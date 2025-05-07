บล็อก ClickUp
10 ทางเลือกแบบตามเข็มนาฬิกาสำหรับการจัดการเวลาและปฏิทิน

Engineering Team
7 พฤษภาคม 2568

การติดตามเวลาและการจัดการปฏิทินที่ยุ่งของคุณอาจรู้สึกเหมือนการโยนลูกบอลให้ทันเวลา ในความเป็นจริง คุณอาจรู้สึกว่าต้องการผู้ช่วยเพียงเพื่อจัดการตารางเวลาของคุณโดยไม่ให้พลาดอะไรไป

แอป Clockwise เป็นผู้ช่วยที่ช่วยให้คุณวิเคราะห์ปฏิทินของคุณ ค้นหาเวลาประชุมที่ดีที่สุด และแม้กระทั่งทำงานร่วมกับทีมของคุณ

แม้ว่า Clockwise จะยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการเวลา แต่ผู้ใช้หลายคนก็เปลี่ยนจากแอปนี้ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น การจำกัดการร่วมมือจากภายนอกและการจัดการตารางเวลาใหม่ที่มีปัญหา

ในบทความนี้ เราจะรีวิวอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับของ Clockwise เปรียบเทียบคุณสมบัติ ข้อจำกัด และราคาของแต่ละเครื่องมือเพื่อค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Clockwise

คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Clockwise?

เครื่องมือจัดตารางเวลาและจัดการปฏิทินอัจฉริยะควรเข้าใจการทำงานเชิงลึกและตอบสนองความต้องการด้านการจัดการเวลาเฉพาะของคุณได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการทำงานของคุณ ฟังก์ชันเหล่านี้อาจครอบคลุมตั้งแต่การให้ข้อมูลเชิงลึกและบริบทการปกป้องช่วงเวลาที่ต้องการสมาธิไปจนถึงการเสริมสร้างการทำงานร่วมกันผ่านอัลกอริทึมและระบบอัตโนมัติ

นี่คือรายการสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกแทน Clockwise:

  • ความสามารถในการจัดตารางเวลาอัจฉริยะ: เมื่อเครื่องมือมีความสามารถในการจัดตารางเวลาที่ใช้งานง่าย มันจะเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับกิจวัตร ความชอบ และลำดับความสำคัญของคุณ
  • การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึก: คุณสมบัติการวิเคราะห์ช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบ ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรเวลาของคุณ
  • ระบบอัตโนมัติ การจัดตารางใหม่ และการปรับตัวได้ง่าย: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานและความต้องการเฉพาะของคุณ หาทางเลือกที่สามารถทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ เช่น การค้นหาเวลาประชุมที่เหมาะสมหรือการปรับตารางเวลาที่ขัดแย้ง
  • ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: อินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประสบการณ์ที่ดี ดังนั้นควรมองหาทางเลือกที่ใช้งานง่ายและมีการจัดตารางเวลาที่ดีที่สุดโดยไม่มีขั้นตอนที่ซับซ้อนโดยไม่จำเป็น

สุดท้าย ให้อ่านผ่านรีวิวและความคิดเห็นของลูกค้า ก่อนเลือกเครื่องมือการจัดการทรัพยากร. เว็บไซต์รีวิวเช่น G2 และ Capterra สามารถช่วยคุณเรียนรู้เกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของเครื่องมือแต่ละตัวได้.

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดที่หมุนตามเข็มนาฬิกาที่ควรใช้

รายการด้านล่างนี้คือทางเลือกที่ดีที่สุดบางประการสำหรับ Clockwise (ทั้งแบบฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย) ที่มีจำหน่ายในตลาดปัจจุบัน:

1. คลิกอัพ

การติดตามเวลาใน ClickUp
ติดตามเวลา กำหนดประมาณการ เพิ่มบันทึก และดูรายงานเวลาของคุณได้จากทุกที่ใน ClickUp

ClickUp มอบพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่คุณและทีมของคุณสามารถจัดระเบียบทุกอย่างไว้ในที่เดียว จัดการงาน สื่อสาร และรักษาโครงการของคุณให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น

ClickUp Time Trackerช่วยให้คุณเห็นว่าคุณใช้เวลาไปกับแต่ละงานนานแค่ไหน คุณสามารถติดตามเวลาได้จากทุกอุปกรณ์และเชื่อมโยงกับงานเฉพาะใน ClickUp นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มบันทึกและป้ายกำกับให้กับเวลาที่ติดตามเพื่ออ้างอิงว่าคุณใช้เวลาไปกับอะไร จัดเรียงและกรองข้อมูลการติดตามเวลาของคุณ และทำเครื่องหมายชั่วโมงเฉพาะเป็นชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้

ยิ่งไปกว่านั้น ClickUp ยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปติดตามเวลาและเครื่องมือจัดการโครงการชั้นนำทั้งหมดได้ ดังนั้นคุณสามารถซิงค์และติดตามทุกอย่างได้โดยตรงภายใน ClickUp โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ

นอกจากนี้ ClickUp ยังช่วยคุณประหยัดเวลาในการเตรียมรายงานด้วยแบบฟอร์มเวลาที่ปรับแต่งได้และรายงานการจัดตารางเวลาทีม

ClickUp Calendarเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สะดวกซึ่งแสดงงาน การประชุม และกำหนดเส้นตายของคุณควบคู่ไปกับกิจกรรมในปฏิทินที่มีอยู่แล้ว

ด้วยมุมมองปฏิทิน คุณสามารถติดตามโครงการของคุณได้ตั้งแต่ภาพรวมระดับสูงไปจนถึงรายละเอียดที่ละเอียด และยังสามารถแชร์ปฏิทินกับเพื่อนร่วมทีมได้อีกด้วย จัดตารางงานใหม่และสร้างการประชุมได้อย่างรวดเร็วโดยการลากและวางลงบนปฏิทินของคุณ และจัดเรียงหรือกรองตามความสำคัญ สถานะ ฯลฯ

คุณยังสามารถซิงค์Google Calendarของคุณกับ ClickUp และเริ่มการประชุมได้โดยตรงจากมุมมองปฏิทิน

นอกจากนี้ ClickUp ยังออกแบบมาเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ เปิดใช้งานการจัดการตามบทบาทหรือระบุระดับสิทธิ์เพื่อควบคุมว่าใครสามารถดู เข้าถึง หรือแก้ไขเอกสารได้

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:

  • สร้าง จัดระเบียบ และจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างง่ายดายด้วยระบบบริหารเวลา ClickUp
  • ติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงานด้วยคุณสมบัติการติดตามเวลาของ ClickUp เพื่อช่วยให้คุณวิเคราะห์และปรับปรุงวิธีการทำงานของคุณ
  • รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการและประสิทธิภาพของทีมผ่านเครื่องมือรายงานและการวิเคราะห์
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอปโปรดของคุณเพื่อการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
  • รักษาความเป็นระเบียบด้วยระบบแจ้งเตือนและเตือนความจำแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Reminder และไม่พลาดงานใด ๆ

ข้อจำกัดของ ClickUp:

  • เส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่
  • ไม่มีตัวเลือกในการลบรายการเวลาในแผนฟรี

ราคาของ ClickUp:

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $7/Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

2. Calendly

Calendly เป็นหนึ่งในทางเลือกที่รู้จักกันดีของ Clockwise สำหรับการจัดการปฏิทิน
ผ่านCalendly

Calendly คือผู้ช่วยส่วนตัวในการจัดตารางเวลาของคุณที่ทำให้การนัดหมายเป็นเรื่องรวดเร็ว ง่ายดาย และปราศจากความเครียด ไม่มีการปวดหัวกับการจัดตารางเวลา การแลกเปลี่ยนอีเมล หรือความสับสนเรื่องเขตเวลาอีกต่อไป คุณมีอำนาจควบคุมเวลาว่างของคุณได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ Calendly ยังผสานการทำงานกับปฏิทินของคุณเพื่อป้องกันการจองซ้ำโดยไม่ตั้งใจและทำให้ทุกอย่างเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly:

  • หลีกเลี่ยงความสับสนในการจัดตารางเวลา เนื่องจาก Calendly ปรับเวลาให้อัตโนมัติตามเขตเวลาที่แตกต่างกัน
  • ใช้การผสานการทำงานแบบเนทีฟกับแอปมากกว่า 70+ แอปที่แตกต่างกัน รวมถึงแอปปฏิทินยอดนิยมอย่างGoogle Calendar, Outlook และอื่นๆ
  • ป้องกันการประชุมซ้อนกันโดยเปิดใช้งานช่วงเวลาพักก่อนหรือหลังการนัดหมาย
  • ฝังลิงก์การนัดหมายไว้ในเว็บไซต์หรือผสานรวมไว้ในลายเซ็นอีเมลด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

ข้อจำกัดของ Calendly:

  • Calendly มีราคาแพงเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการ; ทางเลือกที่ถูกกว่าอย่าง Clockwise อาจเป็นที่ต้องการมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีทีมงานขนาดใหญ่
  • เวอร์ชันเสียเงินมีคุณสมบัติมากมายที่คุณอาจไม่ต้องการหรือไม่ได้ใช้ แต่คุณอาจยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อ
  • การสับสนเป็นครั้งคราวของ Calendly กับ Google Calendar ทำให้ลูกค้าสับสนเกี่ยวกับช่วงเวลาว่างที่สามารถจองได้

ราคาของ Calendly:

  • ฟรีตลอดไป
  • มาตรฐาน: 12 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $20/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Calendly:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,300 รายการ)

3. เพื่อนร่วมงาน

Fellow เป็นหนึ่งในทางเลือกของ Clockwise ที่คุณสามารถลองใช้ได้
ผ่านทางเพื่อนร่วมงาน

Fellow คือคู่หูในการจัดตารางเวลาของคุณเพื่อการร่วมมือในทีมที่ราบรื่น การจัดตารางงาน และการบริหารโครงการ. มันทำทุกอย่าง รวมถึงการรับมือกับโครงการใหญ่ การให้ทีมอยู่ในความรับรู้ และการจัดระเบียบงานของคุณ.

ด้วย Fellow คุณสามารถแชร์หรือโพสต์ไฟล์ในพื้นที่ทำงานร่วมกันได้ แอปจะสร้างแผนการประชุมและทำให้แน่ใจว่าทุกคนปฏิบัติตามแผนนั้น

นอกจากนี้ยังบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติและมอบพื้นที่ดิจิทัลที่ยืดหยุ่นสำหรับผู้เข้าร่วมในการทำงานร่วมกัน จดบันทึกสิ่งที่ต้องทำประจำวัน บันทึกการประชุม ตั้งการเตือนความจำ และไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญ

คุณสมบัติเด่นที่เหมือนกัน:

  • จัดการประชุมแบบตัวต่อตัวกับคุณสมบัติของเพื่อนร่วมงานเพื่อสร้างวาระการประชุมและบันทึก
  • ติดตามและตั้งเป้าหมายสำหรับบุคคลและทีมเพื่อให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเสมอ
  • ค้นหาและเรียกดูข้อมูลการประชุมและบันทึกที่ผ่านมาได้อย่างง่ายดายเพื่อประหยัดเวลา
  • เข้าถึงในฐานะเพื่อนร่วมงานผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงเดสก์ท็อปและมือถือ เพื่อรักษาความเป็นระเบียบขณะเดินทาง
  • รับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อปรับปรุงการประชุมและวาระการประชุมของคุณ
  • ปกป้องการสนทนาและการประชุมของคุณด้วยความปลอดภัยระดับองค์กร

ข้อจำกัดร่วม:

  • การคลิกที่การประชุมใน Google Calendar ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของโดยผู้ใช้จะนำไปสู่ข้อผิดพลาด 404
  • เพื่อนร่วมงานขาดการเชื่อมต่อกับ Apple Reminders
  • ไม่รองรับความสามารถในการบันทึกและจัดเก็บบันทึกที่เขียนด้วยลายมือเป็นเนื้อหาที่เขียนด้วยลายมือจริง
  • คุณสมบัติการให้ข้อเสนอแนะแบบ 360° ยังไม่ได้รับการปรับแต่งเพียงพอที่จะอนุญาตให้มีการให้ข้อเสนอแนะแบบไม่ระบุตัวตน

การกำหนดราคาแบบเพื่อน:

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวจากเพื่อนร่วมกลุ่ม:

  • G2: 4. 7/5 (1900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

4. อย่างบูรณาการ

บูรณาการอย่างสมบูรณ์
ผ่านทางIntegrately

Integrately คือการประหยัดเวลาและพลังงานของคุณด้วยการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำๆ ใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อซิงค์ข้อมูลลูกค้าจาก CRM ไปยังเครื่องมือการตลาดทางอีเมล นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณโพสต์บนโซเชียลมีเดียได้โดยอัตโนมัติตามปฏิทินของคุณ

แพลตฟอร์มมีตัวเชื่อมต่อและเวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับทุกความต้องการในการผสานรวม นอกจากนี้ยังมีอินเทอร์เฟซบนเว็บสำหรับการออกแบบ เอกสาร และการทดสอบ API

ใครก็ตามที่กำลังมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Clockwise สามารถใช้ Integrately ได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพทางธุรกิจ นักการตลาด หรือนักเรียน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดแบบบูรณาการ:

  • ติดตามประสิทธิภาพของกระบวนการอัตโนมัติผ่านบันทึกและระบบตรวจสอบแบบเรียลไทม์
  • จัดการปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานอัตโนมัติโดยอัตโนมัติด้วยกลไกการจัดการข้อผิดพลาดที่มีอยู่ในตัว
  • ใช้ตรรกะเงื่อนไขเพื่อสร้างลำดับการทำงานอัตโนมัติที่มีความสามารถในการตัดสินใจ
  • ซิงค์ข้อมูลของคุณระหว่างแอปที่เชื่อมต่อแบบเรียลไทม์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัย

ข้อจำกัดในการบูรณาการ:

  • Integrately สามารถเพิ่มความชัดเจนในการรายงานเพื่อความเข้าใจและประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ดีขึ้น
  • การนำ IO ฝั่งไคลเอนต์ไปใช้งานอาจมีความยากลำบากในบางครั้ง
  • ผู้ใช้รู้สึกว่าหน้าตาของเว็บไซต์ดูน่ากลัวและยากต่อการปรับตัว

การกำหนดราคาแบบบูรณาการ

  • ฟรีตลอดไป
  • เริ่มต้น: $29.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การเติบโต: $124/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $299/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวแบบบูรณาการ:

  • G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

5. ความคมชัด

ความแม่นยำเป็นหนึ่งในทางเลือกที่เป็นไปได้ของ Clockwise สำหรับการจัดการนัดหมาย
ผ่านทางAcuity

Acuity ไม่ใช่ปฏิทินทั่วไป แต่เป็นเครื่องมืออัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การจัดการนัดหมายของคุณง่ายขึ้น ไม่ว่าคุณจะกำลังดำเนินธุรกิจหรือจัดการตารางส่วนตัว ความยืดหยุ่นของ Acuity ช่วยให้ตั้งค่าและปรับให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจที่แตกต่างกันได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของ Acuity:

  • ใช้แบบสอบถามลูกค้าเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากลูกค้าผ่านแบบฟอร์มการรับข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้
  • ป้องกันการเกิดความขัดแย้งในการจัดตารางเวลา เนื่องจากระบบจัดการความแตกต่างของเขตเวลาโดยอัตโนมัติ
  • ผสานการทำงานกับแอปชำระเงินของบุคคลที่สามเพื่อรับชำระเงินออนไลน์ได้อย่างง่ายดายในขณะทำการจอง
  • ให้ลูกค้าสามารถเลื่อน/ยกเลิกนัดหมายและจัดการการจองได้ภายใต้ระบบเดียว

ข้อจำกัดของความชัดเจน:

  • ไม่มีฟีเจอร์สำหรับแยกผู้ใช้งานที่ใช้งานอยู่จากผู้ใช้งานที่ไม่เคลื่อนไหว
  • แผนฟรีของ Acuity มีข้อจำกัดในแง่ของคุณสมบัติที่จำเป็น (เช่น อีเมลแจ้งเตือนและวิธีการชำระเงินมีเฉพาะในแผนแบบชำระเงินเท่านั้น)
  • ไม่มีการผสานรวมกับปฏิทินของบุคคลที่สามโดยตรง

การกำหนดราคาตามความเฉียบแหลม:

  • ทดลองใช้ฟรี 7 วัน
  • กำลังเปิดตัว: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การเติบโต: $34/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แพ็กเกจ Powerhouse: $61/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวความเชี่ยวชาญ:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
  • Capterra: 4. 8/5 (5500+ รีวิว)

6. AttendanceBot

AttendanceBot
ผ่านทางAttendanceBot

AttendanceBot เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในรายการทางเลือกของ Clockwiseเครื่องมือนี้ช่วยให้การติดตามเวลาเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพสำหรับทีมทุกขนาด

ผู้จัดการและธุรกิจสามารถติดตามการเข้างานแบบเรียลไทม์ได้โดยการตรวจสอบว่าใครอยู่ที่ทำงาน, กำลังพัก, และใครที่อาจมาสาย. สำหรับทีมที่มีพนักงานทำงานทางไกล, AttendanceBot ยังมีการติดตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ให้บริการ.

AttendanceBot ช่วยให้คุณกำหนดนโยบายการเข้างานแบบกำหนดเองได้ ใช้เพื่อกำหนดกฎการทำงานล่วงเวลา กำหนดระยะเวลาผ่อนผัน และปรับแต่งแอปให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ AttendanceBot:

  • ผสานการทำงานกับระบบบัญชี, ระบบเงินเดือน, ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล, และระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ได้รับความนิยม
  • สร้างชั้นเรียนเสมือนและกำหนดนักเรียนให้กับชั้นเรียนเหล่านั้น
  • อนุญาตให้นักเรียนบันทึกการเข้าเรียนในทุกชั้นเรียนได้ทันทีผ่าน Slack หรือ Microsoft Teams
  • ส่งการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติไปยังพนักงานที่ยังไม่ได้ทำงาน, รายงาน, หรือบันทึกเวลาให้เสร็จสิ้น
  • ใช้ฟีเจอร์การทำงานแบบไฮบริดเพื่อดูและจัดการตารางเวลาของทีม, ให้การอนุมัติหลายระดับ, และร่วมมือกับทีมผ่าน Slack, MS Teams, และ GChat

ข้อจำกัดของ AttendanceBot:

  • การแก้ไขแบบฟอร์มเวลาทำงานนั้นใช้เวลานานสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • คุณสามารถปรับแต่งประเภทการลา เช่น การลาแบบยืดหยุ่นและการลาพักร้อนได้ แต่ไม่สามารถกำหนดวิธีการติดตามที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละประเภทได้
  • การขาดโมดูลการเรียนรู้ที่เหมาะสมทำให้เครื่องมือนี้มีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน

ราคาของ AttendanceBot:

  • ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
  • มาตรฐาน: $6/เดือนต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ AttendanceBot:

  • G2: 4. 6/5 (75+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)

7. กิจวัตรประจำวัน

กิจวัตรประจำวันเป็นหนึ่งในทางเลือกที่รู้จักกันดีของ Clockwise
ผ่านทางปกติ

กิจวัตรเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มการจัดการเวลาที่คุณสามารถพิจารณาได้หากคุณกำลังพิจารณาทางเลือกอื่นนอกจาก Clockwise เครื่องมือนี้ใช้งานง่ายและเข้าใจง่าย ตั้งแต่การสร้างงานไปจนถึงการกำหนดลำดับความสำคัญและกำหนดเวลา

นอกจากนี้ ระบบการทำงานตามกิจวัตรยังเรียนรู้จากพฤติกรรมของคุณโดยการปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการทำงานของคุณ, ทำความเข้าใจถึงสิ่งที่สำคัญ, และแนะนำเวลาที่ดีที่สุดในการจัดการกับงานต่าง ๆ

แพลตฟอร์มมีการออกแบบที่เรียบร้อยและเรียบง่ายเพื่อช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับงานโดยไม่มีการรบกวน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดประจำ:

  • ความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติของ Routine ช่วยเสนอแนะอย่างชาญฉลาดสำหรับการจัดตารางงานหรือการประชุมในช่องว่างที่เปิดอยู่ในปฏิทินของคุณ
  • เชื่อมโยงกิจวัตรของคุณกับเครื่องมือและบริการที่คุณชื่นชอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้น
  • รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการประชุมสำคัญ เข้าร่วมด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว และแจ้งเตือนผู้อื่นอย่างรวดเร็วหากคุณมาสายผ่านการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
  • เชื่อมโยงและแท็กรายการเพื่อให้มีความหมายและค้นหาข้อมูลได้ง่ายโดยการติดตามการเชื่อมโยงย้อนกลับ

ข้อจำกัดตามปกติ:

  • ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือสำหรับผู้ใช้ Android
  • แพลตฟอร์มยังใหม่ และคุณสมบัติหลายอย่างในแผนชำระเงินมีป้ายกำกับว่า 'กำลังจะมา'
  • ผู้ใช้บ่นเกี่ยวกับข้อบกพร่องเล็กน้อยที่ทำให้เกิดปัญหาในการทำงานประจำวัน

การกำหนดราคาตามปกติ:

  • ฟรีตลอดไป
  • มืออาชีพ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวตามปกติ:

  • G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

8. เรียกคืน

เรียกคืน
ผ่านทางReclaim

Reclaim เป็นแอปจัดตารางเวลาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการปฏิทินหลายรายการได้อย่างง่ายดายภายในหน้าต่างเดียว ใช้เพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยการสมัครรับปฏิทินอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นสำหรับงาน ครอบครัว หรือโรงเรียน

ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสมบัติการทำงานร่วมกันและการผสานรวมที่ราบรื่น Reclaim มอบอำนาจให้คุณควบคุมตารางเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม

กู้คืนคุณสมบัติที่ดีที่สุด:

  • รับคำแนะนำอัจฉริยะสำหรับการจัดตารางงานตามลำดับความสำคัญ กำหนดเวลา และความต้องการ
  • ให้ฟีเจอร์ Habit แบ่งปันงานที่คุณต้องการทำเป็นประจำ กำหนดกรอบเวลา และจัดตารางเวลาให้โดยอัตโนมัติ
  • ติดตามความคืบหน้าของงานได้อย่างง่ายดายด้วยการตรวจสอบอัตโนมัติ
  • ปรับแต่งมุมมองตามที่คุณต้องการและจัดการปฏิทินหลายรายการพร้อมกัน

เรียกคืนข้อจำกัด:

  • ฟีเจอร์ Habit ของ Reclaim ตั้งค่าได้ยาก
  • การผสานรวมกับเครื่องมือจัดการงานทางวิศวกรรมไม่มีความยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตจริง
  • อาจมีความล่าช้าเป็นครั้งคราวเมื่อใช้ฟีเจอร์การเชื่อมต่อกับ Slack

การเรียกคืนราคา:

  • ฟรีตลอดไป
  • เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ ไม่สามารถใช้งานได้ในแผนรายเดือน

กู้คืนคะแนนและรีวิว:

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

ลองดูทางเลือกอื่น ๆของ Reclaim!

9. ซันซามะ

สุนสามา
ผ่านทางSunsama

ซันซามา เป็นเครื่องมือจัดการโครงการและเวลาที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้บุคคลและทีมสามารถจัดการกับปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีพื้นที่กลางสำหรับการสร้าง จัดระเบียบ และติดตามภารกิจต่าง ๆ

ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถแบ่งงานของคุณออกเป็นงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้ ตั้งวันครบกำหนด และมอบหมายให้สมาชิกในทีมได้—โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแท็บต่างๆ

คุณสมบัติเด่นของ Sunsama:

  • ใช้โหมดโฟกัสเพื่อลดสิ่งรบกวนและเพิ่มสมาธิระหว่างการทำงาน
  • ใช้การจัดตารางเวลาอัจฉริยะเพื่อวิเคราะห์กำหนดเวลาของงาน ความสำคัญ และช่วงเวลาที่มีอยู่ พร้อมรับคำแนะนำสำหรับตารางเวลาที่เหมาะสมที่สุด
  • วางแผนวันของคุณโดยการจัดลำดับความสำคัญของงานและตั้งเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • ติดตามความคืบหน้าของงานและอัตราการเสร็จสิ้นงานตลอดเวลาด้วยการติดตามความคืบหน้าของงาน
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพยอดนิยม เช่น Trello, Asana และ Jira
  • เข้าถึง Sunsama ได้บนอุปกรณ์และแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่จำกัดสถานที่

ข้อจำกัดของ Sunsama:

  • ซันซามาประสบปัญหาในการวางแผนโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
  • จำกัดเฉพาะการทำงานร่วมกันเป็นทีม ไม่เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป
  • ไม่สามารถผสานการทำงานกับ Confluence หรือ Google Drive เพื่อซิงค์การประชุมและเอกสารอื่น ๆ ได้

ราคาของ Sunsama:

  • ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
  • การสมัครสมาชิกรายปี: $16/เดือน
  • การสมัครสมาชิกแบบรายเดือน: $20/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Sunsama:

  • G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

10. ไทม์ ด็อกเตอร์

Time Doctor เป็นหนึ่งในทางเลือกที่พบบ่อยของ Clockwise
ผ่านทางTime Doctor

Time Doctor ให้บริการติดตามแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบชั่วโมงการทำงานและกิจกรรมของพนักงานที่ทำงานทางไกล และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดสรรเวลาตลอดทั้งวันทำงาน

มีระบบแจ้งเตือนการโฟกัสและการพักเบรกเพื่อส่งเสริมสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว ไม่ว่าคุณจะทำงานทางไกลหรือเป็นฟรีแลนซ์ Time Doctor ช่วยให้การมีสมาธิและการทำงานให้เสร็จตรงเวลาเป็นเรื่องง่ายขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Time Doctor:

  • ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงโดยใช้การวิเคราะห์ประสิทธิภาพที่เข้าใจกิจวัตรประจำวันและการกระทำของคุณ
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือการจัดการโครงการ, การร่วมมือ, และการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • บริหารงบประมาณโครงการเพื่อให้มั่นใจว่างานดำเนินอยู่ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้
  • กำหนดค่า ปรับแต่ง และสร้างวัตถุ ฟิลด์ กฎ การคำนวณ และมุมมองที่กำหนดเองได้อย่างง่ายดาย
  • ดูและทำธุรกรรมทางธุรกิจด้วยเนื้อหาเดียวกันในหลายภาษาและสกุลเงิน

ข้อจำกัดของ Time Doctor:

  • แอปพลิเคชันมือถือขาดฟังก์ชันบางอย่างที่ทำให้เวอร์ชันเดสก์ท็อปของ Time Doctor มีประโยชน์มาก
  • การอัปเดตที่ไม่สม่ำเสมอ
  • แผนฟรีถูกจำกัดไว้เพียงลูกค้าหนึ่งรายเท่านั้น และมาพร้อมกับองค์ประกอบพื้นฐานเท่านั้น

ราคาของ Time Doctor:

  • ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
  • พื้นฐาน: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Time Doctor:

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
  • Capterra: 4. 6/5 (500+ รีวิว)

พร้อมที่จะควบคุมเวลาของคุณแล้วหรือยัง?

โปรดจำไว้ว่า เป้าหมายไม่ใช่แค่การจัดการเวลาเท่านั้น แต่คือการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมการปรับแต่งให้เข้ากับตัวคุณเอง การตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถหาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างความง่าย ความทรงพลัง และความยืดหยุ่นได้หรือไม่

ซอฟต์แวร์แต่ละตัวในรายการทางเลือกของ Clockwise นี้มีวิธีการเฉพาะตัวในการจัดตารางเวลาและการจัดการเวลาให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่มีตัวใดที่เทียบเคียงได้กับ ClickUp ในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการเวลาและโครงการแบบครบวงจร

สิ่งที่ทำให้ ClickUp แตกต่างคือการมุ่งมั่นในความเรียบง่าย ไม่ใช่การเพิ่มความซับซ้อน แต่เป็นการทำให้การทำงานและชีวิตของคุณง่ายขึ้น

การออกแบบที่ใช้งานง่ายของ ClickUp ช่วยให้แม้แต่ผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็สามารถใช้งานแพลตฟอร์มได้อย่างราบรื่น ไม่มีความสับสนหรืออุปสรรคที่ไม่จำเป็น—เพียงแค่การเดินทางที่ราบรื่นผ่านงานและไทม์ไลน์ของคุณ

เริ่มต้นใช้งาน ClickUpวันนี้!