10 ทางเลือกแบบตามเข็มนาฬิกาสำหรับการจัดการเวลาและปฏิทิน

การติดตามเวลาและการจัดการปฏิทินที่ยุ่งของคุณอาจรู้สึกเหมือนการโยนลูกบอลให้ทันเวลา ในความเป็นจริง คุณอาจรู้สึกว่าต้องการผู้ช่วยเพียงเพื่อจัดการตารางเวลาของคุณโดยไม่ให้พลาดอะไรไป
แอป Clockwise เป็นผู้ช่วยที่ช่วยให้คุณวิเคราะห์ปฏิทินของคุณ ค้นหาเวลาประชุมที่ดีที่สุด และแม้กระทั่งทำงานร่วมกับทีมของคุณ
แม้ว่า Clockwise จะยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการเวลา แต่ผู้ใช้หลายคนก็เปลี่ยนจากแอปนี้ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น การจำกัดการร่วมมือจากภายนอกและการจัดการตารางเวลาใหม่ที่มีปัญหา
ในบทความนี้ เราจะรีวิวอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับของ Clockwise เปรียบเทียบคุณสมบัติ ข้อจำกัด และราคาของแต่ละเครื่องมือเพื่อค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Clockwise
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Clockwise?
เครื่องมือจัดตารางเวลาและจัดการปฏิทินอัจฉริยะควรเข้าใจการทำงานเชิงลึกและตอบสนองความต้องการด้านการจัดการเวลาเฉพาะของคุณได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการทำงานของคุณ ฟังก์ชันเหล่านี้อาจครอบคลุมตั้งแต่การให้ข้อมูลเชิงลึกและบริบทการปกป้องช่วงเวลาที่ต้องการสมาธิไปจนถึงการเสริมสร้างการทำงานร่วมกันผ่านอัลกอริทึมและระบบอัตโนมัติ
นี่คือรายการสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกแทน Clockwise:
- ความสามารถในการจัดตารางเวลาอัจฉริยะ: เมื่อเครื่องมือมีความสามารถในการจัดตารางเวลาที่ใช้งานง่าย มันจะเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับกิจวัตร ความชอบ และลำดับความสำคัญของคุณ
- การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึก: คุณสมบัติการวิเคราะห์ช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบ ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรเวลาของคุณ
- ระบบอัตโนมัติ การจัดตารางใหม่ และการปรับตัวได้ง่าย: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานและความต้องการเฉพาะของคุณ หาทางเลือกที่สามารถทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ เช่น การค้นหาเวลาประชุมที่เหมาะสมหรือการปรับตารางเวลาที่ขัดแย้ง
- ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: อินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประสบการณ์ที่ดี ดังนั้นควรมองหาทางเลือกที่ใช้งานง่ายและมีการจัดตารางเวลาที่ดีที่สุดโดยไม่มีขั้นตอนที่ซับซ้อนโดยไม่จำเป็น
สุดท้าย ให้อ่านผ่านรีวิวและความคิดเห็นของลูกค้า ก่อนเลือกเครื่องมือการจัดการทรัพยากร. เว็บไซต์รีวิวเช่น G2 และ Capterra สามารถช่วยคุณเรียนรู้เกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของเครื่องมือแต่ละตัวได้.
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดที่หมุนตามเข็มนาฬิกาที่ควรใช้
รายการด้านล่างนี้คือทางเลือกที่ดีที่สุดบางประการสำหรับ Clockwise (ทั้งแบบฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย) ที่มีจำหน่ายในตลาดปัจจุบัน:
1. คลิกอัพ
ClickUp มอบพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่คุณและทีมของคุณสามารถจัดระเบียบทุกอย่างไว้ในที่เดียว จัดการงาน สื่อสาร และรักษาโครงการของคุณให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น
ClickUp Time Trackerช่วยให้คุณเห็นว่าคุณใช้เวลาไปกับแต่ละงานนานแค่ไหน คุณสามารถติดตามเวลาได้จากทุกอุปกรณ์และเชื่อมโยงกับงานเฉพาะใน ClickUp นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มบันทึกและป้ายกำกับให้กับเวลาที่ติดตามเพื่ออ้างอิงว่าคุณใช้เวลาไปกับอะไร จัดเรียงและกรองข้อมูลการติดตามเวลาของคุณ และทำเครื่องหมายชั่วโมงเฉพาะเป็นชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ยิ่งไปกว่านั้น ClickUp ยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปติดตามเวลาและเครื่องมือจัดการโครงการชั้นนำทั้งหมดได้ ดังนั้นคุณสามารถซิงค์และติดตามทุกอย่างได้โดยตรงภายใน ClickUp โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ
นอกจากนี้ ClickUp ยังช่วยคุณประหยัดเวลาในการเตรียมรายงานด้วยแบบฟอร์มเวลาที่ปรับแต่งได้และรายงานการจัดตารางเวลาทีม
ClickUp Calendarเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สะดวกซึ่งแสดงงาน การประชุม และกำหนดเส้นตายของคุณควบคู่ไปกับกิจกรรมในปฏิทินที่มีอยู่แล้ว
ด้วยมุมมองปฏิทิน คุณสามารถติดตามโครงการของคุณได้ตั้งแต่ภาพรวมระดับสูงไปจนถึงรายละเอียดที่ละเอียด และยังสามารถแชร์ปฏิทินกับเพื่อนร่วมทีมได้อีกด้วย จัดตารางงานใหม่และสร้างการประชุมได้อย่างรวดเร็วโดยการลากและวางลงบนปฏิทินของคุณ และจัดเรียงหรือกรองตามความสำคัญ สถานะ ฯลฯ
คุณยังสามารถซิงค์Google Calendarของคุณกับ ClickUp และเริ่มการประชุมได้โดยตรงจากมุมมองปฏิทิน
นอกจากนี้ ClickUp ยังออกแบบมาเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ เปิดใช้งานการจัดการตามบทบาทหรือระบุระดับสิทธิ์เพื่อควบคุมว่าใครสามารถดู เข้าถึง หรือแก้ไขเอกสารได้
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- สร้าง จัดระเบียบ และจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างง่ายดายด้วยระบบบริหารเวลา ClickUp
- ติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงานด้วยคุณสมบัติการติดตามเวลาของ ClickUp เพื่อช่วยให้คุณวิเคราะห์และปรับปรุงวิธีการทำงานของคุณ
- รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการและประสิทธิภาพของทีมผ่านเครื่องมือรายงานและการวิเคราะห์
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอปโปรดของคุณเพื่อการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
- รักษาความเป็นระเบียบด้วยระบบแจ้งเตือนและเตือนความจำแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Reminder และไม่พลาดงานใด ๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- เส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่
- ไม่มีตัวเลือกในการลบรายการเวลาในแผนฟรี
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $7/Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. Calendly
Calendly คือผู้ช่วยส่วนตัวในการจัดตารางเวลาของคุณที่ทำให้การนัดหมายเป็นเรื่องรวดเร็ว ง่ายดาย และปราศจากความเครียด ไม่มีการปวดหัวกับการจัดตารางเวลา การแลกเปลี่ยนอีเมล หรือความสับสนเรื่องเขตเวลาอีกต่อไป คุณมีอำนาจควบคุมเวลาว่างของคุณได้อย่างเต็มที่
นอกจากนี้ Calendly ยังผสานการทำงานกับปฏิทินของคุณเพื่อป้องกันการจองซ้ำโดยไม่ตั้งใจและทำให้ทุกอย่างเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly:
- หลีกเลี่ยงความสับสนในการจัดตารางเวลา เนื่องจาก Calendly ปรับเวลาให้อัตโนมัติตามเขตเวลาที่แตกต่างกัน
- ใช้การผสานการทำงานแบบเนทีฟกับแอปมากกว่า 70+ แอปที่แตกต่างกัน รวมถึงแอปปฏิทินยอดนิยมอย่างGoogle Calendar, Outlook และอื่นๆ
- ป้องกันการประชุมซ้อนกันโดยเปิดใช้งานช่วงเวลาพักก่อนหรือหลังการนัดหมาย
- ฝังลิงก์การนัดหมายไว้ในเว็บไซต์หรือผสานรวมไว้ในลายเซ็นอีเมลด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
ข้อจำกัดของ Calendly:
- Calendly มีราคาแพงเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการ; ทางเลือกที่ถูกกว่าอย่าง Clockwise อาจเป็นที่ต้องการมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีทีมงานขนาดใหญ่
- เวอร์ชันเสียเงินมีคุณสมบัติมากมายที่คุณอาจไม่ต้องการหรือไม่ได้ใช้ แต่คุณอาจยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อ
- การสับสนเป็นครั้งคราวของ Calendly กับ Google Calendar ทำให้ลูกค้าสับสนเกี่ยวกับช่วงเวลาว่างที่สามารถจองได้
ราคาของ Calendly:
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: 12 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $20/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Calendly:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,300 รายการ)
3. เพื่อนร่วมงาน
Fellow คือคู่หูในการจัดตารางเวลาของคุณเพื่อการร่วมมือในทีมที่ราบรื่น การจัดตารางงาน และการบริหารโครงการ. มันทำทุกอย่าง รวมถึงการรับมือกับโครงการใหญ่ การให้ทีมอยู่ในความรับรู้ และการจัดระเบียบงานของคุณ.
ด้วย Fellow คุณสามารถแชร์หรือโพสต์ไฟล์ในพื้นที่ทำงานร่วมกันได้ แอปจะสร้างแผนการประชุมและทำให้แน่ใจว่าทุกคนปฏิบัติตามแผนนั้น
นอกจากนี้ยังบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติและมอบพื้นที่ดิจิทัลที่ยืดหยุ่นสำหรับผู้เข้าร่วมในการทำงานร่วมกัน จดบันทึกสิ่งที่ต้องทำประจำวัน บันทึกการประชุม ตั้งการเตือนความจำ และไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญ
คุณสมบัติเด่นที่เหมือนกัน:
- จัดการประชุมแบบตัวต่อตัวกับคุณสมบัติของเพื่อนร่วมงานเพื่อสร้างวาระการประชุมและบันทึก
- ติดตามและตั้งเป้าหมายสำหรับบุคคลและทีมเพื่อให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเสมอ
- ค้นหาและเรียกดูข้อมูลการประชุมและบันทึกที่ผ่านมาได้อย่างง่ายดายเพื่อประหยัดเวลา
- เข้าถึงในฐานะเพื่อนร่วมงานผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงเดสก์ท็อปและมือถือ เพื่อรักษาความเป็นระเบียบขณะเดินทาง
- รับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อปรับปรุงการประชุมและวาระการประชุมของคุณ
- ปกป้องการสนทนาและการประชุมของคุณด้วยความปลอดภัยระดับองค์กร
ข้อจำกัดร่วม:
- การคลิกที่การประชุมใน Google Calendar ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของโดยผู้ใช้จะนำไปสู่ข้อผิดพลาด 404
- เพื่อนร่วมงานขาดการเชื่อมต่อกับ Apple Reminders
- ไม่รองรับความสามารถในการบันทึกและจัดเก็บบันทึกที่เขียนด้วยลายมือเป็นเนื้อหาที่เขียนด้วยลายมือจริง
- คุณสมบัติการให้ข้อเสนอแนะแบบ 360° ยังไม่ได้รับการปรับแต่งเพียงพอที่จะอนุญาตให้มีการให้ข้อเสนอแนะแบบไม่ระบุตัวตน
การกำหนดราคาแบบเพื่อน:
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวจากเพื่อนร่วมกลุ่ม:
- G2: 4. 7/5 (1900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
4. อย่างบูรณาการ
Integrately คือการประหยัดเวลาและพลังงานของคุณด้วยการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำๆ ใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อซิงค์ข้อมูลลูกค้าจาก CRM ไปยังเครื่องมือการตลาดทางอีเมล นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณโพสต์บนโซเชียลมีเดียได้โดยอัตโนมัติตามปฏิทินของคุณ
แพลตฟอร์มมีตัวเชื่อมต่อและเวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับทุกความต้องการในการผสานรวม นอกจากนี้ยังมีอินเทอร์เฟซบนเว็บสำหรับการออกแบบ เอกสาร และการทดสอบ API
ใครก็ตามที่กำลังมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Clockwise สามารถใช้ Integrately ได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพทางธุรกิจ นักการตลาด หรือนักเรียน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดแบบบูรณาการ:
- ติดตามประสิทธิภาพของกระบวนการอัตโนมัติผ่านบันทึกและระบบตรวจสอบแบบเรียลไทม์
- จัดการปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานอัตโนมัติโดยอัตโนมัติด้วยกลไกการจัดการข้อผิดพลาดที่มีอยู่ในตัว
- ใช้ตรรกะเงื่อนไขเพื่อสร้างลำดับการทำงานอัตโนมัติที่มีความสามารถในการตัดสินใจ
- ซิงค์ข้อมูลของคุณระหว่างแอปที่เชื่อมต่อแบบเรียลไทม์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัย
ข้อจำกัดในการบูรณาการ:
- Integrately สามารถเพิ่มความชัดเจนในการรายงานเพื่อความเข้าใจและประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ดีขึ้น
- การนำ IO ฝั่งไคลเอนต์ไปใช้งานอาจมีความยากลำบากในบางครั้ง
- ผู้ใช้รู้สึกว่าหน้าตาของเว็บไซต์ดูน่ากลัวและยากต่อการปรับตัว
การกำหนดราคาแบบบูรณาการ
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $29.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $124/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $299/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวแบบบูรณาการ:
- G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
5. ความคมชัด
Acuity ไม่ใช่ปฏิทินทั่วไป แต่เป็นเครื่องมืออัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การจัดการนัดหมายของคุณง่ายขึ้น ไม่ว่าคุณจะกำลังดำเนินธุรกิจหรือจัดการตารางส่วนตัว ความยืดหยุ่นของ Acuity ช่วยให้ตั้งค่าและปรับให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจที่แตกต่างกันได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Acuity:
- ใช้แบบสอบถามลูกค้าเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากลูกค้าผ่านแบบฟอร์มการรับข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้
- ป้องกันการเกิดความขัดแย้งในการจัดตารางเวลา เนื่องจากระบบจัดการความแตกต่างของเขตเวลาโดยอัตโนมัติ
- ผสานการทำงานกับแอปชำระเงินของบุคคลที่สามเพื่อรับชำระเงินออนไลน์ได้อย่างง่ายดายในขณะทำการจอง
- ให้ลูกค้าสามารถเลื่อน/ยกเลิกนัดหมายและจัดการการจองได้ภายใต้ระบบเดียว
ข้อจำกัดของความชัดเจน:
- ไม่มีฟีเจอร์สำหรับแยกผู้ใช้งานที่ใช้งานอยู่จากผู้ใช้งานที่ไม่เคลื่อนไหว
- แผนฟรีของ Acuity มีข้อจำกัดในแง่ของคุณสมบัติที่จำเป็น (เช่น อีเมลแจ้งเตือนและวิธีการชำระเงินมีเฉพาะในแผนแบบชำระเงินเท่านั้น)
- ไม่มีการผสานรวมกับปฏิทินของบุคคลที่สามโดยตรง
การกำหนดราคาตามความเฉียบแหลม:
- ทดลองใช้ฟรี 7 วัน
- กำลังเปิดตัว: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $34/เดือน ต่อผู้ใช้
- แพ็กเกจ Powerhouse: $61/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวความเชี่ยวชาญ:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
- Capterra: 4. 8/5 (5500+ รีวิว)
6. AttendanceBot
AttendanceBot เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในรายการทางเลือกของ Clockwiseเครื่องมือนี้ช่วยให้การติดตามเวลาเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพสำหรับทีมทุกขนาด
ผู้จัดการและธุรกิจสามารถติดตามการเข้างานแบบเรียลไทม์ได้โดยการตรวจสอบว่าใครอยู่ที่ทำงาน, กำลังพัก, และใครที่อาจมาสาย. สำหรับทีมที่มีพนักงานทำงานทางไกล, AttendanceBot ยังมีการติดตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ให้บริการ.
AttendanceBot ช่วยให้คุณกำหนดนโยบายการเข้างานแบบกำหนดเองได้ ใช้เพื่อกำหนดกฎการทำงานล่วงเวลา กำหนดระยะเวลาผ่อนผัน และปรับแต่งแอปให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ AttendanceBot:
- ผสานการทำงานกับระบบบัญชี, ระบบเงินเดือน, ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล, และระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ได้รับความนิยม
- สร้างชั้นเรียนเสมือนและกำหนดนักเรียนให้กับชั้นเรียนเหล่านั้น
- อนุญาตให้นักเรียนบันทึกการเข้าเรียนในทุกชั้นเรียนได้ทันทีผ่าน Slack หรือ Microsoft Teams
- ส่งการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติไปยังพนักงานที่ยังไม่ได้ทำงาน, รายงาน, หรือบันทึกเวลาให้เสร็จสิ้น
- ใช้ฟีเจอร์การทำงานแบบไฮบริดเพื่อดูและจัดการตารางเวลาของทีม, ให้การอนุมัติหลายระดับ, และร่วมมือกับทีมผ่าน Slack, MS Teams, และ GChat
ข้อจำกัดของ AttendanceBot:
- การแก้ไขแบบฟอร์มเวลาทำงานนั้นใช้เวลานานสำหรับผู้ใช้ใหม่
- คุณสามารถปรับแต่งประเภทการลา เช่น การลาแบบยืดหยุ่นและการลาพักร้อนได้ แต่ไม่สามารถกำหนดวิธีการติดตามที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละประเภทได้
- การขาดโมดูลการเรียนรู้ที่เหมาะสมทำให้เครื่องมือนี้มีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
ราคาของ AttendanceBot:
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- มาตรฐาน: $6/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ AttendanceBot:
- G2: 4. 6/5 (75+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
7. กิจวัตรประจำวัน
กิจวัตรเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มการจัดการเวลาที่คุณสามารถพิจารณาได้หากคุณกำลังพิจารณาทางเลือกอื่นนอกจาก Clockwise เครื่องมือนี้ใช้งานง่ายและเข้าใจง่าย ตั้งแต่การสร้างงานไปจนถึงการกำหนดลำดับความสำคัญและกำหนดเวลา
นอกจากนี้ ระบบการทำงานตามกิจวัตรยังเรียนรู้จากพฤติกรรมของคุณโดยการปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการทำงานของคุณ, ทำความเข้าใจถึงสิ่งที่สำคัญ, และแนะนำเวลาที่ดีที่สุดในการจัดการกับงานต่าง ๆ
แพลตฟอร์มมีการออกแบบที่เรียบร้อยและเรียบง่ายเพื่อช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับงานโดยไม่มีการรบกวน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดประจำ:
- ความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติของ Routine ช่วยเสนอแนะอย่างชาญฉลาดสำหรับการจัดตารางงานหรือการประชุมในช่องว่างที่เปิดอยู่ในปฏิทินของคุณ
- เชื่อมโยงกิจวัตรของคุณกับเครื่องมือและบริการที่คุณชื่นชอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้น
- รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการประชุมสำคัญ เข้าร่วมด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว และแจ้งเตือนผู้อื่นอย่างรวดเร็วหากคุณมาสายผ่านการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
- เชื่อมโยงและแท็กรายการเพื่อให้มีความหมายและค้นหาข้อมูลได้ง่ายโดยการติดตามการเชื่อมโยงย้อนกลับ
ข้อจำกัดตามปกติ:
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือสำหรับผู้ใช้ Android
- แพลตฟอร์มยังใหม่ และคุณสมบัติหลายอย่างในแผนชำระเงินมีป้ายกำกับว่า 'กำลังจะมา'
- ผู้ใช้บ่นเกี่ยวกับข้อบกพร่องเล็กน้อยที่ทำให้เกิดปัญหาในการทำงานประจำวัน
การกำหนดราคาตามปกติ:
- ฟรีตลอดไป
- มืออาชีพ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวตามปกติ:
- G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
8. เรียกคืน
Reclaim เป็นแอปจัดตารางเวลาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการปฏิทินหลายรายการได้อย่างง่ายดายภายในหน้าต่างเดียว ใช้เพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยการสมัครรับปฏิทินอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นสำหรับงาน ครอบครัว หรือโรงเรียน
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสมบัติการทำงานร่วมกันและการผสานรวมที่ราบรื่น Reclaim มอบอำนาจให้คุณควบคุมตารางเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม
กู้คืนคุณสมบัติที่ดีที่สุด:
- รับคำแนะนำอัจฉริยะสำหรับการจัดตารางงานตามลำดับความสำคัญ กำหนดเวลา และความต้องการ
- ให้ฟีเจอร์ Habit แบ่งปันงานที่คุณต้องการทำเป็นประจำ กำหนดกรอบเวลา และจัดตารางเวลาให้โดยอัตโนมัติ
- ติดตามความคืบหน้าของงานได้อย่างง่ายดายด้วยการตรวจสอบอัตโนมัติ
- ปรับแต่งมุมมองตามที่คุณต้องการและจัดการปฏิทินหลายรายการพร้อมกัน
เรียกคืนข้อจำกัด:
- ฟีเจอร์ Habit ของ Reclaim ตั้งค่าได้ยาก
- การผสานรวมกับเครื่องมือจัดการงานทางวิศวกรรมไม่มีความยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตจริง
- อาจมีความล่าช้าเป็นครั้งคราวเมื่อใช้ฟีเจอร์การเชื่อมต่อกับ Slack
การเรียกคืนราคา:
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ ไม่สามารถใช้งานได้ในแผนรายเดือน
กู้คืนคะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
ลองดูทางเลือกอื่น ๆของ Reclaim!
9. ซันซามะ
ซันซามา เป็นเครื่องมือจัดการโครงการและเวลาที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้บุคคลและทีมสามารถจัดการกับปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีพื้นที่กลางสำหรับการสร้าง จัดระเบียบ และติดตามภารกิจต่าง ๆ
ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถแบ่งงานของคุณออกเป็นงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้ ตั้งวันครบกำหนด และมอบหมายให้สมาชิกในทีมได้—โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแท็บต่างๆ
คุณสมบัติเด่นของ Sunsama:
- ใช้โหมดโฟกัสเพื่อลดสิ่งรบกวนและเพิ่มสมาธิระหว่างการทำงาน
- ใช้การจัดตารางเวลาอัจฉริยะเพื่อวิเคราะห์กำหนดเวลาของงาน ความสำคัญ และช่วงเวลาที่มีอยู่ พร้อมรับคำแนะนำสำหรับตารางเวลาที่เหมาะสมที่สุด
- วางแผนวันของคุณโดยการจัดลำดับความสำคัญของงานและตั้งเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- ติดตามความคืบหน้าของงานและอัตราการเสร็จสิ้นงานตลอดเวลาด้วยการติดตามความคืบหน้าของงาน
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพยอดนิยม เช่น Trello, Asana และ Jira
- เข้าถึง Sunsama ได้บนอุปกรณ์และแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่จำกัดสถานที่
ข้อจำกัดของ Sunsama:
- ซันซามาประสบปัญหาในการวางแผนโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
- จำกัดเฉพาะการทำงานร่วมกันเป็นทีม ไม่เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป
- ไม่สามารถผสานการทำงานกับ Confluence หรือ Google Drive เพื่อซิงค์การประชุมและเอกสารอื่น ๆ ได้
ราคาของ Sunsama:
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- การสมัครสมาชิกรายปี: $16/เดือน
- การสมัครสมาชิกแบบรายเดือน: $20/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Sunsama:
- G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
10. ไทม์ ด็อกเตอร์
Time Doctor ให้บริการติดตามแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบชั่วโมงการทำงานและกิจกรรมของพนักงานที่ทำงานทางไกล และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดสรรเวลาตลอดทั้งวันทำงาน
มีระบบแจ้งเตือนการโฟกัสและการพักเบรกเพื่อส่งเสริมสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว ไม่ว่าคุณจะทำงานทางไกลหรือเป็นฟรีแลนซ์ Time Doctor ช่วยให้การมีสมาธิและการทำงานให้เสร็จตรงเวลาเป็นเรื่องง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Time Doctor:
- ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงโดยใช้การวิเคราะห์ประสิทธิภาพที่เข้าใจกิจวัตรประจำวันและการกระทำของคุณ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือการจัดการโครงการ, การร่วมมือ, และการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- บริหารงบประมาณโครงการเพื่อให้มั่นใจว่างานดำเนินอยู่ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้
- กำหนดค่า ปรับแต่ง และสร้างวัตถุ ฟิลด์ กฎ การคำนวณ และมุมมองที่กำหนดเองได้อย่างง่ายดาย
- ดูและทำธุรกรรมทางธุรกิจด้วยเนื้อหาเดียวกันในหลายภาษาและสกุลเงิน
ข้อจำกัดของ Time Doctor:
- แอปพลิเคชันมือถือขาดฟังก์ชันบางอย่างที่ทำให้เวอร์ชันเดสก์ท็อปของ Time Doctor มีประโยชน์มาก
- การอัปเดตที่ไม่สม่ำเสมอ
- แผนฟรีถูกจำกัดไว้เพียงลูกค้าหนึ่งรายเท่านั้น และมาพร้อมกับองค์ประกอบพื้นฐานเท่านั้น
ราคาของ Time Doctor:
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- พื้นฐาน: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Time Doctor:
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
- Capterra: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
พร้อมที่จะควบคุมเวลาของคุณแล้วหรือยัง?
โปรดจำไว้ว่า เป้าหมายไม่ใช่แค่การจัดการเวลาเท่านั้น แต่คือการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมการปรับแต่งให้เข้ากับตัวคุณเอง การตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถหาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างความง่าย ความทรงพลัง และความยืดหยุ่นได้หรือไม่
ซอฟต์แวร์แต่ละตัวในรายการทางเลือกของ Clockwise นี้มีวิธีการเฉพาะตัวในการจัดตารางเวลาและการจัดการเวลาให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่มีตัวใดที่เทียบเคียงได้กับ ClickUp ในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการเวลาและโครงการแบบครบวงจร
สิ่งที่ทำให้ ClickUp แตกต่างคือการมุ่งมั่นในความเรียบง่าย ไม่ใช่การเพิ่มความซับซ้อน แต่เป็นการทำให้การทำงานและชีวิตของคุณง่ายขึ้น
การออกแบบที่ใช้งานง่ายของ ClickUp ช่วยให้แม้แต่ผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็สามารถใช้งานแพลตฟอร์มได้อย่างราบรื่น ไม่มีความสับสนหรืออุปสรรคที่ไม่จำเป็น—เพียงแค่การเดินทางที่ราบรื่นผ่านงานและไทม์ไลน์ของคุณ
เริ่มต้นใช้งาน ClickUpวันนี้!