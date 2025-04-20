เกมการจัดการเวลา: คู่มือเบื้องต้น

การวิจัยพบว่าเกือบ 49% ของพนักงานรู้สึกว่าประสิทธิภาพการทำงานลดลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนการระบาดของโรค ในขณะเดียวกัน 71% ของผู้บริหารรู้สึกว่าต้องเผชิญกับแรงกดดันในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทีม
เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเอาชนะปริศนาแห่งการผลิตนี้ได้?
ในระดับพื้นฐานที่สุด คุณสามารถใช้เทมเพลตวางแผนรายวัน หรือจัดลำดับความสำคัญของงานสำหรับทีมได้
อย่างไรก็ตาม แทนที่จะยึดติดกับกลยุทธ์แบบดั้งเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คุณอาจลองพิจารณาเล่นเกม บริหารเวลา กับทีมดูก็ได้ ฟังดูสนุกกว่าใช่ไหมล่ะ? และคุณอาจจะประหลาดใจกับผลลัพธ์ที่ได้
เราได้รวบรวมรายละเอียดของเกมบริหารเวลาที่ดีที่สุด 10 เกม เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารเวลาของทีมในรูปแบบที่สนุกและมีปฏิสัมพันธ์ มาเริ่มกันเลย!
⏰ สรุป 60 วินาที
- ปัญหา: 49% ของพนักงานรู้สึกมีประสิทธิภาพน้อยลงหลังการแพร่ระบาด และ 71% ของผู้บริหารอยู่ภายใต้แรงกดดันในการปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม
- วิธีแก้ปัญหา: เกมบริหารเวลาเป็นวิธีที่สนุกและมีปฏิสัมพันธ์ในการพัฒนาทักษะการบริหารเวลา การจัดสรรทรัพยากร และการทำงานเป็นทีม
- ประโยชน์ของเกมบริหารเวลา: เพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพในการทำงานโดยการฝึกการจัดลำดับความสำคัญของงานและการบริหารทรัพยากร พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหา และการคิดวิเคราะห์ ลดความเครียดพร้อมทั้งส่งเสริมการรับรู้เวลาและการจัดระเบียบที่ดีขึ้น
- เกมยอดนิยม: สิ่งที่ฉันทำเมื่อวานนี้ (เหมาะที่สุดสำหรับการเชื่อมโยงกิจกรรมกับผลการปฏิบัติงาน) เปรียบเทียบภารกิจประจำวันกับเป้าหมายการปฏิบัติงาน จังหวะชีวภาพ (เหมาะที่สุดสำหรับการระบุช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด) แผนภูมิระดับพลังงานตลอดทั้งวัน เวลาสองเท่า (เหมาะที่สุดสำหรับการระบุตัวการเสียเวลา) แสดงภาพเวลาที่มีประสิทธิผลกับเวลาที่ไม่มีประสิทธิผล ความท้าทายภาพรวม (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดแนวเป้าหมาย) แก้ปริศนาเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของเป้าหมายที่ชัดเจน กิจกรรมขวดมายองเนส (เหมาะสำหรับการจัดลำดับความสำคัญ) เรียนรู้ที่จะมุ่งเน้นไปที่งานสำคัญก่อน ริบบิ้นแห่งชีวิต (เหมาะสำหรับการให้คุณค่ากับเวลา) จินตนาการถึงเวลาที่เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยสำหรับงานที่มีความหมาย $86,400 (เหมาะสำหรับการใช้เวลาอย่างชาญฉลาด) เปรียบเทียบวินาทีในแต่ละวันกับการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
- เครื่องมืออย่างClickUpมีฟีเจอร์การจัดตารางเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AI การติดตามเวลา และแผนภูมิแกนต์ เพื่อช่วยให้ทีมจัดการเวลาได้ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ClickUp ผสานรวมการจัดการโครงการ การติดตามเวลา และเครื่องมือการทำงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของทีมคุณ
เกมบริหารเวลาคืออะไร?
เกมการจัดการเวลาคือประเภทเกมที่ผู้เล่นใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์และการสื่อสารเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
ผู้เล่นต้องจัดการกับภารกิจหลายอย่างในเวลาที่กำหนด และบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อให้ได้คะแนนสูงสุด. นี่คือวิธีที่ยอดเยี่ยมและไม่กดดันในการพัฒนาและปรับปรุงทักษะการบริหารเวลา
การเล่นเกมบริหารเวลาช่วยคุณ:
- จัดการเวลาทำงานของคุณให้ดีขึ้นและทำภารกิจให้เสร็จเร็วขึ้น
- ตระหนักมากขึ้นว่าคุณใช้เวลาของคุณอย่างไร และจัดการกับปริมาณงานของคุณอย่างไร
- ร่วมมือกับทีมของคุณและฝึกฝนการจัดสรรทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ
- ลดระดับความเครียดของคุณในแบบที่สนุก
ไม่ว่าคุณต้องการจะส่งงานตามกำหนดหรือรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ การเล่นเกมที่สองเกมช่วยให้คุณเข้าใจการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพได้ดีขึ้นมาก
ประโยชน์ของการใช้เกมบริหารเวลาในกิจวัตรประจำวันของคุณ
ไม่ใช่ความลับอีกต่อไปว่าช่วงความสนใจของคนเราลดลงถึงจุดต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในทุกวันนี้ ในที่ทำงาน ผู้คนต้องต่อสู้กับสิ่งรบกวนอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นแจ้งเตือนจากแอปต่างๆ สายโทรศัพท์ การแจ้งเตือนอีเมล การแวะไปพูดคุยซุบซิบที่ตู้กดน้ำเป็นครั้งคราว และอื่นๆ อีกมากมาย
การมุ่งเน้นและประสิทธิภาพการทำงานกำลังตกอยู่ในความเสี่ยง
เข้าสู่: เกมบริหารเวลา
คุณจะดีใจที่ทราบด้วยว่าแม้แต่เกมเพื่อความบันเทิงก็ยังมีคุณค่าในการพัฒนาทักษะการจัดการเวลาและการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
เกมเหล่านี้ช่วยปรับกรอบความคิดของทีมคุณใหม่—เปิดโอกาสให้ทุกคนเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานและใช้เวลาได้อย่างเหมาะสม รวมถึงเวลาที่ไม่ใช่เวลาทำงานด้วย
อย่าลืมความตื่นเต้นของอะดรีนาลีนที่พลุ่งพล่านเมื่อได้คะแนนสูงสุด!
การเล่นเกมบริหารเวลาการเล่นยังมีประโยชน์อื่นๆ ด้วยเช่นกัน:
- เกมการจัดการทรัพยากรช่วยให้คุณฝึกการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ การมอบหมายงาน และการทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา
- การเล่นวิดีโอเกมเป็นทีมช่วยปรับปรุงการทำงานเป็นทีม
- คุณและทีมของคุณพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์
- โดยการให้คุณฝึกปฏิบัติกิจกรรมประจำวันภายในระยะเวลาที่กำหนด พวกเขาจะพัฒนาทักษะการจัดการเวลาของคุณ
- ทีมปรับปรุงความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของงาน, จัดสรรเวลา, และมอบหมายงานที่สำคัญ
- ผู้เล่นเรียนรู้ที่จะเป็นระเบียบในสถานการณ์จริงและจัดการงานต่างๆ ได้โดยไม่เหนื่อย
สิ่งที่เหมือนกันระหว่างทีมที่มีประสิทธิภาพสูงคือการจัดการเวลา (จะกล่าวถึงเพิ่มเติมในภายหลัง)
📮ClickUp Insight: 92% ของพนักงานสายงานความรู้ใช้กลยุทธ์การจัดการเวลาแบบเฉพาะบุคคล แต่เครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ส่วนใหญ่ยังไม่มีฟีเจอร์การจัดการเวลาหรือการจัดลำดับความสำคัญที่ครอบคลุมในตัว ซึ่งอาจขัดขวางการจัดการลำดับความสำคัญที่มีประสิทธิภาพ
ฟีเจอร์การจัดตารางเวลาและการติดตามเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUpสามารถช่วยคุณเปลี่ยนการคาดเดาให้กลายเป็นการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้ มันยังสามารถแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการโฟกัสงานได้อีกด้วย สร้างระบบการจัดการเวลาที่ปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณจริงๆ!
ประเภทยอดนิยมของเกมบริหารเวลา
เกมการจัดการเวลาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบางเกมเลียนแบบสถานการณ์ในชีวิตจริง ทำให้คุณต้องคิดอย่างรวดเร็วและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เกมการจัดการเวลาสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท—ออนไลน์หรือออฟไลน์
เกมออนไลน์คือเกมที่ผู้เล่นหลายคนสามารถเข้าร่วมแข่งขันกันเป็นทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ เกมเหล่านี้มีหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่เกมท้าทายในร้านอาหารและการทำฟาร์ม ไปจนถึงวิดีโอเกมยอดนิยมอย่าง Clash of Clans, Game Dev Story และ Youtuber Life
เกมการจัดการเวลาแบบออฟไลน์เป็นกิจกรรมสนุกที่คุณสามารถจัดร่วมกับทีมของคุณได้ทุกที่ โดยไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมเกมวิดีโอเฉพาะ
มาสำรวจตัวอย่างของเกมการจัดการเวลาแบบออฟไลน์ และดูว่าพวกมันสอนคุณ (และทีมของคุณ) ให้ใช้เวลาอย่างชาญฉลาดได้อย่างไร
10 เกมบริหารเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเล่นกับทีมของคุณ
นี่คือ 10 เกมบริหารเวลาฟรีที่สามารถฝึกฝนทีมของคุณให้ทำงานอย่างชาญฉลาดและบรรลุเป้าหมายมากขึ้น พร้อมทั้งช่วยให้พวกเขาผ่านการประเมินผลงานครั้งต่อไปได้อย่างยอดเยี่ยม:
เกม #1: สิ่งที่ฉันทำเมื่อวานนี้
เหมาะสำหรับ: การทำความเข้าใจว่าประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับกิจกรรมอย่างไร
กติกาการเล่น:
- ขอให้ผู้เล่นจดบันทึกสิบสิ่งที่พวกเขาทำที่ทำงานเมื่อวานนี้ และจัดอันดับตามความเร่งด่วนและความสำคัญ พวกเขาสามารถใช้ClickUp Task Checklistsเพื่อสร้างรายการงานที่ต้องทำง่ายๆ โดยการลากและวางรายการได้อย่างง่ายดาย
- ต่อไป ขอให้พวกเขาเขียนเกี่ยวกับห้าสิ่งที่พวกเขาคาดหวังว่าจะได้เห็นในการประเมินผลงานครั้งต่อไปของพวกเขา
- เปรียบเทียบรายการทั้งสองสำหรับแต่ละบุคคลและสรุปความเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองรายการ
การเรียนรู้: เกมบริหารเวลาเกมนี้ช่วยให้ผู้เล่นเห็นได้ว่ากิจกรรมที่ใช้เวลานั้นส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยตรงหรือไม่ หากมีช่องว่าง ผู้เล่นสามารถเปลี่ยนทิศทางและมุ่งเน้นไปที่งานที่จะช่วยให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการได้
เกม #2: จังหวะชีวภาพ
เหมาะสำหรับ: การระบุเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการทำงาน
กฎกติกาการเล่น:
- ขอให้ทีมสรุปกิจวัตรประจำวันของพวกเขาในรูปแบบตารางเวลา ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUp— ปฏิทินที่ยืดหยุ่นเพื่อแสดงภาพและแชร์ไทม์ไลน์ของคุณกับผู้อื่น
- ต่อไป ขอให้พวกเขาเขียนเวลาและระดับพลังงานของพวกเขาลงไปข้างๆ สำหรับช่วงเวลาเฉพาะของวันนั้น
- ใช้แผนภูมิระดับพลังงานต่อไปนี้เป็นการอ้างอิง: A – มีพลังงานสูงมาก B – อยู่ในโหมดอัตโนมัติ C – ระดับพลังงาน (75%) D – สภาพจิตใจวอกแวก E – ขี้เกียจ หิว F – เหนื่อยล้า
- สมาชิกแต่ละทีมต้องจัดสรรช่วงเวลาเป็นชั่วโมงสำหรับการบริหารเวลาทำงานของตนเอง
- ขับเคลื่อนการสนทนาและช่วยให้ผู้เล่นคิดด้วยคำถามเหล่านี้: คุณมีช่วงเวลาที่กระฉับกระเฉงที่สุดในช่วงชั่วโมงใด? คุณสามารถทำงานได้ง่ายในช่วงเวลาใดของวัน? คุณสามารถทำงานที่ซับซ้อนและสำคัญได้ในช่วงเวลาใด? คุณรู้สึกเสียสมาธิในช่วงเวลาใดของวัน? คุณต้องการพักในช่วงเวลาใด?
การเรียนรู้: เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับจังหวะชีวภาพของทีม ระบุรูปแบบการทำงานของแต่ละบุคคล และประเมินช่วงเวลาที่ผู้คนมีประสิทธิภาพมากที่สุด การปรับปรุงการรับรู้ตนเองจะช่วยให้ทีมสามารถพัฒนาทักษะการจัดการเวลาได้ดียิ่งขึ้น
เรียนรู้วิธีจัดสรรเวลาสำหรับงานสำคัญเพื่อให้สิ่งต่าง ๆ เสร็จจริง ๆ! ชมวิดีโออธิบายสั้น ๆ ที่มีประโยชน์นี้👇🏽
เกม #3: เวลาสองเท่า
เหมาะสำหรับ: การระบุสิ่งที่ทำให้เสียเวลาและเรียนรู้วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
กติกาการเล่น:
- ให้ผู้เข้าร่วมแต่ละคนได้รับกระดาษสามแผ่นที่มีสีต่างกัน โดยแต่ละแผ่นมีช่องสี่เหลี่ยมจำนวน 24 ช่องพิมพ์อยู่บนแผ่น (โดย 24 หมายถึงจำนวนชั่วโมงในหนึ่งวัน) และต้องแน่ใจว่าไม่มีสีใดซ้ำกัน
- ในหน้าแรก ผู้เล่นต้องกรอกรายละเอียดกิจวัตรประจำวันของตน ตัวอย่างเช่น นอน 8 ชั่วโมง = 8 ช่อง กิน 3 ชั่วโมง = 3 ช่อง เป็นต้น;
คุณสามารถใช้ClickUp Whiteboardเพื่อให้ทุกคนร่วมกันวางแผนความคิดได้
- ในหน้าถัดไป ให้พวกเขาเขียนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิต เช่น การพักเข้าห้องน้ำ การพักดื่มกาแฟ การพูดคุยทางโทรศัพท์ เป็นต้น
- ในหน้าที่สาม ให้พวกเขาบวกทุกอย่างและรวบรวมกิจกรรมจากสองหน้าแรก
- เมื่อนับแล้ว ช่องว่างที่เหลืออยู่ตอนท้ายจะแสดงถึงช่วงเวลาที่พวกมันมีประสิทธิภาพในการผลิต
การเรียนรู้: เกมบริหารเวลาที่เรียบง่ายนี้ช่วยให้ผู้เล่นเข้าใจว่าพวกเขาใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด และวิธีใช้เวลานั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เกม #4: ความท้าทายภาพรวม
เหมาะสำหรับ: การเรียนรู้ว่าการมีเป้าหมายที่ชัดเจนสามารถช่วยให้ทีมทำงานได้เร็วขึ้นอย่างไร
กติกาการเล่น:
- ให้ผู้เล่นแต่ละคนได้รับชิ้นส่วนของจิ๊กซอว์เพื่อนำมาต่อเข้าด้วยกัน—อย่าเพิ่งแสดงภาพรวมสุดท้ายให้พวกเขาเห็น
- ให้ทีมทำงานร่วมกันและจับคู่ปริศนา—โดยไม่มีเบาะแสเกี่ยวกับลักษณะของปริศนาที่สมบูรณ์
- ส่งเสริมให้พวกเขาทำงานให้เสร็จโดยเร็วที่สุด
- หลังจากสามนาที ให้หยุดผู้เข้าร่วมและถามพวกเขาว่าอะไรทำให้กิจกรรมนี้ท้าทาย
- โดยปกติแล้ว การไม่สามารถมองเห็นภาพปริศนาทั้งหมดได้จะเป็นคำตอบที่พบบ่อย
- ณ จุดนี้ ให้แสดงภาพที่สมบูรณ์และขอให้พวกเขาทำปริศนาให้เสร็จ
การเรียนรู้: เกมบริหารเวลาเกมนี้ช่วยพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมเมื่อผู้เล่นทำงานเป็นกลุ่ม นอกจากนี้ยังช่วยเสริมทักษะการแก้ปัญหา ความสามารถในการตัดสินใจ และความสามารถในการตั้งเป้าหมายของผู้เล่นอีกด้วย ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของเกมนี้คือมันแสดงให้เห็นว่าทุกคนว่าการมีเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งทีมสามารถยึดถือร่วมกันนั้นสำคัญเพียงใดClickUp Goal Trackingสามารถช่วยทีมสร้างเป้าหมายที่สามารถติดตามได้และรักษาความคืบหน้าตามกรอบเวลาที่ชัดเจน
เกม #5: กิจกรรมขวดมายองเนส
เหมาะสำหรับ: การทำความเข้าใจวิธีการทำสิ่งสำคัญที่สุดก่อน
กติกาการเล่น:
- แบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็นกลุ่มย่อย
- ให้แต่ละกลุ่มโหลเปล่า (เช่น โหลมายองเนส) ลูกกอล์ฟ/หิน กรวด และทราย
- ขอให้สมาชิกในทีมช่วยเติมวัสดุที่จัดเตรียมไว้ลงในโหลตามความต้องการของแต่ละคน
- เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้แสดงลำดับที่ถูกต้องให้พวกเขาดู—พวกเขาควรเติมลูกกอล์ฟ/ก้อนหินใหญ่ลงไปก่อน จากนั้นจึงเติมกรวด ตามด้วยทราย หากพวกเขาเททรายลงไปก่อน จะไม่มีที่ว่างสำหรับกรวดและก้อนหิน
- สิ้นสุดกิจกรรมโดยอธิบายว่าวัสดุแต่ละชิ้นแทนอะไร: กระปุก = ชีวิตประจำวันของเรา ก้อนหินใหญ่/ลูกกอล์ฟ = งานหรือสิ่งที่มีความสำคัญ เช่น สุขภาพ, งาน, ครอบครัว, เป็นต้น กรวด = สิ่งที่มีค่าน้อยกว่า เช่น การเป็นเจ้าของรถยนต์, การทำตามคำมั่นสัญญาเล็ก ๆ, เป็นต้น ทราย = สิ่งที่ไม่มีความสำคัญ
การเรียนรู้: กิจกรรมบริหารเวลาครั้งนี้เชื่อมโยงกิจกรรมในชีวิตประจำวันของผู้เล่นกับวัสดุการเรียนรู้ ช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่าควรใช้เวลาและพลังงานไปกับงานที่มีความสำคัญก่อน โดยการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งสำคัญก่อน!
อีกวิธีหนึ่งในการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด (นอกเหนือจากการใช้เคล็ดลับการจัดการเวลาที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว) คือการใช้เครื่องมืออย่างClickUp Brain ซึ่งช่วยดูแลงานที่ทำซ้ำๆ ให้คุณ เพื่อให้คุณมีเวลาไปมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญกว่า
คุณยังสามารถระดมความคิดร่วมกับผู้ช่วย AI เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดีขึ้นอีกด้วย ผู้ช่วยนี้จะให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์และเข้าใจบริบทตามเป้าหมายและงานที่มีอยู่ของคุณ
เกม #6: เอซแห่งดอกโพธิ์ดำ
เหมาะสำหรับ: การเรียนรู้ว่าทักษะการจัดการที่ดีเชื่อมโยงกับทักษะการบริหารเวลาอย่างไร
กติกาการเล่น:
- ให้ผู้เข้าร่วมสองคนได้รับสำรับไพ่สองชุด (อย่าบอกพวกเขาเกี่ยวกับความแตกต่างในสำรับไพ่)
- ผู้เข้าร่วมหนึ่งคนควรได้รับสำรับไพ่ที่สับและเรียงใหม่แบบสุ่ม
- ผู้เล่นอีกคนต้องได้รับสำรับไพ่ที่เรียงลำดับต่อเนื่องกัน
- พวกเขาต้องแข่งขันและหาเอซของสเปดให้ได้ก่อน!
- ผู้ที่มีสำรับไพ่เรียงลำดับจะไปถึงเป้าหมายได้เร็วกว่า ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดระเบียบ
การเรียนรู้: หนึ่งในเกมไพ่ที่ง่ายที่สุด เกมนี้แสดงให้เห็นว่าการทำงานอย่างเป็นระบบสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร
นอกเหนือจากการใช้เกมไพ่แล้ว คุณยังสามารถจัดระเบียบและรักษาความเป็นระเบียบได้ด้วย ClickUp Notepad
เกม #7: สายใยแห่งชีวิต
เหมาะสำหรับ: การวัดระยะเวลาที่สมาชิกในทีมมีในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
กติกาการเล่น:
- นำริบบิ้นยาว 100 เซนติเมตร; โปรดทราบว่าหนึ่งเซนติเมตรในที่นี้หมายถึงหนึ่งปี
- ตัดริบบิ้นตามอายุขัยที่ประมาณการไว้ของมนุษย์ (โดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 75-85 ปี)
- ต่อไป ให้ตัดให้เหมาะสมตามอายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมในกลุ่ม
- ตัดแต่งต่อไปสำหรับกิจกรรมเช่นเวลาครอบครัว, การนอน, การกิน, และภาระผูกพันส่วนตัวอื่น ๆ
- ในที่สุด คุณจะได้ริบบิ้นสั้น ๆ ที่เหลืออยู่—ซึ่งบ่งบอกถึงเวลาที่เหลืออยู่ในการทำงาน
การเรียนรู้: เกมง่าย ๆ นี้แสดงให้เราเห็นว่าเรามีเวลาเพียงเล็กน้อยในการทำงานให้เสร็จและบรรลุเป้าหมาย โดยเฉลี่ยแล้ว เราทุกคนจะมีเวลาเพียงหกถึงเจ็ดปีเท่านั้น มันช่วยให้เราตระหนักถึงความจำเป็นในการจัดการเวลาของเราให้ดี ทีมที่รู้คุณค่าของเวลาและการตัดสินใจอย่างรวดเร็วใช้ClickUp เพื่อการจัดการเวลาที่ดีที่สุด
เกม #8: หนึ่งนาทีคือเวลานานแค่ไหน?
เหมาะสำหรับ: การระบุวิธีที่บุคคลต่าง ๆ ในทีมเดียวกันมองเวลาแตกต่างกัน
กติกาการเล่น:
- รวบรวมทีมในห้องที่ไม่มีนาฬิกา
- รวบรวมนาฬิกา โทรศัพท์ และแล็ปท็อปของทีม
- ขอให้สมาชิกในทีมลุกขึ้นยืนและหลับตา
- ให้พวกเขาเปิดตาเมื่อคิดว่าครบ 60 วินาทีแล้ว
การเรียนรู้: ผู้เล่นบางคนอาจลืมตาแม้กระทั่งก่อนที่เวลาจะผ่านไปหนึ่งนาที ในขณะที่บางคนอาจมีการตอบสนองที่ล่าช้า
ด้วยกิจกรรมการจัดการเวลาครั้งนี้ คุณสามารถช่วยให้สมาชิกในทีมเข้าใจว่าพวกเขามองเวลาอย่างไร และใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อเข้าใจเวลาได้ดีขึ้น ด้วยการเข้าใจอย่างละเอียดเกี่ยวกับการใช้เวลาของคุณ คุณสามารถใช้ClickUp Mind Mapsเพื่อจัดระเบียบงาน โครงการ ความคิด และแน่นอน เวลาของคุณได้ดีขึ้น:
เกม #9: บล็อกสี
เหมาะสำหรับ: เน้นความสำคัญของการจัดลำดับความสำคัญ
กติกาการเล่น:
- จัดวางบล็อกสีต่างๆ ไว้ด้วยกันบนโต๊ะ
- กำหนดค่าตัวเลขให้กับบล็อกตามสีของมัน (เช่น สีแดง = 1, สีน้ำเงิน = 2, สีส้ม = 3 และต่อไป)
- ให้ผู้เล่นรวบรวมคะแนนให้ได้มากที่สุดในหนึ่งนาที—แต่สามารถเก็บได้เพียงครั้งละหนึ่งบล็อกเท่านั้น โดยใช้มือที่ไม่ถนัด
การเรียนรู้: การจัดลำดับความสำคัญเป็นรากฐานของการบริหารเวลาที่ประสบความสำเร็จ เกมบริหารเวลานี้สอนให้ทีมจัดการกับสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อน เพื่อให้งานของคุณง่ายขึ้น ใช้ClickUp Gantt Chartsและจัดการลำดับความสำคัญพร้อมทั้งมีภาพรวมที่ดีของความคืบหน้าของงานอยู่เสมอ
เกม #10: $86,400
เหมาะสำหรับ: การทำความเข้าใจวิธีการใช้เวลาอย่างชาญฉลาด
กติกาการเล่น:
- ให้สมาชิกแต่ละคนในทีมได้รับกระดาษเปล่าหนึ่งแผ่น
- บอกพวกเขาให้จินตนาการว่าพวกเขามีเงิน $86,400 ให้ใช้จ่ายภายในหนึ่งวัน
- อธิบายกฎ: ผู้ใช้ไม่สามารถนำเงินที่ไม่ได้ใช้ในวันนั้นไปใช้ในวันถัดไปได้—เงินที่ไม่ถูกใช้จะสูญหายไป
- ขอให้ทุกคนเขียนลงไปว่าพวกเขาจะใช้เงินนี้ไปกับอะไร
- อภิปรายสิ่งที่ทุกคนได้เขียนไว้และถามเหตุผลของพวกเขา
- สุดท้ายนี้ โปรดอธิบายว่าเงินจำนวน $86,400 มีความเกี่ยวข้องกับ 86,400 วินาทีที่ผู้คนได้รับในแต่ละวันอย่างไร
การเรียนรู้: กิจกรรมบริหารเวลาครั้งนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้เวลาอย่างชาญฉลาด และทุกวินาทีมีค่าเกินกว่าจะปล่อยให้สูญเปล่า
เพิ่มศักยภาพให้กับทีมของคุณ ด้วยแอปตารางงานที่ทรงพลังและฟีเจอร์ที่เป็นมิตรกับเวลา เช่น ฟังก์ชันการค้นหาแบบสากลของ ClickUpเพื่อเร่งการทำงานของพวกเขา
คุณสมบัตินี้ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของผู้ใช้ ซึ่งอาจต้องเสียไปกับการค้นหาไฟล์ เอกสาร ฯลฯ
ทำให้เวลาทำงานเพื่อคุณและพัฒนาทักษะการจัดการเวลาของทีมคุณด้วย ClickUp
ในชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบัน ผู้จัดการและทีมงานต้องจัดการกับกำหนดเวลาหลายอย่างและรักษาความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
หากปราศจากความคิดที่เป็นระบบ สิ่งนี้กลายเป็นเรื่องยาก
อย่างไรก็ตาม คุณสามารถจัดระเบียบการทำงานของคุณได้ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ด้วยกลยุทธ์การจัดการเวลาที่เหมาะสมและเครื่องมือการจัดการเวลาที่เลือกมาอย่างดีไม่กี่อย่าง วิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นการจัดการเวลาคือการติดตามสิ่งที่คุณใช้เวลาไปกับมัน ชนะเวลาที่เสียไปและทำมากขึ้นได้ด้วย คุณสมบัติการติดตามเวลาโครงการของ ClickUp
บันทึกเวลาจากเดสก์ท็อป สมาร์ทโฟน หรือเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ และเข้าใจว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปกับงานแต่ละอย่างอย่างไร เพิ่มบันทึกส่วนตัวในรายการเวลาของคุณและอ้างอิงอย่างชัดเจนว่าคุณใช้เวลาไปกับอะไร
เมื่อภาระงานที่ยุ่งยากของการติดตามเวลาเสร็จสิ้นแล้ว การมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุดก็กลายเป็นเรื่องง่าย
ตัวจับเวลาทั่วโลกช่วยให้คุณเริ่มและหยุดเวลาได้จากทุกอุปกรณ์และสลับระหว่างงานต่างๆ ได้ เครื่องมือนี้ยังอนุญาตให้เพิ่มเวลาในอดีตและสร้างรายการตามช่วงวันที่พร้อมกับการติดตามเวลาด้วยตนเอง
ขอบคุณความสามารถในการติดตามโครงการและเวลาของ ClickUp ทำให้ทีมสามารถเชื่อมโยงเวลาที่ติดตามกับงานที่กำลังทำใน ClickUp ได้อย่างง่ายดาย ทำงานอย่างชาญฉลาดและใช้เวลาในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด — แทนที่แอปพลิเคชันติดตามเวลา, การจัดการโครงการ, และแอปพลิเคชันอื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณด้วยClickUp— แพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับความต้องการในการผลิตของคุณสมัครวันนี้เพื่อทดลองใช้ฟรี