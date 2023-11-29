10 อันดับการรับรอง CRM ที่ช่วยเพิ่มการเติบโตทางอาชีพในปี 2025

สิ่งที่เชื่อมโยงธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทั้งหมดเข้าด้วยกันคือความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ลึกซึ้ง ความสัมพันธ์ที่ดีทุกความสัมพันธ์ล้วนสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความไว้วางใจ และผู้คนทำธุรกิจกับคนที่พวกเขาไว้วางใจ
ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้าคือสะพานเชื่อมระหว่างธุรกิจของคุณกับลูกค้าของคุณ พวกเขาคือบุคคลที่ลูกค้าของคุณไว้วางใจให้แก้ไขปัญหาและช่วยให้ธุรกิจของพวกเขาเติบโต
ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ต้องบริหารจัดการความคาดหวังของลูกค้า ติดตามความคิดเห็นของลูกค้า ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขายและระบบอัตโนมัติทางการตลาด บริหารการสื่อสารและข้อมูล และรับประกันความพึงพอใจของลูกค้า ไม่เพียงเท่านั้น ยังต้องกำหนดความคาดหวังที่เหมาะสม และรู้วิธีจัดการกับบุคคลและสถานการณ์ที่ยากลำบาก
ความคาดหวังที่สูงเช่นนี้ต้องการการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถตอบสนองและเติบโตในฐานะผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้าได้
การลงทะเบียนเพื่อสอบใบรับรอง CRM เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ CRM โชคดีที่ใบรับรอง CRM หลายแห่งช่วยให้คุณพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน CRM โดยเฉพาะ
อะไรคือการรับรอง CRM?
การรับรองการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) เป็นการยืนยันความรู้ของบุคคลในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและการพัฒนาCRM รายงาน แพลตฟอร์ม การขาย การตลาดอัตโนมัติ และการจัดการข้อมูล
การรับรองนี้ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า การบริการลูกค้า การขาย และการตลาดอัตโนมัติ โปรแกรมการรับรอง CRM ช่วยให้คุณได้รับความเข้าใจอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับกลยุทธ์ CRM ต่างๆ แพลตฟอร์ม CRM กรณีการใช้งาน เทคนิค และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
ประโยชน์ของการได้รับการรับรอง CRM
องค์กรต่างให้คุณค่ากับการรับรอง CRM อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากได้รับการรับรองจากองค์กรที่มีชื่อเสียง การมีใบรับรองนี้ทำให้คุณเป็นสมาชิกทีมที่มีคุณค่าสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนากลยุทธ์การมีส่วนร่วมกับลูกค้าใหม่ และยังมีประโยชน์เพิ่มเติมอีก:
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: หลักสูตรการรับรอง CRM มอบเครื่องมือและเทคนิคในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากจะเพิ่มความสามารถในการส่งมอบงานของคุณแล้ว ยังช่วยเพิ่มยอดขาย การตลาด และอัตราการพึงพอใจของลูกค้าของบริษัทอีกด้วย
- ความได้เปรียบในการแข่งขันและความสามารถในการปรับตัว: การได้รับการรับรองช่วยให้คุณนำหน้าเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังทำให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่มีความสามารถในการปรับตัวสูงต่อแนวโน้มและเทคโนโลยีล่าสุดในอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นผู้นำที่มีศักยภาพในสาขา CRM
- การยอมรับระดับโลก: ใบรับรอง CRM บางประเภทได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้คุณได้สำรวจโอกาสในต่างประเทศ
- โอกาสในการสร้างเครือข่าย: เมื่อคุณได้รับการรับรองเป็นมืออาชีพด้าน CRM แล้ว คุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ สร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญด้าน CRM คนอื่นๆ ซึ่งมีความรู้และเครือข่ายที่คุณสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตของอาชีพคุณ
- การเติบโตทางธุรกิจ: ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน CRM เปลี่ยนวิธีการที่องค์กรของคุณจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ขับเคลื่อนยอดขาย และนำการตลาดอัตโนมัติมาใช้ ซึ่งส่งผลให้มีการรักษาลูกค้าที่สูงขึ้นและรายได้ที่เพิ่มขึ้น
- การเติบโตในอาชีพ: องค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการมีพนักงานที่ได้รับการรับรอง CRM ซึ่งสามารถนำเสนอโซลูชัน CRM ในระยะยาว สร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด
ตอนนี้คุณทราบแล้วว่าการรับรอง CRM มีคุณค่ามากเพียงใด ภารกิจต่อไปคือการค้นหาโปรแกรมการรับรอง CRM ที่เหมาะกับคุณ มีตัวเลือกมากมาย และทั้งหมดนี้คือการเลือกตัวเลือกที่เหมาะสม
วิธีค้นหาการรับรอง CRM ที่ดีที่สุดสำหรับอาชีพของคุณ
เราได้คัดสรรรายชื่อใบรับรอง CRM ที่ดีที่สุด 10 อันดับไว้แล้ว เลือกใบรับรองที่เหมาะสมตามแง่มุมต่อไปนี้
- วัตถุประสงค์ทางอาชีพ: เริ่มต้นด้วยการระบุทักษะเฉพาะที่คุณต้องการพัฒนาให้เชี่ยวชาญ โปรแกรมการรับรอง CRM เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา เช่น การตลาด การบริการลูกค้า การขาย และการจัดการข้อมูล ดังนั้น เลือกโปรแกรมที่จะช่วยเติมเต็มช่องว่างในเส้นทางอาชีพของคุณ
- ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: เลือกโปรแกรมการรับรอง CRM ที่เน้นในด้านที่คุณต้องการความเชี่ยวชาญ หากเป็นระบบอัตโนมัติทางการตลาดที่คุณต้องการเชี่ยวชาญ ให้เลือกโปรแกรมที่เชี่ยวชาญในด้านนั้น
- ชื่อเสียงในตลาด: มองหาโปรแกรมการรับรอง CRM ที่มาพร้อมคำแนะนำที่ดี มีรีวิวที่ดี และมีชื่อเสียงที่ดีภายในวงการ
- การประยุกต์ใช้ในธุรกิจ: ตรวจสอบหลักสูตรของโปรแกรมเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือและเทคนิคที่สอนสามารถนำไปใช้กับธุรกิจและอุตสาหกรรมของคุณได้ ตัวอย่างเช่น บางหลักสูตรอาจเน้นเฉพาะการสร้างทักษะการขาย และบางโปรแกรมอาจเน้นการจัดการข้อมูล แทนที่จะเรียนสองหลักสูตรแยกกัน คุณอาจพิจารณาหลักสูตรที่เน้นทั้งสองด้านหากนั่นคือสิ่งที่ธุรกิจของคุณต้องการ
- เนื้อหาและรูปแบบของโปรแกรม: ตรวจสอบเนื้อหาของโปรแกรมเพื่อดูว่าการออกแบบหลักสูตรสอนทักษะที่มีความต้องการสูงหรือไม่ โปรแกรมที่ดีควรมีการผสมผสานระหว่างบทเรียนทฤษฎีและปฏิบัติที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์
- ทรัพยากรเพิ่มเติม: พิจารณาว่าโปรแกรมมีอะไรให้คุณนอกเหนือจากการรับรองและเอกสารการศึกษา เลือกการรับรองที่มีชุมชนผู้จัดการที่ได้รับการรับรองระดับโลก ฟอรัม ฯลฯ
- ราคาและระยะเวลา: ประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ทั้งในแง่ของเวลาและเงินที่ท่านทุ่มเทให้กับโปรแกรม และพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวจะเพิ่มคุณค่าที่มีความหมายต่อโปรไฟล์ของท่านหรือไม่
- ข้อกำหนดการรับรอง: ตรวจสอบว่าคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับโปรแกรมหรือไม่ เนื่องจากบางโปรแกรมอาจต้องการให้คุณมีทักษะที่จำเป็นบางประการ
10 ประกาศนียบัตร CRM
นี่คือ 10 ประกาศนียบัตร CRM ที่คุณควรตรวจสอบ. เราได้ครอบคลุมราคา, ระดับหลักสูตร, ระยะเวลา, และหัวข้อหลักของแต่ละประกาศนียบัตรเพื่อช่วยคุณเลือกโปรแกรมที่เหมาะกับคุณที่สุด.
1. พื้นฐาน Microsoft Dynamics 365 (CRM)
การรับรองนี้จะพาคุณผ่านพื้นฐานของ Microsoft 365 และการนำไปใช้ในด้านการจัดการฟังก์ชัน CRM เช่น การตลาด การบริการลูกค้า และการขาย เหมาะสำหรับบุคคลที่มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับฟังก์ชันทางธุรกิจ เช่น การขาย การตลาด และการบริการลูกค้า
โปรแกรมนี้ช่วยพัฒนาความเชี่ยวชาญในพื้นฐาน CRM และเสริมทักษะการบริหารโครงการของคุณ การรับรองนี้มีอายุหนึ่งปีและสามารถต่ออายุได้อีกหนึ่งปี การต่ออายุไม่มีค่าใช้จ่าย
ระดับหลักสูตร: ระดับเริ่มต้นถึงขั้นสูง
หัวข้อสำคัญ: การขาย, บริการลูกค้า, บริการภาคสนาม, ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า
ระยะเวลาสอบ: 65–140 นาที
ราคา: $99
โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่กำลังก้าวสู่การเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดและการขายแบบฟังก์ชันนัล คอร์สเรียนประกอบด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนผู้ติดต่อให้เป็นลูกค้า (Lead Conversion) กลยุทธ์การสื่อสารแบบหลายช่องทาง (Omnichannel Communication Strategies) และการสร้างแบรนด์ (Brand Building) โปรแกรมนี้สอนให้คุณใช้แพลตฟอร์ม Dynamics 365 เพื่อทำให้ฟังก์ชันการตลาดเป็นระบบอัตโนมัติ และช่วยเพิ่มยอดขาย
บริษัทให้บริการด้านไอทีต่างยอมรับการจ้างผู้สมัครที่มีใบรับรอง CRM นี้เป็นอย่างดี ใบรับรองนี้มีอายุหนึ่งปีและสามารถต่ออายุได้อีกหนึ่งปี การต่ออายุไม่มีค่าใช้จ่าย
ระดับหลักสูตร: ผู้เชี่ยวชาญระดับกลางถึงขั้นสูง
หัวข้อสำคัญ: การจัดการลูกค้า, การแบ่งกลุ่ม, การตลาดผ่านอีเมล, การเดินทางของลูกค้า
ระยะเวลาสอบ: 65–140 นาที
ราคา: $165
3. ที่ปรึกษาด้านฟังก์ชันการทำงานของ Microsoft Dynamics 365 Customer Service
นี่คือการรับรอง CRM ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดในสามการรับรอง CRM ที่จัดให้โดยไมโครซอฟต์ เนื่องจากมุ่งเน้นไปที่การบริการลูกค้า คุณภาพ ความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของลูกค้า การรับรอง CRM นี้จะช่วยให้คุณเชี่ยวชาญในเครื่องมือและเทคนิค CRM ที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า
โมดูลของระบบธุรกิจอัจฉริยะ, ระบบอัตโนมัติ, และการจัดการกรณี, รวมถึงอื่น ๆ, มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการให้บริการลูกค้าและการสนับสนุน. อย่างไรก็ตาม, การสมัครเข้าร่วมโปรแกรมนี้ต้องการประสบการณ์อย่างน้อยหนึ่งถึงสามปี.
ระดับหลักสูตร: ผู้เชี่ยวชาญระดับกลางถึงขั้นสูง
หัวข้อสำคัญ: การจัดการความรู้, การวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก, การบริการลูกค้า
ระยะเวลาสอบ: 65–140 นาที
ราคา: $165
4. บทนำสู่ CRM ด้วย HubSpot
ระดับหลักสูตร: พื้นฐาน
การรับรอง CRM นี้เป็นระดับพื้นฐานที่สุด ซึ่งจะพาคุณไปเรียนรู้พื้นฐานของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
สอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายโครงการ Coursera หลักสูตรนี้จะแสดงวิธีการตั้งค่าบัญชี HubSpot จัดการกระบวนการขาย แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสื่อสารทางอีเมล และการปรับแต่งแดชบอร์ดรายงาน
หัวข้อสำคัญ: การบริการลูกค้า, CRM, การดำเนินงานด้านการขาย, การตลาด, การจัดการข้อมูล
ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง
ราคา: ฟรี
5. การรับรองการนำไปใช้ระบบ CRM ของ HubSpot
การรับรองระดับองค์กรนี้ยืนยันความสามารถขององค์กรของคุณในการนำแพลตฟอร์ม CRM ของ HubSpot ไปใช้อย่างประสบความสำเร็จสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ภายในปีที่ผ่านมา คุณต้องผ่านการรับรองข้อกำหนดเบื้องต้นเฉพาะในระดับองค์กรก่อนที่จะสมัครขอการรับรองนี้
HubSpot จะช่วยคุณเชื่อมต่อกับลูกค้าที่เหมาะสมเมื่อคุณสร้างคุณสมบัติขององค์กรผ่านการรับรองแล้ว กระบวนการสมัครมีสามรอบและเปิดให้พันธมิตรระดับ Platinum, Diamond และ Elite ของ HubSpot
ระดับหลักสูตร: ระดับองค์กรหรือขั้นสูง
หัวข้อสำคัญ: การนำเสนอปัญหาทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงและวิธีการแก้ไข, การส่งวิดีโอเคสศึกษา, การสัมภาษณ์, และการถาม-ตอบ
ระยะเวลา: 3 เดือนเพื่อพิจารณาใบสมัคร
ราคา: เปิดให้สมาชิกแพลทินัม, ไดมอนด์ หรือเอลีทเท่านั้น
6. ผู้ดูแลระบบที่ได้รับการรับรองจาก Salesforce
โปรแกรมการรับรองผู้ดูแลระบบ Salesforce เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ CRM หลักสูตรการเรียนการสอนมีความก้าวหน้า และเอกสารการศึกษาครอบคลุม
นี่คือการรับรอง CRM ที่มีชื่อเสียงมาก และมอบโอกาสให้คุณเข้าร่วมชุมชน (Trailblazers) ของผู้เรียนร่วม. หลักสูตรสามารถปรับแต่งได้.
ระดับหลักสูตร: ระดับเริ่มต้นถึงระดับกลาง
หัวข้อสำคัญ: ความเข้าใจในแอปพลิเคชัน Salesforce CRM
ระยะเวลา: เรียนตามความสะดวก
ราคา: ค่าลงทะเบียนสอบ $200 + ภาษี; ค่าสอบใหม่ $100 + ภาษี
7. การรับรองผู้ดูแลระบบ NetSuite
การรับรองผู้ดูแลระบบ NetSuite เป็นการยืนยันทักษะและประสบการณ์ของบุคคลในการจัดการโซลูชัน NetSuite แต่ก่อนอื่น คุณต้องมีใบรับรอง NetSuite SuiteFoundation ซึ่งเป็นการยืนยันความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับคุณสมบัติ ฟังก์ชัน และความสามารถของ NetSuite
ก่อนสมัครเพื่อรับการรับรองนี้ คุณต้องมีทักษะที่พิสูจน์แล้วในการจัดการบัญชี NetSuite อย่างน้อยหนึ่งปี
ระดับหลักสูตร: ระดับกลางถึงขั้นสูง
หัวข้อสำคัญ: ความปลอดภัยของข้อมูล, การตั้งค่าและการจัดการ, การทำงานกับ NetSuite
ระยะเวลา: 90 นาที
ราคา: $250
8. การรับรองความเชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ Freshdesk
คุณสามารถสอบใบรับรองผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ Freshdesk ได้โดยไม่ต้องเรียนหลักสูตรใดๆ อย่างไรก็ตาม คุณจำเป็นต้องมีประสบการณ์จริงในการจัดการแพลตฟอร์ม Freshdesk การตั้งค่า และการแก้ไขปัญหาเวิร์กโฟลว์เพื่อให้สอบผ่าน
ระดับหลักสูตร: ระดับเริ่มต้นถึงขั้นสูง
หัวข้อสำคัญ: การตั้งค่า Freshdesk, การสนับสนุนลูกค้า, การจัดการงาน, และการทำงานอัตโนมัติ
ระยะเวลา: 60 นาที
ราคา: ฟรี
9. การรับรอง: การสอบผู้เชี่ยวชาญผู้ดูแลระบบ Zendesk Support
หากคุณมีความเชี่ยวชาญในฐานะผู้ดูแลระบบ Zendesk Support และมีประสบการณ์ใช้งานอย่างน้อยสามเดือน การรับรองนี้เหมาะสำหรับคุณ คุณต้องผ่านเส้นทางการเรียนรู้พื้นฐานการสนับสนุนก่อนด้วย หลักสูตรเริ่มต้นด้วยการฝึกอบรมออนไลน์ ตามด้วยการสอบเตรียมความพร้อมและการสอบขั้นสุดท้าย เมื่อสอบผ่านคุณจะได้รับใบรับรอง
การได้รับการรับรองนี้ จะช่วยให้คุณมีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับระบบ Zendesk Support มากขึ้น จนกลายเป็นสมาชิกทีมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และช่วยเพิ่มโอกาสในอาชีพของคุณ
ระดับหลักสูตร: ระดับกลาง
หัวข้อสำคัญ: ความเชี่ยวชาญอย่างสมบูรณ์ในการสนับสนุน Zendesk
ระยะเวลา: 105 นาที
ราคา: 350 ดอลลาร์
10. กลยุทธ์ช่องทางการตลาดและการเชี่ยวชาญเส้นทางสู่ตลาดแบบ B2B2C
การรับรอง CEM ที่จัดขึ้นบน Coursera นี้จะสอนคุณถึงวิธีการสร้างคุณค่าด้วยการสร้างกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม หลักสูตรนี้มีประโยชน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน CRM ที่มีประสบการณ์ไม่กี่ปี
เรียนรู้วิธีการส่งมอบคุณค่าด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรช่องทางที่เหมาะสม การตลาดและการจัดการแบบหลายช่องทาง รวมถึงการนำกลยุทธ์ด้านราคาและการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์มาใช้
ระดับหลักสูตร: ระดับกลาง
หัวข้อสำคัญ: การสร้างคุณค่า, การกระจาย, B2B, การเป็นพันธมิตร
ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง
ราคา: $100 สำหรับสามเดือน
การกล่าวถึงอย่างน่าชื่นชมในรายการนี้คือประกาศนียบัตร Zoho CRMCertified Consultantที่ได้รับการรับรองผ่านพันธมิตรที่ได้รับการรับรองของ Zoho. Zoho เป็นซอฟต์แวร์ CRM ที่ได้รับความนิยมซึ่งใช้โดยธุรกิจขนาดเล็กหลายล้านแห่งทั่วโลก.
วิธีจัดการงานและโครงการ CRM ด้วย ClickUp
ตอนนี้คุณทราบเกี่ยวกับใบรับรอง CRM ชั้นนำบางตัวแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเข้าใจ วิธีการติดตั้งระบบ CRMที่เหมาะกับคุณที่สุด
ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้าที่ดีจะมีความเชี่ยวชาญในการดูแลระบบ CRM อย่างเป็นระเบียบ—อัปเดตข้อมูลติดต่อให้ทันสมัยอยู่เสมอ อัปเดตสถานะของดีลให้ถูกต้อง แจ้งเตือนความเสี่ยงในความสัมพันธ์ ฯลฯ
เพื่อให้สามารถทำได้ คุณจำเป็นต้องมีความคล่องตัวและความสามารถในการปรับตัว แพลตฟอร์มที่รองรับความต้องการของระบบ CRM ของคุณ จัดการการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า และส่งเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้า
คุณต้องการเครื่องมือแบบครบวงจร ในขณะที่เครื่องมือ CRM มีคุณสมบัติ ของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทั้งหมด แต่มีเครื่องมือเช่นนี้อยู่หรือไม่? ใช่ ClickUp ทำได้ทั้งหมดนี้และมากกว่านั้น!
ClickUp ในฐานะแพลตฟอร์ม CRM และการจัดการโครงการ
ในฐานะซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUp ช่วยติดตามโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีม อัปเดตสถานะโครงการให้พนักงานทราบ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และทำให้การทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ
ในฐานะแพลตฟอร์ม CRM, ClickUp ช่วยให้คุณผสานการทำงานของระบบ CRM ของคุณไว้ในที่เดียวได้อย่างราบรื่น เพื่อการมองเห็นลูกค้าและงานที่ดีขึ้น, การจัดการข้อมูล, และกระบวนการทำงาน.
ซอฟต์แวร์ CRM ของ ClickUpมอบโซลูชันสำหรับการติดตามและดูแลลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย คุณจะได้รับ:
- 15+ มุมมองที่ยืดหยุ่นสูง: จัดการการมีส่วนร่วมของลูกค้า คำสั่งซื้อ และกระบวนการขายของคุณได้อย่างราบรื่น โดยให้ทีมขายและการตลาดของคุณมีมุมมองที่หลากหลาย เช่น มุมมองรายการ กระดานคัมบัง มุมมองตาราง และอื่นๆ อีกมากมาย
- เป้าหมายสำคัญ: ติดตามความคืบหน้าของงานของคุณ ClickUp ช่วยให้คุณแบ่งงานออกเป็นโครงการย่อย ๆ ซึ่งคุณสามารถติดตามได้เพื่อให้แน่ใจว่างานจะเสร็จสิ้นตามกำหนดและอยู่ในงบประมาณ
- เทมเพลต CRM ของ ClickUp: สร้างการตั้งค่า CRM ของคุณและใช้หนึ่งในเทมเพลต CRM ที่สร้างไว้ล่วงหน้าบนแพลตฟอร์ม ClickUp มีเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้ามากกว่า 12 แบบที่ตอบสนองเป้าหมายทางธุรกิจเฉพาะ เช่น เทมเพลตCRM ของ Google Sheets,เทมเพลต CRM สำหรับการขาย, เทมเพลต CRM สำหรับการติดตามค่าคอมมิชชั่น, และเทมเพลต CRM สำหรับอสังหาริมทรัพย์
- 50+ การแสดงข้อมูลลูกค้า: เข้าถึงมุมมองระดับสูงเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เช่น มูลค่าตลอดอายุการใช้งานและขนาดข้อตกลงเฉลี่ย
- การเข้าถึงลูกค้าแบบรวมศูนย์: เร่งกระบวนการอัตโนมัติทางการตลาดของคุณอย่างรวดเร็ว รวมถึงดีลใหม่ และโปรไฟล์ลูกค้า ทั้งหมดผ่านศูนย์กลางอีเมลแบบรวมศูนย์
- ฐานข้อมูลลูกค้าที่เรียบง่าย: จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณในที่เดียว
- การผสานรวม: ลาก่อนความวุ่นวายจากการเปิดหลายแท็บ ด้วยฟีเจอร์การผสานรวมทั้งแบบเนทีฟและของบุคคลที่สามจาก ClickUp
- เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา: เสริมพลังให้ทีมของคุณด้วยการให้พวกเขาเข้าถึงข้อมูลได้ทุกเมื่อและทุกที่ที่ต้องการ เพื่อขับเคลื่อนการส่งมอบงานที่รวดเร็วขึ้น
- พอร์ตโฟลิโอ: บันทึกการติดต่อกับลูกค้าทั้งหมดและกระบวนการที่เริ่มต้นเพื่อนำลูกค้าเข้าสู่ระบบ เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดมีอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ สามารถเข้าถึงและวางแผนกลยุทธ์ของพวกเขาได้
ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจใหม่ที่ต้องการขยายฐานลูกค้าของคุณ หรือธุรกิจที่มีประสบการณ์ที่ต้องการขยายการดำเนินงานของคุณให้กว้างไกลยิ่งขึ้น ซอฟต์แวร์ CRM ของเราครอบคลุมทุกด้านที่คุณต้องการ
บทความที่เกี่ยวข้อง:
เทมเพลต CRM ของ ClickUp
เทมเพลต CRMของเราเป็นรูปแบบหรือกรอบการทำงานที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าภายในซอฟต์แวร์ CRM เพื่อช่วยให้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน สามารถปรับแต่งเทมเพลตเหล่านี้ให้เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของคุณได้
ClickUp มอบเทมเพลตสำเร็จรูปหลายแบบให้คุณพร้อมใช้งานและปรับแต่งได้ตามความต้องการ
ด้านล่างนี้ เราได้รวบรวมเทมเพลต ClickUp ที่ใช้บ่อยที่สุดบางส่วนไว้ให้
- เทมเพลต CRM สำหรับการจัดการเส้นทางการขาย: เทมเพลตนี้จัดการรายละเอียดและการอัปเดตทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการขายของคุณ เทมเพลต CRM นี้เสนอวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดระเบียบและนำทางข้อมูลการขายทั้งหมด ตั้งแต่ลูกค้าที่มีศักยภาพไปจนถึงการต่ออายุของลูกค้า คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของเทมเพลตนี้ ได้แก่ 4 มุมมอง, 7 ClickApps, และสถานะงาน 30 แบบ เช่น 'พร้อมต่ออายุ', 'เดโม', และ 'กำลังเริ่มต้น' ระบบอัตโนมัติที่ผสานรวมเพื่อดูแลสถานะงานและผู้รับผิดชอบงาน อินเตอร์เฟซแบบลากและวางที่ทำให้การจัดการข้อมูลลูกค้าง่ายดาย การจัดลำดับความสำคัญของลีดตามความเร่งด่วน, คุณค่า, และศักยภาพ
- มุมมองสี่แบบ, แอปคลิกเจ็ดตัว, และสถานะงานสามสิบรายการ เช่น 'พร้อมต่ออายุ', 'สาธิต', และ 'กำลังเริ่มต้น'
- ระบบอัตโนมัติแบบบูรณาการเพื่อดูแลสถานะงานและผู้รับผิดชอบงาน
- อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ทำให้การจัดการข้อมูลลูกค้าเป็นเรื่องสะดวก
- การจัดลำดับความสำคัญของลีดได้ง่ายตามความเร่งด่วน, คุณค่า, และศักยภาพ
- เทมเพลต CRM สำหรับการจัดการบริการลูกค้า: การมอบประสบการณ์การบริการลูกค้าที่ไม่มีใครเทียบได้ให้กับลูกค้าของคุณคือก้าวแรกในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ประสบความสำเร็จ และนั่นคือสิ่งที่เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้ด้วยการจัดการทุกตั๋ว, แชท, และปัญหาที่เข้ามาอย่างราบรื่น คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของเทมเพลตนี้ ได้แก่ สถานะงานที่จำเป็นหกสถานะ, ช่องข้อมูลที่กำหนดเองห้าช่อง, มุมมองเจ็ดแบบ, และความสามารถในการทำงานอัตโนมัติเพื่อจัดการและติดตามทุกดีลตลอดทั้งกระบวนการ จัดระเบียบลูกค้า, ข้อเสนอแนะ, และงานที่มีความสำคัญอย่างแม่นยำ ส่งแบบสำรวจคำขอการบริการลูกค้าที่สร้างไว้ล่วงหน้าและติดตามคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าและพันธมิตรเปิดใช้งานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมได้อย่างง่ายดายในขณะที่แก้ไขปัญหาตั๋ว
- สถานะงานที่จำเป็นหกสถานะ, ฟิลด์ที่กำหนดเองห้าฟิลด์, มุมมองเจ็ดแบบ, และความสามารถในการทำงานอัตโนมัติเพื่อจัดการและติดตามทุกดีลตลอดทั้งกระบวนการ
- จัดระเบียบลูกค้า ข้อเสนอแนะ และงานที่มีความสำคัญอย่างแม่นยำ
- ส่งแบบสำรวจคำขอการบริการลูกค้าที่สร้างไว้ล่วงหน้าและติดตามคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าและพันธมิตร
- การเปิดโอกาสให้ทีมต่างๆสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาจากตั๋วงานอย่างมีประสิทธิภาพ
รับการรับรองและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีขึ้น
ลูกค้าของคุณคือผู้โฆษณาที่ดีที่สุดของคุณ การลงทุนเพื่อให้พวกเขาพอใจในแบรนด์ของคุณอย่างต่อเนื่องนั้นสำคัญอย่างยิ่ง หากคุณต้องการให้พวกเขาช่วยประชาสัมพันธ์คุณให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพอื่น ๆ
การเรียนรู้วิธีทำให้ลูกค้าของคุณมีความสุขเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง และต้องอาศัยทักษะที่หลากหลาย และด้วยการรับรองเหล่านี้ คุณสามารถเรียนรู้ พัฒนา และฝึกฝนทักษะเหล่านี้ได้
ผู้จัดการความสัมพันธ์ที่ดีจะรู้วิธีใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของตนเอง.นำเครื่องมือเช่น ClickUpมาใช้เพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานของระบบ CRM ของคุณง่ายขึ้น และเพิ่มศักยภาพในการจัดการโครงการของคุณ. ClickUp CRM เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากมันรวมสองฟังก์ชันที่สำคัญของระบบ CRM และการจัดการโครงการไว้ด้วยกัน.
เมื่อคุณมีโซลูชันการจัดการโครงการที่สามารถใช้เป็นแพลตฟอร์ม CRM ได้ในตัว คุณจะช่วยประหยัดเวลา ความพยายาม และค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งเพิ่มกำไรและประสิทธิภาพในระยะยาว
ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นกับ ClickUp วันนี้!