เราได้ทดสอบทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับของ Reclaim AI สำหรับการวางแผนโครงการในปี 2025

เมื่อพูดถึงการรักษาความมุ่งมั่นและความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ตารางงานที่ยุ่งการจัดการเวลาจึงกลายเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่ง
การจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพนั้นสรุปได้ว่าคือการจัดตารางการประชุมและงานต่างๆ ในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ นอกจากนี้ยังมักจะต้องมีเครื่องมือหรือแอปปฏิทินที่ช่วยจัดตารางเวลาอย่างชาญฉลาดเช่น Reclaim AI เพื่อดำเนินการตามกลยุทธ์ของคุณ
Reclaim AI เป็นผู้ช่วยประชุมที่ยอดเยี่ยม แต่เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ มันไม่เหมาะสำหรับทุกคน ทุกเครื่องมือจัดการเวลาต่างก็มีข้อดีและข้อเสีย แต่โชคดีที่มีทางเลือกมากมายที่สามารถเติมเต็มช่องว่างที่ Reclaim AI อาจขาดได้
มาสำรวจกันว่าเครื่องมือจัดตารางเวลาด้วย AI ที่ทรงพลังสามารถช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ ได้อย่างไรจากนั้นเราจะมาดูทางเลือกที่ดีที่สุดบางตัวสำหรับ Reclaim AI เพื่อช่วยอัตโนมัติปฏิทินของคุณและประหยัดเวลาอันมีค่า เพราะทุกวันนี้ เวลาคือเงิน—และการรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวมีความสำคัญมากกว่าที่เคย ⚖️
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ Reclaim AI?
กุญแจสำคัญในการค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Reclaim คือการมุ่งเน้นความพยายามของคุณไปที่ความสามารถของ AI ในเครื่องมืออื่น ๆ คิดถึงเครื่องมือ AIว่าเป็นเครื่องมืออัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ที่ทรงพลังที่สุดที่คุณสามารถจินตนาการได้ เครื่องมือเหล่านี้สามารถทำสิ่งมหัศจรรย์ให้กับทีมที่ทำงานทั้งแบบพบหน้าและทางไกล ตั้งแต่ช่วยคุณเขียนข้อความไปจนถึงการจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคล
ฟังก์ชันการทำงานของ AI สามารถช่วยคุณนัดหมายการประชุมทีมโดยอัตโนมัติและบล็อกเวลาสำหรับการโฟกัส รวมถึงเวลาสำรองสำหรับการเดินทางและพักเบรกได้ นอกจากนี้ยังสามารถผสานปฏิทินของคุณกับรายการงาน ช่วยจัดลำดับความสำคัญและมอบหมายงาน และอีกมากมาย
เมื่อคุณกำลังเลือกทางเลือกแทน Reclaim AI ให้ระวังคุณสมบัติต่อไปนี้:
- ระบบที่ยืดหยุ่นและสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของธุรกิจคุณ
- การผสานรวมกับเครื่องมือจัดตารางเวลา เช่น Outlook, Gmail และGoogle Calendar
- ความสามารถในการซิงค์ปฏิทินเพื่อประสบการณ์การจัดตารางเวลาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล แม้จะใช้งานผ่านเครื่องมือหลายประเภท
- ความเข้ากันได้กับแอปประชุมออนไลน์ เช่น Zoom, Microsoft Teams และ Google Meet
- การผสานรวมกับแอปจัดการงานและ/หรือแอปเช็กลิสต์ประจำวัน
- การอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่คุณเห็นนั้นเชื่อถือได้เสมอ
- ฟังก์ชันที่ใช้งานง่าย เช่น ปฏิทินอัจฉริยะและงานแบบลากและวางที่ช่วยให้ปรับได้อย่างรวดเร็ว
การเลือกเครื่องมือจัดตารางเวลาของคุณควรมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน— เพราะหากคุณสามารถจัดการสิ่งนี้ได้อย่างถูกต้อง ทุกอย่างอื่นก็จะดำเนินไปอย่างราบรื่นจากจุดนั้น
10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Reclaim AI ที่ควรใช้
เมื่อมีทางเลือกมากมายสำหรับ Reclaim AI คุณควรเลือกอย่างไร? วิธีที่ดีที่สุดคือการพิจารณาว่าคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานใดที่ธุรกิจของคุณต้องการ จากนั้นเลือกตัวเลือกที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรและตัวเลือกอันดับหนึ่งของเราเมื่อพูดถึงการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Reclaim AI
ด้วยการจัดการเวลาและงานเป็นหัวใจสำคัญของทุกฟีเจอร์ใน ClickUp จึงเป็นซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมที่สุดในการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ติดตามความคืบหน้า และรวมงานจากแอปต่างๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว มีวิธีแสดงรายการสิ่งที่ต้องทำมากกว่า 15 วิธี รวมถึงมุมมองแบบรายการ แผนภูมิแกนต์ ปริมาณงานและปฏิทินเพื่อการกำหนดเวลางานและทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
บอกลาความยุ่งยากของปฏิทินแบบเดิมๆ ด้วยClickUp Calendar— ปฏิทินทางเลือกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งไม่เพียงแค่แสดงเหตุการณ์ต่างๆ แต่ยังปรับให้เข้ากับลำดับความสำคัญของคุณโดยอัตโนมัติ กำหนดเวลาทำงาน จัดเวลาสำหรับการโฟกัส และรับวันใหม่ที่ปรับให้เหมาะสมอย่างสมบูรณ์แบบ—ทุกวัน ต่างจาก Google Calendar, ClickUp เชื่อมโยงเหตุการณ์ของคุณโดยตรงกับงาน เอกสาร และโครงการต่างๆ ภายในพื้นที่ทำงาน Clickup ของคุณ พร้อมบันทึกการประชุมและสร้างรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ การซิงค์สองทางกับ Google Calendar ยังช่วยให้คุณไม่พลาดทุกการนัดหมาย หากคุณยังคงใช้ Google Calendar อยู่ขณะทดลองใช้ฟีเจอร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ ClickUp Calendar
นอกจากนี้ClickUp AIยังยกระดับเทคนิคการประหยัดเวลาของคุณไปอีกขั้น เหมือนมีผู้ช่วยเสมือนจริงอยู่ในกระเป๋าของคุณ ClickUp AI สามารถสร้างบันทึกการประชุม อีเมล สรุปงาน อัปเดต การแปล และอื่นๆ อีกมากมาย โดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ เพื่อช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับงานที่สำคัญที่สุดของคุณได้ตลอดเวลา และจัดการงานของคุณได้อย่างง่ายดาย
หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่กับเครื่องมือสร้างข้อความด้วย AI,ClickUp AI Prompt Templatesจะช่วยให้คุณเริ่มต้นด้วยคำแนะนำที่มีโครงสร้างซึ่งรับประกันผลลัพธ์คุณภาพสูงได้ทันที อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ใช่ทรัพยากร AI ฟรีเพียงอย่างเดียวที่ ClickUp มีให้ สำหรับทางเลือก AI อื่น ๆ ลองใช้ ClickUp's testedChatGPT Prompts for Project Scheduling Templateเพื่อสร้างตารางเวลาโครงการที่เกือบสมบูรณ์แบบ, งาน, กำหนดเวลา, กลยุทธ์การวางแผน และอื่น ๆ อีกมากมาย เมื่อคุณมีกลยุทธ์การจัดการเวลาพร้อมแล้ว ClickUp สามารถติดตามความคืบหน้าและปรับกำหนดเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณบรรลุเป้าหมายได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ย้ายรายการปฏิทินหรืองานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฟังก์ชันลากและวาง
- ประมาณเวลาที่คาดหวังต่อภารกิจ และแบ่งภารกิจระหว่างสมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมาย
- เริ่มการประชุมได้โดยตรงจากมุมมองปฏิทิน และดูงานที่เชื่อมโยงทั้งหมดของคุณได้ที่นั่นด้วย
- ติดตามการใช้เวลาของคุณผ่านเครื่องมือติดตามเวลาบนมือถือ, เดสก์ท็อป, หรือเบราว์เซอร์ Chrome
- ขยายการวางแผนกลยุทธ์ของคุณให้ครอบคลุมมากกว่าการจัดตารางประจำวัน ด้วยเทมเพลตการวางแผนชีวิตของ ClickUp
- ซิงค์ปฏิทิน ClickUp ของคุณกับ Google Calendar เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงทั้งสองทิศทาง—ซิงค์กับ Outlook, Apple และมือถือแบบทางเดียว
- การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการเพื่อซิงค์งานโดยอัตโนมัติจากเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว เช่น Asana, Jira, Notion และ Slack
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ฟังก์ชันการทำงานของ AI ไม่มีให้บริการในเวอร์ชันฟรี—แต่คุณสามารถเพิ่มได้ในแผนชำระเงินใด ๆ ด้วยราคาเพียง $5
- มุมมองทั้งหมดยังไม่สามารถใช้งานได้บนแอปมือถือ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป: ฟรี
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในแผนชำระเงินทุกประเภทสำหรับ $7/สมาชิกต่อพื้นที่ทำงาน/เดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. เทรเวอร์
เทรเวอร์ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณปรับปรุงความชัดเจน, ความตั้งใจ, และการควบคุมงานของคุณโดยรวม ใช้ภาพรวมของงานที่คุณได้จัดตารางไว้เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของสิ่งที่คุณต้องทำ จากนั้นคุณสามารถลงรายละเอียดไปยังงานเฉพาะเพื่อให้คุณทำงานได้ลึกซึ้งและมีสมาธิ ซึ่งนี่คือจุดที่ความมหัศจรรย์เกิดขึ้น
ทางเลือกของ Reclaim AI นี้ทำงานกับบล็อกเวลาที่คุณสามารถลากและวางเพื่อวางแผนวันของคุณได้ AI ของ Trevor จะเรียนรู้วิธีการจัดตารางเวลาของคุณและใช้ข้อมูลนั้นเพื่อเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดระยะเวลาสำหรับงานโดยอัตโนมัติและเตือนคุณเมื่อมีงานที่ค้างอยู่
คุณสมบัติเด่นของเทรเวอร์
- รวมงานส่วนตัวของคุณด้วย เพื่อให้เห็นภาพรวมอย่างครบถ้วนว่าคุณจะต้องใช้เวลาเท่าไรในการทำงานให้เสร็จในวันนั้น
- จัดระเบียบวันของคุณใหม่อย่างรวดเร็วเมื่อสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแผน
- ติดตามเวลาที่เหลืออยู่ของคุณในแต่ละวัน
- ซิงค์ข้อมูลแบบสองทางแบบเรียลไทม์ด้วยการเชื่อมต่อกับ Outlook, Todoist, Google Calendar และ Google Tasks
ข้อจำกัดของเทรเวอร์
- แผนฟรีอนุญาตให้คุณซิงค์ได้เพียงแอปปฏิทินเดียวและการเชื่อมต่อรายการงานหนึ่งรายการเท่านั้น—คุณจำเป็นต้องอัปเกรดเป็นแผน Pro เพื่อซิงค์เพิ่มเติม
- ยังไม่มีบทวิจารณ์อิสระเพียงพอที่จะตัดสินได้ว่า Trevor ทำงานได้ดีเพียงใด
ราคาของเทรเวอร์
- ฟรี: ฟรี
- ข้อดี: $3.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของเทรเวอร์
- G2: ยังไม่มีรีวิว
- Capterra: ยังไม่มีรีวิว
3. Gmelius
ทางเลือกของ Reclaim AI นี้คือแอปปฏิทินที่ช่วยให้คุณจัดการงานของคุณได้โดยตรงจากกล่องจดหมาย Gmail ของคุณ
ออกแบบมาเพื่อการทำงานเป็นทีมและการร่วมมือ คุณได้รับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและกระดานคัมบังที่สร้างไว้ในตัว มอบหมายอีเมลให้กับสมาชิกในทีมของคุณ และแนบโน้ตสั้น ๆ พร้อมคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เชิญชวนให้มีการหารือโดยการแชร์ร่างเอกสารกับเพื่อนร่วมงานภายใน Gmail—ไม่ต้องส่งต่อหรือคัดลอก
หรือใช้ Gmelius เป็นศูนย์ช่วยเหลือกลางที่สมาชิกทีมหลายคนสามารถทำงานร่วมกันได้ และเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผน คุณสามารถตรวจสอบการควบคุมทุกอีเมลที่สมาชิกทีมของคุณได้รับหรือส่งได้ในที่เดียว
คุณสมบัติเด่นของ Gmelius
- ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปและการตอบกลับอัตโนมัติสำหรับคำถามที่พบบ่อย
- ขยายขนาดได้อย่างง่ายดายบน Gmelius เมื่อธุรกิจของคุณเติบโต
- ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อแบบสองทางกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Trello, Zapier, Google Meet และอื่นๆ อีกมากมาย
- โปรดมั่นใจว่าข้อมูลของคุณปลอดภัย เนื่องจาก Gmelius ไม่จัดเก็บเนื้อหาของอีเมลของคุณ
ข้อจำกัดของ Gmelius
- คุณต้องให้ความสนใจกับการตั้งค่าเพื่อให้แน่ใจว่าอีเมลไม่ได้ถูกแชร์กับผู้ที่ไม่ควรมีการเข้าถึง
- ผู้ใช้บางคนรู้สึกว่ามีความชันในการเรียนรู้ที่ค่อนข้างสูงเพื่อให้คุ้นเคยกับทุกสิ่งที่ Gmelius สามารถทำได้
ราคาของ Gmelius
- ยืดหยุ่น: $15/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุดห้าคน
- การเติบโต: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $36 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Gmelius
- G2: 4. 4/5 (760+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
4. Calendly
Calendly ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย รองรับการประชุมแบบตัวต่อตัว การประชุมกลุ่ม และการจัดตารางแบบเวียนรอบ โดยไม่ต้องกลับไปกลับมาทางอีเมลเพื่อตรวจสอบความพร้อมของทุกคน
ตัดสินใจเกี่ยวกับเวลาว่างของคุณและประเภทของกิจกรรมที่คุณเสนอ—เช่น การประชุมแบบพบหน้ากัน 30 นาที หรือการสนทนาสั้นๆ ผ่าน Zoom—จากนั้นเพียงแค่แชร์ลิงก์สำหรับกำหนดเวลาบนเว็บไซต์ของคุณหรือทางอีเมล ผู้ได้รับเชิญสามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการได้ และทางเลือกแทน Reclaim AI นี้จะเพิ่มกิจกรรมลงในปฏิทินที่มีอยู่ของคุณโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly
- เชิญผู้คนในเขตเวลาต่าง ๆ และ Calendly จะคำนวณเวลาที่เหมาะสมให้ทุกคน
- ทำให้การสื่อสารเป็นอัตโนมัติ เช่น การส่งการแจ้งเตือนให้ผู้เข้าร่วมประชุม 30 นาทีก่อนการโทร
- ใช้ Calendly บนเดสก์ท็อป Windows หรือ macOS ของคุณ หรือหากคุณกำลังเดินทาง ใช้บนแอปมือถือ iOS หรือ Android ของคุณ
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยการผสานรวมและส่วนขยายมากกว่า 100 รายการ เช่น Office 365, Microsoft Outlook, Google และปฏิทิน iCloud รวมถึงส่วนอื่น ๆ ของระบบเทคโนโลยีของคุณ เช่น Salesforce หรือ HubSpot
ข้อจำกัดของ Calendly
- คุณจะต้องใช้แผน Teams หากคุณต้องการส่งข้อมูลการประชุมไปยัง Salesforce และระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ของคุณโดยตรง
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่า Calendly มีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดตารางเวลาของคู่แข่งบางราย
ราคาของ Calendly
- ฟรี: ฟรี
- มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Calendly
- G2: 4. 7/5 (1,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,900+ รีวิว)
5. กิจวัตรประจำวัน
เรียกตัวเองว่า "ปฏิทินแห่งศตวรรษที่ 21" ทางเลือกของ Reclaim AI นี้ให้คุณเห็นปฏิทินงานและงานที่ต้องทำของคุณพร้อมกัน เพื่อให้คุณสามารถวางแผนทั้งวันหรือทั้งสัปดาห์ได้ Routine จัดระเบียบตารางเวลาของคุณตามกำหนดเวลาและความชอบส่วนตัวของคุณ
สร้างงานโดยการพิมพ์หรือใช้แอปเสียง และใช้คีย์ลัดเพื่อเคลื่อนที่ในระบบอย่างรวดเร็ว
กำหนดเวลาประชุมหรือบล็อกเวลาสำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิอย่างเต็มที่ได้ง่าย ๆ เพียงลากและวางกิจกรรมเหล่านี้ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ กำหนดงานจากประชุมของคุณ และจดบันทึกได้ทันทีในที่เดียวกัน เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลสำคัญ ✍️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดประจำ
- ติดตามความสำคัญในวันนี้ด้วยแดชบอร์ดและหน้าจอวันนี้ของคุณ
- ใช้หน้าในแอปเพื่อบันทึกโน้ตสั้น ๆ เช่น ไอเดียทางธุรกิจ ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า หรือแผนการสำหรับวันหยุดครั้งต่อไปของคุณ
- จัดระเบียบหน้าและหน้าย่อยของคุณในวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
- ผสานการทำงานกับกล่องจดหมายอีเมลของคุณ, เครื่องมือจัดการโครงการ, และการแชทเพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว
ข้อจำกัดตามปกติ
- คุณสามารถใช้แผนฟรีได้ในตอนนี้ แต่แผนมืออาชีพ, ธุรกิจ, และองค์กรยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา
- ยังไม่พร้อมใช้งานสำหรับ Android แต่ฟีเจอร์นี้จะมาในเร็วๆ นี้
การกำหนดราคาตามปกติ
- ฟรี: ฟรี
- มืออาชีพ: $10/เดือน ต่อผู้ใช้ (กำลังจะมาเร็ว ๆ นี้)
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้ (กำลังจะเปิดตัวเร็ว ๆ นี้)
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา (เร็วๆ นี้)
การให้คะแนนและรีวิวประจำ
- G2: 4. 0/5 (1 รีวิว)
- Capterra: ยังไม่มีรีวิว
6. ซันซามะ
ทางเลือกของ Reclaim AI นี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถบริหารจัดการเวลาได้อย่างมีเป้าหมายมากขึ้น เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่ดีขึ้น
รับภาพรวมของทุกสิ่งที่คุณต้องจัดการ รวมถึงการประชุม งาน และอีเมล จากนั้นจัดลำดับความสำคัญ กำหนดเป้าหมายสำหรับวันนั้น และจัดสรรเวลาให้กับงานเหล่านั้นในปฏิทินของคุณ ติดตามความคืบหน้าของคุณไปเรื่อย ๆ เพื่อให้รู้สึกถึงความสำเร็จ และสิ่งใดที่คุณยังทำไม่เสร็จในวันนี้จะถูกจัดตารางใหม่โดยอัตโนมัติสำหรับวันพรุ่งนี้
คุณสมบัติเด่นของ Sunsama
- เปลี่ยนการสนทนาใน Slack ให้เป็นงานด้วย Slack Integration
- ซิงค์กับ Google Calendar หรือ Outlook Calendar ของคุณ และผสานงานกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น ClickUp, Asana, Trello, Todoist และ Jira
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันด้วยการมองเห็นสิ่งที่เพื่อนร่วมทีมของคุณกำลังให้ความสำคัญในแต่ละวัน
- รับข้อมูลเชิงลึกอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้เวลาของคุณด้วยการวิเคราะห์ที่ติดตั้งไว้ในตัว
ข้อจำกัดของ Sunsama
- มันถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการวางแผนระยะสั้นมากกว่าระยะยาว ดังนั้นคุณอาจจำเป็นต้องใช้หนึ่งในระบบเชื่อมต่อเพื่อวางแผนสำหรับโครงการขนาดใหญ่
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าฟังก์ชันการทำงานร่วมกันควรได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม
การกำหนดราคาของ Sunsama
- รายปี: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- รายเดือน: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Sunsama
- G2: ยังไม่มีรีวิว
- Capterra: 4. 6/5 (20 รีวิว)
7. Akiflow
ทางเลือกของ Reclaim AI นี้คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่แสดงตารางเวลา อีเมล และงานทั้งหมดของคุณในกล่องจดหมายสากลเดียว สร้างงานและจัดลำดับความสำคัญ ตั้งวันครบกำหนด และเพิ่มบันทึกที่เกี่ยวข้องจากภายในปฏิทินของคุณได้เลย คุณยังสามารถเปลี่ยนงานให้เป็นกิจกรรมในปฏิทินเพื่อให้มั่นใจว่างานจะเสร็จสมบูรณ์ ✅
ใช้ฟีเจอร์การบล็อกเวลาเพื่อจัดสรรเวลาสำหรับงานประเภทต่างๆ เช่น การประชุม การทำงานร่วมกันหรือการคิดอย่างลึกซึ้ง จากนั้นจัดตารางเวลาของคุณอย่างรวดเร็วด้วยการลากและวางงานไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
คุณสมบัติเด่นของ Akiflow
- ดึงงานจากแอปอื่น ๆ เช่น Slack, Trello, Asana และอีเมลของคุณมาไว้ที่เดียว
- ใช้ฟีเจอร์งานที่เกิดซ้ำเพื่อทำให้งานประจำ เช่น การประชุมสแตนด์อัพหรือรายงานความคืบหน้า เป็นไปโดยอัตโนมัติ
- แชร์เวลาว่างสำหรับการประชุมจาก Akiflow เพื่อที่คุณจะไม่ต้องกลับไปกลับมาทางอีเมล
- ทำงานข้ามเขตเวลาหลายเขตในปฏิทิน
ข้อจำกัดของ Akiflow
- Akiflow ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Microsoft 365 หรือปฏิทินของ Apple ได้โดยตรง
- แอปพลิเคชันมือถือยังไม่เทียบเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป แต่ทีมงานกำลังดำเนินการปรับปรุงอยู่
ราคาของ Akiflow
- ผู้เชื่อ: $8. 33/เดือน ต่อผู้ใช้ (ชำระล่วงหน้า 5 ปี)
- รายปี: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- รายเดือน: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Akiflow
- G2: 5. 0/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
8. มอร์เกน
Morgen รวมปฏิทินทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวเพื่อจัดการทุกด้านของชีวิตคุณได้ดีขึ้น มันช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของทุกสิ่งที่คุณต้องทำ จากนั้นสร้างช่วงเวลาสำหรับงานเหล่านั้น คุณสามารถใช้เครื่องมือลากและวางเพื่อจัดระเบียบใหม่ได้อย่างรวดเร็วทุกเมื่อ
จัดตารางการประชุมได้อย่างง่ายดายโดยการแชร์เวลาว่างของคุณข้ามเขตเวลาต่าง ๆ ทางลัดช่วยให้คุณดูปฏิทินของคุณได้อย่างรวดเร็วและกลับออกไปได้อีกครั้ง คุณยังได้รับการแจ้งเตือนสำหรับการประชุมที่กำลังจะมาถึงและสามารถคลิกเพื่อเข้าร่วมได้โดยตรง
คุณสมบัติเด่นของมอร์เกน
- กำหนดรายการสิ่งที่ต้องทำจากปฏิทินโดยตรง หรือผสานกับแอปจัดการงานที่คุณชื่นชอบ
- ตรวจสอบและทำความสะอาดกิจกรรมซ้ำโดยอัตโนมัติเพื่อไม่ให้เสียเวลา
- ผสานรวมทางเลือก Reclaim AI นี้กับ Microsoft Outlook, Google Calendar และ iCloud รวมถึงแพลตฟอร์มอื่น ๆ
- ใช้ Morgen บน Mac, Windows, iOS, Android และ Linux
ข้อจำกัดของมอร์เกน
- การผสานการทำงานกับ Zapier มีให้บริการเฉพาะในแผน Plus และ Pro เท่านั้น
- ยังไม่มีรีวิวเพียงพอที่จะเข้าใจได้ว่ามอร์แกนทำงานได้ดีเพียงใด
การกำหนดราคาในเช้าวันพรุ่งนี้
- พื้นฐาน: ฟรี
- เพิ่มเติม: $4/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ข้อดี: $9/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของมอร์เกน
- G2: 5. 0/5 (1 รีวิว)
- Capterra: ยังไม่มีรีวิว
9. ไฟลั่กๆ. ai
Fireflies.ai เป็นเครื่องมือจดบันทึกด้วย AI ที่ช่วยประหยัดเวลาและให้คุณจดจ่อกับการประชุมได้อย่างเต็มที่ขณะที่คุณอยู่ในห้องประชุม เมื่อคุณเชื่อมต่อกับปฏิทินของคุณ เครื่องมือทางเลือกของ Reclaim AI นี้จะเข้าร่วมการประชุมโดยอัตโนมัติ บันทึกการสนทนา และถอดความให้โดยทันที
จากนั้นคุณสามารถแชร์บันทึกเหล่านั้นกับเพื่อนร่วมทีมที่พลาดการประชุม สรุปให้ลูกค้า และดึงรายการที่ต้องดำเนินการที่เกี่ยวข้องออกมาเพื่อจัดตารางเวลา
หิ่งห้อย. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai
- บันทึกวิดีโอและเสียง และสร้างบทถอดความได้อย่างรวดเร็ว
- ร่วมมือกับทีมของคุณโดยใช้การตอบกลับ, การปักหมุด, และความคิดเห็นภายในระหว่างการประชุมและหลังจากนั้นโดยการแชร์บันทึกการประชุมบนแพลตฟอร์มเช่น Asana, Slack, Notion, หรือระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ
- ค้นหาหัวข้อสำคัญที่พูดคุยกันในระหว่างการประชุมได้อย่างง่ายดาย และสร้างส่วนสำคัญที่โดดเด่นของเนื้อหา
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการประชุม เช่น Zoom, Microsoft Teams และ Google Meet รวมถึงแพลตฟอร์มอื่น ๆ
หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai
- คุณจำเป็นต้องทบทวนสรุปการประชุมก่อนแชร์เพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง 100%
- ฟีเจอร์ AI เช่น สรุปเนื้อหาแบบกำหนดเองและเสียงสั้นอัตโนมัติ มีให้บริการเฉพาะในแพ็กเกจ Pro ขึ้นไปเท่านั้น
หิ่งห้อย. การกำหนดราคา ai
- ฟรี: ฟรี
- ข้อดี: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
หิ่งห้อย. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (5 รีวิว)
10. Rombi Productivity
Rombi Productivity ได้รับการออกแบบมาสำหรับบุคคลทั่วไปและธุรกิจขนาดเล็ก โดยวัดสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวเพื่อลดความเครียด จัดการเวลาและประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงสนับสนุนความรับผิดชอบและการตั้งเป้าหมาย
ทางเลือกของ Reclaim AI นี้ช่วยอัตโนมัติการติดตามเวลาในหลายวิธีที่แตกต่างกัน มันจะบันทึกเวลาที่คุณใช้ไปกับชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้โดยอัตโนมัติ รายงานเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ จัดการบันทึกเวลาของคุณ และติดตามเวลาการลาพักร้อน นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลาโดยอัตโนมัติการเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า ⏳
คุณสมบัติเด่นของ Rombi Productivity
- เริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้
- ใช้ตัวจับเวลาหยุด/เริ่มเพื่อติดตามเวลาได้ง่าย จากนั้นเชื่อมโยงกับลูกค้าเฉพาะสำหรับการเรียกเก็บเงินหรือการใช้งานภายใน
- เปรียบเทียบเวลาที่คุณใช้ไปกับการทำงานกับเวลาที่คุณใช้ไปกับครอบครัวหรือกิจกรรมพักผ่อนอื่น ๆ
- วัดความกดดันในการทำงานที่คุณ (หรือพนักงานของคุณ) กำลังเผชิญอยู่เพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในช่วงที่เหมาะสม แทนที่จะทำงานต่ำกว่ามาตรฐานหรือกำลังเข้าใกล้ภาวะหมดไฟ
ข้อจำกัดด้านผลผลิตของ Rombi
- ผู้ใช้บางคนรู้สึกว่าฟีเจอร์มากมายนั้นค่อนข้างทำให้รู้สึกหนักใจในช่วงแรก
- แม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในเชิงบวกอย่างมาก แต่ยังมีไม่เพียงพอที่จะสรุปได้อย่างชัดเจนถึงประสิทธิภาพของ Rombi
ราคา Rombi Productivity
- ฟรี
คะแนนและรีวิวประสิทธิภาพของ Rombi
- G2: ยังไม่มีรีวิว
- Capterra: 5. 0/5 (15 รีวิว)
เริ่มต้นเส้นทางของคุณด้วยเครื่องมือจัดตารางเวลาที่ดีที่สุดวันนี้
ด้วยสิ่งต่าง ๆ มากมายที่เกิดขึ้นทุกวัน การบริหารเวลาจึงกลายเป็นทักษะที่สำคัญ—แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเอง ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือจัดตารางเวลาที่ยอดเยี่ยมมากมายที่มีอยู่เพื่อช่วยจัดการกิจกรรมในปฏิทินของคุณ รวมถึงการทำงานอัตโนมัติในภารกิจที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น การติดตามเวลาการมอบหมายงาน และการสรุปบันทึก ✨
หนึ่งในเครื่องมือจัดตารางเวลาที่ดีที่สุดคือ ClickUp และมันทำได้ทั้งหมดนั้น—และอีกมากมาย ติดตามปฏิทิน งาน และเอกสารของคุณให้ทันสมัยอยู่เสมอ สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ ตั้งเป้าหมาย และวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมต่อกับทีมของคุณผ่านการประชุมและแชท ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียว
สมัครใช้ClickUpฟรีวันนี้ แล้วดูประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์ของคุณพุ่งสูงขึ้น