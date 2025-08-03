13 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Coda สำหรับการสร้างเอกสารที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นในปี 2025

หากคุณเคยใช้ Coda มาก่อน คุณคงทราบดีว่ามันมีจุดขายอย่างไร: แดชบอร์ด ฐานข้อมูล และเอกสาร ทั้งหมดรวมอยู่ในที่เดียว และพูดตามตรง? มันใช้งานได้ดี...ในช่วงแรก
เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น ทีมต่าง ๆ ขยายตัว และความต้องการก็ซับซ้อนมากขึ้น Coda อาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ นั่นคือเหตุผลที่เราได้รวบรวมบทความนี้เกี่ยวกับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Coda
เราได้ทดลองใช้แพลตฟอร์มการจัดการฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพหลายตัว โดยทดสอบอย่างเข้มข้นตั้งแต่ ClickUp ไปจนถึง Obsidian และ Airtable
นี่คือเครื่องมือยอดนิยมที่เราเก็บไว้ในบุ๊กมาร์กสำหรับการติดตามงานเฉพาะหรือกรณีการใช้งานเอกสาร ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนวิกิของทีม จัดการเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อน หรือเพียงแค่ต้องการพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่รู้สึกรวดเร็วและเป็นมิตร คุณจะพบสิ่งที่เหมาะสมที่นี่
ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นของ Coda?
Coda เป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง แต่ไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับทุกทีมหรือทุกขั้นตอนการทำงานเสมอไป
นี่คือจุดที่อาจไม่เพียงพอ 👇
- ประสิทธิภาพลดลงในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน: เมื่อเอกสารของคุณมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีตรรกะมากขึ้น—เช่น มีหลายฐานข้อมูล, การฝังข้อมูล, และระบบอัตโนมัติ—Coda จะเริ่มทำงานช้าลง โดยเฉพาะสำหรับทีมที่กำลังเติบโตและดำเนินงานที่เข้มข้น
- คุณสมบัติการจัดการงานไม่ลึกพอ: มันทำงานได้ดีสำหรับการวางแผนเบา ๆ แต่ถ้าคุณต้องการการจัดการงานที่ละเอียดหรือการติดตามโครงการขั้นสูง (เช่น การประมาณเวลา, ความสัมพันธ์ของงาน, หรือแผนภูมิการเผาผลาญ) มันง่ายที่จะเติบโตเกินกว่า
- ไม่มีแอปเดสก์ท็อปแบบติดตั้ง: ต่างจากเครื่องมืออย่าง ClickUp ที่มีแอปเดสก์ท็อปแบบติดตั้งแยกต่างหาก คุณถูกจำกัดให้ทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์เท่านั้น
- ขีดจำกัดของระบบอัตโนมัติมาถึงอย่างรวดเร็ว: เมื่อขยายกระบวนการทำงานซ้ำ ๆ ขีดจำกัดของระบบอัตโนมัติที่มีอยู่สามารถสร้างความหงุดหงิดได้ ทีมงานที่มีปริมาณงานสูงอาจต้องการกำลังเสริมเพิ่มเติม
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์อาจดีกว่านี้: แม้ว่าคุณจะสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้ แต่ประสบการณ์การใช้งานยังไม่ลื่นไหลหรือไร้รอยต่อเท่ากับแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันเอกสารแบบเรียลไทม์อื่นๆ
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทางเลือกของ Coda ในภาพรวม
มาดูทางเลือกที่ดีที่สุดบางประการแทน Coda:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|ClickUp
|เอกสารและระบบการทำงานร่วมกันของทีมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกขนาดของทีม
|เอกสารที่มีการแก้ไขแบบเรียลไทม์, การเชื่อมโยงงาน, สรุปโดย AI, ClickUp Brain, มุมมองตาราง, ผู้จดบันทึก AI, การค้นหาแบบเชื่อมต่อ, ClickUp Chat
|แผนฟรีตลอดไป; ปรับแต่งสำหรับองค์กร
|แนวคิด
|เอกสารที่สามารถปรับแต่งได้และแบบโมดูลาร์สำหรับทีมขนาดกลางถึงใหญ่
|บล็อกที่ซิงค์, การฝัง, ปฏิทิน, แคนบาน, การแชร์พร้อมสิทธิ์การเข้าถึง, ความช่วยเหลือจาก AI
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/ผู้ใช้/เดือน
|การบรรจบกัน
|การจัดการความรู้ข้ามทีมเทคนิคและผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่
|มาโครเนื้อหา, การเชื่อมต่อ Jira, หน้าซ้อน, การจัดระเบียบเอกสารในระดับแผนก
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5 ต่อผู้ใช้/เดือน
|คำคม
|การทำงานร่วมกันในเอกสารแบบเรียลไทม์สำหรับทีมขาย ทีมบริการลูกค้า และทีมปฏิบัติการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
|เอกสารผสมระหว่างสเปรดชีตและเอกสารที่มีแชทในตัว, การมอบหมายงานพร้อมการกล่าวถึง @, การผสานกับ Salesforce
|ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/ผู้ใช้/เดือน
|หินดำ
|บันทึกที่เชื่อมโยงและให้ความสำคัญกับข้อมูลท้องถิ่นสำหรับบุคคล
|มุมมองกราฟของแนวคิด, บันทึกมาร์กดาวน์ที่บันทึกไว้ในพื้นที่, ลิงก์ย้อนกลับ, การแก้ไขแบบไม่เชิงเส้น
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5 ต่อเดือน
|Dropbox Paper
|การบันทึกข้อมูลภายในทีมและบุคคลที่ใช้ Dropbox อยู่แล้ว
|การแก้ไขแบบเรียลไทม์, โหมดการนำเสนอ, รายการตรวจสอบงาน, การฝังจากเครื่องมือเช่น Figma หรือ YouTube
|ฟรีพร้อม Dropbox; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $11.99/เดือน (Dropbox)
|เบสแคมป์
|การสื่อสารทีมและการจัดทำเอกสารโครงการที่ง่ายขึ้นสำหรับทีมขนาดเล็ก
|กระดานข้อความ, แชทรอบกองไฟ, แผนภูมิเนินเขา, ส่วนเอกสาร/ไฟล์กลาง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/ผู้ใช้/เดือน
|สไลต์
|เอกสารการทำงานแบบอะซิงโครนัสและวิกิภายในที่มีน้ำหนักเบาสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|เอกสารที่ผ่านการตรวจสอบ, ข้อมูลเชิงลึกของเอกสาร, ถาม AI, แผนภาพแคนวาส, การติดตามการใช้งาน
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/ผู้ใช้/เดือน
|นูคลิโน
|วิกิภายในทีมบนระบบคลาวด์และการแบ่งปันความรู้อย่างรวดเร็วสำหรับทีมทุกขนาด
|มุมมองกราฟของเอกสารที่เชื่อมโยง, การแก้ไขแบบเรียลไทม์, คอลเลกชันแบบซ้อน, เผยแพร่เป็นเว็บไซต์
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/ผู้ใช้/เดือน
|ไมโครซอฟต์ วันโน้ต
|การบันทึกโน้ตมัลติมีเดียข้ามอุปกรณ์สำหรับทีมขนาดใหญ่ในระบบนิเวศของ Microsoft
|ผืนผ้าใบไร้ขอบ, การร่างภาพ, การค้นหาด้วย OCR, การจับภาพสื่อหลากหลายรูปแบบ, รองรับปากกาสไตลัส
|ฟรีเมื่อสมัครแผน Microsoft 365 แบบชำระเงิน
|Airtable
|ระบบการทำงานเอกสารแบบฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อสำหรับทีมขนาดกลางและหน่วยงาน
|นักออกแบบอินเทอร์เฟซ, ตารางแบบกำหนดเอง, บันทึกข้อมูลเชื่อมโยง, ระบบอัตโนมัติ Airtable, การอัปเดตแบบเรียลไทม์
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $24/ผู้ใช้/เดือน
|เอเวอร์โน้ต
|เอกสารส่วนตัวที่มีโครงสร้างและการค้นหาบันทึกอย่างรวดเร็วสำหรับบุคคล
|สรุปบันทึกโดย AI, คลิปเว็บ, ค้นหาภายในรูปภาพ, ซิงค์ปฏิทิน
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14.99 ต่อเดือน
|Trello
|เอกสารภาพด้วยบัตรที่ยืดหยุ่นสำหรับฟรีแลนซ์และทีมขนาดเล็ก
|ปกการ์ดแบบกำหนดเอง, การตอบสนองด้วยอิโมจิ, ตัวคั่นการ์ด, ระบบอัตโนมัติ Butler, PowerUps
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6/ผู้ใช้/เดือน
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Coda ที่ควรใช้
นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดที่แข่งขันกับ Coda อย่างจริงจัง แต่ละตัวมีแนวทางของตัวเองในการจัดการเอกสารที่ชาญฉลาด,กระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่น, และพลังในการทำงานร่วมกัน ⬇️
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับเอกสาร, กระบวนการทำงานของโครงการ, และการร่วมมือในงาน)
ClickUp คือโซลูชันครบวงจรสำหรับการทำงานร่วมกันของคุณ ขับเคลื่อนด้วย AI แพลตฟอร์มนี้ผสานการจดบันทึก การจัดทำเอกสาร การจัดการงาน และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของทีม (โดยไม่ต้องสลับบริบทไปมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด)
หนึ่งในคุณสมบัติที่น่าสนใจที่สุดของClickUpคือClickUp Docsสำหรับการจัดการเอกสาร คุณสามารถสร้างเอกสารที่มีรายละเอียดและ จัดรูปแบบได้อย่างสมบูรณ์ แก้ไขแบบเรียลไทม์ร่วมกับเพื่อนร่วมทีม แท็กเพื่อนร่วมงาน เพิ่มงานใหม่ได้กลางประโยค และยังสามารถสรุปเนื้อหาจากร่างที่ยุ่งเหยิงได้ด้วย AI
คุณจะชื่นชอบวิธีที่เอกสารใน ClickUp เชื่อมต่อกับทุกอย่างได้อย่างราบรื่น (เป็นไปตามคำสัญญาของ'โซลูชันครบวงจร'หรือแอปสำหรับงานที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว) คุณสามารถเชื่อมโยงเอกสารกับงาน เพิ่มวิดเจ็ตที่กำหนดเอง และแม้แต่ อัปเดตสถานะโครงการ ได้โดยไม่ต้องออกจากหน้า
ว่าแต่ คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถ ฝังรายการและตารางทั้งหมดในเอกสาร ได้ใน ClickUp?
ประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกันนั้นถูกถ่ายทอดไปยังมุมมองตารางของ ClickUp เช่นเดียวกัน มันทำงานเหมือนฐานข้อมูลขนาดเล็กสำหรับการติดตามงาน ปฏิทินเนื้อหา ไดเรกทอรีลูกค้า และอื่นๆ อีกมากมาย
แทนที่ตารางที่รกด้วย ตารางที่จัดเรียงและกรองอย่างเรียบร้อย ด้วยการลากและวางคอลัมน์ เพิ่มบริบททั้งหมดที่คุณต้องการด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง และเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียวโดยการเชื่อมโยงงานและเอกสารเข้าด้วยกัน
แต่สิ่งที่ ClickUp ทำได้ดีอย่างแท้จริงคือClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมอยู่ใน ClickUp (รวมถึงภายใน Docs) และตัวแทน AIอิสระที่มันขับเคลื่อน สามารถช่วยลดเวลาการทำงานของคุณได้หลายชั่วโมงต่อสัปดาห์ นี่คือวิธีการ
- สร้างเนื้อหาได้เร็วขึ้น จากศูนย์ ไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้งาน บันทึกการปล่อย หรือข้อเสนอ เพียงแค่ป้อนคำสั่ง
- สรุปโดยอัตโนมัติ เอกสารยาว คำอธิบายงาน และกระทู้ความคิดเห็น เพื่อให้ได้ใจความสำคัญภายในไม่กี่วินาที
- สร้างงานและงานย่อย จากเอกสารหรือข้อความแชท เพื่อปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกันในทีม
- รับคำตอบที่สอดคล้องกับบริบท สำหรับคำถามของคุณโดยตรงภายในงาน, เอกสาร, หรือแม้แต่ในเธรดความคิดเห็น
คุณสามารถใช้ AI ของ ClickUp เพื่อสร้างและจัดรูปแบบเอกสารได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มตารางที่แก้ไขได้ภายในเอกสาร ใส่รูปภาพและลิงก์ แก้ไขสิทธิ์การเข้าถึง และอื่นๆ อีกมากมาย
ไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการสร้างและอัปเดตวิกิ เอกสาร SOP และการปรับปรุงนโยบายด้วยตนเองอีกต่อไป
⚡️โบนัส: คุณเคยฝันถึงประสบการณ์ที่ไม่ต้องใช้คีย์บอร์ดเลยหรือไม่ ที่คุณสามารถสร้างเอกสาร, บันทึก, ตาราง, และอื่น ๆ ได้เพียงแค่คำสั่งเสียง?
เราพร้อมให้บริการด้วย ClickUp Talk to Text ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของClickUp Brain MAX แอพพลิเคชั่น AI บนเดสก์ท็อปที่เป็นโซลูชัน AI สำหรับการทำงานที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลก ผู้ใช้ยังสามารถใช้เวอร์ชันล่าสุดของโมเดล AI ภายนอก เช่น ChatGPT, Gemini, และ Claude ได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ที่เชื่อมต่ออยู่
มีข้อมูลมากมายกระจายอยู่ในพื้นที่ทำงานและแอปที่เชื่อมต่อกันใช่ไหม?ClickUp Knowledge Managementจะจัดทำดัชนีข้อมูลทั้งหมดจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นงาน เอกสาร หรือแม้แต่การเชื่อมต่อกับ Slack หรือ Google Drive
ถามคำถามเดียว แล้ว ClickUp Brain จะแสดงคำตอบ ที่ปกติต้องใช้สิบแท็บและการประชุมสามครั้งเพื่อค้นหา
📮 ClickUp Insight: มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเรา ที่ใช้ฟีเจอร์ AI ที่ฝังอยู่ในชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
การยอมรับที่ต่ำนี้บ่งชี้ว่าการนำไปใช้ในปัจจุบันอาจขาดการผสานรวมที่ราบรื่นและสอดคล้องกับบริบท ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้เปลี่ยนจากแพลตฟอร์มการสนทนาแบบสแตนด์อโลนที่พวกเขาชื่นชอบ
ตัวอย่างเช่น AI สามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติตามคำแนะนำที่เป็นข้อความธรรมดาจากผู้ใช้ได้หรือไม่?ClickUp Brainสามารถทำได้! AI นี้ถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งในทุกแง่มุมของ ClickUp รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสรุปหัวข้อสนทนา การร่างหรือปรับแต่งข้อความ การดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน การสร้างภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย!
เข้าร่วมกับ 40% ของลูกค้า ClickUp ที่ได้แทนที่แอป 3+ แอปด้วยแอปทุกอย่างของเราสำหรับการทำงาน!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การจดบันทึกแบบไดนามิก: รับพื้นที่ส่วนตัวเพื่อจดบันทึกไอเดีย สิ่งที่ต้องทำ หรือการเตรียมการประชุมอย่างรวดเร็ว ก่อนจะเปลี่ยนเป็นงานในClickUp Notepad
- การจัดการงาน:เชื่อมโยงงานใน ClickUpกับเอกสารของคุณ มอบหมายงานได้จากทุกที่ และจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการอัปเดตสถานะ การจัดลำดับความสำคัญ และฟิลด์ที่กำหนดเอง
- บันทึกการประชุมด้วย AI: ให้ClickUp AI Notetakerเข้าร่วมการประชุม Zoom, Google Meet หรือ Teams ของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อบันทึกการประชุมอย่างละเอียด มันจะจัดระเบียบสรุปภายใต้แต่ละหัวข้อและซิงค์ไปยัง ClickUp โดยตรง
- การสื่อสารแบบเรียลไทม์: เชื่อมต่อการสนทนาและการแชทของทีมให้สอดคล้องกับพื้นที่ทำงานของคุณด้วยClickUp Chat เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาบริบทให้คงอยู่ข้างการอัปเดตโครงการหรือเอกสารของคุณ
- ระบบอัตโนมัติและเทมเพลตเพื่อประหยัดเวลา: ทำงานอย่างไร้ความเครียดด้วยเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบและระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าอีกกว่าร้อยรายการ เพื่อเริ่มต้นงานได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- จำนวนคุณสมบัติที่มากมายอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดเล็ก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
รีวิวจาก Capterraกล่าวว่า,
ฉันได้รับมอบหมายให้ค้นหาซอฟต์แวร์ที่จะให้แผนกของฉันมีที่เก็บแผนการทำงานของเรา เรามีหลายแผนกภายในแผนกและต้องการบางสิ่งที่จะสามารถแสดงภาพรวมของโครงการของเราสำหรับปีนี้ให้กับผู้บังคับบัญชาของเราได้ ClickUp ยอดเยี่ยมมาก! มันเป็นระบบที่มองเห็นได้ชัดเจน มีรายละเอียดมากมายที่สามารถรวมเข้าไปได้ และมีฟังก์ชันการทำงานและความสามารถในการแก้ไขที่มากพอที่จะใช้กับข้อมูลหลากหลายประเภท ระบบใช้งานง่าย และฉันต้องฝึกอบรมพนักงานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเนื่องจากมันใช้งานง่ายมาก
ฉันได้รับมอบหมายให้ค้นหาซอฟต์แวร์ที่จะให้แผนกของฉันมีที่เก็บแผนการทำงานของเรา เรามีหลายแผนกภายในแผนกและต้องการบางสิ่งที่จะสามารถแสดงภาพรวมของโครงการของเราสำหรับปีนี้ให้กับผู้บังคับบัญชาของเราได้ ClickUp ยอดเยี่ยมมาก! มันเป็นระบบที่มองเห็นได้ชัดเจน มีรายละเอียดมากมายที่สามารถรวมเข้าไปได้ และมีฟังก์ชันการทำงานและความสามารถในการแก้ไขที่หลากหลาย สามารถใช้กับข้อมูลได้หลากหลายประเภท ระบบใช้งานง่าย และฉันต้องฝึกอบรมพนักงานเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากมันใช้งานง่ายมาก
2. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับเอกสารที่ปรับแต่งได้และแบบโมดูลาร์ ซึ่งสามารถใช้เป็นวิกิได้เช่นกัน)
Notion มักถูกอธิบายว่าเป็นบล็อกการสร้างแบบโมดูลาร์ของพื้นที่ทำงานสมัยใหม่ มันถูกใช้สำหรับงานหลากหลายประเภท ตั้งแต่การบันทึกขั้นตอนการรับลูกค้าใหม่ไปจนถึงการจัดการวิกิภายในทีมและไทม์ไลน์ของโครงการผ่านฐานข้อมูลที่ฝังไว้
คุณสมบัติที่โดดเด่นอย่างหนึ่งคือ บล็อกที่ซิงค์ได้ ของ Notion สำหรับทีมที่ต้องจัดการกับหน้าเว็บที่เชื่อมโยงกันจำนวนมาก เช่น นโยบายของบริษัทหรือแคมเปญการตลาด ความสามารถในการซิงค์บล็อกเนื้อหาข้ามหน้าต่างๆ ช่วยให้ทุกคนทำงานด้วยข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งช่วยลดความสับสนเกี่ยวกับเวอร์ชันได้อย่างมาก โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมการทำงานของทีมที่ไม่พร้อมกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- สร้างตาราง, กระดานคัมบัง, ไทม์ไลน์, และปฏิทินพร้อมตัวกรอง, ความสัมพันธ์, และการรวมข้อมูล
- แชร์หน้าพร้อมความคิดเห็น การแก้ไขแบบเรียลไทม์ ประวัติเวอร์ชัน และสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียด
- บันทึกบทความ, ทวีต, และบุ๊กมาร์กผ่านส่วนขยายของเบราว์เซอร์ หรือฝังเครื่องมือภายนอกเช่น Figma, Miro, Loom, หรือ Google Maps ลงไปในเอกสารโดยตรง
- ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อสรุปบันทึก ร่างเนื้อหา แปลข้อความ และทำให้การบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลเป็นอัตโนมัติ
- ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ใหม่ได้อย่างรวดเร็วด้วยไลบรารีที่ครอบคลุมของเทมเพลตอย่างเป็นทางการและที่สร้างโดยชุมชน
ข้อจำกัดของ Notion
- อาจทำงานช้าลงเมื่อทำงานกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือหน้าเว็บที่ซับซ้อนซึ่งมีเนื้อหาฝังและบล็อกที่เชื่อมโยงจำนวนมาก
- ขาดความสามารถในการใช้สูตรขั้นสูงแบบสเปรดชีตและฟีเจอร์การสร้างกราฟที่มีอยู่ใน Coda
ราคาของ Notion
- ฟรีตลอดไป
- เพิ่มเติม: $12 ต่อสมาชิก/เดือน
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์ต่อสมาชิก/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,500+)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
Notion ทำให้การจัดระเบียบข้อมูล การทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีม และการสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ฉันชอบความยืดหยุ่นของมันมาก ฉันใช้มันทุกวันสำหรับทุกอย่างตั้งแต่ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์และบันทึกการประชุม ไปจนถึงการติดตามโครงการและแดชบอร์ดของทีม
Notion ทำให้การจัดระเบียบข้อมูล การทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีม และการสร้างขั้นตอนการทำงานแบบกำหนดเองเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ฉันชอบความยืดหยุ่นของมันมาก ฉันใช้มันทุกวันสำหรับทุกอย่างตั้งแต่ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์และบันทึกการประชุม ไปจนถึงการติดตามโครงการและแดชบอร์ดของทีม
👀 คุณรู้หรือไม่? ไฟล์ PDFซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี 1993 โดย Adobe ทำให้เอกสารแทบจะไม่สามารถแก้ไขได้ ทำให้ความวุ่นวายของ 'มันดูดีบนหน้าจอของฉัน!' สิ้นสุดลงในที่สุด
3. Confluence (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้ระหว่างทีมเทคนิคและทีมผลิตภัณฑ์)
Confluence ถูกใช้อย่างแพร่หลายในองค์กรผลิตภัณฑ์ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งเอกสารมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความชัดเจนในการทำงานร่วมกันระหว่างทีม
การผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับ ระบบนิเวศของ Atlassian ทำให้เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Coda สำหรับทีมที่ใช้งาน Jira อยู่แล้ว โดยเฉพาะทีมวิศวกรรมหรือไอที Confluence เป็นการขยายตัวตามธรรมชาติสำหรับการวางแผน ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ การทบทวนย้อนหลัง และการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร
ต่างจากโมเดลที่ยืดหยุ่นของ Coda, Confluence รองรับ เอกสารที่มีโครงสร้าง ที่ปรับให้เหมาะกับทีมเทคนิค ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถร่าง PRDs ที่เชื่อมโยงโดยตรงกับ Jira epics ในขณะที่ทีมวิศวกรรมใช้เครื่องมือนี้เพื่อสร้างคู่มือการเริ่มต้นที่ซิงค์กับปฏิทินของทีม
คุณสมบัติเด่นของ Confluence
- ใช้มาโครเนื้อหา เช่น โครงสร้างหน้า รายการสารบัญ แท็กสถานะ และอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความโต้ตอบให้กับหน้าเว็บ
- ฝังตั๋ว Jira, งานค้าง, และแผนงานโดยตรงลงในหน้า Confluence เพื่อการทำงานร่วมกันของผลิตภัณฑ์อย่างไร้รอยต่อ
- จัดระเบียบเอกสารตามทีม แผนก หรือหน้าที่การทำงาน ด้วยหน้าเอกสารแบบซ้อนและระบบนำทางที่ชัดเจน
- ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลด้วยสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียดระดับองค์กรในระดับพื้นที่ หน้า และผู้ใช้
ข้อจำกัดของการบรรจบกัน
- อาจรู้สึกยุ่งเหยิงเมื่อจัดการกับปริมาณหน้าและพื้นที่จำนวนมาก ทำให้ยากต่อการค้นหาเนื้อหาเก่าหรือเนื้อหาที่เก็บถาวร
- นำเสนอรูปแบบการจัดหน้าและประสบการณ์การสร้างเนื้อหาที่จำกัดมากขึ้น ซึ่งจำกัดการออกแบบเอกสารที่มีความสร้างสรรค์และปรับแต่งสูง
การกำหนดราคาแบบคอนฟลูเอนซ์
- ฟรี: สูงสุด 10 ผู้ใช้
- มาตรฐาน: $5. 16 ต่อผู้ใช้/เดือน
- พรีเมียม: $9.73 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของคอนฟลูเอนซ์
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 2,500+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Confluence อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า,
การมีฐานความรู้สำหรับทีมของเราเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้แน่ใจว่าเราทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คู่มือ และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ของเรา ฐานนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นมิตรกับผู้ใช้และใช้งานง่ายในกิจกรรมประจำวันของเรา นอกจากนี้ ยังผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือที่เราชื่นชอบอยู่แล้ว เช่น Loom, Drive และ Jira!
การมีฐานความรู้สำหรับทีมของเราเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้แน่ใจว่าเราทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คู่มือ และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ของเรา ฐานนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นมิตรกับผู้ใช้และง่ายต่อการใช้งานในกิจกรรมประจำวันของเรา นอกจากนี้ยังผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือที่เราชื่นชอบอยู่แล้ว เช่น Loom, Drive และ Jira!
4. Quip (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสารแบบเรียลไทม์ระหว่างทีมขาย ทีมความสำเร็จของลูกค้า และทีมปฏิบัติการ)
Quip เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่เป็นเจ้าของโดย Salesforce ซึ่งรวมเอกสาร, ตารางคำนวณ, และการแชทไว้ใน อินเทอร์เฟซเดียวที่เน้นการใช้งานบนมือถือ
โดยพื้นฐานแล้ว Quip ทำหน้าที่เป็นระบบไฮบริดระหว่างเอกสารและสเปรดชีต ช่วยให้ทีมสามารถฝังตาราง ใช้สูตร กำหนดงาน และจัดการสนทนาได้ ในฐานะหนึ่งในทางเลือกชั้นนำของ Coda สำหรับองค์กรที่เน้น Salesforce Quip ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานของทีมและลดความจำเป็นในการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ
คุณสมบัติที่โดดเด่นคือ การผสานการทำงานกับ Salesforce โดยตรง คุณสามารถเชื่อมโยงฟิลด์ CRM แบบเรียลไทม์ ติดตามการอัปเดตบัญชี หรือสร้างเพลย์บุ๊กแบบร่วมมือที่ดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้
คุณสมบัติเด่นของ Quip
- รับฟีเจอร์แชทในตัวบนทุกหน้าเพจเพื่อการสนทนาที่ราบรื่นโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือภายนอก
- สร้างสเปรดชีตภายในเอกสาร พร้อมฟังก์ชันและแผนภูมิ เหมาะสำหรับการวางแผนเบื้องต้นหรือการคาดการณ์
- ทำให้การมอบหมายงานง่ายขึ้นด้วยการ @mentions เพื่อจัดการการติดตามผลและความรับผิดชอบภายในเอกสาร
- จัดการงานโครงการด้วยรายการตรวจสอบพื้นฐาน กระดานคัมบัง และปฏิทินที่ฝังอยู่ในเอกสาร
ข้อจำกัดของ Quip
- การแชร์การตั้งค่าอาจรู้สึกเหมือนเป็นการอนุญาตมากเกินไป—ใครก็ตามที่มีการเข้าถึงเอกสารสามารถแก้ไขได้โดยค่าเริ่มต้น ซึ่งอาจไม่เหมาะกับทีมที่ต้องการการควบคุมเนื้อหาที่เข้มงวดมากขึ้น
- มีการผสานรวมที่มีความหมายน้อยมากนอกเหนือจากระบบนิเวศของ Salesforce ซึ่งจำกัดประโยชน์ใช้สอยในฐานะศูนย์กลางการทำงาน
ราคาของ Quip
- เริ่มต้น: $10 ต่อผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- เพิ่มเติม: $25 ต่อผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ขั้นสูง: $100 ต่อผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Quip
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Quip อย่างไรบ้าง?
Quip ช่วยให้การทำงานร่วมกันในเอกสารเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์ การผสานรวมแชท และอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา—เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและจัดระเบียบการทำงาน
Quip ช่วยให้การทำงานร่วมกันในเอกสารเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์ การผสานรวมแชท และอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา—เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและจัดระเบียบการทำงาน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:กลไกแอนติไคเธรา(จากประมาณ 200 ปีก่อนคริสตกาล) มีจารึกอธิบายวัตถุประสงค์ของมัน ทำให้อาจเป็น 'เอกสารคอมพิวเตอร์' ชิ้นแรก
5. ออบซิเดียน (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกที่เชื่อมโยงและเน้นข้อมูลท้องถิ่นเป็นหลัก)
Obsidian เป็นฐานความรู้และแอปพลิเคชันสำหรับการจดบันทึกที่สามารถช่วยคุณจัดระเบียบงานวิจัยแบบยาว เชื่อมโยงแนวคิด และสร้างระบบสมองที่สอง
เนื่องจากมันเปลี่ยนการจดบันทึกแบบเส้นตรงให้กลายเป็นเครือข่ายของความคิดที่เชื่อมโยงกันผ่านการเชื่อมโยงกลับ (backlinks), การเชื่อมโยงภายใน (internal links), และมุมมองแบบกราฟภาพ (visual graph views), คุณจึงเริ่มมองเห็นฐานความรู้ของคุณเป็นระบบที่มีชีวิตชีวา
มันโดดเด่นในงานเช่นการสังเคราะห์งานวิจัย, การสร้างโลก, และการเขียนแบบยาว, ที่การเชื่อมโยงความคิดที่ต่างกันเป็นสิ่งสำคัญ. มันทำงานเป็นชั้นคิดก่อนที่โครงการจะถูกทำให้เป็นทางการหรือส่งออกไป.
ทางเลือกนี้แทน Coda ที่เก็บข้อมูลทุกอย่างไว้ในเครื่อง ทำให้มั่นใจในความเป็นส่วนตัวและการเป็นเจ้าของข้อมูลอย่างสมบูรณ์
คุณสมบัติเด่นของหินออบซิเดียน
- บันทึกโน้ตเป็นข้อความธรรมดาบนอุปกรณ์ของคุณ, เข้าถึงแบบออฟไลน์ได้, และครอบครองข้อมูลอย่างสมบูรณ์
- เชื่อมโยงความคิดระหว่างโน้ตและนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกลับมาโดยไม่ต้องใช้แท็ก
- เปิดบันทึกหลายรายการพร้อมกันและทำงานข้ามบันทึกเหล่านั้นไปพร้อม ๆ กันเพื่อการคิดที่ไม่เป็นเส้นตรง
- มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างโน้ตผ่านมุมมองกราฟแบบโต้ตอบที่แสดงฐานความรู้ของคุณ
ข้อจำกัดของหินออบซิเดียน
- ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ซึ่งจำกัดการใช้งานสำหรับทีมที่ต้องการการแก้ไขร่วมกันหรือการเข้าถึงตามสิทธิ์อนุญาต
- ไม่รวมฐานข้อมูลในตัวหรือฟังก์ชันตารางขั้นสูง ตารางของมันเป็นเพียง Markdown ธรรมดาที่ไม่มีสูตรหรือมุมมอง
- คุณจะต้องใช้แผนแบบชำระเงินเพื่อซิงค์บันทึกข้ามอุปกรณ์หรือเผยแพร่ไปยังที่ต่างๆ
ราคาของโอปอล
- ฟรี
- ซิงค์: 5 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
- เผยแพร่: 10 ดอลลาร์ต่อเว็บไซต์ ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Obsidian
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Obsidian อย่างไรบ้าง?
ดูรีวิว Capterra นี้:
Obsidian เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่นสูงและเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง มันรวดเร็วและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉันเมื่อทำงานกับเอกสารต่างๆ มันง่ายต่อการปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานของฉันเองและสามารถเข้าถึงคำสั่งและตัวเลือกทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย
Obsidian เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่นสูงและเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง มันรวดเร็วและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉันเมื่อต้องจัดการกับเอกสารหลากหลายประเภท การปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานส่วนตัวก็ทำได้ง่าย และสามารถเข้าถึงคำสั่งและตัวเลือกทั้งหมดได้อย่างสะดวก
6. Dropbox Paper (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกภายในทีมที่ใช้ Dropbox อยู่แล้ว)
อินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย ของ Dropbox Paper ทำให้มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดทำเอกสารอย่างรวดเร็วและการระดมความคิดสร้างสรรค์ มันลดความวุ่นวายทางสายตาและให้คุณมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากมาย
คุณสามารถฝังรูปภาพ วิดีโอ ไฟล์ Figma คลิปเสียง และแม้แต่โค้ดสดได้—ไม่ต้องใช้ปลั๊กอินที่ยุ่งยากหรือตั้งค่าการแชร์ไฟล์ที่ซับซ้อน
แม้ว่า Dropbox Paper จะไม่มีฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หรือมุมมองที่ยืดหยุ่นเหมือนเครื่องมือขั้นสูงอื่น ๆ แต่ก็ยังคงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Coda สำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับความรวดเร็ว ความเรียบง่าย และการทำงานร่วมกันของทีมอย่างไร้รอยต่อ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dropbox Paper
- แปลงเอกสารใด ๆ ให้เป็นงานนำเสนอที่ดูสะอาดตาและมืออาชีพ
- ฝังและดูตัวอย่างไฟล์ รวมถึงวิดีโอและเสียง ได้โดยตรงจากบัญชี Dropbox ของคุณ
- รับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยเคอร์เซอร์สดและการแสดงความคิดเห็นแบบอินไลน์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการรับข้อเสนอแนะจากทีม
- ลดงานที่ทำซ้ำและติดตามความรับผิดชอบด้วยรายการงานและกำหนดส่งที่สร้างไว้ในเอกสาร
ข้อจำกัดของ Dropbox Paper
- การจัดระเบียบโฟลเดอร์ถูกจำกัดให้อยู่ในรูปแบบรายการแบนเท่านั้น ไม่สามารถซ้อนกันหรือใช้รหัสสีได้ และส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ทำงานช้าอาจทำให้เกิดการสร้างเอกสารโดยไม่ตั้งใจ
- แทบไม่มีตัวเลือกให้ปรับแต่งเลยสำหรับการปรับแต่งรูปแบบเอกสาร, เทมเพลต, หรือฟังก์ชันการทำงาน
- ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการทำงานแบบรวมศูนย์ได้เนื่องจากขอบเขตที่จำกัดและการขาดการผสานรวมกับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่มีประสิทธิภาพ
ราคา Dropbox Paper
- บวก: $11.99/เดือน
- มืออาชีพ: $19.99/เดือน
- มาตรฐาน: $18/ผู้ใช้/เดือน
- ขั้นสูง: $30/ผู้ใช้/เดือน
📌 หมายเหตุ: Dropbox Paper รวมอยู่ในทุกแผนของ Dropbox แล้ว—ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับ Paper แยกต่างหาก
การให้คะแนนและรีวิว Dropbox Paper
- G2: 4. 1/5 (4,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Dropbox Paper อย่างไรบ้าง?
นี่คือรีวิว G2:
เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับเอกสารออนไลน์แบบเฉพาะกิจ ไม่เป็นทางการ และทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับเอกสารออนไลน์แบบเฉพาะกิจ ไม่เป็นทางการ และทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
🔔 แจ้งเตือนอย่างเป็นมิตร: ไม่ใช่ทุกเครื่องมือที่สามารถทำงานร่วมกับระบบ Google Workspace ได้อย่างราบรื่น. เพื่อให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น, ให้ค้นหาตัวเลือกที่รองรับการผสานกับ Gmail, Drive, Calendar, และ Meet.
7. Basecamp (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมและเอกสารโครงการในที่เดียว)
Basecamp ถูกสร้างขึ้นบนแนวคิดที่ว่าทุกโครงการต้องการเครื่องมือเดียวกัน เช่น งาน ข้อความ ไฟล์ รายการสิ่งที่ต้องทำ และกำหนดเวลา ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกรวมไว้ที่เดียว
คุณไม่จำเป็นต้องค้นหาประวัติการแชทเพื่อหาการตัดสินใจล่าสุดหรือสงสัยว่าสรุปโครงการถูกบันทึกไว้ที่ไหน ข้อความจะถูกจัดเป็นหัวข้อ รายการงานจะมองเห็นได้โดยทุกคน และคุณสามารถอัปโหลดเอกสารหรือบันทึกได้โดยตรงในพื้นที่โครงการ
นอกจากนี้ยังมี ศูนย์กลางข้อมูล สำหรับการแบ่งปันเอกสาร ไฟล์ รูปภาพ และทรัพยากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ คุณสามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงแบบ จำกัดและควบคุม แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเพื่อรับข้อเสนอแนะและการอนุมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp
- จัดระเบียบการสื่อสารของโครงการ, งาน, ไฟล์, และตารางเวลาทั้งหมดไว้ในที่ทำงานเดียวที่รวมเป็นหนึ่ง
- สร้างพื้นที่ที่ชัดเจน เช่น กระดานข้อความ สำหรับประกาศสำคัญ และ กองไฟ สำหรับการสนทนาอย่างรวดเร็ว เพื่อให้การสนทนาเป็นระเบียบ
- แนบไฟล์จากตัวแก้ไขข้อความ (สูงสุด 10 GB) หรือเพิ่มไฟล์แยกต่างหาก (สูงสุด 5 GB)
- ติดตามความคืบหน้าด้วย แผนภูมิเนินเขา เครื่องมือติดตามความคืบหน้าแบบภาพที่ช่วยให้ทีมแสดงให้เห็นว่างานใดเข้าใจแนวคิดแล้ว แม้ว่าจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
- ปัญหาการแจ้งเตือนอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากผู้ใช้ที่ถูกแท็กบางครั้งอาจพลาดการแจ้งเตือน และการนำทางไปยังข้อความ ping บนมือถืออาจรู้สึกไม่สะดวกและไม่เป็นธรรมชาติ
- ขาดความสามารถในการปรับแต่งฐานข้อมูล, สเปรดชีต, หรือการสร้างเอกสารขั้นสูง
- กำหนดโครงสร้างที่เข้มงวดซึ่งไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานเฉพาะของทีมได้
ราคาของเบสแคมป์
- ฟรีตลอดไป
- เพิ่มเติม: $15/ผู้ใช้/เดือน
- โปร Unlimited: $299/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Basecamp
- G2: 4. 1/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (14,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Basecamp อย่างไรบ้าง?
รีวิวจาก Capterraกล่าวว่า,
มันช่วยให้ทีมและแผนกต่างๆ สามารถสื่อสารกันได้อย่างง่ายดายและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสำคัญ เช่น ผลงานสร้างสรรค์ ในฐานะคลังข้อมูลที่สามารถเข้าถึง แก้ไข และติดตามร่วมกันได้ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถให้ข้อเสนอแนะและแก้ไขงานได้อีกด้วย
มันช่วยให้ทีมและแผนกต่างๆ สามารถสื่อสารกันได้อย่างง่ายดายและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสำคัญ เช่น ผลงานสร้างสรรค์ ในฐานะคลังข้อมูลที่สามารถเข้าถึง แก้ไข และติดตามร่วมกันได้ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถให้ข้อเสนอแนะและแก้ไขงานได้อีกด้วย
8. Slite (เหมาะที่สุดสำหรับเอกสารแบบอะซิงโครนัสและวิกิภายในที่มีน้ำหนักเบา)
Slite เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความรู้ที่ผสานเอกสารการทำงานร่วมกันเข้ากับฟีเจอร์การสนทนาแบบบูรณาการ
สร้าง เอกสารที่ผ่านการตรวจสอบ เพิ่มวิดีโอ รูปภาพ และการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์ และสามารถแก้ไขหรืออัปเดตเอกสารร่วมกับทีมของคุณได้ ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งในตัว สามารถปรับปรุงการเขียนของคุณ และสรุปหรือแปลเอกสารของคุณได้ในไม่กี่วินาที
ต่างจากเครื่องมือที่ยึดความยืดหยุ่นแบบไม่จำกัด Slite ให้ความสำคัญกับโครงสร้าง ทุกบันทึกจะอยู่ในช่องทาง และช่องทางเหล่านั้นจะถูกจัดกลุ่มตามหัวข้อหรือทีม คุณสามารถขอความคิดเห็นในเอกสาร รับคำตอบผ่านเธรดในตัว และดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องเรียกประชุม
นอกจากนี้ยังจัดการ การควบคุมเวอร์ชันและข้อเสนอแนะ เมื่อตรวจสอบการอัปเดต คุณจะเห็นอย่างชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรและใครเป็นผู้เสนอ นั่นเป็นประโยชน์เมื่อทำงานกับเอกสารที่เกิดขึ้นซ้ำๆ เช่น สเปคผลิตภัณฑ์ ร่างนโยบาย หรือคู่มือภายใน
คุณสมบัติเด่นของ Slite
- จัดระเบียบความรู้ให้เป็นช่องทางและเอกสารซ้อนกัน สร้างวิกิที่ชัดเจนและสามารถนำทางได้ทั่วทั้งบริษัท
- มอบหมายผู้ตรวจสอบและกำหนดวันที่ตรวจสอบเพื่อให้เอกสารสำคัญไม่ล้าสมัย
- พูดคุยเกี่ยวกับงานโดยตรงภายในเอกสารแต่ละฉบับผ่านพื้นที่สนทนาเฉพาะแบบเป็นหัวข้อ
- ถามคำถามในภาษาธรรมชาติ (เช่น 'มีการตัดสินใจอะไรบ้างในสปรินท์ล่าสุด?') เพื่อรับคำตอบที่สรุปจากฐานความรู้ของคุณ
- ดูการมีส่วนร่วมของเอกสารตามช่วงเวลา ติดตามการใช้งานพื้นที่ทำงาน และส่งออกข้อมูลกิจกรรมของทีมผ่านไฟล์ CSV สำหรับการตรวจสอบหรือทบทวน
ข้อจำกัดที่จำกัด
- มีโครงสร้างเอกสารที่แข็งแกร่งขึ้นพร้อมตัวเลือกการปรับแต่งรูปแบบที่จำกัด
- เอกสารที่ยาวกว่าอาจยังคงล่าช้าในระหว่างการแก้ไข แม้ว่าจะมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพตลอดเวลา
- เสนอความสามารถในการจัดการงานเพียงขั้นพื้นฐานในรูปแบบของรายการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
การกำหนดราคาแบบสไลต์
- มาตรฐาน: $10/ผู้ใช้/เดือน
- พรีเมียม: $15/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Slite
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 260 รายการ)
- Capterra: 4. 7 (40+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Slite อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
การเขียนและจัดรูปแบบเนื้อหานั้นง่ายอย่างยิ่ง แม้แต่ผู้ใช้ใหม่ คุณจะไม่ถูกฝังอยู่ในฟีเจอร์ต่างๆ แต่เครื่องมือและวิธีการใหม่ๆ จะถูกค้นพบได้อย่างง่ายดายขณะที่คุณทำงานใน Slite
การเขียนและจัดรูปแบบเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายมาก แม้แต่ผู้ใช้ใหม่ คุณจะไม่ถูกฝังอยู่ในฟีเจอร์ต่างๆ แต่เครื่องมือและวิธีการทำงานใหม่ๆ จะถูกค้นพบได้อย่างง่ายดายขณะที่คุณทำงานใน Slite
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: บันทึกขั้นตอนการทำงานปัจจุบันของคุณก่อนย้ายไปยังแพลตฟอร์มใหม่ใด ๆ สร้างแผนผังแสดงวิธีการที่ข้อมูลเคลื่อนที่ผ่านทีมของคุณในปัจจุบัน 'พิมพ์เขียวของขั้นตอนการทำงาน' นี้จะช่วยให้คุณกำหนดค่าเครื่องมือใหม่ได้ตั้งแต่วันแรกและระบุช่องว่างในการบูรณาการที่อาจทำให้การยอมรับในภายหลังล้มเหลว
9. Nuclino (เหมาะที่สุดสำหรับวิกิภายในทีมบนคลาวด์และการแบ่งปันความรู้อย่างรวดเร็ว)
Nuclino เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันบนคลาวด์และจัดการความรู้ที่ช่วยให้คุณสร้าง แก้ไข เชื่อมโยง และจัดระเบียบเอกสารแบบเรียลไทม์ด้วย ศูนย์กลางแบบรวม สำหรับความรู้ เอกสาร การติดตามโครงการ และการระดมความคิด
เครื่องมือนี้มี อินเทอร์เฟซแบบลากและวาง คุณสามารถจัดเรียงรายการใหม่, วางกลุ่มคอลเลกชันซ้อนกัน, และสลับระหว่างมุมมองรายการ, กระดาน, ตาราง, หรือกราฟ ตามที่คุณต้องการทำงาน
พิมพ์ '@' เพื่อเชื่อมต่อหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่งได้ทันที และทำให้เอกสารภายในของคุณรู้สึกเหมือนเว็บไซต์หรือวิกิภายในองค์กรมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Nuclino
- สร้างเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการรองรับ Markdown อย่างเต็มรูปแบบและคำสั่งด้วยเครื่องหมายทับ
- ใช้ /canvas เพื่อสร้างแผนภาพแบบอิสระ, แผนการคิด, หรือแผนผังความคิดได้โดยตรงภายในเอกสารใด ๆ
- ค้นหาข้อมูลใด ๆ ได้ทันทีด้วยฟังก์ชันค้นหาที่รวดเร็วและตอบสนอง
- เผยแพร่พื้นที่ทำงานเป็นเว็บไซต์ พร้อมการตั้งค่าโดเมนที่กำหนดเองและการแก้ไขหัวข้อเว็บไซต์
- จินตนาการถึงพื้นที่ทำงานทั้งหมดเป็นเครือข่ายของหน้าเว็บที่เชื่อมต่อกัน พร้อมแอนิเมชันเมื่อเลื่อนเมาส์และสีที่บ่งชี้
ข้อจำกัดของ Nuclino
- มีตัวเลือกการจัดรูปแบบ การจัดวาง และการปรับแต่งที่จำกัดภายในเอกสาร
- คอลเลกชันสร้างหน้าดัชนีที่กรอกข้อมูลอัตโนมัติซึ่งไม่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งจำกัดการใช้งานในฐานะหน้าแลนดิ้งที่แก้ไขได้หรือศูนย์รวมเนื้อหาที่จัดกลุ่มไว้
- ไม่รวมสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียด, บทบาทผู้ใช้, หรือการควบคุมความปลอดภัยขั้นสูงที่จำเป็นสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
ราคาของ Nuclino
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $8/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Nuclino
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Nuclino อย่างไรบ้าง?
รีวิวจาก Capterraกล่าวว่า,
ฉันกำลังมองหาโอกาสในการเริ่มต้นธุรกิจและโครงการเขียนหลายอย่างทั้งแบบร่วมมือและเดี่ยว ๆ Nuclino ได้มอบวิธีการให้ฉันสามารถแบ่งปันและจัดระเบียบข้อมูลของฉันได้อย่างราบรื่นและมีทักษะ แม้ว่าฉันจะเป็นเพียงคนธรรมดา แต่ฉันรู้สึกมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพมากขึ้นเมื่อใช้ Nuclino ฉันคิดว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่ดีสำหรับทุกคนที่ต้องการสร้างผลกระทบในโลก
ฉันกำลังมองหาโอกาสในการเริ่มต้นธุรกิจและโครงการเขียนหลายอย่างทั้งแบบร่วมมือและเดี่ยว ๆ Nuclino ได้มอบวิธีการให้ฉันสามารถแบ่งปันและจัดระเบียบข้อมูลของฉันได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ แม้ว่าฉันจะเป็นเพียงคนธรรมดา แต่ฉันรู้สึกมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพมากขึ้นเมื่อใช้ Nuclino ฉันคิดว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่ดีสำหรับทุกคนที่ต้องการสร้างผลกระทบในโลก
10. Microsoft OneNote (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกมัลติมีเดียข้ามอุปกรณ์)
OneNote โดย Microsoft ได้รับการออกแบบมาเพื่อการจดบันทึกแบบ อิสระ ที่ไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างล่วงหน้า คุณสามารถเปิดสมุดบันทึก เลือกส่วนที่ต้องการ แล้วใส่เนื้อหาที่ต้องการลงไป ไม่ว่าจะเป็นข้อความ บันทึกเสียง ไฟล์ PDF ภาพถ่ายไวท์บอร์ด หรือโน้ตที่เขียนด้วยลายมือ
แต่ละหน้าจะทำงานเหมือนผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุด คุณสามารถวางเนื้อหาได้ทุกที่ ใส่คำอธิบายประกอบบนภาพหน้าจอ และแม้แต่เขียนสมการหรือวาดภาพเล่นก็ได้ ผู้ช่วย AI Copilot จะช่วยลดเวลาและความพยายามในการสร้างไอเดีย จัดทำรายการ และจัดระเบียบข้อมูลของคุณ
การซิงค์ข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นไร้รอยต่อในทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าคุณจะใช้แอปเดสก์ท็อปบน Windows เวอร์ชันเว็บผ่าน OneDrive หรือแอปมือถือบน iOS หรือ Android บันทึกของคุณจะได้รับการซิงค์และเข้าถึงได้ตลอดเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft OneNote
- จัดระเบียบข้อมูลภายในโครงสร้างลำดับชั้นที่คุ้นเคยของสมุดบันทึก ส่วน และหน้า
- ค้นหาข้อความภายในรูปภาพที่แทรกและบันทึกด้วยลายมือโดยใช้การรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) ที่มีความแม่นยำสูง
- บันทึกเสียงโน้ตโดยตรงในแอป พร้อมการเล่นเสียงที่ซิงค์กับการจดบันทึกสำหรับการทบทวนการประชุม
- ใช้ปากกาสไตลัสหรือนิ้วของคุณเพื่อร่างภาพ ใส่คำอธิบายประกอบเอกสาร หรือเขียนสูตรคณิตศาสตร์และสูตรเคมีด้วยลายมือ
- คลิปบทความ, ภาพหน้าจอ, หรือหน้าเว็บเพจเต็ม และวางลงในสมุดบันทึกพร้อมข้อมูลแหล่งที่มา
ข้อจำกัดของ Microsoft OneNote
- การซิงค์ระหว่างอุปกรณ์อาจล่าช้า โดยเฉพาะเมื่อมีการแก้ไขแบบออฟไลน์หรือสลับการใช้งานบ่อยครั้ง ซึ่งอาจรบกวนกระบวนการทำงานเป็นระยะ
- อาจเกิดความไม่เป็นระเบียบเนื่องจากลักษณะที่ไม่เป็นโครงสร้าง
ราคาของ Microsoft OneNote
- ฟรีตลอดไป (มีให้ในทุกแผนของ Microsoft 365 โดยค่าเริ่มต้น)
- Microsoft 365 ส่วนบุคคล: $9.99/เดือน
- Microsoft 365 ครอบครัว: $12. 99/เดือน
- Microsoft 365 Business Basic: $6.00/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Microsoft 365 Business Standard: $12.50/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Microsoft 365 Business Premium: $22.00/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Microsoft 365 Apps for Business: $8. 25/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft OneNote
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft OneNote อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
OneNote เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดระเบียบบันทึกในรูปแบบที่ชัดเจนและยืดหยุ่น ฉันชอบที่มันจำลองสมุดบันทึกจริงด้วยแท็บและส่วนต่างๆ ทำให้ง่ายต่อการจัดการหัวข้อหรือโครงการที่แตกต่างกัน
OneNote เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดระเบียบบันทึกในรูปแบบที่ชัดเจนและยืดหยุ่น ฉันชอบที่มันเลียนแบบสมุดบันทึกจริงด้วยแท็บและส่วนต่างๆ ทำให้ง่ายต่อการจัดการหัวข้อหรือโครงการที่แตกต่างกัน
11. Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานเอกสารแบบฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อ)
Airtable เป็นเครื่องมือทรงพลังแบบไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันตามความต้องการ เช่น ระบบ CRM, ตัววางแผนเนื้อหา, ตัวติดตามโครงการ, และอื่น ๆ อีกมากมาย มีประโยชน์สำหรับการจัดทำเอกสารและระบบความรู้ภายในองค์กรที่ต้องการการซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์, การมีเจ้าของข้อมูล, และการจัดระเบียบในระดับฟิลด์
แต่ละฐานสามารถรวมตารางหลายตารางที่รองรับประเภทฟิลด์ที่หลากหลาย เช่น ข้อความ, เมนูแบบเลื่อนลง, บันทึกที่เชื่อมโยง, ไฟล์แนบ, แท็กผู้ร่วมงาน, และอื่น ๆ ได้ คุณสามารถ เชื่อมต่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง ระหว่างตาราง, สร้างมุมมองที่กรอง, และเปลี่ยนบันทึกให้กลายเป็นรายการความรู้ได้
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากขึ้นด้วยส่วนขยายหรือสคริปต์หากจำเป็น และควบคุมการเข้าถึงด้วยการตั้งค่าการแชร์และการอนุญาต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- สร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ทรงพลังและยืดหยุ่นได้ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คล้ายสเปรดชีต
- เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตารางเพื่อหลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อนและรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- สลับระหว่างมุมมองตาราง, แกลเลอรี, คันบาน, ปฏิทิน, และแกนต์ เพื่อช่วยให้ทีมสามารถนำทางบันทึกข้อมูลได้ในวิธีที่สอดคล้องกับวิธีการทำงานของพวกเขา
- วิเคราะห์เอกสาร สร้างภาพ และค้นหาคำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับคำถามด้วย ตัวแทน AI
- ออกแบบแดชบอร์ดและแอปพลิเคชันแบบโต้ตอบที่กำหนดเองสำหรับผู้ใช้ปลายทาง
- ใช้ระบบอัตโนมัติของ Airtable เพื่อกระตุ้นการอัปเดต การแจ้งเตือน หรือข้อความใน Slack เมื่อมีการเพิ่มหรือแก้ไขเอกสารใหม่
ข้อจำกัดของ Airtable
- ขาดคุณสมบัติการสร้างเอกสารแบบยาวหรือการแก้ไขข้อความที่แข็งแกร่ง ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการสร้างวิกิหรือฐานความรู้
- ขีดจำกัดของบันทึกอาจจำกัดสำหรับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ และไม่มีระบบแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อถึงขีดจำกัดการรันอัตโนมัติ
ราคาของ Airtable
- ฟรีตลอดไป
- ทีม: $24/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $54/ผู้ใช้/เดือน
- ระดับองค์กร: ราคาตามความต้องการ
- ส่วนเสริม AI: เริ่มต้นที่ $6/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิว Airtable
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,900+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Airtable อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า,
ผมพบว่าอินเตอร์เฟซของ Airtable นั้นเป็นมิตรกับผู้ใช้มาก ๆ มันมีโครงสร้างที่ทรงพลังในการรับและแบ่งปันข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ผมชอบอินเตอร์เฟซต่าง ๆ ที่คุณสามารถสร้างได้จากตารางเดียว ฉันชื่นชมความสามารถในการให้ผู้คนกรอกแบบฟอร์มที่โหลดข้อมูลลงในตารางโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตสำหรับแต่ละบุคคลที่กรอกแบบฟอร์ม การเปลี่ยนประเภทข้อมูล, ป้ายกำกับ, และเกือบทุกอย่างใน Airtable นั้นง่ายมาก แต่ฉันก็ชื่นชมคำเตือนที่มันให้เมื่อใกล้จะส่งผลกระทบต่อข้อมูลในฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันด้วย
ผมพบว่าอินเตอร์เฟซของ Airtable นั้นเป็นมิตรกับผู้ใช้มาก มีโครงสร้างที่ทรงพลังในการรับและแบ่งปันข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ผมชอบอินเตอร์เฟซต่าง ๆ ที่คุณสามารถสร้างได้จากตารางเดียว ฉันชื่นชมความสามารถในการให้ผู้คนกรอกแบบฟอร์มที่โหลดข้อมูลลงในตารางโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตสำหรับแต่ละบุคคลที่กรอกแบบฟอร์ม การเปลี่ยนประเภทข้อมูล, ป้ายกำกับ, และเกือบทุกอย่างใน Airtable นั้นง่ายมาก แต่ฉันก็ชื่นชมคำเตือนที่มันให้หากคุณกำลังจะส่งผลกระทบต่อข้อมูลในฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันในลักษณะที่แตกต่างออกไป
12. Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเก็บเอกสารส่วนตัวที่มีโครงสร้างและการค้นหาบันทึกอย่างรวดเร็ว)
Evernote เป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการจัดเก็บเอกสาร ส่วนบุคคลอย่างเป็นระบบ ผู้ใช้สามารถตัดบทความจากเว็บไซต์ สแกนบันทึกที่เขียนด้วยลายมือ ส่งต่ออีเมลไปยังสมุดบันทึก และติดแท็กหรือจัดระเบียบทุกอย่างเพื่อความสะดวกในการค้นหา
สมุดบันทึกแต่ละเล่มทำหน้าที่เป็นที่เก็บ โดยมีบันทึกที่สามารถรวมถึงรายการตรวจสอบ ไฟล์แนบ เอกสารที่ฝังอยู่ และลิงก์ไปยังเหตุการณ์ในปฏิทินได้ มันให้การซิงค์ที่เชื่อถือได้ระหว่างเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ และด้วยการรองรับ OCR ในตัว ใบเสร็จที่สแกนหรือบันทึกที่เขียนด้วยลายมือก็สามารถค้นหาได้
ระบบ AI ในตัว สามารถสรุป แก้ไข และถอดความบันทึกของคุณได้ รวมถึงค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องจากบันทึกเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- ถอดความ สรุป และจัดระเบียบบันทึกการประชุมโดยใช้การป้อนเสียงหรือการบันทึกเสียงในเครื่องบันทึกเสียง AI
- ค้นหาเนื้อหาภายในรูปภาพ, PDF และบันทึกที่เขียนด้วยลายมือโดยใช้การรู้จำอักขระด้วยแสง
- บันทึกบทความ หน้าเว็บทั้งหมด หรือไฟล์ PDF พร้อมแหล่งที่มาลงในสมุดบันทึกเฉพาะสำหรับการอ้างอิงในอนาคต
- สแกนเอกสารทางกายภาพ, กระดานไวท์บอร์ด, และนามบัตรได้โดยตรงเข้าสู่แอปพลิเคชันผ่านกล้องของโทรศัพท์มือถือ
- ใส่คำอธิบายประกอบในรูปภาพและไฟล์ PDF ด้วยข้อความ ลูกศร และไฮไลท์โดยไม่ต้องออกจากแอปพลิเคชัน
ข้อจำกัดของ Evernote
- การกระทำบางอย่าง เช่น การแนบหรือการส่งออกบันทึก อาจรู้สึกไม่ราบรื่น และไม่มีการผสานรวมโดยตรงเพื่อส่งบันทึกทางอีเมลจากภายในแอป
- ได้ประสบกับการเพิ่มขึ้นของราคาอย่างมีนัยสำคัญและข้อจำกัดที่รุนแรงในแผนฟรีตั้งแต่ถูกซื้อกิจการโดย Bending Spoons
ราคาของ Evernote
- ฟรีตลอดไป
- ส่วนตัว: $14. 99/เดือน
- มืออาชีพ: $17.99/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Evernote อย่างไรบ้าง?
Evernote เป็นแอปที่สะดวกสำหรับการจดบันทึก ฉันชอบระบบการจัดการสมุดบันทึกและการใช้แท็ก มันทำให้การค้นหาข้อมูลของคุณรวดเร็วและง่ายดาย
Evernote เป็นแอปที่สะดวกสำหรับการจดบันทึก ฉันชอบระบบการจัดการสมุดบันทึกและการใช้แท็ก มันทำให้การค้นหาข้อมูลของคุณรวดเร็วและง่ายดาย
13. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกข้อมูลด้วยภาพพร้อมการ์ดที่ยืดหยุ่นได้)
Trello ของ Atlassian มักถูกเชื่อมโยงกับการจัดการโครงการแบบ Kanban อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอย่างใกล้ชิดแล้ว มันยังเป็นเครื่องมือสำหรับบันทึกกระบวนการ จดบันทึกการประชุม หรือสร้างบอร์ดความรู้ของทีมในรูปแบบที่เน้นภาพเป็นหลักอีกด้วย
ภายในนั้น บัตรปกแบบกำหนดเอง, การตอบกลับด้วยอีโมจิ, และแอนิเมชั่นกระดาษสีสันสดใส ทำให้เอกสารมีอารมณ์ที่เป็นมนุษย์มากขึ้น
คุณยังสามารถจัดระเบียบเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้ตัวแบ่ง, ป้ายกำกับ, คีย์ลัด และตั้งค่าสถานะ 'เสร็จสิ้น' ที่สอดคล้องกับขั้นตอนการทำงานของคุณ สำหรับทีมที่ไม่ต้องการฐานข้อมูลแบบซ้อนหรือตารางที่มีโครงสร้าง Trello ให้โครงสร้างที่เพียงพอสำหรับการจัดการความรู้ที่แชร์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- ใช้ปกที่มีสีหรือภาพเพื่อแยกแยะเอกสาร บันทึก หรือบัตรทรัพยากรได้อย่างรวดเร็ว
- สร้างการแบ่งบรรทัดง่ายๆ ในรายการด้วย '—' (ตัวคั่นการ์ด) เพื่อจัดกลุ่มการ์ดที่เกี่ยวข้องหรือแบ่งขั้นตอนเอกสาร
- ใช้ป้ายกำกับ, เครื่องหมายตรวจสอบวันที่ครบกำหนด, หรือรายการที่เก็บถาวรเพื่อแสดงการอัปเดตเอกสารหรือรายการความรู้ที่เสร็จสมบูรณ์
- ทำให้การกระทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การย้ายการ์ดหรือเพิ่มรายการตรวจสอบ ด้วย ระบบอัตโนมัติ Butler ที่ติดตั้งไว้ในตัว
- ขยายฟังก์ชันการทำงานของบอร์ดด้วยการเพิ่ม Power-Ups สำหรับการเชื่อมต่อและฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ปฏิทินและฟิลด์ที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ Trello
- ขาดคุณสมบัติการสร้างเอกสารแบบยาวที่แข็งแกร่ง ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการสร้างฐานความรู้หรือวิกิ
- เมื่อบอร์ดมีบัตร, ไฟล์แนบ, หรือระบบอัตโนมัติที่ทำงานอยู่มากเกินไป ประสิทธิภาพอาจลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการทำงานที่มีข้อมูลจำนวนมาก
- มีขีดความสามารถในการรายงานและการวิเคราะห์แบบพื้นฐานที่จำกัด
ราคาของ Trello
- ฟรีตลอดไป (สูงสุด 10 ผู้ร่วมงานต่อพื้นที่ทำงาน)
- มาตรฐาน: $6/ผู้ใช้/เดือน
- พรีเมียม: $12.50/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: $17.50/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?
รีวิวจาก Capterraกล่าวว่า,
ฉันใช้ Trello มาหลายปีแล้วในฐานะเครื่องมือจัดระเบียบรายการสิ่งที่ต้องทำส่วนตัวและเครื่องมือจัดการโครงการที่มีผู้ร่วมงานหลายคน ฉันยังคงใช้ Trello มาตลอดแม้จะมีตัวเลือกอื่นที่น่าสนใจเพราะ Trello ใช้งานง่ายและสะดวกมาก
ฉันใช้ Trello มาหลายปีแล้วในฐานะเครื่องมือจัดระเบียบรายการสิ่งที่ต้องทำส่วนตัวและเครื่องมือจัดการโครงการที่มีผู้ร่วมงานหลายคน ฉันยังคงใช้ Trello มาตลอดแม้จะมีตัวเลือกอื่นที่น่าสนใจ เพราะ Trello ใช้งานง่ายและสะดวกมาก
ยกระดับเอกสารและการจัดการงานของคุณด้วย ClickUp
ปฏิเสธไม่ได้ว่า Coda นั้นฉลาด มันช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นด้วยการจัดเก็บเอกสาร ฐานข้อมูล และแดชบอร์ด แต่เมื่อเวิร์กโฟลว์ของคุณมีความต้องการมากขึ้น คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ไม่ชะลอตัวลงเมื่ออยู่ภายใต้ความกดดันหรือจำกัดสิ่งที่ทีมของคุณสามารถทำได้ร่วมกัน
ClickUp คือก้าวที่เหนือกว่า
มันนำเสนอเอกสารที่เชื่อมต่อกับการติดตามโครงการแบบเรียลไทม์ ตารางที่ดึงข้อมูลสด ฟีเจอร์แชทที่เชื่อมต่อทีม และ AI ที่ปรับขนาดได้ตามงานของคุณ ส่วนที่ดีที่สุด? ClickUp ปรับตัวได้ ไม่ว่าคุณจะจัดการเอกสารผลิตภัณฑ์ SOP หรือวิกิภายใน มันจะปรับตัวเองให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ
หากคุณพร้อมสำหรับแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ตามทันวิธีการทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเร็วแค่ไหน ClickUp ก็คุ้มค่าที่จะพิจารณาอย่างจริงจัง
