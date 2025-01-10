10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Calendly ในปี 2025

หากคุณเคยต้องนัดหมายประชุมกับใครมาก่อน มีความเป็นไปได้สูงว่าคุณคงเคยได้ยินเกี่ยวกับ Calendly มันกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการนัดหมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากความง่ายในการใช้งาน
นี่ไม่ใช่คุณสมบัติที่มีเฉพาะใน Calendly เท่านั้น ยังมีทางเลือกและคู่แข่งของ Calendly มากมายที่มอบประสบการณ์ที่คล้ายคลึงหรือดีกว่าสำหรับทั้งคุณและลูกค้าหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณ
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Calendly คุณอยู่ในมือที่ปลอดภัยแล้ว นั่งพักผ่อนและทบทวนรายชื่อตัวเลือกที่ดีที่สุดที่เราคัดสรรมาให้คุณสำรวจในปี 2025 และอนาคตข้างหน้า 📅
⏰ สรุป 60 วินาที
กำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Calendly สำหรับการนัดหมายและการประชุมอยู่หรือไม่? นี่คือตัวเลือกที่คุณอาจพิจารณา:
- ClickUp – มากกว่าเครื่องมือจัดตารางเวลา, มันมอบการจัดการโครงการ, มุมมองปฏิทิน, และการผสานกับ Google Calendar และ Outlook.
- Google Calendar – ทางเลือกที่เรียบง่ายสำหรับผู้ที่อยู่ในระบบนิเวศของ Google พร้อมการจัดตารางเวลาและการจัดการปฏิทินที่ง่ายดาย
- ดูเดิล – ให้กลุ่มโหวตเวลาประชุม ทำให้การจัดตารางง่ายขึ้น
- Setmore – ซอฟต์แวร์จัดตารางนัดหมายฟรีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก พร้อมระบบจัดการปฏิทินและการแจ้งเตือน
- Acuity Scheduling – ระบบการจัดตารางเวลาที่ปรับแต่งได้ พร้อมให้ลูกค้าจองนัดหมายด้วยตนเอง แบบฟอร์มการรับข้อมูลเบื้องต้น และการประมวลผลการชำระเงิน
- YouCanBookMe – ซิงค์กับปฏิทินของคุณเพื่อสร้างหน้าการจองส่วนตัว
- ผู้จัดตารางการประชุม HubSpot – ส่วนหนึ่งของระบบ CRM ของ HubSpot ที่ช่วยให้การจัดตารางการประชุมและการจัดการผู้ติดต่อเป็นไปอย่างราบรื่น
- TimeTap – ระบบจัดตารางขั้นสูงพร้อมระบบรอคิว การจองคลาส และการจัดการลูกค้า
- Jotform – เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่มีฟังก์ชันการนัดหมายในตัว
- Picktime – ซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาฟรี พร้อมระบบจองคลาส การจัดการพนักงาน และการเชื่อมต่อปฏิทิน
Calendly คืออะไร?
Calendly เป็นเครื่องมือจัดตารางนัดหมายออนไลน์ที่ได้รับความนิยมซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อจัดตารางการโทร การประชุม และการนัดหมายต่าง ๆ ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้การสร้างหน้าจอง การซิงค์กับปฏิทินของคุณ และการแชร์กับลูกค้าที่มีอยู่หรือลูกค้าใหม่ทำได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้พวกเขาสามารถจองได้โดยตรง
ธุรกิจขนาดเล็ก, เอเจนซี,และฟรีแลนซ์ใช้แอปจัดตารางเวลาที่ดีที่สุดเช่นCalendly เพื่อทำให้กระบวนการจองนัดง่ายขึ้น.มันช่วยประหยัดเวลา, พลังงาน, และการสื่อสารที่ไม่จำเป็น—เพื่อให้คุณสามารถทำให้กระบวนการก่อนการประชุมทั้งหมดราบรื่นสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง.
Calendly ยังส่งการแจ้งเตือนบนซอฟต์แวร์จัดตารางนัดหมายด้วย ดังนั้นจึงไม่มีใครพลาดการประชุมอีกต่อไปนอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อ Calendlyที่สามารถเชื่อมต่อแอปจัดตารางกับเครื่องมือยอดนิยมอื่น ๆ เพื่อจัดตารางนัดหมายและการประชุมกลุ่มได้อีกด้วย
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ Calendly?
เครื่องมืออย่าง Calendly ถูกออกแบบมาเพื่อลดขั้นตอนการติดต่อกลับไปกลับมาในการนัดหมายประชุมหรือการโทร ทางเลือกอื่น ๆ ที่ใช้แทน Calendly ควรมีฟีเจอร์พื้นฐานเดียวกัน พร้อมทั้งฟีเจอร์เพิ่มเติมที่คุณสนใจจะนำมาใช้ในชุดเครื่องมือของคุณ
นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกอื่นของ Calendly:
- คุณสมบัติ: แอปมีคุณสมบัติที่คุณต้องการหรือไม่? แอปมีการเพิ่มคุณสมบัติใหม่ ๆ หรือไม่?
- ความสามารถในการใช้งาน: ซอฟต์แวร์ใช้งานง่ายหรือไม่? สมาชิกในทีมของคุณสามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานได้อย่างรวดเร็วหรือไม่?
- การผสานรวม: เครื่องมือนี้สามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้อยู่แล้วได้หรือไม่? คุณสามารถขยายฟังก์ชันการทำงานด้วยการผสานรวมที่มีอยู่ในตัวหรือจากบุคคลที่สามได้หรือไม่?
- การแชร์: การแชร์หน้าจองหรือลิงก์ของคุณกับผู้อื่นทำได้ง่ายหรือไม่? คุณสามารถฝังลิงก์นี้บนเว็บไซต์ของคุณได้หรือไม่?
- ตัวเลือกการชำระเงิน: คุณสามารถตั้งค่าการนัดหมายแบบชำระเงินได้หรือไม่? สามารถใช้งานร่วมกับ Stripe, PayPal, Square หรือผู้ให้บริการอื่นได้หรือไม่?
- ประสบการณ์ของผู้ใช้ปลายทาง: แอปพลิเคชันนี้ใช้งานง่ายสำหรับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของคุณหรือไม่?
- แผนราคา: มีแผนฟรีให้บริการหรือไม่? คุณสามารถใช้เวอร์ชันฟรีได้หรือไม่ หรือคุณต้องการแผนพรีเมียมเพื่อคุณสมบัติที่คุณต้องการ?
แอปปฏิทินที่ดีที่สุดสำหรับคุณขึ้นอยู่กับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของคุณ ตัดสินใจว่าอะไรสำคัญที่สุดสำหรับคุณ จากนั้นตรวจสอบทางเลือกที่ดีที่สุดของ Calendly ของเราเพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Calendly ในปี 2025
มีเครื่องมือหลายร้อยรายการที่นำเสนอปฏิทิน แบบฟอร์มออนไลน์ หรือทั้งสองอย่างรวมกัน ซึ่งอ้างว่าจะช่วยให้กระบวนการจองนัดง่ายขึ้น
นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในบรรดาสิ่งที่ดีที่สุด—การคัดสรรทางเลือกที่ดีที่สุดของ Calendly ที่คุณควรพิจารณาใช้ในธุรกิจของคุณในปีนี้
1.คลิกอัพ
หนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Calendly คือ ClickUp ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ClickUp ยังมีฟีเจอร์มากมายที่ตอบโจทย์ทีมที่ต้องการวิธีการจัดระเบียบและดูการนัดหมาย การประชุม และการโทรให้ราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ติดตามตารางเวลาของคุณอย่างใกล้ชิดด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUpจากเวอร์ชันเว็บหรือในแอปมือถือ ดูงานทั้งหมด การนัดหมาย และการประชุมของคุณในที่เดียว คุณสามารถดูไทม์ไลน์แสดงภาพการจัดการงานของคุณ และแชร์ปฏิทินของคุณกับสมาชิกในทีมหรือกับโลกภายนอกได้
มุมมองปฏิทินของ ClickUp ยังเชื่อมต่อกับปฏิทิน Google ของคุณได้อย่างราบรื่น เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกกิจกรรม
เมื่อพูดถึงการรับจองและการจัดตารางการประชุม ให้ClickUp Formsช่วยจัดการงานหนักเหล่านี้ สร้างแบบฟอร์มที่ใช้งานง่ายซึ่งจะส่งคำตอบไปยังสมาชิกทีมที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ปรับแต่งช่องข้อมูลที่คุณต้องการเก็บรวบรวม และใช้เงื่อนไขแบบมีเงื่อนไขเพื่อยกระดับประสบการณ์การจองให้ดียิ่งขึ้น
เมื่อคำตอบเหล่านั้นเข้ามา คุณสามารถแปลงเป็นงานใน ClickUp ได้โดยอัตโนมัติ ClickUp ถูกสร้างขึ้นเพื่อการจัดตารางงานและการจัดการเวลาดังนั้นคุณและทีมของคุณสามารถจัดการนัดหมายและดำเนินกระบวนการทั้งหมดของลูกค้าได้ในที่เดียว
ประโยชน์อย่างใหญ่หลวงของการใช้ ClickUp คือความสามารถในการปรับแต่งแพลตฟอร์มได้ตามต้องการ แต่เราก็มีห้องสมุดขนาดใหญ่ของเทมเพลตสำเร็จรูปไว้ให้คุณเลือกใช้รวมถึงเทมเพลตการจัดการเวลา หากคุณต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
ไลบรารีการผสานการทำงานยังมอบวิธีให้คุณสามารถขยายประโยชน์ของการใช้ ClickUp กับแอปอื่น ๆ ในชุดเครื่องมือของคุณ เช่น HubSpot, Google Calendar, Outlook, Slack และ Zoom ได้อีกด้วย เชื่อมต่อกับแอปอื่น ๆ ได้มากยิ่งขึ้นผ่าน Zapier และปลดล็อกฟีเจอร์ขั้นสูงด้วยเครื่องมือมากกว่า 1,000+ รายการ
หากคุณยังไม่พร้อมที่จะบอกลา Calendly อย่างสมบูรณ์ในตอนนี้ คุณจะดีใจที่ทราบว่า ClickUpมีการผสานรวม Calendly ในตัว ดังนั้นคุณสามารถเพลิดเพลินกับสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองเครื่องมือในที่เดียว 🤩
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- วางแผนตารางเวลาของคุณในปฏิทินของคุณ จากนั้นแชร์กับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย
- วางแผน จัดระเบียบ และติดตามความคืบหน้าด้วยซอฟต์แวร์จัดการงานที่มีในตัว
- ใช้ ClickUp Forms เพื่อสร้างแบบฟอร์มการจองและนัดหมายที่ปรับแต่งได้
- แปลงคำตอบจากแบบฟอร์มเป็นงานเพื่อให้ทีมของคุณไม่พลาดโอกาส
- เพลิดเพลินไปกับการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ในกระบวนการนัดหมายของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เนื่องจากมีตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย ผู้ใช้บางรายอาจรู้สึกว่า ClickUp น่ากลัวในตอนแรก
- คุณสามารถจองและจัดการปฏิทินของคุณผ่าน ClickUp ได้ แต่ระบบไม่ได้ทำงานเหมือนกับ Calendly อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นหากคุณชอบกระบวนการจองของ Calendly คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชี Calendly ของคุณกับ ClickUp ได้แทน
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. ปฏิทิน Google
เกือบทุกคนคุ้นเคยกับ Google Calendar และมันได้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสำหรับการใช้งานส่วนตัวและธุรกิจ ภายในGoogle Workspace,Google Calendar กลายเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากขึ้น— ด้วยเครื่องมือและคุณสมบัติที่สามารถเปลี่ยนมันให้กลายเป็นระบบตารางนัดหมายในตัวที่สามารถแข่งขันกับ Calendly ได้ 📆
ซอฟต์แวร์จัดตารางนัดหมายเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับธุรกิจที่ต้องการเครื่องมือจัดตารางเวลาที่ทำงานร่วมกันได้หลายทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Calendar
- กำหนดเวลาว่างสำหรับการนัดหมายของคุณตามการตั้งค่าในปฏิทิน Google ของคุณ
- ปรับแต่งช่วงเวลาและระยะเวลาการนัดหมาย (เหมาะสำหรับการประชุมกลุ่ม)
- แชร์หน้าจองที่ดูเป็นมืออาชีพของคุณผ่านลิงก์หรือฝังไว้ในเว็บไซต์ของคุณ
ข้อจำกัดของ Google Calendar
- ขณะนี้หน้าการจองนัดหมายยังไม่มีให้บริการในแพ็กเกจ Business Starter ซึ่งเป็นแพ็กเกจที่ประหยัดที่สุดของ Google Workspace
- หากคุณกำลังใช้ระบบนิเวศอื่นอยู่แล้ว เช่น Microsoft Office 365 การลงทุนใน Google Workspace เพิ่มอาจไม่จำเป็น
ราคาของ Google Calendar
Google Calendar มาพร้อมกับแผน Google Workspace:
- ธุรกิจเริ่มต้น: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Calendar
ไม่มีระบบให้คะแนนแยกต่างหากสำหรับ Google Calendar แต่ต่อไปนี้คือวิธีการให้คะแนนโดยรวมของ Google Workspace จากผู้ใช้:
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 40,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (15,100+ รีวิว)
3. วาดเล่น
Doodle เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วจากฟีเจอร์การกำหนดเวลาการประชุมกลุ่ม แต่ตอนนี้ยังมีเครื่องมือหน้าการจองที่สามารถแทนที่ Calendly ได้อีกด้วย เครื่องมือกำหนดเวลาการประชุมและการนัดหมายนี้สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือปฏิทินที่คุณเลือกใช้เพื่อแสดงเวลาว่างและประเภทการประชุม และอนุญาตให้ผู้อื่นจองช่วงเวลาที่เหมาะสมกับคุณ ✏️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Doodle
- กำหนดเวลาที่คุณพร้อมให้บริการบนหน้าการจองของคุณ
- ปรับจำนวนการจองที่คุณสามารถรับได้ในหนึ่งวันหรือเพิ่มเวลาสำรอง
- ส่งการแจ้งเตือนให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของคุณเพื่อไม่ให้พลาดนัดหมาย
ข้อจำกัดของดoodle
- ผู้ใช้บางรายแสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับการพยายามนัดหมายการประชุมหรือการโทรกับผู้คนในเขตเวลาที่แตกต่างกัน
- ไม่มีปฏิทินในตัวกับ Doodle ดังนั้นคุณต้องเชื่อมต่อกับ Google Calendar หรือ Microsoft Office 365 Calendar ของคุณ
ราคาแบบคร่าวๆ
- ฟรี
- ข้อดี: $6.95/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายปี
- ทีม: $8. 95/เดือน ต่อผู้ใช้, ชำระรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวแบบวาดเล่น
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (1,700+ รีวิว)
4. Setmore
Setmore เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์จัดตารางนัดหมายออนไลน์ฟรีที่ทำงานเป็นทางเลือกแทน Calendly แอปนี้ช่วยให้คุณรับการจองออนไลน์ ส่งการแจ้งเตือน และจัดการการชำระเงิน—ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจ เอเจนซี่ และฟรีแลนซ์ที่ต้องการจัดการการโทรหรือการประชุมแบบเสียค่าใช้จ่าย 📞
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Setmore
- สร้างและปรับแต่งหน้าจองออนไลน์ของคุณด้วยโลโก้, สตรีมโซเชียลมีเดีย, และรีวิว
- เพิ่มเครื่องมือประชุมออนไลน์เช่น Zoom หรือลิงก์ประชุมวิดีโอ Teleport ลงในนัดหมายด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- รับชำระเงินออนไลน์สำหรับการประชุมหรือการโทรของคุณ
ข้อจำกัดของ Setmore
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้ตัวเลือกการปรับแต่งมีความยืดหยุ่นมากขึ้น—เช่น การแสดงสถานะว่างเป็นรายวันเทียบกับทั้งสัปดาห์
- อาจไม่มีการปรับแต่งในระดับสิทธิ์ที่เพียงพอสำหรับผู้ใช้บางรายที่ต้องการให้ผู้ช่วยทำการนัดหมายแทน แต่ไม่ต้องการให้ผู้ช่วยปฏิเสธหรือคืนเงินการจองได้
ราคาของ Setmore
- ฟรี
- ข้อดี: $5/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายปี (สูงสุดสองผู้ใช้)
- ทีม: $5/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายปี (ผู้ใช้ไม่จำกัด)
คะแนนและรีวิวของ Setmore
- G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
5. ระบบนัดหมาย Acuity
Acuity Scheduling เป็นเครื่องมือจัดตารางนัดหมายสำหรับลูกค้าที่ได้รับความนิยมจากทีมงาน Squarespace ด้วย Acuity Scheduling คุณสามารถรับการจอง จัดการการชำระเงินอย่างปลอดภัยและใช้ระบบอัตโนมัติในการทำงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการนัดหมายของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ 📝
คุณสมบัติเด่นของ Acuity Scheduling
- ตั้งค่าความพร้อมใช้งานของคุณและปรับแต่งเวลาและวิธีการที่ลูกค้าสามารถจองกับคุณได้ เพื่อให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้
- ให้ลูกค้าสามารถนัดหมาย แก้ไข หรือยกเลิกนัดหมายของตนเองได้ และส่งการแจ้งเตือนทาง SMS
- เสนอการสมัครสมาชิกหรือคลาสเรียนแบบต่อเนื่อง รับเงินมัดจำ และจัดเก็บข้อมูลบัตรอย่างปลอดภัย
ข้อจำกัดของระบบ Acuity Scheduling
- ผู้ใช้แนะนำว่าคุณควรคลิกเพื่อยอมรับคำเชิญในปฏิทิน แทนที่กิจกรรมจะถูกเพิ่มลงในปฏิทินที่คุณเลือกโดยอัตโนมัติ
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้หน้าการจองสามารถปรับแต่งได้ง่ายขึ้นเพื่อให้ตรงกับความต้องการในการจัดตารางเวลาของพวกเขา
ราคาของ Acuity Scheduling
- กำลังเปิดตัว: $16/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน ชำระรายปี
- การเติบโต: $27/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุดหกคน ชำระรายปี
- แพ็กเกจ Powerhouse: $49/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 36 คน ชำระรายปี
คะแนนและรีวิวของ Acuity Scheduling
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 8/5 (5,500+ รีวิว)
6. YouCanBookMe
YouCanBookMe เป็นเครื่องมือจัดตารางเวลาออนไลน์ที่อ้างว่าให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้ใช้เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งที่พวกเขาทำ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้สามารถสร้างแบบฟอร์มการจองที่ปรับแต่งได้ จัดการช่วงเวลาที่พร้อมให้บริการ และใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้า 🙌
คุณสมบัติเด่นของ YouCanBookMe
- จองนัดหมายในรูปแบบที่กำหนดเอง รวมถึงลิงก์ใช้ครั้งเดียว การจองแบบขอเท่านั้น และการจำกัดจำนวนการจอง
- ปรับแต่งประสบการณ์หน้าการจองของคุณด้วยการรองรับมุมมองความพร้อมใช้งานที่แตกต่างกัน สกุลเงิน เขตเวลา และภาษา
- ส่งการแจ้งเตือน อีเมลติดตามผล และอีเมลสำหรับผู้ไม่มาตามนัดที่สอดคล้องกับแบรนด์ของบริษัทคุณ
ข้อจำกัดของ YouCanBookMe
- ผู้ใช้บางรายแนะนำว่ามีความยากลำบากในการปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกของหน้าการจอง รวมถึงการเพิ่มโลโก้ของบริษัท
- คุณไม่สามารถผสานรวม YouCanBookMe กับปฏิทิน Apple ได้อีกต่อไป
ราคาของ YouCanBookMe
- ฟรี
- ชำระเงินแล้ว: $10. 80/เดือนต่อปฏิทิน ชำระรายปี
คะแนนและรีวิว YouCanBookMe
- G2: 4. 7/5 (1,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
7. ตัวจัดตารางการประชุม HubSpot
HubSpotมีเครื่องมือและฟีเจอร์ฟรีมากมายสำหรับทีมการตลาดและการขาย และตัวจัดตารางการประชุมก็เป็นหนึ่งในนั้น
ด้วยโซลูชันการนัดหมายการประชุมฟรีของ HubSpot คุณสามารถแสดงเวลาว่าง จองการประชุมโดยไม่ต้องส่งข้อความไปมา จัดการการจองการประชุมแบบหมุนเวียน และทำให้กระบวนการนัดหมายง่ายขึ้น 🐦
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของตัวจัดตารางการประชุม HubSpot
- ฝังปฏิทินหรือตัวจัดตารางนัดหมายของคุณบนเว็บไซต์ของคุณ
- ซิงค์การจองและข้อมูลทั้งหมดไปยัง HubSpot CRM ของคุณโดยอัตโนมัติ
- ผสานการทำงานกับ Google Calendar และ Microsoft Office 365 Calendar
ข้อจำกัดของตัวจัดตารางการประชุมของ HubSpot
- ผู้ใช้รายงานว่าตัวจัดตารางเวลาแยกแยะได้เพียงระหว่าง "ว่าง" กับ "ไม่ว่าง" เท่านั้น และไม่ได้คำนึงถึงสถานะอื่น ๆ เช่น "ไม่อยู่ที่สำนักงาน"
- ผู้ใช้บางรายแนะนำว่าตัวเลือกในการซ่อนโลโก้ HubSpot บนหน้าการจองของคุณมีให้เฉพาะในแผนโปรที่มีราคาสูงกว่าเท่านั้น
ราคาของระบบจัดตารางการประชุม HubSpot
คุณสามารถเข้าถึงตัวจัดตารางการประชุมได้เป็นส่วนหนึ่งของแผน HubSpot Sales Hub ต่อไปนี้:
- ฟรี
- เริ่มต้น: $18/เดือน สำหรับผู้ใช้สองคน ชำระรายปี ($9/เดือน ต่อผู้ใช้เพิ่มเติม)
- ชุดเริ่มต้น CRM Suite: $240/ปี สำหรับผู้ใช้สองคน ชำระรายปี
- ระดับมืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $450/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน ชำระรายปี ($90/เดือนต่อผู้ใช้เพิ่มเติม)
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $1,500/เดือน สำหรับผู้ใช้ 10 คน ชำระรายปี
HubSpot Meeting Scheduler คะแนนและรีวิว
เครื่องมือจัดตารางประชุมของ HubSpot รวมอยู่ใน Sales Hub ของพวกเขา นี่คือคะแนนปัจจุบันของ HubSpot Sales Hub:
- G2: 4. 4/5 (10,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
8. ไทม์แทป
TimeTap เป็นเครื่องมือจัดตารางการประชุมออนไลน์ที่คุณสามารถใช้จัดการการจองระหว่างพนักงาน ลูกค้า และหลายสถานที่ แพลตฟอร์มนี้มีเป้าหมายเพื่อลดงานด้านการบริหารจัดการ เช่น การจัดตารางประชุม และมีฟีเจอร์ที่เป็นประโยชน์ เช่น การแจ้งเตือนการนัดหมายอัตโนมัติ ⚒️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TimeTap
- เพลิดเพลินกับการซิงค์ปฏิทินแบบสองทาง คุณจึงไม่จำเป็นต้องอัปเดต TimeTap หรือปฏิทินการทำงานของคุณด้วยตนเอง
- สร้างรายการรออัตโนมัติเพื่อช่วยคุณเติมที่ว่างในนาทีสุดท้าย
- ได้รับประโยชน์จากเวลาเดินทางที่ประมาณการไว้ด้วยการผสานรวมกับ Google Maps
ข้อจำกัดของ TimeTap
- ผู้ใช้บางรายได้แสดงความไม่พอใจว่าการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ไม่ได้ถูกส่งมอบอย่างมีประสิทธิภาพตามที่คาดหวังไว้
- ตัวเลือกการปรับแต่งมีจำกัด โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ ในพื้นที่นี้
ราคา TimeTap
- มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $22.45/เดือน
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $40. 45/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ TimeTap
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
9. Jotform
Jotform เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการสร้างแบบฟอร์มที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ แต่ยังสามารถใช้เป็นทางเลือกแทน Calendly ด้วยฟีเจอร์การนัดหมาย ใช้เทมเพลตเพื่อรับการจองออนไลน์ ปรับแต่งช่วงเวลาการนัดหมาย และส่งการแจ้งเตือนไปยังลูกค้า 👀
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jotform
- ปรับแต่งระยะเวลาและช่วงเวลาระหว่างการนัดหมายของคุณ
- ส่งอีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังลูกค้า
- ขยายความสามารถของ Jotform ด้วยการผสานรวม Google Calendar ที่มีอยู่ในตัว
ข้อจำกัดของ Jotform
- ผู้ใช้บางรายแสดงความประสงค์ให้ Jotform มีระบบปฏิทินในตัวที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
- ด้วยเทมเพลตมากมายและตัวเลือกในการปรับแต่งประสบการณ์ของคุณด้วย Jotform Apps ผู้ใช้บางคนอาจรู้สึกว่าประสบการณ์นี้มากเกินไป
ราคาของ Jotform
- ฟรี
- บรอนซ์: $34/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน, คิดค่าบริการรายปี
- เงิน: $39/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน, คิดค่าบริการรายปี
- ทองคำ: $99/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิว Jotform
- G2: 4. 7/5 (2,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,600+ รีวิว)
10. เวลาที่เลือก
Picktime เป็นแพลตฟอร์มการนัดหมายออนไลน์ที่รวมถึงการออกใบแจ้งหนี้, รายงานการขาย,การจัดการลูกค้า,และการจัดการทีม. ทีมสามารถใช้ Picktime เพื่อรับการนัดหมาย, จองคลาส, และคำขออุปกรณ์ผ่านหน้าการจองออนไลน์. 🌻
คุณสมบัติเด่นของ Picktime
- สร้างปฏิทิน จากนั้นปรับแต่งกฎเพื่อให้ตรงกับความพร้อมของคุณ
- แจ้งเตือนลูกค้าโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับการจองที่กำลังจะมาถึงเพื่อหลีกเลี่ยงการไม่มาตามนัด
- ผสานการทำงานกับผู้ให้บริการประชุมทางวิดีโอที่ได้รับความนิยม เช่น Google Meet, Microsoft Teams, และ Zoom
ข้อจำกัดเวลาในการรับสินค้า
- มีตัวเลือกการแจ้งเตือนที่จำกัดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวันที่หรือเวลา ตามที่ลูกค้าของผู้ใช้บางรายแจ้ง
- ผู้ใช้บางท่านต้องการให้มีตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติมสำหรับระบบจอง
ราคาตามเวลาที่เลือก
- ฟรี
- เริ่มต้น: $3/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $2.25 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของ Picktime
- G2: 4. 8/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
ทำให้กระบวนการจัดตารางง่ายขึ้นด้วยทางเลือกอื่นของ Calendly
Calendly อาจเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการนัดหมายออนไลน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด แต่ยังมีทางเลือกอื่น ๆ อีกมากมายที่มีคุณสมบัติเหมือนกันหรือมีวิธีการจองและจัดการนัดหมายที่น่าสนใจยิ่งขึ้น
ใช้คู่มือนี้เพื่อช่วยคุณค้นหาคู่ที่เหมาะที่สุดของคุณ ทำให้กระบวนการนัดหมายง่ายขึ้น และสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้าของคุณ
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่มากกว่าซอฟต์แวร์จัดตารางนัดหมายลองใช้ ClickUp ฟรี แพลตฟอร์มครบวงจรนี้เต็มไปด้วยเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ—เช่น การจัดการงานการติดตามเป้าหมายและการบริหารโครงการ ✨