10 ทางเลือกและคู่แข่งของ Taskade ในปี 2025

คุณกำลังมองหาเครื่องมือจัดการงาน AI ทางเลือกเพื่อทดแทน Taskade อยู่หรือไม่? ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว!
ในบทความนี้ เราจะสำรวจทางเลือกที่ยอดเยี่ยม 10 ทางสำหรับ Taskade เพื่อช่วยคุณปรับปรุงการจัดการงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาคุณสมบัติขั้นสูง ตัวเลือกการปรับแต่งที่ดีขึ้น หรือการออกแบบที่ใช้งานง่ายขึ้น เราพร้อมให้บริการคุณ. มาดูซอฟต์แวร์จัดการงานที่เราชื่นชอบและทางเลือกของ Taskade กันเถอะ!
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Taskade?
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Taskade ให้ระวังไว้ให้ดีสำหรับอินเทอร์เฟซการจัดการงานที่เป็นมิตรพร้อมการผสานการทำงานและระบบอัตโนมัติมากมายนอกจากนี้ คุณควรค้นหาเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นระบบอัตโนมัติได้ และช่วยให้คุณอยู่ในระบบระเบียบอยู่เสมอ
เครื่องมือสร้างโครงร่าง, คุณสมบัติการจัดการงาน, และการผสานรวมกับ AI ก็ควรอยู่ในลำดับต้น ๆ ของคุณเช่นกัน หากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงสุดขณะที่คุณรับมือกับโครงการหลาย ๆ โครงการได้อย่างง่ายดาย
นี่คือคุณสมบัติหลักของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกอื่นของ Taskade:
- อินเทอร์เฟซ: อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ชัดเจนและใช้งานง่าย มอบประสบการณ์ที่ราบรื่นสำหรับผู้จัดการโครงการและหัวหน้าทีมในการจัดการงาน
- เส้นทางการเรียนรู้: โปรแกรมที่ใช้งานง่ายพร้อมบทเรียนที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้จัดการโครงการมือใหม่หรือผู้มีประสบการณ์
- เครื่องมือแชทและการทำงานร่วมกัน: โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันต้องการการสื่อสารภายในและภายนอกแบบเรียลไทม์เพื่อจัดการโครงการข้ามแผนกและทีม
- การจัดการโครงการ: ความสามารถในการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง รวมถึงแผนภูมิแกนต์
- การผสานรวมและการทำงานอัตโนมัติ: ความเข้ากันได้กับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ทีมของคุณใช้ เพื่อให้สามารถทำงานอัตโนมัติได้อย่างราบรื่นในการจัดระเบียบงานและรายการงาน
- AI แบบบูรณาการ: การผสาน AI อย่างไร้รอยต่อเพื่อสรุปและสร้างรายการดำเนินการ ซึ่งสามารถช่วยประหยัดเวลาและแสดงวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ (คะแนนพิเศษหากโปรแกรมยังมีตัวสร้างเนื้อหา AI รวมอยู่ด้วย!)
เมื่อค้นหาทางเลือกของ Taskade ให้คำนึงถึงคุณสมบัติข้างต้นเพื่อช่วยคุณค้นหาเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์การจัดการงานที่ดีที่สุดสำหรับโครงการของคุณ
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Taskade ที่ควรใช้
มาสำรวจทางเลือกของ Taskade ที่ดีที่สุด 10 อันดับ ทั้งแบบเสียเงินและฟรี ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานของคุณให้ดียิ่งขึ้น ✅
1.คลิกอัพ
ClickUp ได้รับดาวทองขนาดใหญ่เมื่อพูดถึงซอฟต์แวร์การจัดการงานและโครงการ
มันนำเสนอชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม ระบบอัตโนมัติ และการผสานรวมเพื่อช่วยคุณจัดการและจัดลำดับความสำคัญของงาน ClickUp ทำให้ง่ายต่อการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่นในหลายโครงการ
เครื่องมือจัดการโครงการด้วยAI ของเราจะทำให้คุณพูดไม่ออก!ClickUp AIมอบความสามารถของ AI ที่ล้ำสมัยสำหรับเกือบทุกฟังก์ชันที่คุณนึกถึง
แม่แบบการจัดการงานของมันประกอบด้วยมุมมองหกแบบเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว และคุณสามารถมอบหมายงานได้อย่างง่ายดายเพื่อการจัดลำดับความสำคัญของโครงการระดับ A+
ClickUp ครองอันดับหนึ่งในรายชื่อทางเลือกของ Taskade ของเราเนื่องจากความสามารถในการจัดการงานและทรัพยากรที่ครอบคลุมเครื่องมือ AI ขั้นสูง และรีวิวจากลูกค้าที่ยอดเยี่ยม คะแนนสูงบน G2 และรีวิวเชิงบวกนับพันจากหลายเว็บไซต์ แสดงให้เห็นว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Taskade
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การติดตามเวลาโครงการจากอุปกรณ์ใด ๆ ช่วยให้ผู้นำทีมและผู้จัดการโครงการสามารถติดตามเวลาได้อย่างถูกต้อง—ไม่ว่าจะผ่านทางแพลตฟอร์มหรือผ่านส่วนขยาย Chrome ของเรา
- 50+ ระบบอัตโนมัติสำหรับงานต่าง ๆ พร้อมการผสานการทำงานที่ช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ หรือเกิดขึ้นเป็นประจำเป็นระบบอัตโนมัติ ด้วยคุณสมบัติการลากและวางเพื่อจัดระเบียบโครงการ
- ฟีเจอร์ AI ขั้นสูงเพื่อช่วยให้คุณสรุปเนื้อหา สร้างเนื้อหา และทำงานได้รวดเร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึก การทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ หรือการจัดการงานที่ทำซ้ำๆ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมแบบเรียลไทม์และไม่พร้อมกัน พร้อมด้วยแชทและกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล เพื่อวางแผนลำดับงานที่เชื่อมโยงกัน ระดมความคิดสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ หรือสร้างขั้นตอนการทำงานสำหรับสมาชิกในทีม
- แผนฟรีตลอดชีพมาพร้อมกับฟีเจอร์มากมายสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อน (และคุณจะไม่เห็นฟีเจอร์เหล่านี้มากมายในแผนฟรีจากรายการนี้)
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เนื่องจากคุณสมบัติทั้งหมดและการปรับแต่งอย่างละเอียด อาจมีช่วงเวลาในการเรียนรู้สำหรับบางคน
- ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้บนมือถือ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- แผนไม่จำกัด: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร:ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI: พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,256+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 3,734+ รายการ)
2. TickTick
ออกแบบมาเพื่อฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็ก TickTick เป็นซอฟต์แวร์จัดการงานที่ใช้งานง่ายซึ่งสามารถช่วยคุณจัดการงานสำหรับตัวคุณเองและทีมของคุณได้
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถวางแผน จัดการงาน และติดตามความคืบหน้าได้อย่างสะดวก เพื่อให้คุณบริหารจัดการโครงการส่วนตัวหรือโครงการของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดลำดับความสำคัญ, ร่วมมือ, และบริหารงานของทีมคุณด้วยเครื่องมือเช่นการแจ้งเตือนตำแหน่ง, การแจ้งเตือน, สถิติประสิทธิภาพ, ความสามารถทางเสียง, และอื่น ๆ อีกมากมาย. นอกจากนี้ คุณยังได้รับ Pomo timer และเครื่องเสียงขาวเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ!
TickTick เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Taskade สำหรับฟรีแลนซ์ ธุรกิจขนาดเล็ก และผู้ที่ต้องการจัดการงานส่วนตัว หากคุณได้ลองใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้แล้ว ลองดูรายการทางเลือกยอดนิยมของ TickTick ของเรา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TickTick
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เป็นมิตรอย่างยิ่ง ปรับแต่งได้ตามต้องการ พร้อมมุมมองที่ยืดหยุ่นและผู้จัดการงาน
- การผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับแอปยอดนิยม เช่น Google Calendar, Trello, Microsoft To Do และ Siri
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมที่ทำให้การแชร์รายการเป็นเรื่องง่ายสำหรับสมาชิกทุกคนในทีม
- ห้องสมุดช่วยเหลือที่ครอบคลุม รวมถึงคู่มือเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ใหม่ พร้อมการนำทางที่ยอดเยี่ยมและคำแนะนำที่เข้าใจง่าย
ข้อจำกัดของ TickTick
- การผสานรวมที่จำกัด
- ไม่เหมาะสำหรับบริษัทขนาดใหญ่หรือองค์กร
- ไม่มีเครื่องมือ AI ต้นฉบับในเครื่องมือจัดการโครงการ
ราคาของ TickTick
- ฟรี
- พรีเมียม: $27/เดือนต่อปี
TickTick คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (86+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (101+ รีวิว)
เปรียบเทียบ TickTick และ Todoist!
3. ความคิด
พบกับ Notion ซอฟต์แวร์จัดการงานและเครื่องมือบริหารโครงการแบบครบวงจรในที่เดียว
Notionเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันของทีมบนระบบคลาวด์ สามารถจัดการโครงการของสมาชิกในทีมของคุณในขณะที่มอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้าของโครงการ และระบุลำดับความสำคัญของงานได้อย่างละเอียด
โซลูชันการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งนี้ยังสามารถจัดการบันทึก ฐานข้อมูล และวิกิทั้งหมดของคุณได้อีกด้วย ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล
Notion AI, สามารถใช้งานได้เป็น add-on ของ Notion, ให้คุณสามารถเข้าถึงความสามารถของ AI อย่างเต็มรูปแบบภายในแอปได้. สามารถสร้างสรุป, แบ่งปันข้อสรุปจากการประชุม, สร้างขั้นตอนต่อไปจากบันทึกการประชุมของคุณ, และเขียนข้อความได้อย่างง่ายดาย. และอีกมากมาย!
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการโครงการ ฟรีแลนซ์ ทีมงานขนาดเล็ก หรือบริษัทระดับองค์กร Notion สามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการของคุณ เพื่อมอบฟังก์ชันการจัดการงานที่ยอดเยี่ยม
ผู้ใช้ชื่นชอบความสามารถในการสร้างและมอบหมายงาน กำหนดเส้นตายและเป้าหมายสำคัญ รวมถึงติดตามรายละเอียดสำคัญต่างๆ หากคุณกำลังมองหาทางเลือกของ Taskade ที่มีการใช้งานฟรีหรือแบบเสียค่าใช้จ่าย พร้อมฟีเจอร์ AI อันทรงพลัง อย่าลืมลองซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานนี้!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- การสร้างงาน, การมอบหมายงาน, และการจัดลำดับความสำคัญของงานทำให้การจัดการโครงการหลายโครงการเป็นเรื่องง่าย
- จัดการกำหนดส่งงานสำหรับเส้นตายและเป้าหมายสำคัญ
- ซอฟต์แวร์จัดการงานที่มีความยืดหยุ่นพร้อมอินเทอร์เฟซที่ช่วยให้จัดการโครงการได้อย่างรวดเร็ว
- ปลั๊กอิน Notion AI ที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์
ข้อจำกัดของ Notion
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์จัดการงานบางตัว
- อาจมีการล่าช้าเป็นครั้งคราวทั่วทั้งแพลตฟอร์ม
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำกัด
ราคาของ Notion
- ฟรี
- บวก: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- Notion AI: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $8/เดือนต่อสมาชิก
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (4,726+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,760+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่น ๆ ของ Notion เหล่านี้!
4. บทส่งท้าย
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือและแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครอบคลุมและสามารถจัดการกับความต้องการในการจัดการงานที่หลากหลายได้ ลองพิจารณา Coda
ไม่ว่าคุณต้องการรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างง่ายหรือกระดานงานที่ซับซ้อนเพื่อจัดการโครงการทั่วทั้งองค์กร Coda สามารถปรับและพัฒนาตามความต้องการของคุณได้ มันเชื่อมต่อกับแอปนับพันบนหลายแพลตฟอร์ม เพิ่มความสามารถไม่สิ้นสุดให้กับเอกสารของคุณ
ชอบความรู้สึกเหมือนดูสารคดีใช่ไหม? Coda ให้ความรู้สึกเหมือนสารคดีแต่ใช้งานได้เหมือนแอป!
Coda ยังไม่มี AI ในตัว แต่กำลังจะมาเร็วๆ นี้! Coda AI อยู่ในช่วงเบต้าและพร้อมที่จะช่วยคุณในทุกสิ่งตั้งแต่การสรุปและไฮไลท์ไปจนถึงการสร้างข้อมูลและการเขียนเนื้อหา
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่ยืดหยุ่นและทำงานร่วมกันได้สำหรับ Taskade ที่จัดการโครงการทีมและขยายตามการเติบโตของคุณ Coda อาจเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับเครื่องมือจัดการงานของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Coda
- ตัวเลือกการปรับแต่งมากมายในซอฟต์แวร์การจัดการงาน
- คุณสมบัติการร่วมมือที่ยอดเยี่ยมและตัวเลือกที่ง่ายสำหรับการตั้งลำดับความสำคัญของงาน
- ระบบอัตโนมัติขั้นสูง
- การผสานข้อมูลอย่างไร้รอยต่อและการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกในทีมทุกคนหรือแม้แต่ทีมที่ทำงานระยะไกล
ข้อจำกัดของโคดา
- ประสบการณ์การใช้งานบนมือถือที่จำกัดสำหรับเครื่องมือการจัดการโครงการ
- ปัญหาการจัดรูปแบบในการส่งออกข้อมูลจำนวนมาก
- เวลาในการโหลดนานในโครงการขนาดใหญ่
ราคาโคด้า
- ฟรี
- ข้อดี: $10/เดือน ต่อผู้สร้างเอกสาร
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้สร้างเอกสาร
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและบทวิจารณ์ของ Coda
- G2: 4. 7/5 (รีวิว 395+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 6/5 (89+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Coda เหล่านี้!
5. ไฟเบอร์รี่
Fibery เป็นเครื่องมือจัดการงานที่ให้ความสำคัญอย่างมากกับโครงสร้างและการเชื่อมโยง
คุณสมบัติการจัดการงานของมันประกอบด้วยเทมเพลตเช่น 1-3-5 Focus สำหรับการจัดระเบียบงาน, Advanced Workflow สำหรับการเปลี่ยนผ่านงานที่ซับซ้อน, และ Daily Check-Ins สำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับผู้จัดการโครงการ
การผสานรวม AI ของมัน, เครื่องมือ Fibery AI, มีคุณสมบัติทั้งหมดที่สมาชิกในทีมของคุณต้องการเพื่อสร้างพื้นที่, อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ, คิดค้นไอเดีย, จดบันทึก, และปรับปรุงการเขียนของคุณ.
Fibery สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ ได้มากมาย เช่น Slack, GitLab, GitHub และ Jira หากคุณกำลังมองหาทางเลือกสำหรับ Taskade ทั้งแบบเสียเงินหรือฟรี Fibery ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ควรพิจารณา
คุณสมบัติเด่นของไฟเบอร์
- ทีมที่ตอบสนองและช่วยเหลือดี
- โปรแกรมที่ครอบคลุมพร้อมความยืดหยุ่นอย่างเพียงพอ
- ระบบอัตโนมัติที่ง่าย ไม่ต้องเขียนโค้ด
- การผสานระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของเส้นใย
- ทั้งหมดอยู่บนเว็บ (ไม่มีแอปมือถือ)
- ไม่มีงานที่ต้องทำซ้ำ (แต่มีวิธีแก้ไข)
- ไม่มีการผสานปฏิทินพื้นเมือง
การกำหนดราคาของไฟเบอร์
- โซโล: ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 17 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวเกี่ยวกับเส้นใย
- G2: 4. 8/5 (107+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
6. นูคลิโน
กำลังมองหาทางเลือกของ Taskade ที่เบาเหมือนขนนกอยู่ใช่ไหม? ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกล Nuclino คือคำตอบ!
เครื่องมือจัดการงานนี้เน้นการทำงานร่วมกัน การกำหนดงานที่สำคัญที่สุด การระดมความคิด และการจดบันทึก ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในแพ็คเกจที่เรียบร้อยเพียงหนึ่งเดียว
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้การติดตามงานเป็นเรื่องง่าย และฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
Nuclino ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยมุมมองกระดาน Kanbanและรายการแบบซ้อนกัน เพื่อช่วยให้คุณติดตามงานต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน เตรียมพร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยกระดับผลผลิตของคุณด้วย Nuclino!
ระบบ AI ของมัน ชื่อว่า Sidekick สามารถใช้งานได้เป็นบริการเสริมที่ต้องชำระเงินสำหรับแผนการชำระเงิน หรือการใช้งานแบบจำกัดสำหรับแผนฟรี Sidekick สามารถช่วยคุณคิดค้นไอเดีย, ร่างเนื้อหา, แปลงบันทึกของคุณให้กลายเป็นสรุป, และอื่น ๆ อีกมากมาย
Nuclino อาจเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ Taskade หากคุณไม่ติดปัญหาเรื่องการขาดการเข้าถึงผ่านมือถือ
คุณสมบัติเด่นของ Nuclino
- ง่ายมากและใช้งานง่ายด้วยมุมมองที่เข้าใจง่าย เช่น มุมมองกระดานคัมบัง
- เครื่องมือการจัดการ AI ที่มีให้ใช้เป็นแอดออน
- แผนผังความคิดของไฟล์และโฟลเดอร์
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อเขียนคำอธิบายงานหรือมอบหมายงานสำคัญให้กับผู้อื่น
ข้อจำกัดของ Nuclino
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ
- ไม่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่หรือระดับองค์กร
- การผสานรวมที่จำกัด
ราคาของ Nuclino
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 10 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
การจัดอันดับและรีวิวของ Nuclino
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (58+ รีวิว)
โบนัส: ตรวจสอบ10อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Nuclino
7. ใดๆ. ทำ
Any.do เป็นซอฟต์แวร์จัดการงานที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ มอบวิธีการจัดการงานหลายอย่างและจัดระเบียบกิจกรรมประจำวันได้อย่างน่าสนใจ มีชีวิตชีวา และสนุกสนาน
คุณสามารถเพิ่มงานได้โดยใช้เสียง, การเชื่อมต่อ, หรือส่วนขยาย. หรือพิมพ์ลงไป! รักษาสมาธิด้วยโหมดโฟกัส และทำเครื่องหมายงานเสร็จสิ้นด้วยการปัดหรือคลิกที่น่าพอใจในเครื่องมือจัดการโครงการที่คล่องตัวนี้.
คุณสมบัติการลากและวางที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณย้ายงานระหว่างหมวดหมู่และรายการได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขและจัดการงานได้ทุกที่ทุกเวลา โดยปรับแต่งชื่อรายการ, รายการเตือน, แท็ก, บันทึก, และไฟล์แนบ
Any. do มีอินเทอร์เฟซที่น่าดึงดูดมาก ทำให้คุณอยากทำงานให้เสร็จ ผู้จัดการงานนี้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ Taskade ที่เรียบง่าย สนุก และมีประสิทธิภาพ
Any. ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- การออกแบบที่เรียบง่ายและไม่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์จัดการงานอื่น ๆ
- ฟีเจอร์ซิงค์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานข้ามอุปกรณ์ได้หลายเครื่อง
- มุมมองกระดานคัมบังในทุกเวอร์ชัน
ข้อจำกัดใดๆ
- การผสานรวมที่จำกัด
- ฟังก์ชันการจัดประเภทที่จำกัด
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูง
Any. การกำหนดราคา
- ส่วนบุคคล: แผนฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
Any. ให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (193+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 138 รายการ)
8. Todoist
ซอฟต์แวร์จัดการรายการสิ่งที่ต้องทำและการจัดการงานยอดนิยม Todoist ต้องการให้คุณมีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะที่รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น
สร้างงานได้อย่างรวดเร็ว ติดตามความคืบหน้า กำหนดลำดับความสำคัญ และทำงานร่วมกับผู้อื่นในสภาพแวดล้อมที่ยืดหยุ่น Todoist สามารถเชื่อมต่อกับปฏิทิน ผู้ช่วยเสียง และเครื่องมืออื่น ๆ กว่า 70 รายการ
ณ เวลาที่เขียนนี้ Todoist ยังไม่มีเครื่องมือโปรดที่ผสานเทคโนโลยี AI ล่าสุด หากคุณไม่ต้องการชุดเครื่องมือ AI แบบครบวงจรในโปรแกรมของคุณ อาจเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ Taskade สำหรับความต้องการในการจัดการโครงการของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- ส่งเสริมความรู้สึกประสบความสำเร็จ
- ความสามารถในการประมวลผลภาษาที่ยอดเยี่ยม
- แนะนำกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อช่วยให้เรียนรู้วิธีทำงานให้เร็วขึ้น
- อินเทอร์เฟซที่ยืดหยุ่นและสะอาด
ข้อจำกัดของ Todoist
- ความสามารถในการเพิ่มรายละเอียดงานที่จำกัด
- การแจ้งเตือนที่ไม่มีในเวอร์ชันฟรี
- เส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงขึ้น
ราคาของ Todoist
- ฟรี
- ข้อดี: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (758+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,252+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Todoist เหล่านี้!
9. Microsoft To Do
Microsoft To Do เป็นแอปจัดการงานและเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ผสานการทำงานกับแอปอื่นๆ ในระบบนิเวศของ Microsoft ได้อย่างลงตัว
แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึก จัดระเบียบ และแบ่งปันการแจ้งเตือนประจำวัน รายการสิ่งที่ต้องทำ และรายการงานต่างๆ
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการชีวิตส่วนตัว งาน หรือภารกิจสำคัญอื่น ๆ Microsoft To Do ก็สามารถเป็นทางเลือกเดียวที่ตอบโจทย์ได้อย่างดี
ขอบคุณทั้งแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปและมือถือ คุณสามารถรักษาลิสต์ตรวจสอบประจำวันของคุณได้จากทุกที่
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Microsoft To Do ช่วยให้คุณสามารถแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ง่าย คุณสามารถกำหนดวันที่ครบกำหนดและเตือนความจำได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้คุณมีระเบียบและทำงานได้ตามแผนเสมอ
Microsoft To-Do ไม่มีเทคโนโลยี AI ล่าสุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงาน อย่างไรก็ตาม มันสามารถเชื่อมต่อกับ AI ของ Zapier ได้ หากคุณทำงานกับแอปของ Microsoft หลายตัว นี่อาจเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ Taskade
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft To Do
- ทำงานได้ดีเยี่ยมกับ Outlook และบริการอื่น ๆ ของ M365
- ใช้งานง่าย, ง่าย, และ UI ที่เป็นมิตร
- การแจ้งเตือนที่เชื่อถือได้
- คุณสมบัติการร่วมมือที่ดี
ข้อจำกัดของ Microsoft To Do
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
ราคาของ Microsoft To Do
- พื้นฐาน: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
- แอปสำหรับธุรกิจ: $8.25/เดือนต่อผู้ใช้
Microsoft To Do คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (61+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,783+ รีวิว)
10. การทำงานเป็นทีม
Teamwork เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับงานลูกค้า ช่วยคุณจัดการรายการงานของทีม โครงการ ลูกค้า และฟรีแลนซ์
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการงานเดี่ยวหรือบริหารโครงการของทีม Teamwork ก็สามารถช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างง่ายดาย เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Taskade และเป็นตัวเลือกเครื่องมือจัดการงานที่ดีเยี่ยม
คุณสมบัติการร่วมมือแบบเรียลไทม์ขั้นสูงของมันช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันได้ใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อทำงานกับทีมที่อยู่ห่างไกล
การทำงานเป็นทีมช่วยให้คุณมอบหมายงานและสร้างงานย่อยได้ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและงานผสานการทำงานของการมอบหมายงาน ความคืบหน้า และการติดตามเวลาได้อย่างราบรื่น เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ด้วยแท็กและฟิลด์ที่กำหนดเอง คุณสามารถจัดหมวดหมู่และกรองข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงตามความต้องการทางธุรกิจของคุณได้
ผู้ใช้ชื่นชอบที่แม้จะมีคุณสมบัติครบถ้วน แต่ก็ยังคงเรียบง่ายและใช้งานง่าย ลองดูหากคุณกำลังมองหาทางเลือกฟรีสำหรับ Taskade แต่ไม่ต้องการเทคโนโลยี AI ล่าสุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม
- สามารถเพิ่มลูกค้าเข้าสู่ซอฟต์แวร์การจัดการงานได้ฟรีเพื่อทำงานร่วมกันในพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์
- รักษาโครงการทั้งภายในและภายนอกให้ดำเนินไปตามแผน
- ให้คุณสามารถผูกงานเฉพาะและชั่วโมงกับลูกค้าเพื่อการสื่อสารทีมที่ดีขึ้น
- การแจ้งเตือนที่กำหนดเองและรายงานทางอีเมลเพื่อเร่งกระบวนการทางธุรกิจ
ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์จัดการงานบางตัวในรายการ
- ฟีเจอร์แชทอาจรู้สึกจำกัดเล็กน้อย
การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ค
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $5. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ส่งมอบ: 9.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- เติบโต: $19.99/เดือนต่อผู้ใช้
- ขนาด: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม
- G2: 4. 4/5 (1,037+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (827+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่น ๆ สำหรับการทำงานเป็นทีมเหล่านี้!
ทางเลือกของ Taskade สำหรับทุกคน เพื่อการทำงานที่ชาญฉลาดขึ้น
โดยสรุป การค้นหาเครื่องมือที่คุณชื่นชอบเพื่อทดแทน Taskade อาจเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ แต่คุ้มค่าหากมันช่วยให้ทีมของคุณสามารถควบคุมการทำงานของโครงการได้อย่างสมบูรณ์!
เราได้สำรวจเครื่องมือทางเลือกที่ดีที่สุด 10 รายการสำหรับ Taskade ที่คุณสามารถใช้ได้ในตอนนี้แล้ว—ตั้งแต่แอปทรงพลังอย่าง ClickUp ไปจนถึงแอปเฉพาะกลุ่มอย่าง TickTick และ Nuclino—มีตัวเลือกที่เหมาะกับทุกคน
ด้วยฟีเจอร์หลากหลายเครื่องมือจัดการโปรเจกต์ AI อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และการทำงานร่วมกันที่ราบรื่น คุณจะรู้สึกมีตัวเลือกมากมายเมื่อพูดถึงทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Taskade!
ดังนั้น เลือกสิ่งที่ตรงกับความต้องการของทีมคุณ
พร้อมที่จะยกระดับการจัดการโครงการและงานของคุณไปอีกขั้นหรือไม่? เริ่มทดลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้และใช้ClickUp tasksเพื่อค้นพบวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือดูแผน Free Forever ที่ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ