10 แอปจับเวลาแบบโพโมโดโรที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพการทำงานในปี 2025

หนึ่งนาที คุณกำลังจัดการกับรายการที่ต้องทำอย่างราบรื่น รู้สึกไม่มีอะไรหยุดยั้งได้ อีกนาทีหนึ่ง คุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดู 'แค่แป๊บเดียว' และ ปุ๊บ—สามชั่วโมงหายไปในห้วงลึกของมีมและการแจ้งเตือน
ฟังดูคุ้นๆ ไหม? เราทุกคนเคยผ่านจุดนั้นมาแล้ว
การจัดการเวลาเป็นเรื่องท้าทายแต่ไม่ใช่ เป็นไปไม่ได้! แต่จะทำอย่างไร?
เข้าสู่เทคนิคโพโมโดโร—กลยุทธ์การจัดการเวลาที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง นี่คือหลักการ: แบ่งงานของคุณออกเป็นช่วงละ 25 นาที (เรียกว่าเซสชันโพโมโดโร) ตามด้วยช่วงพักสั้นๆ ทำครบสี่เซสชันโพโมโดโร คุณจะได้รับเวลาพักที่ยาวนานขึ้นและสมควรได้รับ เพื่อเติมพลังให้เต็มที่
แต่มันได้ผลจริงหรือ? แน่นอน! กุญแจสำคัญคือการหาแอป Pomodoro ที่เหมาะสม
เราได้รวบรวมแอป Pomodoro 10 อันดับที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณกลายเป็นแชมป์แห่งความมีประสิทธิภาพตามที่คุณควรจะเป็น!
คุณควรค้นหาอะไรในแอปโพโมโดโร?
การเลือกแอป Pomodoro ก็เหมือนกับการหาซื้อรองเท้าวิ่งที่พอดี—คุณต้องการความพอดีที่เหมาะสมเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย
แต่คุณอาจคิดว่า "ฉันใช้แค่ตัวจับเวลาธรรมดาไม่ได้เหรอ? ทำไมต้องใช้แอปใหม่ทั้งหมดเพื่อสิ่งนี้?"
แม้ว่าเทคนิคโพโมโดโรจะเรียบง่าย แต่การใช้แอปจะช่วยให้คุณแบ่งงานอย่างเป็นระบบและติดตามความก้าวหน้าของคุณได้
👀 คุณรู้หรือไม่? พนักงาน สูญเสียเวลาทำงานถึง 720 ชั่วโมงต่อปีเนื่องจากสิ่งรบกวน ส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียเงินหลายล้านบาท
แล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้แอป Pomodoro มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง? นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณา
- ตัวจับเวลาที่ปรับแต่งได้: ความสามารถในการปรับตั้งเวลา Pomodoro ของคุณให้เหมาะกับงานต่าง ๆ หรือความชอบส่วนตัว
- การจัดการงานแบบบูรณาการ: การผสานรวมอย่างราบรื่นกับรายการสิ่งที่ต้องทำ ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มงานที่เกิดซ้ำ จัดระเบียบโครงการ และติดตามความคืบหน้าได้
- การติดตามเวลาและการรายงาน: ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้เวลาของคุณและรายงานแบบภาพเพื่อช่วยให้คุณระบุรูปแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
- การแจ้งเตือนการพักที่ปรับได้: การแจ้งเตือนที่ทันเวลาสำหรับการพักสั้นและพักยาวเพื่อให้คุณรู้สึกสดชื่นและป้องกันการเหนื่อยล้า
- การผสานแอป: การซิงโครไนซ์กับ Google Calendar, กิจกรรมในปฏิทิน หรือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ เพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้น
- คุณสมบัติการเพิ่มสมาธิ: ฟีเจอร์พิเศษเช่น เสียงขาว, เพลงเพื่อสมาธิ, หรือโหมดไม่มีสิ่งรบกวนเพื่อช่วยให้คุณอยู่ในโซน
แอป Pomodoro 10 อันดับที่ดีที่สุด
ตอนนี้ที่คุณรู้แล้วว่าต้องมองหาอะไร มาหาแอป Pomodoro ที่สมบูรณ์แบบเพื่อเป็นเพื่อนคู่ใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณกันเถอะ
🧠 เกร็ดความรู้: เทคนิคโพเมโดโร (Pomodoro Technique) ได้ชื่อมาจากมะเขือเทศจริงๆ (Pomodoro เป็นภาษาอิตาลีแปลว่ามะเขือเทศ)! ผู้คิดค้นเทคนิคนี้คือ Francesco Cirillo ซึ่งใช้เครื่องจับเวลาทรงมะเขือเทศในสมัยที่ยังเป็นนักศึกษาช่วงปลายทศวรรษ 1980 เพื่อจับเวลาช่วงการเรียนของเขา ก่อนจะตั้งชื่อเทคนิคตามมะเขือเทศนั้นในภายหลัง
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มผลผลิตและการจัดการงาน)
ถ้าแค่ตัวจับเวลาธรรมดาใช้ได้ก็คงดี! เพื่อเพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างสม่ำเสมอ คุณต้องการ มากกว่านั้น นั่นคือจุดที่ClickUp, แอปสำหรับทุกเรื่องในการทำงาน, เข้ามาช่วย
ClickUp ไม่เพียงแต่ช่วยจัดการเวลาเท่านั้น แต่ยังมอบคุณสมบัติที่ทรงพลังสำหรับการร่วมมือ, การทำงานอัตโนมัติ, และการกำกับดูแลโครงการอีกด้วยการติดตามเวลาโครงการของ ClickUpช่วยให้การตรวจสอบเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการต่าง ๆ บนอุปกรณ์ต่าง ๆ ง่ายขึ้น มันยังมาพร้อมกับส่วนขยาย Chrome ที่สะดวกซึ่งเชื่อมโยงเวลาที่ติดตามไว้กับงานเฉพาะโดยตรง
คุณสามารถตั้งเวลาประมาณการได้อย่างง่ายดาย, เพิ่มบันทึก, ทำเครื่องหมายเวลาเป็นเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้สำหรับการออกใบแจ้งหนี้, และคัดกรองข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์อย่างละเอียด.
ClickUp Tasks ในทางกลับกัน ช่วยให้คุณแยกโครงการใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยและงานย่อยที่สามารถจัดการได้ เพื่อมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญในสี่ระดับ—ด่วน, สูง, ปกติ, และต่ำ—เพื่อจัดการกับสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อน
ผู้เริ่มต้นสามารถเริ่มต้นด้วยเทมเพลต ClickUp Time Boxเพื่อจัดระเบียบวันของพวกเขาให้อยู่ในบล็อกโฟกัสที่เฉพาะเจาะจง สร้างเส้นตายที่สามารถดำเนินการได้ และแบ่งโครงการออกเป็นเป้าหมายที่สามารถจัดการได้ ซึ่งช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มุมมองรายการของ ClickUp ช่วยให้การจัดระเบียบงานเป็นเรื่องง่ายและทำให้พื้นที่ทำงานของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้สถานะที่กำหนดเองใน ClickUpยังช่วยให้คุณเห็นความสำคัญ วันที่ครบกำหนด และความคืบหน้าได้ในมุมมองเดียว ไม่ต้องสลับหน้าต่างให้เสียสมาธิอีกต่อไป!
คุณชอบวิธีการที่เน้นภาพมากกว่าหรือไม่?ClickUp Whiteboards นำเสนอเมทริกซ์การจัดการงานแบบไดนามิกที่คุณสามารถจัดระเบียบจัดลำดับความสำคัญ และมองเห็นภาพงานของคุณได้ในขณะที่ทำงานร่วมกับทีมแบบเรียลไทม์ และยังมีมากกว่านั้น: คุณสามารถทดลองใช้ระยะเวลา Pomodoro และการพักที่แตกต่างกันได้โดยการสร้างช่วงเวลาการทำงานแบบ Pomodoro ด้วยผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp ที่ชื่อว่า ClickUp Brain
ต้องการโครงสร้างที่ชัดเจนขึ้นหรือไม่?เทมเพลตตารางการจัดการเวลาของ ClickUpสามารถช่วยคุณได้ มันช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำวันและรายสัปดาห์โดยการจัดตารางเวลา กำหนดเป้าหมายและกำหนดเส้นตายที่สามารถทำได้ วางแผนงาน และจัดลำดับความสำคัญเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
โดยรวมแล้วการจัดการเวลาของ ClickUpคือสิ่งที่คุณต้องการหากคุณต้องการประสบความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- กำหนดเวลาประมาณการสำหรับงานเพื่อวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพและติดตามความคืบหน้า
- ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการต่างๆ อย่างแม่นยำ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณค่าสำหรับการวิเคราะห์และรายงาน
- ใช้มุมมองที่กำหนดเอง เช่น มุมมองแกนต์, ปฏิทิน, และมุมมองรายการ เพื่อแสดงงานและกำหนดเวลาอย่างชัดเจน
- ทำให้การกระตุ้นเตือนและการแจ้งเตือนสำหรับงานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วยClickUp Automations
- เข้าถึงทรัพยากรที่สร้างไว้ล่วงหน้า รวมถึงเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำ เพื่อช่วยให้กระบวนการต่างๆ ง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจไม่เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาแบบง่าย
- มันมีเส้นทางการเรียนรู้ในช่วงแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
คลิก-อัพ ช่วยให้ฉันมีระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ฉันสามารถทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงเพราะฉันมีสมาธิมากขึ้น
2. Toggl Track (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาอย่างครอบคลุม)
หากจุดมุ่งหมายหลักของคุณคือการติดตามเวลาอย่างแม่นยำและต้องการผสานเทคนิค Pomodoro เข้ากับกิจวัตรของคุณอย่างไร้รอยต่อToggl Trackคือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
ด้วย Toggl Track คุณสามารถติดตามทุกนาทีของวันได้อย่างง่ายดาย ตัวจับเวลาเพียงคลิกเดียว รายงานที่ละเอียด และการผสานรวมที่ราบรื่นกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Trello ทำให้เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นสำหรับผู้ที่จริงจังกับการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Toggl Track
- ติดตามเวลาได้อย่างง่ายดายด้วยการเริ่มและหยุดเพียงคลิกเดียวสำหรับเซสชั่น Pomodoro แม้ในโหมดออฟไลน์
- รับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับการใช้เวลาของคุณโดยอัตโนมัติด้วยการติดตามกิจกรรมของแอปและเบราว์เซอร์
- ดูเหตุการณ์ในปฏิทิน Google และ Outlook ของคุณภายในมุมมองปฏิทินของ Toggl Track
- จัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพโดยการมอบหมายงาน, กำหนดอัตราค่าบริการ, และสร้างรายงานอย่างละเอียดตามเซสชั่น Pomodoro ของคุณ
ข้อจำกัดของ Toggl Track
- ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการคุณสมบัติการจัดการงานที่ซับซ้อน
- ไม่มีฟีเจอร์หยุดชั่วคราว; ต้องป้อนเวลาด้วยตนเอง
ราคาของ Toggl Track
- ฟรี
- เริ่มต้น: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 18 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Toggl Track คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,500+ รีวิว)
3. FocusList (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนผลิตภาพประจำวัน)
หากคุณใช้ชีวิตและหายใจอยู่ในระบบนิเวศของ Apple (iPhone, Mac, Apple Watch) และต้องการสภาพแวดล้อมที่ปราศจากสิ่งรบกวนซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทำงานอย่างลึกซึ้งFocusListเป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณาอย่างจริงจัง ดีไซน์ที่สะอาดและเรียบง่าย ช่วยให้คุณสามารถวางแผนวันและประมาณเวลาสำหรับงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ FocusList
- วางแผนวันของคุณ, สรุปงาน, และแบ่งโครงการออกเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้
- กำหนดเวลาสำหรับทุกงานเพื่อมองเห็นภาพรวมของวันและจัดการความคาดหวังอย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดตามประสิทธิภาพการทำงานด้วยตัวติดตามเวลาในตัว โดยตรวจสอบประวัติการใช้งานของคุณ
- ลดสิ่งรบกวนโดยมุ่งเน้นที่งานเดียวในแต่ละช่วงเวลาของ Pomodoro
ข้อจำกัดของ FocusList
- มีให้บริการเฉพาะบน iPhone, Apple Watch และ Mac เท่านั้น
- ไม่มีโหมดออฟไลน์ให้บริการ
ราคาของ FocusList
- ฟรี
การจัดอันดับและรีวิวของ FocusList
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
4. Focus Keeper (เหมาะที่สุดสำหรับตัวเลือกการตั้งเวลาที่ปรับแต่งได้)
ต้องการใช้ประโยชน์จากพลังของเทคนิค Pomodoro โดยไม่ต้องจมอยู่กับฟีเจอร์ที่ซับซ้อนใช่ไหม?Focus Keeperคือแอปที่เหมาะสำหรับคุณ
ออกแบบมาสำหรับนักเรียน, ผู้ทำงานทางไกล, และทุกคนที่ไม่ชอบแอปที่ซับซ้อน. ในหน้าแรกแบบมีค่าบริการ, คุณจะได้รับ ตัวเลือกสำหรับการพัก 5 นาที, การพัก 30 นาที, และการพักยาวที่ปรับแต่งได้.
คุณสมบัติเด่นของ Focus Keeper
- ปรับแต่งตัวจับเวลาสำหรับการพักที่ยาวนานขึ้นเมื่อจำเป็น
- ตั้งภารกิจและติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายภายในแอป
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของคุณเพื่อทำความเข้าใจรูปแบบการทำงานและปรับแนวทางของคุณ
ข้อจำกัดของ Focus Keeper
- ขาดคุณสมบัติการจัดการงานขั้นสูงหรือคุณสมบัติการร่วมมือ
ราคาของ Focus Keeper
- ฟรี
- ข้อดี: $1/เดือน
คะแนนและรีวิว Focus Keeper
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
📮ClickUp ข้อมูลเชิงลึก: พนักงานที่ใช้ความรู้ส่งข้อความเฉลี่ย25 ข้อความต่อวัน เพื่อค้นหาข้อมูลและบริบท ซึ่งบ่งชี้ว่ามีเวลาจำนวนมากที่สูญเสียไปกับการเลื่อนดู ค้นหา และตีความบทสนทนาที่กระจัดกระจายในอีเมลและแชทต่างๆ 😱
หากคุณมีแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่เชื่อมต่องาน, โครงการ, แชท, และอีเมล (รวมถึง AI!) ไว้ในที่เดียว คุณก็จะมีแล้ว!
5. TickTick (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการประสิทธิภาพแบบครบวงจร)
TickTickเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ครบครันพร้อมฟีเจอร์ Pomodoro ที่ยอดเยี่ยม หากคุณต้องการเพียงตัวจับเวลาพื้นฐาน TickTick อาจดูเกินความจำเป็น
แต่แอปนี้อาจเป็นเครื่องมือจัดการเวลาโครงการที่มีประสิทธิภาพสำหรับ ผู้ที่ชื่นชอบการตั้งเป้าหมาย จัดระเบียบงาน ติดตามนิสัยการทำงาน และซิงค์ทุกอย่างได้อย่างราบรื่นระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TickTick
- เพิ่มงานได้อย่างรวดเร็วด้วยคำสั่งเสียงและการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP)
- ซิงค์งานของคุณกับ Google Calendar เพื่อดูตารางเวลาของคุณและติดตามงานได้ตลอดทั้งวัน
- พัฒนาและติดตามนิสัยควบคู่ไปกับงานของคุณโดยใช้วิธีการจัดการงานให้เสร็จ (Getting Things Done - GTD)
ข้อจำกัดของ TickTick
- มีคุณสมบัติขั้นสูงมากมายที่สามารถใช้ได้เฉพาะในเวอร์ชันที่ต้องชำระเงินเท่านั้น
- เวอร์ชันฟรีจำกัดให้คุณอัปโหลดหรือแนบรูปภาพได้เพียงหนึ่งภาพต่อวัน
ราคาของ TickTick
- แผนฟรี
- พรีเมียม: $35.99/ปี
TickTick รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (120+ รีวิว)
🧠เกร็ดความรู้: การพักสั้น ๆอย่างน้อย 10 นาทีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน มีงานวิจัยรองรับ!
6. ป่า (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานในรูปแบบเกม)
ทุกอย่างจะสนุกมากขึ้นเมื่อถูกทำให้เป็นเกมหรือเชื่อมโยงกับเป้าหมายใช่ไหม? นั่นคือสิ่งที่แอปForestทำ—มันเปลี่ยนเวลาที่คุณตั้งใจทำงานให้กลายเป็นเกม โดยที่คุณจะได้ปลูกต้นไม้เสมือนจริงขณะทำงานไปด้วย
Forest ร่วมมือกับ Trees for the Future ดังนั้นเหรียญที่คุณได้รับจากการปลูกป่าดิจิทัลของคุณสามารถช่วยสนับสนุนการปลูกต้นไม้จริงได้ มุ่งมั่นต่อไป ปลูกป่าเสมือนของคุณ และทำสิ่งต่าง ๆ ให้มากขึ้น! นี่คือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แบบสำหรับ คนรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยภารกิจ และคนทำงาน Gen Z ที่ต้องการให้ช่วงเวลาการทำงานของพวกเขาสร้างความแตกต่าง
คุณสมบัติเด่นของป่า
- ตั้งเวลาโฟกัสและพักเบรกเป็นประจำโดยใช้ตัวจับเวลาในตัว
- ปลูกป่าเสมือนจริงที่แสดงถึงประสิทธิภาพการทำงานของคุณตลอดเวลา
- รักษาแรงบันดาลใจด้วยคำคมที่สร้างกำลังใจตลอดช่วงเวลาที่คุณมีสมาธิ
ข้อจำกัดของป่า
- ตัวเลือกการปรับแต่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแอป Pomodoro อื่น ๆ
- คำคมสร้างแรงบันดาลใจอาจทำให้ผู้ใช้บางคนเสียสมาธิ
การกำหนดราคาป่าไม้
- อุปกรณ์ Android: ฟรีพร้อมโฆษณา
- อุปกรณ์ iOS: $3. 99/เดือน
การจัดอันดับและรีวิวป่าไม้
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ รีวิว
7. โพเมโล (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Trello)
คุณกำลังมองหาวิธีการจัดการเวลาเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการทำงานของคุณบน Trello อยู่หรือไม่?Pomelloคือสิ่งที่คุณต้องการ
แทนที่จะเป็นเครื่องมือจัดการงานแบบแยกเดี่ยวหรือแอปเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจร Pomello มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ทำได้ดีที่สุด: เปลี่ยนการ์ด Trello ของคุณให้กลายเป็นงาน Pomodoro ใช้งานง่าย ราบรื่น และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน!
คุณสมบัติเด่นของส้มโอ
- เปลี่ยนการ์ดให้กลายเป็นเซสชั่นการทำงานที่มุ่งเน้นโดยตรง
- มุ่งเน้นกับอินเทอร์เฟซแบบมินิมอลที่ลดสิ่งรบกวนประสิทธิภาพการทำงาน
- ติดตามเซสชันที่เสร็จสิ้นแล้วและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพการทำงาน
ข้อจำกัดของส้มโอ
- ต้องใช้บัญชี Trello
- มีคุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นสูงที่จำกัด
การกำหนดราคาของส้มโอ้
- พื้นฐาน: ฟรี
- พรีเมียม: 20 ดอลลาร์/ปี
คะแนนและรีวิวของ Pomello
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
8. Focus To-Do (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและเวลาอย่างครอบคลุม)
Focus To-Doเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งหากคุณต้องการแอปเดียวที่จัดการการจัดการงานและการจับเวลาแบบ Pomodoroเครื่องมือจัดการเวลาที่หลากหลายนี้ช่วยให้คุณ จัดระเบียบงาน กำหนดเส้นตาย และเข้าสู่ช่วงการทำงานที่มุ่งเน้นได้ทันที ทั้งหมดนี้ในแอปเดียว
จุดเด่นของฟีเจอร์ที่ต้องทำ
- ปรับระยะเวลาการทำงานและเวลาพักให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
- เพิ่มสมาธิระหว่างการใช้งานด้วยตัวเลือกเสียงรบกวนสีขาวที่หลากหลาย
- จัดระเบียบงานเป็นรายการ ตั้งวันครบกำหนด และสร้างการแจ้งเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดกำหนดส่งงาน
- วิเคราะห์เวลาทำงานและอัตราการเสร็จสิ้นงานของคุณด้วยรายงานรายละเอียดที่แสดงการจัดสรรเวลาในแต่ละวัน, สัปดาห์, และเดือน
จำกัดสิ่งที่ต้องทำ
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับมือใหม่ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
- คุณสมบัติขั้นสูงต้องใช้การสมัครสมาชิกแบบพรีเมียม
โฟกัสการกำหนดราคา To-Do
- ฟรี
- ตลอดชีพ: $11. 99
- 3 เดือน: $3.99
- โฟกัสสิ่งที่ต้องทำพรีเมียม: $1. 99/เดือน
การจัดอันดับและรีวิวของสิ่งที่ต้องทำ
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
9. Marinara Timer (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งและแชร์เซสชัน Pomodoro)
คุณกำลังมองหาตัวติดตาม Pomodoro ที่เรียบง่ายแต่ยืดหยุ่นอยู่หรือไม่? ขอแนะนำMarinara Timer— ตัวติดตาม Pomodoro แบบเว็บที่เรียบง่าย ซึ่งข้ามช่วงเวลา 25/5 มาตรฐานและเลือกใช้รอบเวลาที่ปรับแต่งได้ตามที่คุณต้องการเพื่อให้เข้ากับจังหวะการทำงานของคุณ
เพียงกำหนดช่วงเวลาตามขั้นตอนการทำงานหรือตารางเวลาของคุณ และทำเครื่องหมายงานที่เสร็จสิ้นโดยไม่ต้องหยุดชะงัก นอกจากนี้ ยังไม่เหมาะสำหรับงานเดี่ยวเท่านั้น ด้วย ตัวจับเวลาที่สามารถแชร์ได้ คุณสามารถซิงโครไนซ์การทำงานกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Marinara Timer
- ปรับแต่งงานและช่วงเวลาพักให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคลหรือทีม และสร้างช่วงเวลาสำหรับการมีสมาธิในการทำงาน
- แชร์ตัวจับเวลาผ่าน URL เฉพาะสำหรับการทำงานร่วมกันแบบซิงโครไนซ์
- เริ่มใช้ตัวจับเวลาได้ทันทีโดยไม่ต้องสร้างบัญชี
ข้อจำกัดของ Marinara Timer
- ขาดคุณสมบัติการจัดการงาน
- ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ราคาของ Marinara Timer
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Marinara Timer
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. ตัวจับเวลาสำหรับมะเขือเทศ (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลอย่างง่าย)
Tomato Timersทำให้ทุกอย่างง่ายอย่างสดชื่น ด้วยการตัดคุณสมบัติที่ไม่จำเป็นออกไปทั้งหมด เพื่อมอบวงจร Pomodoro ที่ตรงไปตรงมาและปรับแต่งได้ตามต้องการ สำหรับช่วงเวลาทำงานและพักเบรกของคุณ
ตั้งค่าช่วงเวลาทำงานและพักอย่างสมบูรณ์แบบ วนรอบการทำงานได้อย่างง่ายดาย และติดตามงานพื้นฐาน นอกจากนี้ ใช้ประโยชน์จากระบบวิเคราะห์ในตัว เพื่อติดตามรูปแบบการใช้ Pomodoro ของคุณ
คุณสมบัติเด่นของเครื่องจับเวลาสำหรับมะเขือเทศ
- เริ่มต้นได้ทันทีจากเบราว์เซอร์ใดก็ได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลดหรือลงทะเบียน
- ปรับเวลาได้ง่ายเมื่อตัวจับเวลา Pomodoro ของคุณดังขึ้น
- ทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสิ้นหลังจากแต่ละเซสชันเพื่อความชัดเจนของงานที่ค้างอยู่
ข้อจำกัดของตัวจับเวลาสำหรับมะเขือเทศ
- ขาดคุณสมบัติการแชร์
- ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ราคาเครื่องจับเวลาสำหรับมะเขือเทศ
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวของเครื่องจับเวลาสำหรับมะเขือเทศ
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เลือกแอปที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด ตัวอย่างเช่น ฟรีแลนซ์อาจให้ความสำคัญกับการจัดการงานพร้อมเครื่องมือติดตามเวลา ในขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัยอาจได้รับประโยชน์สูงสุดจากฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อลดสิ่งรบกวนและเพิ่มสมาธิ
คืนวันของคุณด้วย ClickUp
ดังนั้นนี่คือ! รายการเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นใช้เทคนิค Pomodoro. แต่ในระยะยาว ตัวจับเวลาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ. คุณต้องการเครื่องมือที่ทำทุกอย่าง!
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ClickUp ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานแบบ Pomodoro ของคุณจากการติดตามเวลาอย่างง่ายไปสู่การจัดการโครงการและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างสมบูรณ์ ช่วยให้คุณสามารถรับผิดชอบและทำงานสอดคล้องกับความคาดหวังในรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณ
ด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณแยกงานออกเป็นส่วน ๆ ติดตามเวลา และสร้างรายงานประสิทธิภาพการทำงานได้ข้ามอุปกรณ์ ClickUp คือตัวเลือกที่เหนือกว่า สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้!