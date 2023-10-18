เมทริกซ์การจัดการเวลา: จัดระเบียบงานของคุณเพื่อความสำเร็จ

เวลาเป็นทรัพยากรที่หายากซึ่งเราไม่สามารถเรียกคืนได้ แต่ส่วนใหญ่เราใช้มันอย่างสูญเปล่า คุณอาจเคยได้ยินเทคนิคการบริหารเวลา แต่จะช่วยซื้อเวลาอันมีค่าของคุณกลับคืนมาได้หรือไม่?
มันอาจน่าหงุดหงิดที่ต้องใช้เวลาทั้งวันกับงานหนึ่งเพียงเพื่อพบว่ามันมีคุณค่าน้อยกว่างานที่คุณเลื่อนไปทำพรุ่งนี้
ดังนั้น คุณจะเอาชนะสิ่งนี้ได้อย่างไร? ข่าวดีก็คือว่า แม่แบบการจัดการเวลาสามารถช่วยคุณจัดลำดับความสำคัญของงานที่เหมาะสมได้
ในโพสต์นี้ เราจะพูดถึงว่าเมทริกซ์การจัดการเวลาคืออะไร และคุณสามารถสร้างเมทริกซ์นี้เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานและใช้เวลาทำงานของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร
อะไรคือเมทริกซ์การจัดการเวลา?
เมทริกซ์การจัดการเวลาคือ กรอบสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของงานตามลำดับความสำคัญ ในแบบจำลองที่จะช่วยให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด และ เพิ่มผลผลิต
กรอบงานนี้ใช้ระบบสี่ส่วนที่แบ่งประเภทงาน ความรับผิดชอบ หรือแง่มุมต่างๆ ในชีวิตของคุณในช่วงเวลาหนึ่งๆ ออกเป็นหมวดหมู่เฉพาะ
แต่ละควอดแรนต์มีพื้นฐานจากสององค์ประกอบ:
- ความเร่งด่วน: ตัวชี้วัดว่าต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วเพียงใดเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์
- ความสำคัญ: ความหมายหรือคุณค่าของงานเฉพาะอย่าง
เมทริกซ์การจัดการเวลา มีชื่อเรียกต่าง ๆ ได้แก่ 'กล่องไอเซนฮาวเวอร์', 'เมทริกซ์การจัดการเวลาของโคฟีย์', และ 'เมทริกซ์การจัดการเวลาของโคฟีย์'
ดไวต์ ดี. ไอเซนฮาวร์ ประธานาธิบดีคนที่ 34 ของสหรัฐอเมริกา ได้แนะนำแนวคิดนี้ในปี 1954 ระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์เมื่อเขากล่าวว่า "ผมมีปัญหาอยู่สองประเภท คือ ปัญหาที่เร่งด่วนและปัญหาที่สำคัญ"
สตีเฟน โควีย์ ได้เขียนเกี่ยวกับแนวคิดเมทริกซ์การจัดการเวลาในหนังสือพัฒนาตนเองของเขา "7 นิสัยของคนที่มีประสิทธิผลสูง" ซึ่งออกในปี 1989 เมทริกซ์นี้ได้กลายเป็นแนวปฏิบัติด้านประสิทธิผลที่แพร่หลายตั้งแต่นั้นมา
เป้าหมายสูงสุดของเมทริกซ์ควอดแรนต์เวลาคือการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญในการจัดลำดับความสำคัญในสิ่งที่คุณใช้เวลาของคุณ
ซีอีโอ ผู้จัดการโครงการ และผู้คนจากหลากหลายสาขาอาชีพต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าระบบเมทริกซ์นี้ช่วยและเป็นประโยชน์อย่างมากจนเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขา
แต่ละส่วนของเมทริกซ์การจัดการเวลาใช้คุณลักษณะที่แตกต่างกัน แต่เป้าหมายยังคงเป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดลำดับความสำคัญของงานและปฏิบัติหน้าที่ของคุณอย่างมีประสิทธิผล เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์อธิบายดังนี้:
- ควอดแรนท์ที่ 1: เร่งด่วนและสำคัญ
- ควอดแรนต์ 2: ไม่เร่งด่วนแต่สำคัญ
- ควอดแรนต์ 3: เร่งด่วนแต่ไม่สำคัญ
- ควอดแรนต์ 4: ไม่เร่งด่วนและไม่สำคัญ
ควอดแรนต์ที่ 1: เร่งด่วนและสำคัญ
สิ่งที่ต้องทำในควอดแรนต์แรกคือ งานที่ต้องให้ความสนใจอย่างเร่งด่วนและมีผลลัพธ์ที่สำคัญ ความเร่งด่วนของควอดแรนต์นี้พร้อมกับความ 우선ลำดับเฉพาะอาจทำให้คุณรู้สึกกดดันได้ ดังนั้นคุณต้องตระหนักถึงกิจกรรมเหล่านี้ จัดหมวดหมู่ให้เหมาะสม และวางแผนอย่างเหมาะสม
นี่คือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น: คุณพบว่ากำหนดส่งโครงการสำคัญเร็วกว่าที่คาดไว้
ในสถานการณ์นี้ คุณต้องปรับลำดับความสำคัญใหม่และให้ความสำคัญกับโครงการนี้เป็นอันดับแรกเหนือสิ่งอื่นใด เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ความเร่งด่วนของสถานการณ์นี้ต้องการความสนใจอย่างเร่งด่วนและความแม่นยำในการตัดสินใจของคุณ
ควอดแรนต์ 2: ไม่เร่งด่วนแต่สำคัญ
ไม่ใช่ทุกงานจะเร่งด่วน แม้ว่างานเหล่านั้นอาจมีความสำคัญก็ตาม ในควอดแรนต์ที่สอง คุณจะพบกับ งานที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน งานประเภทนี้ต้องการให้คุณวางแผนล่วงหน้าอย่างรอบคอบ
สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น: ในการเปลี่ยนอาชีพที่น่าตื่นเต้น จอห์น ผู้จัดการโครงการที่ทุ่มเท ต้องการเข้าร่วมทีมข้อมูลของบริษัทเนื่องจากความหลงใหลที่เพิ่มขึ้นในการวิเคราะห์ข้อมูล
แม้ว่าจะไม่มีกำหนดเส้นตายที่ชัดเจนสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้ แต่จอห์นตระหนักถึงความจำเป็นในการกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน เพื่อดำเนินการดังกล่าว เขาวางแผนที่จะกำหนดระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะของตนเอง ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาตั้งแต่หกเดือนถึงหนึ่งปี และระบุวันที่เหมาะสมที่สุดในการเริ่มต้นความพยายามนี้
ควอดแรนต์ 3: เร่งด่วนแต่ไม่สำคัญ
งานในควอดแรนต์ที่สามต้องการความสนใจอย่างเร่งด่วนแต่ไม่ได้มีส่วนช่วยต่อเป้าหมายระยะยาวของคุณเสมอไป งานเหล่านี้อาจมีความสำคัญต่อผู้อื่นแต่ไม่จำเป็นต้องสำคัญต่อคุณ
สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น:* คุณกำลังทำงานที่สำคัญและต้องทำในเวลาที่จำกัด เมื่อเพื่อนร่วมงานขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับงานที่มีความสำคัญน้อยกว่า
สิ่งที่คุณสามารถทำได้ฉลาดที่สุดคืออะไร? คุณสามารถชี้นำพวกเขาไปยังผู้ที่มีเวลาว่างพอที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้ ซึ่งช่วยให้คุณยังคงมุ่งเน้นกับงานที่สำคัญอยู่ คุณสามารถชดเชยให้พวกเขาได้ในภายหลังเมื่อคุณเสร็จสิ้นแล้ว
ควอดแรนต์ 4: ไม่เร่งด่วนและไม่สำคัญ
กิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้มีส่วนช่วยต่อเป้าหมายหรือความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ
ตัวอย่างของงานที่ส่งผลเสียเช่นนี้ ได้แก่ การเลื่อนดูอีเมลในกล่องขาเข้าหรือโฟลเดอร์สแปมอย่างไร้จุดหมาย หรือการประชุมกับพนักงานคนอื่นโดยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน
แม้จะเห็นได้ชัดว่างานเหล่านี้แทบไม่มีคุณค่าหรือไม่มีเลย แต่เรามักพบว่าตัวเองทุ่มเทเวลาจำนวนมากให้กับงานเหล่านี้ งานที่ไม่มีประสิทธิภาพเหล่านี้อยู่ในมุมล่างขวาของตารางบริหารเวลาของไอเซนฮาวร์
ประโยชน์ของการมีเมทริกซ์การจัดการเวลาคืออะไร?
เมทริกซ์การจัดการเวลาเป็นเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนตารางงานที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นวันที่มีแผนการอย่างดีและเกิดผลผลิต
การเขียนรายการงานทั้งหมดของคุณและจัดลำดับความสำคัญเป็นสี่ส่วนของเมทริกซ์เวลา จะช่วยให้คุณทุ่มเทพลังงานให้กับงานที่สำคัญและเร่งด่วนที่สุด ขณะเดียวกันก็ช่วยให้คุณมีเวลาสำหรับตัวเองด้วย
นี่คือประโยชน์บางประการของการออกแบบเมทริกซ์การจัดการเวลาสำหรับตัวคุณเอง:
1. พลังงานที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการทำงานเชิงลึก
เมทริกซ์การจัดการเวลาช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากจังหวะธรรมชาติของคุณในการจัดการงานที่สำคัญและเร่งด่วนในช่วงเวลาที่มีพลังงานสูงสุด
คุณสามารถจองช่วงเช้าไว้สำหรับงานที่ต้องใช้พลังสูงได้หากคุณเป็นคนตื่นเช้า หรือย้ายงานที่ต้องใช้สมาธิไปทำในช่วงเย็นหากคุณเป็นคนที่ชอบทำงานตอนกลางคืน
2. การจัดลำดับความสำคัญของงานที่ดีขึ้น
เมทริกซ์ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญ
การจัดหมวดหมู่และการติดป้ายกำกับอย่างแม่นยำนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดสรรเวลาและทรัพยากรของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตในแต่ละวันของคุณ
3. เพิ่มความมุ่งมั่นในการทำงานที่สำคัญ
ด้วยงานที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนของคุณ ควอดแรนต์ II จะช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายระยะยาวของคุณ
มันช่วยให้คุณกลายเป็นตัวเองที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่สำคัญเหล่านี้ด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่ ซึ่งในที่สุดจะช่วยให้คุณกลายเป็นคนที่คุณต้องการจะเป็น
4. ลดความเครียดและความรู้สึกท่วมท้น
การจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพผ่านเมทริกซ์ การจัดการเวลาช่วยให้เกิดความชัดเจน ทำให้คุณสามารถจัดการกับเรื่องเร่งด่วนได้โดยไม่รู้สึกหนักใจตลอดเวลา
ความวิตกกังวลของคุณลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้วันทำงานของคุณสงบและปราศจากความเครียดมากขึ้น
5. การจัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
เมทริกซ์ การจัดการเวลาทำหน้าที่เป็นแนวทางในการจัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันไม่ให้คุณใช้พลังงานมากเกินไปกับงานที่ไม่สำคัญ
มันช่วยให้การทำงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมุ่งเน้นความพยายามของคุณไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
6. การตัดสินใจที่ดีขึ้น
เมทริกซ์นี้ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วน เกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของงาน
มันช่วยให้คุณแยกแยะระหว่างงานที่สำคัญซึ่งต้องการความสนใจทันทีและงานที่สามารถเลื่อนออกไปหรือมอบหมายให้ผู้อื่นได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มทักษะการตัดสินใจของคุณ
7. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความสมดุล
การจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมาก คุณสามารถทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าสำหรับกิจกรรมอื่นๆ
นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น และสนับสนุนการเติบโตส่วนบุคคล ทำให้คุณสามารถประสบความสำเร็จทั้งในด้านส่วนตัวและอาชีพได้
วิธีสร้างและใช้เมทริกซ์การจัดการเวลา
การสร้างเมทริกซ์การจัดการเวลาแบบดิจิทัลนั้นค่อนข้างง่าย
คุณสามารถแบ่งสมุดวางแผนทางกายภาพออกเป็นสี่ส่วนเท่า ๆ กัน แต่ละส่วนแทนสี่ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน:
- ด่วน
- สำคัญ
- ไม่เร่งด่วน
- ไม่สำคัญ
คุณสามารถเริ่มจัดระเบียบและจัดหมวดหมู่ภารกิจของคุณลงในป้ายกำกับต่างๆ เหล่านี้ได้
สร้างเมทริกซ์ที่จัดลำดับความสำคัญของงานโดยใช้เครื่องมือจัดการเวลาเช่น Clickup ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการงานที่ช่วยให้คุณจัดการ จัดระเบียบ และดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงเวลา แม่แบบของ ClickUpมีตัวเลือกมากมายในการจัดการเวลาของคุณ
ต่อไปนี้คือวิธีการสร้างกรอบเวลาโดยใช้ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานของคุณ
1. สร้างเมทริกซ์การจัดการเวลาโดยใช้ไวท์บอร์ดของ ClickUp
คุณสามารถใช้กระดานไวท์บอร์ดของ ClickUpในการประชุมแบบร่วมมือหรือในระหว่างการวางแผนส่วนตัวเพื่อแสดงความคิดและจัดลำดับความสำคัญของงาน
ใช้ไวท์บอร์ดของ ClickUp เพื่อ:
- สร้างตาราง 2×2 บนกระดานไวท์บอร์ดเสมือน
- ปรับแต่งแต่ละควอดแรนต์ด้วยป้ายกำกับที่สะท้อนถึงหมวดหมู่เฉพาะของคุณ (เช่น ฉุกเฉินและสำคัญ, ไม่ฉุกเฉินแต่สำคัญ, ฉุกเฉินแต่ไม่สำคัญ, ไม่ฉุกเฉินและไม่สำคัญ)
- เขียนงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานของคุณ
- วิเคราะห์รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณและจัดหมวดหมู่แต่ละงานตามตำแหน่งของมันภายในเมทริกซ์การจัดการเวลา ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและมุ่งเน้นไปที่งานที่ต้องการความสนใจและพลังงานทันที
2. จัดลำดับความสำคัญของงานของคุณ
เมื่อจัดระเบียบงานของคุณภายในเมทริกซ์การจัดการเวลาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการจัดลำดับความสำคัญและวางแผนการดำเนินการของคุณอย่างมีจุดมุ่งหมาย นี่คือวิธีการดำเนินการ:
จัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญและเร่งด่วน
ในควอดแรนต์แรก คุณจะพบงานที่ต้องการความสนใจและสำคัญเร่งด่วน
แม้ว่าบางภารกิจเหล่านี้อาจไม่สามารถต่อรองได้ ให้ค้นหาวิธีที่จะลดเวลาและความพยายามที่ใช้ไปกับมันให้ได้มากที่สุด
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องนำเสนอรายงานโครงการในอีกสองวันข้างหน้า ควรหลีกเลี่ยงการเตรียมงานในนาทีสุดท้ายโดยเริ่มเตรียมงานล่วงหน้าแต่เนิ่นๆ
วางแผนเป้าหมายระยะยาวของคุณ
ส่วนที่สองคือที่ที่เป้าหมายระยะยาวของคุณอยู่ โดยมีระดับความเร่งด่วนปานกลาง
พื้นที่นี้ใช้สำหรับการวางแผนและจัดตารางกิจกรรมเชิงรุกที่ผลักดันคุณไปสู่เป้าหมายเหล่านั้น
การใช้เครื่องมือจัดการเวลาเช่น ClickUp คุณสามารถจัดสรรเวลาเฉพาะในแต่ละวันและสัปดาห์ (เช่น 3 ชั่วโมงต่อวันและสามวันต่อสัปดาห์) เพื่อลงทุนในกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเติบโตในระยะยาวของคุณ
กำจัดหรือมอบหมายงานที่ไม่สำคัญออกไป
บางครั้ง กิจกรรมเช่น การตรวจสอบอีเมลหรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์อาจดูเหมือนเกี่ยวข้อง แต่ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของคุณ
ในกรณีเช่นนี้ การมอบหมายหรือยกเลิกงานเหล่านี้เป็นสิ่งที่รอบคอบ
ClickUp มีเทมเพลตการจัดเวลาเพื่อช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับงาน ลดสิ่งรบกวน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
3. ประเมินผลผลิตของคุณ
หลังจากนำวิธีการเมทริกซ์มาใช้เป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน คุณสามารถประเมินประสิทธิภาพของคุณและวัดผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน, กระบวนการทำงาน, และระดับความเครียดของคุณได้
ถามตัวเองด้วยคำถามเหล่านี้:
- ฉันพบความแตกต่างในระดับพลังงานและประสิทธิภาพการทำงานของฉันในช่วงเวลานี้หรือไม่?
- คุณภาพของงานของฉันดีขึ้นหรือไม่?
- ฉันมีเวลาเพลิดเพลินกับสิ่งเรียบง่ายในแต่ละวันมากขึ้นหรือไม่ เช่น การเดินเล่นหรือการอ่านหนังสือ?
นี่คือวิธีการที่มีโครงสร้างซึ่งคุณสามารถใช้ประเมินได้ว่าเมทริกซ์การจัดการเวลาของคุณได้ผลหรือไม่:
- ตั้งเวลาสำหรับงานของคุณ
การตั้งเวลาหรือเพียงแค่จดบันทึกเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดสำหรับงานของคุณช่วยให้คุณติดตามเวลาที่ใช้ไปกับแต่ละงานได้
ด้วยเวลาทำงานมาตรฐาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คุณสามารถจัดสรรเวลาของคุณให้สอดคล้องกับเมทริกซ์เพื่อระบุได้ว่าความพยายามของคุณถูกใช้ไปอย่างเข้มข้นในที่ใด
- ปรับแผนในสมุดวางแผนของคุณ
ใช้ข้อมูลข้างต้นเพื่อทำการปรับเปลี่ยนตารางเวลาของคุณอย่างมีข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณมากขึ้น
คุณยังสามารถพิจารณาการย้ายงานเฉพาะภายในเมทริกซ์ไปยังควอดแรนต์ที่แตกต่างกันได้เมื่อบริบทหรือลำดับความสำคัญมีการเปลี่ยนแปลง
ClickUp ช่วยให้กระบวนการประเมินประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นเครื่องมือการจัดการโครงการนี้ให้การเข้าถึงแดชบอร์ดซึ่งช่วยให้คุณวัดการเสร็จสิ้นงาน ความเกี่ยวข้องของงาน และการมีส่วนร่วมของงานต่อการเติบโตโดยรวมของคุณ ทำให้การประเมินประสิทธิภาพการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. จัดระเบียบงานตามความสำคัญ
เมื่อคุณได้กำหนดความเร่งด่วนของแต่ละงานแล้ว คุณสามารถจัดระเบียบงานของคุณตามลำดับความสำคัญได้
กระบวนการนี้ช่วยให้คุณระบุได้ว่างานใดมีความยืดหยุ่นและสำคัญ ช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp ช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น กระดานเวลาสำหรับการติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณรวมงานต่างๆ ไว้ที่เดียว มอบหมายงานเมื่อจำเป็น และปรับปรุงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เทมเพลต ClickUp ยอดนิยม เช่นEisenhower Matrix, Priority Matrix และBCG Matrix Whiteboard Template ช่วยให้คุณจัดประเภทงานตามความเร่งด่วน จัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ และตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรของคุณ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลาของคุณด้วย ClickUp
ClickUp มีฟีเจอร์มากมายที่ช่วยให้คุณตั้งค่าเมทริกซ์การจัดการเวลาเพื่อบริหารเวลาอันมีค่าของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย ClickUp:
1. การติดตามเวลาอย่างแม่นยำ
ระบบติดตามเวลาที่แข็งแกร่งของ ClickUp ช่วยให้คุณติดตามทุกนาทีของวันทำงานของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่โต๊ะทำงาน บนมือถือ หรือกำลังท่องเว็บด้วย Chrome
มันง่ายเหมือนการเริ่มและหยุดตัวจับเวลา, สลับระหว่างงาน, และจดบันทึกเฉพาะงาน
2. การประมาณเวลาอย่างถูกต้อง
คุณเคยต้องการที่จะตั้งเวลาที่ชัดเจนเหมือนคริสตัลหรือไม่? การประมาณเวลาของ ClickUp คือคำตอบของคุณ
กำหนดประมาณการให้กับงานและงานย่อย และยังสามารถกระจายปริมาณงานให้กับทีมของคุณได้อีกด้วย ด้วยวิธีนี้ คุณจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าแต่ละงานจะใช้เวลาเท่าไร
3. การจัดตารางเวลาที่ปรับให้เหมาะสม
ClickUp ช่วยให้คุณปรับแต่งตารางเวลาของคุณด้วยมุมมองต่างๆ เช่น ปฏิทิน แผนงาน กราฟเส้นเวลา และปริมาณงาน
ลากและวางเหตุการณ์และเลื่อนวันที่ในมุมมองรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน – ทั้งหมดเพื่อการปรับแต่งงานที่ไร้ที่ติและอยู่ในกำหนดการอย่างถูกต้อง
4. คุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเวลา
ClickUp มอบฟีเจอร์ที่ช่วยประหยัดเวลาอย่างมากมาย เช่น วันที่เริ่มต้นและวันครบกำหนด, การกำหนดวันครบกำหนดใหม่, การจัดตารางเวลาด้วยการลากและวาง, การจัดตารางงานที่ขึ้นอยู่กับการพึ่งพา, จุดสำคัญ, การรายงานเวลา, บันทึกเวลาทำงาน, และเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
5. การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ
ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับปฏิทินหลักทุกประเภท, ระบบติดตามเวลา, และแอปเช็กลิสต์, ทำให้การรับพนักงานใหม่เป็นเรื่องง่าย.
ด้วย ClickUp อยู่เคียงข้างคุณ คุณสามารถประหยัดเวลาได้ถึงหนึ่งวันเต็มทุกสัปดาห์ เพื่อมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง
จัดระเบียบงานด้วยเมทริกซ์การจัดการเวลา
เมทริกซ์การจัดการเวลาเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการใช้เวลาทุกนาทีที่มีค่าอย่างคุ้มค่าที่สุด
ดังนั้น เมื่อเราสรุปกันแล้ว โปรดจำไว้ว่าการใช้เมทริกซ์การจัดการเวลา จะช่วยให้คุณกลับมาควบคุมตารางเวลาของคุณได้อีกครั้ง และทำให้แน่ใจว่างานของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุดของคุณ
ลองใช้ ClickUpวันนี้เพื่อค้นพบวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบมากขึ้นสำหรับงานและโครงการของคุณ พร้อมทั้งใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดในชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด