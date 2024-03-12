บล็อก ClickUp

วิธีการจัดลำดับความสำคัญของงานในที่ทำงาน (พร้อม 8 ขั้นตอนเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ)

Sofia Azevedo
12 มีนาคม 2567

ทุกงานในกระบวนการของคุณมีความเร่งด่วนเท่ากันหรือไม่?

คุณทำรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างง่าย ๆและทำแต่ละงานให้เสร็จตั้งแต่ต้นจนจบหรือไม่?

ถ้าเป็นอย่างนั้น—นั่นเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนมาก

หากคุณไม่ได้จัดลำดับความสำคัญของงานจริง ๆ มันก็แค่เรื่องของเวลาเท่านั้นที่คุณจะกลายเป็นคอขวดของโครงการเรื้อรัง เมื่อไม่มีลำดับชั้นของงานที่ชัดเจน คุณเสี่ยงต่อการพลาดกำหนดส่งงาน เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ และทำให้เพื่อนร่วมทีมรู้สึกหนักจนไม่ไว้วางใจในการสนับสนุนจากคุณอีกต่อไป

ดังนั้น บางทีเราอาจหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้นโดยสิ้นเชิง และเรียนรู้วิธีที่ดีที่สุดในการจัดลำดับความสำคัญของงาน นี่คือคู่มือของคุณในการมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุดสร้างความไว้วางใจในทีมของคุณและหลีกเลี่ยงความวุ่นวายของโครงการ

8 ขั้นตอนในการจัดลำดับความสำคัญของงานในที่ทำงาน

การรู้ว่างานใดสามารถดำเนินการได้ในตอนนี้หรือภายหลัง จะส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการของคุณ ตั้งแต่การขาดความผูกพันของพนักงานและการขาดงาน ไปจนถึงประสิทธิภาพและผลผลิตที่ต่ำ การจัดลำดับความสำคัญของงานที่ไม่มีประสิทธิภาพส่งผลกระทบต่อโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อน

และในที่สุด ผลกำไรของบริษัทคุณก็ขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องเข้าใจวิธีการจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อบริหารเวลาของคุณ และกำหนดความเร่งด่วนในหมู่ทีมของคุณ

หากทีมของคุณเชื่อว่าคุณจะทำงานเสร็จเพียงเพราะคุณเป็นผู้จัดการการสื่อสารในทีมก็เริ่มเสื่อมสลายไปแล้ว การจัดลำดับความสำคัญของงานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทีมที่มีประสิทธิภาพสูง แต่คุณจะทำอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหานี้?

1. รายการงานของคุณโดยไม่เรียงลำดับความสำคัญ

เริ่มต้นด้วยการเขียนรายการงานทั้งหมดของคุณลงไป รวมถึงงานที่กำลังดำเนินอยู่และงานในอนาคตสำหรับทุกโครงการของคุณในรายการสิ่งที่ต้องทำนี้ และอย่าลืมใส่ทุกงานลงไปในรายการนี้โดยไม่เว้นแม้แต่รายการเดียว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

มุมมองรายการในคลิกอัพ
รวบรวมงานของคุณไว้ใน ClickUp เพื่อดูภาพรวมงานได้ง่าย หรือปรับแต่งรายการให้ตรงตามความต้องการของคุณ

นี่อาจฟังดูไม่สำคัญนัก อย่างไรก็ตาม การจัดลำดับความสำคัญและการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพในหัวของเราเป็นเพียงภาพลวงตา แน่นอนว่ามันอาจเป็นไปได้สำหรับโครงการเล็ก ๆ ที่มีเพียงคนเดียว แต่สำหรับโครงการส่วนใหญ่แล้ว มันจะเป็นเรื่องที่ยืดยาว

คุณต้องมีภาพรวมที่สมบูรณ์ของงานที่กำลังดำเนินการ งานที่กำหนดไว้แล้ว และงานที่ยังไม่ได้เริ่มทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่อยู่นอกเหนือจากความคิดของคุณ และสำหรับบางคน ข้อมูลนี้จำเป็นต้องไม่เรียงลำดับ เพื่อให้คุณไม่ได้แค่ไล่ตามรายการหรือปฏิบัติต่อทุกงานเหมือนกันหมด

แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้พยายามจัดลำดับความสำคัญของงานและสื่อสารลำดับความสำคัญให้ทีมของคุณทราบ และนั่นคือวิธีที่คุณสามารถบริหารจัดการปริมาณงานได้และมีความเข้าใจในรายการความสำคัญของคุณเพื่อที่คุณจะสามารถจัดสรรใหม่ได้หากจำเป็น

มุมมองปริมาณงาน clickup
ใช้มุมมองปริมาณงานของ ClickUp เพื่อดูว่าใครทำงานนำหน้าหรือล้าหลัง และสามารถลากและวางงานเพื่อจัดสรรทรัพยากรใหม่ได้อย่างง่ายดาย

เริ่มต้นด้วยการสร้างรายการของคุณก่อนเสมอ อย่าพยายามข้ามขั้นตอนการเขียนรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อเร่งให้งานเสร็จเร็วขึ้น! นั่นเป็นกับดัก และคุณจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายสูงจากการขาดการจัดลำดับความสำคัญของงานที่เราได้พูดถึงไปแล้ว แยกงานใหญ่เป็นงานย่อย. ทำให้ขั้นตอนต่อไปง่ายขึ้น. และในซอฟต์แวร์จัดการงานเช่นClickUp คุณสามารถจัดเรียงใหม่หรือแก้ไขงานย่อยได้เป็นจำนวนมาก.

ไม่จำเป็นต้องจัดลำดับงานในรายการตอนนี้ แต่เป็นเวลาที่เหมาะสมมากในการจัดกลุ่มงานตามวัน สัปดาห์ เดือน และปี เช่นเดียวกับการเพิ่มระยะเวลาและกำหนดส่งให้กับแต่ละงาน

โปรดระวังว่างานไม่ได้ประกอบด้วยเพียงการทำงานเพื่อส่งมอบงานของโครงการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการประชุม การโทรศัพท์และการประชุมทางวิดีโอ การนำเสนอ และการตอบข้อความโต้ตอบแบบทันทีและอีเมลด้วย แต่โดยปกติแล้ว สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงขั้นตอนภายในงานเท่านั้น

ในการรวบรวมรายการงานของคุณ ให้ใช้ปากกาและกระดาษหรือ ClickUp แต่เราขอแนะนำให้คุณทราบ: การใช้เครื่องมือจะช่วยให้การอัปเดตรายการงานเมื่อมีงานใหม่เข้ามาเป็นไปอย่างราบรื่นและวิธีการจัดลำดับความสำคัญของงานและการจัดการเวลาแบบนี้สามารถประหยัดเวลาได้มากเลยทีเดียว

จัดระเบียบงานด้วยทางเลือกแทน Taskade!

📮ClickUp Insight: 18% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้AI เพื่อจัดระเบียบชีวิตผ่านปฏิทิน งาน และตัวเตือน อีก 15% ต้องการให้ AI จัดการงานประจำและงานธุรการ เพื่อทำเช่นนี้ AI จำเป็นต้องสามารถ: ทำความเข้าใจระดับความสำคัญของงานแต่ละงานในกระบวนการทำงาน ดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสร้างงานหรือปรับแต่งงาน และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ เครื่องมือส่วนใหญ่มีขั้นตอนเหล่านี้หนึ่งหรือสองขั้นตอนที่จัดการไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ClickUp ได้ช่วยให้ผู้ใช้รวมแอปได้ถึง 5+ แอปโดยใช้แพลตฟอร์มของเรา! สัมผัสประสบการณ์การจัดตารางเวลาด้วย AI ที่งานและการประชุมสามารถจัดสรรไปยังช่องว่างในปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดายตามระดับความสำคัญ คุณยังสามารถตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองผ่านClickUp Brainเพื่อจัดการงานประจำได้อีกด้วย ลาก่อนงานยุ่ง!

2. ระบุงานที่คุณควรทำก่อน

เราทุกคนต่างรู้สึกถูกบังคับให้ทำภารกิจเล็ก ๆ ง่าย ๆ และรวดเร็วเป็นอันดับแรก ไม่ว่าภารกิจนั้นจะมีความสำคัญมากน้อยเพียงใดก็ตาม นั่นคือความเอนเอียงในการทำให้เสร็จของเราที่กำลังทำงานอยู่ นอกจากนี้ งานวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าสมองของเราจะปล่อยโดปามีนเข้าสู่กระแสเลือดทุกครั้งที่เราทำภารกิจสำคัญเสร็จสิ้น ซึ่งทำให้เราติดใจที่จะทำมันต่อไป

แต่คุณต้องต่อสู้กับมัน! และคุณสามารถทำได้โดย:

แยกแยะงานที่สำคัญออกจากงานที่เร่งด่วน

งานที่สำคัญคืออะไร? และงานที่เร่งด่วนคืออะไร?

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า งานสำคัญที่ไม่เร่งด่วนต้องอยู่ในรายการงานของคุณ คุณต้องกำหนดเวลาสำหรับงานนั้น แต่ไม่จำเป็นต้องทำทันที คุณสามารถเลื่อนงานนั้นออกไปได้จริงๆ

ในทางกลับกัน คุณต้องทำภารกิจที่เร่งด่วนและสำคัญในวันนี้หรือในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า แต่พวกมันอาจไม่ใช่ภารกิจที่สำคัญเสมอไป ดังนั้นคุณอาจมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้

จากนั้น คุณอาจมีงานอื่น ๆ ที่ทั้งสำคัญและเร่งด่วน คุณต้องทำทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบที่รุนแรง เช่น การพลาดกำหนดเวลาของลูกค้า การสูญเสียสัญญาของลูกค้า การไม่สามารถเปิดตัวสินค้า หรือไม่สามารถให้บริการได้

ในที่สุด งานประจำวันบางอย่างของคุณอาจไม่สำคัญและไม่เร่งด่วน ซึ่งหมายความว่าคุณอาจลบงานเหล่านั้นออกจากรายการงานของคุณได้โดยไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อทีม แผนก หรือทั้งบริษัท

การกำหนดลำดับความสำคัญในคลิกอัพ
กำหนดลำดับความสำคัญใน ClickUp เพื่อแยกแยะสิ่งที่ต้องทำในขณะนี้และสิ่งที่สามารถรอได้

ClickUp ช่วยให้คุณเพิ่มแท็กที่กำหนดเองให้กับงานเพื่อทำเครื่องหมายว่าสำคัญ รีบด่วน ทั้งสอง หรือไม่สำคัญ นอกจากนี้ งานทั้งหมดสามารถตั้งค่าให้เป็นลำดับความสำคัญเฉพาะ เช่น ด่วน, สูง, ปกติ, และ ต่ำ

จัดลำดับงานตามมูลค่า

งานใดของคุณที่สร้างคุณค่าสูงให้กับธุรกิจ? งานเหล่านั้นคือสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ แต่ไม่ใช่ทุกงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

ลำดับความสำคัญของพวกเขาขึ้นอยู่กับคุณค่าของพวกเขา งานที่สำคัญ คืองานที่เร่งด่วนและมีคุณค่าสูง งานที่มีความสำคัญสูง ไม่เร่งด่วน แต่ให้คุณค่าสูงแก่ธุรกิจ งานที่มีความสำคัญปานกลาง เร่งด่วนแต่มีคุณค่าน้อย สุดท้าย งานที่มีความสำคัญต่ำ ไม่เร่งด่วนและมีคุณค่าน้อย

นี่คือตัวอย่างงานบางอย่างที่สร้างคุณค่าสูงให้กับธุรกิจทุกประเภท:

  • การทำงานโครงการของลูกค้า (มากกว่าการทำงานโครงการภายใน)
  • การแก้ไขการเข้าถึงแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอของบริษัทสำหรับบริษัทที่ทำงานทางไกลเท่านั้น (ก่อนที่จะค้นหาทางเลือกที่มีคุณภาพสูงกว่า)
  • ตอบคำถามในตั๋วสนับสนุนลูกค้า (แทนที่จะออกแบบเว็บไซต์ใหม่)
  • การอธิบายข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทีมของคุณจะสร้างขึ้น (ไม่ใช่การอธิบายงานที่ทีมไม่เกี่ยวข้อง)
การดูการพึ่งพาของงานในมุมมองรายการของ ClickUp
การดูการพึ่งพาของงานในมุมมองรายการของ ClickUp นั้นง่ายมาก และคุณจะทราบได้อย่างรวดเร็วว่าอะไรต้องการความสนใจจากคุณก่อน

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างงานของคุณกับทีมของคุณใน ClickUp เพื่อนำทางผ่านแต่ละงานและตรวจสอบสถานะได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ ClickUp เพื่อกำหนดการพึ่งพากันระหว่างงาน และในที่สุดก็สามารถจัดลำดับการดำเนินงานของแต่ละงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดลำดับความสำคัญของงานตามความพยายาม

หากคุณต้องการให้วันของคุณเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ คุณต้องพึ่งพาการประมาณการความพยายาม นั่นหมายความว่าคุณต้องทำภารกิจที่ต้องใช้ความพยายามมากที่สุดให้เสร็จก่อน ก่อนที่จะทำสิ่งอื่นใดในแต่ละวัน

งานที่ต้องใช้ความพยายามสูงสุดมักเป็นงานที่ซับซ้อนกว่าในแต่ละวันหรือเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับOKRs ของบริษัท การจัดการงานเหล่านี้เป็นลำดับแรกในแต่ละวันจะช่วยลดระดับความเครียดของคุณได้อย่างมาก ในขณะเดียวกันก็สร้างแรงผลักดันและเพิ่มแรงจูงใจในการทำงาน

ตัวเลือกแบบดรอปดาวน์ของคะแนน Scrum
เมนูแบบเลื่อนลงของจุดสครัมใน ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถติดตามและตรวจสอบความซับซ้อนของงานที่เสร็จสิ้นได้อย่างง่ายดาย

ด้วยความช่วยเหลือจาก ClickUp คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองที่มีค่าเป็น "ตัวเลข" เพื่อประเมินและกำหนดปริมาณงานที่ประมาณการสำหรับแต่ละงานได้ง่าย ๆ (เช่น 1-5 โดย 5 คือยากที่สุด) กระบวนการนี้ใช้ในระบบการจัดการโครงการแบบสครัม แต่ก็สามารถนำมาใช้กับทีมของคุณได้เช่นกัน!

กำหนดลำดับความสำคัญสำหรับวันนี้

คุณอาจวางแผนงานสำคัญสำหรับช่วงเวลาที่ยาวนาน เช่น หลายสัปดาห์หรือแม้กระทั่งหลายปี แต่เทคนิคนี้จะช่วยให้คุณวางแผนงานประจำสัปดาห์ได้อย่างละเอียดในแต่ละวัน:

  1. ก่อนที่คุณจะเลิกงานในวันนี้ ให้เลือกงานที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องทำในวันพรุ่งนี้ (ไม่เกินหกงาน)
  2. จัดลำดับความสำคัญของงานตามความสำคัญ
  3. วันถัดไป ให้มุ่งเน้นที่งานแรกในรายการและอย่าข้ามไปยังงานถัดไปจนกว่าจะเสร็จงานนั้น แล้วทำต่อไปเรื่อยๆ
  4. เมื่อสิ้นสุดวัน ให้ย้ายงานที่ยังทำไม่เสร็จไปยังรายการของวันถัดไป—ไม่ว่าจะเป็นงานเดียวหรือหลายงาน—และทำกระบวนการทั้งหมดซ้ำอีกครั้ง

3. ปรับลำดับความสำคัญของคุณอยู่เสมอ

หากคุณต้องการเรียนรู้วิธีจัดการลำดับความสำคัญของงาน การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เป็นสิ่งที่คุณต้องเชี่ยวชาญ เพราะคุณไม่มีทางรู้ล่วงหน้าว่าเมื่อใดจะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งหรือปัญหาที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับทีม ธุรกิจ หรือผลิตภัณฑ์

แต่คุณสามารถเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ซึ่งอาจทำให้ลำดับความสำคัญของงานเปลี่ยนไป พัฒนานิสัยในการทบทวนลำดับความสำคัญของงานและจัดระบบเพื่อไม่ให้ลืมทำอย่างสม่ำเสมอ

ลากและวางงานบนตารางคลิกอัพ
ลากและวางงานบนมุมมองตารางของ ClickUp เพื่อการจัดระเบียบที่ง่ายดาย

ทบทวนลำดับความสำคัญของงานทุกวันในช่วงเริ่มต้นหรือสิ้นสุดวันทำงาน แต่หากคุณต้องการ อาจเลือกทำในช่วงบ่ายวันศุกร์สำหรับสัปดาห์ถัดไป และทบทวนลำดับความสำคัญอีกครั้งก่อนสิ้นสุดแต่ละวัน

หลีกเลี่ยงการเสียเวลาอย่างต่อเนื่อง ทักษะการจัดการเวลาเป็นกุญแจสำคัญในการจัดลำดับความสำคัญของงานของคุณ ปล่อยงานที่จู่ๆ ก็ไม่สำคัญอีกต่อไป แม้ว่าคุณจะรู้สึกอยากทำให้เสร็จและได้ทุ่มเทเวลาและความพยายามไปมากแล้วก็ตาม การทำเช่นนั้นจะเป็นการเสียเวลาและอาจทำให้พลาดกำหนดส่งงานที่สำคัญกว่า โดยเฉพาะเมื่อมีงานอื่นกลายเป็นงานสำคัญแล้ว

4. ประเมินความพยายามของคุณในการทำงานให้เสร็จสิ้นอย่างสมเหตุสมผล

การประมาณความพยายามของคุณมีหลักฐานจากประวัติการเสร็จสิ้นงานรองรับหรือไม่? ถ้าไม่มี คุณต้องเริ่มติดตามเวลาเหล่านั้น เพราะคุณจะต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้ แม้ว่าคุณจะยังไม่ได้จัดลำดับความสำคัญของงานตามความพยายามก็ตาม

ติดตามเวลาที่ใช้ในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยซอฟต์แวร์ติดตามเวลาโครงการของ ClickUp หลังจากนั้น ปรับปรุงการประมาณความพยายามของคุณตามบันทึกนั้น

การบันทึกเวลาด้วยตนเองใน ClickUp
บันทึกเวลาขณะทำงานหรือป้อนข้อมูลด้วยตนเองด้วยการติดตามเวลาใน ClickUp

คุณจำเป็นต้องจัดสรรทรัพยากรตามเกณฑ์ที่แตกต่างกัน และมีความเป็นไปได้สูงว่า หนึ่งในนั้นจะเป็นการใช้เวลาไปกับงานต่างๆ

สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการทำคือการประเมินความพยายามและเวลาที่ไม่สมจริงสำหรับทีมของคุณ คุณจะจบลงด้วยการเร่งรีบในการดำเนินโครงการ ซึ่งจะนำไปสู่ข้อผิดพลาด

5. ตระหนักถึงขีดจำกัดของประสิทธิภาพการทำงานของคุณ และรักษาสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว

มีเพียงสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในแต่ละวันหรือในสภาวะจิตใจที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น วันทำงานทั่วไปมักใช้เวลาแปดชั่วโมง และเราทุกคนต่างก็เคยประสบกับภาวะตันทางความคิดสร้างสรรค์เป็นครั้งคราว นอกจากนี้ คนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่รู้สึกเครียด

บางครั้งการเลื่อนงานไปทำในวันถัดไปหรือยกเลิกไปเลยก็มีประสิทธิภาพมากกว่าแต่แน่นอนว่านั่นจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่องานนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญหรือเร่งด่วนที่คุณไม่สามารถมอบหมายหรือจัดสรรให้ผู้อื่นทำได้

บันทึกความเสี่ยงใน ClickUp
ใช้ ClickUp's Risk Log เพื่อดูว่างานหรืองานย่อยใดมีความเสี่ยงที่จะล่าช้าหรือไม่เสร็จสมบูรณ์

การใช้บันทึกความเสี่ยงสามารถช่วยให้คุณเข้าใจผลกระทบและความน่าจะเป็นของงานในทีมของคุณ (หรืองานส่วนตัวของคุณ) หากไม่เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างจริงจัง การเข้าใจความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสามารถช่วยให้คุณเข้าใจประสิทธิภาพโดยรวมของทีมคุณได้ดีขึ้น

คำแนะนำสำหรับคำถามสัมภาษณ์: คำถามสัมภาษณ์ที่พบบ่อยคือ: คุณจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างไร? คุณสามารถตอบคำถามนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมทุกครั้งโดยแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ของคุณต่อผู้จัดการสรรหา อธิบายว่าคุณประเมินความสำคัญและความเร่งด่วนของแต่ละงานอย่างไร และคุณจัดลำดับความสำคัญของงานตามปัจจัยเหล่านั้นอย่างไร แสดงให้เห็นถึงทักษะการจัดการของคุณและความสามารถในการจัดการกับหลายความสำคัญพร้อมกันโดยไม่รู้สึกถูกกดดัน

6. กำหนดตารางเวลาสำหรับงานและภารกิจทั้งหมดของคุณ

การจัดตารางงานต้องเป็นรายการหนึ่งในรายการตรวจสอบการจัดการโครงการของคุณ เริ่มต้นด้วยการกำหนดวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดสำหรับแต่ละงานในรายการงานที่จัดลำดับความสำคัญแล้ว และเหมาะสำหรับวัตถุประสงค์หลายประการ ตั้งแต่การเพิ่มงานลงในปฏิทินของคุณไปจนถึงการจัดการปริมาณงาน

หากคุณได้เพิ่มวันที่ครบกำหนดให้กับแต่ละงานแล้ว ไม่มีปัญหา! จริง ๆ แล้วคุณต้องการสิ่งเหล่านั้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการกำหนดวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด

คุณอาจต้องการที่จะเสร็จสิ้นงานหนึ่งก่อนวันครบกำหนดเพื่อรองรับความล่าช้าที่ไม่คาดคิด แต่ให้เราพิจารณาว่าเป้าหมายของคุณคือการเสร็จสิ้นงานอย่างน้อยตามวันครบกำหนด

ตอนนี้ การทำงานแต่ละอย่างให้เสร็จตามกำหนดขึ้นอยู่กับขีดความสามารถของคุณ และขึ้นอยู่กับว่าคุณมีงานสำคัญอื่นที่ต้องทำพร้อมกันหรือไม่ แต่คุณสามารถสรุปข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับขีดความสามารถและลำดับความสำคัญของคุณได้ก็ต่อเมื่อคุณได้จัดตารางงานทั้งหมดลงในปฏิทินแล้วเท่านั้น

วิดเจ็ตแดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอของ ClickUp
รับภาพรวมระดับสูงเกี่ยวกับความสอดคล้องและความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ด้วยวิดเจ็ตพอร์ตโฟลิโอใน ClickUp

โดยการกระจายงานออกไปในแต่ละวัน คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของคุณเทียบกับกำหนดเวลาได้ และเมื่อเราพูดถึง "ความคืบหน้า" เราหมายถึงระยะเวลา (จำนวนวันหรือเปอร์เซ็นต์ของวันที่เหลืออยู่) จนถึงวันสิ้นสุด อย่างไรก็ตาม หากคุณบันทึกการทำงานในแต่ละงานของคุณ คุณยังสามารถติดตามความคืบหน้าเทียบกับความพยายาม (ประมาณการเป็นชั่วโมงบุคคล) ได้อีกด้วย

การมองเห็นปฏิทินของคุณในรูปแบบภาพนั้นมีประสิทธิภาพสูงในการช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าคุณจะสามารถรับงานเพิ่มเติมได้หรือไม่ และหากคุณได้ทำงานถึงขีดจำกัดสูงสุดแล้ว คุณก็จะต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม (เพราะวันหนึ่งมีเวลาจำกัด)

เพื่อจัดการงานและจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กำหนดตารางเวลาสำหรับทุกสิ่ง รวมถึงงานส่วนตัวของคุณและงานโครงการทั้งภายในและภายนอก

มุมมองปฏิทินใน ClickUp
จัดระเบียบโครงการ วางแผนไทม์ไลน์ และมองเห็นภาพรวมงานของทีมคุณบนปฏิทินที่ยืดหยุ่นได้ เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

หากคุณเลือกใช้ ClickUp คุณจะสามารถกำหนดเวลาการประชุมประจำสัปดาห์ (พร้อมการแจ้งเตือนรายวัน) กับงานที่เกิดซ้ำได้ แต่คุณสามารถก้าวไปอีกขั้นด้วยการใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อกำหนดเวลางานประจำวัน (หรือรายสัปดาห์หรือรายเดือน) และหากคุณชอบมุมมองแบบไทม์ไลน์หรือตาราง (หรือสเปรดชีต) ClickUp ก็มีให้เช่นกัน

สุดท้ายนี้ ClickUp มีมุมมองภาระงานเพื่อช่วยปรับสมดุลภาระงานของคุณได้อย่างยอดเยี่ยม ค้นหาวันที่คุณกำลังทำงานหนักเกินไป กำลังจะทำงานหนักเกินไป หรือยังห่างไกลจากการทำงานหนักเกินไป จากนั้นดำเนินการตามความเหมาะสม: กำหนดงานเพิ่มเติมในกรณีหลัง และย้ายงานในกรณีแรก

7. จัดสรรเวลาของคุณเพื่อให้ทำงานได้มากขึ้น

จัดสรรช่วงเวลาสำหรับทำงานแต่ละอย่างโดยไม่ให้มีการขัดจังหวะ วิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้คุณทำงานหลายอย่างพร้อมกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับกลยุทธ์การจัดลำดับความสำคัญของงาน

ดำเนินการงานโครงการภายในแต่ละช่วงเวลาที่กำหนด หรือแม้แต่งานที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการใด ๆ คุณอาจทำงานหลายงานในช่วงเวลาเดียวกันได้ แต่ต้องเป็นงานเล็ก ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ติดตามเวลาและตารางงานของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตบล็อกตารางเวลาโดย ClickUp
ติดตามเวลาและตารางงานของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตบล็อกตารางเวลาโดย ClickUp

กำหนดช่วงเวลาในปฏิทินที่ใช้ร่วมกันเป็น "เวลาโฟกัส" และปิดการแจ้งเตือนในช่วงเวลานั้น เป็นวิธีให้เพื่อนร่วมงานและผู้จัดการของคุณไม่รบกวนคุณขณะที่คุณกำลังมุ่งเน้นการทำงานให้เสร็จ โดยเฉพาะงานที่มีความสำคัญสูง

หากคุณเลือก ClickUp เพื่อจัดการงานของคุณลองใช้เทมเพลตการบล็อกเวลาของเรา

8. สื่อสารกับทีมของคุณตามความจำเป็น

การรู้วิธีจัดลำดับความสำคัญของงานเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญของการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ มิฉะนั้น คุณจะแจ้งความคืบหน้าให้ทีมทราบได้อย่างไรเมื่อพวกเขากำลังรอให้คุณเริ่มหรือเสร็จงานของคุณ?

แล้วพวกเขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าคุณปล่อยให้พวกเขาต้องรอการเสร็จสิ้นงานของคุณไปเรื่อยๆ โดยไม่มีกำหนด? คุณต้องแจ้งให้เพื่อนร่วมทีมทราบล่วงหน้าทุกครั้งที่คุณประสบกับความล่าช้าในการทำงานของคุณ และบอกพวกเขาด้วยว่าคุณวางแผนจะทำงานเหล่านั้นให้เสร็จเมื่อใด

คุณต้องแจ้งผู้จัดการของคุณเกี่ยวกับอุปสรรคใด ๆ ที่คุณพบเจอขณะปฏิบัติงานด้วย เป็นหน้าที่ของพวกเขาที่จะช่วยคุณเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้น

แปลงความคิดเห็นเป็นงานใน ClickUp หรือมอบหมายให้กับทีม
แปลงความคิดเห็นเป็นงานใน ClickUp หรือมอบหมายให้เพื่อเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการทันที

ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแชร์ข้อมูลอัปเดตและติดตามงานโดยการแสดงความคิดเห็นในภารกิจเฉพาะ และความคิดเห็นเหล่านั้นยังสามารถแนบการบันทึกหน้าจอที่คุณสามารถบันทึกได้ภายในเครื่องมือ หรือคุณสามารถมอบหมายความคิดเห็นให้กับเพื่อนร่วมทีมเพื่อให้พวกเขารู้ว่าคุณกำลังรอให้พวกเขาทำงานเสร็จ

กรอบการกำหนดลำดับความสำคัญในภาพรวม

กลยุทธ์การจัดลำดับความสำคัญไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกันทั้งหมด ต่อไปนี้คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของกรอบการทำงานยอดนิยมเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าอะไรเหมาะสมที่สุด:

กรอบเหมาะที่สุดสำหรับสรุปอย่างรวดเร็ว
เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์การจัดเรียงงานประจำวันจัดหมวดหมู่ภารกิจตามความเร่งด่วนและความสำคัญเพื่อช่วยให้คุณมุ่งเน้นอย่างมีกลยุทธ์
วิธี MoSCoWการวางแผนผลิตภัณฑ์และโครงการจัดประเภทงานเป็น ต้องทำ ควรทำ อาจทำ หรือไม่ทำ
การประเมินผล RICEการทำแผนที่ลักษณะหรือภารกิจขนาดใหญ่ใช้การเข้าถึง ผลกระทบ ความมั่นใจ และความพยายามในการจัดลำดับความสำคัญอย่างเป็นกลาง
วิธีไอวี ลีประสิทธิภาพส่วนบุคคลมุ่งเน้นที่งานหกอย่างในแต่ละวันตามลำดับความสำคัญ—ไม่มากไป ไม่น้อยกว่านี้

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ด้วย ClickUp คุณสามารถนำแต่ละวิธีไปใช้ได้โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง, แท็กความสำคัญ, มุมมอง และเทมเพลตที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณ

ตัวอย่างจากโลกจริง: การจัดลำดับความสำคัญในการปฏิบัติ

มาลองนำทฤษฎีไปปฏิบัติจริงกันเถอะ นี่คือวิธีที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสายงานสามารถจัดลำดับความสำคัญด้วย ClickUp:

  • ผู้จัดการโครงการ: ใช้แผนภูมิแกนต์และความสัมพันธ์ระหว่างงานเพื่อเน้นจุดที่ขัดขวางและงานในเส้นทางวิกฤต
  • ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า: กรองงานตามความเร่งด่วนและผลกระทบต่อลูกค้าโดยใช้แท็กและลำดับความสำคัญ
  • นักออกแบบ UX: จัดระเบียบคำขอฟีเจอร์ในมุมมอง MoSCoW Board โดยเน้นที่ "สิ่งที่ต้องมี" เป็นอันดับแรก

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ มุมมองปริมาณงาน ใน ClickUp เพื่อจัดการความสามารถของทีมและปรับการมอบหมายงานตามความพร้อมใช้งานแบบเรียลไทม์

💼 วิธีตอบคำถาม "คุณจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างไร?" ในการสัมภาษณ์

นี่เป็นหนึ่งในคำถามสัมภาษณ์ที่พบบ่อยที่สุด และยังเป็นหนึ่งในคำถามที่เปิดเผยตัวตนมากที่สุดอีกด้วย คำตอบของคุณควรสะท้อนถึง การคิดเชิงกลยุทธ์ การจัดการ และความสามารถในการรักษาความสงบภายใต้ความกดดัน

นี่คือวิธีการสร้างคำตอบที่ชัดเจน:

  1. เริ่มต้นด้วยกรอบการทำงาน (เช่น แม่แบบ Eisenhower Matrix, กฎ 1-3-5 หรือผลกระทบเทียบกับความพยายาม)
  2. ระบุเครื่องมือที่คุณใช้ เพื่อจัดระเบียบและปรับงานได้อย่างยืดหยุ่น
  3. จบด้วยตัวอย่างจริง ของวิธีที่คุณจัดการกับการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญได้อย่างประสบความสำเร็จ

ตัวอย่างที่ 1:

"ฉันเริ่มต้นด้วยการแยกงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญโดยใช้กรอบการทำงานเช่น Eisenhower Matrix ฉันสร้างรายการงาน ติดแท็กงานตามลำดับความสำคัญ และทบทวนทุกวัน เครื่องมืออย่าง ClickUp ช่วยให้ฉันจัดการกับกำหนดเวลาที่เปลี่ยนแปลงได้โดยการจัดระเบียบงานเป็นมุมมองต่างๆ—ทำให้ฉันเห็นสิ่งที่ต้องการความสนใจและสิ่งที่สามารถรอได้"

"ฉันเริ่มต้นด้วยการแยกงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญโดยใช้กรอบการทำงานเช่น Eisenhower Matrix ฉันสร้างรายการงาน ติดแท็กงานตามลำดับความสำคัญ และตรวจสอบทุกวัน เครื่องมืออย่าง ClickUp ช่วยให้ฉันจัดการกับกำหนดเวลาที่เปลี่ยนแปลงได้โดยการจัดระเบียบงานเป็นมุมมองต่างๆ—ทำให้ฉันเห็นสิ่งที่ต้องการความสนใจและสิ่งที่สามารถรอได้"

ตัวอย่างที่ 2:

ทุกเย็น ฉันวางแผนสำหรับวันถัดไปโดยระบุงานใหญ่ 1 งาน งานขนาดกลาง 3 งาน และงานเล็ก 5 งาน ฉันจัดเวลาที่เน้นการทำงานในปฏิทินของฉันและใช้ฟีเจอร์งานที่เกิดซ้ำและการแจ้งเตือนของ ClickUp เพื่อรักษาความก้าวหน้า หากลำดับความสำคัญเปลี่ยนไป ฉันใช้มุมมองแบบลากและวางเพื่อจัดตารางใหม่โดยไม่สูญเสียแรงผลักดัน

ทุกเย็น ฉันวางแผนสำหรับวันถัดไปโดยระบุงานใหญ่ 1 งาน งานขนาดกลาง 3 งาน และงานเล็ก 5 งาน ฉันจัดเวลาที่เน้นในปฏิทินและใช้ฟีเจอร์งานที่เกิดซ้ำและการแจ้งเตือนของ ClickUp เพื่อให้อยู่ในเส้นทาง หากลำดับความสำคัญเปลี่ยนไป ฉันใช้มุมมองแบบลากและวางเพื่อจัดตารางใหม่โดยไม่สูญเสียแรงผลักดัน

🧠 เคล็ดลับการสัมภาษณ์: หากคุณใช้ ClickUp อยู่แล้ว ให้เน้นฟีเจอร์เฉพาะ เช่น แท็กความสำคัญ, มุมมองปฏิทิน หรือ แผนภูมิปริมาณงาน เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณจัดสมดุลระหว่างความเร่งด่วนกับผลกระทบอย่างไร—และสื่อสารลำดับความสำคัญกับทีมของคุณ

3 แม่แบบการจัดลำดับความสำคัญของงานที่ช่วยประหยัดเวลา

เทมเพลต ClickUp ต่อไปนี้จะใช้ประโยชน์จากทฤษฎีเบื้องหลังวิธีการจัดลำดับความสำคัญที่คุณเพิ่งเรียนรู้:

1. เทมเพลต 'Getting Things Done' ของ ClickUp

เทมเพลต Getting Things Done (GTD) ซึ่งอิงตามระบบ GTD โดย David Allen ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานและโครงการต่างๆ โดยการบันทึกและแบ่งงานออกเป็นงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้
เทมเพลต Getting Things Done (GTD) ซึ่งอิงตามระบบ GTD โดย David Allen ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานและโครงการต่างๆ โดยการบันทึกและแบ่งงานออกเป็นงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้

เทมเพลต ClickUp Getting Things Doneเป็นเทมเพลตที่ครอบคลุมสำหรับการจัดลำดับความสำคัญและติดตามงานในที่เดียว สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง และยังสามารถทำงานร่วมกันในเอกสารกับสมาชิกในทีมคนอื่นๆ ได้อีกด้วย

ลองดูแอป GTDและเทมเพลต GTD เหล่านี้!

คุณสามารถใช้แม่แบบการจัดลำดับความสำคัญของงานนี้เพื่อ:

  • แบ่งงานออกเป็นหมวดหมู่—หรือบริบท ตามแม่แบบ—ที่คุณสามารถสร้างจากฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • รักษาวินัยและจัดลำดับความสำคัญของงานตามบริบท วันที่ครบกำหนด ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ และความพยายามที่ต้องใช้
  • กำหนดตารางงานในมุมมองปฏิทิน
  • จัดระเบียบงานในกระดานคัมบังที่ปรับแต่งได้ตามลำดับความสำคัญ

2. แม่แบบเมทริกซ์ผลกระทบและความพยายามของ ClickUp

การใช้เมทริกซ์ความพยายามเชิงผลกระทบช่วยให้คุณสร้างภาพแสดงความพยายามที่จำเป็นสำหรับแต่ละคุณลักษณะ เพื่อให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและทรัพยากรได้ดีขึ้น
การใช้เมทริกซ์ความพยายามเชิงผลกระทบช่วยให้คุณสร้างภาพแสดงความพยายามที่จำเป็นสำหรับแต่ละฟีเจอร์ เพื่อให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและทรัพยากรได้ดีขึ้น

หากคุณกำลังจะหมดเวลาในการประเมินความสำคัญของงานอย่างละเอียด เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่ง!เทมเพลต ClickUp Impact Effort Matrixช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานตามปริมาณความพยายามที่จำเป็นในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์

สำหรับผู้ที่ต้องการประเมินผลกระทบหรือค่าใช้จ่ายของโครงการอย่างรวดเร็ว แบบฟอร์มนี้ช่วยให้คุณกำหนดสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกได้ จัดให้ทีมของคุณเข้าใจสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จของทีมโดยรวมผ่านแบบฟอร์มที่มีภาพประกอบนี้

3. แม่แบบเมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญของ ClickUp

ขับเคลื่อนประสิทธิภาพของทีมและบริหารจัดการทรัพยากรของคุณเพื่อกำหนดแนวคิด แนวคิด และงานต่างๆ ที่ต้องการความสนใจมากที่สุด
ขับเคลื่อนประสิทธิภาพของทีมและบริหารจัดการทรัพยากรของคุณเพื่อกำหนดแนวคิด แนวคิด และงานต่างๆ ที่ต้องการความสนใจมากที่สุด

เราออกแบบแม่แบบเมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญของ ClickUpเพื่อจัดลำดับความสำคัญของรายการงานของคุณตามเกณฑ์สองข้อที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดหมวดหมู่รายการงานของคุณตามระดับความสำคัญและความสามารถในการบรรลุผล ตั้งแต่ต่ำไปสูง จากนั้น งานที่มีความสำคัญสูงและสามารถบรรลุผลได้สูงจะเป็นงานที่มีความสำคัญลำดับสูง

นอกจากนี้ ให้ใช้สีเพื่อจัดหมวดหมู่ภารกิจ ตัวอย่างเช่น ให้สีที่แตกต่างกันกับภารกิจจากโครงการต่าง ๆ นี่เป็นวิธีหนึ่งในการจัดลำดับความสำคัญของภารกิจทั้งหมดของคุณจากหลายโครงการไว้ในที่เดียว

เคล็ดลับ AI: จัดลำดับความสำคัญอย่างชาญฉลาดด้วยClickUp Brain

รู้สึกสับสนกับตัวเลือกมากมายใช่ไหม? ให้ ClickUp Brain ช่วยนำทางความสนใจของคุณ

ClickUp Brain แนะนำสิ่งที่ควรทำโดยอิงจาก กำหนดส่ง, ปริมาณงาน, ความพึ่งพา, และอุปสรรค ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดระเบียบความคิดเห็นหรือเตรียมตัวสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Brain จะเปลี่ยนความวุ่นวายให้กลายเป็นความชัดเจน

กรณีการใช้งาน:เพิ่มหัวข้อย่อยในเอกสาร → ให้ Brain เปลี่ยนเป็นงานที่ต้องทำพร้อมลำดับความสำคัญ → มอบหมายและกำหนดเวลาทันที

เริ่มจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

คำแนะนำของเรา: ทำตามขั้นตอนการกำหนดลำดับความสำคัญของงานและวิธีการในคู่มือนี้ จากนั้นดำเนินการไปยังขั้นตอนถัดไปและทดลองใช้ ClickUpซึ่งเป็นซอฟต์แวร์โซลูชันอัตโนมัติสำหรับงานของเรา

สมัครใช้ ClickUp วันนี้! การรู้วิธีจัดลำดับความสำคัญของงานเป็นสิ่งสำคัญในการลดความเครียดและหยุดการทำงานภายใต้ความกดดัน แต่คุณจะเห็นคุณค่าของรายการงานที่จัดลำดับความสำคัญและClickUp Tasks ได้ก็ต่อเมื่อคุณทำงานอัตโนมัติเท่านั้น!

คำถามที่พบบ่อย

วิธีที่ดีที่สุดในการจัดลำดับความสำคัญของงานคืออะไร?ใช้กรอบการทำงานเช่น Eisenhower, MoSCoW หรือ RICE scoring เพื่อประเมินความเร่งด่วนและผลกระทบ จากนั้นนำไปใช้โดยใช้ฟิลด์และตัวกรองที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp

ฉันจะจัดการงานที่ไม่คาดคิดหรือเร่งด่วนได้อย่างไร?ใช้มุมมองงานแบบลากและวางและเครื่องมือปรับสมดุลปริมาณงานของ ClickUp เพื่อจัดลำดับความสำคัญใหม่ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่สูญเสียการมองเห็น

เครื่องมือใดช่วยในการจัดลำดับความสำคัญ?ClickUp มีเทมเพลต, ข้อเสนอแนะจาก AI, และมุมมองหลากหลายเพื่อสนับสนุนวิธีการจัดลำดับความสำคัญที่แตกต่างกัน—ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว