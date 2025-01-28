10 แอปตารางงานที่ดีที่สุดสำหรับทีมในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

ในสถานที่ทำงานยุคใหม่ ทีมงานต่างแสวงหาวิธีการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปรับปรุงการสื่อสารให้ราบรื่น และรับรองการประสานงานที่ไร้รอยต่อ แอปพลิเคชันจัดตารางเวลาคือทางออกที่ดีที่สุดในการจัดการความวุ่นวายของตารางงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมโดยรวม
จากการมอบหมายงานที่ราบรื่นและการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ไปจนถึงการแจ้งเตือนอัจฉริยะและความสามารถในการผสานรวม แอปจัดตารางงานที่เราคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันนี้ช่วยให้คุณพบแอปที่สมบูรณ์แบบสำหรับเวิร์กโฟลว์ของทีมคุณ
ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้รวบรวมแอปพลิเคชันตารางงานที่ทรงพลังและใช้งานง่ายที่สุด 10 อันดับ ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองทุกความต้องการในการจัดการทีมของคุณ
คุณควรมองหาอะไรในแอปตารางงาน?
เมื่อพูดถึงการเลือกแอปตารางงานที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ มีปัจจัยสำคัญหลายประการที่ต้องพิจารณาเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับกระบวนการทำงานของคุณ
- ความสะดวกในการใช้งาน: แอปตารางงานที่ซับซ้อนและมีขั้นตอนการใช้งานที่ยากอาจขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานและสร้างความหงุดหงิดให้กับสมาชิกในทีม
- คุณสมบัติการสื่อสารที่แข็งแกร่ง: การทำงานร่วมกันในทีมอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับโครงการที่ประสบความสำเร็จทุกโครงการ ค้นหาเครื่องมือที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมเป็นไปอย่างราบรื่น รองรับการแชร์ไฟล์ การแสดงความคิดเห็น และการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: คุณต้องการแอปที่มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับตารางเวลาของพนักงานและความต้องการเฉพาะของคุณ
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ:ซอฟต์แวร์จัดตารางงานที่ดีที่สุดจะทำงานร่วมกับเครื่องมือสำคัญอื่น ๆ ที่ทีมของคุณใช้ เช่น ซอฟต์แวร์จัดตารางงานอื่น ๆ แพลตฟอร์มการจัดการโครงการ แอปปฏิทิน และแอปส่งข้อความ
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: มองหาแอปตารางงานที่มีแอปมือถือที่เชื่อถือได้ ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถติดตามข้อมูลล่าสุดและทำการเปลี่ยนแปลงตารางงานที่จำเป็นได้ทุกที่ทุกเวลา
โดยการพิจารณาปัจจัยเหล่านี้อย่างรอบคอบ คุณสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและเลือกแอปจัดตารางงานพนักงานที่ดีที่สุดที่สอดคล้องกับตารางเวลาของพนักงานของคุณ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันของทั้งทีม
10 แอปและเครื่องมือตารางการทำงานที่ดีที่สุดที่ควรใช้
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ออกแบบมาสำหรับทีมและธุรกิจทุกขนาด มุมมองปฏิทินที่ทรงพลังเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบที่สมบูรณ์แบบในการมองเห็นเป้าหมายของทีมและตารางการทำงานในสถานที่กลาง ในฐานะซอฟต์แวร์จัดตารางงานฟรี มันยังมีห้องสมุดของแม่แบบตารางเวลาเพื่อปรับแต่งความต้องการในการจัดตารางงานของพนักงานได้อย่างง่ายดาย
การนำเครื่องมือจัดตารางโครงการอย่าง ClickUp มาใช้จะยกระดับประสิทธิภาพของบริษัทคุณไปอีกขั้นและเพิ่มผลผลิตโดยรวม!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp คุณสามารถติดตามตารางเวลาและต้นทุนแรงงานของคุณได้อย่างครบถ้วน กรองมุมมองงาน และจัดลำดับความสำคัญของงานได้
- บน ClickUp สมาชิกทีมสามารถตั้งการแจ้งเตือนสำหรับงานสำคัญได้เพื่อไม่ให้พลาดกำหนดเวลาที่สำคัญอีกต่อไป
- ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถวางแผนล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนกะประจำสัปดาห์ และอำนวยความสะดวกในการคำนวณชั่วโมงการทำงานผ่านเทมเพลตตารางกะพนักงานของ ClickUp
- ClickUp ผสานการทำงานกับ Google Calendar และเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างราบรื่นเพื่อช่วยให้การวางแผนเวลาและการจัดสรรงานเป็นเรื่องง่าย
- ClickUp มีเทมเพลตตารางงานหลากหลายรูปแบบที่ปรับให้เหมาะกับการจัดการตารางเวลาของคุณโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นตารางงานทีม แผนงานรายวันหรือแผนปฏิบัติการส่วนบุคคล
- ClickUp มีมุมมองแผนภูมิแกนต์สำหรับการแสดงภาพงานและการจัดตารางเวลาพนักงานด้วยการลากและวางที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- รายการคุณสมบัติที่ครอบคลุมของ ClickUp อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: มีบริการราคาพิเศษตามความต้องการ
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,700 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
2. มนุษยธรรม
Humanity เป็นแพลตฟอร์มการจัดตารางเวลาที่ใช้โดยธุรกิจกว่า 175,000 แห่ง เป็นโซลูชันแบบสแตนด์อโลนสำหรับการจัดการการดำเนินงานของธุรกิจ เช่น การจัดการกระบวนการจัดตารางเวลา ต้นทุนแรงงาน กะการทำงาน ความพร้อมใช้งาน และการขอวันหยุด
บริษัท Humanity ถูกซื้อกิจการโดย TCP software ในปี 2020 ช่วยให้ผู้นำสามารถติดตามต้นทุนแรงงานและจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ แอปพลิเคชันนี้ยังช่วยให้พนักงานสามารถวางแผนเวลาทำงาน แลกเปลี่ยนกะ และขอลาหยุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณลักษณะที่ดีที่สุดของมนุษยชาติ
- โซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการเพื่อจัดตารางพนักงาน
- กฎที่สามารถปรับแต่งได้และคำเตือนการขัดแย้งทันทีเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
- การจัดการกะงานผ่านมือถือสำหรับการจัดตารางงานและการติดตามกะงานแบบเคลื่อนที่
- การผสานการทำงานกับแอปจัดตารางเวลาชั้นนำ แพลตฟอร์มการจัดการทุนมนุษย์ (HCM)และแอปปฏิทินเช่น Google Calendar
- คุณสมบัติของนาฬิกาบันทึกเวลาสำหรับการติดตามการมาทำงานของพนักงานและป้องกันการบันทึกเวลาแทนกัน (พนักงานให้เพื่อนร่วมงานบันทึกเวลาแทน)
- มีให้ทดลองใช้ฟรีซอฟต์แวร์จัดตารางเวลานี้
ข้อจำกัดของมนุษย์
- ไม่มีฟีเจอร์สำหรับการแบ่งกะ
- กะสั้นที่เกิดซ้ำบ่อยนั้นยากต่อการจัดตารางเวลามากกว่ากะที่ยาวกว่า
- แอปพลิเคชันมือถือมีคุณสมบัติน้อยกว่าแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป
- การแจ้งเตือนแบบพุชอาจทำให้รู้สึกมากเกินไป
การกำหนดราคาตามความเป็นมนุษย์
- ติดต่อ Humanity เพื่อสอบถามราคา
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าของมนุษยชาติ
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
3. Shiftboard ScheduleFlex
เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับซอฟต์แวร์การจัดตารางการทำงานที่เป็นมิตรกับพนักงาน Shiftboard กำลังเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดตารางการทำงานของพนักงานโดยการอำนวยความสะดวกในการครอบคลุมกะและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมสำหรับบริษัทต่างๆ ก่อตั้งขึ้นในปี 2008แอปจัดตารางการทำงานนี้มุ่งเน้นที่การช่วยองค์กรสร้างกำลังแรงงานที่ยืดหยุ่นและจัดตารางกะเพื่อให้ครอบคลุมสูงสุดและพนักงานพึงพอใจ
คุณสมบัติเด่นของ Shiftboard ScheduleFlex
- ช่วยให้การกำหนดเวลาอัตโนมัติมีความยืดหยุ่น
- นำเสนอเครื่องมือวางแผนความต้องการแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
- ให้บริการระบบจัดการการลาและเวลาทำงาน
- การจัดการการเปลี่ยนแปลงแบบアジลและการมีส่วนร่วมของพนักงานเชิงรุก
- เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามโดยใช้ไฟล์แบน, API แบบเปิด, และระบบเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- คำแนะนำการจัดตารางเวลาอย่างชาญฉลาดโดยเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ
- เครื่องคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนของซอฟต์แวร์จัดตารางงานพนักงาน
ข้อจำกัดของ Shiftboard ScheduleFlex
- กะจะไม่ปรับปรุงตัวเองโดยอัตโนมัติหากไม่รีเฟรชหลายครั้ง
- ความยากลำบากในการจัดตารางกะที่มีชั่วโมงยาวนานขึ้น
- การสร้างรายงานแบบกำหนดเองอาจพิสูจน์ได้ว่ายากเล็กน้อยเมื่อเทียบกับแอปจัดตารางงานอื่น ๆ
ราคาของ Shiftboard ScheduleFlex
- องค์กร: ขอการสาธิตเพื่อพูดคุยกับทีม Shiftboard ScheduleFlex และรับใบเสนอราคา
- Enterprise Plus: ขอการสาธิตเพื่อพูดคุยกับทีม Shiftboard ScheduleFlex และรับใบเสนอราคา
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Shiftboard ScheduleFlex
- G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
4. FindMyShift
FindMyShift เป็นเครื่องมือตารางงานที่ช่วยให้องค์กรจัดการคำขอเปลี่ยนกะ การสื่อสาร และการจัดการพนักงานจากทุกที่ แอปนี้มีประโยชน์สำหรับการติดตามการเข้างาน การจัดตารางกะ การติดตามต้นทุนแรงงาน การทำงานร่วมกันในทีม และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่นของ FindMyShift
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติและการแจ้งเตือนกะงานเพื่อช่วยให้จัดการตารางงานของพนักงานหลายคนได้อย่างง่ายดาย
- คุณสมบัติการติดตามเวลาเพื่อติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงาน
- ขอลาหยุดงานได้ง่าย ๆ บน FindMyShift
- มีกระบวนการจัดตารางเวลาแบบลากและวาง
ข้อจำกัดของ FindMyShift
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
- อาจจำเป็นต้องใช้ส่วนขยายสเปรดชีตเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตารางเวลา
- ไม่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของ Apple ได้
ราคาของ FindMyShift
- ฟรี: $0
- เริ่มต้น: $21/ทีม/เดือน
- ธุรกิจ: 33 ดอลลาร์/ทีม/เดือน
- องค์กร: 59 ดอลลาร์/ทีม/เดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า FindMyShift
- G2: 4. 8/5 (2+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
5. รอง
Deputyช่วยให้การสื่อสารเกี่ยวกับปริมาณงาน การจัดตารางพนักงาน และการจัดระเบียบเป็นเรื่องง่าย ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้งานด้านการบริหารจัดการเป็นไปอย่างราบรื่นเพียงแค่ไม่กี่คลิก เพื่อให้คุณและทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญได้
คุณสมบัติเด่นของรอง
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบ POS, ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล, ระบบเงินเดือน, และระบบการจัดตารางการทำงานของพนักงานหลายระบบ
- แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการจัดตารางงานพนักงานแบบเคลื่อนที่
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้การจัดตารางงานพนักงานเป็นเรื่องง่ายดาย
- การสื่อสารแบบเรียลไทม์ระหว่างทีม
- เครื่องมือบันทึกเวลาและนาฬิกาบันทึกเวลาสำหรับการจัดตารางกะ
- ข้อเสนอทดลองใช้ฟรี 31 วัน
ข้อจำกัดของรอง
- ชุดสีที่ไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้ ซึ่งอาจทำให้ตาล้าได้
- ฟีเจอร์การจัดตารางตามรายได้มีปัญหาขัดข้องเป็นครั้งคราว
ราคาสำรอง
- การจัดตารางเวลา: $3.50/ผู้ใช้/เดือน
- เวลาและการเข้างาน: $3.50/ผู้ใช้/เดือน
- พรีเมียม: $4.90/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขายหรือฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอราคาที่ปรับให้เหมาะสม
คะแนนรองจากลูกค้า
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 240 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 680 รายการ)
6. ZoomShift
ZoomShift เป็นแอปจัดตารางงานพนักงานที่เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการพนักงานของธุรกิจ ด้วยฟีเจอร์สำหรับอัตโนมัติคำขอลาหยุด ตารางเวลา และตารางกะ ผู้จัดการที่ใช้แอปจัดตารางงานนี้ประหยัดเวลาเมื่อเทียบกับการทำงานเหล่านี้ด้วยตนเอง
คุณสมบัติเด่นของ ZoomShift
- เปลี่ยนกะและสลับกะได้อย่างง่ายดาย
- มีเวอร์ชันแอปพลิเคชันสำหรับจัดตารางงานบนมือถือ
- สร้างและจัดการตารางการทำงานของพนักงานพร้อมกัน
- การแจ้งเตือนเตือนความจำสำหรับการประชุม
- ทดลองใช้งานฟรีที่ทรงประสิทธิภาพ
- ฟังก์ชันการทำงานของเครื่องบันทึกเวลา
ข้อจำกัดของ ZoomShift
- ไม่มีคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้มากนักเมื่อเทียบกับแอปจัดตารางงานพนักงานอื่น ๆ
- ไม่มีแผนฟรีให้บริการสำหรับแอปจัดตารางเวลานี้
ราคาของ ZoomShift
- เริ่มต้น: $2/สมาชิกทีม/เดือน
- พรีเมียม: $4/สมาชิกทีม/เดือน
- องค์กร: นัดหมายการสาธิตเพื่อขอราคาพิเศษ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ZoomShift
- G2: 4. 8/5 (รีวิว 10+ รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
7. Calendly
Calendly เป็นแอปจัดตารางงานที่ช่วยให้ทีมวางแผนและจัดตารางการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ แอปนี้ช่วยให้ผู้คนสามารถจองการประชุมได้อย่างง่ายดายโดยตรวจสอบความพร้อมของพนักงานในปฏิทินของอีกฝ่าย ลดการส่งอีเมลไปมาเพื่อหาเวลาที่เหมาะสมที่สุด Calendly ยังอนุญาตให้ผู้ใช้จำกัดจำนวนกิจกรรมที่กำหนดไว้ในวันนั้น เพิ่มเวลาพัก และควบคุมระยะเวลาการประชุมได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly
- ลิงก์กำหนดเวลาที่ปรับแต่งได้
- การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือการทำงานต่างๆเช่น Zoom, Salesforce, Hubspot และอื่นๆ
- ความสามารถในการปรับการประชุมตามความพร้อมของพนักงาน
- ความสะดวกในการจองการประชุมผ่านปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน
- การผสานรวมอย่างแข็งแกร่งกับ Google Calendar
- ทดลองใช้ฟรีและแผนพื้นฐานฟรี
ข้อจำกัดของ Calendly
- บางคุณสมบัติไม่สามารถใช้ได้บนเวอร์ชันมือถือ
- ความยากลำบากในการแก้ไขการประชุมครั้งเดียว
ราคาของ Calendly
- พื้นฐาน: ฟรีเสมอ
- จำเป็น: $8/ที่นั่ง/เดือน
- มืออาชีพ: 12 ดอลลาร์/ที่นั่ง/เดือน
- ทีม: $16/ที่นั่ง/เดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Calendly
- G2: 4. 7/5 ( 1800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2700+ รีวิว)
ลองดูตัวเลือกอื่น ๆ ของ Calendly เหล่านี้!
8. เวลาทำงาน
WorkTime เป็นแอปตารางการทำงานที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของพนักงานในขณะที่ติดตามกิจกรรมของทีมและตรวจสอบความสำเร็จได้อย่างราบรื่น ด้วย WorkTime นายจ้างสามารถปรับปรุงการติดตามประสิทธิภาพการทำงานและสร้างบรรยากาศในสำนักงานได้โดยไม่คำนึงถึงอุปสรรคทางระยะทาง
คุณสมบัติเด่นของ WorkTime
- การตรวจสอบเวลาว่างและเวลาทำงานของพนักงาน
- ราคาประหยัดเมื่อเทียบกับแอปจัดตารางเวลาอื่น ๆ
- เพิ่มความเป็นส่วนตัวของพนักงานโดยการป้องกันการจับภาพหน้าจอและการบันทึกเนื้อหาของแอปปฏิทิน
- รายงานกระดานผู้นำสำหรับการเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- การติดตามกิจกรรม—โดยเฉพาะสำหรับพนักงานที่ทำงานทางไกล
ข้อจำกัดด้านเวลาทำงาน
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
- การปรับแต่งรายงานตารางการทำงานของพนักงานอาจเป็นเรื่องยาก
ราคาของ WorkTime
- ฟรี: $0
- พื้นฐาน: $5.99/เดือน/พนักงาน
- พรีเมียม: $7.99/เดือน/พนักงาน
- องค์กร: $9. 99/เดือน/พนักงาน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า WorkTime
- G2: 4. 6/5 (15+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
9. สายสะพาย
Sling เป็นแอปจัดตารางงานพนักงานที่ช่วยให้องค์กรติดตามกะการทำงานของพนักงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดการขาดงาน ด้วยฟีเจอร์การสื่อสารภายในทีม พนักงานของคุณพร้อมที่จะบันทึกการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติเด่นของ Sling
- การส่งข้อความในแอปสำหรับสมาชิกในทีม
- แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายอย่างเหนือชั้น
- ความง่ายในการมอบหมายงาน
- ติดตามเวลาทำงานของพนักงานได้อย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของสายคล้อง
- การแจ้งเตือนมากเกินไป
- ความยากลำบากในการกรองการสนทนา
การกำหนดราคาแบบสลิง
- ฟรี: $0
- พรีเมียม: $1. 70/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $3.40/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Sling
- G2: 4. 4/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (130+ รีวิว)
10. 7shifts
7Shifts เป็นแอปจัดตารางงานสำหรับร้านอาหารที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการจัดตารางงานและติดตามเวลาที่ใช้งานง่าย เพื่อปรับปรุงการสื่อสารและเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ 7Shiftsทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มการจัดการพนักงานร้านอาหารแบบครบวงจร — ตั้งแต่การจ้างงานและการฝึกอบรมพนักงานไปจนถึงการจัดตารางงานและการจัดการ
คุณสมบัติเด่นของ 7shifts
- การสื่อสารภายในแอป
- การสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนอง
- ตารางเวลาพนักงานที่สามารถติดตามได้
- ความสะดวกในการจัดตารางกะและการขอลาหยุด
ข้อจำกัดของ 7shifts
- ไม่มีปุ่มแก้ไข
- ตารางการทำงานแบบจำกัดมีให้ในแผนฟรี
ราคาของ 7shifts
- Comp: ฟรี
- อาหารจานหลัก: $29.99/เดือน/สถานที่ (สูงสุด 30 คน)
- แพ็กเกจ The Works: 69.99 ดอลลาร์/เดือน/สถานที่ สำหรับพนักงานไม่จำกัดจำนวน
- กูร์เมต์: 135 ดอลลาร์/เดือน/สาขา สำหรับพนักงานไม่จำกัดจำนวน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า 7shifts
- G2: 4. 5/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1100+ รีวิว)
ใช้แอปตารางการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีมคุณ
ในโลกของแอปพลิเคชันจัดตารางงาน ClickUp คือราชา! อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้งานง่ายขึ้น การทำงานร่วมกันราบรื่น และจัดตารางงานได้อย่างไร้ที่ติ ด้วย ClickUp องค์กรสามารถปลดปล่อยประสิทธิภาพการทำงานและความกลมกลืนของกระบวนการทำงานได้เริ่มต้นกับ ClickUp วันนี้!