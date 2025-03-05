บล็อก ClickUp

10 แอปจับเวลาแบบโพโมโดโรที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพการทำงานในปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
5 มีนาคม 2568

หนึ่งนาที คุณกำลังจัดการกับรายการที่ต้องทำอย่างราบรื่น รู้สึกไม่มีอะไรหยุดยั้งได้ อีกนาทีหนึ่ง คุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดู 'แค่แป๊บเดียว' และ ปุ๊บ—สามชั่วโมงหายไปในห้วงลึกของมีมและการแจ้งเตือน

ฟังดูคุ้นๆ ไหม? เราทุกคนเคยผ่านจุดนั้นมาแล้ว

การจัดการเวลาเป็นเรื่องท้าทายแต่ไม่ใช่ เป็นไปไม่ได้! แต่จะทำอย่างไร?

เข้าสู่เทคนิคโพโมโดโร—กลยุทธ์การจัดการเวลาที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง นี่คือหลักการ: แบ่งงานของคุณออกเป็นช่วงละ 25 นาที (เรียกว่าเซสชันโพโมโดโร) ตามด้วยช่วงพักสั้นๆ ทำครบสี่เซสชันโพโมโดโร คุณจะได้รับเวลาพักที่ยาวนานขึ้นและสมควรได้รับ เพื่อเติมพลังให้เต็มที่

แต่มันได้ผลจริงหรือ? แน่นอน! กุญแจสำคัญคือการหาแอป Pomodoro ที่เหมาะสม

เราได้รวบรวมแอป Pomodoro 10 อันดับที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณกลายเป็นแชมป์แห่งความมีประสิทธิภาพตามที่คุณควรจะเป็น!

⏰ สรุป 60 วินาที

ค้นหาแอป Pomodoro ที่คุณชื่นชอบจากแอปที่ดีที่สุด!

  1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการงาน
  2. Toggl Track: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาอย่างครอบคลุม
  3. FocusList: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนงานประจำวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  4. โฟกัสคีปเปอร์: เหมาะที่สุดสำหรับตัวเลือกตัวจับเวลาที่ปรับแต่งได้
  5. TickTick: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานทั้งหมดในแอปเดียว
  6. ป่า: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานในรูปแบบเกม
  7. Pomello: เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Trello
  8. โฟกัสสิ่งที่ต้องทำ: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและเวลาอย่างครอบคลุม
  9. Marinara Timer: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งและแชร์เซสชัน Pomodoro
  10. ตัวจับเวลาสำหรับมะเขือเทศ: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลอย่างง่าย

คุณควรค้นหาอะไรในแอปโพโมโดโร?

การเลือกแอป Pomodoro ก็เหมือนกับการหาซื้อรองเท้าวิ่งที่พอดี—คุณต้องการความพอดีที่เหมาะสมเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย

แต่คุณอาจคิดว่า "ฉันใช้แค่ตัวจับเวลาธรรมดาไม่ได้เหรอ? ทำไมต้องใช้แอปใหม่ทั้งหมดเพื่อสิ่งนี้?"

แม้ว่าเทคนิคโพโมโดโรจะเรียบง่าย แต่การใช้แอปจะช่วยให้คุณแบ่งงานอย่างเป็นระบบและติดตามความก้าวหน้าของคุณได้

👀 คุณรู้หรือไม่? พนักงาน สูญเสียเวลาทำงานถึง 720 ชั่วโมงต่อปีเนื่องจากสิ่งรบกวน ส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียเงินหลายล้านบาท

แล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้แอป Pomodoro มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง? นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณา

  • ตัวจับเวลาที่ปรับแต่งได้: ความสามารถในการปรับตั้งเวลา Pomodoro ของคุณให้เหมาะกับงานต่าง ๆ หรือความชอบส่วนตัว
  • การจัดการงานแบบบูรณาการ: การผสานรวมอย่างราบรื่นกับรายการสิ่งที่ต้องทำ ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มงานที่เกิดซ้ำ จัดระเบียบโครงการ และติดตามความคืบหน้าได้
  • การติดตามเวลาและการรายงาน: ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้เวลาของคุณและรายงานแบบภาพเพื่อช่วยให้คุณระบุรูปแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
  • การแจ้งเตือนการพักที่ปรับได้: การแจ้งเตือนที่ทันเวลาสำหรับการพักสั้นและพักยาวเพื่อให้คุณรู้สึกสดชื่นและป้องกันการเหนื่อยล้า
  • การผสานแอป: การซิงโครไนซ์กับ Google Calendar, กิจกรรมในปฏิทิน หรือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ เพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้น
  • คุณสมบัติการเพิ่มสมาธิ: ฟีเจอร์พิเศษเช่น เสียงขาว, เพลงเพื่อสมาธิ, หรือโหมดไม่มีสิ่งรบกวนเพื่อช่วยให้คุณอยู่ในโซน

แอป Pomodoro 10 อันดับที่ดีที่สุด

ตอนนี้ที่คุณรู้แล้วว่าต้องมองหาอะไร มาหาแอป Pomodoro ที่สมบูรณ์แบบเพื่อเป็นเพื่อนคู่ใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณกันเถอะ

🧠 เกร็ดความรู้: เทคนิคโพเมโดโร (Pomodoro Technique) ได้ชื่อมาจากมะเขือเทศจริงๆ (Pomodoro เป็นภาษาอิตาลีแปลว่ามะเขือเทศ)! ผู้คิดค้นเทคนิคนี้คือ Francesco Cirillo ซึ่งใช้เครื่องจับเวลาทรงมะเขือเทศในสมัยที่ยังเป็นนักศึกษาช่วงปลายทศวรรษ 1980 เพื่อจับเวลาช่วงการเรียนของเขา ก่อนจะตั้งชื่อเทคนิคตามมะเขือเทศนั้นในภายหลัง

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มผลผลิตและการจัดการงาน)

แดชบอร์ด ClickUp
กู้คืนเวลาของคุณและทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นด้วย ClickUp

ถ้าแค่ตัวจับเวลาธรรมดาใช้ได้ก็คงดี! เพื่อเพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างสม่ำเสมอ คุณต้องการ มากกว่านั้น นั่นคือจุดที่ClickUp, แอปสำหรับทุกเรื่องในการทำงาน, เข้ามาช่วย

ClickUp ไม่เพียงแต่ช่วยจัดการเวลาเท่านั้น แต่ยังมอบคุณสมบัติที่ทรงพลังสำหรับการร่วมมือ, การทำงานอัตโนมัติ, และการกำกับดูแลโครงการอีกด้วยการติดตามเวลาโครงการของ ClickUpช่วยให้การตรวจสอบเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการต่าง ๆ บนอุปกรณ์ต่าง ๆ ง่ายขึ้น มันยังมาพร้อมกับส่วนขยาย Chrome ที่สะดวกซึ่งเชื่อมโยงเวลาที่ติดตามไว้กับงานเฉพาะโดยตรง

คุณสามารถตั้งเวลาประมาณการได้อย่างง่ายดาย, เพิ่มบันทึก, ทำเครื่องหมายเวลาเป็นเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้สำหรับการออกใบแจ้งหนี้, และคัดกรองข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์อย่างละเอียด.

การติดตามเวลาโครงการด้วย ClickUp
ติดตามกำหนดเวลาของคุณอย่างใกล้ชิดด้วย ClickUp Project Time Tracking

ClickUp Tasks ในทางกลับกัน ช่วยให้คุณแยกโครงการใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยและงานย่อยที่สามารถจัดการได้ เพื่อมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญในสี่ระดับ—ด่วน, สูง, ปกติ, และต่ำ—เพื่อจัดการกับสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อน

งานใน ClickUp
เปลี่ยนรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณให้กลายเป็นงานที่ติดตามได้ ด้วย ClickUp Tasks

ผู้เริ่มต้นสามารถเริ่มต้นด้วยเทมเพลต ClickUp Time Boxเพื่อจัดระเบียบวันของพวกเขาให้อยู่ในบล็อกโฟกัสที่เฉพาะเจาะจง สร้างเส้นตายที่สามารถดำเนินการได้ และแบ่งโครงการออกเป็นเป้าหมายที่สามารถจัดการได้ ซึ่งช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

มุมมองรายการของ ClickUp ช่วยให้การจัดระเบียบงานเป็นเรื่องง่ายและทำให้พื้นที่ทำงานของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้สถานะที่กำหนดเองใน ClickUpยังช่วยให้คุณเห็นความสำคัญ วันที่ครบกำหนด และความคืบหน้าได้ในมุมมองเดียว ไม่ต้องสลับหน้าต่างให้เสียสมาธิอีกต่อไป!

คุณชอบวิธีการที่เน้นภาพมากกว่าหรือไม่?ClickUp Whiteboards นำเสนอเมทริกซ์การจัดการงานแบบไดนามิกที่คุณสามารถจัดระเบียบจัดลำดับความสำคัญ และมองเห็นภาพงานของคุณได้ในขณะที่ทำงานร่วมกับทีมแบบเรียลไทม์ และยังมีมากกว่านั้น: คุณสามารถทดลองใช้ระยะเวลา Pomodoro และการพักที่แตกต่างกันได้โดยการสร้างช่วงเวลาการทำงานแบบ Pomodoro ด้วยผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp ที่ชื่อว่า ClickUp Brain

ClickUp Brain
ใช้ ClickUp Brain เพื่อตั้งค่าช่วงเวลา Pomodoro ได้อย่างง่ายดาย อัตโนมัติเซสชันโฟกัส และติดตามความคืบหน้าได้อย่างต่อเนื่อง

ต้องการโครงสร้างที่ชัดเจนขึ้นหรือไม่?เทมเพลตตารางการจัดการเวลาของ ClickUpสามารถช่วยคุณได้ มันช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำวันและรายสัปดาห์โดยการจัดตารางเวลา กำหนดเป้าหมายและกำหนดเส้นตายที่สามารถทำได้ วางแผนงาน และจัดลำดับความสำคัญเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

โดยรวมแล้วการจัดการเวลาของ ClickUpคือสิ่งที่คุณต้องการหากคุณต้องการประสบความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • กำหนดเวลาประมาณการสำหรับงานเพื่อวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพและติดตามความคืบหน้า
  • ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการต่างๆ อย่างแม่นยำ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณค่าสำหรับการวิเคราะห์และรายงาน
  • ใช้มุมมองที่กำหนดเอง เช่น มุมมองแกนต์, ปฏิทิน, และมุมมองรายการ เพื่อแสดงงานและกำหนดเวลาอย่างชัดเจน
  • ทำให้การกระตุ้นเตือนและการแจ้งเตือนสำหรับงานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วยClickUp Automations
  • เข้าถึงทรัพยากรที่สร้างไว้ล่วงหน้า รวมถึงเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำ เพื่อช่วยให้กระบวนการต่างๆ ง่ายขึ้น

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • อาจไม่เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาแบบง่าย
  • มันมีเส้นทางการเรียนรู้ในช่วงแรก

ราคาของ ClickUp

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

คลิก-อัพ ช่วยให้ฉันมีระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ฉันสามารถทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงเพราะฉันมีสมาธิมากขึ้น

คลิก-อัพ ช่วยให้ฉันมีระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ฉันสามารถทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงเพราะฉันมีสมาธิมากขึ้น

2. Toggl Track (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาอย่างครอบคลุม)

Toggl Track: แอปพลิเคชันโพโมโดโร
ผ่านทางToggl Track

หากจุดมุ่งหมายหลักของคุณคือการติดตามเวลาอย่างแม่นยำและต้องการผสานเทคนิค Pomodoro เข้ากับกิจวัตรของคุณอย่างไร้รอยต่อToggl Trackคือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ด้วย Toggl Track คุณสามารถติดตามทุกนาทีของวันได้อย่างง่ายดาย ตัวจับเวลาเพียงคลิกเดียว รายงานที่ละเอียด และการผสานรวมที่ราบรื่นกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Trello ทำให้เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นสำหรับผู้ที่จริงจังกับการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ Toggl Track

  • ติดตามเวลาได้อย่างง่ายดายด้วยการเริ่มและหยุดเพียงคลิกเดียวสำหรับเซสชั่น Pomodoro แม้ในโหมดออฟไลน์
  • รับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับการใช้เวลาของคุณโดยอัตโนมัติด้วยการติดตามกิจกรรมของแอปและเบราว์เซอร์
  • ดูเหตุการณ์ในปฏิทิน Google และ Outlook ของคุณภายในมุมมองปฏิทินของ Toggl Track
  • จัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพโดยการมอบหมายงาน, กำหนดอัตราค่าบริการ, และสร้างรายงานอย่างละเอียดตามเซสชั่น Pomodoro ของคุณ

ข้อจำกัดของ Toggl Track

  • ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการคุณสมบัติการจัดการงานที่ซับซ้อน
  • ไม่มีฟีเจอร์หยุดชั่วคราว; ต้องป้อนเวลาด้วยตนเอง

ราคาของ Toggl Track

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: 18 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Toggl Track คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,500+ รีวิว)

3. FocusList (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนผลิตภาพประจำวัน)

รายการที่ต้องโฟกัส
ผ่านทางFocusList

หากคุณใช้ชีวิตและหายใจอยู่ในระบบนิเวศของ Apple (iPhone, Mac, Apple Watch) และต้องการสภาพแวดล้อมที่ปราศจากสิ่งรบกวนซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทำงานอย่างลึกซึ้งFocusListเป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณาอย่างจริงจัง ดีไซน์ที่สะอาดและเรียบง่าย ช่วยให้คุณสามารถวางแผนวันและประมาณเวลาสำหรับงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของ FocusList

  • วางแผนวันของคุณ, สรุปงาน, และแบ่งโครงการออกเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้
  • กำหนดเวลาสำหรับทุกงานเพื่อมองเห็นภาพรวมของวันและจัดการความคาดหวังอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ติดตามประสิทธิภาพการทำงานด้วยตัวติดตามเวลาในตัว โดยตรวจสอบประวัติการใช้งานของคุณ
  • ลดสิ่งรบกวนโดยมุ่งเน้นที่งานเดียวในแต่ละช่วงเวลาของ Pomodoro

ข้อจำกัดของ FocusList

  • มีให้บริการเฉพาะบน iPhone, Apple Watch และ Mac เท่านั้น
  • ไม่มีโหมดออฟไลน์ให้บริการ

ราคาของ FocusList

  • ฟรี

การจัดอันดับและรีวิวของ FocusList

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

4. Focus Keeper (เหมาะที่สุดสำหรับตัวเลือกการตั้งเวลาที่ปรับแต่งได้)

ผู้รักษาสมาธิ
ผ่านทางFocus Keeper

ต้องการใช้ประโยชน์จากพลังของเทคนิค Pomodoro โดยไม่ต้องจมอยู่กับฟีเจอร์ที่ซับซ้อนใช่ไหม?Focus Keeperคือแอปที่เหมาะสำหรับคุณ

ออกแบบมาสำหรับนักเรียน, ผู้ทำงานทางไกล, และทุกคนที่ไม่ชอบแอปที่ซับซ้อน. ในหน้าแรกแบบมีค่าบริการ, คุณจะได้รับ ตัวเลือกสำหรับการพัก 5 นาที, การพัก 30 นาที, และการพักยาวที่ปรับแต่งได้.

คุณสมบัติเด่นของ Focus Keeper

  • ปรับแต่งตัวจับเวลาสำหรับการพักที่ยาวนานขึ้นเมื่อจำเป็น
  • ตั้งภารกิจและติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายภายในแอป
  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของคุณเพื่อทำความเข้าใจรูปแบบการทำงานและปรับแนวทางของคุณ

ข้อจำกัดของ Focus Keeper

  • ขาดคุณสมบัติการจัดการงานขั้นสูงหรือคุณสมบัติการร่วมมือ

ราคาของ Focus Keeper

  • ฟรี
  • ข้อดี: $1/เดือน

คะแนนและรีวิว Focus Keeper

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

📮ClickUp ข้อมูลเชิงลึก: พนักงานที่ใช้ความรู้ส่งข้อความเฉลี่ย25 ข้อความต่อวัน เพื่อค้นหาข้อมูลและบริบท ซึ่งบ่งชี้ว่ามีเวลาจำนวนมากที่สูญเสียไปกับการเลื่อนดู ค้นหา และตีความบทสนทนาที่กระจัดกระจายในอีเมลและแชทต่างๆ 😱

หากคุณมีแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่เชื่อมต่องาน, โครงการ, แชท, และอีเมล (รวมถึง AI!) ไว้ในที่เดียว คุณก็จะมีแล้ว!

5. TickTick (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการประสิทธิภาพแบบครบวงจร)

TickTick: แอปพลิเคชันโพโมโดโร
ผ่านTickTick

TickTickเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ครบครันพร้อมฟีเจอร์ Pomodoro ที่ยอดเยี่ยม หากคุณต้องการเพียงตัวจับเวลาพื้นฐาน TickTick อาจดูเกินความจำเป็น

แต่แอปนี้อาจเป็นเครื่องมือจัดการเวลาโครงการที่มีประสิทธิภาพสำหรับ ผู้ที่ชื่นชอบการตั้งเป้าหมาย จัดระเบียบงาน ติดตามนิสัยการทำงาน และซิงค์ทุกอย่างได้อย่างราบรื่นระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TickTick

  • เพิ่มงานได้อย่างรวดเร็วด้วยคำสั่งเสียงและการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP)
  • ซิงค์งานของคุณกับ Google Calendar เพื่อดูตารางเวลาของคุณและติดตามงานได้ตลอดทั้งวัน
  • พัฒนาและติดตามนิสัยควบคู่ไปกับงานของคุณโดยใช้วิธีการจัดการงานให้เสร็จ (Getting Things Done - GTD)

ข้อจำกัดของ TickTick

  • มีคุณสมบัติขั้นสูงมากมายที่สามารถใช้ได้เฉพาะในเวอร์ชันที่ต้องชำระเงินเท่านั้น
  • เวอร์ชันฟรีจำกัดให้คุณอัปโหลดหรือแนบรูปภาพได้เพียงหนึ่งภาพต่อวัน

ราคาของ TickTick

  • แผนฟรี
  • พรีเมียม: $35.99/ปี

TickTick รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (120+ รีวิว)

🧠เกร็ดความรู้: การพักสั้น ๆอย่างน้อย 10 นาทีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน มีงานวิจัยรองรับ!

6. ป่า (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานในรูปแบบเกม)

ป่า: แอปโพโมโดโร
ผ่านทางป่า

ทุกอย่างจะสนุกมากขึ้นเมื่อถูกทำให้เป็นเกมหรือเชื่อมโยงกับเป้าหมายใช่ไหม? นั่นคือสิ่งที่แอปForestทำ—มันเปลี่ยนเวลาที่คุณตั้งใจทำงานให้กลายเป็นเกม โดยที่คุณจะได้ปลูกต้นไม้เสมือนจริงขณะทำงานไปด้วย

Forest ร่วมมือกับ Trees for the Future ดังนั้นเหรียญที่คุณได้รับจากการปลูกป่าดิจิทัลของคุณสามารถช่วยสนับสนุนการปลูกต้นไม้จริงได้ มุ่งมั่นต่อไป ปลูกป่าเสมือนของคุณ และทำสิ่งต่าง ๆ ให้มากขึ้น! นี่คือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แบบสำหรับ คนรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยภารกิจ และคนทำงาน Gen Z ที่ต้องการให้ช่วงเวลาการทำงานของพวกเขาสร้างความแตกต่าง

คุณสมบัติเด่นของป่า

  • ตั้งเวลาโฟกัสและพักเบรกเป็นประจำโดยใช้ตัวจับเวลาในตัว
  • ปลูกป่าเสมือนจริงที่แสดงถึงประสิทธิภาพการทำงานของคุณตลอดเวลา
  • รักษาแรงบันดาลใจด้วยคำคมที่สร้างกำลังใจตลอดช่วงเวลาที่คุณมีสมาธิ

ข้อจำกัดของป่า

  • ตัวเลือกการปรับแต่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแอป Pomodoro อื่น ๆ
  • คำคมสร้างแรงบันดาลใจอาจทำให้ผู้ใช้บางคนเสียสมาธิ

การกำหนดราคาป่าไม้

  • อุปกรณ์ Android: ฟรีพร้อมโฆษณา
  • อุปกรณ์ iOS: $3. 99/เดือน

การจัดอันดับและรีวิวป่าไม้

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ รีวิว

7. โพเมโล (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Trello)

โพเมโล: แอปพลิเคชันโพโมโดโร
ผ่านทางPomello

คุณกำลังมองหาวิธีการจัดการเวลาเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการทำงานของคุณบน Trello อยู่หรือไม่?Pomelloคือสิ่งที่คุณต้องการ

แทนที่จะเป็นเครื่องมือจัดการงานแบบแยกเดี่ยวหรือแอปเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจร Pomello มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ทำได้ดีที่สุด: เปลี่ยนการ์ด Trello ของคุณให้กลายเป็นงาน Pomodoro ใช้งานง่าย ราบรื่น และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน!

คุณสมบัติเด่นของส้มโอ

  • เปลี่ยนการ์ดให้กลายเป็นเซสชั่นการทำงานที่มุ่งเน้นโดยตรง
  • มุ่งเน้นกับอินเทอร์เฟซแบบมินิมอลที่ลดสิ่งรบกวนประสิทธิภาพการทำงาน
  • ติดตามเซสชันที่เสร็จสิ้นแล้วและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพการทำงาน

ข้อจำกัดของส้มโอ

  • ต้องใช้บัญชี Trello
  • มีคุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นสูงที่จำกัด

การกำหนดราคาของส้มโอ้

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • พรีเมียม: 20 ดอลลาร์/ปี

คะแนนและรีวิวของ Pomello

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

8. Focus To-Do (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและเวลาอย่างครอบคลุม)

โฟกัสสิ่งที่ต้องทำ: แอปพลิเคชันโพโมโดโร
ผ่านFocus To-Do

Focus To-Doเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งหากคุณต้องการแอปเดียวที่จัดการการจัดการงานและการจับเวลาแบบ Pomodoroเครื่องมือจัดการเวลาที่หลากหลายนี้ช่วยให้คุณ จัดระเบียบงาน กำหนดเส้นตาย และเข้าสู่ช่วงการทำงานที่มุ่งเน้นได้ทันที ทั้งหมดนี้ในแอปเดียว

จุดเด่นของฟีเจอร์ที่ต้องทำ

  • ปรับระยะเวลาการทำงานและเวลาพักให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
  • เพิ่มสมาธิระหว่างการใช้งานด้วยตัวเลือกเสียงรบกวนสีขาวที่หลากหลาย
  • จัดระเบียบงานเป็นรายการ ตั้งวันครบกำหนด และสร้างการแจ้งเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดกำหนดส่งงาน
  • วิเคราะห์เวลาทำงานและอัตราการเสร็จสิ้นงานของคุณด้วยรายงานรายละเอียดที่แสดงการจัดสรรเวลาในแต่ละวัน, สัปดาห์, และเดือน

จำกัดสิ่งที่ต้องทำ

  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับมือใหม่ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
  • คุณสมบัติขั้นสูงต้องใช้การสมัครสมาชิกแบบพรีเมียม

โฟกัสการกำหนดราคา To-Do

  • ฟรี
  • ตลอดชีพ: $11. 99
  • 3 เดือน: $3.99
  • โฟกัสสิ่งที่ต้องทำพรีเมียม: $1. 99/เดือน

การจัดอันดับและรีวิวของสิ่งที่ต้องทำ

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

9. Marinara Timer (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งและแชร์เซสชัน Pomodoro)

Marinara Timer: แอปพลิเคชันโพโมโดโร
ผ่านMarinara Timer

คุณกำลังมองหาตัวติดตาม Pomodoro ที่เรียบง่ายแต่ยืดหยุ่นอยู่หรือไม่? ขอแนะนำMarinara Timerตัวติดตาม Pomodoro แบบเว็บที่เรียบง่าย ซึ่งข้ามช่วงเวลา 25/5 มาตรฐานและเลือกใช้รอบเวลาที่ปรับแต่งได้ตามที่คุณต้องการเพื่อให้เข้ากับจังหวะการทำงานของคุณ

เพียงกำหนดช่วงเวลาตามขั้นตอนการทำงานหรือตารางเวลาของคุณ และทำเครื่องหมายงานที่เสร็จสิ้นโดยไม่ต้องหยุดชะงัก นอกจากนี้ ยังไม่เหมาะสำหรับงานเดี่ยวเท่านั้น ด้วย ตัวจับเวลาที่สามารถแชร์ได้ คุณสามารถซิงโครไนซ์การทำงานกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของ Marinara Timer

  • ปรับแต่งงานและช่วงเวลาพักให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคลหรือทีม และสร้างช่วงเวลาสำหรับการมีสมาธิในการทำงาน
  • แชร์ตัวจับเวลาผ่าน URL เฉพาะสำหรับการทำงานร่วมกันแบบซิงโครไนซ์
  • เริ่มใช้ตัวจับเวลาได้ทันทีโดยไม่ต้องสร้างบัญชี

ข้อจำกัดของ Marinara Timer

  • ขาดคุณสมบัติการจัดการงาน
  • ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ราคาของ Marinara Timer

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของ Marinara Timer

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

10. ตัวจับเวลาสำหรับมะเขือเทศ (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลอย่างง่าย)

ตัวจับเวลาสำหรับมะเขือเทศ: แอปโพโมโดโร
ผ่านตัวจับเวลาแบบมะเขือเทศ

Tomato Timersทำให้ทุกอย่างง่ายอย่างสดชื่น ด้วยการตัดคุณสมบัติที่ไม่จำเป็นออกไปทั้งหมด เพื่อมอบวงจร Pomodoro ที่ตรงไปตรงมาและปรับแต่งได้ตามต้องการ สำหรับช่วงเวลาทำงานและพักเบรกของคุณ

ตั้งค่าช่วงเวลาทำงานและพักอย่างสมบูรณ์แบบ วนรอบการทำงานได้อย่างง่ายดาย และติดตามงานพื้นฐาน นอกจากนี้ ใช้ประโยชน์จากระบบวิเคราะห์ในตัว เพื่อติดตามรูปแบบการใช้ Pomodoro ของคุณ

คุณสมบัติเด่นของเครื่องจับเวลาสำหรับมะเขือเทศ

  • เริ่มต้นได้ทันทีจากเบราว์เซอร์ใดก็ได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลดหรือลงทะเบียน
  • ปรับเวลาได้ง่ายเมื่อตัวจับเวลา Pomodoro ของคุณดังขึ้น
  • ทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสิ้นหลังจากแต่ละเซสชันเพื่อความชัดเจนของงานที่ค้างอยู่

ข้อจำกัดของตัวจับเวลาสำหรับมะเขือเทศ

  • ขาดคุณสมบัติการแชร์
  • ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ราคาเครื่องจับเวลาสำหรับมะเขือเทศ

  • ฟรี

การให้คะแนนและรีวิวของเครื่องจับเวลาสำหรับมะเขือเทศ

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เลือกแอปที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด ตัวอย่างเช่น ฟรีแลนซ์อาจให้ความสำคัญกับการจัดการงานพร้อมเครื่องมือติดตามเวลา ในขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัยอาจได้รับประโยชน์สูงสุดจากฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อลดสิ่งรบกวนและเพิ่มสมาธิ

คืนวันของคุณด้วย ClickUp

ดังนั้นนี่คือ! รายการเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นใช้เทคนิค Pomodoro. แต่ในระยะยาว ตัวจับเวลาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ. คุณต้องการเครื่องมือที่ทำทุกอย่าง!

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ClickUp ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานแบบ Pomodoro ของคุณจากการติดตามเวลาอย่างง่ายไปสู่การจัดการโครงการและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างสมบูรณ์ ช่วยให้คุณสามารถรับผิดชอบและทำงานสอดคล้องกับความคาดหวังในรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณ

ด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณแยกงานออกเป็นส่วน ๆ ติดตามเวลา และสร้างรายงานประสิทธิภาพการทำงานได้ข้ามอุปกรณ์ ClickUp คือตัวเลือกที่เหนือกว่า สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้!