10 อันดับการรับรอง CRM ที่ช่วยเพิ่มการเติบโตทางอาชีพในปี 2025

29 พฤศจิกายน 2566
Sudarshan SomanathanHead of Content
29 พฤศจิกายน 2566

สิ่งที่เชื่อมโยงธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทั้งหมดเข้าด้วยกันคือความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ลึกซึ้ง ความสัมพันธ์ที่ดีทุกความสัมพันธ์ล้วนสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความไว้วางใจ และผู้คนทำธุรกิจกับคนที่พวกเขาไว้วางใจ

ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้าคือสะพานเชื่อมระหว่างธุรกิจของคุณกับลูกค้าของคุณ พวกเขาคือบุคคลที่ลูกค้าของคุณไว้วางใจให้แก้ไขปัญหาและช่วยให้ธุรกิจของพวกเขาเติบโต

ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ต้องบริหารจัดการความคาดหวังของลูกค้า ติดตามความคิดเห็นของลูกค้า ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขายและระบบอัตโนมัติทางการตลาด บริหารการสื่อสารและข้อมูล และรับประกันความพึงพอใจของลูกค้า ไม่เพียงเท่านั้น ยังต้องกำหนดความคาดหวังที่เหมาะสม และรู้วิธีจัดการกับบุคคลและสถานการณ์ที่ยากลำบาก

ความคาดหวังที่สูงเช่นนี้ต้องการการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถตอบสนองและเติบโตในฐานะผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้าได้

การลงทะเบียนเพื่อสอบใบรับรอง CRM เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ CRM โชคดีที่ใบรับรอง CRM หลายแห่งช่วยให้คุณพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน CRM โดยเฉพาะ

อะไรคือการรับรอง CRM?

การรับรองการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) เป็นการยืนยันความรู้ของบุคคลในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและการพัฒนาCRM รายงาน แพลตฟอร์ม การขาย การตลาดอัตโนมัติ และการจัดการข้อมูล

การรับรองนี้ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า การบริการลูกค้า การขาย และการตลาดอัตโนมัติ โปรแกรมการรับรอง CRM ช่วยให้คุณได้รับความเข้าใจอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับกลยุทธ์ CRM ต่างๆ แพลตฟอร์ม CRM กรณีการใช้งาน เทคนิค และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

ประโยชน์ของการได้รับการรับรอง CRM

องค์กรต่างให้คุณค่ากับการรับรอง CRM อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากได้รับการรับรองจากองค์กรที่มีชื่อเสียง การมีใบรับรองนี้ทำให้คุณเป็นสมาชิกทีมที่มีคุณค่าสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนากลยุทธ์การมีส่วนร่วมกับลูกค้าใหม่ และยังมีประโยชน์เพิ่มเติมอีก:

  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: หลักสูตรการรับรอง CRM มอบเครื่องมือและเทคนิคในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากจะเพิ่มความสามารถในการส่งมอบงานของคุณแล้ว ยังช่วยเพิ่มยอดขาย การตลาด และอัตราการพึงพอใจของลูกค้าของบริษัทอีกด้วย
  • ความได้เปรียบในการแข่งขันและความสามารถในการปรับตัว: การได้รับการรับรองช่วยให้คุณนำหน้าเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังทำให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่มีความสามารถในการปรับตัวสูงต่อแนวโน้มและเทคโนโลยีล่าสุดในอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นผู้นำที่มีศักยภาพในสาขา CRM
  • การยอมรับระดับโลก: ใบรับรอง CRM บางประเภทได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้คุณได้สำรวจโอกาสในต่างประเทศ
  • โอกาสในการสร้างเครือข่าย: เมื่อคุณได้รับการรับรองเป็นมืออาชีพด้าน CRM แล้ว คุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ สร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญด้าน CRM คนอื่นๆ ซึ่งมีความรู้และเครือข่ายที่คุณสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตของอาชีพคุณ
  • การเติบโตทางธุรกิจ: ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน CRM เปลี่ยนวิธีการที่องค์กรของคุณจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ขับเคลื่อนยอดขาย และนำการตลาดอัตโนมัติมาใช้ ซึ่งส่งผลให้มีการรักษาลูกค้าที่สูงขึ้นและรายได้ที่เพิ่มขึ้น
  • การเติบโตในอาชีพ: องค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการมีพนักงานที่ได้รับการรับรอง CRM ซึ่งสามารถนำเสนอโซลูชัน CRM ในระยะยาว สร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด

ตอนนี้คุณทราบแล้วว่าการรับรอง CRM มีคุณค่ามากเพียงใด ภารกิจต่อไปคือการค้นหาโปรแกรมการรับรอง CRM ที่เหมาะกับคุณ มีตัวเลือกมากมาย และทั้งหมดนี้คือการเลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

วิธีค้นหาการรับรอง CRM ที่ดีที่สุดสำหรับอาชีพของคุณ

เราได้คัดสรรรายชื่อใบรับรอง CRM ที่ดีที่สุด 10 อันดับไว้แล้ว เลือกใบรับรองที่เหมาะสมตามแง่มุมต่อไปนี้

  • วัตถุประสงค์ทางอาชีพ: เริ่มต้นด้วยการระบุทักษะเฉพาะที่คุณต้องการพัฒนาให้เชี่ยวชาญ โปรแกรมการรับรอง CRM เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา เช่น การตลาด การบริการลูกค้า การขาย และการจัดการข้อมูล ดังนั้น เลือกโปรแกรมที่จะช่วยเติมเต็มช่องว่างในเส้นทางอาชีพของคุณ
  • ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: เลือกโปรแกรมการรับรอง CRM ที่เน้นในด้านที่คุณต้องการความเชี่ยวชาญ หากเป็นระบบอัตโนมัติทางการตลาดที่คุณต้องการเชี่ยวชาญ ให้เลือกโปรแกรมที่เชี่ยวชาญในด้านนั้น
  • ชื่อเสียงในตลาด: มองหาโปรแกรมการรับรอง CRM ที่มาพร้อมคำแนะนำที่ดี มีรีวิวที่ดี และมีชื่อเสียงที่ดีภายในวงการ
  • การประยุกต์ใช้ในธุรกิจ: ตรวจสอบหลักสูตรของโปรแกรมเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือและเทคนิคที่สอนสามารถนำไปใช้กับธุรกิจและอุตสาหกรรมของคุณได้ ตัวอย่างเช่น บางหลักสูตรอาจเน้นเฉพาะการสร้างทักษะการขาย และบางโปรแกรมอาจเน้นการจัดการข้อมูล แทนที่จะเรียนสองหลักสูตรแยกกัน คุณอาจพิจารณาหลักสูตรที่เน้นทั้งสองด้านหากนั่นคือสิ่งที่ธุรกิจของคุณต้องการ
  • เนื้อหาและรูปแบบของโปรแกรม: ตรวจสอบเนื้อหาของโปรแกรมเพื่อดูว่าการออกแบบหลักสูตรสอนทักษะที่มีความต้องการสูงหรือไม่ โปรแกรมที่ดีควรมีการผสมผสานระหว่างบทเรียนทฤษฎีและปฏิบัติที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์
  • ทรัพยากรเพิ่มเติม: พิจารณาว่าโปรแกรมมีอะไรให้คุณนอกเหนือจากการรับรองและเอกสารการศึกษา เลือกการรับรองที่มีชุมชนผู้จัดการที่ได้รับการรับรองระดับโลก ฟอรัม ฯลฯ
  • ราคาและระยะเวลา: ประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ทั้งในแง่ของเวลาและเงินที่ท่านทุ่มเทให้กับโปรแกรม และพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวจะเพิ่มคุณค่าที่มีความหมายต่อโปรไฟล์ของท่านหรือไม่
  • ข้อกำหนดการรับรอง: ตรวจสอบว่าคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับโปรแกรมหรือไม่ เนื่องจากบางโปรแกรมอาจต้องการให้คุณมีทักษะที่จำเป็นบางประการ

10 ประกาศนียบัตร CRM

นี่คือ 10 ประกาศนียบัตร CRM ที่คุณควรตรวจสอบ. เราได้ครอบคลุมราคา, ระดับหลักสูตร, ระยะเวลา, และหัวข้อหลักของแต่ละประกาศนียบัตรเพื่อช่วยคุณเลือกโปรแกรมที่เหมาะกับคุณที่สุด.

1. พื้นฐาน Microsoft Dynamics 365 (CRM)

ผ่านทางไมโครซอฟต์

การรับรองนี้จะพาคุณผ่านพื้นฐานของ Microsoft 365 และการนำไปใช้ในด้านการจัดการฟังก์ชัน CRM เช่น การตลาด การบริการลูกค้า และการขาย เหมาะสำหรับบุคคลที่มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับฟังก์ชันทางธุรกิจ เช่น การขาย การตลาด และการบริการลูกค้า

โปรแกรมนี้ช่วยพัฒนาความเชี่ยวชาญในพื้นฐาน CRM และเสริมทักษะการบริหารโครงการของคุณ การรับรองนี้มีอายุหนึ่งปีและสามารถต่ออายุได้อีกหนึ่งปี การต่ออายุไม่มีค่าใช้จ่าย

ระดับหลักสูตร: ระดับเริ่มต้นถึงขั้นสูง

หัวข้อสำคัญ: การขาย, บริการลูกค้า, บริการภาคสนาม, ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า

ระยะเวลาสอบ: 65–140 นาที

ราคา: $99

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่กำลังก้าวสู่การเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดและการขายแบบฟังก์ชันนัล คอร์สเรียนประกอบด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนผู้ติดต่อให้เป็นลูกค้า (Lead Conversion) กลยุทธ์การสื่อสารแบบหลายช่องทาง (Omnichannel Communication Strategies) และการสร้างแบรนด์ (Brand Building) โปรแกรมนี้สอนให้คุณใช้แพลตฟอร์ม Dynamics 365 เพื่อทำให้ฟังก์ชันการตลาดเป็นระบบอัตโนมัติ และช่วยเพิ่มยอดขาย

บริษัทให้บริการด้านไอทีต่างยอมรับการจ้างผู้สมัครที่มีใบรับรอง CRM นี้เป็นอย่างดี ใบรับรองนี้มีอายุหนึ่งปีและสามารถต่ออายุได้อีกหนึ่งปี การต่ออายุไม่มีค่าใช้จ่าย

ระดับหลักสูตร: ผู้เชี่ยวชาญระดับกลางถึงขั้นสูง

หัวข้อสำคัญ: การจัดการลูกค้า, การแบ่งกลุ่ม, การตลาดผ่านอีเมล, การเดินทางของลูกค้า

ระยะเวลาสอบ: 65–140 นาที

ราคา: $165

3. ที่ปรึกษาด้านฟังก์ชันการทำงานของ Microsoft Dynamics 365 Customer Service

ค้นพบ Microsoft Certified Dynamics 365 Customer Service Functional Associate
ผ่านทางไมโครซอฟต์

นี่คือการรับรอง CRM ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดในสามการรับรอง CRM ที่จัดให้โดยไมโครซอฟต์ เนื่องจากมุ่งเน้นไปที่การบริการลูกค้า คุณภาพ ความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของลูกค้า การรับรอง CRM นี้จะช่วยให้คุณเชี่ยวชาญในเครื่องมือและเทคนิค CRM ที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า

โมดูลของระบบธุรกิจอัจฉริยะ, ระบบอัตโนมัติ, และการจัดการกรณี, รวมถึงอื่น ๆ, มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการให้บริการลูกค้าและการสนับสนุน. อย่างไรก็ตาม, การสมัครเข้าร่วมโปรแกรมนี้ต้องการประสบการณ์อย่างน้อยหนึ่งถึงสามปี.

ระดับหลักสูตร: ผู้เชี่ยวชาญระดับกลางถึงขั้นสูง

หัวข้อสำคัญ: การจัดการความรู้, การวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก, การบริการลูกค้า

ระยะเวลาสอบ: 65–140 นาที

ราคา: $165

4. บทนำสู่ CRM ด้วย HubSpot

การแนะนำระบบ CRM ด้วย HubSpot
ผ่านCoursera

ระดับหลักสูตร: พื้นฐาน

การรับรอง CRM นี้เป็นระดับพื้นฐานที่สุด ซึ่งจะพาคุณไปเรียนรู้พื้นฐานของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายโครงการ Coursera หลักสูตรนี้จะแสดงวิธีการตั้งค่าบัญชี HubSpot จัดการกระบวนการขาย แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสื่อสารทางอีเมล และการปรับแต่งแดชบอร์ดรายงาน

หัวข้อสำคัญ: การบริการลูกค้า, CRM, การดำเนินงานด้านการขาย, การตลาด, การจัดการข้อมูล

ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

ราคา: ฟรี

5. การรับรองการนำไปใช้ระบบ CRM ของ HubSpot

การรับรองระดับองค์กรนี้ยืนยันความสามารถขององค์กรของคุณในการนำแพลตฟอร์ม CRM ของ HubSpot ไปใช้อย่างประสบความสำเร็จสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ภายในปีที่ผ่านมา คุณต้องผ่านการรับรองข้อกำหนดเบื้องต้นเฉพาะในระดับองค์กรก่อนที่จะสมัครขอการรับรองนี้

HubSpot จะช่วยคุณเชื่อมต่อกับลูกค้าที่เหมาะสมเมื่อคุณสร้างคุณสมบัติขององค์กรผ่านการรับรองแล้ว กระบวนการสมัครมีสามรอบและเปิดให้พันธมิตรระดับ Platinum, Diamond และ Elite ของ HubSpot

ระดับหลักสูตร: ระดับองค์กรหรือขั้นสูง

หัวข้อสำคัญ: การนำเสนอปัญหาทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงและวิธีการแก้ไข, การส่งวิดีโอเคสศึกษา, การสัมภาษณ์, และการถาม-ตอบ

ระยะเวลา: 3 เดือนเพื่อพิจารณาใบสมัคร

ราคา: เปิดให้สมาชิกแพลทินัม, ไดมอนด์ หรือเอลีทเท่านั้น

6. ผู้ดูแลระบบที่ได้รับการรับรองจาก Salesforce

ผู้ดูแลระบบ Salesforce
ผ่านทางSalesforce

โปรแกรมการรับรองผู้ดูแลระบบ Salesforce เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ CRM หลักสูตรการเรียนการสอนมีความก้าวหน้า และเอกสารการศึกษาครอบคลุม

นี่คือการรับรอง CRM ที่มีชื่อเสียงมาก และมอบโอกาสให้คุณเข้าร่วมชุมชน (Trailblazers) ของผู้เรียนร่วม. หลักสูตรสามารถปรับแต่งได้.

ระดับหลักสูตร: ระดับเริ่มต้นถึงระดับกลาง

หัวข้อสำคัญ: ความเข้าใจในแอปพลิเคชัน Salesforce CRM

ระยะเวลา: เรียนตามความสะดวก

ราคา: ค่าลงทะเบียนสอบ $200 + ภาษี; ค่าสอบใหม่ $100 + ภาษี

7. การรับรองผู้ดูแลระบบ NetSuite

การรับรองผู้ดูแลระบบ NetSuite เป็นการยืนยันทักษะและประสบการณ์ของบุคคลในการจัดการโซลูชัน NetSuite แต่ก่อนอื่น คุณต้องมีใบรับรอง NetSuite SuiteFoundation ซึ่งเป็นการยืนยันความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับคุณสมบัติ ฟังก์ชัน และความสามารถของ NetSuite

ก่อนสมัครเพื่อรับการรับรองนี้ คุณต้องมีทักษะที่พิสูจน์แล้วในการจัดการบัญชี NetSuite อย่างน้อยหนึ่งปี

ระดับหลักสูตร: ระดับกลางถึงขั้นสูง

หัวข้อสำคัญ: ความปลอดภัยของข้อมูล, การตั้งค่าและการจัดการ, การทำงานกับ NetSuite

ระยะเวลา: 90 นาที

ราคา: $250

8. การรับรองความเชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ Freshdesk

คุณสามารถสอบใบรับรองผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ Freshdesk ได้โดยไม่ต้องเรียนหลักสูตรใดๆ อย่างไรก็ตาม คุณจำเป็นต้องมีประสบการณ์จริงในการจัดการแพลตฟอร์ม Freshdesk การตั้งค่า และการแก้ไขปัญหาเวิร์กโฟลว์เพื่อให้สอบผ่าน

ระดับหลักสูตร: ระดับเริ่มต้นถึงขั้นสูง

หัวข้อสำคัญ: การตั้งค่า Freshdesk, การสนับสนุนลูกค้า, การจัดการงาน, และการทำงานอัตโนมัติ

ระยะเวลา: 60 นาที

ราคา: ฟรี

9. การรับรอง: การสอบผู้เชี่ยวชาญผู้ดูแลระบบ Zendesk Support

ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนที่ได้รับการรับรองจาก Zendesk
ผ่านทางZendesk

หากคุณมีความเชี่ยวชาญในฐานะผู้ดูแลระบบ Zendesk Support และมีประสบการณ์ใช้งานอย่างน้อยสามเดือน การรับรองนี้เหมาะสำหรับคุณ คุณต้องผ่านเส้นทางการเรียนรู้พื้นฐานการสนับสนุนก่อนด้วย หลักสูตรเริ่มต้นด้วยการฝึกอบรมออนไลน์ ตามด้วยการสอบเตรียมความพร้อมและการสอบขั้นสุดท้าย เมื่อสอบผ่านคุณจะได้รับใบรับรอง

การได้รับการรับรองนี้ จะช่วยให้คุณมีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับระบบ Zendesk Support มากขึ้น จนกลายเป็นสมาชิกทีมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และช่วยเพิ่มโอกาสในอาชีพของคุณ

ระดับหลักสูตร: ระดับกลาง

หัวข้อสำคัญ: ความเชี่ยวชาญอย่างสมบูรณ์ในการสนับสนุน Zendesk

ระยะเวลา: 105 นาที

ราคา: 350 ดอลลาร์

10. กลยุทธ์ช่องทางการตลาดและการเชี่ยวชาญเส้นทางสู่ตลาดแบบ B2B2C

กลยุทธ์ช่องทางการตลาดและการเชี่ยวชาญเส้นทางสู่ตลาดแบบ B2B2C
ผ่านทางC oursera

การรับรอง CEM ที่จัดขึ้นบน Coursera นี้จะสอนคุณถึงวิธีการสร้างคุณค่าด้วยการสร้างกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม หลักสูตรนี้มีประโยชน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน CRM ที่มีประสบการณ์ไม่กี่ปี

เรียนรู้วิธีการส่งมอบคุณค่าด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรช่องทางที่เหมาะสม การตลาดและการจัดการแบบหลายช่องทาง รวมถึงการนำกลยุทธ์ด้านราคาและการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์มาใช้

ระดับหลักสูตร: ระดับกลาง

หัวข้อสำคัญ: การสร้างคุณค่า, การกระจาย, B2B, การเป็นพันธมิตร

ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง

ราคา: $100 สำหรับสามเดือน

การกล่าวถึงอย่างน่าชื่นชมในรายการนี้คือประกาศนียบัตร Zoho CRMCertified Consultantที่ได้รับการรับรองผ่านพันธมิตรที่ได้รับการรับรองของ Zoho. Zoho เป็นซอฟต์แวร์ CRM ที่ได้รับความนิยมซึ่งใช้โดยธุรกิจขนาดเล็กหลายล้านแห่งทั่วโลก.

วิธีจัดการงานและโครงการ CRM ด้วย ClickUp

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUp: การสำรวจส่วนติดต่อผู้ใช้
ติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าในมุมมองรายการของ ClickUp
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUp: การสำรวจส่วนติดต่อผู้ใช้

ตอนนี้คุณทราบเกี่ยวกับใบรับรอง CRM ชั้นนำบางตัวแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเข้าใจ วิธีการติดตั้งระบบ CRMที่เหมาะกับคุณที่สุด

ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้าที่ดีจะมีความเชี่ยวชาญในการดูแลระบบ CRM อย่างเป็นระเบียบ—อัปเดตข้อมูลติดต่อให้ทันสมัยอยู่เสมอ อัปเดตสถานะของดีลให้ถูกต้อง แจ้งเตือนความเสี่ยงในความสัมพันธ์ ฯลฯ

เพื่อให้สามารถทำได้ คุณจำเป็นต้องมีความคล่องตัวและความสามารถในการปรับตัว แพลตฟอร์มที่รองรับความต้องการของระบบ CRM ของคุณ จัดการการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า และส่งเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้า

มุมมองใน ClickUp
สำรวจ ClickUp เพื่อจัดการโครงการของคุณด้วยพลังของ AI, มุมมองมากกว่า 15 แบบ, และการทำงานอัตโนมัติของงาน

คุณต้องการเครื่องมือแบบครบวงจร ในขณะที่เครื่องมือ CRM มีคุณสมบัติ ของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทั้งหมด แต่มีเครื่องมือเช่นนี้อยู่หรือไม่? ใช่ ClickUp ทำได้ทั้งหมดนี้และมากกว่านั้น!

ClickUp ในฐานะแพลตฟอร์ม CRM และการจัดการโครงการ

มุมมองแดชบอร์ดการขายของคลิกอัพ

ในฐานะซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUp ช่วยติดตามโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีม อัปเดตสถานะโครงการให้พนักงานทราบ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และทำให้การทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ

ในฐานะแพลตฟอร์ม CRM, ClickUp ช่วยให้คุณผสานการทำงานของระบบ CRM ของคุณไว้ในที่เดียวได้อย่างราบรื่น เพื่อการมองเห็นลูกค้าและงานที่ดีขึ้น, การจัดการข้อมูล, และกระบวนการทำงาน.

ซอฟต์แวร์ CRM ของ ClickUpมอบโซลูชันสำหรับการติดตามและดูแลลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย คุณจะได้รับ:

  • 15+ มุมมองที่ยืดหยุ่นสูง: จัดการการมีส่วนร่วมของลูกค้า คำสั่งซื้อ และกระบวนการขายของคุณได้อย่างราบรื่น โดยให้ทีมขายและการตลาดของคุณมีมุมมองที่หลากหลาย เช่น มุมมองรายการ กระดานคัมบัง มุมมองตาราง และอื่นๆ อีกมากมาย
  • เป้าหมายสำคัญ: ติดตามความคืบหน้าของงานของคุณ ClickUp ช่วยให้คุณแบ่งงานออกเป็นโครงการย่อย ๆ ซึ่งคุณสามารถติดตามได้เพื่อให้แน่ใจว่างานจะเสร็จสิ้นตามกำหนดและอยู่ในงบประมาณ
  • เทมเพลต CRM ของ ClickUp: สร้างการตั้งค่า CRM ของคุณและใช้หนึ่งในเทมเพลต CRM ที่สร้างไว้ล่วงหน้าบนแพลตฟอร์ม ClickUp มีเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้ามากกว่า 12 แบบที่ตอบสนองเป้าหมายทางธุรกิจเฉพาะ เช่น เทมเพลตCRM ของ Google Sheets,เทมเพลต CRM สำหรับการขาย, เทมเพลต CRM สำหรับการติดตามค่าคอมมิชชั่น, และเทมเพลต CRM สำหรับอสังหาริมทรัพย์
  • 50+ การแสดงข้อมูลลูกค้า: เข้าถึงมุมมองระดับสูงเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เช่น มูลค่าตลอดอายุการใช้งานและขนาดข้อตกลงเฉลี่ย
  • การเข้าถึงลูกค้าแบบรวมศูนย์: เร่งกระบวนการอัตโนมัติทางการตลาดของคุณอย่างรวดเร็ว รวมถึงดีลใหม่ และโปรไฟล์ลูกค้า ทั้งหมดผ่านศูนย์กลางอีเมลแบบรวมศูนย์
  • ฐานข้อมูลลูกค้าที่เรียบง่าย: จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณในที่เดียว
  • การผสานรวม: ลาก่อนความวุ่นวายจากการเปิดหลายแท็บ ด้วยฟีเจอร์การผสานรวมทั้งแบบเนทีฟและของบุคคลที่สามจาก ClickUp
  • เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา: เสริมพลังให้ทีมของคุณด้วยการให้พวกเขาเข้าถึงข้อมูลได้ทุกเมื่อและทุกที่ที่ต้องการ เพื่อขับเคลื่อนการส่งมอบงานที่รวดเร็วขึ้น
  • พอร์ตโฟลิโอ: บันทึกการติดต่อกับลูกค้าทั้งหมดและกระบวนการที่เริ่มต้นเพื่อนำลูกค้าเข้าสู่ระบบ เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดมีอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ สามารถเข้าถึงและวางแผนกลยุทธ์ของพวกเขาได้

ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจใหม่ที่ต้องการขยายฐานลูกค้าของคุณ หรือธุรกิจที่มีประสบการณ์ที่ต้องการขยายการดำเนินงานของคุณให้กว้างไกลยิ่งขึ้น ซอฟต์แวร์ CRM ของเราครอบคลุมทุกด้านที่คุณต้องการ

เทมเพลต CRM ของ ClickUp

เทมเพลต CRMของเราเป็นรูปแบบหรือกรอบการทำงานที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าภายในซอฟต์แวร์ CRM เพื่อช่วยให้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน สามารถปรับแต่งเทมเพลตเหล่านี้ให้เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของคุณได้

ClickUp มอบเทมเพลตสำเร็จรูปหลายแบบให้คุณพร้อมใช้งานและปรับแต่งได้ตามความต้องการ

ด้านล่างนี้ เราได้รวบรวมเทมเพลต ClickUp ที่ใช้บ่อยที่สุดบางส่วนไว้ให้

จัดการลูกค้า, ท่อทางการขาย, รายการที่ต้องดำเนินการ, และอื่น ๆ ด้วยเทมเพลต CRM ง่าย ๆ โดย ClickUp ในโหมดรายการ
จัดการลูกค้า, ท่อทางการขาย, รายการที่ต้องดำเนินการ, และอื่น ๆ ด้วยเทมเพลต CRM ง่าย ๆ โดย ClickUp ในโหมดรายการ
  • เทมเพลต CRM สำหรับการจัดการเส้นทางการขาย: เทมเพลตนี้จัดการรายละเอียดและการอัปเดตทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการขายของคุณ เทมเพลต CRM นี้เสนอวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดระเบียบและนำทางข้อมูลการขายทั้งหมด ตั้งแต่ลูกค้าที่มีศักยภาพไปจนถึงการต่ออายุของลูกค้า คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของเทมเพลตนี้ ได้แก่ 4 มุมมอง, 7 ClickApps, และสถานะงาน 30 แบบ เช่น 'พร้อมต่ออายุ', 'เดโม', และ 'กำลังเริ่มต้น' ระบบอัตโนมัติที่ผสานรวมเพื่อดูแลสถานะงานและผู้รับผิดชอบงาน อินเตอร์เฟซแบบลากและวางที่ทำให้การจัดการข้อมูลลูกค้าง่ายดาย การจัดลำดับความสำคัญของลีดตามความเร่งด่วน, คุณค่า, และศักยภาพ
  • มุมมองสี่แบบ, แอปคลิกเจ็ดตัว, และสถานะงานสามสิบรายการ เช่น 'พร้อมต่ออายุ', 'สาธิต', และ 'กำลังเริ่มต้น'
  • ระบบอัตโนมัติแบบบูรณาการเพื่อดูแลสถานะงานและผู้รับผิดชอบงาน
  • อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ทำให้การจัดการข้อมูลลูกค้าเป็นเรื่องสะดวก
  • การจัดลำดับความสำคัญของลีดได้ง่ายตามความเร่งด่วน, คุณค่า, และศักยภาพ
  • มุมมองสี่แบบ, แอปคลิกเจ็ดตัว, และสถานะงานสามสิบรายการ เช่น 'พร้อมต่ออายุ', 'เดโม', และ 'กำลังเริ่มต้นใช้งาน'
  • ระบบอัตโนมัติแบบบูรณาการเพื่อดูแลสถานะงานและผู้รับผิดชอบงาน
  • อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ทำให้การจัดการข้อมูลลูกค้าเป็นเรื่องสะดวก
  • การจัดลำดับความสำคัญของลีดได้ง่ายตามความเร่งด่วน, คุณค่า, และศักยภาพ
เทมเพลตการจัดการบริการลูกค้า CRM
จัดระเบียบลูกค้า ข้อเสนอแนะ และลำดับความสำคัญด้วยประสิทธิภาพระดับผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เทมเพลตนี้
  • เทมเพลต CRM สำหรับการจัดการบริการลูกค้า: การมอบประสบการณ์การบริการลูกค้าที่ไม่มีใครเทียบได้ให้กับลูกค้าของคุณคือก้าวแรกในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ประสบความสำเร็จ และนั่นคือสิ่งที่เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้ด้วยการจัดการทุกตั๋ว, แชท, และปัญหาที่เข้ามาอย่างราบรื่น คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของเทมเพลตนี้ ได้แก่ สถานะงานที่จำเป็นหกสถานะ, ช่องข้อมูลที่กำหนดเองห้าช่อง, มุมมองเจ็ดแบบ, และความสามารถในการทำงานอัตโนมัติเพื่อจัดการและติดตามทุกดีลตลอดทั้งกระบวนการ จัดระเบียบลูกค้า, ข้อเสนอแนะ, และงานที่มีความสำคัญอย่างแม่นยำ ส่งแบบสำรวจคำขอการบริการลูกค้าที่สร้างไว้ล่วงหน้าและติดตามคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าและพันธมิตรเปิดใช้งานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมได้อย่างง่ายดายในขณะที่แก้ไขปัญหาตั๋ว
  • สถานะงานที่จำเป็นหกสถานะ, ฟิลด์ที่กำหนดเองห้าฟิลด์, มุมมองเจ็ดแบบ, และความสามารถในการทำงานอัตโนมัติเพื่อจัดการและติดตามทุกดีลตลอดทั้งกระบวนการ
  • จัดระเบียบลูกค้า ข้อเสนอแนะ และงานที่มีความสำคัญอย่างแม่นยำ
  • ส่งแบบสำรวจคำขอการบริการลูกค้าที่สร้างไว้ล่วงหน้าและติดตามคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าและพันธมิตร
  • การเปิดโอกาสให้ทีมต่างๆสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาจากตั๋วงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สถานะงานที่จำเป็นหกสถานะ, ฟิลด์ที่กำหนดเองห้าฟิลด์, มุมมองเจ็ดแบบ, และความสามารถในการทำงานอัตโนมัติเพื่อจัดการและติดตามทุกดีลตลอดทั้งกระบวนการ
  • จัดระเบียบลูกค้า ข้อเสนอแนะ และงานที่มีความสำคัญอย่างแม่นยำ
  • ส่งแบบสำรวจคำขอการบริการลูกค้าที่สร้างไว้ล่วงหน้าและติดตามคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าและพันธมิตร
  • การเปิดโอกาสให้ทีมต่างๆสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาจากตั๋วต่างๆ

รับการรับรองและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีขึ้น

ลูกค้าของคุณคือผู้โฆษณาที่ดีที่สุดของคุณ การลงทุนเพื่อให้พวกเขาพอใจในแบรนด์ของคุณอย่างต่อเนื่องนั้นสำคัญอย่างยิ่ง หากคุณต้องการให้พวกเขาช่วยประชาสัมพันธ์คุณให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพอื่น ๆ

การเรียนรู้วิธีทำให้ลูกค้าของคุณมีความสุขเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง และต้องอาศัยทักษะที่หลากหลาย และด้วยการรับรองเหล่านี้ คุณสามารถเรียนรู้ พัฒนา และฝึกฝนทักษะเหล่านี้ได้

ผู้จัดการความสัมพันธ์ที่ดีจะรู้วิธีใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของตนเอง.นำเครื่องมือเช่น ClickUpมาใช้เพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานของระบบ CRM ของคุณง่ายขึ้น และเพิ่มศักยภาพในการจัดการโครงการของคุณ. ClickUp CRM เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากมันรวมสองฟังก์ชันที่สำคัญของระบบ CRM และการจัดการโครงการไว้ด้วยกัน.

เมื่อคุณมีโซลูชันการจัดการโครงการที่สามารถใช้เป็นแพลตฟอร์ม CRM ได้ในตัว คุณจะช่วยประหยัดเวลา ความพยายาม และค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งเพิ่มกำไรและประสิทธิภาพในระยะยาว

ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นกับ ClickUp วันนี้!