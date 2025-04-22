10 แม่แบบแพลนเนอร์รายวันฟรีใน Word, Excel และ ClickUp

คุณกำลังควบคุมวันของคุณอยู่ หรือว่าเป็นวันของคุณที่ควบคุมคุณ?
อาจไม่มีเวลาเพียงพอในแต่ละวันที่จะทำทุกอย่างที่คุณต้องการให้สำเร็จ และการวางแผนงานที่ไม่ดีก็ยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลง แน่นอนว่าการไม่ไปรับเสื้อผ้าที่ซักแห้งตรงเวลาอาจไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่การพลาดการประชุมสำคัญอาจเป็นเรื่องใหญ่ได้!
หากคุณเป็นคนที่มีตารางเวลาที่วุ่นวาย การ เป็นเจ้านายของเวลาของคุณ ไม่ใช่ผู้ถูกจองจำ เป็นสิ่งสำคัญ นั่นคือจุดที่สมุดวางแผนรายวันและแม่แบบสมุดวางแผนรายวันเข้ามาช่วยกู้สถานการณ์ได้จริง ๆ!
เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้คุณวางแผนตารางเวลาได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน ช่วยให้คุณสามารถควบคุมตนเองเมื่อเผชิญกับสิ่งรบกวนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุด ในบทความนี้ เราจะแนะนำ 10 เทมเพลตวางแผนประจำวันที่ดีที่สุด ที่ส่งเสริมการจัดลำดับความสำคัญอย่างชาญฉลาดและการทำงานอย่างมีสมาธิ ⌛
อะไรคือเทมเพลตแผนงานรายวันฟรี?
สมุดวางแผนรายวันมีหลายชื่อเรียก—ไม่ว่าจะเป็นสมุดบันทึกส่วนตัว, ตารางนัดหมาย หรือแม้แต่สมุดบันทึกประจำวัน โดยทั่วไปแล้วจะเป็นหนังสือเล่มเล็กหรือแฟ้มเอกสาร แม้ว่าสมุดวางแผนรายวันแบบกระดาษหรือแบบพิมพ์จะมีเสน่ห์ดึงดูดสายตา แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้คุณระดมความคิดหรือสร้างตารางเวลาที่มีประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง
หากคุณต้องการวางแผนวันของคุณด้วยความตั้งใจที่ชัดเจนขึ้น, แบบแผนการวางแผนรายวันแบบดิจิทัลสามารถช่วยได้!
เทมเพลตนี้มี โครงสร้างที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบตารางกิจกรรมประจำวัน แทนที่จะวางแผนจากศูนย์ คุณสามารถกรอกข้อมูลลงในโครงสร้างที่เตรียมไว้ล่วงหน้าได้ ซึ่งช่วยลดเวลาในการวางแผนและลดความเครียดจากการจัดการวันที่ยุ่งเหยิง
จากมุมมองทางธุรกิจ แม่แบบนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการจัดการทีมช่วยให้จัดระเบียบงานโครงการตามลำดับความสำคัญและกำหนดเวลาทำให้ปริมาณงานที่ทุกคนต้องรับผิดชอบอยู่ในระดับที่จัดการได้
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนการวางแผนรายวันดี?
ประเภทของเทมเพลตสมุดวางแผนรายวันที่คุณต้องการขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวหรือธุรกิจ อย่างไรก็ตาม สมุดวางแผนรายวันที่ดีควรมีลักษณะสำคัญบางประการ เช่น:
- ความสามารถในการปรับแต่ง: ควรสามารถรองรับการกำหนดเวลาสำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันได้ อนุญาตให้คุณเพิ่มหรือลบองค์ประกอบ จัดลำดับความสำคัญของงาน และเพิ่มงานย่อยได้
- โครงสร้างที่ชัดเจน: หลีกเลี่ยงแม่แบบที่รกและยุ่งเหยิง ตัวเลือกที่มีคุณภาพจะมีรูปแบบที่จัดระเบียบอย่างดี ง่ายต่อการติดตาม และมีพื้นที่สำหรับเพิ่มรายละเอียดสำหรับทุกงาน
- การสนับสนุนการทำงานร่วมกัน: สมุดวางแผนรายวันสำหรับทีมขนาดใหญ่ (หรือครอบครัว) ควรสนับสนุนการทำงานร่วมกันด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแก้ไขแบบเรียลไทม์ การแชร์งาน และการอัปเดตสถานะ
- ตัวเลือกการกำหนดรหัสสี:การกำหนดรหัสสีได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน. แบบฟอร์มควรให้คุณสามารถมองเห็นความเร่งด่วนของงานต่าง ๆ (และทำให้ดูสนุก!) โดยการกำหนดสี
- การติดตาม: ควรช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของงานตลอดทั้งวัน และสนับสนุนการตัดสินใจที่เน้นประสิทธิภาพด้วยรายงานและการวิเคราะห์
10 แบบฟอร์มวางแผนรายวันที่คุณสามารถใช้ได้
เราได้สำรวจตัวเลือกมากมายหลายสิบแบบ และคัดเลือกเทมเพลตแพลนเนอร์รายวันที่ดีที่สุด 10 แบบจากClickUp, Word และ Excel ที่มีความสมดุลอย่างสมบูรณ์แบบระหว่างการใช้งานและความสวยงามทางสายตา มาเริ่มกันเลย!
1. แม่แบบแผนประจำวัน ClickUp
การจัดการเวลาที่ดีขึ้น, ความเครียดที่ลดลง, และประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น—ฟังดูเหมือนฝันใช่ไหม? ทำให้เป็นจริงได้ด้วยClickUp Daily Planner Template!
เทมเพลตที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้คุณ จัดระเบียบงานเป็นส่วนตัว, งาน, หรือเป้าหมาย ได้ นอกจากนี้ยังมีภาพรวมที่ชัดเจนผ่านหลายรูปแบบ
โดยค่าเริ่มต้น รายการงานของเทมเพลตจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน:
- ตัวติดตามนิสัย: สำหรับกิจกรรมที่ทำซ้ำๆ เช่น การไปยิม การทำรายงาน การจ่ายบิล หรือการฝึกโยคะ
- งานส่วนตัว: สำหรับงานที่ทำครั้งเดียว เช่น นัดพบแพทย์หรือประชุมกับลูกค้า
กำหนดวันครบกำหนด, จัดลำดับความสำคัญของงาน, ใช้สถานะ, และเพิ่มคอลัมน์เพื่อปรับแต่งพื้นที่ตามความต้องการของคุณ. ส่วนของตัวติดตามนิสัยมาพร้อมกับ ตัวนับสถิติ ที่ช่วยให้คุณติดตามได้ และให้ความรู้สึกของความสำเร็จเมื่อบรรลุเป้าหมาย.
คุณสามารถปรับแต่งรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณเพิ่มเติมได้ด้วย ฟิลด์ที่กำหนดเอง ซึ่งช่วยให้จัดหมวดหมู่ตามแท็กต่างๆ เช่น ความสัมพันธ์ งาน การพัฒนาตนเอง สุขภาพ หรือสิ่งเฉพาะสำหรับคุณโดยเฉพาะ ฟีเจอร์ การกำหนดรหัสสี ที่มีอยู่ในระบบจะช่วยให้มองเห็นหมวดหมู่ที่มีความสำคัญได้อย่างรวดเร็วเพียงมองแวบเดียว
ติดตามวันของคุณอย่างใกล้ชิดด้วย ClickUp Views—ตรวจสอบความคืบหน้าของคุณบนกระดานคัมบังแบบการ์ดหรือปฏิทิน และมองเห็นภาพรวมที่เป็นจริงของตารางเวลาที่คุณสามารถทำได้
2. แม่แบบบันทึกประจำวันของ ClickUp
งานและกิจกรรมใดที่ใช้เวลาและพลังงานของคุณไปมากในแต่ละวัน? หากคุณอยากรู้ลองใช้เทมเพลตบันทึกประจำวันของ ClickUp ดูสิ มันเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับอุตสาหกรรมที่มีจังหวะรวดเร็ว เช่นการก่อสร้างหรือการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agileที่การติดตามความคืบหน้าในแต่ละวันเป็นสิ่งสำคัญ.
ใช้แม่แบบเพื่อ:
- ตั้งค่าบันทึกใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น (เราแนะนำให้เพิ่มคอลัมน์วันที่, งาน, บันทึก, และเวลา)
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดหมวดหมู่ภารกิจและงานย่อย
- กำหนดลำดับความสำคัญ
- ตรวจสอบความคืบหน้า (หากเป็นไปได้ทุกวัน) เพื่อระบุจุดคอขวดของประสิทธิภาพการทำงาน
คุณยังสามารถสร้างบันทึกสำหรับทั้งทีม เพิ่มผู้รับผิดชอบงานได้โดยตรง ทำเครื่องหมายงานที่เสร็จสิ้นแล้ว และติดตามความรับผิดชอบของพนักงานในกรณีที่ไม่ส่งงานตรงเวลา สำหรับผู้จัดการโครงการ เทมเพลตนี้จะ ช่วยให้การติดตามบันทึกประจำวันง่ายขึ้น ด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น ตัวกรองแท็กระบบอัตโนมัติสำหรับงาน และClickUp AI
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม เชื่อมต่อ ClickUp กับ Toggl, แพลตฟอร์มการติดตามเวลาที่ได้รับความนิยม. การผสานรวมนี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานเฉพาะเจาะจง, ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความไม่มีประสิทธิภาพของกระบวนการ, และสร้างบันทึกประจำวันได้แม่นยำยิ่งขึ้น.
3. แม่แบบตารางเวลาชั่วโมงประจำวันของ ClickUp
ต้องการมากกว่าแค่รายการงานประจำวันธรรมดาใช่ไหม? ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นด้วยการ จัดตารางเวลาเป็นรายชั่วโมงด้วยเทมเพลตตารางเวลาประจำวันของ ClickUp ⌚
เทมเพลตนี้แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ที่แสดงช่วงเวลาสำหรับงานต่าง ๆ ในหน้าต่างเดียว เหมาะสำหรับการจัดการทีมปฏิบัติการ ช่วยให้ผู้จัดการสามารถปรับตารางโครงการตามความพร้อมของพนักงานได้
ใช้ประโยชน์จากมุมมองที่ยอดเยี่ยมของเทมเพลต—ตารางเวลาประจำวัน, กระบวนการทำงานประจำวัน, การขาดงาน, และกระดาน—เพื่อติดตามงานของทีมและกำหนดเวลาตามชั่วโมง ด้วย ฟังก์ชันการลากและวาง ของเทมเพลต คุณจะไม่มีปัญหาในการย้ายงานไปมา
ใช้ มุมมองตารางประจำวันเพื่อแสดงงานในรูปแบบบัตรบนปฏิทิน ตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรมได้โดยคลิกที่บัตร
มุมมองการทำงานประจำวัน แสดงรายการงานที่จัดกลุ่มตามวันที่ครบกำหนด ปรับแต่งรูปแบบตามความต้องการโดยการเรียงลำดับผ่านฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ผู้รับผิดชอบ ผู้จัดการ ประมาณเวลา และความคิดเห็น
มุมมองการขาดงาน เป็นกระดานคัมบังที่แสดงงานที่ไม่ได้จัดการเนื่องจากพนักงานขาดงาน งานจะถูกจัดกลุ่มตามเหตุผลของการขาดงาน เช่น การลาป่วยหรือการลาฉุกเฉิน ซึ่งช่วยให้คุณมีบริบทมากขึ้นในการจัดสรรทรัพยากรใหม่
มุมมองบอร์ด ซึ่งเป็นการจัดวางแบบ Kanban เช่นกัน แสดงงานตามสถานะ เช่น งานที่ต้องทำหรือเสร็จแล้ว
4. แม่แบบรายงานกิจกรรมประจำวันของพนักงาน ClickUp
เช่นเดียวกับตัวเลือกก่อนหน้านี้แม่แบบรายงานกิจกรรมประจำวันของพนักงาน ClickUpช่วยให้คุณสามารถ ติดตามผลงานประจำวันของพนักงานได้อย่างใกล้ชิด
เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อระบุช่องว่างด้านประสิทธิภาพและข้อผิดพลาดในการดำเนินกระบวนการ นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อแทนที่การประชุมงานรายบุคคลที่เหนื่อยล้าสำหรับสมาชิกทุกคนในทีม และ ปรับแต่งตารางเวลาส่วนบุคคล ที่ช่วยป้องกันการหมดไฟในการทำงาน ✅
โดยค่าเริ่มต้น การจัดวางจะแบ่งออกเป็น สามส่วนหลัก เพื่อแสดงปริมาณงานสำหรับหนึ่งสัปดาห์
ส่วนแรกคือ ความสำเร็จ โดยจะแสดงรายการกิจกรรมที่เสร็จสิ้นแล้ว แต่ละกิจกรรมจะแสดงเวลาที่ใช้และวันที่เสร็จสิ้น
ส่วนที่สอง กิจกรรมที่ดำเนินอยู่ มุ่งเน้นไปที่งานที่กำลังดำเนินการอยู่ พนักงานสามารถทิ้งบันทึกไว้ในแบบฟอร์มเพื่อแจ้งให้ผู้จัดการทราบหากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับงานบางชิ้น
ส่วนที่สามประกอบด้วย กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง ใช้ส่วนนี้เพื่อติดตามงานในอนาคตตามลำดับความสำคัญ และมอบการสนับสนุนเพิ่มเติมเมื่อจำเป็น
5. แม่แบบแผนงานโครงการ ClickUp
ความตื่นเต้นของการได้รับโครงการใหม่สามารถจางหายไปเมื่อคุณเริ่มวางแผนมันจนถึงรายละเอียดสุดท้าย
แน่นอน นั่นเป็นเพียงกรณีที่คุณไม่ได้ใช้เทมเพลต ClickUp Project Planner เท่านั้น!
เทมเพลตนี้มอบ การควบคุมอย่างสมบูรณ์ในทุกแง่มุมของกระบวนการทำงานของคุณตั้งแต่การวางแผนงบประมาณไปจนถึงการตั้งความคาดหวังและการติดตามความก้าวหน้าใช้เพื่อบันทึกขอบเขตของโครงการ กำหนดความรับผิดชอบของทีมจัดสรรทรัพยากร และวางแผนไทม์ไลน์สำหรับการเสร็จสิ้น
เทมเพลตนี้มีมุมมองหลายแบบที่ช่วยให้คุณวิเคราะห์โครงการจากมุมมองที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น มุมมองกิจกรรมโครงการ จะแสดงรายการงานทั้งหมดในโครงการที่จัดหมวดหมู่ตามสถานะปัจจุบัน ปรับแต่งรายการนี้ได้โดยเพิ่มวันที่ครบกำหนด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ความพยายาม และความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
มุมมองที่มีประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่:
- มุมมองตัวติดตามงบประมาณ: สำหรับการตั้งและติดตามงบประมาณสำหรับทุกงาน
- มุมมองแผงโครงการ: สำหรับการจัดกลุ่มงานตามระดับความพยายาม
- มุมมองตาราง: สำหรับการแสดงงานที่กำหนดไว้สำหรับช่วงเวลาในอนาคตในรูปแบบปฏิทิน
- ดูแผนการเดินทาง: สำหรับการประเมินระยะเวลาของกิจกรรมโครงการต่างๆ และระบุการพึ่งพาของงาน
เพิ่มแท็กความสำคัญให้กับงานและระบุความเสี่ยงในการเสร็จสิ้นล่วงหน้า สิ่งนี้ทำให้การสื่อสารการเปลี่ยนแปลงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือการอัปเดตแผนการส่งมอบเป็นเรื่องง่าย—คุณอยู่ในตำแหน่งควบคุมเสมอ!
6. แม่แบบวางแผนวันหยุด ClickUp
การประสานงานวันหยุดของพนักงานช่วยเพิ่มความโปร่งใสในที่ทำงานและทำให้งานของทีมเป็นไปตามแผนโดยไม่มีความเครียดในนาทีสุดท้าย แต่พูดตามตรง การทำงานนี้เองก็เป็นภาระหนักที่น่ารำคาญมาก
ในกรณีนั้น,เทมเพลต ClickUp Holiday Plannerคือไพ่เด็ดในมือคุณ!
ผู้วางแผนมีรูปแบบที่ตรงไปตรงมา—เริ่มต้นด้วยการขอให้สมาชิกทีมของคุณกรอก แบบฟอร์มคำขอวันหยุด (รวมอยู่ในเทมเพลตแล้ว) แบบฟอร์มนี้จะรวบรวมข้อมูล เช่น ประเภทวันหยุด, แผนก, ประเภทวันหยุด (ได้รับค่าจ้างหรือไม่ได้รับค่าจ้าง), เดือน และระยะเวลา
ข้อมูลนี้แสดงอยู่ใน มุมมองวันหยุด ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธวันหยุดที่กำลังจะมาถึงและคำขอวันหยุด และจัดหมวดหมู่ตามสถานะของพวกมัน
มุมมองปฏิทิน แสดงข้อมูลเดียวกัน—แต่ในรูปแบบปฏิทินเพื่อการจัดการเวลาที่ดีขึ้น ใช้เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับไทม์ไลน์และตรวจจับการขาดงานที่ทับซ้อนกัน, คำเตือนการพึ่งพา, และความขัดแย้งในการจัดตารางเวลา
ทีมบัญชีของคุณจะชื่นชอบ มุมมองการลาพักร้อน! มันจะจัดเรียงคำขอลาพักร้อนเป็นแบบที่ได้รับค่าจ้างและไม่ได้ค่าจ้าง จากนั้นติดป้ายสถานะให้ว่า คำขอใหม่, อยู่ระหว่างการพิจารณา, ถูกปฏิเสธ, ถูกยกเลิก, และได้รับการอนุมัติ
กำลังวางแผนทริปสร้างทีมอยู่หรือเปล่า? คุณโชคดีแล้ว! เทมเพลตนี้สามารถช่วยคุณวางแผนการเดินทางของพนักงานได้เช่นกัน โดยสรุปข้อมูลด้านโลจิสติกส์ เช่น เที่ยวบินและโรงแรม มันจะเป็นศูนย์กลางสำหรับเก็บข้อมูลหนังสือเดินทาง ตั๋ว และการจองต่างๆ ของคุณ
7. แม่แบบบันทึกประจำวันของ ClickUp
เราทุกคนเคยอยู่ในสถานการณ์นั้นมาแล้ว ที่ทำให้ตัวเองลำบากเพราะลืมงานเร่งด่วน หรือบางทีก็ลืมไอเดียเจ๋งๆ หลังจากที่ไม่ได้จดไว้
เข้าร่วมกับเทมเพลตบันทึกประจำวันของClickUpเพื่อทิ้งสถานการณ์น่าเบื่อเหล่านี้ไว้ในอดีต!
เทมเพลตสมุดวางแผนรายวันนี้เป็นมากกว่าสมุดบันทึกดิจิทัลสำหรับจดบันทึกความคิดของคุณ มันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการ จัดหมวดหมู่บันทึกของคุณ รายการสิ่งที่ต้องทำ ความคิดที่เกิดขึ้น และทุกสิ่งทุกอย่างในระหว่างนั้น ทุกรายละเอียดที่คุณเพิ่มจะถูกจัดเก็บไว้อย่างศูนย์กลางและเข้าถึงได้ง่าย
เริ่มต้นด้วยการ กรอกแบบฟอร์มบันทึกประจำวัน ที่มาพร้อมกับเทมเพลต ให้ระบุประเภทของรายการเพื่อกรอกเนื้อหาของคุณ คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละรายการเพื่อติดตามตารางประจำวันของคุณได้
รายการเหล่านี้จะแสดงเป็นสองมุมมอง: บันทึก และ บอร์ด โดยมุมมองแรกจะจัดกลุ่มบันทึกของคุณเป็นรายการตามประเภท ในขณะที่มุมมองหลังจะแปลงบันทึกเป็นบัตรและจัดหมวดหมู่ตามสถานะการเสร็จสิ้น
ควรสังเกต (ตั้งใจเล่นคำ) ว่าแม่แบบนี้สามารถปรับแต่งได้ 100%—ลบ แก้ไข หรือเพิ่มฟิลด์ใหม่ได้ตามต้องการ หรือจะตกแต่งบันทึกของคุณด้วยไฟล์แนบ เช่น รูปภาพ แผนภูมิ หรือกราฟก็ได้
อีกหนึ่งองค์ประกอบที่รอบคอบของเทมเพลตนี้คือการออกแบบที่ผ่อนคลายและโทนสีที่สงบ ซึ่งสามารถช่วยควบคุมระดับความเครียดของคุณได้ในวันที่วุ่นวายเป็นพิเศษ เมื่อคุณต้องติดตามงานประจำวันทั้งหมด
8. แม่แบบแผนงานรายวัน Excel โดย Vertex42
ต้องการ เทมเพลตวางแผนรายวันแบบง่ายและพิมพ์ได้ในรูปแบบสเปรดชีต หรือไม่? เทมเพลต Excel Daily Planner โดย Vertex42 อาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการเพื่อใช้เป็นสมุดวางแผนส่วนตัวของคุณเอง
สมุดวางแผนรายวันครอบคลุมการวางแผนสองวันในแต่ละครั้ง และมีส่วนที่ค่อนข้างละเอียด พร้อมปฏิทินขนาดเล็กที่ด้านบน พื้นที่หลักประกอบด้วยสามคอลัมน์ดังต่อไปนี้:
- จำไว้: ใช้เพื่อเพิ่มวันครบรอบ, ความสำคัญ, รายชื่อบุคคลที่ต้องติดต่อ, และค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- การนัดหมาย: คอลัมน์นี้เกี่ยวกับการจัดการเวลาของคุณอย่างละเอียดในแต่ละชั่วโมง ช่วงเวลามีการแบ่งเป็นช่วงละ 15 นาที เพื่อให้การจัดตารางงานประจำวันง่ายขึ้น
- หมายเหตุ: จดบันทึกสิ่งใดก็ตามที่คุณไม่มั่นใจในความจำของตนเอง
เทมเพลตนี้ยังมาพร้อมกับ แผ่นงานเพิ่มเติมสองแผ่น—กิจกรรมและวันหยุด ใช้เพื่อติดตามวันเกิด วันครบรอบ วันหยุดราชการ และวันหยุดพักผ่อน
ไม่มีอะไรให้คิดมากเมื่อต้องใช้เทมเพลตนี้ ดาวน์โหลดแล้วคุณจะได้แผนงานที่มีวันที่เริ่มต้นเป็นวันที่ 14 กุมภาพันธ์โดยอัตโนมัติ เป็นแผนการลับเพื่อล้อเลียนคนโสดหรือเปล่า? อาจจะใช่ก็ได้ ♥️
แน่นอนว่าคุณไม่จำเป็นต้องยึดติดกับวันวาเลนไทน์—เพียงคลิกที่ช่องวันที่และอัปเดตได้ทันทีตามต้องการ คุณสามารถปรับแต่งแบบอักษร ขนาดข้อความ และสไตล์เริ่มต้นได้อย่างอิสระ
9. แม่แบบวางแผนประจำวันโดย TemplateLab
วันที่แย่สามารถเกิดขึ้นกับทุกคน แม้แต่คนที่เก่งที่สุดก็ตาม เรากำลังพูดถึงช่วงเวลาที่มืดมนซึ่งยากที่จะรักษาแรงจูงใจไว้ได้ เทมเพลต Word Daily Planner โดย TemplateLab ช่วยให้คุณผ่านพ้นวันเหล่านั้นไปได้ด้วย ดีไซน์เรียบง่าย
เทมเพลตสมุดวางแผนประจำวันแบบมินิมอลนี้สามารถแก้ไขได้ใน Microsoft Word หรือจะพิมพ์ออกมาแล้วเขียนด้วยมือแบบดั้งเดิมก็ได้เช่นกัน ✏️
โดยค่าเริ่มต้น เทมเพลตจะมีหน้าวางแผนต่อไปนี้เพื่อช่วยคุณจัดตารางเวลาที่ดีต่อสุขภาพ:
- การนัดหมาย
- ด่วน
- แจ้งเตือน
- ตัวติดตามมื้ออาหาร
- ฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับ
- หมายเหตุ
ไม่ต้องการบางส่วนเหล่านี้ใช่ไหม? ลบได้เลย! ต้องการเปลี่ยนชื่อส่วนหนึ่งหรือสองส่วนไหม? ทำได้แน่นอน! โทนสีน้ำทะเลที่สดชื่นของเอกสารสามารถช่วยผ่อนคลายได้หากคุณรู้สึกไม่สบาย
แม่แบบ Word สำหรับวางแผนรายวันนี้ประกอบด้วยช่องนัดหมายที่เริ่มต้นตั้งแต่เวลา 5.00 น. โดยมีเส้นบรรทัดแบ่งช่วงเวลาละ 30 นาที
10. แผ่นพิมพ์ตารางประจำวันและรายการสิ่งที่ต้องทำ โดย On Planners
หากคุณกำลังมองหาเทมเพลตสมุดวางแผนประจำวันแบบหรูหราในโทนสีเทา คุณจะชอบสมุดวางแผนประจำวันแบบพิมพ์ได้พร้อมรายการสิ่งที่ต้องทำโดย On Planners
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้:
- 3 อันดับความสำคัญสูงสุดในกิจวัตรประจำวันของคุณ
- งานและเวลาที่สำคัญ
- สิ่งที่ต้องทำอื่นๆ
- ตัวติดตามปริมาณน้ำ
- การออกกำลังกาย
- หมายเหตุ
ด้วย สองส่วนที่อุทิศให้กับสุขภาพ—ตัวติดตามการดื่มน้ำและการออกกำลังกาย—เทมเพลตนี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอย่างมีสติและรักษาความกระฉับกระเฉงทางร่างกาย
คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตได้ก่อนดาวน์โหลด กรอกข้อมูลใน ช่องวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด เพื่อสร้างสมุดบันทึกที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ กำหนดรูปแบบสุดท้ายและจุดตัด และพิมพ์หลายหน้าในครั้งเดียว!
ต้องการหลีกเลี่ยงการปล่อยคาร์บอนจากการพิมพ์ใช่ไหม? เลือก ดิจิทัล แทน พิมพ์ได้ ในหน้าดาวน์โหลดเพื่อใช้แพลนเนอร์บน iPad, แท็บเล็ต reMarkable, Kindle Scribe, Onyx Boox, หรือ Supernote ของคุณ
แม่แบบแผนงานประจำวัน: ตั๋วของคุณสู่ดินแดนแห่งความพิถีพิถัน
เป้าหมายที่ไม่มีแผนคือเพียงความปรารถนา—แม้จะเป็นคำพูดซ้ำซาก แต่ก็เป็นความจริง การไม่บริหารเวลาจะนำไปสู่ความรู้สึกผิดและทำให้ความมั่นใจในตนเองลดลง
แม่แบบแผนงานรายวันช่วยเติมเต็มความปรารถนาของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบวันหยุดครอบครัว การจัดการโครงการใหม่ หรือการสร้างปฏิทินเนื้อหา
ไว้วางใจในเทมเพลตที่เราได้รวบรวมไว้เพื่อช่วยให้คุณกำจัดสิ่งรบกวนและทำงานได้เร็วขึ้นสู่เป้าหมายของคุณ ไม่มีที่ว่างสำหรับความรู้สึกผิดเมื่อคุณเริ่มทำให้ความพยายามของคุณมีค่า!