5 กลยุทธ์ในการจดบันทึกให้ดีขึ้น—และให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ามากขึ้น

หลังจาก 24 ชั่วโมง เราจะลืมข้อมูลใหม่ที่เราเรียนรู้ไปถึง40%แต่เราสามารถเก็บรักษาความทรงจำได้ถึง 100% ด้วยเครื่องมือที่ง่าย ๆ: การจดบันทึก
ในการศึกษาปี 2021 ในวารสารจิตวิทยาเชิงทดลอง ผู้เข้าร่วมที่จดบันทึกสามารถจดจำข้อมูลได้ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้จดหรือถ่ายภาพการบรรยายในโทรศัพท์ เมื่อเราไม่พยายามเก็บรักษาข้อมูล ความทรงจำของเราเกี่ยวกับประสบการณ์นั้นจะค่อยๆ ลดลงจนกระทั่งเราจำได้เพียงเล็กน้อย—หรือไม่มีเลย—เกี่ยวกับมัน
โชคดีที่การจดบันทึกช่วยในการจดจำโดยการมีส่วนร่วมกับเนื้อหาอย่างกระตือรือร้นเพื่อเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับประสบการณ์ที่ผ่านมา 🔗
กลยุทธ์การจดบันทึกที่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับคุณขึ้นอยู่กับประเภทของเนื้อหาหรือข้อมูลที่คุณกำลังรวบรวม วิธีการประเมินข้อมูลนั้น และระยะเวลาที่คุณต้องจดจำข้อมูลนั้น
กระบวนการของคุณควรช่วยให้คุณจดบันทึกได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสภาพแวดล้อม และส่งเสริมให้คุณเรียนรู้และจดจำข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิผล ClickUp ได้รวบรวมรายการกลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผลสำหรับการพัฒนาทักษะการจดบันทึกทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ให้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ดีที่สุดห้าประการที่จะช่วยให้ทุกคนจดบันทึกได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการฟังพอดแคสต์ การติดตามเนื้อหาในระหว่างการบรรยาย หรือการดูสารคดี
1. ลองใช้วิธีการจดบันทึกแบบดั้งเดิม
วิธีการจดบันทึกแบบดั้งเดิม เช่น วิธีการของคอร์เนลล์และวิธีการบ็อกซิ่ง เป็นสองวิธีที่มีประสิทธิภาพและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากที่สุดวิธีการของคอร์เนลล์ ซึ่งพัฒนาโดยวอลเตอร์ พอก ในปี 1950 แบ่งบันทึกออกเป็นสามส่วน ได้แก่ คำเตือน คำบันทึก และสรุป ส่วนเหล่านี้ช่วยปรับปรุงความสามารถในการจดจำและเก็บรักษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
วิธีการ Boxing จะจัดกลุ่มข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในกล่องเล็ก ๆ และติดป้ายกำกับหรือรวมแนวคิดที่กว้างขึ้นไว้ที่ด้านบนของแต่ละกล่อง วิธีนี้ช่วยให้ข้อมูลกระชับและเหมาะกับการจดบันทึกในรูปแบบดิจิทัล
การสั่งซื้อใหม่และย้ายส่วนต่าง ๆ จะง่ายขึ้นหลังจากจบคาบเรียน. วิธีการแบบดั้งเดิมอื่น ๆ เช่น การจดบันทึกแบบบูลเล็ตหรือวิธีการทำโครงร่าง ก็สามารถมีประสิทธิภาพได้เช่นกัน.
2. ใช้เครื่องมือ AI เพื่อจดบันทึก
เครื่องมือจดบันทึกด้วย AIสร้างเส้นทางที่ง่ายต่อการให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับประสบการณ์การเรียนรู้ใด ๆ คุณสามารถมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในบทเรียนและการประชุม และจดจ่อได้เท่าที่คุณต้องการโดยไม่ต้องเขียนอย่างน่าเบื่อหน่าย
บนผิวเผินเครื่องมือ AI อาจปรากฏว่าสามารถถอดคำเป็นโน้ตได้อย่างง่ายดาย แต่พวกมันยังลบศักยภาพของข้อผิดพลาดของมนุษย์ออกไป ให้การถอดความที่สามารถค้นหาได้พร้อมเวลาที่บันทึกไว้ แปลงความคิดให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้ และทำให้บทเรียนสามารถใช้งานได้ในหลายภาษา
3. ย่อทุกอย่างในบันทึกของคุณ
การใช้ตัวอักษรย่อและตัวย่อเป็นสิ่งสำคัญในการจดบันทึกให้รวดเร็วขึ้น การใช้ตัวอักษรย่อช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว
แม้ว่าตัวอักษรย่อแบบเขียนเร็วอาจใช้งานได้ยากเกินไป แต่การใช้ตัวย่อกลับเหมาะสมอย่างยิ่ง มีเทคนิคการย่อคำอยู่สามวิธีในการเขียนแบบสั้น ได้แก่ การใช้ตัวอักษรต้นของคำ, การตัดสระส่วนใหญ่ของคำออก, และการใช้ตัวอักษรแรกของวลีหรือกลุ่มคำเพื่อสร้างตัวย่อแบบอักษรย่อ (acronyms)
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากกลยุทธ์นี้ ลองใส่คำศัพท์เฉพาะไว้ในสมุดบันทึกของคุณเพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง
4. ทำให้บันทึกของคุณมีภาพประกอบ
การใช้รหัสสีเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจดจำข้อมูลเฉพาะในบันทึก วิธีนี้ใช้สีเพื่อเน้นข้อมูลที่สำคัญและเร่งกระบวนการอ่านของคุณ เนื่องจากคุณสามารถโต้ตอบกับสีเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายเพื่อค้นหาจุดเฉพาะในบันทึกของคุณ
เพิ่มการมองเห็นให้มากขึ้นเมื่อคุณใช้เครื่องมือเช่นClickUp Mind Mapsและบันทึกสเก็ตช์.แผนภาพความคิดคือเครื่องมือที่แสดงภาพเหมือนต้นไม้ที่จัดกลุ่มข้อมูลไว้รอบหัวข้อหลัก.
บันทึกแบบร่างคือบันทึกภาพที่ใช้การเขียนอักษรศิลป์ ภาพวาด และองค์ประกอบต่างๆ เช่น เมฆและกล่อง เพื่อถ่ายทอดความคิดลงบนหน้ากระดาษ
5. จดบันทึกร่วมกัน
การเขียนร่วมกันเป็นกลุ่มหรือกับคู่หูสามารถช่วยให้ทุกคนได้รับมุมมองที่หลากหลายของบทเรียนและประเมินแนวคิดในวิชาอย่างมีวิจารณญาณ ในการจดบันทึกแบบร่วมมือกัน งานจะถูกแบ่งออกเพื่อให้แต่ละคนสามารถรับผิดชอบส่วนที่ต่างกันของจุดเน้น—ไม่ว่าจะเป็นสรุป, คำเตือน, หรือแนวคิดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
การจดบันทึกแบบร่วมมือกันสามารถเพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์กับหัวข้อและสร้างพื้นที่สำหรับคำถามที่ดีขึ้นและลึกซึ้งยิ่งขึ้น รูปแบบการจดบันทึกนี้ยังสามารถช่วยให้สมาชิกในกลุ่มติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อใช้อ้างอิงในภายหลังได้อีกด้วย
ยกระดับทักษะการจดบันทึกของคุณไปอีกขั้น
มีวิธีการจดบันทึกหลากหลายรูปแบบ และกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเป้าหมายที่คุณต้องการบรรลุ
