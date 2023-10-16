วิธีจัดระเบียบตัวเองในที่ทำงานให้ดีขึ้น? เคล็ดลับและเทคนิคที่นำไปใช้ได้จริง

ทั้งวันทำงานได้ผ่านไปหมดแล้ว และคุณทำงานเหมือนนักสู้ แต่คุณยังไม่สามารถทำทุกอย่างที่คุณต้องทำได้ ระดับความเครียดของคุณพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง และงานก็ยังคงกองสูงขึ้นเรื่อยๆ จนคุณอยู่ในจุดที่คุณคิดว่าคุณอาจระเบิดเป็นไฟได้
คุณสงสัยว่า, 'ทำไมทุกคนถึงสามารถจัดการงานของพวกเขาได้อย่างง่ายดายขนาดนี้? เพื่อนร่วมงานของฉัน จิม และ ดไวท์ ฉลาดกว่าฉันจริงหรือ?' ไม่, พวกเขาไม่ฉลาดกว่า. กุญแจสู่ความสำเร็จของพวกเขา อยู่ที่การจัดระเบียบที่ดี. 💡
คุณอาจกำลังคิดว่า 'ฉันรู้แล้ว แต่ฉันไม่มีมันอยู่ในตัว' คุณมีนะ การจัดระเบียบไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิด—คุณสามารถพัฒนาได้ผ่านการฝึกฝน
ในบทความนี้ เราจะนำเสนอ 15 เคล็ดลับที่นำไปใช้ได้จริง ในการจัดระเบียบการทำงานให้ดีขึ้นและบรรลุผลสำเร็จมากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
การไม่มีระเบียบในการทำงานส่งผลต่อทีมของคุณอย่างไร?
การจัดการที่ไม่ดีในที่ทำงาน ลดประสิทธิภาพการทำงานของคุณ และเพิ่มความเครียดของคุณ. ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง คุณอาจสูญเสียการควบคุมปริมาณงานของคุณ, พลาดกำหนดเวลาและโอกาสทางการเติบโต, และประสบกับการหมดไฟ. สิ่งนี้แน่นอนว่าจะทำให้ระดับความเครียดของคุณพุ่งสูงขึ้น และคุณจบลงด้วยการติดอยู่ในวงจรที่ไม่มีวันจบสิ้น.
สิ่งต่าง ๆ จะแย่ลงมากเมื่อคุณทำงานเป็นทีม การขาดการจัดระเบียบของสมาชิกเพียงคนเดียวอาจนำไปสู่การสื่อสารที่ไม่ดีการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่มีประสิทธิภาพ ความรู้สึกไม่ดีในทีม การพลาดกำหนดเวลา ความไม่พอใจของลูกค้า และอาจถึงขั้นเกิดความขัดแย้งได้
เมื่อคุณเป็นส่วนหนึ่งของทีม คุณคือฟันเฟืองในวงล้อ—หากส่วนใดส่วนหนึ่งเสียหาย วงล้อจะไม่สามารถหมุนได้ ด้วยการพัฒนาทักษะการจัดการของคุณ คุณ รักษาเครื่องจักรของทีมให้ทำงานได้อย่างราบรื่น และมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายของคุณ ⚙️
ประโยชน์ของการเป็นระเบียบในที่ทำงาน
การจัดระเบียบที่ยอดเยี่ยมนำไปสู่การลดความเครียดการเพิ่มผลผลิตและความมีประสิทธิภาพและการเสร็จสิ้นงานตามกำหนดเวลา. เมื่อเวลาผ่านไป ทักษะการจัดระเบียบที่ดีสามารถทำให้คุณได้รับการเลื่อนตำแหน่งและโอกาสในการเติบโต และช่วยคุณสร้างชื่อเสียงในฐานะพนักงานที่มุ่งมั่นที่มีนิสัยการทำงานที่ยอดเยี่ยม.
หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของทีม เพื่อนร่วมงานจะยอมรับคุณว่าเป็นคนที่เชื่อถือได้ และไม่กลัวที่จะทำงานร่วมกับคุณในโครงการต่าง ๆ นอกจากนี้ คุณจะไม่มีปัญหาในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน และสามารถทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้ ทำให้โครงการไม่ล่าช้า
15 เทคนิคปฏิบัติได้จริงในการจัดระเบียบตัวเองให้มากขึ้นในที่ทำงาน
เราได้รวบรวม 15 เคล็ดลับและกลยุทธ์ในการจัดระเบียบ เพื่อเพิ่มทักษะของคุณให้บรรลุเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
1. รวมศูนย์การทำงานของคุณด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเอกสาร
การสลับไปมาระหว่างแอปและแพลตฟอร์มเพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการอาจทำให้เหนื่อยล้าทางจิตใจและเสียสมาธิได้ เพิ่มทักษะการจัดการของคุณด้วยการ รวมงานทั้งหมดไว้ในที่เดียวด้วย ClickUp Docs
คุณลักษณะที่โดดเด่นนี้คือศูนย์กลางการจัดการเอกสาร—ช่วยให้คุณสร้าง จัดการ แก้ไข และแบ่งปันเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานได้
คู่มือพนักงาน, ข้อมูลโครงการ, เอกสารทางเทคนิค, สัญญา, รายงานการจ่ายเงินเดือน, ใบแจ้งหนี้, หรือบันทึกค่าใช้จ่าย—ให้แน่ใจว่าปลอดภัยและมั่นคงใน ClickUp Docs. ทำงานร่วมกับทีมของคุณเพื่อปรับปรุงเอกสารที่มีอยู่และสร้างเอกสารใหม่ด้วยความสามารถในการปรับแต่งสูงสุด.
การเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียวสามารถลดความเครียดและช่วยให้คุณ ไม่เสียเวลา ในการค้นหาไฟล์สำคัญ
2. แบ่งงานของคุณออกเป็นงานย่อย
สมมติว่าคุณเป็นนักข่าวและต้องส่งบทความขนาดใหญ่ภายในสิ้นสัปดาห์ แทนที่จะตื่นตระหนกกับจำนวนคำที่ต้องเขียน ให้แบ่งงานออกเป็นงานย่อยๆ
สมมติว่าคุณมีคำให้เขียน 9,000 คำในห้าวัน บทความนี้มีหัวข้อย่อย 30 หัวข้อ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำเสร็จได้ 6 หัวข้อต่อวัน หรือคุณสามารถตั้งเป้าหมายจำนวนคำต่อวันก็ได้ การบรรลุเป้าหมายรายวันเหล่านี้จะช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและ ติดตามความก้าวหน้าของคุณ
ClickUp Tasksสามารถช่วยคุณจัดระเบียบและบริหารจัดการงานของคุณได้โดยไม่รู้สึกหนักใจ ฟีเจอร์นี้เหมาะสำหรับทั้ง ผู้ที่ทำงานคนเดียวและใน ทีม เพิ่มผู้รับผิดชอบตั้งลำดับความสำคัญ แบ่งงานออกเป็นงานย่อยติดตามและจัดการเวลา เพิ่มรายละเอียดด้วยCustom Fields และเข้าร่วมขบวนการจัดการองค์กรได้เลย 🚂
3. จัดระเบียบวันของคุณในกระดานคัมบัง
กระดานคัมบัง (Kanban board) เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agileแต่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กรอย่างไร? หากคุณใช้มันอย่างถูกต้อง กระดานนี้สามารถช่วย มองเห็นกระบวนการทำงานและปรับปรุงทักษะการจัดการงานของคุณได้
แบ่งงานของคุณออกเป็นงานย่อยและจัดกลุ่มตามสถานะหรือเกณฑ์อื่นที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างหมวดหมู่สามหมวด:
- สิ่งที่ต้องทำ
- กำลังดำเนินการ
- สมบูรณ์
จัดเรียงงานของคุณในหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องและย้ายงานไปมาเมื่อคุณทำเสร็จแล้วเพื่อรักษาสมาธิและติดตามปริมาณงานของคุณ
กระดาน Kanban ของ ClickUpมอบ อินเทอร์เฟซแบบลากและวาง พร้อมตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีปัญหา นอกจากนี้ยังรองรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและเหมาะสำหรับโครงการที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
4. ปรับปรุงการจัดระเบียบโต๊ะทำงานของคุณ
งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าความรกรุงรังสามารถก่อให้เกิดความเครียด ซึ่งนำไปสู่การจัดระเบียบที่ไม่ดี การผัดวันประกันพรุ่ง และความวุ่นวาย ยิ่งไปกว่านั้นโต๊ะทำงานที่รกยังเป็นสัญญาณเตือนสำหรับเพื่อนร่วมงานของคุณ— พวกเขาอาจมองว่าคุณเป็นคนไม่มีระเบียบและไม่ใส่ใจ
การเคลียร์โต๊ะทำงานของคุณอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ต้นตอได้ แต่มันก็เป็นก้าวแรกที่ดีในการกลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้อง หลายคนรายงานว่าพวกเขารู้สึก มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อทำความสะอาดโต๊ะทำงานของตน นี่ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลย—เมื่อคุณมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย คุณสามารถทำงานได้อย่างคล่องตัว มีสิ่งรบกวนน้อยลง และรู้สึกไม่ถูกกดดันมากเกินไป สิ่งนี้ยังขยายไปถึงอุปกรณ์ดิจิทัลของคุณด้วยเช่นกันลบสิ่งรบกวนบนเดสก์ท็อปและแอปพลิเคชันมือถือของคุณเพื่อสร้างพื้นที่สำหรับข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
กำจัดเอกสารที่ไม่จำเป็น จัดระเบียบเอกสารของคุณในลิ้นชักพร้อมป้ายชื่อ ใช้ภาชนะเก็บของ และเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นเครื่องจักรแห่งประสิทธิภาพ 🤖
5. สร้างภาพกระบวนการทำงานด้วยแผนผังความคิด
หากคุณเป็นคนที่ชอบใช้ภาพ ลองเพิ่มทักษะการจัดการด้วยแผนผังความคิด—แผนภาพที่แสดงโครงร่างของความคิด ไอเดีย และขั้นตอนการทำงานของคุณ
คุณสามารถวางแผนของคุณลงบนกระดาษหรือใช้ตัวเลือกขั้นสูงอย่างClickUp Mind Maps ได้ นอกจากจะช่วยให้คุณมองเห็นภาพ กระบวนการของคุณ แล้ว คุณยังสามารถเชื่อมโยงงานสร้างการพึ่งพา และเชิญสมาชิกในทีมให้มีส่วนร่วมได้อีกด้วย ซึ่งจะทำให้คุณไม่พลาดงานปัจจุบันและอนาคตของคุณ!
หากคุณไม่ต้องการหรือไม่รู้วิธีสร้างแผนผังความคิดจากศูนย์ ให้ใช้หนึ่งในเทมเพลตแผนผังความคิดของ ClickUp
6. เพิ่มสมาธิด้วยเทคนิคโพโมโดโร
Pomodoroเป็นเทคนิคการจัดการเวลาที่โดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นเวลา 25 นาทีและพัก 5 นาที โดยจะมีพักยาว (ปกติ 15 นาที) หลังจากทำงานครบ 4 ช่วง
เทคนิคนี้สามารถช่วยลดการเสียสมาธิ ทำให้มีสมาธิมากขึ้น รักษาแรงจูงใจ และลดความเหนื่อยล้าทางจิตใจ
ขึ้นอยู่กับสายงานและระดับความตั้งใจของคุณ คุณสามารถ ปรับระยะเวลาของช่วงพักได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำงานเป็นเวลา 30 นาทีและพัก 7 นาที หากคุณพบว่าวิธีนี้เหมาะกับคุณมากกว่า
แม้ว่า Pomodoro จะพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์สำหรับหลายคน แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนชื่นชอบ หากมันไม่เหมาะกับคุณ อย่าฝืนใช้—ยังมีตัวเลือกอื่น ๆ อีกมากมายที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระเบียบ
7. ใช้แอปติดตามเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมายนั้นให้ความพึงพอใจและเป็นแรงจูงใจ หากคุณมีปัญหาในการจัดระเบียบ คุณอาจได้รับประโยชน์จากแอปติดตามเป้าหมาย แอปเหล่านี้ช่วยให้คุณ แบ่งงานประจำวันออกเป็นเป้าหมายย่อยๆ และขีดฆ่าออกจากรายการเมื่อคุณทำสำเร็จ
คุณสมบัติเช่นการแจ้งเตือนและตัวติดตามเวลาช่วยให้คุณไม่หลงทาง ใช้แอปที่มีแผนภูมิความก้าวหน้าเพื่อรับผิดชอบและดูว่าคุณพัฒนาขึ้นอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป
ข้อดีของแอปเหล่านี้เมื่อเทียบกับการเขียนเป้าหมายลงบนกระดาษคือ ความยืดหยุ่น คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเป้าหมายย่อยได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีความก้าวหน้าและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
8. เรียนรู้การจัดลำดับความสำคัญ
ต้นตอของปัญหาในองค์กรของคุณอาจเกิดจากการจัดลำดับความสำคัญที่ไม่ดี ความจริงก็คือ ไม่ใช่ทุกสิ่งที่คุณทำจะมีความสำคัญเท่ากัน การพยายามจัดการทุกอย่างพร้อมกันอาจนำไปสู่การขาดสมาธิและสิ้นเปลืองพลังงานและเวลาไปกับงานที่คุณไม่จำเป็นต้องทำในทันที
ClickUp และมุมมองมากกว่า 15 แบบสามารถช่วยคุณ จัดลำดับความสำคัญของงานที่เหมาะสม ได้ เริ่มต้นด้วยการรวบรวมรายการงานทั้งหมดของคุณ จากนั้นคุณ:
- เปรียบเทียบพวกเขาต่อกัน
- กำหนดลำดับความสำคัญโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- จัดลำดับงานของคุณโดยใช้สี, แท็ก, หรือมาตราส่วน
- จัดเรียงตามความเร่งด่วน
คุณสามารถกำหนดเส้นตาย กำหนดความพยายามที่จำเป็นสำหรับการทำงานให้เสร็จ หรือเพิ่มเกณฑ์อื่นเพื่อช่วยในการจัดลำดับความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลับไปดูรายการของคุณเป็นครั้งคราวและจัดระเบียบใหม่หากจำเป็น
9. อย่ากลัวที่จะมอบหมายงาน
การพยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเองและปฏิเสธความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเท แต่สิ่งนี้อาจทำให้คุณเหนื่อยล้าได้อย่างรวดเร็ว หากคุณทำงานเป็นทีม อย่ากลัวที่จะมอบหมายงานให้กับเพื่อนร่วมงาน—การแบ่งเบาภาระงาน จะช่วยในเรื่องสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว และทำให้คุณมีเวลาเพียงพอในการจัดระเบียบวันของคุณโดยไม่รู้สึกหนักใจหรือเครียด
การมอบหมายงานอาจเป็นเรื่องท้าทายมากขึ้นหากคุณทำงานจากระยะไกล โชคดีที่ เครื่องมืออย่าง ClickUp ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างเป็นหนึ่งเดียวและสื่อสารได้อย่างชัดเจน แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกันก็ตาม
10. สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ
รายการสิ่งที่ต้องทำคือเสาหลักของการจัดระเบียบที่ดี ไม่ว่าคุณจะกำลังทำรายการซื้อของหรือสรุปตารางงานของคุณ การจัดทำรายการสิ่งที่ต้องทำสามารถช่วยให้คุณผ่านวันไปได้โดยไม่มีปัญหา
คุณสามารถเลือกใช้วิธีแบบดั้งเดิม—หยิบปากกาและกระดาษขึ้นมาจดบันทึกงานที่ต้องทำเพื่อรักษาสมาธิและความเป็นระเบียบ หรือจะเลือกใช้ เทมเพลต ClickUp ที่มี ส่วนต่าง ๆ พร้อมใช้งาน เพื่อจัดการขั้นตอนการทำงานของคุณก็ได้ ไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีใด การจัดลำดับความสำคัญของงานและกำหนดกรอบเวลาในการทำงานให้เสร็จเป็นสิ่งที่ควรทำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผัดวันประกันพรุ่ง
11. ลดสิ่งรบกวน
สิ่งรบกวนคือศัตรูที่เลวร้ายที่สุดของคุณ—โทรศัพท์ โทรทัศน์ สิ่งของรกรุงรัง และโซเชียลมีเดีย ล้วนแต่ ดึงความสนใจคุณออกจากงาน อยู่เสมอ
หากคุณต้องการมีสมาธิ คุณต้องบอกลาสิ่งรบกวน แน่นอนว่านี่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทิ้งอุปกรณ์ของคุณไป แต่ให้ตั้งโทรศัพท์ของคุณเป็นโหมดห้ามรบกวน ปิดทีวี และหยุดการแจ้งเตือนจากโซเชียลมีเดีย จัดระเบียบโต๊ะทำงานและพื้นที่รอบตัวคุณให้เรียบร้อยเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรมาทำลายสมาธิของคุณ
12. ใช้ปฏิทินเพื่อติดตามงานของคุณ
หากคุณต้องการปรับปรุงองค์กรของคุณ คุณจำเป็นต้องเริ่มคิดล่วงหน้า และการจดบันทึกสิ่งต่าง ๆ ลงในปฏิทินอาจเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณ คุณมีการประชุมใหญ่ในสองสัปดาห์ข้างหน้าหรือไม่ จดบันทึกไว้เพื่อที่คุณจะไม่ลืมมัน จดบันทึกทุกสิ่งทุกอย่าง ตั้งแต่ภารกิจเล็ก ๆ ไปจนถึงโครงการใหญ่ ๆ และกิจกรรมต่าง ๆ
คุณยังสามารถเพิ่มสิ่งของส่วนตัวและมอบหมายงานในปฏิทินได้อีกด้วย ด้วยวิธีนี้ คุณจะป้องกันไม่ให้เกิดการทับซ้อนและความสับสน และสร้างแนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับเวลาว่างและปริมาณงานของคุณ
มุมมองปฏิทิน ClickUpสามารถช่วยคุณ วางแผนและจัดการไทม์ไลน์และตารางเวลา, ใช้รหัสสีสำหรับรายการเพื่อให้ง่ายต่อการนำทาง, และกำหนดลำดับความสำคัญ
13. พักเบาระหว่างการทำงาน
คุณไม่ใช่เครื่องจักรและไม่สามารถทำงานได้ตลอดเวลา—การพักเบรกเป็นประจำเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของวันทำงานที่มีสุขภาพดี ในระหว่างพักเบรก คุณจะมีเวลา ผ่อนคลาย รวบรวมสมาธิ และพักจิตใจ นอกจากนี้ คุณยังสามารถยืดเส้นยืดสายและรับอากาศบริสุทธิ์ได้อีกด้วย
เมื่อคุณไม่หยุดพัก สมาธิของคุณย่อมลดลงในที่สุด คุณจะรู้สึกหนักใจและเหนื่อยล้า ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง งานจะสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ และคุณจะสูญเสียการมองเห็นความสำคัญและปริมาณงานที่ควรทำ นำไปสู่ความไม่เป็นระเบียบ
การหยุดพักอาจดูเหมือนเป็นการเสียเวลา แต่จริง ๆ แล้วช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ จัดตารางเวลาให้เหมาะสมและทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในแต่ละวัน
14. ลองแบ่งเวลาเป็นช่วงๆ
การสร้างตารางเวลาที่ละเอียดช่วยให้คุณรับผิดชอบและจัดระเบียบได้ดีขึ้นหรือไม่? คุณอาจต้องการลองใช้เทคนิคการจัดสรรเวลา—เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพที่อาศัยการ แบ่งวันของคุณออกเป็นช่วงเวลา ที่อุทิศให้กับงานต่างๆ การผสมผสานระหว่างรายการสิ่งที่ต้องทำกับปฏิทินนี้สามารถลดการเสียเวลาและช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของคุณได้
สร้างตารางเวลาของคุณจากศูนย์หรือใช้เทมเพลตการจัดสรรเวลาของ ClickUp กำหนดโครงร่างงานทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและงานส่วนตัว เพิ่มช่วงเวลา และเพลิดเพลินกับความรู้สึกสำเร็จที่คุณจะได้รับเมื่อคุณปฏิบัติตามตารางเวลาของคุณ
15. สร้างกิจวัตรประจำวัน
เวลาทำงานที่ยืดหยุ่นและการทำงานทางไกลมอบอิสระให้คุณในการทำงานเมื่อคุณรู้สึกว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุด นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถอยู่เฉยๆ และเลื่อนงานออกไปจนถึงนาทีสุดท้าย
หลายคนพบว่าการสร้างกิจวัตรประจำวันมีประโยชน์งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมสามารถกลายเป็นนิสัยได้เมื่อทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายความว่าหากคุณเริ่มทำงานเวลา 9 โมงเช้าทุกวัน ในที่สุดมันจะกลายเป็นนิสัยตราบใดที่คุณ ยึดมั่นในตารางเวลา
สร้างกิจวัตรที่ไม่เน้นเฉพาะเรื่องงานเท่านั้น ลองเดินเล่นก่อนเริ่มวันทำงาน กำหนดเวลาพัก และให้รางวัลตัวเองที่ทำตามแผนได้สำเร็จ ด้วยการดูตอนใหม่ของซีรีส์ที่คุณอยากดูในลิสต์! 📺
3 แบบฟอร์มเพื่อความเป็นระเบียบในการทำงาน
เทมเพลตที่มีส่วนต่าง ๆ พร้อมใช้งานสามารถช่วยให้คุณจัดระเบียบ วางแผนวัน และรักษาสมาธิได้ดีขึ้น ลองดู สามเทมเพลต ClickUp เหล่านี้ที่จะเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดระเบียบ! 🧙
1. แม่แบบแผนงานง่าย ๆ ของ ClickUp
ต้องการมองเห็นงานและไทม์ไลน์ของคุณอย่างชัดเจนหรือไม่?แม่แบบแผนงานง่าย ๆ ของ ClickUpมอบพื้นฐานสำหรับการสร้างตารางเวลาที่ละเอียด การจัดระเบียบปริมาณงาน และการทำงานร่วมกับทีมของคุณ
เทมเพลตนี้มีสองมุมมอง—แผนโครงการและแผนกานท์ของโครงการ
มุมมองแผนโครงการ คือที่ที่คุณจะ รายการงานทั้งหมดของคุณ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานเหล่านั้นโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง โดยค่าเริ่มต้น คุณจะได้รับผู้รับผิดชอบ วันที่เริ่มต้นและวันที่ครบกำหนด ลำดับความสำคัญ ระยะของโครงการ ความคืบหน้าของโครงการ และความคิดเห็น คุณสามารถให้รายละเอียดได้มากเท่าที่ต้องการเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน
มุมมองโครงการแบบแกนต์ แสดงงานจากมุมมองก่อนหน้าในรูปแบบแผนภูมิแกนต์ ช่วยให้เข้าใจไทม์ไลน์และ ป้องกันการทับซ้อน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานโดยรวม
2. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างง่ายของ ClickUp
การจัดระเบียบและบริหารจัดการขั้นตอนการทำงานไม่ใช่เรื่องซับซ้อนเมื่อคุณใช้เครื่องมือที่เหมาะสมแม่แบบ ClickUp Simple To-Dosคือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกคนที่ต้องการ สร้างสรุปงานที่เข้าใจง่ายและปฏิบัติตามได้
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณจะได้รับมุมมองรายการสองรายการและมุมมองบอร์ดหนึ่งรายการ มุมมองแรกซึ่งมีความทั่วไปมากกว่าคือ งานทั้งหมด ซึ่งคุณจะป้อนหน้าที่ของคุณและทีมของคุณ คุณสามารถเพิ่ม:
- ผู้รับมอบหมาย
- วันครบกำหนด
- สถานะ
- ลำดับความสำคัญ
- ความคิดเห็น
มุมมองจะจัดหมวดหมู่รายการงานโดยอัตโนมัติตามสถานะ (ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, ถูกขัดขวาง, หรือเสร็จสมบูรณ์) เพื่อให้ง่ายต่อการนำทาง
เพื่อจัดเรียงงานที่ได้รับมอบหมายให้ดียิ่งขึ้น มุมมองงานที่มีความสำคัญ จะกรองงานเร่งด่วนที่คุณได้ทำเครื่องหมายไว้ว่ามีความสำคัญสูงออกไป มันช่วยให้คุณกำจัดสิ่งรบกวนและมุ่งเน้นไปที่งานที่ต้องการความสนใจจากคุณในทันที
มุมมองบอร์ดสถานะ เป็นบอร์ดคัมบังที่เปลี่ยนงานของคุณให้เป็นบัตรที่จัดกลุ่มตามสถานะของงาน ใช้ อินเทอร์เฟซแบบลากและวาง ของ ClickUp เพื่อย้ายบัตรและจัดระเบียบงานของคุณ
3. แม่แบบแผนประจำวัน ClickUp
หนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการเพิ่มทักษะการจัดการของคุณคือการสร้างแผนงานที่ละเอียดของงานที่คุณต้องทำ ด้วยวิธีนี้ คุณจะมีความรับผิดชอบมากขึ้น ควบคุมวันของคุณได้อย่างเต็มที่ และลดความเสี่ยงที่สิ่งใดจะหลุดรอดไปได้แม่แบบ ClickUp Daily Plannerเป็น ทางออกที่เรียบง่ายสำหรับปัญหาการจัดการของคุณ
โดยค่าเริ่มต้น เทมเพลตนี้จะเน้นไปที่เป้าหมายส่วนตัวของคุณ มุมมองงานทั้งหมด จะแสดงงานที่แบ่งเป็นสองหมวดหมู่—ตัวติดตามนิสัยและงานส่วนตัว แต่เนื่องจากเทมเพลตของ ClickUp มีชื่อเสียงในเรื่อง การปรับแต่ง คุณสามารถเปลี่ยนให้ครอบคลุมงานที่ค้างอยู่ได้ด้วยเช่นกัน
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง (เช่น สถานะ, ผู้รับผิดชอบ, วันที่ครบกำหนด, และความสำคัญ) เพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานของคุณและจัดการกระบวนการทำงานด้วยความมั่นใจ
มุมมองบอร์ด แสดงงานของคุณบนกระดานคัมบัง ในขณะที่ มุมมองปฏิทิน ช่วยให้คุณวางแผนไทม์ไลน์และตารางเวลา
จัดระเบียบงานของคุณด้วย ClickUp
การจัดการที่ไม่ดีอาจทำให้คุณไม่สามารถเปล่งประกายเหมือนดาวที่คุณเป็นได้ ⭐
ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดที่ทำให้คุณขาดการจัดระเบียบ ClickUp สามารถช่วยคุณได้ แม่แบบการผสานรวมกับแอปมากกว่า 1,000 รายการ มุมมองมากกว่า 15 แบบตัวเลือกการวางแผนกระบวนการ และเครื่องมือจัดการเวลา สามารถช่วยให้คุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องและกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดระเบียบ
ลองใช้ ClickUp เวอร์ชันฟรีและค้นพบว่าทำไมผู้คนทั่วโลกถึงหลงใหลในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายนี้!