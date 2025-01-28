บล็อก ClickUp
10 แอปตารางงานที่ดีที่สุดสำหรับทีมในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

Engineering Team
28 มกราคม 2568

ในสถานที่ทำงานยุคใหม่ ทีมงานต่างแสวงหาวิธีการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปรับปรุงการสื่อสารให้ราบรื่น และรับรองการประสานงานที่ไร้รอยต่อ แอปพลิเคชันจัดตารางเวลาคือทางออกที่ดีที่สุดในการจัดการความวุ่นวายของตารางงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมโดยรวม

จากการมอบหมายงานที่ราบรื่นและการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ไปจนถึงการแจ้งเตือนอัจฉริยะและความสามารถในการผสานรวม แอปจัดตารางงานที่เราคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันนี้ช่วยให้คุณพบแอปที่สมบูรณ์แบบสำหรับเวิร์กโฟลว์ของทีมคุณ

ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้รวบรวมแอปพลิเคชันตารางงานที่ทรงพลังและใช้งานง่ายที่สุด 10 อันดับ ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองทุกความต้องการในการจัดการทีมของคุณ

คุณควรมองหาอะไรในแอปตารางงาน?

เมื่อพูดถึงการเลือกแอปตารางงานที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ มีปัจจัยสำคัญหลายประการที่ต้องพิจารณาเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับกระบวนการทำงานของคุณ

  • ความสะดวกในการใช้งาน: แอปตารางงานที่ซับซ้อนและมีขั้นตอนการใช้งานที่ยากอาจขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานและสร้างความหงุดหงิดให้กับสมาชิกในทีม
  • คุณสมบัติการสื่อสารที่แข็งแกร่ง: การทำงานร่วมกันในทีมอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับโครงการที่ประสบความสำเร็จทุกโครงการ ค้นหาเครื่องมือที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมเป็นไปอย่างราบรื่น รองรับการแชร์ไฟล์ การแสดงความคิดเห็น และการอัปเดตแบบเรียลไทม์
  • ตัวเลือกการปรับแต่ง: คุณต้องการแอปที่มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับตารางเวลาของพนักงานและความต้องการเฉพาะของคุณ
  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ:ซอฟต์แวร์จัดตารางงานที่ดีที่สุดจะทำงานร่วมกับเครื่องมือสำคัญอื่น ๆ ที่ทีมของคุณใช้ เช่น ซอฟต์แวร์จัดตารางงานอื่น ๆ แพลตฟอร์มการจัดการโครงการ แอปปฏิทิน และแอปส่งข้อความ
  • การเข้าถึงผ่านมือถือ: มองหาแอปตารางงานที่มีแอปมือถือที่เชื่อถือได้ ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถติดตามข้อมูลล่าสุดและทำการเปลี่ยนแปลงตารางงานที่จำเป็นได้ทุกที่ทุกเวลา

โดยการพิจารณาปัจจัยเหล่านี้อย่างรอบคอบ คุณสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและเลือกแอปจัดตารางงานพนักงานที่ดีที่สุดที่สอดคล้องกับตารางเวลาของพนักงานของคุณ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันของทั้งทีม

10 แอปและเครื่องมือตารางการทำงานที่ดีที่สุดที่ควรใช้

1.คลิกอัพ

มุมมองของ ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ออกแบบมาสำหรับทีมและธุรกิจทุกขนาด มุมมองปฏิทินที่ทรงพลังเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบที่สมบูรณ์แบบในการมองเห็นเป้าหมายของทีมและตารางการทำงานในสถานที่กลาง ในฐานะซอฟต์แวร์จัดตารางงานฟรี มันยังมีห้องสมุดของแม่แบบตารางเวลาเพื่อปรับแต่งความต้องการในการจัดตารางงานของพนักงานได้อย่างง่ายดาย

การนำเครื่องมือจัดตารางโครงการอย่าง ClickUp มาใช้จะยกระดับประสิทธิภาพของบริษัทคุณไปอีกขั้นและเพิ่มผลผลิตโดยรวม!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • รายการคุณสมบัติที่ครอบคลุมของ ClickUp อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: มีบริการราคาพิเศษตามความต้องการ
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,700 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)

2. มนุษยธรรม

แดชบอร์ดมนุษยชาติ
ผ่านทางมนุษยชาติ

Humanity เป็นแพลตฟอร์มการจัดตารางเวลาที่ใช้โดยธุรกิจกว่า 175,000 แห่ง เป็นโซลูชันแบบสแตนด์อโลนสำหรับการจัดการการดำเนินงานของธุรกิจ เช่น การจัดการกระบวนการจัดตารางเวลา ต้นทุนแรงงาน กะการทำงาน ความพร้อมใช้งาน และการขอวันหยุด

บริษัท Humanity ถูกซื้อกิจการโดย TCP software ในปี 2020 ช่วยให้ผู้นำสามารถติดตามต้นทุนแรงงานและจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ แอปพลิเคชันนี้ยังช่วยให้พนักงานสามารถวางแผนเวลาทำงาน แลกเปลี่ยนกะ และขอลาหยุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณลักษณะที่ดีที่สุดของมนุษยชาติ

  • โซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการเพื่อจัดตารางพนักงาน
  • กฎที่สามารถปรับแต่งได้และคำเตือนการขัดแย้งทันทีเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
  • การจัดการกะงานผ่านมือถือสำหรับการจัดตารางงานและการติดตามกะงานแบบเคลื่อนที่
  • การผสานการทำงานกับแอปจัดตารางเวลาชั้นนำ แพลตฟอร์มการจัดการทุนมนุษย์ (HCM)และแอปปฏิทินเช่น Google Calendar
  • คุณสมบัติของนาฬิกาบันทึกเวลาสำหรับการติดตามการมาทำงานของพนักงานและป้องกันการบันทึกเวลาแทนกัน (พนักงานให้เพื่อนร่วมงานบันทึกเวลาแทน)
  • มีให้ทดลองใช้ฟรีซอฟต์แวร์จัดตารางเวลานี้

ข้อจำกัดของมนุษย์

  • ไม่มีฟีเจอร์สำหรับการแบ่งกะ
  • กะสั้นที่เกิดซ้ำบ่อยนั้นยากต่อการจัดตารางเวลามากกว่ากะที่ยาวกว่า
  • แอปพลิเคชันมือถือมีคุณสมบัติน้อยกว่าแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป
  • การแจ้งเตือนแบบพุชอาจทำให้รู้สึกมากเกินไป

การกำหนดราคาตามความเป็นมนุษย์

  • ติดต่อ Humanity เพื่อสอบถามราคา

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าของมนุษยชาติ

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
  • Capterra: 4. 3/5 (200+ รีวิว)

3. Shiftboard ScheduleFlex

แดชบอร์ดตารางงาน Shiftboard ScheduleFlex
ผ่านทางShiftboard ScheduleFlex

เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับซอฟต์แวร์การจัดตารางการทำงานที่เป็นมิตรกับพนักงาน Shiftboard กำลังเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดตารางการทำงานของพนักงานโดยการอำนวยความสะดวกในการครอบคลุมกะและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมสำหรับบริษัทต่างๆ ก่อตั้งขึ้นในปี 2008แอปจัดตารางการทำงานนี้มุ่งเน้นที่การช่วยองค์กรสร้างกำลังแรงงานที่ยืดหยุ่นและจัดตารางกะเพื่อให้ครอบคลุมสูงสุดและพนักงานพึงพอใจ

คุณสมบัติเด่นของ Shiftboard ScheduleFlex

  • ช่วยให้การกำหนดเวลาอัตโนมัติมีความยืดหยุ่น
  • นำเสนอเครื่องมือวางแผนความต้องการแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
  • ให้บริการระบบจัดการการลาและเวลาทำงาน
  • การจัดการการเปลี่ยนแปลงแบบアジลและการมีส่วนร่วมของพนักงานเชิงรุก
  • เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามโดยใช้ไฟล์แบน, API แบบเปิด, และระบบเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้า
  • คำแนะนำการจัดตารางเวลาอย่างชาญฉลาดโดยเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ
  • เครื่องคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนของซอฟต์แวร์จัดตารางงานพนักงาน

ข้อจำกัดของ Shiftboard ScheduleFlex

  • กะจะไม่ปรับปรุงตัวเองโดยอัตโนมัติหากไม่รีเฟรชหลายครั้ง
  • ความยากลำบากในการจัดตารางกะที่มีชั่วโมงยาวนานขึ้น
  • การสร้างรายงานแบบกำหนดเองอาจพิสูจน์ได้ว่ายากเล็กน้อยเมื่อเทียบกับแอปจัดตารางงานอื่น ๆ

ราคาของ Shiftboard ScheduleFlex

  • องค์กร: ขอการสาธิตเพื่อพูดคุยกับทีม Shiftboard ScheduleFlex และรับใบเสนอราคา
  • Enterprise Plus: ขอการสาธิตเพื่อพูดคุยกับทีม Shiftboard ScheduleFlex และรับใบเสนอราคา

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Shiftboard ScheduleFlex

  • G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

4. FindMyShift

แดชบอร์ด FindMyShift
ผ่านทางFindMyShift

FindMyShift เป็นเครื่องมือตารางงานที่ช่วยให้องค์กรจัดการคำขอเปลี่ยนกะ การสื่อสาร และการจัดการพนักงานจากทุกที่ แอปนี้มีประโยชน์สำหรับการติดตามการเข้างาน การจัดตารางกะ การติดตามต้นทุนแรงงาน การทำงานร่วมกันในทีม และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติเด่นของ FindMyShift

  • การแจ้งเตือนอัตโนมัติและการแจ้งเตือนกะงานเพื่อช่วยให้จัดการตารางงานของพนักงานหลายคนได้อย่างง่ายดาย
  • คุณสมบัติการติดตามเวลาเพื่อติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงาน
  • ขอลาหยุดงานได้ง่าย ๆ บน FindMyShift
  • มีกระบวนการจัดตารางเวลาแบบลากและวาง

ข้อจำกัดของ FindMyShift

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
  • อาจจำเป็นต้องใช้ส่วนขยายสเปรดชีตเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตารางเวลา
  • ไม่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของ Apple ได้

ราคาของ FindMyShift

  • ฟรี: $0
  • เริ่มต้น: $21/ทีม/เดือน
  • ธุรกิจ: 33 ดอลลาร์/ทีม/เดือน
  • องค์กร: 59 ดอลลาร์/ทีม/เดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า FindMyShift

  • G2: 4. 8/5 (2+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)

5. รอง

แดชบอร์ดรอง
ผ่านทางรอง

Deputyช่วยให้การสื่อสารเกี่ยวกับปริมาณงาน การจัดตารางพนักงาน และการจัดระเบียบเป็นเรื่องง่าย ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้งานด้านการบริหารจัดการเป็นไปอย่างราบรื่นเพียงแค่ไม่กี่คลิก เพื่อให้คุณและทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญได้

คุณสมบัติเด่นของรอง

  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบ POS, ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล, ระบบเงินเดือน, และระบบการจัดตารางการทำงานของพนักงานหลายระบบ
  • แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการจัดตารางงานพนักงานแบบเคลื่อนที่
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้การจัดตารางงานพนักงานเป็นเรื่องง่ายดาย
  • การสื่อสารแบบเรียลไทม์ระหว่างทีม
  • เครื่องมือบันทึกเวลาและนาฬิกาบันทึกเวลาสำหรับการจัดตารางกะ
  • ข้อเสนอทดลองใช้ฟรี 31 วัน

ข้อจำกัดของรอง

  • ชุดสีที่ไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้ ซึ่งอาจทำให้ตาล้าได้
  • ฟีเจอร์การจัดตารางตามรายได้มีปัญหาขัดข้องเป็นครั้งคราว

ราคาสำรอง

  • การจัดตารางเวลา: $3.50/ผู้ใช้/เดือน
  • เวลาและการเข้างาน: $3.50/ผู้ใช้/เดือน
  • พรีเมียม: $4.90/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขายหรือฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอราคาที่ปรับให้เหมาะสม

คะแนนรองจากลูกค้า

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 240 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 680 รายการ)

6. ZoomShift

แดชบอร์ด ZoomShift
ผ่านทางZoomShift

ZoomShift เป็นแอปจัดตารางงานพนักงานที่เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการพนักงานของธุรกิจ ด้วยฟีเจอร์สำหรับอัตโนมัติคำขอลาหยุด ตารางเวลา และตารางกะ ผู้จัดการที่ใช้แอปจัดตารางงานนี้ประหยัดเวลาเมื่อเทียบกับการทำงานเหล่านี้ด้วยตนเอง

คุณสมบัติเด่นของ ZoomShift

  • เปลี่ยนกะและสลับกะได้อย่างง่ายดาย
  • มีเวอร์ชันแอปพลิเคชันสำหรับจัดตารางงานบนมือถือ
  • สร้างและจัดการตารางการทำงานของพนักงานพร้อมกัน
  • การแจ้งเตือนเตือนความจำสำหรับการประชุม
  • ทดลองใช้งานฟรีที่ทรงประสิทธิภาพ
  • ฟังก์ชันการทำงานของเครื่องบันทึกเวลา

ข้อจำกัดของ ZoomShift

  • ไม่มีคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้มากนักเมื่อเทียบกับแอปจัดตารางงานพนักงานอื่น ๆ
  • ไม่มีแผนฟรีให้บริการสำหรับแอปจัดตารางเวลานี้

ราคาของ ZoomShift

  • เริ่มต้น: $2/สมาชิกทีม/เดือน
  • พรีเมียม: $4/สมาชิกทีม/เดือน
  • องค์กร: นัดหมายการสาธิตเพื่อขอราคาพิเศษ

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ZoomShift

  • G2: 4. 8/5 (รีวิว 10+ รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

7. Calendly

แดชบอร์ด Calendly
ผ่านCalendly

Calendly เป็นแอปจัดตารางงานที่ช่วยให้ทีมวางแผนและจัดตารางการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ แอปนี้ช่วยให้ผู้คนสามารถจองการประชุมได้อย่างง่ายดายโดยตรวจสอบความพร้อมของพนักงานในปฏิทินของอีกฝ่าย ลดการส่งอีเมลไปมาเพื่อหาเวลาที่เหมาะสมที่สุด Calendly ยังอนุญาตให้ผู้ใช้จำกัดจำนวนกิจกรรมที่กำหนดไว้ในวันนั้น เพิ่มเวลาพัก และควบคุมระยะเวลาการประชุมได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly

ข้อจำกัดของ Calendly

  • บางคุณสมบัติไม่สามารถใช้ได้บนเวอร์ชันมือถือ
  • ความยากลำบากในการแก้ไขการประชุมครั้งเดียว

ราคาของ Calendly

  • พื้นฐาน: ฟรีเสมอ
  • จำเป็น: $8/ที่นั่ง/เดือน
  • มืออาชีพ: 12 ดอลลาร์/ที่นั่ง/เดือน
  • ทีม: $16/ที่นั่ง/เดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Calendly

  • G2: 4. 7/5 ( 1800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2700+ รีวิว)

8. เวลาทำงาน

แดชบอร์ด WorkTime
ผ่านทางWorkTime

WorkTime เป็นแอปตารางการทำงานที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของพนักงานในขณะที่ติดตามกิจกรรมของทีมและตรวจสอบความสำเร็จได้อย่างราบรื่น ด้วย WorkTime นายจ้างสามารถปรับปรุงการติดตามประสิทธิภาพการทำงานและสร้างบรรยากาศในสำนักงานได้โดยไม่คำนึงถึงอุปสรรคทางระยะทาง

คุณสมบัติเด่นของ WorkTime

  • การตรวจสอบเวลาว่างและเวลาทำงานของพนักงาน
  • ราคาประหยัดเมื่อเทียบกับแอปจัดตารางเวลาอื่น ๆ
  • เพิ่มความเป็นส่วนตัวของพนักงานโดยการป้องกันการจับภาพหน้าจอและการบันทึกเนื้อหาของแอปปฏิทิน
  • รายงานกระดานผู้นำสำหรับการเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน
  • การติดตามกิจกรรม—โดยเฉพาะสำหรับพนักงานที่ทำงานทางไกล

ข้อจำกัดด้านเวลาทำงาน

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
  • การปรับแต่งรายงานตารางการทำงานของพนักงานอาจเป็นเรื่องยาก

ราคาของ WorkTime

  • ฟรี: $0
  • พื้นฐาน: $5.99/เดือน/พนักงาน
  • พรีเมียม: $7.99/เดือน/พนักงาน
  • องค์กร: $9. 99/เดือน/พนักงาน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า WorkTime

  • G2: 4. 6/5 (15+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

9. สายสะพาย

แดชบอร์ด Sling
ผ่านทางSling

Sling เป็นแอปจัดตารางงานพนักงานที่ช่วยให้องค์กรติดตามกะการทำงานของพนักงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดการขาดงาน ด้วยฟีเจอร์การสื่อสารภายในทีม พนักงานของคุณพร้อมที่จะบันทึกการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของประสิทธิภาพการทำงาน

คุณสมบัติเด่นของ Sling

  • การส่งข้อความในแอปสำหรับสมาชิกในทีม
  • แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายอย่างเหนือชั้น
  • ความง่ายในการมอบหมายงาน
  • ติดตามเวลาทำงานของพนักงานได้อย่างราบรื่น

ข้อจำกัดของสายคล้อง

  • การแจ้งเตือนมากเกินไป
  • ความยากลำบากในการกรองการสนทนา

การกำหนดราคาแบบสลิง

  • ฟรี: $0
  • พรีเมียม: $1. 70/ผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: $3.40/ผู้ใช้/เดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Sling

  • G2: 4. 4/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (130+ รีวิว)

10. 7shifts

แดชบอร์ด 7shifts
ผ่านทาง7shifts

7Shifts เป็นแอปจัดตารางงานสำหรับร้านอาหารที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการจัดตารางงานและติดตามเวลาที่ใช้งานง่าย เพื่อปรับปรุงการสื่อสารและเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ 7Shiftsทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มการจัดการพนักงานร้านอาหารแบบครบวงจร — ตั้งแต่การจ้างงานและการฝึกอบรมพนักงานไปจนถึงการจัดตารางงานและการจัดการ

คุณสมบัติเด่นของ 7shifts

  • การสื่อสารภายในแอป
  • การสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนอง
  • ตารางเวลาพนักงานที่สามารถติดตามได้
  • ความสะดวกในการจัดตารางกะและการขอลาหยุด

ข้อจำกัดของ 7shifts

  • ไม่มีปุ่มแก้ไข
  • ตารางการทำงานแบบจำกัดมีให้ในแผนฟรี

ราคาของ 7shifts

  • Comp: ฟรี
  • อาหารจานหลัก: $29.99/เดือน/สถานที่ (สูงสุด 30 คน)
  • แพ็กเกจ The Works: 69.99 ดอลลาร์/เดือน/สถานที่ สำหรับพนักงานไม่จำกัดจำนวน
  • กูร์เมต์: 135 ดอลลาร์/เดือน/สาขา สำหรับพนักงานไม่จำกัดจำนวน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า 7shifts

  • G2: 4. 5/5 (90+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1100+ รีวิว)

ใช้แอปตารางการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีมคุณ

ในโลกของแอปพลิเคชันจัดตารางงาน ClickUp คือราชา! อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้งานง่ายขึ้น การทำงานร่วมกันราบรื่น และจัดตารางงานได้อย่างไร้ที่ติ ด้วย ClickUp องค์กรสามารถปลดปล่อยประสิทธิภาพการทำงานและความกลมกลืนของกระบวนการทำงานได้เริ่มต้นกับ ClickUp วันนี้!