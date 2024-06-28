วิธีจัดการเวลาด้วยเทคนิคโพโมโดโร

วิธีการจัดการเวลาที่เรียบง่ายสามารถสร้างความแตกต่างในบทบาทที่มีความกดดันสูงได้หรือไม่?
เมื่อคุณรับผิดชอบโดยตรงในการขับเคลื่อนรายได้ให้กับบริษัทขนาดใหญ่ ความกดดันอาจส่งผลต่อคุณได้ ในตำแหน่งอาวุโสเช่นของฉัน มีลำดับความสำคัญที่แข่งขันกันอยู่เสมอที่ต้องจัดการและรายการสิ่งที่ต้องทำที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่ต้องจัดการให้เสร็จ
เพิ่มการขัดจังหวะที่ไม่หยุดหย่อนซึ่งคอยรบกวนวันทำงานธรรมดาๆ ของคุณ—การประชุม การแจ้งเตือน สิ่งรบกวนจากการทำงานที่บ้านเมื่อคุณมีแมวหลายตัวและสุนัขที่แย่งความสนใจจากคุณ และอื่นๆ อีกมากมาย—และคุณก็จะมีงานที่ยังไม่เสร็จมากมายจนทำให้คุณรู้สึกท่วมท้นอย่างสิ้นเชิง
ฉันรู้ว่าการบล็อกเวลาได้ผลสำหรับฉันในอดีต แต่มีบางอย่างไม่ถูกต้อง นั่นคือตอนที่ฉันตัดสินใจลองใช้เทคนิคโพโมโดโระ
ความคิดของฉันคือการใช้มันเป็นเกมบริหารเวลาเพื่อทำให้การทำงานสนุกและไม่น่าเบื่อ และโอ้โห มันช่วยได้มากจริงๆ!
รายการสิ่งที่ต้องทำไม่รู้สึกยาวเหยียดอีกต่อไป และฉันสามารถใช้เวลาคุณภาพกับครอบครัว (ทั้งที่มีขนและไม่มีขน) โดยไม่กระทบต่อคุณภาพงานของฉัน และไม่รู้สึกผิดที่ไม่ได้ทำงาน
ตอนนี้ ฉันอยากจะแบ่งปันเทคนิคอันทรงพลังนี้กับคุณ เพื่อให้คุณสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันได้
เทคนิคโพโมโดโรคืออะไร?
เทคนิคโพโมโดโรเป็นวิธีการจัดการเวลาที่แบ่งงานออกเป็นช่วงสั้น ๆ ที่มีความตั้งใจ 25 นาที ซึ่งเรียกว่า 'โพโมโดโร'
การประชุมทำงานเหล่านี้จะแบ่งออกเป็นช่วงสั้น ๆ โดยมีการพักเบรกสั้น ๆ ประมาณ 5 นาที หลังจากทำงานครบ 4 โปโมโดโร แนะนำให้พักเบรกยาวประมาณ 15–30 นาที
เทคนิคโพโมโดโรช่วยแก้ปัญหาการเสียเวลาที่พบได้บ่อย เช่น การเลื่อนงานและการขาดสมาธิ โดยการจัดการเวลาของคุณให้เป็นระบบ ลดสิ่งรบกวน และเตือนคุณอย่างต่อเนื่องว่าคุณใช้เวลาไปอย่างไร
เทคนิคนี้อาศัยหลักการสำคัญสี่ประการ:
- มุ่งเน้นการทำงานเป็นช่วงสั้นๆ เพราะสมองของมนุษย์ทำงานได้ดีที่สุดในช่วงเวลาสั้นๆ ที่มีความตั้งใจและจดจ่อ
- ขจัดสิ่งรบกวนจากอีเมล การแจ้งเตือน หรือการขัดจังหวะ ทุกประเภทเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนสมาธิในช่วงเวลาสั้น ๆ ที่ต้องการความตั้งใจ
- หยุดพักเพื่อรักษาความคล่องตัวทางจิตใจ และกลับมาทำงานใน Pomodoro ถัดไปด้วยสมาธิที่สดชื่น
- ทำงานในวงจรการทำงานแบบวนซ้ำที่สร้างจังหวะเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมรองรับความต้องการในการปรับตัวและการปรับเปลี่ยน
หลักการเหล่านี้สะท้อนให้เห็นในองค์ประกอบหลักของเทคนิค ซึ่งเราจะสำรวจในภายหลังในบทความนี้
ประวัติของเทคนิคโพโมโดโร
เทคนิคโพโมโดโรมีต้นกำเนิดในช่วงปลายทศวรรษ 1980 เป็นวิธีการจัดการเวลาที่พัฒนาโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อ Francesco Cirillo ผู้ซึ่งประสบปัญหาในการมีสมาธิขณะเรียน
ในการค้นหาวิธีต่อสู้กับการผัดวันประกันพรุ่ง เขาได้ทดลองใช้ตัวจับเวลาในครัวรูปมะเขือเทศ ('Pomodoro' เป็นคำภาษาอิตาลีที่แปลว่ามะเขือเทศ) เพื่อแบ่งงานออกเป็นช่วงย่อยๆ ที่จัดการได้ ช่วงละ 25 นาที
ความสำเร็จที่เขาได้รับจากกลยุทธ์การจัดการเวลาที่เรียบง่ายนี้ นำไปสู่การพัฒนาเทคนิคโพโมโดโร ซึ่งต่อมาเขาได้เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักผ่านหนังสือชื่อเดียวกัน
เขากล่าวว่า:
Pomodoro ไม่สามารถถูกขัดจังหวะได้: มันหมายถึงการทำงานอย่างเต็มที่ 25 นาที Pomodoro ไม่สามารถแบ่งได้: ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าครึ่ง Pomodoro
มีการศึกษาหลายฉบับที่ได้พิสูจน์ประสิทธิผลของเทคนิคนี้แล้ว:
- การศึกษาที่ดำเนินการในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19ได้แสดงให้เห็นว่าการนำเทคนิค Pomodoro มาใช้สามารถช่วยเอาชนะความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแรงจูงใจในตนเอง การศึกษายังแนะนำให้ใช้เวลาพักอย่างเหมาะสม คำแนะนำเหล่านี้ส่งเสริมให้มีการทำกิจกรรมทางกายระหว่างพักแทนการกระตุ้นทางจิตใจเพิ่มเติมผ่านกิจกรรมเช่น การพูดคุยกับผู้คน การอ่านข่าว และการตอบอีเมล การออกกำลังกาย การดื่มกาแฟ และฟังเพลงเป็นวิธีที่เหมาะสมในการใช้เวลาพัก
- การศึกษาล่าสุดได้ทำการตรวจสอบว่าเทคนิคโพโมโดโรช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้นหรือไม่ นักวิจัยได้เปรียบเทียบกลุ่มที่เรียนด้วยเทคนิคโพโมโดโร (กลุ่มทดลอง) กับกลุ่มที่ไม่ใช้เทคนิคนี้ (กลุ่มควบคุม) นักวิจัยได้ใช้การทดสอบทางสถิติ (t-test) เพื่อตรวจสอบว่ามีความแตกต่างอย่างมากในผลลัพธ์ (เกรด, คะแนนสอบ, เป็นต้น) ระหว่างสองกลุ่มหรือไม่ ข้อค้นพบหลักคือ ความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่ใช้ Pomodoro และกลุ่มที่ไม่ใช้ Pomodoro มีความสำคัญทางสถิติ กลุ่มที่ใช้ Pomodoro มีผลการเรียนที่ดีกว่า เนื่องจากพวกเขาสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้นในช่วงเวลาที่เน้นการโฟกัส
หนังสือแนะนำ: เทคนิคโพโมโดโร โดย Francesco Cirillo
เมื่อฉันเริ่มทดลองใช้เทคนิคนี้ ผู้ให้คำปรึกษาของฉันได้แนะนำหนังสือของฟรานเชสโก ชีริลโล ชื่อว่า เทคนิคโพโมโดโร: ระบบการจัดการเวลาที่ได้รับการยกย่องซึ่งได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเรา หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ต้องอ่านสำหรับผู้ที่ต้องการเชี่ยวชาญเทคนิคโพโมโดโรอย่างจริงจัง
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงหลักการพื้นฐานของวิธีการจัดการเวลาและให้คำแนะนำในการนำไปใช้จริง Cirillo นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าในการเอาชนะความท้าทายและปรับเทคนิคให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล
มันให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ฉันในการเอาชนะปัญหาการผลิตที่พบได้บ่อย และเปลี่ยนแปลงสไตล์การทำงานของฉันให้มีความมีประสิทธิภาพสูงสุด
นี่คือบางส่วนของข้อคิดที่ฉันชื่นชอบจากหนังสือเล่มนี้:
- เราประเมินงานต่ำเกินไปและสูงเกินไป: เรามักจะประสบปัญหาในการประเมินเวลาที่งานจะใช้เวลาอย่างแม่นยำ เทคนิคโพโมโดโรช่วยให้เราสามารถจัดการเวลาได้อย่างสมเหตุสมผลมากขึ้น
- การทำหลายอย่างพร้อมกันเป็นเพียงความเชื่อผิด: การมุ่งเน้นไปที่งานเดียว (การทำทีละอย่าง) ในช่วงเวลาสั้น ๆ มีประสิทธิภาพมากกว่าการพยายามทำหลายสิ่งพร้อมกัน
- การรบกวนภายในก็แย่พอ ๆ กับการรบกวนจากภายนอก:หนังสือแนะนำให้คุณสังเกตการรบกวนภายใน (ความคิดเกี่ยวกับงานอื่น ๆ) ระหว่างการทำ Pomodoro ซึ่งช่วยให้คุณจัดการกับมันในภายหลังและรักษาสมาธิในช่วงเวลาทำงานได้ ตัดสินใจว่าจะจัดการกับมันอย่างไรในช่วงพัก ไม่ใช่ในเวลาทำงาน
นี่คือคำพูดจากหนังสือของเขา:
การปรากฏขึ้นของสิ่งรบกวนภายในมากมายเป็นวิธีที่จิตใจของเราส่งข้อความถึงเรา: เราไม่สบายใจกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ อาจเป็นเพราะความกังวลว่าจะล้มเหลว—มันอาจน่ากลัว หรือเป้าหมายของเราดูซับซ้อนเกินไป หรือเรารู้สึกว่ากำลังจะหมดเวลา เพื่อปกป้องเรา จิตใจของเราจึงคิดค้นกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ความมั่นใจมากขึ้น เราจึงเอนเอียงไปกับการรบกวนทุกที่ที่เราสามารถยึดติดได้
หนังสือเน้นย้ำว่าเทคนิคโพโมโดโรไม่ได้เป็นเพียงการใช้ตัวจับเวลาเท่านั้น แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคุณกับเวลาและพัฒนาเป็นนิสัยการทำงานที่ยั่งยืนและมีสมาธิ
ผมขอแนะนำให้คุณอ่านหนังสือOne Minute Managerโดย Ken Blanchard และ Spencer Johnson เพื่อช่วยให้คุณบริหารเวลาได้ดีขึ้น บรรลุผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม และรักษาสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว
องค์ประกอบหลักของเทคนิคโพโมโดโร
มาดูรายละเอียดขององค์ประกอบหลักสี่ประการของเทคนิคโพโมโดโรกัน:
1. การทำงานเป็นเวลา 25 นาทีที่อุทิศให้กับงานเพียงอย่างเดียว
นี่คือหัวใจของเทคนิคนี้ ในหนึ่งรอบ Pomodoro คุณจะทุ่มเทความสนใจทั้งหมดของคุณไปที่งานเดียว ปราศจากสิ่งรบกวน
กรอบเวลานี้ยาวนานเพียงพอที่จะทำให้มีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญในงานหนึ่งงาน โดยไม่ทำให้เกิดความเหนื่อยล้าทางจิตใจ
เคล็ดลับด่วน
- เลือกงานเพียงหนึ่งงานที่ชัดเจนและกำหนดไว้อย่างชัดเจน อย่าพยายามยัดเยียดงานมากเกินไปในหนึ่ง Pomodoro
- จัดการกับงานที่สำคัญที่สุดหรือท้าทายที่สุดก่อนเมื่อคุณรู้สึกสดชื่น
- Pomodoro แบบคลาสสิกคือ 25 นาที แต่ลองปรับเปลี่ยนดู! ค้นหาช่วงเวลาที่ช่วยให้คุณมีสมาธิได้ดีที่สุดสำหรับคุณ
- ปิดการแจ้งเตือน, เก็บโทรศัพท์ของคุณไว้, และมุ่งเน้นไปที่งานที่อยู่ตรงหน้า
- อย่าให้ตัวเองยอมแพ้ต่อความต้องการที่จะทำหลายอย่างพร้อมกัน
- กฎสองนาที: หากมีงานเล็กๆ ผุดขึ้นมาในหัว ให้จดมันลงไปและกำหนดเวลาไว้ทีหลัง แต่อย่าเสียสมาธิในตอนนี้
หากงานไม่สามารถทำให้เสร็จภายในห้าถึงเจ็ด Pomodoros อาจมีความซับซ้อนเกินไปและจำเป็นต้องแยกออกเป็นงานย่อยๆ
2. พักสั้น ๆ 5 นาที เพื่อฟื้นฟูจิตใจและร่างกายระหว่างการทำ pomodoros
หลังจากแต่ละช่วงเวลา Pomodoro ให้หยุดพักสั้น ๆ ห้านาที เพื่อให้สมองของคุณได้ชาร์จพลังและกลับมาโฟกัสใหม่ ใช้เวลานี้ในการลุกออกจากโต๊ะ ยืดเส้นยืดสาย ดื่มน้ำ หรือทำสิ่งใดก็ตามที่ช่วยให้คุณผ่อนคลาย
การพักเหล่านี้ช่วยป้องกันการหมดไฟและให้คุณได้เติมพลังสำหรับ Pomodoro ถัดไป
3. พัก 15–30 นาทีหลังจากทำ Pomodoro ไปแล้ว 4 ครั้ง
หลังจากทำ Pomodoros สี่รอบเสร็จแล้ว ให้พักนานขึ้น (15–30 นาที) ซึ่งอาจเป็นการเดินออกไปข้างนอก รับประทานอาหารกลางวัน หรือทำกิจกรรมที่ผ่อนคลาย
การหยุดพักที่ยาวนานขึ้นเหล่านี้ให้เวลาเพียงพอที่จะหยุดพักจากงานและกลับมาพร้อมความรู้สึกสดชื่น
เคล็ดลับด่วน
- เดินเล่นสั้น ๆ ยืดเส้นยืดสาย หรือหยิบของว่างที่มีประโยชน์ทานระหว่างเวลาพัก
- ออกไปรับแสงแดดบ้าง! แม้เพียงไม่กี่นาทีก็สามารถช่วยปรับปรุงอารมณ์และสมาธิของคุณสำหรับ Pomodoro ถัดไปได้
- ให้รางวัลตัวเองหลังจากทำ Pomodoros ตามจำนวนที่กำหนดไว้ การเสริมแรงทางบวกนี้ช่วยรักษาแรงจูงใจ
ติดตามไม่เพียงแค่ Pomodoros ที่เสร็จสมบูรณ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงสิ่งรบกวนด้วย วิเคราะห์ข้อมูลนี้เพื่อดูว่าอะไรที่รบกวนคุณมากที่สุดและหาวิธีลดผลกระทบ
4. ตัวจับเวลา
ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบังคับช่วงเวลาและรักษาลักษณะที่เป็นโครงสร้างของเทคนิคนี้
การแสดงภาพของการผ่านเวลาช่วยให้ฉันมีสมาธิและป้องกันการผัดวันประกันพรุ่ง
ประโยชน์ของเทคนิคโพโมโดโร
ประโยชน์ของเทคนิคโพโมโดโรมีมากมาย:
- เพิ่มสมาธิ: การแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ จะช่วยฝึกสมองของคุณให้สามารถรักษาสมาธิได้ในช่วงเวลาสั้น ๆ ส่งผลให้คุณมีสมาธิอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
- การจัดการเวลาที่ดีขึ้น: เทคนิคโพโมโดโรส่งเสริมความรู้สึกรับผิดชอบด้วยช่วงเวลาที่ตั้งเวลาไว้ คุณตระหนักมากขึ้นว่าคุณใช้เวลาอย่างไร ทำให้สามารถจัดการเวลาได้ดีขึ้นและจัดลำดับความสำคัญได้
- ลดความเหนื่อยล้าทางจิตใจ: การหยุดพักสั้น ๆ ทำหน้าที่เป็นเหมือนการชาร์จพลังงานเล็ก ๆ ช่วยป้องกันการเหนื่อยล้าทางจิตใจและภาวะหมดไฟ ซึ่งทำให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีพลังใหม่
- เพิ่มผลผลิต: ช่วงเวลาการทำงานที่มุ่งเน้นช่วยให้การทำงานเสร็จสิ้นอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และแนวทางที่มีโครงสร้างช่วยลดเวลาที่สูญเสีย ทำให้คุณสามารถทำงานหลายอย่างเสร็จได้เร็วขึ้น
การศึกษาโดยมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ที่เออร์บานา-แชมเพนแนะนำว่าผู้คนสามารถทำงานซ้ำๆได้ดีขึ้นหากได้รับอนุญาตให้พักสั้นๆ นักวิจัยเชื่อว่า การจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดเวลาทำให้สมองหยุดให้ความสนใจ ดังนั้นการพักสั้นๆ จึงสามารถทำลายความจำเจและช่วยให้สมองกลับมาโฟกัสได้อีกครั้ง
อีกหนึ่งผลงานวิจัยยอมรับเทคนิคโพเมโดโรว่าเป็นส่วนเสริมที่น่ายินดีสำหรับชุดเครื่องมือการพัฒนาแบบアジล เนื่องจากประสิทธิภาพในการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิผลสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีการทำงานอย่างรวดเร็ว
มาดูกันว่าเราจะสามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุดได้อย่างไร
เคล็ดลับสำหรับการนำเทคนิคโพโมโดโรมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเซสชั่น Pomodoro ของคุณ:
1. กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและแบ่งงานใหญ่เป็นงานย่อย
ก่อนเริ่มแต่ละรอบ Pomodoro ให้กำหนดเป้าหมายหรือจุดสำคัญเฉพาะที่คุณต้องการบรรลุภายใน 25 นาที
ฉันใช้ ClickUp Tasks พร้อมคำอธิบายเพื่อกำหนดเป้าหมายเฉพาะสำหรับแต่ละช่วงเวลา Pomodoro.
จากนั้นฉันจะแบ่งงานใหญ่เป็นขั้นตอนย่อยที่สามารถดำเนินการได้ภายในงานนั้น ClickUp ยังช่วยให้ฉันกำหนดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้สามารถจัดการกับงานที่เร่งด่วนที่สุดก่อน
ส่วนที่ดีที่สุดคือฉันสามารถปรับแต่งสถานะและประเภทของงานได้ตามลักษณะของงาน
2. ขจัดสิ่งรบกวนเพื่อรักษาสมาธิ
สร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากสิ่งรบกวนเพื่อลดการขัดจังหวะ ปิดการแจ้งเตือน ปิดแท็บที่ไม่จำเป็น และบล็อกเวลาในปฏิทินของคุณเพื่อแจ้งให้ผู้อื่นทราบว่าคุณกำลังทำงานที่ต้องการสมาธิ ใช้ClickUp Lists เพื่อจัดหมวดหมู่และจัดระเบียบงานของคุณ ลดความวุ่นวายทางสายตา
รับรายละเอียดงานทั้งหมดของคุณ รวมถึงความสำคัญ วันที่ครบกำหนด สถานะความคืบหน้า ผู้รับผิดชอบ และอื่นๆ ได้ในมุมมองเดียว และป้องกันการสลับไปมาระหว่างหน้าต่างงานต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจบริบท
3. ติดตามความก้าวหน้า
บันทึกการ Pomodoro ที่ทำเสร็จแล้วและประเมินระดับประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ระบุรูปแบบและทำการปรับเปลี่ยนตามผลการปฏิบัติงานของคุณ
ฟังก์ชันการติดตามเวลาของ ClickUpจะช่วยคุณในขั้นตอนนี้ ฟีเจอร์นี้ยอดเยี่ยมสำหรับการกำหนดระยะเวลาของ Pomodoros สำหรับแต่ละประเภทของงาน
ตัวอย่างเช่น หากคุณเพิ่งเริ่มต้นใช้เทคนิคนี้ คุณสามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ เช่น การเขียนรายงาน การตรวจทานเอกสาร และการบันทึกข้อเสนอแนะ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณวางแผน Pomodoros ในอนาคตสำหรับงานดังกล่าวได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากคุณจะทราบแล้วว่าแต่ละงานใช้เวลาในการทำเสร็จเท่าไร
4. ปรับเทคนิคให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
ทดลองใช้ระยะเวลา Pomodoro และช่วงพักที่แตกต่างกันเพื่อค้นหาจังหวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
ฉันใช้ClickUp Pomodoro Work Interval Generatorเพื่อทดลองกับความยาวของเซสชั่นการทำงานและเวลาพักของฉัน ฟังก์ชันนี้ซึ่งขับเคลื่อนโดยClickUp Brainใช้ AI ในการสร้างช่วงเวลาทำงานแบบ Pomodoro ผ่านทางอินเทอร์เฟซแชท น่าสนใจใช่ไหม?
สิ่งที่คุณต้องทำคือให้รายละเอียดเกี่ยวกับความชอบในการทำงานของคุณ งานที่ต้องทำ และช่วงเวลาพัก เครื่องมือจะสร้างตาราง Pomodoro ให้คุณ ฉันเข้าใจว่ามันอาจไม่ใช่ตารางที่ดีที่สุด แต่คุณก็สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ คุณไม่คิดว่ามันง่ายกว่าการสร้างตารางจากศูนย์หรือไม่?
ด้วยคุณสมบัติการจัดการเวลาของ ClickUp คุณจะก้าวไปสู่การเชี่ยวชาญเทคนิค Pomodoro และทำรายการสิ่งที่ต้องทำยาวๆ ได้โดยไม่เหนื่อยเลย
การใช้งานที่ได้รับความนิยมและตัวอย่างของเทคนิคโพโมโดโร
คุณทราบหรือไม่ว่า คาล นิวพอร์ต ผู้เขียนหนังสือ Deep Work แนะนำเทคนิคการจัดสรรเวลาแบบบล็อกเวลาที่คล้ายกับวิธี Pomodoro?
เจ้าแม่สื่อ Ariana Huffington ก็เชื่อมั่นในการทำงานอย่างมีสมาธิเช่นกัน เธอเป็นที่รู้จักว่าปิดอุปกรณ์ทั้งหมดในช่วงเวลาที่ต้องทำงานอย่างตั้งใจ เพื่อรักษาสมาธิอย่างเต็มที่กับงานที่อยู่ตรงหน้า
ซีอีโอของ X (เดิมชื่อ Twitter) และ Tesla, อีลอน มัสก์, ยอมรับว่าความลับของประสิทธิภาพการทำงานที่สูงของเขาอยู่ที่การนำเทคนิค Pomodoro ที่ใช้เวลา 5 นาทีมาใช้ทันทีหลังจากที่เขาตื่นนอนตอน 7 โมงเช้า
ความหลากหลายของเทคนิค Pomodoro สามารถปรับให้เข้ากับรูปแบบการทำงานและประเภทงานต่างๆ ได้ นี่คือตัวอย่างเพิ่มเติมของวิธีที่ Pomodoro สามารถนำไปใช้กับงานประจำวันต่างๆ:
1. งานสร้างสรรค์
ใช้ Pomodoros สำหรับการระดมความคิด การเขียนร่าง หรือการแก้ไขเนื้อหาสร้างสรรค์ ตัวอย่างเช่น ฉันตั้งเวลา Pomodoro หนึ่งครั้งเป็น 25 นาที และอุทิศเวลาทั้งหมดนั้นให้กับการระดมความคิดสำหรับบทความเท่านั้น
หลังจากพักสั้น ๆ ฉันตั้ง Pomodoro อีกครั้งเพื่อร่างโครงสร้างของบทความ Pomodoros ที่ตามมาจะใช้สำหรับการเขียนส่วนเฉพาะ การแก้ไข และการตรวจทาน
2. หน้าที่การบริหาร
จัดการกับอีเมล, โทรศัพท์, หรือการป้อนข้อมูลในระยะเวลาสั้น ๆ ที่มีความตั้งใจ พร้อมกับการพักสั้น ๆ
นี่คือตัวอย่าง:
- ในระหว่างการวางแผนช่วงเช้าของคุณ ให้ใช้เวลาสอง Pomodoros (หนึ่งชั่วโมง) สำหรับอีเมล
- แทนที่จะจัดการกล่องจดหมายของคุณตามลำดับเวลา ให้จัดกลุ่มอีเมลที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน จัดสรรเวลา Pomodoro สำหรับการตอบอีเมลลูกค้าทั้งหมด หนึ่งสำหรับสื่อสารภายใน และอีกหนึ่งสำหรับงานธุรการ
- ปิดการแจ้งเตือนและแจ้งเพื่อนร่วมงานว่าคุณกำลังจดจ่อกับอีเมล ในแต่ละช่วงเวลา Pomodoro ให้มุ่งมั่นจัดการเฉพาะอีเมลในชุดนั้นเท่านั้น
- หลังจากแต่ละ Pomodoro ให้ทำเครื่องหมายที่งานที่ทำเสร็จแล้วในรายการของคุณ หลังจากทำ Pomodoros เสร็จ ให้ให้รางวัลตัวเองด้วยการพักดื่มกาแฟสั้นๆ
3. การศึกษา
แบ่งช่วงเวลาการเรียนออกเป็นช่วงสั้น ๆ ที่เน้นเนื้อหาเฉพาะ เพื่อช่วยให้จดจำข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สมมติว่าคุณต้องเขียนส่วนหนึ่งของงานวิจัย ซึ่งเป็นงานที่มักทำให้เกิดการผัดวันประกันพรุ่ง โปโมโดรของคุณอาจเป็น:1. ค้นหาแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 3 แหล่ง2. อ่านและสรุปแหล่งข้อมูลที่ 13. อ่านและสรุปแหล่งข้อมูลที่ 24. เขียนร่างแรกตามการสรุปของคุณ
คุณอาจพบว่าการค้นคว้าข้อมูลให้ผลลัพธ์ดีที่สุดในช่วง Pomodoro 45 นาที ในขณะที่การเขียนจะไปได้ดีในช่วงสั้น ๆ 25 นาที ลองปรับเปลี่ยนดูเพื่อค้นหาจังหวะที่เหมาะสมกับตัวเอง
ใช้รายการตรวจสอบเพื่อติดตาม Pomodoros ที่เสร็จสิ้นและสิ่งที่คุณทำสำเร็จในแต่ละครั้ง การเห็นความก้าวหน้าของคุณจะสร้างแรงผลักดัน
ผลลัพธ์: บทความวิจัยรู้สึกไม่น่ากลัวเมื่อคุณค่อยๆ ทำมันอย่างต่อเนื่อง. คุณได้ทำความคืบหน้าอย่างมั่นคงโดยไม่ยอมแพ้ต่อการเลื่อนลอย.
นี่คือการตั้งค่าที่นิยมสำหรับการใช้วิธี Pomodoro:
- ตัวจับเวลาแบบอนาล็อกแบบดั้งเดิม: ตัวจับเวลาแบบง่าย ๆ ในครัวสามารถเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการมองเห็นเวลาที่เหลืออยู่ในระบบ Pomodoro
- แอปจับเวลาดิจิทัล:แอป Pomodoroมากมาย เช่น Forest, Toggl Track และ Session มีตัวเลือกการจับเวลา Pomodoro ที่ปรับแต่งได้ ฟีเจอร์การจัดการงาน และการติดตามความก้าวหน้าสำหรับเทคนิค Pomodoro
- เทคนิคโพโมโดโรของ ClickUp: เครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUp มีฟีเจอร์การติดตามเวลาในตัวที่สามารถผสานเทคนิคโพโมโดโรได้อย่างง่ายดาย (ผ่าน ClickUp Tasks และ ClickUp Project Time Tracking) ความหลากหลายของฟีเจอร์เหล่านี้จะช่วยให้คุณมั่นใจในความก้าวหน้าของการทำงานในอนาคต
ความท้าทายในการใช้เทคนิคโพโมโดโร
แม้จะมีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อ แต่เทคนิคโพโมโดโรก็มีความท้าทายบางประการ:
1. ความแข็งตัว
ช่วงเวลาทำงาน 25 นาทีและช่วงพัก 5 นาทีที่ตายตัวอาจรู้สึกเคร่งครัดเกินไปสำหรับบางคน คุณอาจพบว่าตัวเองกำลังเข้าสู่สภาวะไหลลื่นในการทำงาน แล้วถูกดึงออกมาโดยเสียงเตือนของนาฬิกา
สมมติว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงเขียนรายงานอย่างเต็มที่ระหว่างการทำ Pomodoro เมื่อนาฬิกาจับเวลาหมด แต่คุณกำลังอยู่ในช่วงที่เขียนได้ดี การยึดติดกับเวลา 25 นาทีอย่างเคร่งครัดดูเหมือนจะขัดขวางการทำงานของคุณ
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้:
เปิดรับความยืดหยุ่นเล็กน้อย ขยายเวลา Pomodoro ออกไปอีก 5–10 นาที เพื่อจบความคิดหรือทำงานให้เสร็จเป็นช่วงธรรมชาติ แต่ไม่ควรขยายเวลาออกไปอย่างไม่มีกำหนด กำหนดเวลาสิ้นสุดที่แน่นอนเพื่อหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าและเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้พักเบรก
2. การขัดจังหวะ
เทคนิคนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณในการมีสมาธิอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 25 นาทีโดยไม่มีการรบกวน ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากในสภาพแวดล้อมสำนักงานหรือเมื่อมีเด็กหรือสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้าน
เป็นไปได้เช่นกันที่เพื่อนร่วมงานจะแวะเข้ามาถามคำถามพอดีตอนที่คุณกำลังอยู่กลางงานเขียนโค้ดในช่วง Pomodoro การปฏิเสธก็รู้สึกไม่สะดวกใจ แต่คุณต้องการสมาธิที่ไม่ถูกรบกวน
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้:
จงมีความกระตือรือร้นในการป้องกันการถูกรบกวน แจ้งเพื่อนร่วมงานว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงที่ต้องการสมาธิ และขอให้พวกเขาแจ้งปัญหาที่ไม่เร่งด่วนไว้ก่อน หากมีใครมารบกวน ให้อธิบายอย่างสุภาพว่าคุณกำลังอยู่ในช่วง Pomodoro และจะกลับไปหาพวกเขาในอีกไม่นาน
หากการขัดจังหวะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ (เช่น คำถามที่ต้องการคำตอบใช่/ไม่ใช่) ให้ตอบอย่างรวดเร็วและกลับมาสู่ประเด็นเดิมโดยมีการรบกวนน้อยที่สุด สำหรับคำถามที่ซับซ้อนมากขึ้น ให้เสนอให้พวกเขากลับมาในช่วงพักของคุณหรือจัดเวลาเพื่อพูดคุยในภายหลัง
3. งานที่ไม่สม่ำเสมอ
ไม่ทุกภารกิจถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกัน. บางภารกิจที่ซับซ้อนอาจไม่สามารถจัดให้อยู่ในช่วงเวลา 25 นาทีได้อย่างลงตัว ขณะที่บางภารกิจอาจเสร็จสิ้นก่อนที่นาฬิกาจะหมดเวลา.
เวลา 25 นาทีของ Pomodoro เป็นคำแนะนำ ไม่ใช่กฎเกณฑ์. นี่คือวิธีที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้:
- สำหรับงานที่รวดเร็ว จัดกลุ่มงานที่คล้ายกันไว้ด้วยกันใน Pomodoro เดียว วิธีนี้จะช่วยลดการสลับบริบทและทำให้การทำงานต่อเนื่อง
- แบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้ และเหมาะกับเวลาใน Pomodoro. สำหรับงานที่ซับซ้อน คุณสามารถใช้ Pomodoro ที่นานขึ้น (45 นาที) พร้อมการพักที่ยาวนานขึ้น (10 นาที) เพื่อรักษาความตั้งใจไว้
- ดูว่างานแต่ละอย่างใช้เวลานานแค่ไหน เมื่อเวลาผ่านไป คุณจะพัฒนาระบบการจัดสรรระยะเวลา Pomodoro ที่เหมาะสม สำหรับงานประเภทต่างๆ
4. การวางแผน
เทคนิคโพโมโดโรจะได้ผลดีที่สุดเมื่องานของคุณถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนล่วงหน้า ซึ่งต้องอาศัยการวางแผนบ้างและอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน
ดังนั้น คุณใช้เวลาในการวางแผนในแต่ละวันมากน้อยแค่ไหน? หรือคุณวางแผนเพียงเล็กน้อยและเสี่ยงที่จะรู้สึกหนักใจ?
ข้อเสนอแนะของฉันคือ:
- จัดสรรเวลา 10–15 นาทีในตอนเริ่มต้นของวันทำงานของคุณเพื่อวางแผน Pomodoros ของคุณ จัดลำดับความสำคัญของงานและประมาณจำนวน Pomodoros ที่แต่ละงานต้องการ
- เช่นเดียวกับ Pomodoros ของคุณ แผนของคุณไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ตายตัว ปรับเปลี่ยนตามความจำเป็นตลอดทั้งวัน หากงานใดใช้เวลาน้อยกว่าที่คาดไว้ ใช้เวลาที่เหลือไปกับงานอื่นหรือพักนานขึ้น
- เมื่อสิ้นสุดวันทำงาน ให้ใช้เวลาสักครู่เพื่อทบทวน Pomodoros และงานที่คุณทำเสร็จแล้ว การประมาณเวลาของคุณแม่นยำหรือไม่? สิ่งนี้จะช่วยปรับปรุงการวางแผนสำหรับวันถัดไป
5. ให้ความสำคัญกับปริมาณ
หากคุณมุ่งเน้นมากเกินไปกับการทำ Pomodoros ให้ครบจำนวนในหนึ่งวัน คุณอาจมองข้ามคุณภาพของงานไป
ตัวอย่างเช่น คุณตั้งเป้าหมายที่จะทำ Pomodoros ให้ครบแปดครั้งต่อวัน คุณทำงานอย่างเต็มที่ ทำเครื่องหมายว่าเสร็จจากรายการ แต่เมื่อสิ้นสุดวัน คุณกลับพบว่าไม่ได้มีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญในสิ่งใดเลย
นี่คือวิธีเอาชนะความท้าทายนี้และรับรองคุณภาพงานภายใน Pomodoros ของคุณ:
- อย่าให้ความสำคัญกับปริมาณมากกว่าคุณภาพ เป้าหมายคือการสร้างความก้าวหน้าที่มีความหมายในแต่ละช่วงเวลา Pomodoro ไม่ใช่แค่เพียงทำตามจำนวนที่กำหนดไว้
- ในระหว่างการวางแผนของคุณ, ระบุผลลัพธ์ที่ต้องการสำหรับแต่ละ Pomodoro. คิดหาความคืบหน้าเฉพาะที่คุณต้องการทำให้สำเร็จในภารกิจ
- แทนที่จะเพียงแค่ทำเครื่องหมายใน Pomodoros ที่เสร็จสิ้น ให้ติดตามความคืบหน้าที่ทำได้ในแต่ละ Pomodoros คุณทำส่วนหนึ่งของรายงานเสร็จหรือไม่? คุณแก้ปัญหาเฉพาะเจาะจงได้หรือไม่?
- หากคุณพบว่าตัวเองกำลังรีบทำภารกิจในระหว่างช่วงเวลา Pomodoro เพื่อที่จะทำให้เสร็จ ให้กดปุ่มหยุดชั่วคราว. ใช้เวลาสักครู่เพื่อประเมินความตั้งใจของคุณ และกลับมาโฟกัสที่งานที่มีคุณภาพ
- ยอมรับและเฉลิมฉลองการเสร็จสิ้นงานคุณภาพสูงภายใน Pomodoro แม้ว่าจะใช้เวลาถึง 25 นาทีก็ตาม สิ่งนี้ช่วยเน้นย้ำถึงความสำคัญของคุณภาพมากกว่าปริมาณ
ความท้าทายเหล่านี้อาจทำให้คุณลังเลที่จะใช้เทคนิค Pomodoro แต่ฉันรับรองว่า การใช้เครื่องมือจะช่วยคุณได้มาก ในกรณีของฉัน ClickUp มีฟีเจอร์และฟังก์ชันหลายอย่างที่สามารถช่วยเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ได้ และช่วยให้ฉันสามารถปรับใช้เทคนิค Pomodoro ให้เข้ากับความต้องการของฉันได้สำเร็จ ให้ฉันบอกคุณว่า คุณก็สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้เช่นกัน
วิธีการนำเทคนิคโพโมโดโรมาใช้ใน ClickUp
การติดตามเวลาโครงการของ ClickUpเป็นคุณสมบัติที่มีค่าซึ่งสามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จกับการทำเซสชั่น Pomodoro ของคุณได้ นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้มากที่สุด:
- ในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ สร้างรายการที่มีชื่อว่า 'Pomodoro Sessions' รายการนี้จะเป็นศูนย์กลางหลักสำหรับติดตาม Pomodoros ของคุณ
- ลองเอาชนะความท้าทายของความเข้มงวดด้วยงานย่อยที่จัดการได้ซึ่งฉันได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ในบทความ ขณะสร้างงานในรายการเซสชัน Pomodoro ประเมินเวลาที่ต้องใช้สำหรับงานย่อยแต่ละงาน ตั้งเป้าไว้ที่ 25 นาที แต่ ClickUp มีความยืดหยุ่น หากงานดูซับซ้อน ให้แยกออกเป็นงานย่อยที่เล็กกว่าและสามารถทำได้ ซึ่งสามารถใส่ลงใน Pomodoro ได้อย่างสบาย
- การซิงค์อุปกรณ์ทั้งหมดของคุณกับ ClickUp ช่วยลดการขัดจังหวะ คุณสามารถ ผสานรวมแพลตฟอร์มกับแอปติดตามเวลาหรือแอปจับเวลาแบบ Pomodoro ที่คุณชื่นชอบ เพื่อย้ายไปยังโซนที่ปราศจากการขัดจังหวะโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการพกพาอุปกรณ์เฉพาะ
เคล็ดลับมืออาชีพ: ลองใช้การผสานการทำงานระหว่างClickUp กับ Pomodone
- ดูรายการเวลาของคุณและกรองข้อมูลในหลากหลายวิธีเพื่อสร้างรายงานที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ รวมรายการเวลาเข้าด้วยกัน ดูประมาณการ และแบ่งกลุ่มเพื่อให้เข้าใจรูปแบบการทำงานของคุณได้ดีขึ้นและปรับให้เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
- รับภาพรวมระดับสูงของการติดตามเวลาของคุณและเปรียบเทียบกับเวลาที่ประมาณการไว้ สังเกตเวลาที่เหลือในแต่ละ Pomodoro เพื่อพิจารณาว่าคุณอยู่ในกำหนดเวลาที่จะบรรลุเป้าหมายโดยไม่ลดทอนคุณภาพหรือไม่
แม้ว่า ClickUp จะไม่มีตัวจับเวลา Pomodoro ในตัว แต่คุณสามารถใช้วิธีเหล่านี้เพื่อใช้ ClickUp ในการจัดการงานและผสานเทคนิค Pomodoro เพื่อการทำงานที่มีสมาธิในช่วงเวลาที่กำหนดได้
จากกระจัดกระจายสู่มีสมาธิด้วย Pomodoros (และ ClickUp)
เทคนิคโพโมโดโรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉันอย่างมาก มันช่วยให้ฉันเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่ง รักษาสมาธิ และทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
แม้ว่าจะมีความท้าทาย แต่การใช้ ClickUp ช่วยให้ฉันสามารถเอาชนะปัญหาเหล่านั้นและผสานเทคนิค Pomodoro เข้ากับกระบวนการทำงานเดิมของฉันได้อย่างง่ายดาย
หากคุณกำลังมองหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและจัดการกับรายการสิ่งที่ต้องทำ ลองใช้เทคนิค Pomodoro ด้วย ClickUp เป็นเพื่อนคู่ใจ คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและบรรลุผลลัพธ์ที่น่าทึ่งได้
