วิธีการจัดลำดับความสำคัญของงานในที่ทำงาน (พร้อม 8 ขั้นตอนเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ)

ทุกงานในกระบวนการของคุณมีความเร่งด่วนเท่ากันหรือไม่?
คุณทำรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างง่าย ๆและทำแต่ละงานให้เสร็จตั้งแต่ต้นจนจบหรือไม่?
ถ้าเป็นอย่างนั้น—นั่นเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนมาก
หากคุณไม่ได้จัดลำดับความสำคัญของงานจริง ๆ มันก็แค่เรื่องของเวลาเท่านั้นที่คุณจะกลายเป็นคอขวดของโครงการเรื้อรัง เมื่อไม่มีลำดับชั้นของงานที่ชัดเจน คุณเสี่ยงต่อการพลาดกำหนดส่งงาน เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ และทำให้เพื่อนร่วมทีมรู้สึกหนักจนไม่ไว้วางใจในการสนับสนุนจากคุณอีกต่อไป
ดังนั้น บางทีเราอาจหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้นโดยสิ้นเชิง และเรียนรู้วิธีที่ดีที่สุดในการจัดลำดับความสำคัญของงาน นี่คือคู่มือของคุณในการมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุดสร้างความไว้วางใจในทีมของคุณและหลีกเลี่ยงความวุ่นวายของโครงการ
8 ขั้นตอนในการจัดลำดับความสำคัญของงานในที่ทำงาน
การรู้ว่างานใดสามารถดำเนินการได้ในตอนนี้หรือภายหลัง จะส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการของคุณ ตั้งแต่การขาดความผูกพันของพนักงานและการขาดงาน ไปจนถึงประสิทธิภาพและผลผลิตที่ต่ำ การจัดลำดับความสำคัญของงานที่ไม่มีประสิทธิภาพส่งผลกระทบต่อโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อน
และในที่สุด ผลกำไรของบริษัทคุณก็ขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องเข้าใจวิธีการจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อบริหารเวลาของคุณ และกำหนดความเร่งด่วนในหมู่ทีมของคุณ
หากทีมของคุณเชื่อว่าคุณจะทำงานเสร็จเพียงเพราะคุณเป็นผู้จัดการการสื่อสารในทีมก็เริ่มเสื่อมสลายไปแล้ว การจัดลำดับความสำคัญของงานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทีมที่มีประสิทธิภาพสูง แต่คุณจะทำอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหานี้?
1. รายการงานของคุณโดยไม่เรียงลำดับความสำคัญ
เริ่มต้นด้วยการเขียนรายการงานทั้งหมดของคุณลงไป รวมถึงงานที่กำลังดำเนินอยู่และงานในอนาคตสำหรับทุกโครงการของคุณในรายการสิ่งที่ต้องทำนี้ และอย่าลืมใส่ทุกงานลงไปในรายการนี้โดยไม่เว้นแม้แต่รายการเดียว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
นี่อาจฟังดูไม่สำคัญนัก อย่างไรก็ตาม การจัดลำดับความสำคัญและการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพในหัวของเราเป็นเพียงภาพลวงตา แน่นอนว่ามันอาจเป็นไปได้สำหรับโครงการเล็ก ๆ ที่มีเพียงคนเดียว แต่สำหรับโครงการส่วนใหญ่แล้ว มันจะเป็นเรื่องที่ยืดยาว
คุณต้องมีภาพรวมที่สมบูรณ์ของงานที่กำลังดำเนินการ งานที่กำหนดไว้แล้ว และงานที่ยังไม่ได้เริ่มทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่อยู่นอกเหนือจากความคิดของคุณ และสำหรับบางคน ข้อมูลนี้จำเป็นต้องไม่เรียงลำดับ เพื่อให้คุณไม่ได้แค่ไล่ตามรายการหรือปฏิบัติต่อทุกงานเหมือนกันหมด
แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้พยายามจัดลำดับความสำคัญของงานและสื่อสารลำดับความสำคัญให้ทีมของคุณทราบ และนั่นคือวิธีที่คุณสามารถบริหารจัดการปริมาณงานได้และมีความเข้าใจในรายการความสำคัญของคุณเพื่อที่คุณจะสามารถจัดสรรใหม่ได้หากจำเป็น
เริ่มต้นด้วยการสร้างรายการของคุณก่อนเสมอ อย่าพยายามข้ามขั้นตอนการเขียนรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อเร่งให้งานเสร็จเร็วขึ้น! นั่นเป็นกับดัก และคุณจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายสูงจากการขาดการจัดลำดับความสำคัญของงานที่เราได้พูดถึงไปแล้ว แยกงานใหญ่เป็นงานย่อย. ทำให้ขั้นตอนต่อไปง่ายขึ้น. และในซอฟต์แวร์จัดการงานเช่นClickUp คุณสามารถจัดเรียงใหม่หรือแก้ไขงานย่อยได้เป็นจำนวนมาก.
ไม่จำเป็นต้องจัดลำดับงานในรายการตอนนี้ แต่เป็นเวลาที่เหมาะสมมากในการจัดกลุ่มงานตามวัน สัปดาห์ เดือน และปี เช่นเดียวกับการเพิ่มระยะเวลาและกำหนดส่งให้กับแต่ละงาน
โปรดระวังว่างานไม่ได้ประกอบด้วยเพียงการทำงานเพื่อส่งมอบงานของโครงการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการประชุม การโทรศัพท์และการประชุมทางวิดีโอ การนำเสนอ และการตอบข้อความโต้ตอบแบบทันทีและอีเมลด้วย แต่โดยปกติแล้ว สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงขั้นตอนภายในงานเท่านั้น
ในการรวบรวมรายการงานของคุณ ให้ใช้ปากกาและกระดาษหรือ ClickUp แต่เราขอแนะนำให้คุณทราบ: การใช้เครื่องมือจะช่วยให้การอัปเดตรายการงานเมื่อมีงานใหม่เข้ามาเป็นไปอย่างราบรื่นและวิธีการจัดลำดับความสำคัญของงานและการจัดการเวลาแบบนี้สามารถประหยัดเวลาได้มากเลยทีเดียว
จัดระเบียบงานด้วยทางเลือกแทน Taskade!
📮ClickUp Insight: 18% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้AI เพื่อจัดระเบียบชีวิตผ่านปฏิทิน งาน และตัวเตือน อีก 15% ต้องการให้ AI จัดการงานประจำและงานธุรการ เพื่อทำเช่นนี้ AI จำเป็นต้องสามารถ: ทำความเข้าใจระดับความสำคัญของงานแต่ละงานในกระบวนการทำงาน ดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสร้างงานหรือปรับแต่งงาน และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ เครื่องมือส่วนใหญ่มีขั้นตอนเหล่านี้หนึ่งหรือสองขั้นตอนที่จัดการไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ClickUp ได้ช่วยให้ผู้ใช้รวมแอปได้ถึง 5+ แอปโดยใช้แพลตฟอร์มของเรา! สัมผัสประสบการณ์การจัดตารางเวลาด้วย AI ที่งานและการประชุมสามารถจัดสรรไปยังช่องว่างในปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดายตามระดับความสำคัญ คุณยังสามารถตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองผ่านClickUp Brainเพื่อจัดการงานประจำได้อีกด้วย ลาก่อนงานยุ่ง!
2. ระบุงานที่คุณควรทำก่อน
เราทุกคนต่างรู้สึกถูกบังคับให้ทำภารกิจเล็ก ๆ ง่าย ๆ และรวดเร็วเป็นอันดับแรก ไม่ว่าภารกิจนั้นจะมีความสำคัญมากน้อยเพียงใดก็ตาม นั่นคือความเอนเอียงในการทำให้เสร็จของเราที่กำลังทำงานอยู่ นอกจากนี้ งานวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าสมองของเราจะปล่อยโดปามีนเข้าสู่กระแสเลือดทุกครั้งที่เราทำภารกิจสำคัญเสร็จสิ้น ซึ่งทำให้เราติดใจที่จะทำมันต่อไป
แต่คุณต้องต่อสู้กับมัน! และคุณสามารถทำได้โดย:
แยกแยะงานที่สำคัญออกจากงานที่เร่งด่วน
งานที่สำคัญคืออะไร? และงานที่เร่งด่วนคืออะไร?
ไม่ต้องสงสัยเลยว่า งานสำคัญที่ไม่เร่งด่วนต้องอยู่ในรายการงานของคุณ คุณต้องกำหนดเวลาสำหรับงานนั้น แต่ไม่จำเป็นต้องทำทันที คุณสามารถเลื่อนงานนั้นออกไปได้จริงๆ
ในทางกลับกัน คุณต้องทำภารกิจที่เร่งด่วนและสำคัญในวันนี้หรือในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า แต่พวกมันอาจไม่ใช่ภารกิจที่สำคัญเสมอไป ดังนั้นคุณอาจมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้
จากนั้น คุณอาจมีงานอื่น ๆ ที่ทั้งสำคัญและเร่งด่วน คุณต้องทำทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบที่รุนแรง เช่น การพลาดกำหนดเวลาของลูกค้า การสูญเสียสัญญาของลูกค้า การไม่สามารถเปิดตัวสินค้า หรือไม่สามารถให้บริการได้
ในที่สุด งานประจำวันบางอย่างของคุณอาจไม่สำคัญและไม่เร่งด่วน ซึ่งหมายความว่าคุณอาจลบงานเหล่านั้นออกจากรายการงานของคุณได้โดยไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อทีม แผนก หรือทั้งบริษัท
ClickUp ช่วยให้คุณเพิ่มแท็กที่กำหนดเองให้กับงานเพื่อทำเครื่องหมายว่าสำคัญ รีบด่วน ทั้งสอง หรือไม่สำคัญ นอกจากนี้ งานทั้งหมดสามารถตั้งค่าให้เป็นลำดับความสำคัญเฉพาะ เช่น ด่วน, สูง, ปกติ, และ ต่ำ
จัดลำดับงานตามมูลค่า
งานใดของคุณที่สร้างคุณค่าสูงให้กับธุรกิจ? งานเหล่านั้นคือสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ แต่ไม่ใช่ทุกงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง
ลำดับความสำคัญของพวกเขาขึ้นอยู่กับคุณค่าของพวกเขา งานที่สำคัญ คืองานที่เร่งด่วนและมีคุณค่าสูง งานที่มีความสำคัญสูง ไม่เร่งด่วน แต่ให้คุณค่าสูงแก่ธุรกิจ งานที่มีความสำคัญปานกลาง เร่งด่วนแต่มีคุณค่าน้อย สุดท้าย งานที่มีความสำคัญต่ำ ไม่เร่งด่วนและมีคุณค่าน้อย
นี่คือตัวอย่างงานบางอย่างที่สร้างคุณค่าสูงให้กับธุรกิจทุกประเภท:
- การทำงานโครงการของลูกค้า (มากกว่าการทำงานโครงการภายใน)
- การแก้ไขการเข้าถึงแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอของบริษัทสำหรับบริษัทที่ทำงานทางไกลเท่านั้น (ก่อนที่จะค้นหาทางเลือกที่มีคุณภาพสูงกว่า)
- ตอบคำถามในตั๋วสนับสนุนลูกค้า (แทนที่จะออกแบบเว็บไซต์ใหม่)
- การอธิบายข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทีมของคุณจะสร้างขึ้น (ไม่ใช่การอธิบายงานที่ทีมไม่เกี่ยวข้อง)
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างงานของคุณกับทีมของคุณใน ClickUp เพื่อนำทางผ่านแต่ละงานและตรวจสอบสถานะได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ ClickUp เพื่อกำหนดการพึ่งพากันระหว่างงาน และในที่สุดก็สามารถจัดลำดับการดำเนินงานของแต่ละงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดลำดับความสำคัญของงานตามความพยายาม
หากคุณต้องการให้วันของคุณเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ คุณต้องพึ่งพาการประมาณการความพยายาม นั่นหมายความว่าคุณต้องทำภารกิจที่ต้องใช้ความพยายามมากที่สุดให้เสร็จก่อน ก่อนที่จะทำสิ่งอื่นใดในแต่ละวัน
งานที่ต้องใช้ความพยายามสูงสุดมักเป็นงานที่ซับซ้อนกว่าในแต่ละวันหรือเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับOKRs ของบริษัท การจัดการงานเหล่านี้เป็นลำดับแรกในแต่ละวันจะช่วยลดระดับความเครียดของคุณได้อย่างมาก ในขณะเดียวกันก็สร้างแรงผลักดันและเพิ่มแรงจูงใจในการทำงาน
ด้วยความช่วยเหลือจาก ClickUp คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองที่มีค่าเป็น "ตัวเลข" เพื่อประเมินและกำหนดปริมาณงานที่ประมาณการสำหรับแต่ละงานได้ง่าย ๆ (เช่น 1-5 โดย 5 คือยากที่สุด) กระบวนการนี้ใช้ในระบบการจัดการโครงการแบบสครัม แต่ก็สามารถนำมาใช้กับทีมของคุณได้เช่นกัน!
กำหนดลำดับความสำคัญสำหรับวันนี้
คุณอาจวางแผนงานสำคัญสำหรับช่วงเวลาที่ยาวนาน เช่น หลายสัปดาห์หรือแม้กระทั่งหลายปี แต่เทคนิคนี้จะช่วยให้คุณวางแผนงานประจำสัปดาห์ได้อย่างละเอียดในแต่ละวัน:
- ก่อนที่คุณจะเลิกงานในวันนี้ ให้เลือกงานที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องทำในวันพรุ่งนี้ (ไม่เกินหกงาน)
- จัดลำดับความสำคัญของงานตามความสำคัญ
- วันถัดไป ให้มุ่งเน้นที่งานแรกในรายการและอย่าข้ามไปยังงานถัดไปจนกว่าจะเสร็จงานนั้น แล้วทำต่อไปเรื่อยๆ
- เมื่อสิ้นสุดวัน ให้ย้ายงานที่ยังทำไม่เสร็จไปยังรายการของวันถัดไป—ไม่ว่าจะเป็นงานเดียวหรือหลายงาน—และทำกระบวนการทั้งหมดซ้ำอีกครั้ง
3. ปรับลำดับความสำคัญของคุณอยู่เสมอ
หากคุณต้องการเรียนรู้วิธีจัดการลำดับความสำคัญของงาน การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เป็นสิ่งที่คุณต้องเชี่ยวชาญ เพราะคุณไม่มีทางรู้ล่วงหน้าว่าเมื่อใดจะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งหรือปัญหาที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับทีม ธุรกิจ หรือผลิตภัณฑ์
แต่คุณสามารถเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ซึ่งอาจทำให้ลำดับความสำคัญของงานเปลี่ยนไป พัฒนานิสัยในการทบทวนลำดับความสำคัญของงานและจัดระบบเพื่อไม่ให้ลืมทำอย่างสม่ำเสมอ
ทบทวนลำดับความสำคัญของงานทุกวันในช่วงเริ่มต้นหรือสิ้นสุดวันทำงาน แต่หากคุณต้องการ อาจเลือกทำในช่วงบ่ายวันศุกร์สำหรับสัปดาห์ถัดไป และทบทวนลำดับความสำคัญอีกครั้งก่อนสิ้นสุดแต่ละวัน
หลีกเลี่ยงการเสียเวลาอย่างต่อเนื่อง ทักษะการจัดการเวลาเป็นกุญแจสำคัญในการจัดลำดับความสำคัญของงานของคุณ ปล่อยงานที่จู่ๆ ก็ไม่สำคัญอีกต่อไป แม้ว่าคุณจะรู้สึกอยากทำให้เสร็จและได้ทุ่มเทเวลาและความพยายามไปมากแล้วก็ตาม การทำเช่นนั้นจะเป็นการเสียเวลาและอาจทำให้พลาดกำหนดส่งงานที่สำคัญกว่า โดยเฉพาะเมื่อมีงานอื่นกลายเป็นงานสำคัญแล้ว
4. ประเมินความพยายามของคุณในการทำงานให้เสร็จสิ้นอย่างสมเหตุสมผล
การประมาณความพยายามของคุณมีหลักฐานจากประวัติการเสร็จสิ้นงานรองรับหรือไม่? ถ้าไม่มี คุณต้องเริ่มติดตามเวลาเหล่านั้น เพราะคุณจะต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้ แม้ว่าคุณจะยังไม่ได้จัดลำดับความสำคัญของงานตามความพยายามก็ตาม
ติดตามเวลาที่ใช้ในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยซอฟต์แวร์ติดตามเวลาโครงการของ ClickUp หลังจากนั้น ปรับปรุงการประมาณความพยายามของคุณตามบันทึกนั้น
คุณจำเป็นต้องจัดสรรทรัพยากรตามเกณฑ์ที่แตกต่างกัน และมีความเป็นไปได้สูงว่า หนึ่งในนั้นจะเป็นการใช้เวลาไปกับงานต่างๆ
สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการทำคือการประเมินความพยายามและเวลาที่ไม่สมจริงสำหรับทีมของคุณ คุณจะจบลงด้วยการเร่งรีบในการดำเนินโครงการ ซึ่งจะนำไปสู่ข้อผิดพลาด
5. ตระหนักถึงขีดจำกัดของประสิทธิภาพการทำงานของคุณ และรักษาสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว
มีเพียงสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในแต่ละวันหรือในสภาวะจิตใจที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น วันทำงานทั่วไปมักใช้เวลาแปดชั่วโมง และเราทุกคนต่างก็เคยประสบกับภาวะตันทางความคิดสร้างสรรค์เป็นครั้งคราว นอกจากนี้ คนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่รู้สึกเครียด
บางครั้งการเลื่อนงานไปทำในวันถัดไปหรือยกเลิกไปเลยก็มีประสิทธิภาพมากกว่าแต่แน่นอนว่านั่นจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่องานนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญหรือเร่งด่วนที่คุณไม่สามารถมอบหมายหรือจัดสรรให้ผู้อื่นทำได้
การใช้บันทึกความเสี่ยงสามารถช่วยให้คุณเข้าใจผลกระทบและความน่าจะเป็นของงานในทีมของคุณ (หรืองานส่วนตัวของคุณ) หากไม่เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างจริงจัง การเข้าใจความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสามารถช่วยให้คุณเข้าใจประสิทธิภาพโดยรวมของทีมคุณได้ดีขึ้น
คำแนะนำสำหรับคำถามสัมภาษณ์: คำถามสัมภาษณ์ที่พบบ่อยคือ: คุณจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างไร? คุณสามารถตอบคำถามนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมทุกครั้งโดยแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ของคุณต่อผู้จัดการสรรหา อธิบายว่าคุณประเมินความสำคัญและความเร่งด่วนของแต่ละงานอย่างไร และคุณจัดลำดับความสำคัญของงานตามปัจจัยเหล่านั้นอย่างไร แสดงให้เห็นถึงทักษะการจัดการของคุณและความสามารถในการจัดการกับหลายความสำคัญพร้อมกันโดยไม่รู้สึกถูกกดดัน
6. กำหนดตารางเวลาสำหรับงานและภารกิจทั้งหมดของคุณ
การจัดตารางงานต้องเป็นรายการหนึ่งในรายการตรวจสอบการจัดการโครงการของคุณ เริ่มต้นด้วยการกำหนดวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดสำหรับแต่ละงานในรายการงานที่จัดลำดับความสำคัญแล้ว และเหมาะสำหรับวัตถุประสงค์หลายประการ ตั้งแต่การเพิ่มงานลงในปฏิทินของคุณไปจนถึงการจัดการปริมาณงาน
หากคุณได้เพิ่มวันที่ครบกำหนดให้กับแต่ละงานแล้ว ไม่มีปัญหา! จริง ๆ แล้วคุณต้องการสิ่งเหล่านั้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการกำหนดวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด
คุณอาจต้องการที่จะเสร็จสิ้นงานหนึ่งก่อนวันครบกำหนดเพื่อรองรับความล่าช้าที่ไม่คาดคิด แต่ให้เราพิจารณาว่าเป้าหมายของคุณคือการเสร็จสิ้นงานอย่างน้อยตามวันครบกำหนด
ตอนนี้ การทำงานแต่ละอย่างให้เสร็จตามกำหนดขึ้นอยู่กับขีดความสามารถของคุณ และขึ้นอยู่กับว่าคุณมีงานสำคัญอื่นที่ต้องทำพร้อมกันหรือไม่ แต่คุณสามารถสรุปข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับขีดความสามารถและลำดับความสำคัญของคุณได้ก็ต่อเมื่อคุณได้จัดตารางงานทั้งหมดลงในปฏิทินแล้วเท่านั้น
โดยการกระจายงานออกไปในแต่ละวัน คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของคุณเทียบกับกำหนดเวลาได้ และเมื่อเราพูดถึง "ความคืบหน้า" เราหมายถึงระยะเวลา (จำนวนวันหรือเปอร์เซ็นต์ของวันที่เหลืออยู่) จนถึงวันสิ้นสุด อย่างไรก็ตาม หากคุณบันทึกการทำงานในแต่ละงานของคุณ คุณยังสามารถติดตามความคืบหน้าเทียบกับความพยายาม (ประมาณการเป็นชั่วโมงบุคคล) ได้อีกด้วย
การมองเห็นปฏิทินของคุณในรูปแบบภาพนั้นมีประสิทธิภาพสูงในการช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าคุณจะสามารถรับงานเพิ่มเติมได้หรือไม่ และหากคุณได้ทำงานถึงขีดจำกัดสูงสุดแล้ว คุณก็จะต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม (เพราะวันหนึ่งมีเวลาจำกัด)
เพื่อจัดการงานและจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กำหนดตารางเวลาสำหรับทุกสิ่ง รวมถึงงานส่วนตัวของคุณและงานโครงการทั้งภายในและภายนอก
หากคุณเลือกใช้ ClickUp คุณจะสามารถกำหนดเวลาการประชุมประจำสัปดาห์ (พร้อมการแจ้งเตือนรายวัน) กับงานที่เกิดซ้ำได้ แต่คุณสามารถก้าวไปอีกขั้นด้วยการใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อกำหนดเวลางานประจำวัน (หรือรายสัปดาห์หรือรายเดือน) และหากคุณชอบมุมมองแบบไทม์ไลน์หรือตาราง (หรือสเปรดชีต) ClickUp ก็มีให้เช่นกัน
สุดท้ายนี้ ClickUp มีมุมมองภาระงานเพื่อช่วยปรับสมดุลภาระงานของคุณได้อย่างยอดเยี่ยม ค้นหาวันที่คุณกำลังทำงานหนักเกินไป กำลังจะทำงานหนักเกินไป หรือยังห่างไกลจากการทำงานหนักเกินไป จากนั้นดำเนินการตามความเหมาะสม: กำหนดงานเพิ่มเติมในกรณีหลัง และย้ายงานในกรณีแรก
7. จัดสรรเวลาของคุณเพื่อให้ทำงานได้มากขึ้น
จัดสรรช่วงเวลาสำหรับทำงานแต่ละอย่างโดยไม่ให้มีการขัดจังหวะ วิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้คุณทำงานหลายอย่างพร้อมกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับกลยุทธ์การจัดลำดับความสำคัญของงาน
ดำเนินการงานโครงการภายในแต่ละช่วงเวลาที่กำหนด หรือแม้แต่งานที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการใด ๆ คุณอาจทำงานหลายงานในช่วงเวลาเดียวกันได้ แต่ต้องเป็นงานเล็ก ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
กำหนดช่วงเวลาในปฏิทินที่ใช้ร่วมกันเป็น "เวลาโฟกัส" และปิดการแจ้งเตือนในช่วงเวลานั้น เป็นวิธีให้เพื่อนร่วมงานและผู้จัดการของคุณไม่รบกวนคุณขณะที่คุณกำลังมุ่งเน้นการทำงานให้เสร็จ โดยเฉพาะงานที่มีความสำคัญสูง
หากคุณเลือก ClickUp เพื่อจัดการงานของคุณลองใช้เทมเพลตการบล็อกเวลาของเรา
8. สื่อสารกับทีมของคุณตามความจำเป็น
การรู้วิธีจัดลำดับความสำคัญของงานเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญของการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ มิฉะนั้น คุณจะแจ้งความคืบหน้าให้ทีมทราบได้อย่างไรเมื่อพวกเขากำลังรอให้คุณเริ่มหรือเสร็จงานของคุณ?
แล้วพวกเขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าคุณปล่อยให้พวกเขาต้องรอการเสร็จสิ้นงานของคุณไปเรื่อยๆ โดยไม่มีกำหนด? คุณต้องแจ้งให้เพื่อนร่วมทีมทราบล่วงหน้าทุกครั้งที่คุณประสบกับความล่าช้าในการทำงานของคุณ และบอกพวกเขาด้วยว่าคุณวางแผนจะทำงานเหล่านั้นให้เสร็จเมื่อใด
คุณต้องแจ้งผู้จัดการของคุณเกี่ยวกับอุปสรรคใด ๆ ที่คุณพบเจอขณะปฏิบัติงานด้วย เป็นหน้าที่ของพวกเขาที่จะช่วยคุณเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้น
ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแชร์ข้อมูลอัปเดตและติดตามงานโดยการแสดงความคิดเห็นในภารกิจเฉพาะ และความคิดเห็นเหล่านั้นยังสามารถแนบการบันทึกหน้าจอที่คุณสามารถบันทึกได้ภายในเครื่องมือ หรือคุณสามารถมอบหมายความคิดเห็นให้กับเพื่อนร่วมทีมเพื่อให้พวกเขารู้ว่าคุณกำลังรอให้พวกเขาทำงานเสร็จ
กรอบการกำหนดลำดับความสำคัญในภาพรวม
กลยุทธ์การจัดลำดับความสำคัญไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกันทั้งหมด ต่อไปนี้คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของกรอบการทำงานยอดนิยมเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าอะไรเหมาะสมที่สุด:
|กรอบ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|สรุปอย่างรวดเร็ว
|เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์
|การจัดเรียงงานประจำวัน
|จัดหมวดหมู่ภารกิจตามความเร่งด่วนและความสำคัญเพื่อช่วยให้คุณมุ่งเน้นอย่างมีกลยุทธ์
|วิธี MoSCoW
|การวางแผนผลิตภัณฑ์และโครงการ
|จัดประเภทงานเป็น ต้องทำ ควรทำ อาจทำ หรือไม่ทำ
|การประเมินผล RICE
|การทำแผนที่ลักษณะหรือภารกิจขนาดใหญ่
|ใช้การเข้าถึง ผลกระทบ ความมั่นใจ และความพยายามในการจัดลำดับความสำคัญอย่างเป็นกลาง
|วิธีไอวี ลี
|ประสิทธิภาพส่วนบุคคล
|มุ่งเน้นที่งานหกอย่างในแต่ละวันตามลำดับความสำคัญ—ไม่มากไป ไม่น้อยกว่านี้
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ด้วย ClickUp คุณสามารถนำแต่ละวิธีไปใช้ได้โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง, แท็กความสำคัญ, มุมมอง และเทมเพลตที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณ
ตัวอย่างจากโลกจริง: การจัดลำดับความสำคัญในการปฏิบัติ
มาลองนำทฤษฎีไปปฏิบัติจริงกันเถอะ นี่คือวิธีที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสายงานสามารถจัดลำดับความสำคัญด้วย ClickUp:
- ผู้จัดการโครงการ: ใช้แผนภูมิแกนต์และความสัมพันธ์ระหว่างงานเพื่อเน้นจุดที่ขัดขวางและงานในเส้นทางวิกฤต
- ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า: กรองงานตามความเร่งด่วนและผลกระทบต่อลูกค้าโดยใช้แท็กและลำดับความสำคัญ
- นักออกแบบ UX: จัดระเบียบคำขอฟีเจอร์ในมุมมอง MoSCoW Board โดยเน้นที่ "สิ่งที่ต้องมี" เป็นอันดับแรก
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ มุมมองปริมาณงาน ใน ClickUp เพื่อจัดการความสามารถของทีมและปรับการมอบหมายงานตามความพร้อมใช้งานแบบเรียลไทม์
💼 วิธีตอบคำถาม "คุณจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างไร?" ในการสัมภาษณ์
นี่เป็นหนึ่งในคำถามสัมภาษณ์ที่พบบ่อยที่สุด และยังเป็นหนึ่งในคำถามที่เปิดเผยตัวตนมากที่สุดอีกด้วย คำตอบของคุณควรสะท้อนถึง การคิดเชิงกลยุทธ์ การจัดการ และความสามารถในการรักษาความสงบภายใต้ความกดดัน
นี่คือวิธีการสร้างคำตอบที่ชัดเจน:
- เริ่มต้นด้วยกรอบการทำงาน (เช่น แม่แบบ Eisenhower Matrix, กฎ 1-3-5 หรือผลกระทบเทียบกับความพยายาม)
- ระบุเครื่องมือที่คุณใช้ เพื่อจัดระเบียบและปรับงานได้อย่างยืดหยุ่น
- จบด้วยตัวอย่างจริง ของวิธีที่คุณจัดการกับการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญได้อย่างประสบความสำเร็จ
ตัวอย่างที่ 1:
"ฉันเริ่มต้นด้วยการแยกงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญโดยใช้กรอบการทำงานเช่น Eisenhower Matrix ฉันสร้างรายการงาน ติดแท็กงานตามลำดับความสำคัญ และทบทวนทุกวัน เครื่องมืออย่าง ClickUp ช่วยให้ฉันจัดการกับกำหนดเวลาที่เปลี่ยนแปลงได้โดยการจัดระเบียบงานเป็นมุมมองต่างๆ—ทำให้ฉันเห็นสิ่งที่ต้องการความสนใจและสิ่งที่สามารถรอได้"
"ฉันเริ่มต้นด้วยการแยกงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญโดยใช้กรอบการทำงานเช่น Eisenhower Matrix ฉันสร้างรายการงาน ติดแท็กงานตามลำดับความสำคัญ และตรวจสอบทุกวัน เครื่องมืออย่าง ClickUp ช่วยให้ฉันจัดการกับกำหนดเวลาที่เปลี่ยนแปลงได้โดยการจัดระเบียบงานเป็นมุมมองต่างๆ—ทำให้ฉันเห็นสิ่งที่ต้องการความสนใจและสิ่งที่สามารถรอได้"
ตัวอย่างที่ 2:
ทุกเย็น ฉันวางแผนสำหรับวันถัดไปโดยระบุงานใหญ่ 1 งาน งานขนาดกลาง 3 งาน และงานเล็ก 5 งาน ฉันจัดเวลาที่เน้นการทำงานในปฏิทินของฉันและใช้ฟีเจอร์งานที่เกิดซ้ำและการแจ้งเตือนของ ClickUp เพื่อรักษาความก้าวหน้า หากลำดับความสำคัญเปลี่ยนไป ฉันใช้มุมมองแบบลากและวางเพื่อจัดตารางใหม่โดยไม่สูญเสียแรงผลักดัน
ทุกเย็น ฉันวางแผนสำหรับวันถัดไปโดยระบุงานใหญ่ 1 งาน งานขนาดกลาง 3 งาน และงานเล็ก 5 งาน ฉันจัดเวลาที่เน้นในปฏิทินและใช้ฟีเจอร์งานที่เกิดซ้ำและการแจ้งเตือนของ ClickUp เพื่อให้อยู่ในเส้นทาง หากลำดับความสำคัญเปลี่ยนไป ฉันใช้มุมมองแบบลากและวางเพื่อจัดตารางใหม่โดยไม่สูญเสียแรงผลักดัน
🧠 เคล็ดลับการสัมภาษณ์: หากคุณใช้ ClickUp อยู่แล้ว ให้เน้นฟีเจอร์เฉพาะ เช่น แท็กความสำคัญ, มุมมองปฏิทิน หรือ แผนภูมิปริมาณงาน เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณจัดสมดุลระหว่างความเร่งด่วนกับผลกระทบอย่างไร—และสื่อสารลำดับความสำคัญกับทีมของคุณ
3 แม่แบบการจัดลำดับความสำคัญของงานที่ช่วยประหยัดเวลา
เทมเพลต ClickUp ต่อไปนี้จะใช้ประโยชน์จากทฤษฎีเบื้องหลังวิธีการจัดลำดับความสำคัญที่คุณเพิ่งเรียนรู้:
1. เทมเพลต 'Getting Things Done' ของ ClickUp
เทมเพลต ClickUp Getting Things Doneเป็นเทมเพลตที่ครอบคลุมสำหรับการจัดลำดับความสำคัญและติดตามงานในที่เดียว สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง และยังสามารถทำงานร่วมกันในเอกสารกับสมาชิกในทีมคนอื่นๆ ได้อีกด้วย
ลองดูแอป GTDและเทมเพลต GTD เหล่านี้!
คุณสามารถใช้แม่แบบการจัดลำดับความสำคัญของงานนี้เพื่อ:
- แบ่งงานออกเป็นหมวดหมู่—หรือบริบท ตามแม่แบบ—ที่คุณสามารถสร้างจากฟิลด์ที่กำหนดเอง
- รักษาวินัยและจัดลำดับความสำคัญของงานตามบริบท วันที่ครบกำหนด ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ และความพยายามที่ต้องใช้
- กำหนดตารางงานในมุมมองปฏิทิน
- จัดระเบียบงานในกระดานคัมบังที่ปรับแต่งได้ตามลำดับความสำคัญ
2. แม่แบบเมทริกซ์ผลกระทบและความพยายามของ ClickUp
หากคุณกำลังจะหมดเวลาในการประเมินความสำคัญของงานอย่างละเอียด เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่ง!เทมเพลต ClickUp Impact Effort Matrixช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานตามปริมาณความพยายามที่จำเป็นในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
สำหรับผู้ที่ต้องการประเมินผลกระทบหรือค่าใช้จ่ายของโครงการอย่างรวดเร็ว แบบฟอร์มนี้ช่วยให้คุณกำหนดสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกได้ จัดให้ทีมของคุณเข้าใจสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จของทีมโดยรวมผ่านแบบฟอร์มที่มีภาพประกอบนี้
3. แม่แบบเมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญของ ClickUp
เราออกแบบแม่แบบเมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญของ ClickUpเพื่อจัดลำดับความสำคัญของรายการงานของคุณตามเกณฑ์สองข้อที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดหมวดหมู่รายการงานของคุณตามระดับความสำคัญและความสามารถในการบรรลุผล ตั้งแต่ต่ำไปสูง จากนั้น งานที่มีความสำคัญสูงและสามารถบรรลุผลได้สูงจะเป็นงานที่มีความสำคัญลำดับสูง
นอกจากนี้ ให้ใช้สีเพื่อจัดหมวดหมู่ภารกิจ ตัวอย่างเช่น ให้สีที่แตกต่างกันกับภารกิจจากโครงการต่าง ๆ นี่เป็นวิธีหนึ่งในการจัดลำดับความสำคัญของภารกิจทั้งหมดของคุณจากหลายโครงการไว้ในที่เดียว
เคล็ดลับ AI: จัดลำดับความสำคัญอย่างชาญฉลาดด้วยClickUp Brain
รู้สึกสับสนกับตัวเลือกมากมายใช่ไหม? ให้ ClickUp Brain ช่วยนำทางความสนใจของคุณ
ClickUp Brain แนะนำสิ่งที่ควรทำโดยอิงจาก กำหนดส่ง, ปริมาณงาน, ความพึ่งพา, และอุปสรรค ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดระเบียบความคิดเห็นหรือเตรียมตัวสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Brain จะเปลี่ยนความวุ่นวายให้กลายเป็นความชัดเจน
กรณีการใช้งาน:เพิ่มหัวข้อย่อยในเอกสาร → ให้ Brain เปลี่ยนเป็นงานที่ต้องทำพร้อมลำดับความสำคัญ → มอบหมายและกำหนดเวลาทันที
เริ่มจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
คำแนะนำของเรา: ทำตามขั้นตอนการกำหนดลำดับความสำคัญของงานและวิธีการในคู่มือนี้ จากนั้นดำเนินการไปยังขั้นตอนถัดไปและทดลองใช้ ClickUpซึ่งเป็นซอฟต์แวร์โซลูชันอัตโนมัติสำหรับงานของเรา
สมัครใช้ ClickUp วันนี้! การรู้วิธีจัดลำดับความสำคัญของงานเป็นสิ่งสำคัญในการลดความเครียดและหยุดการทำงานภายใต้ความกดดัน แต่คุณจะเห็นคุณค่าของรายการงานที่จัดลำดับความสำคัญและClickUp Tasks ได้ก็ต่อเมื่อคุณทำงานอัตโนมัติเท่านั้น!
คำถามที่พบบ่อย
วิธีที่ดีที่สุดในการจัดลำดับความสำคัญของงานคืออะไร?ใช้กรอบการทำงานเช่น Eisenhower, MoSCoW หรือ RICE scoring เพื่อประเมินความเร่งด่วนและผลกระทบ จากนั้นนำไปใช้โดยใช้ฟิลด์และตัวกรองที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp
ฉันจะจัดการงานที่ไม่คาดคิดหรือเร่งด่วนได้อย่างไร?ใช้มุมมองงานแบบลากและวางและเครื่องมือปรับสมดุลปริมาณงานของ ClickUp เพื่อจัดลำดับความสำคัญใหม่ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่สูญเสียการมองเห็น
เครื่องมือใดช่วยในการจัดลำดับความสำคัญ?ClickUp มีเทมเพลต, ข้อเสนอแนะจาก AI, และมุมมองหลากหลายเพื่อสนับสนุนวิธีการจัดลำดับความสำคัญที่แตกต่างกัน—ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว