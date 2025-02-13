10 เทมเพลตโค้ดฟรีสำหรับการจัดการโครงการพร้อมทางเลือก

มีเหตุผลว่าทำไม Coda ถึงเป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับการจัดการโครงการและงานต่าง ๆ โปรแกรมแก้ไขเอกสารที่ทรงพลังนี้ช่วยให้คุณใช้บล็อกการสร้างเพื่อซิงโครไนซ์เอกสาร, บันทึกการระดมความคิด, ตารางข้อมูล, และข้อมูลการจัดการโครงการอื่น ๆ ได้
แต่ด้วยวิธีการมากมายในการใช้คุณสมบัติที่ใช้งานง่ายของ Coda คุณอาจสงสัยว่าแม่แบบ Coda แบบใดที่เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและโครงการ
โชคดีที่เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือคุณ คู่มือนี้จะเน้นย้ำถึงเทมเพลต Coda ฟรีที่ดีที่สุดบางตัวเพื่อเร่งกระบวนการทำงานของคุณให้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ เรายังมีทางเลือกที่ยอดเยี่ยมอีกสองสามตัวที่คุณอาจไม่เคยคิดถึงมาก่อน ✨
โค้ดา เทมเพลต คืออะไร?
เทมเพลต Coda คือเอกสาร Coda ที่ผ่านการทดสอบแล้ว สามารถปรับแต่งได้ และสร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้การจัดระเบียบเอกสารโครงการของคุณในระบบโมดูลาร์ของแพลตฟอร์มง่ายขึ้น
ผู้จัดการโครงการใช้เทมเพลตของ Coda ร่วมกับ (หรือแทนที่) เทมเพลตของ Jira และ Notion เนื่องจากแนวทางแบบโมดูลาร์ของ Coda และคลังเทมเพลตที่มีขนาดใหญ่ บางคนถึงกับใช้เทมเพลตของ Coda เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ ติดตามผลลัพธ์สำคัญ และสร้างแรงจูงใจให้กับทีม คล้ายกับซอฟต์แวร์ OKR ทั่วไป
แน่นอนว่า Coda ไม่ใช่แหล่งเดียวที่มีเทมเพลตการจัดการโครงการฟรี ในความเป็นจริง เราเคยเปรียบเทียบกับตัวเลือกยอดนิยมอื่นๆ มาแล้ว—ลองดูโพสต์Coda vs. Notionของเราหากคุณสนใจ อย่างไรก็ตาม Coda ยังคงเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งในหมวดหมู่นี้
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตโค้ดดี?
เช่นเดียวกับเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดหลาย ๆ ตัว เทมเพลต Coda ที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณจะแตกต่างกันไปตามขนาดทีม กรณีการใช้งาน และกระบวนการทำงานของทีมคุณ อย่างไรก็ตาม ยังมีองค์ประกอบสำคัญบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุด:
- ราคา: เทมเพลตของ Coda มีให้เลือกตั้งแต่ฟรีไปจนถึง $30 ดังนั้นจึงค่อนข้างง่ายที่จะหาเทมเพลตที่เหมาะกับงบประมาณของคุณ
- การร่วมมือ: Coda ถูกออกแบบมาเพื่อให้การแบ่งปันและการร่วมมือสามารถเข้าถึงได้—เทมเพลตของคุณควรมีทุกสิ่งที่ทีมของคุณต้องการเพื่อทำงานร่วมกัน
- ระบบอัตโนมัติ: เครื่องมือ AIทำให้ชีวิตง่ายขึ้น และเทมเพลตที่ดีที่สุดใช้ Coda AIหรือเครื่องมือเขียน AIอื่น ๆ เพื่อทำให้งานที่ซ้ำซากเป็นระบบอัตโนมัติ
- บทเรียน:หากซอฟต์แวร์การจัดการงานของคุณซับซ้อนเกินไป แล้วมันจะมีประโยชน์อะไร? มองหาซอฟต์แวร์ที่มีบทเรียนเพื่อให้คุณและทีมของคุณสามารถเอาชนะความท้าทายในการเรียนรู้ได้
- การผสานรวม: ข้อนี้เน้นไปที่ซอฟต์แวร์มากกว่าเทมเพลต แต่หากคุณต้องการให้กระบวนการทำงานราบรื่นยิ่งขึ้น ควรเลือกสิ่งที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ ได้
5 แบบเทมเพลตโคด้าฟรี
หากคุณเป็นเหมือนเรา คุณก็พร้อมที่จะนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปทดลองใช้และเข้าสู่สิ่งดีๆ แล้ว ถึงเวลาที่จะค้นหาเทมเพลตการจัดการโครงการ Coda ที่ดีที่สุด—และเซอร์ไพรส์เทมเพลตเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย! 🎉
1. บันทึกการประชุม Coda พร้อมเทมเพลต AI
🤩 บันทึกการประชุม Coda พร้อมเทมเพลต AI ใช้ Coda AI เพื่อทำให้การจดบันทึกง่ายขึ้นและลดความยุ่งยากในการจับประเด็นที่ต้องดำเนินการ
เทมเพลตนี้ออกแบบมาเพื่อให้การประชุมที่มีประสิทธิภาพกลายเป็นเรื่องปกติ วางแผน ดำเนินการ และบันทึกการประชุมของคุณโดยใช้แดชบอร์ดที่เรียบง่ายและสามส่วนการจัดระเบียบ:
- สรุปการประชุม
- ระเบียบวาระการประชุม
- ปัญหาและการตัดสินใจ
ส่วนที่ดีที่สุด? Coda AI เน้นหัวข้อสำคัญ การตัดสินใจที่สำคัญ และรายการดำเนินการที่สำคัญเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมได้อย่างรวดเร็ว
2. แบบฟอร์มการประชุมระดมความคิดของทีมโคด้า
แม่แบบการประชุมระดมความคิดของทีม Codaจัดเรียงบนกระดานคัมบังเพื่อช่วยให้คุณและทีมของคุณจัดระเบียบการระดมความคิดในเวิร์กสเปซเดียว
คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของคุณเพื่อใช้เทมเพลตนี้ ทุกคนสามารถนำความคิดของตนมาหารือได้เหมือนเช่นเคย
จากนั้น คุณสามารถจัดระเบียบความคิดเป็นหมวดหมู่ตามสมาชิกทีมได้ และคุณก็พร้อมที่จะไป! 🙌
3. แม่แบบแผนที่ผลิตภัณฑ์ Coda
แม่แบบแผนที่ผลิตภัณฑ์ Coda คือเอกสารที่เรียบง่ายซึ่งจะช่วยให้คุณวางแผนการเปิดตัวฟีเจอร์และติดตามความคืบหน้าของคุณได้อย่างต่อเนื่อง 🌻
ประกอบด้วยสองส่วนสำคัญ: ไทม์ไลน์ และรายการคุณสมบัติ
ไทม์ไลน์ให้การแสดงภาพที่ชัดเจนขึ้นของตารางรายการคุณสมบัติ. เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงในส่วนหนึ่ง จะมีการอัปเดตในส่วนอื่น.
แม้ว่ามันไม่ใช่เอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ แต่มันจะช่วยให้คุณติดตามสถานะ, สรุปแผนของคุณ, และทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
4. แม่แบบติดตามงานและโครงการ Coda
แม่แบบติดตามงานและโครงการ Coda เป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาในการติดตามและดำเนินโครงการทั้งหมดของคุณ
ประกอบด้วยตารางสองตาราง—ตารางหนึ่งสำหรับจัดระเบียบโครงการของคุณ และอีกตารางสำหรับรายการงานที่แต่ละโครงการต้องการ การตั้งค่านี้หมายความว่าคุณสามารถทำให้เรียบง่ายหรือละเอียดตามความต้องการของโครงการของคุณได้
เทมเพลตนี้ยังมีสองส่วนหลัก ได้แก่ งานและโครงการ
ในส่วนงาน ให้เพิ่มรายละเอียด ขั้นตอน วันที่ครบกำหนด และผู้รับผิดชอบในแต่ละงานเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ ในขณะเดียวกัน ตารางโครงการจะแสดงจำนวนงานทั้งหมด งานที่เสร็จสิ้น และเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า เพื่อให้คุณมองเห็นภาพรวมของปริมาณงานของทีมได้อย่างชัดเจน
5. แม่แบบติดตาม OKR Coda
เทมเพลต Coda OKR Tracker ช่วยให้ทีมของคุณมุ่งไปในทิศทางเดียวกันและช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม
Coda ช่วยให้ OKR ของคุณอยู่ร่วมกับหน้าอื่น ๆ เช่น เป้าหมาย, บันทึกการประชุม,และการติดตามโครงการได้ทำให้ทุกอย่างสามารถเติบโตและพัฒนาไปพร้อม ๆ กับการก้าวหน้าของทีมคุณ ✨
หากคุณคุ้นเคยกับ OKRs คุณน่าจะทราบแล้วว่ามีสองส่วนที่คุณจะพบในเทมเพลตนี้: วัตถุประสงค์และผลลัพธ์สำคัญ
ส่วนเหล่านี้จะช่วยให้คุณติดตามและจัดการลำดับความสำคัญของทีมของคุณได้ตามเป้าหมายที่วัดผลได้ในปัจจุบัน
5 ทางเลือกเทมเพลตโคด้าใน ClickUp
แม้ว่าแม่แบบทั้งห้าของ Coday นี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้พื้นฐานของการจัดการโครงการและงานได้ แต่พวกมันสามารถพาคุณไปได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น มีเหตุผลว่าทำไมหลายคนยังคงมองหาทางเลือกอื่นของ Codaเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเราจะไม่ปล่อยให้คุณต้องเผชิญกับเรื่องนี้เพียงลำพัง! นี่คือห้าทางเลือกแม่แบบ Coda ที่ยอดเยี่ยมซึ่งคุณสามารถหาได้ที่นี่ใน ClickUp
1. แบบบันทึกการประชุมโดย ClickUp
แม่แบบบันทึกการประชุมโดย ClickUpช่วยให้มั่นใจว่าคุณมีการประชุมที่มีประสิทธิภาพ เป็นระเบียบ และมีประโยชน์ เพราะเชื่อหรือไม่ว่าการประชุมควรช่วยลดความปวดหัว ไม่ใช่เพิ่มความปวดหัว!
คู่มือClickUp Docsสำหรับผู้เริ่มต้นนี้จะช่วยให้คุณทบทวนการประชุมครั้งล่าสุดได้อย่างมืออาชีพ ลองนึกถึงคู่มือนี้เสมือนเป็นแนวทางเพื่อให้การประชุมของคุณมีเป้าหมายและขับเคลื่อนเป้าหมายของทีมไปข้างหน้า 🎯
จัดการรายการวาระการประชุม มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ และสรุปขั้นตอนถัดไป นอกจากนี้ยังสามารถช่วยคุณทบทวนการประเมินผลเพื่อระบุ เน้น และสรุปสิ่งต่าง ๆ เช่น สิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่ผิดพลาด และวิธีที่ทีมของคุณสามารถปรับปรุงในอนาคต
เทมเพลตนี้ช่วยจัดระเบียบ:
- บันทึกการประชุมประจำ
- วัตถุประสงค์ของการประชุม
- โครงสร้างการประชุม
- ผู้เข้าร่วม
เช่นเดียวกับเอกสาร ClickUp ทุกรูปแบบเทมเพลตบันทึกนี้ใช้ ClickUp AIเพื่อช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้นซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับเอกสารที่ขับเคลื่อนด้วย AIนี้สามารถบันทึกการประชุมอย่างละเอียด ไฮไลต์รายการที่ต้องดำเนินการ สร้างสรุปการประชุม และช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มันเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวที่คอยดูแลงานของคุณโดยเฉพาะ หน้าที่หลักคือทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น แล้วใครจะไม่อยากมีแบบนี้บ้างล่ะ? 🙌
2. แม่แบบระดมความคิดโดย ClickUp
เทมเพลตการระดมความคิดโดย ClickUpทำให้ส่วนที่ดีที่สุดของการทำงานร่วมกันเป็นทีมดียิ่งขึ้นไปอีก—เพราะใครบ้างล่ะที่ไม่ชอบการระดมความคิดที่ดี? 🧠🌩️
เทมเพลต Coda ตัวเลือกรายการนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบพื้นที่ทำงานของคุณและทำให้การทำงานร่วมกันราบรื่นยิ่งขึ้นทั่วทั้งทีม
นี่คือเทมเพลตเอกสารระดับรายการที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ให้คุณมีพื้นที่ไม่จำกัดในการจัดการไอเดียของทีม แก้ไขปัญหา และพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ นอกจากนี้ยังมีฟิลด์ที่กำหนดเองได้หลายรายการและประเภทมุมมองต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามช่วงเวลาแห่งความคิดสร้างสรรค์เหล่านั้น 💡
เทมเพลตประกอบด้วยองค์ประกอบที่สามารถปรับแต่งได้ เช่น:
- ระบบอัตโนมัติ
- สถานะงานที่กำหนดเอง
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง รวมถึงขั้นตอนการระดมความคิด ภาพรวมของปัญหา โซลูชันที่ประสบความสำเร็จ ทีมที่รับผิดชอบการส่งมอบ ทรัพยากรสำคัญ และผู้รับผิดชอบ
- ประเภทมุมมองที่หลากหลาย รวมถึงรายการและไทม์ไลน์ เพื่อแสดงงานของคุณตามแผนก ขั้นตอน และความสำคัญ
ฟังก์ชันการทำงานของระบบอัตโนมัติและ AI ที่พบในเทมเพลตนี้เป็นจุดเด่นที่สำคัญของเทมเพลตนี้เช่นกัน ติดตามเมื่อมีการสร้างงาน ตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเอง และแม้กระทั่งโพสต์ความคิดเห็นโดยอัตโนมัติ
3. แม่แบบแผนงานผลิตภัณฑ์โดย ClickUp
แม่แบบแผนที่ผลิตภัณฑ์โดย ClickUpช่วยให้โครงการเฉพาะผลิตภัณฑ์จัดการได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าคุณจะกำลังพัฒนาแอปใหม่หรือออกแบบซอฟต์แวร์ B2B หลักของบริษัทใหม่ แม่แบบนี้พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ 🌻
เทมเพลตแผนที่เส้นทางนี้ช่วยให้มองเห็นวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจนเพื่อให้คุณสามารถแยกงาน มอบหมายงาน และจัดลำดับความสำคัญ ติดตามความคืบหน้า และตรวจสอบทรัพยากรได้จากกระดานไวท์บอร์ด ClickUp ที่สะดวกเพียงหนึ่งเดียว เป็นเทมเพลตระดับโฟลเดอร์ขั้นสูงที่ให้ความชัดเจนและโครงสร้างที่จำเป็นในการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงการเปิดตัว
คุณสมบัติหลักของเทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- สถานะงานที่กำหนดเอง เช่น ไม่ดำเนินการ, ปิดแล้ว, กำลังกำหนดขอบเขต, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ QA, และกำลังพิจารณา
- ฟิลด์ที่กำหนดเองและคุณลักษณะ เช่น ความมั่นใจ, ความพยายาม 1-5, ผลกระทบ 1-5, ความริเริ่ม, และคำขอความเป็นผู้นำ
- ประเภทการดูรวมถึง บันทึกการเผยแพร่, ต้อนรับ, แผนงานรายไตรมาส, กระบวนการ, และคำขอของฉันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- แท็ก
- การแจ้งเตือน
- ฟังก์ชันการทำงานของปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติ
นอกเหนือจากคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI แล้ว ClickUp ยังช่วยให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สมาชิกในทีม และบุคคลอื่น ๆ เป็นเรื่องง่าย ClickUp สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Slack, Google Sheets, Gmail, Figma, Asana และแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ CRM และโซเชียลมีเดียอื่น ๆ อีกมากมาย
หากคุณไม่พบการผสานรวมที่คุณต้องการสำหรับโปรเจกต์ของคุณ คุณสามารถสร้างมันได้ด้วยClickUp API
4. แม่แบบติดตามโครงการโดย ClickUp
เทมเพลตติดตามโครงการโดย ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อให้โครงการง่าย ๆ ติดตามได้ง่าย ทำให้คุณสามารถใช้เวลาและความพยายามของคุณไปกับงานที่สำคัญที่สุด
เทมเพลตรายการระดับกลางนี้ช่วยให้คุณจัดกลุ่มงานตามขั้นตอนของโครงการที่กำหนดไว้ เพื่อให้คุณสามารถติดตามงานได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน โดยผู้ได้รับมอบหมายสามารถวางแผนงานของตนควบคู่กับสมาชิกคนอื่น ๆ ในแต่ละโครงการ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจข้อมูลตรงกัน 📖
แน่นอนว่าเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าทุกอย่างจะเสร็จตรงเวลาทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม แม่แบบตัวติดตามโครงการของ ClickUp ช่วยจัดการกับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อให้คุณสามารถรับมือกับอุปสรรคที่ไม่คาดคิดซึ่งผู้จัดการโครงการรู้จักดี
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้ เช่น:
- สถานะงานที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้า
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง รวมถึงระยะของโครงการ ระยะเวลา RAG (แดง, เหลือง, เขียว) และวันที่เสร็จสิ้น
- มุมมองโครงการหลายรูปแบบ รวมถึงมุมมอง Gantt, รายการ และกระดานแบบ Kanban
ClickUp's AI ที่ทรงพลังสามารถช่วยสร้างงานที่ทำซ้ำได้, ติดตามบันทึกการประชุม, และสรุปวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินโครงการง่ายขึ้น. นอกจากนี้, การผสานการทำงานขั้นสูงมากมายช่วยให้ทีมที่ทำงานทางไกลและไม่พร้อมกันสามารถทำงานร่วมกันได้โดยไม่มีปัญหา.
5. แม่แบบ OKR โดย ClickUp
เทมเพลต OKR โดย ClickUpเป็นแหล่งข้อมูลการวางแผนที่ครอบคลุม สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้บุคคลและทีมทุกขนาดสามารถกำหนดและบรรลุเป้าหมายของตนได้ เพราะไม่มีอะไรจะดีไปกว่าความรู้สึกที่ได้ทำเป้าหมายใหญ่ให้สำเร็จจากรายการที่ต้องทำของคุณ ✅
เทมเพลตโฟลเดอร์ระดับกลางนี้แสดงโครงสร้างการพัฒนา OKR พื้นฐานและจังหวะการวางแผนโดยใช้รายการที่สร้างไว้ล่วงหน้า ทรัพยากรที่พร้อมใช้งานเหล่านี้จะช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งปี โดยแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่าย และติดตามความคืบหน้าได้อย่างเหมาะสม
นี่คือคุณสมบัติที่กำหนดเองบางส่วนในเทมเพลตนี้:
- สถานะ
- ฟิลด์ต่างๆ เช่น ความคิดริเริ่ม ประเภทรายการ OKR ทีมหลัก ความคืบหน้า และไตรมาส
- ประเภทการดูรวมถึง รายการ, อัปเดตประจำสัปดาห์, ปฏิทิน, และวัตถุประสงค์ตามโครงการ
คุณจะได้รับมุมมองจากมุมสูงของความคืบหน้า OKR ของคุณ พร้อมมุมมองโครงการเพื่อแสดงภาพความคืบหน้าของคุณบนปฏิทิน และช่องข้อมูลที่กำหนดเองหลายช่องเพื่อกรองและจัดกลุ่มวัตถุประสงค์ของคุณตามทีม ไตรมาส หรือโครงการริเริ่ม
ควบคุมโครงการของคุณด้วยเทมเพลตจาก ClickUp
เทมเพลตการจัดการโครงการที่เหมาะสมทำให้การจัดการทุกอย่างตั้งแต่สิ่งที่ต้องทำง่ายๆ ไปจนถึงโครงการที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย ทรัพยากรฟรีที่ระบุไว้ข้างต้นจะช่วยคุณและทีมของคุณเริ่มต้นได้อย่างถูกต้อง แต่หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้สูงขึ้นไปอีก การเริ่มต้นด้วยเทมเพลตจาก ClickUp คือทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณ
เข้าถึงเทมเพลตที่พบด้านบนและอีกกว่า 1,000 แบบจากคลังเทมเพลตขนาดใหญ่ของ ClickUp นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การจัดการโครงการที่หลากหลายในทุกแผนราคา—แม้กระทั่งแผนฟรีตลอดชีพ—เมื่อคุณสมัครใช้ ClickUpวันนี้ ✨