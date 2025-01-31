วันจันทร์สุดวุ่นวาย: เหตุใดวันแรกของสัปดาห์ทำงานจึงเป็นวันที่หนักที่สุด

พนักงานส่วนใหญ่ยังคงทำงานตามสัปดาห์การทำงานแบบดั้งเดิมคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยวันจันทร์และวันอังคารมักถูกจัดอันดับให้เป็นวันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
แต่รูปแบบการทำงานของเรากำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ด้วยเครื่องมือเฉพาะสำหรับทุกกิจกรรม ตั้งแต่การส่งอีเมลไปจนถึงการแชท การมีสมาธิอย่างลึกซึ้งจึงกลายเป็นเรื่องยากขึ้น ผู้ปฏิบัติงานด้านความรู้ถูกคาดหวังให้สลับไปมาระหว่างงานและแพลตฟอร์มต่างๆ พร้อมทั้งปรับตัวกับข้อมูลใหม่อยู่ตลอดเวลา
ทีมระดับโลกที่ทำงานข้ามเขตเวลาเพิ่มชั้นความซับซ้อนอีกระดับหนึ่ง ซึ่งต้องการแนวทางใหม่ในการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร
ระหว่างปี 2020 ถึง 2025 องค์กรและแม้แต่รัฐบาลได้ทดลองโครงการนำร่องหลายโครงการเพื่อช่วยให้พนักงานปรับตัวเข้ากับลักษณะการทำงานที่เปลี่ยนแปลงนี้ ตัวอย่างเช่น รูปแบบการทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งบริษัทที่เข้าร่วมโครงการรายงานว่ามีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 49%
แต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวเท่านั้น ในปี 2025 การรักษาประสิทธิภาพการทำงานให้คงที่ขึ้นอยู่กับการเข้าใจว่า ระดับพลังงานและความสนใจของเราเปลี่ยนแปลงอย่างไรในระหว่างสัปดาห์ทำงานห้าวัน
ฉบับนี้ของ ClickUp Insights จะสำรวจว่าโครงสร้างการทำงานแบบสัปดาห์ดั้งเดิมและความต้องการของสถานที่ทำงานสมัยใหม่ผสมผสานกันอย่างไรเพื่อส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานตลอดทั้งสัปดาห์
⏰ สรุป 60 วินาที
📮ClickUp Insight: 35% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเลือกวันจันทร์เป็นวันที่ทำงานได้น้อยที่สุด ในขณะที่ 50% เลือกวันศุกร์เป็นวันที่ทำงานได้มากที่สุด!
ข้อมูลของเราได้ยืนยันสิ่งที่หลายคนสงสัยมานานแล้ว: อาการเบื่อวันจันทร์เป็นเรื่องจริง! และมากกว่าหนึ่งในสาม (35%) ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราได้ระบุว่าวันจันทร์เป็นหนึ่งในวันที่ทำงานได้น้อยที่สุดในสัปดาห์การทำงาน
นี่คือสมมติฐานบางประการที่อาจเป็นสาเหตุว่าทำไมสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น:
เมื่อเช้าวันจันทร์เริ่มต้นขึ้น ผู้ปฏิบัติงานด้านความรู้ต้องเผชิญกับภารกิจสำคัญ: การตัดสินใจว่าอะไรควรได้รับความสนใจในสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึง พวกเขาต้องคัดกรองข้อมูลจำนวนมากที่หลั่งไหลเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นอีเมลที่ได้รับในช่วงสุดสัปดาห์ ข้อความที่ต้องการการตอบกลับ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการในหลากหลายขั้นตอน และอื่น ๆ อีกมากมาย
ความท้าทายที่นี่แบ่งออกเป็นสองขั้นตอนที่แตกต่างกัน:
❗️กำลังประมวลผลข้อมูลเพื่อ สร้างบริบทใหม่ จากสัปดาห์ที่ผ่านมา
❗️การค้นหา ลำดับความสำคัญที่มีความหมาย เพื่อกำหนดทิศทางสัปดาห์ข้างหน้า
เนื่องจากทีมมักจะรวมตัวกันสำหรับการประชุมสแตนด์อัพและประชุมสถานะประจำสัปดาห์ คำขอใหม่และลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้น—เพิ่มเข้าไปในหัวข้อลำดับความสำคัญของสัปดาห์ที่แล้ว กระบวนการฟื้นฟูบริบทที่บังคับและการกำหนดลำดับความสำคัญที่กระจัดกระจายนี้สามารถสร้างประสิทธิภาพที่ลดลงซึ่งส่งผลกระทบตลอดทั้งสัปดาห์การทำงาน
ในฉบับนี้ของ ClickUp Insights เราจะสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการทำงานตลอดสัปดาห์การทำงานแบบดั้งเดิม ซึ่งเผยให้เห็นถึงรูปแบบที่ชัดเจนสามประการ:
1️⃣ ภาวะซึมเศร้าในวันจันทร์
👉🏽 สัปดาห์เริ่มต้นด้วยความเหนื่อยล้าทางความคิดอย่างมาก เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการสร้างบริบทการทำงานใหม่และรวบรวมลำดับความสำคัญ
👉🏽 สิ่งที่แอบกินเวลาและประสิทธิภาพการทำงานนี้อาจนำไปสู่ความล่าช้าในการบรรลุความก้าวหน้าที่มีความหมายในโครงการสำคัญ
2️⃣ ปรากฏการณ์วันศุกร์
👉🏽 เมื่อสัปดาห์ใกล้จะสิ้นสุด เราพบว่ามีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดอย่างไม่คาดคิดในวันศุกร์
👉🏽 ทฤษฎีหนึ่งคือ วันศุกร์ที่เน้นงานเป็นพิเศษได้รับแรงผลักดันจากบริบทที่สะสมมา ลำดับความสำคัญที่ชัดเจนขึ้น และสิ่งรบกวนที่น้อยลง
3️⃣ ช่องว่างในการจัดลำดับความสำคัญ
👉🏽 งานวิจัยของเราชี้ให้เห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานด้านความรู้ชอบที่จะทำงานด้วยวิธีการจัดลำดับความสำคัญและกลยุทธ์การจัดการเวลาที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
👉🏽 การศึกษาล่าสุดชี้ให้เห็นว่าการจัดลำดับความสำคัญที่ไม่มีโครงสร้างมักนำไปสู่ผลลัพธ์หรือประสิทธิภาพที่ไม่สม่ำเสมอภายในสัปดาห์ที่กำหนด
👉🏽 เครื่องมือการจัดการโครงการแบบดั้งเดิมหลายอย่าง (รวมถึงกระบวนการทำงาน) ไม่มีวิธีการที่ชัดเจนในการผสานกรอบการกำหนดลำดับความสำคัญ ซึ่งทำให้ยากยิ่งขึ้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญในการนำไปใช้
วิธีการสำรวจและข้อมูลประชากร
ClickUp Insights สำรวจความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านความรู้และผู้หลงใหลในประสิทธิภาพการทำงานหลายพันคนทุกเดือน เพื่อนำเสนอแนวโน้มล่าสุดในสถานที่ทำงานระดับโลกให้กับคุณ
งานวิจัยของเราเจาะลึกถึงวิธีที่ผู้เชี่ยวชาญจัดการเวลาของตน รับมือกับความต้องการในที่ทำงาน และนำกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานไปปฏิบัติ โดยการวิเคราะห์คำตอบจากผู้เข้าร่วมจากทั่วโลก เรามุ่งค้นหาความท้าทายและรูปแบบทั่วไปด้านประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อช่วยให้องค์กรและบุคคลสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้นในชีวิตการทำงานประจำวัน
5 รูปแบบสำคัญที่กำหนดประสิทธิภาพการทำงานในสัปดาห์ทำงาน
โครงสร้างของสัปดาห์การทำงานของเราไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่จัดระเบียบเวลาเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อกระแสพลังงาน ความตั้งใจ และประสิทธิภาพการทำงานของเราตลอดทั้งวันทำงานอีกด้วย
ข้อมูลของเราเปิดเผยถึงรูปแบบสำคัญห้าประการที่กำหนดประสิทธิภาพการทำงานภายในสัปดาห์การทำงาน มาดูกัน:
1. อาการเหนื่อยล้าในวันจันทร์: การติดตามบริบทจากสัปดาห์ที่แล้ว
📮 ClickUp Insight: 35% ของพนักงานสายงานความรู้รายงานว่าวันจันทร์เป็นวันทำงานที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุด
เกือบ50% ของพนักงานรายงานว่า ระดับความเครียดสูงขึ้นในวันจันทร์ เนื่องจากต้องจัดการกับอีเมลที่ค้างอยู่ ข้อความแชท บันทึกโครงการ และการประชุมแบบยืน เพื่อหาว่าควรให้ความสำคัญกับอะไรต่อไป
ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่สำหรับพนักงานที่ใช้ความรู้หลายคน วันจันทร์มักเกี่ยวข้องกับพิธีการตามงานที่ค้างอยู่ซึ่งทั้งท้าทายและทำให้หมดพลัง แม้แต่ผู้ที่รักงานของตนอย่างแท้จริงก็อาจพบว่าการเปลี่ยนความคิดจากวันหยุดสุดสัปดาห์ไปสู่การทำงานเป็นความท้าทายที่ยากจะฝ่าฟัน
นี่คือข้อเท็จจริงอีกประการหนึ่งเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น:44% ของพนักงานรู้สึกว่าพวกเขาต้องเดาความสำคัญในการทำงานของตนเองซึ่งสร้าง ภาระสองชั้นในการรวบรวมบริบทและการกำหนดลำดับความสำคัญ ในช่วงเริ่มต้นของสัปดาห์
ภาระทางจิตใจนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานในวันจันทร์เท่านั้น—การสูญเสียพลังงานจากการสร้างบริบทใหม่และการจัดลำดับความสำคัญดูเหมือนจะดำเนินต่อไปตลอดช่วงต้นสัปดาห์การทำงาน
ข้อค้นพบสำคัญ
- 35% ของคนกล่าวว่า วันจันทร์ เป็นวันที่พวกเขาทำงานได้น้อยที่สุด
- 11% ชี้ว่า วันอังคาร เป็นวันที่มีความท้าทายที่สุดสำหรับประสิทธิภาพการทำงาน
- 7% ของผู้ตอบแบบสอบถามรายงานว่าวันที่มีประสิทธิภาพการทำงานลดลงมากที่สุดคือ วันพุธ
ประเด็นสำคัญ
📌 สำหรับพนักงานที่ใช้ความรู้หลายคน วันจันทร์มักจะเป็นวันที่เน้น การกำหนดลำดับความสำคัญของสัปดาห์ และค้นหาข้อมูลที่จำเป็นเพื่อเริ่มต้นงาน
📌 การรวบรวมบริบท ในวันจันทร์ เช่น การทบทวนข้อมูลอัปเดตในแชทและอีเมล และการทำความคุ้นเคยกับโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ อาจใช้เวลาส่วนใหญ่ของวัน
📌 การจัดการเอกสารและงานแบบรวมศูนย์ ที่ผสานกับฟังก์ชันการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างทรงพลัง มีศักยภาพในการขจัดหรืออย่างน้อยก็ลดอาการเหนื่อยล้าในวันจันทร์ ทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งานได้ทันที
2. ปรากฏการณ์วันศุกร์: เข้าสู่โซนประสิทธิภาพสูงสุด
📮ClickUp Insight: 50% ของผู้ตอบแบบสอบถามรายงานว่าวันศุกร์เป็นวันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในสัปดาห์ของพวกเขา
อาจมีหลายสาเหตุสำหรับเรื่องนี้ แต่การเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการทำงานในช่วงปลายสัปดาห์นี้อาจเป็นผลมาจากบริบทที่ชัดเจนขึ้นและ ความรู้สึกถึงทิศทางที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ที่ได้รับตลอดทั้งสัปดาห์
นอกจากนี้ วันศุกร์มักจะ มีการประชุมน้อยแต่มีกำหนดส่งงานมาก ซึ่งหมายความว่าพนักงานหลายคนมีโอกาสที่จะทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ มุ่งเน้น และทำความคืบหน้าได้อย่างมีนัยสำคัญโดยไม่มีสิ่งรบกวนตามปกติ
องค์กรอย่าง Slack (Focus Fridays) และ Codeword (Soft Fridays) ได้นำพลังของวันศุกร์มาใช้เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระในการเลือกวิธีการและเวลาในการทำงานที่ต้องการสมาธิอย่างเต็มที่
ข้อค้นพบสำคัญ
- 50% ของผู้คนระบุว่า วันศุกร์ เป็นวันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของพวกเขา
ประเด็นสำคัญ
📌 การเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการทำงานในวันศุกร์มีแนวโน้มที่จะ สร้างขึ้นจากแรงผลักดันตลอดสัปดาห์ และมีสิ่งรบกวนน้อยลง (เช่น การประชุมน้อยลงหรือไม่มีเลย)
📌 วันปลอดประชุม และแนวทางการสื่อสารแบบไม่พร้อมกันสามารถช่วยให้องค์กรสามารถสร้างประสิทธิภาพการทำงานได้เทียบเท่าวันศุกร์ตลอดทั้งสัปดาห์
📌 แพลตฟอร์มการทำงานแบบรวมศูนย์ที่มีฟีเจอร์ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น ฟีเจอร์ 'แจ้งให้ทราบ' สำหรับการจัดการความรู้ และการอัปเดตงานอัตโนมัติ ช่วยให้พนักงานรักษาบริบทและความชัดเจนตลอดทั้งสัปดาห์
3. ภาษีที่มุ่งเน้น: การระบุตัวการบั่นทอนประสิทธิภาพการทำงาน
📮ClickUp Insight: 50% ของพนักงานรายงานว่าโทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งที่ทำลายประสิทธิภาพการทำงานมากที่สุด
ท่ามกลางการรบกวนอย่างต่อเนื่อง—ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนหรือการประชุมที่ไม่มีที่สิ้นสุด—พนักงานที่ต้องใช้ความรู้สามารถพบว่าการรักษา สมาธิที่ลึกและไม่ถูกรบกวน ในงานที่สำคัญที่สุดของพวกเขานั้นยากขึ้นเรื่อยๆ
สิ่งเหล่านี้ที่ลดประสิทธิภาพการทำงานดึงความสนใจไปในหลายทิศทาง มักจะเพิ่มชั้นของการสลับบริบท เช่น การสลับระหว่างอุปกรณ์และแพลตฟอร์ม
ท้ายที่สุดแล้ว สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อข้ามเครื่องมือหลายประเภท
รายงานสถานะการผลิตปี 2024 ของ ClickUp ชี้ ให้เห็นว่า ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ตัวถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงใช้เครื่องมือเพียง 9 ตัวหรือน้อยกว่า ซึ่งช่วยลดภาระทางปัญญาของสมาชิกในทีม
ข้อค้นพบสำคัญ
- 50% ของพนักงานระบุว่า โทรศัพท์มือถือ เป็นตัวการหลักที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
- 15% ระบุว่า อีเมล เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการรักษาสมาธิ
- 14% รายงานว่า การสลับบริบท ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา
- 13% ระบุว่า การประชุมบ่อยครั้ง เป็นแหล่งสำคัญของการรบกวน
- 8% ระบุว่า การแจ้งเตือนแชท เป็นตัวการหลักที่ทำลายประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา
ประเด็นสำคัญ
📌 เวลาโฟกัสที่ได้รับการคุ้มครอง มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุด ทีมสามารถบรรลุสิ่งนี้ได้เมื่อพวกเขามีอำนาจในการสร้างช่วงเวลาโฟกัสในระหว่างสัปดาห์หรือปฏิเสธการประชุมที่ไม่จำเป็น
📌 แพลตฟอร์มการทำงานแบบรวมศูนย์สามารถช่วยลดภาระทางความคิดได้อย่างมากโดยการรวมการสื่อสารและกระบวนการทำงานให้เป็นหนึ่งเดียว เครื่องมือเหล่านี้ รวมศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว และลดการสูญเสียประสิทธิภาพจากการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
พนักงานที่มีความรู้กำหนดประสิทธิผลอย่างไร?
ในปี 2023, ClickUp ได้ทำการสำรวจผู้ทำงานด้านความรู้จำนวน 1,000 คนเพื่อเข้าใจว่าพวกเขามีการวัดผลผลิตส่วนตัวของพวกเขาอย่างไร. นี่คือสิ่งที่พวกเขาได้กล่าวไว้:
✅ 42% กำหนดประสิทธิผลว่าเป็นการทำความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญผ่านรายการสิ่งที่ต้องทำ
✅ 58% ของผู้ตอบแบบสอบถามวัดผลผลิตจากความสามารถในการทำงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดให้เสร็จสิ้น
✅ 51% มองว่าตนเองมีประสิทธิภาพเมื่อรู้สึกถึงความสำเร็จในงานที่ทำ
4. ช่องว่างในการจัดลำดับความสำคัญ: การวางกลยุทธ์สำหรับสัปดาห์
📮ClickUp Insight: 76% ของพนักงานชอบใช้วิธีการจัดลำดับความสำคัญของตนเอง และ 92% ชื่นชอบกลยุทธ์การจัดการเวลาที่ปรับให้เหมาะกับตนเอง
ผู้ทำงานด้านความรู้ส่วนใหญ่เข้าใจหลักการพื้นฐานของการจัดลำดับความสำคัญและมักจะทำงานตามรายการลำดับความสำคัญของตนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้มีข้อจำกัดบางประการ
การศึกษาในวารสารการตัดสินใจและการตัดสินใจพบว่า65% ของพนักงานเลือกทำงานที่ง่ายกว่าหรือจัดการได้ก่อน ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมลดลง
นี่เรียกว่า 'กับดักงานเล็ก' ซึ่งทำให้พนักงานมุ่งเน้นไปที่การบรรลุผลสำเร็จอย่างรวดเร็วมากขึ้น ส่งผลให้งานที่มีมูลค่าสูง—ซึ่งสามารถขับเคลื่อนคุณค่าเชิงกลยุทธ์หรือสร้างผลตอบแทนที่มากกว่าสำหรับองค์กร—ถูกทิ้งไว้โดยไม่ทำ
ในทางตรงกันข้าม การจัดลำดับความสำคัญที่มีประสิทธิภาพใช้วิธีการที่แตกต่างกัน โดยใช้กรอบการทำงานเช่น:
✅เทคนิคกินกบก่อน ซึ่งช่วยให้มืออาชีพสามารถ จัดลำดับความสำคัญและจัดการกับงานที่ท้าทายที่สุด เป็นอันดับแรกในตอนเช้า
✅ แม่แบบEisenhower Matrix เพื่อ ประเมินงานตามคุณลักษณะ เช่น งานที่มีคุณค่าสูง/ใช้ความพยายามน้อย หรือ งานที่ใช้ความพยายามสูง/มีคุณค่าน้อย
แนวทางที่เป็นระบบนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการมุ่งเน้นยังคงอยู่ที่งานที่มีมูลค่าสูง โดยไม่คำนึงถึงความซับซ้อนการจัดการเวลาเป็นอีกองค์ประกอบสำคัญที่นี่ การกำหนดเส้นตายที่เป็นจริงได้ช่วยให้กลยุทธ์การจัดการเวลาสามารถช่วยให้พนักงานที่มีความรู้ ตั้งเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ภายในสัปดาห์ที่กำหนด
ในที่สุด เครื่องมือการจัดการโครงการแบบดั้งเดิมหลายตัวไม่ได้ให้เส้นทางที่ชัดเจนในการผสานวิธีการจัดลำดับความสำคัญหรือการจัดการเวลาที่ได้รับการทดสอบและพิสูจน์แล้วเข้ากับกระบวนการทำงานของพวกเขา ซึ่งหมายความว่าพนักงานจำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือพึ่งพาวิธีการอื่น ๆ ในการใช้งาน
ข้อค้นพบสำคัญ
- 92% ของพนักงานใช้ กลยุทธ์การจัดการเวลาแบบเฉพาะบุคคล
- 76% ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้วิธีการจัดลำดับความสำคัญแบบ เฉพาะบุคคล
- 10% ใช้ Eisenhower Matrix เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงาน
- 8% ของพนักงานใช้การจัดเวลาเป็นช่วงเพื่อจัดการตารางงานของพวกเขา
- 5% พึ่งพาการจัดการสิ่งต่างๆ ให้เสร็จสิ้น (GTD) สำหรับการจัดการงาน
ประเด็นสำคัญ
📌 การศึกษาเผยว่า 65% ของผู้ปฏิบัติงานด้านความรู้ มักเลือกงานที่ง่ายกว่าแทนงานที่มีผลกระทบสูง เมื่อใช้วิธีการจัดลำดับความสำคัญที่ไม่มีโครงสร้าง
📌 การจัดลำดับความสำคัญและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ผู้คน จัดวันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้ตรงกับงานที่มีคุณค่าสูง
📌 แพลตฟอร์มที่มีการตั้งค่าการจัดลำดับความสำคัญและการติดตามเวลาในตัว สามารถช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญนำแนวปฏิบัติเหล่านี้ไปใช้ได้ง่ายขึ้น
ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ 5 ประการของเรา
จากการวิจัยของเราพบว่า มีพนักงานที่มีความรู้จำนวนน้อยลงที่เริ่มไม่ใส่ใจงานในเวลา 15.00 น. ของวันศุกร์
✅ ตรวจสอบข้อเท็จจริง: ในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว48% ของพนักงานระบุว่าตนเองเป็นคนติดงาน66% ข้ามมื้ออาหารอย่างน้อยหนึ่งมื้อต่อวันเนื่องจากความต้องการในการทำงาน และ 62% ตรวจสอบอีเมลงานนอกเวลาทำการเป็นประจำ
แม้ว่าจะมีการเชื่อมต่อกันมากกว่าที่เคยเป็นมา ชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป สร้างภาระทางปัญญาที่สำคัญสำหรับผู้ทำงานด้านความรู้ ซึ่งมักขยายออกไปนอกเหนือจากสัปดาห์การทำงานแบบดั้งเดิม
ความท้าทายหลักที่เราค้นพบจากข้อมูล ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมบริบท, การจัดลำดับความสำคัญที่ไม่สม่ำเสมอ, และเวลาที่มุ่งเน้นไม่ต่อเนื่อง ตลอดทั้งสัปดาห์การทำงาน
เพื่อบรรเทาความท้าทายเหล่านี้ ผู้ปฏิบัติงานด้านความรู้จำเป็นต้องมีกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถเพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลได้สูงสุด
นี่คือคำแนะนำเชิงกลยุทธ์ห้าข้อเพื่อช่วยให้องค์กรของคุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมตลอดทั้งสัปดาห์:
✅ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับช่วงวันศุกร์ถึงวันจันทร์
นำระบบเทคโนโลยีแบบรวมศูนย์มาใช้เพื่อให้ทีมสามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับลำดับความสำคัญและบริบทได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ มองหาเครื่องมือที่มีฟีเจอร์ เช่นการตั้งค่าลำดับความสำคัญ การค้นหาด้วย AI และความสามารถในการสรุปข้อมูล เพื่อช่วยลดภาระทางความคิด
✅ ปรับโครงสร้างการทำงานให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
สำรวจเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดตารางเวลาด้วยตนเอง ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถจัดสรรงานที่มีคุณค่าสูงให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตามธรรมชาติของตนเอง
✅ ปกป้องข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพในวันศุกร์
ใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพในวันศุกร์ให้เต็มที่ด้วยวันปลอดการประชุมและการทำงานแบบไม่พร้อมกันเพื่อลดการขัดจังหวะ
✅ ดำเนินการจัดลำดับความสำคัญอย่างเป็นระบบ
ส่งเสริมให้ทีมของคุณนำกรอบการกำหนดลำดับความสำคัญอย่างเป็นทางการและแนวทางการจัดตารางงานแบบ SMART มาใช้ในกระบวนการทำงาน แทนการจัดการงานแบบเฉพาะหน้า ตัวอย่างเช่น การใช้ AI เพื่อการจัดการเวลา สามารถสร้างความ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องนี้
✅ สร้างช่วงเวลาที่ปราศจากสิ่งรบกวน
กำหนดโปรโตคอลที่ชัดเจนสำหรับการทำงานเชิงลึก รวมถึงช่วงเวลาที่กำหนดสำหรับการโฟกัสและขอบเขตการสื่อสารสำรวจระบบการจัดการปฏิทินที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งสามารถแนะนำงานตามลำดับความสำคัญที่กำหนดไว้และช่วยคุณติดตามเวลาในพื้นหลัง
ClickUp สามารถช่วยได้อย่างไร?
การทำงานแบบสัปดาห์ดั้งเดิมไม่เหมาะกับยุคสมัยนี้แล้ว
งานของเรา, ความสำคัญ, และ บริบทที่สำคัญมักจะหายไปใน บทสนทนาและอีเมลระหว่างวันหยุดสุดสัปดาห์, สร้างช่วงเวลาที่ประสิทธิภาพการทำงานลดลงในช่วงเวลาที่เราต้องการมากที่สุด.
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ClickUp ผสานการจัดการงานอัจฉริยะ การจัดตารางเวลาที่ชาญฉลาดและเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AIเพื่อช่วยให้ทีมของคุณ รักษาความต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์
นี่คือห้าวิธีที่ ClickUp เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานประจำสัปดาห์ของคุณ:
🏁 กำหนดขั้นตอนการทำงานได้ตามต้องการ
ClickUp รวมเวิร์กโฟลว์ของทีมคุณด้วยพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันและเวิร์กโฟลว์ที่เป็นมาตรฐาน
มันมาพร้อมกับมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้ เช่น รายการ, กระดาน, และแผนภูมิแกนต์, ผสานกับโหมด Meสำหรับการทำงานแบบมีสมาธิ. ด้วยวิธีนี้ ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นในขณะที่ยังคงรักษาสไตล์การทำงานที่ชื่นชอบไว้ได้
🏁 การจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างชาญฉลาด
ClickUp Tasksช่วยให้คุณกำหนดลำดับความสำคัญได้อย่างชัดเจนและทำงานตามขั้นตอนที่เป็นกิจวัตรโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญที่สุด
แท็กความสำคัญ รายการตรวจสอบงาน การเชื่อมโยงงาน และสถานะที่กำหนดเอง ช่วยให้ทีมของคุณรู้ว่าต้องจัดการอะไรก่อน ลดปัญหาการจัดลำดับความสำคัญในเช้าวันจันทร์ นอกจากนี้ClickUp Automationยังจัดการกับ งานที่ซ้ำซาก เช่น การอัปเดตสถานะ
🏁 การบริหารเวลาอย่างชาญฉลาด
ClickUp Calendarมอบความชัดเจนให้กับสัปดาห์การทำงานของคุณ
ใช้เพื่อติดตามเวลาโดยอัตโนมัติ, แสดงให้เห็นถึงแบนด์วิดท์ของทีม, และปรับปรุงตารางเวลาของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกจากปัญญาประดิษฐ์. มันยังสามารถ แนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานเฉพาะ, เปลี่ยนปฏิทินการทำงานของคุณให้กลายเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเชิงกลยุทธ์.
🏁 การจัดการความรู้ด้วยพลังของ AI
ClickUp Brainช่วยให้คุณสามารถ ได้รับคำตอบที่ถูกต้อง ทันที จากงาน เอกสาร และผู้คนของคุณ
เพียงขอให้ AI "สรุปให้ฉัน" หรือ "อะไรคือสิ่งที่ฉันต้องให้ความสำคัญในสัปดาห์นี้?" แล้วให้มันดึงข้อมูลมาให้คุณ ในความเป็นจริง คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp เมื่อรวมกับการประชุมที่น้อยลง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ถึง 30%
🏁 การค้นหาแบบ 360 องศา (ครอบคลุมเครื่องมือของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อ)
60% ของเวลาทำงานของทีมถูกใช้ไปกับการค้นหาข้อมูล.คอลค์อัพ คอนเน็กเต็ด เซิร์ชคือยาแก้ปัญหานี้.
โดยการเชื่อมต่อไฟล์ทั้งหมดของคุณ, หัวข้อการแชท, งานโครงการเฉพาะ, คลิปที่บันทึกไว้, และอื่น ๆ, การค้นหาของ ClickUp จะนำสิ่งที่คุณต้องการมาให้ทันที. หาก Google Drive หรือเครื่องมือของบุคคลที่สามใด ๆ ที่คุณใช้เชื่อมต่อกับ ClickUp, การค้นหาที่เชื่อมต่อ (Connected Search) จะค้นหาไฟล์เหล่านั้นให้ด้วย!
