Coda Vs. Notion: เครื่องมือพื้นที่ทำงานใดจะชนะในปี 2025?

คุณทราบหรือไม่ว่า92% ของพนักงานยังคงพึ่งพาเครื่องมือที่กระจัดกระจายและวิธีการที่ไม่สม่ำเสมอในการจัดการงานของพวกเขา?
สูตรสำเร็จสำหรับการพลาดกำหนดส่งและความวุ่นวาย หากมีอยู่จริง
ถึงเวลาแล้วที่จะหยุดจัดการกับกระดาษโน้ตเหนียวๆ, สเปรดชีต, และแท็บที่ไม่มีที่สิ้นสุด และค้นหาพื้นที่ทำงานที่ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นจริงๆ Coda และ Notion เป็นสองแพลตฟอร์มยอดนิยมที่ช่วยคุณจัดระเบียบ, ทำงานร่วมกัน, และทำให้ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติในที่เดียว
เมื่อมองแวบแรก อาจดูเหมือนคล้ายกัน แต่ภายใต้ผิวเผิน พวกเขามีแนวทางที่แตกต่างกันอย่างมากในการสร้างพื้นที่ทำงานในอุดมคติของคุณ
พร้อมหรือยังที่จะค้นหาว่าตัวเลือกไหนช่วยให้คุณทำมากขึ้นด้วยเวลาน้อยลง? เราจะอธิบายทุกอย่างให้คุณเข้าใจอย่างละเอียด—การติดตามโครงการ, การทำงานร่วมกัน, การปรับแต่งตามความต้องการ, และอื่น ๆ อีกมากมาย. และหากไม่มีตัวเลือกใดที่เหมาะกับคุณ, เราก็มีตัวเลือกอื่นที่จะช่วยยกระดับสิ่งต่าง ๆ ให้คุณได้อย่างแน่นอน.
Coda Vs. Notion ในมุมมองที่รวดเร็ว
นี่คือสรุปสั้น ๆ ของ Coda กับ Notion:
|คุณสมบัติ
|บทส่งท้าย
|แนวคิด
|โบนัส:ClickUp
|ประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้
|ทรงพลัง, ยืดหยุ่น, แต่มีความชันในการเรียนรู้ที่สูงขึ้น
|มินิมอล, สัมผัสได้, ลากแล้วปล่อย
|มุมมองที่ทันสมัย มีฟีเจอร์ครบครัน และสามารถปรับแต่งได้
|การบูรณาการฐานข้อมูล
|ขั้นสูง: ตารางความสัมพันธ์, สูตร, ระบบอัตโนมัติ
|ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์, มุมมองที่เชื่อมโยง, สูตรที่จำกัด
|ฐานข้อมูลงานที่แข็งแกร่ง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, ความสัมพันธ์, ระบบอัตโนมัติ
|การปรับแต่ง
|สูตร, ตารางโต้ตอบ, ปุ่ม, แอปขนาดเล็ก
|เกือบไม่มีที่สิ้นสุด: แดชบอร์ด, วิกิ, เว็บไซต์
|ลึก: สถานะ, ฟิลด์, อัตโนมัติ, แดชบอร์ด, เทมเพลต
|การจัดการทรัพยากร
|ตารางที่ซิงค์, การผสานระบบ, การติดตามแบบแมนนวล/อัตโนมัติ
|ศูนย์กลางพื้นฐานผ่านวิกิ/หน้าเว็บที่เชื่อมโยง
|มุมมองของปริมาณงาน, การติดตามเวลา, ความเชื่อมโยง, การรายงาน
|ความร่วมมือและการสื่อสาร
|การแก้ไขแบบเรียลไทม์, ความคิดเห็น, การแชร์, การทำงานอัตโนมัติ
|การแก้ไขแบบเรียลไทม์, ความคิดเห็น, การกล่าวถึง, การแชร์
|ฐานข้อมูลงานที่แข็งแกร่ง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, ความสัมพันธ์, ระบบอัตโนมัติ
|ระบบอัตโนมัติและการผสานรวม
|ระบบอัตโนมัติขั้นสูง, แพ็ก, Zapier, API
|ระบบอัตโนมัติพื้นฐาน, การผสานรวม, API
|ระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง, การผสานการทำงานแบบเนทีฟ, API, งานที่ทำซ้ำ
|ประสบการณ์บนมือถือ
|มีแอปพลิเคชันมือถือให้บริการ ใช้งานได้แต่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าเวอร์ชันเดสก์ท็อป
|แอปพลิเคชันมือถือที่ได้รับการจัดอันดับสูง ราบรื่นและใช้งานง่าย
|แอปพลิเคชันมือถือครบครัน รองรับงาน เอกสาร แชท การแจ้งเตือน
|การเข้าถึงแบบออฟไลน์
|การสนับสนุนแบบออฟไลน์มีจำกัด ส่วนใหญ่เป็นแบบเว็บ
|การสนับสนุนแบบออฟไลน์ที่ดีบนแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปและมือถือ
|การสนับสนุนแบบออฟไลน์มีจำกัด, กำลังปรับปรุงให้ดีขึ้นตลอดเวลา
|สิทธิ์และการแบ่งปัน
|การแชร์แบบละเอียด, การอนุญาตในระดับเอกสาร, บทบาทของพื้นที่ทำงาน
|สิทธิ์ระดับหน้า/ฐานข้อมูล, บทบาทของพื้นที่ทำงาน
|สิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียด: พื้นที่, โฟลเดอร์, รายการ, งาน, เอกสาร, แขก
|คุณสมบัติของ AI
|Coda AI สำหรับการเขียน, สรุป, และระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
|Notion AI สำหรับการเขียน, สรุป, การเติมข้อความอัตโนมัติ, ถาม-ตอบ
|ClickUp AI สำหรับการทำงานอัตโนมัติของงาน การเขียน การสรุป การบันทึกการประชุม ตัวแทน
|เทมเพลตและตลาด
|แกลเลอรีเทมเพลตที่หลากหลาย, ตลาดแพ็ก
|แกลเลอรีแม่แบบที่หลากหลาย, แม่แบบสำหรับชุมชน
|คลังแม่แบบขนาดใหญ่, ตลาดระบบอัตโนมัติ, การเชื่อมต่อกับระบบอื่น
|มุมมองและการแสดงผล
|ตาราง, คันบัน, ปฏิทิน, แผนกังต์ (ผ่านแพ็ก), แผนภูมิแบบกำหนดเอง
|ตาราง, กระดาน, ปฏิทิน, แกลเลอรี, ไทม์ไลน์
|รายการ, คณะกรรมการ, ปฏิทิน, แผนกังต์, แผนผังความคิด, ไทม์ไลน์, ปริมาณงาน, เอกสาร
|การจัดการงานและโครงการ
|การติดตามงานพื้นฐานผ่านตาราง ไม่ใช่จุดเน้นหลัก
|การติดตามงาน/โครงการพื้นฐาน เหมาะสำหรับการใช้งานเบา
|การจัดการงาน/โครงการขั้นสูง, การพึ่งพา, สปรินต์, เป้าหมาย
|ราคา
|แผนฟรี, แผนชำระเงินต่อเอกสาร/ผู้ใช้, ตัวเลือกสำหรับองค์กร
|แผนฟรี, แผนชำระเงินต่อผู้ใช้, ตัวเลือกสำหรับองค์กร
|แผนฟรี, แผนชำระเงินต่อผู้ใช้, ตัวเลือกสำหรับองค์กร
|การเผยแพร่สาธารณะ
|เผยแพร่เอกสารไปยังเว็บ, โดเมนที่กำหนดเอง, ตัวเลือกการฝัง
|เผยแพร่หน้าเว็บ/เว็บไซต์, โดเมนที่กำหนดเอง, ตัวเลือกการฝัง
|การแชร์สาธารณะสำหรับเอกสาร งาน และแดชบอร์ด (พร้อมสิทธิ์การเข้าถึง)
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|เครื่องมือภายใน, กระบวนการทำงานที่ซับซ้อน, ทีมที่เน้นการทำงานอัตโนมัติ
|การจัดการความรู้, วิกิ, ประสิทธิภาพส่วนบุคคล
|การจัดการโครงการ, การทำงานเป็นทีม, ความสามารถในการทำงานแบบครบวงจร
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
โคดาคืออะไร?
Coda เป็นแพลตฟอร์มเอกสารที่มีพื้นที่ทำงานร่วมกันซึ่งผสานความยืดหยุ่นของเอกสารเข้ากับพลังของสเปรดชีต ฐานข้อมูล และแม้กระทั่งแอปขนาดเล็ก ทั้งหมดในที่เดียว เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการสร้างแอปของตนเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
Coda โดดเด่นด้วยฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายแอปพลิเคชันและฟีเจอร์AI ที่เชื่อมต่อสำหรับการจัดการงาน คุณสามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงและสร้างทรัพยากรในรูปแบบต่างๆ ลงในเอกสารเดียว ซึ่งปรับแต่งให้เหมาะสมกับงานหรือโครงการเฉพาะได้
นอกจากนี้ยังมีตารางโต้ตอบ ปุ่มที่ตั้งโปรแกรมได้ สูตร และระบบอัตโนมัติเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ทั้งง่ายและซับซ้อน
Coda เป็นที่ชื่นชอบของทีมที่ต้องการเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบโต้ตอบได้ในพื้นที่ศูนย์กลาง โดยไม่มีข้อจำกัดของซอฟต์แวร์ที่ตายตัว ด้วยแพ็กและเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถออกแบบระบบสำหรับทุกสิ่ง ตั้งแต่แผนงานผลิตภัณฑ์ไปจนถึงแดชบอร์ด OKR
คุณสมบัติของ Coda
Coda มีคุณสมบัติหลากหลายเพื่อสนับสนุนการทำงานแบบไดนามิกและบูรณาการ เรามาดูรายละเอียดกัน:
คุณสมบัติ #1: บทความ
Coda มอบทุกสิ่งที่คุณคาดหวังจาก Google Docs แต่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพในที่ทำงาน
Writeup ช่วยให้คุณ:
- สร้างบันทึกการประชุมและแผนโครงการที่มีโครงสร้างพร้อมเลย์เอาต์หลายคอลัมน์และเนื้อหาที่สามารถยุบได้
- เพิ่มองค์ประกอบแบบโต้ตอบ เช่น ปุ่ม รายการตรวจสอบ และการอัปเดตงานแบบเรียลไทม์ เพื่อให้การเขียนรายงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ฝังข้อมูลสดจากส่วนอื่น ๆ ของพื้นที่ทำงานของคุณ
- เพิ่มหน้าและข้อความกำกับได้ไม่จำกัด
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้โดยตรงภายในเอกสาร
- เชื่อมโยงหลายหน้าเข้าด้วยกันเพื่อเปลี่ยนบทความของคุณให้กลายเป็นศูนย์กลางของแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
คุณสามารถใช้เครื่องมือ Q&A ของ Coda เพื่อให้ทีมของคุณส่งคำถามได้ทั้งแบบไม่ระบุตัวตนหรือเปิดเผย เหมือนกับเครื่องมือถามตอบสด ผู้คนสามารถโหวตคำถามที่สำคัญที่สุดได้ ทำให้คุณรู้ว่าควรจัดการกับคำถามใดก่อน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเช็คอินแบบไม่พร้อมกันหรือการประชุมใหญ่ทั้งหมด
คุณสมบัติที่ 2: ตัวติดตาม
แทนที่จะใช้ตัวติดตามที่ตายตัว Coda ช่วยให้คุณสร้างตารางที่ไม่ซ้ำใครและปรับแต่งให้เป็นฐานข้อมูลที่ชาญฉลาดและมีปฏิสัมพันธ์ได้ คิดถึงพวกมันเหมือนกับบล็อกการสร้างที่ยืดหยุ่นสำหรับทีมของคุณเพื่อติดตามความก้าวหน้า ดำเนินการ และรักษาความสอดคล้อง
คุณสามารถสร้างตัวติดตามโครงการแบบเรียลไทม์ มอบหมายงานให้เพื่อนร่วมทีม กำหนดวันครบกำหนด ติดตามความคืบหน้า และกรองมุมมองเพื่อแสดงเฉพาะสิ่งที่สำคัญเท่านั้น ระบบยังช่วยให้คุณเพิ่มปุ่มเพื่ออัปเดตสถานะ เรียกใช้การทำงานอัตโนมัติ และส่งการแจ้งเตือนได้โดยตรงจากตาราง
คุณยังสามารถ:
- ใช้มุมมองหลายแบบ เช่น แคนบาน ไทม์ไลน์ ปฏิทิน หรือตาราง เพื่อดูข้อมูลของคุณจากมุมมองที่แตกต่างกัน
- เพิ่มตรรกะเงื่อนไขและการจัดรูปแบบเพื่อเน้นรายการที่มีความสำคัญและงานที่ล่าช้า
- เชื่อมต่อตัวติดตามหลายตัวข้ามหน้าเพจเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ
คุณสมบัติที่ 3: ศูนย์กลาง
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการช่วยให้การจัดการความรู้และการจัดการทีมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้คุณสร้างศูนย์กลางสำหรับทีมของคุณ
ที่นี่ คุณสามารถเพิ่ม "คำถามสั้น" เพื่อเข้าใจว่าทีมของคุณรู้สึกอย่างไร และให้พวกเขาใช้คุณสมบัติ Q&A เพื่อถามคำถามและเพิ่มหัวข้อเพื่อหารือกับเพื่อนร่วมทีม
คุณสามารถสร้างศูนย์กลางเฉพาะสำหรับทีม โครงการ หรือแผนกของคุณ พร้อมด้วยหน้าสำหรับเอกสาร ตัวติดตาม บันทึกการประชุม OKR และทรัพยากรต่างๆ กล่าวโดยสรุป มันช่วยให้คุณสร้างพื้นที่ทำงานแบบสดและโต้ตอบได้ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มตาราง เครื่องมือ และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ได้
คุณยังได้รับเทมเพลต Codaสำหรับการติดตามโครงการ การจัดการความรู้ OKRs และอื่นๆ อีกมากมาย ฟีเจอร์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปฐมนิเทศ การสร้างวิกิของบริษัท เอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ หรือการวางแผนข้ามสายงาน มาพร้อมกับการควบคุมการเข้าถึง ดังนั้นการแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงไม่ใช่ปัญหา
คุณสมบัติที่ 4: การใช้งาน
Coda ช่วยให้คุณสร้างเครื่องมือจัดการโครงการและโซลูชันประหยัดเวลาอื่น ๆ ด้วยตัวแก้ไขสูตร ปุ่ม และการทำงานอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว
เครื่องมือเหล่านี้ หรือแอป อยู่ในเอกสาร Coda ของคุณและสร้างจากบล็อกการสร้างเดียวกันที่คุณใช้อยู่แล้ว: ตาราง ปุ่ม และการทำงานอัตโนมัติ
คุณสามารถเปลี่ยนเอกสารธรรมดาให้กลายเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบได้ เช่น พอร์ทัลลูกค้าที่อัปเดตอัตโนมัติ ระบบการอนุมัติเนื้อหาพร้อมปุ่มเปลี่ยนสถานะ หรือระบบ CRM สำหรับการขายที่ส่งอีเมลติดตามผลได้ ทุกส่วนทำงานร่วมกันเหมือนกับส่วนต่าง ๆ ของแอปพลิเคชัน
คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณ:
- ใช้สูตรที่เชื่อมโยงข้อมูลข้ามตารางและหน้าต่าง ๆ ได้เหมือนกับสเปรดชีต แต่ทรงพลังยิ่งกว่า
- ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองซึ่งสร้างขึ้นด้วยสูตรที่ใช้ตรรกะ, ตัวกรอง, และเงื่อนไข
- สร้างระบบอัตโนมัติที่จัดการงานซ้ำๆ เช่น การส่งการแจ้งเตือนหรือการซิงค์กับ Google Calendar
- ใช้ส่วนติดต่อแบบโต้ตอบที่เพื่อนร่วมทีมสามารถดู กรอง และอัปเดตข้อมูลได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับระบบหลังบ้าน
คุณยังสามารถใช้ Coda Packs เพื่อผสานรวมโซลูชันที่คุณสร้างเองกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Slack, Jira, HubSpot และอื่น ๆ ได้อีกด้วย
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ #5: Coda AI
Coda AI คือผู้ช่วยการทำงานในตัวคุณที่ช่วยให้คุณเขียน จัดระเบียบ และทำงานอัตโนมัติได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องออกจากเอกสารของคุณ ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดงานที่ซ้ำซ้อนและช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้เร็วขึ้น โดยเปลี่ยนเนื้อหาและข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง
คุณสามารถใช้มันเพื่อทำให้การร่างเนื้อหา การจดบันทึกการประชุม และการวางแผนโครงการเป็นอัตโนมัติได้ Coda AI ยังสามารถสรุปเอกสารยาวและการสนทนาจากแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดเป็นประเด็นสำคัญได้อีกด้วย
ระบบ AI ยังมีความสามารถในการสร้างตารางจากข้อความที่ไม่มีโครงสร้าง และช่วยในการคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างดี คุณสามารถใช้คอลัมน์ AI เพื่อกรอกข้อมูลอัตโนมัติ, สกัดข้อมูลเชิงลึก, หรือสร้างสรุปได้ในปริมาณมาก ๆ คุณยังสามารถถามคำถามเกี่ยวกับเอกสารของคุณ, ได้รับคำตอบทันทีผ่านการแชทกับ AI, และทำให้การทำงานซ้ำ ๆ เช่น การเขียนอีเมลติดตามผล หรือการอัปเดตสถานะ เป็นไปโดยอัตโนมัติได้
ราคาโคด้า
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้สร้างเอกสาร
- ทีม: $36/เดือน ต่อผู้สร้างเอกสาร
- องค์กร: ราคาตามตกลง
👀 คุณรู้หรือไม่? การถูกรบกวนแต่ละครั้งทำให้พนักงานสูญเสียเวลาในการมีสมาธิถึง 23 นาที นี่แสดงให้เห็นว่าการแบ่งช่วงเวลาทำงานและการติดตามเวลาเป็นสิ่งสำคัญเพียงใดต่อประสิทธิภาพการทำงานที่สม่ำเสมอ
📮 ClickUp Insight: 50% ของพนักงานยังคงผูกติดกับที่ทำงาน แม้ว่าจะมี 48% ที่ชอบการทำงานแบบผสมผสานเพื่อสมดุลชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่ดีขึ้น ผลลัพธ์คืออะไร? ตารางเวลาที่เข้มงวด ความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง และการควบคุมขอบเขตที่ไม่ดี 🚗💨
ด้วยการจัดตารางเวลาอัตโนมัติและการบล็อกเวลาClickUp Calendarช่วยให้คุณจัดการงานได้อย่างเป็นระเบียบในทุกสภาพแวดล้อมการทำงาน ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านหรือในออฟฟิศ กระบวนการทำงานของคุณจะคงความสม่ำเสมอใน ClickUp และเวลาส่วนตัวของคุณก็จะได้รับการปกป้อง!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลา 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ClickUp Automations— ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%
Notion คืออะไร?
Notion เป็นพื้นที่ทำงานครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้บุคคลและทีมจัดระเบียบงาน จัดการความรู้ และทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ
มาพร้อมกับอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและการตั้งค่าที่ยืดหยุ่น พร้อมด้วยเครื่องมือจดบันทึก การจัดการงาน วิกิ ปฏิทิน ฐานข้อมูล และการทำงานร่วมกันเป็นทีม
สิ่งที่ทำให้ Notion โดดเด่นคือการปรับแต่งได้ไม่จำกัด คุณสามารถสร้างหน้าและแดชบอร์ดได้ตามที่คุณต้องการใช้เครื่องมือ AIเพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกของโครงการ และเปลี่ยนผืนผ้าใบเปล่าให้กลายเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่สมุดวางแผนส่วนตัวไปจนถึงแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์เต็มรูปแบบ
ทุกอย่างอัปเดตแบบเรียลไทม์ และคุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณได้โดยตรงในพื้นที่ทำงานของ Notion ทำให้เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพแทนเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแบบดั้งเดิม
คุณสมบัติของ Notion
Notion เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังเนื่องจากความยืดหยุ่นของมัน ตั้งแต่รายการสิ่งที่ต้องทำง่ายๆ ไปจนถึงแดชบอร์ดโครงการที่ซับซ้อน มันสามารถปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณได้ มาดูคุณสมบัติของมันกัน:
คุณสมบัติ #1: โครงการ
Notion มอบผืนผ้าใบที่สะอาดให้คุณเพื่อวางแผน ติดตาม และจัดการงาน ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ดำเนินการสปรินท์ หรือติดตามงานประจำวัน
คุณสามารถ:
- สร้างบอร์ดโครงการพร้อมมุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่น แคนบาน ปฏิทิน ไทม์ไลน์ หรือรายการ
- เพิ่มงานพร้อมรายละเอียด เช่น ผู้รับผิดชอบ, วันที่ครบกำหนด, แท็ก, และระดับความสำคัญ
- เชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อให้การอัปเดตในที่เดียวสะท้อนให้เห็นทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
- ใช้เทมเพลตของ Notion เพื่อเริ่มต้นโครงการใหม่ได้อย่างรวดเร็วและทำซ้ำขั้นตอนการทำงานที่เกิดซ้ำ
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยการแสดงความคิดเห็น, การกล่าวถึงเพื่อนร่วมทีม, และการติดตามการอัปเดต
- ฝังเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไฟล์ และบันทึกต่างๆ ลงในบอร์ดโครงการของคุณโดยตรง
- เปลี่ยนหน้า Notion ใด ๆ ให้เป็นเว็บไซต์สาธารณะ ปรับแต่ง URL ของหน้า และจัดการการควบคุมการเข้าถึง
การตั้งค่าการจัดการโครงการใน Notionมีความยืดหยุ่นและมองเห็นได้ชัดเจน คุณจึงไม่ถูกจำกัดอยู่ในรูปแบบที่ตายตัว
คุณสมบัติที่ 2: ปฏิทิน
คุณจะได้รับปฏิทิน Notion ที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์เพื่อแสดงและจัดการทุกภาระผูกพันของคุณในที่เดียว มันช่วยให้คุณเห็นกำหนดส่งและไทม์ไลน์ของโครงการสำหรับแต่ละเหตุการณ์ในปฏิทิน
คุณสามารถแชร์ลิงก์ความพร้อมและการจัดตารางเวลาของคุณเพื่อให้ผู้อื่นสามารถจองเวลาได้กับคุณ โดยไม่จำเป็นต้องใช้แอปแยกต่างหาก
ปฏิทินนี้สามารถผสานการทำงานกับ Google Calendar และปฏิทินที่ซิงค์กับ Apple iCloud ได้ ทำให้ทุกกิจกรรมของคุณถูกซิงค์อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมต่อและสร้างเอกสาร Notion ได้โดยตรงจากปฏิทินของคุณ และอัปเดตไทม์ไลน์ของโปรเจ็กต์ได้เพียงแค่ลากและวางรายการ
นอกจากนี้ คุณสามารถเข้าร่วมการประชุมได้โดยตรงจากแถบเมนู และใช้เมนูคำสั่ง,แม่แบบการจัดการโครงการ, และทางลัดเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
หากคุณมีทีมระดับโลก Notion ช่วยให้คุณดูเวลาว่างและภาระงานของสมาชิกทีมในเขตเวลาต่างๆ ได้เช่นกัน
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ยกระดับกระบวนการทำงานเอกสารของคุณไปอีกขั้นด้วยการผสานประวัติเวอร์ชันเข้ากับสิทธิ์การเข้าถึงแบบกำหนดเองและเธรดความคิดเห็น ตั้งค่าการควบคุมการเข้าถึงอย่างละเอียดเพื่อให้เฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเท่านั้นที่สามารถแก้ไขส่วนที่มีผลกระทบสูง ในขณะที่ผู้อื่นสามารถแสดงความคิดเห็นตามบริบทได้ จากนั้นใช้ประวัติเวอร์ชันอย่างมีกลยุทธ์—คัดลอกเวอร์ชันก่อนการแก้ไขครั้งใหญ่เพื่อให้คุณสามารถทดสอบแบบ A/B กับการเปลี่ยนแปลงเอกสาร หรือติดตามว่าอัปเดตเฉพาะเจาะจงมีผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างไรในระยะยาว
คุณสมบัติที่ 3: วิกิ
คุณสมบัติ Notion Wikis ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งระบบการจัดการความรู้เพื่อเก็บนโยบายของบริษัทเอกสารโครงการ เอกสารการอบรมพนักงานใหม่ ทรัพยากรของทีม และอื่น ๆ ได้
ด้วย Notion Wikis คุณสามารถ:
- สร้างหน้าเว็บที่เชื่อมโยงกันซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างราบรื่น
- ปรับแต่งและเพิ่มฟังก์ชันการค้นหาและการกรองเพื่อค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
- กำหนดความเป็นเจ้าของและสถานะการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาถูกต้อง
- ปรับแต่งเลย์เอาต์ด้วยการลากและวางบล็อก รูปภาพ และสิ่งที่ฝัง
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, GitHub และ Figma เพื่อการทำงานที่ราบรื่นและเป็นระบบ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันในที่ทำงาน
คุณสมบัติที่ 4: Notion AI
ผู้ช่วย AI ในตัวของ Notion ช่วยให้คุณเขียน จัดระเบียบ และทำงานอัตโนมัติได้อย่างชาญฉลาดโดยไม่ต้องออกจากเอกสารของคุณAI นี้สามารถใช้สำหรับการจัดการโครงการ อัตโนมัติงาน และเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สมบูรณ์แบบ
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ Notion AI:
- สร้างสรุปของบันทึกการประชุม เอกสาร หรือความคืบหน้าของโครงการ
- แปลเนื้อหา แก้ไขไวยากรณ์ หรือเขียนข้อความใหม่ในโทนที่แตกต่างกัน
- ขอให้ AI ช่วยระดมความคิด, เขียนร่าง, หรือแยกแยะหัวข้อที่ซับซ้อน
- กรอกข้อมูลในตารางทั้งหมดโดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลเชิงลึก รายการที่ต้องดำเนินการ หรืออัปเดตสถานะ
- ใช้คำสั่ง "ถาม AI" ที่ใดก็ได้ในพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อรับความช่วยเหลือแบบเรียลไทม์
- รักษาหน้าเว็บของคุณให้สะอาดด้วยบล็อก AI แบบอินไลน์ที่คุณสามารถขยายหรือยุบได้
- สนทนากับ GPT-4.1 และ Claude 3.7 Sonnet เพื่อรับคำตอบทันทีเกี่ยวกับทุกเรื่องจากพื้นที่ทำงานของคุณ
ราคาของ Notion
- ฟรีตลอดไป
- เพิ่มเติม: 12 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
🧠 เกร็ดความรู้: เฮนรี แอล. แกนต์, วิศวกรเครื่องกลชาวอเมริกัน , เป็นผู้ประดิษฐ์แผนภูมิแกนต์, เครื่องมือจัดตารางโครงการที่ได้รับความนิยม. ในปัจจุบัน, แผนภูมิแกนต์เป็นเครื่องมือสำคัญในการแสดงภาพไทม์ไลน์ของโครงการและติดตามความคืบหน้า.
Coda Vs. Notion: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ตอนนี้ มาดูกันว่าทั้งสองเครื่องมือนี้เปรียบเทียบกันอย่างไร:
คุณสมบัติ #1: ประสบการณ์ผู้ใช้และอินเตอร์เฟซ
Coda ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นการผสมผสานระหว่างเอกสารกับเครื่องมือสร้างแอป อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายของมันซ่อนพลังการทำงานไว้มากมาย แต่การเรียนรู้อาจต้องใช้ความพยายามมากหากคุณกำลังสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อน มันเน้นการใช้งานมากกว่าความสวยงาม แต่สามารถปรับแต่งได้อย่างมาก
ในทางตรงกันข้าม Notion มอบอินเทอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่ายกว่า โครงสร้างบล็อกแบบลากและวางช่วยให้การสร้างหน้าเว็บ แดชบอร์ด และฐานข้อมูลเป็นเรื่องง่ายโดยไม่รู้สึกซับซ้อน นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์บางอย่างได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกด้วย
🏆 ผู้ชนะ: Notion
เมื่อพูดถึงความชัดเจนทางสายตาและความง่ายในการใช้งาน Notion เป็นผู้นำ
คุณสมบัติ #2: การผสานรวมฐานข้อมูล
Coda ช่วยให้คุณสร้างฐานข้อมูลที่ทรงพลังและเชื่อมโยงกันได้โดยใช้ตารางและสูตร คุณสามารถดึงข้อมูลข้ามหน้า สร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และแม้แต่เรียกใช้การดำเนินการโดยใช้ข้อมูลนั้นได้
Notion ยังให้คุณสร้างฐานข้อมูลและมุมมองเชิงสัมพันธ์ได้ แต่ขาดความลึกของสูตรที่ Coda มี เหมาะสำหรับการติดตามและแสดงผลข้อมูลแบบเบาๆ มากกว่าการสร้างระบบที่ซับซ้อนและขับเคลื่อนด้วยตรรกะ
🏆 ผู้ชนะ: โคด้า
หากคุณต้องการตรรกะที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและระบบอัตโนมัติแบบหลายตาราง Coda เป็นเครื่องมือสร้างฐานข้อมูลที่ดีกว่า
คุณสมบัติ #3: การปรับแต่ง
ผู้ใช้ Coda สามารถสร้างพื้นที่ทำงานของตนเองด้วยเอกสาร ตาราง และอื่นๆ อีกมากมาย คุณสามารถสร้างตัวติดตาม ฝังเครื่องมือ และปรับแต่งเค้าโครงได้ตามต้องการ
แต่ไม่มีอะไรเทียบได้กับตัวเลือกการกำหนดค่าที่ไม่มีที่สิ้นสุดของ Notion มันเหมือนกับผืนผ้าใบว่างเปล่าที่คุณสามารถเพิ่ม ปรับแต่ง และลบฟีเจอร์ได้ตามต้องการ นอกเหนือจากการสร้างพื้นที่ทำงานและบอร์ดโครงการแล้ว Notion ยังให้คุณออกแบบเว็บไซต์ ปรับแต่ง URL และเผยแพร่โดยตรงจากแพลตฟอร์มได้อีกด้วย
🏆 ผู้ชนะ: Notion
ด้วยตัวเลือกการปรับแต่งไม่จำกัดและความยืดหยุ่น Notion จึงมีความได้เปรียบในจุดนี้
คุณสมบัติที่ 4: การจัดการทรัพยากร
ความยืดหยุ่นของ Coda ช่วยให้คุณสามารถสร้างศูนย์รวมทรัพยากรของคุณด้วยสูตร ตาราง และฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติ คุณสามารถรวมเอกสาร แผนภูมิ เครื่องมือ และบันทึกการประชุมทั้งหมดไว้ในที่เดียว นอกจากนี้ยังซิงค์ข้อมูลจากแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อไว้
Notion ไม่มีระบบจัดการทรัพยากรในตัว แต่คุณสามารถสร้างหน้าความรู้ด้วยวิกิได้ อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์นี้ยังไม่แข็งแกร่งเท่าฟีเจอร์ศูนย์กลางของ Coda
🏆 ผู้ชนะ: โคด้า
องค์ประกอบพื้นฐานและส่วนประกอบเชิงโต้ตอบของ Coda ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับการจัดการทรัพยากรเมื่อเปรียบเทียบกับ Notion
Coda Vs. Notion บน Reddit
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ Coda กับ Notion มีความแตกต่างกันอย่างมากใน Reddit
ในขณะที่ผู้ใช้บางคนชื่นชมความยืดหยุ่นและส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เรียบง่ายของ Notion พวกเขาก็ชี้ให้เห็นถึงการขาดสูตรขั้นสูงและยังคงให้ Coda เป็นผู้นำในการจัดการโครงการที่ซับซ้อน
ตัวอย่างเช่นผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งบน r/Notionได้ชี้ให้เห็นว่า:
Coda เปรียบเสมือนญาติที่ฉลาดของ Notion ที่เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติและทำงานร่วมกับ API ได้เป็นอย่างดี หากคุณต้องการการผสานรวมที่ลึกซึ้ง สูตรคำนวณ และระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ Coda คือตัวเลือกที่เหนือกว่า...
Coda เปรียบเสมือนญาติที่ฉลาดของ Notion ที่เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติและทำงานร่วมกับ API ได้อย่างดีเยี่ยม หากคุณต้องการการผสานรวมที่ลึกซึ้ง สูตรคำนวณ และระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ Coda คือตัวเลือกที่เหนือกว่า...
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ Reddit บางคนกล่าวว่า Notion เป็นเครื่องมือที่พวกเขาเลือกใช้มากที่สุดเหนือสิ่งอื่นใด ตัวอย่างเช่นผู้ใช้ Reddit รายหนึ่งกล่าวว่า:
ฉันใช้ Notion มาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว และพูดตามตรงว่าฉันไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนซอฟต์แวร์เลย! Notion สะดวกมากสำหรับรายการและบันทึก และจากประสบการณ์ของฉันเอง มันเรียนรู้ได้ง่ายมาก (ฉันมีทักษะทางเทคนิคเพียงเล็กน้อย) อย่างไรก็ตาม Coda อาจดีกว่าในบางด้าน เช่น ส่วนประกอบแบบโต้ตอบและไลบรารีการผสานรวมของมัน
ฉันใช้ Notion มาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว และพูดตามตรงว่าฉันไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนซอฟต์แวร์เลย! Notion สะดวกมากสำหรับรายการและบันทึก และจากประสบการณ์ของฉันเอง มันเรียนรู้ได้ง่ายมาก (ฉันมีทักษะทางเทคนิคเพียงเล็กน้อย) อย่างไรก็ตาม Coda อาจดีกว่าในบางด้าน เช่น ส่วนประกอบแบบโต้ตอบและไลบรารีการผสานรวมของมัน
ผู้ใช้ Reddit อีกคนหนึ่งได้อธิบายถึงข้อดีของทั้งสองเครื่องมือ:
...ในความเห็นของฉัน Notion มีการใช้งานที่ลื่นไหลกว่า ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการจดบันทึกมากกว่า นอกจากนี้ยังมีจุดเริ่มต้นที่ง่ายกว่าและโดยทั่วไปแล้วคุณสามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว Coda มีพลังมากกว่าและมีศักยภาพที่สูงกว่ามาก คุณมีการผสานการทำงานแบบเนทีฟกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ และสามารถสร้างของคุณเองได้ (Packs) มีระบบอัตโนมัติ แผนภูมิ สูตรทุกที่ในเอกสาร และอื่น ๆ อีกมากมาย ใช้ตัวที่คุณชอบมากที่สุดและที่แก้ปัญหาการใช้งานเฉพาะของคุณได้ดีที่สุด!
...ในความเห็นของฉัน Notion มีการใช้งานที่ลื่นไหลกว่า ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการจดบันทึกมากกว่า นอกจากนี้ยังมีจุดเริ่มต้นที่ง่ายกว่าและโดยทั่วไปแล้วคุณสามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว Coda มีพลังมากกว่าและมีศักยภาพที่สูงกว่ามาก คุณมีการผสานการทำงานแบบเนทีฟกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ และสามารถสร้างของคุณเองได้ (Packs) มีระบบอัตโนมัติ แผนภูมิ สูตรต่าง ๆ ทั่วทั้งเอกสาร และอื่น ๆ อีกมากมาย ใช้ตัวที่คุณชอบมากที่สุดและที่แก้ปัญหาการใช้งานเฉพาะของคุณได้ดีที่สุด!
📖 อ่านเพิ่มเติม: ClickUp Vs. Notion: เครื่องมือจัดการเอกสารที่ดีที่สุดที่ควรเลือกใช้
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Coda เทียบกับ Notion
ทั้ง Notion และ Coda มีความยืดหยุ่นที่น่าทึ่ง
อย่างไรก็ตาม Notion ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูงและการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ที่จำกัด และ Coda มีความเข้าใจยากกว่าและไม่เหมาะสำหรับการดำเนินงานการจัดการโครงการขนาดใหญ่
ต้องการพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้เหมือน Notion และ Coda ที่ใช้งานง่าย ใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติ และเหมาะสำหรับเวิร์กโฟลว์ PM ขั้นสูงหรือไม่? ลองใช้ClickUpแอปสำหรับทุกงานในที่เดียว
ClickUp One Up #1: ClickUp Docs และ ClickUp Chat
แม้ว่า Notion และ Coda จะมีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่ง แต่พวกเขามักจะขาดประสิทธิภาพเมื่อพูดถึงการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการผสานงานที่ราบรื่น ClickUp ช่วยเติมเต็มช่องว่างนี้ด้วยการรวม Docs, Tasks และ Chat เข้าด้วยกัน ทำให้มั่นใจได้ว่าความคิดของคุณจะเคลื่อนจากขั้นตอนการสนทนาไปสู่การปฏิบัติได้โดยตรงโดยไม่ต้องสลับบริบทอยู่ตลอดเวลา
ClickUp Docsเป็นพื้นที่การทำงานร่วมกันอย่างเต็มรูปแบบที่คุณสามารถสร้างเอกสาร วิกิ และฐานความรู้ได้ไม่จำกัด พร้อมการจัดรูปแบบที่หลากหลาย หน้าย่อยซ้อนกัน และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ทีมของคุณทั้งหมดสามารถระดมความคิดใหม่ ๆ, วางแผนโครงการ, และหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์การนำไปใช้ได้พร้อมกัน. พวกเขายังสามารถให้คำแนะนำ, แสดงความคิดเห็น, และฝังทรัพยากรไว้ในเอกสารได้.
ส่วนที่ดีที่สุดคือ Docs ช่วยให้คุณเปลี่ยนจากแนวคิดไปสู่การปฏิบัติได้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ เชื่อมต่อ Docs กับงานและกระบวนการทำงานโดยตรง และเปลี่ยนรายการที่ต้องดำเนินการให้เป็นรายการที่ต้องทำด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
เอกสารสามารถจัดระเบียบ ค้นหา และแชร์ได้ทั้งภายในองค์กรและสาธารณะ และคุณสามารถกำหนดรายการที่ต้องดำเนินการได้โดยตรงจากภายในเอกสาร นอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมโยงแบบลึก วิดเจ็ต และการจัดรูปแบบขั้นสูงเพื่อสนับสนุนเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ระดับสูง
ClickUp Chatช่วยให้คุณแชทกับเพื่อนร่วมทีมของคุณได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือสื่อสารแยกต่างหาก เช่น Slack หรือ Teams
คุณสามารถพูดคุยในช่องทางเฉพาะภายใน ClickUp อ้างอิงงานต่างๆ@mention เพื่อนร่วมทีม และแม้กระทั่งฝังมุมมองของโครงการได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงาน สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงการสื่อสารให้ราบรื่น รักษาบริบทของการสนทนา และลดความเหนื่อยล้าจากการใช้เครื่องมือต่างๆ
แชทยังให้คุณสร้างและจัดการงานจากการสนทนาด้วยการสร้างงานเพียงคลิกเดียว ทุกการสนทนาที่ทีมของคุณมีจะถูกเชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถสร้างคำตอบที่แนะนำโดย AI สรุปหัวข้อสนทนา และอื่นๆ อีกมากมายด้วยเอเจนต์ AI ที่ติดตั้งไว้ อ่านต่อเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้
ClickUp One Up #2: ClickUp Brain และ ClickUp AI Notetaker
สำหรับผู้เริ่มต้น การใช้งาน Notion AI หรือระบบ AI ของ Coda อาจรู้สึกซับซ้อน อย่างไรก็ตามClickUp Brain เป็นทางเลือกที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากกว่า
ผู้ช่วย AI ของเราเชื่อมต่องาน, เอกสาร, และสมาชิกทีมของคุณ สร้างฐานความรู้ที่เป็นระเบียบ คุณสามารถขอรายงานสถานะ, ดึงข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลก่อนหน้า, สรุปการประชุม, และร่างเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย ClickUp Brain สามารถสร้างแผนโครงการและเปลี่ยนขั้นตอนสำคัญเป็นรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ
💟 โบนัส: เบื่อกับการจ่ายเงินสำหรับ Claude, Gemini และเครื่องมือ AI อื่น ๆ แยกกันหรือไม่? ลองจินตนาการว่าทีมของคุณสามารถทำทุกอย่างได้—เนื้อหา, การค้นหา, การทำงานอัตโนมัติ—ทั้งหมดนี้ใน ClickUp ด้วย ClickUp Brain. เครื่องมือเดียว, ค่าใช้จ่ายเดียว, ทุกอย่างในที่เดียว. นั่นคือการทำงานที่ฉลาดกว่า (และถูกกว่า)!
ClickUp Brain คือความฝันสำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องการระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อแทนที่งานที่ซ้ำซากด้วยงานที่ต้องดำเนินการจริง
คุณยังสามารถใช้ClickUp Autopilot Agentsเพื่อจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซ้ำซากและใช้เวลามากได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น หากบันทึกการประชุมของคุณมีรายการที่ต้องดำเนินการ Autopilot Agent สามารถปรับแต่งให้สร้างงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกำหนดเส้นตายได้
พูดถึงบันทึกการประชุมClickUp AI Notetakerเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องนั่งประชุมยาวติดต่อกันหลายรอบในขณะที่ต้องจัดการหลายโปรเจกต์พร้อมกัน
ฟีเจอร์นี้ประมวลผลการประชุมทั้งหมดของคุณและบันทึกบันทึกการประชุมโดยละเอียดแบบเรียลไทม์ มีการระบุผู้พูดอย่างแม่นยำ พร้อมเวลาที่บันทึกไว้ และรายการที่ต้องดำเนินการที่เน้นให้เห็นเด่นชัด คุณสามารถย้อนกลับไปดูช่วงเวลาสำคัญของการประชุมได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับ Zoom, Teams และ Google Meet ได้อีกด้วย ดังนั้นทุกการประชุมไม่ว่าคุณจะจัดที่ไหน จะมีผลลัพธ์ที่สามารถดำเนินการได้และค้นหาได้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้ปฏิทิน ClickUpที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อบล็อกเวลาเพื่อให้ทุกคนในทีมทราบตารางเวลาของกันและกันและมอบหมายงานตามความเหมาะสม คุณยังสามารถเพิ่มลิงก์การประชุมลงในปฏิทินได้ด้วย!
ClickUp's One Up #3: การจัดการโครงการด้วย ClickUp
ทั้ง Coda และ Notion มีการปรับแต่งที่น่าทึ่ง อย่างไรก็ตาม คุณอาจสับสนเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นในการจัดการโครงการบนแพลตฟอร์มเหล่านั้น
ClickUp's AI-powered Project Managementผสานความสามารถในการปรับแต่งกับโครงสร้างอย่างเป็นระบบ ทำให้คุณใช้เวลาในการจัดเตรียมที่ทำงานน้อยลง และใช้เวลาในการทำงานจริงมากขึ้น
คุณลักษณะนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดการโครงการที่ซับซ้อนในขนาดใหญ่ โดยนำเสนอการแสดงผลที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ เช่น รายการ กระดาน ไทม์ไลน์ แผนงานก้านงาน ปฏิทิน และอื่นๆ อีกมากมาย นี่คือวิธีที่มันช่วย:
- แนะนำหรือมอบหมายงานโดยอัตโนมัติให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสมที่สุดตามปริมาณงาน ความเชี่ยวชาญ หรืองานที่เคยได้รับมอบหมาย
- วิเคราะห์กำหนดเวลา, ความเกี่ยวข้อง, และความเร่งด่วนเพื่อแนะนำว่างานใดควรทำก่อน, ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
- สร้างงานได้อย่างรวดเร็วจากบันทึกการประชุม อีเมล หรือแม้แต่เพียงคำอธิบายสั้น ๆ ช่วยประหยัดเวลาในการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- สรุปคำอธิบายงานยาว ๆ, การอัปเดตโครงการ, หรือบันทึกการประชุม ทำให้ข้อมูลง่ายต่อการเข้าใจ
- อัตโนมัติการกระทำที่ทำเป็นประจำ (เช่น การย้ายงาน, การอัปเดตสถานะ, หรือการส่งการแจ้งเตือน)
- สร้างคำแนะนำที่ชาญฉลาดและข้อมูลเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ, ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น, และประสิทธิภาพของทีม
โบนัส: แม่แบบ ClickUp
เคล็ดลับเจ๋ง ๆคือการใช้เทมเพลต ClickUp Fillable Timelineเพื่อแสดงภาพไทม์ไลน์โครงการที่ซับซ้อนและติดตามความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว เทมเพลตนี้ช่วยให้การจัดการกำหนดเวลาและทรัพยากรเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว
ClickUp ยังมีเทมเพลตการจัดการโครงการฟรีที่คุณสามารถใช้เพื่อทำให้กระบวนการทั้งหมดง่ายขึ้นในไม่กี่คลิก ตัวอย่างเช่นเทมเพลตแผนงานผลิตภัณฑ์ของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์เชิงภาพสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ การปรับปรุง และการเปิดตัว
คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างภาพวงจรชีวิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ มันช่วยให้คุณแยกย่อยงานและจัดสรรทรัพยากร ด้วยสถานะและคุณลักษณะที่กำหนดเอง คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและติดตามความคืบหน้าเพื่อให้กระบวนการสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ
คุณยังสามารถลองใช้เทมเพลตกรอบการทำงาน ClickUp OKRเพื่อกำหนดเป้าหมายและสร้างกรอบเวลาที่ชัดเจนรวมถึงจุดสำคัญของความก้าวหน้าสำหรับโครงการของคุณได้อีกด้วย
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถสร้างเป้าหมาย SMART ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของทีมของคุณได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายเหล่านั้นได้แบบเรียลไทม์ และระบุอุปสรรคได้อย่างง่ายดายก่อนที่ปัญหาจะกลายเป็นเรื่องสำคัญ
ตามที่จูดี้ เฮเลน ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนงานธุรการแห่งมูลนิธิไบรท์เทน เอ โซล กล่าวไว้ว่า:
การติดตามและการจัดระเบียบโครงการของบริษัทเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพมากด้วยซอฟต์แวร์ ClickUp ตั้งแต่รายการง่ายๆ ไปจนถึงโครงการที่ซับซ้อน ซอฟต์แวร์ ClickUp ถูกนำมาใช้เพื่อให้งานสำเร็จตามที่คาดหวังไว้ ซอฟต์แวร์นี้มีประสิทธิภาพมากในการแก้ไขปัญหาการจัดการงานและการติดตามความคืบหน้าของงานและโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ขององค์กร
การติดตามและการจัดระเบียบโครงการของบริษัทเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพมากด้วยซอฟต์แวร์ ClickUp ตั้งแต่รายการง่ายๆ ไปจนถึงโครงการที่ซับซ้อน ซอฟต์แวร์ ClickUp ถูกนำมาใช้เพื่อให้งานสำเร็จตามที่คาดหวังไว้ ซอฟต์แวร์นี้มีประสิทธิภาพมากในการแก้ไขปัญหาการจัดการงานและการติดตามความคืบหน้าของงานและโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ขององค์กร
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากมุมมองรายการเป็นมุมมองคัมบังหรือปฏิทิน—ขึ้นอยู่กับสไตล์การคิดของคุณ—สามารถเพิ่มความชัดเจนและความเร็วในการดำเนินงานได้ เครื่องมือในพื้นที่ทำงานที่มีมุมมองหลากหลายได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
เปลี่ยนวิธีวางแผน สร้างสรรค์ และทำงานร่วมกันของคุณ ลองใช้ ClickUp!
Notion อาศัยผืนผ้าใบที่สะอาดเพื่อสร้างและบันทึกเอกสารเกือบทุกประเภท Coda เพิ่มชั้นของความโต้ตอบด้วยสูตรและตรรกะขั้นสูง แต่ทั้งสองเครื่องมือต้องการวิธีแก้ปัญหาบางอย่างเพื่อจัดการงาน ติดตามความคืบหน้า และทำงานร่วมกันในระดับใหญ่
ClickUp ขจัดช่องว่างในการผลิตเหล่านี้โดยการนำงานทั้งหมดของคุณมาไว้ในพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อและทรงพลังเพียงแห่งเดียว มันมอบสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลก: การปรับแต่ง พร้อม โครงสร้าง คุณสามารถระดมความคิด แปลงเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ มอบหมายความรับผิดชอบ และติดตามความคืบหน้า—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
ด้วย ClickUp Brain ซึ่งเป็น AI ที่ติดตั้งมาในตัว ระบบจะสรุปข้อมูลอัปเดต การประชุม และความคิดเห็นต่างๆ ให้คุณทันที เพื่อให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องเสียเวลาตอบกลับกันไปมา และเนื่องจากทุกอย่าง—ไม่ว่าจะเป็นงาน เอกสาร แชท และแม้แต่การประชุม—เชื่อมโยงกันและขับเคลื่อนด้วย AI คุณจึงสามารถส่งต่องานได้อย่างไร้รอยต่อ มองเห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ และมีแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแหล่งเดียวสำหรับกระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณ
ลงทะเบียนกับ ClickUp ฟรีวันนี้และนำความชัดเจนและความสะดวกสบายที่ไม่มีใครเทียบได้มาสู่กระบวนการจัดการโครงการของคุณ