Customer Management Strategies: A Guide to Building Superior Customer Relationships

ร้านดอกไม้, บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์, และบริษัทก่อสร้างมีอะไรเหมือนกัน? ลูกค้า! ธุรกิจทั่วโลกมีอยู่เพื่อปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในที่สุดก็ทำให้ตลาดยั่งยืนและมีกำไร
อย่างไรก็ตาม การรักษาความพึงพอใจของลูกค้าไม่ใช่เรื่องง่าย คุณจะพบอุปสรรคในทุกย่างก้าวกับความท้าทายเช่น การแข่งขันที่รุนแรงและเทคโนโลยีและแนวโน้มตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งทั้งหมดนี้กำลังปรับเปลี่ยนความคาดหวังของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
เพื่อชนะใจลูกค้าในตลาดใด ๆ คุณจำเป็นต้องเชี่ยวชาญกลยุทธ์การบริหารลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์เหล่านี้ทั้งหมดเกี่ยวกับการ เพิ่มความภักดีของลูกค้า และ ชนะใจลูกค้าที่มีศักยภาพ ด้วยขั้นตอนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
ในบทความนี้ เราจะอธิบาย:
- แนวคิดหลักในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
- องค์ประกอบของกลยุทธ์การบริหารลูกค้าที่ครบวงจร
- 10 กลยุทธ์ที่มีประโยชน์สำหรับทีมขายและทีมการตลาด
- เครื่องมือและโซลูชันสำหรับการนำกลยุทธ์ CRM ไปใช้
การจัดการลูกค้าและบทบาทในกลยุทธ์ทางธุรกิจใด ๆ
การจัดการลูกค้า หรือที่รู้จักในนามของ การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือ CRM คือกลยุทธ์, วิธีการ, เทคโนโลยี, และกระบวนการที่คุณใช้เพื่อสร้าง, วิเคราะห์, และปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า
การมุ่งเน้นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าจะกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณในสองวิธีหลัก:
- ปรับแต่งแนวทางที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นสำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิม
- การวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าผ่านพฤติกรรมและการโต้ตอบของผู้ใช้
มาทำความเข้าใจแนวคิดเหล่านี้อย่างละเอียดพร้อมตัวอย่างกันเถอะ ?
แนวทางเฉพาะบุคคลในการจัดการลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่มีศักยภาพ
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้คุณสร้างความภักดีของลูกค้าและดึงดูดลูกค้าใหม่ได้โดยการ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ และ ปรับแต่งวิธีการตลาดใหม่
สมมติว่าคุณดำเนินกิจการร้านเบเกอรี่ขนาดเล็กที่มีฐานลูกค้าจำกัดและมีคู่แข่งหลายรายในบริเวณใกล้เคียง ในกรณีนี้ กลยุทธ์ CRM ที่มีประสิทธิภาพอาจเป็น:
- การระบุโปรไฟล์ลูกค้าทางประชากรศาสตร์และจิตวิทยาผ่านการวิจัยตลาด
- การใช้ส่วนผสมคุณภาพและของแถมเพื่อเพิ่มการรักษาลูกค้า
- เสนอส่วนลดและบริการจัดส่งถึงบ้านเพื่อดึงดูดลูกค้าจากย่านอื่น
- การใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือเครื่องมือการตลาดดิจิทัลเพื่อสร้างเนื้อหาการอบขนม (เช่น บทเรียน) สำหรับโปรไฟล์ต่าง ๆ
ความสำคัญของประสบการณ์ผู้ใช้ต่อความพึงพอใจของลูกค้า
หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าคือการติดตามประสบการณ์ของผู้ใช้ การจัดการข้อร้องเรียนและคำขอของผู้ใช้ที่ไม่ดีจะนำไปสู่การที่กลุ่มลูกค้าของคุณ รู้สึกถูกละเลย ซึ่งกระตุ้นให้พวกเขา มองหาผลิตภัณฑ์และบริการทางเลือก
มาพิจารณาตลาดที่มีการแข่งขันสูงของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งกันที่นี่ บริการอย่าง Hulu, Netflix, และ Disney+ ล้วนแล้วแต่เป็นที่ยอมรับในตลาดแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทเหล่านี้ยังคงประสบกับจำนวนผู้ใช้ที่ลดลงเป็นครั้งคราวเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น รายการที่แข่งขันกันและตัวเลือกการสมัครสมาชิกที่จำกัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้
แน่นอนว่านี่เป็นเพียงตัวอย่างง่ายๆ เท่านั้น บริษัทใหญ่ๆ มักจะมีระบบ CRM ที่ครอบคลุมเพื่อช่วยรวบรวมและจัดการข้อมูลลูกค้าและเข้าใจวิธีการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของตน แต่ก็ยังแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้ผู้ใช้ทุกคนพึงพอใจ
ต้องการวิธีง่ายๆ ในการติดตามคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าหรือไม่? ใช้เทมเพลตแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ClickUpฟรี —ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทั้งทีมสนับสนุนและผู้จัดการสามารถใช้งานได้ รวบรวมคำตอบเพื่อประเมินความต้องการของผู้ใช้ จุดที่ประสบปัญหา และคะแนนการบริการของคุณ ทั้งหมดจากหน้าเดียว
องค์ประกอบของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
การดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้าต้องคำนึงถึง ห้า องค์ประกอบสำคัญ ภายใต้ร่มของ CRM. มาดูกันว่าองค์ประกอบเหล่านี้คืออะไรและเชื่อมโยงกันอย่างไร:
1. บริการลูกค้า
การบริการลูกค้าเป็นรากฐานสำคัญของทุกโครงการ CRM กลยุทธ์การจัดการลูกค้าของคุณควรมุ่งเน้นไปที่การรักษาการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับผู้ใช้ การตอบคำถามสำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะ และการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
โปรดจำไว้ว่าการบริการลูกค้าไม่ได้เป็นเพียงการรักษาลูกค้าเดิมให้พึงพอใจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการดึงดูดลูกค้าใหม่ด้วย การบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมจะชนะใจทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิม ซึ่งพวกเขาจะบอกต่อ สิ่งดีๆ เกี่ยวกับบริษัทของคุณ ไม่ว่าจะผ่านการบอกต่อปากต่อปากหรือรีวิวออนไลน์ และทำให้คุณเป็นที่รู้จักในสายตาของลูกค้าที่มีศักยภาพ
เพื่อให้การบริการลูกค้าเป็นเลิศ คุณควรกำหนดกลยุทธ์ CRM และขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานสำหรับทีมสนับสนุนของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถลงทุนในซอฟต์แวร์ CRM คุณภาพสูงที่มีตัวเลือกในการสนับสนุนการสื่อสารกับลูกค้าแบบเรียลไทม์ การรวบรวมข้อมูลลูกค้า และการติดตามการโต้ตอบ
ใช้เทมเพลต SOP ของ ClickUp เพื่อมาตรฐานขั้นตอนสำหรับทีมบริการลูกค้าของคุณ มาพร้อมกับรายการตรวจสอบในตัวเพื่อช่วยคุณบันทึกกระบวนการสำคัญและรับรองประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ
2. ระบบอัตโนมัติสำหรับทีมขาย
สำหรับทีมส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบัน ระบบอัตโนมัติสำหรับทีมขายเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ CRM ของพวกเขา
ไม่ว่าคุณจะขายสินค้าหรือทำธุรกิจที่เน้นการให้บริการ คุณก็ทราบดีว่ากระบวนการขายเต็มไปด้วยกิจกรรมที่น่าเบื่อและซ้ำซาก เช่น การป้อนข้อมูลและการอัปเดตสถานะลูกค้า การทำงานอัตโนมัติของทีมขายช่วยให้คุณ กำจัดงานที่ต้องทำด้วยมือเหล่านี้ และให้ทีม CRM ของคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุด—การตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ตัวเลือกการอัตโนมัติของทีมขายภายในระบบ CRMของคุณช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและลดความเสี่ยงของการหมดไฟของพนักงาน โดยหลักแล้วช่วยให้พนักงานขายสามารถข้ามงานที่ทำซ้ำ ๆ (และมักน่าเบื่อ) ได้ และมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่น่าสนใจและมีคุณค่ามากขึ้น ประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่:
- การสร้างฐานข้อมูลลูกค้าแบบรวมศูนย์พร้อมการบันทึกข้อมูลการติดต่ออัตโนมัติ
- สร้างรายงานการขายเชิงลึกเพื่อแสดงข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน และทำนายยอดขาย
3. การตลาดอัตโนมัติ
กลยุทธ์ CRM ของคุณต้องระบุงานที่ทำซ้ำภายในแคมเปญการตลาด เช่น การส่งข้อความต้อนรับหรือการขอรีวิว และนั่นคือจุดที่การตลาดอัตโนมัติเข้ามามีบทบาท
ด้วยระบบอัตโนมัติทางการตลาด คุณสามารถสำรวจลูกค้าเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้น และค้นหาวิธีเข้าถึงพวกเขาตามข้อมูลที่รวบรวมไว้ได้ ซอฟต์แวร์ CRM ส่วนใหญ่ยังอนุญาตให้คุณผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เพื่อจัดตารางโพสต์ และช่วยให้ทีมการตลาดของคุณสร้างการมีอยู่ทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
คุณยังสามารถปรับปรุงการตลาดผ่านอีเมลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น—ปรับแต่งระบบอัตโนมัติเพื่อส่งอีเมลหลังจากมีการกระทำเฉพาะของลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่มีศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการลูกค้าเป้าหมายของคุณ
ตัวอย่างที่ดีในที่นี้คือเทมเพลตอัตโนมัติสำหรับอีเมลของ ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณปรับแต่งและส่งอีเมลในทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้าได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง การตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติทั้งหมดเป็นแบบไม่ต้องเขียนโค้ดและช่วยลดงานด้านการดูแลระบบได้อย่างมาก
4. จุดสัมผัสของลูกค้า (ทั้งทางกายภาพและดิจิทัล)
จุดสัมผัสกับลูกค้าหมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์ทั้งหมด ของลูกค้าที่มีกับบริษัทของคุณ จุดเหล่านี้ไม่ได้เป็นเส้นตรงและสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้า—ตัวอย่างเช่น:
- ลูกค้าที่มีศักยภาพได้ยินเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ, เกิดความสนใจ, และติดต่อเพื่อเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าของคุณ
- การเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งแรกของลีดที่เพิ่งได้รับการแปลงเพื่อทำการสั่งซื้อ
- ลูกค้าปัจจุบันติดต่อมาเพื่อแก้ไขปัญหาบริการ
คุณสามารถแบ่งจุดสัมผัสกับลูกค้าของคุณออกเป็น ทางกายภาพ และ ทางดิจิทัล
การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าแบบตัวต่อตัวถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุดของจุดสัมผัสทางกายภาพ (หรือแบบดั้งเดิม) แต่อย่าละเลยความสำคัญของจุดสัมผัสทางกายภาพอื่นๆ เช่น การประชุม งานแสดงสินค้า โบรชัวร์ที่พิมพ์ และจดหมายขอบคุณ
จุดสัมผัสดิจิทัลช่วยวิเคราะห์การโต้ตอบของลูกค้าผ่านแหล่งข้อมูลเสมือนจริง เช่น เว็บไซต์ของคุณ แบบสำรวจลูกค้า โซเชียลมีเดีย โฆษณาออนไลน์ และแคมเปญอีเมล
แบรนด์ใช้จุดสัมผัสเพื่อทำให้การสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าทุกครั้งประสบความสำเร็จ แนวคิดคือการปรับแต่งเนื้อหาและทรัพยากรให้เหมาะกับแต่ละจุดสัมผัส และเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าตั้งแต่แรกเริ่ม
5. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำทางข้อมูลลูกค้า
ระบบ CRM ไม่ได้คาดเดาความสำเร็จของบริษัทคุณในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบสุ่ม—แต่ทำงานบนข้อมูลที่เป็นจริง นั่นจึงเป็นเหตุผลที่การวิเคราะห์ข้อมูลมีบทบาทสำคัญในแผนกลยุทธ์ CRM ทุกแผน ?
ทีมส่วนใหญ่ ใช้เครื่องมือ CRM ในการจัดการข้อมูลลูกค้าเพื่อค้นหาแนวโน้มเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า การโต้ตอบ และความสนใจ คุณควรสามารถเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นรายงานที่สามารถนำไปใช้ได้ และแสดงผลผ่านแผนภูมิและกราฟต่าง ๆ ได้
ข้อมูลและรายงานที่คุณสร้างขึ้นจะช่วยให้สามารถระบุกลุ่มตลาดตามลูกค้าที่มีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และปรับแต่งการตลาดให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เร็วขึ้น—เทมเพลต CRM สำหรับนักวิเคราะห์ของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามและจัดการข้อมูลลูกค้าได้จากที่เดียว ระบุแนวโน้ม สร้างภาพข้อมูลและทำงานร่วมกับทีม CRM ได้อย่างราบรื่น
3 ความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในการบริหารจัดการลูกค้า
แม้ว่าไม่มีธุรกิจใดที่ตั้งใจจะหยาบคายหรือไม่ตอบสนองต่อลูกค้าแต่การบริหารจัดการลูกค้าไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเสมอไป ต่อไปนี้คือความท้าทายบางประการที่อาจขัดขวางคุณจากการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า:
- การฝึกอบรมพนักงานไม่เพียงพอ: พนักงานของคุณเป็นตัวแทนของอัตลักษณ์แบรนด์ของคุณ และหากพวกเขาได้รับการฝึกอบรมไม่ดีในด้านต่างๆ เช่น การจัดการลูกค้าและการคาดการณ์ยอดขาย อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความพยายามในการใช้ CRM ของคุณ แก้ไขปัญหานี้โดย: รายละเอียดกระบวนการภายในสำหรับประสบการณ์ลูกค้าที่เหมาะสมที่สุดลงทะเบียนพนักงานของคุณเพื่อรับการรับรอง CRM
- โซลูชัน CRM คุณภาพต่ำ: เครื่องมือ CRM ที่อ่อนแอจะมีฟังก์ชันและการปรับแต่งที่จำกัด อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ไม่ดี และไม่สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของธุรกิจที่มีอยู่ของคุณได้อย่างราบรื่น มันจะเพียงทำให้คุณไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของคุณได้
- การให้ความสำคัญกับลูกค้าใหม่มากเกินไป: หลายบริษัทมุ่งเน้นไปที่การหาลูกค้าใหม่จนลืมเรื่องการรักษาลูกค้าเดิม หากไม่สามารถเพิ่มความภักดีของลูกค้าได้ คุณเสี่ยงที่จะสูญเสียรายได้ในระยะยาว
มาคุยกันเรื่องโซลูชัน: 10 กลยุทธ์การจัดการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ
การสร้างกลยุทธ์ CRM ที่มีประสิทธิภาพสามารถทำได้แน่นอน—มาดู 10 วิธีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วสำหรับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ยาวนาน และเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า ?
1. ใช้ระบบ CRM ที่ทรงพลัง
แม้กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีที่สุดก็อาจล้มเหลวได้ หากคุณใช้ระบบ CRM ที่ไม่สอดคล้องกับขนาดการดำเนินงานของคุณ
จากตัวเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาดเครื่องมือ CRM ที่มีประสิทธิภาพสูง ควรช่วยในเจ็ดฟังก์ชันต่อไปนี้:
- วิเคราะห์และแสดงภาพข้อมูล CRM
- สร้างภาพการเดินทางของลูกค้าและระดมความคิดกลยุทธ์ CRM ที่เหมาะสม
- สนับสนุนกระบวนการทำงานสำหรับทีมบริการลูกค้า
- สื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ
- ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานด้านการขายและการตลาด
- ปรับปรุงการจัดการข้อเสนอแนะของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ
- ร่างและจัดการเอกสาร
โชคดีที่คุณสามารถได้รับทุกสิ่งนี้และมากกว่านั้น ด้วย ClickUp! แพลตฟอร์มการตลาดและการจัดการลูกค้านี้มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างกลยุทธ์ CRM ที่ประสบความสำเร็จและดำเนินโครงการลูกค้าหลายโครงการ
มาดูClickUp CRMและชุดฟังก์ชันการทำงานที่ช่วยคุณนำกลยุทธ์ CRM ไปใช้ได้อย่างง่ายดาย
ติดตามกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบของกลุ่มเป้าหมายและลูกค้าด้วย ClickUp
ClickUp ช่วยให้คุณตั้งค่ากระบวนการจัดการลูกค้าทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดาย ทำให้การวิเคราะห์จุดสัมผัสกับลูกค้าและการสร้างกลยุทธ์ CRM ที่เหมาะสมเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ ด้วยมุมมองต่างๆ ของ ClickUp คุณยังสามารถสังเกตความสัมพันธ์กับลูกค้าได้จากหลากหลายมุมมองมากกว่า 15 รูปแบบ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้มุมมองแบบรายการหรือตารางเพื่อจัดระเบียบและจำแนกประเภทรายชื่อผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย คำสั่งซื้อ และข้อมูลลูกค้าหรือลองใช้มุมมองแบบบอร์ดเพื่อจัดเรียงข้อมูลตามขั้นตอนของกระบวนการขาย
ด้วยปฏิทินในตัวของ ClickUp คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานของลูกค้าที่สอดคล้องกันระหว่างทีมขายและการตลาดได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถ:
- ใช้ClickUp Docsเพื่อจัดเก็บข้อมูลลูกค้า วิกิ และ SOPs
- เพิ่มลิงก์ ไฟล์ และเอกสารเพื่อให้บริบทสำหรับงานเฉพาะ
- ใช้ประโยชน์จากClickUp Brain ผู้ช่วย AI และผู้จัดการความรู้ของแพลตฟอร์ม เพื่อสร้างคำตอบสำหรับลูกค้าและรายงานสถานะ
- ใช้มุมมองแชทที่มีอยู่ในตัวเพื่อโต้ตอบกับทีมอย่างรวดเร็ว
สร้างภาพข้อมูลลูกค้าด้วยแดชบอร์ด ClickUpที่คุณออกแบบเอง พร้อมการ์ดมากกว่า 50 แบบ—คุณสามารถนำเข้าข้อมูล CRM จากเครื่องมืออื่น ๆ และซูมดูตัวชี้วัดสำคัญ เช่น อัตราการรักษาลูกค้าและขนาดดีลเฉลี่ย ผ่านกราฟและแผนภูมิต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
ลดงานที่ซ้ำซ้อนของทีมการตลาดและทีมขาย
ClickUp มอบฟีเจอร์มากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการภายในองค์กรของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถผสานอีเมลเข้ากับ ClickUp และปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น—ทำให้การโต้ตอบเป็นศูนย์กลางและจัดการได้อย่างเป็นระเบียบ
อีกทางเลือกหนึ่งที่คุณจะต้องชื่นชอบคือClickUp Automationsสำหรับงานที่ใช้เวลานานและซ้ำซาก เช่น การเปลี่ยนลำดับความสำคัญ วันที่ครบกำหนด และสถานะของลูกค้า เลือกตัวเลือกที่สร้างไว้ล่วงหน้าจากคลัง Automation ของ ClickUp หรือสร้างของคุณเองได้ในไม่กี่คลิก
นั่นยังไม่หมด—นำทีมการตลาดและทีมขายของคุณมาใช้งานบนClickUp Whiteboards แบบเรียลไทม์ ใช้พื้นที่ดิจิทัลในการระดมความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมบูรณ์แบบของคุณ สร้างภาพแคมเปญการตลาด และวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าโดยใช้เครื่องมือที่น่าสนใจ เช่น ตัวเชื่อมต่อ, โน้ตติด, และปากกาเน้นข้อความ
สุดท้าย, ClickUp ช่วยคุณประหยัดเวลา, ลดข้อผิดพลาด, และปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดีขึ้นด้วยเทมเพลต CRM ที่สร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ.
- เทมเพลตการต้อนรับลูกค้าใหม่ของ ClickUp: เหมาะสำหรับการจัดการลูกค้าใหม่และให้บริการลูกค้าที่เน้นการแก้ปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นการเดินทางของลูกค้า
- เทมเพลตแผนที่การเดินทางของลูกค้า ClickUp: ช่วยให้คุณสามารถวางแผนการเดินทางของลูกค้า ระบุจุดสัมผัสและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงเพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์ CRM ของคุณ
- เทมเพลตการจัดการบริการลูกค้า ClickUp: ช่วยให้คุณจัดระเบียบลูกค้า รวบรวมคำขอบริการลูกค้า และติดตามความพึงพอใจของลูกค้า
- เทมเพลต CRM ของ ClickUp:เทมเพลตการจัดการลูกค้านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามลูกค้าเป้าหมาย, การรวมข้อมูลลูกค้าไว้ในที่เดียว, และการทำงานอัตโนมัติ
2. ปรับแต่งการตลาดออนไลน์และอีเมลให้เหมาะกับบุคคลเพื่อกระตุ้นการเติบโตของธุรกิจ
กลยุทธ์ที่สองของเราคือการทำการตลาดแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย
การตลาดแบบทั่วไปไม่สามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของคุณได้—วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าและพัฒนา วิธีการที่สร้างสรรค์ เพื่อปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับบุคลิกภาพของผู้ซื้อที่คุณต้องการมีอิทธิพลต่อ
สำหรับสิ่งนี้ คุณจะต้องแบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลประชากรหรือประวัติการซื้อ
อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตโปรไฟล์ผู้ใช้ยอดนิยม!
3. สร้างเนื้อหาแบบโต้ตอบ
เนื้อหาแบบโต้ตอบต้องการให้ผู้ชมของคุณ ดำเนินการบางอย่าง ซึ่งทำให้มันสนุก—คิดถึงการสำรวจ, แบบทดสอบ, และการสำรวจความคิดเห็น. คุณไม่จำเป็นต้องมอบเนื้อหาคุณภาพสูงสุดเสมอไป—แม้กระทั่งเนื้อหาคุณภาพกลาง ๆ ก็สามารถสร้างความมหัศจรรย์ได้ในแง่ของการมองเห็นแบรนด์.
นอกเหนือจากการมีส่วนร่วมของลูกค้าแล้ว การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าแบบเฉพาะบุคคลยังมีบทบาทสำคัญอีกประการหนึ่งคือการรวบรวมข้อมูล การตอบสนองของลูกค้าที่รวบรวมได้สามารถกำหนดกลยุทธ์ CRM และแผนเนื้อหาของคุณได้
นำกลยุทธ์นี้ไปใช้ด้วยความช่วยเหลือของเทมเพลตแผนเนื้อหา ClickUp ซึ่งช่วยให้การจัดระเบียบงานสำหรับการสร้างและแจกจ่ายเนื้อหามีประสิทธิภาพ
4. ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างความผูกพันกับลูกค้า
ในยุคปัจจุบัน การเงียบในสื่อสังคมออนไลน์แทบจะเป็นสูตรสำเร็จสำหรับหายนะด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อ สื่อสาร กับลูกค้า ให้คำตอบที่ตรงประเด็นต่อข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และแก้ไขปัญหาต่างๆ วิธีการนี้จะทำให้กลุ่มเป้าหมายของคุณรู้สึกมีคุณค่า ส่งผลให้คุณสร้างความภักดีของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
5. พัฒนาหน้าแลนดิ้งเพจที่ปรับแต่งเฉพาะ
หน้า Landing Page มีพลังในการ ดึงดูดและสร้างความสนใจ ให้กับลูกค้าเป้าหมายของคุณ อย่างไรก็ตาม หน้าเหล่านี้ก็อาจทำให้ลูกค้าสูญเสียความสนใจได้ หากการออกแบบและธีมของ UX ไม่ดึงดูดใจเพียงพอ
คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาบนหน้า landing page ของคุณได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อสื่อสารว่า ทำไม ผลิตภัณฑ์ของคุณจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับลูกค้าเป้าหมายของคุณ ในการทำเช่นนี้ คุณสามารถใช้ClickUp Landing Page Templateเพื่อรวบรวมงานวิจัยและงานออกแบบ จัดลำดับความสำคัญ (เช่น แก้ไขการนำทาง หรือ สร้างลิงก์กระตุ้นการกระทำ) และกำหนดเวลาประมาณการสำหรับแต่ละงาน
6. ใช้แชทบอทสดสำหรับการสนับสนุนลูกค้า
แชทบอทสดได้กลายเป็นส่วนสำคัญของทุกกลยุทธ์ CRM ที่มีประสิทธิภาพ นี่ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ เพราะการสนับสนุนแบบอัตโนมัติหมายถึง การตอบกลับอย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง ต่อคำถามของลูกค้า แชทบอทสดสามารถเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้า และ ลดต้นทุนพนักงาน ดังนั้นจึงเป็นประโยชน์สำหรับทุกฝ่าย
7. ส่งเสริมความภักดีของลูกค้าผ่านรูปแบบธุรกิจที่เน้นการให้รางวัล
เพิ่มการรักษาลูกค้าและสร้างความภักดีของลูกค้าโดยการสร้างกลยุทธ์ CRM ที่หมุนรอบโปรแกรมรางวัล, บัตรสะสมแต้ม, ส่วนลดพิเศษ, ข้อเสนอฟรี, และสิ่งจูงใจที่คล้ายกัน. สิ่งเหล่านี้จะทำให้ลูกค้าประจำของคุณรู้สึกได้รับการชื่นชมเพียงพอที่จะกลับมาหาคุณอีก.
8. รวบรวมข้อเสนอแนะ
หากคุณกำลังพิจารณาเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ให้กับแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งสื่อของคุณ หรือกำลังสร้างผลิตภัณฑ์ดูแลผิวระดับพรีเมียมในเวอร์ชันที่ประหยัดต้นทุน คุณจำเป็นต้องทราบก่อนว่าลูกค้าของคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ แนวคิดคือการเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และนวัตกรรมที่เสนอผ่านแบบฟอร์มข้อเสนอแนะ
คุณจะเพลิดเพลินกับมุมมองแบบฟอร์ม ClickUpสำหรับสิ่งนี้—มันช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มที่คุณสามารถส่งให้ลูกค้าของคุณได้ ใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับกระบวนการซื้อ, แบ่งกลุ่มโปรไฟล์ลูกค้า, และวัดความพึงพอใจของลูกค้า
9. เปิดเผยอย่างโปร่งใสเกี่ยวกับข้อบกพร่องในการให้บริการ
แทบไม่มีธุรกิจใดที่ให้บริการที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง ตอนนี้ นี่คือข้อตกลง—กลยุทธ์ CRM ที่ดีต้องการให้บริษัทหรือผู้บริหารยอมรับข้อบกพร่อง อธิบายมุมมองของพวกเขา และมุ่งมั่นที่จะแก้ไขสถานการณ์ ไม่ใช่เพื่อให้ลูกค้าเห็นใจ แต่เพื่อเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการของคุณ
และการใช้ CRM ที่ไม่ดีก็แค่การปกปิดข้อผิดพลาดหรือเพิกเฉยต่อปัญหาที่ทำให้ลูกค้าหงุดหงิดเท่านั้นเอง
10. ปรับแต่งกลยุทธ์ CRM ของคุณอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ CRM ของคุณอาจใช้ได้ผลในวันนี้ แต่จะไม่ประสบความสำเร็จตลอดไป ให้เป็นนิสัยในการทบทวนประสิทธิผลของกลยุทธ์ของคุณเป็นระยะๆ ปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับความคาดหวังของลูกค้าใหม่ เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของตลาดและนำกลยุทธ์ CRMที่ปรับปรุงแล้วไปปฏิบัติให้เหมาะสม
การเข้าใจและปรับตัวตามเส้นทางของลูกค้า
ลูกค้าของคุณจะไม่ปรับตัวเข้ากับคุณ—แต่เป็นคุณที่ต้องเข้าใจการเดินทางและพฤติกรรมของพวกเขาในแต่ละขั้นตอน และปรับแนวทางของคุณให้สอดคล้องกับความต้องการของพวกเขาตามการวิจัยในปี 2021 โดย McKinsey พบว่า 76% ของลูกค้าจะรู้สึกหงุดหงิดหากแบรนด์ไม่สามารถนำเสนอการโต้ตอบที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลได้
การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าจะนำไปสู่การแบ่งกลุ่มลูกค้า ซึ่งเป็นการวางรากฐานสำหรับกลยุทธ์ CRM ใด ๆ เมื่อการแบ่งกลุ่มเสร็จสิ้นแล้ว ทีมส่วนใหญ่จะนำหลักการตลาดแบบหลายช่องทางมาใช้เพื่อมอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับลูกค้าตลอดการเดินทางของผู้ใช้ทั้งหมด และเพิ่มการรักษาลูกค้า
แนวคิดคือการให้ลูกค้าสามารถสำรวจสินค้าของคุณได้อย่างอิสระผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ข้อความ โทนเสียง และอัตลักษณ์ของแบรนด์ควรมีความสอดคล้องกันในทุกจุดสัมผัส
สร้างกลยุทธ์ CRM ที่ประสบความสำเร็จด้วย ClickUp
การปรับแต่งกลยุทธ์ CRM ที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ฝึกอบรมทีมบริการลูกค้า ระบุกลุ่มเป้าหมาย และปรับแต่งแคมเปญเพื่อดึงดูดและรักษาผู้ซื้อ
โชคดีที่ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนความพยายามด้าน CRM ของคุณและปรับปรุงกระบวนการบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกขนาด ดังนั้นจึงเป็นส่วนเสริมที่มีคุณค่าสำหรับทีมของคุณ
