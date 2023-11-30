10 ประกาศนียบัตรด้านการตลาดที่ดีที่สุดเพื่อพัฒนาอาชีพของคุณ

ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายของคุณเมื่อคุณกำลังแข่งขันกับหลาย ๆ คน นั่นคือเหตุผลที่นักการตลาดในปัจจุบันต้องเรียนรู้เทคนิคการตลาดทั้งแบบดั้งเดิมและแบบที่ไม่ธรรมดาเพื่อสร้างพื้นที่ให้กับตัวเอง
การติดตามข้อมูลล่าสุดและนำหน้าคู่แข่งกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง หนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะและแสดงถึงความเชี่ยวชาญของคุณคือการได้รับใบรับรองด้านการตลาด ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือนักการตลาดที่มีประสบการณ์
ในคู่มือเกี่ยวกับการรับรองด้านการตลาดนี้ เราจะสำรวจประโยชน์ของการเข้ารับการรับรอง ประเภทต่างๆ ของการรับรองที่มีอยู่ การรับรองที่โดดเด่น 10 ประการที่ควรพิจารณา และอื่นๆ อีกมากมาย
ประโยชน์ทางอาชีพของการมีประกาศนียบัตรทางการตลาด
นี่คือประโยชน์ด้านอาชีพที่สำคัญบางประการของการมีใบรับรองด้านการตลาด
- ความได้เปรียบทางการแข่งขัน: ในตลาดแรงงานที่มีผู้สมัครหลายคน การมีใบรับรองด้านการตลาดจะช่วยให้คุณได้เปรียบเหนือผู้สมัครคนอื่น ใช้ประโยชน์จากใบรับรองเหล่านี้เพื่อให้ใบสมัครของคุณโดดเด่นและดึงดูดความสนใจจากนายจ้างที่คาดหวัง
- การก้าวหน้าในอาชีพ: ภายในทีมของนักการตลาด ผู้ที่สามารถเพิ่มทักษะของตนเองผ่านการรับรองทางการตลาด จะมีความได้เปรียบทางอาชีพเหนือเพื่อนร่วมทีม ซึ่งจะทำให้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็ว และมีการก้าวหน้าในอาชีพที่ดีขึ้นในระยะยาว
- เพิ่มโอกาสในการจ้างงาน: เมื่อผู้สรรหาบุคลากรและผู้นำด้านการตลาดมองหาบุคลากรด้านการตลาด ผู้สมัครที่มีประกาศนียบัตรด้านการตลาดจะโดดเด่นและมีโอกาสสูงขึ้นในการดึงดูดความสนใจของพวกเขา ความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากผู้สรรหาบุคลากรหมายถึงตัวเลือกที่มากขึ้นในการจ้างงาน
- การสร้างเครือข่าย: โปรแกรมการรับรองด้านการตลาดส่วนใหญ่ให้โอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายกับผู้ที่มีความสนใจคล้ายคลึงกัน ครูผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นของคุณจะทำหน้าที่เป็นเครือข่ายวิชาชีพของคุณเมื่อคุณมองหาการก้าวหน้าในอาชีพครั้งใหญ่หรือต้องการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
- เงินเดือนที่ดีขึ้น: การมีใบรับรองด้านการตลาดหนึ่งใบหรือมากกว่าและวุฒิการศึกษาทางวิชาชีพจะช่วยเพิ่มคุณสมบัติทางการศึกษาของคุณและจัดอันดับโปรไฟล์ของคุณให้สูงขึ้นเพื่อค่าตอบแทนที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมีอำนาจต่อรองที่ดีขึ้นกับผู้สรรหาบุคลากรในระหว่างการเจรจาเงินเดือน
ประเภทของประกาศนียบัตรทางการตลาด
เราสามารถจัดกลุ่มใบรับรองด้านการตลาดได้เป็น 4 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้: นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของประเภทของใบรับรองด้านการตลาด และวิธีที่พวกมันช่วยคุณในการพัฒนาอาชีพและการเติบโตในระยะยาว
ประกาศนียบัตรการตลาดดิจิทัล
การตลาดดิจิทัลเป็นสาขาที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก ซึ่งต้องอาศัยความรู้ทางเทคนิคมากมาย และผู้สรรหางานก็มักมองหาผู้มีความสามารถที่เหมาะสมอยู่เสมอ การได้รับใบรับรองด้านการตลาดดิจิทัลเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการโดดเด่นและแสดงให้เห็นว่าคุณมีความพร้อมที่จะรับมือกับทุกสิ่งที่เอเจนซี่การตลาดหรือธุรกิจ SaaS ที่เติบโตอย่างรวดเร็วอาจมอบหมายให้คุณ
หลักสูตรประกาศนียบัตรการตลาดดิจิทัลแบบเต็มเวลาจะครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา (SEO), การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (SEM), การโฆษณาแบบจ่ายต่อคลิก (PPC) และ Google Ads ไปจนถึงการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์
การรับรองด้านการตลาดดิจิทัลจะฝึกอบรมคุณให้สามารถสร้างแผนการตลาดที่ดีขึ้น บรรลุผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้นในแคมเปญต่างๆ กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ปรับปรุงอัตราการเปลี่ยนแปลง และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์พฤติกรรม
การรับรองการตลาดเนื้อหา
เนื้อหาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบริษัทสามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและค้นหาลูกค้าที่มีศักยภาพได้ ในการตลาด ไม่ว่าคุณจะทำอะไร 'เนื้อหาคือราชา' ดังนั้นจึงมีความต้องการนักการตลาดเนื้อหาอย่างต่อเนื่องทั่วโลก
การรับรองด้านการตลาดเนื้อหาจะช่วยแนะนำคุณในการพัฒนากลยุทธ์เนื้อหา จากนั้นคุณจะได้รับคำแนะนำในการสร้างเนื้อหาที่ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย เขียนข้อความโฆษณาที่น่าสนใจ ปรับโปรไฟล์โซเชียลมีเดียให้เหมาะสม ฝึก ทักษะการจัดการลูกค้าและอื่นๆ อีกมากมาย
การรับรองด้านการตลาดผ่านอีเมล
ในโลกของการโฆษณาดิจิทัล การตลาดผ่านอีเมลยังคงมีความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยจำนวนผู้ใช้ที่มากมายมหาศาล ณ ปี 2024 มีผู้ใช้อีเมลทั่วโลกประมาณ ~4.3 พันล้านคน และจำนวนนี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การรับรองการตลาดทางอีเมลที่มีชื่อเสียงจะครอบคลุมทุกสิ่งที่จะช่วยให้คุณเพิ่มรายชื่อผู้ชมทางอีเมลของคุณได้ หลักสูตรนี้จะสอนวิธีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่มีให้สำหรับการตลาดทางอีเมล วางแผนปฏิทินการตลาดทางอีเมลของคุณ สร้างเทมเพลตอีเมลแบบลากและวาง แบ่งกลุ่มรายชื่อผู้ชมของคุณ เคล็ดลับในการเขียนเนื้อหาที่น่าสนใจ สร้างกระบวนการทำงานการตลาดทางอีเมล และวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดทางอีเมลของคุณ
การรับรองการตลาดขาเข้า
การตลาดแบบดึงดูด (Inbound marketing) ดึงดูดลูกค้าเป้าหมายโดยการสร้างข้อความทางการตลาดที่ปรับให้เหมาะสมโดยใช้เนื้อหา ไบรอัน ฮัลลิแกน ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ HubSpot เป็นผู้บัญญัติคำว่า 'Inbound marketing'
การรับรองการตลาดขาเข้าจะช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์ในการดึงดูดลูกค้า การมีส่วนร่วม และความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นเสาหลักสามประการของธุรกิจ
คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างเนื้อหาที่ให้ความรู้แก่ลูกค้าเป้าหมายตลอดเส้นทางการซื้อของพวกเขา การเขียนเนื้อหาที่ช่วยดึงดูดและบ่มเพาะลูกค้า การจัดการแคมเปญ การสร้างกลยุทธ์การทำงานอัตโนมัติ และการใช้ เครื่องมือการตลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)
10 ประกาศนียบัตรด้านการตลาด ที่ควรสำเร็จ
นี่คือ 10 ประกาศนียบัตรด้านการตลาดเพื่อพัฒนาอาชีพของคุณ เลือกหนึ่งที่เหมาะสมกับเป้าหมายของคุณ
1. การรับรองจาก Google Ads
การรับรอง Google Adsเป็นการรับรองอย่างเป็นทางการจาก Google ที่คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือโฆษณาออนไลน์ของพวกเขา ปัจจุบันคุณมีการรับรอง Google Ads ทั้งหมด 11 รายการที่เสนอให้
- Google Ads Search
- Google Ads Display
- Google Ads วิดีโอ
- โฆษณาการช้อปปิ้ง
- Google Ads แอป
- การวัดผลโฆษณา Google
- ผู้เชี่ยวชาญโฆษณาค้นหา Google Ads
- ผู้เชี่ยวชาญโฆษณาแสดงผล Google Ads
- ผู้เชี่ยวชาญด้านวิดีโอโฆษณา Google Ads
- Google Ads Creative
- เพิ่มยอดขายออฟไลน์
รับประกาศนียบัตร Google Ads ผ่าน Skillshop แพลตฟอร์มของ Google เพื่อเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และการประเมินผลของพวกเขา ประกาศนียบัตรเหล่านี้เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นอาชีพการตลาดดิจิทัล
ผู้เชี่ยวชาญในระดับกลางที่ต้องการทบทวนแนวโน้มและฟีเจอร์ล่าสุดใน Google Ads ก็มักจะเข้าสอบรับรอง Google Ads เช่นกัน
การรับรองเหล่านี้มีอายุการใช้งานหนึ่งปี และต้องทำการต่ออายุเป็นประจำทุกปีหลังจากนั้น เราขอแนะนำให้คุณทำการต่ออายุการรับรองของคุณทุกปีเพื่อให้คุณได้รับการอัปเดตตามแนวโน้มปัจจุบัน
หัวข้อที่สนใจ: ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล
เสนอโดย: Google
ค่าธรรมเนียมการรับรอง: ฟรี
ความถูกต้อง: ต้องต่ออายุหลังจากหนึ่งปี
2. การรับรองการตลาดแบบอินบาวด์ของ HubSpot
นักกลยุทธ์การตลาด เดวิด มีร์แมน สก็อตต์ กล่าวว่า การตลาดแบบอินบาวด์ช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถ "สร้างโอกาส" ให้ตนเองเป็นที่รู้จักในสายตาของลูกค้า แทนที่จะบุกรุกความสนใจของพวกเขาด้วยโฆษณาที่ต้องจ่ายเงิน
การรับรองการตลาดแบบอินบาวด์ของ HubSpotจะช่วยให้คุณสร้างบุคลิกภาพผู้ซื้อที่เหมาะสมที่สุด ปรับปรุงกระบวนการทางการตลาดให้เป็นระบบอัตโนมัติ และใช้เครื่องมือ AI
HubSpot เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ศิลปะการตลาดแบบอินบาวน์และรับใบรับรองการตลาดแบบอินบาวน์
หัวข้อที่สนใจ: นักการตลาดดิจิทัล, นักการตลาดขาเข้า, และผู้นำการตลาดระดับเริ่มต้น
เสนอโดย: HubSpot
ค่าธรรมเนียมการรับรอง: ฟรี
ความถูกต้อง: ต้องต่ออายุหลังจาก 2 ปี
3. ผู้เชี่ยวชาญการตลาดที่ได้รับการรับรอง (PCM®)
AMA นำเสนอหลักสูตรสามหลักสูตรสำหรับผู้ได้รับการรับรองระดับมืออาชีพด้านการตลาด (Professional Certified Marketer หรือ PCM®)
- การตลาดดิจิทัล
- การจัดการการตลาด
- การตลาดเชิงเนื้อหา
แต่ละหลักสูตรเหล่านี้ให้ความรู้เชิงลึกในสาขาที่เกี่ยวข้อง การรับรองนี้เพิ่มคุณค่าเพิ่มเติมหากคุณเป็นสมาชิก AMA อยู่แล้ว
ประกาศนียบัตรผู้ได้รับการรับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการตลาด (PCM®) มีอายุการใช้งานเป็นเวลาสามปี หลังจากนั้นคุณจำเป็นต้องศึกษาต่อเนื่องในรูปแบบของหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง (CEUs) เพื่อขอรับรองใหม่กับ AMA
หัวข้อที่สนใจ: สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดทุกท่าน
เสนอโดย: สมาคมการตลาดอเมริกัน (AMA)
ค่าธรรมเนียมการรับรอง: เริ่มต้นที่ $249 สำหรับสมาชิก AMA และเริ่มต้นที่ $349 สำหรับผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก
ระยะเวลาการใช้งาน: 3 ปี
4. การรับรองการตลาดเนื้อหา HubSpot
หลักสูตรการรับรองการตลาดเนื้อหาของ HubSpot Academyช่วยให้คุณสามารถเขียนเนื้อหาที่น่าสนใจและน่าแชร์ได้ ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมและเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงได้
คุณจะได้เรียนรู้ทุกสิ่งตั้งแต่การสร้างกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาในระยะยาวไปจนถึงการโปรโมตเนื้อหาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและการวัดผลการดำเนินงานของเนื้อหาของคุณ
หัวข้อที่สนใจ: นักการตลาดเนื้อหาในระดับเริ่มต้น
เสนอโดย: HubSpot
ค่าธรรมเนียมการรับรอง: ฟรี
ความถูกต้อง: ต้องต่ออายุหลังจาก 2 ปี
5. ประกาศนียบัตรการตลาดดิจิทัลขั้นสูง
ประกาศนียบัตรการตลาดดิจิทัลขั้นสูงของ IIDEมอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือการตลาดดิจิทัลมากกว่า 20 รายการ หลักสูตรนี้ครอบคลุมพื้นฐานของการตลาดดิจิทัล การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาและสื่อสังคมออนไลน์ การเติบโตและการวิเคราะห์ การวางแผนและกลยุทธ์ และทักษะทางธุรกิจที่สำคัญ เช่น การจัดการแคมเปญการตลาด
ประกาศนียบัตรการตลาดดิจิทัลขั้นสูงเป็นโปรแกรมระยะเวลาห้าเดือนพร้อมการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว ผู้ทำการตลาดที่ต้องการพัฒนาทักษะจะได้รับประโยชน์จากหลักสูตรนี้
หัวข้อที่สนใจ: สถาบันการตลาดดิจิทัลและผู้เชี่ยวชาญ
เสนอโดย: สถาบันการศึกษาดิจิทัลแห่งอินเดีย (IIDE)
ค่าธรรมเนียมการรับรอง: $1400
ความถูกต้อง: ตลอดไป
6. คอร์สชุดเครื่องมือ SEO
ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในอุตสาหกรรมการตลาด ได้พัฒนาหลักสูตร SEO Toolkitโดย Semrush Academy การรับรองนี้จาก Semrush เป็นหนึ่งในหลักสูตร SEO ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกในชุมชนการตลาดดิจิทัล และมุ่งเป้าไปที่ผู้เริ่มต้นที่ต้องการเข้าสู่วงการนี้
หลักสูตรนี้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น การค้นหาแบบออร์แกนิก การวิเคราะห์คำหลัก การสร้างลิงก์ย้อนกลับ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทราฟฟิกแบบออร์แกนิก Google Analytics เครื่องมือเวทมนตร์คำหลัก แม่แบบเนื้อหา SEO เครื่องมือตรวจสอบ SEO บนหน้า การตรวจสอบลิงก์ย้อนกลับ และอื่นๆ อีกมากมาย
หัวข้อที่สนใจ: ผู้เริ่มต้นด้านการตลาดดิจิทัล
เสนอโดย: Semrush
ค่าธรรมเนียมการรับรอง: ฟรี
ระยะเวลาการใช้งาน: 1 ปี
7. การรับรองการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
การรับรองการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดย Hootsuite ครอบคลุมทุกสิ่งตั้งแต่การสร้างกลยุทธ์สื่อสังคมออนไลน์ไปจนถึงการสร้างผู้ชมแบบออร์แกニックผ่านการตลาดเนื้อหา
ไม่เหมือนกับการรับรองอื่น ๆ การรับรองนี้ไม่มีวันหมดอายุและมีผลตลอดชีวิตของคุณ นักการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ที่กำลังเริ่มต้นและผู้จัดการระดับกลางจะได้รับประโยชน์จากหลักสูตรนี้
หัวข้อที่สนใจ: นักการตลาดสื่อสังคมออนไลน์
เสนอโดย: Hootsuite
ค่าธรรมเนียมการรับรอง: $199
ความถูกต้อง: ตลอดไป
8. การรับรองการตลาดดิจิทัล OMCP
ประกาศนียบัตรการตลาดดิจิทัล OMCPเหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางการตลาดหลากหลาย ได้รับการฝึกอบรมอย่างกว้างขวาง และมีความรู้ทางเทคนิคเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการตลาดดิจิทัล
การรับรอง OCMP เป็นมาตรฐานทองคำสำหรับการรับรองการตลาดดิจิทัล การรับรองนี้ต้องผ่านการสอบ OMCP Digital Marketing Certification และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติบางประการ เช่น ชั่วโมงการทำงานขั้นต่ำ, ปริญญาโท, หรือหลักสูตรการตลาดที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
หัวข้อที่สนใจ: ผู้จัดการการตลาดดิจิทัล, ภาวะผู้นำทางการตลาด
เสนอโดย: OMCP
ค่าธรรมเนียมการรับรอง: $395
ระยะเวลาการใช้งาน: 2 ปี
9. การรับรองการตลาดเนื้อหา
การรับรองการตลาดเนื้อหาโดย CMI มอบการฝึกอบรมเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดเนื้อหา การจัดการวงจรชีวิตของเนื้อหา การวิเคราะห์การตลาดเนื้อหา และการสร้างเสียงของแบรนด์
การรับรองนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดที่ต้องการเชี่ยวชาญด้านการตลาดเนื้อหา, ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นที่ต้องการเข้าสู่สายงานนี้, นักเขียน, และนักการตลาดโซเชียลมีเดียที่ต้องการผสานเนื้อหาเข้ากับกลยุทธ์การตลาด
หัวข้อที่สนใจ: การตลาดเชิงเนื้อหา
นำเสนอโดย: สถาบันการตลาดเชิงเนื้อหา (CMI) และสมาคมการตลาดแห่งอเมริกา
ค่าธรรมเนียมการรับรอง: $995
ระยะเวลาการใช้งาน: เข้าใช้งานได้ 12 เดือน
10. หลักสูตรการตลาดผ่านอีเมลขั้นสูง
หลักสูตรการตลาดผ่านอีเมลขั้นสูงโดยSimplilearn สอนคุณในการสร้างแคมเปญอีเมลที่ตรงเป้าหมาย เขียนหัวเรื่องและเนื้อหาอีเมลที่ดึงดูดใจ สร้างรายชื่อผู้รับอีเมลของคุณ และติดตามการวิเคราะห์อีเมล
Simplilearn ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรฟรีนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มการตลาดทางอีเมลในปัจจุบัน
หัวข้อที่สนใจ: นักการตลาดด้านการเติบโตและผู้เริ่มต้นด้านการตลาดผ่านอีเมล
เสนอโดย: Simplilearn
ค่าธรรมเนียมการรับรอง: ฟรี
ความถูกต้อง: ตลอดไป
📮 ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่มีความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความวุ่นวายดิจิทัล ด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUpคุณไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
บริหารจัดการอาชีพการตลาดของคุณด้วย ClickUp
การตลาดเป็นหน้าที่ที่ซับซ้อน และปริมาณ การวางแผนและการสื่อสารในทีมที่คุณต้องใช้จะทำให้คุณต้องการเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือคุณ ClickUp แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจร ให้การสนับสนุนที่คุณต้องการ
ClickUp Marketing ช่วยให้คุณจัดการโครงการและงานต่าง ๆเพิ่มความร่วมมือและการสื่อสารในทีม สร้างแผนการตลาดแบบครบวงจร สร้างไอเดียแคมเปญด้วย ClickUp AI และอื่น ๆ อีกมากมาย
หากคุณต้องการจัดการแคมเปญและจัดระเบียบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียว คุณควรพิจารณาใช้เทมเพลตการจัดการแคมเปญของ ClickUp นอกเหนือจากการทำงานร่วมกันแล้ว เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณติดตามงานและกำหนดเวลา รวมถึงตรวจสอบแคมเปญของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยสถานะที่ปรับแต่งได้ มุมมองต่างๆ ฟิลด์ และอื่นๆ อีกมากมาย
และนี่เป็นเพียงหนึ่งในแม่แบบการตลาดที่มีอยู่มากมาย เช่น แผนเนื้อหาโซเชียลมีเดีย ตารางเวลาโฆษณา การวิจัยตลาด และปฏิทินส่งเสริมการขาย
ClickUp กลายเป็นแอปเดียวที่สามารถแทนที่เครื่องมือหลายอย่างที่คุณใช้ในงานของคุณได้ นี่คือคุณสมบัติที่ดีที่สุดบางประการของ ClickUp ที่ทีมการตลาดใช้กันอย่างแข็งขัน
- สร้างแผนการตลาดประจำปีหรือรายไตรมาสของคุณ และเชื่อมโยงกับงานแต่ละชิ้นที่ขับเคลื่อนแผนของคุณ ClickUp ทำให้การจัดการโครงการการตลาดของคุณเป็นเรื่องง่าย โดยเก็บกลยุทธ์และปฏิทินแคมเปญของคุณไว้เคียงข้างกับงานประจำวันของคุณ
- สร้างแผนการตลาดของคุณโดยใช้เทมเพลตแผนการตลาดที่สร้างไว้ล่วงหน้าฟรี
- เพิ่มการร่วมมือของทีมโดยใช้ไวท์บอร์ด, เอกสาร, และเครื่องมือตรวจสอบ, ทำให้ทุกคนในทีมอยู่ในหน้าเดียวกัน
- บริหารจัดการลูกค้าของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อสารกับพวกเขา และรวบรวมความคิดเห็นอย่างเชิงรุก ทั้งหมดนี้จากจุดเดียว
- ส่งมอบเนื้อหาในระดับใหญ่ จัดระเบียบแผนเนื้อหาของทีมคุณพร้อมภารกิจของพวกเขาด้วยคลังเนื้อหาส่วนกลาง
- บันทึกคำขอการออกแบบ, ตั้งระดับความสำคัญ, และติดตามทุกแง่มุมของกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ
- ติดตามและวิเคราะห์ความก้าวหน้าของทีมคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยการเปลี่ยนงานของคุณให้เป็นแผนภูมิและแดชบอร์ดแบบภาพ
- เขียนด้วยClickUp AI!
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ClickUp Brain ได้ที่นี่:
บทความที่เกี่ยวข้อง:
พัฒนาทักษะของคุณและยกระดับอาชีพของคุณ
เราได้ตระหนักถึงความสำคัญของการได้รับการรับรองแล้ว เลือกการรับรองที่จะช่วยให้คุณไปถึงจุดที่คุณต้องการตามความต้องการของคุณและตำแหน่งที่คุณอยู่ในอาชีพของคุณ หรือดีกว่านั้น ค้นหาตัวเลือกใหม่ ๆ ต่อไป
แต่อย่าลืมว่าเครื่องมือที่สะดวกอย่าง ClickUp จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ ช่วยให้คุณจัดการงานประจำวันและความรับผิดชอบต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น
การจัดการโครงการ, การร่วมมือ, และคุณสมบัติทางการตลาดที่ ClickUp มอบให้ จะมอบโอกาสไม่สิ้นสุดให้คุณได้ใช้ประกาศนียบัตรของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดลองใช้ ClickUp วันนี้!