั่นใจที่จะเร่งการเปลี่ยนแปลงทาง AI ของตน
โดยรวมแล้ว ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้กลายเป็นกระแสหลักอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ แต่ การยอมรับนี้เกิดขึ้นเร็วแค่ไหน? เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ลองมาดูไทม์ไลน์ของการเปิดตัว DeepSeek กัน
ตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2025 DeepSeek ได้แซงหน้า ChatGPT ไปเมื่อวันที่ 27 มกราคม กลายเป็นแอปฟรีที่มีผู้ดาวน์โหลดมากที่สุดบน App Store ของ iOS ในสหรัฐอเมริกา ภายในสิ้นเดือนมกราคม 2025 DeepSeek มีผู้ใช้งานประจำต่อเดือนถึง 33.7 ล้านคน และผู้ใช้งานประจำต่อวัน 22.15 ล้านคนทั่วโลก
ประเด็นสำคัญ
📌 การยอมรับอย่างรวดเร็วของเครื่องมือ AI แสดงให้เห็นถึงการยอมรับอย่างกว้างขวางในกระแสหลัก องค์กรต่าง ๆ กำลังตื่นตัว โดยผู้นำมองว่า AI เป็นเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำถัดไปในสถานที่ทำงาน
📌 การเติบโตอย่างรวดเร็วของเครื่องมือ AI ใหม่ ๆ เช่น DeepSeek (ที่มีผู้ใช้รายเดือนถึง 33.7 ล้านคนภายในไม่กี่สัปดาห์) บ่งชี้ว่าผู้ใช้กำลังค้นหาและยอมรับโซลูชัน AI ที่เหมาะกับความต้องการของตนอย่างกระตือรือร้น
📌 ด้วยการประยุกต์ใช้ AI อย่างเหมาะสมในที่ทำงาน พนักงานที่ใช้ความรู้สามารถกลายเป็นผู้ประสานงาน ผู้จัดการ และผู้กำกับดูแลตัวแทน AI ที่ทำงานแทนได้—แทนที่จะต้องลงมือทำ 'งานที่ต้องใช้ความรู้' ด้วยตนเอง
ศักยภาพกับการนำไปใช้: ปัญญาประดิษฐ์ในที่ทำงาน
📮 ClickUp Insight: เราพบว่า 62% ของผู้ตอบแบบสอบถามชอบใช้เครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude ในขณะที่เพียง 12% เท่านั้นที่ใช้ฟีเจอร์ AI ที่ฝังอยู่ในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเป็นประจำ อาจเป็นผลมาจากช่องว่างด้านความรู้ ความกังวลด้านความปลอดภัย หรือการขาดคุณค่าที่ชัดเจนที่เพิ่มเข้ามา
ปัญญาประดิษฐ์ยังคงสร้างกระแสในที่ทำงาน แม้ว่าจะไม่ได้เป็นไปในทางที่เราคาดหวังเสมอไป
ตามรายงานอนาคตของงานปี 202541% ของบริษัททั่วโลก วางแผนที่จะลดจำนวนพนักงานภายในปี 2030 โดยใช้ระบบการทำงานที่ได้รับการช่วยเหลือจาก AI และ 62% กำลังมองหาการรับสมัครบุคลากรที่มีทักษะเพื่อทำงานร่วมกับ AI ได้ดีขึ้น
ผู้นำทางธุรกิจหลายคนรวมถึงมาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก ได้แถลงการณ์ไว้แล้วว่า พวกเขาจะนำเอไอมาใช้ในแผนการจัดหาบุคลากรอย่างหนักในอนาคต
แล้ว พนักงานที่มีความรู้โดยเฉลี่ย ล่ะ? นี่คือสิ่งที่เราพบ!
62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเรา กล่าวว่าพวกเขาชอบใช้ เครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude มากที่สุดในที่ทำงาน
อินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยคล้ายแชทบอท การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และลักษณะการใช้งานแบบโต้ตอบของเครื่องมือเหล่านี้ น่าจะบ่งชี้ถึงอุปสรรคในการเริ่มต้นใช้งานที่ต่ำ ผู้ใช้อาจให้ความสำคัญกับการ แลกเปลี่ยนข้อมูลแบบไปมาและความสามารถในการใช้การสั่งงานแบบต่อเนื่อง ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถจัดการกับงานและความท้าทายที่หลากหลายได้แบบเรียลไทม์
ในทางกลับกัน คุณสมบัติของ AI ที่ถูกฝังไว้ในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพดูเหมือนจะไม่ได้สร้างผลกระทบเช่นเดียวกัน แม้ว่าจะถูกฝังไว้ในแพลตฟอร์มที่คุ้นเคยเช่น Microsoft Copilot และ Google Workspace AI แต่ก็มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ระบุว่าพวกเขาใช้คุณสมบัตินี้บ่อยครั้ง
นี่ชี้ให้เห็นถึงสองสาเหตุที่เป็นไปได้:
➡️ ผู้คนยังไม่ตระหนักอย่างเต็มที่ว่า AI สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของพวกเขาได้อย่างไร➡️ การผสานรวมในปัจจุบันยังไม่ราบรื่นหรือครอบคลุมเพียงพอที่จะกลายเป็นส่วนหลักของกิจวัตรของพวกเขา
ช่องว่างในการยอมรับนี้อาจอธิบายได้ว่าทำไม 16% ของผู้คน จึงไม่ใช้ AI ในการทำงานของพวกเขาเลย หากพวกเขา ติดอยู่กับการสลับระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ—AI และแพลตฟอร์มการทำงานปกติของพวกเขา—การยอมรับเครื่องมืออาจรู้สึกว่าเป็นเรื่องยุ่งยากมากกว่าที่จะคุ้มค่า ยังไม่ต้องพูดถึงความกังวลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในที่ทำงาน
ข้อค้นพบสำคัญ
- 62% ของผู้ตอบแบบสำรวจพึ่งพาเครื่องมือ AI สำหรับการสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude เป็นหลักในการทำงาน
- 16% ยังไม่ได้รวมเครื่องมือ AI เข้าไปในกระบวนการทำงานประจำวันของพวกเขา
- 12% ส่วนใหญ่ใช้ฟีเจอร์ AI ที่ฝังอยู่ในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น Microsoft Copilot และ Google Workspace AI
- 6% สนับสนุนผู้ช่วย AI อัตโนมัติ รวมถึง AutoGPT และ AgentGPT
- 4% ส่วนใหญ่โต้ตอบกับผู้ช่วยเสียง เช่น Siri, Alexa และ Google Assistant
ประเด็นสำคัญ
📌 ผู้ใช้ชอบเครื่องมือ AI แบบสนทนาที่มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะทำงานได้หลากหลายประเภท มากกว่าฟีเจอร์ AI ที่จำกัดเฉพาะด้านและถูกฝังอยู่ในเครื่องมือเฉพาะเท่านั้น
📌 เครื่องมือ AI ต้องการสององค์ประกอบสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการยอมรับ: ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยมและคุณค่าที่เห็นได้ชัดเจนในทันทีสำหรับการโต้ตอบทุกครั้ง
📌 อัตราการนำไปใช้ต่ำของฟีเจอร์ AI ที่ติดตั้งไว้ในเครื่องมือเพิ่มผลผลิต (12%) บ่งชี้ว่าเทคโนโลยีอาจไม่สามารถผสานเข้ากับความสามารถหลักของแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้อย่างราบรื่น
ช่องว่างของกรณีการใช้งาน: วิธีที่เราใช้ AI กับสิ่งที่เราต้องการจริงๆ
📮ClickUp Insight: ในขณะที่ 67% ของผู้ใช้ใช้ AI เป็นหลักสำหรับงานอย่างการสร้างเนื้อหา (37%) และการวิจัย (30%) แต่ 33% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการให้ AI ช่วยในกรณีการใช้งานขั้นสูงมากขึ้น เช่น การพัฒนาทักษะ
พูดตามตรง มันค่อนข้างน่าประหลาดใจที่ AI สามารถทำอะไรได้มากมายขนาดนี้ แต่กลับไม่ค่อยถูกขอให้ทำบ่อยนัก
จากผลการค้นพบของเรา 37% ของผู้คนหันมาใช้ AI สำหรับ การสร้างเนื้อหา—การเขียน การแก้ไข และอีเมล อีก 30% พึ่งพา AI สำหรับ การวิจัย และการรวบรวมข้อมูล
ข้อค้นพบสำคัญ
- 37% ใช้ AI เป็นหลักในการสร้างเนื้อหา ตั้งแต่การเขียนและแก้ไขไปจนถึงการเขียนอีเมล
- 30% พึ่งพา AI ในการวิจัยและรวบรวมข้อมูล
- 11% หันมาใช้ AI เป็นหลักในการระดมความคิดและสร้างแนวคิดใหม่
- 7% ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานและรักษาความเป็นระเบียบ
- 15% ยังไม่ได้ผสานเครื่องมือ AI เข้ากับกระบวนการทำงานของตน
นี่เป็นกรณีการใช้งานที่ยอดเยี่ยม แต่เมื่อเราดูสิ่งที่ผู้คน ต้องการ ให้ AI ทำ มันชัดเจนว่าพวกเขาหวังว่าจะได้มากกว่านี้
ตัวอย่างเช่น 33% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการให้ AI ช่วย พัฒนาทักษะของพวกเขา และ 21% ต้องการให้ AI ช่วยในการประชุม อีเมล และโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นความต้องการที่เห็นได้ชัดว่ายังไม่ได้รับการตอบสนอง
ข้อค้นพบสำคัญ
- 33% คิดว่า AI สามารถช่วยให้พวกเขาพัฒนาทักษะของตนเองได้ (การเรียนรู้, การฝึกฝน, การปรับปรุง)
- 21% เชื่อว่า AI สามารถช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในการทำงาน (การประชุม, อีเมล, โครงการ)
- 18% คิดว่า AI สามารถช่วยให้พวกเขาจัดระเบียบชีวิตได้ (ปฏิทิน, งาน, การแจ้งเตือน)
- 15% ต้องการให้ AI ช่วยดูแลเรื่องเล็กๆ น้อยๆ (งานประจำ งานเอกสาร)
- 13% มองหา AI เพื่อช่วยพวกเขาจัดการกับเรื่องยากๆ (การตัดสินใจ, การแก้ปัญหา)
A ที่เชื่อมต่อ AI ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูล, กระบวนการทำงาน, และคุณสมบัติการอัตโนมัติที่จำเป็น เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรองรับกรณีการใช้งานทั้งหมดนี้
ตัวอย่างเช่น เพื่อตอบสนองความต้องการของ 18% ของบุคคลที่ต้องการให้ AI ช่วยในการจัดระเบียบโดยการจัดการงาน การแจ้งเตือน และตารางเวลา โดยทั่วไปคุณจะต้องใช้แอปหลายตัว รวมถึงแอปปฏิทิน แอปจัดการงาน และการผสานรวม AI เครื่องมือ AI แบบหลายวัตถุประสงค์เพียงตัวเดียวสามารถเชื่อมช่องว่างนั้นได้
นี่ทำให้เรากลับมาที่ สถานะปัจจุบันของ AI ซึ่งยังคงกระจัดกระจายอยู่ แม้ว่าจะมีหลักฐานบ่งชี้ว่าเครื่องมือ AI จำเป็นต้องถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งเข้ากับการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการสื่อสารเพื่อให้สามารถสร้างคุณค่าในที่ทำงานได้
ที่นี่ เราเห็นหลักฐานของช่องว่างที่กว้างขึ้นระหว่างธุรกิจกับผู้ใช้ 👇
❗️การตรวจสอบความเคลื่อนไหว: ตามผล สำรวจ Pulse Survey ประจำเดือนตุลาคม 2024 ของ PwC พบว่า49% ของผู้นำด้านเทคโนโลยีระบุว่า AI ได้ถูกบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบเข้าสู่กลยุทธ์หลักขององค์กร โดยหนึ่งในสามระบุว่าเทคโนโลยีนี้ได้ถูกนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์และบริการของตนอย่างสมบูรณ์แล้ว
แล้วทำไมผู้ใช้ถึงไม่สนใจ? คำตอบอาจอยู่ที่ การขาดบริบทอย่างต่อเนื่อง
ในปัจจุบัน เครื่องมือ AI ส่วนใหญ่ ขาดข้อมูล/บริบท/การเชื่อมต่อ ที่จำเป็นในการผสานตัวเองเข้ากับชีวิตการทำงานของผู้ใช้ และขับเคลื่อนการปรับปรุงที่แท้จริงในกรณีการใช้งานที่เชื่อมโยงกันหลายด้าน
สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะบริษัทมัก รวมฟีเจอร์ AI ไว้ในผลิตภัณฑ์แทนที่จะผสานเข้ากับกระบวนการทำงานอย่างแท้จริง ผลลัพธ์คือ? ประสบการณ์ที่ไม่เชื่อมโยงกันซึ่งทำให้ผู้ใช้ต้องเชื่อมช่องว่างของบริบทด้วยตนเองแทนที่จะใช้ประโยชน์จาก AI ที่เข้าใจกระบวนการทั้งหมดของพวกเขา
ตัวอย่างเช่น ผู้ช่วยประชุม AI ที่เพียงแค่ถอดความการสนทนาแต่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือการจัดการโครงการ การสนทนาที่ผ่านมา หรือกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง ยังคงเป็นเพียงฟีเจอร์หนึ่งมากกว่าจะเป็นโซลูชันสำหรับกระบวนการทำงาน
นี่คือสิ่งที่เจฟ เดียน, นักวิทยาศาสตร์ใหญ่ของกูเกิล, กล่าวเกี่ยวกับบริบท:
"…ปัญหาของเรื่องนี้คือคุณกำลังสร้างระบบที่ถูกจำกัดขอบเขตอย่างแคบ ซึ่งสามารถทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างยอดเยี่ยม หรือทำเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้น" และสิ่งที่เราต้องการจริงๆ คือระบบที่สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้หนึ่งแสนอย่าง และเมื่อมีสิ่งที่หนึ่งแสนหนึ่งเกิดขึ้นซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อน เราต้องการให้มันเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้รับในการแก้ปัญหาหนึ่งแสนอย่างแรก เพื่อที่จะสามารถนำประสบการณ์นั้นไปใช้ในการเรียนรู้วิธีทำสิ่งหนึ่งแสนหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว
ประเด็นสำคัญ
📌 ผู้ใช้ต้องการให้ AI ถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นในกระบวนการพัฒนาวิชาชีพและขั้นตอนการทำงานประจำวัน โดยมีประมาณ 50% ที่ต้องการความช่วยเหลือจาก AI สำหรับกิจกรรมหลักในการทำงาน เช่น การประชุมและการบริหารโครงการ รวมถึงการพัฒนาวิชาชีพ
📌 เครื่องมือ AI ส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะด้านแต่ขาดความตระหนักรู้ในบริบทและความเชื่อมโยงที่จำเป็นในการสร้างคุณค่าอย่างแท้จริงในการทำงาน วิธีการที่แยกส่วนเช่นนี้ขัดขวางความสามารถในการให้การสนับสนุนที่ครอบคลุมและครบวงจรสำหรับกรณีการใช้งานที่ซับซ้อน
📌 บริษัทมักตกหลุมพรางในการรวมฟีเจอร์ AI ไว้ในผลิตภัณฑ์ของตนโดยไม่เชื่อมโยงอย่างมีนัยสำคัญกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ ทำให้เกิดช่องว่างทางบริบทมากขึ้นในกระบวนการ
ไขความลับของอุปสรรค: อะไรกันแน่ที่ขัดขวางผู้คนจากการใช้ AI?
📮ClickUp Insight: ในบรรดาผู้ตอบแบบสอบถาม 88% ที่ใช้ AI, มีเพียง 34% ของผู้ใช้ที่ไว้วางใจ AI อย่างสมบูรณ์, ขณะที่ 27% ต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติม และ 23% ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไร
สิ่งที่พบได้บ่อยในคำตอบของแบบสำรวจเกี่ยวกับ AI ของเราคือ 8% ถึง 18% ของผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่าพวกเขาไม่ใช้ AI อย่างสม่ำเสมอหรือหลีกเลี่ยงการใช้ AI อย่างตั้งใจ
แล้วอะไรกันที่ยังทำให้ผู้ใช้เหล่านี้หลีกเลี่ยง AI ทั้งที่มันมีอยู่แทบทุกที่?
ประการแรก คนจำนวนมาก—23%—ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นกับ AI อย่างไร ผู้ใช้อาจรู้สึกหนักใจกับการเลือกใช้งานเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI จำนวนมากที่มีอยู่ในตลาด หรืออาจสงสัยถึงคุณค่าที่เครื่องมือเหล่านี้จะนำมาสู่กระบวนการทำงานที่มีอยู่
จากนั้น มี 27% ที่กล่าวว่าพวกเขาต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์นี้ ผู้คน สามารถมองเห็นศักยภาพ ได้ แต่พวกเขารู้สึกว่ายังไม่ค่อยรู้วิธีการใช้ AI ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ข้อค้นพบสำคัญ
- 28% ใช้ AI เป็นประจำอยู่แล้ว
- 27% ต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานขั้นสูง
- 23% ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหน
- 11% กังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
- 11% ไม่ไว้วางใจ AI อย่างเต็มที่
และอย่าลืมเรื่องความไว้วางใจ—ทั้งในแง่ของความปลอดภัยและความถูกต้อง 11% กังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว และอีก 11% ยังไม่ไว้วางใจ AI อย่างเต็มที่
ในทางกลับกัน 38% เปิดรับการใช้ AI แต่ต้องการตรวจสอบงานซ้ำอีกครั้งก่อน เห็นได้ชัดว่าสำหรับบางคน ความระมัดระวังนี้เกิดจากความไม่มั่นใจในความแม่นยำหรือความน่าเชื่อถือของ AI
ข้อค้นพบสำคัญ
- 38% เปิดรับ AI แต่ตรวจสอบงานซ้ำอีกครั้ง
- 34% ไว้วางใจ AI และใช้มันอย่างมั่นใจ
- 15% ยังคงสำรวจว่า AI สามารถช่วยได้มากที่สุดเมื่อใด
- 8% ชอบหลีกเลี่ยงการใช้ AI เมื่อเป็นไปได้
- 5% เลือกที่จะจัดการงานส่วนใหญ่ด้วยตัวเอง
❗️ตรวจสอบความเห็น:แคมเปญ Make it Fair ซึ่งขับเคลื่อนโดยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของสหราชอาณาจักร เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการตรวจสอบผลลัพธ์ที่สร้างโดย AI อย่างละเอียด แคมเปญนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่โมเดล AI สร้างสรรค์ใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือค่าตอบแทนที่เป็นธรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องสิทธิของผู้สร้างสรรค์ผ่านกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เข้มงวดและนโยบายที่มั่นคง
ดังนั้น สำหรับผู้ที่ยังลังเลที่จะยอมรับ AI อย่างเต็มที่ อุปสรรคหลายประการดูเหมือนจะสรุปได้เป็นสามปัจจัยหลัก: ความไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหน การขาดการฝึกอบรม และความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความไว้วางใจ
ผลการศึกษานี้ยังชี้ให้เห็นว่าผู้คนไม่ได้ต่อต้าน AI อย่างพื้นฐาน—พวกเขาเพียงแค่ต้องการการสนับสนุนและความมั่นใจเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยก่อนที่ AI จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของพวกเขา
ประเด็นสำคัญ
📌 เปอร์เซ็นต์ที่สูงของผู้ใช้ที่ตรวจสอบสองครั้งผลลัพธ์ที่สร้างโดย AI (38%) บ่งชี้ถึงความจำเป็นในการมีเครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องที่ดีขึ้นและความโปร่งใสในวิธีที่ AI ตัดสินใจ
📌 ช่องว่างทางความรู้ที่สำคัญมีอยู่ เนื่องจากผู้ใช้เกือบครึ่งรายงานว่าต้องการการฝึกอบรม AI (27%) หรือรู้สึกไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไร (23%) สิ่งนี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการมีกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน AI ที่มีโครงสร้างและทรัพยากรการศึกษา
📌 ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความไว้วางใจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ AI (22%) สามารถขจัดได้โดยการนำมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้นและตัวชี้วัดความน่าเชื่อถือมาใช้
ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ 4 ประการของเรา
ตรวจสอบข้อเท็จจริง: การสำรวจของเราเปิดเผยว่า 12% ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่เคยใช้เครื่องมือ AI เลย, 11% ไม่ไว้วางใจ AI อย่างเต็มที่, อีก 11% กังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว, และ 15% ยังคงพยายามหาวิธีใช้ AI ในขณะเดียวกัน มีเพียง 12% เท่านั้นที่ใช้ AI ที่ผสานรวมอยู่ในซอฟต์แวร์ที่ทำงานเป็นหลัก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงช่องว่างที่สำคัญระหว่างการนำไปใช้ส่วนบุคคลและองค์กร
แม้จะมีการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในเชิงบุคคลอย่างแพร่หลาย องค์กรต่างๆ ยังคงเผชิญกับอุปสรรคสำคัญในการนำ AI ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดช่องว่างที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างการใช้งานในระดับบุคคลกับความพร้อมขององค์กร
ความท้าทายหลักที่เราค้นพบจากข้อมูล ได้แก่ การนำเครื่องมือมาใช้แบบแยกส่วน การฝึกอบรมที่ไม่เพียงพอ อุปสรรคด้านความไว้วางใจ และการบูรณาการในที่ทำงานที่จำกัดหรือไม่เกิดประสิทธิผล
เพื่อลดช่องว่างนี้ องค์กรจำเป็นต้องจับคู่ความเต็มใจของบุคลากรในการยอมรับ AI กับแผนที่ชัดเจนในการนำ AI เข้าสู่สถานที่ทำงาน ต่อไปนี้คือคำแนะนำเชิงกลยุทธ์สี่ประการเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลง AI ขององค์กรคุณ:
✅ รวมชุดเครื่องมือ AI ให้เป็นหนึ่งเดียว
แทนที่จะปล่อยให้พนักงานสร้างวิธีแก้ปัญหาส่วนตัวของตนเอง ให้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่รวมเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ มองหาโซลูชันที่ผสมผสานอินเทอร์เฟซการสนทนาที่ผู้ใช้ชื่นชอบ (62% ชื่นชอบ) กับการผสานรวมเครื่องมือในที่ทำงานที่แข็งแกร่ง ตัวอย่างเช่น ทำให้การจัดการความรู้ง่ายขึ้นด้วยอินเทอร์เฟซ AI แบบแชทที่สามารถดึงข้อมูลจากทุกที่ในพื้นที่ทำงานของคุณได้ทันที
✅ สร้างกำลังคนที่พร้อมสำหรับ AI
แก้ไขช่องว่างในการฝึกอบรมที่เน้นโดย 27% ของผู้คน ผ่านโปรแกรมความรู้ด้าน AI ที่ครอบคลุม มุ่งเน้นกรณีการใช้งานจริง, โปรโตคอลความปลอดภัย, และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเลือกเครื่องมือ AI สร้าง "ผู้นำด้าน AI" ภายในทีมเพื่อเร่งการเรียนรู้และการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน
✅ สร้างความไว้วางใจผ่านความโปร่งใส
ต่อสู้กับการขาดความไว้วางใจด้วยการพัฒนากรอบการกำกับดูแล AI ที่ชัดเจน ดำเนินการนโยบายการจัดการข้อมูล กำหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้งาน และสร้างวงจรการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง แสดงให้พนักงานของคุณเห็นอย่างชัดเจนว่าเครื่องมือ AI จัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอย่างไร และเครื่องมือใดที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ในที่ทำงาน
✅ ทำให้ AI เป็นรากฐานของกระบวนการทำงานของคุณ
ทำให้ AI เป็นองค์ประกอบพื้นฐานในที่ทำงาน เริ่มต้นด้วยกระบวนการทำงานที่สำคัญที่สุดของคุณและจินตนาการใหม่โดยมี AI เป็นแกนหลัก กุญแจสำคัญคือการทำให้ AI รู้สึกเหมือนไม่ใช่เครื่องมือแยกต่างหาก แต่เป็นพลังที่มองไม่เห็นซึ่งช่วยให้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ควรทำงานอย่างเงียบๆ อยู่เบื้องหลัง เชื่อมต่อเครื่องมือต่างๆ และขับเคลื่อนงานให้ก้าวหน้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
