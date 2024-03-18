บล็อก ClickUp
Customer Management Strategies: A Guide to Building Superior Customer Relationships
Alex York
18 มีนาคม 2567

ร้านดอกไม้, บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์, และบริษัทก่อสร้างมีอะไรเหมือนกัน? ลูกค้า! ธุรกิจทั่วโลกมีอยู่เพื่อปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในที่สุดก็ทำให้ตลาดยั่งยืนและมีกำไร

อย่างไรก็ตาม การรักษาความพึงพอใจของลูกค้าไม่ใช่เรื่องง่าย คุณจะพบอุปสรรคในทุกย่างก้าวกับความท้าทายเช่น การแข่งขันที่รุนแรงและเทคโนโลยีและแนวโน้มตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งทั้งหมดนี้กำลังปรับเปลี่ยนความคาดหวังของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

เพื่อชนะใจลูกค้าในตลาดใด ๆ คุณจำเป็นต้องเชี่ยวชาญกลยุทธ์การบริหารลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์เหล่านี้ทั้งหมดเกี่ยวกับการ เพิ่มความภักดีของลูกค้า และ ชนะใจลูกค้าที่มีศักยภาพ ด้วยขั้นตอนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

ในบทความนี้ เราจะอธิบาย:

  • แนวคิดหลักในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • องค์ประกอบของกลยุทธ์การบริหารลูกค้าที่ครบวงจร
  • 10 กลยุทธ์ที่มีประโยชน์สำหรับทีมขายและทีมการตลาด
  • เครื่องมือและโซลูชันสำหรับการนำกลยุทธ์ CRM ไปใช้

การจัดการลูกค้าและบทบาทในกลยุทธ์ทางธุรกิจใด ๆ

การจัดการลูกค้า หรือที่รู้จักในนามของ การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือ CRM คือกลยุทธ์, วิธีการ, เทคโนโลยี, และกระบวนการที่คุณใช้เพื่อสร้าง, วิเคราะห์, และปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า

การมุ่งเน้นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าจะกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณในสองวิธีหลัก:

  1. ปรับแต่งแนวทางที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นสำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิม
  2. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าผ่านพฤติกรรมและการโต้ตอบของผู้ใช้

มาทำความเข้าใจแนวคิดเหล่านี้อย่างละเอียดพร้อมตัวอย่างกันเถอะ ?

แนวทางเฉพาะบุคคลในการจัดการลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่มีศักยภาพ

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้คุณสร้างความภักดีของลูกค้าและดึงดูดลูกค้าใหม่ได้โดยการ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ และ ปรับแต่งวิธีการตลาดใหม่

สมมติว่าคุณดำเนินกิจการร้านเบเกอรี่ขนาดเล็กที่มีฐานลูกค้าจำกัดและมีคู่แข่งหลายรายในบริเวณใกล้เคียง ในกรณีนี้ กลยุทธ์ CRM ที่มีประสิทธิภาพอาจเป็น:

  • การระบุโปรไฟล์ลูกค้าทางประชากรศาสตร์และจิตวิทยาผ่านการวิจัยตลาด
  • การใช้ส่วนผสมคุณภาพและของแถมเพื่อเพิ่มการรักษาลูกค้า
  • เสนอส่วนลดและบริการจัดส่งถึงบ้านเพื่อดึงดูดลูกค้าจากย่านอื่น
  • การใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือเครื่องมือการตลาดดิจิทัลเพื่อสร้างเนื้อหาการอบขนม (เช่น บทเรียน) สำหรับโปรไฟล์ต่าง ๆ

ความสำคัญของประสบการณ์ผู้ใช้ต่อความพึงพอใจของลูกค้า

หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าคือการติดตามประสบการณ์ของผู้ใช้ การจัดการข้อร้องเรียนและคำขอของผู้ใช้ที่ไม่ดีจะนำไปสู่การที่กลุ่มลูกค้าของคุณ รู้สึกถูกละเลย ซึ่งกระตุ้นให้พวกเขา มองหาผลิตภัณฑ์และบริการทางเลือก

มาพิจารณาตลาดที่มีการแข่งขันสูงของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งกันที่นี่ บริการอย่าง Hulu, Netflix, และ Disney+ ล้วนแล้วแต่เป็นที่ยอมรับในตลาดแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทเหล่านี้ยังคงประสบกับจำนวนผู้ใช้ที่ลดลงเป็นครั้งคราวเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น รายการที่แข่งขันกันและตัวเลือกการสมัครสมาชิกที่จำกัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้

แน่นอนว่านี่เป็นเพียงตัวอย่างง่ายๆ เท่านั้น บริษัทใหญ่ๆ มักจะมีระบบ CRM ที่ครอบคลุมเพื่อช่วยรวบรวมและจัดการข้อมูลลูกค้าและเข้าใจวิธีการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของตน แต่ก็ยังแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้ผู้ใช้ทุกคนพึงพอใจ

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการวิธีง่ายๆ ในการติดตามคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าหรือไม่? ใช้เทมเพลตแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ClickUpฟรี —ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทั้งทีมสนับสนุนและผู้จัดการสามารถใช้งานได้ รวบรวมคำตอบเพื่อประเมินความต้องการของผู้ใช้ จุดที่ประสบปัญหา และคะแนนการบริการของคุณ ทั้งหมดจากหน้าเดียว ⭐

แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าอย่างละเอียดผ่าน 9 ช่องข้อมูลที่กำหนดเอง

องค์ประกอบของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

การดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้าต้องคำนึงถึง ห้า องค์ประกอบสำคัญ ภายใต้ร่มของ CRM. มาดูกันว่าองค์ประกอบเหล่านี้คืออะไรและเชื่อมโยงกันอย่างไร:

1. บริการลูกค้า

การบริการลูกค้าเป็นรากฐานสำคัญของทุกโครงการ CRM กลยุทธ์การจัดการลูกค้าของคุณควรมุ่งเน้นไปที่การรักษาการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับผู้ใช้ การตอบคำถามสำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะ และการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว

โปรดจำไว้ว่าการบริการลูกค้าไม่ได้เป็นเพียงการรักษาลูกค้าเดิมให้พึงพอใจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการดึงดูดลูกค้าใหม่ด้วย การบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมจะชนะใจทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิม ซึ่งพวกเขาจะบอกต่อ สิ่งดีๆ เกี่ยวกับบริษัทของคุณ ไม่ว่าจะผ่านการบอกต่อปากต่อปากหรือรีวิวออนไลน์ และทำให้คุณเป็นที่รู้จักในสายตาของลูกค้าที่มีศักยภาพ

เพื่อให้การบริการลูกค้าเป็นเลิศ คุณควรกำหนดกลยุทธ์ CRM และขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานสำหรับทีมสนับสนุนของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถลงทุนในซอฟต์แวร์ CRM คุณภาพสูงที่มีตัวเลือกในการสนับสนุนการสื่อสารกับลูกค้าแบบเรียลไทม์ การรวบรวมข้อมูลลูกค้า และการติดตามการโต้ตอบ

โบนัส:ใช้เทมเพลต SOP ของ ClickUp เพื่อมาตรฐานขั้นตอนสำหรับทีมบริการลูกค้าของคุณ มาพร้อมกับรายการตรวจสอบในตัวเพื่อช่วยคุณบันทึกกระบวนการสำคัญและรับรองประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ ?

เทมเพลต SOP ของ ClickUp
สร้าง จัดระเบียบ และจัดการ SOP ด้วยเทมเพลต SOP ของ ClickUp

2. ระบบอัตโนมัติสำหรับทีมขาย

สำหรับทีมส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบัน ระบบอัตโนมัติสำหรับทีมขายเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ CRM ของพวกเขา

ไม่ว่าคุณจะขายสินค้าหรือทำธุรกิจที่เน้นการให้บริการ คุณก็ทราบดีว่ากระบวนการขายเต็มไปด้วยกิจกรรมที่น่าเบื่อและซ้ำซาก เช่น การป้อนข้อมูลและการอัปเดตสถานะลูกค้า การทำงานอัตโนมัติของทีมขายช่วยให้คุณ กำจัดงานที่ต้องทำด้วยมือเหล่านี้ และให้ทีม CRM ของคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุด—การตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ตัวเลือกการอัตโนมัติของทีมขายภายในระบบ CRMของคุณช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและลดความเสี่ยงของการหมดไฟของพนักงาน โดยหลักแล้วช่วยให้พนักงานขายสามารถข้ามงานที่ทำซ้ำ ๆ (และมักน่าเบื่อ) ได้ และมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่น่าสนใจและมีคุณค่ามากขึ้น ประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่:

  • การสร้างฐานข้อมูลลูกค้าแบบรวมศูนย์พร้อมการบันทึกข้อมูลการติดต่ออัตโนมัติ
  • สร้างรายงานการขายเชิงลึกเพื่อแสดงข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน และทำนายยอดขาย

3. การตลาดอัตโนมัติ

กลยุทธ์ CRM ของคุณต้องระบุงานที่ทำซ้ำภายในแคมเปญการตลาด เช่น การส่งข้อความต้อนรับหรือการขอรีวิว และนั่นคือจุดที่การตลาดอัตโนมัติเข้ามามีบทบาท

ด้วยระบบอัตโนมัติทางการตลาด คุณสามารถสำรวจลูกค้าเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้น และค้นหาวิธีเข้าถึงพวกเขาตามข้อมูลที่รวบรวมไว้ได้ ซอฟต์แวร์ CRM ส่วนใหญ่ยังอนุญาตให้คุณผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เพื่อจัดตารางโพสต์ และช่วยให้ทีมการตลาดของคุณสร้างการมีอยู่ทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง

คุณยังสามารถปรับปรุงการตลาดผ่านอีเมลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น—ปรับแต่งระบบอัตโนมัติเพื่อส่งอีเมลหลังจากมีการกระทำเฉพาะของลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่มีศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการลูกค้าเป้าหมายของคุณ

ตัวอย่างที่ดีในที่นี้คือเทมเพลตอัตโนมัติสำหรับอีเมลของ ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณปรับแต่งและส่งอีเมลในทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้าได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง การตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติทั้งหมดเป็นแบบไม่ต้องเขียนโค้ดและช่วยลดงานด้านการดูแลระบบได้อย่างมาก ?

เทมเพลตอัตโนมัติทางอีเมลของ ClickUp
ตั้งค่าพารามิเตอร์และส่งอีเมลอัตโนมัติผ่านเทมเพลตอีเมลอัตโนมัติของ ClickUp

4. จุดสัมผัสของลูกค้า (ทั้งทางกายภาพและดิจิทัล)

จุดสัมผัสกับลูกค้าหมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์ทั้งหมด ของลูกค้าที่มีกับบริษัทของคุณ จุดเหล่านี้ไม่ได้เป็นเส้นตรงและสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้า—ตัวอย่างเช่น:

  • ลูกค้าที่มีศักยภาพได้ยินเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ, เกิดความสนใจ, และติดต่อเพื่อเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าของคุณ
  • การเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งแรกของลีดที่เพิ่งได้รับการแปลงเพื่อทำการสั่งซื้อ
  • ลูกค้าปัจจุบันติดต่อมาเพื่อแก้ไขปัญหาบริการ

คุณสามารถแบ่งจุดสัมผัสกับลูกค้าของคุณออกเป็น ทางกายภาพ และ ทางดิจิทัล

การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าแบบตัวต่อตัวถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุดของจุดสัมผัสทางกายภาพ (หรือแบบดั้งเดิม) แต่อย่าละเลยความสำคัญของจุดสัมผัสทางกายภาพอื่นๆ เช่น การประชุม งานแสดงสินค้า โบรชัวร์ที่พิมพ์ และจดหมายขอบคุณ

จุดสัมผัสดิจิทัลช่วยวิเคราะห์การโต้ตอบของลูกค้าผ่านแหล่งข้อมูลเสมือนจริง เช่น เว็บไซต์ของคุณ แบบสำรวจลูกค้า โซเชียลมีเดีย โฆษณาออนไลน์ และแคมเปญอีเมล

แบรนด์ใช้จุดสัมผัสเพื่อทำให้การสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าทุกครั้งประสบความสำเร็จ แนวคิดคือการปรับแต่งเนื้อหาและทรัพยากรให้เหมาะกับแต่ละจุดสัมผัส และเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าตั้งแต่แรกเริ่ม

5. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำทางข้อมูลลูกค้า

ระบบ CRM ไม่ได้คาดเดาความสำเร็จของบริษัทคุณในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบสุ่ม—แต่ทำงานบนข้อมูลที่เป็นจริง นั่นจึงเป็นเหตุผลที่การวิเคราะห์ข้อมูลมีบทบาทสำคัญในแผนกลยุทธ์ CRM ทุกแผน ?

ทีมส่วนใหญ่ ใช้เครื่องมือ CRM ในการจัดการข้อมูลลูกค้าเพื่อค้นหาแนวโน้มเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า การโต้ตอบ และความสนใจ คุณควรสามารถเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นรายงานที่สามารถนำไปใช้ได้ และแสดงผลผ่านแผนภูมิและกราฟต่าง ๆ ได้

ข้อมูลและรายงานที่คุณสร้างขึ้นจะช่วยให้สามารถระบุกลุ่มตลาดตามลูกค้าที่มีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และปรับแต่งการตลาดให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

เคล็ดลับ: ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เร็วขึ้น—เทมเพลต CRM สำหรับนักวิเคราะห์ของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามและจัดการข้อมูลลูกค้าได้จากที่เดียว ระบุแนวโน้ม สร้างภาพข้อมูลและทำงานร่วมกับทีม CRM ได้อย่างราบรื่น

เทมเพลต CRM สำหรับนักวิเคราะห์ ClickUp
ใช้เทมเพลต ClickUp Analysts CRM เพื่อจัดระเบียบและจัดการข้อมูลลูกค้า รวมถึงแสดงภาพกระบวนการขาย

3 ความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในการบริหารจัดการลูกค้า

แม้ว่าไม่มีธุรกิจใดที่ตั้งใจจะหยาบคายหรือไม่ตอบสนองต่อลูกค้าแต่การบริหารจัดการลูกค้าไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเสมอไป ต่อไปนี้คือความท้าทายบางประการที่อาจขัดขวางคุณจากการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า:

  1. การฝึกอบรมพนักงานไม่เพียงพอ: พนักงานของคุณเป็นตัวแทนของอัตลักษณ์แบรนด์ของคุณ และหากพวกเขาได้รับการฝึกอบรมไม่ดีในด้านต่างๆ เช่น การจัดการลูกค้าและการคาดการณ์ยอดขาย อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความพยายามในการใช้ CRM ของคุณ แก้ไขปัญหานี้โดย: รายละเอียดกระบวนการภายในสำหรับประสบการณ์ลูกค้าที่เหมาะสมที่สุดลงทะเบียนพนักงานของคุณเพื่อรับการรับรอง CRM
  2. รายละเอียดกระบวนการภายในเพื่อประสบการณ์ลูกค้าที่สมบูรณ์แบบ
  3. การลงทะเบียนพนักงานของคุณเพื่อรับการรับรอง CRM
  4. โซลูชัน CRM คุณภาพต่ำ: เครื่องมือ CRM ที่อ่อนแอจะมีฟังก์ชันและการปรับแต่งที่จำกัด อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ไม่ดี และไม่สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของธุรกิจที่มีอยู่ของคุณได้อย่างราบรื่น มันจะเพียงทำให้คุณไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของคุณได้
  5. การให้ความสำคัญกับลูกค้าใหม่มากเกินไป: หลายบริษัทมุ่งเน้นไปที่การหาลูกค้าใหม่จนลืมเรื่องการรักษาลูกค้าเดิม หากไม่สามารถเพิ่มความภักดีของลูกค้าได้ คุณเสี่ยงที่จะสูญเสียรายได้ในระยะยาว
  • รายละเอียดกระบวนการภายในเพื่อประสบการณ์ลูกค้าที่สมบูรณ์แบบ
  • การลงทะเบียนพนักงานของคุณเพื่อรับการรับรอง CRM

มาคุยกันเรื่องโซลูชัน: 10 กลยุทธ์การจัดการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ

การสร้างกลยุทธ์ CRM ที่มีประสิทธิภาพสามารถทำได้แน่นอน—มาดู 10 วิธีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วสำหรับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ยาวนาน และเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า ?

1. ใช้ระบบ CRM ที่ทรงพลัง

แม้กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีที่สุดก็อาจล้มเหลวได้ หากคุณใช้ระบบ CRM ที่ไม่สอดคล้องกับขนาดการดำเนินงานของคุณ

จากตัวเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาดเครื่องมือ CRM ที่มีประสิทธิภาพสูง ควรช่วยในเจ็ดฟังก์ชันต่อไปนี้:

  1. วิเคราะห์และแสดงภาพข้อมูล CRM
  2. สร้างภาพการเดินทางของลูกค้าและระดมความคิดกลยุทธ์ CRM ที่เหมาะสม
  3. สนับสนุนกระบวนการทำงานสำหรับทีมบริการลูกค้า
  4. สื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ
  5. ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานด้านการขายและการตลาด
  6. ปรับปรุงการจัดการข้อเสนอแนะของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ
  7. ร่างและจัดการเอกสาร

โชคดีที่คุณสามารถได้รับทุกสิ่งนี้และมากกว่านั้น ด้วย ClickUp! แพลตฟอร์มการตลาดและการจัดการลูกค้านี้มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างกลยุทธ์ CRM ที่ประสบความสำเร็จและดำเนินโครงการลูกค้าหลายโครงการ

มาดูClickUp CRMและชุดฟังก์ชันการทำงานที่ช่วยคุณนำกลยุทธ์ CRM ไปใช้ได้อย่างง่ายดาย

การใช้ ClickUp เป็นระบบ CRM และการจัดการข้อมูลลูกค้าในมุมมองรายการของ ClickUp
จัดการข้อมูลลูกค้า งานส่วนตัว และการสื่อสารใน ClickUp จากอุปกรณ์ใดก็ได้

ติดตามกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบของกลุ่มเป้าหมายและลูกค้าด้วย ClickUp

ClickUp ช่วยให้คุณตั้งค่ากระบวนการจัดการลูกค้าทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดาย ทำให้การวิเคราะห์จุดสัมผัสกับลูกค้าและการสร้างกลยุทธ์ CRM ที่เหมาะสมเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ ด้วยมุมมองต่างๆ ของ ClickUp คุณยังสามารถสังเกตความสัมพันธ์กับลูกค้าได้จากหลากหลายมุมมองมากกว่า 15 รูปแบบ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้มุมมองแบบรายการหรือตารางเพื่อจัดระเบียบและจำแนกประเภทรายชื่อผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย คำสั่งซื้อ และข้อมูลลูกค้าหรือลองใช้มุมมองแบบบอร์ดเพื่อจัดเรียงข้อมูลตามขั้นตอนของกระบวนการขาย

ด้วยปฏิทินในตัวของ ClickUp คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานของลูกค้าที่สอดคล้องกันระหว่างทีมขายและการตลาดได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถ:

  • ใช้ClickUp Docsเพื่อจัดเก็บข้อมูลลูกค้า วิกิ และ SOPs
  • เพิ่มลิงก์ ไฟล์ และเอกสารเพื่อให้บริบทสำหรับงานเฉพาะ
  • ใช้ประโยชน์จากClickUp Brain ผู้ช่วย AI และผู้จัดการความรู้ของแพลตฟอร์ม เพื่อสร้างคำตอบสำหรับลูกค้าและรายงานสถานะ
  • ใช้มุมมองแชทที่มีอยู่ในตัวเพื่อโต้ตอบกับทีมอย่างรวดเร็ว

สร้างภาพข้อมูลลูกค้าด้วยแดชบอร์ด ClickUpที่คุณออกแบบเอง พร้อมการ์ดมากกว่า 50 แบบ—คุณสามารถนำเข้าข้อมูล CRM จากเครื่องมืออื่น ๆ และซูมดูตัวชี้วัดสำคัญ เช่น อัตราการรักษาลูกค้าและขนาดดีลเฉลี่ย ผ่านกราฟและแผนภูมิต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย

แดชบอร์ด ClickUp
ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อและติดตามประสิทธิภาพของคุณบนแดชบอร์ด ClickUp

ลดงานที่ซ้ำซ้อนของทีมการตลาดและทีมขาย

ClickUp มอบฟีเจอร์มากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการภายในองค์กรของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถผสานอีเมลเข้ากับ ClickUp และปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น—ทำให้การโต้ตอบเป็นศูนย์กลางและจัดการได้อย่างเป็นระเบียบ

อีกทางเลือกหนึ่งที่คุณจะต้องชื่นชอบคือClickUp Automationsสำหรับงานที่ใช้เวลานานและซ้ำซาก เช่น การเปลี่ยนลำดับความสำคัญ วันที่ครบกำหนด และสถานะของลูกค้า เลือกตัวเลือกที่สร้างไว้ล่วงหน้าจากคลัง Automation ของ ClickUp หรือสร้างของคุณเองได้ในไม่กี่คลิก

ClickUp Automation
สร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองเพื่อลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเองของทีมคุณด้วย ClickUp Automation

นั่นยังไม่หมด—นำทีมการตลาดและทีมขายของคุณมาใช้งานบนClickUp Whiteboards แบบเรียลไทม์ ใช้พื้นที่ดิจิทัลในการระดมความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมบูรณ์แบบของคุณ สร้างภาพแคมเปญการตลาด และวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าโดยใช้เครื่องมือที่น่าสนใจ เช่น ตัวเชื่อมต่อ, โน้ตติด, และปากกาเน้นข้อความ

ไวท์บอร์ดของ ClickUp
นำความคิดของคุณมาสู่ชีวิตด้วยไวท์บอร์ดของ ClickUp

สุดท้าย, ClickUp ช่วยคุณประหยัดเวลา, ลดข้อผิดพลาด, และปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดีขึ้นด้วยเทมเพลต CRM ที่สร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ. คำแนะนำของเราคือ:

  1. เทมเพลตการต้อนรับลูกค้าใหม่ของ ClickUp: เหมาะสำหรับการจัดการลูกค้าใหม่และให้บริการลูกค้าที่เน้นการแก้ปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นการเดินทางของลูกค้า
  2. เทมเพลตแผนที่การเดินทางของลูกค้า ClickUp: ช่วยให้คุณสามารถวางแผนการเดินทางของลูกค้า ระบุจุดสัมผัสและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงเพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์ CRM ของคุณ
  3. เทมเพลตการจัดการบริการลูกค้า ClickUp: ช่วยให้คุณจัดระเบียบลูกค้า รวบรวมคำขอบริการลูกค้า และติดตามความพึงพอใจของลูกค้า
  4. เทมเพลต CRM ของ ClickUp:เทมเพลตการจัดการลูกค้านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามลูกค้าเป้าหมาย, การรวมข้อมูลลูกค้าไว้ในที่เดียว, และการทำงานอัตโนมัติ

2. ปรับแต่งการตลาดออนไลน์และอีเมลให้เหมาะกับบุคคลเพื่อกระตุ้นการเติบโตของธุรกิจ

กลยุทธ์ที่สองของเราคือการทำการตลาดแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย

การตลาดแบบทั่วไปไม่สามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของคุณได้—วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าและพัฒนา วิธีการที่สร้างสรรค์ เพื่อปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับบุคลิกภาพของผู้ซื้อที่คุณต้องการมีอิทธิพลต่อ

สำหรับสิ่งนี้ คุณจะต้องแบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลประชากรหรือประวัติการซื้อ

อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตโปรไฟล์ผู้ใช้ยอดนิยม!

3. สร้างเนื้อหาแบบโต้ตอบ

เนื้อหาแบบโต้ตอบต้องการให้ผู้ชมของคุณ ดำเนินการบางอย่าง ซึ่งทำให้มันสนุก—คิดถึงการสำรวจ, แบบทดสอบ, และการสำรวจความคิดเห็น. คุณไม่จำเป็นต้องมอบเนื้อหาคุณภาพสูงสุดเสมอไป—แม้กระทั่งเนื้อหาคุณภาพกลาง ๆ ก็สามารถสร้างความมหัศจรรย์ได้ในแง่ของการมองเห็นแบรนด์.

นอกเหนือจากการมีส่วนร่วมของลูกค้าแล้ว การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าแบบเฉพาะบุคคลยังมีบทบาทสำคัญอีกประการหนึ่งคือการรวบรวมข้อมูล การตอบสนองของลูกค้าที่รวบรวมได้สามารถกำหนดกลยุทธ์ CRM และแผนเนื้อหาของคุณได้

นำกลยุทธ์นี้ไปใช้ด้วยความช่วยเหลือของเทมเพลตแผนเนื้อหา ClickUp ซึ่งช่วยให้การจัดระเบียบงานสำหรับการสร้างและแจกจ่ายเนื้อหามีประสิทธิภาพ

เทมเพลตแผนเนื้อหา ClickUp
จัดการงานของคุณอย่างมืออาชีพด้วยเทมเพลตแผนเนื้อหา ClickUp

4. ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างความผูกพันกับลูกค้า

ในยุคปัจจุบัน การเงียบในสื่อสังคมออนไลน์แทบจะเป็นสูตรสำเร็จสำหรับหายนะด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อ สื่อสาร กับลูกค้า ให้คำตอบที่ตรงประเด็นต่อข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และแก้ไขปัญหาต่างๆ วิธีการนี้จะทำให้กลุ่มเป้าหมายของคุณรู้สึกมีคุณค่า ส่งผลให้คุณสร้างความภักดีของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

5. พัฒนาหน้าแลนดิ้งเพจที่ปรับแต่งเฉพาะ

หน้า Landing Page มีพลังในการ ดึงดูดและสร้างความสนใจ ให้กับลูกค้าเป้าหมายของคุณ อย่างไรก็ตาม หน้าเหล่านี้ก็อาจทำให้ลูกค้าสูญเสียความสนใจได้ หากการออกแบบและธีมของ UX ไม่ดึงดูดใจเพียงพอ

คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาบนหน้า landing page ของคุณได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อสื่อสารว่า ทำไม ผลิตภัณฑ์ของคุณจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับลูกค้าเป้าหมายของคุณ ในการทำเช่นนี้ คุณสามารถใช้ClickUp Landing Page Templateเพื่อรวบรวมงานวิจัยและงานออกแบบ จัดลำดับความสำคัญ (เช่น แก้ไขการนำทาง หรือ สร้างลิงก์กระตุ้นการกระทำ) และกำหนดเวลาประมาณการสำหรับแต่ละงาน

เทมเพลตหน้าแลนดิ้ง ClickUp
จัดการงานของคุณอย่างมืออาชีพด้วยเทมเพลตแผนเนื้อหา ClickUp

6. ใช้แชทบอทสดสำหรับการสนับสนุนลูกค้า

แชทบอทสดได้กลายเป็นส่วนสำคัญของทุกกลยุทธ์ CRM ที่มีประสิทธิภาพ นี่ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ เพราะการสนับสนุนแบบอัตโนมัติหมายถึง การตอบกลับอย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง ต่อคำถามของลูกค้า แชทบอทสดสามารถเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้า และ ลดต้นทุนพนักงาน ดังนั้นจึงเป็นประโยชน์สำหรับทุกฝ่าย

7. ส่งเสริมความภักดีของลูกค้าผ่านรูปแบบธุรกิจที่เน้นการให้รางวัล

เพิ่มการรักษาลูกค้าและสร้างความภักดีของลูกค้าโดยการสร้างกลยุทธ์ CRM ที่หมุนรอบโปรแกรมรางวัล, บัตรสะสมแต้ม, ส่วนลดพิเศษ, ข้อเสนอฟรี, และสิ่งจูงใจที่คล้ายกัน. สิ่งเหล่านี้จะทำให้ลูกค้าประจำของคุณรู้สึกได้รับการชื่นชมเพียงพอที่จะกลับมาหาคุณอีก.

8. รวบรวมข้อเสนอแนะ

หากคุณกำลังพิจารณาเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ให้กับแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งสื่อของคุณ หรือกำลังสร้างผลิตภัณฑ์ดูแลผิวระดับพรีเมียมในเวอร์ชันที่ประหยัดต้นทุน คุณจำเป็นต้องทราบก่อนว่าลูกค้าของคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ แนวคิดคือการเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และนวัตกรรมที่เสนอผ่านแบบฟอร์มข้อเสนอแนะ

คุณจะเพลิดเพลินกับมุมมองแบบฟอร์ม ClickUpสำหรับสิ่งนี้—มันช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มที่คุณสามารถส่งให้ลูกค้าของคุณได้ ใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับกระบวนการซื้อ, แบ่งกลุ่มโปรไฟล์ลูกค้า, และวัดความพึงพอใจของลูกค้า

ClickUp 3.0 มุมมองแบบฟอร์ม เมนูที่เรียบง่าย ขยายแล้ว
สร้างแบบฟอร์มเชิงลึกภายใน ClickUp 3.0 ด้วยความสามารถในการลากและวางเพื่อแทรกฟิลด์และเพิ่มตรรกะเงื่อนไขเพื่อรวบรวมข้อมูลย้อนกลับที่ดีขึ้น

9. เปิดเผยอย่างโปร่งใสเกี่ยวกับข้อบกพร่องในการให้บริการ

แทบไม่มีธุรกิจใดที่ให้บริการที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง ตอนนี้ นี่คือข้อตกลง—กลยุทธ์ CRM ที่ดีต้องการให้บริษัทหรือผู้บริหารยอมรับข้อบกพร่อง อธิบายมุมมองของพวกเขา และมุ่งมั่นที่จะแก้ไขสถานการณ์ ไม่ใช่เพื่อให้ลูกค้าเห็นใจ แต่เพื่อเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการของคุณ

และการใช้ CRM ที่ไม่ดีก็แค่การปกปิดข้อผิดพลาดหรือเพิกเฉยต่อปัญหาที่ทำให้ลูกค้าหงุดหงิดเท่านั้นเอง

10. ปรับแต่งกลยุทธ์ CRM ของคุณอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ CRM ของคุณอาจใช้ได้ผลในวันนี้ แต่จะไม่ประสบความสำเร็จตลอดไป ให้เป็นนิสัยในการทบทวนประสิทธิผลของกลยุทธ์ของคุณเป็นระยะๆ ปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับความคาดหวังของลูกค้าใหม่ เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของตลาดและนำกลยุทธ์ CRMที่ปรับปรุงแล้วไปปฏิบัติให้เหมาะสม

การเข้าใจและปรับตัวตามเส้นทางของลูกค้า

ลูกค้าของคุณจะไม่ปรับตัวเข้ากับคุณ—แต่เป็นคุณที่ต้องเข้าใจการเดินทางและพฤติกรรมของพวกเขาในแต่ละขั้นตอน และปรับแนวทางของคุณให้สอดคล้องกับความต้องการของพวกเขาตามการวิจัยในปี 2021 โดย McKinsey พบว่า 76% ของลูกค้าจะรู้สึกหงุดหงิดหากแบรนด์ไม่สามารถนำเสนอการโต้ตอบที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลได้

การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าจะนำไปสู่การแบ่งกลุ่มลูกค้า ซึ่งเป็นการวางรากฐานสำหรับกลยุทธ์ CRM ใด ๆ เมื่อการแบ่งกลุ่มเสร็จสิ้นแล้ว ทีมส่วนใหญ่จะนำหลักการตลาดแบบหลายช่องทางมาใช้เพื่อมอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับลูกค้าตลอดการเดินทางของผู้ใช้ทั้งหมด และเพิ่มการรักษาลูกค้า

แนวคิดคือการให้ลูกค้าสามารถสำรวจสินค้าของคุณได้อย่างอิสระผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ข้อความ โทนเสียง และอัตลักษณ์ของแบรนด์ควรมีความสอดคล้องกันในทุกจุดสัมผัส

สร้างกลยุทธ์ CRM ที่ประสบความสำเร็จด้วย ClickUp

การปรับแต่งกลยุทธ์ CRM ที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ฝึกอบรมทีมบริการลูกค้า ระบุกลุ่มเป้าหมาย และปรับแต่งแคมเปญเพื่อดึงดูดและรักษาผู้ซื้อ

โชคดีที่ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนความพยายามด้าน CRM ของคุณและปรับปรุงกระบวนการบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกขนาด ดังนั้นจึงเป็นส่วนเสริมที่มีคุณค่าสำหรับทีมของคุณ

สมัครใช้ ClickUpและเริ่มสร้างกลยุทธ์ CRM ที่ดีที่สุดได้เลยวันนี้ ?